Hoy por Hoy (08/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 3 00:26 empezamos el miércoles con el resumen sonoro de lo que pudo ser y no fue

Voz 4 00:48 el sonido de la desesperación de la frustración compartida por muchos aficionados del Barça

Voz 1727 00:54 los quiero noche ponía voz nuestro narrador Lluís Flaquer todos se preguntan esta mañana como puede ser que una eliminatoria que parecía encarrilada para los culés terminara tan mal al final el Liverpool ganó cuatro a cero dio la vuelta a la eliminatoria dejó al Barça sin la final que además se va a jugar aquí en casa en el Wanda Metropolitano de Madrid Juan Antonio Sampedro Sampe buenos días buenos días

Voz 1161 01:19 las Pepa desaparecido Messi como casi todos el cuatro cero de anoche es de las peores derrotas de la historia del Barça hay repite la catástrofe de Roma de la temporada pasada dobletes

Voz 1727 01:27 como escuchábamos de orilla dos jugadores no habitual

Voz 1161 01:29 es en las alineaciones del Liverpool fallos infantiles de Jordi Alba en los dos primeros goles Un cuarto inexplicable como narraba Flaquer tras un córner en el que todos los jugadores estaban de espaldas se buscarán culpables pero hoy sólo queda pedir perdón Luis Suárez Busquets hay que pedir perdón por la altitud por coso que se hubiera o no el cual no no fuimos un equipo de la segunda dejarnos pasa a ella pedir disculpas poco más esta noche sabremos el segundo finalista será entre el Ajax y el Tottenham

Voz 1727 01:58 es ocho de mayo y a cuarenta y ocho horas del comienzo de una nueva campaña electoral Pedro Sánchez cerraba anoche la ronda de contactos tras el resultado de la campaña anterior el último en pasar por La Moncloa Pablo Iglesias fue el encuentro más largo dos horas cuarto para la rueda de prensa más corta los cinco minutos escasos que Pablo Iglesias estuvo con los periodistas se impone la discreción

Voz 5 02:23 Nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos que estos procesos son largos esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción

Voz 1727 02:35 equilibrada PSOE y Unidas Podemos de acuerdo parece en rebajar la tensión en no ofrecer el espectáculo de discutir por la composición del futuro gobierno en el bien entendido de que no pueden empezar a negociar hasta que se celebren las nuevas elecciones del veintiséis de mayo aunque antes tienen que pactar el reparto de poder en el Congreso la composición de la Mesa que se constituye el día veintiuno La Ser negociadoras son Adriana Lastra por el PSOE e Irene Montero por Unidas Podemos Montero viene esta mañana Hoy por Hoy a partir de las nueve de la discreta sintonía que se vio entre Sánchez e Iglesias a la correcta frialdad de horas antes en el encuentro Sánchez Rivera donde el líder de Ciudadanos insistió en presentarse como el líder de la oposición

Voz 1 03:24 le ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los cincuenta y siete escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña si es necesario nosotros consideramos que sí

Voz 1727 03:34 y que la batalla en la derecha está abierta en canal viva lo demuestra la reacción inmediata de la responsable de la campaña electoral del Partido Popular recordándole Rivera el ciento cincuenta y cinco sea activa desde el Senado para

Voz 6 03:50 verlo hacer primero hay que tener un número suficiente de de senadores y creo que Ciudadanos tiene cuatro cuatro senadores no evidentemente eso sí que son chistes

Voz 1727 04:00 el mundo mira hoy con atención los últimos pasos de EEUU e Irán enzarzados en una escalada de tensión creciente hoy el gobierno iraní va anunciar Aimar lo que anunció hace un año Donald Trump que abandona parcialmente el acuerdo nuclear

Voz 0027 04:15 sí ha convocado irán a los embajadores de las potencias occidentales para dárselo todo apunta que va a ser una retirada gradual algo que el régimen de los ayatolás llamar reducción de sus compromisos en materia atómica Estados Unidos que hace un año y así se salió por su cuenta y riesgo de ese acuerdo anunciado en los últimos días el envío de un portaaviones al Golfo Pérsico y un contingente de bombarderos

Voz 1727 04:34 Venezuela expulsa del país a un periodista español que estaba siguiendo la crisis política

Voz 0027 04:38 lo ha contado el propio Joan Guirado en Twitter el Gobierno no nos confirma que tenga constancia de esa expulsión Guirado de Ok Diario asegura que el servicio de inteligencia de Maduro lo ha retenido durante unas horas antes excusa

Voz 1727 04:49 aquí en Europa los líderes del continente se reúnen mañana en Rumanía con el Brexit sobre la mesa o más bien el no Brexit porque ya es oficial que los británicos

Voz 0270 05:00 van a celebrar elecciones europeas no

Voz 0027 05:02 Arjen dicen para que el Parlamento británico apruebe el acuerdo con Bruselas antes de esos comicios

Voz 1727 05:06 el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker

Voz 2 05:09 estuvo usted no se fía

Voz 1727 05:13 te ahora que fue un error no intervenir en la campaña del referéndum del Brexit éramos los únicos capaces de combatir las mentiras me equivoqué dice Junquera al permanecer callado en un momento tan importante una comisión la europea que por otro lado avisa España Aimar con el déficit

Voz 0027 05:32 si Bruselas cree que el agujero de las cuentas públicas se va a ir cerrando más lentamente de lo que calcula el Gobierno aún así el comisario moscovitas

Voz 1 05:39 a expensas Pussy Jude certifica que España saldrá del procedimiento de déficit excesivo

Voz 1727 05:45 eh antes del tiempo escuchen la pifia de la orquesta de

Voz 1 05:47 les

Voz 7 05:50 bueno

Voz 8 05:52 ya ha recibido así con la letra del himno falangista de Pemán al Rey Felipe VI Ia a su padre el Rey emérito el presidente de la República italiana que estaba presente en ese acto pidió después disculpas a los reyes y lo achacó a un error

