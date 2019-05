Hoy por Hoy (09/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días primer golpe de efecto de Pedro Sánchez para la nueva legislatura un golpe de efecto que va más allá de los fuegos de artificio quiere a Miquel Iceta como presidente del Senado y la Cámara de donde deberá salir si es que sale algún día una solución para

Voz 1916 00:26 lío territorial en el que estamos

Voz 1727 00:28 Sánchez quiere al frente del Senado a un catalán que defiende la tercera vía entre el independentismo Illa recentralización que defiende la derecha con esta propuesta el presidente en funciones evidencia que edad por Rubén decida en las urnas su estrategia del apaciguamiento de la salida política al conflicto catalán pero además Miquel Iceta defendí

Voz 1916 00:51 pero posiciones controvertidas dentro del PSOE

Voz 1727 00:53 sólo el indulto si hay condena para los políticos del pluses o la figura del relator así que Sánchez lanza un mensaje más tras ganar las elecciones generales está dispuesto a asumir el riesgo de la controversia en este asunto delicado hoy precisamente que empieza otra campaña esta noche la europea la municipal y la autonómica de momento es sólo una propuesta porque Iceta no es senador los socialistas quieren que lo sea en su cupo de designación territorial

Voz 1916 01:24 pero para eso tienen que votarlo en el Parlament

Voz 1727 01:26 de Cataluña hasta ahora los partidos han votado sin matices la propuesta que cada partido hacía en su cupo pero ojo que Iceta puede quedar atrapado en una pinza porque los independentistas la derecha coinciden esta vez por motivos diferentes en no garantizar sus votos para mandarlo al Senado en representación del Parlamento

Voz 1727 02:06 es jueves es nueve de mayo Estados Unidos acaba de amenazar al Gobierno de Venezuela con consecuencias sino liberal dirigente opositor Edgar Zambrano al que han detenido esta madrugada

Voz 0660 02:16 en estos momentos están llevando detenido al diputado Edgar Zambrano ser habrá no es el vicepresidente del Parlamento

Voz 1727 02:23 Venezuela que dirige Guaidó también esta madrugada Aznar ha defendido que es la hora de una intervención dice en Venezuela y no ha especificado más y también en Estados Unidos Aimar

Voz 0027 02:43 Trump calienta con bravuconadas las negociaciones comerciales que comienzan hoy en Washington entre su Gobierno y el chino

Voz 0027 02:58 tus que sufrió ayer los médicos dicen que los próximos tres días van a ser claves para conocer el alcance de la lesión les vamos a

Voz 1727 03:04 contar en unos minutos que más de dieciséis mil cuidadoras de familiares dependientes han vuelto a cotizar con cargo al Estado en el último mes desde que se recuperó este derecho

Voz 0027 03:13 en Barcelona están juzgando a youtuber que humilló a un mendigo haciéndolo comer galletas con Orfeo llenas de pasta de dientes tiene un poco de hambre también

Voz 0660 03:20 pero ahí está

Voz 3 03:23 al mejor he pasado un poco pero mira el lado positivo eso le ayudará a limpiarse los dientes que creo que no se limpiarán un par de días o desde que se volvió pobre no

Voz 0027 03:32 Thalía pide doce años de cárcel por un delito contra la integridad moral y también que indemnice al mendigo con treinta mil

Voz 1727 03:37 los desde que se volvió pobre verdad fuera la lluvia un fenómeno meteorológico Sampe sólo el Valencia puede evitar un completo fracaso del fútbol español esta temporada en las competiciones Europa

Voz 1161 03:53 así de caer eliminados sería la primera vez en cinco años en la que no tendríamos al menos un representante en una de las dos finales europeas pese a la derrota tres uno en la ida con el Arsenal Marcelino no descarta la remontada

Voz 4 04:03 nosotros vamos a afrontar el partido con el convencimiento que podemos ganar al Arsenal de

Voz 1161 04:09 de las nueve Valencià arsenal a la misma hora Chelsea entran empate a uno en la ida Si se clasifican Arsenal y Chelsea será la primera vez en la historia en la que todos los equipos de ambas finales son del mismo país una vez confirmado ya el Tottenham libre

Voz 5 04:19 Pool en la en la Champions

Voz 6 04:24 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy tienen paraguas va a ser una

Voz 0978 04:29 buena idea en Galicia donde ya empiezan a caer chubascos irán a más durante la mañana serán intensos incluso con tormentas durante la tarde también a lo largo de la tarde la lluvia se irá extendiendo a prácticamente todo el Cantábrico chubascos más aislados en Castilla y León y norte de Extremadura también alcanzarán provincias cercanas a los Pirineos norte de Navarra por ejemplo también durante la tarde va a recibir chubascos mucho más sol en el sur también en el Mediterráneo así como en Canarias con temperaturas en general parecidas a las de ayer bajarán un poco en el Mediterráneo pero aún así en puntos como la Comunidad Valenciana o Murcia máximas cercanas a los treinta grados

