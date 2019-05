Hoy por Hoy (10/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 sobre las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:25 saludos qué tal está muy buenos días a medianoche ha sonado El preparados listos ya estamos oficialmente en una nueva carrera electoral carrera que empieza con la macro encuesta del CIS publicada ayer y que dibuja un mapa político español teñido de rojo el PSOE ganaría las elecciones europeas y también en diez de las doce comunidades autónomas que celebran elecciones recuperando por cierto territorios que perdió hace más de veinte años como la Comunidad de Madrid Comunidad donde Carmena podría seguir al frente del Ayuntamiento con pactos y lo mismo podría ocurrirle a Ada Colau en Barcelona veremos en cualquier caso el trabajo de campo de esta encuesta terminó antes de las elecciones generales por lo que no acusa su resultado ni en un sentido ni en otro los líderes han iniciado la triple campaña dándole el matiz que más conviene a sus intereses Ábalos del PSOE

Voz 1226 01:21 Madrid esto no es una segunda vuelta ni siquiera una segunda oportunidad para los perdedores que todavía no acaban de entender muy bien cuál ha sido la decisión que han tomado a los españoles y las españolas en esta selección

Voz 1727 01:33 también en Madrid Pablo Casado del PP pidiéndole a los suyos la remontada

estas elecciones son importantísimas seremos el contrapeso para que el Partido Socialista no lo tenga tan fácil y fijaos incluso para pactar el gobierno un partido socialista con correctivo el veintiséis de marzo le va a ser más difícil hacer lo que quiere hacer

Voz 1727 01:51 Albert Rivera en su sede madrileña en la batalla por la hegemonía de la derecha

Voz 0040 01:55 vamos a votar para que Sánchez Iglesias tengan un freno ibamos a votar para unir y no dividir a los españoles para sumar hacerte con talento que va a seguir llegando a este partido este partido no para de crecer

Voz 1727 02:05 al sur de la comunidad madrileña Iglesias planteando las elecciones la triple cita como una segunda vuelta de las generales

Voz 0684 02:11 estas elecciones van a ser muy importantes en clave estatal del resultado de las elecciones municipales autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad

Voz 1727 02:24 vox inauguró campaña en Paracuellos del Jarama un municipio madrileño con referencia guerracivilista porque en la Guerra Civil milicias republicanas fusilaron allí a dos mil quinientos presos y allí Abascal ironizó sobre Pablo Casado

Voz 3 02:38 hemos visto al señor Pablo Casado presidente del Partido Popular convertirse en un peregrino sin rumbo que hay que hacer el camino de Feijóo

Voz 1727 02:50 así llegamos al viernes al diez de mayo y la campaña comienza pendiente del hospital donde está ingresado Alfredo Pérez Rubalcaba en situación de extrema gravedad tras el ictus que sufrió antes de ayer es el hospital Puerta de Hierro de Madrid ahí está nuestro compañero Nico Castellano alguna novedad Nico buenos días

Voz 1620 03:09 qué tal buenos días Pedro pues esta mañana está previsto que se le realice nuevo escáner después de que ayer por la tarde el último resultado reflejara que continúa en estado de extrema gravedad esta obra Un coches de la Policía Nacional con las luces encendidas a gente en su interior custodian este sale del hospital ahora absolutamente desierta que desde las diez de la noche y hasta dentro de unos minutos a las seis y media de la mañana mantiene sus puertas cerradas desde aquí la última en salir fue Pilar Goya

Voz 0027 03:32 la mujer de Rubalcaba en la que habíamos anoche a abandonar el país

Voz 1620 03:35 esta Hierro sólo unos minutos después de que lo hiciera la cúpula del PSOE en muchos de los amigos y compañeros que están acompañándoles en estos delicados momentos

Voz 1727 03:43 Felipe González José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez entre otros han pasado por ese hospital las últimas horas el presidente del Gobierno en funciones adelantó por este motivo el regreso de la cumbre de la Unión Europea en Rumanía Aimar Bretos bueno

Voz 0027 03:57 buenos días en esa cumbre según fuentes del Gobierno Sánchez recibió el encargo de los Socialistas Europeos de ser él su negociador en la mesa de reparto de poder comunitario tras el veintiséis de mayo

Voz 4 04:06 lo importante es que la familia socialdemócrata que las fuerzas progresistas tengamos una representación importante en la próxima arquitectura institucional de la Unión Europea

Voz 1727 04:16 Estados Unidos China prorrogan sus negociaciones in extremis para intentar evitar que esta tarde entren en vigor los nuevos aranceles a productos chinos que anunció el alto

Voz 0027 04:26 a las seis de la tarde hora española está previsto que entren en vigor ese aumento que suma doscientos mil millones de euros

Voz 1727 04:32 la aquí en España el diario El País entregó anoche sus premios de Periodismo Los Ortega y Gasset y entre los discursos más aplaudidos el de Darío Arizmendi la voz de Caracol Radio el colega que hace el Hoy por hoy en Colombia recibió el premio a toda su trayectoria

Voz 1621 04:51 está en crisis el periodismo yo diría que está en transición está en crisis

Voz 0027 04:55 al periodismo el buen periodismo nos lleva a cabo

Voz 1621 04:58 claro

Voz 1727 05:02 y en los deportes el Valencia también se queda a las puertas de una final europea Sampe buenos días

