Hoy por Hoy (08/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días el primer sonido de la mañana es de hace sólo unos minutos nos lleva a Irán

Voz 2 00:13 modus Mangué Bogart John más sus presidente

Voz 1727 00:17 de Rohaní acaba de anunciar que en sesenta días has volverá a pisar el acelerador de su programa atómico que ya no se siente vinculado por los límites que le imponía el acuerdo nuclear que firmó como Obama y lo hace hoy precisamente hoy porque se cumple un año del momento en el que Donald Trump anunció de forma unilateral que sacaba a Estados Unidos de ese acuerdo internacional en este tiempo la economía iraní se ha resentido por las sanciones estadounidenses a las empresas que comercian con Teherán hace sólo unos días Washington anunció que envía un portaaviones al Golfo Pérsico Europa intentado mantener a flote el pacto que también firmaron Reino Unido Francia y Alemania pero pero a partir de hoy tendrá que replantearse su posición hace un año dijimos que la decisión de Donald Trump hacía al mundo más inseguro lo estamos comprobando Pepa Bueno

Voz 1727 01:28 es sin duda la noticia que marcará este ocho de mayo que amanece con una goleada

Voz 4 01:51 el Liverpool

Voz 1727 02:10 ha sido una noche negra de verdad cuatro goles que dejan al Barça otra vez Sampe fuera de la final de la Champions Villava en cuatro años

Voz 1161 02:20 los anteriores en cuartos y esta vez en semifinales con difícil explicación sobre todo con el precedente del año pasado en Roma ni el propio Valverde era capaz de encontrar razones

Voz 1804 02:27 es muy doloroso para nosotros porque es el segundo año que los remontar una situación así que no esperábamos además estábamos muy concentrados queríamos estar muy concentrados para ello y sin embargo el multacar

Voz 1161 02:37 será la primera vez desde dos mil trece en la que no tengamos un equipo español en la final de la Champions el rival del Liverpool saldrá del ganador del de esta noche y tengo a mi lado a un desolado culé José Mari Calleja buenos días buenos días producirá algo

Voz 1727 02:49 eso nos ha pasado una apisonadora por encima no había ni tensión y nervios ganas ha sido un desastre total sobre todo desde el principio las caras de los jugadores del Barça ya reflejaban que nos iban a dar la gran zurra han corrido siete kilómetros más los de Liverpool que los del Barça un desastre tómate un café a las nueve de la mañana viene hoy por hoy Irene Montero la portavoz de Unidas Podemos la última formación en pasar ayer por La Moncloa para cerrar la ronda de contactos entre Pedro Sánchez y el resto de partidos

Voz 5 03:20 Nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos que estos procesos son largos esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción y tranquilidad

Voz 1804 03:49 más escaños después de que ganara las elecciones los líderes de la oposición a mi juicio no es un cargo es una forma de vivir de ser de comportarse de actitud

Voz 1727 03:59 las derechas la noticia sigue siendo la batalla descarnada por el liderazgo Rivera acudió a La Moncloa con el ciento cincuenta y cinco como principal argumento vamos a analizar con Emilio Ontiveros cómo pueda afectar a las políticas del próximo Gobierno el cálculo de la Comisión Europea que avisa de que el déficit de España se va a reducir más lentamente de lo previsto y sobre economía Aimar se desacelera mucho las

Voz 0027 04:22 por Naciones chinas hemos conocido esta madrugada que aumentan sólo un tres coma uno por ciento interanual en abril frente al veinte por ciento de marzo

Voz 1727 04:28 la atención camioneros Alemania estrena la primera autopista eléctrica para vehículos pesados

Voz 0027 04:33 en un tramo de diez kilómetros el carril de la derecha tiene una catenaria a cinco metros de altura a la que se pueden enganchar los camiones híbridos ir cargando su batería

Voz 1727 04:43 con uno de los cracks de los videojuegos en España

Voz 1804 04:46 curvas a todos chicos bienvenidos un nuevo vídeo soy Gravesen y hoy estamos en un vídeo especial muy muy especial para mí que llevaron graves en una estrella

Voz 0027 04:53 a la industria del videojuego en España casi triplica la facturación del sector del cine el año pasado ingresó más de mil quinientos millones

Voz 1727 05:00 de euros y el negocio crece al doce por ciento el tiempo Jordi Carbó buenos días muy buenos días

Voz 0978 05:08 lo que más no tenemos en todo el país hoy será el viento Si by reforzando sobre todo durante la tarde iba a soplar fuerte o muy fuerte en gran parte del interior y en puntos de montaña hundimiento

Voz 1727 05:18 qué aportará humedad nubes en eh

Voz 0978 05:20 la península atlánticas deciden todo lo que sería Galicia el Cantábrico con chubascos débiles más intensos esta tarde al norte de Extremadura en la Comunidad de Madrid Norte de Castilla La Mancha también en el Ebro así como en los Pirineos aquí con ambiente fresco en cambio en el sur de la península en el Mediterráneo y en Canarias

Voz 1727 05:39 más horas de sol y sobretodo temperaturas más altas esperamos máximas de más de treinta grados en gran parte de la Comunidad Valenciana también en Murcia son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 1727 06:56 bueno nos vamos en directo a Teherán Lluís Miquel Hurtado informando para la SER desde la capital iraní buenos días

