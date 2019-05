Hoy por Hoy (09/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en qué

Voz 1727 00:02 Arias

Voz 2 00:05 no

Voz 1727 00:24 saludos queda de están muy buenos días este jueves nueve de mayo es el último día de respiro porque a medianoche comienza otra campaña electoral la Unión Europea se juega su destino en los primeros comicios con posibilidades serias de que la extrema derecha y los nacional populismos de todos los pelajes consigan un grupo grande la Eurocámara y aquí en España hay mucho menos controversia europea a los partidos están mucho más de acuerdo que en otros países sobre el modelo así que va a ser difícil que ese debate compita con la campaña para las municipales y autonómicas y sobretodo será difícil que compita con todo lo que rodea a la formación del nuevo Gobierno de nuestro país y el resto de instituciones del Estado por ejemplo el primer golpe de efecto de Pedro Sánchez con la propuesta de Miquel Iceta primer secretario del PSC para presidir el Senado guiño a la España autonómica niño a la Cataluña catalanista pero no independentista se supo ayer por la tarde el protagonista fue muy muy discreto

Voz 0456 01:32 la consulta

Voz 4 01:33 estoy muy contento de veros garantías el siendo diputado destruya iremos hablando pero primero de decidir el Parlamento

Voz 1727 01:40 y es que efectivamente primero tienen que votarlo en el Parlament de Cataluña senador por designación territorial a propuesta del PSC ojo porque en contra de la práctica parlamentaria habitual una práctica por la cual el resto de partidos respeta hay botas siempre la propuesta de los demás esta vez tanto los independentistas como la derecha coinciden en no garantizar facilitar esa designación Sergi Sabrià es de

Voz 0931 02:09 que es republicano las cosas para nosotros no sea

Voz 5 02:12 en de esta manera que no podemos supeditar en ningún

Voz 1889 02:15 acaso las instituciones catalanas al repartirán algo a la repartición de sillas que quiera hacer el PSOE

Voz 1727 02:22 ni tampoco Ciudadanos y el PP aclara en el sentido de su voto Pablo Casado

Voz 6 02:27 de del Senado que tiene que aplicar el ciento cincuenta y cinco es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente me deja muy preocupado

Voz 1727 02:35 así que Pedro Sánchez mueve ficha una ficha que se interpreta como una apuesta por la España de las autonomías justo el día en el que comienza la campaña en doce comunidades pero los socialistas tienen hoy una preocupación más inmediata

Voz 7 02:49 no es la protagonista el protagonista es

Voz 1727 02:51 la luz de este hombre de Alfredo Pérez Rubalcaba que ayer sufrió un ictus está ingresado en un hospital de Madrid él mismo avisó a los servicios sanitarios cuando empezó a encontrarse mal en su casa lo llevaron al hospital fue operado de urgencia las próximas setenta y dos horas van a ser cruciales para su evolución desde la Casa Real a todo el espectro político han mandado mensajes de cariño y de apoyo a la familia y a los compañeros CD ex dirigente socialista y el nueve de mayo es precisamente el Día de Europa el día que además comienza la campaña europea y el día que se inició Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:33 los días una cumbre en Rumanía allí los Veintisiete sin Reino Unido van a estudiar la agenda europea hasta los mil veinticuatro previamente Juncker se ha reunido

Voz 8 03:41 con jóvenes de toda Europa y les ha dicho esto You Tube to foto

Voz 9 03:46 Europa debe ser siempre el sitio en el que los perseguidos encuentran refugio y cuando esperábamos aquí en España una declaración que no se ha producido de José María Aznar sobre el resultado del PP la selección

Voz 1727 03:57 les nos llega esta madrugada una declaración de Aznar desde Paraguay sobre Venezuela pide una intervención internacional aunque no concreta de qué tipo

Voz 0377 04:17 o más en Francia

Voz 1727 04:21 ya se cierra por suerte la investigación judicial sobre la desaparición de la Erasmus española Natalia Sánchez Uribe en París el asunto le corresponde ya exclusivamente

Voz 8 04:32 su familia está bien está ingresada en un hospital en buen estado de salud pero un poco desorientadas su madre lo ha confirmado a través de una fundación de desaparecidos

Voz 11 04:39 soy la madre de Natalia le informó que Natalia está

Voz 1727 04:42 quien así que quiero que respeten al

Voz 11 04:44 la necesidad de sosiego en un abrazo

Voz 1727 04:47 mire a los amigos y el nuevo Premio Princesa de Asturias de Cooperación es el matemático ingeniero Salman Khan fundador de una escuela digital gratuita que ya ha llegado a sesenta millones de personas en todo el mundo y que tiene una premisa cualquiera puede aprender cualquier cosa

Voz 12 05:05 a veces eh

Voz 1727 05:08 es como aprender un arte marcial aprendes todo lo necesario para ser cinturón blanco cuando lo logras pasas al cinturón amarillo decía en una de sus conferencias en los deportes nos dejan otro de los sonidos de las últimas horas la despedida del tenista David Ferrer de las pistas ha dicho adiós en casa en Madrid ICO la Caja Mágica en pie gritando Ferru ferrum el apodo con el que se le conoce en el circuito

Voz 4 05:38 ha sido algo maravilloso pero de verdad que os echaré mucho es menos muchas gracias a todo lo que es

Voz 13 05:44 ahora sí la eliminación del Barça fue

Voz 1727 05:48 cruel lo de anoche en Amsterdam también quedará para el recuerdo Sampe buenos días

