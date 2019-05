Hoy por Hoy (10/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 la policía busca a la expareja de la mujer encontrada muerta en Torre Pacheco Murcia desnuda con una rosa sobre el pecho en su casa en su cama Aimar

Voz 0027 00:32 ahora los investigadores lo consideran el principal sospechoso ella tenía cuarenta y dos años fueron sus compañeras de trabajo quienes avisaron a la Guardia Civil cuando la echaron de menos es viernes diez de mayo tenemos noticia de última hora en el deporte el Barça confirma que esta noche han operado al Luis Suárez del menisco y que se va a perder la final de la Copa Sique Rodríguez Gandia

Voz 1906 00:50 tal buenos días pues sí estará entre cuatro y seis semanas de baja es decir no juega la final de Copa pero sí puede llegar a disputar la Copa América con Uruguay tenía una lesión en la rodilla derecha al doctor Ramón Cugat lo ha operado de madrugada ha ido bien pero como decimos estará entre cuatro y seis semanas de baja

Voz 0027 01:06 esta mañana ha entrado en vigor la nueva subida en los aranceles a las importaciones chinas que anunció Trump China amenaza con contra medidas en Europa crece la inquietud el ministro francés de Economía

Voz 3 01:16 acaba de decidir es apostó

Voz 0027 01:19 la Patum Velasco califica de negativo e importante dice no hay mayor amenaza para el crecimiento mundial en España Telefónica anuncia que ha ganado novecientos veintiséis millones de euros en el primer trimestre del año es un tío

Voz 1727 01:32 con seis por ciento más que el año pasado en estos primeros tres meses según ha informado la propia compañía

Voz 4 01:37 hemos comenzado el año con fuerza cumpliendo nuestras expectativas un buen arranque de año donde continuamos creciendo a paran cuando nos en nuestra estrategia de transformación

Voz 0027 01:47 es Ángel Vila consejero delegado de Telefónica y otra compañía la firma de diseño Gucci va a tener que pagar una multa de lujo a la Hacienda italiana acordado al fisco más de mil doscientos millones de euros para zanjar una deuda por impuestos no declarados Javier Alonso cesan Mayor acto al que ha llegado la Hacienda italiana con un solo contribuyente en la historia la fiscalía acusaba al gigante francés Kevin que controla la marca de evadir impuestos entre dos mil once y dos mil diecisiete según la compañía abonará ochocientos noventa y siete millones de euros que no pagó en su día de unos trescientos cincuenta millones en concepto de intereses de sanción estamos en el primer día de campaña electoral para las municipales autonómicas y europeas sobre lo ocurrido anoche en Alcorcón en Madrid en la trifulca entre PP y PSOE en la pegada de carteles el Partido Socialista ha denunciado por agresión al alcalde de esa localidad David Pérez el Partido Popular que es el número dos de la candidatura a la Comunidad de Madrid

Voz 5 02:38 la figura de Isabel Díaz Ayuso y hay novedad

Voz 0027 02:41 cree también ha presentado una denuncia por agresión

Voz 1727 02:44 contra el concejal socialista

Voz 6 02:57 tienes la sensación de vivir cada día como si fuera el anterior salta el bucle prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 1727 03:13 las nueve y tres las Sochi tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 7 03:17 hola qué tal muy buenos días por si no lo sabías hoy y mañana son dos días mágicos sí porque hoy y mañana vuelve los cheques mágicos e Hipercor y al supermercado de El Corte Inglés y se devuelven todo lo que compras en alimentación droguería perfumería para que lo utilice en próximas compras si increíble pero te devuelven todo lo que compras en alimentación droguería y perfumería pura magia peruano

Voz 8 03:41 yo no me lo perdería y lo mejor es que

Voz 7 03:43 tienes hasta el nueve de junio para utilizarlos cheques mágicos que consigas con tus compras está claro que en Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés te conocen muy bien Isabel lo importante que es partí ahorrar por eso te lo ponen cada día más fácil ya lo sabes si tienes que hacer la compra aprovecha hoy y mañana para ir a Hipercor o al supermercado de El Corte Inglés aportó cheques mágicos que fáciles acostumbrarse a lo bueno en Hipercor el supermercado el corteinglés dramas de Murrieta como siempre esas pero hasta luego

Voz 5 04:14 en el capítulo vamos a dar comienzo las elecciones hasta Catalunya

Voz 8 04:20 tenemos que estar presentes en Cataluña nosotros no celebramos la derrota

Voz 1 04:23 prácticas

Voz 9 04:24 a mí en los municipios aquí en Madrid las comunidades autónomas en el estado aquí en España y en Europa también en Europa

Voz 10 04:35 huy coman una campaña electoral también ha es la nostra armas a Creta la yen

Voz 5 04:47 a partir de ahí vamos a trabajar continua a los territorios de espalda muchas ganas que refleja lo mejor de nosotros todos tenemos que arrimar él

Voz 1 05:22 el tabaco la confrontación con la crispación con la polarización

Voz 11 05:26 me siento feliz de que hoy

Voz 9 05:28 hoy por hoy estamos más cerca que nunca de gobernar en este país

Voz 12 05:32 por el túnel de Sánchez de Iglesias al final hay una luz

Voz 5 05:36 hay una luz esperando luz de ilusión hay una luz

Voz 12 05:38 desde el centro hay una luz de libertad

Voz 5 05:41 es una luz este es el partido que crece frente a los que mueren la luz que es la que emite esta sede vuestros ojos un poquito a nuestros ojos interior yo pienso que yo ya no sé ni qué tiempos no descartamos champán cuando sigue gobernando Pedro Sánchez por un lado es ilusión son claras cuatro añitos siendo los líderes de los terceros esta es la casa común del sentido común que seguimos siendo su casa y a partir está ordenadamente robo Llosa por eso con ese orgullo me siento dichosa con esa satisfacción y ha querido tan dos chicos jóvenes aquí entre nosotros pues no está mal unir fuerzas de viernes en Hoy por hoy con Pablo Simón con Mariola Urrea y con Jesús Maraña y tanto