Voz 8 07:05 hola buenos días me acaba de pronunciar su discurso

Voz 1727 07:08 es muy esperado el presidente del país Rohaní lo escuchábamos en la portada y confirma que va a empezar dentro de dos meses a enriquecer uranio muy por encima de los límites que le marcaba el acuerdo nuclear que firmó con Obama tenemos algún problema con esa comunicación que nos llegaba alto y claro desde Teherán con Lluis Miquel Hurtado para que nos cuente lo que está diciendo todavía por qué no se hola no sé si ha terminado ya su discurso Rohaní

Voz 9 07:48 ha terminado y Rohaní he visto que será una reducción escalonada de los compromisos voluntarios y que en ningún caso supondrá la retirada total del acuerdo el presidente ha anunciado que suspenderá la venta de excedentes de uranio enriquecido y agua Tejada dado sesenta días al resto de firmantes para que cumplan con sus compromisos financieros con el acuerdo lo que equivale a no sucumbir como hasta ahora a la presión sancionadora de Estados Unidos de no cumplir Irán podría aumentar como has dicho de requerimiento de uranio la decisión de Irán traslada fuera del país la presión que sufre desde hace un año a la población la devaluación de su moneda y el aumento de la inflación han sido constantes desde que Washington obstaculizar hacer negocios castigará la crucial venta de crudo quienes más lo están sufriendo son los iraníes de que a la hora de llenar la cesta de la compra

Voz 1727 08:30 con este gesto Rohaní contenta a los más radicales

Voz 9 08:32 en casa pero también a los halcones de Washington que denuncia de amenazas inminentes

Voz 1727 08:38 gracias y es Miquel Hurtado informando para la sede desde Teherán aquí en España diez días han pasado desde las elecciones Pedro Sánchez sigue sin dar una rueda de prensa tampoco anoche cuando terminó la ronda de contactos informal con los líderes de los partidos sólo tenemos la versión que han ofrecido los temas lo que el equipo del presidente en funciones Le cuentan los periodistas con estas piezas vamos a intentar componer el retrato inicial de la legislatura Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 09:05 qué tal Pepa buenos días la parte central de ese retrato la

Voz 1727 09:08 pan PSOE y Unidas Podemos con una voluntad inequívoca de entenderse hueso dijo ayer Pablo Iglesias acabando en teoría al menos con los mensajes cruzados de los últimos días nieve sobre su gobierno de coalición sí o no

Voz 1468 09:21 no si tras esta ronda de dos días Pepa comprometido además en campaña continuamente por el Gobierno y con el objetivo de normalizar esas relaciones institucionales y el diálogo el Gobierno tiene ahora ya varias conclusiones encima de la mesa después de escuchar a los diferentes partidos la privadas garantizarse un acuerdo básico de fondo con Unidas Podemos para la gobernabilidad de España en cuatro años ya se verá sigue es Pepa un pacto de legislatura o una fórmula diferente pero ayer ya se dio como decías un primer paso con Pablo Iglesias para rebajar estas tensiones de estos últimos días y por lo menos dejar de hablar todos los días a todas horas de si hay o no Gobierno de coalición el otro camino portantes explorar con el resto de fuerzas sobre todo con PP y Ciudadanos acuerdos sobre asuntos básicos por ejemplo como educación olas

Voz 1727 10:02 seguridad o la política exterior o incluso Catalá

Voz 1468 10:05 niña con el Partido Popular que se abre un canal permanente de diálogo bueno Casado y Rivera ofrecieron diferentes acuerdos de Estado el Ejecutivo lo que va a hacer ahora recoger esas peticiones para intentar realizar algunos pactos evitar gobernar como ha ocurrido hasta ahora a golpe de decretos ley muchos viernes es la gimnasia variable de la que ya ha hablado el PSOE estas semanas icono kurdos compartidos y con otros con unos y con otros sobre la base de un gobierno de solitario en solitario que ya veremos si al final pude en solitario y luego estos acuerdos Pepa no se cerrarán a horas espera el resultado de las elecciones del veintiséis de mayo porque muchos pactos de gobierno de izquierdas o incluso también con Ciudadanos pueden ocurrir algunos territorios pueden vincularse estos acuerdos a otros luego

Voz 1727 10:46 en el Congreso sobre presupuestos o leyes

Voz 1468 10:48 básicas

Voz 1727 10:50 gracias Nieves en paralelo a esta negociación a esto que nos contaba Nieves Goicoechea sobre la futura gobernabilidad de España se está librando el otro pulso el pulso público por el liderazgo de la oposición

Voz 1804 11:02 los líderes de la oposición a mi juicio no es un cargo es una forma de vivir de ser de comportarse de actitud Casado siquiera abstenerse han dicho que Casado no se la devolvió a Rivera

Voz 1727 11:17 poco después la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra aprovechando que Rivera le había ofrecido a Pedro Sánchez sus senadores para aplicar un nuevo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 0259 11:28 ciento cincuenta y cinco se activa desde

Voz 10 11:30 el Senado primero hay que tener un número suficiente de de senadores y Ciudadanos tiene cuatro senadores no evidentemente eso sí que es un chiste

