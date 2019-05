Hoy por Hoy (09/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:08 los partidos catalanes piden acuerdos antes de aclarar si apoyaran uno la designación de Miquel Iceta como senador para que pueda presidir la Cámara Alta Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:17 Nos días Pepa si acaban de referirse en La Ser en Cataluña ese posible nombramiento dos candidatas a la alcaldía de Barcelona Ada Colau impulsar también el primer caso aunque los comunes son partidarios de favorecer que Iceta vaya al Senado avisan a los socialistas de que los anuncios han deben ir acompañados de acuerdos si quieren garantizarse su apoyo la candidato independentista aclara que no van a dar su apoyo gratis por adelantado Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:41 la actual alcaldesa el líder de los Comunes dice que el PSOE pese a haber ganado las elecciones tiene que entender que suele acabada la mayoría absoluta que no pueden gobernar solos hay que apartar amaño serán ajena Hanún siga así que antes de ir haciendo anuncios tiene que buscar apoyos por su parte la número dos de la lista de Joaquim Forn dice que todo depende de los socialistas desviaciones quema van Donat que hace tiempo que sus para Cataluña abandonados de votar gratis las cosas más o menos la misma posición que ha mantenido Esquerra en las últimas horas en cambio en Ciudadanos no descarta la opción de facilitar que Iceta sea el senador designado por el Parlament otra cosa es que ya cuando sea efectivamente

Voz 4 01:11 por dunar en su por qué el señor señaló que no daré

Voz 0931 01:14 os apoyado que pueda presidir la Cámara Alta en la votación

Voz 0228 01:17 allí Raúl marcaba Inés Arrimadas el Partido Popular dice que no es una buena decisión y los socialistas por su parte destacan que Iceta va a apostar por el diálogo por hablar claro también en la SER el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha reivindicado que Iceta es una garantía dice para la cohesión territorial

Voz 5 01:33 que dice lo que piensa vivir si cree que la mejor salida en un momento dado o lo dice estar de acuerdo más o menos lo dice pero a mí lo más importante es que conozco y sé su pensamiento respecto a lo que representa la soberanía nacional de lo que España lo ha ayer lo defiende la mañana

Voz 0228 01:52 más cosas la Guardia Civil y el FBI han detenido a treinta y una personas que conformaban una red que captaba a menores de edad para obligarles a realizar actividades sexuales por Internet amplía Carlo

Voz 0325 02:02 la operación se inició hace tres años y tras la investigación la Guardia Civil ha podido cerrar definitivamente una plataforma de Internet para videoconferencias a través de la cual se captaba a los menores varios grupos criminales la utilizaban para conseguir que grabaran vídeos de contenido sexual hay ciento cuarenta y cinco menores identificados la mayoría niñas de entre ocho y catorce años la plataforma sea administraba desde España aunque la mayoría de las actuaciones policiales se han practicado en EEUU de los treinta detenidos tres han sido arrestados en España uno de ellos hace un año en Alicante ya condenado a ciento ochenta años de prisión los detenidos se ganaba la confianza de los menores con juegos propios de su edad pero luego los convencían para que realizaran otras prácticas estas de contenidos

Voz 0228 02:41 igual ya sumamos que un dron obligado a interrumpir el tráfico aéreo en uno de los principales aeropuertos de Europa y el mayor de Alemania el aeropuerto de Frankfurt durante media hora se han cancelado los despegues y aterrizajes al detectarse ese aparato la policía germana está en estos momentos investigando de dónde venía pero se han reanudado ya los vuelos en ese aeropuerto diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado acaba de anunciar que si gobierna hará que el metro abra veinticuatro horas los fines de semana algo que ya intentó en su momento Esperanza Aguirre pero sin éxito el anuncio lo acaba de hacer en un desayuno informativo en el que ha sido presentado por el ex presidente Ángel Garrido Virginia Sarmiento buenos

Voz 6 03:22 días buenos días es el anuncio estrella por un momento en este desayuno previo al inicio de campaña se ha comprometido a mantener el metro en servicio veinticuatro

Voz 7 03:30 horas durante el fin de semana y también exigida

Voz 6 03:33 el compromiso de puntualidad en el Cercanías para que devuelva el dinero a los usuarios en caso de retraso de más de quince minutos también promete guarderías en los hospitales públicos y una reforma de la universidad que permita que sea financiada en función de sus resultados el expresidente Garrido ha presentado Ignacio Aguado como inteligente flexible con capacidad de diálogo ir con sobradas intenciones de gobernar ha dicho que el centro es una convicción y una estrategia IPI hilos los piropos los ha devuelto Aguado en forma de valentía por dejar el PP y su puesto en Europa insistía el candidato en que los partidos no son sectas y que se puede salir de ellos sino comparte su proyecto

Voz 1434 04:08 esta próxima medianoche comienza la campaña electoral en Madrid con la tradicional pegada de carteles más cosas el venimos contando esta mañana en la SER un juez de Madrid ha dictado la primera condena por el caso Funnydent obliga a Mapfre a pagar a un cliente diez mil setecientos euros como responsable civil por el cierre repentino de las clínicas dentales

Voz 0089 04:25 Alfonso Ojea la causa principal por el cierre de estos centros odontológico instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Navalcarnero pero al margen de este procedimiento uno de los afectados representado por el letrado madrileño demandó a la aseguradora Mapfre que cubría como decimos la responsabilidad civil ahora en una sentencia contra la que cabe recurso

Voz 8 04:46 el juez da la razón al cliente y obliga a la aseguradora a abonarle más de diez mil euros

Voz 1434 04:52 se grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 9 05:01 en el Larguero tratamos todo el deporte e incluso

Voz 1995 05:04 algunas cosas más tupida ornato Briz como Reid como se hizo en tu lengua

Voz 10 05:08 lo de serlo no se victim Kirchner el español como se dice después cierta sino no ser si va ser o no ser eso a hacer exótico

