Hoy por Hoy (09/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0228 00:11 buenos días Toni la OCDE advierte uno de cada diez puestos de trabajo en España corre riesgo de desaparecer por la automatización es una de las conclusiones de un informe que está presentando en estos momentos la organización Ike destaca también que las capacidades numéricas por ejemplo en nuestro país están por debajo de la media lo que complica a nuestra adaptación a trabajos digitales amplia Rafa Bernardo

Voz 1762 00:31 la OCDE analizan el informe sobre competencias dos mil diecinueve como de preparadas están las poblaciones de los treinta y seis países miembro para el cambio digital y las nuevas tecnologías de España destaca que en torno a un once por ciento de los trabajadores necesitan más formación para escapar del riesgo de automatización en sus puestos de trabajo una situación mejor que la media de la OCDE que está en el trece coma siete por ciento sin embargo el texto destaca que España se encuentra en uno de los peores puestos de comprensión lectora y matemática habilidades clave para sacarle todo el partido al mundo online Ike cerca del treinta y cinco por ciento de los adultos entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años tiene carencias en competencias digitales muy por encima del diecisiete por ciento de la media de la organización

Voz 0228 01:08 por lo demás Miquel Iceta va a comparecer ante los medios en el Parlament de Cataluña a la una después de conocerse que el PSOE propone para presidir el Senado antes en la Cámara catalana se está despidiendo Inés Arrimadas que participa por última vez antes de irse al Congreso allí estaba Paul rumbo bon día

Voz 0225 01:22 bon día Arrimadas ha sacado su último cartelito como ella misma ha calificado en este caso como denuncia de que esta noche han aparecido unos lazos amarillos pintados frente a su casa la hasta hoy líder de la oposición visiblemente emocionada cuando ha recordado su paso por el Parlament ha tenido palabras de agradecimiento para todos los diputados de la Cámara

Voz 0225 01:56 por lo demás como decías pendientes de la comparecencia anunciada por Miquel Iceta dentro de dos horas después de la polémica que han levantado su elección como candidato a la presidencia del Senado el PSC no tiene garantizado el éxito de esta candidatura que se negociará hasta el pleno extraordinario del miércoles que viene

Voz 0228 02:10 el juicio se declaran más testigos vecinos de distintos municipios que votaron en el referéndum ilegal del uno de octubre alguno ha llegado a reconocer que los Mossos d'Esquadra estuvieron allí como estar en un día normal de elecciones vamos al Supremo Aitor Álvarez el abogado de

Voz 0225 02:23 si Sánchez trae a estos testigos para intentar demostrar que el ambiente fue de calma yeso quizás puede ser favorable a sus clientes pero más complicado para Joaquim Forn cuando esos mismos testigos enmarcan a los Mossos como una pieza más de una cita electoral normal

Voz 1434 03:05 Justicia abre juicio oral contra el exalcalde de Navalcarnero Bartolomé Santos por el pago de más de diez millones de euros por un polideportivo del que no llegó a construirse ni un quince por ciento la fiscalía acusa al ex dirigente del PP de prevaricación ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1473 03:19 ya decretado abrir juicio oral contra el ex alcalde del Partido Popular de Navalcarnero Baltasar Santos contra la ex interventora Teresa de Jesús Hermida hay dos técnicos municipales por el caso del polideportivo de la estación un polideportivo fantasma que costó diez millones y medio Navalcarnero interrumpidas sus obras desde dos mil ocho Se certificó hoy pagó como construido en un noventa por ciento ni tan siquiera se ha edificado un quince por ciento el juzgado también requiere a los acusados para que presten fianza solidaria de diez millones y medio de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias

Voz 1434 03:48 Comisiones Obreras asegura que en los últimos diez años en Madrid ha aumentado la pobreza la desigualdad y la precariedad mientras se han destruido miles de puestos de trabajo son conclusiones que el sindicato ha trasladado a un informe que va a presentar en media hora Laura Guti una década en la que

Voz 1275 04:02 según Comisiones han perdido cien mil puestos de trabajo en la industria ocho de cada diez empleos son temporales hay doscientos mil parados más la riqueza no se distribuye de forma equitativa comisiones culpa al PP de dejar de lado lo público Jaime Cedrún sí

Voz 4 04:14 los cabos o reducir el gasto reducir las plantillas las inversiones y al mismo tiempo mandarlo todo la privatización familias que tienen los servicios educativos en el negocio de la empresa de educación los mismo la sanidad lo mismo en los servicios

Voz 1275 04:29 a pesar de que el PIB ha crecido en la última década más de un trece por ciento seis de cada diez hogares madrileños tienen problemas para llegar a fin de mes

