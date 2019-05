Hoy por Hoy (08/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1434 00:00 son las diez las nueve en Canarias una mujer y un bebé han desaparecido después de que haya volcado una patera cerca de una playa de Conil de la Frontera en la provincia de Cádiz en esa playa está José María Ruiz buenos días

Voz 2 00:16 hola buenos días un golpe de mar cerca de la costa de lobo entre Conil y el Palmar de Vejer ha costado la vida a una mujer magrebí mientras se busca a Homero con efectivos aéreos y náuticos además de patrullas por tierra efectivos de la Guardia Civil tras localizar a la mujer de realizaron maniobras de reanimación sin éxito el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cádiz en esta patera iban otros veinticuatro personas que han sido atendidas ya evacuadas de la zona del naufragio

Voz 1434 00:44 Unidas Podemos intentará que Vox no

Voz 0228 00:45 este en la nueva Mesa del Congreso Antonio Martín buenos días buenos días Pepa lo dicho hace unos minutos Irene Montero no importa

Voz 0814 00:51 nosotros desde luego vamos a intentar que esa mesa pueda favorecer un trabajo parlamentario serio riguroso y un trabajo parlamentario que sea acorde con el gobierno progresista que nosotros queremos digamos si de mi depende pues seguramente mi respuesta sea no sea yo no voy a pactar con Vox para que estén en la mesa pero no depende de mí son diputados electos que evidentemente pues si consideran un acuerdo con otras formaciones políticas para estar pues a lo mejor terminan está bien

Voz 0228 01:18 Monteros quién va a negociar con la socialista Adriana Lastra en la composición de esa mesa dice que es sin ninguna línea roja ha insistido además en que la intención de Unidas Podemos sigue siendo la de entrar en un gobierno de coalición pero ha apelado al diálogo y a la paciencia después de la reunión que mantuvieron ayer por la tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en La Moncloa de la que Montero no ha dado más detalles del futuro acaba de hablar también Pablo Casado mezclando fútbol y política en un desayuno Amare

Voz 3 01:41 ayer vimos una eliminatoria creo que muy justa a un equipo español cuando los resultados van mal en la primera parte del partido no hay que lamentarse ni empezar a explicar qué es lo que ha pasado si nos han hecho falta sino han hecho trampas Si el árbitro estaba despistado O'Shea hemos jugado mal lo que hay que hacer es mirar hacia la segunda parte ilusionar a la plantilla estar el El Vestuario decir que cerramos filas porque tenemos una segunda parte que jugar es la que se juega el veintiséis de mayo pero si se me permite son las próximas elecciones

Voz 0228 02:09 Tales más cosas los distintos ex dirigentes catalanes que han resultado electo y que permanecen en la cárcel entre ellos Oriol Junquera So Jordi Sanchez han pedido que se les ponga en libertad provisional para recoger el acta y ejercer como diputados amplía Alberto

Voz 0055 02:22 tras los cinco diputados presos quieren ir al Congreso y al Senado a jurar la Constitución y también quieren quedar en libertad aunque sea pagando una fianza para poder ejercer como parlamentarios en esta legislatura además dicen son diputados y por tanto gozan de inmunidad parlamentaria aseguran en el Supremo hace ya semanas nos comentaban que sí permitirán que acudan a las Cámaras a tomar posesión pero mostraban sus dudas con dejarles acudir a los plenos al menos mientras sigan en prisión sea su responsabilidad recordamos que en el Congreso el voto de los diputados no se puede delegar es una opinión Antonio que también comparten en la Fiscalía

gracias Alberto llegamos hacia las diez y tres

Voz 1434 03:02 a esta hora ya dos días de que comience la campaña electoral en Madrid los candidatos al Ayuntamiento de La

Voz 1491 03:07 capital por Partido Popular y Partido Socialista participan en desayunos informativos el popular José Luis Martínez Almeida admite el desastre que supuso para el PP el veintiocho de abril Isère reivindica ahora como centro derecha Virginia Sarmiento buenos días

Voz 5 03:22 qué tal buenos días tanto Pablo Casado

Voz 0825 03:24 José Luis Martínez Almeida han reconocido ese fracaso del Partido Popular en las elecciones generales pero como dice el presidente del partido a nivel nacional les queda todavía jugar la segunda parte y es ahí donde Almeida que reconocía como obvios esos malos resultados se autodefine como la única alternativa real de centro derecha ha desgranado su programa plagado de propuestas que no son novedad como la eliminación de los semáforos de la A5 la derogación de Madrid central el desarrollo urbanístico del sureste o medidas para mejorar la vida de personas mayores o discapacitadas

Voz 1434 03:53 el candidato del PSOE Pepu Hernández advierte del riesgo real de que la extrema derecha entré en el Ayuntamiento de Madrid Carolina Gómez

