Hoy por Hoy (09/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

en la SER les estamos contando esta mañana que el Estado ha vuelto

Voz 1727 00:27 pagar las cotizaciones a las

Seguridad Social de más de dieciséis mil quinientas cuidadoras de dependientes

Voz 0027 00:35 fue uno de los primeros recortes que hizo el Gobierno de Rajoy en dos mil doce recortes a la dependencia perjudicó a ciento ochenta mil cuidadoras de familiares dependientes que hemos cuidadoras porque prácticamente todas son mujeres el uno de abril entró en vigor el decreto que revierta esta situación ya son dieciséis mil quinientas las que están dadas de alta en la Seguridad Social según el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales noticia de las últimas horas en Reino Unido unos investigadores han conseguido salvarle la vida a una adolescente que tenía una infección a priori incurable se había provocado una bacteria que resistía a todos los antibióticos conocidos así que la han tratado con un virus modificado genéticamente para que atacar a esa bacteria ya funcionado Aida Abbado

Voz 0137 01:14 Isabel Golda huy es la primera paciente del mundo que recibe esta terapia experimental que ha llegado justo a tiempo porque la joven ya estaba en casa con cuidados paliativos después de un trasplante de pulmón que la dejó con una infección imposible de eliminar se ha curado con ingeniería genética un laboratorio de Estados Unidos le ha inyectado un virus que atacaba su infección Isaac curado

Voz 1727 01:32 padre de Isabel ha dicho que su hija es la niña más afortunada

de la tierra

la justicia

Voz 0027 01:38 diga al alcalde de Guadiana del Caudillo en Badajoz por hacerse un chalé con piscina en suelo rústico Antonio Pozo opta a la reelección es también candidato de Vox a la Asamblea de Extremadura el político ganó notoriedad por negarse a cambiar el nombre de la localidad como exige la Ley de Memoria Histórica y acabó en el partido ultraderechista porque según dice el PP no el grupo en su lucha tienen toda la información en Cadena Ser punto com y una osa enfrenta a Navarra con Francia se llama Clavería Ana y los franceses la pusieron en libertad el año pasado en los Pirineos desde entonces está haciendo escabechina auténticas con las ovejas en territorio navarro ha terminado su periodo de hibernación y solo esta semana atacado tres veces a ovejas navarras la osa lleva un chip que permite geo localizar la que podría servir para prevenir estos ataques pero las autoridades navarras se están quejando desde los franceses les avisan tarde de hecho la semana que viene se va a abordar este asunto en una reunión entre ministerios de los dos países España y Francia una reunión entre gobiernos por una osa

Voz 4 02:40 y los otra parte nos deja

Voz 0027 02:42 en otra de las historias del día es la despedida del tenista David Ferrer

Voz 5 02:46 ha sido algo maravilloso de verdad y muchos menos muchas gracias a todos por haber es lo que soy ahora

Voz 6 02:57 ferrum le gritaba la Caja Mágica en Madrid en pie

desde Canarias Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 0587 04:39 la Unión Europea se merece un día

Voz 9 05:17 la entidad y mi patrimonio sigue siendo exactamente el mismo donde está la corrupción

Voz 8 05:47 Pedro Sánchez propone al líder del Partido Socialista catalán Miquel Iceta como presidente del Senado

Voz 10 05:56 vendiendo muy contento de verano el destruye iremos hablando deja muy preocupado la propuesta señor hay diferentes a Syriza de izquierda va a pelear por una Europa más feminista y más femenino

Voz 10 06:23 no quieren verlos barracones las listas de espera de dependencia lo quieren verlos con además de inseguridad que tienen los catalanes hay mucho

la regeneración en política es ser transparente

Voz 10 06:44 la regeneración en política es ser transparente sí sí solo Arrimadas

Voz 3 07:26 nueve y siete minutos de la mañana las ocho y siete en Canarias pondrá Europa el debate europeo el futuro de la Unión Europea abrirse paso en esta España que tiene que resolver su Gobierno elegir

Voz 1727 07:37 alcaldes alcaldesas y presidente comunidades autónomas podrá el debate europeo tan importante tan trascendente en esta ocasión Ernesto de Kaiser abrirse abrirse camino lo conseguiremos

Voz 0587 07:49 hombre tenemos hoy unos candidatos que puede y tiene más posibilidades que otros candidatos y en otras circunstancias hacerlo tenemos a Pepe Borrell es un candidato que ha sido presidente del Parlamento Europeo nada menos que tiene una trayectoria europea muy clara y vamos

Voz 9 08:11 digamos encomendada de Pedro Sánchez decidió hacer de la campaña europea una campaña importante protege

Voz 0587 08:19 tenga o no posibilidades de ganarla tenemos el alaricano es decir personaje también que que puede ayudar muchísimo en este terreno es un personaje que estado una gran parte de su carrera en la London School of Economics es un personaje por lo tanto muy vinculado a la actividad europea actividad económica europea por lo tanto existen todas las papeletas para que esta campaña en un nivel más alto más alto que otras campañas que tienen carácter específico ahora yo creo que la tarde la encomienda de Pedro Sánchez a a Borrell y tiene tiene digamos un tiro por elevación a una circunstancia que se va a producir este año dos mil diecinueve que Jean Claude Juncker ha dicho que no va a repetir como candidato a presidente de la Unión Europea de que Pedro Sánchez en este punto apunta que Pepe Borrell después al presidente del Parlamento Europeo sea el sucesor de Jean Claude Juncker