Voz 5 04:36 la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Voz 6 04:38 va a entregar a las doce las firmas que ha recogido contra la reducción de horarios de los centros de salud una iniciativa que se está aplicando en catorce centros de salud de la región y que podría ampliarse al resto de la comunidad la próxima legislatura tenemos quince grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas Se van a quedar en los veinte

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:57 Jamie Cullum muy buenos días que Villa ese Player Nietzsche y Alberto les va ayudar a entender va a ser muy útil Alberto en esta charla que nos va a ayudar a que sea más fluida muy buenos días aquí también Alberto lleve Joan hay tuyo This Morning esta mañana tenemos una misión ni nadie importante hoy ya ya ya no Prison avanzada

Voz 11 06:28 Irlanda Escocia no todavía no tomado de suficiente café que usted

Voz 1995 06:32 pasó un mallorquín un sueco y un señor músico famoso de ese tenemos en nuestras manos de Future el futuro del continente Europeo sube Music a mí me hace un programa en la radio quiero también que haga que Jamie hoy es el día de la Unión Europea desde aquí desde este estudio en España debemos lanzar con mensaje simbólico mallorquín británico que intermedia en esta situación extraña creada por el Brexit tú te sabes el himno de la Unión Europea

Voz 12 07:20 eh no es muy fácil termina

Voz 1995 07:25 basta con de Beethoven entonces yo creo que Jamie desde este estudio central de la Cadena Ser que Europa nos está escuchando si tú te arrancas con el himno de Beethoven al piano este mensaje de unión poderoso amigos amistad dinero puesto descaro esto no tiene sea no tiene es un plan sin fisuras huidiza de me ayudas no es queme por el bien de la misión es mejor que yo me quede aquí y que hay que Txemi con con la responsabilidad sin presión pero con la responsabilidad absoluta del futuro de Europa y eso

Voz 11 08:15 no siento presión en absoluto

Voz 12 08:20 Gemma al piano día D

Voz 1995 08:22 la Unión Europea

Voz 13 08:26 sí

Voz 14 08:34 Chen Boluda en directo

Voz 15 08:40 no

Voz 1995 08:52 si es que esto lo rompe cada semana ya tiene viene James Ross a este programa lo de lo de Safina tenemos ese problema señoras y señores Jamie Cullum tiene un nuevo disco en unos segundos celebramos que estamos no sé si lo de Europa lo conseguiremos pensamos enhorabuena Jamie Cullum tiene un nuevo disco se llama Tola

Voz 16 09:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido qué bien estoy seísmo

Voz 1995 14:26 hablar del disco Jamie Cullum pero vamos a incluso ya algo más importante y es que Jamie Cullum trabaja en la radio excompañero clicks dicho esto que vamos a hacer no sé si es legal competencia vamos a piratear la señal de la BBC virreyes

Voz 3 14:50 es química

Voz 1995 14:57 es el programa de jazz que ahí hace cada semana Jamie cola grabado es evidente que lo grabamos a nosotros nos gusta más la radio en directo Yemen Jamie podemos harté unos guiones escaleta es un poco porque nos han dicho que has venido a aprender hacer buena radio a España

Voz 11 15:17 va al cambie este fiu por supuesto si esta es una es una excavación solamente para aprender cosas pero caer de los mejores como lo hacen los expertos había tranquilidad llevarse el reino por supuesto y cambiaron la cara del rito civil no no no los británicos no no tenemos nada enhorabuena porque lo estamos de música es muy bueno que los músicos y la sensibilidad el conocía

Voz 1995 15:44 miento los periodistas no tenemos eso que tú si tienes

Voz 11 15:47 enhorabuena verdad Billy las desgracias nunca he encantado de todo esto creo que yo iniciara porque equipo nueve años creo que los últimos tres años ha empezado a ser bueno en realidad porque es cuando bueno pues presentará en la radio no es fácil que te vas a reír se que me vas a un chiste con esto pero no es fácil sonar natural íntimo la radio independientemente de lo que estamos hablando en realidad pues con lo cual pues creo que me voy a llevar todo lo que me expliques

Voz 1995 16:20 bueno ese es un verdadero placer esta mañana celebrar que el pasado viernes Jamie Cullum pillaba muchos por sorpresa anunciando no somete que tienen nuevo disco que se llama taller en español sino que además el día veintidós de julio en directo en el Teatro Real en Madrid desde el y Universal Music festivo has convertido ya en algo así como el predicador del jazz las no hay mucha gente joven mucha aquí vamos los millennials de nueva generación que descubierto el jazz gracias a ti es fantástico porque es una música tan repleta de emoción virtud qué perderse la es una pena