Voz 1727 06:10 por de la organización ahora sí el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días son durante la mañana la lluvia todavía afectará a Galicia el Cantábrico y Castilla y León pero cada vez más débil chubascos más aislados en cambio las nubes se reactivará en hasta bien entrada la tarde con chubascos al norte de Extremadura y de Castilla La Mancha también en la Comunidad de Madrid en el curso medio y alto del Ebro así como en la vertiente sur de los Pirineos más sol en el Mediterráneo y el sur también en Canarias con ambiente cálido en el sudeste de la península máximas alrededor de los treinta grados donde las nubes sean abundantes algo más de fresco calla

Voz 2 06:50 vive la primavera bipolar

Voz 0047 06:51 ahora todas las gafas graduadas tienen el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par de cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regala sola embistió la consulta condiciones

Voz 10 07:07 todos tenemos un jefe toros hemos perdido un préstamo alguna vez por eso a todos entendemos a Freddy en esta ha con el país y los cuarenta clásica la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre no a cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros como el país

Voz 11 07:31 está

Voz 12 07:34 sí voy a dar eh que hola

Voz 2 08:03 pues no no

Voz 1727 08:08 vamos a la playa que la cima aunque no se invite Alicia Keys o allí si actúa requerirá Danny De la Fuente el lado muy bien que nos gusta creernos a la playa pero sí que vamos a hablar de playas no vamos pero hablamos de playas de pantallas esta mañana buenos días

Voz 1621 08:23 hola Pepa buenos días a toda Asia todos con este nuevo sencillos refrescante y en spanglish de la cantante y compositora estadounidense que no les invita a la calma calma necesita la política nacional europea e internacional en la

Voz 1161 08:36 prensa K

Voz 1621 08:40 así que les vamos a hablar de playas de las españolas no la desde el Caribe de esta canción les vamos a hablar de lo mucho que les cuesta algunos cerrar la pantalla de su móvil de otras pantallas las del cine y la televisión que como advertían hace meses su mayor enemigo son los videojuegos no sé si en su casa juegan al Jornet en la mía como locos y fue además lo casi

Voz 1 09:01 todo ese pues fue además lo más pedido

Voz 1621 09:04 eh chavales de Infantil de Primaria estas navidades en varios colegios españoles hoy lagunas

Voz 1 09:09 Casas asuntos que vamos a comentar

Voz 1621 09:11 esta mañana en nuestra mesa del análisis con Cristina Monge José María Calleja oro

Voz 2 09:27 quieras chapurrea

Voz 1271 09:33 bueno teniendo en la pantalla bueno a partir de las diez de las nueve en Canarias vamos a hablar

Voz 1621 09:39 Barcón Eduardo López Collazo físico nuclear inmuno logo que acaba de publicar un libro corto y ameno promete Toni Garrido que es corto y ameno sobre el cáncer contamos también con los escépticos y una hora más tarde otra recomendación literaria bien diferente vamos a entrevistar a Roma en Puértolas escritor autor del bestseller que ahora se estrena en el cine Elin

Voz 0946 10:00 increíble viaje del faquir que se quedó atrapado

Voz 1621 10:02 en un armario de Ikea

Voz 2 10:09 la pregunta es que mañana cierra la pantalla abren Plame que aquí se refiere a dice que nos ayudan a tratar de analizar esto es único y serio misterioso

Voz 1727 10:34 bueno preguntas para la mañana esta esta primera que hemos hecho y además su impresión sobre el cierre de la de la ronda de contactos en La Moncloa las ruedas de prensa de ayer de Ribera de Pablo Iglesias a qué le huele lo que se está viendo en el comienzo de la nueva legislatura por supuesto el partido

Voz 1621 10:52 pero en realidad de fútbol anoche desde muy interesante todos estos asuntos además ocho de cada diez españoles es decir casi todos ustedes sufren homofobia terror a estar sin teléfono móvil desconectado cuánto tiempo han estado son capaces creen de estar sin teléfono móvil además con la cantidad de banderas azules que ha perdido la cota esta española buscamos esos rincones esas playas que conserven su bandera azul o no pero que sean para ustedes un paraíso cuál es su favorita yp para terminar vamos a entrevistar esta mañana agradecen un Geimer un jugador de videojuegos muy famoso así que les preguntamos si en su casa ustedes su entorno juega a algún videojuego Equal todo esto en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta notas de voz Sobrequés la medalla al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 2 11:42 sí

Voz 1 11:55 a las seis y doce cinco y dos en el que no yo coronel formativos he Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 13 12:11 desde la ventana todos que oye la estabilidad esto que no era Dios lo que pasa es que será una sardinada en la zona de abajo economía el ascensor social yo creo que sea para Santiago Niño todos los miércoles en La ventana

Voz 2 12:27 con Carles Francino qué hacer en la Cadena Ser

Voz 0027 12:41 empezamos con la que puede ser hoy una noticia enorme trascendencia a nivel internacional porque Irán se dispone a hacer en las próximas horas un anuncio que puede terminar de hacer trizas el acuerdo nuclear que se firmó en dos mil quince y por el cual el Gobierno iraní se comprometía a dejar de enriquecer uranio a cambio de que las grandes potencias internacionales levantaran las sanciones con ese acuerdo se paralizó el programa atómico de Irán el régimen de los ayatolás lo estaba cumpliendo los certificaban así los analistas internacionales pero el año pasado Trump se salió unilateralmente del acuerdo dejó seriamente tocado ese pacto hizo hoy todo apunta a que el Gobierno de Rohaní va a anunciar que da

Voz 0931 13:16 la espalda o por lo menos en parte a lo que queda de

Voz 0027 13:19 acuerdo Javier Alonso buenos días buenos días Aimar todo apunta

Voz 0858 13:21 que el régimen de los ayatolás apostará por un abandono paulatino sin llegar a romper por completo el acuerdo de momento el Gobierno ha citado a los embajadores de las potencias con las que firmó ese pacto para comunicarles

