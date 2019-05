Hoy por Hoy (13/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días hoy la nueva norma que obligue a todas las empresas a registrar el horario de sus empleados se enfrenta a su primera prueba de fuego entró en vigor ayer domingo pero hoy es día laborable y se estrenará en muchos centros de trabajo a España el objetivo es aumentar el control sobre la jornada de los trabajadores para evitar el exceso horario las horas extras no remuneradas según el Instituto Nacional de Estadística hay dos millones y medio a la semana Mari Cruz Vicente es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras

Voz 3 00:57 es un elemento que bien para tiernos

Voz 4 00:59 sus abusos sin autorización en la realización de la jornada

Voz 1727 01:03 de momento la puesta en marcha está provocando muchas dudas sobre todo en las pymes en las empresas pequeñas porque las grandes en buena medida ya hay mecanismos que permiten el registro de la jornada laboral el decreto es muy ambiguo muy genérico deja la definición del mecanismo de control en manos de la negociación entre la empresa y los sindicatos Rosa Santos es la directora de Relaciones Laborales de la CEOE

Voz 5 01:29 lo que nosotros hemos pedido a la inspección es colaboración para que ayude a los ayude a aclarar a clarificar todas las dudas que están surgiendo precisamente para con esos procesos de negociación

así que nuestra primera pregunta esta mañana atención primera pregunta en Hoy por hoy es sobre este asunto

Voz 0456 01:50 buenos días a los trabajadores queremos que nos cuenten si saben si su empresa está preparada Si les han informado si hoy tienen que fichar o cómo van a registrar su horario a los que tengan una empresa sobre todo a las pymes que dudas tienen sobre la puesta en marcha de esta medida como van a registrar las horas de sus empleados unos y otros tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y nuestro Whatsapp nos mandan un audio al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

es trece de mayo quedan trece días para la cita con las urnas y hoy el diario El País publica junto a otros siete periódicos europeos una encuesta una encuesta que concluye que los europeos temen más una crisis migratoria que una segunda recesión económica de migración se habló anoche las está en el debate entre los cinco candidatos de los principales partidos a las europeas

Voz 0027 02:43 grandes debates como el de la inmigración si el socialista Josep Borrell se refirió a ella como uno de los grandes desafíos de futuro y que sólo se puede abordar con una política común a veintiséis

Voz 6 02:51 de la inmigración es el más grave disolvente que tiene hoy la Unión Europea con el enfrentamiento que hay entre los países del Este del Oeste no hemos sido capaces hasta ahora en mira que llevamos años discutiendo una política común de asilo e inmigración y hay que conseguirla

Voz 0027 03:07 también el PP apostó por esa política común y puso énfasis en el control de los flujos irregulares

Voz 1448 03:12 decimos sí a la inmigración legal ordenada vinculada siempre al trabajo con voluntad de integración decimos no a la inmigración irregular para también decir no a las mafias y el crimen organizado

Voz 0027 03:25 desde Ciudadanos Luis Garicano pide en todo caso diferenciar bien el fenómeno de la inmigración del derecho al asilo

Voz 7 03:30 hay que diferenciar la la situación de los refugiados Nos que tenemos unas obligaciones

Voz 3 03:34 humanitarias que debemos cumplir que estamos obligados

Voz 7 03:37 del como la escupieron otros con los españoles cuando hizo falta

Voz 0027 03:40 dice Unidas Podemos que hay que poner además los mecanismos para que los migrantes no se jueguen la vida en el mar María Eugenia Rodríguez Palop

Voz 3 03:46 lo que nosotros planteamos son vías legales y seguras de acceso precisamente a las víctimas de guerras de conflictos de pobreza que pueden ser personas que tengan derecho a ser asilado derecho a ser asilado el expediente administrativo no queremos convertir en Quirinale

Voz 0027 04:00 el interrumpía es el candidato de Vox Jorge

Voz 3 04:03 una política europea de tolerancia cero con la inmigración ilegal nunca haber un control ruido con los vídeos extranjera

Voz 1727 04:09 los extranjeros que intentan acceder al territorio

los extranjeros que intentan acceder al territorio

Voz 0027 04:40 los dos grupos arrenta que un que intervenir finalmente los Mossos después

Voz 1727 04:43 en Méjico acaban de entregarse los Premios Platino Delfina iberoamericano que han coronado a Roma la película de Alfonso Cuarón como la mejor de todas también ha caído un buen pellizco aquí

Voz 8 04:54 el Premio Latino dos mil diecinueve la mejor miniserie hoteles ilícita

ante una pata Arde Madrid Arde Madrid una serie de Paco León que narra la vida de Ava Gardner y su servicio en el Madrid de los sesenta se ha llevado el premio a la mejor serie iberoamericana

Voz 1727 05:12 y en los deportes el Girona necesita una carambola casi imposible para salvarse y mandar al Celta a Segunda Sampe buenos días

Voz 1161 05:20 buenos días son los dos implicados para el descenso de cara a la última jornada del próximo sábado en Primera el Celta depende de sí mismo le basta un empate con el Rayo en Balaídos perder si pierde el Girona los catalanes necesitarían la derrota viguesa ganar ellos en Vitoria Alavés y además entre ambos resultados levantar una desventaja de siete goles con Barça Atlético y Real Madrid ocupando seguro las tres primeras plazas en ese orden cuarto hora es el Valencia que se jugara la última plaza Champions con con Getafe y Sevilla que ahora están en las de Europa League Athletic Real Sociedad y español se jugarán la séptima