Voz 9 17:08 así que

Voz 11 17:09 como en China creo nunca fue mi intención la verdad constituye simplemente quería hacer algo que fuese natural para ni las criticó la verdad es que tiene muchísima suerte de acceder a muchísimos tipos de música diferente ninguna era mejor peor que otra me encanta jazz me encanta el hip hop me encanta el Racing los compositores clásicos me encanta electrónicas y bueno pues cuando empecé a dedicarme a la música de forma provisional simplemente quería hacer lo que era natural para mí ellas nunca fue para mí sino que era algo que me parecía vital para mí que podría tener toda esta felicidad disfrutado muchísimo y se a la gente le gusta bien y si no pues no realmente no lo pienso

Voz 1995 17:49 es una muy buena idea que el próximo siete de junio estén pendientes del nuevo disco de Jamie Cullum hemos conoció también otra canción se llama Trinca

Voz 35 17:56 en sus once en la ciudad son son We Food

Voz 36 18:13 yo

Voz 12 18:16 no

Voz 1995 18:17 corrígeme si me equivoco Jimmy este son disco solo con tus canciones todas las canciones están compuestas por todos

Voz 11 18:27 o si en todas estas son canciones escritas por mí solamente hay diez la verdad entonces pues se supone que es la declaración más emocional más honesto texto hecho nuestra hora antes en este tipo de canciones el primero con las letras antes que con las canciones a veces empiezo con las melodías pero está vez pues accedían buenos pensamientos a mis diarios y escribí primero las letras era una situación totalmente diferente para mí

Voz 1995 18:57 te has llegado a responder sea porque en España eres tan querido y tan popular en España Jimmy clones así todo el mundo sonríe porque te queremos aquí Yemen

Voz 12 19:08 ah eres bueno

Voz 11 19:10 la uno de los grandes placeres de mi vida con porque me encanta navieras Belbel tengo muchísimos amigos aquí

Voz 9 19:17 si uno o los Linda eh

Voz 11 19:21 sinceramente no sé por qué pero creo que para mí cuando cuando estaba en el escenario pues pongo mi alma en el escenario nunca me queda nada para mí lo tengo todo en el escenario me di cuenta de que en España que veces en el Reino Unido tocas yo y dentro pues a lo mejor dentro a lo mejor les está gustando pero simplemente hace nada la de una forma muy tímida y su veloz o de ponía su pasión y Mela Mela Mela envían y el bucle maravilloso

Voz 1995 19:55 sabes que va de la dieta

Voz 12 20:00 eso pero quiero esto

Voz 11 20:03 no lo punto bueno también como muchísimas cosas estupendas cuando sí pero ahora más

Voz 1995 20:08 necesitase ayuda entre dio algo que algún sitio te te llevaremos cosas maravillosas que que ha hecho Jenny es reinterpretar llevará sitios extremos canciones que venían de otro sitio y les vamos a poner un ejemplo de esta de Rihanna el estudio buenos músicos Toni llevan a su territorio todo cualquier cosa música cualquier canción cualquier afición conoces a Rosalía es un fenómeno español y pues cuando la conozcas vas a empezar a hacer versiones hoy hace seguro el gran fenómeno español te interesa la música que se hace nuestro país

Voz 9 20:58 has hecho

Voz 11 21:00 bueno la verdad es que tienen una formación muy buena de algunos de mis amigos Inés de aquí de España especialmente en música de flamenco lo he conseguido entender un poquito más este idioma musical tan profundo también hay muchísimas cosas que decir la verdad con lo cual bueno también colaborado con el Alejandro Sanz antes eran alejándose golfo que bueno te me ha regalado una extraordinario se da da la verdad es que fue un gran placer así os he tenido una buena educación en este

Voz 1995 21:35 sabemos que si queremos algo de Jamie de de Coloma que regalarle

Voz 12 21:40 aceite de oliva se sabes que España yo les funciona cada vez se nunca falla aceite de oliva siempre triunfa

Voz 1995 21:48 es que un gran icono que comparten bregó digo Jamie Oliver es un gran enemigo en España por su forma hacer paella

Voz 9 21:55 sólo recibe

Voz 12 21:57 pero vamos no no es amigo tuyo no

Voz 11 22:01 ya no

Voz 12 22:04 y así es en realidad sí sí lo sé pero habla con luego lo importante es que el aceite que dio Alejandro Sanz no se lo es

Voz 1995 22:18 la historia es fantástica él utilizó un crédito estudiantil para grabar su primer disco que seamos Pipol