Voz 1727 09:15 el presidente de la Comisión tú crees que va con eso

Voz 0587 09:17 da la encomienda

Voz 3 09:20 ellos puse dio magnífico presidente

Voz 11 09:22 cierto sin duda alguna lo sería lo seria ojalá

Voz 1727 09:25 para España un pelotazo eh para España un pelotazo seis

Voz 11 09:28 ahora yo yo creo que a pesar de de los candidatos que que claramente señala Ernesto que son mejor estos años eficiente objetivamente pueden del yo creo que en la sociedad española las europeas son claramente preterida respecto a las municipales y autonómicas no es así la realidad sociológica española es ese sano y bueno y en parte a lo mejor no le falta razón en una cuestión no es que siendo Europa muy importante evidentemente el Parlamento Europeo no es lo más importante da instrucciones europeas no todavía poco a poco intenta abrirse camino pero todavía no lo es no entonces yo creo que a pesar de los intentos de relanzar el debate europeo va a resultar claramente comido por el municipal y autonómico

Voz 3 10:09 también os digo que la RIC

Voz 0591 10:12 tónica de los valores europeos tan fundamental porque es lo que está en juego e está en juego la Europa de los balón

Voz 1727 10:18 les que que hemos conocido y que nos ha traído hasta aquí pero la mera retórica de de la Europa de los valores tiene que esforzarse mucho en combatir a los populismos los nacionalismos la evidencia la evidencia de que la desigualdad crece hay que bajar un poquito tocar suelo hemos olvidado aquello de la Europa de los ciudadanos de una agenda social una convergencia en derechos y responsabilidades está un poco aparcado por el miedo genérico el Nacional pop

Voz 0591 10:49 Lissner buenas tanto lo hemos aparcado que acabamos de cerrar unas elecciones generales y durante los quince días de campaña no se habló ni un solo segundo de Europa ni de lo que nos jugamos en Europa sin duda la es eso es una convocatoria muy muy importante cada vez más nuestro futuro inmediato ese decide las instituciones europeas sino en los parlamentos nacionales esto es una evidencia la apuesta desde luego decidida al menos por parte del Partido Socialista en Pepe Borrell es una muestra de lo que de lo que está en juego yo no voy a ser políticamente correcta no creo que todos los partidos hayan decidido llevar a candidatos de máximo nivel sin ir más lejos el Partido Popular yo no creo que Dolors Montserrat sea la persona más indicada o que tenga más nivel lo más conocimiento las instituciones europeas para encabezar esa lista antes hablabas del Senado Ignacio donde los partidos políticos suelen mandar a la gente que pretende prejubilar bueno en ocasiones por desgracia al Parlamento Europeo también es así hace muy poco en una en un almuerzo con con Josep Borrell es una anécdota pero pero es muy revelador de cómo seleccionan los partidos a sus candidatos a las elecciones europeas decía si cualquier candidato que vaya en una lista al Parlamento Europeo debería como mínimo saber tres idiomas y hay gente que va prácticamente sin acabar de dominar el castellano no bueno pues esto es lo en serio que se toman los partidos políticos las listas al Parlamento Europeo ya entonces por mucho esfuerzo que hagamos nosotros que debemos hacerlo como medios de comunicación ellos también deberían de implicarse un poquito más no

Voz 1727 12:28 vaya a las elecciones europeas coincide con esa cumbre Info

Voz 0591 12:30 normal de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra

Voz 1727 12:33 a partir de hoy en en Rumanía cumbre para despedir de alguna manera a la actual Comisión eso presidente Jean Claude Juncker y reafirmar el compromiso con Europa esto llega en pleno Brexit a las puertas

Voz 3 12:47 As de esas selecciones donde quizá

Voz 1727 12:50 los nacional populista se hagan con un grupo parlamentario en la Eurocámara poderoso a eso van por lo menos esta mañana nos levantamos con un llamamiento que hacen veintiún Jefes de Estado y de Gobierno a votar en las elecciones saben que las europeas hay siempre una participación muy baja en Rumanía está ya para seguir la cumbre nuestra compañera Griselda Pastor buenos días hola amigo no sería Griselda pasar hemos de de las musas al suelo os todo se quedarán retórica en esta cumbre bueno bueno

Voz 0738 13:19 vamos a decir aquí estamos esperando la llegada de los jefes de Gobierno para ver los primeros movimientos para una cumbre extraña que es en sí misma la primera expresión de un pulso soterrado el que desde hace mucho tiempo están lidiando en silencio los gobiernos europeos frente al peso de la sin

Voz 1727 13:35 situación es porque justo abriendo campaña

Voz 0738 13:38 que han venido a decirle al Europarlamento donde los partidos políticos han impulsado esa designación de candidatos europeos que a la decisión de los que se presentan al debate no es la única opción que hay un arista que tienen escondida a los jefes de Gobierno ahí juega a Borrell quizás como decíais aunque para eso sería necesario que los socios demócratas ganaran las elecciones europeas y que Holanda quizás ponga al jefe del Gobierno actual que es liberal como presidente del Consejo es una opción que pasa prisa Coalición Progresista de la que no se habló Timerman hace muy pocos días no tiró todo eso no está abiertamente aún sobre la mesa va a estar en las bilateral el ex bilaterales en las que esta vez sí por primera vez hay que decirlo España tiene juego mucho juego hay una larga cola de Reuniones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con Merkel con Macron con los representantes de los nuevos gobiernos liberales en Bruselas en Holanda en fin vamos a ver qué pasa pero es evidente que muchos quieren saber qué quieres

