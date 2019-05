Hoy por Hoy (13/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días comienza la primera semana en la que muchos políticos representantes de las instituciones o periodistas ya no van a poder llamar a Rubalcaba para analizar con él lo que pasa su despedida la del hombre de Estado y la del político inteligente y cercano ha resultado ser una especie de bálsamo en este tiempo político tan áspero hoy volvemos a la batalla sí pero algunas cosas han quedado claras este fin de semana aunque no se vaya a notar en el corto plazo porque estamos en medio de una campaña electoral mal momento para la sutileza una campaña electoral la despedida institucional y popular a Rubalcaba ha dejado claro que España no ha cambiado tanto en estos últimos años que sí

Voz 0027 00:49 Aguirre conociendo como méritos la solidez

Voz 1727 00:52 política y la búsqueda de acuerdos mucho más que las promesas fáciles la frase viral el politiqueo no no nos hemos vuelto locos como sociedad seguimos apreciando diferenciando la política que con aciertos y errores ayuda a progresar y a convivir la política que simplemente divide y tensar eso se llama salud democrática y los españoles tan dados a fustigar nos debemos ser capaces también de reconocer lo que no sale bien

Voz 0027 01:22 Pepa Bueno

en la Cadena Ser

Voz 1727 01:40 es lunes trece de mayo ya está ahora en millones de centros de trabajo en España los jefes de empiezan a registrar la hora de entrada y de salida de sus empleados porque les obliga la ley y tendrán que guardar esos datos durante cuatro años por si los pide la Inspección de Trabajo Se busca acabar con las horas extra no pagadas ya hay bastante desconcierto entre los oyentes de la SER porque hasta hoy el Gobierno no ha publicado humano mal que explica los detalles de ese registro

Voz 1389 02:07 nosotros tenemos uno rotativos de doce horas

Voz 2 02:09 si la empresa aún no nos ha nos ha dicho cómo ni de qué manera se va efectuaba un control de horas Ny

Voz 3 02:17 cómo se va a proceder a otro fichado cuando entramos cuando salimos Si se registran todas nuestras horas de trabajo

Voz 4 02:23 el problema de la salidas de las pequeñas empresas una tienda o los bares

Voz 1727 02:29 cómo nace la campaña electoral se reanuda con un debate anoche en laSexta entre los cabezas de lista para las europeas

Voz 3 02:36 la inmigración es el más grave sólo veinte que tiene hoy la Unión Europea no hemos sido capaces hasta ahora en vida que llevamos años discutiendo no una política común de asilo e inmigración decimos sí

Voz 5 02:48 a la inmigración legal ordenada vinculada siempre al trabajo tenemos unas obligaciones humanitarias que debemos cumplir yo los inmigrantes ilegales que hay que ser implacables con las mafias

Voz 0277 02:59 lo que nosotros planteamos son vías legales y seguras de acceso porque no queremos convertir a las víctimas pidió lo queremos convertir en criminales

Voz 0027 03:07 son borre el PSOE Monserrat PP Garicano Ciudadanos y Rodríguez Palop Unidas Podemos el único que abogó por cerrar fronteras sacando fue Bursa del candidato de Vox

Voz 6 03:15 gente no deben aceptar cuotas por parte de los estados la Unión Europea lo que tiene que reformar su política inmigratoria en el sentido de defender las fronteras

Voz 1727 03:24 aunque el jefe de la diplomacia de EEUU Mike Pompeo se reúne hoy con los ministros europeos en Bruselas

Voz 0027 03:30 para hablar de temas sensibles porque ahora mismo una posición comunitaria y la de Washington no tiene nada que ver en lo relativo a Cuba e Irán y hay diferencias profundas respecto a Venezuela

Voz 1727 03:39 Pompeo para en Bruselas camino de Rusia donde se va a reunir mañana con Putin esta madrugada esa emitido el penúltimo capítulo de Juego de Tronos sólo diremos lo que nos cuentan quienes lo han visto que no defrauda

Voz 0027 03:52 ojo nostálgicas y nostálgicos porque vuelven a España

Voz 1727 03:55 no

Voz 1 04:04 no

Voz 7 04:04 los Backstreet Boys actúan esta noche en el Whiting Center de Madrid dos días después del concierto que ofrecieron allí mismo en el mismo pabellón al el Palacio de los Deportes y el viernes van a estar en Barcelona en el Palau

