Hoy por Hoy (13/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:22 qué tal muy buenos días Pedro Sánchez se reincorpora hoy a la campaña electoral después de la despedida definitiva Alfredo Pérez Rubalcaba el presidente en funciones participa en un mitin en Zaragoza ayer suspendió su visita prevista a Canarias para estar en Ferraz en la sede del P y firmar en el libro de condolencias que han abierto allí con Sánchez incorporado la triple campaña vuelve a girar plenamente anoche hubo debate las está entre los candidatos a las europeas

Voz 2 00:50 la inmigración es lo más grave disolvente que tiene hoy la Unión Europea no hemos sido capaces hasta ahora mira que llevamos años discutiendo sólo una política común de asilo e inmigración y hay que conseguirla es el socialista

Voz 1727 01:04 esta Josep burra el también pidieron una política migratoria común la candidata del PP Dolors Montserrat y el de Ciudadanos Luis Garicano aunque con matices

Voz 3 01:12 les decimos sí a la inmigración legal ordenada vinculada siempre al trabajo decimos no a la inmigración irregular hay que diferenciar la la situación de los refugiados los que tenemos nos obligaciones humanitarias que debemos cumplir yo los inmigrantes ilegales y hay que ser implacables con las mafias

Voz 1727 01:30 la candidata de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop criticaba las devoluciones en caliente

Voz 4 01:35 que se está violando la legalidad internacional y la legalidad incluso Nacional en la frontera lo que nosotros planteamos son vías legales y seguras de acceso precisamente porque no queremos convertir a las víctimas de Gio lo queremos convertir en criminales

Voz 5 01:49 el candidato de Vox Jorge busca de una política europea de tolerancia cero con la inmigración ilegal que accedan legalmente y de acuerdo con las concesiones del país y la capacidad de integración en este caso en España o en su caso con carácter general Unión Europea

Voz 1727 02:02 hoy el diario El País publica con otros siete diarios europeos un sondeo de You Gov que concluye que los europeos temen más una crisis migratoria que una segunda recesión económica además el cuarenta y seis por ciento de los encuestados prefiere que su país no acepten más refugiados de países en conflicto es lunes trece de mayo y usted o tú se están preparando para ir al trabajo probablemente ya sabrán que hoy tienen que fichar en su empresa de forma obligatoria al entrar y al salir no está claro cómo se va a hacer el control en cada compañía es el primer día laborable con esta medida del Gobierno en vigor que busca combatir los abusos con las horas extra los sindicatos la aplauden pero desde la patronal tienen más dudas Mari Cruz Vicente comisiones Rosa Santos CEOE

Voz 6 02:51 con un elemento fiebre de ser bien para él no se produzcan

Voz 1727 02:54 abusos en la realización de la jornada laboral

Voz 7 02:56 nosotros hemos pedido a la inspección colaboración para que ayude a clarificar todas las dudas que están surgiendo precisamente para coadyuvar con esos procesos de negociación

Voz 1727 03:06 en Estados Unidos esta semana empieza la fase final del juicio Pablo Ibar el español condenado por un triple asesinato que ha pasado dieciséis años en el corredor de la muerte se repitió el juicio lo condenaron y ahora el jurado dictaminará en la pena

Voz 1727 03:37 eres Andes que que en vez de la Asociación contra la Pena de Muerte y una cosa más Ecuador va a entregar a Estados Unidos todos los documentos que Julian Assange sea dejó en su Embajada de Londres antes de que lo detuvieran entregará todo el material el veinte de mayo en deportes con Valladolid Villarreal y Levante Salvados al Celta y al Girona les toca esperar al sábado Sampe sí

Voz 1161 04:06 se aprueban el curso a lo suspenden casi aprobado lo tienen los vigueses el empate incluso la derrota con el Rayo en Balaídos les dejaría en Primera si también pierde el Girona los catalanes necesitan una derrota del Celta ganar en Vitoria Alavés y levantar una desventaja de siete goles entre ambos resultados el técnico del Girona ya casi ni lo contempla Eusebio tras perder ayer uno dos con el Levante

Voz 1 04:24 es una gran responsabilidad perdona a la afición y a todos los que a todos los que queréis al al Girona ambos partidos el sábado a las nueve menos cuarto

Voz 1727 04:38 y el tiempo que nos tiene locos de alergias y de refugiados Jordi Carbó cómo va a estar oye buenos días bueno

Voz 0978 04:45 días local en lo que respecta las temperaturas el cielo va a ser mucho más tranquilo de hecho hasta la segunda mitad de la semana no esperamos que el tiempo se complique no esperamos lluvias por ejemplo en ningún punto de la Península pero las temperaturas ahora mismo por ejemplo invitan abrigarse en el interior cuatro grados actualmente en la ciudad de Cuenca también en León en Sevilla cerca de los veinte Yes que una tarde más el ambiente caluroso veraniego en el interior de Galicia con más de treinta grados también en Canarias entre los treinta y dos y treinta y seis en el sur de Madrid Extremadura Castilla La Mancha y el Valle del Guadalquivir las horas de sol harán que en el Mediterráneo durante la tarde el viento sea fuerte y aquí refresque incluso un poco