Voz 1727 14:40 España y la otra cara de la moneda a propósito de España es la preocupación en el Partido Popular Europeo por el resultado que ha tenido el PP aquí en España pues enormes

Voz 0738 14:48 sí contrastando con lo que estábamos diciendo ya en estos momentos los populares han estado callados muchos días después de las elecciones generales pero al final han hablado tienen reunión aquí en la empezaron ayer es la previa a la cumbre is su presidente a nivel europeo ha expresado muy claramente su terrible sorpresa muy muchas sorpresas señora estamos sorprendidísima nos dijo ayer como respuesta a nuestra pregunta por el resultado de Casado en España ir quieren analizarlo atención quieren saber qué es lo que ha pasado Casado no ha tenido es evidente tampoco ha enviado a sus representantes a que los populares españoles tienen al secretario general del Partido Popular Europeo estos días en bastante silencio pero por el momento lo que han decidido es que tienen que poder estudiar con detalle qué es lo que ha pasado porque les sorprende y les sorprende muchísimo y hay cierto malestar es evidente

Voz 3 15:40 gracias a seguir es el de un abrazo y un beso La

Voz 1727 15:43 euforia de la socialdemocracia europea por el triunfo de Pedro Sánchez en España claro contrasta con la preocupación de los populares mientras los líderes debaten sobre el futuro de la Unión hay un personaje que juega el papel antagonista orgulloso del proyecto comunitario es este Banon antiguo estratega de trampa volcado ahora en asesorar a todos los euro Fobos del viejo continente se ha convertido o eso dice él

Voz 12 16:07 el gurú del italiano Salvini del húngaro Orban

Voz 1727 16:10 han de la francesa Le Pen mañana mañana se estrenó un documental en el que el propio Steve Banon reconoce que lo que busca es una Europa inestable José Manuel Romero

Voz 1084 16:22 la victoria en la victoria dice en un momento del documental del exasesor de Trump dedicada ahora a la propagación del populismo por Europa la película sigue durante más de un año Stipe Banon arrogante y déspotas un nuevo objetivos destruir la Unión Europea desde dentro desde la verdadera batalla no están Washington en otro lugar está en Bruselas ahí es donde se determinará el futuro de todos nuestros estados aseguran una reunión en Londres el Eurofighter Nigel Farage lideres de diferentes partidos de extrema derecha buscan a Manon para coordinar una estrategia una agenda común de cara a las elecciones europeas las ideas políticas viajan como los mercados financieros piensa Manon que alaba Salvini Le Pen y Orbán su receta defender el nacionalismo económico a por las clases blancas y obreras y agitar las políticas identitarias contra la inmigración

Voz 13 17:06 muy Watkins estamos construyendo una democracia cristiana a la antigua usanza arraigada en la tradición europea filo

Voz 1084 17:11 nazi misógino racista Banon queda retratado como un seductor venido a menos más que como un gran estratega su plan pasa por ocupar espacio en los medios de comunicación para él la información es una epidemia cuanto más se propaga más confunde

Voz 3 17:24 me enseñó una lección

Voz 1084 17:26 a los medios de comunicación cuanto más obsesionan contigo más aliado tuyo era afincado desde hace unos meses en un monasterio italiano Banon planea impulsar una escuela que forme a futuro reaccionarios en la cinta no hay relación con Vox el seguimiento acaba justo antes de la irrupción de la ultraderecha en España de gran manipulador se estrena este viernes en cines próximamente

Voz 2 17:44 Elvin

Voz 1727 17:53 son las nueve y dieciocho ocho dieciocho en Canarias vamos a hablar de la banca española enseguida con Javier Ruiz que ya está aquí Holanda

Voz 14 17:59 qué tal muy buenos días Pepa Bueno

Voz 1727 18:02 pausa para daros tiempo a reflexionar después de esto tuit de Joan Mesquida anoche cuando ya era público que Sánchez quiere que Miquel Iceta sea el presidente del Senado quiénes Mesquida pues fue nada más y nada menos que director general de la Guardia Civil con gobiernos socialistas de Zapatero saben que acaba de irse en estas generales a Ciudadanos dice Mesquida biografía profesional de Miquel Iceta comillas inició la carrera de Ciencias Químicas pero abandonó sus estudios se centro en la actividad política cierre comillas sigue Mesquida otro sin oficio ni beneficio vividor de la política ahora sabemos porque tenía miedo a la derecha presidente del Senado ciento noventa y cuatro mil al año Mesquida compañero de partido

Voz 0591 18:49 Esther de Iceta hasta hace un mes y medio de poco más de dos meses tres telediarios hombre a mí no me sorprende nada conozco la personalidad de Mesquida y esto lo dice alguien que coqueteó con la idea de presentarse aquellas primarias del Partido Socialista para la secretaría general no era un personaje escurridizo Mesquida siempre siempre lo fue eligiendo el derecho a su libertad de expresión y sobre quién era absoluta

