Hoy por Hoy (08/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

el comité de empresa y la dirección llevan un ahora analizando los puntos y las comas del preacuerdo aquí han llegado de madrugada a las dos partes dan por hecho que hoy se firmará este acuerdo que permitirá mejorar las indemnizaciones de los dos mil ciento cincuenta y siete trabajadores que causarán baja del personal que tenga que cambiar de emplazamiento por las medidas las de movilidad forzosa que considera necesarias la dirección casaban conseguirá así cerrar otro nuevo proceso de bajas con acuerdos con el comité en los próximos tres años además de las bajas de personal Caixabank cerrará más de ochocientas oficinas según la compañía para adaptarse a los cambios que comporta la digitalización de la banca

Caixa esa nota alrededor de dos décimas en Bolsa en este momento en marcha también hasta ahora una nueva sesión del juicio del proceso independentista siguen declarando testigos a petición de las defensas de los acusados que están intentando matizar las escenas de violencia durante el uno de octubre que otros testigos han ido describiendo durante el juicio vamos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días allí donde no aparecía la Policía o la Guardia Civil según estos testigos la jornada festiva sin incidentes porque los Mossos no cumplían la orden de cerrar los colegios

Voz 5 01:32 llevaba una bandera española en la cintura

Voz 6 01:35 son pasillos el aplaudió botó y se fue

Voz 5 01:37 hay

Voz 7 01:38 una persona o algún incidente con una

Voz 4 01:41 son desde la autoridad

Voz 8 01:42 solo no ninguna ningún tipo de incidente es el intento de las defensas Antonio de combatir el relato policial de violencia hay disturbios generalizados el uno de octubre

Voz 0228 01:50 gracias Alberto casi la mitad de los vascos apuestan por un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos después de las elecciones generales es la principal conclusión del último socio metro que ha realizado el Gobierno de Euskadi Vitoria David lloré eso es exactamente el cuarenta y ocho por ciento de los vascos apuesta por un gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias es de largo la opción preferida a partir de ahí un doce por ciento se decanta porque gobierne en solitario un ocho por ciento por un Ejecutivo PSOE Unidas Podemos que incluye a los partidos nacionalistas sólo el cuatro por ciento defiende la alternativa de que Sánchez forme ejecutivo conciudadano

Voz 1995 02:21 danos la encuesta también revela un altas artista

danos la encuesta también revela un altas artista acción por el resultado de las urnas así lo expresa el ochenta por ciento de los encuestados cuando en dos mil dieciséis se quedó en el siete por ciento de cara a los próximos comicios siete de cada diez aseguran que votarán al mismo partido del exterior recordamos Irán ha confirmado que dentro de dos meses empezarán a enriquecer uranio por encima de los límites marcados por el acuerdo nuclear salvo que se levante las sanciones contra el país ella primeras reacciones Francia ha advertido de que si Irán no cumple con los compromisos firmados ese mecanismo de sanciones se puede reforzar e Israel ha añadido que no va a permitir que Irán obtenga armamento nuclear

Voz 0131 03:04 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sienta en el banquillo de los acusados aún magistrado acusado de prevaricación y revelación de secretos Alfonso Ojea buenos días

Voz 0228 03:13 qué tal buenos días Cristina Juan Antonio Toro ha reconocido que mezcló dos investigaciones separadas de ahí el delito de prevaricación y que entregó doce tomos atención de esas investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Federación Española de Baloncesto a una persona ajena al procedimiento de ahí el delito de revelación de secretos dos ilícitos penales por los que la Fiscalía solicita quince años de inhabilitación como juez pero hay un dato relevante la misma Fiscalía que pide esa pena es la que no presentó ningún tipo de recurso además contra las decisiones adoptadas por el juez

Voz 1463 03:44 de las elecciones el candidato del PSOE

Voz 0131 03:46 a la comunidad insta a ciudadanos a abstenerse en una eventual investidura de Ángel Gabilondo como presidente para evitar así que la extrema derecha tenga influencia en el Gobierno regional

Voz 9 03:55 la pregunta sería una buena pregunta para ciudadanos estarían dispuestos a apoyar o abstenerse e al Gobierno socialista para que no fuera decisivo así de que la pregunta clave quién va aglutinar quién va a tener la responsabilidad buscar una mayoría

Voz 1995 05:46 les cuente un viaje vital increíble su protagonista es un francés de origen español llamado

Voz 13 05:52 Román Puertolas

Voz 3 05:56 es imposible Mi abuelo es maño de Huesca bueno lo han estropeado toda mi vida

