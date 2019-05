Hoy por Hoy (08/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias

Voz 2 00:03 hoy por hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:10 hola buenos días vamos a empezar en aguas de Cádiz donde los equipos de rescate trabajan para localizar a veintiuna personas desaparecidas tras el naufragio de una patera en la que viajaban un total de treinta y cinco ocupantes de los que catorce todos ellos adolescentes han sido rescatados con vida desde primera hora se busca también aún menor desaparecido tras el naufragio de otra embarcación en la que ha muerto una mujer adelante José María Ruiz ser bajando

Voz 1995 00:32 es un nuevo dispositivo aéreo y marítimo es ya desplegados

Voz 3 00:35 por los acantilados de la Breña en Los Caños de Meca donde ha llegado otra embarcación neumática con treinta y cinco personas a bordo de las que catorce son jóvenes magrebíes que ya han sido detenidos por efectivos de la Guardia Civil desplegados en la zona miembros de Protección Civil se han tenido que lanzar al agua dado lo abrupto del terreno que no tiene salida por tierra si sube la marea de momento hay marea baja el mar está en calma por otro lado continúa en la zona de Conil el dispositivo de búsqueda del cuerpo del menor que cayó al agua desde una embarcación neumática que volcó poco antes de llegar a tierra se ha recuperado el cuerpo de una mujer dice han rescatado a otras veinticuatro personas de origen magrebí

Voz 1018 01:10 lo más inmediato nos acerca también a Barcelona la dirección de Caixa y los sindicatos ultiman el preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo ultimado esta madrugada afectará a dos mil ciento cincuenta y siete trabajadores este compromiso va a firmar salvo sorpresa en las próximas horas y contempla eh bajas voluntarias a partir de los cincuenta y dos años con distintos tramos de compensaciones económicas Sergi López

Voz 1895 01:31 la reunión continúa de momento no han trascendido los detalles del acuerdo que tanto casaban como los representantes de los trabajadores dan por hecho que se va a cerrar hoy un acuerdo que en todo caso pasa por una mejora en las indemnizaciones a los empleados que sean despedidos por suavizar las condiciones del personal que sea trasladado de manera forzosa en principio en los despidos que pretendía Caixabank eran dos mil ciento cincuenta y siete finalmente esa cifra se podría reducir un poco sobre las dos mil personas por otra parte estaba previsto cerrar ochocientas veintiún oficinas ahora la cifra se podría situar un poco por debajo de los ochocientas en todo caso hay que seguir pendientes del desenlace definitivo de la reunión

Voz 1018 02:14 hora doce dos minutos la hasta hoy portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Inés Arrimadas ha despedido de solidaridad política en la Cámara autonómica tras ser elegida diputada al Congreso por su partido ha sido durante la sesión de control en la cama tenido un severo enfrentamiento con quinto Pau rumbo

Voz 0116 02:29 si uno de los más agrios que recordamos Arrimadas aventurado que Torra tendrá que marcharse al extranjero como hizo parte del ajuste Mon el president le ha contestado riéndose del minuto final de Albert Rivera recordaréis en el debate de Televisión Española acusando también a Inés Arrimadas de no haber sido constructiva en su paso por la Cámara catalana

Voz 2 02:45 yo sólo le digo una cosa señor Torra se empieza desobedeciendo los tribunales acaba fugado de la justicia no sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa en esa casa de los fugados de Waterloo en el Arrimadas Don Soccer silenci es

Voz 0116 03:11 a su paso por la bien aún no res aún no sé lo que queda de su paso por el Parlamento este silencio la nada decía todos ha acabado invitando Arrimadas hablar de los problemas de Cataluña en el Congreso mañana técnicamente será la última intervención derribadas en el pleno aunque el cara a cara con Torra de hoy sí que ha sido el definitivo