Voz 3 22:25 ah

Voz 1995 22:31 de este disco se quitaron quinientas copias se venden por más de cien mil libras ahora sí que sino las hubieras venido hubieras dicho muy negocios después sigo pones nostálgico

Voz 3 22:51 te gusta pero

Voz 1995 22:54 esta canción se llama guanches vía pop

Voz 12 22:56 muy bien conseguirse con veintitrés años y era uno de los artistas más vendidos firmó un contrato de un millón de libras con Universal lo que le permitió grabar Tuenti

Voz 3 23:12 sí

Voz 1995 23:15 sí Mis un gran melómano ha compartido su afición con todo el mundo incluso con con alguien que aparentemente no no es que la música bailar no se da bien con fines bruto

Voz 2 23:32 escribir es lo que ha dicho que trabajar

Voz 1995 23:38 con Torino este hombre hizo cantar a crines Wood lo que demuestra que eres nombre valiente me trate Tom Waits Cycling y huelga iPhone debería de vista Hansen

Voz 9 24:02 ah sí

Voz 11 24:04 su manual larga describir para la televisión para el cine es un arte en sí mismo y hay muchísima gente que lo va a hacer de forma extraordinaria me encantaría hacerlo más pero me encanta que haya gente que dedica su vida aéreo y yo pues la verdad es que soy un soy un niño en esto pero me encantaría hacerlo mucho más

Voz 1995 24:23 escuchamos en la banda sonora del Rey de los adoquines una versión del tema de los Killers contagia la pasión donde sean cualquier canción da igual si es un tema lento con Tom Waits que Clint Eastwood o en una versión de los kilos transmites pasión es muy difícil lo que tú tienes

Voz 11 24:54 claro sino que exitosa consigo hacerlo Jiménez lo que me gusta hacer nadie me dice lo que tenemos que hacer y creo que es bueno cuando se trata de hacer música de hacer cualquier tipo de Theo de lo que se creo que si haces lo que te corazón de la pasión debería ser fácilmente accesible desde entonces nadie te dice lo que tienes que hacerte lo contrario sería muy aburrido

Voz 1995 25:17 y luego está son los que nos roba la novias también este sábado la verdad es que la gente talento guapo venga ya el programa rabioso programa la

Voz 12 25:30 esto dará yo comparado con los cantantes infame nada pero pequeño consuelo y es que anotada Jamie se pone incómodo escuchar asimismo muchos artistas parecen incómodos con escucha su propia vida por qué es eso de dónde viene

Voz 11 25:51 eso no lo he hecho una pregunta bastante interesante estar primera pista que hemos escuchado del del álbum que utilice con mi beca estudiantil un ahora vale lo dice pues con muy pocos medios muy barato o el galardón escuchado en veinte años es la primera vez que la he escuchado en veinte años que entonces esa multa bastante miedo escuchar mi voz no dio pero es una sorpresa escuchar chaval la verdad es que no recuerdo muy bien porque este año cuarenta años entonces ha pasado muchísimo yo lo hice cuando tenía diecinueve con lo cual han pasado mucho veinte años

Voz 1995 26:31 sabes que esa es una invitación para ponerlo otra vez

Voz 11 26:33 sí

Voz 1995 26:40 vamos a hacer pero Chevy yo quiero preguntarte si estaba en serio hemos empezado hablando el día de la Unión Europea ahí amablemente ha sido ha al piano tú te has significado en este asunto yo miro año dos mil diecinueve hay una gran generación de gente que esto de poner nuevas fronteras nuevas reglas cuando parecía que ya las habíamos conquistado no suena demasiado bien y tú te has posicionado artistas como tú que han firmado una carta pidiendo un Brexit alternativo a finales de de este año y sería de la Unión Europea tiene algo que decir a la audiencia en España sobre ese tema

Voz 12 27:13 así

Voz 11 27:16 es muy complicado contesta a menudo porque la campaña para abandonar Europa en mi opinión no se llevó a cabo de una forma honrada con lo cual creo que todo el mundo no entendió que se estaba votando si estaba a favor contra la verdad entonces para mí bueno pues yo soy hijo de dos personas que llegaron al Reino Unido en un en un barco buscando asilo para mí pues Keating gol si tuviéramos a todo el mundo fuera de nuestro país pues yo no estaría pues esto es un poco cómo me siento en este sentido

Voz 1995 27:51 si compartimos muchos ese este pensamiento Jenny siempre vas a tener que pase lo que pase acabe el Brexit como acabé vas a tener hueco en nuestro país

