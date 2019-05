Hoy por Hoy (10/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias China anuncia que responderá a la subida de los aranceles a sus productos que ha entrado en vigor esta noche pasada en Estados Unidos pero las bolsas no se están viendo afectadas por esta medida Antonio Martín buenos días buenos días Pepa esos aranceles anunciados por Donald Trump

Voz 1645 00:22 están ya en vigor subida del diez al veinticinco por ciento para las importaciones de miles de productos que van de los textiles a los cereales o al combustible Chin anuncia contramedidas porque además esa entrada en vigor ha coincidido con la presencia de una delegación de ese país en Washington para intentar seguir negociando y rebajar la tensión comercial entre ambos países pero de momento hasta ahora las principales bolsas incluida la de Shanghai están en verde amplia Eladio Meizoso

Voz 0527 00:45 eso a pesar de que ayer en Wall Street el Dow Jones volvió a cerrar en rojo pero Shangai como dices ha cerrado con una subida del tres coma uno por ciento aquí el Ibex treinta y cinco está subiendo el cero con tres por ciento

Voz 1995 00:56 recupera por poco los nueve mil cien puntos

Voz 0527 00:58 irrumpe de momento una racha de seis días a la baja todo este mes de mayo en que había perdido un cinco por ciento de su valor la tensión comercial China Estados Unidos había castigado más a otras bolsas europeas y hoy están recuperando más casi un uno por ciento en porcentaje París Frankfurt o Milán en el Ibex están al alza hoy valores que habíamos visto sufrir en estos últimos días muy concernidos por toda esta tensión comercial internacional como Arcelor Técnicas Reunidas OCI Automotive

Voz 1645 01:24 en en nuestro país el domingo entra en vigor un decreto que va a obligar a que cada empresa registre las horas de trabajo efectivo de cada empleado para evitar así que se realicen horas extras que no se pague en la SER acabamos de hablar con Mercedes Martínez es inspectora de trabajo portavoz también de la Unión Progresista de inspectores y ha reconocido que no es una medida que pueda arreglar todos los posibles abusos pero sí cree que hay que va a beneficiar a todos los sectores productivos

Voz 3 01:48 no es la panacea a evitar todo todo dice

Voz 4 01:53 pero Alonso de horas extraordinarias que Ferrer

Voz 3 01:55 esta semana pero nos resultara o tanto si no existe porque aprecia haremos una voluntad por parte del empresario de lo que era reflejar la realidad laboral real de jornada y perpetró lado si existe para ver si realmente se ajusta a lo que son las jornadas de la empresa

Voz 1645 02:14 Naciones Unidas alerta de la situación límite en la que se encuentra muchos de los heridos en las manifestaciones que han tenido lugar junto a la frontera de Gaza con Israel alrededor de mil setecientas personas han resultado heridas de bala y la mayoría no tiene la posibilidad de acceder a un tratamiento médico adecuado corresponsal en Jerusalén Beatriz Berry

Voz 1140 02:32 en el último año más de doscientos nazaríes han sufrido una amputación tras resultar heridos en las manifestación

Voz 0978 02:37 les en la frontera con Israel entre los ciento

Voz 1140 02:40 Henares de palestinos heridos en estas protestas hay otros mil setecientos que podrían perder una pierna en los próximos dos años debido a infecciones falta de rehabilitación o de pruebas adecuadas en el hueso según la ONU algunos de estos tratamientos requieren el traslado del paciente fuera de la franja el problema es que todos los habitantes de Gaza necesitan un permiso para salir e Israel los concede a cuentagotas

Voz 1645 03:04 diez y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 2 03:10 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:13 ayer día de campaña en Madrid los candidatos aprovechan ya cada minuto para

Voz 5 03:16 leer sus propuestas y pedir el voto a los ciudadanos

Voz 1434 03:19 la alcaldesa de Madrid participa en un desayuno informativo hasta ahora Manuela Carmena acaba de valorar el CIS que le da la victoria la posibilidad de revalidar el cargo con el apoyo del PSOE Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:30 qué tal buenos días desayuno informativo introducido por su ticket para la Asamblea Íñigo Errejón que la define como una buena persona valiente Manuela alcaldesa dice Manuela Carmena dice que ella dejó la valoración del FIS para los politólogos aunque asegura que percibe un buen ambiente en Madrid

Voz 1410 03:46 yo ha insistido muchísimo que no se politóloga que no estoy en un partido político como tal no tener nuestros no tenemos nuestras propias encuestas entonces no da una idea lo siento solo se yo lo que percibo nosotros percibimos que Madrid está contento con con su alcaldesa con este equipo yo lo percibo pero a lo mejor es que soy muy optimista eso que les puedo decir

Voz 0393 04:09 se habla en este foro económico del problema de la vivienda la alcaldesa acaba de plantear la posibilidad de rebajar el IBI a los propietarios que alquilen viviendas a un precio módico y anunciado la creación de dos áreas nuevas una para relacionarse con las empresas y otra para mediar con los vecinos