Voz 0978 05:52 hoy el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado con muy buena visibilidad en todo el país y temperaturas un poco más altas que ayer ahora ambiente fresco incluso frío en gran parte del interior peninsular durante la tarde calor en la mitad oeste de la península también en Canarias donde se pasará de los treinta grados al igual que en el interior de Galicia o al sur de la Comunidad de Madrid máximas de treinta y dos a treinta y seis en Extremadura el Valle del Guadalquivir y provincias como Toledo y Ciudad Real viento fuerte del norte en el norte de Cataluña Baleares también el Cantábrico más occidental levante también intenso en el Estrecho

Voz 12 07:16 locura fue el catorce de abril cuando una muchedumbre madrileña frenética ya los hay de triunfo nos llevó a un Gobierno que lo sabíamos por dónde había de comenzar locura que las gentes todavía no sabe adónde les vale vale yo sí lo sé yo sé que nos debería llevar al llamar a las puertas del poder español Celso aquí está el pueblo español pero ha tomado una venta como Don Quijote en febrero que tampoco está dispuesto a que los castillos se conviertan en ventas

Voz 1727 07:57 cómo estás José Luis haciendo Azaña magnífico como censurable que actor tenemos en en nuestro país bueno pues Azaña una pasión española es la obra de teatro dirigida porel interpretada por él por José Luis Gómez que se ha podido ver en el Teatro de la Abadía encarna en esa obra al periodista escritor y presidente de la República Manuel Azaña esta mañana viene a hablar de política de la República de al patriotismo constitucional José Luis Gómez

Voz 0456 08:29 lo va a hacer en tiempo de tertulia a partir de las nueve de las ocho en Canarias hoy con Lola García con José Antonio Zarzalejos y con Antón Losada muy buenos días a todos y a todas a partir de las diez de las nueve en Canarias vamos a hablar con quienes quieren ser españoles con alguna de esas casi cuatrocientas mil personas que están esperando la nacionalidad española

Voz 1727 08:48 si no nos olvidamos como anunció vamos en la portada de las horas laborales que se tienen que registrar

Voz 0456 08:53 casi la mitad de los empleados en España trabajan más horas de las que establece la ley y la mayoría de ellos sin recibir remuneración alguna cambio lo vamos a abordar también con los cuerpos especiales con Dani Mateo con Iñaki

Voz 0027 09:05 Botía por este control de horas extra

Voz 0456 09:08 contamos hoy a los que trabajan en una empresa Si les han informado si va a cambiar a partir de hoy algo en su rutina si tienen que fichar si hacen horas extra normalmente y las pagan a los empleadores sobre todos de las pequeñas y medianas empresas Siles genera dudas esta medida o como han puesto en marcha el registro laboral tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:30 I say say pueden seguir reflexionando también si les apetece sobre la campaña la autonómica la municipal o la europea que están en marcha las tres

Voz 0456 09:39 son una pregunta a propósito de la encuesta que llega hoy a portada el país

Voz 0027 09:42 cuál es su mayor preocupación como él

Voz 0456 09:45 europeo nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 12 09:58 sí

son las seis

Voz 0027 10:01 diez cinco y diez en Canarias esa empieza hoy por hoy con Andrea Villoria en la producción con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 10 10:07 esta noche el El Larguero nuestro gran sanedrín con los exfutbolistas Kiko Narváez Gustavo López Santi Cañizares y Álvaro en Navidad

Voz 9 10:18 eso está bien

Voz 10 10:20 todas las historias de Raúl Ruiz para ponerle el broche a escena Arguedas

gol Manu Carreño Cadena SER campaña dos día a cuatro

elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 10:45 tras varios días sin actos por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba Pedro Sánchez vuelve a ponerse al frente de la campaña del PSOE una campaña que sigue evitando el cara a cara con Podemos saben en el Partido Socialista que en cuanto termine este centrifugado electoral van a tener que negociar instituciones de media España componen con Pablo Iglesias aunque en el PSOE confían en no depender demasiado de Podemos para comunidades para ayuntamientos porque eso sin poder haría a Podemos en su reivindicación de ocupar ministerios en el próximo Gobierno central Inma Carretero buenos días Ci buenos días para el PSOE

Voz 0806 11:16 importante no depender de Unidas Podemos en todos los territorios hay fuentes del comité electoral que opinan que eso encarecería la investidura de Pedro Sánchez y lo cierto es que el CIS pronosticó que los morados acusan el desgaste pero no experimentan en la sala económicas una caída tan importante como la de las generales así que los socialistas aspiran a poder gobernar en solitario en Extremadura y Castilla La Mancha tirando de geometría variable y agrandar además su distancia sobre los morados en Baleares y Aragón recuperando la primera posición porque en dos mil quince lograron gobernar pero no ganaron las elecciones todo ello no quieren hacer con una campaña de no agresión a Podemos que son sus aliados naturales así lo aseguran fuentes socialistas que hacía

Voz 0127 12:01 dicen además que el PSOE y Ciudadanos

Voz 0806 12:03 son el agua y el aceite la gran ofensiva de los socialistas estos días va ir dirigida a los de Albert Rivera de forma muy significativa en Madrid donde están además las dos grandes apuestas de Pedro Sánchez Ángel Gabilondo y Pepu Hernández

Voz 0027 12:18 bueno pues los de Albert Rivera también pisan el acelerador hacia la colisión argumental con el PSOE ahora con los impuestos Óscar García buenos días

Voz 1645 12:26 a unos días así Rivera quiere atacar a Sánchez a través de los impuestos y por eso el líder de Ciudadanos se ha comprometido a hacer desde aquellos gobiernos autonómicos que su partido lidere justo lo contrario de lo que