Voz 1727 11:39 metidos en este terreno de cordial desafecto vamos a llamarlo así entre los partidos el diario El País publica hoy un estudio que demuestra lo poquísimo que siguen los diputados unos a otros sino pertenecen al mismo partido los que sólo les interesa Jabois lo que opinan los suyos creando esas cámaras de resonancia dos punto cero que son las

Voz 1389 12:01 Brujas sin el filtro también llamado el filtro burbuja que tiene una proyección bastante clara en la sociedad y que pasados los años parece resolver uno de los enigmas de las redes sociales parece que no eran tanto para ponernos en contacto todos como para ponernos en contacto con todos los que nos den la razón hay una intolerancia absoluta una opinión contraria salvo que sea para insultarla y cambiar de opinión de vez en cuando es bueno evolucionar es bueno darle la razón a un adversario o que unas dos y también

Voz 0789 12:27 es bueno pero en ese gráfico que nos enseñan

Voz 1389 12:29 Pérez Colombia en el país se velo prestigiado que está el desacuerdo escucharos seguido responderse considera poco menos que una redefinición o una señal de debilidad

Voz 1727 12:39 crítica te iba a decir a esta mañana pero no sé si esta fe en el futuro iba a provocar un encendido debate en Twitter un beso que con eso yo creo que no hay debate desde luego un beso y luego está el caso extremo de los dos vicepresidentes italiano Salvini de mayo que directamente no se hablan la relación está a punto de estallar con consecuencias impredecibles claro para el Gobierno del país y ahora a cuenta de un alto cargo que es del partido de Salvini de la Liga que está acusado de colaborar con la mafia y hoy puede tener que mediar el propio presidente de la República corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 13:15 el largo tira y afloja entre el derechista Salvini el populista de mayo en la coalición del Gobierno italiano ha llegado a tal límite que prácticamente los dos vicepresidentes no sea hablan no hay árbitro que quiera intervenir

Voz 1613 13:27 no has dictó prisión Tesco exigió no hubieran aceptado nunca ser arbitrarios es hoy el presidente ha comentado el primer ministro contestó esperanza ha dicho a los periodistas a ver qué pasa este miércoles por la mañana en el Consejo

Voz 0946 13:44 los ministros de esta mañana Salvini defenderá la continuidad del subsecretario y mayo la destitución fulminante el jefe del Gobierno Conte podría optar también por trasladar la papeleta al palacio del Quirinale para que sea el presidente de la República Matanela quién firme el despido del subsecretario de Transportes que se ha negado a dimitir tras ser procesado por el cobro de comisiones ilegales para cambiar una ley y beneficiar así a un amigo de Génova que construye torres eólicas en Sicilia con empresas vinculadas a la mafia

Voz 11 14:14 según la Fiscalía

Voz 1727 16:07 a las ocho dieciséis las siete y dieciséis en Canarias lo avanza la Ser a esta hora el Gobierno el Gobierno en funciones de momento pretende que los violadores y agresores sexuales que están en prisión no puedan acceder a beneficios penitenciarios a permisos o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la condena mayor al herido buenos días buenos días Pepa Éste es uno de los cambios que quiere incluir en la reforma del Código Penal para endurecer el tratamiento de los delitos sexuales pero varios pena listas con los que has podido hablar

Voz 11 16:41 han llevado las manos a la cabeza

Voz 1727 16:43 considera una barbaridad hay peligroso esa propuesta

Voz 0259 16:46 esta en la que está trabajando el Gobierno de restringir los beneficios penitenciarios y endurecer las medidas para los presos delincuentes sexuales rechazan la aplicación del derecho penal de excepción la catedrática de la sua cree que es una receta antes

Voz 19 16:59 va ir hay que valorar si lo que se está haciendo está dando resultados positivos antes de acudir al donde siempre que es incrementar penas endurecer los castigos esa no es la receta para la prevención es una receta populista para para tranquilizar y para decir que hacemos algo claro los políticos está eso

Voz 0259 17:19 los penalistas las finalistas apuestan por los tratamientos de reinserción para evitar dicen generar monstruos la ministra Delgado dice que sigue siendo una prioridad la reforma del Código Penal para los delitos sexuales que suprimirá recordemos el abuso todo acto sin consentimiento será agresión o violación cambiará las multas por cárcel incluirá el agravante de género gran

Voz 1727 17:39 CEAS Mariola sobre violencia machista

Voz 0259 17:41 en esto el Consejo Audiovisual de cata

Voz 1727 17:44 niña le ha pedido a Youtube que retire hasta doce vídeos que enseñan a los hombres a espiar a sus parejas por ejemplo a controlar el contenido de sus teléfonos móviles que son vídeos que acumulan veintitrés millones de reproche

Voz 0259 17:58 succión esa y daba buenos días los vídeos enseñan geo localizar a tu novia como leer sus mensajes de Whatsapp o cómo controlar su actividad en redes sociales como Facebook o Instagram pero no queda ahí los tutoría les recomiendan a ceder al móvil de la víctima sin su consentimiento para instalar la aplicación de espionaje digital

Voz 20 18:14 supongamos le que este móvil sea de mi novia en este caso ella será la víctima bueno mientras ella se baña o hace cualquier otra cosa por ahí nosotros haremos