Voz 1 05:20 el viernes pasado

Voz 11 05:22 T por El Larguero Ia haremos de todo el deporte de lo que surja

Voz 12 05:27 esto

Voz 10 05:29 antes de nacer

Voz 12 05:32 eh

Voz 0228 05:34 todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Cadena S

Voz 2 05:41 servicios informativos

Voz 13 05:49 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 05:53 Toni Garrido dirige cinco minutos una hora menos en Canarias les gusta la música verdad

Voz 14 05:59 conocen a alguien a quien no le guste

Voz 1995 06:07 la música la música no es más que un grupo de seres humanos soplando golpeando deslizando objeto sobre cosas generalmente hechas de madera plástico metal humanos tocando la vez cada uno de ellos con una función concreta ordenados de agudos a graves a la izquierda las cuerdas formando un arco con los primeros violines luego los segundos violas Chelo y con trabajos en el centro las maderas adelante las flautas y por detrás de ellos os clarinetes y los pagos lo que brilla tras los bronces muy potentes curiosamente con Nos y luego las trompetas trombones la tuba al fondo con los timbales en el centro están los instrumentos de percusión cada uno de ellos mirando de reojo siguiendo los cortes quirúrgicos que da una navaja Lara al aire la música es quizá la mejor muestra de lo que el sudor humano es capaz de conseguir con determinación y empeño pues eso y lo de la declaración de la renta cuya campaña por cierto empieza hoy pero ese empeño glorioso de la música no lo de la renta tiene su revés

Voz 9 07:04 no es nada difícil pasar del extremo orden al caos

Voz 1995 07:09 caos no confundir con la anarquía se produce cuando esos queridos seres humanos deciden dejar de tocar a la vez priman sus intereses particulares desaparece entonces la armonía confundir con anarquía y la música pasa a ser ruido Carles Casajuana muy buenos días buenos días a usted le gusta la la música sea André la música europea sí sí sí suena bien la música europea hoy suena muy bien

Voz 8 07:41 es de Europa

Voz 1995 07:43 claro pues ir a lo mejor que intentamos hacer música a favor de la Unión Europea no estará bien porque una cosa es escoger un tema de Beethoven que así cualquiera

Voz 1 07:56 otra cosa es por ejemplo del Partido Popular Europeo de oponer una una letra actual Stein ya está un grupo de pop holandés que se llaman los pero Junior Boys

Voz 15 08:13 pues esto

Voz 1995 08:18 que están en contra del Brexit deseaba del Brexit de Junio son holandeses lo mismo son fans del Ajax y así les va están llorando ahora mismo vamos a hablar de Europa vamos a hablar con Carles castellana acaba de publicar la novela las bombas el diablo porque además de ser buen escritores diplomático ha ocupado puestos en lugares como Bolivia o Filipinas que hasta muy lejos ha trabajado en la Unión Europea y fue embajador en Reino Unido en tiempos más tranquilos si que si ya lo dejé que estaba todo en orden te Ése fue en el dos mil doce dejó aquello como una patena sito recogido todo bien atado bien los ya bajarle el felpudo no fue embajador en el Reino Unido de España el Reino Unido de dos mil dos mil ocho dos mil doce así que puede como que comprendan mejor que todos nosotros Quiles tapas

Voz 16 09:05 cuando a lo que fue el utópico sueño de un continente

Voz 1995 09:11 es positivo Europa esto se pregunta el dos mil diecinueve fíjese es posible Europa

Voz 8 09:16 son los posibles sino que está aquí el Brexit demuestra que que no es irreversible totalmente pero es muy difícil de revertir

Voz 1995 09:25 es muy complicado esa le oigo hablar ahora digo es que estamos en el estómago y llenos de Brexit estamos ese estómago antes una cosa cada vez que hay ya en más

Voz 8 09:42 fíjese estamos comiendo eso cabría en el que el veinticinco no no es un divorcio en el que todavía estamos hablando de de los derechos de visita de de ajustar las primeras cuentas nada nos queda muchísimo trabajo no me sorprendería que dos mil de cinco todavía estuviéramos hablando de esto

Voz 1995 10:03 pero no es un contrasentido lo contaba muy bien John Oliver un cómico sí porque la la comedia esto lo cuenta mejor mucho mejor que la que la crónica ejercer un programa que como el sistema en el que está basado en Europea sistema económico que es la base todo esto porque somos amigos pero el interés de prima por encima de de la amistad es punta ve como todo el sistema está basado en la libre circulación de bienes de personas solamente las colas en Dover de cada camión tuvieran que parar cada camión setenta segundo simplemente a comprobar los papeles del camión cosa que ahora no hacen porque estamos en todo Marco Común Europeo solamente si tuvieran que cada camión setenta segundos que estos nadas esas holas los papeles del camión si pasaste la escuelas llegarían a seis días en Dover eh seis días en Calais es que sí sí

Voz 8 10:55 pero esto es una metáfora no sólo de la dificultad de revertir la Unión sino de revertirla globalización es decir yo me imagino que saldrán de la Unión pero no tengo tan claro que vayan a salir del mercado único es decir que las colas de Cover yo no apostaría por Arenas eh creo eh lo que pasa es que ellos se metieron referéndum sin tener una idea clara de por dónde iban a salir sin tener un acuerdo de cuál era si no Cake significaban NO SE pues yo creo que el gran error de de David Cameron no convocar el referendo que bueno podía haberse hecho el loco no haberlo convocado aunque había una presión importante en la opinión pública usted ha hablado de interés para para Francia Alemanía la Unión Europea significa la paz para los países mediterráneos para España para Grecia para Portugal significa la democracia para los países del Este significa la seguridad significa la prosperidad económica para nosotros también pero el Reino Unido cuando ingresó tenía todo esto tenía pero bueno prosperidad en un momento difícil pero país muy muy rico democracia la tenía la paz las guerras nunca se habían librado en el Reino Unido siempre en el continente entonces ellos entraron por interés aquí en cuarenta cincuenta años el proyecto europeo funcionado mucho es muchísimo más ambicioso entonces ahí ellos empiezan la necesidad en algún momento de consultar a los ciudadanos y reclamar su autorización recabar su autorización para continuar adelante te pasa es que lo preparó mal ese tipo de referéndum preparar claro me voy a decir que no pero como embajador allí veía la tele