Voz 9 12:36 en el Ejecutivo central por cada euro

Voz 1275 12:39 de IRPF e impuestos que suba a Sánchez no

Voz 0027 12:42 comprometemos a bajarle compensarlo con los tramos autor

Voz 1275 12:45 me en las comunidades les vamos a ofrecer un salvavidas naranja para

Voz 1645 12:49 Alber Rivera el veintiséis de mayo supondrá la conformación de un freno la resistencia dice a los populismos los nacionalismos y al Gobierno de Sánchez e Iglesias

Voz 1275 12:57 el freno también a un Gobierno que va a formar Sainz que lo tiene hecho ya con Iglesias que sólo están esperando a que pasen las elecciones para visualizar ya nos lo dijo Iglesias el otro día lo estamos haciendo con discreción pero lo están haciendo

Voz 1645 13:09 rivera reúne esta mañana por primera vez en el Congreso así un nuevo grupo parlamentario imagen de equipo para liderar la oposición según repite una y otra vez en el que Inés Arrimadas se perfila ya como la nueva portavoz en el Congreso

Voz 0027 13:21 la inmigración también la reforma que necesita el mecanismo de la euro orden para evitar nuevos bloqueos como base combustión fueron dos de los temas que se enfrentaron anoche a los cabezas de lista al Parlamento Europeo por España en el debate que se celebró en La Sexta y hubo un interesante cruce de criterios sobre hasta qué punto debemos crear una política fiscal

Voz 1645 13:40 el común en toda la Unión Europea Ana

Voz 0027 13:43 Button buenos días buenos días todos los grupos

Voz 0127 13:45 dicen que debe aplicarse y que debe haber un complemento europeo para las prestaciones por desempleo todos salvo Vox Jorge Buss sabe a los españoles hay que decirles desechen ya la mano al bolsillo que cuando sale a la armonización fiscal Se habla de subir impuestos nosotros esta candidata del PP Dolors Montserrat negó que haya habido un rescate bancario en nuestro país le respondió el candidato de Ciudadanos Luis Garicano

Voz 3 14:06 el rescate si tuvimos el rescate financiero de cien mil millones que tuvo que hacer Europa se debió en gran parte de las cajas que dirigían sus políticos

Voz 0127 14:15 Montserrat hizo una propuesta en materia educativa una propuesta que actualmente ya existe

Voz 1448 14:19 vamos a proponer que el Erasmus no sólo sea para universitarios sino que el Erasmus también sea para la formación profesional

Voz 0127 14:27 existe porque ahora mismo los alumnos de FP pueden hacer las practicas en empresas de Europa con el programa Erasmus plus PSOE PP Ciudadanos

Voz 1727 14:34 Vox proponen ampliar los delitos de la euro orden

Voz 0127 14:37 en contra la candidata de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palo

Voz 1 14:40 no me parece que haya que reformar nada exclusivamente para solucionar un problema puntual

Voz 0127 14:46 también sobre inmigración el socialista Josep Borrell defiende una política solidaria

Voz 6 14:50 la inmigración es el problema que puede dar al traste con la integración europea por el enfrentamiento que hay entre los países del Este

Voz 0127 14:58 para el candidato de Vox dijo que están en contra de que los estados acepten cuotas de refugiados

Voz 0027 15:02 precisamente la inmigración es el principal reto de las instituciones comunitarias según la mayoría de europeos lo hizo una encuesta de You Gov para varios periódicos el continente aquí en España la publica hoy El País el titulares S

Voz 1645 15:13 los europeos temen más una crisis migratoria que una nueva recesión económica Javier Alonso buenos días buenos días Aimar un treinta y cinco por ciento de los encuestados cita la inmigración como uno de los tres principales retos que tiene la Unión aunque en España

Voz 0047 15:27 la cifra baja hasta el treinta sólo un cuatro

Voz 1645 15:29 doce por ciento aprueba la gestión de las autoridades europeas en este asunto los otros dos grandes desafíos de los Veintisiete son el medio ambiente lo cita un veintinueve por ciento de los encuestados baja al veinticinco en España la seguridad y la paz que preocupa a un veintitrés por ciento de los europeos y un dieciocho por ciento de los españoles

Voz 0127 15:48 m ochenta por ciento de los encuestados

Voz 1645 15:50 hay que estar en la Unión Europea es bueno para su país un porcentaje que en España sube hasta el sesenta dicen gracias Javi quedan trece días

Voz 0027 15:58 para las elecciones

Voz 2 16:46 en la Cadena Ser

Voz 1727 16:54 un dato que conocemos esta mañana las mujeres

Voz 0027 16:56 víctimas de violencia de género en España tardan una media de ocho años y ocho meses en contarlo ya sea hablándolo con los trabajadores sociales hoy asea denunciando directamente a su agresor son datos de un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que hemos conocido en las últimas horas hay de ABAO buenos días

Voz 0137 17:13 buenos días un estudio que dice que en el caso de las mujeres casadas es aún más el tiempo que tardan en verbalizar su situación doce años y un mes de media entre los motivos que alegan las mil doscientas entrevistadas del estudio el miedo al agresor el creer que lo pueden resolver solas o el no reconocerse como víctimas y entre las razones para contarlo destaca el apoyo de una persona del entorno de la víctima que la anima a pedir ayuda un veintisiete por ciento de las encuestadas lo contaron por este motivo si miramos los datos por edades hay un salto generacional claro las que menos tardan en hacerlo público son las víctimas de entre dieciocho y veinticinco años dos años y diez meses de media y las que más se retrasan las mayores de sesenta y cinco años tardan de media veintiséis años y tres meses en hacer público que sufre maltrato

