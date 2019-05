Hoy por Hoy (09/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días piense por un momento en su alcalde o en su alcaldesa habrá piense en el presidente de su comunidad o la presidenta y piense después que los próximos quince días van de si quiere que repita o quieren a otro nunca desde los años ochenta una campaña municipal y autonómica había llegado en España en pleno fragor de las consecuencias de unas elecciones generales pero así es esta noche comienza otra campaña electoral ya

Voz 1275 00:55 además vamos a tener que pensar

Voz 1727 00:57 en Europa en la Europa que para España siempre ha sido una solución por eso aquí hay tan poca controversia entre los partidos pero es esa misma Europa la que cuestionan y quieren cambiar o vaciar de contenido muchos otros partidos en el resto del continente los nacional populistas que se han hecho fuertes en los Gobiernos de Italia de Austria de Hungría

Voz 4 01:20 Polonia y que crecen en Francia

Voz 1727 01:22 E incluso en Alemania el comienzo de la campaña pillara a los líderes en una cumbre en Rumanía después de años con la crisis de los refugiados abierta el presidente saliente de la Comisión Juncker dice

Voz 5 01:36 You belong to Pleiss que útil

Voz 6 01:39 Europa debe ser el sitio en el que los perseguidos por sus ideas políticas religiosas tengan su lugar siempre lucharé por una Unión Europea abierta no a todo el mundo sino a los que necesitan una puerta abierta y hay mucha gente que necesita esas puertas abiertas

Voz 2 01:56 esta es la Europa que se somete a las urnas el veintiséis de mayo

Voz 1727 02:05 pero hoy hoy es todavía a día nueve y Pedro Sánchez quiere que Miquel Iceta sea presidente del Senado

Voz 2 02:12 muy contento de veros gracias a diputado

Voz 6 02:16 estoy ya iremos hablando pero primero ha de decidir el Parlamento

Voz 1727 02:19 si es que efectivamente primero el Parlament de Cataluña debe aprobar su nombre como senador por designación territorial nunca el resto de grupos políticos ha puesto problemas a la propuesta de un partido en este caso el PS P pero esta vez independentistas Il derecha coinciden en no garantizar ese voto a priori Esquerra con este argumento

Voz 6 02:40 no podemos supeditar en ningún caso las instituciones catalanas al para la repartición de sillas que quiera hacer el PSOE y por lo tanto es Sergi Sabrià

Voz 1727 02:50 y tampoco Ciudadanos ni el PP aclaran que votarán Pablo Casado

Voz 6 02:54 el presidente del Senado que tiene que aplicar al ciento

Voz 7 02:57 y cinco es el que ha dicho que va a haber consulta

Voz 6 02:59 dependencia en diez años sinceramente me deja muy preocupado

Voz 1727 03:04 la votación será el quince de mayo en lo que sí hay hoy unanimidad absoluta es en los mensajes de apoyo y cariño Alfredo Pérez Rubalcaba que se recupera en un hospital de Madrid del ictus que sufrió ayer el ex dirigente socialista tiene por delante setenta y dos horas muy importantes para su evolución del Rey a todo el arco parlamentario han expresado afecto para él y su familia compañeros yen el juicio por la salida a Bolsa de Bankia Isidro Fainé declara que los banqueros no pidieron la dimisión de Rodrigo Rato al frente de esa entidad el ex presidente de Caixabank contradice así la versión del propio Rato del ex presidente del BBVA Francisco González

Voz 8 03:45 yo no recuerdo en ningún momento no recuerdo porque su hubiera se hubiera salido usted tiene que irse hubiera sido muy violento yo no recuerdo no recuerdo

Voz 1727 03:57 esto pasara no y Cáritas vuelve a dar la voz de alarma sobre que tener empleo ya no protege de la pobreza del doce por ciento de los hogares queda alguien trabaja así están exclusión social pero hay un cuarenta por ciento

Voz 8 04:09 más que están en cierto riesgo de cierta situación de observación porque si se añade alguna problemática nueva rápidamente dan ese paso hacia el mundo la exclusión

Voz 1727 04:19 es Francisco Lorenzo director de Acción Social de Cáritas ahora que salimos de unas elecciones entramos en otras la ONG de la Iglesia pide a los políticos que creen empleo sí pero digno decente y estable y en los deportes David Ferrer ya es historia del tenis español Sampe

Voz 1712 04:35 cuelga la raqueta tras perder seis cuatro seis uno ante el alemán Alex Pérez en setenta minutos de partido el techo de su carrera fue el número tres de la ATP así cerraba su discurso ante el público del Master mil de Madrid

Voz 6 04:44 pues estaré muchos menos muchas gracias a todos

Voz 9 04:47 para ver enseñarme lo que soy ahora

Voz 1712 04:55 el torneo sigue hoy con dos partidos con españoles Rafa Nadal frente al estadounidense tiempo y Fernando Verdasco ante el griego y China

Voz 5 05:01 más tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy de nuevo va a hacer mucho sol cerca del Mediterráneo en el sur con temperaturas altas Si bien a bajar un poco respecto ayer pero la tarde ese presenta calurosa nuevamente en regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana donde hoy también se acercarán a los treinta grados y otra cara de la moneda la que se espera en el oeste de la península y el norte en Galicia en breve la lluvia se irá generalizando a partir de mediodía también tendremos que utilizar el paraguas en gran parte del Cantábrico en Castilla y León norte de Extremadura ya más avanzada la tarde esta lluvia también alcanzará los Pirineos así como La Rioja en todos estos puntos donde se verán más nubes el ambiente se notará fresco

Voz 4 05:44 son las siete y cinco seis cinco en Canarias

Voz 5 05:47 hola

Voz 10 05:49 de zapatos de tacón para la montaña sirve su baje a partes iguales descubren su Ford Eco Sport totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes en Cueto

