Hoy por Hoy (10/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once de la mañana las diez en Canarias el resumen de la actualidad de este viernes de esta mañana viernes con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 2 00:11 buenos días Toni la Guardia Civil ha detenido a un hombre

Voz 3 00:13 expareja de la mujer cuyo cuerpo sin vida se localizó anoche en su domicilio de Torre Pacheco ella lo había denunciado en el pasado por malos tratos Murcia Ana once

Voz 0138 00:21 Pérez el hombre de nacionalidad ecuatoriana al igual que la mujer fallecida podría estar tratando de huir a su país cuando ha sido detenido por la Guardia Civil según fuentes cercanas a la víctima había denunciado en el pasado a su pareja por malos tratos aunque las medidas de protección que se habían tomado en su día ya habían concluido en concreto había una denuncia de hace diez años dejaría de Familia e Igualdad ha señalado que la mujer no había acudido a la red de recursos de ayuda a las víctimas de violencia de género el suceso tuvo lugar anoche cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de este posible caso de violencia de género la víctima de cuarenta y dos años fue hallada en su cama desnuda y con una rosa en el pecho de confirmarse se trataría del primer caso de violencia de género en la Región de Murcia este año recuerden la existe

primer día de campaña electoral para las elecciones europeas autonómicas y municipales del próximo día veintiséis ha valorado esta mañana las previsiones del CIS la actual alcaldesa de Madrid Manuela Carmena que según ese barómetro podría revalidar su cargo Carmen ha dicho que le parece tentador recuperar el proyecto para que Madrid albergue unos Juegos Olímpicos ya he dicho también que siente que los ciudadanos de la capital están contentos

Voz 1410 01:36 con ella yo ha insistido muchísimo que no se politóloga que no estoy en un partido político como tal no tenía nuestros no tenemos nuestras propias encuestas entonces no de una idea lo siento no lo sé yo lo que percibo nosotros percibimos que Madrid está contento con con fue alcaldesa con este equipo yo lo percibo pero lo mejor

es que soy muy optimista eso Ángeles puedo decir más cosas la ex analista del ejército de Estados Unidos Chelsea Manning que fue condenada por las revelaciones de Wikileaks pena que luego perdonó el ex presidente Obama ha quedado en libertad después de dos meses en prisión provisional por negarse a declarar por esa filtración Álvaro Zamarreño su liberación se produce por haberse cumplido el tiempo máximo de detención preventiva dictado por el jurado del caso Manning fue llamada a declarar el pasado marzo encarcelada por negarse a un interrogatorio no se sabe en concreto en la intención del interrogatorio pero su equipo de abogados ha explicado que seguirá negándose a declarar en todo lo que tenga que ver con Julian Assange y Wikileaks porque además ha recibido una nueva cinta citación judicial precisamente por este motivo pasó ya siete años encarcelada por ser la militar que filtró los documentos Wikileaks en dos mil diez condenada a treinta y cinco años de cárcel recibió un perdón presidencial de Obama en los últimos días del mandato del ex presidente ir recordamos Kelly ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba continúa hospitalizado en Majadahonda en Madrid en estado de extrema gravedad

Voz 1434 03:04 de denuncias entre Partido Popular y PSOE tras una bronca pegada de carteles en Alcorcón los socialistas acusan al alcalde y número dos de la candidatura del PP a la Comunidad a David Pérez de haber usurpado el sitio del PSOE para pegar los carteles del Partido Popular y los populares acusan a un concejal socialista de agredir a la candidata del PP los dos han denunciado ante la policía ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 03:27 la pegada de carteles en Alcorcón ha dejado un episodio muy desagradable entre el Partido Popular y el PSOE ambos coincidieron en el mismo lugar pegando carteles desde el PSOE aseguran que el PP utilice un espacio asignado a los socialistas para la propaganda electoral esta situación fue el detonante

Voz 1 03:43 Live graves

Voz 1478 03:47 a esta situación ha llevado a un cruce de denuncias por un lado desde el PSOE denuncia la al actual alcalde y número dos del PP para la Comunidad por dar un manotazo a un edil socialista y tirarle el móvil y desde el PP también denuncian a este concejal socialista por presunta agresión a una militante y a la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular Ana Gómez

Voz 1434 04:02 el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo se muestra a favor de negociar la implantación de la tasa turística que propone Podemos lo ha dicho en un desayuno informativo organizado por Madrid Forum empresarial Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 04:14 qué tal buenos días no tiene claro si esa tasa turística debería ser finalista pero Ángel Gabilondo está a favor de abrir ese debate de seguir el paso que aplican ya otras ciudades europeas el candidato socialista eso sí no se aventura a fijar una cantidad exacta por turista

