Hoy por Hoy (10/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete bases en Canarias muy buenos días en dos semanas volvemos a votar

Voz 1389 00:28 esto no es una segunda vuelta ni siquiera una segunda oportunidad para los perdedores salió arrancar una campaña electoral que es fundamental comunes

Voz 1860 00:35 espíritu colchonero partido a partido tras remontada este es el partido que cree

Voz 1727 00:42 frente a los que mueren si Sánchez Iglesias van a gobernar España tiene

Voz 2 00:47 que haber una resistencia del resultado de las elecciones municipales autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad hemos visto

Voz 3 00:59 al señor Pablo Casado presidente del Partido Popular convertirse en un peregrino sin rumbo que ha ido a hacer el camino de Feijóo

Voz 1727 01:06 el camino de Feijóo el camino de la moderación se supone el que Santiago Abascal reprochaba esta noche haber tomado a Pablo Casado son elecciones europeas municipales y autonómicas pero en la pegada de carteles muy simbólica de esta noche han vuelto a trazar sus estrategias en clave nacional quién gana la derecha saldrá el PSOE todo había más reforzado y Unidas Podemos seguirá cayendo frenará su caída pero antes de votar sabremos si el socialista catalán Miquel Iceta es el nuevo presidente del Senado ya saben que primero tiene que votar el Parlament y que independentistas y derecha ser resisten el protagonista dice que ese cargo no va a ser objeto de negociación o de intercambio de cromos

Voz 4 01:47 eso no es sujeto de negociación no de mercadeo de intercambio sería un grave error el Parlament de Cataluña dejase pasar la oportunidad

Voz 1275 01:57 de hacer un catalán presidente del Senado

Voz 1727 01:59 seguida nos vamos en directo al hospital Puerta de Hierro Madrid en Majadahonda para conocer la última hora del estado de salud del ex dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba es viernes viernes ya diez de mayo el Beltrán ha cumplido su amenaza hace una hora ha entrado en vigor la subida de aranceles a importaciones chinas importaciones por valor de doscientos mil millones de dólares el presidente lo dijo el domingo China ha intentado parar esta subida pero Donald Trump no ha dado marcha atrás hoy Pekín y Washington volverán a reunirse y está por ver si consiguen llegar algún tipo de acuerdo para revertir o contener esta nueva subida de aranceles sobre otro de los muchos frentes que tiene abiertos Donald Trump Estados Unidos ha tomado el control de un barco de Corea del Norte que según la Casa Blanca estaba violando el embargo al que está sometido bueno Erice el presidente que Corea del Norte quiere retomar las negociaciones tras el fiasco de la

Voz 5 03:01 hombre de barato pero él cree que Kim Jong-Un aún no está preparado y en Venezuela cada arremetida del régimen hace una fuerte al pueblo de Venezuela tratan de generar temor para los hoy en las calles pero no lo ha logrado

Voz 6 03:13 porque ya estuvimos en la calle de Venezuela porque hoy estamos aquí

Voz 5 03:16 se lo vamos a seguir haciendo en todo eso

Voz 1727 03:18 llamamiento de Juan Guaidó tras la detención de su número dos el vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano así se llama es uno de los diez diputados opositores que están ahora mismo procesados por la justicia venezolana por delitos de rebelión y aquí en España anoche fue la noche de los premios al mejor periodismo

Voz 7 03:38 está en crisis el periodismo yo diría que está en transición

Voz 8 03:41 está en crisis el mal periodismo

Voz 7 03:44 el buen periodismo no se va a acabar

Voz 1727 03:47 es el periodista colombiano Darío Arizmendi que hace allí el Hoy por hoy en Colombia y que ha recogido el Premio Ortega y Gasset a toda su trayectoria los galardones ya lo saben los entrega el diario El País y su directora Soledad Gallego Díaz ha exigido que no se desprestigia el periodismo que se hace a base de esfuerzo

Voz 1910 04:06 el periodismo no tiene nada que ver con las cloacas en los que algunos quieren hacernos creer que hizo mueve claro que hay lugares que parecen vertederos pero el periodismo en España y en todo el mundo está sobre todo lleno de periodistas que hacen su trabajo con dedicación y con esfuerzo

Voz 1727 04:24 y en los deportes el Barça se queda sin Luis Suárez para lo que resta de temporada Sampe

Voz 1161 04:29 lesionado en el menisco interno de su rodilla derecha pasaba anoche una artroscopia hay pese a que el Barça no ha dado a conocer todavía el tiempo de recuperación no jugará los dos partidos de Liga que le restan al Barça ni la final de Copa del Rey contra el Valencia precisamente al Valencia sólo le queda la opción de ganar esa final de Copa tras perder ayer dos cuatro con el Arsenal en semifinales de la Europa League los de Emery se medirán al Chelsea en la final de Bakú el veintinueve de mayo tras eliminar al entrar en la tanda de penaltis

