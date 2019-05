Hoy por Hoy (10/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho

Voz 1727 00:02 las siete en Canarias muy buenos días en dos semanas votamos otra vez después de la pegada de carteles de esta noche conviene hacerse la pregunta qué es lo que vamos a votar el veintiséis de mayo se votan alcaldes presidentas europarlamentarios pero esta noche hemos podido comprobar que los partidos su han todavía por la herida de las elecciones generales menos ganador claro para José Luis Ábalos del PSOE

Voz 1084 00:33 esto no es una segunda vuelta ni siquiera una segunda oportunidad para los perdedores

Voz 1727 00:38 para Pablo Iglesias parece que sí es una segunda vuelta

Voz 2 00:41 pero del resultado de las elecciones municipales autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad

Voz 1727 00:50 a Pablo Casado también le interesa plantearlo como una nueva oportuno

Voz 0027 00:54 mira hemos venido arrancar una campaña electoral que es fundamental y lo hemos venido a hacer con un espíritu colchonero

Voz 3 01:02 partido a partido

Voz 0027 01:04 dada

Voz 1727 01:05 aunque casado con quién se mide con Rivera que habla ya de partidos moribundos

Voz 0040 01:10 este es el partido que crece frente a los que muere Sánchez Iglesias van a gobernar España tiene que haber

Voz 1727 01:17 una resistencia Easy a Santiago Abascal el PP le parecía ya la derechista cobarde ahora que Casado gira al centro

Voz 4 01:24 hemos visto al señor Pablo Casado presidente del Partido Popular convertir

Voz 5 01:28 es un peregrino sin rumbo caido hacer

Voz 1727 01:31 el camino de Feijóo bueno pues no perdamos de vista que en estas elecciones decidimos modelos de ciudad de pueblo decidimos la movilidad la seguridad de nuestras calles la contaminación el tamaño de las aceras la vida en los parques que elegimos la presidencia de doce comunidades autónomas que son las instituciones que gestionan la sanidad la educación la dependencia votamos a los europarlamentarios que deben tomar las grandes decisiones sobre cambio climático igualdad derechos laborales derechos humanos en todo el continente europeo sobre todo esto votamos el veintiséis de mayo

Voz 0295 02:08 ah bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:25 es viernes diez de mayo hoy hemos despertado con una noticia tremenda la Guardia Civil ha encontrado en Murcia a una mujer muerta en su cama desnuda y con una rosa en el pecho Aimar

Voz 0027 02:36 los investigadores buscan ahora a su expareja lo publica el diario La Verdad unas amigas dieron el aviso cuando le echan

Voz 1084 02:41 menos y se cree que el hombre se llevó el móvil

Voz 0027 02:44 la víctima en su vida si no hay novedades en el estado

Voz 1727 02:46 credo Pérez Rubalcaba el último parte médico de ayer a mediodía decía que su situación era de extrema gravedad hospital Puerta de Hierro de Madrid Nicolás Castellano

Voz 1671 02:55 qué tal buenos días Pepa como dices continua en estado de extrema gravedad el último escáner que se le ha realizado confirma el empeoramiento de su estado de salud desde que sufrió el pasado el miércoles un ictus en su vivienda madrileña por el momento y por expreso deseo de la familia que ha recibido el apoyo de la cúpula socialista no ha vuelto a emitir ningún parte médico de este centro hospitalario universitario ubicado en Majadahonda donde ya se empiezan a posicionar de nuevo muchas cámaras y unidades móviles para seguir la última hora sobre el estado de salud de Pérez Rubalcaba

Voz 1727 03:23 esta mañana ha entrado en vigor la subida de aranceles que anunció Trump el domingo en crees penes Gauche pero sumir aranceles a que van a afectar a productos chinos por valor de doscientos mil millones de dólares

Voz 1671 03:36 la subida acoge a una delegación china en Washington en plena

Voz 0027 03:39 la ronda de negociaciones para intentar llegar a un acuerdo comercial hoy en principio van a volver a reunirse pero China acaba de anunciar que habrá contramedidas

Voz 1727 03:46 la palabra austeridad llega a Alemania

Voz 0027 03:48 el gobierno de Merkel reconoce que se van a debilitar sus ingresos fiscales por la desaceleración económica que vive el país ciento veinticuatro mil millones de euros menos de lo previsto en los próximos cinco años y el ministro de Defensa de de Finanzas ha perdido ya al resto de ministerios que elaboren planes de austeridad

Voz 1727 04:03 les ha dicho gráficamente que ningunos SCA que llenó minuto les vamos a contar que la Autoridad Fiscal aquí en España un organismo que creó el Gobierno del Partido Popular para controlar la marcha de la economía esa autoridad fiscal independiente asegura que la subida del salario mínimo a los novecientos euros al mes no esto huido ningún puesto de trabajo y en los deportes sólo nos queda Rafa Nadal en el Masters mil de Madrid Sampe

Voz 1161 04:32 tras la derrota de ayer de Fernando Verdasco el manacorí es el único tenista español en cuartos de final los Liz se disputan en la jornada de hoy Nadal irá cerrando jornada ante el suizo Wawrinka no antes de las nueve de la noche el manacorí se va encontrando mejor según avanzan

Voz 6 04:44 a mí personalmente me siento muy bien es lo más importante más allá de cualquier tema deportivo primero todo uno tiene que estar lleno hubiera que estar con la energía como para poder avanzar yo creo que ahora mismo lo estoy estoy con la ilusión y las ganas

Voz 0978 04:55 en cuanto a los otros dos partidos Djokovic Silex irá abriendo jornada después Federer

Voz 1727 04:58 bien justo antes de Nadal llega el fin de semana y no se dice Jordi Carbó que suben las temperaturas buenos días y no poco

Voz 0978 05:11 sino esta primavera empezábamos la semana con heladas en zonas agrícolas dábamos acabar sobre todo en el centro y sur de la península así como en Canarias con temperaturas que se pueden ya dar cualquier día de verano por ejemplo en Madrid a lo largo del fin de semana nos acercaremos a los treinta grados pero es que en el Valle del Guadalquivir y en Canarias especialmente a partir del domingo máximas que pueden llegar a superar los XXXV hay que decir que en el norte de la península buenas mediterráneo este ascenso no será tan evidente incluso durante las noches todavía se notara algo de fresco