Voz 4 04:28 tal y como proponen desde Podemos día hemos hasta cuatro cinco euros lo dicho

Voz 5 04:35 que nosotros no hemos hecho un estudio del que se deduzca que está ya de ser la cantidad aún no tres a uno y medio pero estamos dispuestos a hablar sobre eso ya es escuchar y ver los estudios que hay sobre

Voz 0861 04:47 en este desayuno informativo al presidente del foro empresarial de Madrid Alfaro ha confesado por cierto que Madrid necesita

Voz 6 04:53 el cambio de color en el Gobierno de Madrid diecisiete grados en el centro de la capital

Voz 1995 05:40 S

Voz 1995 05:56 ya por el siglo XVI en estas tierras cuando San Juan de la Cruz alzaba la mirada al cielo para hallar la conexión mística con Dios contaba a la cabeza lo que encontraba era su helicóptero del que él es el amor secreto del que habla la Pantoja en Supervivientes dicen que fue él el que dejó el vaso de estar baje la escena de Juego de Tronos una vez vino a Medina del Campo a comprar muebles preguntó dónde está Ikea agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 1 06:31 profesor

Voz 6 06:32 letón

Voz 1995 06:34 profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán

Voz 2 06:39 buenos días muy buenos días buenos días no aplaudan no así todavía queden

Voz 1995 06:50 antes de ya se está riendo de Egipto

Voz 2 06:53 había además lo tengo preparado para reírme pero un montón

Voz 1995 06:59 un mal tan ya viene bien es ahora no ya para aplaudir saludar a nuestro primer pico que tiene es la de un presidente que está aquí con nosotros presente hay que resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía así un grifo pierde una gota de agua cada segundo sí seiscientas gotas de agua llegan han una vasija de cien mil litros cuántos litros de agua se pierden en trescientos días este es el piensa mucho que dejamos la semana pasada cuál es la solución señor letona

Voz 2 07:31 cuatro mil trescientos veinte trescientos porque hay que calcular cuántas notas se pierde como sabemos lo que cada gota

Voz 6 07:45 ocupa

Voz 2 07:45 por qué volumen que tiene aplicamos las gotas que se pierde en que son veinticinco millones novecientos veinte mil por lo que tiene

Voz 12 07:55 caer en cuanto a volumen que es cero coma uno dividió pues seiscientos litros y el total de lo que he dicho antes ni más ni menos que cuatro mil ciento veinte días del callada otra respuesta se ha equivocado

Voz 1995 08:08 eh que sea Radio maravilloso yo soy muy fan de la radio pero a veces me gustaría que vean ustedes las caras del público ahora mientras escuchaba la aplicación de móvil pero si eh muchas y muy diferentes respuestas han dado con la correcta ante otros mar de Monteseirín Héctor Cano o Javier Vellés íbamos a destacar la reflexión que hacía Fabri dice no tuviste tiempo de arreglar el grifo en trescientos días letón

Voz 6 08:37 no deja de pensar actúa esto me gusta mucho bueno vamos a saludar adelante vamos a saludar a Eduardo que se ha presentado voluntario Eduardo cómo estás hola muy buenos días muy bien el reto con el maestro sonríe ahora luego te vas a quedar

Voz 2 09:00 me voy a dar Nos estamos viendo todos hay aquí venga primera pregunta esto es un problema no es un peso mucho e un lateral tenemos una moneda ir adaptamos dos veces cuál es la probabilidad de obtener cara las damos una moneda cara lo vamos a lanzar lo siguiente pique esa es otra

Voz 1995 09:29 pues esa la se veía yo estudié enfrente de un colegio de pago y teniendo en cuenta lo Garín monetaria no

Voz 2 09:38 el que va bien de la raíz cuadrada serán Eto'o la de la segunda la derivada segunda sobretodo parcial se acuerda no lo voy a tener en cuenta venga la velocidad del aire según vacas

Voz 6 09:55 siendo Eduardo la repuesta la respuesta puede ser o bien una cara o bien la otra posibilidad el cincuenta por ciento

Voz 2 10:05 con y uno llevamos un medio lo que están metiendo en un jardín tu sólo la repuesta señor detona pues un medio como ha dicho estoy muy bien pero como son dos tiradas por un medio y un medio por un medios Un cuarto

Voz 6 10:20 no es el cincuenta por ciento

Voz 2 10:24 claro es que son dos veces

Voz 6 10:26 claro es verdad es verdad

Voz 1995 10:29 el son dos veces es que que

Voz 2 10:32 bueno venga vamos en la os vamos a la siguiente competente esférico dentro vamos a la siguiente cuestión cómo puedo conseguir es resultado de cien utilizando cuatro no