Voz 1727 19:21 absoluta diciendo ya saben porque

Voz 0591 19:23 tenía miedo a la derecha a lo mejor hay que deducir que se está retratando él está identificando con la derecha lo cual algunos no no sorprende mucho porque Mesquida ha estado en esa en esa de que va desde hace mucho tiempo a mí lo que me sorprende es que un personaje arropado durante mucho tiempo demasiado tiempo por el socialista José Bono

Voz 15 19:46 el mimado mimado en en las el el poder que que

Voz 0591 19:51 lo deseaba José Bono me parece impresentable el tuit impresentable sin más

Voz 0587 19:55 que ir al papel del individuo en la historia estamos siempre con la historia de la el individuo al margen de la historia Joan Mesquida le ha tomado el tiempo Rivera se inserta lo el ataque este bombazo eh que tiene una carga resentimiento tremenda en la estrategia de sin tregua sin piedad de Albert Rivera

Voz 11 20:16 es una buena cosa bueno pues la estrategia será esa pero desde luego la forma de implementar la es ruin error estamos aquí yo creo que no no comento más no

Voz 3 20:26 en Tiuna ocho y veintiuno en Canarias

Voz 0591 21:52 Arenas

Voz 22 21:55 una ley Boney son muy pobres lo Nacha allí

Voz 8 22:12 tenemos Caiwza

Voz 10 23:11 hola buenos días

Voz 0027 23:12 a vueltas con las designaciones tras la selección

Voz 14 23:59 con Pepa Bueno

Voz 3 24:12 las ocho veinticuatro en Canarias dos de los principales bancos de España han confirmado en las últimas horas Expedientes de Regulación de Empleo Caixabank ha cerrado un acuerdo para despedir a dos mil de sus trabajadores lo contamos aquí

Voz 0591 24:25 estábamos en la SER ayer el Santander

Voz 3 24:27 lo ha comunicado ya su plantilla un plan que podría afectar a entre tres mil quinientos y cuatro mil empleados así que Javier Ruiz en apenas veinticuatro horas se han sustanciado seis mil despidos más en el sector bancario español sois mi más que eso

Voz 14 24:43 suman a los casi noventa mil despedidos en la banca a lo largo de la última década desde que empezó la crisis las cifras son abrumadoras son tremendas y tienen un único consuelo un único consuelo para quienes trabajan para la banca son eres de oro literalmente Caixa se va a gastar ochocientos noventa millones de euros en despedir a su plantilla va a poner en la calle gente de más de cincuenta y dos años en adelante la vida laboral de algunos trabajadores sacaba a los cincuenta y dos

Voz 1727 25:14 que no que ya no íbamos a ver eso es tremendo

Voz 14 25:16 es tremendo trece años pagados sesenta por ciento de tu sueldo para que te quedes en casa sesenta por ciento de tu sueldo más toda la cotización a Seguridad Social más un incentivo de treinta y ocho mil euros para que te vayas insisto sólo el paquete de indemnizaciones son setenta y seis millones todo el ERE completos son ochocientos noventa es tremendo el gasto tremenda la situación personal de quien con cincuenta y dos años ve que su vida laboral ha terminado Santander ha comunicado exactamente lo mismo a los sindicatos que les va a trasladar un ERE no ha puesto cifras pero pero fuentes de la entidad dicen tres mil quinientos cuatro mil como mínimo así que efectivamente en Veinticuatro horas seis mil puestos de trabajo

Voz 1727 25:58 es verdad que está la transformación digital ahí de fondo pero la banca empezó a recortar empleo aquí en España cuando empezaba la crisis poco después del dos mil ocho que explica que más de una década después estemos así todavía

Voz 14 26:11 pues no es solo quizá no es sobretodo la transformación digital la transformación digital sin duda es un factor es sin duda el factor que oficialmente están jugando los bancos hay un segundo factor ya es la consolidación la reducción de número de bancos en España han menguado de una manera tremenda especialmente a lo largo de la crisis con compras de cajas de ahorros confusiones por ponerle números uno de cada tres empleados de banca se ha ido a las

Voz 1727 26:35 allí

Voz 14 26:36 uno de cada tres el XXXII por ciento ya pero es que una de cada dos oficinas el cuarenta y cinco por ciento ha cerrado sus puertas el problema insisto fundamentalmente es es es la consolidación del sector cinco grandes entidades Santander BBVA Caixa Bankia Isaba del cinco grandes entidades controlan prácticamente nueve de cada diez euros en créditos nueve de cada diez euros en depósitos cinco entidades así que son las que cierran sucursales son las que no compiten consigo mismas y además y además hay un desarrollo tecnológico la única insisto cosa positiva que se puede decir de aquí es la banca gana tantísimo dinero que los seres están siendo extraordinariamente generosos e Pepa tantísimo dinero significa dieciséis mil millones el año pasado por ponerlo en número salía cuarenta y cinco millones de euros al día gana la banca dos millones de euros por hora gana la banca

Voz 1727 27:28 y además de consecuencias para el empleo Javier está claro por lo que tú cuentas que son eres en fin de oro para lo que está viendo en el mercado español pero tiene consecuencias para el empleo el que se queda y sin un puesto de trabajo a los cincuenta y tres años tiene un problema problema vital aunque no tenga un problema económico además de consecuencias para el empleo tiene consecuencias para la cohesión territorial es decir la España vacía se queda vacía de bancos también