Voz 11 28:01 no me puedo quedar

Voz 1995 28:03 ves ahora se niega es que somos es que hacemos también la radio sabes que la gente se quiere quedar en este programa el día veintidós tenemos una cita el veintidós de julio en el Universal Music Festival con Txemi Colombia además es que hay que querer a a músicos como ya porque nos hace la vida más fácil mejor no emociona y además siempre que deja roban nuestros no veas e muy bien pero yo estoy convencido que en esta canción vamos a escuchar con atención dice Madrid deberán dicho más lo dice dice claramente mató a tres mil sabe que lo hizo grande otra de el próximo siete de junio Jamie Cullum publican nuevo disco más grande más fuerte con las explosiones el día veintidós estará en el Teatro Real de Madrid el Universal Music Festival gracias de corazón por todo el disco por los discos promocionar por tu energía por tu discurso gracias a mí

Voz 11 29:07 pues muchísimas gracias a todos palabras y la verdad es que me siento muy afortunado después de todos estos años por poder venir aquí poder hablar con vosotros y poder promocionar mi música la verdad es que adoro venir a este país a tocar con lo cual muchísimas gracias

Voz 1995 29:24 Jamie

Voz 37 29:26 está

Voz 38 29:29 la

Voz 32 29:34 sí sí yo de general bien está bien

Voz 9 30:29 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:38 llega el momento de demostrar que el cerebro es unisex llegan las chicas según el sueco Lass chica las chica buenos días

Voz 5 35:51 ay que no me encuentre el auricular yo una mañana malísima eh hoy estoy muy concentrada pido perdón por Jack Lemmon

Voz 12 35:58 el presidente de las chicas el espacio de la Cadena SER

Voz 45 36:03 tal estáis

Voz 5 36:04 no quiero empezar con una frase mítica de Pitita Ridruejo que nos ha dejado esta semana vi a mucha gente no le conviene que llegue el Apocalipsis de favorita camisetas con él

Voz 1995 36:16 la gente pero mucha gente no le conviene

Voz 5 36:19 que llegue el Apocalipsis a otros si a mí me viene fatal porque tengo muchísimas cosas que hacer tengo limpios

Voz 12 36:25 para mí

Voz 1995 36:27 es recurrente el pensamiento que llega el apocalipsis yo estoy comprando como

Voz 12 36:33 imagínate

Voz 5 36:36 lo que me quedan muchas cosas por hacer mira a acabar Juego de Tronos votar el veintiséis EM repasar que es una cosa en la que estamos las mujeres que no nos hemos liberado todavía de la depilación

Voz 12 36:44 el error tengo que presenta

Voz 5 36:47 claro a mujeres maravillosas e inspirado en las señoras que me alegran la semana

Voz 1995 36:51 vale pues empieza ya no ya sé que a la gente con Marcos sigue el apocalipsis

Voz 12 36:56 eh

Voz 5 36:58 las primeras las que las futbolistas que este fin de semana van a jugar la Copa de

Voz 3 37:03 la Reina deberían tener este himno no

Voz 12 37:09 bueno este sábado recuerden se juega la final de la Copa de la Reina están recibiendo la atención que merece un evento sí

Voz 5 37:18 los Cármenes de Granada el Atlético de Madrid y la Real Sociedad la Reina Letizia ha confirmado su asistencia y es la primera vez que va a entregar este trofeo que lleva su nombre primera vez en la historia yo otro hecho casi tan importante por fin esta final se podrá ver en una cadena grande gorda en Telecinco justo antes del debate de Supervivientes en marzo se batió récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino con sesenta mil setecientos treinta y nueve espectadores aquí

Voz 12 37:44 pues nada que Bravo por ella es que estamos muy contentos gran nota

Voz 1995 37:47 inicia estaremos ahí apoyando viendo la final intensamente

Voz 12 37:51 Quema SRAS Nos inspirado estas tengo

Voz 5 37:53 dos de ficción ido reales que prefieres

Voz 12 37:57 venga venga

Voz 5 37:59 venga Juego de Tronos Web dos nociones de feminismo com las personajes de Juego de Tronos

Voz 12 38:05 que aquí ya que debería

Voz 5 38:07 a ser como mejor qué mal voy a Jack White mal Home bueno vamos es sin duda son ellas las personajes femeninos las que llevan la acción las carismáticas las que lideran las malas las buenas las que salvan el mundo todo muy bien pero hay algo que me está poniendo muy nerviosa la Khaleesi desde que se ha echado novio es un rollo absoluto esto nos puede pasar chicas y os estáis una pareja empezáis a ser aburridas es que no va mal si una pareja os apaga o hasta hace acomodaron os lo tenéis que mirar ilegales y está en una relación que no le da vidilla ninguno de los dos escucha esta conversación con tufo tóxica tóxico entre la Khaleesi que les no