Voz 0027 17:51 seis y dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias en Estados Unidos el juicio Pablo Ibar entre esta semana en una fase final después de que en enero lo declararan culpable del triple asesinato otras un proceso repleto de irregularidades el jurado está convocado esta semana para decidir si lo envían al corredor de la muerte o si lo condenan a cadena perpetua Andrea Villoria buenos días

Voz 0806 18:10 buenos días el jurado se reúne el miércoles para decidir si tras veinticinco años entre rejas vuelven a mandar Aibar al corredor de la muerte donde espero la ejecución durante dieciséis años el juez puede

Voz 1727 18:19 es rebajar la sentencia perpetua aunque la defensa lo consideró

Voz 0806 18:22 algo muy poco probable sus abogados aseguran que sea cual sea la condena van a recurrirla para abrir un nuevo juicio aunque asumen

Voz 15 18:29 y es que es de voy de creo hecho bien

Voz 0806 18:32 otra cosa es que eso puede tardar otros siete años más es un alimento uno de los abogados que consiguió demostrar que Ibar fue condenado sin pruebas en dos mil dos a pesar de que en la repetición del juicio desfilaron testigos falsos pruebas a mañana policías corruptos

Voz 0027 18:46 ya un en Estados Unidos sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos meses el de Harvey Weinstein el director de cine productor de cine Harvey Weinstein en la dirección de Harvard apartado del Decanato de la universidad a uno de los abogados principales The Weinstein el magnate de la industria del cine que está acusado de violación por nada Senna de mujeres al abogado que le garantiza su derecho a defensa Harvard lo aparta Andrea

Voz 0806 19:12 sí es la universidad le retira el estatus de decano por el descontento entre los estudiantes que llevan meses protestando unas protestas que han llegado incluso a las aulas

Voz 0047 19:21 virgen los estudiantes que la decisión de Sullivan de defender a Harvey Weinstein ha creado

Voz 0806 19:25 un ambiente muy tóxico necesidad y que hace que mujeres las mujeres se sientan inseguras en el campus

Voz 16 19:30 es de esta

Voz 0806 19:35 es la voz de una de sus alumnas asegura que la decisión del profesor aumenta la cultura de ridiculizar a la víctima de abusos Sullivan escribió a sus residentes sobre la importancia de defender a alguien impopular pero la presión le ha hecho dejar incluso la primera línea de la defensa también su mujer ha perdido el título de decana en la en la facultad

en facebook Hoy por hoy

Voz 9 20:08 Pablo brinda muy buenos días pueblo prioridades va me lánguido uno digo algo que aprendió a cocinar sí que te estoy diciendo Pablo lo está poniendo sacara por ejemplo

Voz 13 20:17 templo yo quiero hoy tortilla patata como vela preparó Paul Anka

Voz 9 20:22 lo hemos hecho ya habló con una banda pastelera más sinvergüenza

Voz 2 20:36 predice Pablo

con Pepa Bueno y síguenos también Cadena SER

Voz 17 20:48 una ley Nations picores

Voz 13 20:52 allí

Voz 18 20:55 sigue temblando

Voz 1 21:04 que si tenéis

Voz 13 21:07 pero catorce pide de vivir la vida en la actualidad al último desarme

Voz 2 21:12 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 19 21:20 no Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 2 21:28 en la pantalla de tu smartphone expulsa el logo de la Ser mayor control programas teldense guías boletines opiniones opciones para compartir o crear tu propia peleáis programas La SER con un deja toman el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0027 22:07 un grupo de investigadores británicos ha conseguido crear los píxeles más pequeños logrados nunca en cada píxel de nuestros móviles que habría un millón de estos nuevos con las posibilidades que esto ofrece a la hora de crear por ejemplo pantallas flexibles gigantes Javier Gregory

Voz 0882 22:21 a partir de nanopartículas de oro investigadores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido han creado los píxeles más pequeños de la historia porque son un millón de veces más reducidos que los de las cámaras de los teléfonos inteligentes además estos revolucionarios píxeles pueden adoptar todo tipo de colores y se pueden fabricar también a gran escala lo que reduce a su precio de forma drástica estos robos píxeles podrían revolucionar el mundo de la informática según los resultados de esta investigación que publica la revista Science porque permiten la fabricación de pantallas del tamaño de un edificio muros que puede neutralizar incluso hasta al calor del sol o ropa de camuflaje

Voz 0027 23:02 casi un año han estado trabajando los restauradores del Museo del Prado para devolverle la luz a La Anunciación de Fra Angelico el cuadro le había pasado de todo Estado oscurecido estaba quemado roto repintado ahora vuelve a las paredes del museo con sus colores originales y con toda la luz que le imprimió Fra Angelico Raquel García

Voz 20 23:20 nadie sabe ni cuando ni cómo se partió la tabla que sostiene el cuadro ni qué pasó para que una vez la quemar una parte del lienzo tampoco está documentado quiénes encargaron de intentar devolver a la pintura su estado original pero lo cierto es que cuando el equipo de restauradores del Prado se puso a trabajar sobre la pintura descubrió que el ala del ángel no estaba bien pintado no como lo había hecho Fra Angelico aquello había que arreglarlo se convirtió en el principal reto de los trabajos que ha capitaneado Almudena Sanz

Voz 1727 23:45 qué tal empezar a levantar el repunte ellas empezamos a ver elementos originales que fueron los que permitieron recuperar que la forma original de la la padecieron partículas de oro apareció la decisión original de de Fra Angelico Marc