Voz 6 06:05 estoy en España digo en España pero lo tengo que decir

Voz 3 06:07 también Puértolas Leguina lo largo de su vida Román ha trabajado confirma o desmiente como DJ

Voz 6 06:15 sí ha sido mago bueno sí

Voz 3 06:18 se te veía el truco es que yo veo los trucos de imágenes de pequeño las centenas de profesor de idiomas limpiador de ETA de tragaperras si de las tragaperras hay bueno por fuera policía el coordinador de vuelos pero por encima de todas esas cosas Román él Le gusta escribir de hecho escribió nada menos que siete novelas que fueron rechazadas

Voz 1995 06:46 en veintidós ocasiones por diferentes editoriales vamos a escuchar el rechazo número uno

Voz 3 06:55 aquí está el rechazo número dos rechazo la editorial número tres que ahorramos el suplicio hasta tenemos llevan hasta los veintidós patitos por ahorrar el tienen borró nuestro en el año dos mil trece

Voz 1995 07:12 Emma Moon inesperada Román logró publicar por fin su primera novela El título no era se titula El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea o negro en el que contaba con las herramientas del humor una historia sobre inmigración hoy ese libro es un auténtico fenómeno editorial que proviene de ustedes ya conocen se ha editado en cincuenta y cinco países y las productoras de cine han competido por hacerse con sus derechos para convertirlo en película

Voz 3 07:44 esto compensaría las XXII desmentido rechazos CSS habría podido acabar sin dada su esposa identidad y los derechos de cines está bien pagado y mucho mucho mucho a nivel cláusula futbolista no nos pasa nada yo creo que el futbolista no lo haría pero bien pagado

Voz 1995 08:12 que no sé cómo hacer la pregunta sin

Voz 3 08:14 como comparándolo con pocos sean los derechos de los derechos

Voz 14 08:18 es una película me dan para vivir bien

Voz 6 08:22 sí sí sí cinco años bueno yo ya di yo desde hace cuatro años muy muy bien

Voz 3 08:28 te queda te queda todavía guarda también a guardar luego vienen los malos tiempos has guardado sí sí sí este viernes seis años después de escribirlo Román

Voz 1995 08:43 verá la historia de su libro en una enorme pantalla de cine

Voz 15 08:47 me llamo haya teatro

Voz 3 08:49 el alza

Voz 15 08:51 tienes que ponerte fuerte si quieres que te lleve como París alguna

Voz 12 08:55 día

Voz 8 09:01 no sabía nada Hendrix viernes estrenarla

Voz 6 09:05 película no así en España salía el viernes que hice llama hemos cambiado el título si te fijas

Voz 3 09:11 es para estar atada de mi novela

Voz 6 09:13 el viaje etcétera y en España Saleh bajo el nombre de la India a París en un armario de Ikea hemos guardado lo Prytz

Voz 1995 09:22 de la de la India varios en un armario de de que ante yo me enhorabuena hay unos dará gracias felices por todo he sido perdería es escribir un libro sobre tu propia vida es casi más interesante que la historia de libro

Voz 6 09:38 bueno él es que el faquir el el libro de faquir está hay muchas cosas mucho eso sí yo soy el faquir sin bigote pero que dice hay mucho de mí dentro estaba porque todos los sitios que puesto estaba Barcelona en el aeropuerto de Barcelona trabajé cinco años ahí está a un hotel en Italia en Roma donde hay un globo es cero a cero estático que sale en la película todo eso lo he vivido he estado en estancia en este hotel a todos los puntos en París osada todos los sitios de los que hablo lo sé vivido entonces una un poquito fantasiosa vamos a decir

Voz 1995 10:10 la historia dramática es muy curiosa inspiradora por muchos motivos no cumple para nada con la imagen del escritor arquetípico y este libro que está escrito en esa vieja máquina de escribir en la soledad de una habitación oscura mientras entiendes que no es recomendable un cigarrillos que antes hablábamos de cáncer tú remite estilos lo seguido con el móvil hay muchas partes del libro que recogidas en el móvil mientras iba volvía en metro al trabajo si noventa por ciento la escriben el modelo es mandar

Voz 6 10:40 yo no soy de los que se sientan delante de un ordenador para escribir porque si no tengan nada que escribir o para qué me voy a sentar no tengo otras cosas que hacer entonces me coge la inspiración cuando esto de hoy no se hacen otras cosas de compras de

Voz 1995 10:52 estoy pensando en la gente que iban en ese vagón de metro contigo si estaba jugando al cándidas