Voz 1995 10:44 eh con cuatro nueve este que es que

Voz 13 10:51 lo sé con cinco nueve

Voz 12 10:53 claro claro yo no sé Contreras y Consell de Pedro

Voz 2 10:58 cuatro voy a intentar me voy a esforzar una vez más venga con cuatro nueves piensa Eduardo otra vez la raíz cuadrada te gusta sí sí la deriva parcial la derivada para ver antes de empezar

Voz 6 11:13 con la Historia antes de empezar el soliloquio cuatro no

Voz 1995 11:15 pues cogemos dos nueves nueve crear una pista nueve dividimos entre nueve nueve nueve dividió entre nueve da un y ahora qué hago con los dos nuevas que tengo los convierto en cero

Voz 2 11:31 vas a lo loco más ahí que ha tenido mucho ha debido mucho el el nueve de nueve

Voz 1995 11:40 renueve es uno me quedan otros dos nueve son noventa y nueve uno más noventa y nueve es cien

Voz 6 11:48 qué listo eres a bordo e esa esta sólo tengo que

Voz 1995 11:51 seguir tus pasos venga espera de la siguiente te lavas

Voz 2 11:56 no la ve letona hoy déjeme déjeme etcétera amable de de cazar al amigo a la siguiente vamos a eso no no pero no no no porque eso es una que me he inventado ahora porque estamos en Tierra de Campos y entonces voy a preguntar Las Galletas Angulo en tampoco la va por la boca salen por

Voz 6 12:20 ahí este sencillo eh

Voz 2 12:25 esto es lo que no estamos hablando de estamos hablando de pensamiento lateral pensamiento bueno lateral no lateral vidas tanto tal Pedro

Voz 1995 12:38 entonces en Las Galletas Angulo no

Voz 2 12:41 el Galletas Angulo entran por la boca salen por venga hombre culo no señor nos años salen por unos cincuenta euros que es lo que vale créanme crea Mickey hace muchos años que conozco al señor letona tantos además de veinte no deja de sorprenderme espero vale la última Eduardo la última la última la que Vranjes

Voz 6 13:14 el género tiene diez conejos

Voz 2 13:17 dejo anejo al veinte caballos y cuarenta cerdos si llamamos caballos a unos unos cuántos caballos Ana Mena que facilita los que votarán este si es se dice estando todavía en Las Galletas haber podía repetirlo vale un granjero tiene diez conejos veinte

Voz 1995 13:34 caballos y cuarenta cerdos llevamos caballos a los cerdos cuántos caballos tendrá

Voz 1 13:38 veinte y no correcto

Voz 2 13:47 pues llamar como para pero sigue siendo siguen siendo veinte nuevos letona sí señor galo bueno vamos bueno y Eduardo

Voz 6 13:57 para qué nos vamos a poco osado ya digo que estudia enfrente de un colegio de has venido arriba un aplauso para Eduardo

Voz 2 14:07 antes hay que le dé el problema es usted deberes para la semana que viene vengan ustedes

Voz 1995 14:13 hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com el piensa mucho de la semana que viene dice lo siguiente en cierto país hay veinte ciudades cada par de ciudades está conectada por una ruta aérea

Voz 6 14:26 cuántas rutas hay no

Voz 1995 14:30 en el público ya y como siete che persona levantando la mano estamos en Medina muy bien vive donde cosas me parece estupendo en cierto país hay veinte ciudades cada par de ciudades está conectado por una ruta aérea cuantas rutas si conoce la respuesta que es como muy evidentes Barça Basabe hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com señor letona como placer pues no más grafias

Voz 2 14:52 todos a contarlo de Las Galletas Angulo

Voz 1995 20:13 estamos todavía temblando con lo de las Galletas Angulo el señor lector esta no la esperábamos no no es bueno hemos al menos hemos empezado este programa hablando de de de las cosas buenas que hay en esta tierra y una de ellas sin duda es su gente por eso hemos invitado al mejor prosa Sor universitario de España a este programa un aplauso para él

Voz 1330 20:34 eh

Voz 1995 20:39 redes proliferen ideología director del área de formación de profesores de la Facultad de Valladolid Alfredo muy buenos días buenos días tarden como un placer asusté el mejor profesor de España eso dicen que de imaginamos que para ser el mejor profesor uno acaba siendo el profesor que imagino que le gustaría tener verdad

Voz 1330 21:03 o el que se ha puesto ahí donde

Voz 1995 21:06 dónde están los estudiantes se le gustaría

Voz 1330 21:08 a como que le trataran de otra manera distinta

Voz 1995 21:11 me dicen que les concedió el premio por un estilo innegociable de innovar querer a toda costa que los alumnos aprendan aprendan llamen lo que estudian por encima de conseguir uno