Voz 1434 04:23 candidato del PSOE a la Comunidad Ángel Gabilondo que participan otro desayuno informativo acaba de pedir un plan estratégico para reducir la deuda porque solo en intereses ha dicho Madrid apagado casi mil millones de euros

Voz 0175 04:34 si se tiene que tomarían sería hacer un plan estratégico de reducción de la deuda por ejemplo este último año hemos pagado en intereses de la deuda

Voz 6 04:42 eh

Voz 0175 04:42 setecientos setenta y cinco mil euros el último año en intereses de la deuda de cinco millones son una canción

Voz 1 04:53 el cero dieciséis grados ahora mismo en el centro de Madrid

hoy por hoy con Toni áridos muy buenos días buenos días mensajes somos maleducados son gente muy civilizada muy buenos días viernes diez de mayo siguen hoteles y fichando Hoy por Hoy en la Cadena Ser nostros estamos en Medina del Campo después de este espontáneo aplauso fantástico lugar aquí todo es rebosante aquí la historia rebosa la gastronomía aquí todos rebosa menos el río que sólo rebosa cuando cuando reposa sobre todo este mar de Castilla está lleno de muy buena gente muy buena gente les hablamos desde desde una ciudad que mantiene el mercado de abastos carnicerías reales en funcionamiento desde mil quinientos sesenta y dos desde el siglo XVI el mercado sigue igual no los productos el el mercado ya puede aprender Mercadona en fin sino cuentan ustedes inconveniente hoy vamos a estar siempre pendientes de lo de lo que ocurra hoy vamos a centrarnos en una noticia que realmente relevante

Voz 2 07:04 es viernes

Voz 1995 07:08 no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible llegamos al viernes estamos en mayo dice el del tiempo que suben las temperaturas en fin allá cada cual pero por lo que pudiera pasar el fin de semana con cifraron amigos y amigas desde aquí les instamos hacer campaña hace que carteles con su cara en izaron su base al sofá Lance promesas y críticas y espera el escrutinio en Cómpeta horizontalidad sino sale usted elegido mantenga la postura amigos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco dice en hablar por hablar presentarles a un buen amigo Se trata de un hombre que como muchos otros suecos llegó a España vendiendo muebles el problema de tomes que eran los suyos señoras y señores eh lo vimos un poco despistado pero tú eres de Medina verdad como lo sabía yo pensaba que siempre me deberá que tener hoy en en en el mar desde aquí si hay un afán de toda la vida de todos no se notan tanto claro que sí hombre vale tu celebra jamás mucho el Castilla

Voz 1386 08:56 la concejala de verdad es bueno vamos de viaje como el otro día llegando aquí yo estoy mirando es tan maravilloso Ismael Paisaje Mar de Castilla que es para mí dentro de Campello que hay ellos están con sus hay colonos con sus pubs con So no sé que yo digo vaca tira el teléfono contemplan Mar de Castilla deja de Castellar Face porque a emires permiten hora pero bueno desde luego es es un placer estar aquí

Voz 1995 09:25 si esto se llama populismo quiere ganarse sus corazones pero

Voz 1386 09:29 me también sopa para Castilla encanta

Voz 1995 09:33 vamos por ahí eh son las diecinueve minutos una hora menos en Canarias lo decía Robert Capa cerca de la fotografía pero la frase es máxima perfectamente aplicable al periodismo y muy concretamente en la radio si tus fotos no son lo bastante buenas es porque no estás lo bastante cerca o no

Voz 10 09:50 mira cercanía

Voz 1995 09:52 mira calidad calidez Biel por todo eso Nos hemos venido porque eso es lo que aspira a ser la radio impresora decimos que esta mañana estén ustedes aquí con nosotros escuchándonos estén justo al otro lado de del altavoz donde sea que estén esos elementos que hablábamos son los que dan forma a este medio que llevan siglos resistiendo los embates del paso del tiempo y los constantes augurios de crisis y catástrofes las ratios muchas cosas pero hoy por encima de todo ello de todas ellas sabemos que es un vínculo verdad no nos conocíamos hasta hoy pero el fondo si Nos conocemos lo sienten ustedes así es un arma de construcción de comunidades veíamos venir a celebrar precisamente eso aquí la radio no lo olviden el único medio de comunicación con Biel y esa verdad incontestable lo es aún más que la radio local

Voz 11 10:46 esta Radio la Cadena Ser

Voz 12 10:48 yo me siento muy local la estación

Voz 13 10:51 yo dispuso hora E J

Voz 12 10:54 uno de misiones Rato

Voz 5 10:57 yo Barcelona

Voz 11 10:59 deprimir indicativo local

Voz 1995 11:01 que claro ya después de lo de Ortega ya sabes qué es la realidad Hay que es la mentira

Voz 1 11:06 este indicativo pronto cumplirá noventa y cinco

Voz 1995 11:09 daños a lo largo de casi un siglo la red de emisoras esta casa es de extendido hasta abarcar todo el todo el país incluso llegar a otros continentes pero piensen por un instante en esa frase que pronunció

Voz 11 11:20 la casi constantemente Cadena SER decimos no sé cuántas veces decimos Cadena Ser están ustedes hartos de oír Cadena SER cat lo cantamos Cadena SER