Voz 1018 03:29 bueno pues en el juicio de reproches continúan declarando testigos propuestos por las defensas que están relatando episodios de violencia que según ellos tuvieron que soportar durante el uno de octubre por de la Policía Nacional y la Guardia Civil Alberto Pozas

Voz 0055 03:40 si los testigos propuestos por Jordi Sanchez siguen explicando que en localidades como alforjas la Sénia o en la ciudad de Barcelona los Mossos no cerraron los colegios la Policía Nacional no compareció no hubo por tanto ningún altercado

Voz 4 03:51 cómo vieron que había había tanta hay tanta gente debieron

Voz 2 03:54 el existir de desistir de entrar hubo

Voz 4 03:57 las alertas pero no pasa

Voz 2 04:00 fue está la sorpresa de que está todo organizado había eh

Voz 0055 04:03 los que se complementan José Antonio como dices con otros que aseguran que allí donde fue la policía la Guardia Civil si hubo heridos y altercados son de calado nueve testigos esta tarde escucharemos otros doce

Voz 1018 04:13 los mercados no muestra una especial nerviosismo por las consecuencias del anuncio del presidente iraní Hasan Rohaní de reducirlos compromisos nucleares suscritos en dos mil quince con Estados Unidos con Barack Obama dar un plazo de sesenta días a todos los firmantes entre ellos China Rusia Alemania o Gran Bretaña para cumplir las condiciones pactadas sobre transacciones bancarias o la venta de petróleo iraní en todo caso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que su país no permitirá que el régimen de Teherán se haga con armamento nuclear porque lleva literal nos matarían Álvaro Zamarreño

Voz 0116 04:43 si el primer ministro israelí amenazado a Irán sin precisar advirtiendo de que no consentirá que tenga armas nucleares algo muy alejado de lo que el presidente iraní ha anunciado esta madrugada en Teherán piden a los países firmantes del pacto nuclear que cumplan con los compromisos financieros no sucumban a las sanciones de Estados Unidos que justo hace un año dio por roto unilateralmente el acuerdo de hecho el mensaje de Rohaní dice explícitamente que no quieren abandonar el acuerdo no lo dan por muerto pero renuncian algunos de los compromisos voluntarios si en seis meses no reciben compromisos económicos de los demás firmantes ante el estrangulamiento de su economía por las sanciones estadounidenses

Voz 1018 05:16 dinos que todavía una conexión con Asturias acaba de fallarse el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que este año tiene tono matemático Alejandra Martínez

Voz 5 05:26 mío Princesa de Asturias de Cooperación Internacional dos mil diecinueve ha recaído en el matemático ingeniero estadounidense Salman Khan en la plataforma por el creada la Khan Academy por la consolidación de un formato original y transformador que ofrece material educativo gratuito a través de Internet para todas las edades y en cualquier lugar del mundo el jurado ha destacado la visión pedagógica e innovadora Altman Khan a liderar ese proyecto formativo complementario a partir de su lema sólo tienes que saber una cosa puedes aprender cualquier cosa la Academy con más de sesenta millones de usuarios registrados en ciento noventa países ofrece más de treinta idiomas ejercicios de práctica vídeos instructivo y un panel de aprendizaje personalizado que permite a los alumnos aprenden a su propio ritmo dentro y fuera del aula

Voz 1018 06:08 todavía con Isabel Quintana Carlos Cala el Gobierno quiere que las

Voz 0824 06:10 violadores y agresores sexuales en prisión no puedan tener beneficios penitenciarios hasta que no cumpla la mitad de su condena como les estamos contando en la SER es una de las medidas con las que quiere endurecer el Código Penal los juristas consideran que es populista Iker

Voz 0325 06:23 servirá para prevenir la Policía Nacional ha detenido a dos personas en Sevilla y Salamanca por alegrarse las redes sociales de la muerte de Laura los arrestados utilizaban varios perfiles para publicar comentarios vejatorios sobre el crimen de la profesora zamorana y sobre sus