Voz 1727 06:57 que analizar la expectativa electoral que tenemos por delante que no no sabemos referido Jesús a Albert Rivera C's ahí me sorprendía estas palabras de del líder naranja en la apertura de la campaña

Voz 13 07:11 este es el partido que crece frente a los que muere Sánchez Iglesias van a gobernar España tiene que

Voz 1727 07:17 ver una resistencia este es el partido que frente a los que mueren esta certificando el final del Partido Popular

Voz 4 07:27 yo creo que Rivera lo hizo desde la misma noche electoral del veintiocho de abril ha continuado haciéndolo y lo hizo además en sede de la Moncloa sede del Gobierno después de su entrevista con Sánchez Él ya se ha autoproclamado líder de la oposición y por lo tanto lo arriesga todo una vez más a esa vas al sorpasso al liderazgo de la derecha da por descompuesto al PP porque lo dice expresamente y por lo tanto esto esto resultados del veintiséis m que no dejan de ser también un filtro de lo que ocurrió el veintiocho de abril creo que Rivera es otro de los líderes que se juegan mucho y que además ha puesto en riesgo también su propia credibilidad porque esto es lo que se pierde tres minutos y cuesta muchísimo recuperar y Rivera yo creo que toda su estrategia de las generales y de esta continuidad hacia el veintiséis de mayo a mi me parece que lo está midiendo todo en el corto plazo de manera que si nos atenemos al CIS Si no consiguiera ser llave o gobernar en varias comunidades que no son muchas en las que podría influir el para él sería partido clave para pactar en un cinco gobiernos yo no he contado mal bueno es muy sintomático también que además haga esas líneas rojas selectivas no en todas partes sino donde es probable que no te no tenga capacidad de influir pero sin embargo no estoy en La Mancha o en Aragón uno en algún otros otros sitios Aino ha puesto esas líneas rojas de con el PSOE jamás nunca jamás no bueno se juega mucho insisto y me parece además que es de todos los líderes políticos el que no ha sabido captar hasta ahora no lo ha demostrado uno de los mensajes del veintiocho de abril que me parece que son innegables que es la apuesta por oiga tranquilicen se empiecen a resolver problemas pero este griterío empieza a ser un poco irritado

Voz 1727 09:14 no hemos interpretado casi todos que que hay una demanda de de sosiego o no de sosiego de bajar un poco el balón y es verdad que en Ciudadanos lo está moviendo permanentemente el balón no quiero cerrar lo que se refiere a las elecciones autonómicas y municipales sin referirnos a Unidas Podemos que también se juegan mucho porque a pesar de que las expectativas era de caída tan brutal en en el veintiocho de abril el resultado siendo brutal no fue tanto como habían anticipado las encuestas y eso les permitió salvar un poco la cara además de la expectativa de poder influir en el Gobierno de España pero es que ahora los llamados ayuntamientos del cambio en todos ellos están gente de Podemos que era de Podemos o que sigue siendo de Podemos juegan también muchísimo si efectivamente yo creo que esto es claro

Voz 1671 10:02 o al menos en dos planos no primero desde la perspectiva autonómica ahora está claro que Podemos va a querer entrar en todos los gobiernos en coalición dependiendo de cuál sea el resultado que sea decisivo en esas alianzas tendrá más oportunidades también para lo que pasa España pero bajando el nivel municipal cada uno de los sitios tiene sus peculiaridades no podemos generalizar y es indudable que por ejemplo eh sí en Cádiz parece más o menos consolidado es decir parece que tiene margen las mareas pueden compensar parte de sus pérdidas con lo que recoja el BNG Compromís que a veces no metemos dentro el mismo saco pero es un partido independiente tiene como batalla clave en mantener Valencia que Joan Ribó continúe al frente eso es fundamental después el eje que podríamos llamar Zaragoza Madrid Barcelona Zaragoza todos los sondeos dicen que Santiesteban tiene muy pocas oportunidades de continuar también por cuestiones de gestión pero Barcelona justamente un entorno fragmentado Ada Colau quedó primera fuerza por un margen muy estrecho de votos y Esquerra Republicana está aproxima por lo tanto aquí lo importante es saber quién va a ser el más votado pero en Madrid si hay impera la lógica de bloques importan es que podría ser que Manuela Carmena sea la primera fuerza la más votada cosa quiero recordar que no pasó en dos mil quince es decir que ella fue la segunda pero

Voz 8 11:09 pudo sumar alianzas y que ahora nos veamos

Voz 1671 11:12 la misma paradoja pero al revés desde la derecha es decir que Begoña Villacís de Ciudadanos por eso es más importante a mi juicio para ciudadanos capitales de provincia que no tanto autonomías porque creo que es menos probable que hay consigan rascar pero si consiguen algo de poder municipal como tuvo Podemos en dos mil

Voz 8 11:28 psicodelia en la capital de España a mi hija cuenta claro eso sería para ellos darán cualquiera tiene un plus

Voz 1671 11:34 y ahí es donde la la caída de PP le puede ayudar

Voz 8 11:36 sobre todo la entrada de Vox entonces ojo porque aquí volvemos a lo mismo lo importante no es el orden lo importante es sumar de aquí allá que votemos vamos a hablar de de los contenidos de lo que está en juego en estas elecciones

Voz 1727 11:49 yo sobre procedimiento antes de de rematar el el tiempo para para la cita electoral elecciones europeas Mariola Urrea que sé que te son muy queridas esta mañana nos contaba Griselda Pastor algo que a mí me dejaba con la boca abierta porque habla de ese famoso déficit democrático del que hablábamos en Europa los euro críticos los europeístas que no sé

Voz 15 12:10 forman ese déficit democrático

Voz 1727 12:14 está en el fondo de esta se mi Revuelta que ha habido en la cumbre en Rumanía con los jefes de Estado de gobierno diciendo ojo estos candidatos que han puesto

Voz 8 12:24 los partidos como hipotéticos

Voz 1727 12:26 presidentes de la Comisión estos son los que vamos a votar vamos a votar a estos señores para el Parlamento Europeo a estos que ahora los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo dicen que igual ellos no lo ven al frente de los órganos ejecutivos de Europa pues tendremos que resuelven en algún momento quién manda aquí bueno quién manda el voto de los ciudadanos en el Europarlamento y de ahí salen los cargos electos o mandan los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo

