Hoy por Hoy (08/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:23 buenos días el jueves pasado inició dábamos está ahora de radio hablando del milagro de Messi que había colocado al Barça con un pie en la final de la Champions pero todavía les quedaba por meter el otro pie y anoche en el partido de vuelta ni rastro Messi fue en Liverpool quién firmó el milagro con una remontada histórica

Voz 2 01:00 a ver dio el Barça por cuatro goles a cero como contaba nuestro compañero Flaquer es desperdiciando la enorme ventaja que había conseguido la semana anterior en el camino

Voz 1325 01:12 pedir perdón por actitud por cosa que se vieron hoy da igual no no fuimos un equipo

Voz 1389 01:17 el hace una dejarnos pasa hay que pedir disculpas poco más

Voz 1727 01:20 eran Sergio Busquets Luis Suárez y de los vencidos a los vencedores escuchen como contestaba el entrenador del Liverpool cuando un periodista preguntó qué ha pasado Happn fútbol fútbol fútbol impredecible emocionante y hoy para muchos doloroso Así empieza el miércoles ocho de las nueve vamos a entrevistar en Hoy por hoy a Irene Montero portavoz de Unidas Podemos y la mujer que se encarga de negociar junto a la socialista Adriana Lastra la composición de la Mesa del Congreso el órgano de gobierno de la Cámara es la urgencia que marca el calendario porque las Cortes Se constituyen el día veintiuno el veintiuno de mayo aunque tras el encuentro Sánchez Iglesias de ayer en La Moncloa el líder de Podemos fue muy muy discreto sobre el futuro Gobierno y la legislatura

Voz 3 02:13 Nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo

Voz 1727 02:16 hemos estos procesos son largos

Voz 3 02:19 esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción

Voz 1727 02:28 tranquilidad la impresión de Pedro Sánchez que sigue sin dar una rueda de prensa desde el día de las elecciones la sabemos por un tuit habla de un encuentro constructivo y una voluntad renovada de entendimiento antes de Iglesias hubo reunión con Albert Rivera y la palabra que más repitió en su rueda de prensa fue oposición

Voz 0040 02:45 liderar una oposición firme no posición sin mochilas y una cuestión que tiene futuro empecemos no posición que sirva a España en una posición que aspira a ser gobierno una posición firme lo que haga falta pero también con sentido de Estado en lo necesario esa es la la oposición que vamos a hacer los cincuenta y siete diputados de Ciudadanos

Voz 1727 03:02 por si quedaba alguna duda en la oposición y sobre el futuro Gobierno sea cual sea seguirá pesando la sombra del déficit La Comisión Europea calcula que España cortará menos de lo previsto pero el comisario europeo Moscovici reconoce el esfuerzo por ajustar iba a proponer en cualquier caso en el mes de junio otro país salga de la vigilancia del procedimiento de déficit excesivo una década después ya atención a esta palabra no homofobia porque marca una necedad

Voz 4 03:34 edad que cada vez sufren más gente necesidad de constante conexión digital necesidad constante de de consultar continuamente el móvil incluso en el trabajo ponerse nervioso cuando alguien tarda en responder los buscar por todos

Voz 1727 03:48 surge el miedo irracional a estar desconectado si afecta a ocho de cada diez españoles según Francisca Morón que es la directora de la escuela de negocios que ha realizado el estudio sufrir no homofobia puede provocar dolor de cabeza taquicardia e incluso un ataque de pánico qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días tendremos dos situaciones bien diferenciadas por una parte en gran parte del Cantabria

Voz 0978 04:18 con Galicia las dos Castillas también la Comunidad de Madrid Extremadura el Ebro o también los Pirineos muchas nubes Ia aquí algún chubasco aunque tampoco esperamos grandes acumulaciones de agua irá lloviendo en distintos momentos de la jornada ambiente fresco en cambio en el sur de la península en el Mediterráneo y en los archipiélagos muchas más horas de sol y atención al calor que va a hacer por ejemplo en la Comunidad Valenciana y Murcia con máximas alrededor de los treinta Grace

Voz 1727 04:42 dos y hoy tenemos una joya para cerrar la portada

Voz 5 04:48 en el coche por un muro de Chipre es a treinta años que inscribir yo

Voz 1727 04:54 Joan Margarit ha recibido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana el más importante del género el reconocimiento le llega a los ochenta y un años el jurado ha destacado el bilingüismo en su obra que alterna la lengua materna el catalán con el castellano