Voz 11 27:50 sin duda ese es el drama

Voz 14 27:52 país con esta cuestión que parece de sector hay comunidades autónomas hay provincias muy concretas donde la dispersión geográfica que la población viva tan lejos una de otra está haciendo que las entidades que controlan todo dejen de tener sucursales en cada pueblo que haya que desplazarse doce catorce veinticuatro kilómetros para llegar a tu banco a tu cajero a algo tan prosaico como tener dinero en efectivo hay un índice que se mide para decir demasiada concentración va a haber pocos bancos va a haber pocos servicio bueno pues ese índice se multiplica por dos en ocho provincias en Almería en Cádiz en Girona en Guadalajara en Huelva en Ourense en Santa Cruz de Tenerife y en Sevilla

Voz 11 28:36 hay faltan bancos pero es que se multiplica

Voz 14 28:39 por tres en Huelva en Santa Cruz de Tenerife en fin si la medición se hace por autonomías en diez de las diecisiete autonomías faltan van con las que peor están son Cantabria Navarra y Galicia tenemos un problema que es de sector pero hay efectivamente un problema

Voz 11 28:55 el servicio público yo si la banca a detener Oblak

Voz 14 28:57 actualmente servicio público como Telefónica tiene obligatoriamente cabinas tú

Voz 1727 29:01 tres Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 11 29:02 pues que ha además para añadir drama al drama aquí explica Javier allá donde están desapareciendo las bancarias es en las territorios donde hay menos o más dificultades de de acceder a Internet y además puramente menos conocimientos informáticos por parte de la población con lo cual digamos que es problema añadido

Voz 0587 29:22 problema no

Voz 11 29:26 pero lo explica muy bien Javier es que son dos fenómenos contra los que no se puede combatir es decir no tiene sentido que una misma entidad tenga en un territorio pequeño siete ocho sucursales cada una de ellas proveniente de cada una situado entidades en las que se han fusionado en ella no

Voz 0587 29:43 no se puede no se le puede

Voz 11 29:46 que que haga semejante sacrificio no efectivamente caro pues el desarrollo de las nuevas tecnologías evidentemente ha provocado que los recursos humanos sean menos necesario ya que realidades

Voz 1727 29:57 que es mucho de fondo un Sí Se Puede que es de de Esther Palomera que a mí es que expresamente

Voz 11 30:03 en ocho sucursales porque es una alivio

Voz 0591 30:05 es que yo yo creo que al sector de la banca se lo consienten determinadas cuestiones que ningún otro sector siente vamos a ver qué me corrija Javier que es el experto en estas los expedientes de regulación de empleo los tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo sí o no bueno tiene que justificar unas condiciones la empresa para que el Gobierno ha breves Expediente de regulación de empleo no es que haya un problema de sector un problema de servicio público es que hay un problema como sociedad si este país sigue permitiendo que se jubile a la gente os prejubilado con cincuenta y dos años es un problema tremendo porque estamos diciendo que a partir de cierta edad la gente es inservible para el mercado laboral y cada vez es más temprana esa edad segundo los bancos cara como tú has dicho muchísimo dinero a costa de nuestro dinero el servicio público ya no es que se en la España vacía o la España vacía es que no se da ni siquiera en las grandes ciudades hay sucursales en Madrid en municipios de Madrid donde hay un cartelito que dice que te atienden de diez a doce encaja que todo lo demás se lo gestiona usted por Internet ahora si nuestras comisiones bancarias se incrementan cada día más esto con la connivencia del Gobierno y con la permisividad del Gobierno por lo tanto en fin yo yo creo que en algunos sectores es está muy vigilante con los pasos que da a los empresarios

Voz 3 31:22 en el sector financiero desde luego no Ernesto

Voz 0587 31:28 vamos a ver el fenómeno de de cierre de sucursales un fenómeno muy antiguo la banca española porque España probablemente sobre los países del mundo entendiendo por bancarización la cantidad de oficina por habitante esto es una historia que se ha ido desde los años setenta ochenta noventa desarrollando y profundizando irracional y cerrando la fusión bancaria de los años ochenta y noventa apuntaron a ese fenómeno y es un fenómeno que con la crisis el dos mil siete la Gran Recesión se ha agravado notablemente ahora el problema es que la banca no es que no será la vigila es que la banca Man seamos claro que vamos a hablar no vamos

Voz 3 32:10 en realidad la banca mandan

Voz 0587 32:13 trescientos mil millones de euros son las ayudas totales incluyendo todos los conceptos no solamente las ayudas la capital por la crisis bancaria sesenta mil millones las ayuda de capital pero aparte capital tenemos que modificar la última si estoy hablando el dos mil siete dos mil ocho las ayudas fiscales los activos fiscales diferidos toda una serie de cosas que hay que computar buena parte de esos puede recuperar pero ya veremos la generación próxima dirá sin ser recupero no se recupera de momento se ha dispuesto y se les ha dado entonces buena parte es de esas indemnizaciones están haciendo pagando nosotros

Voz 0591 32:52 sin ninguna duda sin ninguna duda

Voz 0587 32:55 el problema consiste en que cuando se cuando vemos la conformación del Gobierno los bancos expresan su posición y su simpatías acaba los últimos días hemos visto a los bancos americanos ya hay Pitt Morgan Deutsche Bank el banco un estudio del Banco Santander y otras entidades bancarias que se pronuncia como tiene que ser el Gobierno como tiene por lo tanto los bancos mandan hay hay una cuestión que si es de lejos