Voz 0027 13:32 lo que llama eufemísticamente la retirada de sus

Voz 0858 13:34 para misos hoy justo Se cumple un año desde que Trump firmó el decreto en el que establecía las sanciones a Irán en contra de la opinión de sus aliados europeos también de los propios inspectores internacionales que aseguran que Irán ha cumplido su parte del acuerdo esas sanciones acaban de entrar completamente en vigor Estados Unidos introdujo entonces una moratoria para que los clientes de petróleo iraní buscaran otro proveedor pero ya están plenamente operativas paralelamente Estados Unidos incrementa también su prensa supresión en el lado militar ha enviado ya un portaaviones al Golfo Pérsico y también un escuadrón de bombarderos B cincuenta

Voz 0027 14:08 los aquí en España antes de que mañana por la noche comience la nueva campaña electoral hoy va a ser un día de analizar el escenario que se abre tras la ronda de reuniones que se cerró ayer con ese largo encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo primero versión del presidente en funciones y candidato a la reelección Andrea Villoria buenos días

Voz 0270 14:24 buenos días Sánchez no ha comparecido como tampoco hizo otra reunirse con Rivera o Casado sí ha publicado un mensaje en Twitter en el que valora como positivo y constructivo el encuentro con el líder de Podemos habla de una voluntad renovada de cooperación y entendimiento y reconoce el trabajo conjunto de ambas formaciones durante estos diez meses de legislatura

Voz 0027 14:42 por lo tanto hay una decisión política de buscar un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos negociar sin prisa todo apunta además que negociar fuera del foco de los medios de comunicación Mariela Rubio

Voz 0931 14:52 dos horas y cuarto de reunión la más larga de las tres mantenidas por Sánchez en su ronda de contactos pero no por larga terminaba con ninguna concreción más allá de trabajar por un acuerdo cuyos términos habrán de dibujarse más adelante Iglesias acudía con el aval del partido para pedir a Sánchez un gobierno de coalición al que el PSOE se ha puesto públicamente pero en la rueda de prensa de Iglesias de apenas cinco minutos ni siquiera se pronunciaba el termino gobierno de coalición

Voz 5 15:16 las posiciones son conocidas nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos que estos planes eso son largos esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción y tranquilidad creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas

Voz 0931 15:41 lo más inmediato va a ser la negociación sobre la mesa del Congreso tarea a la que se van a dedicar las portavoces parlamentarios de ambos partidos con el objetivo de plasmar una mayoría de progreso que garantice la viabilidad Tin proyecto legislativo progresista

Voz 0027 15:53 a esa complicidad que proyectaron ayer Sánchez Iglesias contrasta con el empeño que puso Rivera en dejar claro que Sánchez le va a tener enfrente pero enfrente enfrente además repitió sin cesar Rivera que lo suyo va a ser una oposición total Óscar García qué tal buenos días Rivera comenzar a diseñar su estrategia de oposición en los próximos días porque el presidente de Ciudadanos quiere liderar la liderar no

Voz 1 16:13 la oposición firme firme para controlar y vigilar a este Gobierno que se va a formar entre el Partido Socialista ahí podemos pero también leal a los españoles y con sentido

Voz 0027 16:23 así se lo ha dicho este martes a Sánchez a quién ha confirmado que no le apoyarán su investidura que no os apoyará este Gobierno no sin embargo sí le ha propuesto su apoyo para activar de nuevo el ciento cincuenta y cinco en Cataluña hay también le ha ofrecido cuatro pactos de Estado en educación inmigración despoblación y lucha contra el

Voz 1 16:39 terrorismo cuatro materias que no tienen ideología que la ideología se llama España e interés general

Voz 0027 16:44 Fuentes de La Moncloa calificaron el encuentro de fluido y cordial en el que ambos líderes constataron la necesidad de mantener una comunicación permanente sobre Catalunya

Voz 2 16:53 en la Cadena Ser

Voz 0027 16:55 Prodi seis y diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias vamos a ampliar a esta hora lo que sabemos de las supuesta expulsión de un periodista español está noche de Venezuela Joan Guirado de Ok Diario el Gobierno no lo confirma es él quien ha comunicado que había sido detenido por el servicio de inteligencia venezolano día las horas expulsado de ese país Aida buenos días

Voz 14 17:14 buenos días y ha sido Guirado el que ha confirmado a través de Twitter que el Servicio Bolivariano de Inteligencia lo ha tenido retenido durante horas antes de obligarle a salir del país y adjunta una foto del sello en su pasaporte que según él certifica su expulsión de Venezuela al en el enviado especial de Ok Diario al país sudamericano llevaban Venezuela sólo unos días y este año era la segunda vez que viajaba allí las denuncias de agresiones contra la prensa en Venezuela han aumentado este dos mil diecinueve sobre todo desde que se disparó la crisis política al Colegio de Periodistas de Venezuela denunció en marzo que Maduro había convertido a los comunicadores y medios

Voz 0931 17:45 lo político por el solo hecho de informar precisamente

Voz 0027 17:48 el internacional acaba de poner en marcha una campaña para recordarles a los estados vecinos de Venezuela que tienen la obligación legal de ayudar a quienes huyen de ese país Se calcula que unos tres millones y medio de venezolanos han buscado refugio fuera Álvaro Zamarreño

Voz 0116 18:01 la crisis política social y económica en su país persigue a los venezolanos más allá de sus fronteras Soma

Voz 0027 18:06 de tres millones y medio de personas que han salido y Lama

Voz 0116 18:08 teoría se queda en América Latina con la esperanza de poder volver cuanto antes a casa Amnistía Internacional recuerda a los países de acogida que son personas con derecho a protección que huyen de la vulneración de sus derechos básicos como reflejan algunas de las cuarenta historias que han

Voz 0027 18:22 ha recogido cinco quimioterapia para

Voz 15 18:27 carencia de de futuro

Voz 1271 18:30 la carencia de vida

Voz 16 18:32 pues salía poco me mata o el sida

Voz 0116 18:36 sí tengo los acuerdos regionales hacen que la situación de estos refugiados diste mucho de ser tan lamentable como las de otras crisis pero siguen siendo personas vulnerables y en situación precaria en Qom