Voz 0027 05:42 has estado en del cielo hoy es era el día que veremos

Voz 0978 05:45 las nubes con chubascos sobre todo en los Pirineos el Ebro y durante la tarde algunas tormentas también en Cataluña el fin de semana el sol va a lucir la mayor parte de la jornada

Voz 1727 05:53 son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 7 05:56 que todos los viernes Santo

Voz 0027 05:59 hemos en la cocina de David de Jorge para abrir el apetito hilo que surge quería tenderle la mano y el brazo matrimonio mujer Elise Diego Arce cagada pero hay que crearla e infidelidad encanta que los todavía hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 7 06:23 espléndida o trece una cosa es el invitada el convoy sentirte un Betis es muy deba como yo tu Colacao así que la próxima recuerda que puede expedir un Colacao entubar de siempre falla

Voz 8 06:34 los Cola Colacao eso tan tuyo con millones de luces con toneladas de serpentinas con una tarta gigante con una orquesta filarmónica podemos celebrar cien años de historia Citroën de muchas formas pero la mejor es contigo disfrute de los tenores Citroën y tómate tu Citroën con eco plan de hasta tres mil quinientos euros por tu antiguo vehículo y mucho

Voz 0867 06:52 las condiciones en Citroën punto es

Voz 1727 07:13 ya está desplegado de nuevo el equipo electoral de la Cadena Ser al que no le ha dado tiempo casi ni enrollarnos cables siguiendo al PSOE

Voz 0142 07:21 la Carretero buenos días buenos días Pepa PP

Voz 1727 07:24 pues Goikoetxea buenos días Ciudadanos Óscar García

Voz 0027 07:27 buenos días Pepa Unidas Podemos Mariela Rubio qué tal Pepa

Voz 1727 07:30 el PSOE llega electoralmente crecido a esta campaña Inma pero Se alertan asimismo contra el exceso de confianza

Voz 0806 07:37 la desmovilización es el gran enemigo del PSOE saben que no van a repetir el casi setenta y seis por ciento de participación de abril pero el comité electoral del PSOE alerta de que si la izquierda se queda en casa pueden poner en riesgo los gobiernos autonómicos las principales alcaldías así que seguirán advirtiendo de que existe una amenaza real de retroceso y también de que la Unión Europea se juega su supervivencia si España no se moviliza

Voz 0027 08:02 eso es lo que anoche ya José Luis Ábalos el secretario de Organización una campaña a pleno rendimiento con esas ganas Conesa

Voz 1084 08:08 convicción y con esta conciencia limpia y tranquila vamos a cometer esta campaña no hay segunda vuelta es una nueva oportunidad un nuevo desafío y un nuevo frente que ganar

Voz 0806 08:19 cuando culmine el ciclo electoral el día veintiséis Pepa el PSOE aspira a recuperar un poder territorial que no tiene desde los años noventa

Voz 1727 08:28 el líder que más se juega su propio futuro político es Pablo Casado un resultado mínimamente digno quizá podría ponerle sordina a la debacle de las generales pero una repetición de ese hundimiento Nieves aceleraría el debate sobre su liderazgo

Voz 5 08:43 la verdad es que sí recuperar votantes que se fueron a Vox y Ciudadanos y liderar el bloque de la derecha en España Pepa Casado debe aumentar el porcentaje de ese voto al partido al veinte por ciento se quedó al dieciséis en generales porque Ciudadanos están muy cerca pero los dirigentes el PP les preocupa el votante decepcionado su votante decepcionado porque fueron sí lo hicieron mal con la corrupción en España y Cataluña in levantar esto es lo más difícil nos dicen movilización pedía anoche una y otra vez Casado para contrarrestar la política de Pedro Sánchez seremos

Voz 1084 09:12 es el contrapeso para que el Partido Socialista no lo tenga tan fácil fijaos incluso para pactar el gobierno un partido socialista con un correctivo el veintiséis de marzo le va a ser más difícil hacer lo que quiera hacer

Voz 5 09:25 el resultado habrá presión para que Casado se vaya pero piden más tiempo no perciben de momento Pepa que nadie quiera disputarle el liderazgo

Voz 1727 09:32 más allá de conseguir poder territorial que eso es obvio lo quieren todos los partidos ciudadanos necesita unos buenos resultados en estas elecciones para utilizar

Voz 1084 09:40 los como combustible

Voz 1727 09:42 pulso particular con el PP por el liderazgo de la

Voz 1084 09:46 posición nacional Oscar busca Ciudadanos y ganar todo el músculo posible con más poder autonómico y local para hacerse con la hegemonía de la derecha rematara el PP está muriendo decía anoche Rivera y ser la alternativa Sánchez Rivera llama a crear la resistencia al Gobierno central

Voz 0040 10:00 con el túnel de Sánchez de Iglesias al final hay una luz hay una luz de esperanza alguna luz de ilusión hay una luz desde el centro no desde los extremos de una luz de libertad es una luz naranja vamos a votar para que Sánchez Iglesias tengan un freno

Voz 1084 10:14 ciudadanos va a hacer hincapié en el mensaje contra los populismos y los nacionalismos seguirá preguntando al PP si está dispuesto a conformar gobiernos con ellos y explotará el discurso de los disidentes aquellos barones socialistas que Rivera quiere forzar a que digan que no están de acuerdo con Sánchez y con sus política

Voz 1727 10:29 las para poder pactar con ellos también después de sus malos resultados en generales Unidas Podemos necesita un buen resultado en estas elecciones para reforzar la mano de Iglesias en una futura negociación con Pedro Sánchez Mariela si aspiran a ser decisivos para las mayorías progresistas a pesar de que cuentan con

Voz 1450 10:46 el CIS con perder escaños en buena parte de las plazas pero con todo esperan que los resultados hagan que su aspiración de fondo la de tocar poder ejecutivo a nivel nacional sea más fácil en un pack que comprenda varias gobernabilidad

Voz 2 10:57 estas elecciones van a ser muy importantes en clave estatal estamos más cerca que nunca de gobernar en este país

Voz 9 11:04 la base anoche Iglesias en la pegada de carteles en Leganés

Voz 1450 11:07 ayuntamiento del cinturón sur de la Comunidad de Madrid donde se librará una batalla que al igual que conservar los ayuntamientos el cambio es crucial