Voz 6 21:20 todo esto bueno sí eh

Voz 1330 21:26 yo cuando les cuando les recibo cada año es que les digo me gustaría que acabara is enamorados de la inmunología soy profesor de la inmunología

Voz 6 21:35 ay ay te estoy

Voz 1330 21:37 seguro de que alguno tiene un orgasmo con con la inmunología Hay la disfruta

Voz 1995 21:43 bueno pues toda mi y eso es

Voz 6 21:45 Peral desde luego van a amar la literatura fíjate

Voz 1330 21:49 sí efectivamente ese es el objetivo a uno no puede aprender algo porque si aprende algo porque entiende porque lo tiene que aprender y si encima lo ama con pasión entonces lo aprende consentido

Voz 1995 21:59 es que a ver Alfredo nosotros nos han enseñado a prender sanos en ya o bien mal regular depende el profesor porque el profesores sois fundamentales pero no nos han aprendan nos han enseñado a aprender el mero hecho de aprender qué sería lo que debíamos hacer durante tantos años en el colegio que eso es lo lo único que no nos enseña

Voz 6 22:17 el objetivo no es que se apruebe la asignatura

Voz 1330 22:18 no que se aprenda ten en cuenta que yo trabajo con futuros médicos futuras enfermeras futuros nutricionistas esta gente se va a enfrentar a pacientes el día mañana tienen que saber para qué tienen que saber la inmunología tienen que saber tratar con los pacientes entonces lo primero el objetivo es que sepan por qué tienen que saber esto memorizar algo y vomitar el examen no vale para nada en esta profesión en ningún en ninguna otra

Voz 1995 22:40 usted forma mucha gente lo hace unos días Si es un tema del que ya no hablamos cuando vienen las elecciones aparece el tema del voto rogado y nos acordamos hay verdad hay mucha gente que no puede ejercer su profesión aquí porque el sistema no no les quiere usted formaba muchos enfermeros que ahora están lejos tiene relación con ellos si de Correa

Voz 1330 23:01 acción con algunos médicos sobre todo oí alguna enfermera que está en el extranjero

Voz 1995 23:06 Quique cuenta

Voz 1330 23:09 bueno pues están esperando que en este país se les podamos acoger con un poquito de de proyectos se vienen siempre en situaciones peor que las que tienen ahora mismo fuera y bueno todo eso también depende de que la educación y la sanidad en este país pues han estado muy castigadas con la crisis no hemos recuperado

Voz 22 23:28 la situación de invertir en educación y sanidad por favor a todos los políticos estamos en época de nuevo electoral en Europa la educación es el futuro del país lo tenemos gente educada de gente formada bueno vamos a ningún lado sal la educación no podemos jugar con ella y no podemos tampoco formar super profesionales para luego que trabajen fuera tenemos que darle una salida bueno y aquí hoy

Voz 1995 23:50 buenísimos maravillosos valoramos ese ese ejercicio ese empeño esta semana por ejemplo el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internación ha sido para ser McCann que hacer algo parecido lo que lo que es extender allá donde no llegue yo tengo un tiempo limitado y lo espacio físico concreto pero vamos a utilizar Internet por ejemplo para dar clase sólo hacia Alfredo

Voz 1314 24:12 vamos a seguir profundizando en algunos aspectos del sistema inmunitario para ellos voy a proponer un reto y es que nos pongamos de lado del malo de la gente infeccioso del que tiene que asaltar el organismo para ellos vamos a utilizar tres ejemplos que se han producido a lo largo de la historia

Voz 1995 24:27 el encargado pueden encontrar en Internet que en algunos casos algunos Alfredo tienen más de un millón de visualizaciones usted el Rubio de la en anularlo

Voz 1330 24:38 la verdad es que era impensable cuando yo empecé esta colección de vídeos en total tienen ya cerca de los tres millones de reproducciones Si bueno pues te puedes imaginar estoy diciendo profesor de personas que están a mulos a muchos miles de kilómetros

Voz 1995 24:51 también estoy pensando que la palabra influencer que utilizamos mucho que en su caso es cierta si acaso es sí que influye en los demás de de una forma muy decidida

Voz 1330 25:01 no era la idea inicial pero efectivamente a mí me escribe en alumnos de Iberoamérica casi cada semana para darle las gracias por estas píldoras docentes de bueno pues eso me permite enseñar inmunología no sólo a los médicos y enfermeras de Valladolid sino de toda España hay de del resto del mundo hispanoparlantes

Voz 1995 25:20 esta mañana por cierto que Jabois comentaba con Pepa Bueno una iniciativa precisamente que válido no es eh en esa dirección Se trata de un podcast para que cualquier alumno que tenga que preparar la asignatura de Historia ladrillo de cara selectividad