Voz 14 33:24 el debate y es eh bueno

Voz 0587 33:27 hay cinco grandes entidades es necesario obligarles a que presten servicio público considerar servicio público

Voz 14 33:35 sea obligatorio que tengan como mínimo un cajero automático en ciertas zonas porque a lo que estaba diciendo Ruiz Jarabo es extraordinariamente importante es que los pueblos más remotos de Galicia donde peor cobertura I de cuatro G O de 3G donde hay ocasiones en los que Internet es un problema donde la educación

Voz 0591 33:57 en las nuevas tecnologías no es claro mayor con un cajero creer quiero decir que hay una población que no toda la población española tercero

Voz 14 34:08 por eso digo que quizá es que es necesario plantear Si hay una obligación de servicio público la banda en la banca y si es necesario obligar a que insisto como mínimo te ponga del cajero yo ya no digo grandes operaciones financieras pero que tengas dinero en efectivo dinero en efectivo algo tan simple y tan prosaico como es hoy

Voz 1727 34:26 la cultura informática están también muy extendida en España e Ike el decalaje probablemente no tiene que ver tanto con el con la Ciudad del Medio Rural en formación sino en acceso hoy en velocidad es que no tienes cobertura efectivamente en cuanto sales de las grandes ciudades o la tienes con más con más dificultad hoy sí que es plante plantea hablé hasta dónde se puede obligar a dar un servicio que es un servicio público con tu dinero en nació tú crees que es plantearle que tú decías que no

Voz 11 34:55 no no no no lo es que no es razonable yo quiero aclarar que si un banco de repente tenía ocho sucursales una misma localidad porque se ha fusionado con es producto de una opción de ocho entidades es absurdo pretender que mantenga a las ocho de la que quedarse con una estoy exagerando pero esto es el proceso de reducción de sucursales parte de procesos de fusión sucursales que ha habido de oficinas bancarias que ha habido en España no hombre yo creo que hay otras fórmulas imaginativas no a lo mejor tampoco tiene porqué abrir una sucursal de manera obligatoria cabe a lo mejor diferente se desplace un agente bancario ha hallado no puede haber sucursales no salga rentable la sucursal pues que se desplace es servicio público pues en en una oficina que se abra en el Ayuntamiento a tal efecto pues que se desplace durante dos horas cada día o dos horas tres horas de días alternos a atender las necesidades

Voz 1727 35:44 un par de cosas que me plantean los oyentes España tiene el mismo número de oficinas que el resto de países de nuestro entorno o tenemos muchas más

Voz 14 35:52 hoy tenemos muchas menos en menos en España en algunas ocasiones tenemos mucha menos hay menos penetración bancaria y hay menos penetración tecnología

Voz 1727 36:00 la tenemos menos oficinas por ejemplo que en Francia

Voz 14 36:03 en por habitante tenemos menos población tenemos menos penetración tecnológica en Estados Unidos en Reino Unido en Reino Unido que es fundamentalmente el mercado en el que todos queremos ir a compararnos en términos bancarios el sesenta por ciento de la población utiliza estas nuevas tecnologías en España veinte siete

Voz 1727 36:22 el recorte es un fenómeno español este recorte de empleo que estás describiendo o es global no esto es

Voz 14 36:26 fenómeno global es un fenómeno que aquí en España ha sido especialmente acusado pero eso es justo reconocerlo en fin eh está ocurriendo en todo el planeta aquí lo que ocurre es que hay una característica española como dice Rajoy muy española mucho España creo que es una característica y es que muy poquitos bancos tienen mucho poder en Alemania por ejemplo las cinco grandes entidades las cinco grandes tienen el treinta y tres por ciento del mercado aquí las cinco grandes tienen entre el setenta y uno y el noventa en función de qué parámetros mis

Voz 28 36:57 es un asunto mucho poder como decía Ernesto de la banca

Voz 0591 37:03 un asunto un asunto para otro tipo de

Voz 1727 37:05 reflexión de largo recorrido que prometo hacer aquí y que plantea Rosalía Lloret nuestra única realización personal a los cincuenta y tantos es trabajar si la empresa para la que trabajas se hace cargo de las cotizaciones

Voz 0591 37:20 esa pero jubilación no tiene otra alternativa no cuántas empresas hacen cargo de eso estoy si te bata pensante oye cuando ocurre claro cuando ocurre pero es que siempre ocurren en el mismo sitio

Voz 0587 37:30 pero pero además el hecho de que deje de trabajar en una entidad financiera de que cobra una nómina no quiere decir que deje de necesariamente tu vida

Voz 0591 37:38 laboral pudo empieza el tope en tu vida laboral bueno esto sedes en concreto no porque este recorte lo cual no es más que no te vayas a trabajar para la competencia para nadie más pero es verdad que es bueno yo como mínimo te plantea una cuestión personal la de decir es verdad no vas a tener un problema económico pero con cincuenta y tres años con cincuenta y tres años tu horizonte laboral ha terminado entiendo que quién dice oye mirando la personal coinciden con más de cincuenta años cuántos años lleva con esta dinámica la banca muchos años en este país

Voz 1727 38:09 una isla derivada a los cincuenta y dos años ahora se tienen hijos pequeños eh antes un antes que del que no hace tanto a los cincuenta y dos años ya los hijos ya encarrilado ahora con cincuenta y dos años

