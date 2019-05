Hoy por Hoy (10/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de este viernes de la mano de José Antonio Marcos José buenos días qué tal buenos días ayer el CIS hoy el

Voz 1018 00:12 el barómetro que elabora el organismo público dependiente de la Generalitat de Cataluña hay que acaba de hacerse público nos deja una novedad importante por vez primera desde la consulta ilegal del uno de octubre el no supera al si Hereu hipotético referéndum sobre la independencia la diferencia es de poco más de un punto Ig gana terreno la apuesta por el federalismo Pablo Tallón

Voz 0867 00:32 el barómetro en el barómetro de marzo el si superaban no por más de cuatro puntos pero esto ha dado un vuelco y ahora es al revés el no gana por un punto y medio y es la primera vez que esto pasa desde octubre del diecisiete pero además cuando la

Voz 1673 00:43 estás más genérica que cree que debería ser Cataluña seis de cada diez prefiere quedarse dentro de España aunque con distintos formatos y en ese sentido sorprende la

Voz 2 00:51 G del federalismo que sube ocho puntos

Voz 1673 00:54 ella roza el treinta por ciento de apoyo la encuesta también pronostica que Esquerra ganaría las europeas pero empatado con el PSC y con Puig Ramón pisando los talones a estos dos partidos por cierto seis de cada diez catalanes quiere un gobierno de coalición en España SOE Podemos y atención porque también es esta la opción preferida entre los votantes del PSC

Voz 1018 01:13 sí bueno pues el comienzo de la campaña la red de emisoras de la SER va a hacer un esfuerzo excepcional para realizar debates entre los candidatos a las alcaldías y las presidencias de las comunidades solamente hoy se iban a celebrar una veintena de debates por ejemplo veinte minutos comenzará el debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Murcia a la una comenzarán los organizados por nuestra emisoras nuestras emisoras San Sebastián Bilbao y Vitoria entre los candidatos a las respectivas Alcaldía ya hace apenas una hora ha terminado el debate organizado por Radio Valencia entre los aspirantes a la alcaldía de la ciudad del Turia tales buen día

Voz 0141 01:46 de los tres partidos que han compuesto el Govern de la Nau reivindican sujeción defienden que ha levantado la reputación de la ciudad tras los años de gobierno popular necesitan más tiempo para seguir avanzando en políticas progresistas que amenaza la derecha abriendo la puerta a quienes recortan derechos el otro bloque PP Ciudadanos insiste Valencia en el cita otra manera de gobernar no habido gestión

Voz 3 02:04 estamos cuatro años más para quitarnos de encima el

Voz 4 02:07 el urbanístico del Partido Popular yo quiero decir que el Partido Socialista válido el próximo gobierno progresista nosotros no podemos guiarnos con nadie que está dispuesto a abrir las puertas de nuestro Ayuntamiento es la extrema derecha la formula

Voz 1018 02:20 compromís Dir el mate así

Voz 0295 02:22 en la Generalitat y que en Madrid esta falta de gestión que han pasado más tiempo mirando atrás

Voz 5 02:27 he mirando adelante qué gracioso transparencia cuando ustedes un dado de contratos a dedo dieciséis mil contratos menores que ascienden a setenta y cinco millones de

Voz 0141 02:35 euros eso es la buena gestión hemos escuchado María Oliver de Unidas Podemos a la socialista Sandra Gómez haga el candidato de Compromís Joan Ribó María José Fernando Giner de Ciudadanos y María José Català del partido

Voz 1018 02:46 para jueces y en Madrid vuelve la apuesta por una candidatura como sede de los Juegos Olímpico la actual alcaldesa de candidato además Madrid Manuela Carmena que según el CIS tiene muchas posibilidades de continuar en el puesto acepta la idea de intentarlo después de los tres fracasos consecutivos el último en dos mil trece que al final se llevó Tokio

Voz 5 03:01 la dos mil ocho pues si no no yo creo que es podría ser tentador hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

Voz 1018 03:11 hora doce y tres minutos vamos a ver en directo al hospital Puerta de Hierro de Madrid pendientes de la evolución de Alfredo Pérez Rubalcaba que desde ayer se encuentra en estado de máxima gravedad Nicolás Castellano