Voz 1330 25:34 sí

Voz 1995 25:35 eh pues vaya mejor preparados una iniciativa de Juan Jesús Play que fue los que es profesor de insultos Virgen del nueve de Granada que suena así

Voz 23 25:41 y tenemos que destaca también en el año setecientos once la batalla de Guadalete en la que los musulmanes ganan el Rey visigodo pierde a una pregunta

Voz 1995 25:51 primera en y aunque no te presentes a Selectividad yo esta mañana me he puesto a escucharlo enganchar afirmó que la sociedad camina hacia el que sea es necesario que ustedes los profesores que las instituciones que los ministerios sepa

Voz 6 26:06 Ana caminar también nación deba va la gente que parece muy evidente

Voz 1330 26:09 es evidente porque no podemos estar dando clase como se da en el siglo XIX sea si tenemos nuevos medios a nuestro alcance pues tenemos que usarlos y sobre todo estamos formando a los futuros profesionales del país pero son jóvenes utilizan estas nuevas tecnologías

Voz 1995 26:25 pues estará el gimnasio crea Alfredo perdone que interroga no cree que ya no hay que llamar las nuevas tecnologías efectivamente sea ya hay un montón de jóvenes chavales mal para ellos ya no son nuevas tecnologías son efectivamente ellos están Libia

Voz 1330 26:37 no conviviendo con ellas cada día son nuevas para

Voz 1995 26:40 la gente en general buenas hay tan siquiera yo creo que aquí hay mucha gente que ya utiliza habitualmente el Facebook verdad señora Facebook ya no es nuevo ya ya estaban subir a verdad

Voz 6 26:50 aquí me dan la razón tolva Totón me voy a quedar aquí esos agredido no come madre

Voz 1995 26:55 de Alfredo hace una cosa claro que hay estas facilita la joya de la corona de los métodos poco convencionales que utiliza Alfredo

Voz 6 27:04 está era como de cajón has sido da clases que los bares

Voz 1995 27:12 este es un vídeo de un momento de de un alumno de grava precisamente

Voz 6 27:16 cuando esté está dando clase en los bares vamos a escucharlo noche con una guitarra esto que esto tiene que funcionar en España claro claro

Voz 1330 27:29 esto más que una clase que es lo es es una clase para toda la sociedad es un evento de divulgación y fíjate la clase la dan los propios estudiantes preparan unos unos vídeos unas píldoras informativas sobre la alergia a las vacunas unas infecciones y lo contamos en un pan con unas cañas y se llama La Dama tus defensas salen de K

Voz 6 27:49 días

Voz 1330 27:49 lo hacemos todos los años en abril celebrando el Día de la inmunología

Voz 1995 27:53 esto lo han hecho esta semana lo del Tottenham las defensas salieron de caña a celebrar que usted además da clase a otros profesores si soy soy el encargado la formación del profesorado la universidad quizás fundamental los tenemos abandonados tenemos a todos los jueves España cada uno de ellos ha decidido su vocación llevarlas al final ya decidido empeña subida pero no les ido

Voz 1330 28:17 además escuchó una cosa en el caso de la de los profesores los de Primaria tienen una carrera para formarse los de Secundaria obligatoriamente tienen que hacer un master pero los profesores de universidad no nos forman para dar clase yo soy biólogo y a mí nadie me enseñó ni siquiera hablar en público es decir nuestra formación está vinculada a que tengamos la motivación y la responsabilidad de de hacerlos a los profesores de universidad no nos han enseña

Voz 15 28:40 para

Voz 1330 28:41 pero esto es fundamental pero efectivamente pero aquí debería haber un cambio en la ley para que estuviéramos obligados a la a los menos al acceder a la universidad tener un unos mínimos cursos de formación de hablar en público de metodologías docentes de tecnología de lo básico para poder darle una clase

Voz 1995 28:59 quiso va a determinar el futuro de miles y miles de personas la yo puedo ser puede ser

Voz 1330 29:04 biólogo maravilloso pero no sé expresarme no saber transmitirlo entonces no hacer no es sólo que sepas investigar y saber mucho de lo tuyo sino que lo sepas transmitir que sepas enseñar a los

Voz 1995 29:13 en el entorno académico en contra usted reticencias muchas

Voz 1330 29:18 muchas porque además se viene llamando clase magistral algo que no es una clase magistral clases magistrales cuando maestros explica algo toda la audiencia se entera pero seamos en clases magistrales a que un profesor pongan Power Point es época leerlo eso no es una clase magistral eso es una tomadura de pelo y una pérdida de tiempo para los estudiantes porque tienen libros donde se lo explica probablemente mejor que no estaría positiva entonces claro hay cierta reticencia porque preparan una clase digamos con estas metodologías llevaba mucho más tiempo hay nube engañan a nadie tienes que dedicarle tiempo y la Universidad no tiene un poco abandonados en la parte docente porque lo que nos premia nos da dinero y nos paga más es porque hagamos buena investigación entonces la docencia es la hermana pobre hay que hay que cambiar la ley también para que la docencia se sale de la importancia y la trascendencia que tiene que darle