Voz 0591 38:21 esta criando toda manera unas cuantas

Voz 11 38:23 pues me me Emma en radio

Voz 1727 38:26 Televisión Española por ejemplo se hizo un ERE para mayores de cincuenta y dos años

Voz 14 38:30 la decir que me han matiza no apuntan desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que es verdad que el acceso por cuatro G dicen es peor tal pero dicen que hay más cable desplegado en Reino Unido Francia e Italia juntas están escuchando quieren apuntarlo

Voz 2 42:40 bueno

Voz 33 42:43 sí

Voz 3 42:48 hoy es un día grande para el periodismo en español el diario El País entrega los premios Ortega y Gasset de Periodismo que galardón and I los mejores trabajos publicados en en nuestro idioma y uno de los medios de comunicación premiados es el Pita Arzo yo tengo que confesar que lo sigo en redes sociales que cuando tengo que consultar qué está pasando

Voz 1727 43:10 Venezuela lo tiro en primer lugar

Voz 3 43:13 a ellos es un medio digital muy potente muy multiplataforma que tire reporteros en todos los rincones de un país que está pasando por lo que ustedes saben qué está pasando el pinchazo va a recibir el Premio Ortega y Gasset a la mejor cobertura multimedia por un reportaje sobre la crisis venezolana titulado La generación del hambre ya está ahora nos acompañan aquí en el estudio de Radio Madrid César batir buenos días buenos días Pepa Bueno y a todo lo que nos acompañe él es el director del puñetazo y Sheila Urdaneta buenos días buenos días

Voz 0591 43:45 Pepa buenos días a todos reportera felicidades

Voz 3 43:47 antes de nada cómo surge como surge la idea de crear el pinchazo no Pepa que me mucho

Voz 12 43:54 a mucho escuchar tus palabras Si explicar en concienciar y que hoy vamos a recibió este premio tan importante porque no es lo mismo tener el anuncio leerlo en El País leerlo en los portales que estar tan cerca recibirlo sobre todo porque un un premio el primer medio de comunicación en Venezuela que gana el otro y hacer es no es sólo un premio para un medio para los periodistas para el Periodismo venezolano periodismo venezolano que hoy desde al menos desde el año mil novecientos cincuenta y ocho cuando comienza la democracia venezolana hasta la fecha vivimos los tiempos más oscuro al periodismo venezolano con mayor censura la hija mayor agresiones Halo periodista ya los medios y por eso este premio reivindica el mejor periodismo que estamos haciendo en estos momentos no sólo al Picasso sino todo el sistema de medios digitales donde tenemos a periodistas que son editores y empresario Zarco que son editores como periodista como su

Voz 1727 44:56 el vuestro cómo surge el pinchazo en este contexto

Voz 12 44:59 el PIB en medio de la censura y autocensura de los medios en Venezuela específicamente los medios audiovisuales nosotros seguimos con la idea de a través de la plataforma Youtube y emitir informaciones audiovisuales videos con un noticias para llevarlo al sectores más populares de la población ese nuestro nuestro foco nuestro público que tuvo para ellos nosotros hicimos alianza organizaciones no gubernamentales te proyectan los vídeos de las noticias las comunidades pero también tenemos un servicio de SMS desde hace dos años tenemos un servicio de a través de Whatsapp donde enviamos las informaciones porque para romper ese cerco de la censura los utilizamos el Whatsapp paren enviar resúmenes informativos cinco resumen informativo auditivos durante todo el día y son por lo menos cuatro mil personas que reciben esos mensajes y eso por supuesto se multiplica dice

Voz 1727 46:05 y en ese contexto que que describe cesar si la Urdaneta como es hacer reporterismo en la calle en Venezuela ahora mismo

Voz 34 46:11 como si buenos días en los que nos escuchan y gracias por por la invitación en Venezuela hacer periodismo es muy cuesta arriba sobre todo porque tienes detrás a un Estado que te está persiguiendo acosando ir mirando te muy de cerca de lo que está cubriendo los prestas venezolanos no tenemos acceso a información oficial los periodistas en Venezuela tenemos que lidiar también con lo que es toda la crisis no hay electricidad no hay agua hay problemas para conseguir la comida hay una crisis que también está

Voz 0591 46:50 arropando al periodista

Voz 34 46:52 que en en esa carrera contra contra defender la libertad de expresión Isère contestatarios ante las

Voz 0591 47:03 censura estamos en enero

Voz 34 47:06 ese ritmo pero que además en este momento en los periodistas estamos haciendo lo que tenemos que hacer contando la historia desde dónde esta

Voz 1727 47:18 pasando aprovechó que los tengo aquí para preguntarles por un acontecimiento que hemos contado y que se ha producido esta madrugada que es la detención de Edgar Zambrano vicepresidente del Parlamento de Venezuela tenemos el el sonido este es

Voz 10 47:31 en estos momentos España llevando detenido al diputado Edgar Zambrano cerca de La Haya sede de la sede nacional

Voz 1727 47:38 en su propio coche como no salía del coche se llevaron al al detenido dentro de su propio coche en como interpretas esta detención Cesare