Voz 12 38:50 no es y su cuñada ni siquiera estoy diciendo que

Voz 5 38:53 es la cuñada vale nada no le gusta mucho que la Khaleesi este

Voz 11 38:56 su hermano Andrés acento en ellas por las mujeres

Voz 9 38:59 fáciles de manipular hasta que conocía al otro lado de librando la guerra de quién manipuló a quién

Voz 5 39:12 pero caspa esta está quién manipuló a quién vamos

Voz 9 39:15 una conversación

Voz 5 39:18 al las relaciones no van de manipular al otro si aparca su lucha por apoyará a tu pareja un tiempo no está siendo manipulada si te siente manipulada no lo hagas entre acuñadas por favor basta ya

Voz 12 39:29 vale algunas señoras real que podemos ilustra la sección insigne

Voz 5 39:33 vamos con más señoras que me alegran la vida pero no porque sean inspiradora sino porque son un chiste un verdadero cuadro señoras de derechas que me alegran la semana esta la alcaldesa de saque de ese empadrona un montón de gente de su viejo todo esto es que son muy rojo fuera empadrona a otros y luego ella

Voz 1508 39:49 Isabel Díaz Ayuso no dejen de los ATA

Voz 3 39:52 pero que un atasco a las tres de la mañana un sábado en Madrid me parece que en Madrid

Voz 5 39:56 bueno pues seguramente no ya

Voz 9 39:59 debido a esto pues como candidata del PP me parece

Voz 5 40:02 sentarle como posible presidenta de la Comunidad de Madrid inaceptable pero como cómica involuntaria me tiene ganada el otro día hizo uso muy loco en la cámara

Voz 12 40:11 estoy hace mucho tiempo sobre imágenes antiguas de la Asamblea de Madrid

Voz 5 40:15 con fotos de Pablo Iglesias y gente de Podemos con las piernas abiertas y ella iba haciendo descripciones jocosas de esas fotos explicando el más In que un señor se sienta ya abre mucho las piernas invadido otro territorio ir creando paralelismos con sus errores políticos un ejercicio escénico vibrante postura número dos

Voz 3 40:33 la apertura de las éxito

Voz 46 40:35 acciones una postura te por cierto muchos diputados de Podemos ya tienen normalmente la Asamblea incluso se llegan a sentar muchas veces sobre las piernas cuando no a beber directamente de la botella o un solo

Voz 12 40:47 por ahí no de Verdi botellas

Voz 5 40:50 que no tiene sentido

Voz 12 40:52 acaba abortando los valores que predecir el vaso siempre

Voz 5 40:58 ya se queja mucho de que cada vez que que hablas en la critica dice cosas como

Voz 47 41:02 tengo que ir con miedo por la vida de cada vez que tenga una propuesta en positivo tener que someterme al escrutinio público como si estuvieran Saber y ganar sí

Voz 12 41:10 sí pienso consiste su trabajo realmente someterse al escrutinio público es elegida por los ciudadanos para someterse todos los días al escrutinio público precisamente por eso estás ahí

Voz 5 41:20 me encanta que compare la Cámara de Representantes con un concurso de Televisió es una cosa

Voz 12 41:25 estoy como si fuese yo la Pantoja lanzando de un helicóptero

Voz 5 41:28 no eso está claro yo ya yo ya con Ayuso terminado me quedan muchísimas cosas pero creo que queda poco tiempo quiere es que hablemos ahora de una ficción muy Rovio vale habéis oído alarde Araceli céntimo si el Araceli céntimo Gate entonces no no es el gran misterio del momento Araceli céntimos

Voz 1995 41:48 de momento es una usuaria de Twitter

Voz 5 41:51 Sobirà al porque tiene bloqueadas a miles de personas la mayoría personas con las que jamás hay gente con la que no ha hablado nunca ahora mismo para ser alguien alguien en España debes estar bloqueado por Araceli si no eres insignificante yo estoy bloqueada yo no lo hizo tampoco pero tampoco estoy Twitter bueno la gente pide a gritos ser bloqueada por Araceli pero ya es libre bloquea a quien quiera me encanta el ejemplo

Voz 1995 42:17 bueno son cosas modernas de de la Internet vamos a hacer una pausa y en unos segundos volvemos con las chica chica a en unos minutos

Voz 5 47:45 no has venido sola no estoy tan nerviosa estoy tan emocionada estoy tan contenta hoy traigo un fichaje cazó para las chicas