Voz 1995 30:09 están escuchando al mejor profesor universitario España elegido por los alumnos que eso tiene casi casi más mérito que sean los clientes los que acaben decidiendo quién es el mejor esta palabra clientes con el tema de la Universidad empiezan a ver muchísimas muchísimas universidades privadas Hadid donde nuestros venimos gana ver para poner tres nuevas universidades no hay suficientes van privadas por supuesto no queremos un poco el riesgo que en ocasiones de convertir a los alumnos en clientes precisamente porque al final no buscas tanto la excelencia como un compromiso de proveedor tú vas a dejar de ser un profesor para convertirse en proveedor para un cliente que apagaba una una fracción que no estoy criticando eximente no vemos tienes cuidado con eso sí hay que tener

Voz 1330 30:51 dado porque además la universidad un poco el centro de de la sabiduría debería ser el centro de de cambio de revoluciones de que los estudiantes se pregunten yo sólo veo un poco también parado a día de hoy pero hay que cambiar un poco también el SIP en cuanto al modelo de universidad ya anotado el tanto de público privado sino de que imagínate

Voz 6 31:08 el bar pueda dar un curso online

Voz 1330 31:13 tenga a los mejores profesores de una disciplina accesibles en todo el mundo Rossi es asequible Nos van a abandonar a los de aquí entonces el modelo de universidad clásico convencional se está desmoronando hoy tenemos que competir con muchas otras opciones así que nos tenemos que poner las pilas y renovar Nos un poquito la diverso creo que el futuro es digital duramente de enseñanza dos más que va a ser mixto porque hay cosas que hay que enseñar las presencialmente pero hay muchas cuestiones que se pueden abordar de modo digital sin ninguna duda

Voz 1995 31:44 bueno Alfredo Corell es el profesor de inmunología director del área de profesores de la Facultad de Valladolid mejor de España y ha sido un placer conocerte gran muchísimas gracias día seguir trabajando que tenéis mucho mucho mucho que hacer todavía muchísimos hacia exportado en placer

Voz 1330 31:59 muchas gracias por invitarme

Voz 1 32:06 no nos

Voz 1995 37:34 como yo por ejemplo hay algo de lo que es imposible prescindir en la vida el pan y estamos en un sitio donde hace muy buen pan y otro amante del banco Bayón es David de Jorge Robin fue muy

Voz 6 37:49 los días se pasa buenos días

Voz 0477 37:52 en el campo un aplauso íbamos a mandar

Voz 6 37:58 qué pasa que no sé muy bueno que que se nuevos están aquí ha dicho tenemos una pantalla gigante donde sobretodo tu melón yo estoy prueba futuro podría dejar de sacar los cuernos poco vale vale vale me he portado bien oye David Lloyd que preguntan naces con el PAR Mendoza

Voz 1995 38:17 pregunta para que tú digas el

Voz 6 38:20 a Hong cámaras Mikko

Voz 0477 38:22 ante al pan ya sabéis que llegue a pesar doscientos sesenta y siete kilos y entonces mi cupo de pan lo lo cubría hace un montón de años comido pan como un como diez personas en este planeta y me encanta ahora mismo lo reduce a la a la rebanada de desayunos de cómo ponen el desayuno y te puedo asegurar que ese momento más placentero del día a la cama con hambre está soñando con levantar de la mañana para vetar

Voz 17 38:47 la rebaja aceite de oliva quedara

Voz 6 38:52 aquí porque durante tantos

Voz 1995 38:54 años en España ha habido pan tan malo porque

Voz 6 38:57 incluso era habitual en restaurantes buenos encontrar Pamuk bueno pues bueno no

Voz 0477 39:02 se yo la diversidad de pan ya hay en España es extraordinaria ahí yo creo que eso se hace eterna mucha relación

Voz 6 39:08 con qué hemos pasado mucha hambre sabes

Voz 0477 39:11 mi madre tiene ochenta y cinco años se ríe mucho ahora cuando cuando hacemos apología del del pan integral del pan de centeno volvía toda la vida lo que señora comer pan blanco

Voz 6 39:23 yo era sepan oscuro

Voz 0477 39:25 en las que bueno pues queda quedan milagrosamente planificaba que lleva en aquellas épocas se hacía harina hasta con piedras no iba yo creo que tiene mucha relación con eso con hemos pasado mucha hambre y afortunadamente bueno pues hay un despertar del pan Nos hemos propuesto comer buen pan que yo creo que es fundamental no sea ir en esas estamos con esa locura gruesa fiebre del pan sí sí