Voz 1727 04:50 es una vez terminaron con empate a uno los noventa minutos

Voz 1161 04:52 dos más la prórroga

Voz 0978 04:56 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días estamos a las puertas de un fin de semana que en lo que respecta a las temperaturas en la mitad del país va ser plenamente veraniego sobre todo en el sur de la península de momento hoy temperaturas un poco más altas las máximas horas sigue haciendo un poco de frío especialmente en el interior chubascos hoy afectando sobre todo al valle del Ebro también los Pirineos o el interior de Catalunya durante la tarde de algunas tormentas en el resto del país sol mucho sol durante todo el fin de semana y como decíamos temperaturas más altas en el centro de la península máximas de hasta tres

Voz 1727 05:28 tres grados en el Guadalquivir canarios máximas que pueden situarse alrededor de los treinta y cinco grados son las siete cinco seis y cinco en Canarias

Voz 9 05:39 la vida está llena de cosas importantes pero cuántas nos importan de verdad

Voz 1 05:43 no me importa es tú tú y tú Solamente tú

Voz 3 05:49 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 8 06:44 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:49 el parte médico de ayer a mediodía hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de Rubalcaba de Alfredo Pérez Rubalcaba después del ictus que sufrió antes de ayer el parte decía que su estado es de extrema gravedad y desde entonces no ha vuelto a haber ningún otro parte NYSE espera tampoco hoy verdad Nico Castellano

Voz 1620 07:08 sí qué tal buenos días Pepa pues desde el último parte por expreso deseo de la familia no se ha facilitado por el momento más información del hospital Puerta de Hierro donde hace poco más de media hora pues ha reabierto sus puertas después de ese último escáner que se le practicó a Pérez Rubalcaba por la tarde y que confirmaba el empeoramiento de su estado de salud desde que el pasado miércoles sufriera un ictus en su vivienda madrileña durante la mañana están previstas eso sí nuevas pruebas pero su estado sigue siendo de extrema gravedad según esa última información de los facultativos de este centro por el que se cruzaron ayer Pepa los últimos tres presidentes socialistas en este periodo democrático del actual Pedro Sánchez que llegó hasta aquí nada más aterrizar en Torrejón procedente de la cumbre europea de Rumanía

Voz 1620 07:50 había estado Felipe Gonzáles son sólo parte del grueso de la

Voz 1727 07:53 de la familia socialista que se ha volcado

Voz 1620 07:55 Viera Rubalcaba y Pilar Goya su mujer

Voz 1727 07:58 sobre Pérez Rubalcaba un referente en el PSOE pero también a la democracia española la mirada esta mañana de Javier González

Voz 3 08:10 mientras escribo esta columna Alfredo Pérez Rubalcaba está luchando por sobrevivir a esta hora cuando me escuchan ustedes no sé lo que ha ocurrido durante la noche pero permítanme que les diga lo que siendo Alfredo además de un buen amigo personal ha sido para mí un gran cómplice político cuando estábamos a una presunta a gran distancia ideológica yo al frente de Radio Televisión Española y el de la oposición pero qué fácil es hablar con el que fácil alcanzar acuerdos su habilidad política y su sensibilidad personal conseguían algo que en los días que corren es prácticamente imposible la complicidad entre los diferentes eso es algo que sólo se logra cuando al menos uno de los interlocutores tiene talento Rubalcaba lo tuvo siempre y eso es algo que pase lo que pase estará en los libros de la historia política de la democracia española

Voz 1727 09:13 el estado de Rubalcaba atraviesa de congoja este inicio de la campaña del veintiséis de mayo marcada en lo puramente político por el barómetro preelectoral del CIS que tiñe el mapa de España de rojo el PSOE ganaría en diez de las doce autonomías que celebran elecciones incluida el feudo del PP por excelencia la Comunidad de Madrid también están en el aire otros graneros populares como Murcia o Castilla y León pero los expertos nos dicen que ojo porque el CIS está hecho el trabajo de campo antes de que conociéramos los resultados de las generales lo dice el propio presidente del organismo estatal

Voz 13 09:49 no había plazo en unas elecciones y otras venían detrás entonces se hizo digamos muy cercana a la fecha de la votación pero es cierto que la votación el resultado de las elecciones puede dar lugar a desplazamientos del voto

Voz 1727 10:00 lo que decía José Félix Tezanos Queen Side con lo que dice Kiko Llaneras miembro de político ni analista de encuestas en el país

Voz 14 10:07 tenemos la atención que los datos se aleja mucho en algunas comunidades autónomas del resultado de las elecciones generales por ejemplo en Madrid la izquierda según el CIS obtendría alrededor de cincuenta y dos por ciento de votos en las últimas generales la izquierda se quedaron en el tres por ciento pero la realidad es que vamos a seguir bastante hacerlas las entrevistas del CIS hicieron antes de las elecciones generales esto quiere decir que cualquier efecto que el resultado electoral haya tenido sobre los votantes

Voz 1727 10:31 ha sido capturado con las urnas todavía sin poner en Europa empieza la batalla por quiénes liderarán las instituciones comunitarias la próxima legislatura socialistas y populares ya tienen haciendo campaña a sus candidatos para presidir la Comisión Europea pero desde las filas liberales empezando por el francés Macron han empezado a criticar el proceso que marcan los dos grandes partidos históricos corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 10:58 empieza la campaña empieza mal para los candidatos europeos del Partido Popular y el socialista ya que en la mayoría de los gobiernos no están dispuestos a tener que elegir candidato sólo entre estos estos nombres de las listas