Voz 1727 04:15 pero veo que preside puedes incluir y bueno bueno en los deportes la Liga distribuye la última jornada en dos días y cinco horarios distintos

Voz 1161 04:28 sábado dos con los partidos en los que haya algo en juego desde las cuatro y cuarto Valladolid vale en Sevilla Athletic Getafe Villarreal y Espanyol Real Sociedad por las plazas de Europa desde las nueve menos cuarto los del descenso Celta Rayo Vallecano Girona y Huesca Leganés aunque en este último no hay nada en juego igual que en el Atlético el Levante Atlético de Madrid que estrenará la jornada a la una de la tarde de este sábado y el domingo los dos últimos también intrascendentes a las doce de la mañana Real Madrid Betis desde las cuatro y cuarto de la tarde el Eibar Barcelona que cerrará el campeonato

Voz 1727 05:00 y hoy nos anuncian todavía más calor que ayer en buena parte de España Jordi Carbó buenos días buenos días de hecho serán algún

en la Cadena Ser

Voz 1727 07:22 son las ocho y siete las siete y siete en Canarias Hora punta de entrada en infinidad de empresas españolas así que nos vamos a la calle chequear el primer día laborable con la obligación de fichas Isabel Villar buenos días Villar hola estás estás en el centro de Madrid en un punto de trasiego de muchísimas personas que van hacia el trabajo que te dicen los empleados y los jefes pues hemos entrado varios establecimientos para hablar con encargados no han querido contestarnos y entre los trabajadores pues hay de todo Marco Antonio por ejemplo ha empezado a fichar hoy mismo en el hotel en qué tal

Voz 10 08:02 la baja generalmente no fichamos ahora ya hay que empezar los se está empezando se pasa

Voz 11 08:07 ha sido una orden que se te

Voz 1084 08:10 que instalar ficheros sin en

Voz 1727 08:13 y otros como Ismael que trabaja en una cafetería del centro nos decía que había fichado ni sabía que hoy ya es obligatorio

Voz 1727 08:30 y luego están los que ya fichaba antes y que no creen que vaya a haber ningún cambio para ellos

Voz 1 08:40 para patraña Chuck

Voz 1727 08:48 esto nos decían sobretodo trabajadores de cadenas de restaurantes y cafeterías de ahí en el centro de la ciudad gracias Isabel los oyentes de la SER Dani que estamos preguntando desde muy temprano

Voz 0027 08:58 Iberia tiene dudas como este oyente

Voz 13 09:01 día de viaje entonces qué te mueve ficha mando me voy a ir luego fichar otra vez cuando juego creo realmente que se cuenta de trabajo todo el trayecto oí cabe vez palo al mediodía si tengo que parar a comer es inviable este tipo de empresas y le digo a mi jefe que me tiene que pagar todas esas horas a mi compañeros

Voz 14 09:25 la respuesta de ejercía la empresa muchos denuncian lo que está oyente

Voz 15 09:29 hola buenos días a todos soy María de Madrid mira

Voz 16 09:32 en en en la empresa de mi hija ya les han dicho

Voz 17 09:34 lo que es firmen solos pues las olas de contrato que las horas extras que sí que ven que ni se les ocurra apuntar nada entonces así no se puede controlar absolutamente nada los pequeños empresarios con dudas también buenas

Voz 18 09:46 sí sí Esther de Madrid sobre las dudas de El nuevo registro horario todos los Bellini tuvimos una empresa familiar con tres empleados del registro de Dario vamos haciendo hace ya algunos meses pero aún tenemos dudas de cómo va a ser esta nueva ley sólo en los empleados que echaron vender otros porque desde luego los niños y los que yo conozco de las empresas de nuestro entorno si no pagas las horas no te echas ninguna

Voz 1727 10:15 este que está al frente de una pyme todo el mundo con muchas dudas y es que está en vigor esta norma desde ayer y hoy es cuando el Gobierno va a publicar un manual de instrucciones explicándole a las empresas como tienen que hacer este registro horario Javier Alonso

Voz 0858 10:29 de momento el Ministerio de Trabajo ha aclarado que el modelo de registro debe ofrecer fiabilidad y acreditar que no es manipulable también tendrán que constar las pausas y los descansos de los trabajadores desde hoy la inspección puede exigir esos datos aunque eso sí dicen que van a dar un pequeño margen a las empresas de un mes no tener el registro va a considerar sanción grave y la multa la multa puede ir de seiscientos a seis mil doscientos