Voz 5 05:08 hemos parado el coche junto a este largo muro de cipreses hace treinta años que vivimos juntos yo era un chico inexperto tuvo una chica desamparada las sombras de la última oportunidad van cubriendo la luna hoy un viejo inexperto

Voz 1389 05:31 una mujer mayor desamparada

Voz 1727 06:48 hace un año Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y reactivó las sanciones contra las empresas que comerciaban con tiraba por la borda el legado de paz de Obama ha pasado un año un tiempo en el que la economía iraní se ha resentido y ahora según la agencia estatal iraní Teherán la que va a reducir su compromiso con ese acuerdo esta es la expresión que utilizan reducir el compromiso qué significa exactamente Javier Alonso buenos días

Voz 0858 07:18 buenos días Pepa de momento el Ministerio de Exteriores iraní ha convocado ya los embajadores del resto de países que firmaron ese acuerdo para comunicarles que dejará de cumplir algunos de sus compromisos nucleares algo así como una retirada parcial desacuerdos espera que el ministro iraní de Exteriores de detalló hoy mismo desde Moscú allí está con para reunirse con su homólogo ruso y paralelamente Estados Unidos incrementa la presa

Voz 1389 07:39 porque que en Irak en Espoz asegura que está tomando todas las medidas apropiadas para mantener dice el jefe de su diplomacia la seguridad ya enviado de hecho un portaaviones y un escuadrón de bombarderos algo

Voz 0858 07:50 el fue Pérsico el pacto naufraga a pesar de que los inspectores internacionales siempre han defendido que Irán ha cumplido su parte del acuerdo también lo creen las otras potencias firmantes incluida Europa

Voz 1727 08:02 un problema más para la cumbre informal de líderes europeos que se celebra mañana en Rumanía un cónclave al que no asiste Reino Unido que sin embargo ha tenido que tomar la decisión de participar en las elecciones europeas del veintiséis de mayo porque no acaban de concretar el Brexit Corres pues al comunitaria Griselda Pastor eligen dice

Voz 0738 08:22 Estados europeos pero el Reino Unido va a ser el gran ausente de la cumbre de jefes de gobierno de esta misma semana de mañana porque Francia se opuso ya en su día hablar del futuro de Europa con quién no sabe todavía si se marcha ose queda aunque esta definición será también el gran problema de la cumbre informal en Sibiu en Rumanía y en la que lo pida pero que deben decidir los jefes de Gobierno si están dispuestos a avanzar en el nuevo reparto de poder con los británicos todavía dentro octubre es la fecha fijada como límite octubre es también el plazo para que se constituya la nueva comisión aunque antes hay que elegir al presidente empezando por un nuevo reparto de poder para el que se mueven ya a los escenarios en varias capitales pendientes del resultado de las europeas pero sin garantías de que el ganador vaya contar con el apoyo de los jefes de Gobierno osea que lo primero que tienen que decidir es cuando empiezan todo este proceso tus los quiere convocara una cena el día veintiocho es decir a cuarenta y ocho horas tan sólo después del recuento del voto un tema para el que todos empiezan a preparar sus fichas pensando en el debate de esta reunión

son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 1727 11:39 el juez del caso Villarejo Seeger qué cavando pistas sobre el presunto espionaje a Pablo Iglesias ya ha empezado a profundizar en la pata mediática del caso

Voz 0028 11:48 debéis Villar buenos buenos días el magistrado ha pedido a la policía un informe sobre los medios de comunicación que publicaron directamente y por fuente propia eso dice el auto noticias que pudieran haber salido de ese móvil robado a una asesora de Iglesias la prueba la habían pedido el propio Iglesias hizo asesora

Voz 1727 12:02 además el juez ha imputado al que era número dos de Alberto Pozo

Voz 0028 12:05 es cuando dirigía la revista Interviú se llama Luis Rendueles y en su declaración ante el juez Pozas le ha señalado como uno de los implicados en ese pen drive que llegó a Interviú con los datos sacados del móvil de la asesora de inglés