Voz 1916 06:33 no vamos ya al detalle de la curiosa pinza que puede terminar haciendo ciudadanos PP los independentistas catalanes para boicotear la operación Iceta impedir que el primer secretario de los socialistas catalanes se convierta en presidente del Senado y cuarta autoridad del Estado Joan Bofill Radio Barcelona bon día o la conocida con enorme sorpresa la noticia por la tarde que han dicho unos y otros

Voz 0931 06:57 bueno pues de momento casi los independentistas Ciudadanos el PP lo están dejando hasta ahora en el aire este hecho en sí ya es un hecho inédito porque ni los más veteranos en la Cámara catalana recuerdan algo similar sin ir más lejos tras la aplicación del ciento cincuenta y cinco los independentistas votaron a Lorena Roldán de ciudadanos o la formación de Arrimadas y el PP votó a favor de Marta Pascal después de la ducha pero este fair play ahora parece parece que se está rompiendo Junts per Catalunya Esquerra que de por sí solo tienen la clave

Voz 1727 07:23 pues a todo aquel que este caso no son amigos a otros

Voz 0931 07:26 no ven motivos para votar a favor de Iceta decía el republicano Sergi Sabrià pero si preguntamos a la Kufa ciudadanos al PP tampoco tienen claro que votar Pablo Casado era así de claro

Voz 10 07:34 si el presidente del Senado del que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente

Voz 1916 07:41 me deja muy preocupado así que lo único que sí

Voz 0931 07:43 acuérdate estos partidos es cuando el cuando votar será el miércoles de la semana que viene ya a esta hora sólo los comunes sean posicionada claro

Voz 1916 07:51 la mente a favor del sí y hablamos con el presidente de una comunidad donde hoy confluyen todos los ingredientes de este jueves de apertura de campaña europea municipal y autonómica Guillermo Fernández Vara presidente de la Junta de Extremadura buenos días

Voz 0739 08:04 buenos días desde desde que es verdad

Voz 1916 08:06 antes de nada ha podido hablar con el entorno familiar o político de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0739 08:13 sí claro claro que le cuenta bueno pues el del todo el respeto por el secreto profesional obviamente por la discreción a la información clínica porque estamos en ese periodo ventana de cuarenta y ocho setenta por hora que clave para ver cómo será la evolución futuro desde desde muchos sitios estamos acabo toda la energía positiva que poblar porque podemos para para ese hombre que español en español ojalá que todo paso que quede en un susto

Voz 1916 08:45 ojalá esa energía positiva llegue efectivamente porque ha salido desde la Casa Real a todo el arco parlamentario en dirección al hospital madrileño donde se recupera Pérez Rubalcaba señor Fernández Vara Miquel Iceta sería un buen presidente del Senado

Voz 0739 08:58 sin duda ninguna sería un extraordinario presidente el Senado probablemente presidente del Senado que le dieran Senado lo que ha dicho desde el minuto uno uno en un país en el que tempranamente el Congreso se convirtió en el Senado y lesionado en la nada porque la la representación territorial a la cogió el Congreso detenido todo uno y eso va llenando de contenido devolverle al Senado es máxima representación territorial fuera el espacio donde charlan los grandes debates territoriales donde se pueda construir España también desde la desde el territorio de de las comunidades sería una magnífica noticia yo cuando cuando lo lo conocía ayer una enorme alegría porque creo además luego conociéndole a que el que una persona con un talante un talento capaz de llenar de de posibilidades al al Senado de resolver una parte de lo que está siempre suele desde la construcción de la España otro no

Voz 1916 09:56 comparte la idea de que con su elección con su propuesta lo que en realidad está haciendo Pedro Sánchez es reforzar la estrategia del diálogo en Cataluña

Voz 0739 10:06 la te tienes el diálogo en España y que el que llega a la presidencia del Senado un un autonomista convencido es una magnifica noticia de que está absolutamente convencido lo ha defendido el puede tildar de nada defendió que entonces pues te chico está poniendo la cara para que es la parte algunos y otros cabezas becas ha hecho falta sería un magnífico presidente versionado aparte lo que lo conocemos sabemos que una persona con una enorme capacidad de de de diálogo muy importante

Voz 1916 10:41 él no se ha cortado en en defender cuestiones que han sido controvertidas dentro de su partido el Partido Socialista por ejemplo la posibilidad del indulto a los presos cata a los presos catalanes preventivos que están pendientes de condena se condena dicen bueno pues quizá un indulto o también defendió la figura del relator a usted le le genera inquietud como por ejemplo le genera a ciudadanos si al PP la posibilidad de que se ponga al frente del Senado alguien que ha defendido estas cuestiones

Voz 0739 11:10 a mí lo que me puso lo que dicen una cosa diferente a Mikel defiende y ha defendido la unidad de España sin ambages no era ninguna inquietud y defensora de la unidad de España el proyecto que representa la Constitución del setenta y ocho yo me quedo con eso que lo lo nuclear no luego en una persona que dice lo que piensa de sí sí cree que la mejor salida en un momento dado o lo dice esté de acuerdo más humano lo dice pero a mí lo más importante es que conozco y sé su pensamiento respecto a lo que tiene algo que representa la soberanía nacional en lo que España para el sentido ayer lo defiende que es lo que mañana