Voz 0946 18:46 cambia superan ampliamente el millón y cuanto más

Voz 0116 18:48 a la crisis en peor situación llegan cada vez son más los que lo hacen sin papeles y por tanto sin acceso al sistema de acogida en Ecuador o Brasil la presión es muy grande sobre las pequeñas comunidades fronterizas a las que llegan miles de venezolanos la semana pasada Acnur informó de un naufragio con una veintena de muertos intentando cruzar a Trinidad y Tobago

Voz 0027 19:07 aquí en Europa finalmente los británicos sí participarán en las elecciones europeas de finales de mes tanto Brexit para esto lo ha confirmado el número dos de Theresa May eh

Voz 1727 19:16 no Enrico

Voz 0027 19:18 dice que no hay tiempo material para que el Parlamento apruebe el acuerdo de salida de la Unión ante este esa cita electoral así que ahora los esfuerzos de los líderes británicos se centran en encontrar una solución antes de la fecha de la constitución de esa nueva Eurocámara para evitar así que los diputados electos británicos tengan que tomar posesión del acta informa desde Londres Daniel político eh

Voz 1643 19:38 el Gobierno de Theresa May y la oposición laborista han acelerado las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el Brexit lo hacen después de que el viceprimer ministro de facto David Livingstone admitiera que no hay tiempo material para aprobar un acuerdo antes de las elecciones europeas del veintitrés de mayo y que no tienen más remedio que presentarse a los comicios se teme que estas elecciones se convierten en un nuevo referéndum europeo que el voto de castigo vaya parar el nuevo partido creado por Naya alzará es que exige la salida inmediata de la Unión Europea las encuestas le dan un treinta por ciento de la intención de voto por delante de los laboristas con un veintiuno por ciento y los conservadores de May con un trece por ciento Davy Clinton ha dicho que espera que los eurodiputados británicos nunca lleguen a sentarse en sus escaños en Estrasburgo el dos de julio osea que el Parlamento de Westminster apruebe el acuerdo antes

Voz 17 20:24 a día hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales veinticinco arroba hoy

Voz 2 20:32 en facebook Hoy por hoy

Voz 18 20:37 me Nations picores los Nacha allí

Voz 2 20:44 sigue temblando estuve Chaplin Caiwza catorce vive de vivir la vida en la actualidad

Voz 1727 20:59 al último

Voz 4 21:01 este viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 2 21:05 en la vida

Voz 16 21:09 Tulio Marcos sigue también en Cadena Ser punto com

Voz 19 21:18 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con juego especial para el deporte femenino con noticias protagonistas deportivos

Voz 0946 21:28 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 0047 21:37 cuántos ser los primeros no es una prioridad esta semana es el rodando es últimas escenas de de aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto poco saber que las mejores respuestas están en las segundas pregunta segunda una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la respuesta soy profesora tengo que creer La Ventana séptima temporada con cara

Voz 16 22:13 cuenta con las CEA lo que pasa

Voz 21 22:27 en la cabeza

Voz 16 22:28 es hoy por hoy

Voz 0027 22:31 el Consejo Audiovisual de Cataluña le ha pedido a Youtube que retire doce vídeos son unos tutorial es que enseñan a los hombres a controlar a sus parejas a través de él

Voz 0946 22:40 hábil ahora cogemos el móvil el cual vamos a querer rastrear bestiario como ustedes quieran llamarlo

Voz 0027 22:45 vídeos como éste que acumulan casi veintitrés millones de reproducciones día bon día

Voz 0931 22:50 los que explican incluso cómo acceder a los mensajes de Whatsapp o cómo ver los movimientos de la pareja jaleando el el teléfono

Voz 22 22:56 lo primero que tienen que saber es que necesitarán

Voz 0027 22:59 móvil de su pareja por unos segundos les llegan

Voz 0931 23:02 es decir que pueden robarle el móvil mientras se ducha baraja quedárselo el Consejo de lo Audiovisual de Catalunya advierte de la peligrosidad de estos vídeos que pueden provocar que entre otros que entre los jóvenes había anormal controlar a la novia y es que según la última encuesta casi una cuarta parte de los casos de violencia machista entre las menores de quince años estaba detrás el ciberacoso el hecho es que se exige la retirada pero la decisión final está en manos del operador de Youtube desde dos mil quince se han retirado cien vídeos machistas pero también homófobos o que fomentan la anorexia o la

Voz 0027 23:31 Limia gracias Joanne Google acaba de presentar su su nuevo teléfono low cost es una versión mucho más barata que las anteriores cuesta la mitad de sus hermanas mayores las condenas buenos días

Voz 0931 23:40 buenos días los dos nuevos móviles se llaman píxel a ya se pueden comprar por Internet el de la pantalla más grande cuesta alrededor de cuatrocientos euros muy por debajo de los novecientos que hay que pagar por su gemelo de alta gama y a pesar del precio más ajustado los píxeles conservan algunas de las características más destacadas de los modelos más caros como la calidad del modo noche de la cámara o el almacenamiento gratuito en Google fotos porque se diferencian tanto de precio porque los modelos baratos están hechos con un material de plástico sencillo no son resistentes al agua tampoco permiten su recarga inalámbrica

Voz 0027 24:18 la industria de los videojuegos se consolida un año más como el primer negocio audiovisual en España su facturación ha doblado este ejercicio también de largo además a la del cine Pepa Blanes

Voz 1463 24:30 muchos auguran el final de las salas de cine un negocio dicen en decadencia frente a las plataformas no hay todavía evidencias de ese apocalipsis pero sí de que hay otro sector audiovisual que supera el cine los videojuegos mueven en España más de mil quinientos millones de euros al año más que el cine y la música en dos mil dieciocho las ventas de videojuegos han subido un doce por ciento según los datos de la Asociación Española del videojuego con respecto al año anterior a dos mil diecisiete es un negocio por tanto en crecimiento que sigue teniendo el problema de la piratería y los juegos más vendidos Nos dicen son los de fútbol y los de acción el FIFA encabeza la lista islas donde franquicias internacionales les siguen de cerca como Spiderman o Call of Duty Un juego de tiroteos y mamporros

Voz 1161 25:12 Sampe buenos días buenos días Aimar

Voz 0027 25:16 Liverpool diezmado por las bajas borró anoche al Barça que se queda sin la final de la Champions de Madrid siempre