Voz 1727 11:14 para los morados una batalla entre las dos almas fundada

Voz 1450 11:16 horas de Podemos la de Iglesias y su candidata de Unidos Podemos a Serra y frente a ella Errejón y su marca más Madrid con la tesis de que Podemos es una estrella declinante y que el espacio del cambio ha de cambiar en esta puja un escaño más o menos puede significar roto

Voz 1727 11:30 Ivo se fue anoche a estrenar de campaña a Paracuellos del Jarama en la Comunidad de Madrid uno de los mayores escenarios de recuerdo de las atrocidades de la guerra civil te venimos a defender para Madrid son las de la valentía de otros políticos ya no se atreve ni a defender ni al liderar es en Rocío Monasterio la candidata de Vox a la comunidad madrileña quedan dieciséis días para las elecciones también para las europeas la campaña empieza con una bronca una pseudo revolución de varios gobiernos contra los candidatos que han elegido los partidos europeos para la presidencia de la Comisión Griselda Pastor buenos días hola muy buenos días tú sigues en Sibiu en Rumanía donde se ha celebrado la cumbre de los líderes explícanos bien este choque y las consecuencias que puede tener

Voz 5 12:22 bueno pues puede abrir una crisis institucional que a nadie le interesa citamos al candidato popular Manfred Weber que ha reaccionado airado a los mensajes con los que los gobiernos más críticos parecen señalar a su candidatura escuchamos a Emmanuel Macron dijo

Voz 1727 12:38 según David

Voz 5 12:41 Line pactar sobre el candidato menos bueno lo que suele ser a menudo el caso es la apertura oficial de las hostilidades los populares ven amenazado su vidrieras Bossi como en España la ultraderecha se les lleva a los votos los socialistas cierran filas con Timerman que es comisario y piensan en uno pacto de progreso con Macron y muchos liberales progresistas ayer aquí hubo el primer contacto con Pedro Sánchez tras decidir a veintisiete que la negociación que se abre será todo un paquete para cubrir no sólo la presidencia de la Comisión sin otros cuatro presidencias que están en juego lo que le quita cierto brillo a esos candidatos europeos siempre a la espera claro

Voz 1727 13:24 de lo que den los resultados Griselda

Voz 10 13:26 gracias buenos días

Voz 1727 13:34 lo dejamos fuera de la sintonía electoral porque en principio no tiene que ver con esta campaña aunque todo está relacionado

Voz 11 13:40 consciente de la importancia que puede tener en este momento grave de la política catalana

Voz 1727 13:45 española la presencia de un catalán

Voz 11 13:47 al frente del Senado Miquel

Voz 1727 13:49 Z pide a los demás partidos que no boicoteen en el Parlament catalán su candidatura a senador paso previo a convertirse en presidente de la Cámara Alta pero también advierte Iceta de que no va a mercadear con los votos y que se niega a ser moneda de cambio de los independentistas para otras negociaciones Jabois bueno Iceta tiene un capital político muy delicado en Cataluña

Voz 1389 14:12 ya que es el de ser sospechoso para todo el mundo se debe a que ocupa un lugar además muy desprestigiado que es el de no sólo quiere hablar con unos y otros sino también querer entender los este es un trabajo de ensayo error a veces de ensayo error grave pero yo creo que es un trabajo necesario porque los conflictos al fin y al cabo bueno se superan sin sin jugarte la cara mira voy a saltar de de tiempo de época hay desde luego voy a saltar de contexto pero quién mejor entendió que a veces la política exige que te que las manos fue Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se puso a negociar el fin al de ETA en una época que recordarás en la que si metías la misma frase negociaría ETA te montaban una manifestación como te montan ahora en España cuando pones diálogo y soberanismo la misma frase Hinault delimitadas a repetir como un loro ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco en política hay gente que se mete en la hoguera para apagar el fuego con suerte sin ella les conoce pronto están siempre calcinados hasta que pasa el tiempo cuando pasa el tiempo ya se sabe si mereció la pena o no mereció la pena pero para saberlo hay que haberse quemado

Voz 1727 15:14 las cosas que se dijeron y escribieron de Alfredo Pérez Rubalcaba Jabois buen fin de semana un abrazo buen fin de un Soto

Voz 0295 15:22 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:26 Donald Trump sigue llevando al límite cada frente internacional en el que se mueve el último el de la guerra comercial con China en plena ronda de negociaciones con Pekín ha entrado en vigor esta mañana a la subida de aranceles con la que amenazó el domingo una subida del diez al veinticinco por ciento productos importados por valor de doscientos mil millones de dólares corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 15:50 buenos días y a las doce y un minuto de la noche hora de Washington entraba en vigor la mayor medida comercial que ha tomado hasta ahora el presidente Donald Trump la Casa Blanca ha seguido adelante con este incremento en mitad de una nueva ronda de negociaciones la undécima que en principio está prevista que continúe durante hoy viernes el viceprimer min otro chino está aquí en Washington para intentar salvar ese acuerdo in extremis y a evitar una guerra comercial y el descalabro de las bolsas Sieso eso pasa a lo largo de este viernes llegan a un acuerdo Trump podría rescindir las tarifas con efecto inmediato y retroactivo la delegación china que está aquí en Washington acaba de lamentar profundamente que haya entrado en vigor este incremento y advierte de que responderá con las medidas necesarias

Voz 1727 16:31 hoy tenemos tres noticias económicas importantes en España la primera Javier Alonso que la Autoridad Fiscal lo apuntábamos en la portada confirma que la subida del salario mínimo no ha dañado al empleo no ven ningún impacto negativo en ninguna comunidad reconoce que las previsiones catastrofistas se equivocaron incluida la de la propia aireados que llegó a decir que se crea que se crearían cuarenta mil empleos menos más pesimista en los fue el banco

Voz 0027 16:55 año llegó a decir que eso destruiría ciento

Voz 1727 16:58 veinte mil puestos de trabajo y además a partir de las nueve les vamos a contar en qué consistirá el registro de las horas de trabajo de sus empleados que van a tener que llevar a todas las empresas