Voz 1275 05:53 buenos días Pepa Ajax dos Tottenham tres con una excelente

Voz 1161 05:56 Lucas Moura que hizo los tres el que cerraba el marcado en el minuto noventa y cinco cuando los holandeses tocaban a final la tuvieron hasta el último segundo después de haber ganado cero uno en la ida en Londres y de llegar anoche con un dos cero al descanso pero marcó el brasileño Moura dos muy rápidos en el diez en el quince de la segunda en la segunda parte hasta que llegó luego es el tercer gol la final del Metropolitano el uno de junio Tottenham Liverpool será la segunda entre ingleses en la historia de la competición

Voz 4 06:20 bueno no estoy con el tiempo yo

Voz 1727 06:22 aquí Carbó buenos días buenos días durante la mañana

Voz 4 06:24 a podremos disfrutar de más horas de sol que durante la tarde

Voz 14 06:27 sí ya que las nubes irán ganando protagonismo de hecho en breve empezará lloverá en Galicia a ratos con intensidad a partir de mediodía la lluvia se extenderá aportó del Cantábrico Castilla y León La Rioja en la vertiente sur de los Pirineos norte de Extremadura en el sur de la península del Mediterráneo y Canarias sol durante toda la jornada en general temperaturas parecidas a las de ayer un poco más bajas en el Mediterráneo pero igualmente al sol el ambiente será suave cálido cerca del Mediterráneo

Voz 16 07:33 Europa no es más que un concierto económico

Voz 7 07:37 el clima de Europa

Voz 17 07:38 mí me parece es que depende totalmente de Estados Unidos galopa de nuevo por Europa consenso me preocupa muchísimo porque creo que no está despechado a la altura de el desafío que supone no te sugiere dándole a Turquía uno para que lo cuide sino para que los retenga el afrontara sinceramente lo diré aquí a la calle pero vamos a las elecciones que te viene la verdad es que no sé que Europa le vamos a vender a los ciudadanos

Voz 1727 08:12 cuando lleguen las elecciones el año que viene no sé que Europa le vamos a vender a los ciudadanos nos decía a este oyente Floren de Estepa pues el año ya llegado el año que viene ya llegado tenemos elecciones en quince días hoy es el Día de Europa y todas esas crisis de las que hablaban los oyentes la económica la humanitaria la identitaria están encima de la mesa Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 08:36 buenos días Pepa egun on Aimar y a todas y a todos con estos navarros uno Nike que hace dos años publicaban este tema en euskera denunciando la hipocresía de la Unión Europea

Voz 4 08:45 miles de refugiados muertos muchos sirios entre ellos

Voz 0456 08:50 Europa debate hoy con Esther Palomera Ignacio Ruiz Jarabo Ernesto Fecai CERI con Elena Valenciano vicepresidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo aquí en vamos a llamar a lo largo de nuestra tertulia una mesa de análisis a la que también hemos invitado más tarde a dos periodistas venezolanos Tessa Hrbaty Sheila Urdaneta premios Ortega y Gasset por su información comprometida

Voz 1727 09:14 no

Voz 0456 09:18 a partir de las diez de las nueve en Canarias más Europa con Toni Garrido y con Carles Casajuana diplomático ex embajador en Londres y escritor que nos presenta hoy las pompas del diablo una hora más tarde van a escuchar otra música deliciosa la de Jamie Cullum que sacaba ayer nueva canción en la que habla también de verdades de mentiras de héroes fallidos de hambre y de futuro en la que nos invita a ver qué maravilla luego lo escuchamos

Voz 1727 09:50 en puertas de una nueva campaña electoral por Europa queremos preguntar hoy se iban a votar por Europa Si siempre han votado en las selecciones porque tienen poca participación las elecciones europeas y es uno de los retos en esta ocasión que participe más gente y si este año están más o menos animados por este furor de votación que vivimos en España

Voz 0456 10:11 se han leído los programas europeos conocen a todos los candidatos y candidatas a europeos que recordaba es para nota algunas propuestas no va de algunas propuestas que retos tiene nuestro continente nueve uno cinco dos dos

Voz 4 10:24 dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:29 sí vamos a echar un vistazo al sector bancario español ya los expedientes de regulación de empleo que anuncian o negocian así que queremos preguntarle

Voz 0456 10:36 sí que dan oficinas bancarias allí donde viven sacuden mucho al banco si todo lo hacen ya por teléfono y por internet trabaja usted en banca en una oficina hay quiere contarnos cómo ha cambiado su trabajo les escucha

Voz 4 10:47 es también por supuesto

Voz 1727 10:50 los que aclarará algo que era la medalla que pedía abrir ayer Alicia Keys ha tenido locos locas os lo juro

Voz 0456 10:57 muchísimos oyentes durante todo el día grandes y pequeños como la hija de José

Voz 18 11:01 buenos días Pepa buenos días

Voz 1727 11:04 lo que sea

Voz 18 11:05 qué sería como que puede haber apagado el móvil ha recibido la medalla

Voz 1727 11:11 buenos días preciosa muchos oyentes pensaron lo mismo que tú pero no algunos nos lo han aclarado

Voz 0456 11:18 Antonio de Mérida o de cabra va o ahora mismo acaba de escribirnos también Juan de Barcelona que es la medalla

Voz 1727 11:25 buenos días sí Rosa medalla

Voz 19 11:27 es una marca de cerveza en Puerto Rico en otras canciones también hablan de gasolina eso

Voz 1727 11:33 otra bebida medalla una de las cervezas más famosas de Puerto Rico y nos cuentan que ahora están muy de moda en Miami aclarado por lo tanto hay tengo que decir además

Voz 0456 11:43 no salen el videoclip ningún aumento de garajes así que gracias a todos por la colaboran