Voz 20 24:02 daba la curva Cela con un gel de silicona y pinceles muy pequeños los restauradores han quitado también la capa de polvo acumulado durante seis siglos un minucioso trabajo que ha permitido recuperar la luz blanca que ilumina al cuadro el color como el impresionante lapislázuli del manto de la Virgen incluso

Voz 1727 24:18 en el espacio de la composición

Voz 16 24:23 Fra Angelico a Friends

Voz 0027 24:32 el para celebrar los veinticinco años del estreno de la serie en Madrid se puede disfrutar hasta este domingo de una exposición que va a hacer las delicias de los más frikis de la serie los asistentes pueden de este sentarse en el sofá de Monica hasta tomar algo en el Central Park

Voz 0047 24:47 Sergio Sánchez cuántas veces los habrá escuchado incluso lo habrá intentado adelante no se corte no finjas que nunca probó son los aplausos más famosos de la tele y eso que sonaban antes de que todo empezara

Voz 21 25:03 tiene anotador de presentarla la señorita Di

Voz 0047 25:11 en mil novecientos noventa y siete llegó a España diez temporadas de éxito que nos mostraron de todo una de las mayores historias de amor de la televisión moderna

Voz 9 25:19 de amor desamor

Voz 22 25:22 estaba dando los donde y amor otra vez habría siempre

Voz 9 25:31 por el amor de Dios ha bajado del avión soñador no

Voz 23 25:41 juegos estaba pagando así que cogí un tronco y lo que al juego lo que yo creía que era un tronco días que resulta que tiene una pierna ortopédica

Voz 0047 25:52 si los miedos que produce hacerse mayor tengo salir de las contracciones que duelen mucho quince años después de que la serie terminara ahora es posible revivir la como un protagonista más el Friends Fest llevará a Madrid y Barcelona los secretos de la casa de Mónica el sofá del Central Park permitir

Voz 0027 26:14 a vestir no es como el día de la graduación

Voz 0047 26:16 dar con la guitarra de Phoebe de una hombre la exposición ofrece mil cien metros cuadrados de referencias y lugares grabados en la retina a finales de dos mil dieciocho Netflix anunció que retiraría la serie pero un aluvión de protestas le obligó a firmar un nuevo acuerdo aceptó pagar el triple de lo que pagaba hasta entonces cien millones de dólares como otras cosas de los noventa podrán parecernos antiguos pero como con otras cosas de los noventa los aplausos no Fest tal vez el secreto se el de siempre el valor millonario de la amistad

Voz 3 26:54 sí buenos días ahora remar

Voz 0027 26:58 la combinación casi imposible salvaría al Girona del descenso casi casi casi casi está virtualmente en Segunda aunque le queda aún peor

Voz 1161 27:05 año resquicio de esperanza de salvarse condenar al Celta los vigueses son los que dependen de sí mismos les bastaría empatar en Balaídos con el Rayo Vallecano que ya no se juega nada o

Voz 0456 27:12 perder si también lo hace el Girona y los catalanes necesitan

Voz 1161 27:15 en este caso la derrota del Celta ganar ellos en Vitoria Alavés y además entre ambos resultados levantar una desventaja de siete goles Eusebio ya se despedía ayer tras perder uno dos con el Levante

Voz 3 27:25 creo que tengo una gran responsabilidad de todo de todo lo que ha pasado perdona a la afición y a todos los que

Voz 1161 27:34 a todos los que queréis al al Girona precisamente el Levante era uno de los tres equipos que se salvaban ayer con esa victoria en Montilivi beneficiados los valencianos por una jugada que corrigió el bar Ike pasó de penalti en contra

Voz 1275 27:45 pulsión Deco que anular la roja y el penalti

Voz 1161 27:47 pánico Paco López con Manu Carreño en el tramo final de Carrusel sobre la jugada

Voz 1056 27:50 hombre ya ves el campo a mí sinceramente se lejos no me ha parecido pues afortunadamente lo ha confirmado el bar

Voz 1161 27:58 en Salvados también Villarreal y Valladolid los de Castellón ganaban uno cero al Eibar y tras una temporada convulsa con la cesión de Javi Calleja la repesca posterior el técnico anoche con Manu

Voz 1056 28:08 es verdad que está cosa típica aquí eso es normal que no se suele dar en el fútbol fijaron luego estoy muy contento por cómo ha aceptado la temporada

Voz 1161 28:18 los de Pucela con su victoria uno dos en Vallecas también con Carreño su técnico Sergio González

Voz 1056 28:23 la verdad que así apoteósico no sea no hay palabra que pueda definir comentó cómo transcurrió el año o la tensión que se ha acumulado estos últimos partidos a vida o muerte de tantos Girona como el Athletic con el resto groseros con desde el pero que el fútbol pues tiene que devolver cosas que durante el año nos Antonio declara

Voz 0806 28:37 clarificado el tema del descenso para la última

Voz 1161 28:39 anda queda pendiente también que otros equipos se repartirán las plazas europeas con Barça Atlético y Real Madrid ocupando seguro las tres primeras plazas y en ese orden cuarto ahora es el Valencia que se jugara la última plaza Champions con Getafe y Sevilla que ahora están en las de Europa League que el Valencia es el único de los tres que depende de sí mismo Athletic Real Sociedad y Espanyol jugarán la séptima al Athletic le bastaría un empate en el Pizjuán para asegurárselo pero una victoria sobre el Sevilla les metería sextos con lo que evitarían las previas de la competición europea hay caerían en la séptima los de Caparrós con esto anoche se conocían ya los horarios de la última jornada el sábado a la una de la tarde Levante Atlético de Madrid nada en juego a las cuatro y cuarto Valladolid Valencia Sevilla Athletic Getafe Villarreal y Espanyol por las platas de Europa desde las nueve menos cuarto los partidos por el descenso el Celta Rayo Vallecano la de Girona el Huesca Leganés en este caso nada en juego ya para el domingo los dos que tampoco tienen nada jugó desde las doce de la mañana Real Madrid Betis y a las cuatro y cuarto de la tarde el Eibar Barcelona en Segunda A disputada la jornada treinta y ocho Osasuna Le faltan tres puntos para cerrar su ascenso Granada es segundo en plazas de promoción están Albacete Mallorca Cádiz y Depor descendidos