Voz 0142 17:09 acabo a partir de este domingo hay ido ABAO buenos días buenos días el objetivo será combatir las horas extra que no se pagan o las jornadas ilegales el registro tendrá que incluir la hora a la que entran y salen los empleados cada día las empresas estarán obligadas a conservar los datos durante cuatro años que no cumplan se les multará con hasta seis mil doscientos cincuenta euros

Voz 1727 17:28 la investigación que ya está en marcha por el subidón que pegó el precio de la luz durante el Barça Liverpool de el martes competencia quiere aclarar si alguien alteró el mercado eléctrico Isabel Villar

Voz 0142 17:40 buenos días el precio se disparó hasta los once mil euros el megavatio hora lo habitual son cincuenta según Red Eléctrica el problema es que se quedaron cortas sus previsiones de consumo y algunas empresas no pudieron aportar la energía comprometida de ahí el desfase competencia asegura eso sí que la subida en el mercado secundario no va a repercutir en el consumidor final

Voz 12 18:00 SER Hoy por hoy

Voz 0295 18:03 Pepa Bueno

Voz 14 18:10 le gustó

Voz 0027 18:13 Cruner

Voz 13 18:19 este artista hasta Ara cerró anoche la ceremonia de entrega de los premios Ortega y Gasset cantando a las bestias de este tiempo que aplicadas a este oficio periodismo son muchas

Voz 1727 18:31 sí tiene muchas caras pero como dijo Iñaki Gabilondo al inicio de la ceremonia

Voz 1084 18:36 es legítimo estuvo es legítimo el desconcierto pero no es legítimo en absoluto el desánimo

Voz 1727 18:42 eso se reivindicó ayer en la gala el evento la pasión por el gran periodismo Pepa Blanes

Voz 0142 18:48 los Ortega y Gasset han vuelto un año más a ser un remanso de cordura de defensa de la profesión periodística en tiempos difíciles como han señalado la mayoría de los premiados lo hacía Darío Arizmendi periodista de Caracol Radio que recogía el premio a toda la trayectoria

Voz 0027 19:02 periodismo independiente crítico

Voz 15 19:05 que aporte que pero ocupe también por destacar valores ejemplarizantes historias humanas conmovedoras y reveladoras que presente las dos caras de la moneda

Voz 0142 19:15 el periodista colombiano ha recordado en un emotivo discurso sus inicios tratando de fundar un periódico con Gabriel García Márquez y también los tiempos difíciles en los que fue objetivo de la violencia en Colombia toda la ceremonia ha sido una defensa del periodismo independiente bien hecho alejado de las cloacas como decía la directora del país Soledad Gallego Díaz

Voz 9 19:33 el periodismo no tiene nada que ver con las cloacas de los que algunos quieren hacernos creer que hizo mueve

Voz 0142 19:38 en el acto conducido por Iñaki Gabilondo ha habido referencias al feminismo con el premio al fotógrafo Vincent Wes por la instantánea del ocho de marzo de hace dos años en Bilbao o a los reporteros de la revista cinco W que desentraña la labor de un hombre tunecino que entierra los muertos en el Mediterráneo también ha habido palabras para la situación en Venezuela con los compañeros del picotazo en su reportaje multimedia reflejando el hambre de los niños de su país

Voz 16 20:06 sí

Voz 1727 20:06 las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 9 20:15 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con sol y nubes despertamos esta mañana en Madrid y con temperaturas más altas ya estamos en ello comienza la batalla electoral la batalla del XXVI EM día uno de campaña

Voz 0027 20:33 día uno que empieza con bronca en Alcorcón

Voz 17 20:37 pero yo le creo título de la protesta graves se comida Cudeca

Voz 9 20:54 a mí no me vas a pegar lo decía anoche en la pegada de carteles un concejal del PSOE al alcalde de Alcorcón David Pérez número dos de la candidatura del PP a la comunidad número dos de Isabel Díaz Ayuso otra polémica en la que aparece envuelto ese concejal socialista lo ha denunciado lo hizo anoche en comisaría por agresión ambos partidos coincidieron en el pistoletazo de salida en el acto de pegada de carteles eligieron el mismo sitio hice lío según la denuncia el alcalde le agredió para arrebatarle el móvil con el que este concejal estaba grabando la trifulca David Pérez con el que nos hemos puesto en contacto esta mañana no responde de momento a la SER la denuncia también incluye a su sucesora la candidata del PP en esta localidad Ana Gómez y mientras esto ocurría en Alcorcón en el templo de de voz medio vacío Isabel Díaz Ayuso arrancaba la campaña acompañada del candidato a la capital José Luis Martínez Almeida arropados ambos

Voz 1084 21:42 lo Casado el PP no da mucha credibilidad Alcibes

Voz 9 21:45 la autonómico que sitúa al PSOE como primera fuerza en la región pronostica otro descalabro en Génova Javier Bañuelos Mila

Voz 1084 21:52 presencia de varios ex ministros consiguió garantizar el lleno el Templo de Debod se quedó bastante grande para el estreno popular en campaña acto donde Pablo Casado llegó ejerciendo de entrenador

Voz 0027 22:06 no un espíritu colchonero

Voz 1084 22:08 querido Almeida

Voz 3 22:10 partido a partido la remontada

Voz 1084 22:13 cree en la remontada y confía en su equipo pero anoche durante el mitin no todos confiaban en la capacidad de Isabel Díaz allí

Voz 18 22:21 por qué Tezanos se empeñe una y otra vez es mentira mentira porque aquí va a gobernar como digo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid

Voz 1727 22:30 los cuatro años

Voz 0027 22:32 yo ya está preparado es Almeida

Voz 1084 22:35 según su pronóstico con él el Partido Popular es una fuerza impares

Voz 5 22:39 cuatro años de Carmen han sido su vivientes cuatro años del Partido Popular sólo imprescindibles vamos a ganar estas elecciones

Voz 1084 22:46 Almeida fue quién más piropos se llevó anoche de Pablo Casado que por cierto olvidó citar Ángel Garrido en la lista de presidente Cyrus tres del Partido Popular en la Comunidad de Madrid

Voz 9 22:57 más eufóricos estaban en la izquierda a la que los sondeos le dan la editorial XXVI Semel candidato socialista Ángel Gabilondo también los candidatos de Madrid Íñigo Errejón y de Podemos Isabel Serra llamaban a la moviliza