Voz 6 10:57 los españoles de hecho porque yo trabajaba en lo que está en el circuito en el metro que se va a Eurodisney entonces mucho español por la mañana por la vuelta al mundo con las orejas de Mickey en el vagón

Voz 1995 11:11 si tu capaz de concentrar se hace más difícil romana cuando menos es más datos pero él

Voz 3 11:18 déjate que tu novela mientras los españoles

Voz 1995 11:20 Hinault española que habría de todos y ellos volvían con las orejas de Mickey sí sí

Voz 6 11:25 pero me puedo concentrar cuando estuve limpiando trapera hacen Brighton en el sur de Inglaterra pues no te puedes imaginar el ruido que hay en una Azalia

Voz 3 11:34 juegos de estas no que vienen la máquina

Voz 6 11:37 a tiene pues yo estaba estudian el temario de controlador aéreo en este en este entorno y entonces hay alguien no tengo esta capas de construcción en la posible

Voz 1995 11:48 imposible para imposible bueno y vamos a seguir charlando en unos segundos con Román importa el viernes por fin se estrena la película basada en su libro picos llama de la India París en el medio y que hay faquir esa se iban a Liberia

Voz 12 12:04 hoy con Toni Garrido

Voz 3 16:40 este viernes estrena en cines en toda España vez

Voz 12 16:43 digna de la India París Mario y como no tenía dinero decidí pasar allí la noche agotado por el viaje me quedé dormido enseguida

Voz 1995 16:54 la basada en el libro superventas derraman Puértolas escritora atípico con una historia vital tan rica como la que inventa la ficción literaria hay por cierto el libro ya tiene una segunda parte que sale fe hace poco más unas toman buenos días de nuevo la película que se estrena el viernes está basado en un libro de de dos mil trece estar aquí seis años esto ha cambiado mucho realmente la vida no nos permite casi plazos de tiempo más allá de un año yo no sé qué va a pasar el próximo el próximo año cómo ha evolucionado esa historia cambiaría muchas cosas si volviera atrás

Voz 6 17:26 no porque es una historia que no ha cambiado de hecho la la gente me dice siempre que está está de moda habla de un tema que es un niño directriz en el en el la película que es la inmigración ilegal el MDC dígale edad era potente cuando lo escribiendo dos mil doce fíjate estamos en diez mil diecinueve

Voz 3 17:43 estamos contando todos sigue eso

Voz 6 17:45 las autoridades todos los días tienes algo de de refugiados y tal entonces esta película no está de moda ir porque es un tema que que es recurrente y que sigue haciendo lo mismo después todo cae en la película que es la parte la aventura la parte de suerte es una persona que intenta controlar su vida no el faquir es que le pasan mil cosas mil aventuras que no puede controlar entonces hostal al día también ya hay una historia de amor el amor no creo

Voz 3 18:12 eso todo el capaz de

Voz 6 18:15 ya veremos

Voz 1995 18:17 Ikea se ha puesto en contacto contigo

Voz 6 18:19 bueno y que ya no no no les gusto de de la novela no se no han querido entrar en el juego pero en la película tampoco no hemos podido rodar en una tienda de Ikea entonces tuvimos que transformar una rehacer una lo que pasa cuando ves la película te crees que realmente está en Ikea los muebles sondeos mismo tipo los nombres los hemos puesto un poco tal igual el uniforme pero no no no no no quieren jugar es una pena no porque podríamos hacer muchas cosas juntos bueno

Voz 1995 18:46 que de que aquel libro de gama es el lema que su catálogo que durante muchos años fue lo más leído en el baño en el mundo

Voz 3 18:54 en el baño salón

Voz 1995 18:58 gente lea donde le dé la gana lo importante es que es que es que lea tú que él es

Voz 6 19:04 yo leo muchas muchas cosas yo yo mida es lectura desde que tengo unos siete años no es que es mi mi otra vida yo tengo mi vida real ni necesito esta vida al lado que es que es la que escribo que es la que Leo entonces leo de todo mira de españoles por ejemplo me encanta Pérez Reverte me encanta Eduardo Mendoza Juan José Millas e Isidoro mucha literatura y muy ecléctica

Voz 3 19:29 soy una persona que les gustan muchas cosas

Voz 6 19:32 entonces leo un libro en un idioma Ivy League el libro siguiente lo leo en otro idioma Icon otro estilo puede ser comedia algo más serio