Voz 52 47:53 ya queden a la que quiera zurdo adiestra

Voz 1995 47:57 sí hoy en las chica Sakon paraje es es porque solamente viene Celia pero ahora ya sí ahora raster las chicas porque nos acompaña un fenómeno una pionera una fuerza de la naturaleza es campeona del mundo de boxeo dos veces de Europa Joan a Pastrana buenos días muy buenos días sí ha traído el cinturón de campeón a Kenny el sueco

Voz 12 48:19 puede con meses de convencer a la Cayetano se pone bueno

Voz 1508 48:24 te pega con todo

Voz 12 48:26 por qué

Voz 1995 48:29 el de viento en la verdad es que no siempre pero ellos que estás bastante bueno ver competir a Joan es un espectáculo así Se vivió la última vez que ganó en combate yo no quiero parecer impertinente pero tienes ahora ventanas

Voz 12 48:52 ocho años si es primera clase de boxeo la viste hace seis años que entre seis años tenías ni idea no no habían nunca he hecho nada nada de nada

Voz 1508 49:09 en un par de meses no más ahí

Voz 11 49:12 desde patadas cuando se centra

Voz 1995 49:14 que trascendió qué pasó ese día

Voz 1508 49:17 pues hacía ese deporte pero como no lo podía con el con el trabajo decidí seguir dándole la oportunidad al deporte contacto pero cambiar de disciplina

Voz 1995 49:26 día un gimnasio de boxeo Eva esto me gusta

Voz 1508 49:29 sí lo tenía en mente digo pues voy a darle la oportunidad al boxeo cuando entré ya no he vuelto a salir

Voz 5 49:35 eres campeona de Europa tres veces campeona del mundo te dedicas profesionalmente a esto puede vivir del boxeo

Voz 1508 49:42 a día de hoy sobrevive siendo otras veces campeona del mundo que es una pasada que podría decir que o debería de poder decir que vivo holgadamente pero no es así

Voz 5 49:52 hace unos años en el boxeo la brecha salarial entre campeones de campeonas hombres y mujeres el setenta ochenta por ciento ahora mismo más o menos como está ahora mismo

Voz 1508 50:00 pues depende de cómo yenes los pabellones eso no da igual si tú si es un hombre que es muy bueno y no llegó al pabellón pues la razón de eso va a cobrar seguramente este mucho mejor pagada que los hombres porque ya he cogido un nombre y la gente va a acude a cuando cuando compito pero se está haciendo ahora

Voz 1995 50:19 pero es verdad que el boxeo es un deporte que ejemplifica muy bien en todas sus facetas el sacrificio en todas las facetas en lo económico en lo personal en lo físico en lo mental porque detuvo dije bien Jero primero que es amigos de programas de que si si va de pegar y que no te peguen pero hay una gran carga mental el lo que tú haces

Voz 1508 50:39 es yo le achacó el el mayor porcentaje a la mente en este deporte porque si no tienes una cabeza bien puesta no eres nada tú puedes sacrificar tener gimnasio diez horas diarias pero si tu cabeza no está en forma y cinco minutos antes de subir al ring desvanece es mentalmente has perdido todas esas horas invertida

Voz 5 50:59 Icomos entrena a la cabeza

Voz 1508 51:01 visualizando una y otra vez teniendo las ideas bien claras sabiendo que tú eres el campeón y que lo que quieres no dejarte amedrentar por nada tener tener la cabeza al cien por cien es lo más importante siempre pensando en positivo

Voz 1995 51:17 a mucha gente habrá apuntado al gimnasio a boxear es decir usted siendo boxeo si realmente eran saco hacen rutina ser segundos dos tres cuantas veces por cierto puedes haber hecho tú la rutina de un dos un dos

Voz 1508 51:29 iba todos los días no no me voy al gimnasio

Voz 12 51:32 cuántos millones de cuantos millones de pues abre Chema

Voz 1508 51:35 lo que no sabemos contar extra

Voz 12 51:37 eso tiene algo que ver eso que hace

Voz 1995 51:40 más que hace mucha gente de gimnasio que va a boxear y contra guantera tiene que ver con lo que tú haces en un ring

Voz 1508 51:46 bueno algo tiene que ver porque si ya sales del gimnasio realizado sintiéndote bien contigo mismo ya tiene algo que ver porque esa sensación lo tengo yo cuando salgo de entrenamiento pero ya más específico a la hora de competir no evidentemente porque yo lo que hago es lo que hacen en la clase es mi calentamiento yo tengo que ir más allá pero no va desencaminado por lo menos esta están sumando sólo gimnasios a dar la oportunidad a este deporte que que estaba tan a la oscuridad