Voz 1727 12:15 todavía en la carpeta de tribunales sobre el juicio del pluses

Voz 1275 12:24 la mirada

Voz 1727 12:25 esta mañana de Xavier Vidal Folch el juicio

Voz 5 12:27 las ilegalidades del poses cumplió ayer su cuarenta jornada tantas comparecencias quizá no hayan servido aún para que los magistrados decanto en su criterio pero sí han sido útiles ya a cualquier ciudadano que quiera comprobar cómo los mitos propagandísticos empleados por el anterior Gobierno de por el Govern de la Generalitat son eso mitos así es falso que todos los manifestantes y votantes del referéndum ilegal fuesen todos ellos un modelo de pacifismo la prueba es que hubo decenas de agentes policiales heridos y contusionados los partes médicos los relatos de los lesionados no algunos decenas tampoco es cierto que todas las intervenciones la fuerza pública fuesen proporcionadas la demostración no sólo viene de los vídeos producidos IED editados sino de la convicción con que algunos testimonios de afectados están explicando lo sucedido este asunto de la violencia ella interés cívico político y también jurídico si la hubo y en qué grado suscitada por quién son cuestiones que constituyen ingredientes de tipos delictivos más graves o menos Justo lo que trata de averiguar el Tribunal Supremo

Voz 1727 13:43 son las siete y trece seis y trece en Canarias

Voz 21 15:09 con Pepa Bueno Un

Voz 1727 15:11 un estudio que publica la revista Nature asegura que salen más baratos reducir las emisiones de efecto invernadero que curar las enfermedades que provoca sobre medio ambiente aquí en España el Tribunal Constitucional acaba de paralizar la ley navarra contra las bolsas de plástico después de un recurso del Gobierno central Javier Álvarez

Voz 0689 15:32 el tribunal de garantías ha decidido estudiar si la ley navarra que regula el uso de bolsas de plástico y que es más restrictiva que la ley estatal cumple con los artículos de la Carta Magna como ha sido un recurso presentado por el Gobierno en el que pide la suspensión de varios artículos de la norma la ley queda en suspenso de forma automática y los jueces tienen ahora seis meses para dictar una resolución de fondo el Gobierno del PSOE considera que la legislación foral es más restrictiva porque prohíbe antes la utilización de las bolsas de plástico para dos mil veinte mientras que el Gobierno central

Voz 1275 16:01 son las fechas de prohibición de su uso en dos mil

Voz 0689 16:04 veintiuno en su momento la directora de Medio Ambiente del Ejecutivo barcos Eva García Balaguer aseguró que si el Constitucional aceptaba el recurso a la ley el Ejecutivo navarro también recurriría al considerar que esta ley se adecúa al ordenamiento europeo y además que la propia Constitución reconoce esa competencia

Voz 0858 16:19 en exclusiva para mejorar así la protección

Voz 0689 16:22 del medio ambiente

Voz 1727 16:26 en noticia ahora que afecta a esta casa al Grupo Prisa las principales agencias han mejorado su calificación crediticia la calificación crediticia de prisa tras la compra del veinticinco por ciento de Santillana

Voz 1389 18:46 esta mañana vamos a analizar la amenaza que supone para las teles y el cine los videojuegos

Voz 22 18:51 buenos días María desgaste de Phelps las últimas esté enamorado de mi al cero electrónico será dedicado un videojuego llamado de división dos el típico de disparos en el que el mundo me lo pasa muy bien con mis amigos el producto de entretenimiento que más ha facturado en toda la historia es un videojuego de Fausto cinco ha facturado más de seis mil millones de dólares el triple que lo que falta

Voz 9 19:14 lo agotado por ejemplo gracias Mario

Voz 23 19:17 buenos días María Ángeles de Ciudad Real desde la fractura de mi brazo hace unos un par de años engancha disimulan candidaturas hasta el punto de que cada dispositivo que tengo en casa tengo una sesión diferente creo que por eso es por lo que siento cuando no cojo el móvil tengo un ratito de asueto y me siento

Voz 24 19:35 jugar ya ampara Alicante yo soy un forofo de las consolas de hecho tenido casi todas las consolas la X Box la UVI todas las play station ahora estoy con la última un poco torpe tengo que reconocerle determinado un juego de hecho cuando iba a coger la de MotoGP iba elegir un corredor los corredores escondían porque no quería que lo cogiera

un abrazo y gracias Amparo

Voz 1275 20:09 a Gutiérrez qué tal buenos días quince grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía a las temperaturas van a bajar esta tarde hace más viento y veremos menos Oleg toda la comunidad ya hay datos primeros datos del Ayuntamiento de Madrid sobre las multas en Madrid éntrale en los primeros quince días de sanciones será abierto cuatro mil cuatrocientos sesenta expedientes del dieciséis de marzo el día en el que terminó el periódico formativo hasta el uno de abril el informe municipal al que ha tenido acceso la SER hace balance además de los cinco meses de vida de Madrid central todos los indicadores que se perseguían son buenos menos tráfico privado más uso del transporte público y menos contaminación Carolina Gómez