Voz 1505 12:54 de todo tendríamos que tener presente las reglas del juego que nos hemos eh otorgado los europeos que son los que han configurado desde las últimas elecciones hace cinco años al Parlamento Europeo la configuración de las instituciones conviene recordar que la reforma del Tratado de Lisboa en el año dos mil diez dos mil siete ya apuntaba a unas dinámicas de trabajo respecto a cómo se elegía al presidente de la Comisión quedaba la entrada que fortalezca la dimensión democrática trataba de vincular con un procedimiento que junto a las reglas del Tratado de Lisboa se fue acomodando trataba de conectar al ciudadano europeo que votaba las elecciones al Parlamento con el futuro candidato o candidata a presidir la Comisión esa práctica que se implementó con absoluta normalidad y aceptación por parte de ti

Voz 8 13:49 todos hace cinco años

Voz 1505 13:52 yo sinceramente no creo que pueda ser reversible por tanto los candidatos que los grupos parlamentarios los grupos políticos han identificado como aquellos que en el caso de que ganen las elecciones al Parlamento Europeo serán propuestos para presidir la Comisión creo honestamente que es una práctica que me cuesta trabajo creer que vaya a ser revertido por mucho que algunos algunos presidentes de Gobierno hayan querido en esta última reunión del Consejo Europeo dinamitaron y me sorprende obras llamamiento de Macron eh

Voz 1727 14:29 desde presidentes de gobierno jefes de Estado EEES y bueno

Voz 1505 14:31 pero digo presidentes porque es la mayor eh

Voz 1727 14:34 el único jefe de Estado que hay en el Consejo Europeo

Voz 1505 14:37 ese es el Francia porque la política exterior la tiene del jefe del Estado

Voz 1727 14:42 incluso Merkel no decían Griselda Pastor que un poco que bueno que sabía ha venido a la disciplina decidida en su país pero que incluso Markel estaba en las mismas tesis eh

Voz 1505 14:52 bueno Merkel yo creo que es historia pero no es una buena práctica

Voz 1727 14:57 ya países fundadores de la Unión Europea

Voz 1505 14:59 ya sean los más incentivados a romper reglas que tienen su inspiración en la última reforma del Tratado de Lisboa esto no es serio

Voz 1727 15:10 no sé si nos vendría bien a los españoles porque igual si romper la regla él tiene posibilidades de ser presidente de

Voz 8 15:16 misión Pablo Simón a poco lo sé pero yo creo que de todas maneras que desde

Voz 1671 15:19 la perspectiva egoísta España tiene ahora

Voz 8 15:21 tú unidad de oro porque tiene todos los astros alineados

Voz 1671 15:24 para pintar muchísimo en Europa pero no hace falta

Voz 8 15:26 de romper las reglas del totalmente de acuerdo con España va a comprar efectivamente el totalmente de acuerdo con hay porque cinco puestos que están en juego el presidente

Voz 1505 15:37 el silencia la comisión del Parlamento Europeo

Voz 8 15:40 creo además un puesto muy relevante también la alta con el Alto Representante para

Voz 1505 15:45 la política exterior hay muchos elementos que

Voz 8 15:48 están en juego muchos puestos que hay que

Voz 1505 15:51 a designar desde luego España va a jugar un papel relevante si yo sí porque tras la pérdida de peso político de alineamiento con los valores de la Unión Europea de Italia y la salida del Reino Unido nos hemos convertido en el tercer país relevante junto con Alemania y Francia pero yo creo que nos equivocaríamos si participamos

Voz 8 16:11 la idea de romper las reglas del juego estoy muy de acuerdo ya que nos conformamos con Borrell comisario de Economía no

Voz 16 16:16 en este momento momento cuidados ojo ojo

Voz 1671 16:19 porque no olvidemos que nosotros vamos a mandar probablemente al mayor grupo socialdemócrata de toda Europa con el parto

Voz 1727 16:24 socialista lista conciudadanos probablemente el segundo liberal

Voz 1671 16:27 al yen una eje que va desde Lisboa Madrid París Berlín que desde luego son los países que están más alineados con los valores de la integración europea hay por lo tanto como hoy en dice Mariola no hace falta romper las reglas de juego tenemos justamente los astros alineados por diferentes circunstancias salía Reino Unido ya no puedes confiar en Italia regresión autoritaria en Europa del Este todos esos elementos pueden ayudar si tenemos una política proactiva que esto también depende de nosotros y de la voluntad que tengo

Voz 1727 16:53 es una política proactiva miembro empezar a ver

Voz 1671 16:55 Arde hacer seguidismo a poner más propuestas encima de la mesa España claro podemos presentar yo creo que la cumbre de Rumanía por ejemplo ahora mismo estaba discutiendo parte de esto el de la que ha vuelto precipitadamente el presidente del Gobierno por la salud de de Pérez Rubalcaba pero es evidente que ahora España tiene una oportunidad de oro porque además hay retos estratégicos fundamentales desde el migratorio hasta la integración en términos económicos

Voz 8 17:19 en los que sólo podemos obtener ganancias si además

Voz 1727 17:21 el marco para algo muy importante es el marco la Unión Europea para definir los derechos laborales que es algo capital en el mundo al que vamos en en el en el mercado laboral digital definir qué son los derechos laborales y tratar de converger esta va a ser una de las batallas esta legislatura

Voz 1505 17:39 me dejas me permites que si se presenta porque es que sino no ojo que la presidencia de la Comisión Europea no es un puesto que podamos decir que que venga agua al país que venga defiende los intereses de España la Comisión

Voz 1727 17:52 vea no defiende los intereses de los

Voz 1505 17:54 países la Comisión Europea defiende el proceso de integración si queremos

Voz 8 18:00 aspirar a tener peso para defender

Voz 1505 18:02 la mejor manera los intereses de España Nos equivocaríamos creyendo que disputando la presidencia de la Comisión están ahí defendidos es más hay una incompatibilidad en esa materia por tanto conviene tener claro qué institución hace qué cosa en la Unión Europea para no digamos orientar los planteamientos de manera