Voz 7 11:51 tute

son las seis y doce cinco y doce en Canarias

Voz 7 12:03 dije llevaría a una isla desierta un transistor para la entrada La ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla de lunes a viernes bueno no me llevaría Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuertes construiría una embarcación para salir de ahí creo que no me equivoco en mi decisión

Voz 0027 12:36 vamos a empezar por la última hora sobre Venezuela que es importante Estados Unidos acaba de amenazar al régimen de Maduro con consecuencias consecuencias que no concreta si las autoridades venezolanas no liberan al opositor Zambrano opositor al que han detenido esta noche es el vicepresidente del Parlamento del país el Parlamento que dirige Guaidó también esta madrugada Aznar ha defendido que es la hora de una intervención en Venezuela no especifica qué qué tipo de intervención Isabel Villar buenos días

Voz 1315 13:02 buenos días según Aznar si el régimen de Maduro se consolida habrá un efecto contaminante en América Latina hay vaticina consecuencias negativas si los países que apoyan a Guaidó no consiguen que asuma las competencias de presidente encargado por eso pide una intervención aunque sin aclarar de qué tipo

Voz 10 13:16 no sé qué clase de es pero el techo de no intérprete puedes

Voz 5 13:27 o más esto decía Aznar en Paraguay mientras en Venezuela

Voz 4 13:32 en estos momentos están llevando detenido al diputado Edgar Zambrano

Voz 1315 13:36 así contaban sus compañeros de partido la detención del vicepresidente del Parlamento según ha escrito Zambrano en Twitter los servicios de inteligencia lo han detenido mientras estaba en su coche se ha negado a salir los agentes le han enganchado una grúa al vehículo y lo han llevado hasta la oficina de inteligencia para Juan Guaidó estamos ante un secuestro y Estados Unidos habla de una detención arbitraria amenaza con consecuencias sino lo liberan precisamente sobre Estados Unidos y su actuación en esta crisis ha hablado el ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell

Voz 1727 14:01 habéis americana está como Cowboy del oeste es decir no miren que desenfundó nosotros no estamos para que nadie de eso en fuga

Voz 1315 14:10 en Televisión Española ya hay respuesta de Estados Unidos en declaraciones al país el enviado especial para Venezuela Elliott Abrams dice que su lenguaje duro no es diplomacia de cowboy sino una actitud responsable ante las presiones de quienes apoyan a Maduro

Voz 0027 14:22 aquí en España el futuro de Miquel Iceta como posible presidente del Senado está ahora mismo en las manos de un tridente peculiar los independentistas catalanes Ciudadanos y el Partido Popular de ellos tres va a depender que el Parlament nombre o no hay setas senador por designación autonómica que es el paso previo para para que después pueda convertirse en presidente de la Cámara Alta esa votación inicial en el Parlamento autonómico siempre es un trámite cada partido propone a sus senadores el resto de partidos lo aprueba sin más eso dicen los los buenos usos parlamentarios pero hasta ahora ni los independentistas catalanes ni ciudadanos ni el PP aclaran si van a facilitar el nombramiento de Iceta o lo van a reventar ISIS se unen les dan los números para hacerlo de día bon día de hecho

Voz 0931 15:05 Nos por Cataluña y Esquerra que de por sí solos tienen la clave aseguran está ahora que no ven motivos para votar a favor de ETA el republicano Sergi Sabrià

Voz 1889 15:12 no no es manera da pena dosis Georgia

Voz 0931 15:15 que no es manera de tomar decisiones que no se pueden supeditar las instituciones catalanas al reparto de Liszt de sillas del PSOE

Voz 14 15:21 aclara que hay que esto es caso no sólo así que

Voz 0931 15:24 si tiene algo claro es que estas mayorías con ellos no cuenten insistimos que no ven motivos para votar a favor siempre está la opción de la abstención pero ojo porque lo que tradicionalmente siempre había sido un automatismo un gesto de cordialidad parlamentaria a esta hora no está garantizado in y los más veteranos del Parlament recuerdan algo similar porque esta noche en la reunión de la Mesa se ha acordado dejar para el miércoles de la semana que viene esta votación un pleno extraordinario no sólo son los independentistas los que no lo tienen claro PP y Ciudadanos dicen que de momento no saben qué hacer

Voz 0027 15:53 nada más conocerse la intención de Sánchez se nombrará Iceta presidente del Senado los partidos de la oposición pusieron a funcionar a todo trapo además la maquinaria del argumentario contra contra Iceta Óscar García

Voz 1645 16:03 Partido Popular y Ciudadanos coinciden en el mismo pronóstico la elección de Iceta es una señal inequívoca de que el ciento cincuenta y cinco no se volverá a aplicar en Cataluña es algo que por ejemplo pidió Alber Rivera a Sánchez en su reunión del martes el presidente del PP Pablo Casado asegura estar muy preocupado por el hecho de que Iceta presida el Senado

Voz 6 16:21 me deja muy preocupado Raquel que el que dice que que tiene que haber una consulta de autodeterminación bastar en la Cámara que debería aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 1645 16:30 la diputada electa por Barcelona la popular Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado al jefe del Ejecutivo desde Twitter con un vas mal Sánchez desde Ciudadanos las fuentes consultadas han calificado de coherente ilógico este movimiento dado que consideran en este partido que quién mueve los hilos del PSOE estatal es Iceta de quién también destacan su apoyo a posibles indultos a los de momento enjuiciados por el plus es y sobre