Voz 0393 04:01 buenos días buenos días desayuno del candidato socialista en el Casino de Madrid con la presencia de varios ministros si de la presidenta del partido Cristina Narbona econó mensaje calcado al que enviaba al PSOE en la campaña de las generales Pepu Hernández advierte de que el próximo veintiséis de mayo sólo hay dos opciones os suman la izquierda au suma la derecha con la extrema derecha

Voz 1406 04:19 el riesgo de que la extrema derecha forme parte o condición el nuevo Gobierno de Madrid es muy real sin embargo España lo ha demostrado al mundo que se puede parar los pies a la extrema derecha yo quiero lo mismo para Madrid por eso les quiero decir que sólo hay dos opciones de gobierno en Madrid

Voz 1 04:37 suma la izquierda os suman las derechas con la extrema derecha

Voz 0393 04:41 en las elecciones generales en Madrid capital la suma de las derechas obtuvo ciento ochenta mil votos más que los partidos dizque

tenemos catorce grados en el centro de Madrid hoy temperaturas más bajas las máximas Se van a quedar entorno a los veinte grados

Voz 9 05:48 con Toni Garrido madre mía yo luego hecho eh pero

Voz 1995 05:52 dijeron no o cuidado nunca se sabe mucho la Champions vivió un capítulo que ya forma parte de la historia de esta competición de todos los finales posibles de todos ellos el de ayer es sin duda el más alucinante de todos

Voz 11 06:09 acabo el banda todo se acaba el reto Se acabó el sueño se despide del Barça del triplete de triple

Voz 9 06:17 Liverpool frente al Barcelona hubo momentos tome comentarios

Voz 1995 06:20 decían el cuarteto del el cuarto los cuatro de Liverpool ya no son los Beatles no bueno le dio la vuelta al partido a la eliminatoria con un contundente cuatro a cero frente al Barcelona después de haber ganado por tres cero haga ir al Barça recuerden esto no solía estar mañana hacer algo básico antes terapia él es pedimos perdón ya pero tenemos que hacer terapia con compañero empatía servir casi servicio público la radio ahora gira funciones para para ayudar a que más lo necesita eh Jordi Martí Barcelona muy buenos días eh

Voz 0985 06:55 buenos días y Jordi Martí soy yo o lo que queda de mí como estas Jordi pues como si me hubiera pasado un ciclón por encima lo que pasa que yo en la información del tiempo en Hoy por hoy en Novi quedan fiel hubiera previsto un ciclón pero fue un ciclón

Voz 1406 07:11 Nos llevó se llevó por delante

Voz 0985 07:13 de muy mala manera ciertamente

Voz 1995 07:16 me gustaría es terapia recuerda que veces me gustaría terapia yo también tengo eso me gustaría revivir contiguo el suceso porque anoche

Voz 11 07:29 todo empezó así este era el uno cero súper algo superará ahí tu como como estaba ser os ahí estación

Voz 0985 07:39 todo punto pensé ostras el Liverpool machete en mano sale al abordaje y por lo tanto encajar un gol en Anfield pues entra dentro de mis cálculos lo que jamás pensé es que después de ese primer gol ya no hubiera alimento para seguir animando al Barcelona es decir vino uno y otro el otro y el Barça se convirtió en un muñeco de trapo

Voz 1995 08:01 el Barça que yo preveía una fortaleza así

Voz 0985 08:04 como consecuencia de la vacuna que llevabas de Roma de la temporada anterior esa vacuna se desvaneció Barça fue un muñequito de trapo

Voz 11 08:13 vino el primero vino el segundo seguirá rebaja sufre el Barça Rolling

Voz 1995 08:21 a ponerlo otra vez ahora mismo yo entiendo que la terapia es necesario este hecho esto forma parte de la realidad es la realidad

Voz 0985 08:32 dura yo he vivido derrotas debacles como la de Sevilla contra el Steaua de Bucarest Toulouse recordarás luego también la final contra el Milan he visto muchas desgracias mis padres siempre recordaban Berna e donde a Ramallets el sol le deslumbró los palos cuadrados en fin pero esta ya pasa pues a alimentarla

Voz 12 08:53 leyenda de las grandes derrotas del Barça

Voz 0985 08:56 en Europa que por cierto de un tiempo a esta parte se reproducen cada dos por tres ya te digo la sensación de que los equipos en este caso libro el el Liverpool nos quiebran físicamente

Voz 1 09:07 voy a poner ir fue yo

Voz 11 09:10 el tercero el relato de ahorro íbamos al cuarto éste no tiene explicación ningún López juego fíjate cuando

Voz 0985 09:32 está en juego la linde deseada todos mirando a la luna de Valencia esquí comprensible yo creo que aquí guapa acertó yo incluso me pareció ver que pudiera estar ensayado en una táctica de distracción de la defensa azulgrana pero por más ensayo que hubiera es insólito un gol tan ridículo