Voz 1995 19:42 y cómo te apañan el montaje de muebles

Voz 6 19:45 llevo ya muchísimos años

Voz 3 19:47 para él es de que ya tengo la suerte de haberme ganado dinero da en la en la película

Voz 6 19:56 niña dice cuando sea rico porque sin Joy pobre cuando sea rico me compraré muebles en Ikea

Voz 3 20:02 lo sé que cuando ya tienes dinero pues ya

Voz 6 20:04 la vas hay que comparte vasos y he dicho antes

Voz 1995 20:06 durante es verdad sobre los nombres de de Ikea en este momento hay dos lenguajes universales en el planeta en el mundo que no tienen ningún significado concreto que son muy complejos de leer pero que curiosamente dominan el interés de mucha gente en todo el planeta lo mueble de Ikea y los nombres de los personajes de Juego de Tronos ya tienen al menos dos cosas en común los nombre raro

Voz 3 20:34 no se complicados

Voz 1995 20:35 que es una vez que que que ya te quedas con ellos no se bien porque yo conozco somos gente normal que conoce nombre de mueble de Ikea y personajes dejó de Tronos también nos conocemos así que te proponemos un juego romaníes que identifiques si yo voy a decir su nombre tienes que adivinar síes

Voz 13 20:55 o personaje hijo es vamos a Yahoo que esto Ikea

Voz 3 21:04 correcto pero no

Voz 6 21:06 juego de Tronos entonces esto

Voz 3 21:09 ya habrás si es un aparador concretamente ha parado

Voz 1995 21:13 Mera bueno era

Voz 33 21:16 sí me suena Ikea

Voz 1995 21:20 bueno tronos es miembro de la casa Reed quería de los reinos el norte y firme creyente los dioses el bosque en mete Medel y merece eh

Voz 13 21:34 joe trono cortinas de Mir Cela Marcela juego es mi era la única hija de cese Bolden a eso así que a Taburete de euros

Voz 3 21:55 eso es Juego de Tronos signos reunión que yo y hermano de balón que yo

Voz 1995 21:59 el capitán de la nave silenciosa yo veo así no tengo ni idea de quién es el buque insignia de la flota ayer

Voz 13 22:05 que Ophelia Ophelia esto diría que Juego de Tronos unas fundas para él

Voz 1995 22:11 lo nórdico y calmada bueno qué necesidad hay de poner un nombre como ese una una fundar y por último

Voz 13 22:19 Gem estoy segura

Voz 1995 22:23 el ese salón pseudo sueco dos mil euros

Voz 6 22:25 Neo sueco si lo compre cuando mi niño nació hablamos en conjunto genes sí sí sí sí sí mira una cosita en el libro en el

Voz 3 22:35 dos de estos señores hechos y derechos

Voz 1995 22:37 hablando de mueble de Ikea que Cézanne en el hombre

Voz 6 22:39 que en el en el libro hablo de la técnica que tiene iniquidad que me lamentado yo pero para hacerlo para poner los nombres a los mueble no porque

Voz 34 22:46 ante este cúmulo llamamiento cogen el el scratch del juego meten la mano te empezáis sacan una de trabajo la ese PP y ganar la uve doble y al final pues

Voz 6 22:57 tienen la la palabra a los libros Afganistán

Voz 1995 23:00 completos de de guiños literarias es evidente que es un ávido lector con mucha cultura en textos clásicos recomendarías son cincuenta coge tu libro nuevo recién sacado presentado pero que el siguiente sean clásicos deberíamos enterrar un poco más y volver un poco más atrás en la lectura sí eh nos alterando no no simplemente estar dando con moderno y clásico está muy bien hay muchas novedades que había seguido doscientos libros en ocho pero olvidamos gran parte legado histórico y eso es una pena

Voz 6 23:31 bueno de clásico por ejemplo francés está el conté el Conde de Montecristo que es una cosa lo leía hace poco fíjate mea culpa porque es un libro francés muy casi obligatorio del programa no de Cole qué tal la verdad que me lo he leído hace unos unos poco año hace dos años pero de verdad que es mucho mejor leerte estas cosas ya cuando tienes una cierta edad porque verdad a edad dictador Hugo dice por favor no pero que hay que adaptar la lectura también a la a la edad a la comprensión y tal

Voz 1995 24:02 de momento se y cuando escribes lo haces con imágenes que después te han servido a la hora de porque la película tiene subdirector pero tu interviene es decir te sirve realmente las imágenes para escribir la Historia