Voz 0027 16:53 el Partido Popular en las últimas horas les venimos contando la alarma que existe dentro del PP europeo por los pésimos resultados que obtuvo en las generales el PP de Casado eso lo dejarán claro ayer en la reunión que los populares europeos celebraron en Rumanía donde hoy comienza la cumbre de líderes comunitarios allí está Griselda Pastor que dicen en el PP europeo Griselda

Voz 0738 17:14 han estado muchos días callados pero ahora queda claro que es por preocupación

Voz 20 17:18 nada más hubo pocos O'Neill

Voz 0738 17:23 señora estamos sorprendidos por lo que ha pasado en España supongo que usted también y creo que hace falta un análisis para ver qué es lo que ha pasado lo damos a ellos que es el presidente del Partido Popular Europeo asegurando que habrá dentro de su formación un análisis sobre los resultados español les aunque será ya después del veintiséis de mayo porque Casado no asiste a esta reunión con los dirigentes de su partido en Europa muy ocupados ya en una campaña electoral demasiado cercana a la española para su gusto aunque evitan establecer comparaciones porque saben que lo que para ellos está en juego es dejar de ser si pierde los apoyos el primer partido europeo

Voz 21 18:15 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Bloc Chain donde el ex Computing están flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0027 19:14 seis Si casi veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias en Barcelona se está celebrando el juicio al youtuber de veintiún años que humilló a un mendigo haciéndole comer galletas toreo llenas de pasta de dientes lo grabó hilo subió a Internet la Fiscalía de delitos de odio pide para él hasta dos años de cárcel y le pide además que indemnice al mendigo con treinta mil euros el youtuber ante la vista está usando un lenguaje y un tono tan coloquial como el de sus vídeos de su canal de Youtube en el que llegó a tener ciento veinte millones de visualizaciones les reprocha al fiscal que es un señor muy serio que no entiende su humor dice que todo lo que hizo era en plan coña se queja de que el Tribunal va muy a tope con las leyes hay daba buenos días

Voz 1727 19:53 buenos días se llama Can Warren pero sus seguidores lo conocen como reses a finales de dos mil dieciséis cavó su propia tumba en la red

Voz 23 20:00 mente pagos a una persona de la calle necesitada in también los sorteos con pasta dental por lo que está

Voz 1727 20:07 a punto de hacer el chaval no sólo se enfrentaría dos años de cárcel también perdería su mina de oro su canal estabas aún sólo vídeo de pasar de ciento millones ciento veinte millones de visualizaciones a cuatro

Voz 24 20:18 necesitas ayuda bueno te doy esto

Voz 1727 20:23 el joven le da veinte euros a un mendigo que pedía limosna cerca de su casa en Barcelona y a continuación le da el paquete de galletas rellenas de dentífrico también había esto y después de la hazaña llega la valoración

Voz 23 20:36 la verdad es que se siente bien no cuando ayudas a una persona obviamente la parte de los veo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco pero mira el lado positivo es suele ayudará a limpiarse los dientes que creo que no se limpiarán los dientes en un par de días au Desde que se

Voz 1727 20:49 volvió con el vídeo se embolsó más de dos mil euros por la publicidad y dice que él no pretendía humillar a nadie ahora la Fiscalía de delitos de odio de Barcelona lo acusa de un delito contra la integridad moral pero a él parece olvidarse de que ya no está un vídeo de Suu de uno de sus vidas

Voz 0027 21:03 gracias Aida la Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba a blanquear dinero del narcotráfico a través de la compraventa de monedas a través de la compraventa de bitcoins hay ocho detenidos Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 21:14 Nos días y son ocho detenidos en Madrid y otros ocho investigados por formar parte de esta banda que blanqueaba dinero de grupos

Voz 0027 21:20 criminales llevan años haciéndolo pero

Voz 0980 21:23 lo novedoso es que últimamente lo hacían a través de cajeros automáticos de Cristo monedas tenían dos en Madrid que utilizaban para simular compra ventas de material informático para alabar así dinero y enviarlo a Colombia la Guardia Civil calcula que en los primeros meses de este año dos mil diecinueve el grupo había blanqueado ya nueve millones de euros

Voz 7 21:48 quedan

Voz 0027 21:48 nueve días para que se celebre Eurovisión en Tel Aviv capital de Israel iba a medida que se acerca la fecha van a más las voces que exigen a los artistas que no participen que no colaboren con un país que va a utilizar ese festival para limpiar su imagen mientras mantiene la represión a los palestinos en territorio ocupado corresponsal en Jerusalén Beatrice con Berry

Voz 25 22:07 a las voces que instan al boicot del festival de Eurovisión en Tel Aviv se han sumado dos especialmente simbólicas en las últimas horas la de la madre de Yaser mortaja un periodista de Gaza que murió acribillado por el ejército israelí el año pasado mientras cubría las protestas en la franja que ha escrito una carta pública a Madonna instándole literalmente a no subir al escenario de los asesinos de su hijo usted dice a la señora ha decidido cantar en un país que sólo conoce el lenguaje de la muerte de la guerra los organizadores israelíes afirman que Madonna cantará dos canciones en la final de Eurovisión por otro lado la Asociación de Artistas de Gaza instó ayer la Unión Europea a suspender el festival porque legitima la persecución contra el pueblo palestino su petición se produce después de que el pasado fin de semana veintinueve palestinos y cuatro israelíes murieran en una peligrosa escalada que puso a Gaza al borde de la guerra Israel asegura que este episodio no ha afectado negativamente a la organización del festival sin embargo por estas u otras razones la presencia de turistas y la venta de entradas son mucho más bajas de lo que los organizadores

Voz 5 23:14 preveían en un principio

Voz 26 23:22 conecta a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis cuentan lo que quieras