Voz 1620 03:21 la situación de Pérez Rubalcaba continúa siendo de extrema gravedad según han asegurado durante la mañana los medios fuentes cercanas al familia que ha trasladado su agradecimiento por todas las muestras de apoyo recibidas su mujer Pilar Goya se encuentra aquí desde primera hora junto con Goyo Martínez jefe de gabinete del ex vicepresidente y ex ministro siguen llegando personalidades del mundo de la política en las instituciones no sólo de la órbita socialista entre ellos el ex ministro del Interior con el Partido Popular Jorge Fernández Díaz que acaba de llegar de Barcelona y que ha tenido estas palabras sobre Rubalcaba yo hace un año paseo une piso

Voz 0997 03:50 podio pues parecido al del señor Pérez Rubalcaba no yo estoy aquí para contarlo decir adiós que a él pueda ser lo mismo la historia política de España de los últimos treinta años no se puede escribir sin Alfredo Pérez Rubalcaba el Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán que fue com

Voz 1620 04:08 cañero de Rubalcaba en el grupo parlamentario inició de los años ochenta acaba también de salir después de interesarse por su amigo ha asegurado siguen llegando más socialistas como Elena Valenciano y Javier Fernández pendiente de la evolución en este hospital Puerta de ellas

Voz 1018 04:20 vamos a Zaragoza donde en el Congreso de la Organización Nacional de Trasplantes acaba de anunciarse que previsiblemente antes de final de año en la sanidad pública podrá ofrecer tratamientos de terapia celular a pacientes con leucemias agudas linfomas Laura Marcos

Voz 5 04:32 si falta la aprobación de la agencia del medicamento pero en septiembre el Hospital Clínic de Barcelona autor de esta primera revolución terapéutica publica que aumenta hasta un sesenta y seis por ciento la supervivencia de pacientes hoy desahuciados el Clínic como decimos va a solicitar esta autorización si como parece la consigue estos medicamentos personalizados serán cinco veces más baratos Álvaro Urbano es el hematólogo que ha coordinado estas Carty doscientos veinte pacientes

Voz 0295 05:00 podrían beneficiar perfectamente si si no se puede

Voz 6 05:02 no hay ningún centro fuera de España la exención hospitalaria sólo afecta a España no podríamos enviar las células a Israel Líbano o Alemania

Voz 5 05:11 ahora mismo la industria privada ofrece este tratamiento pagando unos trescientos mil euros por enfermo aunque España ha negociado una financiación mejor se paga una parte por adelantado y la farmacéutica sólo recibe el resto si el paciente sobrevive al año y medio de tratamiento

Voz 1018 05:27 tenemos todavía otra noticia con nombre propio acaba de hacerse público el nombre de la persona distinguida con el Premio Donostia de este año que el holandés que Moser

Voz 1463 05:35 pues va a ser Penélope Cruz la musa de Almodóvar que ha trabajado con innumerables directores como Woody Allen no Ridley Scott también sagas millonarias como Piratas del Caribe ahora recibe el Premio Donostia dos mil diecinueve del Festival de San Sebastián a toda su carrera es la actriz más internacional José Antonio que ganó el Oscar en dos mil ocho inaplicable Alcobendas pues sólo tres españoles han recibido este galardón Paco Rabal Antonio Banderas Carmen Maura y lo recibirá el próximo mes de septiembre

Voz 1018 06:02 todavía con Isabel Quintana Carlos Cala Guardia Civil ha detenido

Voz 0824 06:05 en el aeropuerto de Alicante al ex pareja de la mujer que fue encontrada anoche muerta en su casa de Torre Pacheco en Murcia la víctima denunció al hombre por malos tratos en el pasado pero las medidas de protección que se impusieron ya habían finalizado

Voz 1018 06:17 el yo les parece que un problema a Carlos con ese micrófono decía Carlos que el próximo lunes entrará entrada en vigor el registro de jornadas laborales

Voz 7 06:26 sindicatos y patronales creen que la nueva norma estaba incompleta los representantes de los trabajadores piden más sanciones para los que no la cumplan a los que lo cumpla los empresarios que se acojan las situaciones de flexibilidad para no perder competitividad pues Toni

Voz 1995 06:41 lo que tenemos por ahora lo siguieron Diaby roto todo lo micrófonos e que Carlos Cala ya llegan los jóvenes buena ahí con esa emoción que tienen ellos difícil no me no rompa Islamabad está mirando el cable Isabel porque parece el alcalde estaba lo bien disfrutar José Antonio Marcos gracias luego te escuchamos seguimos