Voz 1509 11:16 no no evite es imprescindible que hemos

Voz 0738 11:19 Akhtar sobre el peor candidato posible lo que suele pasar dice Emmanuel Macron generando está a dar respuesta de popular

Voz 15 11:30 y pico veo bien el interés

Voz 6 11:33 Prokom

Voz 15 11:35 Prokom siempre el grupo popular

Voz 0738 11:38 era por ver todas las especulaciones que pudo hacer el Consejo requieren el voto del Parlamento por lo que esto puede terminar en una crisis institucional grave ha dicho el candidato ha opinado Merkel pues que es consciente de que hay muchos gobiernos que no aceptan los candidatos europeos ella sí pero sólo lo ha explicado porque así lo ha decidido su partido

Voz 1727 12:03 ya en la Unión Europea señala precisamente el embajador de Irán en España Teherán acaba de abandonar parcialmente el acuerdo nuclear del que ya se salió Estados Unidos hace un año y su embajador el embajador de Irán en España acusa a Bruselas de no hacer nada para evitar las sanciones de Washington que Washington les impone dice que Bruselas el límite reaccionar a base de comunicados ha hablado con él Rafa Panadero

Voz 1775 12:28 el embajador de Irán en España conoce bien cómo funciona la política exterior de Teherán antes de venir a Madrid ha sido asesor portavoz y viceministro de Exteriores desde esa experiencia Vaio ni Jet armó lamenta que la Unión Europea haya reaccionado otra vez con un comunicado uno más dice en el que sólo habla de Asuntos Generales no presenta ninguna medida ejecutiva clara que permita resolver esta situación recurre otra vez concluya comunicados pero no da pasos practicar esto a Hassan Arabi admite que toda la comunidad internacional Se espera ya cualquier decisión unilateral de Donald Trump pero no reacciona igual en todos los casos la Unión ya España dice están tomando decisiones con estas contra las medidas injustas que Estados Unidos ha anunciado para Cuba por qué no hacen algo así con Irán se pregunta los gobiernos europeos reconocen que Estados Unidos se equivoca al salir del acuerdo nuclear retomar las sanciones pero no responden como hacen en el caso de Cuba por último ante la posibilidad de que la tensión actual termine en algo más el embajador un enfrentamiento militar con Estados Unidos como algo muy remoto casi imposible porque Washington dice conoce bien el potencial

Voz 16 13:37 de Irán un país muy serio a la hora de defender su integridad territorial

Voz 11 13:42 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias si buscas hipoteca con mucha atención en lo que tiene

Voz 8 15:16 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 15:21 Pepa Bueno la Organización Nacional de trasplantes ha firmado un convenio con la sanidad privada para que sus hospitales puedan participar también en el proceso de trasplantes y captar donantes de órganos la organización calcula que gracias a este acuerdo se podrán hacer hasta cuatrocientos trasplantes más al año Laura Marcos

Voz 1509 15:39 qué tal buenas de así en los próximos cuatro o cinco años unos ciento sesenta hospitales privados los que tengan una Unidad de Críticos hizo un enlace con la pública podrán detectar donantes hasta un diez por ciento más incluso extraer órganos pero Beatriz Domínguez Gil la directora de la ONT traza una importante línea

Voz 21 15:57 coja el trasplante no entran en esta iniciativa yo estoy convencida de que la actividad de trasplante de órganos tiene que desarrollarse de forma mayoritaria en el sistema público de salud

Voz 1509 16:07 la alianza de la sanidad privada tiene interés en el sello de calidad asistencial que esto supone

Voz 0738 16:12 aunque su vicepresidenta Arminia Rodríguez

Voz 1509 16:14 admite que no será gratis por supuesto

Voz 22 16:17 es un coste porque nosotros se demo digamos a la ONT nuestro quirófanos nuestro personal material entendemos que es un compromiso de responsabilidad social el que tenemos que de alguna forma cierto de forma absolutamente altruista

Voz 9 16:31 estos cuatrocientos trasplantes extra al año

Voz 1509 16:34 se sumarán al aumento de un cinco por ciento en la actividad que la ONT ha registrado en lo que llevamos de dos mil diecinueve

Voz 6 16:42 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema blog donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0978 16:53 el DW un momento un momento nosotros hablamos un mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que tribute resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 8 17:12 nunca es tarde para cambiar de de casa de barrio

Voz 3 17:15 últimos días para encontrar tu piso con está un cuarenta por ciento de descuento en Servihabitat punto com cuando

Voz 1860 17:23 la fe rosca el camarero es muy como yo que también soy muy de bar así que la próxima piden gente con la que acabado maestro espérate que ahora le llamará

Voz 9 17:34 Deza Cola Cao es tan tuyo disculpe conocen tan tiene una marisquería

Voz 10 17:40 están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 9 17:43 el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no dobletes escribe se encuentran que bien

Voz 10 17:49 la la vive un verano decir con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google Home mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor te igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 0136 18:07 en el Día Internacional de las enfermeras os hemos preguntado que somos para vosotros

Voz 23 18:12 cuidado humanidad compromiso confianza Macún profesional complicidad evidencia ciencia