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:42 Donald Trump lleva desde que llegó a la Casa Blanca presionando a los países europeos para que cumplan con sus compromisos de inversión en la OTAN y ha puesto el grito en el cielo ante la en función de la Unión de financiar proyectos de forma independiente por eso Javier Alonso buenos días buenos días Pepa la subsecretaria de Defensa de Trump ha enviado una carta Bruselas amenazando incluso con represalias

Voz 0858 07:05 sí básicamente a Washington quiere más gasto europeo pero en los proyectos conjuntos de la defensa con Estados Unidos cuenta esta mañana en el País que la carta llegó a Bruselas justo después de firmarse el fondo europeo de defensa que dedica trece mil millones de euros entre dos mil veintiuno dos mil veintisiete a esta partida EEUU Se confiesa en la carta profundamente preocupado lo cree que la nueva estrategia europea reduce la interoperabilidad dispersas recursos y crea una competencia innecesaria entre la OTAN y la Unión Europea la carta introduce incluso de forma velada la posibilidad de anular contratos de colaboración en materia de defensa con empresas europeas desde la llegada de trampa la Casa Blanca Merkel Macron o el presidente Juncker han hablado en público de la necesidad de que Europa sea a cargo de su propia defensa

Voz 1727 07:50 en Bruselas está precisamente el secretario de Estado de Trump Mike Pompeo el viaje oficial de esa Rusia pero para en la capital comunitaria en un momento muy complicado de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión por la política de del presidente Trump en Irán en Venezuela o en Cuba corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días todo el la muy unos días los ministros de Exteriores Griselda europeos tienen hoy una cumbre precisamente con esos tres asuntos sobre la mesa

Voz 0738 08:19 bueno tienen hoy una reunión ordinaria en hoy la verdad es que no Sabah previsto en su agenda en reunirse con Pompeo pero un portavoz del propio secretario de Estado lo ha confirmado en Washington a las agencias internacionales anunciando sí que parará en Bruselas de camino a su cita con Putin los ministros podrán pues escuchar su mensaje y estudiar los dos problemas graves que les enfrentan hoy Irán y Venezuela al margen de las sanciones Marie americanas a las empresas europeas en Cuba son tres temas que complican las relaciones con la Administración tan amante las que la Unión mantiene posiciones distantes con la exposiciones americanas aunque hasta el momento han intentado evitar la ruptura buscando siempre posiciones de diálogo vamos a ver qué pasa

Voz 18 10:55 es el sonido del enfrentamiento entre

Voz 1727 10:57 el grupo que intentaba retirar lazos amarillos de las calles y otro que quería impedirlo Radio Barcelona Joan Bofill hundía

Voz 0931 11:03 bon día si los Mossos tuvieron que intervenir para que el enfrentamiento no pasará de los insultos y algún que otro empujón no es la primera vez que pasa esto en el pueblo grupos que llegan y empiezan a retirar esteladas y lazos amarillos y los vecinos que lo intentan evitar ayer irrumpiera en la rotonda de entrada al pueblo con palos largos para descolgar banderas de las farolas algunos vecinos independentistas salieron a protestar a intentar evitarlo y ello llevó a este enfrentamiento tenso los mossos escoltaron a este grupo fuera de verjas para evitar males mayores se han hecho algunas identificaciones

Voz 1727 11:33 en el juicio del pues es enfila ya la semana catorce es la recta final de las declaraciones de testigos por el Tribunal Supremo van a volver a pasar antiguos responsables políticos empezando por Mireia Boya de la CUP por quiénes eran compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament Alberto Poch

Voz 0055 11:53 así empieza la penúltima semana de testigos en este juicio al pues y lo hace con Mireia Boya entonces presidenta del grupo de la CUP en el Parlament la única que ante el juez Llarena no renegó del proceso unilateral el objetivo del referéndum era independizar Cataluña aunque la declaración de independencia no fuera efectiva

Voz 19 12:08 la declaración política yo en ese momento en el que voté creía sí que serviría para algo luego la realidad ha desmentido lo que yo creía en ese momento no

Voz 12 12:17 Boya estuvo imputada en esta causa pero finalmente será J

Voz 0055 12:20 dada en el Tribunal Superior de Catalunya no en el Supremo esta semana declaran también los ex miembros de la Mesa del Parlament que están acusados de desobediencia acusados de tramitar las leyes de desconexión a pesar las advertencias del Tribunal Constitucional en esta causa son testigos pero están a la espera de juicio en Cataluña EPO tanto pueden decidir no contestar