Voz 11 06:03 mil seiscientos setenta y seis euros cota final siete mil trescientos veinticinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta cincuenta y cinco euros Tirso ochenta por ciento TAE nueve contendientes por ciento financiación de FC Bank hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 6 06:14 tengo un problema no pudo afeitar me para

Voz 4 06:16 a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño y con está muy cerca

Voz 12 06:23 tímbrica por tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentre islámicos solución que necesitas Bin

Voz 2 06:29 dura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 13 06:35 la hora uno horas dos horas trece hora cuatro a hora ocho tiene más vamos a veintiuno horas veintidós hora veintitrés o veinticuatro horas verídico Hora veinticinco Cadena SER Hora veintiséis veintisiete

Voz 2 07:00 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 6 07:05 son las siete y siete seis y siete en Canarias

Voz 1727 07:08 sí así a esta hora la actualidad internacional nos lleva en primer lugar a Venezuela

Voz 10 07:13 el pan llevando detenido al diputado Edgar Zambrano

Voz 1727 07:16 Edgar Zambrano es el vicepresidente del Parlamento venezolano opositor muy cercano a Juan Guaidó y los servicios de inteligencia de Maduro lo han detenido esta madrugada Isabel Villar buenos días buenos días según ha contado el propio Zambrano un tuit

Voz 4 07:29 servicios de inteligencia lo han sorprendido dentro de su coche el opositor se ha negado a salir y los agentes han enganchado una grúa al vehículo y lo han llevado hasta la sede de los servicios de inteligencia para Guaidó estamos ante un secuestro y un intento de Maduro por desintegrar al Parlamento de mayoría opositora Estados Unidos por su parte habla de una detención arbitraria y amenaza con consecuencias no dice cuáles si las autoridades venezolanas no liberan a Zambrano pues sobre Venezuela hablado José María Aznar por cierto sin una declaración suya todavía sobre la suerte electoral de su pupilo Pablo Casado ha reaparecido yo en Paraguay y allí ha pedido una intervención sin aclarar cuál

Voz 0027 08:05 es decir

Voz 14 08:07 no parece menos no

Voz 6 08:15 o

Voz 4 08:18 más allá de Venezuela en Washington Jordi Fábrega hoy empieza una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China

Voz 0980 08:25 es la undécima llega después de que Donald Trump en un mitin

Voz 4 08:28 en Florida suelto

Voz 8 08:30 que se haya acusado a China de romper el acuerdo comercial entre los dos países ha asegurado además el presidente de Estados Unidos

Voz 0980 08:37 es que si no se llega a un pacto definitivo tras las negociaciones que están en marcha será China quien termine pagándolo por lo tanto la oficina de comercio internacional ya ha empezado los trámites para aumentar a partir de mañana mismo del diez al veinticinco por ciento las tasas los aranceles que pagan las importaciones de algunos productos chinos productos valorados en doscientos mil millones de dólares Pekín ya ha dicho que responderá si Estados Unidos consume esa amenaza

Voz 4 09:03 hoy como saben ayer anunciaba Irán lo contamos en directo aquí en Hoy por hoy el abandono parcial del pacto nuclear un pacto del que Estados Unidos se salió hace justo un año desde entonces Donald Trump

Voz 0027 09:14 ha estado sancionando las exportaciones de Pete

Voz 4 09:17 polio iraníes y ahora el presidente estadounidense extiende ese cerco al sector del metal corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1727 09:26 buenos días la Casa Blanca responde irán con una nueva ronda de sanciones que van dirigidas al sector metalúrgico a las ventas de acero aluminio hierro y cobre que suponen el diez por ciento de sus ingresos en exportaciones según la Administración Trump el presidente de Estados Unidos ha advertido en un comunicado que no tolerará que otros países compre metales iraníes ya ha amenazado con imponer sanciones secundarias trampa amenaza además con aumentar la presión contra Teherán a menos que su presidente acepte un acuerdo con doce condiciones impuestas por Washington entre ellas terminar con el apoyo a milicias armadas EEUU no ha parado de presionar a Irán desde que hace

Voz 4 10:02 Justo un año Donald Trump rompiera el acuerdo

Voz 1727 10:05 lo nuclear firmado por su antecesor Barack Obama en abril declaró grupo terrorista la Guardia Revolucionaria y hace tres días anunció el despliegue de un portaaviones de la Armada en Oriente Próximo tras las sospechas de que Irán está preparando un ataque inminente contra intereses aliados estadounidenses son

Voz 4 10:21 las siete diez las seis y diez en Canarias

Voz 15 10:27 puedes transformar todo empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 16 10:43 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio el que le resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 17 10:57 cuando le dices Bye bye a tu pueblo para decir

Voz 12 11:01 cuando te sientes

Voz 17 11:04 ver si quiere sentir Termibus piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras vivos punto es o llaman novecientos ochenta Ayuda XXII ochenta y dos y siempre Tegui bus

Voz 5 11:17 en el Día Internacional de las enfermeras os hemos preguntado quiso para vosotros

Voz 18 11:21 cuidados imprescindibles simpatía vocación amistad esperanza profesional evidencia generosidad vida atención amor en empatía

Voz 5 11:30 somos las profesionales de los cuidados consulta tu enfermera porque tu enfermera deja huella Consejo General de Enfermería de España

Voz 19 11:38 quieres una media jornada para estar más tiempo con tu familia entrar Infojobs entra antes quizá a la misma hora que tus hijas entrar en un nuevo trabajo que puede cambiar la vida Infojobs siempre mejor

Voz 17 11:49 pide ahora tu préstamo en virus y te lo transferido sin quince minutos entra ya en vivo oculto es o llame al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 2 11:56 disiente de dibujos