Voz 1995 11:31 la cadena hace referencia a esa unión unión de emisoras que como como la de aquí han construido hoy la red de radios más importante de este país hace

Voz 1 11:40 veinticinco años por ejemplo

Voz 1995 11:42 nacía Radio Medina que se sumó a esa familia y hoy hemos venido aquí para celebrarlo junto a ustedes puestos una fiesta no lo parece no hay luego ya veremos si tragamos las medias noches vamos a salvarlo con ustedes y con sus profesionales que es que hemos contar un secreto que se descubre ya cuando llevas un tiempo trabajando en la radio eso las emisoras pequeñas y cuanto más pequeños son más grandes las que tienen los profesionales más enormes y las radios se hace más grande cuanto más pequeño cerca nuestro radio de acción pues la vida de Radio Medina están bien la de ustedes Illa de la radio en fin la gente confunde a menudo lo que parece lo que parece los grandes medios con con noticias con opiniones es a veces difícil separar todo eso que nos llega de lo importante que si sabemos que es lo que es y eso es la inflación cercana que por fin es el antídoto más eficaz vaya a Charles estoy dando datos

Voz 1386 12:29 llegará cuando acabe eso

Voz 1995 12:32 Ana es decir lanzó la tenemos dos horas más eficaz contra la desinformación créame que son ustedes muy afortunados cuando yo les digo que hoy estamos aquí por celebrar una radio un cumpleaños veinticinco años cumple

Voz 11 12:47 a Radio Medina

Voz 1995 12:57 Noelia muy buenos días pero voy a subir el micrófono Noelia Romo Si Radio Medina cumple veinticinco años que quieras los cuanto cuantos cumple estuvo en Radio me diga

Voz 6 13:09 veinticinco veinticinco veinticinco el próximo mes de agosto

Voz 1995 13:12 pues la ve Noelia es como muchas otras voces en la Cadena Ser que configura la suya su voz el paisaje de las vidas de de miles de personas que bueno

Voz 14 13:21 no lleva está mejor que nunca vamos yo veinticinco años pero nos quedan ahora otros veinticinco veinticinco bueno silla hacia el Hoy por hoy

Voz 1995 13:28 tal es la catorce Rayo están hagan lo escuchado alguna vez a Noelia está la farmacia el Ayuntamiento y la de la SER es poco son las grandes tú recuerdas la primera vez no ya que enteraste de la reacción de Radio Medina

Voz 15 13:43 pues la verdad es que vagamente porque para mí aquello fue como un juego claro y una muy cría era un adolescente como los jóvenes que están aquí hoy no yo estaba estudiando eh siempre me gustó la radio siempre me gustó periodismo pero fundamentalmente la radio porque yo en mi casa siempre se ha habido la radio entonces yo recuerdo que cuando en aquel momento fuimos otro chico yo que nos gustaba esto del periodismo aparece por la emisora y bueno pues Nos daban un papel para que les diéramos el tiempo los números de la lotería hay estas cosas entonces los recuerdo como juego casi en aquel momento luego circunstancias de la vida pues ocurrió que estuvo un mes a mí me llaman para trabajar un mes en verano en sustituir a la persona que hacía el programa de repente esa persona dijo que se marcha entonces mi me se convirtió en veinticinco años

Voz 1995 14:28 bueno no está nada mal de todas las cosas que te ha tocado contar porque me imagino que tú vas por la calle la gente te asalta con historias te cuenta cosas que están ocurriendo

Voz 15 14:37 he puesto todo lo que dicho

Voz 1995 14:40 lo lo que has contado que son muchas cosas durante tanto tiempo que es lo que todavía sigue guardando contigo que eres incapaz de olvidar

Voz 15 14:46 pues eh puede haber muchísimas cosas desgraciadamente de lo que más te acuerdas desde cuándo surge algún suceso o alguna noticia que tenemos que hablar con vosotros Ike en los boletines nacionales se habla de Medina del Campo siempre decimos que desgraciadamente se habla muchas veces de cosas negativas no pero también hay cosas muy positivas ha habido cosas ha habido eventos históricos aquí en Medina del Campo que también se han traducido a la a la información nacional ávido citas culturales que también ha salido a nivel a nivel nacional no entonces cualquiera de esas cosas yo hablabas del río ya noche lo comentábamos

Voz 0978 15:21 yo recuerdo hace unos años

Voz 15 15:23 que el río en los noventa estuvo a punto de desbordarse y recuerdo toda la noche hasta las cinco y media de la mañana y los boletines nacionales pendientes de Medina de si se desbordaba uno se desbordaba el río

Voz 1995 15:33 es ver eso que dices y eso no se te olvida deberíamos cambiar las pautas de las prioridades del porqué siempre hablamos de las cosas malas sabría es decir puedes edito ayer les salió bien un jamón abrió estaba es decir deberíamos empezará

Voz 15 15:47 sí que ha habido eventos culturales también históricos que que bueno pues ya recuerdo celebraciones de Las Edades del Hombre por ejemplo aquí en Medina del Campo la Semana de Cine de Medina que es el festival de cortos más importante que tenemos nos da muy buenas noticias porque por aquí pasan los personajes más importantes del cine entonces esos personajes al final también trascienden a través de las ondas no