Voz 0931 05:08 buenos días Pepa la de la Europa League tras perder de nuevo anoche con el Arsenal de dos cuatro en Mestalla tres dentro de la caset los dos del Valencia de Gameiro su rival en la final de Bakú será el Chelsea que eliminaba a los alemanes de la A cuatro tres en la tanda de penaltis después de terminar en Stamford Bridge con empate a uno en los noventa minutos reglamentarios más los treinta de la prórroga es la primera vez en la historia de las competiciones europeas de los cuatro finalistas de Champions Europa League son del mismo país en este caso Inglaterra Chelsea Arsenal Tottenham y Liverpool

el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días las últimas horas ha

Voz 0978 05:43 el lloviendo sobre todo en el Cantábrico lluvia que irá desapareciendo a lo largo de la mañana después va a ser mucho sol durante la tarde chubascos en el Cantábrico más oriental también en el Valle del Ebro en los Pirineos en el interior de Cataluña alguna tormenta puede descargar con intensidad más sólo en el resto ahora ambiente parecido a las últimas mañanas un poco más suave durante la tarde de hecho las tardes del fin de semana serán calurosas en el centro y sur de la península también en Canarias en el Guadalquivir y Canarias

Voz 3 06:10 máximas que pueden superar los treinta y cinco grados

Voz 0978 06:12 durante las noches las temperaturas todavía serán un poco va

Voz 3 06:15 has

Voz 1727 07:47 maduro volverá ser otro de los asuntos de campaña electoral sin duda deja tirados a a tantos españoles ese tren al que este grupo de Albuquerque su parte ni se llaman le ha dedicado esta canción que estrenamos hoy en este programa Dario De la Fuente buenos días hola Pepa buenos días

Voz 1621 08:06 la primera canción dedicada al de Extremadura en marzo porque lo es y que va a publicar hoy este sencillo que adelantamos sí que va a formar parte de un inminente nuevo disco buenos días a todos y a todas

Voz 1727 08:28 Nuestro tren hoy se suben Mariola Urrea Jesús Maraña hay Pablo Simón

Voz 1621 08:32 en un tren que ponemos rumbo a Valladolid a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido y su equipo les van a saludar desde el pueblo de mi abuela materna que en paz descanse desde Medina del Campo donde todavía tengo familia un saludo a toda ella vamos a celebrar

Voz 6 08:45 el vigesimoquinto aniversario de Radio Medina

Voz 1621 08:48 lo hacemos con JJ Vaquero con el profesor letona con David de Jorge Icon atención el mejor profesor de toda España que no es otro que Alfredo Corell de Valladolid

Voz 1727 09:01 y con mucho vino por lo que he visto que Tony y su equipo van a darse un paseo por alguna de las mejores bodegas de la zona así que abrimos la barra libre política

Voz 1621 09:11 empate Jara a que nos cuenten Aimar niña todos los oyentes eso era la embajadora del vino aquí pero siempre también cuál es ese asunto de la semana nacional o internacional que más les ha impactado y sobre el que quieren reflexionar para responder a esta cuestión en que clave van a votar ustedes estas próximas elecciones es una segunda vuelta o no tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta nuestro Whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta Days

Voz 7 09:47 súper tenis se llama este grupo Illa canción

Voz 1727 09:51 vivo en tren de Extremadura seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:56 por último Hoy por Hoy de la semana con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 6 10:04 las hoy prejuzgar si lo vamos a hablar organizar y es que el que está en el paro es igual de malo que el que está en el campo

Voz 8 10:10 pues bien una herramienta gratuita es tan rematadamente mal bueno no no si eso no se lo digan si no luego eh

Voz 5 10:15 antes de diciendo que para mí que yo no esté preparado pasa de lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merecen carpetas

Voz 3 10:33 tiene zapatos mocasines para hacer escalada como

Voz 0027 11:00 campaña dos día uno

Voz 5 11:08 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 11:15 sí campaña esta vez con un PSOE venido arriba electoralmente desde el veintiocho de abril y que ahora intenta que esa confianza no derive en una desmovilización de los suyos o de los potencialmente suyos Inma Carretero

Voz 1727 11:27 los socialistas abrieron la campaña del veintiocho de abril con una gran fiesta pero ayer lo que hicieron fue cumplir con el trámite

Voz 1709 11:33 al doce así es que entramos en el ámbito de la legalidad ir paso a pedir el voto clara

Voz 0806 11:39 de José Luis Ábalos el secretario de Organización hizo los honores en el acto central de Madrid de un PSOE conmocionado

Voz 1727 11:47 por el agravamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0806 11:50 el mismo día que el CIS pronosticó que el partido puede recuperar posiciones que tuvieron en los noventa ganando en feudos tradicionales del Partido Popular el exceso de confianza y la desmovilización son ahora el enemigo a batir del PSOE no hay segunda vuelta dos uno nuevo por tímida un nuevo desafío y un nuevo frente que gana llamada a la participación de José Luis Ábalos para unas elecciones que van a marcar también la política de pactos de Sánchez para formar gobierno

Voz 0027 12:18 eso lo tiene también bastante asumido Pablo Iglesias Mariela Rubio

Voz 1450 12:21 el Unidas Podemos aspiran a ser decisivos para las mayorías progresistas a pesar de que cuentan como indican las encuestas con perder escaños en buena parte de las plazas pero con todo confían en tener fuerza para reforzar la mano de Iglesias en su negociación con Sánchez a nivel nacional que les ayude a su aspiración de fondo la de tocar poder ejecutivo

Voz 0684 12:39 hay un ambiente de cambio y creo que estamos más cerca que nunca de gobernar en este país estas elecciones van a ser muy importantes enclaves estatal después desvía a XXVI vamos a tener que hablar de muchas cosas pero del resultado de las elecciones municipales autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad

Voz 1450 13:03 hablaba así anoche Iglesias en la pegada de carteles en Leganés Ayuntamiento el cinturón sur de la Comunidad de Madrid donde se va a librar una batalla crucial para los morados entre las dos almas fundadoras de Podemos Iglesias y Errejón la candidata de Iglesias is a Serra frente a ella Errejón Más Madrid en su tesis de que la morada es una estrella declinante y el espacio del cambio están

Voz 0027 13:24 sobre estrellas declinan la remontada

Voz 10 13:28 si algo demuestra los buenos entrenadores que se baja el vestuario cuando vas perdiendo la primera parte Hinault hablas de lo que se hizo mal dice es como hay que remontar como hay que jugar como hay que moverse en el campo como hay que sacar garra como hay que sacar raza íbamos a remontar estas elecciones