Voz 6 24:15 pues siempre me han dicho que leyendo mi libro La la la gente me han dicho que tengo una visión bastante bueno una escritura bastante visual que ya se ven imágenes y tal muy hacía escribo no pienso en el cine cuando escribo una novela es una novela no pienso nada en la adaptación y tal lo que pasa es que escribo de manera ya muy visual no sé porqué Veo veo como la veo la cosa animarse delante de mí cuando lo escribo entonces quizás después para pasarlo a una andaría hay Luis las llamas FAES

Voz 1995 24:42 el cuántas novelas tienes ordenador esperándose

Voz 6 24:45 sí fue mucha fíjate antes del faquir fueron siete las rechazadas estas después tengo cinco otras tengo un montón de trozos de novelas a cincuenta a cien páginas de novedad que abandone está lleno aportó yo sea tuya podrían escribir más si podría sí sí podría dejar de esos que vendas viene a los sectores define podría dejar lo que pasa es que me me me llama Mi vida es que no puedo hacer otra cosa y entonces hago más y produjo más

Voz 1995 25:17 te invitamos a que sigas haciéndolo después de un éxito sin precedentes en cincuenta y cinco países el mundo está leyendo sus libros Román puerta la sector de éxito llega también como guionista de su primera película basada a su vez en su primera novela de la India París en un armario de Ikea que tiene pinta de ser una de esas películas que hacen que no saga define sintiéndose un poquito mejor que cuando entro Román todas las suertes muchísima

Voz 3 25:40 hacia un verdadero placer hay amor

Voz 1995 25:42 muebles de guerra nuestro eso desear eso alguien malo y que que ha hecho mal y liquidó su mal porque eso freír

Voz 3 25:54 pero rápido se remonta a los ratios no rápido lo que es peor gracias

Voz 35 26:11 así siguen aún muy sin construir el joven sin May si quieren

Voz 2 27:00 sí

Voz 3 33:02 pagar cuando se complete a las fuerzas que nunca venal no es que la de venta completar el aforo no hay reventa vengan prontito mientras tanto troncales

Voz 1995 33:15 quiere sacarse el carné de medinense como no así que vamos allá la pregunta es clara que famoso personaje histórico está asociado a Medina del Campo

Voz 7 33:29 Cristóbal Colón

Voz 1995 33:32 B Santa Teresa de Jesús ni más ni menos doce el primer tenista de Hombres mujeres y viceversa que era de allí bueno realmente es padre no es realmente que a Santa Teresa de las está seguro en tu respuesta déjame pensarlo si si cuadra con la Historia Hay la zona que las ve en Medina del Campo ya de campo me hace dudar pero tiene que ser Santa pero me deja pasar pues el momento de tensión en tenemos este viernes a partir de mañana en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica en Medina del campo oí muy felices de estar allí el próximo viernes por Favreau once y veinticuatro minutos una hora menos en Canarias Apocalypse Now no era una película sobre la guerra vivienda

Voz 16 34:23 era Vietnam la cosa está jodida el señor me alegro porque

Voz 3 34:35 eso es lo que dijo Francis Ford Coppola sobre una de sus obras maestras que ahora cumple cuarenta años Apocalypse now la tenemos ahora remasterizado como Leticia Sabater remasterizado tiene algo que tienen en común los dos hechos subdirector decidió muy fino la de ahora es Apocalypse Now que existen no más de un festival buenísimo donde van ahí los modernos como quién como Pepa Blanes el cine en la SER la cultura de la SER

Voz 1995 35:04 Pepa Blanes y es quién nos va a inundar estas batallas porque ya no hay pelis y acciones bélicas con antes Pepa muy buenos días

Voz 1463 35:10 hola buenos días pero como como pues ostras decir una cosa sí claro que hay batallas tú no has visto Juego de Tronos

Voz 3 35:16 pero vengadores hay batallas más pero cine bélico de toda la vida de Vietnam de la Segunda Guerra Mundial

Voz 1463 35:24 si seguimos haciendo películas de dos mil diecinueve metido por un puente me voy con Letizia

Voz 3 35:30 Savater vale pero hay una nueva versión remasterizada de la actividad perderla palabra Couples Apocalypse Now Pepe

Voz 1463 35:41 ah bueno se cumplen cuarenta años y entonces en el Festival de Tribeca hemos visto esta versión remasterizada es bueno no es una maravilla fuera de bromas es uno de los grandes ejemplos de este género la historia del joven capitán Willard en búsqueda de kart que se llevó dos Oscar en el año setenta y nueve Mejor fotografía Mejor Sonido no vaya a ser