Voz 1995 12:42 la serie buenísima que se llama sí señor

Voz 8 12:44 la originan son fantásticas las dos citadas veía las vi me las Binter a quién

Voz 17 12:51 es obligatorio no para alguien como usted haberlo porque manejaba muy bien yo no las ponen pero es igual me la compré Islas Binter

Voz 1995 12:58 ah vale hemos sacado de esa serie le va a espantar porque está traducida ya a veces la traducción sino conoce el original no es no es la mejor cosa pero es una así que tiene muchos años que tener quince mínimo veinte años entonces fíjense como decían entonces hace quince veinte años como esa serie que quisiéramos y ministro de a punto muy claros sobre la postura tradicional del Reino Unido respecto a Europa

Voz 7 13:24 el hilo fisios pro europeo porque en realidad es antieuropeo siempre quiso que la Comunidad Económica Europea llegase a funcionar por eso hemos entrado ministro siempre hemos tenido el único objetivo de nuestra política exterior el crear una Europa desunida así pues hemos luchado contra los españoles con los alemanes con todos los franceses con franceses e italianos contra los alemanes y contra los franceses y contra los alemanes e italianos divide Event cera por qué cambiar ahora sí ha funcionado bien la historia antigua si nuestra política

Voz 16 14:09 es una serie de humor

Voz 1995 14:10 pero los análisis se sabe dónde está el juego decía un gran filósofo hace lo no puede ser más preciso análisis divide y vencerás si queremos estar en la Unión Europea porque somos anti europeos eso es la política de frase Michael Franz básicamente es la descripción perfecta de ese personaje lo que acabamos de escuchar esto es una parodia Nighy frases una parodia el permite vamos a hacer una pequeña pausa hoy es el día de la Unión Europea vamos a hacer pero luego hemos mitad en inglés que es músico de jazz que se llama Jamie Cullum elevó invitaba que tocó el himno de Unión Europea bueno en fin ahora se lo hacemos una pequeña pausa y ahora mismo se lo contamos a las diez y catorce minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por ahí

Voz 18 14:59 hola qué tal muy buenos días de nuevo la Gastro

Voz 7 15:01 la mía es más que cultura es parte de nuestra forma de ser muchos momentos especiales de nuestra vida están unidos a un sabor a una Roma presa en el Club del Gourmet de El Corte Inglés te encontrarás una exclusiva selección de productos que formarán parte de tus recuerdos más inolvidables los aficionados al buen vino podréis elegir las mejores bodegas nacionales e internacionales como Vega Sicilia o La Rioja Alta para las ocasiones importantes nada mejor que una botella de Dom Peñón o una selección de embutidos cien por cien ibéricos de marcas como Cinco Jotas hijos delito ese detalle dulces deliciosos bombones de Neu House chocolates Varona en El Club del Gourmet también puedes crear tu propia cesta personalizada para regalar no olvides incluir nuestra marca propia con productos de la más alta calidad y ancestrales tradiciones culinarias ir para darte un capricho con nuestras barras de degustación te diremos Bona Petit Club del Gourmet en El Corte Inglés la mayor y mejor selección de productos gourmet programas hasta mañana

Voz 11 16:04 áreas hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 19 16:16 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 7 16:35 claro

Voz 1 16:38 contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 2 16:44 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 21 16:50 radio lo quiero ser elefante yo presidenta usa la comparaba habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 7 16:57 escolares hago escolar el otro por separado

Voz 22 16:59 para no caer en la boca

Voz 7 17:01 digo eso para paradigmas constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joyeros porque no puedo yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena SER seamos realistas

Voz 2 17:24 puede abandonar tuvo invita sin que te lo esperes siéntate con sus amigos de Facebook oyente que pueden dejar de seguir te bloqueo jefe puede echarte

Voz 4 17:40 estaba yo en puertas toda la vida es incierto está pendiente de un hilo joder que Monroe pero tranquilo algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña lo perdona de camino

Voz 23 18:02 siempre estaremos contigo

Voz 4 18:04 a alguno desde que empecé a oir las

Voz 24 18:18 escuchas es tu vecino

Voz 7 18:21 y tú no tienes seguro

Voz 24 18:22 estar aquí ya más ahora eviten línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en directo punto com

Voz 2 18:33 protege con la alarma vive la alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene

Voz 25 18:47 escucha este es el precio de la hipoteca naranja desde

Voz 24 18:50 por más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE varían

Voz 25 18:56 le sigue estos son sus gastos y sus comisiones

Voz 1995 18:58 sí

Voz 26 19:01 exacto

Voz 7 19:02 Bastos cero comisiones con cero posibilidades

Voz 26 19:04 de equivocar tres coma no basta elegir bien

Voz 19 19:07 ECA naranja variable de ING la con todos los gastos gratis incluido el de tasación sin ir más con nosotros como siempre con cero cero comisiones condiciones ponían a punto es

Voz 1995 19:18 en Veinte segundos imposible explicarte todo el con

Voz 27 19:20 pero el confort y seguridad que tiene sentir el asistente de comer

Voz 9 19:23 compró Pilot del Nissan Qashqai lo que sí

Voz 28 19:25 es posibles explicarte que con el Nissan Qashqai disfruta

Voz 29 19:28 desde la última tecnología desde dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC e Iván acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta hace Nissan Innovation Prize