Voz 1995 09:51 te voy a presentar a Mariano Rojas Estapé psiquiatras autora de uno de los libros más de España que se llama cómo hacer que nos pasen cosas buenas aunque ese título Jordi parezca imposible hoy va a ser de los menos vendidas es a ver qué tratamiento me recomienda Mariano Estapé muy buenos días

Voz 13 10:05 hola buenos días buenos días Jordi

Voz 1995 10:08 no hemos hecho bien haciendo que Jordi vuelva a escuchar vuelva a revivir un momento tan traumático

Voz 13 10:14 bueno yo creo que no sé no sé cómo está el fútbol héroes pero por lo que me consta Jordi es muy futbolero yo

Voz 1995 10:20 así sin excesivas

Voz 13 10:22 ya lo que nos gusta mucho el fútbol y las derrotas de ayer pues nos hacen sufrir yo creo que eso estaba escuchando he tenido que dejar un poco el teléfono digo hombre tampoco vamos a hace volver a repetir el sufrimiento ayer creo que siempre hay partidos hay momentos del fútbol que no te los crees que los estás viendo oí no lo creo

Voz 1995 10:41 tiene un día como hoy que que sugiere es cómo cómo remontar el vuelo

Voz 13 10:45 voy caídos cosas sobreviene todas es que ayer se abrió una herida ayer no es ayer sino en Roma de hace del año pasado es problema es el cuatro uno y es que una herida que no estaba cerrada y bien cicatrizadas y ha reabierto caer en lo que caímos año pasado es difícil para recaer es mucho más fácil

Voz 1995 11:03 caemos psicológica

Voz 13 11:05 en el primer punto es que psicológicamente los jugadores no pueden salir sabiendo lo que les pasó contra en el Olímpico no se puede salir de esta manía

Voz 1995 11:13 de hecho ayer salimos a tú también estás en la tragedia cual como te autoayuda

Voz 13 11:19 bueno verlo deje de verano lógicamente eso no no no me compensaba Sáenz de origen suprimiendo gratuito empezó esto

Voz 1995 11:26 es un notición una profesional de la materia la autora de libros como hacer que te pasen cosas buenas la psiquiatra de cabecera de este país ahora dejas de ver el partido

Voz 13 11:35 sí dejo mi encima no me me se me están haciendo sufrir lo sabéis pero sí la dejé ver porque eso sí demasiado sufrimiento en estos momentos estaba hecho me lo había tomado como momento de disfrute de ver fútbol de disfrutar y de repente pues el partido no tenía el partido iba iba iba una debacle y a mí me encanta cuando los equipos a los que no apoyo un apoya pues van ganando hijos que recombinarían los primeros que cuando te ilusiona es que hay que relativizar el fútbol yo esto tengo pacientes

Voz 0985 12:03 vivimos

Voz 13 12:04 que sufren por el fútbol y cuando tú cuando colma su cuando ganas no no cuando ganas no cuando gana su cuando ganas usarlo como gran motivación no sea si un día estás deprimido ponte el fútbol equipos iba ganando sí puede ganar una competición todos los en todos los terrenos en en la segunda B que tengo gente que poner a su equipo de Segunda B en ciertas ciudades osea Pepe se pasa todo el fin de semana esperando ese momento dirá el campo porque te ilusiona te preparas lo que pasa es que cuando llegas a una semifinal de la Champions que está todo ganado al mejor jugador del mundo en tu equipo pierde es una manera que todavía no se entiende sea porque todavía no no se entiende creo que que la derrota de ayer lógica yo se pudo pero debe profesionales de del análisis del fútbol no digo nada pero para mí es un tema psicológico lo de ayer a los jugadores no estaban conectados con el equipo no estaban conectados con con el partido yo me acordaba de cuando salió con Guardiola en la final de la Champions que les puso el vídeo se de Gladiator buenas que me parece que es la preparación a un partido como el más importante que el partido en sí el primer segundo puesto diez tienen para el tercero y el cuarto psicológicamente sí es un tema no yo si tú me dijeras que que recomiendo que siempre se puede volver a empezar gracias a Dios no es para no es el final

Voz 1995 13:20 no yo vamos a hacer una pequeña pausa hablamos más te vamos a hablar más tranquilamente vamos a tomar un poco de aire un respiro nos va a venir muy bien por ejemplo el lugar que no se exhibió el partido eh yo creo que sí pero vamos a cambiar de tema Rosa Márquez buenos días

Voz 9 18:04 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido sucedió lo inesperado

Voz 1 18:11 terrible terrible

Voz 1995 18:12 seguimos hablando con Jordi Martí Jordi por decir algo buenos días no era era muy interesante la conversación con la doctora y porque además fíjate una cosa