Voz 1995 16:07 con los hechos detrás menciona una serie de jóvenes que hablan mucho han llegados asentaba trasto un grupo de jóvenes vivían hay cancha en en en Radio Medina vienen detrás fuerte empujando a los jóvenes

Voz 15 16:19 más hay muchos jóvenes que les interesa el periodismo y que les interesa la radio que les interesa este mundo y a mí eso me llena de satisfacción me llena

Voz 1995 16:25 él huella porque tienen talento si lo hay alto de jóvenes con talento detrás y que esto

Voz 15 16:32 esto es bajo si lo hay porque ellos siempre recuerdo ha habido jóvenes que han hecho sus practicas aquí en Radio Medina y yo siempre digo que estoy muy contenta de que mis niños han salido muy bien están trabajando además en puestos importantes eh yo recuerdo a un joven a Fran que venía la emisora con el pantalón corto y la camiseta de basket y los playeros hacer sus prácticas y ahora lo veo con traje y corbata en Movistar Plus retransmitiendo los partidos de baloncesto a Javier Alonso de Castronuño le tenéis vosotros está con Pepa Bueno todas las mañanas entonces cuando Yoigo esos nombres cuando digo Javier Alonso por la mañana que yo estoy en la emisora pues para mí es un orgullo y es un joven que era como ellos y que cuando pues ahí está

Voz 1995 17:09 veinticinco años cumple Radio Medina hoy hemos venido a celebrar la radio ejemplificar en Noelia de todos nuestros compañeros que hacen posible que la cercanía que que al de acción y que la relevancia como dice don estén nuestras vidas a través de la erradique siga estando porque siento abrió yo yo por ejemplo sé yo no sé cocinar yo me pongo la radio sí Tizi quito la radio no sé cocinar lenteja hay cosas de mi vida que necesitan de sonido de una radio en este caso claro el de Radio Medina vamos a felicitarte ADIC poco más los empezó con tres tiene a veintiocho casi Noelia vamos a felicitarte a a todos los compañeros que hacen posible que nuestra vida sea mucho mejor gracias a la a la radio Noelia muchísimas gracias a seguir trabajando

Voz 15 17:49 muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y a todas las personas que bueno pues no siguen todos los días que esperemos que no sigan durante veinticinco años más y bueno pues muchísimas veces todas las personas que están aquí el ayuntamiento sin duda alguna es una parte muy importante generadora de noticias

Voz 2 18:03 buenas noticias también que besos gracias

Voz 16 18:13 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 18:23 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 16 18:27 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 9 18:36 con los ojos del día va acumulan hechos contradicción

Voz 1 18:40 la discrepancia si desatinos

Voz 9 18:43 cuidado con la viga unos van las corrientes te empujan hacia arriba que arrastra hacia abajo te llevan a la izquierda cuidado con el que aquello que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí

Voz 1 19:03 poco a dos quiere llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que está pasando

Voz 17 19:11 cuidado con las vacaciones

Voz 1 19:14 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 9 19:23 Análisis

Voz 18 19:26 hora veinticinco le estamos esperando en la SER sé que voy a tener miedo ir tengo miedo el miedo no nos hace valiente esto cobardes de miedo siempre va a estar

Voz 1 19:36 ahí sonaron pero velocista el módulo en el que nos enfrentamos a él llevan Farrell el tercer hombre más rápido del mundo sobre unos esquís lo hace a más de doscientos kilómetros por hora si es el hombre más rápido dentro un edificio el motor

Voz 16 19:53 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias Jam Farrell en hacen

Voz 1995 19:58 de Rabin está el lado humano del deporte con mayor

Voz 16 20:01 que el Rovers síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 2 22:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 22:54 no les voy a pedir que imaginen una noche cerrada las cuatro las cinco de la madrugada dan ganas de hablar flojito eh no han dado todavía las caídas de días estamos el final en el final del verano hace es un término en España muy polémico fresco o frío en España no sabemos diferenciar el fresco hace fresco hace frío bueno entonces en ese momento es cuando aquí se sale a vendimiar de noche con la fresca Mabel Lorezo es una de las propietarias de las Bodegas AGE Lorenzo cacharrito que elabora los fantásticos vinos ayer en fin

Voz 1 23:31 que se llaman Martí Abel muy buenos días buena Agea

Voz 1995 23:39 con esta situación que estábamos escuchando de fondo es cuando salís a vendimiar de noche todavía no empezó el día ya estéis vendimiar y eso porque ser pues para

Voz 5 23:49 a como vendimia máquina es la vendimia mecánica pues entonces vistas a la oxidación de la uva que coja en sabores entonces lo que se pretende es llevar cuanto antes la uva a los a las Bono Vegas para que no esté mucho tiempo en los en los vehículos en los remolques y por eso se vendimia de noche

Voz 1995 24:12 cuánto tiempo lleva tu familia haciendo vino toda la vida por toda la vida