Voz 1727 12:37 la despedida de Alfredo Pérez Rubalcaba deja el dolor de la pérdida pero también el bálsamo del reconocimiento a trayectorias como la suya dedicada al servicio público como gran muñidor de acuerdos entre quiénes le recuerdan la Policía y la Guardia Civil Rubalcaba fue ministro del Interior agentes voluntarios llevaron su féretro al Congreso los sacaron de allí ya han querido con Ana Terradillos hacerle también su homenaje Ana buenos días

Voz 0125 13:03 buenos días en la capilla ardiente improvisada y organizada por su fiel escudero el que fue jefe de gabinete Goyo Martínez que tuvo un papel fundamental en la lucha contra ETA estaban todos los policías y guardias civiles que trabajaron con Alfredo Pérez Rubalcaba todos desolados aunque enteros recordaban el trato exquisito que Rubalcaba les dio en su época del Ministerio del Interior el sábado los guardias civiles que portaban el féretro eran voluntarios de la Guardia Civil que trabajan en el ministerio

Voz 20 13:28 salió entre voluntarios de los guardias civiles que a diario custodian el Ministerio del Interior la sede del del Ministerio el Paseo de la Castellana

Voz 0125 13:38 es el coronel Diego Pérez de los Cobos fue su asesor directo durante cinco años destaca de él a diferencia de otros ministros del Interior como supo conjugar estrategia táctica en la lucha contra ETA

Voz 20 13:50 tradicionalmente los ministros de Interior siempre habían dirigido la política antiterrorista la estrategia mientras que la parte operativa de la lucha antiterrorista la Paktika descansaban las unidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado el ministro Rubalcaba se dio cuenta de que Paktika estrategia estaban demasiado alejadas bajó mucho a pie de calle aún a sabiendas del rico que esto suponía

Voz 0125 14:14 Pérez Rubalcaba supo ganarse la confianza de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ningún ministro del Interior vendió sus operaciones como lo hizo él ninguno les preguntó detalles operativos y ninguno tuvo tiempo para pararse y fumar un cigarro para hablar del Real Madrid sobre las elecciones

Voz 1727 14:30 hay que sacar de la vida política de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 13 14:37 la mirada esta mañana de domingo buenos días nos pasamos el día negociando cediendo tras exigiendo con los hijos las jefas las amigas los colegas los vecinos la haremos algunas batallas y perdemos más de las que nos gustaría reconocer en general digamos acuerdos razonables en los que nadie gana por KO porque los principios la ideología o la moral son importantes pero sólo los intransigentes creen tener la razón absoluta por eso nadie les soporta dio esto porque tras la inesperada muerte de Rubalcaba he leído y abrazado a gente que le quería email sentido reconfortado he leído las palabras de reconocimiento de algunos de sus adversarios políticos como Rajoy o Anasagasti y me he sentido reivindicada por creer en una política en unos políticos que no confunden diálogo contradicción pero con diferencia

Voz 1727 15:32 lo que más me ha reconfortado y reivindicado

Voz 13 15:35 ha sido Vera Miles de personas anónimas rendir homenaje a un político que llevaba años fuera de los focos de los medios o de las redes que nadaba elecciones más que de química a sus alumnos y que ahora nos deja una póstuma porque con tantas caras nuevas en la política con hambre de hacer historia solo espero que también el resultado de estas cinco urnas en dos meses que tras el veintiséis de mayo metan en el cajón el grandilocuente postureo de la campaña hice dejen la piel negociando pactando por el bien de todos no hay nada innoble en ello sino todo lo contrario no cabe mayor nobleza y la gente común así lo reconoce fue la gran lección que nos deja Alfredo Pérez Rubalcaba

las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 9 17:43 es la venda la canción con la que Núñez representa a España en Eurovisión faltan cinco días para el festival y el debate sobre Jerusalén ha llegado

Voz 1727 17:53 a Eurovisión Beatriz la cumbre desde la semana pasada

Voz 24 17:56 cada un vídeo de publicidad oficial del festival de Eurovisión presenta a Jerusalén como la llamada capital de Israel muestra imágenes de la ciudad vieja de la explanada de las Mezquitas los palestinos han pedido a la Unión Europea de Radiotelevisión que se retiren estas imágenes cualquiera que muestra Jerusalén porque resultan literalmente una propaganda inaceptable han recordado además que Jerusalén es una ciudad ocupada por Israel desde mil novecientos sesenta y siete cuando se hizo con el control de la parte oriental de la localidad y que la ley internacional no la reconoce como capital de Israel los palestinos aspiran a que un día el este de la ciudad sea la capital de su futuro estado en las redes sociales el ministerio de Relaciones Exteriores palestino ha acusado

Voz 1727 18:40 además a Israel de usar el festival de

Voz 24 18:42 visión para perpetuar la ocupación y normalizar la haciendo que el mundo vea con buenos ojos una situación que es totalmente ilegal por último los palestinos consideran que con este tipo de acontecimientos Israel borra a Palestina del mapa y eso es algo que la organización de Eurovisión no debería tolerar