Voz 0027 25:28 seis y veinticinco de la mañana a cinco y veinticinco en Canarias Sampe buenos días

Voz 1161 25:32 en el mar antes de los deportes les hablamos de un

Voz 0027 25:34 Conflicto curioso conflicto con Francia a cuenta de la osa Clavería Ana que los franceses pusieran en libertad el año pasado en los Pirineos y que desde entonces está haciendo escabechina con las ovejas en territorio navarro ha terminado ahora mismo su periodo de hibernación is all esta semana atacado tres veces a ovejas navarras esa osea llevan chip un chip que permite Geo localizarla podría servir para prevenir esos ataques pero las autoridades navarras se quejan de que los franceses les avisan tarde de hecho la semana que viene va a haber una reunión entre gobiernos español y francés para tratar el tema de la alza Clavería Pamplona Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 26:09 buenos días Aimar el conflicto está ahí la osa eslovena Clavería de origen esloveno que fue solicitada por Francia en el Pirineo junto a otra osa el pasado verano ese animal está provocando estragos en el ganado en el Valle del Roncal en la Comunidad foral la indignación del sector ganadero es enorme el Gobierno foral ahora ha insistido hasta lograr esta reunión este encuentro de los ministerios español y francés esperan también compartirlo las comunidades autónomas el día diecisiete de este mes de mayo la próxima semana tendrá lugar este encuentro en Madrid y en el que se abordará esta situación la consejera María Solana señalaba ese problema que las autoridades francesas avisan tarde de la geolocalización del animal además el sistema no funciona en los fines de semana los sindicatos agrarios exigen que la osa sea sacada de Navarra que vuelva a su origen y la consejera de Medio Ambiente Isabel Elizalde adelanta que el Gobierno no comparte esa petición y los ecologistas dicen que la solución pasa por proteger mejor a los rebaños adiestrando a mastines que defiendan a las ovejas

Voz 0027 27:17 la final de la Champions en Madrid será finalmente inglesa Sampe

Voz 1161 27:20 la segunda en la historia de la competición después de la de hace diez años que enfrentó al Chelsea y al Manchester United en la que se imponían estos últimos en la última temporada con Cristiano Ronaldo volverán a verse dos equipos de la Premier es el próximo uno de junio en el Metropolitano Liverpool y Tottenham después de que los de Pochettino lograsen la machada de remontar tres goles en sólo cuarenta y cinco minutos anoche el de la ida de Ajax en Londres y los dos que marcaron de League ICIC para llegar con dos cero al descanso a favor del Ajax segunda parte en la que sale el español Fernando Llorente y en la que Lucas Moura hizo el partido de su vida hat trick del brasileño dos muy rápidos en el diez en el quince de la segunda ahí el mazazo para el Ajax en el minuto noventa y cinco que deja fuera al equipo de moda en el fútbol veo así vivió el vestuario inglés inglés la clasificación en El Larguero luego Fernando Llorente sorprendido por el desarrollo final de la eliminatoria

Voz 10 28:09 a la baja una locura seguido de la verdad que ha sido alucinante joe que según la que hemos hecho

Voz 1161 28:16 remontaron esos tres goles cambiando radicalmente en esa segunda mitad

Voz 10 28:19 tampoco hacía falta mucho que decir porque ha sido un desastre la primera parte hemos vuelto a ser dominados por el haya que no teníamos nada que perder hemos dicho vamos aquí hay que salir a por todas así que somos capaces de meter un gol eh vamos a tener opciones y así así

Voz 1161 28:33 pero también en El Larguero con Manu Carreño el técnico Mauricio Pochettino la clave no bajar los brazos sea cual sea la situación

Voz 4 28:39 siempre creer y tener fe es lo más importante en el fútbol no

Voz 1161 28:44 ya hay dos ingleses en la final de la Champions y la Premier podría copar también la de la Europa League esta noche desde las nueve los dos partidos de vuelta en semifinales el Chelsea recibe al Eintracht de Frankfurt con empate a uno en la ida y el Valencia único equipo español que nos queda en competición europea recibirá un Arsenal que lleva a Mestalla una cómoda victoria por el tres uno de la ida Marcelino tiene las bajas de Cheryshev tras las remontadas del Liverpool la Champions por qué no a ellos en la Europa League Marcelino

Voz 0377 29:06 nosotros vamos a afrontar el partido con el convencimiento que podemos ganar a darse ese convencimiento a mí me lo transmiten los fondos

Voz 1727 29:14 estas dos jugadores convencidos

Voz 0377 29:16 yo estoy absolutamente convencido y creo que la afición también lo está

Voz 1161 29:21 en los ingleses lesionados Ramsey Denis Suárez Bellerive Holding y Welbeck Unai Emery no llega

Voz 1275 29:25 ajado pese a la ventaja sotos conscientes va a ser muy difícil a partir de dar un cincuenta por ciento creo que es lo que lo que dos equipos tenemos mucho respeto

Voz 4 29:32 porque además creo que el que el Valencia se lo merece

Voz 1161 29:36 arbitrar en Mestalla el holandés MacCain del resto de ano desde anoche David Ferrer ya es extenista se despedía del público de Madrid Kay ante el alemán Zverev seis cuatro seis uno clasificados Rafa Nadal que hoy jugará ante los vieneses tiempo también Fernando Verdasco que lo hará ante el griego City Pass