Voz 1 24:18 ahí está la noche de los tiempos con

Voz 5 24:20 creo que antes de poner las uvas ya estaba mi familia buscando las uvas y nosotros tenemos la bodega nosotros comenzamos y como tal como Ángel Lorenzo hachazo en el ochenta y ocho que pasa pues que empotró Valdez practicamente todas las familias elaboraban en elaboraban las uvas entonces eh mis abuelos siempre han tenido uvas yo siempre la la oye hablar a mi abuela de de las vendimia es que eran muy duras antes date cuenta que la Reserva Vendimia la máquina y es fabuloso si llueve dejas de de vendimiar y te vienes para casa pero antes había que ir a vendimiar con con gente en carros que no se veía

Voz 1 25:00 no se metía uno en el coche si llovía así yo

Voz 5 25:02 ya tenías que esperar allí a ver si va a dejar o se continuaba lloviendo seguía lloviendo pues se tenían que venir a casa era mucho más trabajoso más complicado y ahora pues el que tenemos con con con las maquis

Voz 1995 25:16 lo que es decir que en el ochenta y tantos ponéis en marcha uno pero desde la noche de los tiempos movida se ha dedicado al vino sin sentido comercial hacían vida

Voz 5 25:23 sí sí sí porque se elaboraba el vino pero se elaboraba para el consumo casi privado pues para la gente del campo que que los obreros que estaban trabajando en el campo en las familias y para el consumo luego si a lo mejor había algún algún una bodega un poco más grande pero lo normal es que la la elaboración fuera para consumo propio

Voz 1995 25:44 vale la idea de primero de alguien que ha cedido primero gracias a la divulgación de que hace bien a mí ya me parece una cosa maravillosa sí que gracias pero las organizaciones de las sensaciones que vosotros no nos estrés y bueno pues esto es un tema de ciclos que llega

Voz 2 26:00 a ver a horas hembra cuidamos

Voz 1995 26:03 plan de no sé si si la apuesta es una profesión donde el tiempo y la Tierra son los dos elementos fundamentales y poco más

Voz 5 26:12 básicamente básicamente nosotros dependemos de de la Tierra dependemos del clima hay y luego ya pues a partir de ahí pues cuidar y mimar la uva el la cepa para que te den las mejores uvas y luego ya pues las manos de del enólogo que para eso está

Voz 1995 26:31 el experto ha instalado el clima cómo cómo va ese asunto porque estamos este fin de semana luego hablaremos con él del tiempo estamos quince grados es verdad que estamos nos va a decir que estamos en Talavera y es verdad que hay una época del año donde oscila mucho las temperaturas y además los cambios notables pero estamos de media en este país quince grados por encima de lo habitual estamos en el mes de mayo diez y este fin de semana en Sevilla por ejemplo se prevén treinta y siete grados de temperatura a vosotros que os dedicáis al clima y a la tierra

Voz 1 26:59 estos tiene que tener bastante preocupado estás todo el día mirando al anciano vean ahora lo que

Voz 5 27:05 necesitamos es que llueva no llueve eh tienes miedo de que tengo una helada tardía eh hay queme toda pues pues la cepa tienes miedo de que caiga granizo es siempre estás pendiente de de del clima es lo malo que tenemos el romanticismo que que dicen que tiene todas las profesiones y todas tienen cierto romanticismo es muy bonito el mundo del vino tiene pues si romántico vale todo

Voz 1 27:36 pero cuando estás viviendo ellos como que que asustar

Voz 5 27:38 cuando estás pendiente de clima de de de que la producción es corta de etcétera etcétera pues se acaba el romanticismo

Voz 1995 27:45 en Medina del Campo se lleva haciendo vino desde por ejemplo los Reyes Católicos los vinos de esta zona de Medina de Rueda quién sabe si tu pueblo o ofender posiblemente fuere los que llegó Colón en las carabelas posiblemente fueran los vinos de esta zona sin duda los vinos con el que vino al al volver de aquí estamos precisamente anunció que se llama Isabel la Católica porque Isabel murió en ese pueblo no por el hecho no

Voz 6 28:13 no pero una señora muy muy metódica en avión no tiene nada que ver

Voz 1995 28:18 con eso pero no es difícil imaginar a a Isabel la Católica vamos venga Omega Norman rueda de prensa es con ese Verdejo sucede vámonos

Voz 6 28:27 me echa a todos no es difícil imaginar

Voz 1995 28:30 pues que la historia de esta tierra hasta ligada al vino

Voz 6 28:33 sí esta es una zona eminentemente vitícola eh todo giraban en función de de del viñedo eh luego con el tiempo se fue perdiendo en todo ese ese o sea otras plantaciones otro es el cereal remolacha patata pero ahora otra vez se ha vuelto a Hay ha venido otra vez el auge de del viñedo de las bodegas lógicamente y del mundo del vino