Voz 4 35:59 este llevaran Sisi en serio

Voz 1463 36:02 sí que bueno no como el capítulo de Juego de tronos que en fotografía no se llevaría un colín es la magistral disección de los horrores y sin sentidos de la guerra basada en el corazón de las tinieblas de el próximo salía hacia iba Detrick era Apocalipsis Now Coppola exprimió todo su talento su dinero es un energía para rodar esta fascinante bajada a los infiernos del conflicto en Vietnam y años más tarde llegaría también otro gran ejemplo de cine bélico clásico que es Platoon de Oliver Stone

Voz 16 36:38 pero bueno

Voz 3 36:43 una generación de tres norteamericanos que acreditaba su talento haciendo películas bélicas todos los grandes tienen una gran película sí es cierto todos

Voz 1463 36:53 los grandes lo tiene Oliver Stone que bueno en su caso había sido soldado de Infantería en Vietnam en el sesenta y siete herido dos veces es un tía Ron altísimo muy fuerte y diez años después pues comenzaba a despuntar en Hollywood y claro es normal porque es una generación también afectada por esta guerra o sea que hay algo así pero sí es verdad que los directores importantes tienen por ejemplo Kubrick que no tiene una tiene dos vamos a empezar con la primera que también habla un poco de esa locura de la guerra en La chaqueta metálica

Voz 46 37:20 a partir de ahora únicamente hablabais cuando Sosa hablen y la primera y la última palabra que sacar de sucios picos será el sector del capullo

Voz 3 37:29 sí

Voz 1995 37:32 cubrir esa deuda Mir de la Primera Guerra Mundial con Senderos de gloria que no es de las mejores películas de préstamo

Voz 3 37:38 a mí me gusta mucho si no te gusta

Voz 1463 37:43 está mucho porque está protagonizada por eh bueno pues por por un rojo batallador que es que es que tiene ciento dos años que sigue vivo y bueno

Voz 1995 37:53 minuto dos

Voz 1463 37:56 te lo puedes llevar a Medina así quieres

Voz 3 37:59 viernes a Medina bueno

Voz 1463 38:01 bueno de esta historia porque nos gusta porque está vigente desde porque habla de cómo altos mandos del Ejército pues mandaban a morir a las trincheras a los soldados rasos mientras ellos pues daban órdenes en los dos

Voz 44 38:12 vamos vamos coronel no exageres su sorpresa silbato acceso desde el principio hijo mío otro muchas cosas señor pero nunca hijo desde luego no estamos refiriendo me nuestra relación biológico su hijo suyo ningún Sentieri provocar y bajarlos sería una lástima perder su excelso antes de conseguirlo un ascenso que usted ha planeado cuidadosamente

Voz 1463 38:36 esto eh después eh Clint discuten el francotirador en otras películas lo ha denunciado también no sea como eh Se manda a los soldados que se capta los nuevos soldados ese manda a Irak donde pues hace una tremenda más aquí mientras los altos cargos que son los que

Voz 3 38:50 dicen no tienen ese riesgo no se siga vigente

Voz 1995 38:54 antes al menos estaba en el campo de batalla ahora ya siguen sus despachos bueno continuamos con la Segunda Guerra Mundial una contienda que he tenido no sé mil versiones el cine dos inconcreto que marcaron una adhesión después en este género empezamos por uno yo creo no está lo suficientemente valorada y es un peliculón se llama La delgada línea roja

Voz 16 39:16 en este mundo un hombre sí que si no hay más suena este yo he visto otra que a veces creo que solo

Voz 3 39:29 tiene además una banda sonora extraordinaria no estoy de acuerdo contigo fíjate no somos reconciliado

Voz 1463 39:37 sí la delgada línea y la verdad es que bueno es significativo porque Ésta es de cuando Terrence Malick es un director muy muy peculiar hacía cine narrativo luego ya empezó a hacer el árbol de la vida de ahí estas cosas que no tienen montado instruyó si contaba historias de hecho vuelve acá por cierto la semana que viene estaré con el encanto porque también envuelve bueno no sé si llegará a esconderse

Voz 6 40:00 en la en este que viene con Terrence Malick

Voz 1463 40:03 si no contigo pero bueno igual bueno es una obra maestra del cine pero como decías no está lo suficientemente valorada tiene sus detractores porque bueno ese tono intimista filosófico en una película de guerra que nos hace meternos en la cabeza a los personajes pues no gusta a todos los amantes del género pero lo mismo es un soldado pensando si el ser humano tiene alma Si el ser humano tiene algo más que ser una máquina de matar algo que pues mira sigue estando de actualidad también