Voz 18 19:04 no

Voz 0456 19:05 los europeos temen más una crisis migratoria que una segunda recesión según una encuesta que publica en el país y otros medios

Voz 25 19:11 claro de Palencia buenos días a mí me preocupa mucho el ascenso que está acogiendo la extrema derecha

Voz 1727 19:19 pero creo tengo como en al los

Voz 25 19:22 hay hay que ponerse de acuerdo surge pies la inmigración es increíble que a las alturas que estamos no habíamos sido capaces entre todos los países europeos estable crecer unas normas claras sobre la inmigración

Voz 0456 19:36 allí les preguntamos por esa norma que entró en vigor ayer Ricky obliga a las empresas a registrar las horas que trabajan sus empleados para evitar las extra no remuneradas

Voz 12 19:43 está muy buenos días Marisol desde vana trabaja de camarera

Voz 26 19:48 pisos hay en Madrid ella tiene un contrato de cuatro horas pero pues todos los días son ocho diez doce Ia hasta más horas así que si eso se puede llegar a ser sería genial para muchos que tienen muchísimas horas sumergidos pues que no les pagan lo que es

Voz 1727 20:04 gracias Marisol latía todos siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:13 Madrid Laura Gutiérrez es tal buenos días llega a una semana de alto voltaje en Madrid con calor de verano a pesar de que las temperaturas todavía serán fresquitas Por la mañana mediodía pasaremos en buena parte de la comunidad en la capital de los treinta grados mucho sol y muy pocas nubes se lo cuenta esta mañana la SER Cristina Cifuentes cambia de abogado en el caso Máster ficha a un abogado premium la ex presidente de la Comunidad ha contratado para defenderse de las acusaciones de su posgrado fraudulento a un hombre muy conocido José Antonio Choclán defensor entre otros de Mourinho Nos Ronaldo o del cabecilla de la Gürtel de Francisco Correa está considerado uno de los penalistas más caros de España Alfonso Ojea

Voz 0089 20:53 Cristina Cifuentes da un giro radical a su estrategia de defensa ante el juicio del caso Master que será una realidad en los próximos meses y lo hace falta

Voz 1275 21:01 cuando al abogado penalista mar

Voz 0089 21:04 he nombrado de los últimos años el letrado José Antonio Choclán un abogado que ya ha defendido parece que con muy buenos resultados a personajes de la talla de Cristiano Ronaldo o de José Mourinho por sus problemas con Hacienda o a Francisco Correa el cabecilla de la red Gürtel o incluso a David Marjaliza empresario en la operación Púnica en definitiva un abogado de altísimo nivel exmagistrado de la Audiencia Nacional también uno de los

Voz 18 21:30 más caros de España a la hora de trabajar para demostrar la inocencia de sus clientes

Voz 1275 21:41 semana de alto voltaje decíamos en lo meteorológico pero también en lo político estamos en el día cuatro de campaña electoral quedan trece días para la cita con las urnas y los candidatos de la capital no han parado este fin de semana el popular José Luis Martínez Almeida Se dio ayer una vuelta por el centro y además de encontrarlo atestado de coches de arremeter contra Madrid central criticó al Gobierno de Manuela Carmena por las inseguridades en las calles

Voz 1727 22:08 esta actitud dice hacia la Policía Municipal al

Voz 1275 22:11 era promete recuperar a los antidisturbios del Cuerpo local

Voz 27 22:15 el Partido Popular se compromete a devolver a la Policía Municipal los medios humanos los medios materiales imprescindible la recuperación de las unidades antidisturbios y como esto no puede continuar así nosotros vamos a solicitar de inmediato una convocatoria extraordinaria de la Junta Consejo Local de seguridad para poner soluciones encima de la mesa

Voz 1275 22:32 la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía Begoña Villacís que esta tarde estará en La Ventana de Madrid aquí en La Ser en una edición especial por la campaña desde el hotel Hyatt ayer también se afanó en criticar a la alcaldesa

Voz 28 22:43 si quieres sensatez plan gente no quieren sectarismo la gente está harta de

Voz 12 22:49 populismo de Manuela Carmena es el momento más necesario que nunca de que se defienda la libertad de Madrid ídem

Voz 1275 22:57 Europa Carmen ha presentado hoy sus planes para un Madrid más verde y su concejal candidato de Madrid en pie Carlos Sánchez Mato puso ayer en el disparadero a la comunidad Se marcha hasta Vallecas con la número dos de Podemos en la región Sol Sánchez para denunciar la dejadez del Gobierno del PP en el estadio del Rayo

Voz 0650 23:12 es un estadio público que ha estado durante muchos años con eh bueno pues con en unas condiciones de no habitabilidad y celebrándose aquí partidos de fútbol de Primera División y con problemas claros de seguridad la Comunidad de Madrid ha hecho dejación de funciones todos y cada uno de los días en los que eso ha ocurrido