Voz 0259 18:24 el organismo recuerda que según la encuesta de violencia machista en Cataluña una adecuada de cada cuatro chicas reconoce haber sufrido control a través del móvil y que en los vídeos se presenta el ciber controlan las mujeres como una práctica habitual ilegítima normalizando una forma más de violencia machista en un contexto muy accesible con un lenguaje cercano para los jóvenes la decisión de retirar los vídeos o no dependerá de Youtube en la semana en la que hemos sabido que el paro joven

Voz 1727 18:46 España está todavía en el XXXV por ciento un dato más España es el segundo país de la Unión Europea con más becarios titulados sólo por detrás de Eslovenia de Eslovenia dos de cada diez tienen más de treinta años becarios de más de treinta años Adela Molina buenos días

Voz 0011 19:06 España no sólo está a la cabeza de Europa en número de becarios titulados también es el país que peor los trata la OCDE lo puso en evidencia en un informe de dos mil quince y la situación no ha mejorado desde entonces el setenta por ciento no puede vivir de su beca sólo uno de cada tres acaba consiguen un contrato en la empresa en la que ha hecho prácticas además en algunos casos lo que iba a ser una etapa de formación temporal se acaba alargando más de la cuenta dos de cada diez becarios en España tiene más de treinta años Manuel Ramos ex presidente del Consejo de la Juventud

Voz 21 19:35 alrededor de la figura del becario en España falta regulaciones y faltas clarificación entonces qué ocurre que esta asegura se convierte en un coladero para sustituir puestos

Voz 22 19:43 trabajo con mano de obra sino

Voz 21 19:46 tu vida muy muy barata para abaratar los costes de la empresa para encadenar eh digámoslo entre comillas contratos pero que siempre temporales parciales no entonces en en ese sentido de lo que ocurre con la figura del becario es que actualmente es una herramienta de precarización más

Voz 0011 20:05 el presidente del Consejo de la Juventud recuerda que las consecuencias de esta precariedad trascienden lo laboral que impide a los jóvenes por ejemplo emanciparse o tener hijos y pide al Gobierno un estatuto del becario que aclare su situación son las ocho y veintisiete y veinte

Voz 1727 20:18 en Canarias

Voz 3 20:23 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos

Voz 1275 20:27 días muchas nubes hoy en el cielo de Madrid veremos poco sol íbamos a notar que bajan los termómetros mucho viento rachas fuertes sobre todo en la sierra no se descartan algunos chubascos débiles a última

Voz 1727 20:37 hora de la tarde en los primeros quince días de Madrid

Voz 1275 20:40 central se han puesto cuatro mil cuatrocientas sesenta multas ya hay datos datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid aunque han costado

Voz 2 20:48 eh lo troyanos hablaron de la posibilidad de que esta semana tuviéramos primeros datos sobre sanciones a Madrid central no sé si bajar la breva o no

Voz 23 20:57 hola eh no ha caído también aunque en algún momento éramos estos datos porque es importantísimo tener en cuenta el marco con el que este equipo de gobierno pone en marcha las acciones en Madrid central

Voz 1275 21:08 Rita Maestre ha esquivado viene una y otra vez a los medios incluso desde la oposición Begoña Villacís llegó a insinuar que las cámaras estaban apagadas por intereses electorales pero

Voz 1727 21:17 ahora sí a ocho de mayo el Ayuntamiento ofrece

Voz 1275 21:19 el dato de expedientes sancionadores que se han abierto entre el dieciséis de marzo el uno de abril cuatro mil cuatrocientas sesenta multas a razón de doscientas sesenta y dos multas al día El informe del Ayuntamiento ofrece además un balance de los primeros cinco meses de Madrid central hito de los indicadores son positivos el tráfico privado se ha reducido en la Gran Vía un veinticuatro por ciento ha aumentado el número de usuarios del transporte público se han reducido las emisiones contaminantes en la estación de Plaza del Carmen la única que mide la polución dentro de Madrid central ecologistas coinciden ese dato en Plaza del Carmen en abril se ha conseguido la media

Voz 1727 21:54 cuál de dióxido de nitrógeno más baja de su

Voz 1275 21:56 historia innoble atisba dice el efecto frontera más Madrid ha vuelto a recurrir ante la Junta Electoral su decisión de reducir la cobertura informativa de la formación en los medios públicos por ser un partido de nueva creación el director de Telemadrid José Pablo López ha dicho la SER La Ventana de Madrid que si se vuelve a rechazar no tiene mucho sentido hacer un debate municipal

Voz 1727 22:20 Carmen

Voz 24 22:22 sin la presencia de la fuerza en este caso de la alcaldesa de Madrid que ha llevado la gestión de la capital durante los últimos cuatro años pues es un debate que desde el punto de vista periodístico no tiene mucho sentido ese es mi punto de dije ay como digo creo que para realizar un debate en necesario que esté presente en este caso la persona que ha estado al frente de la alcaldía durante los últimos cuatro años