Voz 0393 20:47 el Ayuntamiento multado de media a doscientos sesenta y dos conductores al día para acceder sin permiso a Madrid central es el primer balance de multas que ofrece el Ayuntamiento a pesar de la insistencia de la oposición que llegó a acusar al equipo de gobierno de tener apagadas las cámaras por intereses electoralistas el informe al que hemos tenido acceso ofrece además un balance de los primeros cinco meses desde Madrid central la medida estrella de Carmena ha aumentado el número de usuarios de la EMT un seis con cinco por ciento el tráfico privado se ha reducido en calles como Gran Vía un veinticuatro por ciento en los párkings la compra de tiques se ha reducido a la mitad descienden también las emisiones contaminantes un catorce por ciento respecto a la media histórica en la estación de la plaza del Carmen que es la única que está dentro de Madrid

Voz 1275 21:29 ecologistas en Acción coincide en esos datos sobre la contaminación en Madrid central en su último informe aseguran que la estación que mide la polución en esa zona de la capital la de Plaza del Carmen ha tenido en abril la media mensual de dióxido de nitrógeno más baja de su historia han destacan abril porque ha sido el único mes desde que entró en vigor Madrid central de tiempo estable y sin lluvias que se ha podido comparar con otros indicadores de años anteriores dice ecologistas además

Voz 1727 21:52 es que no hay atisbo de efecto frontera

Voz 1275 21:55 quedan apenas dos días para que comience la campaña electoral y Carmen Hernández ya se han empezado a hacer guiños ante un futuro gobierno de la izquierda titulares con Virginia Sarmiento la alcaldesa y candidato además Madrid abre la puerta a formar gobierno con el candidato socialista a Pepu Hernández recoge el guante y asegura que Carmena sería una buena jugadora de su equipo Albert Rivera pide apoyo al PP para que ciudadanos gobierne en la Comunidad de Madrid ha candidata popular Isabel Díaz Ayuso asegura que no caerá en el error de luchar contra Vox el partido naranja para que sume la Izquierda el pantano de San Juan revalida la bandera azul la única que hoy existe en la región que ganó el año pasado la playa virgen de la nueva en San Martín de Valdeiglesias mantiene este sello de calidad en los deportes el tenista madrileño Fernando Verdasco se enfrenta hoy al ruso Karen en casa no fue en el Masters mil en fútbol parte de la afición del Rayo va a ceder sus abonos a la del Valladolid que visita Vallecas el domingo el club no ha bajado los precios se quejan desde el descenso qué tal despierta esta mañana el tráfico en la capital alcanzar buenos días

Voz 1322 22:58 buenos días Laura la M30 es la que marca el ritmo de esta hora de la mañana muy activa ya desde el nudo sur hasta conectar con el puente de Ventas prácticamente hablamos de retenciones y además en ambas calzadas sucede lo mismo al otro lado por toda la ribera del Manzanares hasta el Puente de los Franceses y en principio sólo destacar dos entradas en la avenida del Mediterráneo con la plaza del Conde de Casal y Santa María de la Cabeza

Voz 1275 23:20 en las carreteras como sigue el Tráfico DGT María Herrero buenos días buenos días pues a va complicando

Voz 31 26:59 cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precioso irresistibles como la banana por sólo cero coma ochenta y nueve euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 27:10 el siete y Veintisiete se imaginan que le regalan un bono diez y en euros en un complejo turístico por ir a votar eso es lo que está haciendo el Sindicato de Enfermería Satse que otra vez aparece implicado en un escándalo se lo está contando la SER Satse va a premiar con un bono de cien euros para gastar en los complejos turísticos que tiene en jaque y Moncofa a cada uno de sus afiliados que acuda a votar en las elecciones sindicales del Servicio Madrileño de Salud que se celebran hoy que se celebran este miércoles Comisiones Obreras lo denunciado ante el ser más Mats quiere que la Fiscalía se pronuncie desde el sindicato CSIF hablan claramente de compra de votos Fernando on tangas CSIF en La Ventana de Madrid

Voz 0578 27:48 qué es lo que no debería de ser así que no todo vale lo he dicho muchas veces no todo vale en el mundo sindical ni una cosa es bueno pues tener una Yemen Poli yo un calendario da una agenda el clases que es un regalito para afiliados cuando llega la nalga cuanto por aquello de la agenda para o a voluntad apuntar tu plantillas el mechero el clásico mechero pero claro esto yo creo que sobrepasa la legalidad