Voz 3 12:01 en la Cadena Ser

Voz 4 12:07 a las acusaciones en el juicio del es tienen que pronunciarse hoy sobre la petición de los presos preventivos que han sido elegidos diputados quieren salir en libertad el día veintiuno cuando se constituyen las Cortes para ir a recoger sus actas y además piden ejercer como diputados es decir ir a los plenos y votar veremos qué dice en Hoy la Fiscalía la Abogacía del Estado y también la acusación popular que ejerce Vox sobre el desarrollo de los juicios sobre las batallas que libran los abogados la mirada de Xavier Vidal Folch

Voz 1989 12:43 en una de las grandes batallas que libra en en el juicio del pluses los fiscales y los abogados se libra sobre la actuación de los Mossos la Policía autónoma catalana para los acusadores que se apoyan en las declaraciones de muchos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional los Mossos fueron pasivos contemplativos favorecieron el referéndum ilegal a la postre eso favorecería su idea de que la Generalitat levantó típica se apoyó en ellos para su golpe ya vale haría delitos fuertes como el de rebelión o el de sedición las defensas se vienen apoyando estos días en la narración de múltiples testigos votantes amigos del soberanismo estos explica que la violencia sólo existió los colegios electorales hondo actuaran las policías del Estado y que no hubo incidentes donde actuaron los Mossos pero no es que no actuaran sino que intentar una y otra vez para el referéndum pero como iban con fuerzas escasas

Voz 6 13:42 la gente les doy esfuerzo

Voz 1989 13:45 cada uno tenemos nuestra experiencia o nuestra impresión de cómo fue la cosa pero las únicas que valen al fin y al cabo

Voz 2 13:53 son los de los magistrados

Voz 4 13:59 el Gobierno matiza ahora su propuesta de impedir que los condenados por agresión sexual accedan a beneficios penitenciarios hasta que no hayan cumplido la mitad de la condena fue una propuesta que contamos en la SER también les contamos que había dudas entre muchos juristas y ahora el Ministerio recula el Ministerio de Justicia Mario al herido la ministra Delgado matiza empieza a dar marcha atrás en su polémica medida de endurecer el régimen penitenciario a delincuentes sexuales tras el rechazo generalizado que ha cosechado de juristas declaraciones ayer en Valladolid

Voz 0394 14:32 estamos estudiando medidas que puedan ayudar y contribuir a que determinados eh delincuentes condenados sexuales que han podido cometer delitos en determinados permisos penitenciarios pues cómo controlarlo pero está en estudio está en estudio evidentemente esto es materia de Código Penal es ley orgánica por lo tanto se necesita una amplísima mayoría eh del Congreso

Voz 4 14:57 como les adelantó la SER la ministra anunció que dentro de la reforma de los delitos sexuales se establecería para los violadores y agresores sexuales la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios permisos tercer grado libertad condicional hasta que cumplieran la mitad de la condena los penalistas consultados por la SER calificaron la propuesta de peligrosa barbaridad receta anticuada y puramente positivista sin justificación desde ningún parámetro en noticia que les cuenta la Cadena SER un candidato de Vox a la Asamblea de Extremadura está imputado por hacerse un chalet con piscina en suelo no urbanizable se llama Antonio Pozo es el alcalde la llega del caudillo en la provincia de Badajoz hasta el verano pasado era del Partido Popular entonces fichó por el partido ultra Pedro Jiménez

Voz 1712 15:44 el Juzgado de Instrucción número uno de Badajoz ha citado a declarar al alcalde de Guadiana del Caudillo Antonio Pozo y a su mujer por haberse construido un chalet con piscina en suelo no urbanizable la Fiscalía les acusa de delito urbanístico el Seprona detectó en agosto de dos mil diecisiete la construcción ilegal según el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la SER Se trata de una vivienda unifamiliar de doscientos cincuenta metros cuadrados con piscina junto a una extensión de más de mil quinientos metros cuadrados de árboles frutales esta emisora se ha puesto en contacto con el alcalde de Guadiana del Caudillo Antonio Pozo niega que la construcción sea una vivienda

Voz 21 16:17 en este momento estamos en las diligencias previas por una denuncia del PSOE es un tema político totalmente totalmente tranquilo yo tengo toda documentación veremos el uso en el juicio Llosa es decir tú no te fuego

Voz 1712 16:31 cita ante el juez el veintisiete de mayo un día después de conocer si Pozo repite como alcalde se obtiene escaño en la Asamblea de Extremadura aunque esta vez no se presenta por el PP partido que abandonó el pasado verano sino que lo hace con Vox

Voz 4 16:47 atención a esta historia que llega desde Reino Unido un adolescente de diecisiete años que tenía una infección a priori incurable ha conseguido salvar la vida gracias a un virus modificado genéticamente hay daba buenos días buenos días sepa es la primera paciente del mundo que recibe este tratamiento

Voz 0137 17:03 Isabel la huella estaba en casa con cuidados paliativos cuando llegó esta terapia experimental después de un trasplante de pulmón que la dejó con una infección imposible de eliminar con antibióticos se ha curado con ingeniería genética un laboratorio de Estados Unidos le ha inyectado un virus que ataca a la bacteria que le provocaba la enfermedad se ha curado la madre de Isabel ha dicho que su hija es la niña más afortunada de la tierra

Voz 10 17:25 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte

Voz 6 17:32 más para el coche se suben Marta feliz ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo abdominales sabes no

Voz 1804 17:39 explicarlo bien que te a los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe ten encuentros del bienestar punto es

Voz 22 18:08 en el veintisiete S estrenó la primera peli sonora Ignacio la Generación del veintisiete con Protos veintisiete hacer tras en veinte segundos imposible explicarte todo el control confort y seguridad que tierras sentir el asistente de conducción pro Pilot del Nissan Qashqai lo que sí

Voz 23 18:21 posibles explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutará de la última tecnología desde dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC e Iván acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta CE Nissan Innovation by