Voz 1 07:03 hoy por hoy hora doce

Voz 8 07:09 tres

Voz 9 07:12 está que alegras por el éxito de tus amigos

Voz 1018 07:15 el otro contesta un amigo es un éxito

Voz 8 07:19 me dio

Voz 3 07:22 tanto les agradecemos siempre siempre los

Voz 0867 07:24 sientes su apoyo su lealtad hoy a ser una excepción con Carles Francino sigue La Ventana aquí en la Ser cada tarde de cuatro a ocho hora menos en Canarias en la SER

Voz 10 07:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:45 quedan pocos minutos el programa Atom pero no nos podemos ir de aquí sin que conozcas a la Historia Daniel a Daniel te has quiénes Daniel Pink se puede si se se se portero contrario bueno antes llama Daniel Delgado pero Tom no llamada mil pins CNP daría Zidane ética suena dice el propietario de un bar que se llama Bar Pink se de ahí el nombre que no había mucho cliente iraní empezó a jugar a los darnos volverá si no es así exactamente pero tú estabas jugando los datos se ya antes también es uno de los mejores del mundo un aplauso para el quinto mejor jugador del mundo de dardos

Voz 11 08:29 campeón de España porque aquí con largos como

Voz 3 08:32 claro cúmulos es porque sigue siendo el dueño del bar sí bueno la verdad que tengo buenos compañeros que cuando me a jugar a los dardos pues el bar quedan buenas manos

Voz 13 08:43 bueno la verdad que sigue el año en el año

Voz 3 08:45 el sábado fue subcampeón de España al en septiembre fuimos campeones de España por equipos e con destino al Mundial de junco en Hong Kong este quinto el coco quede quinto individual también una modalidad que se llamada Super One en el que juega únicamente el mejor jugador eh de cada país y tuve la suerte de de representar a España allí que da el meritorio quinto puesto bueno en España hay afición desde luego pero en otros sitios en Inglaterra vamos a escuchar el ambiente de una partida de dardos estos son datos Gines a grito escapa dardos a cada vez que lanza un dardo la gente se vuelve loca si iban a la verdad que vamos un poquito por detrás de de de Inglaterra en este sentido porque ahí es donde se compite profesionalmente sobre todo en Inglaterra Holanda Bélgica Escocia donde más profesionalizado está este deporte

Voz 13 09:46 con cifras astronómicas de

Voz 3 09:48 pongamos que el año pasado con diecisiete mundiales en en saber ya ha llevado a ganar más de diez millones de libras ya estamos hablando de

Voz 1995 09:57 de de cifra estratosférica al diez millones de libras que Soto

Voz 15 10:02 lo gastarán pinta probablemente hecha es eso lo sabe origen verlo en la televisión unas muchos años en Inglaterra donde jugador literalmente tenía un dardo en una mano en el otro televisado en directo se mantienen esos bonos costumbres o han puesto en poco más

Voz 3 10:19 medios ya sí ahora la imagen es diferente me he visto he visto partidas desde hace muchos años como tú dices joder pinta la mano y el cigarro también eso ya se evita porque la verdad es que la imagen ha cambiado mucho ahora hay pues no se puede tener más que agua encima de la mesa no se puede fumar etc etcétera no la imagen está cambiando

Voz 1995 10:41 que no se puede fumar te suena un poco sino como antes vamos a aquellos es otra cosa que descubrimos hace unos meses Dani esto no sé muy bien cómo explicar fue una pelea tuvo mucha mucha proyectar ante la decisión entre dos de artistas algunos lo explico que este acusaron mutua de haber expulsado entrenan sí sí la verdad es que me cuesta pero esto es así se acusaron porque

Voz 3 11:15 para inspirarse uno

Voz 1995 11:18 que se acusaron de cuéntalo tú verdad

Voz 16 11:25 en España hay bueno la gente se quejaban los españoles se quejaban puede sólo desde lo mal que huele isla pero es bueno algunos decía bueno mejor quedarle que te hable mal

Voz 3 11:38 yo fui a que hable que fue lo que pasó que bueno que pasó de decir que estuvieron ahí una pequeña después del partido tuvieron una pequeña riña por redes sociales y acusando uno al otro qué qué Sabella tira un casco que olía mal y que la verdad despistado pero bueno luego hay algo

Voz 1995 11:55 luego de que ella sino el de seguridad

Voz 16 12:00 a a uno de seguridad ahí abajo cerquita bueno de del de seguridad estaba

Voz 1995 12:05 nunca calla detalle polémicas eh apartarse es muy difícil mucha concentración en un momento muy concreto son partías largas además hace son muchas vueltas cómo se consigue estar tan concentrado tanto tiempo