Voz 1275 28:15 ante los trabajadores denuncian incluso que esa se les ha ofrecido pagarles el taxi para ir a votar este miércoles este sindicato con el que nos hemos puesto en contacto no ha querido hacer valoraciones sobre esta cuestión el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afronta esta mañana la vista contra un magistrado el juez Juan Antonio Toro acusado de prevaricación y revelación de secretos delitos que habría cometido durante la instrucción de un posible caso de corrupción en la Federación Española de Fútbol tiene más datos Alfonso Ojea

Voz 0089 28:42 sin judicial cargada de irregularidades por eso toros se sienta en el banquillo de los acusados porque las decisiones jurisdiccionales que adoptó desde su responsabilidad en el Juzgado de Instrucción número treinta y seis de Plaza de Castilla pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación como magistrado sabe a la perfección que no se pueden mezclar dos asuntos que se investigan por separado mucho menos incorporar datos nuevos a un caso que ya estaba archivado dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no existen razones procesales para mezclar casos distintos pero además toro

Voz 1275 29:15 facilitó presuntamente

Voz 0089 29:17 aún querellante contra la Federación Española de Baloncesto información secreta y confidencial la Fiscalía solicita quince años de inhabilitación profesional lo que significa que si la sentencia recoge esa pena Juan Antonio Toro será expulsado definitivamente de la carrera judíos

Voz 1275 29:34 hay una cosa más los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos cero positivo cero negativo ya positivos a puede acudir a donar a estos centros hospitalarios a los públicos a las unidades de la comunidad y la Cruz Roja y al Centro de Transfusión quince grados a esta hora de la mañana en el centro de Madrid

Voz 1727 30:02 son las siete y media de las seis y media en Canarias bueno dos palabras fueron ayer Trending Topic en La Moncloa tras la ronda de encuentros con Pedro Sánchez una la pronuncio Pablo Iglesias

Voz 3 30:19 quién algo nos hemos puesto de acuerdo es en que vamos a trabajar para ponernos

Voz 1 30:24 de acuerdo nos hemos puesto de acuerdo en Polonia

Voz 3 30:26 cuerdo y creo que desde ese punto de partida común en el que estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo creo que es el mejor punto de partida

Voz 1727 30:34 acuerdo esas una palabra la otra la pronunció insistentemente Rivera

Voz 0040 30:39 a liderar una oposición firme no posición sin mochilas y una oposición que tiene futuro metemos no posición que sirva a España en una posición que aspira a ser gobierno una oposición firme lo que haga falta pero también con sentido Estado en lo necesario esa es la la oposición que vamos a hacer los cincuenta y siete diputados de Ciudadanos

Voz 1727 30:56 oposición y acuerdo las dos palabras que definen el cambio experimentado por los dos políticos que vinieron a renovar la política española El inicialmente socialdemócrata Alber Rivera convertido en aspirante a líder de la derecha y la cara de la indignación por la crisis económica convertida en el adalid de la discreción y la mesura desplegamos prensa por esta mesa del estudio con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días y los titulares más contundentes esta mañana claro son para la derrota del Barça noche Anfil trinan

Voz 0858 31:29 Pita el Barça titula La Vanguardia bochorno en Anfi dice el periódico de Cataluña Ramon Besa en El País titula el Barça arde en la pira de Anfield trueno en Anfield dice en las en portada fracaso histórico titula Marca sonrojo dicen grande El Mundo Deportivo Sport lleva una aporta toda en negro sobre ese fondo en letras gigantes L el mayor ridículo de la Historia

Voz 1727 31:49 como para competir aunque hay alguna mayúscula los titulares que definen las reuniones la ronda Moncloa por ejemplo abrirse titula nada de Rivera

Voz 0858 31:58 silencio cómplice de Iglesias Sánchez obliga el líder de Podemos ser discreto que la editorial va más allá lo titulan así hacia el pacto con la extrema izquierda La Razón dice Sánchez Iglesias ocultan su pacto Rivera pide el ciento cincuenta y cinco y La Vanguardia titula Sánchez confirma a Iglesias como sitio preferente

Voz 1727 32:16 del El País publica hoy un editorial muy crítico con la estrategia de polarización en la que está recurriendo a Alber Rivera dijo