Voz 0027 13:43 el anoche en la apertura de campaña del PP en el centro de Madrid Nieves Goicoechea

Voz 1468 13:46 a Pablo Casado quiere remontar el veintiséis como hizo el Liverpool

Voz 1727 13:49 frente al Barça y con espíritu colchonero

Voz 1468 13:52 Leti dijo Se trata de infundir ánimo a la tropa a los equipos electorales a recuperar a muchos votantes que se abstuvieron Se fueron a Vox o a Ciudadanos y lo hicieron según datos del partido porque estaban decepcionados con las políticas de Rajoy con su forma de gestionar la corrupción Cataluña o la actitud con la moción de censura por eso ocas dado animó a la movilización para frenar al Izquierda dijo para también parar las políticas de Pedro Sánchez es el juego de contrapesos que ayer reivindicó el líder popular sobre el CIS poco crédito le al PP el candidato madrileño José Luis Martínez Almeida cree que este organismo de encuestas se equivoca al prever un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid

Voz 0027 14:32 que viene a ser más o menos lo mismo que sostiene ciudadanos Óscar García

Voz 1084 14:36 ciudadanos comienza la campaña sin creerse los datos del CIS porque según la dirección la encuesta también falló en el resultado de ese partido en las generales anoche Rivera aseguró que Ciudadanos será necesario en comunidades y ayuntamientos para frenar a sí

Voz 0040 14:49 ese día Iglesias si Sánchez Iglesias van a gobernar España tiene que haber una resistencia y una victoria para que sea un contrapeso al Gobierno de Sánchez Sánchez quiere subir impuestos

Voz 1084 14:59 de que haber gobiernos que bajen impuestos en estas elecciones los de Rivera aspiran a entrar por primera vez en gobiernos autonómicos y municipales creen que será así en plazas como Madrid Aragón o la ciudad de Valencia y con más poder regional y local Rivera tratará además de ganar músculo frente al PP para arrebatarle el liderazgo de la derecha

Voz 0027 15:16 aquí la ultraderecha de Vox se fue anoche a estrenar campaña a Paracuellos uno de los mayores escenarios de recuerdo de las atrocidades de la guerra civil

Voz 11 15:23 las ideas que venimos a defender para Madrid son las de la valentía que otros políticos ya no se atreve ni a defender

Voz 0027 15:32 es Rocío Monasterio la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid otra candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso la del Partido Popular pronunció ayer en una misma entrevista dos frases de las de pase VIP directo a las becas primero esta

Voz 12 15:48 luego a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener empleo basura que lo necesitaba estando oportunidades para corregir problemas que tenía

Voz 0027 16:00 hablar de empleo basura es ofensivo para la persona que está deseando tener ese empleo basura segunda frase Isabel Díaz Ayuso en esa entrevista con el periódico Madrid diario esta frase sobre la intención de Vox demandar el orgullo gay a la Casa de Campo

Voz 12 16:14 la Casa de Campo

Voz 5 16:17 ya no sólo porque son

Voz 12 16:18 de un bien patrimonial es también un escenario donde las familias durante el fin de semana de hacer deporte etcétera no creo que sea el sitio placas hoy no

Voz 0027 16:26 no es sitio para el orgullo gay porque hay familias allí Isabel Díaz Ayuso tuvo que rectificar horas después

Voz 12 16:32 desde luego el Orgullo Gay corre el Partido Popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre donde siempre eso sí fomentando el descanso de los vecinos y la normalidad de del Instituto San no voy a entrar en polémicas estériles

Voz 0027 16:46 seis y dieciséis de la mañana cinco y dieciséis en Canarias quedan catorce días de campaña dieciséis para las urnas otra de las voces de estos últimos compases de la semana es la de Miquel Iceta pidiendo a los demás partidos que no veten su candidatura al Senado eso sí acierta en vistas de que no va a permitir que su nombramiento se termina convirtiendo en un mercadeo Joan Bofill bon día

Voz 0931 17:13 día de hecho comentó ayer era que simplemente estamos hablando de sustituir un senador por otro Montilla por mil lo que ha sido siempre una formalidad un trámite decía

Voz 3 17:21 Barcelona iban tendrán parece Kamen no pensó enmarcadas ya

Voz 0931 17:25 lo entenderán yo no pienso mercadear una eventual candidatura a presidir el Senado por otras cosas y les decía a los independentistas que sería un gran error que el Parlament dejara pasar la oportunidad de que un catalán sea la cuarta autoridad de España el Parlament finalmente lo votará el jueves pero ayer fue el último pleno la última intervención de nueve diputados entre ellos de Inés Arrimadas

Voz 13 17:44 muchas personas del resto de España hemos venido a Cataluña muchas veces se despedía así la líder

Voz 0931 17:49 de la oposición con alguna lágrima de la casa

Voz 13 17:52 de muchas personas

Voz 0931 17:55 y agradeciendo a todos los diputados a todos lo mejor

Voz 13 17:57 en lo político ya veremos pero en lo personal le deseo lo mejor

Voz 0931 18:02 despedidas también de Laura Borràs de Catalunya Nuet de Esquerra en un día en el que parece mentira la imagen en el hemiciclo en el hemiciclo fue

Voz 3 18:10 la de la concordia Joan Bofill gracias buenos días buenos días

Voz 6 18:17 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche y se sube Marta Flick ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo nominales sabes no

Voz 1804 18:31 explicarlo bien que te entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe TN encuentros del bienestar punto es

Voz 2 19:02 en la Cadena Ser

Voz 0027 19:09 algunos insistieron en que podían llegar las diez plagas de Egipto si se subía el salario mínimo a novecientos euros al mes como se aprobó en esta pasada legislatura y finalmente meses después la Autoridad Fiscal Independiente que es un organismo poco sospechoso de estar echado al mundo de la revolución la idea confirma que ese incremento sustancial del salas lo mínimo no ha dañado el empleo amplía Javier Ruiz