Voz 1916 11:50 Iker parece esa pinza que está empezando armarse en el Parlament que puede boicotear esta operación La operación Iceta

Voz 0739 11:58 como siempre desde fuera se ve como un como el camarote de los hermanos Marx o como o cómo lo mira de de Agudo de un hospital psiquiátrico

Voz 1916 12:08 esta noche el señor Fernández Vara comienza su campaña la estela de los políticos autonómicos en su caso dentro de dos semanas dos semanas y media se juega la reelección como presidente de la Junta de de Extremadura en caso de necesitar compañeros de viaje a quién prefiere a Podemos a Ciudadanos

Voz 0739 12:23 yo estoy trabajando para desarrollar un proyecto que represente el partido socialista en Extremadura y luego ya veremos a priori no no me no me planteo Márquez sacar el mejor resultado posible y como soy un convencido de que el futuro se construye tendiendo puentes no no poniendo siendo de barrendero pues al día siguiente a construir los puentes que permitan que hayan Gobierno Gobierno cayó un gobierno estable fiable para para Extremadura no me esta legislatura pasada aprobado cuarenta leyes mentira una con unos diecinueve con otro dieciocho por unanimidad hemos sido capaces pero los cuatro presupuestos con uno dos con otros yo creo que el diálogo no tiene fronteras debe tener no desde luego convocó a los extremeños siempre lo digo todos los días para las grandes desafíos al al consenso y no creo que hay que recuperar los consensos perdidos los consensos básicos de quien no descartó que haya cosas en las que trabaje para que lo lo apoye todo el mundo porque Extremadura necesita la fuerza de la unidad

Voz 12 13:28 el otro asunto que eso sea así

Voz 1916 13:31 de Le pillamos en Yuste lo decía el presidente extremeño al comienzo porque hoy el Día de Europa se va a celebrar la entrega del Premio Europeo Carlos V una ceremonia que preside el Rey en Europa se juega mucho en este envite sin embargo en España hay mucha menos controversia que en otros países porque está muy reciente la la experiencia española de que Europa ha sido en buena medida parte de nuestra solución de la solución a nuestros problemas no

Voz 0739 13:57 si en algún momento de la Historia fue necesaria como concepto yo creo que harán exultante imprescindible no que permiten a la palabra y en la política mundial no metería tan tan compleja la unidad de absolutamente esencial Ali nosotros sin Europa somos somos no somos nada en Europa en la que nos permite en estos momentos tener un espacio tener un lugar eh defender unas ideas unos valores una civilización de la sociedad una manera de la vida una manera de entender la convivencia de entender la libertad y la democracia por eso aquí nosotros el a los itinerarios culturales de Europa porque los camino siempre un camino abrirnos camino los caminos que descubren cosas los caminos en la vida son lo importante

Voz 1916 14:52 es una ceremonia preciosa está que se celebra hoy en Yuste que la disfrute señor Fernández Vara Guillermo Fernández Vara buenos días

Voz 0739 15:00 muy bien muchas gracias de todo salud

Voz 1727 15:03 cuarto siete y cuarto en Canarias

Voz 1 16:28 con Pepa Bueno la que vamos a contarles ahora

Voz 1916 16:31 es una noticia muy importante para cincuenta mil personas en España cincuenta mil personas que padecen diabetes tipo uno que es el equivalente cincuenta mil a toda la población de la ciudad de Segovia por ejemplo en los próximos meses la Seguridad Social les va a financiar un mecanismo que evita tener que pincharse insulina varias veces al día

Voz 0152 16:51 ya Laura Marcos Pablo tiene treinta años y para ahorrarse los pinchazos diarios en el dedo lleva usando estos dispositivos flaps desde hace

Voz 4 16:59 ni yo calculo que en todo el tiempo que llevo usando lo que tampoco es tanto pues abre gastó más de dos mil euros del problema que tiene es el el el coste porque es son al fin y al cabo ciento veinte

Voz 0763 17:10 euros de inmediato los meses que eso de

Voz 1727 17:12 equilibra cualquier presupuesto que que llevar

Voz 0152 17:15 desde que acabe dos mil veinte él y otros cincuenta y tres mil setecientos adultos con diabetes tipo uno la que más control requiere tendrán financiado este dispositivo que ya se subvenciona a menores de dieciocho años un solo aparato que dura dos semanas cuesta ahora mismo sesenta euros y está demostrado que además de ser más cómodos a estos parches del tamaño de una moneda que utilizan tres de cada diez diabéticos reducen a la mitad el riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia grave

Voz 1916 17:43 sobre inversión pública y prestaciones sociales hoy les contamos en la SER que el Estado ha vuelto a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social a las cuidadoras de familiares dependientes si decimos cuidadoras porque la mayoría son mujeres esta cotización a cargo del Estado la eliminó en el Gobierno de Rajoy se ha recuperado este año Mariola el herido buenos días buenos días Pepa en el primer mes de aplicación ya se han dado de alta dieciséis mil quinientas personas practicamente como decía todas mujeres