Voz 24 18:33 a comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 6 18:36 contratar con Iberdrola todas las relacionado con la recarga

Voz 1322 18:39 una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 26 19:03 hoy Día de Europa preguntamos iban a votar Ramón muchas decisivo con la importancia que tenemos pero aquí parece demasiado decisiones que se toman en Europa que loco perjudicar a todos los agricultores por lo tanto hay que la importancia a las instituciones y más las que Sadam merece hay que ir a votar y en Europa y cómo no municipales

Voz 27 19:22 Antonio Motril yo siempre hago lo que me iba a costar más trabajos votar en las municipales de Europa la zona más próspera de la Historia de la Humanidad pero se necesita seguir mejorando en la redistribución de la riqueza no servicio público y social

Voz 1389 19:43 las a Madrid nos eso Europa

Voz 28 19:46 eso bien al principio creo que todavía sigue siendo una ayuda en cuántas carreteras se veían los carteles con las ayudas de fondos europeos en la agricultura en las primeras ayudas sociales y ahora mismo la verdad que está irreconocible sobre todo lo que más me duele más echo de menos el trato que se le está dando a los pobres inmigrantes

Voz 4 20:09 gracias error haya todos siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:19 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con once grados en el centro de Madrid a esta hora de la mañana siguen bajando las temperaturas con tiempo muy parecido al de ayer todavía viento fuerte en algunos puntos de la red

Voz 6 20:29 con Vox en el punto de mira

Voz 1275 20:32 PP y PSOE a unas horas de que arranque la campaña electoral del veintiséis de mayo los candidatos al Ayuntamiento de Madrid han encontrado un enemigo común la ultraderecha tras el batacazo del veintiocho de abril el PP insta

Voz 6 20:43 existen reivindicarse como el centro derecha y en presentarse

Voz 1275 20:46 el único que puede evitar que Vox entre en las instituciones madrileñas el PSOE advierte que si la izquierda no suma la ultraderecha estará en los gobiernos regionales porque el PP dicen no tendrá problemas en pactar con ellos Pepu Hernández candidato socialista a la Alcaldía de Madrid asegura que por mucho que diga ahora el PP sin necesitarán a Vox para volver al bastón de mando en Cibeles escuchamos a José Luis Martínez Almeida Pepu Hernández

Voz 29 21:10 somos la única opción en el centro derecha que creo que podemos presentar un proyecto a los madrileños para poder conformar una mayoría amplia somos los únicos capaces de agrupar a todos aquellos que se encuentran a la derecha el frente del Partido Socialista

Voz 30 21:23 España lo ha demostrado al mundo que se puede parar los pies a la extrema derecha yo quiero lo mismo para Madrid por eso les quiero decir que sólo hay dos opciones de gobierno en Madrid os suma la izquierda os suman las derechas con la extrema derecha

Voz 1275 21:36 el PP arremetió ayer contra Vox por su intención de sacar la fiesta del Orgullo del centro de la ciudad llevarla a la Casa de Campo un anuncio que realizó el candidato a la capital Ortega Smith el lunes en el debate de la serie El País Begoña Villacís candidata de Ciudadanos también dejó claro ayer que para su partido cambiar ese emplazamiento no es una opción

Voz 1727 21:54 el orgullo de ese va a seguir celebrando donde

Voz 31 21:56 los madrileños pagó una grandísima mayoría de los madrileños que es en Recoletos eh aunque esa celebrado más sitios yo recuerdo cuando se hacían Gran Vía cuando sea contra en Recoletos está perfectamente es un orgullo y tiene que pasar por el centro de la ciudad

Voz 1275 22:16 entramos ya en tiempo de descuento para ese arranque de campaña una tarde noche llena de actos para la tradicional pegada de carteles Virginia Sarmiento buenos días qué tal buenos días el PSOE comenzará su campaña en un mitin con la en la plaza Don Antonio Andrés en Vicálvaro será a partir de las siete de la tarde con el ministro de Fomento José Luis Ábalos los candidatos a la Alcaldía hay la comunidad Pepu Hernández y Ángel Gabilondo y la candidata europea la pegada será en la Puerta de Alcalá el PP elige el Templo de Debod para empezar a las ocho estará allí su líder nacional Pablo Casado a los candidatos Isabel Díaz Ayuso que José Luis Martínez Almeida además de Dolors Montserrat la candidata a las europeas Ciudadanos lo hará en su sede de la calle Alcalá con Ignacio Aguado o Begoña Villacís y allí mismo se hará a la pegada de carteles antes de medianoche los candidatos de Más Madrid Carmena y Errejón arrancan la campaña en Orcasitas desde las siete y media la pegada de carteles también a las doce en la plaza de la Asociación de Orcasitas a las diez Madrid en pie municipalista pegar a sus carteles en la plaza puertorriqueño Puente de Vallecas con Sánchez Mato ex a Serra la candidata de Podemos a la comunidad lo hará en Villaverde Vox todavía mantiene la incógnita sobre su ubicación una campaña en la que habrá un solo debate en Telemadrid debate autonómico sin Errejón será el domingo diecinueve Un día después el lunes veinte el debate definitivo en la SER con todos los candidatos a la Comunidad a la espera de la confirmación de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso jueves nueve de mayo más noticias en titulares denuncian la alcaldesa de la ACB da ex popular y candidata de Ciudadanos por el empadronamiento de dieciséis vecinos en un camping cerrado de la localidad otros quince vecinos denuncian que fueron dados de baja del padre la oposición del Ayuntamiento de Madrid no se cree los datos del informe municipal sobre los efectos de Madrid central PP Ciudadanos insisten en que aumentado la contaminación indios ha reducido el tráfico el sindicato de maquinistas calentará

