Hoy por Hoy (09/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es que vigilar frente a los viejos enemigos de la libertad en palabras de Vargas Llosa otra vez el populismo y el nacionalismo unos fantasmas del siglo XX reconvertido remasterizados en el siglo XXI nacionalismos que ya no son nacionales sino regionales populismos que ya no son decimonónicos sino que ahora van de nueva política digital

si ayer hubo la fiesta más espectacular que fue la de Pinault a cuyo hijo está casado con Salma Hayek pues pues ella estaba ahí Miuccia Prada estaba ahí todos los grandes coleccionistas del mundo estaban ahí las grandes galerías del mundo la música en este palacio maravilloso era Gospel y música flamenca Hinault que era no no os imagináis cómo disfruto la gente con la música flamenca siguiendo los guitarristas por todas partes todos los últimos en una noche está fascinante lluviosa pero fascinante

Voz 2

09:06

bueno depende si tienes una grúa quizás a ver si las obras no son para para la venta pero siempre es para promocionar artistas pero una de las más espeluznantes obras de arte que yo he visto aquí que no sé si es una obra de arte un comentario político es un barco que sólo estaba preparado para dieciséis pescadores en él metieron a ochocientos inmigrantes ilegales tratando de llegar a Europa y que se hundió de los ochocientos sólo XXVIII sobrevivieron este barco que fue rescatado a nueve kilómetros de profundidad en el mar es ahora una obra de arte y un comentario a lo que es esta exhibición ojalá vivas en tiempos interesantes esa maldición china tú ves este barco todo lleno de agujeros donde tanta gente murió es un comentario en el momento en el que vivimos de tensión hacia al inmigración etcétera etcétera lo que está claro es que en esta muestra que hay algo que no es popular es el artista varón blanco todo lo demás que sea minoritario y exótico está captando la atención para tratar de entender los tiempos en los que vivido