Voz 1275 23:29 si el PSOE recuperaba este domingo la agenda de campaña tras la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba para el que el candidato Pepu Hernández proponía una calle Madrid

Voz 0650 23:36 a mí una de las cosas que más me gustó siempre de Alfredo es que después de haber hecho todo lo que ha hecho por este país trabajar y cómo van mencionado un gran hombre de Estado al final ha vuelto a sus orígenes empezó como ministro de Educación y acaba en la universidad dando clase me parece un ejemplo extraordinario

Voz 9 23:51 para para todos nuestro partido apolítica

Voz 1275 23:57 uu Mena a todos los actos de campaña desde el lunes los debates sectoriales que estamos celebrando en la Cadena Ser en Madrid en Hoy por Hoy Madrid desde las doce y veinte hoy hablamos de propuestas para el colectivo LGTB Durex trece de mayo más en titulares convertiría sarmiento Un joven de diecinueve años

Voz 1694 24:14 Nos continúa grave tras ser apuñalado en la pradera de San Isidro la madrugada del sábado al domingo la Policía Nacional investiga los hechos todavía no ha habido detenciones

Voz 1275 24:21 este lunes reabre el tramo de la línea dos de Metro entre Sol y ópera este trayecto llevaba cerrado tres semanas por las obras de Canalejas el tramo entre retiro y sol que lleva cortado desde el veinticinco de enero seguirá cerrado

Voz 1694 24:31 la ex futbolistas del Atlético de Madrid van a ser recibidas hoy por la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el presidente Pedro Rollán las reciben en Cibeles y Sol tras ganar la Liga Iberdrola

Voz 1275 24:40 los deportes el Getafe se jugará en la última jornada la cuarta plaza de Liga dependiendo del resultado del Valencia en Valladolid Atlético de Madrid segundo Real Madrid tercero Leganés y Rayo ya en descenso no se van a jugar no como despierta tráfico esta mañana en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 25:01 buenos días Laura con travesías saldo complicadas a esta hora sobre todo en el sureste de la M30 entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte y en ese mismo sentido por toda la ribera del Manzanares los accesos cuando hablamos de la plaza del Conde de Casal y Santa María de la Cabeza también aumentó la Glorieta de Atocha Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá

Voz 1275 25:22 las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 25:25 buenos días a esta hora tenemos que lamentar dos accidentes en los dos en la M cuarenta uno en el barrio de La Fortuna sentido A5 que está creando unos seis kilómetros de tráfico muy intenso y otro en la zona norte de esa misma ronda de circunvalación en la zona de los túneles de El Pardo en sentido uno

Voz 12 28:27 todo bien

Voz 0027 28:28 bien esto ante la medicación

Voz 12 28:31 quién medicación si crees que tu familiar necesita más cuidados casa cuya idea la empresa

Voz 35 28:37 lider de cuidados a domicilio para personas mayores tu madre estará en manos de los mejores profesionales Itu tranquilidad en manos de Ci U y PP ego

Voz 0027 28:46 la cabeza le daba vueltas

Voz 12 28:49 me enerva

Voz 35 28:52 y con su instalación financiación y aunque consumo compartido comunidades de vecinos

Voz 16 28:58 hay familiares y empresas bienvenidos a la Real

Voz 35 29:01 acción energética

Voz 22 29:03 en fin otra luz Factor Energía

Voz 1275 29:08 continúa en estado grave el joven de diecinueve años apuñalado este fin de semana en la pradera de San Isidro la policía sigue buscando a su agresor Laura Briones

Voz 36 29:16 la víctima de diecinueve años continúa con pronóstico grave tras haber recibido dos puñaladas por la espalda y permanece en el Hospital Clínico la reyerta tuvo lugar en la madrugada del domingo en el paseo de la Ermita del Santo próximo la pradera de San Isidro donde se celebran las fiestas de la capital por el momento continúa sin haber detenidos en la Policía Nacional y Municipal están investigando las causas de la reyerta el pasado fin de semana también fueron apuñaladas seis personas dos de ellas menores de edad Movimiento contra la Intolerancia pide a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de la capital medidas urgentes contra la violencia urbana

Voz 1275 29:46 juvenil ochenta y una personas la mayoría menores han sido atendidas este fin de semana por el Samur en la pradera más de la mitad por intoxicaciones etílicas