Voz 30 19:40 en la Cadena Ser

Voz 24 19:41 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 30 19:44 yo soy un funcionario restringir humanos

Voz 1995 19:46 tenido un hombre sin iniciativa sin imaginación inoperante con el ingenio castrado por la comodidad de vivir amarrado a la obra del presupuesto hombre Carles pasan poco usted esté esto es lo que dice el protagonista de las bombas del diablo es una comedia políticas se llama Serafín Serratosa

Voz 8 20:03 bueno yo creo que la clase política ya bastante tiene

Voz 1995 20:06 con lo que tiene como VRAC para que venga usted en poco

Voz 8 20:08 hay quien se ríe de sí mismo pero el deporte es por donde hay que empezar a hacer humor no más crisis diplomático aparte

Voz 1995 20:18 haber estudiado unos cuantos años en una carrera larga un político

Voz 8 20:24 qué diferencia hay sí hombre El político el el el diplomáticos Un funcionario decir vamos a ver la diferencia es la misma que hay entre el dueño de una empresa y el empleado por alto que es el empleado tiene al dueño político es que ha ganado el control de la empresa el funcionario tiene que servirle claro

Voz 1995 20:44 sólo el cinco por ciento de los europeos en él según un sondeo del propio Parlamento Europeo que se realizó el pasado mes de abril sólo el cinco por ciento de los europeos bien la fecha de las elecciones europeas dos datos no hablan de una gran implicación en unas elecciones que realmente pueden determinar nuestro futuro más más inmediato cómo solucionamos eso Carlas

Voz 8 21:06 bueno hombre yo creo que hay que intentar implicar más a los ciudadanos probablemente lo que necesitamos una Unión que vuelva a emprender proyectos que que atraigan no la ciudadanía no qué es aquello de la bicicleta la bicicleta separa pues es fácil bajarse peros el tren está en marcha entonces necesitamos que el tren está en marcha pero para eso necesitaríamos más apoyo más entusiasmo de la ciudadanía también no aquí hay un pequeño círculo vicioso y y bueno yo espero que la selección los actuales ponga pongan en marcha el Parlamento Europeo y tiene mucho más poder muchas más competencias que las que tenía hace diez años entonces antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa entonces hombre es importante que

Voz 1995 21:59 estamos hablando en el Día de Europa porque hoy es el Día de Europa estamos hablando con Carles Casajuana acaba de publicar una novela las bombas del diablo eh estamos dando el porque además de buen escritor ex diplomático a ocupa

Voz 32 22:10 todo lugares no

Voz 1995 22:13 mucha relevancia en Bolivia en Filipinas fue el embajador de España en el Reino Unido hasta el año dos mil doce ya hemos quedado que cuando él se fue esto estaba a qué problema no había ninguno vivimos en una época en el que todos estos problemas al final tienen una cara en forma de ficción ficción política que respetaban mucho interés en todo el mundo aproximaciones desde todos los géneros tenemos la política medievalista dijo de Tronos

Voz 1 22:41 el pluralismo pedagógico y una serie danesa pues amigos han es esto

Voz 7 22:49 lo más deprimente es como todo el equipo ha tratado las elecciones

Voz 1995 22:52 las gentes de la comedia en este caso en España con bota Juan

Voz 7 22:56 los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político va bien que luche por el futuro de nuestros ojos pero Papa

Voz 1995 23:05 lo dejas ahí yo tenemos también series de de enredo como secretos de Estado

Voz 2 23:11 la democracia no es mi medio este ir a la sombra de incompetente la última gala de los Goya la gran triunfadora fue el Reino con su ya clásica escena del balcón

Voz 7 23:23 hastiado muchas fijados desde Juan grabación

Voz 1995 23:31 es para despertar el interés en público habría que hacer una gran serie europea de ficción pero basada en Bruselas con con Annan sexo con drogas con con con elementos de de la vida que llame la atención al espectador porque sino parece que no despierta mucho interés

Voz 8 23:47 a ver si algún novelista se pone bueno estoy novelista el fiscal sí ha dicho en mi novela es una novela política yo creo que en una parte no es básicamente una novela de humor es una novela de humor sobre la corrupción municipal la parte política es si está ahí porque no porque porque lamentablemente la epidemia de corrupción que hemos padecido en este país durante muchos años ha sido en gran parte corrupción política eh pero la idea reírme de la de la corrupción e invitar a los lectores ríen conmigo la corrupción no decir someter la epidemia de de corrupción que hemos tenido un tribunal particular que no tal vez no sea el más justo nervio mil más implacable pero quieres el Tribunal del humor

Voz 1995 24:36 sería una buena señal sino la corrupción opciones que hemos superado el problema no sé si estamos como para eso todavía no lo sé

Voz 8 24:43 Nos ayuda digerirlo yo creo que para para superarlo necesitamos obviamente que que intervenga la justicia que es que tiene que ocuparse pero el humor nos ayudan los ácidos gástricos de del humor son muy buenos para digerir estas

Voz 1995 24:57 hombre aquello Tom lo de la comedia es tragedia más tiempo

Voz 8 25:01 sí indudablemente éste es así la conocen yo creo que tienen un poco trágico pero también cómico yo estoy de acuerdo yo creo que estos tipo de libros novelas y lo que tú preguntas es un poco cada uno no no a mí nadie ha ofrecido una maleta de enero para mirar por otro lado y no sé cómo va a reaccionar así

Voz 1995 25:20 es cuando éste cuando llegas a las eh

Voz 17 25:22 porque a mí tampoco no Hacienda alguien no sé qué estamos haciendo aquí estamos todos los que decimos no no no no para mí

Voz 1995 25:32 pero consistiría Carles nadie como como embajadora más tiene cierto poder