Voz 1727 22:48 también en clave electoral la cultura madrileña hasta

Voz 1275 22:51 esta campaña del XXVI EM del lado del PSOE más de trescientos profesionales y artistas de la región han firmado manifiesto en el que muestran su convicción de que es necesario un cambio de Gobierno en la Comunidad que debe ser liderado por el candidato socialista Ángel Gabilondo los firmantes quieren sumar apoyos entre la sociedad madrileña mediante un encuentro que celebran mañana en el Círculo de Bellas Artes se está contando láser la trama Púnica preparó una mordida de sesenta mil euros para el diputado del PD Bartolomé González titulares con Virginia Sarmiento según el sumario la empresa con feliz genera una factura a nombre del ex alcalde de Alcalá con esta cantidad a cambio de un contrato en la localidad utilizando una constructora de David Marjaliza la adjudicación se llevó a cabo pero no está claro que el diputado lo cobras polémica en las elecciones sindicales del Servicio Madrileño de Salud que se celebran hoy el sindicato mayoritario de enfermería ofrece estancias turísticas a los afiliados a cambio de que vaya a votar el resto de sindicatos denuncian la situación consideran que va contra la ley electoral Tribunal Superior de Justicia juzga hoy al magistrado Juan Antonio Toro por prevaricación y revelación de secretos al juez Pla de Plaza Castilla podría haber cometido estos delitos cuando investigaban posible caso de corrupción en la Federación Española de fondo

Voz 0027 23:54 los hospitales madrileños necesitan con urgencia

Voz 1275 23:57 había sangre de los grupos cero positivo A positivo hicieron

Voz 1161 24:11 valoraba anoche la salida de Godín Sampe buenos días buenos días que no llegó a un acuerdo con el club para renovar su contrato que termina el treinta de junio y en parte por culpa de la norma de renovar año a año los jugadores mayores de treinta algo que Gabi criticó anoche en El Larguero con Manu Carreño

Voz 25 24:24 pues es complicado que contienen tirarse años cincuenta partidos año creo que esa norma ese para mí injusta porque todos los jugadores no somos iguales y más cuando tiene un rendimiento tan grande combinativo

Voz 1161 24:35 además parte de la afición del Rayo Vallecano cederá sus abonos a la afición del bañador este fin de semana que visitará Vallecas no ha gustado que cumplido el descenso el club no haya bajado los precios que van entre cuarenta y cinco noventa euros e incluso algunas peñas han adquirido entradas para ceder las luego a los visitantes pucelanos que serán unos mil doscientos

Voz 1727 24:51 el tenista madrileño Fernando Verdasco se enfrentará hoy no

Voz 1161 24:53 desde las ocho al ruso cara en casa no en el Masters mil de Madrid

estamos otro vistazo a las carreteras deje de María Herrero buenos días hola buenos días de nuevo pues hora punta muy particular la de hoy con retenciones en las entradas que persisten sobre todo en el norte por la seis desde Las Rozas también por La uno desde San Sebastián de los Reyes más problemas también para salir de la capital por la M seiscientos siete en Tres Cantos por un accidente ya resuelto y por la A tres en Rivas problemas habituales en los tramos de la M cuarenta todo en sentido norte y también mucha atención a la M cincuenta por una avería en el entorno de Fuenlabrada que crea de tráfico congestionado en ambos sentidos

Voz 1275 25:35 sigue tal en la capital cómo se circula cero Alcázar hola hola qué tal Laura Bueno con importan

Voz 31 28:42 cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precioso irresistibles como la banana por sólo cero coma ochenta y nueve euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:54 y la Biblioteca Nacional celebra estos días el tercer centenario de nacimiento del artista veneciano Giovanni Battista Pyrénées y lo hace con una muestra de más de trescientas piezas Raquel García

Voz 0011 29:03 dibujante grabador arquitecto diseñador fascinado por la Roma clásica defensor de la Italia unidad de la arquitectura conocido por sus enemigos como el rey de la época la Biblioteca Nacional ha recuperados colección de grabados de estampas y de libros para conmemorar el tercer centenario del nacimiento de este maestro veneciano una obra de valor incalculable cuya influencia no ha dejado de estar vigente con el paso del tiempo es lo que se conoce como el efecto Piran Annecy

Voz 32 29:28 emite una influencia enorme en la cultura contemporánea el propio Rafael Moneo muchos proyectos se ha hecho eco de lectura expiden es ciudadanas desde el punto de vista de la fotografía

Voz 33 29:38 ya hice el cine de vanguardia nueva objetividad insistir de mi es del cien Rodríguez comisario

Voz 1275 29:45 lo de la muestra que se puede ver en la Biblioteca Nacional hasta el próximo veintidós de septiembre tenemos ahora mismo quince grados en la Gran Vía

Voz 1727 30:08 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa

Voz 11 30:12 and patrocina este espacio

Voz 1727 30:16 el miércoles a esta hora tan temprana tiene ya Aimar tres titulares claros

Voz 0027 30:21 irán confirma que volverá a enriquecer uranio a un ritmo alto siendo meses no levantan de nuevo todas las sanciones internacionales en España a las nueve viene aquí a Hoy por hoy Irene Montero Unidas Podemos ella va a negociar con Adriana Lastra PSOE la composición de la Mesa del Congreso que el primer paso para la mayoría de izquierdas en la que se apoyará el futuro Gobierno y hoy les estamos contando en la SER que el Ministerio de Justicia pretende que los violadores y agresores sexuales en prisión no puedan acceder a beneficios penitenciarios a permisos o al tercer grado por lo menos hasta que no hayan cumplido en la mitad de la condena distintos penalistas lo consideran peligroso además de populista