Voz 21 18:24 yo yo yo soy de una cosa que que que grandes del fútbol yo sé que suena un poco mal en este momento

Voz 0985 18:30 pero él tiene mágica ésa fue la respuesta de Jurgen Klopp es que de hecho fue la victoria de fútbol también reconocía que en el partido de ida tome el tres cero tenía algo de ficticio See porque al Liverpool en los ciento ochenta minutos ha sido superior sinceramente

Voz 1995 18:47 vamos a saludar también a Mariano Rojas esta recuerden autora del bestseller que hoy no se va a vender nada en Europa hoy en Barcelona este libro la gente va a Cruz vea pasar por delante otro pasillo cómo hacer que no pasen cosas buenas gran amiga de de este programa Marian imagino que la aceptación ya está ahora viene la etapa de de de

Voz 13 19:10 duelo bueno yo creo que en días como hoy yo gente del Barça le diría que se pues ya por ejemplo el columnista contra el que si en la semifinal del dos mil nueve no ese momento cuando estaba todo perdido esas son esos instantes del fútbol donde la magia corre de tu de tu cargo no

Voz 0985 19:26 lo has visto ya Jordi lo tengo en bucle pero doctora doctora admite la incertidumbre ahora tras Liberpul sea un punto de inflexión abre incertidumbre que afecta como tú sabes al entrenador al presidente etc etc pero no sé si pudiste ver la cara de Messi la cara Messi cabizbajo con la mirada perdida esto es lo que más me preocupa yendo estás delante doctora que le dirías

Voz 13 19:50 bueno yo creo que es que marcó el uno de los goles más comentados más bonitos de los últimos años en el gol en el partido anterior

Voz 1995 19:56 la parábola de Dios acuñado por qué

Voz 13 19:58 Dios os aquí del que todo el mundo comentó entonces creo que pasar en una semana de un momento tan de gloria a un momento tan bochornoso emocionalmente gustas muy preparado o es muy difícil no tienes miles y miles no sé cuánta gente vio el partido ayer por seguro que la desorbitada todos los ojos estaban puestos Messi o sea no no creo que estoy haciendo

Voz 1995 20:20 o sea que que digamos unas semanas en ese sentido de idas y venidas altas y bajas déjame que introduzca porque es verdad que lo de ayer lo que ocurrió ayer es un misterio donde sube Le gusta decir donde hay misterio y vida claro es muy oscuro el día de hoy para algunos pero para hoy

Voz 21 20:35 Cruz pues no están oscuro Antón Meana muy buenos días queda Toni buenos días a ver hay dos tipos de parábolas la de Messi y la del corre del cuatro cero pues te puedes puedes elegir la parábola del corre del cuatro cero de uno que de repente se va pero da la vuelta centrase la pone en el cuarto había eliminado al Barça son dos parábolas diferente de modo esta mañana algunas

Voz 1995 20:55 señalaban que el cuatro cero ayer es el primer fichaje del Madrid de la temporada estaría

Voz 21 21:01 no puede suprime el primer éxito del Madrid de Zidane con mucha diferencia es mejor que la llegada de la posible llegada de Pogba o de Hazard pero partiendo de la base de que primero en este juego radiofónico y en esta relación que tengo de amistad con Jordi Martí en antena muchas veces la gente se confunde yo realmente no tengo ninguna intención en que el Barça pierda en la Champions no soy anti barcelonista no se anti Messi y no tenía ninguna intención es el que se quedará fuera el Barça de la Champions eso por un lado

Voz 27 21:29 luego es que no no tiene

Voz 21 21:32 explicación más allá de que el Barça solamente se aguanta en Messi Higinio esta Messi el Barça cae es que es muy sencillo podemos llamar pone el gol de Iniesta ochocientas veces pero es que si Messi no está el Barça desaparece no nos da para ganar la Champions no es no es mucho más

Voz 1995 21:47 entre las reacciones de ayer Marín hay una llamativa que habla muy bien de precisamente de de tu tarea

Voz 0985 21:54 eh

Voz 1995 21:55 vamos a escuchar a a Bartomeu justo después de acabar el partido

Voz 28 21:58 bueno si hay otro palo ya tuvimos un lo había pasado cuenta Roma esas puedo leí una ejecución habrá muchas para hacer ahora en caliente

Voz 1995 22:07 esta frase yo creo que es todo lo contrario las cosas hay que decirlas en caliente porque las emociones están ahí yo creo que hablar justo cuando las emociones está en la flor de piel cuando estás tranquilo en tu casa tres días después pues que vas