Voz 19 23:08 que estamos en una encrucijada que no hemos estado así desde mil novecientos ochenta y dos nos estamos jugando derechos y libertades la gran conquista social de las libertades

Voz 0978 23:19 al Partido Socialista le falta un poquito de replica

Voz 20 23:22 que estamos a punto de sacar al Partido Popular que estamos a punto de hacer justicia en la como

Voz 0027 23:26 mira de Madrid que estamos a punto de volver

Voz 20 23:29 de Madrid al conjunto de los madrileños

Voz 21 23:32 si ya de Charles y lo vamos a conseguir y vamos a hacer un gobierno de izquierdas PLD la vuelta de injusticia que llevábamos viviendo durante tanto tiempo

Voz 9 23:43 Manuela Carmena habría campaña con dos buenas noticias la del CIS que le otorga de nuevo la victoria con el apoyo del PSOE en la capital

Voz 1084 23:49 sí la de la Junta Electoral que le va a permitir finalmente

Voz 9 23:51 de debatir entre Madrid Carmena se reivindicada en una nueva legislatura

Voz 22 23:55 la que ahora setenta y cinco años sigo optando por vosotros hornos que necesitas Lajusticia con los que necesitan más que nada a las instituciones seguimos el

Voz 9 24:07 el minuto de esta campaña en la SER Hoy La Ventana de Madrid inicia dos semanas de edición especial por la campaña pues lo que van a pasar todos los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid el primero esta tarde Carlos Sánchez Mato candidato de Madrid sentía y en medio de esta campaña electoral hoy arrancan las fiestas de San Isidro teñidas de chotis de chulapos y solapas de música el pregón corre a cargo esta tarde del vial Enrique García

Voz 0978 24:33 los gigantes y cabezudos desfilarán por el centro hasta llegar a la Plaza de la Villa allí a las ocho Elvira Lindo con su pregón dará el pistoletazo de salida a las fiestas

Voz 7 24:42 a lo mejor nos da la sorpresa de presentarnos Sao Manolito Gafotas adulto no sé qué va a decir este Manolito Gafotas de Kobe estaba diría ahora

Voz 0978 24:53 les seguirá la música que hasta el miércoles llenará la capital con más de doscientas citas en diecinueve escenarios esta noche en la Plaza Mayor novedades Carmina en Las Vistillas Jairo Tortell Egon Soda INE humano en la pradera de San Isidro fruto Cinca o brisa Fenoll este año habrá conciertos además en Madrid Río matadero o conde duques

Voz 0295 25:16 los deportes

Voz 12 25:20 hoy por hoy

Voz 9 25:22 el Madrid se llevó anoche el derbi ante Estudiantes Sampe buenos días

Voz 1161 25:25 buenos días Laura es líder de la ACB a la espera de lo que haga esta noche el Barça con una victoria más pero también con un partido más anoche victoria sobre estudiantes en el derbi ciento nueve noventa y dos los colegiales se mete en peligro de descenso empatados a diez victorias con Murcia y GBC también en peligro Fuenlabrada se coloca solo con una victoria sobre los puestos de descenso después de perder anoche en Málaga contra Unicaja ochenta y nueve ochenta y cuatro

Voz 1727 25:44 Mercedes

Voz 23 25:46 Mercedes Benz España patrocina ahora apunta

Voz 8 25:49 y ofrece la información del tráfico

Voz 23 25:51 elija la mejor ruta

Voz 0295 25:57 si importados está me a los accesos

Voz 9 26:00 en el turno de aeropuerto de Barajas en la M catorce y la M quince dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 0295 26:07 bueno no tenemos ahora mismo la DGT vamos a

Voz 9 26:10 a comprobar cómo se circula a esta hora de la mañana en las calles de la capital pantallas

Voz 1727 26:13 qué hacer buenos buenos días de nuevo Laura ya con dificultad

Voz 1322 26:15 está en la zona norte de la capital en la entrada por la M seiscientos siete en la salida por Castellana Sinesio Delgado

Voz 1727 26:21 dificultades sobre todo de la M30

Voz 1322 26:24 el tramo sureste retenciones que van entre el Puente de Vallecas y el nudo de Manoteras en el interior también va en aumento en puntos concretos como la glorieta de Atocha las plazas de Cibeles y de Colón y el paseo de la Castellana al paso por Cuzco y Lima

Voz 0027 26:38 el precio de la gasolina vuelve a subir y alcanza su récord

Voz 24 26:42 a este paso no se va a poder llenar el depósito que no te enteras Luis con huyó Josipovic acto

Voz 25 26:47 la lista de bienales Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart Cook Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 26 27:10 vuelven los ocho días del bricolaje típico de EPO del diez al dieciocho de mayo muebles de baño con la voy espejo incluidos por sólo ciento diecinueve euros Benyaich diez de abril con EPO

Voz 27 27:20 ha llegado ese momento que tanto esperadas que el secreto mejor guardado la venta privada de Las Rozas Village disfruta de un veinte por ciento de descuento adicional sobre el precio del Bilic en dos marcas favoritas recibe tu invitación registrando te en prive Let's en Las Rozas Bilic punto com del diez al diecinueve de mayo ven a celebrar la venta privada más especial de Las Rozas Village

Voz 28 27:41 deprisa a usar mis superpoderes a usar mi superpoderes

Voz 0027 27:47 en el hipermercado Leclerc para comprar todo

Voz 28 27:49 mejor precio

Voz 29 27:50 vuelven los superpoderes de compra Haile Craig donde cada día defendemos tu

Voz 26 27:57 Manu él Midi manos manos para los amigos no ha contratado la energía no ahorra un doce y medio por ciento Manu

Voz 29 28:05 contratarán todos la luz Factor Energía Puntocom lo haremos más anuncios Porfirio halló traduce Factor Energía

Voz 30 28:16 Pippa papeles pendientes de tu bodega dándole a la copa que estoy nombre cada es bien todos los años que tiene ese vino nada piensa que todo es como contratar el seguro de Zúrich sin el cual sí

Voz 26 28:27 a tu empresa puedes contratar tu seguro online en menos de un minuto para que tu negocio no pare Zurich Seguros para empresas imparables y que empresas punto es