Voz 13 30:02 las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes trece de mayo con mucho calor hasta treinta y cinco grados van a tener en Sevilla en Badajoz o en Córdoba hasta treinta grados en Pontevedra El tiempo esa conversación tan clásica en los ascensores de las empresas seguro que se complementa hoy como otro tema entre el planta y planta fichar fichar en el trabajo ayer entró en vigor la norma que obliga a fichar ya la entrada en la salida y hoy es el primer día laborable el control del tiempo en el trabajo da buena medida de la evolución de los derechos laborales se instauró para que las empresas controlarán a los trabajadores y una década después de la crisis que trajo la reforma laboral la pérdida de derechos se ficha para controlarán las empresas según la epa trescientas setenta y seis mil trabajadores hacen tres millones de horas extra cinco brasas pues fichan ya a esta hora al Bretos David de la Fuente Manuel Jabois buenos días no habla demuestra el fichaje no hablamos de la inmigración que es el principal reto de las instituciones comunitarias según la encuesta de You Gov para siete periódicos europeos que aquí en España publica el País el titulares este los europeos teme más una crisis migratoria que una nueva recesión

Voz 0027 31:27 un treinta y cinco por ciento de los encuestados cita la inmigración como uno de los tres principales retos que tiene la Unión aunque en España la cifra baja hasta el treinta por ciento sólo un catorce por ciento aprueba la gestión de las autoridades europeas en este asunto los dos grandes desafíos de la unión son el medio ambiente lo cita un veintinueve por ciento de los encuestados o veinticinco en España la seguridad y la paz que preocupa a un veintitrés por ciento de los europeos ya un dieciocho por ciento de los españoles sólo seis de cada diez encuestados creen que formar parte de la Unión Europea es bueno para su país un porcentaje que en España se eleva al sesenta y cinco

Voz 1727 32:00 el como les decía esta encuesta que publica hoy El País aquí en España la llevan también otros siete periódicos europeos

Voz 0738 32:06 la uno con un titular no si el francés Le Figaro

Voz 0456 32:08 por ejemplo destaca que los europeos quieren más integración para este diario conservador Ésta es la gran contradicción de estas elecciones europeas que mientras que los populistas y euroescépticos de derechas e izquierdas nunca habían estado tan altos en las intenciones de voto de los europeos una mayoría de ellos no sólo apoya la pertenencia de su país a la Unión Europea y a sus valores sino que encima una buena propuesta es de ellos de esa mayoría aboga por una mayor integración de los Estados miembro de la Unión los europeos han aprendido de su historia reciente incluido el Brexit afirma Jean Dominique Julie Anne presidente de la Fundación Robert Schuman termina subrayando que tanto en Alemania como en Francia a diferencia de otros países lo que más preocupa no es la migración sino el clima precisamente Die Welt abre su edición digital con el sondeo para dejar claro que la mayor preocupación de los alemanes es esa la protección del medio

Voz 1727 32:53 ya asegura hoy la razón Aimar en portada que Esquerra levanta el veto a Iceta para presidente del Senado

Voz 0027 32:59 que tienen intención de votar a favor de designar los senador en el pleno del jueves en el Parlamento Cataluña en La Vanguardia escribe Isabel García Pagán que la campaña está poniendo a prueba la alianza entre ellos per Catalunya y Esquerra el ya de por sí frágil equilibrio del Govern Esquerra quiere enterrar el papel de actor secundario tras la victoria en las generales la alcaldía de Barcelona puede situar al partido de Junqueras en la mejor de las situaciones para afrontar unas elecciones catalanas que todos auguran más pronto qué tal

Voz 1727 33:24 en La Vanguardia leemos hoy un editorial sobre un asunto que ha pasado bastante desapercibido es la victoria de los independentistas en las elecciones internas de la Cámara de Comercio en Barcelona bastante desapercibido en el resto de España quiero decir ganó la lista impulsada por la Asamblea Nacional Catalana la plataforma independentista

Voz 0027 33:42 dice La Vanguardia que el riesgo de que en esta nueva etapa se puedan desvirtuar los objetivos de la Cámara que son la prestación de servicios a las empresas y la defensa de los intereses generales del comercio la industria la navegación es real si eso sucede se perjudicará a las propias empresas a ese país que dicen querer defender quiénes

Voz 1727 34:00 las encuestas la razón esta mañana el PP podría conservar la Comunidad de Madrid conciudadanos y con Vox

Voz 0027 34:05 el PSOE ganaría las elecciones después de treinta y dos años según ese sondeo de NC Report pero su suma con Unidas Podemos y con más Madrid no lograría la mayoría absoluta dice el editorial de La Razón le da un bofetón buena Rivera dice así Casado puede encontrar un aliado en Rivera o no no porque es es la cuestión la indefinición y el descrédito actual de Ciudadanos nadie se fía de Albert Rivera

Voz 1727 34:26 por cierto que en Alemania los líderes empresariales parece que están a otra eh porque apelan a los votantes a que se resistan a los partidos populistas en las elecciones europeas de este mes

Voz 0456 34:37 sí lo cuenta el Financial Times en una inusual intervención que refleja alarma sobre el aumento del nacionalismo y la amenaza que representa para el mercado único de la Unión Europea en una entrevista con este diario el presidente del Deutsche Bank por ejemplo pide a la sociedad civil que luche contra aquellos que prometen respuestas fáciles y populistas que tienen como