Voz 4 18:21 era que todo eso evidentemente es así es muy importante que dijo estar pensando que todo esto que es lo institucionales la arquitectura el funcionamiento todo eso están las cosas que siguen alejando a la gente del proyecto europeo y a mí en ese sentido esas oportunidades ese abanico de posibilidades que se abren ahora mismo y en la que nos jugamos mucho la batalla por simplificar entre el euroescepticismo incluso el antieuropeísmo la idea de Europa puede coincidir además con un periodo de desaceleración económica que vivimos conocido datos en Alemania precisamente unas previsiones que bueno pues que llevan otra vez y eso es lo que lo que quería apuntar pues a que Alemania se plantee de nuevo medidas de austeridad puras y duras no y en ese dibujo de lo que del escenario que se puede abrir en Europa es que a mi juicio es fundamental que pueda abrirse la oportunidad de romper con un discurso único en todo eso porque una de las posibilidades de recuperar la fuerza del proyecto europeo es que la gente lo sienta suyo no lo sienta como defensores de intereses que no son prioritariamente los de la ciudadanía sino de poderes económicos

Voz 1671 19:31 Pilar social y esto es fundamental dar social que es el que no tenemos desarrollado todavía en la Unión en el que tenemos que habían que dieron más derechos laborales

Voz 4 19:38 es que el que decía Pepa

Voz 17 19:40 con todo bueno en la afrontar todo

Voz 4 19:43 la revolución tecnológica

Voz 1727 19:45 la existencia de la Unión Europea la ponen en riesgo los partidos nacional populista si el auge de la extrema derecha como la propia existencia de la Unión Europea están riesgo volvemos a ocuparnos mucho de los Valores IDV de la propia existencia de la Unión pero el bipartidismo perfecto en el que se ha movido durante mucho tiempo la Unión Europea del grupo popular del grupo

Voz 8 20:07 el socialista dejaba sin politica social alternativa

Voz 1727 20:10 todo osea entre que podían elegir lo ciudadanos

Voz 8 20:13 sobre este proyecto económico cargó este proyecto que lo mismo no había otro critica que no había otro

Voz 1671 20:18 no ser euroescéptico que Ebro crítico uno no puede planes largo nativas no tenemos también que considerar la apertura hacia la familia liberal y la familia verde que cada vez tienen más impulso juicio pero que vemos es importante

Voz 4 20:30 el Brexit hace daño al proyecto europeo por supuesto pero es una oportunidad Valadez es una oportunidad a la vez si la reacción va en un camino como el que intentamos expresar es decir si se produce una nueva crisis y ojalá que no sea una recesión dura como gravísima con la que hemos tenido hice vuelven a aplicar las mismas recetas creo que eso sí sería una puntilla al proyecto

Voz 8 20:52 europeos como todos lo estoy yo soy todo lo que

Voz 1727 20:55 por es este tramitó de Ràdio nueve ocho y veintiuno en Canarias

Voz 5 21:06 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 2 21:10 Iker arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 9 21:19 muy buenos días el ánimo de ninguno

Voz 8 21:22 el premio que no habló lo está poniendo sacara por ejemplo yo quiero hoy tortilla de patata como no

Voz 18 21:30 hay

Voz 19 21:31 ya hemos dicho que habló Pablo

Voz 8 21:40 una manga pastelera o firmas sin vergüenza

Voz 20 21:45 yo no soy un pastel con Pepa Bueno y Toni Garrido en síguenos también en Hoy con cadenas

Voz 21 21:57 sí estoy escuchando la música de Johann Sebastian va bien escucho la cadenas me pregunto Pekín cuál de las dos cosas sean más hermosa la Cadena Ser

Voz 22 22:12 hola música verla

Voz 21 22:16 pero fíjate

Voz 8 22:18 miles pues la música la música de Bach y más que la Cadena SER vaya pero pero acto seguido vale vale y luego la Cadena Ser

Voz 22 22:30 Justo después de va

Voz 5 22:35 y una ser que los escucha en antena

Voz 10 22:38 en nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor no se sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 5 22:50 toma el control de la SER quieras cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 23 23:01 cuenta con la pase

Voz 1727 23:03 qué pasa

Voz 24 23:10 Manu

Voz 10 23:13 si quieres circular sin restricciones compraré uno Pelli deja al niño empacho y por eso lo hago

Voz 25 23:17 que son los días redondos de Opel Easyjet más algo que redacte dan hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede te damos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones el punto es

Voz 11 23:31 se acerca el verano y todo por fin está organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Ali

Voz 26 23:36 hemos los frescos más frescos al mejor precio como la pera a uno con veintinueve el kilo esta semana por Sito ahorrando y eso que la vida te pille preparado al día lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 27 23:47 que reconoces al momento

Voz 5 23:50 a y resuenan en tu cabeza

Voz 28 23:52 ni siquiera bien memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 29 24:08 el Día sin IVA de Media Mark creen dijo un día perdió tres mil así viven televisores y electrodomésticos Crazy lleva te los mejores productos y del veintiocho por ciento de IVA sólo hasta el punto es

Voz 5 24:25 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 25:08 nueve y veinticinco ocho y veinticinco en Canarias muchas personas volverán el lunes al trabajo después de este fin de semana que empieza ahora con una novedad muy importantes sus empresas el domingo entra en vigor el decreto que obliga a fichar a registrar las horas de trabajo efectivo de cada empleado para combatir las horas extra no pagadas Kenny cobra el trabajador NYSE cotizan a la Seguridad Social patrona Ali sindicatos han tenido dos meses para negó cerrar la implantación en los centros de trabajo pero desde la CEOE se quejan de que muchas empresas pequeñas muchas pymes todavía no han podido adaptarse vamos a intentar resolver las dudas muchas con el experto en información laboral de la Cadena Ser con Rafa Bernardo buenos días qué tal buenos días es lo primero Rafa que dice exactamente el decreto bueno