Voz 0116 06:35 leyenda Portas esta noche conoceremos al rival del Liber

Voz 0824 06:38 en la final de la Champions tras el fiasco de anoche del Barcelona en Anfield Ajax Tottenham se enfrentan en Amsterdam a partir de las nueve con ventaja de los holandeses del cero uno de la ida además en el Masters mil de Madrid esta noche debuta Rafa Nadal ante el canadiense Félix so

Voz 1995 06:52 el puesto no hay esto salvo lo que tenemos por ahora tengo tanto que aprender de José yo ayer hablaba tres cero eso está hecho y tú te mostraban no

Voz 1018 06:59 ya no hablemos de lo de ayer que lo de ayer en el libro de estilo de este programa dice que de lo de ayer no habla

Voz 1995 07:05 pero tú estabas prudente en tu sitio dijiste nada yo la que mantener la prudencia en todas las circunstancias tanto que buenas y sobretodo en las malas Josa pero tanto que aprender un abrazo hasta

Voz 2 07:22 desde la ventana todo se oye vendrán la estabilidad eso que no dude nadie lo que pasa es que será una estabilidad en la zona de la economía el ascensor social yo creo que sea parado Santiago Niño todos los miércoles en La ventana con Carles Francino en la SER

Voz 6 07:43 en la Cadena Ser

Voz 2 07:46 hoy por hoy

Voz 1995 07:48 con Toni Garrido se llama míster pero Nova sobre Valverde aunque hay muchos que lo encuentra igual deprimente que que el juego del Barça ayer

Voz 7 07:59 hablemos de la nueva novela de

Voz 2 08:01 eh

Voz 8 08:04 la autora de Cincuenta sombras de Grey que de un libro salió ayer a la venta pero cuantas sombras

Voz 2 08:10 no

Voz 1995 08:12 mucha mucha sombra sombra trescientas cincuenta sombras de hoy por lo menos Eva Chrome buenos días

Voz 9 08:17 hola sí desalentador sería el adjetivo más ajustado para hablar de Mister nuevo título de la novela de el Jeins la autora que saltó a la fama en dos mil once con cincuenta sombras de Grey la novela erótica que ha vendido más de setenta millones de ejemplares en todo el mundo nació con un afán fecha a partir de la saga Crepúsculo la editorial veinte decidió contratarlo después de observar que tenía un millón de descargas online así empezó un carrerón con el que ha eclipsado a su ficción madre atención a este dato en su primera semana de publicación se vendieran cincuentas de Cincuenta sombras de Grey veinte ejemplares por segundo solo es sin duda el libro de amor sexo y bridas más vendido de la historia de la humanidad si la relación sexual entre el torturado millonario Christian Grey la atractiva y virginal Anastasia Steele es del tipo Bondi sadomasoquismo disciplina y para eso hacen falta bridas suerte que la virginal Anastasia trabaja en una ferretería

Voz 1995 09:13 no

Voz 10 09:16 una receta sin Veritas

Voz 1995 09:20 el en la no juegue con nuestros sentimientos ella trabaja en una ferretería

Voz 9 09:24 ese de periodismo y trabaja en una ferretería pasa villas

Voz 2 09:28 idealista Calamita Scola que lo bueno eh

Voz 1995 09:35 creo que deberíamos estamos perdiendo no muchas cosas con las películas de Cincuenta sombras de Grey fueron igual de éxitos escuelas novelas

Voz 9 09:41 pues hasta diez estudios de cine lucharon por conseguir los derechos cinematográficos de la saga al final fueran Universal Pictures y Focus ficho quiénes se llevarán el gato al agua ya han ganado todos los estudios Dakota Johnson que se hizo famosa por interpretar a la protagonista en todas las películas las ferreterías porque de repente hay una masa social que se fijan el erotismo de tuercas y tornillos y tan bien los productos deliberadamente eróticos que han tenido un crecimiento de ventas de un ocho por ciento anual desde que se empezó a publicar la saga pero la que más ha ganado es la propia autora el James que sólo en dos mil doce sólo en dos mil doce ganó noventa y nueve millones de dos