Voz 1553 19:31 la subida del salario mínimo no ha costado ni un solo puesto de trabajo los organismos que auguraron entre cuarenta mil y ciento veinticinco mil despidos se equivocaron entre ellos el Banco de España dice la Autoridad Fiscal Independiente que constata que no ha habido ningún efecto en empleo y ningún efecto ninguna autonomía la subida novecientos euros no ha pasado factura eso puede abrir la puerta a que el Gobierno mantenga la subida del salario mínimo hasta los mil euros como ya ha adelantado esto es lo que ha ocurrido ya la autoridad fiscal independiente confirma además que está analizando lo que puede ocurrir a partir de ahora que el Gobierno elimine las bonificaciones a la contratación se gastan en ellas ni quinientos millones todos los años esas bonificaciones son ineficientes a esta hora la Erez estudia si es pertinente elimina

Voz 0027 20:23 las a partir del domingo las empresas van a estar obligadas a llevar un registro exhaustivo de las jornadas laborales de sus trabajadores de las horas de jornada lo van a tener que guardar ese ese informe durante cuatro años por si la reclama el propio trabajador o incluso la inspección laboral a partir de las nueve de la mañana vamos a analizar en Hoy por hoy hasta qué punto las empresas están preparadas ya para empezar a aplicar ese registro a partir del domingo y sobre todo qué ventajas va a tener esto para los trabajadores sobre economía una noticia muy llamativa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto una investigación por el subidón que pegó el precio de la luz durante el Barça Liverpool del martes Eladio la competencia da investigar por qué el precio del megavatio hora se disparó hasta diez mil euros en ese mercado secundario la causa fue que las previsiones de demanda de Red Eléctrica se quedaron cortas a las nueve de la noche por un consumo mayor que el previsto porque algunas empresas no pudieron aportar toda la energía comprometida para cubrir el hueco con urgencia y evitar cortes de luz hubo que pagar ese precio disparatado que equivale a diez euros kilovatio hora cuando el miércoles no llegó de media a los cinco céntimos en el mercado mayorista doscientas veces menos competencia decidirá si sancionar a las empresas que ofertaron esos precios excepcionales dice si hay fallos regulatorios que deban ser subsanados para evitar que se repita en cuyo caso propondría cambios al Gobierno pero insiste Red Eléctrica en que todo esto apenas tendrá repercusión en el recibo final sí que en principio los usuarios particulares no lo vamos a notar en la factura

Voz 2 21:56 cadena SER

Voz 0027 21:58 hoy por hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide repetir el juicio al ex presidente del Barça Sandro Rosell el Ministerio Público ha recurrido su absolución alega que se valoraron mal las pruebas que presentó la acusación sostiene la Fiscalía que los hechos dan por probados en la sentencia relatan una serie de negocios

Voz 5 22:15 irregulares y carentes de sentido

Voz 0027 22:18 datos en fechas relativas a la constitución de las empresas que los firman dinero que va dinero que viene sin sentido por cuentas de personas que no intervienen en los negocios dice a la Fiscalía que esta serie de movimientos sí sirvió según su criterio para blanquear veinte millones de euros de supuestas comisiones por derechos audiovisuales de veinticuatro partidos bueno ahora la justicia va a tener que decidir si repite o no ese juicio por el que Rosell fue absuelto fue absuelto hace menos de un mes después de pasar casi dos años en prisión preventiva y hoy leemos en El País que el Defensor del Pueblo le ha mandado un informe al Gobierno avalando la decisión de Instituciones Penitenciarias de paralizar un experimento con electrodos a presos violentos un experimento que se empezó a aplicar en dos mil dieciséis y que se iba a retomar ahora hay daba buenos días

Voz 14 23:05 buenos días y realizó en las cárceles de Huelva y Córdoba y consistían

Voz 1727 23:09 suministrar una corriente eléctrica leve de uno coma

Voz 14 23:11 con Miriam periodos en la frente de los presos antes y después de hacerlos el hacía el sujeto una serie de cuarenta preguntas para comprobar los cambios que presentaban en comportamientos hostiles y de rabia hasta ahora la estimulación eléctrica cerebral se había realizado a cuarenta y un presos violentos quince de ellos condenados por asesinato el objetivo era activar la corteza en la corteza prefrontal del cerebro que es el área que esta relacionada con la agresividad el Defensor del Pueblo ha apoyado que se suspenda esta práctica porque asegura que los reclusos al ser personas bajo custodia tenían limitada la condición de voluntarios con la que aceptaron participar en el experimento sin recibir nada a cambio aunque hubieran dado su autorización por escrito a principios de marzo el Gobierno de Sánchez ya paralizó el experimento cautelarmente aunque ahora se da carpetazo definitivo los autores de la prueba que se llevaba realizando de el desde dos mil dieciséis aseguran que las tendencias como la agresividad física cayeron entre los presos hasta un treinta y siete por ciento

Voz 5 24:08 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0027 24:23 Federico vamos a jugar contigo al English hay que ser anida

Voz 15 24:29 giro el primer giro hay era

Voz 8 24:35 en el resto

Voz 0027 24:37 viajero J además yo te pregunto niño OME la a esta musicales

Voz 5 24:52 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por punto es Cadena

Voz 1727 24:57 las

Voz 3 25:14 no te la actualidad cuando podemos llegar hasta ella

Voz 5 25:21 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 2 25:26 va a hacer que los escucha en antena

Voz 17 25:30 en nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor nos sintonizan se escuchan en nuestra web o en la toma el control de lo que quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 5 25:56 cuenta con las