Voz 1727 18:18 apoyo a esperanza de camión

Voz 9 18:20 somos los profesionales de los cuidados consulta tu enfermera porque tú enfermera deja huella Consejo General de Enfermería de España barra libre política de los viernes bienvenida buenos días

Voz 24 18:34 buenos días soy la de Alicante sólo decir que me siento muy orgullosa de mis conciudadanos creo que hemos demostrado que no es justa la crispación no gustan las palabras hirientes Nos gustaría confrontación queremos hablar y dialogar seamos votantes de izquierdas o de derechas

Voz 1161 18:53 las crías Lola buenos días José de Madrid

Voz 25 18:55 un abrazo muy fuerte de oro Alfredo Pérez Rubalcaba a su familia sus políticos de este país tendrían que aprender algo de suerte clara Palencia sin

Voz 26 19:04 es muchísimo no lo de Rubalcaba me parece un nombre

Voz 0738 19:07 bueno en esto tan pacificador

Voz 26 19:09 que me da mucha pena gracias a todos

Voz 1161 19:12 son muchas notas de voz sobre Rubalcaba cambiamos de asunto buenos días

Voz 27 19:15 bueno días Valencia pobres Venezuela su mayor pecado echen más petróleo que nadie le ocurre todo lo contrario que a Cataluña u otros lugares porque todos los ceses levantar encontrada hay en vigor son demócratas presos políticos según algunos espero que al menos no tenga una guerra porque si lo hubiere los políticos de aquí también tienen su cuota de responsabilidad

Voz 1161 19:38 sobre la campaña terminamos con el asunto de la portada de las seis con ese tren explosivo de súper tenis que les hemos puesto

Voz 1003 19:44 buenos días José Antonio Bellón de monetario yo no voy opina sobre la política nacional e internacional de esta semana yo únicamente voy a pedir una cosa que de una puñetera vez el tren llegue a Extremadura por un tres dos por favor por un treinta y un buen fin de semana

Voz 1727 20:00 de gracias José Antonio hemos estrenado aquí dan y la primera canción que nos conste que reclama eso entren digno para Extremadura siete veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:15 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con quince grados en Gran Vía de hoy con temperaturas al alza van a subir los termómetros a medio día en toda la región queda algo de viento y algunas nubes día uno comienza la cuenta atrás para el XXVI EM ya estamos en campaña con la receta del FIS en la mano los partidos abrieron anoche la batalla por las urnas con mucha euforia en Orcasitas Más Madrid el partido de Carmena y rejón celebraba los datos del sondeo pedían la movilización de la izquierda para mantener a la alcaldesa en el borde y Carmena se deshacía en elogios a su compañero de ticket electoral Carolina Gómez cuentan

Voz 1727 20:52 Nos al ritmo de una canción versionada debe Times

Voz 1463 20:55 Diego Adrián campaña Errejón y Carmena en Orcasitas uno de los barrios con la renta per capita más baja de todo

Voz 28 21:03 es que ahora setenta y cinco años sigo optando por vosotros hornos que necesitas la justicia con los que necesitan más que nada a las seis de tuteó le daba domina

Voz 1463 21:15 Nos la alcaldesa Íñigo Errejón al que las encuestas no auguran la misma suerte

Voz 29 21:18 a ella este chaval joven este dio tan estupendo

Voz 1463 21:22 Errejón dice que no se conforma con la encuesta del CIS aunque sume la izquierda hay pide movilización

Voz 30 21:26 hola a todos al Partido Socialista le falta un poquito de reprime un poquito de pasión uno no puede hacer una campaña electoral como el que se va a dar un paseo que estamos a punto de sacar al Partido Popular

Voz 1463 21:37 el mitin terminó con pegada de carteles sin Carmena que se puede descansar porque esta mañana tiene un desayuno informativo temprano

Voz 1275 21:43 en el PSOE la alegría del sondeo del CIS que les sitúa como primera fuerza en la Comunidad se mezclaba anoche con la desolación en la casa socialista por el estado del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba el candidato Pepu Hernández se dirigía así a los militantes hablando de Carmena

Voz 3 21:56 hagamos realidad el ofrecimiento de Manuela Carmena de apoyarme cuando ganemos la alcaldía de Madrid

Voz 1275 22:02 aplausos para Pepu Hernández ciudadanos planta cara al PSOE por primera vez en la capital su candidata Begoña Villacís que se ha pasado toda la precampaña haciendo guiños a Pepu Hernández dice ahora con las encuestas en la mano que no habrá

Voz 1727 22:14 acuerdo en ningún caso con los socialistas en la que

Voz 1275 22:17 a Sonia Palomino ciudadanos desconfía del CIS que en las generales acertó practicamente todos los resultados increíbles

Voz 3 22:23 en el sentido estricto de la palabra fundamentalmente porque la cocina Tezanos sigue su curso pero ahora con con material caducado con material usado antes de las elecciones

Voz 1275 22:34 lo decía el candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ciudadanos cree que mantiene el pulso de las generales pero al mismo tiempo plantea una confrontación con el PSOE por primera vez la candidata a la Alcaldía de Madrid Begoña Villacís se suma al veto del partido a nivel nacional y regional no pactará con el PSOE debe porno