Voz 0027 34:55 objetivo marginar a ciertos grupos sociales

Voz 0456 34:58 es la industria germana teme que la creciente fortaleza de Alternativa para Alemania pueda llevar a restricciones a la inmigración en un momento en el que la caída de las tasas de natalidad y la escasez de mano de obra cualificada hacen que el país Alemania dependa cada vez más de trabajadores extranjeros

Voz 1727 36:46 un dato de traca que publica hoy Info Libre después de la reforma que aprobó el Gobierno de Rajoy para reducir el número de municipios en España el número de ayuntamientos bueno pues resulta que en nuestro país tiene hoy catorce pueblos más

Voz 0027 36:59 desde que se aprobó esa reforma en dos mil trece Se han creado catorce nuevos ayuntamientos en Andalucía dos más en Extremadura mientras que sólo se han reducido dos en Galicia como consecuencia de dos fusiones

Voz 1727 37:09 Bosquese hacía para reducir y ampliado is sobre el tema del mes en España que es el tobogán urbano que el Ayuntamiento de Estepona colocó entre dos calles para salvar la diferencia de altura entre y otra pues resulta que han tenido que cerrarlo porque la pendiente es tan grande es tan tremenda que el tobogán resulta muy peligroso

Voz 18 37:31 en este lisas

Voz 1727 37:35 de momento no lagrimas pero para evitarlas lo cierran sobre el tobogán leemos hoy una reflexión que no tiene desperdicio en forma de columna

Voz 0027 37:43 de Pablo Bujalance en el diario de Sevilla dice a uno le fascina la idea de que un técnico municipal demasiado entusiastas se le ocurra un día levantar el tobogán urbano más alto de Europa mientras saca apunta a sus lápices con esto nos ponen en el mapa José Pedro fijo ahora ya en serio la clave de los entornos urbanos ha pasado de ser el bienestar de los ciudadanos a la más flagrante Messi Disneyland en un contexto de capitalismo psicodélico donde las ciudades son marcas obligadas a competir entre ellas la política municipal ya no es aquella vieja doctrina humanista asentada para solucionar problemas sino un nido de su runners donde se trata de ver quién propone el desmadre más grueso con tal de sacar la cabeza en algún Rankin barbaridad decían en Twitter que el ganador del Trono de Hierro juego trono sería quiso sobreviva a esta prueba es IGIC

Voz 23 38:33 qué tipo de Frears todo Doris ser de alegría

Voz 1727 38:45 está escribiendo mucho y bueno últimamente sobre la maternidad ya hay hora no hay probablemente un acontecimiento más extraordinario en la humanidad que el nacimiento de la vida pues hemos tardado unos siglos en escribir sobre ello fuera de la mitificación hoy Jabois nos encontramos con una entrevista interesante en el diario punto es a la escritora Núria Lamari deja este titular entre otros en el paritorio nacen dos personas el hijo y la madre abnegada y nos creemos que esto no es impuesto culturalmente la válidas

Voz 1375 39:20 publicado un libro y este año titulado La mejor

Voz 0027 39:22 hombre del mundo que empezó a escribir cuando sus dos hijas eran muy pequeñas y le dice a la periodista Lucía

Voz 1389 39:28 me Quiroga recuerdo escaparme de casa para escribir fuera sobre todo en bares y me sentía mal era como tener un amante pensaban que era momentos que yo le estaba robando a las niñas la periodista le le recuerda Nuria alabar y que su protagonista es una madre que no puede tener hijos y recurre a la reproducción asistida responde la autora llegamos más tarde a la edad reproductiva porque seguimos un calendario masculino nos incorporamos a un mercado de trabajo diseñado por hombres llegamos tarde a la maternidad a partir de los treinta y cinco o cuarenta años y a partir de ahí entra la mercantilización de la maternidad cuestan mucho dinero reproducirse

Voz 38 40:06 mi modo bien sugerente esa entrevista Álava

Voz 1727 40:14 Ari en el diario punto es ya otra historia que ya es guión de una futura serie la de Ana Soro quiénes cuéntanos quién es esta mujer

Voz 1389 40:23 vale una mujer de veintiocho años ha conseguido estafar cuarenta millones de dólares a principalmente hoteles y bancos de EEUU haciéndose pasar por una falsa heredera multimillonaria ella vivía en Nueva York Leo en La Vanguardia existía ropa de diseñadores famosos residía en hoteles exclusivos o cenaban en los restaurantes más caros acompañada por ricos inversores a los que atrajo con su proyecto de construir un selecto club privado de cuarenta millones de dólares bien escribe Francesc Peirón no tenía ni un centavo en eso consistió suerte yo creo Pepa qué hacer de la pobreza un arte en un mundo de multimillonarios me parece admirable y coherente porque fíjate en el mundo de las apariencias quién mejor aparenta desde luego la reina atenta lo que dice la jueza sólo le interesaba la ropa de marca el champán los jets privados la experiencia de los hoteles Putic los viajes exóticos todo lo que se compra con el gran dinero pero ella no lo tenía vuelo nadie lo tiene todo eso siempre es prestado nuevamente para que te presten más cuál es la prueba para ir al juicio esta mujer que se va a ir a la cárcel una célebre estilista les facilitó vestidos de San Logan de Miu Miu o de Victoria Beckham hasta ya lo tiene