Voz 1727 25:59 pase lo que pase

Voz 19 26:09 los deportes

Voz 2 26:13 hoy por hoy

Voz 0027 26:15 la Liga inglesa domina el fútbol continental los cuatro finalistas de Champions de la Premier Sampe buenos días

Voz 0931 26:21 buenos días Aimar y tres de ellos de la ciudad de Londres el Tottenham que disputará ladera de Champions frente al Liverpool y los dos clasificados ayer a Arsenal y Chelsea para la Europa League y por primera en esa es la historia de las competiciones europeas los cuatro finalistas son del mismo país en este caso de la Premier League inglesa apabulló al Arsenal anoche al Valencia en Mestalla dos cuatro hattrick y otro de la clase dos auténticos puñales que los de Marcelino no pudieron parar Marcelino

Voz 20 26:43 es una pena prácticamente pero que el rival tuvo tres ocasiones de gol que haya sido tan eficaz pero bueno también no sabíamos porque estos dos delante acumulan casi en lo que va de temporada cincuenta goles no

Voz 0931 26:54 aunque el técnico asturiano no achaca la eliminación sólo a esa festividad de los delanteros gunners factor importante también ha sido la pérdida de identidad

Voz 20 27:00 equipo en algo en lo que fuimos muy eficaces himnos llegó a estar ya ahora en esta situación en una final de Copa en una semifinal de la Europa League ir con opciones de jugar Champions lo hemos perdido hemos cometido excesivos errores

Voz 3 27:16 en privado de tener una eliminatoria muy igualada

Voz 0931 27:19 errores que como decía M que como decía Marcelino les han penalizado mucho en esta eliminatoria

Voz 20 27:24 en líneas generales creo que el rival nos generó nueve ocasiones de gol nos metió siete

Voz 0931 27:30 y sobre el dominio de la Premier en las competiciones europeas

Voz 20 27:32 cualquier equipo de la liga inglesa incluso de la parte baja de la tabla puede duplicar el presupuesto del Valencia o de cualquier otro equipo de la Liga española que no sean Real Madrid Barça y Atlético Madrid eso es así pero eso tampoco nos debe servir como excusa

Voz 0931 27:45 pero aquí no acaba la temporada para los valencianistas a los que le quedan todavía dos partidos de Liga para asegurar su participación en la Champions de la próxima temporada hay también la final de la Copa del Rey con lo que hay que pasar página Marcelino

Voz 20 27:54 tenemos que recuperar a los futbolistas que no han recibido un golpe fuerte desde el punto de vista ambiental allí dentro de tres días nos jugamos otra final mismos

Voz 0931 28:03 cimiento en la plantilla el autor de los dos goles del Valencia Kevin

Voz 5 28:06 en gol olvidar eso rápido porque nos queda muchas cosas al final de Copa de la tenemos que ganar algo

Voz 0931 28:15 es la segunda vez que Emery elimina su ex equipo en Europa ya lo hizo con el Sevilla sobre el de humor inglés

Voz 5 28:20 yo también cíclico de todas formas es Vueling que siempre está en primer lugar segundo tercero pública sigue en ese momento muy bueno en cuanto a equipos en cuanto

Voz 21 28:27 los jugadores encuentro a a lo que es eh todas

Voz 5 28:30 la plataforma televisiva ahora este año ha tocado el el pero los cuadros nunca eh nunca habíamos eso es verdad eso es verdad

Voz 0931 28:37 Diez que su rival en Baku será uno de los vecinos londinense es el Chelsea se imponía al cuatro tres en la tanda de penaltis después de terminar en Stamford Bridge con empate a uno de los noventa mil los reglamentarios más los treinta de la prórroga y con el penalti decisivo marcado por Hazard en el que ha podido ser su último partido en el estadio londinense con la camiseta del Chelsea esa final Arsenal Chelsea como decíamos el próximo veintiuno de mayo en Bakú otra opinión más sobre el actual Domini inglés del fútbol europeo la de Pepe Reina que anoche pasaba por El Larguero con Manu Carreño

Voz 0607 29:01 yo creo que en estos momentos a nivel competitivo a nivel de Liga nivel estructura dio mente estadios ya desde hace tiempo la Liga inglesa es el reciente Europeo hemos equipos el Real Madrid que son muy competitivos en el resto de la Liga creo que tendrá el premio

Voz 0931 29:19 además Luis Suárez se perderá la final de la Copa del Rey por una lesión de menisco interno en su rodilla derecha ha pasado una artroscopia es duda para la Copa América y esta noche arranca la jornada treinta y ocho en Segunda División Granada Tenerife a las nueve

Voz 22 29:34 tú

Voz 0027 29:36 o te alegras por el éxito de tus amigos

Voz 1856 29:39 y el otro contesta un amigo es un éxito

Voz 22 29:42 ah sí

Voz 3 29:46 tanto si les agradecemos siempre siempre los

Voz 5 29:49 dientes su apoyo es su lealtad a una excepción con cargas Francino sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 3 29:55 tarde de cuatro a ocho

Voz 23 29:58 hora menos en Canarias en la SER

Voz 1727 30:04 son las seis y media las cinco y media en Canarias desde esta medianoche ya estamos oficialmente en campaña el día veintiséis elegimos las corporaciones de más de ocho mil ayuntamientos la composición de doce

Voz 1084 30:22 lamentos autonómicos ya nuestros

Voz 1727 30:25 representantes en Europa hay mucho en juego desde la recogida de basuras a la movilidad la contaminación la gestión de la sanidad de la educación también cómo afrontamos los grandes retos de nuestro tiempo el cambio climático la igualdad o el reto migratorio pero aquí de momento estamos digiriendo las generales José Luis Ábalos PSOE

Voz 1709 30:47 la fortaleza no está saber ganar sino en saber perder yo noto que algunos no pueden ganar pero lo que es peor no saben perder alguno no se han enterado de nada

Voz 1727 30:58 la derecha arranca esta campaña como Ferrol anterior con su propia disputa interna para ver quién la lidera Pablo Casado estas siglas no son fines