Voz 1995 10:14 además ejerció de productora ejecutiva de las películas como un escándalo Kioto siguen no dejó escapar y una migajas si volvamos a Mister la nueva novela de qué va

Voz 9 10:25 en se Toni Tom porque dando un giro totalmente inesperado va de un torturado millonario que se enamora de una atractiva muchacha con la que está dijo juegos de poder en los que él tiene todo el poder ir ella ninguno queda la clave de cincuenta sombra

Voz 2 10:42 si usted quiere saber más de ella también trabajó para resumir básicamente eh le pone

Voz 9 10:55 esta vez no esta vez descenso normal entre un hombre muy poderoso y una mujer muy de ponderada en Mister la protagonista es una inmigrante albanesa Alessia de macho

Voz 2 11:04 me bridas a llegado al Reino Unido a Alexis

Voz 9 11:06 además chip para limpiar en casa del míster engañada por una red de tráfico de personas tras abandonar a un padre que abusaba de ella aun novio que abusaba de ella dos proxenetas que la persiguen para cobrar una deuda con qué armas cuenta la pobre Alessia para defenderse todos estos malos son una nada pues mira lo que tiene es una habilidad extraordinaria para jugar al ajedrez porque patatas un extraordinario virtuosismo al piano Chan su virginidad que anda que no hay que tener virtuosismo y hasta magia para no haber perdido la virginidad en veintitrés años de tortura a manos de hombres más

Voz 2 11:37 los y pierde la virginidad cuantas páginas pues con el manga ante el Mister Bean

Voz 9 11:48 de vez desnuda por primera vez al principio del capítulo II la Couric Cecot exclama que significa desnudo Dios en albanés este Dios desnudo el míster es el aristócrata británico Maxine Trevélez

Voz 2 12:00 que acaba de perder trágicamente y que va por su casa a los comandos sí sí estaba durmiendo

Voz 9 12:08 este hombre está tan torturado que ni siquiera le consuela haber heredado vastas tierras en Cornualles vastas tierras en Oxford vastas tierras profundas Land

Voz 2 12:17 en vastas en general a un señor atormentado pueblo suyo a pesar de que es millonesde ya que desvalida esta argumentos Antonio

Voz 9 12:30 muy bueno muy bueno a mi me parece bastante desalentador mujeres lectoras y críticos literarios hacemos Face palmas en fin queréis comprender la naturaleza retrógrada de los balances de el Hein claro podemos repasar Cincuenta sombras liberadas y rápidamente si empieza con el final clásico la boda

Voz 2 12:52 luego a una fiesta por la bola no y entonces él le dice que se ha hartado de compartirla con esta gente hice la garra la lleva de la boda qué mala señal luego se vale pero también pues extras contándonos era el momento de cuál

Voz 9 13:06 de Cincuenta sombras liberadas ya está no me interesa

Voz 2 13:09 tú lo que quieres es míster el final de Mister no te lo voy a contar porque este eso que mirara hacemos este no de sin bridas crudo Eva Cruz gracias Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 13:26 el temporal los primeros desperfectos llamaste a los bomberos

Voz 12 13:29 pero luego si no tiene seguro de hogar aquí

Voz 11 13:31 Llamas evita lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 14 13:47 conecta con Hoy por hoy Price de nuestro Twitter

Voz 2 13:50 el día tus comentarios y opiniones

Voz 12 14:02 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 16 14:08 que la vida iba en serio no lo empieza a comprender más tarde como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante

Voz 2 14:17 dejar huella quería marcharme entre aplausos eran tan sólo las dimensiones del teatro

Voz 16 14:26 pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma envejecer

Voz 1 14:31 cuál es el único argumento de la obra

Voz 15 14:35 no volveré a ser joven Jaime Gil de Biedma mil novecientos

Voz 9 14:39 estos sesenta y ocho

Voz 2 14:41 no sé el disco David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Jorge Ponce