Voz 1995 29:01 los ganado todo tipo de premios medalla de medalla de oro en el Gran Concurso Mundial de Bruselas por vuestro sueño Lainz Tarcisio el año pasado que os dedicáis habrá una pequeña parte de producción hacer blancos modernos porque los vinos van cambiando la sociedad va evolucionando ya nos gusta más el euskera vosotros tenéis que adaptarnos a los gustos de la gente como San esos blancos modernos pues son vinos ligeros parecen los de Vox sabe son es lo que ha hecho gracia yo solo con lo buen eslogan de campaña blancos modernos vendrán a ver que estamos tuyo nuestra conversación se me vino y me he ido a un tema muy feo Icomos en esos vinos nuevos que elabora pues

Voz 6 29:49 son vinos e ligeros son los frescos son vinos muy apetecibles yo creo porque una copa invita a otra

Voz 2 29:59 sí sí

Voz 1 30:00 sí sí sí luego las consecuencias pueden ser nefastas

Voz 1995 30:04 vale pero en qué se diferencia en esos nuevos bancos en los que eludió al llenar

Voz 6 30:08 los vinos de antes tenían mucho más cuerpo más grado básicamente más grado de ahora son vinos de doce trece grados

Voz 1 30:17 antes eran menos de catorce grados solo

Voz 6 30:19 no no leer ya tema de Abbas eh son vinos e más jóvenes realmente es más jóvenes son más adecuado al gusto de de del consumidor que al final lo que se demanda son vinos más más suaves más eh pues esos más besos y más ligeros que te puedas tomar dos vinos no te Mahrez lógicamente

Voz 1995 30:43 cuando tú que has dedicado tu vida aún va a recoger la Habana cuando de repente alguien dice que son critica reales Athos vinos vale cuando viene alguien así de coger una botella de vino nadie sabe muy bien cómo se hace no pero mueve no sé cuántas veces la Copa la web di dice en nariz destacan los aromas de frutas verdes cítricos con un fondo especial procedente de la madera sobre dedicado bien integrado invoca el suntuoso ICO sin perder el frescor originales persistente hilar tú dices bueno que está bueno no

Voz 25 31:16 porque lo hemos puesto a esto el vino mucho carretón encara sí

Voz 6 31:21 mucha retórica mucha metáfora al final tú bebe el vino que te gusta y lo bueno es que hay con moderación sí sí sí sí Si bebes no conduzcas

Voz 1995 31:31 por supuesto pero es verdad que en entorno vino hemos creado una cultura que a veces

Voz 6 31:35 poco o mucho misticismo yo creo que al final también a lo que yo creo que ahora el consumo de vinos más social que podía ser antes antes y se bebía vino no porque no había agua entonces pues tiraban más de Vigo que de agua ahora bueno tú te vas a ver Jawad abrió en Poza Let era un pueblo que había había poco agua es más siempre yo la voy a mis abuelos decir que si tu pedía un vaso de agua quedaban antes un vaso de vino que de aguas porque Pozzato veces está en esta cierta lentitud no tiene río aunque sea como Zapardiel no tenemos río el día a día pues lo que se llaman la bajos que recogían el agua de las lluvias

Voz 5 32:19 hay algún manantial pero no había

Voz 6 32:23 demasiado aguantó vivimos tanto que aprender

Voz 1995 32:26 fíjate hace unos años de Merino agua no tenemos que aguantar no amiga Guaino Bill Gaines bueno como podrán imaginar no hemos venido aquí simplemente hablar de vino de manera retórica que en sus a mucho personal es una conversación fantástica del vino nosotros siempre hemos sido partidarios del método empírico olimpismo Nos gusta experimentar en primera persona las costas de los que hablamos bueno Nos gustan al sueco básicamente saque le gusta por eso esta mañana Don eh les hemos repartido las tareas yo voy a hablar sobre el Le hemos dejado la parte práctica que lo hemos mandado a trabajar a un viñedo

Voz 1 33:04 estamos en qué época estamos ahora móvil ahora se está haciendo la puedan limpiar de poder limpiando los pros

Voz 6 33:10 desde de las cepas

Voz 1 33:13 estamos con Tom calen muy buenos días hola hola buenos días quiero yo estoy efectivamente no de miedo no eres aquí claro aquí se dice el suelo valen para que aprendes Majuelos suelo público hizo público sí claro que es el mal

Voz 20 33:32 de viñedo

Voz 1 33:35 de aquí que forman vuelo que viñedo sí señor

Voz 1995 33:37 bueno entonces estas podrán de la poda en verde

Voz 1 33:40 sí yo veo brotes que han ido veo brotes de calma mañana mañana no plan y que viene vamos a tener vino está claro estoy aquí con Javier Lorenzo por cierto que que me está ayudando dice que me sobra un metro o medio metro de altura para hacer este trabajo bien porque me cuesta mucho llegar a al suelo a la a la tierra