Voz 13 22:19 sí hombre y tomar las decisiones más importantes de TUI en un momento caliente porque esto es esto es una decisión importante entonces yo sí que entiendo que tú vete utilizadas contra alguien si por ejemplo estás esperando en un proyecto super importante que te entrega en algo el otro entregan hito sería hechas al tipo que es tanto empresa pues el que tres días más tarde con la cabeza en poco más serena estuvo mal enfocado no sólo su culpa se planteó mal este asunto hizo todo yo creo que las palabras que le puedes decir a una persona con una emoción calientes son muy hiriente y tampoco creo que Valverde se sienta orgulloso yo creo que para él no me hubiera gustado saber cómo ese fuego se metió en la cama la angustia vital que tiene al saber que todos no te está hablando más de Pi

Voz 1995 23:00 porque hay muchas miradas que señalaba Valverde porque es verdad que entre el primer par pido donde ya como tú dices el voto útil fue superior y el segundo

Voz 9 23:10 no hubo ningún cambio notable al menos que no tardamos

Voz 1995 23:13 no además ayer Valverde

Voz 0985 23:16 no supo tocar o dar con la tecla entonces qué pasa a partir de ahora esta derrota va a tener consecuencias claramente habrá consecuencias yo creo que va a ser el propio Valverde el que va a hacer una reflexión en la noche ya lo dijo asumo la responsabilidad va a tener que hacer una reflexión para responder a la pregunta me veo capaz de levantar esto y aspirar de nuevo a la Champions tras dos partidos Roma y Liverpool que han marcado mi carrera estas gamberradas

Voz 1995 23:43 pero es tremendo pensar Antón Meana que un equipo que ha ganado la Liga a tres jornadas que va a jugar la final de la Copa en una semana que hoy estemos hablando de una temporada de fracaso me parece

Voz 0985 23:54 bueno cuidado yo aquí sigue que te podio matiz eh yo para mí la palabra fracaso es muy gruesa E Entonces yo creo que con cuando tú has hecho la Liga que has hecho e ir cuando tú espero también consigas la Copa del Rey fracaso no eso es un beso enorme decepción Letonía

Voz 21 24:11 sí pero es que estoy de acuerdo con vosotros no se puede fracasar ganando la Liga con la autoridad que le ha ganado el Barça pero cuando tú te marca el objetivo único ganar la Champions cuando Messi coge el micrófono en la presentación y dice que va a ganar la hay deseada estás a dos partidos de ganarla con el Madrid fuera de la Champions con la Juventus fuera de la Champions con ellos City fuera de la Champions llegas al Liverpool un tres cero de ventaja no juega Salah no juega afirmó uno te meten el baile del siglo pues yo creo que la terapia esta que hoy por hoy les está recabando Jordi Martí es impagable impagable porque lo va a necesitar porque de eso

Voz 12 24:42 esto Jordi no se levantan mucho tiempo y nos van a vender

Voz 21 24:45 en la Copa del Rey de fútbol sala a la Copa de Europa de fútbol femenino lo del juego

Voz 1406 24:49 que lo del baloncesto cruces gol a otro año cuando llega la Champions qué es lo que le importa Llor más a otra

Voz 1995 24:57 por alusiones Antona aquí estamos para ayudar a los compañeros no

Voz 1406 24:59 los impagables no deportes no lo hubiéramos hecho este gesto de Toni Garrido y Tom con Jordi los de deportes no lo hubiéramos cedido por al gol de Iniesta en Lisboa el gol de Ramos en Lisboa

Voz 21 25:11 no el de Iniesta en Stamford Bridge este rato es impagable de verdad que tampoco me tampoco está eso

Voz 1995 25:19 llámanos Jordi no necesitas Antonio nombre llorar tenido en Hoy todavía pero tampoco estás Hook deberá con autoridad moral para señalar desde la autosuficiencia desde desde esa bancada está el púlpito en el púlpito no

Voz 1406 25:37 el sueco eh usted el Liverpool Manchester United encantado con el Liverpool vecinos me tiene loco el fuego hoy no

Voz 1995 25:45 que sea el libro no se va vende como otros como otras miércoles no pasó otro semana remontamos Mariano Rojas esta P psiquiatra un abrazo y gracias a una mañana tan complicada eh muchas gracias Marian muchas gracias un fuerte abrazo y gracias por tus palabras que han sido muy interesante para vaticinar sobre todo esto un beso gracias Antón Jordi Rato va eh sí señor hombre claro por supuesto oyes la historia la historia consiste en levantarse no bajar los brazos es un paso al frente de esta es la historia del Barça ese es el espíritu ya no se gusto sí que sí que voy a decir que Jürgen Klopp que es un personaje es un personaje al mundo del fútbol irlandés no aparece en rueda de prensa que se preguntan qué pasó y contesta bueno pues mire usted señor tiene usted toda la razón esto es el fútbol Jordi Martí un abrazo muy grande amigo igualmente mañana

Voz 1995 31:45 esta mañana a siete XXXV aproximadamente estábamos escuchando la radio cuando nuestro querido compañero Bretos leía una carta emocionante publicada hoy en el diario El País