Voz 0259 18:13 si el noventa por ciento son mujeres ciento ochenta mil se vieron perjudicadas por uno de los primeros hachazos de Rajoy en dos mil doce a la dependencia el uno de abril entró en vigor el decreto que revierta esta situación las solicitudes son muchos más pero dieciséis mil como dices ya están cotizando según el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales una de ellas es lucía una madre valenciana que tuvo que esperar cinco años cinco años por la ayuda de trescientos ochenta euros para su hijo Rodrigo que tiene el grado máximo de dependencia como nosotros hemos tenido que dejar de trabajar para cuidar a nuestros familiares y eso repercute en nuestro futuro a la hora de la jubilación pasarán los años y por lo menos tendremos derecho a una jubilación por realizar un trabajo un estudio reciente señala que en el último año aumentar un diez por ciento las trabajadoras que tuvieron que abandonar el mercado laboral para cuidar a sus familiares hay unos seiscientos mil inactivos que ya no buscan empleo por este motivo y las prestaciones en el entorno familiar superan las cuatrocientas mil un seis por ciento más gracias Mariola allí esta mañana ponemos la lupa

Voz 1916 19:16 bien sobre las cuentas que ha hecho Cáritas

Voz 0763 19:19 el doce por ciento de los hogares Estalkin trabaja así está en exclusión social pero hay un cuarenta por ciento más que están en cierto riesgo en cierta situación de observación porque sí señor

Voz 0591 19:30 que de alguna problemática nueva rápidamente

Voz 0763 19:32 dan ese paso hacia el mundo la exclusión por lo tanto el empleo hoy no supone un escudo que blinda de las problemáticas sociales no es suficiente es la gran novedad

Voz 1916 19:42 Jabois tener un trabajo ya no es un escudo contra la pobreza

Voz 1389 19:46 no evitan además la pobreza severa y entre los que si la evitan En otro orden de Lepe de precariedad perdón más conocido por ejemplo hay empleos de los que depende el estado del bienestar como el caso de las enfermeras en este caso el éxito Emma público de salud gallego Sergas que están en pie de guerra fíjate el cuarenta por ciento de personal están temporal no los colegas contratan por días u horas sin derecho a obligadas muchas veces a trabajar los siete días de la semana y la media de duración de los contratos no supera en muchísimos casos la semana de duro

Voz 1916 20:13 las el Sergas Servicio Gallego de Salud no efectivamente a las tienen en situación de precariedad total

Voz 1389 20:19 van a protestar el doce de mayo vestidas de negro en una es que van a tener lugar en Galicia

Voz 1916 20:23 esto es lo que definía Cáritas es perfectamente hasta mañana jabón beso son las ocho en Canarias

Voz 1275 20:39 once grados hasta ahora en el centro de Madrid siguen bajando las temperaturas máximas hoy de veinte grados todavía viento fuerte en algunos puntos de la comunidad tiempo de descuento

Voz 1727 20:48 los partidos ultiman los actos con los que esta noche

Voz 1275 20:51 van a dar el pistoletazo de salida a una campaña clave la de las elecciones autonómicas y municipales del veintiséis de mayo salvo Vox que no desvelado dónde va como

Voz 0259 20:59 para los medios el resto de partidos elegido diverso

Voz 1275 21:02 puntos de la capital para el primer acto oficial de la campaña del XXVI EM Icon ellos van a estar los líderes al menos con algunos Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0821 21:10 buenos días Pablo Casado estará a partir de las ocho en el acto de inicio de campaña previsto en el Templo de Debod arropando a los candidatos del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso José Luis Martínez Almeida por el PSOE no estará Pedro Sánchez pero si el ministro de Fomento José Luis Ábalos junto a los candidatos Ángel Gabilondo y Pepu Hernández habrá un mitin en la plaza a don Antonio Andrés en Vicálvaro y a partir a partir de las siete y la pegada de carteles será en la Puerta de Alcalá Albert Rivera también acompañar a Ignacio Aguado y Begoña Villacís en la sede de Ciudadanos desde las ocho donde también se hará la pegada de carteles antes de medianoche los candidatos de Más Madrid Carmena y Errejón han elegido Orcasitas para el arranque allí estarán desde las siete y media

Voz 1727 21:46 la pegada de carteles a medianoche en la plaza de la

Voz 0821 21:48 creación de Orcasitas la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Isabel Serra estará en Villaverde en una cena popular en la plaza Chozas de Canales y a las diez Madrid en bien municipalista pegar a sus carteles en la plaza

Voz 1727 22:00 Puerto Rubio de Puente de Vallecas con el candidato

Voz 0821 22:02 la alcaldía Sánchez Mato Vox ha preparado un autobús previsto para la cobertura de prensa todavía sin destino definido aunque serán Ortega Smith y Rocío Monasterio que contarán con la presencia de su líder Santiago Abascal