Voz 31 28:36 el mundo avanza a toda velocidad la tecnología nos ha cambiado ESIC te prepara para que seas protagonista de esta nueva vida que viene cargada de oportunidades con MBA másters y posgrados en empresa Marketing ya economía digital

Voz 0027 28:50 en Tennessee punto edu barra posgrado y contagia T de nuestra manera de pensar

Voz 32 29:00 cerrar todo en un suspiro

Voz 0027 29:02 pasa a solución integral aire acondicionado de Endesa que incluye todo por menos de un euro al día hasta un doce por ciento de descuento la luz el primer año informa tenso integrales endesa punto com soluciones hay muchas integral sólo una

Voz 30 29:17 bueno pues ya tenemos portavoz para el club de fans de los frescos de ahorro más Merche y supe Quito de oro

Voz 0027 29:23 es bonito popular en la piel de gallina cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precios irresistibles como las chuletas de lomo de cerdo ibérico por sólo siete con noventa euros el kilo ahora más lo bueno empieza aquí

Voz 9 29:37 llevamos a las ocho y media con quince grados ahora mismo en la Gran Vía recuerden que siguen cortadas al tráfico la M trece y la M catorce por la rotura de una tubería que se produjo ayer los operarios siguen trabajando en la zona achicando agua AENA recuerda que la M doce el peaje siquiera gratuito esta mañana para acceder a Barajas

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa

Voz 0867 30:14 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 dos noticias compite por los titulares de este viernes diez de mayo el primer gran episodio de calor del año que va a disparar los termómetros durante el fin de semana así es la primavera y luego está la campaña electoral que vamos a analizar en unos minutos con Pablo Simón con Mariola Urrea y con Jesús Maraña

Voz 0027 30:37 estas primeras horas de campaña Nos dejan ya un episodio muy muy desagradable anoche en Alcorcón con su alcalde como protagonista David Pérez del Partido Popular número dos de la candidatura de Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid el PP y el PSOE coincidieron en el mismo lugar pegando carteles hubo insultos y un concejal socialista terminó denunciando al alcalde del PP por agresión Laura Gutiérrez buenos días

Voz 9 30:59 buenos días y la trifulca acabado en comisaría

Voz 17 31:02 pero se agradece

Voz 7 31:10 ya

Voz 9 31:11 a mí no me vas a pegar a decía anoche la pegada de carteles en Alcorcón concejal del PSOE al alcalde David Pérez número dos de la candidatura del PP a la comunidad ese concejal socialista lo ha denunciado por agresión dice que le tiró el móvil de forma violenta porque estaba grabando como el PP empezaba a pegar carteles en un espacio según este edil asignado al PSOE David Pérez con el que nos hemos puesto en contacto esta mañana para conocer

Voz 1727 31:32 su versión no ha respondido aún a la llamada de la selva

Voz 0027 31:35 es Laura hay para cosas repugnantes en política estas palabras del vicepresidente italiano Matteo Salvini que en un mitin ha frivolizado así como van a escuchar sobre la prostitución estaba hablando de legalizar las drogas y en un momento ha dicho puestos a legalizar algo hablemos de la prostitución que hacer el amor siempre es bueno

Voz 1727 31:54 aquí no hay novedades sobre el estado de Alfredo Pérez Rubalcaba Rubalcaba que sigue siendo de extrema gravedad

Voz 8 32:03 conocí a la nueva forma de proteger lo que más te importa con May Bowles de Caixabank ahora ya hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con toque juro citó alarma de Securitas Direct informa en tu oficina buen Caixabank punto es

Voz 24 32:20 Caixa Bank escuchar hablar hacer

Voz 1727 32:27 la columna de Almudena Grandes

Voz 0099 32:29 tengo la impresión de que la derecha todavía no se ha enterado de que ha perdido las elecciones Arrimadas dice que los españoles saben que Sánchez está dispuesto a todo para seguir en la

Voz 1727 32:38 con las mismas palabras que usaba antes

Voz 0099 32:40 la victoria del líder socialista Casado comenta que es una catástrofe que Iceta si el presidente de la Cámara que tiene que aplicar el ciento cincuenta y cinco y me pregunto si aún no se ha enterado de que ciento cincuenta y cinco no se va a aplicar porque el PSOE tiene mayoría absoluta en el Senado riberas autoproclama jefe de la oposición saltando olímpicamente por encima de la aritmética como si los doscientos mil votos y los nueve escaños queda sacado el PP fueran una nadería mientras insiste en que no para de crecer cuando aún no nos hemos recuperado de la sorpresa no por feliz menos asombrosa de que la izquierda España la esté dispuesta a asumir el viejo sueño de la unidad vemos cómo la derecha a garrotazos sólo hay una cosa en la que están todos de acuerdo creen que las próximas elecciones serán la segunda vuelta de las generales están tan desorientados tan aturdidos por la voluntad de los españoles que necesitan que alguien les eche una mano no debemos desaprovechar esta oportunidad se lo pido de nuevo por favor que el veintiséis de mayo nadie se quede en casa los gobiernos de progreso en municipios y comunidades son imprescindibles para seguir pagando a la ultraderecha para garantizar los servicios públicos para trabajar por el bienestar de los más débiles para que estos chicos enteren de una vez de que han perdido las elecciones

Voz 35 34:01 bankia tocaría leer la letra pequeña pero una letra pequeña tan grande y tan clara nuca Katyn este anuncio así que quizá tengas que ver la oportunismo nuestras oficinas mide metro y medio cada letra vamos que ya no es una letra pequeña Abel para una dice que no puede haber letra pequeña hipotecas banquillo más información en el banquillo todos

Voz 36 34:21 a planta cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma ya

Voz 26 34:26 desde que arroparon al sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una

Voz 36 34:30 líquidos más tranquila si lo hacemos si entraron en el sexto cuya podían haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 0027 34:35 no protegemos lo

Voz 8 34:37 más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula unánime en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece hasta el diecinueve de mayo El Corte Inglés celebra la Semana de Internet tienes descuentos de hasta

Voz 0027 34:53 el cincuenta por ciento vota deportes

Voz 8 34:55 la crónica electrodomésticos yo gratis en toda la web desde cincuenta euros de compra

Voz 0027 35:00 aprovecha la semana de internet en la web de El Corte Inglés

Voz 7 35:07 mucha gente por echar un cable necesitada práctica palmesana sino con pelo natural pues lo mismo