Voz 4 23:52 campaña electoral con nuevos paros de Metro habrá huelga

Voz 1275 23:54 has once quince dieciocho y veinticinco de mayo con paros parciales paros de veinticuatro horas los días veinte veintiuno veintidós y veintitrés de bordes hoy tenemos derbi de baloncesto en Madrid desde las nueve y media Real Madrid Estudiantes casi dos horas antes de las siete y cuarto el Fuenlabrada visita al Unicaja en Málaga como despierta el tráfico esta mañana en la capital pantallas en Alcázar buenos días

Voz 1322 24:20 muy buenos días Laura o bueno con mucha luz ya ha salido el sol el trafico ya es de Hora punta en ambos lados de la M30 por toda la ribera del Manzanares de momento entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses sentido norte y en ese mismo sentido al otro lado en un largo recorrido que ya comprende el Nudo Sur y el puente de Ventas en cuanto a las entradas destacar ya la avenida del Mediterráneo con plaza del Conde de Casal y la A42 a la altura de Plaza Elíptica

Voz 1275 24:46 era las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 32 24:49 buenos días a las retenciones habituales en todas las entradas a la capital destacar una avería de un vehículo pesado en la A uno a la altura de San Agustín de Guadalix que genera cuatro kilómetros de retención

Voz 6 25:00 en sentido entrada a la capital Mother

Voz 32 25:02 Peña circulación lenta además en los tramos habituales de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta destacar en la M50 balde Marín y Montecarmelo dirección A1 entre Vallecas y Coslada sentido

Voz 6 25:14 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo Jordi Carbó meteorólogo

Voz 1275 25:22 buenos días buenos días ambiente un poco

Voz 0978 25:24 yo en estos momentos las temperaturas máximas parecidas a las de ayer nos acercaremos a los veinte grados en toda la Comunidad de Madrid con algo de viento durante la tarde no tan fuerte como ayer y en general más ratos de sol pero igualmente muchos momentos de nubes abundantes sólo dejarán algunas gotas a la espera de que mañana por la tarde tengamos algunas tormentas iba confirmando que el fin de semana será soleado durante las tardes hará calor con máximas cercanas a los treinta grados

Voz 12 25:49 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas

Voz 33 25:51 encima con y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R treinta y dos

Voz 5 26:00 deducirá setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida punto com

Voz 22 26:15 esta cuña de radio no es sólo una cuña de radio la señal que estabas esperando para tener un Mini Countryman gasolina sin entrada desde trescientos euros al mes en treinta y cinco cuotas cuota final catorce mil trescientos setenta y tres con veinticuatro euros Tae ocho con setenta y seis por ciento Ortín siete con noventa y nueve por ciento total adeudado veinticuatro mil ochocientos setenta y tres con veinticuatro euros sólo en mayo financiando con BMW Bank aquí está la señal que esperabas informa T en concesionarios de Madrid punto mini punto

Voz 6 26:43 pues la cabeza le daba vueltas

Voz 34 26:46 suministran energía biólogos ayudaba producirla

Voz 35 26:50 pues sí hice Jauma autoconsumo instalación financiación y autoconsumo compartido comunidades de vecinos unifamiliares y empresas bienvenidos a la revolución en el G

Voz 34 27:00 el padrino en fin hay otra luz Factor Energía cariño no lo dejamos ya no es

Voz 1280 27:11 se Gloria lleva dos años y medio sabiendo lo que ser madre tú puedes empezar hoy pide cita en Ebay punto ves o llama el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos IBI líder mundial en medicina reproductiva todo empieza en todo empieza en Ibi

Voz 36 27:26 San Ángel Gómez ha perdido casi quince kilos en cuerpo libre hola Jesús Ángel hola cómo se encuentra estupendamente muy bien y eso porque porque di el paso de venir a cuerpo libre recomendado por un amigo vi los resultados siguen animando a a venir ya estoy en el final pero ha valido la pena ha sido fácil muy fácil hice lo recomendaría otras personas desde luego que sí

Voz 37 27:46 noventa y uno ciento noventa y dos treinta y dos treinta y dos veinte pacientes cuenta noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII

Voz 38 27:55 los experimentos se crean con investigación inglés Nets todos los cursos y campamentos de verano de tus hijos T cuatro diecisiete años lo una evolución tangible en su nivel de inglés a la vez que disfrutan de actividades como teatro programación proyectos científicos y creativos en forma tenían pechos puntúa es es pechos

Voz 24 28:15 bueno pues ya tenemos portavoz para el club de fans de los frescos de ahorro más vez Chase supe Quito de oro

Voz 6 28:21 es muy popular de la piel de gallina cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorro más precios irresistibles como las chuletas de lomo de cerdo ibérico por sólo siete con noventa euros el kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:35 con nocturnidad el Gobierno madrileño aprobó el pasado martes el pago de ciento noventa y tres millones de euros al Grupo Quirón Salud por los gastos que supondrá la atención de los pacientes de la Seguridad Social en la Fundación Jiménez Díaz un gasto a futuro que tendrá que asumir el gobierno que salga de las urnas y que además no se publicitó en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno a pesar que fue el gasto mayor aprobado ese día Javier Bañuelos

Voz 0861 28:57 en sus primeros siete meses el nuevo Gobierno tendrá que asumir lo quiera o no el pago de nada menos que ciento noventa y tres millones de euros dinero que ir a parar al Grupo Quirón que gestiona la Fundación Jiménez Díaz

Voz 4 29:09 ese anticipo lo aprobó este

Voz 0861 29:11 Martes por la puerta de atrás la Comunidad de Madrid sin darle ningún tipo de publicidad de hecho el PSE funciones no hizo ni una sola mención a este nuevo acuerdo económico algo llamativo porque fue el mayor gasto que autorizó el Gobierno madrileño sólo en el último semestre de dos mil diecinueve la Fundación Jiménez Díaz se va a llevar cincuenta y tres millones más que el año anterior una subida del XXXVIII porción