Voz 1275 22:15 vox que sea situada en las últimas horas de la precampaña en el punto de mira de PP y PSOE en la capital enemigo común a batir por parte de los candidatos Almeida y Pepu Hernández del del PP dice que es el único que puede frenar la entrada de la ultraderecha las instituciones el del PSOE asegura que por mucho que el Partido Popular insiste en desmarcarse de Vox le darán entrada en Cibeles si es necesario

Voz 0763 22:34 para volver al poder somos la única opción en el centro derecha que creo que podemos presentar un proyecto a los madrileños para poder conformar una mayoría amplia somos los únicos capaces de agrupar a todos aquellos que se encuentra la derecha al del Partido Socialista

Voz 16 22:49 España lo ha demostrado al mundo que se puede parar los pies a la extrema derecha yo quiero lo mismo para Madrid por eso les quiero decir que sólo hay dos opciones de gobierno en Madrid os suma la izquierda os suman las derechas con la extrema

Voz 1275 23:02 el ex una extrema derecha ante la que también se reivindica Ángel Gabilondo el candidato socialista a la Comunidad cerró ayer un acto en el Círculo de Bellas Artes donde recibió el respaldo de más de trescientos artistas y profesionales de la región

Voz 0915 23:12 yo he creído ya ha dicho que quizá desde mil novecientos ochenta y dos no nos encontrábamos en una encrucijada de semejante envergadura como los alérgicos nos hemos reunido hoy para decir que lo que nos pasa no sólo a nosotros que creemos además que la situación tiene un tinte sí me lo dramatismos de alguna emergencia

Voz 1275 23:43 es jueves es nueve de mayo en estas horas previas a la campaña del XXVI EM en un pequeño pueblo de Madrid en la ACB dada su alcaldesa candidata de Ciudadanos ha sido denunciada por empadronar a quince vecinos en un camping que está cerrado titulares

Voz 1727 23:56 con un empadronamiento que la oposición ha denunciado

Voz 0821 23:58 de la Junta Electoral y el Defensor del Pueblo la ACB tenía sesenta y cinco vecinos en dos mil dieciocho y ahora tiene ochenta y uno Los vecinos aseguran además que la alcaldesa que pasó del PP a Ciudadanos también empadronada familiares

Voz 1275 24:09 primera condena por el caso de las clínicas dentales está contando la Ser un juez de Madrid condena Mapfre como responsable civil por el cierre de estos centros de obliga a pagar diez mil setecientos cincuenta euros a uno de los pacientes afectados

Voz 1727 24:20 el sindicato de maquinistas convoca paros de Metro Durán

Voz 0821 24:22 la campaña electoral habrá huelga los días once quince dieciocho y veinticinco de mayo con paros parciales paros de veinticuatro horas los días veinte veintiuno veintidós y veintitrés

Voz 1275 24:30 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena asiste hoy a la presentación de las nuevas terrazas de la Plaza Mayor incorporan elementos acústicos para reducir el ruido que delimitan el espacio

Voz 1727 24:38 de trabajo

Voz 2 24:44 en Hoy por hoy

Voz 1275 29:44 de las siete y veinte edición especial de La Ventana de Madrid para seguir el minuto a minuto del arranque de la campaña electoral del veintiséis de mayo once grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 1727 30:12 son las ocho y media y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio José María Aznar ha defendido esta madrugada que es la hora de una intervención dice en Venezuela aunque no especifica qué tipo de intervención

Voz 0660 30:28 eh

Voz 1727 30:37 Ciudadanos Aimar sigue sin aclarar si finalmente facilitará o no la designación de Miquel Iceta como senador en representación del Parlament

Voz 0027 30:46 la todavía jefa de la oposición en Cataluña Inés Arrimadas está ahora mismo en Cataluña con Josep Cuní tras varias preguntas Arrimadas sigue sin confirmar que votarán la semana que viene en el pleno en el que tiene ese tiene que determinar si Iceta pasa a ser senador por designación autonómica ha dejado claro que una vez que Iceta sea senador votarán en contra de que sea presidente de la Cámara pero no aclara si C's votará a favor o no de que Iceta sea senador por designación autonómica

Voz 1727 31:15 en los últimos treinta años la humanidad ha engordado sobretodo ha engordado en los pueblos es la conclusión de un estudio que publica la revista Nature asegura que desde el año mil novecientos ochenta y cinco ha aumentado el índice medio de masa corporal en todo el mundo y más de la mitad de ese crecimiento se concentra en el ámbito rural nos ha llamado la atención en fin la conclusión fundamental el engorde de la humanidad y luego esa distribución geográfica hemos decidido llamar a Napoleón Pérez Farinós muy buenos días

Voz 12 31:49 bueno días médico profesor de la Universidad de mal

Voz 1727 31:52 el ha colaborado con este estudio internacional en qué en qué se diferencia la vida en las ciudades y la vida en el ámbito rural para que el incremento de