Voz 9 25:37 nadie se acercó Carlos

Voz 1995 25:40 tengo aquí unos billetes en primera clase

Voz 8 25:43 me de treinta y dos años de ejercicio como funcionario debo reconocer para mí una única vez un un amigo un amigo de Barcelona me pidió que por favor hace treinta años veinte en el Ministerio veinte Tato está bien tengo un problema en Cuba una empresa mía si pudieras tú mirar si el Ministerio está haciendo algo puede ayudarme yo cantaor oye que yo estaría dispuesto a como eran pitas esto porque no no lo no lo no disculpa bueno es la única debo tengo tenido muy poca muy poca relevancia

Voz 1995 26:24 cómo es que ahora ya no no sé si lo ha hecho usted muy bien o muy mal Civera

Voz 17 26:30 pero ahí hay un gran título para Mandela tengo un problema ahí en Cuba de una novela pero yo creo

Voz 8 26:40 administración central en España no es no es corrupta yo creo hay muy poca corrupción

Voz 0978 26:46 es más en la en la mesa

Voz 8 26:48 hacían autonómica y municipal

Voz 0978 26:51 sí es curioso que España hay cosas

Voz 8 26:53 las en las que es inimaginable la corrupción y en países corruptos por ejemplo es un país corrupto es verdad se pagan Se puede sobornar a un médico para saltarse la lista de espera para una operación de aquí esto es impensable imposible es imposible por suerte no en un país corrupto de verdad es imposible fiarse de las notas de una universidad de aquí hombre salvo excepciones que de las que hemos tenido algún ejemplo reciente pero creo que la Universidad es bastante serían esto al menos la universidad sabías pero es Londres la universidad y cuando no está fuertemente conocemos lo corrige lo llevamos a decir que no desde ese punto de vista no no no es un país corrupto

Voz 1995 27:36 no estoy de acuerdo no Carles no se conoce por ejemplo darle

Voz 8 27:40 es el ofrecerle dinero a un juez en una causa para solucionarlo es una manera garantizarse una estancia

Voz 1995 27:47 sea el tiempo bastante clara pero usted que vivido allí los conoce bien sido el representante máximo de las instituciones españolas en el Reino Unido usted cree que existe alguna posibilidad por pequeña que sea de solucionarlo nuestra ciudad de que esto llegue algún algún buen puerto

Voz 8 28:05 pues mire yo creo que un buen puerto por una cosa porque a pesar de la parálisis actual yo tengo una gran fe en la democracia británica es decir están fragmentados por que cada diputado está representando los intereses de sus votantes entonces hay una gran fragmentación pero yo creo que llegarán alguna solución que les llevará tiempo probablemente esto exija o bien un cambio de liderazgo vienen unas elecciones bien un nuevo referéndum bien una combinación de dos o tres de estos es lo más probable que se Vero pero admiro más allá del sentimiento de estupor por la parálisis que que tienen admiro también el valor con el que son fieles a sus sentimientos democráticos iban a intentar llegar a una solución porque sabía

Voz 1995 28:56 Carles Casajuana sabe de estas cosas con lo cual vamos a hacerle caso y hoy el día en el Día Europeo vamos a ser optimistas o al menos no no vamos a ser pesimistas que es lo que se más un poco en la ambiente Carles Casajuana se lanza sin red a la comedia literaria con pompas el diablos libro divertidísimo cuesta veces Ella pues la corrupción genera hay un sentimiento de culpa pero sulfuro muy divertido les recomendamos Carles muchísimas gracias un placer muchísimas bombas el diablo

Voz 13 29:47 cuál

Voz 11 30:40 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0978 30:45 desde la ventana del todo se oye en el arte es el lenguaje que hemos creado los humanos para hablar con el alma arte el artista pone algo en la obra IS algo de alguna forma interpela al espectador Miquel del Pozo los jueves en La Ventana

Voz 7 31:01 con Carles Francino en la SER

Voz 34 31:11 conecta con Hoy por hoy país

Voz 7 31:13 de Instagram

Voz 11 31:16 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 35 31:23 ver más allá de Louis exclusivamente profesional escuchas música mientras cocinó tenemos una teoría o te unes al enemigo o no como hay mucha gente joven Nos hemos tenido que poner las pilas conocerla cara B de las personas como estáis vosotros ahora una vez que estamos allí es como si estuvieras viviendo una realidad paralela no eran

Voz 21 31:43 cómo estar en el set de una película Ésta es tal el contraste la venta

Voz 2 31:47 la séptima temporada con Carles Francino

Voz 37 32:16 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que verá cómo usar estado

Voz 38 32:28 por cierto sabe lo que ha pasado ahí no

Voz 39 32:33 mañana Marcelo un veinticinco Cadena SER

Voz 10 32:42 lo más leído en nuestra web hoy en Twitter toma el control de las lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 13 32:59 cuente con las

Voz 12 33:04 lo que pase

Voz 18 33:14 disculpe tiene una marisquería

Voz 7 33:17 le están buscando haremos Ben aquella joyería que pone

Voz 28 33:19 eso es sí dónde está el señor Cantando bajo la lluvia

Voz 7 33:22 ah no manía meses quienes se encuentran bien

Voz 28 33:25 la Alan vive un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Home Mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentra un precio mejor toro igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 9 33:44 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo y su caja hizo los platillos está pensando con los pies

Voz 28 33:52 se puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Mas

Voz 9 34:04 he rastreado recuerdo si hubiéramos sinceros alguna aseguradora banco operadora te ofrecido alguna vez el peor precio aunque

Voz 40 34:12 no todos que ofrece el el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio no es fácil pero es que yo soy rastrear punto com

Voz 0978 34:24 bueno no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras

Voz 2 34:32 el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario de apaga de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 41 34:49 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa José has puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes dice

Voz 9 35:08 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol en la Cadena Ser

Voz 2 35:13 no

Voz 11 35:16 hoy con Toni Garrido la única

Voz 1995 35:19 herencia entre Dios y un publicista es que aunque los dos son capaces de inventar un mundo Dios si sabe que no es publicista todos los jueves llega el momento de saludar a dos de las mejores mentes publicitarias pulida eso publicistas fiestas publicistas decidido que podría