Voz 1161 25:21 en una de las peores noches culés con todas las derrotas de las finales de Sevilla y Atenas hola del año pasado en los cuartos de final en Roma el cuatro cero de anoche del Liverpool en Anfield llevaba además otros sellos que la marcan todavía más las serias bajas de cuatro titulares confirming

Voz 1727 25:33 la sala Keita la lana el tres cero

Voz 1161 25:36 era el aviso del año pasado en Roma haber ganado la Liga o tener a Messi dobletes de orilla dos jugadores no habituales en las alineaciones del Liverpool fallos infantiles de Jordi Alba en los dos primeros goles un cuarto gol inexplicable en un córner en el que todos los jugadores del Barça estaban de espaldas se buscarán culpables pero hoy ya sólo queda pedir perdón Busquets con el mismo el mismo camino que la eliminación de la Champions ahora estábamos en finales no hemos perdido una oportunidad muy grande pero bueno ahora ya no se puede hacer nada con la segunda déjanos pasa hay que pedir disculpas poco más también Luis Suárez hay que pedir perdón por la actitud por

Voz 1325 26:11 porque que se vieron hoy del cual no no fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia nuestros hijos nuestro público que nos apoya durante todo el año pedirle perdón

Voz 1161 26:20 pero el uruguayo hacer también autocrítica y es bastante

Voz 1325 26:22 duro en tan buen el Barcelona hay que en en un minuto te marcando goles y después en el cuarto gol parecían juveniles como te marcan el el último gol y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica ser consciente de todas las críticas de a Nacho era hora y responder a ante todo es

Voz 1161 26:38 nueva debacle europea hay Valverde cuestionado hoy en la prensa y en las redes el técnico no se lo puede explicar

Voz 23 26:43 es muy doloroso para nosotros sobre todo bueno nuestra gente porque es el segundo año que nos remontar una situación así que no esperábamos además estábamos muy concentrados queríamos estar muy concentrados para ello sin embargo pues hemos vuelto

Voz 1161 26:54 esta casa y en la directiva templanza hablaba en Movistar el presidente Bartomeu

Voz 24 26:58 bueno se oye un otro palo ya tuvimos un lo había pasado cuenta Roma

Voz 1621 27:02 eso es junto al Liverpool habrá muchos acciones no ya habrá tiempo para reflexionar pero bueno la verdad es que es muy Fides explicarnos porqué el año pasado junto al rumano que perdíamos que tenía un partido un obligatoria que pasamos la semilla hoy también por este partido muy difícil de explicar pero bueno ya hablaremos internamente habrá tiempo para reflexionar

Voz 1161 27:24 yo he como respirar del Barça pues en sendas encuestas lanzadas en Twitter desde El Larguero para el setenta y siete por ciento el cuatro cero de anoche es la peor derrota del Barça en Champions y el ochenta y tres por ciento cree que la derrota le puede costar más el puesto a Ernesto Valverde y en el Liverpool una explicación muy simple la clasificación británicas Jürgen Klopp fue

Voz 2 27:41 fue mixta más fantástico Yémenes en seis no

Voz 1161 27:46 museo es fútbol un equipo fantástico y una también impresionante los singles estarán en la final de Madrid ya esperan rival que saldrá del PAR lo de esta noche vuelta de la segunda semifinal Ajax Tottenham con ventaja de los holandeses cero uno en la ida en Londres del resto protagonista en El Larguero con Manu Carreño el ex de Atlético Madrid Gabi criticaba a la que fue su casa y esa norma de renovar año a año a los mayores de treinta años que ayer afectó a él y en esta temporada al capitán Godín

Voz 25 28:08 con jugar a los mantienen entonces cuando nos dimos pues es complicado mosso fue es su jerarquía o que contra el quince años cincuenta partidos Flaño entonces bueno creo que esa norma es para mí injusta porque todos los jugadores no

Voz 1161 28:22 en el Master mil de Madrid tres partidos hoy Rafa Nadal frente a Félix Auger Fernando Verdasco con Cats David Ferrer contra Zverev

Voz 2 28:33 has pensado alguna vez lo cerca que está el mundo de los viajes y del cine cuando ves una increíble playa del Caribe en una peli de Pirès

Voz 26 28:40 pues te apetece estar allí si una comedia romántica dos enamorados pasean por París cogidos de la mano temores por viajar con tu pareja y una de aventuras está rodada en rincones lejanos tus ganas de viajar se dispara Jaques y por eso Viajes El Corte Inglés presenta verano define destinos de película en los que tú serás el protagonista en los que vivirá sus experiencias que te dejará en con la boca abierta la reserva por sólo sesenta euros si pago hasta en diez meses encuentras un precio mejor te lo igualan pero eso no es todo por reservas de más

Voz 2 29:11 de mil euros te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierte en el compañero de viaje perfecto

Voz 7 29:17 sí

Voz 2 29:18 porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía prepárate para sentirte como una estrella con tu verano define una producción de Viajes el Corte Inglés consulta con

Voz 26 29:28 acciones financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés que sujeta a su aprobación

Voz 0270 29:34 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instar el punto de recarga se encarga de todo para que tú a hombres hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 21 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 Irán reactivará a parte de su programa atómico el que quedó congelado por el acuerdo auspiciado por Obama con las potencias occidentales de dos mil quince y que el año pasado abandonó Estados Unidos por decisión de

Voz 1271 30:25 Donald Trump Irán abandona también

Voz 1727 30:28 perdón que no del todo la expresión que utiliza el Gobierno iraní es reducción de algunos de sus compromisos hoy está previsto que el presidente Rohaní se dirige a la nación para explicar una decisión que no ha gustado sin embargo en Estados Unidos fui entendiendo

Voz 1621 30:44 S

Voz 2 30:45 a través pero esta noche

Voz 1727 30:48 Secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que la acción de Irán aumentará la tensión pero Estados Unidos de momento tampoco contribuye a rebajarla porque enviado como respuesta un portaaviones al Golfo Pérsico aquí en España Sánchez Pedro Sánchez ya sabe de primera mano qué esperar de Iglesias y Rivera después de reunirse con ellos lo Aimar mano tendida del líder de Unidas Podemos para no