Voz 21 31:57 cansada de escuchar que no tengo tratamiento posible no he parado de luchar desde octubre del dos mil diecisiete cuando me diagnosticaron un tipo raro de cáncer de ese día me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas a priori letales ahora mis pastillas de quimioterapia vuelven a fallar sin tener más que un último tratamiento al que

Voz 12 32:13 cerrar me para poder seguir luchando cada día buscó en las noticias el hallazgo de nuevos tratamientos lamentando que ninguno

Voz 1995 32:19 Carlos López cuyas muy buenos días

Voz 0985 32:22 esta carta la escribe Carolina Cerezo y tú trabajas para Carolina he trabajado para miles de personas como ella intentando averiguar qué es el el cáncer que es el cáncer

Voz 12 32:35 descanses son muchas enfermedades ninguna con un solo curso el nombre y apellidos que eso es lo primero que tenemos que saber personalismos es una patología que que evidentemente sigue siendo la gran patología la mucho con mucha incógnita ahora quedó mudo DTM es una palabra que incluso solamente la palabra

Voz 0985 32:57 da miedo ganaremos

Voz 12 33:00 yo estoy seguro que en esta en esta generación veremos la la cura el cáncer esta generación verá la cura el cáncer no es optimismo es es son datos apuesta doy las llaves de la moto son son datos son datos Toni SAE en cinco años en cinco seis años hemos visto que cáncer que eran totalmente incurables ahora sí lo son Thinking jinete Silva apareció lo que llamamos inmunoterapia está funcionando excelentemente mucho tipo de cáncer porque no sé yo creo que si seguimos como vamos seguimos como vamos está generación va a poder moverla la la alcance y quizás dentro de veinte años se inscribió nuevamente un libro así será un libro de historia

Voz 1995 33:38 Eduardo López Collazo es físico es dos cosas muy interesantes ponemos a hablar de las dos horas es físico nuclear que inmunológica dirige actualmente el Instituto de viste de acciones sanitarias en el Hospital La Paz de Madrid acaba además de publicar un libro me cuesta decir esto es un libro muy ameno es un libro muy interesante es un otros sintético no voy a decir cortos libro que sintetiza muy bien esa enfermedad que que da gusto leer y habla sobre el cáncer si bien leyendo eso me siento mal me lo estoy pasando la digo porque ahí como el como como esa palabra me resulta agradable la lectura sobre algo tan terrible y me siento mal por ello

Voz 12 34:20 sí yo yo intente cuando cuando Amaya me me comentó que era un libro tuyo la entrada de la editorial era un libro tuyo sobre alcanza presupuesto porque de la oca no las cosas que me dedico yo me me dije bueno te voy a decir yo de nuevo de esta patología donde que supone la palabra cáncer

Voz 1995 34:36 el segundo ciento ocho mil

Voz 12 34:38 penas de de de de entradas no y de dónde ha dicho muchísimos ya se han hecho sexto muchísimo texto entonces lo que hice fue bueno es que casi todos los textos están están paralizados a uno son para enfermos otros son para para super especialistas otros son para pagar a autoayuda lo que intenté fue que un libro para todo el mundo para todos los públicos para el enfermo para es familiar del enfermo para la persona curiosa para persona que tiene miedo al nombre a la haga palabra para que esta información está buscando una vocación para el súper científicos de eso bueno me salió este tipo de libro que es como una especie de novela corta donde además aprende no porque voy a una conversación como la tenemos yo ahora mismo fundió sabemos lo que debemos hablar el cáncer tu libro demostraría que no sabemos hablar de los medios hablamos de una larga enfermedad CIS de un valiente que luchó de una hucha de Sisí cuando hay otra católica vacía que otra cosa otra cosa ayer lo que intento intento llevar al lector de la mano ex como ejemplo muy sencillo sí pero no quedarme en la en las primeras capas incluso al final hablo de de la de la de la de las últimas a las teorías que tenemos sobre la metástasis que cuando el cáncer ya invade otros órganos o incluso una aventura hace una una especulación de que realmente puede acercarse no todos esos aplicado con historias personal de de de científicos que está muy involucrado

Voz 42 36:03 en esta en este en en fiestas

Voz 12 36:05 odio desde España porque las cosas se hacen también en España eso en España estas de muy buena ciencia sobre cáncer Caixa árbol hay que aquí se puede hacer cosas en en donde yo estoy esas en muchas cosas en ese ni en Barcelona en muchos lugares en España era además también historias de pacientes que tienen otro nombre

Voz 1995 36:24 les vamos a escuchar una fíjese hablamos de cáncer y vamos a escuchar una música vamos a estropear les da la melodía a nuestros oyentes pero en el fondo escuchan han reconocido largo de los cisnes pero para de Guardo que busca un momento de Eureka su investigación sobre la metástasis no queremos que ustedes asociada a partir de ahora el lago de los cisnes a metástasis