Voz 1084 31:07 mismo nosotros no celebramos las derrotas no descorchando champán cuando sigue gobernando Pedro Sánchez que da igual que siga gobernando la izquierda y además bajo la presión de los independentistas y los comunistas porque total hemos sacado unos cuantos escaños más

Voz 20 31:20 que no han valido para nada o Alber Rivera

Voz 0027 31:23 también os pido al final que votemos por otro motivo

Voz 0040 31:25 porque hay que unir y sumar esta es la casa común del sentido común este es el partido que crece frente a los que mueren

Voz 1727 31:33 desde Unidas Podemos hacen también una lectura nacional de esta cita condicionarán dicen los

Voz 1084 31:39 el resultado es el tipo de pacto que se diseñen

Voz 1727 31:41 futuro Gobierno Pablo Iglesias estas elecciones

Voz 0684 31:44 van a ser muy importantes enclaves estatal del resultado de las elecciones municipales autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad

Voz 1727 31:55 y es inevitable que este comienzo de campaña esté pendiente de lo que ocurre en un hospital en el Puerta de Hierro de Madrid donde continúa ingresado Alfredo Pérez Rubalcaba más

Voz 0027 32:05 estado de salud es extremadamente grave según el último parte médico a raíz del ictus que sufrió el miércoles la noticia ha conmocionado al mundo de la política esa conmoción le ponía voz a esa moción su compañero el también socialista Miquel Iceta quisieron manifestar

Voz 25 32:19 la preocupación con la que seguimos la evolución del compañero y amigo Alfredo Pérez Rubalcaba a quien deseamos la fuerza y la suerte que tanto necesita en estos momentos difíciles

Voz 0027 32:34 y una noticia de última hora Se agrava la guerra comercial entre Estados Unidos y China porque hace sólo unos minutos Marta del Vado corresponsal en Washington buenos días

Voz 1727 32:42 hola buenas de ha entrado en vigor la subida de aranceles

Voz 0027 32:45 que anunció Trump que afectará a productos chinos por valor de doscientos millones de dólares

Voz 1727 32:49 si hace media hora las doce y un minuto en concreto hora de Washington que ha entrado en vigor ese incremento del diez al veinticinco por ciento a los aranceles a productos importados de China por un valor de doscientos mil millones de dólares durante los diez meses que duran estas negociaciones Donald Trump había retrasado este incremento en dos ocasiones esta vez no lo ha hecho porque considera que Pekín se echó para atrás en el último momento del acuerdo al que habían llegado las dos delegaciones que contemplaba una mayor protección de la propiedad intelectual la Upper hora del mercado chino a empresas estadounidenses y la subida la consensuada de aranceles hoy viernes está previsto que continúen las negociaciones el viceprimer ministro chino está aquí en Washington para intentar salvar in extremis ese acuerdo y evitar la guerra comercial y el descalabro de las bolsas si eso pasase a lo largo de este viernes llegan a un acuerdo Donald Trump podría rescindir las tarifas con efecto inmediato retroactivo pero si no llegan a un acuerdo en las próximas horas los nuevos impuestos van a afectar a muchos a muchísimos productos de consumo diario empezando por los productos electrónicos maquinaria el calzado la ropa china

Voz 1856 33:53 por su parte había aplicado ya aranceles por un valor de

Voz 1727 33:56 ciento diez mil millones de dólares que afectan principalmente a los agricultores americanos la delegación que está aquí en Washington acaba de lamentar profundamente que haya entrado en vigor este nuevo incremento y advierte de que responderá con las medidas necesarias

Voz 0027 34:10 gracias Marta y nos queda el tráfico Alfonso Martínez fíjate buenos días

buenos días hasta dar más de sí tenemos circulación lenta de entrada en la dos en Torrejón Valdemoro y Pinto la A42 en Parla el A5 en Alcorcón y Campamento en Barcelona intensidad circulatoria en la ronda B10 en Poble Nou hacia el nudo Llobregat y en Asturias un camión averiado en la VIII complica la conducción en sentido Ribadeo

Voz 27 34:35 si sus ahorros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llamé al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 1727 35:57 son las siete menos veinticinco la seis menos XXV en Canarias y la Mesa de España se abre esta mañana en Murcia la Policía investiga allí la presunta violación en grupo a una menor de quince años hay tres detenidos dos de ellos menores también Radio Murcia Ruth García buenos días

Voz 1856 36:14 hola buenos días esta presunta violación grupal que investiga la Policía se produjo el pasado dieciocho de abril la menor de quince años habría quedado con un amigo de Soledad en un parque cercano al Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia para aparentemente consumir alcohol charlar y mantener relaciones sexuales en las que también iba a participar un antiguo novio de la joven la joven en su denuncia argumenta que en un principio se presto a ello por encontrarse en estado de embriaguez pero luego no quiso llevar a cabo esa esa relación al grupos e incorpora además un chico de unos veinte años que está siendo buscado por la policía la víctima asegura en su denuncia que los amigos consumaron el acto pese a que les pidió que pararan también investiga la policía si los jóvenes llegaron a grabar el acto con sus teléfonos móviles algo que niega los dos menores interrogados sólo dice en su declaración uno de ellos usaron la linterna del móvil ante la falta de

Voz 1727 37:00 Luz que había en el espacio y en Cádiz Julio Camacho buenos días

Voz 3 37:04 la Guardia Civil ha detenido a las tres personas

Voz 1727 37:06 que supuestamente manejaban la patera que naufragó este miércoles murieron en ese naufragio una mujer y un chico menor de edad el cuerpo de chaval apareció ayer tendido en la playa de El Palmar