Voz 1727 30:02 son las seis y media cinco y media en Canarias esta próxima medianoche las caravanas electorales de los partidos vuelven a ponerse en marcha empieza la campaña ahora para las municipales las autonómicas y las europeas cuando todavía estamos en plena digestión de las elecciones generales una cosa y la otra se cruzan en el calendario y hoy hay mucho revuelo por la propuesta de Pedro Sánchez de hacer presidente del Senado al líder de los socialistas catalanes a Miquel Iceta la intención de Sánchez según los socialistas es dar más peso al Senado como Cámara territorial pero Partido Popular Ciudadanos ya han manifestado su oposición Pablo Casado

Voz 6 30:50 el presidente del Senado que tienen que aplicar el ciento cincuenta y cinco en el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente me deja muy preocupado

Voz 1727 30:59 los independentistas tampoco parece que le vayan a poner las cosas fáciles Iceta a día de hoy no es senador la idea de los socialistas es llevarlo a la Cámara Alta como senador por designación autonómica y Esquerra ya ha dicho al PSC que no cuente con sus votos

Voz 0931 31:15 las cosas para los otros no se hacen de esta manera

Voz 1889 31:17 ya que no podemos supeditar en ningún caso las instituciones catalanas al reparto para la repartición de sillas que quiera hacer el PSOE y por lo tanto entendemos que tienen ya a los votos necesarios para ayudar esta propuesta hacia adelante

Voz 1727 31:34 que no nos volvamos locos a los senadores por designación territorial tiene que aprobar los la cámara territorial en este caso el Parlament una vez que se le vota allí ya llegan al Senado hasta ahora la práctica parlamentaria habitual es que cada partido vota al que propone otro sin más parece que esta vez no va a ser así los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que dar respuesta antes de medianoche a otra pregunta tienen que resolver si Puigdemont puede ser candidato a las europeas

Voz 8 32:06 porque Ciudadanos recurrió la decisión del juez de Madrid el juez que marcó que no había motivo para impedir la votación que se presentara otro Tribunales Supremo en el juicio pero tiene que pronunciarse sobre la petición que le han hecho los presos preventivos que han sido elegidos parlamentarios piden salir en libertad para poder ejercer sus funciones en las Cortes

Voz 29 32:23 la Fiscalía la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox tienen hasta esta tarde hasta las cuatro para posicionarse sobre la petición de los abogados de Junqueras Rouge Turull Sánchez ir rumiaba para que sus clientes puedan salir libres el día veintiuno para ir a recoger el acta de diputados en el Congreso y el Senado hizo jurar la Constitución una vez se posicionen las acusaciones el tribunal presidido por Manuel Marchena ya se podrá pronunciar previsiblemente permitirá a los diputados electos ir a recoger el acta el día veintiuno pero rechazara

Voz 1727 32:56 que puedan asistir a las sesiones posteriores era

Voz 0027 32:59 Víctor Álvarez y una voz de esta noche la del ex presidente Aznar que ha defendido una intervención en Venezuela

Voz 10 33:06 pero no puede ser

Voz 5 33:16 no

Alfonso Martínez buenos días

Voz 30 33:21 días hasta ahora en Madrid tenemos de tráfico intenso ya de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto

Voz 1275 33:29 estaba el de Los Angeles la A42

Voz 30 33:31 a la altura de Parla Fuenlabrada Illa cinco en Campamento en Barcelona intensidad circulatoria en la ronda B10 en Poble Nou dirección nudo Llobregat en Alicante un accidente de un vehículo pesado en la AP siete a la altura de San Miguel de Salinas complica la conducción de original corte de los carriles

Voz 1727 33:51 en ambos sentidos los jardines

Voz 30 33:53 cuidados iban a transitar por esta vía además en Las Palmas una sobran cortan la gente cuatro en el túnel de La Montañeta en sentido creciente del kilometraje y por último cuidado en la provincia de Lugo por rachas fuertes de viento concretamente en la ocho a la altura de Mondo llega

este jueves desde las nueve una hora menos en Canarias

Voz 3 34:15 dar una vuelta de las semifinales del Europa League hace juega aquí

Voz 28 34:20 sí el de Dani Garrido quiere sí

Voz 31 34:24 información desde las nueve en tu dial de ser más

hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 7 34:37 España

Voz 1727 34:48 son las siete menos veinticinco la seis menos XXV en Canarias y comenzamos en Asturias ya nos contaba Aimar que allí va a seguir soplando el viento fuerte hoy aunque también se espera algo de lluvia y es que la metió es clave para luchar contra el incendio que se declaró ayer por la tarde Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 14 35:07 si os Pepa lo último que estaríamos la información con la

Voz 1727 35:09 Nos fuimos a la cama es que ese incendio amenaza amenazaba al menos a varios núcleos de población como están las cosas ahora

Voz 14 35:17 no ha mejorado hay tres núcleos rurales amenazados en el concejo de Candamo veintisiete efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en sepa permanecen defendiendo las viviendas si bien el consejero de la Presidencia Guillermo Martínez aclaraba esta noche que no existe un riesgo inminente

Voz 4 35:32 en estos momentos hay veintisiete efectivos trabajando y sobre el terreno o no hay un peligro inminente para las para las viviendas son para las poblaciones de hecho los en los últimos de bomberos están concentrando ahora mismo en esa defensa de las

Voz 14 35:47 el incendio que el consejero calificó de espectacular se declaró en la tarde de ayer y la propagación se vio favorecida por vientos de hasta noventa y tres kilos

Voz 1727 35:54 que ha impedido el uso de mes

Voz 14 35:56 los aéreos el humo era perfectamente perceptible desde ciudades como Avilés y Gijón y por cierto Pepa la ansiada lluvia por el momento es una mera previsión pues vamos a