Voz 3 12:22 sí es una de las de las bases de de este deporte la concentración y sobre todo pues entrenar mucho y la constancia

Voz 1995 12:29 es verdad que hay gente que tiene un don

Voz 3 12:32 por mucho que entré no va a llegar a niveles muy altos pero pero es la base constancia Hay la concentración es lo es todo

Voz 1995 12:42 Miguel Delgado Dani Pinker quinto del mundo individuales electrónica en el pasado Mundial con con uno de los mejores de este país

Voz 3 12:49 muchísimas cosas que hace esta mañana buena eh bueno voy alardear a vosotros espero que disfrutéis de Medina del Campo hombre vamos a eso estamos aquí estamos para cuando queráis sí señor un abrazo y un aplauso muy fuerte para bonito

Voz 12 13:09 en la cara

Voz 17 13:10 en Hoy por hoy con Toni Garrido Si buscas hipoteca con mucha atención en lo que tiene

Voz 18 13:17 hipoteca naranja variable de ING desde Euribor más uno coma once

Voz 0867 13:19 ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma

Voz 18 13:22 setenta y siete por ciento TAE variable peras y Buzz casi pote

Voz 17 13:24 ECA con mucha mucha atención en lo que no tiene

Voz 19 13:28 pero gastos de notaría cero gastos de gestoría cero gastos de registro cero gastos de tasación elige bien hipoteca naranja variable de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas condiciones señaló punto eh

Voz 5 13:44 se acerca el Benito por fin estas organizando ese pedazo de viaje lleno el mercado de día

Voz 0867 13:50 tenemos los frescos más frescos al mejor precio como la pera a uno con veintinueve el kilo esta semana por Sito ahorrando y eso que la vida te pille preparado al Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 20 14:00 es premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 21 14:18 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 0867 14:28 Boné con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1018 14:33 Marca marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0295 14:43 los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches programa de hoy será muy distinto a los habituales como están no no

Voz 0867 14:57 cada Las Noches de Ortega Cano Juan Carlos I

Voz 0295 15:01 pega unos también en nuestra obligación móvil y Cadena Ser punto com bonitas y Melilla

Voz 23 15:13 el dieciséis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco El misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria de Hilda su aventura ser aventurero tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti hizo síguenos en Ser aventureros punto es y en redes sociales

Voz 3 15:44 quédate y hacer

Voz 2 15:47 hace un mar faculta aquí tal queridos oyen Kardashian nombre es James Morrison expedicionario fotógrafo de National en recorriendo los rincones más viajes del planeta citado las tribus más Filadelfi puedo asegurar que culpa de la globalización hay una cosa que se repite en todos estamos lugar peinaban como Iturralde González Sergio Ramos verdad

Voz 7 16:19 Agus Sánchez chivo a Carlos el Deportivo la Ronda del gol

Voz 24 16:32 mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma ya desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo me quedo más tranquila si lo hacemos si entraron en el sexto podían haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 1018 16:46 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 25 16:57 el Día sin IVA de Media Mark crece dijo un día tres tres televisores y electrodomésticos Crazy lleva te los mejores productos y del veintiocho por ciento de IVA suelo hasta el punto es

Voz 17 17:12 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 17:15 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga se encarga de todo para que tú a hombres hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 0295 17:39 hay canciones que reconoce salmos

Voz 26 17:40 incluso resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco

Voz 0867 17:58 con el país descubre la semana griega en Lidl desde mañana que es oferta griego por uno con sesenta y nueve yogur con leche de cara

Voz 27 18:06 por por uno con veintinueve yogur griego con miel por cincuenta y nueve céntimos

Voz 1995 18:10 bienvenido al Olimpo vueltas

Voz 27 18:12 gente a mejor precio

Voz 10 18:14 en la Cadena Ser

Voz 0295 18:19 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:22 pues déjeme despedirnos dándole las gracias a nuestros compañeros que cumple veinticinco años veinticinco años cumple Radio Alcampo y gracias a todos los compañeros de la Cadena Ser que hacen que esta radio y que este país tenga sentido vamos a personalizarlo en el hombre de Noelia Romo de Valentín García de Isabel Rodríguez de Gabriel Carrasco de Fernando Berzosa que son los compañeros que han hecho posible que esta mañana estén estemos aquí con con ustedes un aplauso para ellos por favor

Voz 11 18:49 muchas gracias por combatirlo adiós a todos