Voz 0858 32:22 leemos en el editorial la posición que estuvo ayer Rivera en La Moncloa confirma que el partido que nació para combatir el independentismo en Cataluña hay que buscó ocupar el centro para facilitar la gobernabilidad de España ha cambiado de registro lo subordina todo ahora a una descarga nada abierta por una por ocupar el lugar que hasta ahora ha sido el del PP cualquier fuerza es dueña de fijar sus prioridades pero el énfasis con que Rivera volvió a exigir a Sánchez la inmediata aplicación del ciento cincuenta y cinco más que mostrar firmeza en la defensa de la actual margen legal ante el embate secesionista revela el afán de mantener viva la polarización no es extraño que los sectores más progresistas de Ciudadanos se sientan en coma

Voz 1727 33:00 los incluso tirón de orejas de un fundador de Ciudadanos usted Francesc de Carreras

Voz 0858 33:04 dice Ciudadanos ha pasado de partido centrista capaz de llegar a acuerdos a derecha izquierda a integrarse explícitamente en el bloque de la derecha es una de las famosas tres derechas a mi parecer dice frases de carreras a mi parecer el efecto beneficioso de Ciudadanos en el nuevo mapa político español debía ser que las formaciones políticas no se dividieron precisamente en los tradicionales bloques de derecha izquierda sino en constitucionalistas populistas pero la decisión de Ribera de pretender liderar el bloque de la derecha ha provocado el retorno a la guiris

Voz 5 33:32 tradición y a raíz del artículo de la Carta

Voz 1727 33:35 que publicaba ayer el país de Viggo Mortensen poniendo a caer de un burro a Vox por utilizar a su personaje de El Señor de los Anillos para hacer campaña contra Gay su feministas hoy se suma el análisis de Juan Soto Ivars en el Confidencial

Voz 0858 33:50 tú la si Abascal ibas para Aragón te quedaste en enmarcó de todas las amenazas que pueden desencadenarse sobre un chulo de instituto la peor la más negra y la más humillante es que venga a ponerte en tu sitio un tío más guapo y más listo

Voz 1727 34:04 hay otra carta que merece un hueco en esta revista de prensa

Voz 0858 34:07 la de Carolina Cerezo dice tengo veinticinco años cansada de escuchar que no tengo tratamiento posible no he parado de luchar desde octubre de dos mil diecisiete cuando me diagnosticaron un tipo raro de cáncer desde ese día me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas a priori letales ahora mis pastillas de quimioterapia vuelven a fallar sin tener más que un último tratamiento al que aferrarse para poder seguir luchando cada día buscó en las noticias el hallazgo de nuevos tratamientos lamentando que ninguno haya sido probado en humanos yo quiero que prueben conmigo buscó alguna vía que permita seguir disfrutando de la vida se que mi cura está ahí fuera hay días en que las fuerzas me fallan el ánimo se derrumba esos días llamó a mi hermana nos pintamos lazos de guerreras y no soñamos invencible

Voz 1727 34:49 Carolina Cerezo veinticinco años que tiene un tipo raro de cáncer carta a la directora del país en este análisis de los medios un cumpleaños los treinta

Voz 0858 34:58 daños que cumple Telemadrid

Voz 34 35:02 una anoche con una gran gala en la que no fotografías

has sido cincuenta y cuatro

Voz 1727 36:11 internacional la prensa de casa la prensa europea sobre todo la británica que se dice sobre el que vayan a participar en las elecciones europeas pese a que están negociando el Brexit

Voz 0456 36:22 pues el acuerdo sobre el presidente y Corbijn estaba puntito pero esa frustrado en el último minuto sobre estas elecciones europeas en el The Gardian se hacía un llamamiento a los jóvenes a que se inscribieran a votar tenían de plazo hasta medianoche ocho millones de personas la mayoría de ellas jóvenes León no se han registrado porque nadie esperaba estas elecciones así que sus voces no van a ser escuchadas

Voz 1727 36:42 tampoco ha habido acuerdo sobre cambio climático en un debate que se ha celebrado esta noche en la televisión pública alemana

Voz 1 36:49 al igual

Voz 1727 36:59 debate sobre las selecciones europeas con participación del público entre el socialdemócrata holandés Timerman si el popular alemán Webber candidatos a presidir la Comisión después de las elecciones del día veintiséis

Voz 0456 37:12 Leo en toda la prensa alemana que Timerman ha estado más ágil más apasionado un debate que se ha tensado en este momento

Voz 0027 37:17 es el Mena cualificación Gil no hay producto Luque

Voz 1389 37:22 a proponer medidas para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático vaguedades