Voz 18 14:57 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la

Voz 19 15:07 tarde esto es una maravilla que bonito es la sorpresa de la sopesa ser tiro sí si ven por favor no no no porqué con Jorge Ponce y a las ocho La vida moderna con David Broncano de cada

Voz 18 15:22 un nuevo programa de humor en nuestra eso noticias brillo que mundo viene la Cadena Ser

Voz 10 15:33 cuenta con la base vas lo que pasa

Voz 20 15:50 no me pregunto desde cuando llegada soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar ella me hizo sentir muy cómodo en el Perú junto a qué concierto me apetecía ir

Voz 21 16:01 en agua Stein lo importante es lo que compartís común encuentre solteros mayores de cincuenta en Our Time Descarga la aplicación voy tan

Voz 22 16:10 este es el precio de la hipoteca naranja desde

Voz 11 16:13 con más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE varía

Voz 22 16:18 le sigue estos son sus gastos y sus comisiones

Voz 23 16:23 exacto pero

Voz 9 16:24 estos cero comisiones con cero posibilidades

Voz 23 16:27 tocarte cómo no basta elegir bien hipotecas

Voz 24 16:29 venga variable de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación sitúan más con nosotros y como siempre con cero cero comisiones condiciones tenía NG punto es

Voz 11 16:40 tenemos un problema mejoran lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee hay no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Brick está muy cerca

Voz 25 16:48 imbricados tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentre es la solución que necesitas

Voz 14 16:54 con tranvía carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 26 17:03 hay canciones que reconoces al momento

Voz 2 17:07 resuenan en tu cabeza

Voz 26 17:09 que se graba en la memoria de tu corazón

Voz 27 17:11 no colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 14 17:24 te imaginas un verano con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean es posible en barca hace a bordo de la flota de cruceros más innovadora vibra con los ritmos del exótico Caribe o del Mediterráneo más insólita reseca que hace crucero y tendrás hasta un treinta por ciento de descuento recuerda que tenemos precios especiales para familias con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean

Voz 11 17:45 ah mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma ya desde que robaron al sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una Mike más tranquilas y lo hacemos centraron entraron en el sexto confía en haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 25 18:00 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece Si hay hundió volvió ya tenía que haber el día del socio del Club Carrefour veintiocho de mayo y acumula coche que iba en todos los productos de alimentación productos frescos bebidas droguería y ahora un diez por ciento al repostar en nuestras gasolineras una solución para pagar menos en Carrefour y en Carrefour punto esa oferta basada en Península y Baleares Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 2 18:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido yo antes de acabar

Voz 1995 18:38 sabemos las preguntas que nos deja el día tras declaraciones de Pablo Iglesias tras reunirse en la Moncloa con Pedro Sánchez diciendo que nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo y que trabajaremos en estar de acuerdo es un homenaje a aquello de es el vecino que elige al alcalde de Mariano Rajoy delegado fantasma de Pitita Ridruejo no es un acto de coherencia tratándose del mayor referente de visiones marianas de la década de los ochenta que un país que ha decidido salir de la Unión Europea participe en las elecciones europeas no es él cuelga tu I más caro de la historia la carta de Viggo Mortensen el país acerca de la utilización de su imagen en un cutre montaje de Vox está bien pero no hubiera sido mejor algo así como soy árabe

Voz 28 19:24 hijo de la legislatura nieto del dios del voto heredero de la Constitución del setenta y ocho amigo de la democracia representativa compañero de las igualdad de ser deja TBI toco la guitarra

Voz 1995 19:35 por último ir a Supervivientes y que en una cama y una almohada coma la Pantoja no indicaría que la supervivencia en Telecinco no es tanto un reto vital común

Voz 2 19:44 Chare de audiencia