Voz 22 35:35 porque mi hija lo dijo que ceder

Voz 1995 35:38 esto es cierto ha cultivado verdaderas diosas creativos de nuestra época Toni Segarra muy buenos días muy buenos días buenos días hoy en Madrid con nosotros los dos

Voz 2 35:49 por qué tal

Voz 22 35:51 estas semanas publicitarias publicistas sin paradas cada cada cinco minutos anunció en los a nosotros porque esto es

Voz 1995 35:58 sino la gente parar va por la calle Oyambre anuncio

Voz 22 36:02 que hemos salido a la crisis porque me

Voz 1995 36:04 en un coche al anuncio un que ya

Voz 42 36:07 claro pero que está contando hombre no van a funcionar nueva función pam pum pimpampum sino para de comprar

Voz 1995 36:11 bueno de hecho la policías tantas partes notoria mucha gente Viendo Juego de Tronos

Voz 1 36:16 en escena se sorprendió todo bueno

Voz 1995 36:20 ya saben ustedes que hablábamos de Tronos estamos hasta la saciedad hartos del aeropuerto tronos medieval fantástica una de las escenas alguien parece ser olvido un vaso de estar completamente en esta escena

Voz 7 36:36 nos

Voz 1995 36:40 el capítulo cuarto de la última temporada mientras los personajes están brindando Chess se ve un vaso de cartón en el que parece dicen algunos no está muy claro el logotipo de estar aquí eh qué dices pues cuánto costará un estar da ese encuentro dos dragones fuera unas puestos carísimo algunos tienen que puede tratarse de una cadena de cafés irlandesa que está tiene sede muy cerca de su donde ruedan entonces esto es que ese descuido se ha hecho viral tan viral que provocado que que las ventas de la marca se multipliquen por diez incluyen además los tuits comentarios de los propios actores de la serie bromeando sobre las posibilidades mercantiles esta empresa en la que en la capital de los siete reinas Fidalgo de Juego de Tronos poner una etarras ayer en fin después un fenómeno así uno piensa esto esto es muy raro que sea casualidad

Voz 22 37:33 pero no es lo que es es imposible a mi me gustaría pensar que lo pensado un cerebro humano un publicista pero me parece tan bueno obviamente a mí me pasé yo creo es una gamberrada en esa escena creo que salen los dos de los dos creadores de la serie aparecen dentro de la escena como extras que no que no se fijaron en la marca sino que dirige vamos a colocar aquí una una señal

Voz 42 37:57 de la de poner yeso y eso se ha convertido a mí me me me haría profundamente feliz pensar que es un error porque me me reconciliarse con el error que es algo que reivindico constantemente y la gente se pone muy profunda y parece que no se pueden cometer errores pero es imposible

Voz 8 38:12 pero yo creo yo creo que hay una toda una tendencia de Madrid

Voz 22 38:15 desde el error aquí hemos hablado por ejemplo de que cuando los taxistas correcto de esta esta nación ha cambiado el fallo por ejemplo a la Junta Electoral Central creado para hacer campañas de de otra gente no de ese tono de Errejón poner banderolas de organiza once si no el marketing del error a gente que equivocas

Voz 1995 38:31 no hubiera hecho nada pero ahora se siente sí

Voz 22 38:34 estamos en campaña de Juego de Tronos sirve Starbucks al final la creado la propia gente que se ha dado cuenta he dicho que esto es una campaña pero fíjate en las os pido un ejercicio eso sí sí sí

Voz 42 38:45 pero un ejercicio de empatía tú te pones en la piel del dueño el productor de Juego de tronos que cuesta un capítulo diez millones de dólares y hacer que todo el mundo hable de tiene el mundo no es cuando debe costar pero yo lo más que me gastar son cuarenta en cinco países sino lo conseguí entonces debe ahora

Voz 22 39:00 dormir ese no sé si es una barbaridad pero no sé yo

Voz 42 39:02 con cuarenta y cuatro países no no dio que ponen de moda ya te digo yo eso lo vivido entonces pongo una campaña mundial cueste cien millones de dólares un capítulo Juego de Tronos cuesta diez entonces el productor y te llega al estar aquí dice oye que te doy diez melones

Voz 1995 39:17 Diez

Voz 42 39:18 el capítulo gratificaciones de millones de Perón perdón a Melo no es una excepción diez millones que hoy de millones pero como que no pero la campaña más barata de la historia

Voz 1995 39:27 se creéis que sea con

Voz 22 39:30 queremos creer queremos creer

Voz 1995 39:33 no está legalmente en esto les hagan salir ilegalmente no se puede meter publicidad dentro de con hay que señalar que es un mercado el Bossaso Merkabas muy regulado seguirán de verdad la sanción a la que se exponen es tremenda

Voz 42 39:47 yo que en menor que de millones de dólares fíjate que no sobre la barca industrial como esos errores de la vida de la publicidad engañosa deberíamos reflexionar sobre ello porque eso es una contradicción en términos hay una marca en la sociedad de consumo si hay una marca para vender ya está no hay engaño ninguno una marca quiere vender publicidad engañosa es una campaña electoral

Voz 1995 40:08 pero pero pero lo nuestro pero vamos a separar términos una cosa es la publicidad engañosa que consiste en hacer decir que es publicidad y asumidos

Voz 42 40:18 pero cuando hay una marca eso no puede pasar por una más que no tiene otra razón decir que hacer publicidad pero como

Voz 1995 40:22 no sois muy listos fije gente muy lista con mucho dioses dioses creativos o cincuenta y seis hace mucho tiempo el producto plasma que es pone producto entonces ves al protagonista de tu seria tu película lo que sea tomando algo por ejemplo subir una lista larga eh Regreso al futuro aquella que casualidad qué casualidad que Marty Mc Fly toma una un refresco concreto