Voz 0456 37:28 es las del candidato conservador según el socialista que apuesta por poner impuestos al CO2 algo a lo que Manfred beberse niega tajantemente acuerdo imposible entre conservadores y socialdemócratas para proteger el clima Deutsche como dicen

Voz 1727 37:42 y hay poco todavía sobre la decisión de Irán de reducir su compromiso con el Pacto Andino

Voz 0456 37:48 hay una consigna durante treinta años que se han mantenido EEUU e Irán y es que no hay guerra no hay paz y esa consigna podría llegar a su fin advierte Le Figaro en un extenso artículo titulado escenarios de una guerra con Irán los países de la Unión Europea han querido mantener un acuerdo con Irán pero esto ha fracasado o está a punto de fracasar por esa retirada unilateral de Estados Unidos y en un análisis en el Süddeutsche Se recuerda que Estados Unidos con Trump ya no es un aliado es un enemigo

Voz 35 38:16 no

Voz 1727 38:19 vaya maña Anita que llevamos el periódico digital The Daily Beast ha documentado ciento ochenta y nueve llamadas a Emergencias por intentos de suicidio y graves trastornos mentales entre los empleados de cuarenta y seis almacenes de Amazon en la nube de Silicon Valley ya no es tan cool Lemos en en el país Jabois a ciento ochenta y nueve

Voz 1389 38:44 dadas por intento de suicidio en la empresa del hombre más rico del mundo y lo cuenta Ricardo de Querol en la retina del país el capitalismo la era digital tampoco está tan lejos de que contaba Dickens cat narra uno de los párrafos de Oliver Twist todo lo que producen las fábricas se venden al acto los obreros trabajan día y noche hasta caer muerto sobre las máquinas los empleados de Amazon dicen no tengo nada por lo que vivir confiesan quiénes cumplen jornadas de diez horas en tareas rutinarias a un ritmo prefijado con tiempos medidos para ir al baño en completo aislamiento y al salir al acabar trabajar estos ya no cuentan su horario esperan en largas colas a ser inspeccionados por si se llegan algo

Voz 1727 39:26 luego dicen que es que es el mundo el que va a ambos que esto no tiene remedio y que es como una catastro EFE meteorológica de otra catástrofe si hablamos ahora yo es que HBO ha estrenado ya la miniserie Chernobil estás enganchado yo vi sólo el Trailer

Voz 1389 39:44 empecé a ver porque no quería ver el partido del Liverpool Barcelona imaginé que acabaría con con resultado Fabra al Barça si lo llego a saber la plaza un día más pero bueno me encantó

Voz 37 39:55 eh me parece

Voz 1389 39:56 muy muy muy muy detallada y muy comentada fíjate hay una hay una hay como un núcleo que trata sobre la capacidad del ser humano para gestionar una catástrofe poniéndose lo mejor quitándole hierro como una manera de incredulidad de no creo se lo que está pasando de este modo te llevas por delante las vidas que hagan falta para no admitir una pesadilla yo creo que en este primer episodio de momento lo que ocurre es que no admitir la pesadilla hasta que la pasas tiene unas consecuencias siempre hasta luego a los dos

Voz 1727 42:48 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:06 y anoche le pedíamos al director de Carrusel Deportivo a Dani Garrido que nos analizara esta mañana el batacazo del Barça y sus posibles consecuencias buenos días Dani

Voz 0027 43:17 ver para creer qué tal Pepa buenos días la noche de la lista de las más negras de la historia del Barça más que Sevilla ochenta y seis más que Atenas en esa final ante el Milan y presupuesto para mí más que la del año pasado en Roma en el fútbol es muy importante el corazón la emotividad el mensaje la fe en eso Klopp es un maestro absoluto creyó a pesar de no tener a sus dos estrellas a pesar de no tener un pulmón como Keita se lesionó el lateral izquierdo Henderson que es importante acabó cojo y aún así arrasó al Barça corrió siete kilómetros más que el rival le pasó por encima y el cuarto gol define el partido es un chiste malo pilla a todo el equipo dormido en un córner mirando a la luna de Liverpool definido por Luis Suárez como un despiste de juveniles inédito ahora la tremenda derrota abre un debate que será muy profundo el foco inmediatos y facilón se ponen Valverde en si será capaz de levantarse de un segundo golpe pero es que es mucho más que un problema entrenador sin aparece Messi no aparece nadie es injusto pedirle además a Messi que sea Dios

Voz 1727 44:05 tiempo están los demás Coutinho que es el fichaje

Voz 0027 44:07 más caro de la entidad la noche de ayer marca un antes y un después de el proyecto es que para vino para mal la Champions todo lo puede al menos Pepa nos queda el consuelo de que nuestro gran amigo Michael