Voz 1727 22:49 yo creo que es evidente que el señor

Voz 31 22:52 P puya hecho bastantes declaraciones en el sentido de que no se ve el novio una alianza con Ciudadanos eh yo la verdad es que tampoco los meto de Ciudadanos al Partido Socialista a un veto que suponen el Partido Socialista a él solo

Voz 1275 23:05 todo en un arranque de campaña sobrio en la sede del partido sin lema con unas breves declaraciones de los candidatos y la presencia de Albert Rivera última hora en la pegada de carteles Vox Hakkinen CIS coloca con una mínima representación tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de la capital se marchó anoche a una nave industrial de Paracuellos para apoyar a la España que madruga con ellos estuvo Alfons

Voz 1727 23:22 Gea

Voz 0089 23:23 presentación de las candidaturas para el ayuntamiento para la Comunidad con un mensaje recurrente con un mensaje ya más que conocido hay que reforzar las leyes contra la delincuencia y también contra la inmigración irregular la candidata a la Puerta del Sol Rocío Monasterio incidía en la denuncia de que los extranjeros sin papeles no pueden

Voz 32 23:42 dar a subvencionar la inmigración ilegal no ya traernos la inseguridad nuestras calles nosotros queremos estar al lado del inmigrante legal el que hace todos sus papeles el que cumple con sus obligaciones de que viene aquí a prosperar y que es injusto que ahora sale adelante en otros en la cola incumpliendo todos saltando una valla

Voz 0089 24:01 Javier Ortega Smith candidato a la alcaldía de Madrid ha señalado que hay que limpiar la capital de bandas organizadas junto el mensaje de que la libertad de todos sólo se garantiza con una seguridad pública reforzada por cierto el exdiputado popular Íñigo Henríquez de Luna ahora en el Partido Verde se ha estrenado en esta carrera electoral

Voz 1275 24:22 a uno de campaña Nos deja también otra resolución de la Junta Electoral que esta vez sí otorga Carmena la misma representación que partidos como Madrid envió Vox la alcaldesa por tanto podrá debatir en Telemadrid pero no Íñigo Errejón que ha recurrido la parte que afecta a esta tarde Nasser en La Ventana de Madrid iniciamos una edición especial en estas dos semanas de campaña por la que van a pasar todos los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital hoy viene el candidato de Madrid en pie y concejal Carlos Sánchez

Voz 1727 24:47 todo

Voz 1275 24:48 es ya arneses diez de mayo más noticias de Madrid en titulares con Virginia Sarmiento la

Voz 33 24:52 ha abierto diligencias contra la alcaldesa de la ACB da tras la denuncia de varios vecinos que desaparecieron del padrón a la vez que empadrona van a personas afines en un camping cerrado desde dos mil diecisiete

Voz 1275 25:01 Nick Clegg violación en un bar de Carabanchel en Madrid lo cuenta el mundo ocurrió la madrugada del lunes la policía detuvo al supuesto autor cuando patrullaba en los alrededores de loco

Voz 33 25:08 al comienzan las fiestas de San Isidro con el pregón esta tarde de Elvira Lindo será a las ocho de la tarde y dará el pistoletazo de salida a más de doscientos actos festivos hasta el quince de mayo

Voz 1275 25:24 era el tráfico en la capital Alcázar buenos días

Voz 1322 25:26 los días Laura bueno pues la verdad es que ese adelantado la hora punta el día tenemos que hablar de retenciones en un largo recorrido de la M30 que comprende prácticamente el nudo sur y la Avenida de América sentido norte en ambas calzadas hay una incidencia en la entrada por la Cuesta de San Vicente está ocupando a la altura de plaza de España el carril derechista generando retenciones también las hay ya en la entrada por Cristo Rey e intensa la circulación por toda la ribera del Manzanares

Voz 1275 25:53 que era las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 35 25:55 buenos días a las retenciones habituales en todas las entradas a la capital hoy les informamos destacamos que está cortado el túnel que enlaza la M trece la M catorce por inundaciones y complica por tanto el acceso a la terminal cuatro del aeropuerto hay desvío alternativo señalizado

Voz 36 26:11 una complicación que va a durar a lo largo

Voz 35 26:14 lo de la mañana los operarios están trabajando achicando el agua pero de momento continúan estas complicaciones así que tenga mucho cuidado si iban a intentar circular por estas

Voz 0738 26:22 las Johnson esos nuevos aparatos de aire ha con

Voz 1775 26:26 R XXXII

Voz 0738 26:28 hablan el tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 26:31 buenos días a la semana va a finalizar con muchas horas de sol tanto el viernes como durante el fin de semana no tendremos nubes importantes las temperaturas van a subir las máximas durante las tardes del fin de semana incluso hará un poco de calor hoy superaremos los veinticinco grados en la mayor parte de la comunidad las tardes en fin de semana máximas cercanas a los treinta especialmente en el sur de la Comunidad de Madrid las noches con pocas nubes van a ser incluso al cofradías ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort

Voz 10 27:00 cada vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado con sus nuevas máquinas R treinta y dos