Voz 1727 30:57 esta es la banda sonora de for night uno de los videojuegos más populares ahora mismo en todo el mundo y entre todas las edades hablamos de esta industria la del videojuego porque acaba de publicarse el dato siguiente el año pasado facturó en España más del doble que la del cine mil quinientos treinta millones de euros en total Pepa Blanes

Voz 1463 31:20 muchos auguran el final de las salas de cine un negocio dicen en decadencia frente a las plataformas no hay todavía evidencias de ese apocalipsis pero sí de que hay otro sector audiovisual que supera el cine los videojuegos mueven en España más de mil quinientos millones de euros al año más que el cine y la música en dos mil dieciocho las ventas de videojuegos han subido un doce

Voz 1275 31:38 por ciento según los datos de la Asociación Española del Vino

Voz 1463 31:40 yo juego con respecto al año anterior a dos mil diecisiete es un negocio por tanto en crecimiento que sigue teniendo el problema de la piratería y los juegos más vendidos nos dicen son los de fútbol y los de acción el FIFA encabeza la lista las grandes franquicias internacionales les siguen de cerca como Spiderman o Call of Duty

Voz 1727 31:57 un juego de tiroteos y mamporros un factor fundamental del auge de la industria de los videojuegos son los llamados gamers jugadores referentes para miles de jóvenes que suben sus vídeos a Youtube por ejemplo Jaime Álvarez un estudiante de ingeniería informática veintiún años y al que todos en Internet conocen como Gravesen mudos a todos amigos

Voz 1804 32:19 Inés no vídeo Josue Gravesen y hoy estamos con el resumen de Champions

Voz 1727 32:24 suenan los vídeos de quien está considerado uno de los mejores gamers del mundo arrasa jugando al FIFA Gravesen buenos días

Voz 11 32:32 buenos días Pepa acabas es devolver de un campeonato

Voz 1727 32:34 la nacional en Atlanta cómo ha ido

Voz 8 32:37 pues bien bien estoy contento porque perdió en cuartos de final que es un top ocho mundial que creo que hay que estar feliz para un poco de contexto es un término que ha jugado millones de personas primero por internet luego vamos allí XXXII personas así que muy contento contento por poder hacer lo que me gusta Valle

Voz 1727 32:56 cuántas horas Le dedica un Geimer a los videojuegos tú en concreto pues yo

Voz 8 33:01 lo fácilmente al día de puedo echar cuatro cinco seis horas y luego ya lo que es el fin de semana pues por el tema de que la competición Uche solo jugar el fin de semana por la gente que tiene que trabajar estudiar pues sí que ocho nueve ocho diez horas al día más

Voz 1727 33:16 haber Gravesen y eso es compatible con estudiar una carrera llevar una vida normal salir con amigos tener pareja no es compatible no

Voz 8 33:25 a ver igual hay que hacer sacrificios a nivel de vida social lo a mí no me gustaría tener una vida más parecida a lo que sería un muchos de mis amigos que son Chipre es universitarios pero al fin y al cabo sea yo creo que cualquier persona que quiera hacer ciertas cosas en la vida tiene que hacer sacrificios ir yo puedo hacer esto qué es lo que me gusta pues pues también me toca hacerlo

Voz 1727 33:46 es una pasión o un trabajo

Voz 8 33:50 para mí es un trabajo ya nunca ha dejado de ser una pasión y creo bien momento de deja de ser una pasión en ese momento en que empiezan ahí las cosas mal y creo que es por eso una de las razones por la que la industria los videojuegos mueve tanto que es por la pasión que dejen en la gente que se mete en ello pero pero en mi caso los ha convertido el trabajo ya también

Voz 1727 34:08 cuántos gamers en España pueden vivir de los videojuegos

Voz 8 34:12 pues si hablamos de gente que viva de los videojuegos directa o indirectamente no tengo idea tiene que ser muchos miles porque hay muchas facetas de las que puede vivir ya sea creando videojuegos ya sea jugando con ellos ya sea compitiendo en ellos es compartiendo lo que juega ser sociables si hablamos de is porque son competiciones yo creo que ya puede hablar que cientos de personas por competir a videojuegos viven de ello

Voz 1727 34:41 ojo para quién sea nuevo en este mundo y en este lenguaje estamos hablando con uno de los grandes de los grandes en España hay en el mundo por ejemplo tú universidad te ha concedido una beca como deportista de élite sin moverte de tu habitación Gravesen

Voz 8 34:57 sí ahí en ese sentido puedo estar agradecido yo creo porque la universidad en la que estuvieron pienso en Murcia pues me considera un deportista como pueden ser deportistas de elite de Piragüismo de atletismo de fútbol y en ese sentido sí sí que estoy muy agradecido hay pues si no es desde hace mucho tiempo a lo mejor no tenemos reconocimiento desde hace mucho tiempo pero poco a poco más instituciones a nivel yo creo nacional se está dando cuenta de de lo que esta industria poco a poco yo creo que los saltos que estamos viendo son son muy muy muy bestia

Voz 1727 35:35 repito mil quinientos treinta millones de euros en total facturó la industria del vídeo