Voz 0931 25:58 el decreto es un decreto de medidas sociales que se aprobó el pasado ocho de marzo tiene veintiséis páginas pero este asunto tan importante como decías se le dedican apenas tres párrafos dentro de de ese texto legal no lo que dice la norma es que ese registro debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora sin perjuicio de la flexibilidad horaria esto es importante de lo veremos que todos paralizará en negociación con los representantes de los trabajadores o en su defecto por decisión del empresario previa consulta con ellos la empresa está obligada a conservar esos registros durante cuatro años y ponerlos a disposición de sus trabajadores de sus representantes de la Inspección también se determina la cuantía de la multa por incumplimiento que va de seiscientos veintiséis

Voz 1727 26:36 a seis mil doscientos cincuenta y está cuantificado cuántas horas se trabajan en España no se cobran sí

Voz 8 26:41 sí de hecho este es el motivo no en en la exposición de motivos decreto por el que se pone en marcha esta medida en el propio preámbulo o no de la norma

Voz 0931 26:50 se dice cuántas horas eh en dos mil dieciocho se hicieron como la EPA del primer trimestre de dos mil diecinueve acaba de salir ya tenemos un dato todavía más actualizado según esta encuesta de población activa en el primer trimestre de dos mil diecinueve se hicieron más de cinco con seis millones de horas extra a la semana de las cuales el cuarenta y seis por ciento no se paga

Voz 1727 27:08 a ver a ver vamos a repetir este dato primer trimestre de este año y nueve Se hacen cuántas horas extras cinco con seis mil

Voz 0931 27:15 Jones de las extra por semana

Voz 1727 27:18 de esas casi la mitad no se pagan cómo se iba a organizar esto cómo se va a hacer el registro con la cantidad de puestos de trabajo tan diferentes que hay

Voz 0931 27:27 bueno esta es una de las de las cuestiones como os decía en tres párrafos no hay todavía ni reglamento ni orden de desarrollo esto entra en vigor ya no se puntualiza ni siquiera formato por así decirlo no es un registro puede ser pues al final un libro un Ex Cel no una aplicación informática que lo que tiene que cumplir esas estará a disposición de los trabajadores de esos representantes de la inspección y la gran controversia como decías es un poco como se registra esa flexibilidad no cómo cómo se aborda pues el registro en sectores que no tienen un horario regular hoy en actividades dentro de las empresas que no tienen horarios

Voz 4 27:57 hablar un poco con esas medidas de conciliación

Voz 0931 28:00 no teletrabajo que a veces es formalizadas pero a veces son más o menos tácita no oí que les interesa a los trabajadores bueno estas objeciones son las que ponen

Voz 1727 28:08 que hace cosas en casa por ejemplo la pactado sin que este escrito en en algún sitio con su empresa

Voz 0931 28:13 pues eso Éstas son las cosas digamos que preocupan desde el lado empresarial que son los que se ponen a a la multa escuchamos a Rosa Santos que es directora de Relaciones Laborales de CEOE

Voz 14 28:21 tenemos trabajadores que están en una cadena de producción que fichan a diario que van a su centro de trabajo a diario pero luego tenemos eh comerciales que no van al centro de trabajo tenemos muchos trabajadores que se desplazan un día dos días o unas semanas enteras a otra ciudad otro incluso otro país entonces todas estas situaciones se tienen que dar cita en un único instrumento que es este registro que es lo que de alguna manera está generando inquietud y preocupación en el sector empresarial porque queremos hacerlo y hacerlo bien

Voz 0931 28:56 hay que decir que las grandes empresas en general ya tienen sistemas de control de jornada que pueden adaptar con más o menos dificultada a los requerimientos esta norma es en las pequeñas empresas donde hay más trabajo

Voz 1727 29:04 me está sorprendiendo Rafa el que en fin esto entre en vigor este

Voz 15 29:08 domingo con con tan cosa

Voz 1727 29:11 creación sin desarrollar la manera de hacerlo cómo se va a implantar entonces

Voz 0931 29:15 pues eso si se si de alguna forma en las próximas semanas el labor algún reglamento alguna orden ministerial pues se precisará más sino pues esto tiene que estar en marcha como decíamos antes lo que se dice en la norma es que lo aconsejable es que se pacte con los representantes de los trabajadores no de forma que todo el mundo esté más o menos de acuerdo en ese registro sino lo tiene que hacer unilateralmente al empresario eh claro esos pactos llevan tiempo no sí no ha concluido el proceso para este domingo hasta el lunes digamos para para cuando empiece la semana lo que se están recomendando desde veo desde los despachos de abogados es que se firme un documento con la representación de los trabajadores para aprobar ante una eventual visita del especial que se está trabajando en ello y que en todo caso signos ha terminado de perfilar un acuerdo no de cómo llevar este registro pues que se hagamos registro provisional hasta que esté digamos ya pactado el el documento

Voz 1727 30:05 digo que dicen los sindicatos bueno pues los sindicatos

Voz 0931 30:08 que son los que han defendido a la implantación de este registro como una garantía para los derechos de los trabajadores pues tiene un poco también el problema de que lo ven demasiado inconcreto no para ellos hubiera estado mejor un marco más claro sobre cómo elaborar este registro para que la negociación esta entre entre empresa y trabajadores pues se hubiese centrado sencillamente en los aspectos pues peculiares concretos del sector de la empresa de la profesión en concreto en fin por otro lado los sindicatos lo que ven muy insuficientes el régimen sancionador porque dicen si el objetivo objetivos luchar contra la precariedad una multa base de seiscientos veintiséis euros pues no es disuasivo Hay que tener en cuenta además que el incumplimientos uno por empresa no por trabajador afectado aunque es verdad que hay una horquilla de de seiscientos veintiséis a seis seis mil doscientos cincuenta euros en función de la gravedad escuchamos lo que opina Gonzalo Pino secretario de Acción Sindical de

Voz 30 30:51 este es importantísimo que la inspección a partir de ahora si se quiere acabar con la precariedad de este país tiene que empezar a actuar de una forma muy contundente luego me parece la penalización uno suficientes

Voz 0931 31:03 bueno fuentes del Ministerio de Trabajo han dicho que durante estos primeros tiempos de aplicación no hasta que haya un poco de rodaje y saber cómo cómo está funcionan este registro pues se va a abrir un poco la mano no se multará a las empresas Si no hay ni registro ni voluntad de hacerlo en intento de pactar no no sí si se puede acreditar que se está trabajando en un registro bueno pues eh dicen desde desde el Ministerio que se les avisara Se les ha percibirá pero que en un principio no habrá