Voz 1727 36:06 lo que yo finalmente Ángel un abrazo gracias

Voz 14 36:09 gracias Pepa hasta luego en Cataluña dos sentencias

Voz 1727 36:11 contra dos delincuentes sexuales Joan Bofill bon día

Voz 0931 36:14 hola día de toda la primera condena

Voz 1727 36:17 setenta años de cárcel al hombre conocido como el violador de Martorell

Voz 0931 36:22 si a este hombre que estaba cumpliendo condena por otra violación una década antes en el mismo lugar acabó violando después a otra mujer aprovechándose permiso asaltó en un aparcamiento a esta mujer la metió en el coche la secuestró la pegó la violó la robó Illa intentó matar abandonando la malherida en unos arbustos el juicio por esta segunda violación es la que llevó que se cuestionará los protocolos de justicia para dar permisos muchas mujeres pedían este violador que no salieran nunca más en libertad el juez le prohíbe hablar va a acercarse a la víctima durante noventa y cinco años sí tendrá que indemnizar a esta víctima con un millón cien mil euros que quieren que pague el Departamento de Justicia de la Generalitat por haberle dejado salir de permiso

Voz 1727 37:04 mi condena también de cincuenta y cinco años de cárcel para un antiguo empleado de una residencia de mayores de Arenys de Mar en la provincia de Barcelona por violar y golpear a las mujeres Joan a las que tenía que cuidar

Voz 0027 37:16 así se le condena más de cincuenta y cinco años de prisión

Voz 0931 37:19 en por violar a dos ancianas pegar a cuatro más y provocar la muerte a otra quién le dio un golpe tan fuerte en la cabeza que según el tribunal le acabó provocando un infarto días después se le aplica sin embargo el atenuante porque en el momento de los hechos iba drogado bebido

Voz 1727 37:32 estaba mientras hacía guardia

Voz 0931 37:34 la residencia lo contó él mismo en el juicio gintonic

Voz 12 37:37 que bueno me invitaron al alguna Ryan que yo

Voz 24 37:40 por supuesto que que es cocaína

Voz 0931 37:44 dice que no se acuerda absolutamente de nada de esa noche de Navidad pese a esta condena al cincuenta y cinco años sólo cumplirá veinte el máximo que contempla el Código Penal luego estará diez años en libertad

Voz 1727 37:53 gracias el yuan en Burgos un juez ha condenado a más de cuatro años de cárcel a un médico del hospital de la ciudad lo considera responsable de un delito de homicidio por imprudencia el paciente al que trató murió después de una sedación que el juez considera que está fuera del protocolo Castilla y León Eva Marín buenos días hola buenos días

Voz 30 38:14 has sido el Juzgado de lo Penal número dos de Burgos

Voz 1727 38:17 qué le impone a este médico en la sentencia

Voz 30 38:19 total de ocho años de inhabilitación especial verdad ejercicio de la profesión médica la sentencia que recurre

Voz 1727 38:25 posiblemente la Audiencia Provincial de Burgos también contempla

Voz 30 38:27 indemnizaciones que alcanzan los ciento veinte mil euros para los hijos de una de las pacientes híper los sobrinos de otro de ellos el ahora condenado era el jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Burgos y suministro sedaciones

Voz 1727 38:40 paliativas para según aseguró durante años

Voz 30 38:43 esta oral evitar el sufrimiento de los pacientes con el consentimiento dijo

Voz 1727 38:47 de las familias y todavía de la justicia una sentencia de esas de David contra Goliat la Audiencia Provincial le ha dado la razón a un camarero que se encontró cuatro mil doscientos euros en la chaqueta que alguien olvidó en el restaurante en el que trabajaba Nadj reclamó ese dinero dijo como nadie lo ha reclamado para mí bueno pues tenía enfrente ni más ni menos que a la Abogacía del Estado que argumentaba que debían ser esos euros para el dueño del establecimiento Radio Murcia Ruth García buenos días

Voz 1856 39:20 Nos días ocurrió en dos mil doce La Manga del Mar Menor entonces camarero acudió la Guardia Civil para dar cuenta de lo ocurrido que se hizo cargo del dinero y ahora ha ganado el juicio que planteó contra el Estado ya ha conseguido que los jueces le de la razón y declaren su derecho a recibir dicha suma para el Tribunal queda acreditado que el camarero no sólo comunicó el hallazgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino que además entregó el fruto de ese hallazgo y ahora se lo queda

Voz 1727 39:49 en Madrid ya está todo a punto para que empiece la reforma millonaria del Santiago Bernabéu el Real Madrid ya tenía todos los trámites municipales y también el crédito para pagarla sólo faltaba elegir a la empresa a la que encargársela ya hay Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 40:05 buenos días el afortunada es FCC Fomento de Contratas y Construcciones la empresa de Carlos Slim hablamos de uno de los proyectos más importantes de la última década valorado en cuatrocientos setenta y cinco millones de euros que el Real Madrid va a financiar con un préstamo a treinta años el plazo de ejecución de la obra es de treinta y nueve meses casi tres años por lo que está previsto que finalice en dos mil veintidós un tiempo en el que el campo va a estar plenamente operativo y esa es precisamente una de las cuestiones técnicas que más ha costado resolver a las constructoras que se han presentado al concurso FCC así ha salido victoriosa porque según el club blanco ha presentado la oferta más ventajosa las obras arrancan ya mismo en cuanto termine la Liga van a cambiar los alrededores del estadio y también se va a hacer una cubierta retráctil que aumentará en doce metros la altura del Bernabéu ahora sólo falta

Voz 1727 40:46 que todo vaya bien que con eso de las reformas se sabe cuándo empieza