Voz 1645 29:40 pues ayer también el Córdoba las otras dos plazas las

Voz 1161 29:43 Juan hoy Nàstic Rayo Majadahonda esta jornada se completará esta noche con el Málaga Oviedo desde las nueve en tenis Djokovic ya igual a treinta y tres Master mil con Rafa Nadal tras ganar ayer en Madrid

Voz 1727 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias hoy vamos a tener probablemente el día más caluroso de lo que llevamos de año en muchos puntos de España estamos a trece de mayo pero va a haber lugares en los que las temperaturas a mediodía serán de pleno verano en Sevilla por ejemplo Badajoz Córdoba haga llegar a los treinta y cinco grados tres que en Pontevedra llegarán a los treinta el fresquito habrá que buscarlo en el triángulo que forman Santander San Sebastián Burgos no rozarán los veinte grados y parece que va a seguir así hasta finales de semana con estas consecuencias para los Refugiados para la Voz el tiempo ese revuelve a finales de semana cuando bajen las temperaturas y habrá más de un Chaparro mucho calor por tanto en este lunes trece de mayo en el que muchas empresas se va a recuperar la vieja costumbre de fichar a la entrada y la salida hoy Aimar la norma que obliga a controlar el horario se pone a prueba en su primer día elabora

Voz 0027 31:02 así todavía mucho desconcierto en algunos centros de trabajo según la patronal CEOE aseguran que las grandes empresas y están listas para el cambio porque en su mayoría ya tenían sistemas para registrar el acceso al puesto de trabajo pero es que en muchas pequeñas y medianas empresas está costando un poco más algunas todavía lo están negociando con la plantilla la aplicación complicarlo aplicarlos Rosa Santos es la directora de Relaciones Laborales de la patrona

Voz 5 31:23 en la mayoría de los sitios ya sea operada negociar no obstante se ha dejado claro que es una obligación de la empresa y que por lo tanto hay que tener preparado un documento aunque sea transitorio y desde luego dejar documentadas las reuniones con la representación de los trabajadores

Voz 0027 31:39 este control horario busca acabar con las jornadas excesivas y sobre todo con las horas extra que no se pagan según el INE unas dos millones y medio de horas extraordinarias a la semana en España en ese cobran nicotina quiénes respiran hoy ya sin ninguna presión habiendo pasado el trago son las decenas de miles de personas en su mayoría mujeres que se presentaron ayer en casi toda España a las oposiciones de enfermería

Voz 1 32:02 la desesperada mucha muchas platas en muchos sitios excepto en Galicia y entonces había que intentarlo

Voz 0127 32:09 porque mi situación hay mucha gente en las plazas cae no llegan para todos corrimos un poco para llegar al coche montarlos tuvimos comer en el coche y bueno con pero bueno al final llegamos

Voz 0027 32:19 en total están en juego más de veinte mil plazas en trece comunidades autónomas el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 24 32:27 Aimar a esta hora en las vías madrileñas lunes ya con las primeras retenciones en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla a cinco Alcorcón también en Barcelona la misma situación en la Ronda Litoral en la B10 a su paso por Poblenou hay unos cinco kilómetros ya de intensidad hacia el nudo Llobregat precaución en Santa Cruz de Tenerife por un accidente en Faunia ve en la TF uno

Voz 25 32:48 si sus ahorros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua

en Hoy por hoy de España

Voz 3 33:52 en

Voz 1727 33:57 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias venimos de un fin de semana que ha sido malísimo muy trágico en las carreteras españolas catorce personas han muerto en accidentes de tráfico dos de ellas en una colisión tremenda entre dos coches y un camión en Cieza en la provincia de Murcia y en la que se han visto involucradas varios menores Ruth García buenos días

Voz 1161 34:22 buenos días pegado una mujer de treinta y siete años y un chico de catorce fallecido y seis personas han resultado heridas graves entre ellas tres menores de seis ocho y quince años incluso uno de ellos tuvieron que amputarle una mano al colisionar dos turismos y un camión en la treinta Sentido Albacete el accidente tuvo lugar pasadas las cuatro y media de la tarde un turismo que se encontraba averiado a un lado de la calzada fue embestido por otro poco después un camión bañera cargado con Tierra colisionara contra ambos llegó incluso a arrastrar durante cien metros a uno de los vehículos que quedó bajó el camión necesitó que fueran liberados por los bomberos en la misma vía hay un par de horas antes otro accidente ocurrió dejando tres heridos ambos accidentes generaron además varios kilómetros

Voz 1727 35:00 las retenciones en la autovía menos grave pero muy aparatoso también ha sido el accidente múltiple en Sant Sadurní d'Anoia en Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 35:10 hola día Pepa han llegado a atender a veinticinco heridos

Voz 0027 35:13 sí diecisiete de ellos han tenido que ser

Voz 0931 35:15 trasladados en hospitales cercanos ninguno pero está grave según los servicios de Emergencias el accidente poco antes de las siete de la tarde en la autopista AP siete domingo por la tarde habitualmente en esta carretera con mucho tráfico para volver a Barcelona fue cuando una docena de coches chocaron en cadena todavía sin saberse al porque se activó el helicóptero medicalizado nueve ambulancias dos coches de bomberos y cuatro patrullas de policía la carretera estuvo cortada durante unas horas en dirección a la capital catalana lo que provocó más de dieciocho kilómetros de cola