Voz 1727 31:27 puede haber lío eh puede haber lío a partir de este domingo en muchas empresas

Voz 0931 31:33 hay que decir nada más Pepa que hablabais antes de la importancia de la Unión Europea la normativa laboral está previsto que el día catorce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie precisamente sobre este asunto y probablemente en este sentido no de que tiene que haber un registro de las horas de los trabajadores como garantía para los derechos laborales o sea que si la cosa

Voz 1727 31:51 este es el martes pero sin osea entre en vigor el martes próximo entra en vigor el domingo en realidad en la práctica el lunes es el día laborable lo hace veinticuatro horas antes de que el Tribunal Superior de de Europa nos diga ojo con estos señores

Voz 0931 32:06 pero vamos que poco deprisa no llega en esa dirección digamos que haya un registro lo que hay es eso pues mucha incertidumbre y dudas

Voz 4 32:14 bueno esto enlaza con lo que hablábamos antes pero me parece importantísimo que que esto me parece escandaloso lo de los cinco coma seis millones de horas extra semanales que luego sus programas más los datos no es que las hagan cinco coma simios de los trabajadores sino que recaen sobre X trescientos mil cuatrocientos mil trabajadores pero esto afecta a los derechos colectivos e individuales pero además es que me gustaría ponerlo en relación con un dato que hemos conocido ayer que espero que ya dejen de dar la cantinela con los prejuicios los efectos negativos que se vaticinaron sobre la subida del salario mínimo lo ha dicho a Efe el órgano independiente fiscal no ha tenido ningún efecto sobre el empleo no ha provocado ninguna caída en el empleo la subida del salario mínimo bueno pues quiero advertir lo mismo regular las horas extra con un régimen sancionador adecuado debería influir en dos cosas en que la gente que lo está sufriendo tenga más dinero en el bolsillo y por lo tanto tenga más posibilidades de vivir mejor de gastar más y no nos olvidemos que además cuando no se paga una hora extra no se cotiza por esa hora extra por lo tanto está afectando también al el famoso idus terrible problema del sistema de pensiones entonces ya está bien también de seguir con esa con ese carril que llevamos muchos años siguiendo de que parece que todos los grandes problemas cuando se habla del mercado laboral lo parece que son de los trabajadores dice no es que para controlar es para qué porque en general se trabaja menos no a empecemos a controlar lo que se paga de menos los derechos que se van perdiendo menos excusas

Voz 1727 33:50 ya Mercedes Martínez ella es inspectora de trabajo portavoz de la Unión Progresista de inspectores de trabajo unos días hola buenos días Pepa como ven ustedes la entrada en vigor antes de nada de esta medida este próximo domingo

Voz 31 34:08 una nosotros la vemos muy positiva siempre desde el sindicato lo habíamos solicitado que era necesaria la exigencia legal de que los empresarios llegarán un registro de jornada desde el momento en que el Supremo determinó que nuestra legislación no amparaba estaba hacía entonces la vemos muy positiva

Voz 1727 34:27 necesitaría esta medida un reglamento una orden ministerial para perfilar la más disipar dudas inquietudes problemas

Voz 31 34:37 a ver en principio la obligación está muy clara en la le entra en vigor mañana bueno desde el domingo lo que sí que es cierto que hay determinados sectores categorías profesionales que reconoce la propia ley yo trabajos que sí que podrían determinar si a través no insiste madre registro que atendiera estas especialidades del propio Gobierno pues prevé la posibilidad de una regulación

Voz 1508 35:00 mira reglamentaria ahora no sabemos lo

Voz 31 35:03 música camión tesis era próxima pero en principio la obligación existe sin desarrollo reglamentario que también es muy poco inocente pensar que hasta ahora los empresarios nunca han realizado un control de la actividad pro

Voz 1508 35:16 de va de sus empleados no

Voz 1727 35:18 puedes a los inspectores me imagino que les facilita mucho su labor de control el que exista este registro

Voz 31 35:25 si no es la panacea a evitar todo todo ese no me da el ocho de horas extraordinarias que se realizan semanas mete pero nos resultará o tanto si no existe porque aprecia haremos una voluntad por parte de

Voz 14 35:39 el serio de lo que quiere refleja la realidad

Voz 31 35:41 por al Real de jornada y por otro lado existe para ver si realmente se ajusta a lo que son las jornadas de la empresa porque nosotros no actuamos con una automatismo burocrático de pedir papeles sino que hablamos con los trabajadores vemos la organización de la empresa también estructura de personal se tiene para extender toda su organización productiva y en ese caso pues puedes leer que efectivamente sea de Cuba o no sea adecuada ese registro que te has presentado o que tiene en el centro de trabajo

Voz 1727 36:13 el empresario en el texto del decreto se señala por ejemplo de la hostelería como uno de los sectores de la hostelería y el comercio donde se da más horas extras no pagadas que otros sectores se van a beneficiar del control

Voz 31 36:28 pues yo creo que todos pero particularmente del sector financiero en el sector también de integrado por profesionales como ser el sector de la defensa jurídica de asesoría menos esto de la docencia la mayoría de los trabajos que se realiza dentro de las universidades que registrados no toda la preparación corrección de exámenes son un jornada de trabajo que no carece registra ningún sí pero yo creo que podrá ser beneficiados todos los sectores

Voz 1727 36:59 qué se puede hacer con profesiones que tienen horarios difíciles imprevisibles irregulares la nuestra por ejemplo seguir más lejos o que incluyen viajes como se puede diseñar un registro para que sea fidedigno en casos así

Voz 31 37:13 pues por eso todos Laleh de yo creo por la flexibilidad para buscar el sistema que mejor se adapte no lógicamente hay muchos avances no lo que habrá sistema siempre que respeten los derechos fundamentales y no de geolocalización o a través de los propios equipos que faciliten la empresa Ikassrien basándose en la confianza del trabajador