Voz 1 40:48 va a tomar algún chico Fanta qué diablos es una falta sí

Voz 31 40:54 sin sin que sin parar

Voz 1995 40:56 quité son todas del mismo grupo fiel raro no perdón no no va con ya acabó descubrieron a mano e han hecho curiosidades zapatillas en Yo Robot

Voz 7 41:07 unas Converse All Star reserva del dos mil cuatro bonito cazado publicidad

Voz 1995 41:13 de compañías aéreas en series como House

Voz 7 41:16 yo creo que lo que es

Voz 22 41:24 es raro porque R

Voz 1995 41:28 habla muy bien inglés hablando de hablan bastante bien inglés y no habrá publicidad en las películas de James Bond nos incluso en la casa de papel una gran escena no vamos a este final que contiene pero Tyson

Voz 19 41:44 saldremos por otros hechos Módena creer porque te hasta el

Voz 7 41:50 por ejemplo la rueda

Voz 1 41:51 la prensa del Barça Ernesto Valverde

Voz 1995 41:55 hoy por en cuestión el pasado martes lo escuchábamos

Voz 22 41:59 la verdad es que ellos han jugado fuertes ha jugado bien dotados acelerante de Valverde la estoy estrella de una conocida marca de bebidas isotónicas casi impedía verá

Voz 1995 42:08 el entrenador del Barça estabilidad esa policía funciona si si no lo sé

Voz 22 42:14 todo lo que se repite en publicidad es porque ha funcionado tú cuenta

Voz 42 42:18 ahí van crees que vendió tobogán

Voz 22 42:21 sí muchas todo el mundo

Voz 1995 42:23 quería comprarse la gala aquí hemos hablado muchas veces Hollywood

Voz 22 42:26 me entero es una industria propaganda es decir la la la la construcción de la cultura americana de los años cincuenta que que que digamos que la anticipa Hollywood y luego vienen las marcas Yves Le dan a la gente en Europa todo eso que las vacas y las películas están prometiendo el tabaco las lavadoras los coches pero eso es una preparación propagandística de una de una invasión comercial

Voz 42 42:46 que de hecho lo que Page cada uno ponemos una profundidad que no sonoras

Voz 1995 42:49 pero es que de hecho lo vengadores son una marca

Voz 42 42:51 sabes que no es otra cosa que vender juguete una marca

Voz 9 42:55 es una franquicia

Voz 42 42:57 entonces funciona funciona muy bien eso de que la marca dan contenido vende mucho como yo os acordáis conviven más de los mensajes más claros más cara que la otra yo creo que no sea poner un yo pienso digo mi el ejemplo Juego de Tronos es bueno yo no sé si habrá pero Omega pues por porque diga bueno Omega que pagará un par de millones de dólares

Voz 22 43:19 es menos es menos cada porque tiene como componente de la puesta es decir te puedes no te puede salir mal de la casa de papel para el que el que apostó por papel cuando empezó no sabía que iba a ser fenomenal que ha sido claro es bueno pues hallazgo de hallazgo de Riesgo ahí de inversión

Voz 1995 43:34 sí eso es decir si llegas a un millón de espectadores llegas a diez no sé yo creo que en principio ya está da igual el éxito de la serio de la pelota

Voz 8 43:41 hola a cuestas es todo ha puesto el prócer plasman también existen la música y lo va a dar un ejemplo muy concreto la música country a menudo hace referencia a que la letra deja claro es bebes demasiado te bajaba muy muy mal si la canción te te hace pensar ya están estándares es curioso pero incluso en la música funciona

Voz 1995 44:04 claro yo recuerdo una campaña de Levi's

Voz 22 44:07 de de revistas donde Levi's era una especie de vuelta al que eran fragmentos de novelas americanas de Kerouac aparecía en la nalga Levi's es Dios has hecho presumían de ese producto realmente voluntario no es que todo el cine no estoy la cultura popular antes de que llegara más yo

Voz 42 44:25 en el cine había los baje no no pagaban

Voz 22 44:28 a Humphrey Bogart fumaba

Voz 42 44:30 la publicidad de una marca tabaco y estoy absolutamente convencido que de una en concreto ropaje hasta que alguien no dijo

Voz 22 44:36 con uno de los más míticos productores mes de la historia que es el de náufrago correo exprés eso Express no pago es decir es el director el guión la la marca de de los transportistas era ficticia y ampliar directo lo pareció que era que era creíble no era creíble porque no haya Mais a ver si nos dan permiso pasado su marca nosotros enfriarlo clara

Voz 1 44:57 usted no pagó

Voz 1995 45:00 esto no es un poco trampa porque el sodio volvemos en ejemplo unas pagas una suscripción también hay una reflexión que decíamos el otro día sobre que yo antes ponía la tele veía gratis fútbol las motos las series y las películas y ahora pago por ver el fútbol en Canal Series a las películas y las motos gana más de reflexión yo estoy pagando precisamente

Voz 42 45:22 para no ver publicidad no cómo estás pagando para que no te interrumpan el contenido vale pagará Si el contenido te parece bueno malo si la marca se mete en el contenido no lo interrumpe a ti no te molesta eso

Voz 22 45:34 pasaría por quitarla de las camisetas por ejemplo los equipos

Voz 42 45:37 no tiene sentido

Voz 1995 45:38 aquí abrir claro que todas las referencias de vale entonces es bueno la policía siempre

Voz 22 45:46 pero que a mí lo que me Gimeno a decir que por fin llevamos meses espero tocará el día en el que aquí hemos acabado

Voz 1995 45:57 por ejemplo a alguien para venderme un coche sea una serie con Tom Cruise subido a un coche entonces todas las seriamente tenga el único fin lo va a contar un viaje emocional pero el Fontes venderme un coche las las marcas van a acabar