Voz 22 35:12 buah tía esto pagar nunca

Voz 0027 35:16 pues el viernes del euro yo lo dejo

Voz 37 35:19 hay favores que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes voce de noventa millones con el Eurojust hotelero millones para dar y Tamara

Voz 0295 35:29 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 35:33 la semana a la cerramos con Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de La Rioja buenos días buenos días Pablo Simon politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días y todo el mundo Pablos encuentra esta mañana atrapado en un dilema todo el mundo todo el mundo que nos dedicamos a esto eh en un dilema darle caña el CIS de Tezanos que es un ejercicio que ha practicado muchísimo en el último año

Voz 1671 36:02 pero claro es que con el veintiocho de abril acertó acertó de pleno estuvo próximo también por el tipo de horquillas que había hay las características que tuviera esas elecciones pero yo sí invito a que haya muchísima prudencia respecto a este barómetro preelectoral fijaos que al final no hemos terminado teniendo apenas encuestas de las casas privadas

Voz 24 36:20 justamente porque el campo que se tendría que haber

Voz 1671 36:22 izado las entrevistas hubieran sido todo previo a las elecciones generales es decir no estaríamos contando el impacto que genera esta este CIS preelectoral que es la única foto que tenemos es una foto borrosa precisamente por esas características del campo fijaos que las entrevistas sean realizado entre el veintiuno de marzo y el veintitrés de abril es decir incluso una parte de las entrevistas antes durante la campaña electoral que es lo que pasa que las propias elecciones generales lo cambian todo el momento en el que se abren las urnas es muy probable que haya lo que los politólogos llamamos contaminación entre las dos selecciones es decir que los que han quedado mejoren las elecciones cobren aliento los que han quedado peor estén por debajo de las expectativas y una tercera variable que para mí es la más importante de todas es más que probable que la abstención se incremente en los próximos comicios los ciudadanos tienden a darle menos importancia a las elecciones autonómicas y locales y cuando ha habido elecciones próximas en el tiempo te acusa cierta fatiga y estamos hablando de una caída al entender que hablamos de la gente en general en el que era la derecha hombre yo creo que esto puede penalizar más a la izquierda que la derecha por una razón porque las estimaciones dicen que el PSOE podría haber crecido entre ochocientos y casi un millón de votos sólo de abstencionistas claro si la izquierda pie a ya ha esquivado la bala en las elecciones anteriores y que por lo tanto está todo solucionado y salvado nos podemos dar con la sorpresa de que se desmovilice islas derechas puedan recuperar gobiernos yo pongo un ejemplo muy sencillo en el dos mil quince el mapa estaba teñido de color azul es decir el Partido Popular fue el más votado en la mayoría de comunidades autónomas pero gobernó más la izquierda porque pudo sumar ahora nos podemos encontrar con lo mismo que el mapa este teñido de rojo pero como Vox consiga entrar en la mayoría de las autonomías tengamos muchas coaliciones a la andaluza que le permitan al Partido Popular o incluso a ciudadanos siquiera primero de grupo el termina recuperando gobierna

Voz 0867 38:06 maraña si haber salido de los detalles técnicos delfines que es verdad que lo condiciona todo no el haber hecho el trabajo

Voz 24 38:13 el campo antes una campaña no al menos parte de trabajo de campo pero también hay que decir que incluso yo le he comentado antes Apolo le es la nota metodológica del CIS parece que entre los criterios que dice que ha utilizado para hacer esta estimación tienen cuentas sino los resultados de las generales y las intenciones de voto que iban reflejados en la encuesta las generales que hay que decir que es verdad que fue o la primera la segunda encuesta que más precisó los resultados no pero luego hay otros dos datos por añadir los que sí que a mi me parece que hay que ser muy cautelosos con estos resultados que es de entrada los porcentajes de indecisos que además varían bastante de unos sitios a otros como varía también el margen de error que es muy curioso porque varía desde el dos y pico hasta el cinco y pico

Voz 1671 38:58 este por cierto por añadir algo aquí en las Islas lo importante

Voz 24 39:01 claro circunscripciones

Voz 1671 39:03 la no estamos viendo que Baleares y Canarias esos márgenes de error pueden determinar totalmente el resume

Voz 24 39:08 eso es entonces no quiero decir que si ya venimos ya desde dos mil catorce en un ciclo electoral que siempre el factor indecisos Si el partidismo y demás lo complica todo a la hora de hacer estos pronósticos pues ahora con esos márgenes de error todavía más y eso puede cambiar las cosas en X CCAA no por lo general en todo caso pase lo que pase respecto a ir teniendo en cuenta que podría bajar la participación lo los dos elementos que en autonómicas y municipales se juegan aquí pues son por un lado si se produce el sostenimiento del auge de la izquierda

Voz 1727 39:46 desde la izquierda se mantiene

Voz 24 39:48 o a la vez perdón se va a disputar quién manda en la derecha son los dos elementos que el veintiséis de mayo se dilucidará a nivel general porque luego a mi me gustaría insistir en que unas elecciones

Voz 0978 40:00 pues autonómicas y municipales de lo que tienen

Voz 24 40:03 hablar es de lo que interesa más a la gente porque esa es la política de verdad la política más cercana la política que además cada vez más cuánto más vamos a la globalización a la cesión de soberanía hacia arriba etcétera la policía

Voz 0867 40:15 venga que de verdad está en las manos de los políticos

Voz 24 40:18 digo casi un cien por cien no como en otros estamentos donde estaría bien que empezaron a reconocer los líderes políticos pues que por ejemplo en economía es un porcentaje limitado el que está en sus manos para condicionar la vida de la gente en cada Estado es verdad sin embargo en la política municipal y autonómica también hay muchas cosas que hacer entonces estaría bien que se procurará es verdad que hay partidos que después de los resultados que tuvieron las generales me parece que van a estar más interesados que se hable más de lo local autonómico que de lo general por ejemplo el mayor perdedor de las elecciones generales que fue Pablo Casado y el PP no pues seguramente en esta tesitura le interese que sean los líderes autonómicos quienes puedan asomar la cabeza hay brindarle a él sostiene las autonomías que gobierna y alcanza una más sería su salvación en el liderazgo por ejemplo no