Voz 1995 40:31 hemos con más hiperrealismo estas de mano de Spielberg que tiene un par de pelis de bélicas maravillosas una de ellas es Salvar al soldado Ryan

Voz 8 40:39 este hombre murió la semana pasada Nueva Guinea Daniels tres hermanos acabo de enterarme de que esta tarde su madre recibirá los tres telegramas

Voz 3 40:52 y desde luego es muy original no

Voz 1463 40:56 He de reconocer detengo mis mis cositas con con Stephen C P doscientos hasta luego pero te reconozco

Voz 1995 41:07 qué pasa con Spielberg no me gusta que no

Voz 1463 41:10 Hermógenes SAS una manía que tiene pero el maravilloso

Voz 3 41:14 hay gente que te iba a matarme también te salir de ese pozo americana y no valoras oye ver

Voz 1463 41:21 me encanta su cine comercial pero cuando se pone es solemne a veces no a veces no entramos pero bueno clásico del cine bélico sin duda renovó las películas de guerra esa primera escena del desembarco son unos borra de la cabeza once nominaciones a los Oscar se llevó cinco director fotografía montaje sonido y efectos sonoros porque

Voz 3 41:41 maravillosamente desde luego vamos a poner una hora

Voz 1995 41:44 siente

Voz 3 41:45 se llama Dunkerque pues tiene que ver con una batalla

Voz 1995 41:48 eh

Voz 3 41:48 es una batalla con una batalla del soldado británico una obra para la que llevaron a algunos todavía supervivientes

Voz 1995 41:57 que estuvieron aquella batalla para el estreno hicieron a productor ahí la la hay realizaron este no con algunos de los supervivientes y al salir de la película decían la la batalla la menos ruidosa

Voz 3 42:11 que la película la película

Voz 1995 42:13 todo el rato tiros de implosión nadie te es un fragmento hay cuatrocientos mil hombres ahí está la proporción de la películas se habla un poquito y luego ya todo el rato pim pam pum bueno los supervivientes reales de Dunkerque decía que hubo mucho ruido

Voz 1463 42:35 yo no sufrí tanto en su mano

Voz 3 42:38 insuficiente

Voz 1463 42:40 yo de narices una película que me encanta pero es verdad que para hacer el reportaje en el programa es menos la vimos en unos las deseamos porque no tenía nada de diálogo es es simplemente dos frases mucho ruido es una inmersión sonora en en aquellos bombardeos y en aquella huida por barco no en aquella cosa épica qué bueno es una película curiosa porque se estrenó en un momento en el que el acaba de ser el Brexit de era como una unidad de Inglaterra con Europa Inglaterra junta sea edad tenía muchísimas lecturas aunque no hablan pues nunca nunca nunca dice nada a mi me parece que

Voz 1995 43:14 por poner las cosas en su contexto estamos en tiempos de revisionismo ocurrió apasionante pero se vende casi como épica lo que históricamente ha sido una derrota notable entonces eh

Voz 0228 43:24 británicas así se eleva sus derrota alquilo diosas con más entusiasmo que sus

Voz 3 43:28 el un español no haría esto no no sé hacer una película sobre la armados con Antonio Resines una comedia

Voz 1463 43:38 pero ellos dicen puedes no Nolan todo este maravilloso reparto es maravillosa te voy a contar una anécdota que a mí me iban a subir en la promoción de esta película en un caza y al final no no se consumó porque me sacan una muela prohibieron prohiba la para que te hagas una idea de la

Voz 3 43:56 nota la deuda

Voz 1463 43:59 mucho

Voz 3 44:00 iba a subir en un avión no pude porque me sacaron un diente qué malos son de disfrutar de la vida creo que como la alguien que les guste casi imposible superarlo lo dejaré

Voz 1995 44:14 ya no se hacen películas de guerra como la de antes

Voz 3 44:16 eso me hace quedar muy mayor preparación

Voz 2 44:22 hoy

Voz 12 44:23 con Toni Garrido

Voz 3 49:39 vientos

Voz 1995 49:40 la semanas más extravagantes con diferencia de la moda no podíamos hacer otra cosa que invitarla IP Dickens explique qué es eso de del Cam de queda esa gala hemos visto decenas y decenas de fotos esa gala del Met de este año Jared Leto el actor intenso que llevaba su propia cabeza en una réplica de su cabeza en la mano se entiende que fue en al que se con dos pregunta porqué por donde te dejan entrar Lola Carretero no es fácil porque