Voz 6 29:35 esto que la Consejería de Sanidad enmarca en tres causas el incremento asistencial de la Jiménez Díaz la subida del IPC ir a mejora salarial de la plantilla once grados marca a esta hora el termómetro de la cadena no

Voz 1275 29:48 envía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 2 30:02 las siete y media las seis y media en Canarias hoy por hoy en Sibiu una ciudad

Voz 1727 30:14 yo Rumanía se pueden ver estos días murales con la palabra Europa allí comienza hoy una cumbre de los Veintisiete que marca también el inicio del viaje hacia unas elecciones con muchos componentes que las hacen tan trascendentales como inciertas la crisis del Brexit el auge de la ultraderecha los postulados anti migración o movimientos sociales como los chalecos amarillos hoy es nueve de mayo el nueve de mayo hoy es el Día de Europa y esta medianoche comienza la campaña de las tres urnas en España la europea la municipal

Voz 6 30:47 el autonómico

Voz 1727 30:49 pon Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días buenas

Voz 6 30:52 Nos nos asomamos a la prensa preelectoral ya

Voz 1727 30:55 ahí vamos a empezar con un llamamiento a votar que hacen veintiún Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea

Voz 0027 31:00 es un llamamiento que publica el Frankfurter Allgemeine Zeitung aquí en el que no está España los líderes de países como Alemania Grecia Francia Italia Austria Portugal y así hasta veintiuno afirman que Europa es la idea más feliz que hemos tenido es nuestro hogar es el sitio donde podemos resolver juntos los desafíos desafíos como las consecuencias del terrorismo el cambio climático la globalización y la migración que no se limitan a nuestras fronteras nacionales queremos una Unión Europea fuerte y eficaz concluyen

Voz 4 31:27 España nuestra me imagino que porque tenemos el Gobierno en funciones digo yo te hemos de suponer en el País escribe una columna Borrell ministro de Exteriores en funciones cabeza de lista del PSOE a las europeas ese Tito

Voz 0027 31:39 la por un relanzamiento europeo enumera los retos a los que se enfrenta la Unión desde la transformación digital al retro migratorio pasando por el cambio climático no es posible pedir que se preocupen por el fin del mundo a los demasiados a los que les preocupa el fin de mes que pide aunar las políticas de cambio climático con las de la lucha contra la pobreza y la desigualdad pero advierte Borrell no bastará con ofrecer soluciones sino están suficientemente legitimadas democráticamente por ejemplo el Parlamento Europeo tiene que dotarse de poderes de codecisión con los gobiernos en materias clave en materias como la fiscalidad el presupuesto plurianual o el establecimiento de recursos propios de la Unión

Voz 4 32:14 Tribuna de Borrell en el país esta mañana y uno de los líderes europeos el austriaco Sebastian Koch que gobierna con la extrema derecha pide reformas en la Unión

Voz 0027 32:24 lo hace en una entrevista el Handelsblatt en la que afirma que el cambio climático junto con la crisis migratoria el éxito la crisis del euro han cambia de Europa los desafíos actuales son significativamente mayores y diferentes a los de hace unos años por ello hay que adaptar los tratados de la Unión a la nueva realidad afirma Kurt lamenta que se trate de manera igual a los países endeudados en concreto a Francia y a Italia Europa debe ser más competitiva más innovadora importar menos de Asia y crear aquí en este continente para ser más atractiva a las nuevas generaciones aunque Keane hable Musel

Voz 4 32:54 do gracias a Francia el cambio climático se ha puesto en el centro de la campaña electoral

Voz 0027 32:58 sí europeos titula Le Monde La República en Marcha destaca el medio ambiente en su programa electoral el partido de Macron que ha presentado sus listas este miércoles propone invertir más

Voz 1275 33:06 millones de euros en la transición ecológica

Voz 0027 33:08 para dos mil veinticuatro aunque en un análisis en este periódico lamentan que Macron no haya propuesto nada en particular en Le Figaro europeos Nathalie lo acusó la candidata de República en Marcha quieres relanzar su campaña abarcando la transición ecológica entre las principales medidas crear un banco para el clima gravará los gigantes digitales y el compromiso fémina

Voz 4 33:26 esto Cuéntame que hay del último desafío en torno a Irán

Voz 0027 33:31 el juego de la gallina con Irán es una apuesta muy arriesgada y peligroso tratar de doblegar a este país advierte The Times en un análisis todas las estrategias de Trump pero esta en particular advierte presentan la amenaza más peligrosa a corto plazo para la seguridad y la paz mundial porque las amenazas de Irán ponen en peligro a Europa se pregunta abriendo su edición digital el Süddeutsche este acuerdo nuclear parece irrecuperable Estados Unidos Europa persiguen estrategias distintas el ultimátum de Irán agrava las cosas siguen un artículo de opinión Paul Anton Kruger lamenta que la línea dura de la administración de Trump está haciendo todo lo posible para provocar

Voz 6 34:05 eh

Voz 37 34:09 vive la primavera ahora todos esos gafas graduadas tiene Cruise segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par de cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra mira y regala indicio la consulta condiciones

Voz 12 34:25 todos tenemos un jefe todos hemos pedido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta zona con el país y los cuarenta clásica la discografía completa y cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros

Voz 1 34:46 país

Voz 6 34:49 prescindir

Voz 40 34:51 comparable han hasta seis el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum

Voz 3 35:02 qué esperas para verlo con playas tu centradas en Anastasia musical punto es

Voz 2 35:09 hoy por hoy está

Voz 4 35:11 mañana hay unanimidad en la prensa española sobre que la propuesta de Pedro Sánchez para que Miquel Iceta sea el presidente del Senado es un gesto en lo que no se ponen de acuerdo en mares en la interpretación de ese gesto