Voz 1727 44:17 Robinson ayer esto es que es una eliminación sí gracias Dani no es mala noticia esa que está muy feliz Robinson una eliminación Sampe Kennedy explica incluso no se explican los protagonistas

Voz 1161 44:30 no siguen explicables además de Jordi Alba en los dos primeros goles pero sobre todo el esperpento de ese cuarto gol crecía Daniel que todos los jugadores le dieron la espalda a un córner lanzado por los ingleses cuatro cero y Luis Suárez muy crítico con el comportamiento general del equipo anoche

Voz 1325 44:42 el Barcelona hay que en en un minuto te marcando goles y después en el cuarto gol parecían juveniles como te marcan el el último y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica ser consciente de todas las críticas de a Nacho era hora y responder a ante todo es

Voz 1389 44:57 también crítico Busquets son lo lo máximo agolpado somos los que hemos jugado una mala noche de todos como resultado pues la eliminación no que que bastante dura y desconcertado el hombre más señalado Ernesto Valverde

Voz 39 45:10 doloroso para nosotros sobre todo con nuestra gente porque es

Voz 1 45:12 el segundo año que los remontar una situación

Voz 39 45:15 sí que no esperábamos además estábamos muy concentrados queríamos estar muy concentrados para ello y sin embargo pues hemos vuelto

Voz 1161 45:21 resulta casi en la directiva de momento calma el presidente Bartomeu Movistar

Voz 0645 45:24 bueno sí Hoyo en otro palo no menciono pero ahora en caliente precisan explicaciones no ya habrá tiempo para reflexionar pero bueno la verdad es que es muy difícil explicarnos porqué el año pasado contra el Roma perdido también que perdíamos que tenía un partido en eliminatoria que pasamos a semis yo hoy también por este partido es muy difícil de explicar pero bueno ya lo hablaremos internamente habrá tiempo para reflexionar

Voz 1161 45:45 el Liverpool estará en la final de Madrid espera rival que saldrá del partido de esta noche vuelto a De la segunda semifinal Ajax Tottenham ventaja de los holandeses cero uno en la ida de Londres del resto protagonista en El Larguero con Manu Carreño el ex del Atlético Gabi criticaba la que fue su casa y esa norma de renovar año a año los mayores de treinta años que ya el efecto a él y en esta temporada al capitán

Voz 5 46:01 sin llegar a lo más

Voz 40 46:04 me entiendes cómo nos vamos pues es complicado pues lo sufre Sarkía o o que con treinta años con cincuenta partidos Flaño entonces bueno creo que esa norma es para mí injusta porque todos los jugadores no somos iguales más cuando tiene un rendimiento tan grande como digo

Voz 1727 48:01 diariodehoyporhoy del ocho de mayo del año dos mil diecinueve escribe José Luis Fernández es una de las trescientas cincuenta mil personas anotadas en el registro de donantes de médula ósea

Voz 3 48:13 cuando infernal de de Cobeña un pueblecito de la Comunidad de Madrid acabo de cumplir sesenta años y como regalo de cumpleaños al día siguiente recibí un correo de Red registro de donantes de médula ósea en el que me comunicaban que procedían a darme de baja de dicho registro por haber cumplido los sesenta años fue un poco como la vamos a Rosa de Miguel Delibes bueno fue todo menos un regalo con sensación de ya no sentirme partícipe de un proyecto tan humano y solidario me deprimido bastante aunque aún me quedan al menos cinco años de ser donante de sangre y eso anima bastante como llevo algunos días oyendo noticias sobre la donación de médula ósea lo importante que es disponer de un número de posibles donantes me gustaría con este mensaje compartir con los jóvenes y no tan jóvenes lo bonito que es sentirse donante ir animarlos a que se inscriban en el Registro de Donantes nunca me llamaron para donar médula osea pero si lo hubieran hecho seguro que hubiera sido uno de los días más felices de mi vida del poder ayudar a la persona que lo está pasando mal conseguir su curación a través de una donación algo tan simple pero tan sublime a la vez entiendo que tiene que ser una satisfacción olvidar

Voz 41 49:37 gracias Luis Lucía Taboada buenos días buenos días Pepa para formar parte del diario puede escribirnos a mandarnos una nota de voz a nuestro Whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o también tiene a su disposición oso correo que es Diario de Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1727 50:01 son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 1 50:12 qué tal buenos días ha cambiado