Voz 12 36:54 por con Ricky pero que ocurre que ocurre con esta música dolor sí bueno yo como buen cubano me gusta mucho la danza hay mucha mucho la danza clásica simplemente bueno hace mucho tiempo se hace ya estamos hablando dos mil cuatro dos mil cinco que estuve por aquí contigo incluso hablando de cosas sí sí eh pues vimos un tuvimos un resultado interesante que no nos explicamos en el laboratorio estamos estudiando un es un un otro fenómeno muy alejado vivimos que pronto dos células se fusionado entonces los docentes se quedan totalmente diferente confusiones diferente se unían para hacer otra cosa no yo me fui con esa idea al Teatro Real porque tenía tenía una una entrada para ver el a los IGME que lo he visto millones de veces pero a mí millón uno viendo el adagio viendo justamente el Adagio del primer acto me di cuenta eran dos bailarines que estaban bailando que eran dos sentí de pronto se fusionaron y ahí dio hostia esto esto puede ser Eureka no esto puede ser lo que estaba buscando uno hay un poco y si hice inició no lo lo que es la teoría de que tenemos la metástasis hoy por hoy se exciten muchísimas terapia en contra de mucho tipo de cáncer pero sin embargo no hay una estrategia clínica definida para tratar la metástasis que es vuelven repito cuando el tumor cuando la el cáncer se expande no cuando ya casi el momento terrible no yo creo que todos estamos de acuerdo que de lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo es es como que pasa no bueno este momento fue empezó fue bueno fue el momento donde se nos ocurrió la idea de que cómo podía ser que voy a ser la fusión entre una célula que no está defendiendo es entre un antidisturbios nuestro el criminal no el creando una especie de caballo de Troya con apariencia amable pero que lleva dentro es una información tumoral hacia otro lugar no bueno esto hoy por hoy ya no es una teoría no es una teoría loca ya la muchos logros estamos trabajando en eso estamos probando algún momento podamos eh llevarlo una estrategia clínica que sí

Voz 1995 39:03 la metástasis y empezamos esta entrevista escuchando la carta de de cartulina el diario El País ella quiere que experimenten con ella hace yo me ofrezco experimentar cuando esos ensayos pasa de Diyala avances extraordinarios cinco años pero cuando esos ensayos pasen a ser aplicables a dar de verdad esperanza personas dejan tu laboratorios te convierten en una realidad eso cuando

Voz 12 39:25 eso no tiene es un proceso que pues cerró un poquito largo para la esperanza de muchas personas no pero pero cada vez son más corto a que perimetral primero en células lusa algunos modelos vivos y luego pasa lo que seamos ensayos clínicos con de la farmacéuticas que tiene empieza a tener algo de poder y empiezan a financiar posible fármacos para para eh para curar ciertos patología te cansa en este caso alcanza no pero siempre todo pasa por el PRI pues lo primero lo primero momento de laboratorio que es donde será la clave de todo no donde encontramos esa esa momento eureka que no está en un momento eureka eso es tiene que está pensando mucho tiempo antes para que se vaya se les ocurra algo no

Voz 1995 40:03 ante estaba eh veinte no están así pero bueno

Voz 12 40:05 es cierto que eso fue pasto de decías

Voz 1995 40:08 sí yo las musas me pillan siempre trabajará baja

Voz 12 40:10 no no no no no mucho nuestro que es la manera de hacerlo yo yo pregunto

Voz 44 40:17 no me gusta mucho el optimismo que un día podemos ganar este este combate contra Gas estamos más cerca de saber cómo curar el cáncer os saber prevenir el cáncer porque obviamente es está también forma parte de la luz

Voz 12 40:29 no es son muy buena pregunta mueva preguntado sea yo repito no tiene son datos eh

Voz 27 40:34 pero la la la lo los científicos

Voz 12 40:37 hora no somos optimistas somos pesimistas sea Broadbent

Voz 1995 40:40 el dato no y entonces bueno

Voz 12 40:42 la lo sí yo creo que va de la mano de la mal cada vez que conocemos más cosas sobre cáncer pues sabemos cómo tratarlo como ocurre algo también cómo prevenirlo en algunos casos lo que esposó por ahí hay hay una componente genética que que va del cinco al diez por ciento de España un poco más el diez por ciento que se genética simplemente no pero sí hay cosas que sí podemos evitarla y una de ellas por ejemplo es el humo del tabaco eso está hay hay hay millones de de de de de de texto diciendo esto la que yo no aquellos muy fácil y un triunvirato muy importante que es el humo del tabaco que es la radiaciones ionizantes decir coger tomar sol sin protección y también la ingesta desproporcionada con esto