Voz 0134 30:33 de ahí la verdad la Guardia Civil investiga las causas de la muerte de una mujer de cuarenta y dos años que fue hallada en la cama de su domicilio de Torre Pacheco alrededor de la medianoche del jueves la echaron a faltar en su trabajo dieron aviso a la Guardia Civil que accedió a su vivienda y la encontró tendida en la cama boca arriba desnuda y con una rosa en el pecho podría llevar muerta varias horas según la verdad el cuerpo no presenta signos de violencia pero se sospecha de su ex pareja que ahora está siendo buscada

Voz 1727 30:55 la Policía Local y la Guardia Civil podría haber huido con el teléfono móvil de la víctima pues así comienza el diez de mayo hoy hoy por cierto la Unión Europea entra en déficit no económico sino en déficit ecológico co según un informe de la ONG fueron Mundial para la Naturaleza los europeos ya hemos agotado todos los recursos naturales que la Tierra puede renovar en un año lo hemos hecho en sólo cinco meses pero las portadas los análisis las columnas del día son para el carrusel electoral que se ha puesto en marcha de nuevo con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días buenos días no subimos al carrusel vamos a empezar con las elecciones autonómicas municipales y europeas

Voz 1775 31:36 segunda vuelta de las generales así titula El País su crónica de campaña es muy

Voz 34 31:40 Pilar el enfoque de el editorial de La Vanguardia según el cual

Voz 1775 31:44 el sondeo del CIS es que persiste la oleada progresista que caracterizó el veintiocho de abril reflejo de un sentir mayoritario que apuesta por una solución negociada a los graves problemas estructurales de España al tiempo que rechaza la política represiva avalada por PP Ciudadanos Vox el mundo plantea que estas elecciones abren la posibilidad a los españoles de decidir si quieren o no que sus comunidades y ayuntamientos funcionen como una suerte de contrapoder al Gobierno central salido de las elecciones generales

Voz 1727 32:10 sí la portada de ABC dice así el CIS no da tregua a la derecha

Voz 1775 32:14 ahí dentro en sus páginas escribió Ignacio Camacho muy crítico con PP y Ciudadanos por ese pulso que se están echando dice Camacho esa primacía interna que disputa la derecha no es más que el Ministerio de la oposición el liderazgo de la miseria resulta un suicidio político la pugna fraticida entre casado y Rivera que se dedican a darse pellizcos de monja mientras el adversario real los rodea de alambradas y trincheras enfrascados en una estúpida lucha por la primogenitura interna no reparan en que van a quedarse sin nada que liderar más que una irrelevante montón de miseria será una oposición impotente Malki instada ninguneada de la peor manera fácil por su falta de consistencia y sin el recurso de contrapesos territoriales que puedan proporcionarle un mínimo Dir

Voz 1727 32:54 sobre el futuro Gobierno central escribe Nicolas Sartorius en eldiario punto es

Voz 1775 32:58 dice sería acertado en una colaboración entre las izquierdas para lograr avances fiscales y sociales pero me resulta extravagante esa insistencia en entrar en el Gobierno por parte de Podemos cuando se está en posición de debilidad y hay otras formas para controlar los acuerdos a los que se llegue sin necesidad de poltronas comerse los marrones que toda acción de Gobierno comporta creo que la fórmula de colaboración de la izquierda portuguesa

Voz 1727 33:19 es realista sobre campaña y líderes y candidatos dos frases de la candidata del PP la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que han dejado de comentar en las últimas horas dos frases

Voz 1775 33:29 en la misma entrevista en el periódico digital Madrid diario lo primero le preguntan por los empleos precarios y Díaz Ayuso contesta así

Voz 29 33:35 luego a mí cuando empezó a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener empleo basura que lo necesitaba estando oportunidades para corregir problemas que tenía

Voz 1775 33:47 hablar de empleo basura es ofensivo para la gente que está deseando tener ese empleo basura segunda frase Isabel Díaz Ayuso esta sobre la intención de Vox demandar el orgullo gay a la Casa de Campo

Voz 29 33:56 la Casa de Campo

Voz 42 33:57 eh ya no sólo porque eso

Voz 29 34:00 un bien patrimonial es también un escenario donde las familias durante el fin de semana van a tratar de hacer deporte etcétera

Voz 1727 34:06 no creo que sea el sitio la tasa del campo no

Voz 1775 34:09 sitio para el orgullo gay porque hay Familia

Voz 1727 34:11 ahí hay veces que mejor no intentar arreglar algo porque lo empeora

Voz 1775 34:14 tuvo que darse un poquito después desde luego

Voz 1727 34:17 en el Partido Popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre donde siempre eso sí

Voz 0978 34:25 fomentando el descanso de los vecinos el anormalidades

Voz 1727 34:27 el distrito no voy a entrar en polémicas estériles hoy leemos en el país es que el Defensor del Pueblo le ha mandado un informa al Gobierno avalando la decisión de Instituciones Penitenciarias de paralizar un experimento con electrodos a presos violentos

Voz 1775 34:40 el experimento que empezó en dos mil dieciséis en las cárceles de Huelva y Córdoba cuarenta y un presos quince de ellos homicidas fueron sometidos a sesiones de estimulación eléctrica cerebral para estudiar si eran agresivo cuando de agresivos eran está previsto que ese experimento se retomará este pasado mes de marzo prisiones lo Paral lo lo paró cuando salió a la luz y ahora el Defensor del Pueblo le da la razón al Gobierno dice en su informe que los reclusos en su condición de personas bajo custodia tenían limitada la voluntariedad con la que aceptaron participar aunque hubieran dado su autorización por escrito