Voz 6 39:47 es verdad que ahora no digo a mí me encanta eh pero es verdad que antes era muy complicado era relativamente sencillo encontrar pan bueno bueno

Voz 0477 39:55 sí sí bastante bastante fácil también es muy fácil encontrar amparo malo malo porque hay una cosa que me ponen muy nervioso que es ese esos individuos que compran el pan malo en las gasolineras que no tengo nada malo contra los gasolineros pero coño a la gasolinera toda la vida hemos ido a echar gasolina no a comprar pan que además en la mayoría de Óscar Plano horroroso o dejó de pan artesano y tal y ves como los hagan el congelado en el horno no osea que también hay también hay un poco gente que tampoco le importa mucho comer pan regular malo horroroso no pero bueno si es verdad que nos preocupamos porque es que cuando Lin Castle

Voz 6 40:30 tan

Voz 0477 40:31 te da esa sensación de que estás comiendo algo extraordinario iba reflejando el paladar oí no te vale cualquier pan y te vas volviendo un poco otra rumba con ese asunto no

Voz 1995 40:40 encantar conocerá a Michael Blázquez que junto a a su marido tiene el mejor orador de la zona estaba pecador texano elabora más de una veintena de panes diferentes para los vecinos de Medina del Campo higo vez narró el para algunos restaurantes de tres metros antes del panorama nacional alguno de ellos con estrellas Michelin Maika buenos días buenas el pan claro está saliendo a hablar y siendo estos hombro míos somos de fans de de de lo que tú haces además Macua traído unos panes adeu pan pequeño que cuanto pesa

Voz 34 41:11 ocho y medio más de tres siglos y medio

Voz 0477 41:13 pero es que se corta con motosierra para desayunar no

Voz 6 41:17 año

Voz 0477 41:18 Hinault pues meter los datos de que que habrá que estará medida desahogados que grande de tres kilos Jaime dura una semana que bueno

Voz 1995 41:26 un bueno tu casa dura más o menos me estaba contando hace fundamentó me con Paco porque empiezas a hacer pan

Voz 34 41:32 bueno e empieza a hacer pan realmente porque la la oferta que que tenemos a nuestro alcance pues no me termina de convencer entonces si todavía en en nuestra zona decir este panes es estupendo todavía no no lo he encontrado bueno empezamos con con el obrador con con repostería cuando pues nos trasladamos definan definitivamente a a Gómez Navarro pues vimos Kenny lo que había allí ni lo que había en Medina claro te vas metiendo te vas metiendo en todo este mundo vas viendo que los proveedores se te van ofreciendo todo tipo de química así todo tipo de de productos no muy recomendables y te das cuenta de de de que muchas veces aparte de que el pan esté bueno este malo o la repostería este buenas te mala realmente llevan una serie de ingredientes que que al final son veneno para nuestro cuerpo lo tienes tu para tu casa

Voz 1995 42:30 esta porque vas a dentro pero lo que cuenta Michael sigue empiezan bueno es que cada en Nueva York David Z

Voz 6 42:36 acabas haciendo mayor

Voz 34 42:39 que hemos hacemos hacernos auditorías para otros panadería hacia algún restaurante ir en uno de los talleres que hicimos para un grupo de cocineros estaba Maicon decidió que bueno que que sepan era lo que él realmente quería lo que él está buscando para su restaurante que ellos ya hacían pan allí perdona conoce usted está Michael maestro hay que ya no es el dueño de la sala One night que está en Manhattan en Nueva York salvaguarda

Voz 1995 43:08 si sala Wanda no hay alguien ha estado en sala al parecer entonces él se enamora de tu pan y te dice que te vayas hacer pan

Voz 34 43:15 si me dice que lo que quieres hacer ese pan en su restaurante que he a ver cómo podemos hacerlo para que nosotros vayamos allí y a los a los cocineros que estaban en ese momento haciendo bastión del pan pues veremos si mejoremos el pan y consigan algo pues como lo que estábamos haciendo nosotros sin han logrado yo es lo que se hizo decimos la maleta para Nueva York

Voz 6 43:35 bastante bueno aunque verano y una pregunta enseño todo esto nadie nadie Internet libros

Voz 34 43:45 un estudio David claro claro libros claro que España ha sido

Voz 0477 43:52 bueno es un gran es un gran docente de un gran profesor hindú cuando yo ocho televisión que sábado muchos años pues me acompaña de muchas emisiones el yo creo que son las emisiones más vistas que hemos hecho iban y yo hemos hecho muchas recetas de pan y a la gente le hemos metido ese veneno por las masas madres y postas otros locuras que da un poco de Tiesto algo relajante también un poco loca con todo eso eh con la masa madre te sale un poco loca pero es verdad que el el pan tienen poco esa de adicción no que cuando empiezas a comer pan bueno pues te cambia un poco el chip y luego sobre todo cuando eres de amasar un plan extraordinario pues eso es algo muy emocionante creo