Voz 1995 34:01 sea Justin contra la excusa para no correr en cinco minutos eso eso e hizo enólogo también propietario de las bodegas AGE Lorenzo eh Javier tú cómo ves al sueco para sembrar no lo veo pero para vendimiar tampoco buenos días Toni pues aquí le veo muy alto le faltó poco llegar Boyle es sólo medieval por interés vale eh no sé qué decirte en Javier los los vinos que tu fabrica y Javier tiene tiene mucho mérito se consumen en en todo el mundo tú te sientes orgulloso cuando llega una desacredita sendas cada nuestro sientes orgullo por cada una de las botellas que se vende tu casa el presidente concluye porque siempre que te reconocen el mérito a otra el mérito a tu trabajo aquí a cualquiera en cualquier profesión les da cierto orgullo en este mundo del vino que está que dependemos tanto de los factores climáticos de lo exterior que es tan poco que no siempre sale todo igual pues cuando sacamos al final cuando te está la voz y te gusta pues tiene más trabajo o majo más leído en otros que otras nosotros podemos quiéreme que nosotros celebramos mucho tu trabajo y no te habíamos comentado esto Javier te quedas con el sueco tomase queda ya vivir aquí con vosotros en la bodega Mabel a ver qué hacéis ahorrar místicos hacéis un vino maravilloso y nos sentimos muy orgullosos cuando salimos por ahí vemos una botella de estos vinos en los nadie estos garantías de que Mabel Javier seguí trabajando por favor un aplauso para ellos grandes

Voz 17 35:26 no

Voz 20 35:32 sí

Voz 6 35:33 hoy por hoy

Voz 31 38:04 en la Cadena SER no

Voz 1995 38:15 Antoni Garrido llega el momento de recibir a alguien que sin haber estado en la isla de supervivientes parece un náufrago el hombre que le ganaría el concurso la Pantoja por la patilla

Voz 2 38:27 un fuerte aplauso para JJ Vaquero

Voz 4 38:40 perdón perdón es que he venido muchas piezas yo trabajaba de camarero en las pistas de Enedina sabes eh bueno pero hace tiempo cuando escapaban todos los años acordáis os acordáis el año que se metió en el Ayuntamiento de todo lo hemos salían los concejales corriendo Tony bueno bastante Pac Man ya no les gustaban tanto en los animales en yo trabajaba en el mangas en la en La Rinconada donde se inventó la cocina fusión me acoge prevención firme rogaría vive del mangas a ver decían pues mira coqueta pero chales salsa de lo Pitxot la croqueta sabe de Khedira que inventaron ahí la fusión bueno yo iba por la mañana tocaba las campanas de la iglesia significaba que se había escapado en pues los de fuera no lo sabían pensamos habrá mismo si todo todo pensábamos habrá misa hicieron hay que mirar al mangas campanas llegó habrá misa en giro la esquina que hoy ve un toro setecientos kilos UEFA se me daba menos miedo la cornada al toro que la bronca al manga estado psíquico no está en la provincia de Valladolid muy literal sabes los pueblos sólida erales que hay una villa aquí hay niebla Villanubla que hay una laguna laguna que no hay lagunas la seca a que hay un puente sobre el Duero Puente Duero que atraviesa el pinar tras Pine que hay traigo Trigueros yo en rueda de Pinchao en la parrilla decena o te ha puesto los cuernos alguien de Peñafiel no porque son Peña Fiel a una Aller a la me dieron a elegir en piedra papel OPI Figueras entre Valladolid y Medina no se puede tocar madera Said porque porque está cerrada

Voz 2 40:28 arte el corazón de Medina del Campo pero vamos con la actualidad de Vaquero no es de pan un vaso de estar Bucks en una escena de Juego de Tronos

Voz 4 40:40 qué director le dio para ayudante hay un café en el plano o corta luego el ayudante chorrito de leche en el café en plena cortó de plano corto al café y los Lance de los estar los estar es posible que el sí

Voz 2 40:51 el apellido de la familia estar sea Bucks

Voz 4 40:54 sean los Bucks Nick el segundo apellido de drogo sea dependiente vamos a ver que es posible que sea Cal drogodependiente traigo porque entonces que no le junten con John Nieve que se lía un nuevo retrato ya han llegado al llegar la policía que están ahí en la puerta ya sin mira como y España queda llevó la chaqueta están echando al verde ha venido la Guardia Civil Policía hay un becario becario sabes no te mientras el

Voz 1995 41:26 bueno retrato al óleo del Rey Felipe que ya está colgado el Congreso de los Diputados ha costado sólo ochenta y ocho mil euros

Voz 4 41:33 es un cuadro porque entre el Rey sin fuera del puñado sería fresco ochenta y ocho mil euro vaya previo no

Voz 1995 41:41 pretende tenerlo ya la espina

Voz 4 41:44 tras de siempre de un gremio muy republicano ahora yo espero que el Rey por lo menos no se afeita la barba ya que lo hemos pagado por lo menos que se parezca cuenta

Voz 1995 41:54 ochenta y ocho mil euros vamos a ver si se presenta en la Global Robot el primer robot camareros

Voz 4 42:03 muy bien porque más del uno al mangas ya verás que pronto humo

Voz 17 42:08 ya verá que para el AKP dichas de carne

Voz 4 42:13 para las croquetas es para los Suns de carne un robo camarero ya le pueden poner una buena batería porque nunca amateur humano hace dieciséis horas al día al robo lo mismo lo hacen hacer veintisiete horas salía David que pronto dice el robo la frase la hostelería es muy esclava de parcelas que pronto así imaginas al robo diciendo al cliente la ensalada esta exquisita y el cliente pensando pero turquesa ves si lo único para promover el aceite que eres un robó hombre yo no quiero echar de la culpa de todo al robot camareros pero nos parece raro que justo hoy que aparece un robot camarero aparezca un café en un plano de jugó dentro