Voz 1727 35:49 el alcalde del municipio madrileño de San Martín de la Vega se llama Rafael Martínez es también candidato a la reelección candidato socialista en las elecciones municipales y denuncia que en uno de los carteles de la campaña le han pintado una diana en la frente junto a la palabra Marica Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:07 buenos días y ayer uno de los carteles electorales del PSOE en este municipio que llevan la cara del candidato amanecía con una diana en la frente la palabra América y un pene dibujado el alcalde Rafael Martínez dice que es abiertamente LGTB y desde hace años de hecho él mismo ha difundido esta imagen en sus redes sociales una lástima que el entretenimiento de algunos sea dibujar me ciertas cosas en los carteles electorales ha escrito en Twitter si de algo me siento orgulloso es de lo que soy de cómo soy mientras algunos dibujan en los carteles asegura otros seguiremos pegándole de nuevo desde el Observatorio madrileño contra la el eje David fobia Se han puesto a disposición del candidato para interponer denuncia por este incidente de odio

Voz 0127 36:42 si la Guardia Civil ha detenido en Palma a un hombre que había recibido un paquete con cuatro

Voz 1727 36:46 mil seiscientas pastillas de Viagra una medicina un fármaco que en España sólo se puede comprar con prescripción médica bueno los investigadores creen además que algunas de esas pastillas podrían ser falsificaciones Mallorca buenos días

Voz 1157 37:00 qué tal día Pepa la Guardia Civil detenido tras constatar en un control rutinario que en una empresa de paquetería de Palma había este bulto sospechoso por lo que se montó un dispositivo a la espera de que el propietario fuera recogerlo cuando los agentes le pidieron que lo abriera hay comprobaron que contenía cajas de viagra otras marcas de productos para potenciar la actividad sexual algunas muestras han enviado ya al laboratorio para comprobar su contenido Se sospecha que pueden ser falsas algunas de ellas ir perjudiciales para su salud Juan Antonio Adelante Pepa Gea que te hecho buenos días buenos días era simple de decir de que el arrestado tiene cuarenta y tres años y le atribuye un delito contra la salud pública hasta hasta luego

Voz 0127 37:37 lo mismo en Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa el buen tiempo de este fin de semana ha hecho lo que suele hacer el buen tiempo cuando se une a la Feria de Abril a la Feria de Sevilla pues dar un balance espectacular non si el alcalde Juan Espadas tiene claro que le pone un sobresaliente a la feria de dos mil diecinueve

Voz 28 37:55 creo que hemos querido una feria de diez Poussin el servicio de limpieza Lipasam la policía y la seguridad en el Real no ha habido prácticamente incidentes relevantes o tanto debo decir la realmente creo que la verdad no ha sido una gran feria

Voz 0931 38:10 más de siete mil setecientos coches de caballo han paseado por el Real ha aumentado el consumo de agua en cinco por ciento Se han transportado un millón doscientos mil viajeros por los autobuses de Tussam la mejor jornada el sábado de pescaíto el día cuatro de mayo cuando tuvimos una ocupación media

Voz 0806 38:25 el ex y apartamentos del noventa y cinco

Voz 0931 38:28 esto

Voz 1727 38:43 Ruanda falta nos hace esta mañana que los despierten con esta música tan cañera los cuarenta Classic celebran esta noche un gran concierto gratuito con motivo de otras fiestas las fiestas de San Isidro en Madrid y entre los artistas invitados Laura están ellos Tequila

Voz 1275 38:58 puesta de largo de los cuarenta Classic que se presentar en sociedad aprovechando las fiestas de Madrid cuatro horas de música para celebrar el nacimiento de esta emisora musical donde no pueden faltar bandas fundamentales de la historia de los cuarenta Tequila estarán también esta voz que seguro va a reconocer enseguida

Voz 3 39:16 está Iker

Voz 1275 39:20 de los artistas imprescindibles del pop español que acaba de poner además a la venta su último trabajo el vuelo del hombre bala Se para subir también al escenario de la Plaza Mayor pistones otro grupo clave de los ochenta fue número uno de los cuarenta en aquel entonces habrá varios homenajes a Queen a las ocho de la tarde gratis aquí en Madrid en la Plaza Mayor pero si tú no eres la sido Laura no sí sí ya estaba estaba en ella

Voz 29 39:51 son las siete menos veinte las seis menos veinte

Voz 1727 39:54 Canarias

Voz 30 39:57 no me suena me fui con una una

Voz 1727 40:09 y esta mañana abrimos la Mesa del Mundo en Afganistán este fin de semana han asesinado allí Amina Vangal es era una periodista muy conocida en el país por sus reportajes a favor de los derechos de las mujeres y contra los matrimonios concertados hay daba

Voz 0137 40:26 eran las siete y media de la mañana del pasado sábado cuando la periodista y asesora del Parlamento afgano moría asesinada a tiros al pasar por un mercado en el centro de Kabul en su camino al trabajo un grupo de atacantes que no ha sido identificado le disparó desde una moto que desapareció a toda velocidad

Voz 2 40:40 coman

Voz 0127 40:42 la calle se llena de gente alrededor de ella pero ya no había nada que hacer hice la llevan en ambulancia la imagen de Mina manga en el suelo sobre un charco de sangre ya ha dado la vuelta al mundo la delegación de la Unión Europea