Voz 0027 31:09 Itziar discretamente un gobierno progresista

Voz 5 31:11 los hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos estos procesos son largos

Voz 1 31:16 hay una oposición firme de es posición sin mochilas y una oposición que tiene futuro centremos no posición que sirva a España una posición que aspira a ser gobierno

Voz 0027 31:26 Ciudadanos por cierto ha elegido a Carlos Carrizo sea para sustituir a Inés Arrimadas como líder del partido en Cataluña como jefe de la oposición en esa comunidad y finalmente el politólogo francés Sami Naïr no podrá presentarse a las europeas en la lista del PSOE la justicia le da la razón a la Junta Electoral excluye a Sami Naïr de la candidatura socialista porque incumple los requisitos no tiene derecho a voto aquí en España y por lo tanto tampoco tiene derecho a ser votado el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 27 31:53 ahora en Madrid ya primeras residencias de este miércoles en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a partidos Parla también en la M cuarenta en la zona de Vicálvaro en sentido norte en Vizcaya condicionadas dos secundarias por desprendimientos en Alonsotegi yen ermita Barry Ibarra además la niebla está reduciendo la visibilidad en Murcia en el entorno de Lorca en Alicante capital en Lugo mucha precoz

Voz 0027 32:15 por en Mondoñedo o iban a bajar de forma generalizada de las temperaturas salvo en el Mediterráneo

Voz 4 32:23 el guardameta lámpara espere coro recoja Clínic guineano pero intercepta Butragueño que la perca peligrosamente a la línea de meta o el árbitro

Voz 28 32:33 que es todo me suena a mí muy antiguo eh

Voz 4 32:36 somos de otra época escuchar el fútbol

Voz 28 32:39 el deporte más moderno que hay que hacer Juan a escucharles

Voz 4 32:41 el deporte en la caverna Fear antártico y esto es maravilloso

Voz 21 32:48 tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 0270 32:54 pero eso tiene solución Cary está muy cerca

Voz 17 32:57 imbricados tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que Q3 la solución que necesitas

Voz 3 33:03 herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés por que arreglamos hoy

Voz 29 33:10 yo en mi declaración de la renta siempre marcó la X a favor de la iglesia Isabel porque porque así ayudó a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un de libertad

Voz 16 33:20 juntos por un mundo mejor por tanto

Voz 30 33:24 en primavera se les comienza este son coges el paraguas y sonido este te queda una cara de igual que cuando veces a la varita de la cita en el coche que parece la del genio reino por esa Midas te concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve cuando veintinueve pide cita en Midas punto es y deseos concedidos

Voz 21 33:46 hoy por eso de España

Voz 2 33:49 eh

Voz 1727 34:00 son las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana cinco y treinta y cuatro en Canarias la Mesa de España Se abre hoy entre Baleares y París sin novedades de la estudiante de Erasmus desaparecida hace hoy una semana en París

Voz 21 34:13 su padre que ha pedido que no se convierta esto

Voz 1727 34:15 estoy en un circo Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 34:18 qué tal en la capital gala continúa las investigaciones para dar con el paradero de la joven su padre como decías que ha desplazado a París ha explicado que están siguiendo de cerca las investigaciones con el apoyo del consulado español todas las hipótesis están abiertas e incluso de la desaparición voluntaria una de las vías de investigación surge a raíz de un mensaje que a la joven escribió las redes sociales el mismo día de la desaparición el uno de mayo en ese mensaje la joven decía cuando la salud mental es mala dato un respiro la investigación hasta coordinando la gendarmería francesa porque las diligencias han abierto allí aunque también participa como decimos de forma estrecha la guarda

Voz 1727 34:49 hace bien así que mucha prudencia no se sabe qué ha podido pasar con esta joven lo que sí se sabe es la angustia que debe estar pasando su familia Nos vamos a Aragón gana Sánchez borró y buenos días hola qué tal buenos de la chica de veintitrés años a la que su novio intentó degollar en Zaragoza se recupera bien de las heridas que le provocó aunque sigue en el hospital y el hombre que la salvó que les salvó la vida a un conductor de autobús os ha contado en Radio Zaragoza Ana cómo ocurrió todo

Voz 0148 35:15 no yo cincuenta y ocho años de edad no se cansa de decir que volvería a actuar del mismo modo el lunes por la tarde conducía un bus urbano vio que en un coche que estaba aparcado un hombre estaba acuchillando a su pareja

Voz 31 35:27 pues iba a la ventanilla bajada fueron ni si hay unas piernas que se movía agit agitaban mucho con la puerta abierta el coche de cava con la puerta abierta las piernas sea gitanos mucho digo voy a bajar explica pasan pues me encontré la película de que estaba cortando en ese momento a la chica tiene mi reacción fue sacan la tirón muy fuerte sacan a la calzada

Voz 0148 35:52 Manuel tuvo que enfrentarse con el maltratador que bajó del coche para intentar agredir de nuevo con un arma blanca a su pareja al impedirlo sufrió un corte en la mano izquierda la joven de veintitrés años que sufrió heridas en el cuello y en el pecho salió ayer de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI

Voz 1727 36:07 eso de la Universidad de Santiago conocido por publicar en Internet vídeos de apoyo a los violadores de la manada ha sido detenido por un presunto delito de violencia machista Galicia Sada Capello bos días

Voz 1271 36:19 pues días Luciano Méndez ha sido detenido un municipio cercano a Santiago ante otras tirar a su pareja el suelo hoy se celebra el juicio rápido por estos hechos este profesor de matemáticas fue expedientado en dos mil dieciséis por la Universidad tras analizar en clase comentarios machistas sobre el escote de una alumna entonces los estudiantes se movilizaron en su contra pero sin duda fueron esas manifestaciones en apoyo a la manada a través de las redes sociales las que desataron un gran rechazo social el año pasado en esos vídeos Denny graba la víctima refiriéndose a ella como niñita o diciendo por ejemplo que gozaba de la situación la fiscalía llegó a investigarle por estos comentarios aunque no resultó sancionado porque fueron realizados en un espacio privado