Voz 4 50:15 que todo todo es complicado pero vamos a acabar por el vamos a empezar por el final que es todo sea por una buena causa

Voz 1995 50:23 dejen explicar que estamos hablando de que el pasado lunes se celebró la gala dos mil diecinueve los llamados Oscar de la moda un evento para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte exposición anual ya pasó a ser de un encuentro de famosos y famosas gente con dinero a convertirse en un acontecimiento que no sé

Voz 4 50:43 bien cómo calificarlo pues yo tampoco pero vamos a decir que es un espectáculo que pretende unirse a un concepto cultural es una cosa muy sofisticada pero que eh ocurre Teo la causa es buena porque el Met tiene una de las mayores colecciones de vestuario de todas las épocas y de todo el mundo tiene más de trescientos perdón que está cercano a los tres millones de piezas con textos se auto financia os ahí no hay fondos la ciudad del Estado da fondos para ello para conservar eso pues se creó esta fiesta quiera pagar treinta mil empezaron por diez mil por treinta mil euros el cubierto o mesas que Mi puedes invitar qué ocurre quién pues pues qué pasa ahí hay que ir vestido de fiesta no mucho más se coge un concepto de fiesta al poco se cogen conceptos elabora y se tiene que adaptar el vestido a eso que este año sea elegido algo muy barroco que es el campo que es el campo os acordáis que cuando todo era en los ochenta todo era muy Camps luego era muy kitsch pues estos conceptos inspirado en Susan Sontag en un ensayo que hizo en el sesenta y cuatro sobre el movimiento que de traducción muy difícil muy difícil explica por ejemplo será traducido como la lo antinatural no nada elegante suave Norrkoping es decir no no es el de la exageración

Voz 1463 52:09 con poco uso broma disfraz

Voz 3 52:15 si la mezcla imposible la fantasía

Voz 4 52:18 la con con el con el arte con se mezcla todo no

Voz 1995 52:23 te da la fantasía sólo precio para entrar esa

Voz 4 52:25 si lo cogen por ejemplo que Lady Gaga con un acompañante se gasta treinta y cinco mil euros para entrar

Voz 1995 52:34 a todos nos vamos a encontrar

Voz 4 52:37 tras esto es que qué pasa aquí con los Oscar se compra los vestido las actrices no sé por qué es el once de las marcas porque es el mejor escaparate publicitario no habrá más Like ni habrá más reiterados no habrá más imágenes de un vestido nunca jamás que en los Oscar en la Gala Met sobre todo compran los diseñadores la mesa sí pagan las firmas apagará Valentino Versace y bueno pues invitan a la modelo que lo pase a la actriz que se viste y así que hace pues que hemos visto a Lady Gaga cuántos otra vez la reina del Met claramente difundía Performance de cuatro vestidos se fue quitando una capa ha que ocupaba como cincuenta metros cuadrados apareció un vestido vaporoso luego apareció otro tercero que se quita hasta a quedarse en braguitas retador medias por ella es así yo era de las más normalito bueno sí normalita normalita allí había gente sino de hamburguesa por ejemplo que esto hay que dejarlo había gente que estaba muy bien por ejemplo que en tal Gener fue como el vestido del o Los juegos del hambre llamas un vestido espectacular con unas llamas naranja que luego Versace estaría invitado Versace pagaría esos treinta incertidumbre

Voz 1995 54:00 hagan pero por ejemplo yo leí que estaban las hijas de julio si como acceden a ese tipo de veinte pues así

Voz 4 54:08 luego las esa lista la repasa la maga de esta reunión que es Anne Wintour la directora de la directora de Vogue que es

Voz 1995 54:17 la película es si si es como Cruella de Vil

Voz 4 54:19 claro que es la de se viste de Prada el diablo pues estas entonces ella repasa esa lista que hace un equipo que le pasa a las niñas de Julio Iglesias porque están ahí acaban de cumplir dieciocho años iban a empezar su carrera como modelo son unas niñas que pueden ser modernos por apellido el cuerpo ya no cogido ordenó pero el orden Ése es el orden es porque si no hay muchas niñas rubias que claro no tienen acceso a que Anne Wintour les ofrezca si quieres ser modelos pues seguramente iban de Óscar de la Renta las dos muy mona pues Óscar de la Renta seguramente sería el anfitrión de estas niñas y a nosotros nos invita a cualquiera Nos ponemos nos cortamos un trozo de cabeza la paseamos