Voz 45 41:22 yo siempre lo digo en el lo digo incluso en el libro no esas sesiones de de festivas excesivas

Voz 12 41:28 en la en la playa pues aumenta la lotería la mente lo de ir siempre tengo que dar una una quiero es y siempre las cosas son prohíbe son prioridades siempre está la ley de unos pequeños donde dice bueno mi abuela murió de murió de un ictus os va a caer a los noventa años y fumaba como camarero pero es que eso fue un número nuevamente la gran cantidad de personas que fuman que fumo mucho pues aumenta mucho las propiedades que pueda sufrir un cáncer de pulmón

Voz 1995 41:55 bueno pues no aprendemos aprendemos una cosa que

Voz 12 41:58 Enric lo mismo pasa con el cambio climático yo estoy seguro que la próxima crisis no va a hacer usted financiaba a hacer una crisis de de de de clima de ecológica ese modo sabe muy no nos hemos nos hemos muchas cosa

Voz 1995 42:08 central ahí vosotros no científicos los investigadores no no lucha solamente contra el contra la enfermedad también luchar contra los falsos remedios el cáncer desgraciadamente al estar tan extendido formar parte unos gusto Nos guste de nuestra vida pues está rodeado de falsos remedios de curanderos de deseo terapia la psicoterapia están haciendo mella en las terapias contra el cáncer

Voz 12 42:37 sí eso como buena pregunta a la que que me lo que lo saca a colación el tema yo por lo general les cada vez que que me llega una información de una de una terapia alternativa no yo lo digo de Credito sea yo creo que hemos científico tenemos que darle crédito algo no ha tenido vamos a analizarla con los ojos de un científico no y muchas veces están basadas en cosas con lógica con cierta lógica pro volvemos nuevamente los números pequeño no puede funcionar en muy pocos casos no hay un no tiene un un método científico detrás no pues no ha sido aplicado por otros muchos laboratorios por tanto se queda en nada no hace daño hace daño porque fundamentalmente da algo que

Voz 4 43:14 que que las personas lo humano siempre

Voz 12 43:16 queremos que Esperanza pone la espera seriamente está en la ciencia Hinault no sé yo siempre lo digo sea cuando parezca algo alternativo que generalmente se pueda convertir en

Voz 1995 43:25 ya se convertirá en ciencia pero mientras tanto no lo presenta en este programa Eduardo contamos con dos amigos a los que llamamos los escépticos que son nuestra referentes en la lucha de los bulos tratamos de buscarlos encontrarlos ponerlos encima de la mesa suele presentar desde valencianos escucha un colega investigado el profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia José Miguel Mulet Mulet muy buenos días hola buenos días qué tal y en Bilbao está el proyecto científico Luis Alfonso Gámez Gámez muy buenos días o la buenos días voy a recomendar el libro es tan evidente que no sabemos relacionarnos con el cáncer que yo no sé cómo sentirme leyendo poner muy pero muy ameno muy interesante y entretenido diría habla sobre algo realmente terrible Mulet

Voz 4 44:06 sí a ver el cáncer es algo que yo creo que no hay ninguna familia que no haya sufrido pero la paradoja es que cada vez lo sufrimos más porque la gente cada vez por su muerte se muere menos de cáncer entonces qué pasa que ahora la gente con cáncer vive más tiempo es decir tenemos la incidencia de cáncer es lo que espero tenemos mayor prevalencia porque los tratamientos contra el cáncer somos efectivos y yo espero que cada vez lo sea más gracias a la ciencia no gracias a estos tratamientos alternativos que prometen prometen pero no hacen nada

Voz 1 44:39 Gámez es cierto

Voz 1995 44:41 Nos empeñamos en buscar pero a Magín acción de quién trata de sacar ventaja de la enfermedad el de la desgracia de otro esto tampoco salvara

Voz 46 44:50 es que el dolor y el de

Voz 47 44:52 yo de vivir hace que haya quien se aproveche de que se intente aprovechar de nosotros y es por eso es muy importante que los científicos replica a las terapias digan diletante que sí que no sirven para nada porque lo que no se está curando el cáncer ha dicho Eduardo antes que dentro de cinco años parte de su libro podía ser digamos ficción no historia no es la acción ya es decir vivimos más que lo que vivían nuestros abuelos nuestros padres nuestros hijos y nuestros nietos vivirán más sino nos cargamos gane más ínfimo horror

Voz 4 45:24 no olvidemos que uno de los motivos por los que hay tanto cáncer es porque la gente no ha muerto de polio o nos ha muerto de una infección unos ha muerto de viruela

Voz 1995 45:33 bueno vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos hablando con nuestros escépticos y con Eduardo López proyecto investigador de Miguel de Biomedicina que acaba de publicar que es el cáncer que los editores no querían poner cáncer el aportaba hasta eso es bueno en unos segundos