Voz 24 37:17 sí a los tres se le imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de homicidio imprudente Se les ha identificado gracias a la declaración de efectivos los tres manejaban supuestamente la embarcación en la que viajaban veintiséis compatriotas suyos marroquíes que volcó a poco a pocos metros de la orilla en ese naufragio murió una joven de menos de veinticinco años llamada Zohra también Hamza que es como se llamaba el menor de edad cuyo cuerpo fue encontrado ayer un días después del naufragio en la playa de El Palmar a unos siete kilómetros del lugar donde volcó esa embarcación

Voz 1727 37:47 Nos vamos a Aragón donde se va a hacer pública hoy la sentencia del caso plaza que es la mayor causa por corrupción que ha instruido nunca en esta comunidad David Barqueta buenos días

Voz 1084 37:58 buenos días la sentencia sobre los presupuestos los presuntos sobrecostes de cerca de ciento cincuenta millones de euros en la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza llega tres meses después de finalizar el juicio y que además esperan tres de los acusados el ex viceconsejero de la sociedad Carlos Ascó y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Florida según la calificación final de los delitos la Fiscalía pedía para Carlos SCO cuatro años y nueve meses de prisión junto a veinte mil euros de multa veintiún meses de inhabilitación se enfrentan a un máximo de cinco años de cárcel y a multas que alcanzan los setecientos cincuenta y cinco mil euros

Voz 1727 38:33 seguro que le suena esta voz que narra gorda

Voz 21 38:36 que Madrid no es sólo nuestra están bien de los madrileños

Voz 1727 38:40 de la madrileña del futuro es nuestra Almudena Grandes pregonera el año pasado de las fiestas de San Isidro de Madrid el patrón de la capital bueno pues otra escritora madrileña colaboradora de Francino de La Ventana por cierto es Elvira Lindo que hoy coge el testigo esta tarde abrirá la fiesta más castiza de la Ciudad Real Madrid Laura Gutiérrez buenos días qué tal buenos días y los gigantes y cabezudos desfilarán por el centro hasta llegar a la Plaza de la Villa donde a las ocho Elvira Lindo con su pregón dará el pistoletazo de salida a las fiestas a lo mejor nos da la sorpresa de presentarlo

Voz 0806 39:15 dos Sao Manolito Gafotas adulto no sé qué va a decir

Voz 1727 39:18 este Manolito Gafotas de cuando estaba Adri ahora es la alcaldesa Manuela Carmena su Gobierno ha preparado

Voz 6 39:23 un San Isidro muy castizo pero también musical hasta el miércoles tenemos más de doscientos conciertos en una veintena de escenarios y en San Isidro nunca faltan Pepa el choque

Voz 3 39:31 mis las rosquillas tontas y las listas los entresijos las gallinas y por supuesto chulapos y pásela

Voz 6 39:38 pradera papel la selva los

Voz 0027 39:43 hiel pasarlo bien

Voz 1727 39:46 qué es lo que hay que desear aunque este año haya elecciones al campaña electoral transmitido militarista Winters Basel sacan sigo adiós en Madrid ya está todo a punto lo vemos en la provincia de Alicante en cambio están con el alma en vilo por sus fiestas de Moros y Cristianos muy populares en varios municipios Anna tales bon día bon día Pepa haber resulta que la única empresa habilitada por el Gobierno para suministrar pólvora sufre un problema de desabastecimiento y a día de hoy no saben no saben ganas iban a llegar remesas de petardos a tiempo sí Se trata del polvorín de Montealegre del Castillo en Albacete que alegar fueron fallo de fabricación ha tenido que retirar una partida de explosivo defectuoso un desabastecimiento que preocupa mucho a localidades como Elda Petrer Salinas Muro de Alcoy que celebran sus fiestas de Moros y Cristianos y utilizan mucha pólvora en los actos de Arca vocería en las guerrillas los asaltos tanto los festeros como los ayuntamientos y la Subdelegación del Gobierno están trabajando por solucionar el problema pero al tiempo recuerdan que la pólvora no se puede comprar en otro sitio que no sea ese polvorín en fin de semana y una buena igualmente Pepa

Voz 33 40:57 fue un uno mucho serán me con unan sin duda

Voz 1727 41:09 y ahora nos vamos a Alemania a la locomotora europea que está en plena desaceleración económica tanto que el Gobierno teme un bajón en el sus ingresos fiscales que obligaría a los ministerios a diseñar planes de austeridad corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 41:28 el Gobierno federal y las administraciones regional y local contarán con ciento veinticuatro mil millones de euros menos en los próximos cinco años de lo que es estimó en octubre de dos mil dieciocho tras presentar estos datos el ministro de Finanzas o la absoluta ha asegurado que no quiere incurrir en nuevas deudas así que los ministerios deberán ahora presentarle planes de austeridad y establecer prioridades

Voz 34 41:51 han Ana

Voz 0391 41:53 en estos momentos en los que las hipótesis fiscales son optimistas crecimientos fiscales menor hay que establecer prioridades estas son hacer posible el desarrollo progresivo y la cohesión social del país así como mejorar las infraestructuras

Voz 34 42:06 en dos lances sois

Voz 0391 42:09 ha ido en que el esfuerzo debe ser conjunto sin que nadie se escabulló de sus obligaciones y anima a los gestores de las administraciones públicas en Alemania a pensar con mucho cuidado en cómo se pueden pagar los futuros proyectos

Voz 32 42:25 no

Voz 1727 42:27 seguimos ahora en México con la polémica enorme que ha generado la decisión de Vicente Fernández el famosísimo cantante de rancheras Vicente Fernández que ha rechazado un trasplante de hígado con el argumento de que les daba miedo de que el donante fuera gay Andrea Villoria

Voz 35 42:45 el cantante estaba en pleno Tour cuando le diagnosticaron un cáncer de hígado que le obligaba a cancelar la gira a los dos