Voz 0027 35:24 Sánchez quiere Iceta en el Senado para impulsar el diálogo territorial así titula La Vanguardia era director adjunta Lola García explica que lo que hace Sánchez es enviar un mensaje no tanto al independentismo que considera Iceta una Balladur sin fisuras el ciento cincuenta y cinco sino a la mayoría de catalanes que espera una distensión porque Iceta es el defensor de la llamada tercera vía federalista entre la independencia que miden unos la recentralización que reclama la del eje del mal

Voz 4 35:47 otras portadas y titulares dibujan hoy a Iceta casi casi como Anticristo con acento catalán

Voz 0027 35:52 en ABC vemos una foto enorme Iceta hablando por el móvil sobre esa imagen cuatro palabras otro guiño al secesionismo en este periódico Luis Ventoso titula su columna así dice elige retazo supondría situar a un nacionalista en la presidencia del Senado cierto Iceta no es independentista pero su corazón esta de dónde está dice en primar a Cataluña con más autogobierno aun a costa de aflojar la unidad España titular del mundo Sánchez sitúa al líder que pide indultos al frente de la cámara del ciento cincuenta y cinco la Razón asegura en portada que Iceta rechazo ser ministro que Pedro Sánchez le ofreció un Ministerio pero que el declinó para poder seguir siendo primer secretario del PS

Voz 4 36:28 una historia de las que encogen el alma la verdad una historia de memoria y dignidad que leemos en el país

Voz 1727 36:33 sonajero encontrado

Voz 4 36:35 en una fosa de la Guerra Civil ha unido una madre fusilada con su hijo ochenta y tres años después basura

Voz 0027 36:41 potaje de Nuño Domínguez en el país de mi madre no recuerdo nada no sé ni qué cara tenía porque no tenemos ninguna foto esto lo dice Martínez Latorre Muñoz desde su pequeño pueblo Cevico de la Torre en Palencia Martín tiene ahora ochenta y tres años y un sonajero va a unir con su madre a la que nunca pudo ver la historia comienza en el año dos mil once cuando un equipo de arqueólogos Se encuentra ese sonajero dentro de una fosa de la Guerra Civil el juguete estaba junto a un cadáver rociado con cal viva los registros del cementerio viejo de Valencia indican que el cadáver era de Catalina Muñoz Arranz de treinta y siete años entonces tenía cuatro

Voz 6 37:17 lo hijos cuando lo mataron uno era un bebé

Voz 0027 37:20 pocos meses Martín que esté quién era el sonajero

Voz 2 37:29 algo que nunca ya saben que la revista

Voz 6 37:43 la de prensa coja Voices siempre un enigma lo iba a ser menos quiere hacer un elogio del oso el animal sabemos al pleno depende del pie con el que me levante Joyce

Voz 1389 37:54 sí Elogio del mundo cero porque además me entusiasman mucho estas noticias leyendo La Opinión de Zamora me encuentro con que han detectado un ejemplar maravilloso a juzgar por las imágenes de vídeo que se disponen de oso pardo deambulando entre Sanabria Zamora hay Portugal los osos ya sabes que no dar ruedas de prensa pero dejan bastante y huella porque tienen portavoces por donde pasan efectivamente éste atacó un Colmenar de hecho las imágenes en las imágenes LB atacando en Colmenar se encuentra supuestamente sólo si esta es la noticia Se trataría de un adulto disperso que pertenece a un censo controlado doscientos ochenta osos de la zona cantábrica está digamos un poco perdido Se cree que ha pasado de Zamora Portugal caído Al Suri sería la primera vez en dos siglos según los servicios ecológicos del país vecino que se encuentra un oso pardo que aparece un oso pardo las últimas noticias que yo creo haber dado Recoder recuerdo sobre osos estaban en el Pirineo hay una población el frío en Cataluña primero por cierto bastante más pequeña que la de cantante Il de los soso

Voz 1727 38:57 a los peces tengo que confesar que cuando leído este titular de pensar esto es una broma no no puede ser verdad un titular que leemos en la BBC un reportaje sobre el creciente negocio de la piel del pescado sí señores y señoras la piel pescado para hacer bolsos

Voz 1389 39:13 qué bolsos de lujo de esta noticia no es tan tan el optimista como la anterior fíjate llenamos el Mar de plástico y los peces los estamos empezando a dar a Dior o a eh Jimmy Choo porque en la BBC que se cuenta que una compañía islandesa se apuesta fabricar cuero de pescado con bastantes intentos frustrados dice el gerente las primeras doscientas veces simplemente no salían sopas amistosas creo yo también seguro que muchos oyentes hemos estado y todavía nos pareció ese espectáculo imagínate haciendo cuero de pescado cuentan en la empresa que ese olor del pescado desaparecen las fases más tempranas que luego huele como cualquier otro cuero que el cuero de pescados nueve veces más fuerte que el de la vaca o cordero que eso obtiene sospechas de fuentes sostenía

Voz 0027 40:00 les sigue el cuero ayudaría a

Voz 1389 40:02 deducir el de serpiente el de Caimán el de otras especies

Voz 2 40:06 acción espero a las ocho

Voz 1280 40:17 la vida está llena de cosas importantes pero

Voz 36 40:20 cuantas más importan de verdad me importa tú y tú

Voz 2 40:25 tú Solamente tú Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 12 40:37 uf empezó tenemos su único interés tu negocio plena los cuatro días pero profesional del quince al dieciocho de mayo y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiado con PSA Financial Services importe restante el contado más ventajas para vehículos en stock empezó punto es

Voz 2 40:57 nuestra ilusión es serles útil por eso la UCD a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 6 41:15 buenos días si fuma ya decidido