Voz 1916 32:02 eso sea notablemente mayor en los pueblos

Voz 12 32:06 bueno hay que analizar con con mucha gente con mucha cautela a las conclusiones que tienen dos estudios en primer lugar este estudio un resultado de varios años de investigación a nivel global en todo el mundo hiciera realizado con datos de pues prácticamente de todo el mundo casi casi doscientos la conclusión principal que se extraer el mismo cambio humanidad global es que efectivamente algo que ya sabíamos ha habido un aumento en los últimos años de las personas que sufren sobrepeso obesidad ya lo conocíamos lo que pone de manifiesto esta investigación es que en contra de lo que desde el punto de vista intuitivo uno puede pensar que tendemos a simplificar que la vida en las ciudades más insano ahí en el que han pues no no lo que se ha tratado de poner de manifiesto es si había en realidad diferencia en cuanto en este momento delimite masa corporal en un entorno en otro y la conclusión ha sido que efectivamente en los entornos rurales pues el índice de masa corporal que es con lo que medimos habitualmente el sobrepeso y la obesidad ha aumentado en algunos casos más en el ámbito urbano lo que sucede es que aunque a la conclusión el por decirlo alguna manera planetario cuando nos centramos en nuestro país en los países

Voz 0739 33:29 en medio si se llamarían

Voz 12 33:32 porque lo que se ha puesto de manifiesto en que países como el nuestro en realidad esa diferencia no se ha encontrado

Voz 1916 33:38 en qué países en qué países es más significativa esa diferencia

Voz 12 33:43 sobre todo en países en vías de desarrollo hay países vendría de desarrollo pues por ejemplo en América Latina o en el sureste asiático en el África subsahariana realmente lo que podemos decir es que esto que se observa es una desigualdad la desigualdad que seguramente tiene que ver con como es el medio urbano de Medio Rural en estos países en vías de desarrollo

Voz 1916 34:06 en un país como el nuestro

Voz 12 34:08 las personas que viven en medio que podemos calificar de rural por las por lo la cantidad de personas que viven hay realmente el acceso a todos los servicios es casi igual quitando algunas excepciones tenemos acceso a los mismos recursos transportes medicamentos alimentos información y por eso vemos que pues que no podemos encontrar esas diferencias que pueden verse en otros países donde la desigualdad de Jurdan y rural es muy grande

Voz 1916 34:34 no hay riesgo au hay certeza ya de que los países en vías de desarrollo se esté pasando de la desnutrición a la malnutrición

Voz 12 34:44 sí eso eso ya hace años que se está estudiando la malnutrición como bien dices no sólo va desnutrición sino una nutrición inadecuada hace años parecía que la obesidad una epidemia de los países ricos y ahora mismo está considerada como una pandemia a nivel global no sólo afecta a los países ricos afecta a todo el mundo e incluso en los países ricos afecta más a los más desfavorecidos

Voz 1916 35:09 Napoleón pared Farinós médico profesor de la Universidad de Málaga gracias buenos días

en la tertulia de los jueves también con Esther Palomera buenos días Pepa Ernesto Kaiser buenos días

Voz 0587 38:06 el día

Voz 1727 38:07 Ignacio Ruiz Jarabo que no suele venir los jueves pero estamos encantados de tenerlo aquí viola

Voz 5 38:12 buenos días Pepa El futuro de Miquel Iceta está el no

Voz 1727 38:15 decía el Senado Esther Palomera bueno se según la propuesta al presidente del Gobierno debería estar ahora lo tiene bastante complicado no yo creo

Voz 0591 38:25 lo que más allá de la primera lectura positiva que en términos generales se ha hecho de la elección de Miquel Iceta como hombre de diálogo y un gesto para descansar con con Catalunya yo creo que hay otras derivadas no una es que se abre un futuro más o menos incierto en el PSC la renovación de liderazgo va a ser muy difícil que Miquel Iceta mantenga el liderazgo del PSC a la presidencia del PSC en el Parlament que esto sí que es practican prácticamente incompatible aunque él desea hacerlo dos que vamos a tener si finalmente es elegido como presidente del Senado a un senador que no ha sido elegido en urna por los ciudadanos sino por designación autonómica IB3 yo creo que es un mensaje clarísimo del presidente del Gobierno a que no va a haber un nuevo ciento cincuenta y cinco si no se tuercen las cosas no en la en la gestión de la administración catalana dicho esto a mi me parece que el presidente del Gobierno igual se ha precipitado un poco en los tiempos que debería haber atado esa esa propuesta con los grupos de la oposición sin ir más lejos el día anterior tuvo mantuvo una reunión con Albert Rivera en que podía haber intercambiado opiniones al respecto no son decisivos y determinantes los votos de Esquerra Republicana de Cataluña haya C's en el Parlament porque el PSC solamente tiene dieciséis diputados en el Parlament y necesita más si es que no es para que Miquel Iceta sea elegido senador por designación autonómica de bueno se cree luego hablamos de otras derivadas que las hay también