Voz 0137 40:53 ha pedido una investigación rápida y un procesamiento de los autores a través de Twitter pero la policía de Kabul aunque asegura que se está investigando el caso de momento no ha detenido a nadie Afganistán es uno de los países del mundo más peligrosos para los periodistas sólo en dos mil dieciocho fueron asesinados veinte en lo que va de dos mil diecinueve han matado a tres reporteros y un bloguero sus compañeras han pedido protección para las periodistas porque aseguran mina no es la primera ni será la última

Voz 1727 41:26 en Alemania más de cincuenta mil berlineses han conmemorado este domingo el setenta aniversario del puente aéreo sobre la ciudad considerada la mayor operación de ayuda humanitaria a gran escala corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 41:39 todo comenzó cuando la Unión Soviética bloqueó el acceso a Berlín Occidental dejando aislados a quienes vivían en las zonas ocupadas por los aliados durante más de un año los aliados abasteciendo a dos coma dos millones de berlineses desde el aire entregándoles desde alimentos medicinas hasta carbón en más de doscientos ochenta mil vuelos entre los invitados de honor a la fiesta celebrada en el antiguo aeropuerto de Tempelhof ha estado el padre de la idea del Albo Sen hoy un veterano de noventa y ocho años que dejó caer cientos de cajas de dulces con diminutos paracaídas durante el bloqueo muchos otros compañeros se sumaron a su acción para dar comienzo a una gran operación de abastecimiento aéreo el alcalde de Berlín Mijail Mila le ha agradecido esta gesta del puente aéreo mostró a los berlineses que no se les dejaba solos te podían contar con la solidaridad de los aliados y que la libertad de Berlín se defendía con gran empeño la fiesta también ha servido para recordar la solidaridad de hoy la que ejercen

Voz 31 42:39 miles de ONGs en todo el mundo

Voz 9 43:52 de vuelta al tajo dice esta mañana José Marín buenos días Pepa

Voz 1727 45:38 estamos preguntando por la nueva norma que obliga a todas las empresas a registrar el horario de sus empleados para evitar por ejemplo horas extra no remuneradas entró entró en vigor ayer entró en vigor ayer pero hoy es el gran día porque hoy es el primer día laborable

Voz 0456 45:52 en este primer día laborable esta medida está generando dudas a muchos trabajadores y trabajadoras vamos a empezar dando la bienvenida a Oscar

Voz 35 45:59 buenos días le llamo desde Madrid pero en el aeropuerto Adolfo Suárez al día de hoy y nosotros tenemos que unos rotativos de doce horas y la empresa aún no nos ha nos ha dicho cómo ni de qué manera se va efectuar a control de horas Ny cómo se va a proceder lo que no tengo claro es haciendo un turno rotativo iré doce horas como sólo a justificar esto de cara a esta nueva normativa cada saludo para todos

Voz 0456 46:25 así que esto se solucione favorable

Voz 0027 46:29 gracias Óscar un saludo

Voz 0456 46:30 Madrid seguimos con Silvia

Voz 36 46:33 el control de las salidas y entradas porque muchísimo abuso no en mi caso entro a las siete de la mañana a las tres y nunca he tenido ningún problema tengo que fichar pero lo madera salidas de las pequeñas empresas lo que se lo que se da o no ir a los bares a cómo lo van a hacer entonces yo lo que pienso es que se van a hacerle firmar van a tener que todos igual hasta que entre las multas

Voz 0456 47:01 sí es que empiezan las multas por ahí iban algunos oyentes

Voz 1727 47:05 con buenos días soy Maricarmen de Alcalá de

Voz 37 47:07 en eres sabéis que él que hizo la ley hizo la trampa y por desgracia los trabajadores seguirán trabajando horas

Voz 1727 47:15 sí

Voz 0456 47:17 por experiencia lo sabe dice Juan de Almería

Voz 0065 47:20 en realidad que da la empresa saben que viene una excepción lo ponen todo tuneado no sé yo pero puede hacer que haya un poquito de más que también las estaciones laborales no se tengo mi duda lo denuncia también de Málaga

Voz 38 47:36 precio ha puesto una vajilla de afirma es que esto esquema Zamora varios días con esa hoja en esa hoja tú filma lo que supone un empresario más allá de la Donada que tú has hecho

Voz 0456 47:50 más allá de la jornada que echen siempre menos horas de las que realmente hacen afirma José Barcelona

Voz 1862 47:56 hemos en el taxi un problema porque el coche puede funciona al cuando el dueño las veinticuatro horas de las salas guiado que él pone como justifica este señor que esté a estar había dos solamente he trabajado ocho horas doce o lo que

Voz 39 48:10 su contrato porque siempre puede justificar que era el que conducía por lo tanto lo que aquí se necesita son inspecciones si ya lo está más que demostrado que las inspecciones en este país pues no funcionan no están por la labor ni más ni menos me

Voz 0456 48:24 los en harina laboral vamos a dar la bienvenida a otro oyente que no es manifiesta otro problema

Voz 16 48:29 hola me llamo Emilio de Toledo me dirijo hacia mi puesto de trabajo que tengo que estar delante de las siete de la mañana con mi vehículo el qué eso para trabajar para estar tres a mi vehículo propio lo tu lado con los colores de estas empresas rótulos que puede pagar yo con el uniforme de mi empresa entro como digo a las siete de la mañana hay acabaré sobre las ocho y media de la tarde nueve no sé si seré un falso autónomo no esperando a ver si con esto también se ha mete el nuevo Gobierno con todos los autónomos está pues las empresas de mensajería y transporte

Voz 34 49:15 muchas gracias