Voz 0259 35:41 juego en España el año pasado el doble

Voz 1727 35:43 que la del cine cuenta vida tiene un jugador virtual es una vida larga cortas la creatividad se quema los reflejos y la capacidad pronto

Voz 8 35:53 suele ser corta normalmente es ver que no suele haber jugadores que supere el jugadores que compitan claro los veinticinco veintiséis veintisiete años yo creo que sobre todo por los reflejos ir porque quema mucho pasar tantas horas al día delante de una pantalla pero igualmente en jugadores que compiten con treinta años pero suele ser muy muy poco igual cinco diez por ciento de la gente que compite sobre todo porque cuando tienes yoduro dieciocho diecinueve veinte años tiene mucha más hambre mucho más pasión de de arrasar de competir creo

Voz 1727 36:28 tiene veintiún años me permites una pregunta personal vives con familia o emancipado

Voz 8 36:34 pues ahora mismo yo con mi familia porque me siento más cómodo así a nivel de competir porque la competencia es muy dura pero los últimos dos años en paro así que digamos que no tengo ningún problema a nivel económico por problemas de pararme

Voz 1727 36:49 vamos que estás medio pensionista va Si vienes Gravesen enhorabuena por ese resultado en Atlanta enhorabuena por esta conversación tan madura que no ha abierto los ojos a tantos gracias por estar en la suerte Jaime Álvarez es un beso

Voz 8 37:08 abrazo a todos

Voz 1727 37:38 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 37:40 Nos días Pepa buenos días a todos la ronda de encuentros en La Moncloa tenía por objeto normalizar las deterioradas relaciones entre los líderes antes de las consultas

Voz 1727 37:49 el Rey una ruta que ha fortalecido la imagen

Voz 0789 37:52 inicial de Sánchez que ha cumplido más que de sobra su objetivo porque además de que la cortesía institucional se ha restablecido se han confirmado descubierto algunas cosas interesantes una la disposición de todos a negociar pactos de Estado en asuntos fundamentales es solo un brindis al sol por el momento pero bienvenido sea y otra el momento de los partidos ante ayer comprobamos que Casado está en pleno plan Pons belleza en siete días para mutar su áspera piel cuasi franquista en suavemente centrista antes de las próximas elecciones ya ayer confirmamos que Albert Rivera es un político muy potente pero cuyas posibilidades se pueden ver arruinadas y no controla su impaciencia así como a Fraga las ideas el adelantaban se adelantaban a sus palabras porque ya va a Rivera las prisas le comen iba detrás de su sombra se proclama líder de la oposición sin serlo porque no puede esperar al día veintiséis se erige en jefe del Gobierno sin serlo para explicar el presidente lo que tiene que hacer con el ciento cincuenta y cinco

Voz 1727 38:46 tiene Rivera una forma de pedir que parece que

Voz 0789 38:48 está dando Juni modestia que no se justifica con sus resultados cincuenta y siete diputados cinco senadores otorgan poder no desdeñable pero debería gestionarlo con menos suficiencia hay un factor no contable que termina pesando mucho en política y es el rechazo Rivera sólo ve las puertas que va abriendo pero no ve las que está cerrando con su prepotencia el encuentro de fondo más operativo se produjo con Pablo Iglesias hay voluntad de acuerdo hemos acordado que llegaremos a un acuerdo dijo Iglesias y eso es muy positivo pero en que formar gobierno de coalición pactos de legislatura apoyos desde fuera aún no hay nada decidido y la pregunta es el disperso Podemos se ha unido en torno al idea de gobierno de coalición pero seguirá unido en torno a una fórmula distinta

Voz 1727 41:20 en esta mañana de miércoles con José Mari Calleja a quién no se le pasa el disgusto por lo del Barça pero que has seguido muy atentamente la conversación con Gravesen con Jaime Álvarez en el Geimer con el que acabamos de hablar a propósito de la facturación increíble que la industria del videojuego está dejando en nuestro país es un fenómeno realmente significativo yo creo que eso representa un tipo de generación que tiene poca llegada a los medios de comunicación pero que es importantísima la sociedad española actual y luego se detalle final de vivo en casa con mi familia en fin también es bastante bastante expresivo no quiero decir que la agenda de la generación nuestra edad salir de casa pitando la generación actual pues parece que entre que no pueden y algunos no quieren se quedan en casa y a mí dado hoy Cristina Monge buenos días qué tal muy buenos días politóloga profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza tú si tiene registrado naturalmente por tu trabajo este mundo nuevo modelo lo tenemos registrado un poquito más

Voz 0259 42:20 pero tampoco te creas que lo conocemos en profundidad ella me atrevería que lo conozco más pueblo quede en casa que por lo que puedo tener estudia efectivamente son fenómenos muy nuevos que además fijaros chavales de veintiún años os agente que son alumnos nuestros en la facultad que hacen de esto todo un trabajo toda una pasión como nos decía pero que curiosamente nos dibujan un nuevo panorama en todo lo que en la industria cultural Se decía era el videojuego factura ya el doble que el cine pero es que además tiene una influencia tremenda a nivel de valores a nivel cultural de los chavales no de hecho hay ya estudios interesantísimos que están están investigando acerca de las narrativas de los videojuegos que se cuenta cómo se cuenta por ejemplo muy interesante el rol de las mujeres en los videojuegos vuelve a ser una escena una esfera mejor dicho en la que se ve mucho