Voz 1916 40:02 hay mucha así la primera impresión Ignacio bueno

Voz 5 40:04 a mí me ha sorprendido mucho no me ha sorprendido mucho primero por lo que figura controvertida no es decir que gusta mucho sí que disgusta otros tantos no y luego me ha sorprendido mucho porque no es senador

Voz 0587 40:16 claro que debe serlo

Voz 5 40:18 debe serlo porque no se debería romper la tradición la costumbre de que los senadores senadores autonómica son los que marcan los partidos no yo creo que sería inconcebible igual ocurre inconcebible que Ciudadanos que Esquerra o cualquier otro resto de grupos no votaran al candidato propuesto por el PSC no sería inconcebible por tanto será senador debe serlo pero de momento no lo es desde ahí tiene razón Esther se ha precipitado quizá el presidente del Gobierno y a lo mejor innecesariamente incluso yo no sé dado esa precipitación y ese hándicap de no ser todavía senador e incluso lo controvertido de la figura no sé por por soltar una una improvisación a lo mejor era manera o es una manera de querer quitárselo como presidente del PSC sin hacer ruido dentro del PSC

Voz 1727 41:07 bueno y ponerlo al frente de la cuarta

Voz 1916 41:08 la institución del Estado una cámara que va a tener muchísimo protagonismo si es que de verdad si es que de verdad en esta legislatura que se propone que se presume larga se va a iniciar algún camino que conduzca a algún sitio en la resolución del lío territorial en el que estamos con Cataluña pero también el resto de España tres y no sé si compensaría esta esta esta teoría que que tú apuntabas de me lo quito de aquí lo pones en el centro del foco Ernesto

Voz 0587 41:39 hombre yo creo que tenemos que acostumbrarnos aquí hay una nueva anormalidad en nuestro amigo está en la vieja normalidad

Voz 5 41:49 yo soy un clásico

Voz 30 41:52 pero a decir lo siguiente es decir que a Pedro Sánchez

Voz 0587 41:57 quiere hacer una tortilla hay paraíso ha llegado a romperlo huevos inicia no se ha visitado diría yo lo que ha hecho lo ha hecho conscientemente por lo tanto eso de la precipitación corrió a cargo de lo que quieran de alguna manera puede de acreditar au o poner en solfa su decisión

Voz 30 42:14 yo creo que la idea es que

Voz 0587 42:17 Z es un hombre que puede dar un impulso al Senado hemos tenido un Senado muerto con un presidente del Senado que ha sido senador que ha sido un protagonista de la Gürtel que se ataba de de ir por pérdida de las elecciones y la conquista de la mayoría absoluta hemos tenido un Senado verdaderamente muerto sus minutos de gloria han sido el veintisiete de octubre del dos mil a diecisiete es decir la aplicación de ciento cincuenta y cinco y en ese sentido pues digamos la apuesta el presidente es una apuesta a remover el avispero de manera excepcional Iceta es una figura controvertida hice los políticos Max digamos más poliédrico de este país eh heterodoxo exactamente es un personaje que tiene un don donde la autenticidad en una política que vive de la impostura del postureo de del Sálvame todos los días Iceta es un personaje auténtico te puede gustar más te puede gustar menos pero no le puedes reprochar la falta de autenticidad esto es un valor en la política de hoy y en tercer lugar del punto de vista de eh de Catalunya a mí me parece muy interesante yo señalaba que el tema de Catalunya va a ser muy difícil que pese a todas las expectativas en los Independent y muy en particular Esquerra Republicana de Catalunya

Voz 5 43:38 dije volverán a las andadas esta posición que ha explicitado sabría de adelantar si es decir no hay Z revela realmente lo que está

Voz 1916 43:50 que Ernesto a Sergi Sabrià el portavoz de Esquerra Republicana que ayer nada más conocerse la intención porque ahora mismo es una intención del candidato a la reelección socialista de Pedro Sánchez de que el presidente del Senado sea

Voz 0587 44:02 no es sustituir a uno propio

Voz 1916 44:05 no voy presidió y que la vía para eso era sustituir al actual senador por designación territorial a propuesta del PSC Miquel Iceta pues Sergi Sabrià el portavoz de Esquerra dijo inmediatamente esto nosotros no

Voz 0591 44:20 lo vamos a apoyar porque se trata de

Voz 1916 44:23 en fin una cuestión de que el PSOE no vamos a apoyar el reparto de cromos no dijo esto pero vino a decirlo esto te va a ver esas en los Suso