Voz 1727 37:36 basándose en la propia confianza me

Voz 31 37:38 adora ha llegado a tal hora Yassin avisados a su cornada

Voz 1727 37:42 Mercedes Martínez es inspectora de trabajo no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda Mariola Mariola Urrea vale pues la vamos a a despedir que agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana iremos hablando de cómo se implementa este decreto muchas gracias

Voz 24 37:59 hacía buenos días apenas unos días

Voz 32 38:05 si buscas hipoteca con mucha atención en lo que tiene

Voz 33 38:08 hipoteca naranja variable de ING desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete

Voz 1727 38:14 en total de variable pero si buscas hipoteca

Voz 32 38:17 mucha mucha atención en lo que no tiene

Voz 5 38:20 pero gastos de notaría cero gastos de gestoría cero gastos de registrado cero gastos de tasación elige bien

Voz 34 38:25 hipoteca naranja variable de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con pero comisiones y al precio que busca sin condiciones en punto es

Voz 10 38:40 si quieres circular sin restricciones comprarte uno Pelli deja al niño en paz si por eso lo hago

Voz 25 38:44 que son los días redondos de Opel más algo que reeditarán hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede IT Davos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo consulta condiciones en el punto es

Voz 0027 38:58 descubre la semana griega en Lidl desde mañana que su oferta Griego por uno con sesenta y nueve yogur con leche de cava

Voz 1 39:04 por uno con veintinueve yogur griego con miel por cincuenta y nueve céntimos bienvenido al Olimpo bueno inteligente mejor precio

Voz 5 39:15 cinta

Voz 35 39:18 Lux te pinte la casa gratis para toda la vida descubre como en Premier Lux punto com

Voz 3 39:23 buena vida cumple cinco años de la revista del estilo de vida saludable de El País lanza un número único con los mejores temas de su historia incluyendo un Especial Belleza y cosmética este sábado once de mayo lleva te gratis la revista buena vida con el país

Voz 5 39:38 es un cable necesitaba sino con pelo natural bueno lo mismo

Voz 18 39:46 es todo voy a poder Pal nunca

Voz 8 39:48 pues el viernes la yo lo dejo

Voz 5 39:52 sí favores que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust la once millones

Voz 36 40:00 sola tiene zapatos de tacón para la montaña baje a partes iguales discuten su teórico sport totalmente Ave con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros cota final siete mil trescientos sesenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y cinco euros siete ochenta por ciento TAE nueve contendientes por ciento financiación de FC bancas a fin de mes condiciones eh

Voz 3 40:26 por punto es has pensado alguna vez lo cerca que están el mundo de los viajes y del cine cuando ves una increíble playa del Caribe en una peli de piratas te apetece estar allí si una comedia Roma Antiqua dos enamorados pasean por París cogidos de la mano temores por viajar con tu pareja y una de aventuras está rodada en rincones lejanos tus ganas de viajar se dispara por eso Viajes el Corte Inglés presenta verano define destinos de película en los que tú serás el protagonista en los que vivirá su experiencias que te dejarán con la boca abierta la reserva por sólo sesenta euros si pago hasta en diez meses y si encuentras un precio mejor te lo igualan pero eso no es todo por reservas de más de mil euros te regalan un Google Home ni para que el asistente de Google se convierte en el compañero de viaje perfecto porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía prepárate para sentirte como una estrella con tu verano de cine una producción de Viajes el Corte Inglés consulta con

Voz 20 41:23 financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés que sujeta a su aprobación

Voz 5 41:29 doce

Voz 37 41:32 tal Mista

Voz 24 41:38 sin prisas la vida suena nuestro modo piensan de otro modo el día

Voz 5 41:45 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas

Voz 24 41:52 estás sin prisas Cadena SER

Voz 20 42:03 buena no

Voz 0027 42:04 dice así sois Falls del Día sin IVA de media Mar preparados porque esta vez no es un día son tres tres días en iba en televisores in pequeño gran electrodoméstico y te ahorras el veintiuno por ciento de IVA en los mejores productos sólo hasta este sábado en tu tienda Media Markt punto es

Voz 39 42:23 esa pues verdad son muerta el ayuntamiento más transparente del mundo Space News no lo digo yo lo dice incluso un reglamento de la Cámara nos encontraríamos con oenegés que tienen que buscarse tretas para entrar llegaran a intentar salvar vida manipulación perversa de repetir una mentira muchas veces no se dejen arrastrar por esos bulos impulsan tiros

Voz 1727 43:05 cada semana esta hora más o menos repasamos las declaraciones que nos han llamado la atención unas falsas directamente otras por incompletas y muchas por por engañosas Marisol Rojas buenos días hola buenos días políticos ya lo saben nuestros oyentes que se han hecho un hueco casi fijo en esta sección pero hoy hoy tenemos estreno hoy se estrena la alcaldesa de Madrid

Voz 8 43:29 sí Carmena se estrena en esta sección por unas declaraciones que hizo en el debate que organizó la SER junto al país en el que participaron los candidatos a la Alcaldía de Madrid a ella le tocaba

Voz 1508 43:39 de sugestión que está especialmente orgullosa de la transparencia con la que trabaja su ayuntamiento pero a la hora de ponerlo en valor se le fue un poco la mala no sé

Voz 40 43:48 sí sabe que el Ayuntamiento de Madrid ha sido premiado por Naciones Unidas por su transparencia somos el ayuntamiento más transparente del mundo es decir han premiado específicamente por eso no

Voz 1508 43:58 tal y como lo dice Carmena parece que Naciones Unidas elabora una clasificación global de los municipios en función de su transparencia y eso no existe por tanto Madrid no es el lugar más transparente del mundo pero sí tiene varios reconocimientos en este ámbito hemos consultado al área de transparencia del Ayuntamiento nos han hecho llegar la lista completa de premios que han recibido ya hay uno de Naciones Unidas en dos mil dieciocho pero al mejor servicio público por decide Madrid es la iniciativa que permite a los ciudadanos participar en la gestión municipal proponiendo votando proyectos

Voz 1727 44:33 para la ciudad ya a nivel nacional Marisol Carmena está al frente del ayuntamiento más transparente