Voz 1995 42:50 noticia inquietante dos de cada diez becarios en España tienen más de treinta años

Voz 4 42:55 es que hay gente a la que le cuesta mucho acaban la carrera universitaria no todos somos Pablo Casado a mí me costó un poco más en la Liga yo lo digo yo que acabé tres carreras e antes de darme cuenta que lo mío no era ser taxista con esta noticia me doy cuenta la suerte que he tenido yo entiendo perfectamente que siguió con más de treinta años estuviese de becario llevando cafés al director de la serie también metería el cambio del plano

Voz 1995 43:22 España lidera el mar el marketing el ránking mundial perdón el Ranking Mundial de banderas azules en las playas

Voz 4 43:30 nuestras playas tienen más banderas azules que una carrera de Fernando Alonso me encantan las playas españolas con ese hombre que vende refrescos y les cambia el sexo al refrescos ha pasado el Fanta el Coca Cola la spray esa pasado eh eh el chaval africano vendiendo Ray iban a cinco euros eh siempre algún listo lo hace la pregunta no

Voz 0978 43:47 ahora falsos

Voz 4 43:49 dicen que trabajó con el Marcel muy bajo aquí en Valladolid que sepas que tenemos la playa de las Moreras la conocéis todos verdad que el Pisuerga tiene una plaza que sea mala Moreras la mejor playa del mundo Toni la única playa al mundo que tiene orilla de enfrente

Voz 1995 44:02 Javier Jaén San Haro eliminará los radares o esta noticia eliminará los radares de velocidad en Brasil para recuperar el placer de conducir

Voz 4 44:14 es una buena noticia no es una mala noticia en cuestión de seguridad ciudadana pero es una buena medida para acabar con el paro pues ha para acabar con el paro a toda hostia pum uno menos mira hay quien le gusta el espacio haya a quien le gusta correr en España vive el conductor bipolar no

Voz 15 44:29 en ese conductor en la autovía que te adelanta Cierco

Voz 4 44:31 en cuenta y luego le adelanta Vielba sesenta luego te adelanta doscientos le pasa estoy va setenta los ha pasado yo sólo tengo una explicación sólo tiene dos ustedes en el coche uno de hace destellos en su vago va cambiando va cambiando y les va cambiando saben quiénes Álex Ubago no si Pablo Alborán Bill taxi

Voz 1995 44:51 matriculan a quince ovejas para impedir el cierre de una clase en Francia

Voz 4 44:55 sí sí sí estaba de la broma no venga déjame déjame hacer chorradas es decir chorradas la clase era primero a pero ahora han cambiado por primero Pere en un momento vamos a organizarnos no pueden aplaudir mira siga sigan que tengo tengo peores mira bien para tenerlas controladas el delegado de clases un pastor alemán para luego empezar al aliarse unas ovejas con otras profesor dirá cada oveja con su pareja voy voy para allá IPI ya verás cuando empiecen las ovejas a comerse los les

Voz 15 45:28 Bruce

Voz 4 45:29 una qué tal la merienda en el cole y las letras le entra muy bien

Voz 2 45:33 pero la matemática se le atraganta sigue coleando la histórica derrota del Barça contra el Liverpool

Voz 17 45:45 en el partido de ida

Voz 4 45:46 en el partido y el adiós en el de vuelta se quedó semi dios porque está en todas partes menos en la final de la Champions ibamos a dejar de hablar de fútbol que el fin de pasado la medinense perdió en rueda y eso aquí es un drama y si nos ponemos a hablar de ese tema no van a poner verde o poco

Voz 1995 46:00 la NASA Por último la NASA planea estrellar una nave contra un asteroide para salvar la tierra

Voz 4 46:07 NASA escúchame señorita NASA escúchame una persona un becario con treinta años en un país en el que pagado ochenta y ocho mil euros por un cuadro del Rey que entra un bar Le atiende un robot a su primo de Francia le toca compartir clase con quince ovejas al de Brasil de atropella un coche a doscientos por hora y encima la final de la Champions en Liverpool la NASA tú cree necesario salvar la Tierra unos blogs

Voz 17 46:34 yo estoy cuarenta y seis minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy

Voz 32 46:39 nada

Voz 1995 46:56 eh

Voz 32 46:59 eh no

Voz 5 47:37 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 34 48:50 me Nations Pipol

Voz 1995 48:54 allí

Voz 35 48:56 sigue temblando

Voz 17 49:06 Belén Haika

Voz 12 49:09 pero el vídeo de vivir la vida en la actualidad

Voz 16 49:13 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 19 49:21 Toño Marcos síguenos nos también en Cadena Ser punto com

Voz 36 49:30 no no no no son sólo tres le

Voz 12 52:13 hombre la estación ratio disfruto ahora