Voz 1727 41:08 suelen ser unas elecciones estas municipales y autonómicas inabarcables para un medio de comunicación es verdad porque se juegan batallas en muchos sitios muy diferentes pese a que la lectura nacionales inevitable y más en esta coyuntura en la que estamos expuestos unas elecciones generales y de cinco años de la convulsión que señala Jesús araña pero la batalla se libra en el territorio de qué ciudad quieres para vivir que pueblo necesitas como hagamos la sanidad como pagamos la educación qué pasa con la dependencia los derechos laborales esto no va a regular la Unión Europea estamos jugando jugando unos en esta sí que si sí que si el día a día la calidad de vida de de los europeos hala ojalá seamos capaces por eso sí me permite bajar el balón

Voz 24 41:58 sólo añadir un ya de entrada ya acabamos de empezar la campaña un reconocimiento a los miles y miles de concejales es decir de gente que da el paso y se mete en esa política municipal la inmensa sin cobrar un euro para hacer del servicio público porque es que contra esto que se va instalando esta cosa también muy populista es decir aquí todo el mundo llega la política llevárselo no es verdad la inmensa mayoría de los concejales en España son gente que dedica unas cuantas horas de su vida a los de todos

Voz 1727 42:27 ocho mil y pico Ayuntamientos tenemos todavía nuestro país todos ellos con sus concejales vocal de alcaldesa en la inmensa mayoría efectivamente de manera altruista Mariola

Voz 1389 42:37 sí efectivamente pero me gustaría retomar ese ese punto que señalabas Pepa de la importancia de las elecciones europeas y por muchas razones no que se han repetido hasta la saciedad la primera es no se puede hacer política nacional sin tener el vector europeo en cuenta porque Europa en forma parte ya de nuestra política nacional de la política que ese debate en el Parlamento de Madrid pero también de la política que ese debate en los parlamentos regionales y por supuesto también en la que se debaten los ayuntamientos porque España desde el año ochenta y seis Se incorporó entonces a las Comunidades Europeas hoy ya en la Unión Europea obviamente el el hecho de que hayamos compartido parte de nuestro ejercicio de competencias tiene esta consecuencia no hay un dato que yo creo que puede ayudar a mejorar esa baja participación que viene asolando a las elecciones europeas desde hace ya muchos años que es el hecho de haberlas convocado las autonómicas y las municipales en el mismo momento en el que estábamos llamados a votar también todos los europeos y eso ojalá mejore los resultados de participación eh hay hay otra cuestión que sumado a las reflexiones que compartía seis antes de que yo quiero señalar dos efectos que vamos a ver cómo impactan en en las elecciones del veintiséis M tomando en cuenta los resultados de las del veintiocho de abril uno le llamó el efecto humillación e como votantes del Partido Popular pues que no han que han dejado de confiar el veintiocho de abril en su partido pueden sentir que los resultados obtenidos tienen algo de humillación en favor de partidos de ciudadanos o incluso Vox pero sobre todo ciudadanos que está haciendo una gestión de los resultados del veintiocho A si me permitís un tanto soberbio ese efecto humillación puede hacer que vuelvan al redil del PP aunque sea con la nariz tapada aunque sea de la manera y el otro es el efecto arrastre del ganador cómo afecta para el PSOE y el hecho de que haya ganado un poco los vientos de cola no que vínculo harían quizá con el efecto

Voz 1727 44:55 el voto yo no soy politóloga pero me imagino que los dos casos puede darse efectivamente aspectos positivos y negativos para el partido no

Voz 1671 45:02 yo creo que hay un elemento que sí que es verdad puede ayudar al bipartidismo clásico que su penetración territorial y que puede presentar listas en todos los municipios de España eso le ayudara pero creo que es muy importante meter una variable más en la ecuación el sistema electoral es el vecino el que elige al alcalde sí pero lo elige de manera muy proporcionando es decir

Voz 1727 45:21 superada la barrera siempre inoportuna Mariano

Voz 1671 45:23 en el nivel municipal tiene toda la razón porque fijados en el nivel municipal tenemos un sistema que gobierna el que tiene mayoría absoluta en el pleno si tiene alianzas os sino automáticamente la lista más votada esto es extremadamente importante en las comunidades autónomas en las que hay también partidos nacionalistas compitiendo en los ayuntamientos de Lleida de Pamplona de Donosti en las lo que ocurra con las mareas esto también es decisivo pero recordemos otra cosa más el sistema autonómico es casi siempre muy proporcionando superada la barrera de tres o cinco entra todo el mundo y eso es clave porque en las elecciones generales entre los bloques estuvo la situación más empatada de lo que parece y esa prima que le dio al Partido Socialista el sistema electoral ya no va a estar

Voz 1727 46:03 vamos a ir enseguida a dos territorios donde hace mucho mucho tiempo que no gobierna el Partido Socialista que están en manos del Partido Popular y que según el CIS de ayer que según el CIS de ayer podría en fin producirse un vuelco en las elecciones del veintiséis de mayo

Voz 38 46:20 mi hermana me has hecho los finales era el zoom

Voz 0142 46:24 hoy está soltando mermelada en tu móvil

Voz 0027 46:26 ayunar deprisa para llegar al Coli tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casa más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita al banco consulta condiciones en BBVA punto es BBVA creando

Voz 39 46:41 oportunidades en veinte segundos imposible explicarte todo el control confort y seguridad que tierra sentir el asistente de conducción pro Pilot del Nissan Qashqai lo que Xisco

Voz 40 46:49 posibles explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutará de la última tecnología de este dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC e Iván acerca hacia tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta hace

Voz 39 47:00 Nissan Innovation Dati Sainz en el XXVII se estrenó la primera peli sonora Ignacio la Generación del veintisiete con Protos veintisiete acertará

Voz 7 47:07 hola buenos días que en los dos sorteos del triple de la de los números premiados han sido en el sorteo de la mañana

Voz 41 47:23 en el sorteo de la noche cuatro cinco

Voz 42 47:30 no es que al participar en los Juegos de Lance colaboran con su labor social pídele el triple de vendedor también en puntos de venta autorizados en juegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya pop de la ONCE en la ONCE nos mueve tu ilusión que tengas son gran día

Voz 7 47:50 eh