Voz 1508 44:38 tampoco hay un ránking oficial pero lo más parecido es el informe que elabora Transparencia Internacional al que nos remiten desde el Ayuntamiento y en el último publicado el de dos mil diecisiete Madrid consiguió la máxima puntuación

Voz 1727 44:51 ah pues puntualizando eh es lo que estamos esta mañana se ha estrenado Carmena pero veo que no es la única a la que traes a esta sección también le toca a Irene Montero que entra por unas declaraciones que hizo precisamente en este programa este miércoles

Voz 1508 45:06 en la entrevista con Irene Montero en Hoy por Hoy tuvimos que dar paso a nuestros compañeros de Cádiz por el naufragio de una patera y la número dos de Podemos lamentó lo ocurrido e hizo una reflexión sobre la política migratoria vamos a escucharla

Voz 0814 45:19 si hubiese un sistema de Salvamento Marítimo que eso también pues es una cosa que hay que criticar incluso del Gobierno socialista fuerte como servicio público y el gobierno del Partido Socialista lo que ha hecho retirar dinero no nos encontraríamos con ONGs que tienen que buscarse tretas para entrar llegar al mar intentar salvar vidas nosotros creemos que debe haber un servicio público de Salvamento Marítimo teniendo tanta costa como tenemos para intentar facilitar als no hemos hablado

Voz 1508 45:43 viento marítimo es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento sólo el año pasado de las cincuenta y siete mil personas que intentaron llegar a España por mar Salvamento Marítimo rescató a más de cincuenta mil Montero dice también que las ONG tienen que buscarse tretas para salvar vidas porque no existe un servicio de salvamento marítimo fuerte la realidad es que barcos como el Aita Mari o el Open Arms no trabajan en las costas españolas porque no existe esa necesidad y prefieren zonas cercanas a Malta Italia para atender a los que huyen desde las costas de Libia ella habla de recortes y en eso sí coinciden CGT el sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo Comisiones Obreras que denuncian que se han retirado los refuerzo

Voz 1727 46:28 así que se estrenan Montero y Carmena pero vuelven dos clásicos de esta sección

Voz 1508 46:32 rivera Casado antes teníamos que hacer criba para elegir una declaración de Casado y quizás es una impresión pero desde que está centrándose parece que mide más sus palabras y comete menos excesos la pregunta que más le han hecho a Casado esta semana es quién es el líder de la oposición para quién no sepa a qué polémica nos estamos refiriendo vamos a dejar que lo expliquen los líderes de PP Ciudadanos

Voz 8 46:55 el líder de la oposición es el que tiene más escaños después de quién gana las elecciones los líderes de la oposición

Voz 35 47:02 a mi juicio no es un cargo una forma de vivir de ser de comportarse

Voz 8 47:06 esta actitud la polémica es más bien política

Voz 1508 47:09 lo casado en Cope insistió en defender que el Reglamento del Congreso

Voz 8 47:12 da la razón líder de la oposición es el que tiene más escaños después de quién gana las elecciones

Voz 1024 47:17 no lo digo yo lo dice incluso un reglamento de la Cámara que ordena los tiempos parlamentarios un reglamento de Protocolo que estudia la prevalencia en los actos institucionales por tanto yo creo que es un debate absurdo nadie puede rogar el liderazgo de la oposición como nadie puede arrogarse una victoria cuando

Voz 8 47:33 tiene la figura del líder de la oposición no está

Voz 1508 47:35 recogida en el Reglamento del Congreso pero sí hay prácticas parlamentarias que prueban que se reconoce de facto esa figura de hecho si la Mesa del Congreso lo aprueba el líder de la oposición puede disponer de un despacho siempre y cuando sea diputado porque es importante matizar eso por el caso de Pedro Sánchez cuando perdió el control del partido renunció al escaño pero volvió a ser secretario general del PSOE y en ese momento ya no tenía derecho a usar ese despacho porque estaba fuera

Voz 1727 48:02 el tiro de memoria y Jesús de

Voz 8 48:06 memoria con Jesús pero por también con Pablo Simón

Voz 19 48:10 o sea mucho pero sobre todo decirlo

Voz 1727 48:16 como Felipe González en que crea la figura del jefe de la oposición para Manuel Fraga específicamente no

Voz 4 48:21 eso es fue el que cree una figura que sin estar digamos reglamentada en detalles protocolarios y demás pero que se ha mantenido esa figura que la cuestión principal es que no ofrece duda que esa figura obedece va a ser la segunda fuerza la segunda fuerza en votos y en escaños no ir y luego sólo quiero apuntar una cosa si hiciéramos caso a Rivera le diéramos un margen de confianza definir el liderazgo de la oposición como una forma de ser de vivir o de comportarse equivaldría a pensar que Rivera como mucho

Voz 1727 48:53 así claro claro habría destino

Voz 4 48:55 el jefe de la oposición pero no no tendría las cualidades de presidir un Gobierno si nos tomamos en serio esa declaración no

Voz 1727 49:02 sí se remite a a un texto de del año ochenta y tres el propio Casado cuando habla de reglamento de Protocolo Se refiere a justamente aquel momento en que Felipe González crea la figura para Manuel Fraga Casado probablemente se refiera a eso Marisol

Voz 1508 49:20 casado probablemente se refiere a un Real decreto del año ochenta y tres que nos citan desde el propio Congreso de los Diputados que establece el protocolo que hay que seguir en todos los actos oficiales hay figura la preferencia el orden que hay que seguir en los actos públicos en el puesto quince

Voz 1727 49:36 parece el jefe de la oposición gracias Marisol hasta luego bueno sea que fíjate yo no sabía que se había recogido por escrito Pet sabía que era de que estaba dado de de aquel momento pero no que se había recogido expresamente por escrito nos quedan un par de minutos justo para ir al hospital Puerta de Hierro de Madrid donde está desde muy temprano esta mañana nuestro compañero Nicolás Castellano sin novedad nos decía a las ocho de la mañana sobre el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba si así sin novedad Nico parece que no podemos ir en este momento al hospital lo intentamos enseguida a las diez menos diez las nueve menos diez en Canarias

Voz 35 50:18 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente Icon