Voz 12 47:46 bueno recordemos que no es la primera vez que ocurre una detención tan curiosa porque al el asesor el secretario el despacho de de Guaidó se lo llevaron de su casa después romper la pared también el conjunto con la fuerza de acciones especiales como lo interpreto creo que hay un sector tenía muy extenso deberían pero para hacerlo de una forma resumida dentro del Gobierno de Maduro hay varios sectores y uno de esos sectores lo representa Diosdado Cabello que es el segundo hombre más fuerte dentro hemos visto en los últimos años como ha habido una actuación de de un sector que no no significa que esté de acuerdo el otro sector aquí lo que yo interpreto es que estamos viendo es el secuestro

Voz 28 48:37 para tener rehenes a la hora

Voz 12 48:39 de una posible negociación porque lo que sí podemos estar observando es que cada día más el Gobierno de Maduro está más debilitado con lo que ocurrió el treinta de abril tiene ahora la desconfianza de quién los cuida

Voz 1727 48:54 desde aquí nos llamaba la atención que el hecho de que ni él el ejercito acabó revelándose como Guaidó pretendió aquel levantamiento militar frustrado de la semana pasada ni la prisión en la calles constante es decir da la impresión de que hay un equilibrio de fuerzas real en Venezuela es así

Voz 12 49:15 equilibrio de la voluntad de de de un sector que cerca del ochenta por ciento según la la la opinión los estudios de opinión

Voz 1727 49:24 quieren dar Maduro que quieren un cambio en el voto

Voz 12 49:27 ayer no contra el veinte por ciento de los seguidores de Maduro mucho de ellos condicionados por los beneficios que obtienen más la Fuerza Armada la represión una represión que se ejerce sobre todo con la Guardia Nacional que es un componente de la Fuerza Armada de manera muy particular con esa fuerza de acciones especiales que no utiliza lacrimógena que no utiliza un una ballena que utiliza balas de nueve milímetros The Fall o de o de AK cuarenta y siete para disparar a matar a los manifestantes

Voz 1727 50:05 puedes ven un desenlace próximo de esta situación

Voz 12 50:09 es difícil hablar de de una fecha no de de de tener un una una fecha determinada ahora parece quisiera que es muy complicado que Nicolás Maduro termine este año sin embargo el año pasado decíamos lo mismo lo terminó pero este año mucho más complicado entre otras cosas por el descenso de la producción petrolera por las sanciones por otros elementos políticos y militares que estamos

Voz 11 50:33 en cuanto a voz y enhorabuena por el premio ojalá ojalá nuestro querido país vea amanezca pronto en libertad con una pregunta

Voz 0587 50:42 esas diferentes facciones que has que has referido los asesores y estrategas cubanos a quién apoya más con quién está lo he traté a cubanos emiten más con Nicolás Maduro tan más cerca Nicolás Maduro de acuerdo a la información que tenemos ya o Cabello no es una persona querida por los cubanos Ernesto bueno enhorabuena por el premio bueno ya acaba los premios de gracias por vuestro trabajo me gustaría hablar de tu trabajo ha conmovido una reciente publicación que habéis hecho por razones puramente formales Tina y habéis hablado de Valentina de Sanidad de cinco años en Los Valles del Tuy en el Estado de Miranda que sólo sabe pronunciar cinco palabras de las cinco palabras que mencionar la única que mencionar que sabe pronunciar de la que habla es mamá porque su madre la abandonó su padre abandonó primero porque no nos contáis como trabajáis los reportajes

Voz 34 51:39 sí bueno he cuando decidimos que íbamos a trabajar con la generación de la hombre eh maja ya de los datos de todo lo lo duro que tiene una investigación decidimos el equipo de de porteros que trabajamos para esta investigación en el Picasso ponerle rostro a esta generación de la hambre seleccionaron niños que habían nacido en el año dos mil tres que nacieron en el año mil trece justo el año en el que llegó Nicolás Maduro al poder y que a los cinco años están desnutridos porque el Estado no

Voz 1727 52:14 no les ha garantizado

Voz 34 52:16 dado el derecho humano a la alimentación entonces estos ocho niños incluido Valentina

Voz 0591 52:22 que usted menciona

Voz 34 52:24 tienen cinco años pero pesan lo mismo que un niño de tres años o de dos años que no hablan porque los niños desnutridos no tienen fuerza no es porque sean sean mudos sino porque no tienen fuerza para hablar que igual tienen sueños pero tienen hambre y que además tienen toda una historia que su historia de vida los tiene condenados a ser niños que no van a poder intelectualmente crecer ni funcionar de hecho hay una frase que nosotros en la investigación no no sentó de golpe cuando un experto dice Venezuela va a ser un país de tarados porque cuando no sea cuando tú no te alimentas en los cinco primeros años de vida que son tus años más determinantes eso ya no va a tener posibilidad ni intelectual física para para mantener

Voz 1727 53:21 la Urdaneta César batir enhorabuena de nuevo y gracias por ese trabajo

Voz 3 53:27 bueno gracias al país a España por el premio

Voz 12 53:33 como lo hemos dicho ya otras oportunidades no no no no hubiese gustado contar esta historia pero esta historia está allí como decimos en nuestro eslogan el picotazo suena donde otros callan para contar lo que

Voz 14 53:46 la pasando en nuestro país y que el poder quiero

Voz 12 53:48 por qué hay algo cierto las cifras de mortalidad infantil nutrición estaba oculta médicos tienen prohibido notificar esto nosotros estamos allí para contarlo por eso lo contamos pese a que nos duela en el alma de puede haber contado esta historia

Voz 3 54:06 gracias