Voz 6 44:32 a ello hay mucha gente y es fantástico intentaron de hacer

Voz 1995 44:37 casa pero yo creo esas cosas y tienes un buen

Voz 6 44:40 para al lado girar que hay tres horas a no haber

Voz 0477 44:45 a ver yo yo el primero eh sea yo ante el yo no he dicho muchas veces chopa nunca sean jamás me da la vida aunque sea muy fácil hacer pan no me da la vida y además es que el panadero que entienda qué comer no me refiero que yo alrededor de mi casa yo voy en Fuenterrabía de mi casa tengo otra

Voz 23 45:00 esto es que son extraordinarios si me cuesta más

Voz 0477 45:03 mucho no comprar el pan de de Irún cuando compró el Fuenterrabía porque tengo gente alrededor que sepan extraordinario Paneque comprarle igual que oímos hablar de esto no vas a hacer en casa

Voz 6 45:13 si te vas a la heladería hablamos en su día me eduque

Voz 1995 45:16 en el fondo no somos conscientes que pagamos barbaridades por cosas que no pero por ejemplo tres euros un van tres euros un panel de estos baratijas porque si es un tan bueno de verdad y un pan es que eso está casi regalamos a nos damos no no lo valoran

Voz 34 45:33 los eh el pan tradicional el pan de trigo más más básico que elaboramos además todos nuestros todos nuestros panes y toda nuestra repostería se lo habrá todo con las riendas de cultivo ecológico Se vende a dos noventa kilos hay que pensar que si Barça Madrid a buscar algo similar au al País Vasco ustedes encontrando a cinco seis euros kilo entonces cuando tenemos clientes que vienen de Madrid expresamente a comprar van porque les sale muy barato himnos dicen que es que allí no encuentran nada igual que esto

Voz 6 46:03 por lo único que sé cómo nueva

Voz 1995 46:06 hemos a llevar el nombre de te voy

Voz 6 46:08 el pan y coge el coche

Voz 34 46:12 hay quien hay gente Cambre no lo hace no están tan así pero sí que pasan cuando van de viaje y demás tienen la parada obligatoria de de de cargar pan

Voz 1995 46:22 nosotros a partir de ahora David tú recuerdas ese ese momento es que después de perder nuestra cuanto giros de los adolescentes en este momento ve que comer un pan que es perfecto sea que tiene la parte fuera crujiente pero luego la fantástica he visto un poquito de aceite y un poquito de sal evite pocas cosas yo respeto mucho tu profesión para todos pero hay pocas cosas

Voz 6 46:47 tan placentera como sentarte y antes de que traigan la comida sin ese poquito pan eso es insuperable

Voz 0477 46:54 estoy de acuerdo y fíjate estoy de acuerdo como que ha habido corrientes sanción no muchos años de crítica gastronómica hecho estas historias de gente trastornada que que ha menospreciado el pan no sea aquel Panera como menos importante en la mesa dándole valor a la a la cocina creativa estas historias y al final no nos tenemos que olvidar nunca jamás que estamos hechos de de Viña estamos hechos de estamos hechos de de harina de pan osea que está nuestra cultura Il disfrute de un disco aún Cantero de pan con aceite sin aceite me da igual al final es una de las cosas más gloriosas que se ponencia en este planeta San Siro

Voz 6 47:26 a no tener estos paneles en tus manos romper con la manos en lugar de cortar con cuchillo no

Voz 1995 47:34 adiós a Tyson ese decirle al niño que no te comas el pan que el niño sabe Linyola que se muy bien el pan persiguió lo que me gusta es el pan papá que voy a hacer bueno panadero autodidacta ha llevado los panes fíjese si está lejos desde Medina del Campo hasta Estados Unidos lo que haces tiene mucho mérito vaqueros levanta bueno podemos decir que trabajamos en la trama

Voz 34 47:59 vamos de noche las tres de las cuatro de la mañana

Voz 1995 48:02 bueno está pues está Pepa Bueno poniendo este país semanas

Voz 6 48:05 no

Voz 1995 48:06 con muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a seguir unas fotos para que vean ustedes los panes que no vamos a llevar por siete esto no se queda aquí maravillosos que he traído Mike un verdadero placer gracias

Voz 1995 53:35 pues vamos a hacer un concurso sobre el pan al que hemos llamado como decía el del equipo a me encanta que los panes bien