Voz 5 52:19 demasiado llevaban aquí en esta sección hablamos muchas veces de agresiones a chicas de miedo que se pasa cuando vuelve a casa si saber repartir bien así como tú ese miedo se quita cuando vuelve a casa

Voz 1508 52:31 a ver es un plus porque en tanto un hombre como una mujer si te pilla por detrás alguien que te quiera hacer algo malo que eres indefenso tenga un arma o lo que sea indefenso sí que es verdad que te sientes con mucha más confianza yo no tengo ese miedo por ejemplo yo creo que sí me pasase sabría cómo reaccionar no estamos exentos nunca de que nos pase nada pero pero sí que es cierto que yo me siento super segura

Voz 5 52:58 pues yo lo recomiendo para mí misma y todas las

Voz 1995 53:01 lo que está pasando con las mujeres en este país suena

Voz 1508 53:05 pues que no está pasando nada sólo que vosotros no os estáis dando la visibilidad que nos merecíamos porque nosotras estamos hay siempre lo que pasa que un poquito a la espalda de los hombres

Voz 1995 53:19 la parte de atrás pero tampoco es normal tú mire ella Belmonte Ana Carrasco Carolina Marín el Pro Telecinco va a emitir una

Voz 1508 53:28 sí sí lo hiciera cuya

Voz 1995 53:32 que sí que sí que estaba bien pero que está pasando estéis consiguiendo con algunas mujeres a la cabeza que esto cambie y en méritos vuestra

Voz 1508 53:40 sí la verdad es que nunca había despuntado tantas al mismo tiempo que a lo mejor es eso es lo que más choca y que ya no tendrán que dar la oportunidad de ver salir en los medios y darnos la cobertura que que nos merecemos y que no pare la cosa no yo creo que es que esto es hay que normalizar lo no tiene que ser algo excepcional

Voz 5 54:02 tenéis que hacer lobby hay que organizarse Vieri empezar a hacer lobby Joana sabemos que eres muy maja que de buena gente que que no te ofende si alguna pregunta tal pero en este espacio hemos puesto algunas veces una entrevista que hizo de la Morena donde te hizo un par de preguntas queda como a los medios están dando cobertura ya las deportistas pero a veces las preguntas no son las más adecuadas

Voz 53 54:24 el centro de la cantera del mundo felicidades le llaman PC ignoró como yo a los dos expositores esto sirve para la mesilla dice Belén retoque de no donan aquí a poco no tenemos todavía no tenemos una Piqué tuve una novia y que intentan está en forma ya intenta no contentísimo

Voz 5 54:43 iba iba de pregunta en pregunta que a lo mejor no están mejorando también la forma en la que los medios entrevistan a las deportista

Voz 1508 54:50 pues yo creo que cada uno puede hacer la entrevista como lo mientras que tú contesta es también como te dé la gana yo y mis respuestas la normalidad sume puedes preguntar

Voz 1995 55:03 tan educada

Voz 1508 55:05 contar lo que te dé la gana te voy a contestar como me saca de dentro y siempre pues pues intentando Si me han defendido no me lo van a notar dándole la mayor normalidad que que pueda haber

Voz 1995 55:18 no se puede ser tan tan educa suena como es tu rutina porque cuando tienes combates muy exigente pero en el día a día tú nunca dejas de ser boxeadora yo cuando salgo de la radio pues a la radio hasta mañana luego hoy pensando pero dejo de de de de pensar en esto tu vida las veinticuatro horas del día Luna en Marte los sábados domingos gira en torno al boxeo no te puedes descuidar por más que no tengas un combate a la vista como esta rutina

Voz 1508 55:44 pues me levanto prontito por la mañana

Voz 12 55:46 era uno

Voz 1508 55:48 siete y media hora

Voz 1995 55:50 otros eso de Díaz hay diabetes eh

Voz 12 55:53 que la gente este programa eso es bueno si

Voz 1995 55:55 a las siete y media

Voz 1508 55:57 me levanto desayuno y me voy a entrenar se bueno los domingos no señor señora pero si por la mañana que miento luego voy a casa o las cosas la compra lo que tenga que hacer voy a comer voy a un entrenamiento de la tarde ayer por ejemplo entre a las cinco de la tarde y salía a las nueve y media a nueve y cuarto

Voz 1995 56:19 no tienes combate pronto más

Voz 1508 56:22 buenos está previsto para para ver porque tú con pero todavía no como ocurre con mucha frecuencia bueno unas tres veces al año intentamos depende con qué deporte lo compares es muy poco o mucho

Voz 5 56:34 yo Joana me gustaría que me explicas es que se siente al Titan dejado KO alguna vez no es algo que no sucedía luego porque vio cómo tiene que es cuando reto