Voz 2 37:03 España pierde este año

Voz 1727 37:04 yo veinticuatro banderas azules en sus playas aunque mantiene el liderazgo mundial con casi seiscientas quinientas sesenta y seis y Andalucía es con diferencia la comunidad que más banderas pierde Esther Rodríguez buenos días

Voz 0592 37:18 hola buenos días podéis Andalucía en la cuarta Comunidad de España en número de banderas azules por detrás de Valencia Galicia y Catalunya sin embargo tendrá dieciocho playas menos con este distintivo esta temporada de verano en total recibe setenta y nueve banderas veintinueve en Cádiz veintisiete en Almería diecisiete Málaga y tres en Huelva Granada los principales

Voz 1727 37:39 problemas de nuestras playas lo que ha impedido

Voz 0592 37:42 conseguir más han sido cuestiones ambientales

Voz 1727 37:45 cumplimientos de Di de Costas

Voz 0592 37:48 por cierto que el consejero de Turismo Juan Marín ha lamentado que Andalucía haya obtenido esta cifras y la achaca la falta de interés dice del anterior gobierno socialista

Voz 1727 37:57 no está mal El número de banderas azules que diga Andalucía todavía Esther se puede se puede permitir competir todavía largamente además gracias un abrazo adiós Ciudad Real acoge estas te para la feria más importante del vino en España los organizadores calculan que en esta cita productores distribuidores cerrarán tratos que superarán los cuarenta millones de euros Castilla La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 38:25 hola buenos días participan cerca de dos mil bodegas de todo el país más de dieciocho mil compradores de los que cuatro mil doscientos son internacionales de ciento tres países se prevén ciento diez mil visitantes siete mil reuniones comerciales aumenta un treinta y siete por ciento las denominaciones geográficas protegidas la inauguraba ayer el ministro Luis Planas

Voz 32 38:45 ese los datos son claros cuarenta y ocho por ciento de la superficie nacional sesenta por ciento de la producción nacional por tanto

Voz 0946 38:54 un sector estratégico al que hay que mimar

Voz 1 38:57 por cierto que en esta jornada dos periodistas

Voz 0441 38:59 el de la SER van a ser nombradas embajadoras del vino Ana Terradillos Itu Pepa enhorabuena

Voz 1727 39:05 gracias Cristina esta tarde estoy por ahí Toni Garrido hace el programa os a que estamos hoy volcados e un abrazo hasta luego veintidós años después Nacho Cano volverá a subirse a un escenario

Voz 3 39:16 leído

Voz 2 39:27 el compositor ex

Voz 1727 39:29 Cano actuará este verano en el Festival Sonorama aunque todavía no se ha desvelado que cantantes pondrán voz a su música Castilla y León que va a Marín buenos días buenos

Voz 0603 39:39 si es por fin se desveló la principal expectativa es Orama Nacho Cano será el tiro musical de esta próxima edición del festival que se va a desarrollar del siete al once de agosto en la localidad burgalesa de Aranda de Duero un anuncio que responde a las expectativas que ya género Javier Asenjo el director Sonorama al confesar en la SER que este año podríamos disfrutar de un artista que llevaba un cuarto de siglo sin pisar los escenarios y es que Nacho Cano como decíais lleva veintidós años alejado de los focos los mismos años que cumple Sonorama Ribera en este dos mil diecinueve según la organización el concierto ofrecido por Cano abrirá esta edición itrio da de nuevo a los escenarios la música de Mecano acompañado

Voz 0027 40:19 por diferentes artistas de dentro y fuera del él

Voz 0603 40:21 tel hay que tener en cuenta que en esta edición Sonorama Ribera va a contar con la actuación de Fangoria Carlos Tarque o Tequila entre otros

Voz 1727 40:33 Nacho Cano veintidós años después sobre un escenario en Sonorama son las siete menos veinte seis menos veinte en Canarias Donald Trump tampoco era tan buen gestor de sus negocios como presume el New York Times publica hoy que tuvo pérdidas millonarias cuando comenzó su carrera hasta el punto de que estuvo exento de pagar impuestos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 41:11 Trump declaró ante las autoridades federales que entre mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos noventa y cuatro perdió mil ciento setenta millones de dólares de sus negocios

Voz 1727 41:22 nobiliarios según una investigación que cuenta veía negro

Voz 1510 41:24 Times sus peores años fueron mil novecientos noventa y noventa y uno en los que perdió doscientos cincuenta millones de dólares cada año según los documentos citados por el Times perdió tanto dinero durante esa década que evitó pagar el impuesto sobre la renta durante ocho de los diez años aunque no queda claro si el Servicio de Impuestos Internos les reclamó más adelante que era algo tras las auditorías Donald Trump que llegó a la Casa Blanca presumiendo de su éxito empresarial ha sido el primer presidente en casi medio siglo en negarse a revelar sus declaraciones fiscales el Comité de medios arbitrio de la Cámara de Representantes ha emitido una citación parlamentaria reclamando las declaraciones de impuestos del presidente de los últimos seis años tanto él como el secretario del Tesoro se niegan a revelar las alegando razones de privacidad los demócratas amenazan ahora con recurrir a la Justicia federal

Voz 1727 42:16 en Alemania acaba de estrenar la primera carretera eléctrica del mundo para camiones en esta vía en pruebas los vehículos pesados pueden engancharse a una catenaria como si fueran tranvías Berlín Carmen

Voz 1 42:31 Viñas en un tramo de cinco kilómetros de la autopista A cinco de Hesse los camiones híbridos podrán repostar mientras siguen circulando sin molestar al resto de vehículos cinco empresas de transporte para utilizar la ruta de forma regular desde este momento el perdía muy importante explica el coordinador del proyecto en falta Genro es Big once años de pruebas en circuitos cerrados al tráfico e investigaciones hasta dos mil veintidós la Universidad Técnica de Darmstadt se encargará de recopilar analizar datos sobreconsumo ahorro y contaminación el objetivo de esta tecnología es ayudar a reducir las emisiones contaminantes de los vehículos pesados de transporte de mercancías junto al tramo de la A cinco se construirán otros tres tramos de prueba los ministerios de Economía medioambiente transporte además de empresas como Siemens participan en el proyecto bautizado como Elisa la inversión asciende a cincuenta millones de euros de los cuales quince van dirigidos a este primer tramo