Voz 1508 41:17 lo pasarse al tabaco que se consume por calentamiento nos engañe son muchos los que eligen esta opción pensando que es más sano pero no es verdad en estos dispositivos el tabaco alcanza temperaturas muy elevadas porque se calienta a cuatrocientos grados y aún así emite sustancias peligrosas para usted para los fumadores pasivos por eso el Ministerio de Sanidad recuerda que si quiere dejar el tabaco estos dispositivos no le ayuda

Voz 2 41:41 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 12 41:49 no importa que lo hagas por los XXXV mil euros importa que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo algún diario ya apaga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 2 42:13 hoy por hoy

Voz 12 42:15 con Pepa Bueno

Voz 4 42:17 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 2 42:21 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas estaríamos hablando de un terremoto

Voz 1727 42:34 de sus réplicas de su onda expansiva El director de El Larguero Manu Carreño viene esta mañana con la onda expansiva de la eliminación del Barça en la Champions Manu buenos días

Voz 6 42:44 hola Pepa que bonitas la Champions sobretodo para los que ganan para los que pierden no es tan bonita para Valverde menos que es el blanco fácil el principal damnificado de lo que le ha pasado al Barça en esta edición de la Champions y en la anterior esto que dijo Bartomeu nada más terminar el partido todavía en caliente de deja bastantes pistas sobre lo que puede ocurrir con Valverde

Voz 0645 43:05 la verdad es que es muy difícil este explicarnos porque el año pasado junto a Romano Un partido también que perdíamos que tenía un partido una eliminatoria que pasaba senil yo hoy también por este partido es muy difícil de explicar pero bueno ya lo hablaremos internamente habrá tiempo para reflexionar

Voz 6 43:19 eso Veinticuatro horas después confirmó lo que ya adelantábamos en El Larguero que en el núcleo duro de la directiva del Barça de los directivos más afines al presidente Bartomeu y aunque no lo digan públicamente están convencidos de que Valverde está sentenciado y acababa de renovar hace tres semanas por una temporada el problema es que no hay plan B

Voz 0089 43:38 tampoco lo Hugo cuando pasó lo de Neymar porque en el bar

Voz 6 43:40 esa casi nunca hay plan B sólo hay plana Messi hasta luego

Voz 1727 43:45 hasta luego Manu en el peor de los últimos cinco años en competiciones europeas para los equipos españoles el Valencia es el único que puede meterse en una final

Voz 1712 43:55 del dos mil trece último año que no tuvimos representante siempre un equipo español ha estado en una de las generales y europeas uno o más de un hoy podemos quedarnos a cero así como dices el valenciano supera al Arsenal en esta noche desde las nueve en la vuelta de la semifinal ante los ingleses en Mestalla tres uno en la ida en Londres hay que remontar y tras las de Liverpool en Champions porque no Marcelino

Voz 42 44:12 nosotros vamos a afrontar el partido con el convencimiento que podemos bueno la dársena ese convencimiento a mí me lo transmiten los futbolistas si ves a tus jugadores convencidos yo estoy absolutamente convencido y creo que la afición también lo está

Voz 1712 44:26 se lo pierden Cheryshev bajas en los ingleses lesionados Ramsey Denis Suárez Verín holding it Houellebecq arbitrar en Mestalla el holandés Makaay liguera misma hora Chelsea a entrar con empate a uno en la ida arbitrará el rumano ante gran ambos partidos desde las nueve en Carrusel podemos tener final inglesa en la Europa League y sería la primera vez en la historia de las competiciones europeas en la que los cuatro equipos de las dos finales vengan del mismo país porque ya tenemos final en la de la Premier en la Champions después del Ajax dos Tottenham tres de anoche hat trick de Lucas Moura en la segunda parte para superar el cero uno de la ida y el dos cero al descanso el último gol en el minuto noventa y cinco y el español Fernando Llorente que con la segunda parte todavía no se lo creía cuando avalaba con Manu

Voz 6 45:02 en el Larguero de de una fiesta eh

Voz 43 45:06 es una locura seguido muy mal la verdad que ha sido alucinante joe que según lo que hemos hecho

Voz 1712 45:12 del resto de esta noche David Ferrer ya es extenista ya vivía el último punto de su carrera el Master mil de Madrid la emoción le impida sacar su rival alarmantes Pérez pide al público que le anime responde

Voz 4 45:21 el de Madrid

Voz 1712 45:35 terminó término cayendo antes ver seis cuatro seis uno clasificados Rafa Nadal que hoy jugará ante el estadounidense tía fue Fernando Verdasco que lo hará ante el griego si chispas

Voz 2 45:44 con otro

Voz 12 45:51 no no felices dos tres es que ahora con agua renting un pueblo compartirlo con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta en renting consulta condiciones de daño en punto de la moto Rato

Voz 6 46:12 equivocar creer que el mejor seguro es el más caro mutuamente

Voz 10 46:16 Mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 44 46:20 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea

Voz 10 46:23 que se llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó es cuando

Voz 1389 46:34 Roskam camarero es muy como yo que también soy muy de bar así que la próxima pandemia al Jefe Maestro espérate que ahora le llamará Alteza Colacao eso tan tuyo

Voz 4 46:47 ah mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma

Voz 15 46:52 desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque que hacemos nos ponemos una chaqueta bastan

Voz 4 46:57 así lo hacemos entraron en el sexto con ella no haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 12 47:02 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 47:15 si quieres circular sin restricciones comprarte un hotel y deja al niño en y por eso lo hago

Voz 12 47:19 que son los días redondos de Opel si llevas algo que te dan hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede IT Davos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones en el punto es es que tira Lux te pinte la casa gratis para toda la vida descubre como en Premier quitar punto com

Voz 2 47:56 cadena SER Pepa Bueno

Voz 1727 48:14 hoy por hoy del nueve de mayo del año dos mil diecinueve escribe Yolanda López una investigadora que nos cuenta lo difícil que es publicar conciliar