Voz 38 41:33 no

Voz 1 42:42 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso

Voz 1375 42:46 once le invita a escuchar las seis dius

Voz 1 42:48 de azul desde servicios útiles

Voz 1684 43:00 buenos días si quieres acceder a un ciclo formativo de formación profesional en el exterior ya está abierta la convocatoria para las pruebas de acceso para grados medios y superiores estas pruebas se realizarán el veinticuatro de junio para los estudiantes de grado medio y el veinticinco para los del superior para poder presenta sea el examen es necesario que haya presentado previamente la solicitud el plazo para hacerlo termina el diecisiete de mayo en el caso de los aspirantes que no tengan la nacionalidad española residan en el extranjero tendrán que presentar la certificación académica que demuestre que han cursado estudios reglados por el sistema educativo español tienes toda la información en la página web del Ministerio de Educación

Voz 1 43:39 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días Jareño han llamado los del coche

Voz 12 43:49 previsto que ya lo tienen

Voz 1389 43:51 habría que el SAS de hecho

Voz 16 43:56 hasta sueldo de tu vida de la ONCE gana dos mil euros al mes durante quince años y disfruta de esos maravillosos imprevistos borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 12 44:08 hoy por hoy

Voz 1 44:11 con Pepa Bueno

siete y cuarenta y cuatro seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1 44:17 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 44:28 el director de El Larguero Manu Carreño va sobresaltara esta mañana más de un aficionado atlético Manu buenos días

Voz 1375 44:35 buenos días Pepa en el Atlético de Madrid temen que Griezmann se vaya al Barça este verano hace poco menos de un año estábamos hablando de la renovación del jugador francés por el Atlético de Madrid pero sospechosamente se rebajó la cláusula ciento veinticinco millones a partir del uno de julio por si venía alguien bueno pues ese alguien un año después es el Barça que está dispuesto

Voz 22 44:55 el Barça

Voz 1375 44:56 anoche contamos en la SER que en el entorno más cercano del jugador dicen que ya no tiene cerrado tiene el club lo sabe y por eso esta semana va a haber una reunión cara a cara a Griezmann le van a preguntar desde la directiva del Atlético sí es cierto que lo tiene hecho con el Barça

Voz 9 45:10 es así que sólo cuenten

Voz 1375 45:13 así que con permiso de los descendidos los ascendidos los de la Champions los de la Europa League los campeones de liga Los perdedores de Liga el nombre propio de los próximos días va a ser otra vez Griezmann porque otra vez estamos a vueltas con la decisión segunda parte Los rodará también Piqué

Voz 1727 45:29 un beso y gracias Manu en el Atlético preocupa el delantero francés Sampe pero hay dos aficiones con otra gran preocupación porque el próximo sábado sabrán si se caía

Voz 16 45:39 Girona noventa minutos para auténtico milagro sólo vencer en Vitoria el próximo

Voz 1161 45:42 jugador alavés la derrota del Celta en Balaídos con el Rayo hay además superar una desventaja de siete goles entre ambos

Voz 1275 45:47 multados daría un vuelco a la situación mandando al Celta segundas al

Voz 1161 45:50 dos Girona algo casi imposible que se refleja en la voz de Eusebio ayer tras perder uno dos con el Levante

Voz 1 45:55 creo que tengo una gran responsabilidad de todo de todo lo que ha pasado perdona a la afición y a todos los que

Voz 1161 46:04 a todos los que queréis al al Girona con esto se conocían los de última jornada ayer este esta la parte del descenso

Voz 1727 46:12 jugará el sábado a las nueve menos cuarto con los partidos

Voz 1161 46:14 aplicados con otro

Voz 1727 48:35 Diario de Hoy por hoy de el trece de mayo del año dos mil diecinueve escribe Toñi calzado no habla de ella habla de su hijo que trabaja como camarero que es padre ya y que no se ha podido independizado

Voz 47 48:47 me llama cañi calzado mi juego y seis días la semana de diez a once hora diaria tiene un descanso de un par de hora o tres medios día termina a las once y media de la noche por las doce mientras que llegan los niños ya están dormidos va a la ocho de la mañana se va a trabajar esa noche segurado cuatro horas al día cobran mil cincuenta euros si es así lleva ya un año en agosto hace seis años pero hasta ahora peor hasta nuestros días estuvo trabajando varió año

Voz 12 49:23 empezaba a trabajar mañana terminaba