Voz 1161 43:31 en Italia en Roma un grupo de

Voz 1727 43:34 eh fascistas e enfrentado a la policía para intentar echar de su casa de su vivienda de protección oficial a una familia gitana y no es la primera vez que ocurre corresponsal Joan Solés primero Torre Maura antes pues

Voz 0946 43:47 escasa Luthi ayer en Casal chato tres barrios de la periferia de Roma en los que grupos neofascistas y vecinos han intentado expulsar de viviendas sociales recién adjudicadas a familias numerosas de etnia gitana

Voz 2 44:00 no

Voz 0946 44:02 a gritos de volver a casa recibieron a la Policía que en los tres casos tuvieron que proteger a los nuevos vecinos de dos intentos de agresión

Voz 4 44:12 vamos a violar te mataremos en algunas de las injurias que sufrió la madre

Voz 0946 44:17 Lidia el ministro del Interior Salvini ha modelado últimamente sus ataques a la población Rome de Italia pero no puede ignorarse que durante años y especialmente en los últimos meses ha propiciado con sus arengas un clima de racismo y xenofobia contra treinta mil de ellos tamil a personas que Salvini califica de bolsa de resistencia parasitaria

Voz 26 44:38 la minoritaria diera existencia parasitaria

Voz 10 44:48 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos el silencio que provoca el exceso de qué pasaría si eliminamos hemos el ruido para dar por fin voz al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producido podio ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 2 45:05 se acerca el veranillo por fin estas organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Alí

Voz 0047 45:11 hemos los frescos más frescos al mejor precio como la pera a uno con veintinueve el kilo esta semana por su ahorrando y eso que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 33 45:20 el cuarto es revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque Chain donde el ex computing están flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0047 45:31 el de momento un momento nosotros hablamos el mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 24 45:56 Isquierda hoy por hoy eh

Voz 34 46:10 se acabó el veintiocho A

Voz 1727 46:12 viva el XXVI EM dice hoy José María Mur y dos Pepa pero imposible

Voz 2 46:17 de que de los tres uniones de Pedro Sánchez con los líderes de PP Ciudadanos

Voz 1100 46:21 las podemos surgiera una gran sorpresa todo ello conforme a lo previsto pero incluso su normalidad ha servido para que todos tengamos las cosas bien claras a saber qué Sánchez lleva el traje de presidente como si se hubieran puesto al día siguiente de la Primera Comunión segundo que la batalla por el liderazgo de la oposición Vashem frenético a pesar de la aritmética de que el PP cuenta con sesenta y seis escaños Ciudadanos escondidos

Voz 0027 46:50 cuenta el siete por lo que Casado

Voz 1100 46:52 el líder de la oposición es que su partido no de dejarse ir presuma de lo que presume un pueblo Rivera por fin tenemos a Pablo Iglesias reconvertido en un piadoso franciscano Ave María el señor sea contigo hermano Pedro alguna otra cosa pues sí que Sánchez y Rivera mil seiscientos cincuenta y cinco no se pueden ni ver ese eres forman ampollas mano los cada vez que tienen que posar con sonrisa congelada ante las cámaras superado el trámite ahora vamos a lo importante el XXVI EM en esta segunda vuelta de las elecciones que lógicamente en función de los resultados recolocará todo el tablero no debería izquierda echarse a dormir pensando en la victoria el veintiocho A la mención al Barça inevitable

Voz 24 47:40 la izquierda

Voz 16 47:43 ambos

Voz 1727 47:50 entre las muchas preguntas que hemos lanzado esta mañana casi una decena la esta una una pregunta que dicen tienen ustedes qué quiere decir Alicia Keys cuando canta cierra la pantalla abre la medalla pero que es la medalla alguna pista Dani

Voz 1621 48:07 pues nos informa Diego de A Coruña que estas palabras en español se las ha enseñado a pronunciarlas Rosalía Rosalía profesora de español de Alicia aquí

Voz 2 48:16 buenos días soy bueno no tengo ningún disco de ningún convierto pero me encanta Alicia Keys y bueno ver que cada español es la bomba ya

Voz 7 48:29 la pantalla abre la medalla la medalla de no sé si era poco

Voz 2 48:32 no desviar la pantalla habría que preguntarle a Rosalía que fue la que le instruyó en las clases de español bueno buenos días que nos lo hemos pasado un libro es que Sandro esto es bajito

Voz 1727 48:43 queda hacías Diego no es el único

Voz 35 48:45 buenos días hoy tenemos ya debido entiende desde luego no sé lo que es la medalla lo que sí sé es que comenzar el día escuchando reír como sabéis reído eh le da una una energía renovada para afrontarlo feliz día muchísimas gracias por comenzar así las mañanas un beso chao una obra azote

Voz 1621 49:05 los a las mejores playas cerramos la medalla con Fernando de caddie

Voz 7 49:09 para olvidarnos de las que van al día tranquilo ayatolá yo aconsejo que seguimos todos los ojos no vayamos en un viaje atrás hacia las playas de las murallas en el Puerto de Santa María eso sí que es una medalla te lo concede las murallas no olvide Heredia buenos días Fernando te lo compro los ojos de errados por la pérdida de banderas azules sobre la Champions

Voz 36 49:32 a Pilar de Madrid oye me encanta por la mañana temprano escuchar vuestras risas la verdad es que yo no tengo ni idea a qué se refiere con la medalla pero yo como culé hoy la verdad es que estoy un poco decepcionada

Voz 1621 49:43 hubo unas cuantas decepcionados es da ánimos a todo

Voz 7 49:46 sí a todas Pedro de Madrid felicidades al Liverpool en cuanto al Barça pues ya sabe sólo hay un club que

Voz 37 49:52 diez de tres seguidas en su historial trece nada más hay hay Pedro Pedro

Voz 1727 50:00 así te menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 38 50:03 las