Voz 1727 43:03 pésimo como las mujeres siguen ocupando roles de inferior

Voz 0259 43:06 dad con actitudes de dominación de ellos etc etcétera el uso de la violencia es decir hay todo un mundo de valores del narrativas de cosas que se cuentan y de cómo se cuentan que lo podemos ver ahí vamos como la vida misma como la vida

Voz 1727 43:17 como la vida misma por supuesto hoy en SER Málaga Teodoro León Gross buenos días qué tal buenos días también con la boca abierta no bueno

Voz 0027 43:25 si no porque porque yo soy padre de tres hijos adolescentes y especialmente el más pequeño que se debo decir en este caso hablando

Voz 1727 43:33 porque falta ser padre para saber de videojuegos ellos suicida de adultos que sabe mucho en este caso porque en ese mando

Voz 0027 43:40 efectivamente muchas veces no nos cuenta que sucede alrededor y que se producen extraordinario extra formaciones cuando lo tienes metido en casa durante horas y horas Tomás conciencia inequívocamente no y además pues efectivamente yo mi mi hijo pequeño que es el que es muy Geimer debo decir hablando de roles que exijan mayores pasan bastante de los videojuegos por no decir completamente sí pero mi mi hijo pequeño pues es además un estudiante estupendo y se lo pasa muy bien y que no es en absoluto el Ana con ETA este este estereotipo que Aisa para nada no es es una vida estupenda me parecen propias de un adolescente eso sí ocupa muchas horas muchas menos el leer desde luego muchas más he jugado

Voz 1804 44:24 sí sí

Voz 33 44:24 pues bueno y además estudiar eh porque claro

Voz 1727 44:28 yo le preguntaba por la vida social a Gravesen porque él sigue estudiando su carrera además de todas esas cosas que nos decía que le dedica los videojuegos los torneos internacionales en los que participa una industria Emilio

Voz 11 44:41 iberos buenos días qué tal Pepa que acabará teniendo peso en el PIB

Voz 1019 44:46 hombre eso sí de forma directa pero luego además tienes que tener en cuenta que las ese tipo de aplicaciones llevan consigo un conocimiento unas habilidades una intensidad en esas tecnologías digitales que tienen también aplicación a otros actores al mundo de la empresa había otros ámbitos más allá de los videojuegos por lo tanto en muchos casos además generan ingresos de balanza de pagos que muchos de esos productores muchos de esos creadores venden fuera y generan ingresos fuera

Voz 1727 45:22 así que a mirarlo con mucho respeto hoy por la tarde empiezan los encuentros de los líderes europeos ante la cumbre informal de Sibiu Rumanía en la que la Unión Europea va a debatir sus retos para los próximos cinco años estando como estamos además en vísperas de las elecciones del veintiséis de mayo la cumbre comienza con los secos económicos del comisario Moscovici que considera que Europa va a aguantar bien el tirón de las amenazas que nos rodean desde la guerra comercial hasta el Brexit en el caso concreto de España nuestra economía va a seguir liderando el crecimiento pero ojo mantiene el déficit por encima del dos por ciento esto es lo que nos dijeron ayer Le trasladamos Emilio la pregunta cómo va a condicionar esto al próximo Gobierno y sus políticas sociales

Voz 1019 46:07 bueno Pepa tiene sin tener en cuenta que Moscovici cuando hace esas declaraciones no ha analizado en detalle todavía el Plan de Estabilidad que el Gobierno envió hace apenas unos días y en el que aparecen una serie de intenciones de hipótesis entre otras de aumento de los ingresos tributarios por unos cinco mil seiscientos vemos que podrían según el Gobierno reducir el déficit público por debajo del dos por ciento es verdad que Moscovici tiene que hacer bueno de de de hacerla cuidado esas en el dos por ciento pero al mismo tiempo recuerda que España ya ha salido de ese procedimiento de déficit excesivo ya está fuera de la tutela de la Unión Europea y además además hay otro los alumnos de la clase como es Francia Italia Bélgica que van a tener este año un déficit público muy superior al al previsto yo diría que España entre las previsiones de crecimiento retó comentabas

Voz 11 47:16 si bien las intenciones

Voz 1019 47:18 el plan de estabilidad si es que efectivamente hay gobierno oiga el Gobierno próximo consiguen sacar adelante un presupuesto puede puede reducir el déficit público el año que viene el año dos mil veinte por debajo del dos por ciento en torno al uno nuevo y eso es compatible con un crecimiento de la economía como tú señalabas de la economía española significativamente superior al promedio de la eurozona tanto este año como el próximo

Voz 8 47:50 incluso según la propia

Voz 1019 47:51 Comisión Europea pregunta también

Voz 1727 47:54 los saber tu opinión sobre la advertencia del Banco de España que alerta de un aumento de los riesgos para los bancos por la incertidumbre global incertidumbre hay desde luego en el caso concreto de de nuestro país además el supervisor cree que pueden aumentar sustancialmente las demandas judiciales de los clientes contra los bancos y contra las cajas las cajas que quedan Rafa Bernardo por qué porque iban a aumentar aquí o pueden hacerlo sustancialmente las demandas buenos días