Voz 1727 36:11 en el país entrevista al primer ministro italiano Giuseppe Conte que dije este es el titular no necesitamos nacionalismo ni europeístas baratos empezamos un repaso por la prensa europea con motivo del comienzo de la campaña Si te parece Dani empezamos en Italia

Voz 1161 36:26 si la República advierte de que Matteo Salvini se aparta de la primera fila porque según las últimas encuestas su formación pierde un dos por ciento de voto el Movimiento cinco Estrellas queda por detrás del Partido Demócrata aunque dos de cada tres votantes están todavía indecisos en un análisis Leo que estas elecciones son la última oportunidad para el Movimiento cinco Estrellas de de no desplomarse ni fracturarse

Voz 1727 36:46 en Francia y en Francia Macron aparato

Voz 1161 36:49 todo lo posible para evitar que Encuentro Nacional del partido de Le Pen llegue primero a las europeas titula Le Mond Le Figaro en portada hoy advierte de las grandes maniobras de los populistas como Le Pen Bilderberg también en de ultraderecha está checo Tomas Ocampo era ellos tres como Salvini en Italia o Durban en Hungría se han subido a la ola antiinmigración y aunque dispersos van a entrar con fuerza en el Parlamento Europeo

Voz 1727 37:10 en Alemania di Welt adelanta un estudio que se va a presentar hoy sobre la fortaleza económica y las reformas emprendidas por los veintiocho miembros de la UE

Voz 1161 37:19 en su conjunto Leo Europa es fuerte está mucho mejor preparada para una recesión crisis financiera en cuanto a la fortaleza económica España está en el puesto diecinueve seguida de Bélgica Portugal Rumanía y Francia a la cola Italia Grecia y a la cabeza los Países Bajos Alemania e Irlanda en cuanto a las reformas económicas subimos al puesto trece por encima de Francia hay por encima de Alemania

Voz 1727 37:40 qué dicen los vecinos que dicen en Portugal

Voz 1389 37:43 Portugal que ella te asaltado de hojas pero en segundito es lo estoy Portugal Portugal que tiene gracias en Portugal

Voz 1161 37:50 la Antonio Costa no ambiciona cargo alguno tras las europeas destacan medios como el diario de noticias y otros como el correo Domiño subrayan que la Unión Europea necesita hablar con una sola voz para ser de todos y para todos

Voz 1727 38:00 lo pierdas esa hoja ahí tienes Reino Unido que me interesa saber qué opinan de estas elecciones sobrevenidas porque contaban con no participar en ellas iban a participar

Voz 1161 38:07 del Brexit va a destrozar a los dos grandes partidos titula el Financial Times los tories podrían ser sextos en las elecciones europeas Leo en The Gardian el partido está tan desanimado que no va a gastar ni una libra en campaña publicar un manifiesto ni nada tres de cada cinco votantes apuesta por el Partido del Brexit de As Eaton Harris en el Daily Telegraph se dirige a los laboristas para advertirles de que por mucho que traten de evitar el tres siete en campaña se van a llevar una buena patada el veintitrés de

Voz 1727 38:33 yo a Manuel Jabois a Jabois la hecho mucha gracia un artículo en El País de Patricia Gosálbez sobre el último episodio de Juego de tronos a mí me ha hecho gracia pero además me parece que lo clava eh sobre cuál es

Voz 1389 38:54 sí lo lo lo hay hay todo un género e de artículos de Juego de Tronos después de cada episodio este de Patricia es divertidísimo en el propio país con nuestra tele martes Marqués el Santos hay un bloque es el de los terrenos donde han tenido Valderrama o no el Ceballos en Cuba hace unos años maravillosos pero tiene una ventaja que a mí no me dais ni en este programa ni mi periódico

Voz 0978 39:20 han spoiler pudo con

Voz 1389 39:26 así que no voy a contar spoiler vale pero en fin fíjate el de Gosálbez acaba con una frase que empieza creo yo a tener cada vez más adeptos que ganas de que se acabe con todos y después relata cómo llegó una escena tétrica que te voy a contar sin revelar absolutamente nada en el que están todos los machotes quiso salvajes que vienen vienen dando vetadas en la espalda John no contándole lo bueno lo fuerte lo grande que

Voz 1727 39:53 es ese ese modo estás estás aquel día

Voz 1389 39:57 pero fíjate que las mujeres están mirando absorta fíjate despistada que seleccionar café no yo estaba pensando mientras veía la escena que me parecía que tenía unos tintes un poco machistas dice yo fíjate y menos macro las ha puesto a prueba a recoger la mesa

Voz 1727 40:15 que podría que podrían que podría después

Voz 1389 40:17 de pasarse la serie montada en un dragón y acabando con todos los malos que esa mujer que de repente estáis solas sin que nadie le diga nada acaben en una línea de John

Voz 1727 40:27 carece por favor recoge un momento la estación en los que estás en el límite estás en el límite ya después del final del artículo como pista que ganas de que ser Say acabe con todos para estudiarlo