Voz 0591 44:33 sí costumbres parlamentarios que decía Ignacio

Voz 1727 44:36 yo es verdad que es tradición que los

Voz 0591 44:39 el grupos el resto grupos parlamentarios apoyen siempre las propuestas para senador autonómico de cualquier partido representado en el Parlamento pero esto ha ocurrido así en todos los parlamentos autonómicos es verdad que en tiempos de convulsión esto de la cortesía parlamentaria de los usos y costumbres parece que no no somos nos olvidamos de ello desde luego no está en mi ánimo Ernesto poner en solfa la decisión del presidente del Gobierno porque en Pedraz ha empezado diciendo que uno una de las el principal valor que tiene esta propuesta es la apuesta por el diálogo que es muy necesario probablemente en la respuesta de los grupos de oposición está la muestra de acierto el presidente del Gobierno pero cuando uno no tiene votos para sacar adelante una propuesta lo mínimo que tiene que hacer es gestionar con el resto de grupos parlamentarios esa propuesta para que salga adelante porque imagínate no sé lo que pasará hasta el día quince que tienen tiempo de marear Esquerra Republicana de Cataluña Ciudadanos y todos aquellos que estén poniendo en cuestión la decisión de que quiere Iceta sea el próximo presidente del Senado pero que pasa el próximo día quince el quince de mayo la propuesta no sale adelante es un ridículo espantoso es un ridículos y es un ridículo espantoso luego lo de la sustitución lo de la sustitución del acta de de de Montilla por Iceta hombre más que sustitución al señor Montilla que no nos olvidemos que fue presidente de la Generalitat se le ha pedido el favor de que entregue su acta para que esta propuesta salga adelante también hay que poner en valor eso no la generosidad en este caso de Montilla

Voz 1916 46:10 y algo más si finalmente no sale adelante yo también comparto el análisis que hace a este hombre que queda en evidencia la estrategia retrata todo el mundo eh porque yo preguntaba esta mañana que antecedentes hay en el Parlament bueno Esquerra votó a favor de hacer senadora a Lorena Roldán de Ciudadanos lo hizo cuando estaba todavía el ciento cincuenta y cinco en en vigor o tampoco tuvo reparos el Partido Popular en hacer senadora a la convergente Marta Pascal porque es un uso parlamentario habitual

Voz 0587 46:43 la concesión al grupo de Rajoy al grupo parlamentario después de los acontecimientos el grupo parlamentario de Convergencia i Unió de la vieja Convergencia i Unió

Voz 1916 46:51 os acordáis Congreso que SR tratarían todos ser de tratarían todo si efectivamente este esta propuesta se frustrara

Voz 5 46:58 ah sí decía antes decía bien que el Senado en esta legislatura hasta o muerto tienes toda la razón lo que pasa es que el Senado lleva muerto desde que se aprobó la Constitución no nos engañemos

Voz 0591 47:11 no estoy de acuerdo yo creo que el presidente Zapatero revitalizó el Senado durante un tiempo recordemos que él impulsó la Conferencia de Presidentes se obligó a ir a las sesiones de control en el Senado que ningún otro presidente del Gobierno había ido no había un paréntesis en su olvido de la cámara territorial que fueron los ocho años de Zapatero suele reconocerse

Voz 5 47:34 pero esos son gestos que está muy bien no nadie no

Voz 0591 47:37 como todas las semanas allí a la sesión de control

Voz 5 47:39 no es que no tiene a penas competencias legislativas no decir más que simplemente un decir al Congreso revise usted lo que aprobó punto no frente algo que tenía antes de la Constitución que era una auténtica cámara segunda legislativa casi con legislativa eso es así ciertos intereses muy difícil si tú puedes efectivamente acudir mucho al Senado y puede revitalizar lo desde el punto de vista Un poco mediático y tal pero no nos engañemos lesionados una cámara efectivamente pues pues claramente ni siquiera secundaria decíais cuaternario basta con ver las personas los los candidatos que cada partido ponen en París al Congreso y al Senado eso es un dato objetivo

Voz 1916 48:16 hay otra derivada porque mucha gente está dando por supuesto que esta propuesta si sale adelante significa que no se va a aplicar un ciento cincuenta y cinco bueno eso depende en cualquier caso de la mayoría absoluta

Voz 0587 48:26 del el Partido Socialista Obrero Español apoyó el ciento cincuenta mil

Voz 1916 48:29 por eso te iba a decir que quede dijimos que si llegara el momento hiciera falta Iceta sí voy a poner a la aplicación del ciento cincuenta y cuatro días aplicó

Voz 0591 48:37 crudo excusas inmediato en la medida en que Ciudadanos Partido Popular aunque con menor intensidad en los últimos días sigue instalado en el erre que erre que hay que aplicar el ciento cincuenta y cinco pasado mañana no sabemos muy bien con qué argumento jurídico porque no no hay argumento jurídico con el que sostener una nueva aplicación en este momento el ciento cincuenta y cinco sí que hay una respuesta inmediata presidente de Gobierno mi apuesta por el diálogo no por una aplicación inmediata del ciento cincuenta y cinco por supuesto que ese este presidente del Gobierno cualquiera que viniera si la Generalitat se salta vulnera la Constitución aplicaría el ciento cincuenta y cinco los artículos que hagan falta la Constitución española de hecho lo ha explicitado en alguna ocasión pero lo que hay que desmontar es el mantra de la derecha española de que es necesario en ciento cincuenta y cinco ya mañana es que no hay argumento jurídico es que se les estaría vulnerando esa Constitución que tantos invoca si se aplicara en este momento el ciento cincuenta y cinco