Voz 1727 42:51 días el hospital de Houston donde le trataban les

Voz 35 42:54 Saba que ya tenía un donante pero él se oponía recibirlo lo contaba

Voz 36 42:57 con programa local de Toledo de otro

Voz 0806 43:01 campeón los dos

Voz 36 43:04 no me voy a dormir con mi mujer

Voz 1727 43:07 el Tour

Voz 21 43:08 el es que se escribirá homosexual

Voz 35 43:12 los sanitarios intentaron hacerle entrar en razón pero él

Voz 1727 43:15 pues sí de dándolo dos

Voz 21 43:17 eh

Voz 35 43:17 sí decidió abandonar el hospital la comunidad gay ha condenado en redes sociales las palabras de este cantante latino ganador de más de una decena de Grammys

Voz 3 43:33 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 23 44:23 en el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 38 44:30 el eh no

Voz 1727 44:40 hoy esta mañana José Mari envía una carta abierta a Alfredo Pérez Rubalcaba ha querido

Voz 1100 44:46 pero no tú eras el político y periodista cuando nos vamos sonoras broncas Tour tanto el cuerpo para no contar demasiadas cosas bajo el comando insistiendo para saber las años después pasamos juntos varias horas para inaugurar el documental y el libro el fin de ETA seguimos en nuestras trincheras pero él ya se sabe que el roce tirar unas consecuencias recordábamos por ejemplo que quizá haya sido el político más vejado y más calumniado como ojo recogió en el libro Las mil frases más feroces de la hinchada de la caverna aquella jauría de insultador es profesionales dijeron de cosas como las siguientes risa de llena piel de cordero dentellada de luego algunos atribuyen su éxito profesional a su falta de de

Voz 39 45:33 sentencia

Voz 1100 45:34 de una amoralidad absolutamente escandalosa es la etiqueta el ha contribuido de modo decisivo a que España sea uno de los países más salvajes y Occidente desprecia a las víctimas del terrorismo o rastrero repulsivo reptil hasta el potaje sumó gustoso en el PP con una campaña inmundo que duró años con algunos de sus mamporros un recordemos a Ignacio Cosidó en lugar destacado encerrados en la infamia mientras luchaban para acabar con ETA suerte tuvieron de las como ellos sí callaste recibiste demasiados insultos que nunca en homenaje que te merecías

Voz 40 46:21 a mí me queda

Voz 1727 46:34 no sólo los políticos los periodistas que llevamos mucho tiempo en el ejercicio de nuestra profesión nos acordamos estos días en estas horas de Alfredo Pérez Rubalcaba como decía José Madrid con quién quién más quién menos tuvo sus sonoras broncas cada uno a un lado de la trinchera unos en la política hay otros en la información y también los oyentes por lo que me cuenta Dani De la Fuente sin muchos

Voz 6 46:55 a lo largo de la noche y de esta mañana como Ingrid de Gibraltar una persona

Voz 20 46:59 completan todas las sentido buena persona buen político tuvo la diferencia de cuando sacó tan poco voto Se se retiró la verdad que sí

Voz 1727 47:10 no he sentido muchísimo hablo cuando nos enteramos

Voz 20 47:12 a tus Principe bueno que teníamos la confianza y la tranquilidad de que no de que no fuera tan grave y mira por donde siempre pienso que buenas personas los buenos político oye son los primeros que serán venido a a la cabeza otros tantos que se fueron pienso como pronto

Voz 1621 47:29 le deseamos una pronta recuperación también Narciso de Huelva

Voz 41 47:32 la lealtad tarde se sucede Rubalcaba desearle una pronta recuperación creen Miguel no dejó al igual que en las generales puede generar municipales deberían servir para que los alcaldes elegidos como lo hacen gato porque ni la imitación ha dado lo que promete también

Voz 1621 47:47 Narciso nos deja ya en suerte la política les hemos hecho una pregunta concreta hoy en que clave van a votar ustedes si es que van a votar

Voz 20 47:53 pero Jorge Morón para mí esta de elecciones municipales fue muy importante porque me llega desde la cercanía lo como la Generale emitió desde la distancia

Voz 6 48:03 lo mismo piensa Montse de Tarrasa que claro y pues en en Tarrasa Lele de Málaga

Voz 42 48:10 hay que tener en cuenta que en muchos municipios de España que son impactantes legañas no se agota ni siquiera las partido se agotaron a las personas pues no se tienen un con la creación nacional cuando se está dotando si pasa para las grandes ciudades pasa actuando la autonomía sin duda pase lo que pase en tanto grandes sí

Voz 43 48:29 me fui a la configuración de nuevo Gobierno

Voz 42 48:34 en la estrategia de alianzas de las partido

Voz 44 48:37 y una más buenos días a todos Juan Antonio desde la salida pues mi voto en estas próximas elecciones más aquí escorado a la izquierda la que seguir apoyando las ideas

Voz 1621 48:50 Juan Antonio gracias sobre política hay muchos muchos muchos oyentes que destacan las mismas declaraciones de esta semana

Voz 1727 48:57 buenos días hoy Antonio Santiago o quisiera

Voz 45 49:00 pero una vez más la falta de respecto de los políticos en este caso la señora Ayuso diciendo que no se puede hablar de trabajo basura cuando hay personas que tengo un trabajo que suele señora Ayuso la gente quiere trabajar lo que pasa es que la mayoría canciones que salen son trabajo basura ya entrado desesperación y hay que hay que alimentarse Se coge pero la gente no quiere trabajo basura del es otra opción es la coja o no

Voz 1621 49:22 todavía en Madrid sobre todo conejos

Voz 46 49:25 cuenta es de que hay que llevar a los a los huyó veía la Casa de Campo o a la señora Monasterio oírla decir que es que los niños asustar si exhiben a una persona de estas por la calle y sobre todo que eso de las carrozas que no sé qué de verdad que estamos volviendo a la época franquista en la que no se podía salir a la calle es increíble buenos días igual en fin de semana Doña

Voz 0027 49:51 abre Vox

Voz 1727 49:55 gracias a todos siete menos diez seis menos diez en Canarias