Voz 1389 40:38 el de Pancho Villa serán convirtiendo a salir

Voz 1727 40:42 ir para estudiar los veintiún temas de historia de España que entra que la Selectividad este año los alumnos pueden hacer esquemas resúmenes

Voz 3 40:50 o escuchar un podcast Saludos amigos amigas bienvenidos a Historia de España para Selectividad que la once segunda

Voz 1727 40:58 a lo hace un profesor Juan Jesús pliegues suelos del instituto Virgen de las Nieves en Granada se ha colado entre lo más escuchado de Spotify es buenísimo

Voz 1389 41:08 sí lo hace además un profesor con la inteligencia suficiente como para saber dónde está o han que el lugar que lugares hay que acudir para que los para que los chavales aprendan no ya hubiera querido yo que mi época sin duda jugando Allam Estrada hasta cuatro seis cuatro que tengamos en donde donde jugábamos de mala Malena fíjate con un podcast con los enganchada que está a la gente al podcast de esa manera pueden conocer absolutamente pues se son veintiún veintiún tomos entre comillas veintiún capítulos de la historia de España de ya comenzó hace pocas hace tres años con uno llamado Historia con el móvil que todavía continúa que es un programa de divulgación de historia para jóvenes él dice en un artículo que escribe Pablo cantó en Verne en el país como lo salud los de segundo de Bachillerato suelen ir muy pillados de tiempo para selectividad Se me ocurrió grabar otro programa específico para ellos basado en los apuntes que yo utilizo en K en clase cómo hacerlos más efectivos bueno pues les recomienda que los escuchen antes de venir a clase así que cuando llegan todo el tema les suena Si tienen alguna duda la pueden consultar y además tiene las ventajas que tiene el podcast que sabemos perfectamente los que estamos en la radio se puede estudiar en cualquier parte paseando corriendo haciendo cualquier cosa escuchará la adicción camino a clase o también haciendo

Voz 8 42:21 en la playa ahora la playa Galicia que tenemos

Voz 9 42:45 ruido son las ocho

Voz 1727 42:48 la siete en Canarias

Voz 9 42:50 la radio

Voz 8 42:51 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 44 44:35 hoy por hoy

Voz 1389 44:39 Pepa bueno

Voz 1727 44:42 son las ocho menos cuarto las siete menos cuarto en Canarias

Voz 6 44:45 Volkswagen y el deporte en hoy por hoy Volkswagen pacto para las personas

Voz 1727 44:58 el director de Carrusel Dani Garrido analiza esta mañana el dominio en Europa del fútbol inglés que ha quedado patente esta semana Dani buenos días qué tal Pepa buenos días Europas Arrinda

Voz 1620 45:08 la premier el enorme competidor que tiene España por entonar aquello de la mejor liga del mundo copa el cien por cien de las finales continentales es algo inédito historia no deja de ser curioso el camino que recorren la Inglaterra futbolística mientras se negocia el Brexit la Premier Se abre a Europa porque gran parte del éxito se debe a que han invertido en entrenadores foráneos Klopp Poquetino Emery Isaac son los entrenadores finalistas alemana argentino español e italiano el modelo inglés Se va a ser un reparto mucho más equitativo a los clubes de los derechos de televisión y sobre todo en el respeto por la afición que llena los estadios es una realidad impecable Inglaterra establece un precio tope de las entradas para las aficiones visitantes no Aisa o lazos treinta libras ni una más y por cierto muestran

Voz 1727 45:46 amor por su campeonato la Premier firmó un documento oficial

Voz 1620 45:49 tal mostrando su rechazo total a la super

Voz 1727 45:51 Liga europea que los clubes poderosos quiere montar empobrecer en los campeonatos nacionales este año al menos levantarán las dos Copas enhorabuena gracias Dani ya que no nos ha dado alegrías esta semana el fútbol a ver si nos la da por lo menos hoy Rafa Nadal esto es fácil no Sampe

Voz 1161 46:08 bueno vamos a ver no vamos a disputar los cuartos del Masters mil de Madrid frente al tenista suizo Stan Wawrinka el partido nada Aida cerrando jornada no antes de las nueve y media de la noche el manacorí por lo menos se va encontrando mejor según avanza el torneo

Voz 1774 46:21 personalmente me siento muy bien qué es lo más importante más allá de cualquier tema deportivo primero todo bueno tenía que estar lleno tiene que estar con la energía como para poder avanzar yo creo que ahora mismo lo estoy estoy con la ilusión y las ganas no soy un gran

Voz 1161 46:32 cree en cuanto a los otros partidos Djokovic Ilich abriendo jornada después Federer justo antes del Nadal de Nadal el City tripas del resto Luis Suárez se perderá los dos partidos de Liga que le restan al Barça y la final de la Copa del Rey ante el Valencia por una lesión de menisco interno en

Voz 1727 46:45 su rodilla derecha y es duda para disputar la Copa América además

Voz 1161 46:48 esta noche arranca la jornada treinta y ocho en Segunda con el Granada Tenerife a las nueve y tenemos este fin de semana el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el circuito de Montmeló hoy doble sesión de entrenamientos libres la primera desde las once de la mañana la segunda las tres de la tarde comienzo no muy positivo de temporada Carlos Sánchez ilusionado