Voz 1275 40:49 pero no cuando sacaban Laura gracias Pepa hasta luego

Voz 1727 40:53 Extremadura suena esta mañana tropical

Voz 32 40:56 ves esta atrape Mosul venga estrenamos

Voz 8 41:04 los ser ritmos de Calipso Rouse uno de los grupos

Voz 1727 41:09 que van a estar presentes en el Womad Cáceres el festival que desde hace ya veintiocho años llegan a la ciudad con músicas del mundo comienza hoy Mayte Carrasco buenos días

Voz 32 41:20 buenos días Pepa buenos días Pepa Bueno vamos a intentarlo Podemos

Voz 1727 41:30 bueno pues que sepan ustedes que empieza algo más en Cáceres que va a actuar entre otros Calipso Rose

Voz 32 41:37 no

Voz 1727 41:47 son las seis y cuarenta y dos cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 33 41:56 es enorme

Voz 7 41:58 ya

Voz 34 42:27 el viaje de Reyes Maroto a Cuba ha supuesto un fuerte espaldarazo a las relaciones bilaterales justo en el momento en que la isla más lo necesita aunque no estaba en la agenda el martes el presidente cubano Miguel Díaz Canel recibió a la ministra y a representantes de las principales cadenas hoteleras españolas para agradecer su respaldo frente al endurecimiento de cargo de Estados Unidos Díaz Canel reconocido al Gobierno de Pedro Sánchez por liderar en la Unión Europea en la respuesta a la decisión de Washington de activar el Título III de la Ley Helms Burton ayer en el último día de su visita Reyes Maroto visitó en la playa de Varadero varios hoteles de Melilla Iberostar y Barceló que podrían ver afectados por la medida la titular de Industria Comercio y Turismo terminó su viaje anunciando que las negociaciones para que los Reyes visitan Cuba están muy avanzadas los monarcas viajarán a la isla con motivo de la celebración del quinientos aniversario de La Habana en noviembre la fecha concreta dijo Maroto se dará a conocer próximamente

Voz 1727 43:39 bien Italia el primer ministro ha terciado en el pulso que se estaban echando los dos partidos que comparten gobierno la Liga y los cinco estrellas la liga quería mantener en su puesto a un alto cargo de su partido acusado de favorecer a la mafia los cinco estrellas pedían que fuera destituido la crisis había llegado a poner el Gobierno de coalición en contra las cuerdas pero finalmente el primer ministro expulsa a ese hombre que es muy muy cercano Salvini corresponsales

Voz 0027 44:07 a es si el primer ministro conté

Voz 0946 44:10 ha despedido al viceministro estrecho colaborador y hombre de confianza del vicepresidente Salvini el otro vicepresidente de mayo ha presentado esta decisión como una victoria moral de su formación los populistas cinco Estrellas Salvini después de amenazar con una crisis de Gobierno una y otra vez ha optado por el silencio sin duda a la espera de los resultados de las europeas del veintiséis de mayo las encuestas otorgan a su partido la derechista Liga entre el treinta y dos y el treinta y seis por ciento de votos de confirmarse pasaría a ser el más votado de Italia superando a los cinco estrellas a partir de entonces podría desencadenar una crisis de Gobierno para forzar unas elecciones generales anticipadas descabalgar al primer ministro Conte vicepresidente de mayo de los cinco estrellas

Voz 32 46:22 eh

Voz 1100 46:27 intriga error dice esto

Voz 1727 46:29 la mañana José Mari buenos días Pepa

Voz 1100 46:31 pusimos un lugar común la realidad supera a la ficción en este Ojo siguen ustedes los avatares del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el caso Bankia o si prefieren el caso Rato te recomiendo que lo hagan sobre todo si son aficionados a las novelas de intriga como se decía antiguamente es un prodigio contemplar cómo los durante Samu de la economía apátrida ni más ni menos que el banqueros más poderosos del lugar no tienen empacho en asegurar con toda su furia sus buenas maneras que alguno de los otros grandes hombres han mentido con todos los dientes dice Isidro Fainé en expresidentes de Caixa Bank ahí es nada que en una cena con Guindos no se pidió a Rato que dimitiera como había asegurado también en sede judicial Francisco González presidente del BBVA y ambos desmintieron el subgobernador del Banco de España cuando dijo que no hubo presiones en las

Voz 1727 48:08 la Unión Europea se juega su destino el veintiséis de mayo elecciones muy muy

Voz 4 48:12 importantes elecciones que suelen tener una muy baja participación te dicen los españoles los que nos llaman para votar esta vez a mí dicen todos que sí aunque algunas arrastrando los pies como amarga de Barcelona

Voz 41 48:24 con la esperanza de que la Europa económica alguna vez pase a ser la Europa social que tengamos todos la misma jurisprudencia las mismas los de tributos es decir borrar estas fronteras pero también veo que cada vez hay más países que intentan poner fronteras por lo tanto la verdad voto esperanzada pero a la siguiente votación llegó más desesperanzada que antes

Voz 0456 48:47 hay que votar insisten mucho sí muchas como Pilar de Madrid

Voz 42 48:50 hoy por hoy hoy por hoy son incluso más importantes que las propias legislativas del país porque al fin y al cabo en Europa es donde se cuece todo en Europa es donde se dan las órdenes de cómo gestionar el gasto de un país en Europa es donde se hacen las leyes que tienen un rango superior por lo tanto todo el mundo deberíamos de ser conscientes de que de de su importancia de la importancia de votar en Europa indica que el Parlamento Europeo sea progresista

Voz 0456 49:17 coincide con ella Ramón de este Carlet en Valencia el Parlamento Europeo es más importante tan importante como el Senado dice y terminamos escuchando después de meses a Beatriz de Santander