Voz 22 46:10 haciendo sí lo habían hecho hasta ahora si nosotros nos podemos no he dado cuenta pero

Voz 42 46:15 de hecho en este programa Segarra dijo una cosa que me parece una grandeza es que Dios y la pues no me acuerdo pero pierda el acuerdo porque fue una pero yo era aquello de que Los Soprano lo ha pagado la mafia fíjate estoy absolutamente convencido que si está la mafia que tiene mucho dinero tiene un problema de percepción y tienen que blanquear la imagen sería perfectamente creíble la mafia que no ha tenido casinos a clubs porque no hace una serie claro tendió en la que tiene que quedar claro estoy absolutamente convencido que en un país donde el jurado son populares el peso de que tenga la gente la persona de a pie de la mafia pues joe bala condena hacia un lado a otro pues caerles bien a la gente eso es un valor porque Los Soprano no lo paga la mafia que tiene más dinero que Hollywood

Voz 8 46:58 eh eh

Voz 1995 47:01 ETA no sé por qué hemos empieza hablando de juego tronos llegamos hablando de de las sopranos del islam

Voz 8 47:06 en la en los cuadros de Carvalho

Voz 1995 47:08 es eso era propaganda propaganda incluso

Voz 22 47:13 si esta per a este caballo pero en el fondo pero la verdad que he visto en la Capilla Sixtina es un anuncio en el calvario que pasa es que ahora no hay un logo que poner en a tu alma gratis

Voz 1995 47:23 esto todo pero esto que decir lo digo porque además estamos celebrando doscientos años el Museo del Prado marcas Pazzini al cabo decir que Las Meninas tiene a las mineras hay plasmen porque te veas Reyes de fondo es un placer arriesgado

Voz 42 47:41 no te parece que es publicidad de la Casa Real

Voz 1995 47:44 estaremos apoyaba la publicidad es que claro ahora el llegar ya catorce de junio vamos a hacer el programa de desde el Museo del Prado ya ahora ahora podemos ir me cuesta un poco ver Las meninas como finalmente un producto gays ven pero es verdad que lo pagaba la Casa Real que saca la niña mona fuera lo más grande exacto bueno será que Velázquez pinta el caballero de Santiago solicita cuatro años después

Voz 22 48:15 si lo consigue lo que realmente quería en la vida que era ser aristócrata y mira que a él quiere para Toledo mira me explico es producto de ahí para el caballero Lábaro el reto no es capaz de Toledo

Voz 42 48:29 la que la meninas es publicidad de la buena lo vende caro volverá a hablar a publicidad la buena

Voz 1995 48:34 recuerden que estamos hablando de un vaso de café que aparecía sobre todo en tronos que ha dicho

Voz 42 48:37 que ha salido barato e esa de verdad lo digo no

Voz 22 48:39 muy barato deshielo Gonzalo Madrid muchísimas gracias como siempre un placer Toni Segarra abrazos

Voz 11 48:49 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 24 48:52 oyes puede ser un grifo que se rompe una tubería que pueden ser muchas cosas y ninguna para tu casa llamas a los bomberos ahora escucha inundado su casa Itu no tiene seguro a quién llamas ahora evite lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 33 49:20 no

Voz 34 49:24 conecta con Hoy por hoy

Voz 7 49:26 a través de Instagram

Voz 11 49:29 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 37 49:36 con las horas el día va acumulan hechos

Voz 1995 49:39 tonta acciones discrepancias si desatino

Voz 37 49:43 todo con la dicen unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda derecha mover cuidado con el que aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 1 50:11 dado que la vacación

Voz 37 50:14 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 10 50:26 hora veinticinco estamos esperando en la SER

Voz 43 50:32 te Comores yo soy una mujer pasional es vivir la vida

Voz 44 50:38 gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí dado mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 7 50:47 además magnífica para oyentes que sepa logra

Voz 4 50:51 hoy la ciudad de verdad hoy Lahoz que han ver bueno tampoco se pase

Voz 11 50:55 en la pantalla de tu smartphone pulsa el logo de la SER

Voz 19 50:59 pero pero Oramas tendencias boletines opiniones títulos opciones para compartir o crear tu propia play list programas las eh con un dedo toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 9 51:18 cuenta con la cena pase lo que pase

Voz 24 51:27 tengo un problema no pueda afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido en la bombilla del baño min noventa pero esa tienes Alozie está muy cerca

Voz 19 51:36 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas Bin

Voz 7 51:42 pura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés

Voz 24 51:46 BRICS que arreglamos hoy ceño el destino le apetece comer algo como secretario una muerte súbita de Burgos Pamplona unos plátanos de Canarias está intentando te elige la procedencia del ganador del bote de la Primitiva de esta semana tiene razón me giro por los cerros de

Voz 28 52:03 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera gana el bote de más de veintiun millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más Joker

Voz 9 52:10 loterías de recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 24 52:14 ah mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma ya desde que robaron al de esto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo me quedo tranquilas tranquila lo hacemos centraron en el sexto cocinan haber entrado perfectamente en esta casa

Voz 2 52:28 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 45 52:38 este mes en clínicas banda garanticemos la calidad y eliminamos los intereses cuarenta y ocho meses de financiación sin intereses en tus tratamientos de odontología medicina estética primera consulta gratuita ya Mayall novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés compite citan vivant apuntó es vibrante por tanto lo aquí medicina estética con calidad garantizada

Voz 7 53:01 a doce

Voz 12 53:04 su amistad

Voz 46 53:10 sin prisas la vida suena de otro modo piensan de otro modo el día nos ponemos en modo hora25 sin prisas también parejas de un poco

Voz 7 53:24 Nuestra sin prisas Cadena SER

Voz 11 53:32 hoy por hoy con Toni Garrido K

Voz 1995 53:39 mañana viernes donde estamos Don Medina del Campo estaremos celebrando los veinticinco