Voz 1727 10:52 seguros gracias Javi los que esta semanas hacen horas extra apuñaló son los candidatos electorales

Voz 1 11:05 elecciones municipales autonómicas del diecinueve

Voz 1727 11:14 Pedro Sánchez se reincorpora hoy a la campaña después de dos días sin actos por la muerte de Rubalcaba el PSOE sigue con su estrategia de no agresión respecto a Podemos aunque aspiran a no depender demasiado de los de Iglesias para gobiernos autonómicos y municipales más que nada Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:30 buenos días Pepa más que nada para que esas negociaciones

Voz 1727 11:33 Vitoria les parezcan el apoyo de Iglesias al futuro Gobierno de Sánchez

Voz 0806 11:37 sí de cara a la investidura para el peso es importante que Podemos no sea decisivo en todos los territorios así que aspiran a poder gobernar en solitario en Extremadura y Castilla La Mancha tirando de geometría variable y agrandar la distancia sobre sus socios morados en Baleares y Aragón porque allí gobiernan ahora pero no ganaron en dos mil quince lo quieren conseguir como decimos sin atacar a Podemos que son sus aliados naturales eso dicen fuentes del comité electoral que en cambio ven que PSOE y Ciudadanos son el agua y el aceite ha sido dicen porque van a dirigir su gran ofensiva a los de Albert Rivera de forma muy significativa en Madrid que sería la conquista más simbólica para Pedro Sánchez el día veintiséis y dónde están sus dos apuestas personales Ángel Gabilondo y Pepu Hernández

Voz 1727 12:21 en Podemos Iglesias intenta aplacar las voces internas que abogan por no entrar en el futuro gobierno de España básicamente son los anticapitalistas andaluces Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 12:32 buenos días y Pablo Iglesias reconoce que llegado el momento habrá debate interno en la organización sobre si Podemos debe entrar en el Gobierno del PSOE un debate que ya ha planteado el sector anticapitalista no obstante Iglesias está utilizando esta campaña electoral para apuntalar entre la militancia su estrategia de que podemos sólo tiene una opción

Voz 19 12:48 él que reduce el mazo está a los cinco Cantabria

Voz 1727 13:08 pues es hablaba así en un encuentro con la militancia en parte

Voz 1450 13:10 de lona este fin de semana dejando claro que no hay plan B Podemos debe tocar poder ejecutivo debe hacerlo a nivel nacional autonómico y municipal el tocar poder autonómico municipal también es lo que necesita Pablo Casado

Voz 1727 13:21 sabe que de lo contrario se multiplicaría la presión para que deje paso a Feijóo o a otra gallega Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 13:30 buenos días Pepa todos saben lo discreto y prudente que es pero se habla de Ana Pastor de la presidenta del Congreso aunque no hay que perderla de vista es una mujer muy respetada en el partido ya veremos cómo evoluciona este nombre y la dirección nacional y el entorno más cercano de Pablo Casado defienden que el actual líder popular debe seguir a pesa de que haya un mal resultado el domingo dieciséis debemos trabajar a medio plazo dicen lleva poco tiempo tiene a derecho a consolidar su autoridad aún así son conscientes de la presión que hay sobre casado si el XXVI no mantiene el poder territorial actual en nombre que sigue sonando como también decimos es el de Alberto Núñez Feijóo presidente gallego en el caso del popular gallego sus declaraciones son muy medidas Pepa y sus apariciones en campaña nacional también

Voz 1727 14:13 en la subasta fiscal de PP y Ciudadanos por ver quién promete más bajadas de impuestos Alber Rivera se ha desmarcado con este anuncio

Voz 1189 14:22 por cada euro de IRPF de impuestos que su a Sánchez Nos comprometemos a bajarlo y compensarlo con los tramos autonómicos en las comunidades

Voz 1727 14:31 el PSOE ha dicho que sólo subirá ese impuesto a quienes ganen más de ciento treinta mil euros al año quiere decir eso que Ciudadanos les va a bajar el tramo autonómico del IRPF sólo a los que ganen más de ciento treinta mil euros Oscar García buenos días

Voz 1645 14:46 hola Pepa buenos días pues de momento Rivera no lo ha aclarado pero en Ciudadanos explican que la medida iría referida a las posibles subidas que Sánchez pueda anunciar a partir de ahora porque creen en el partido naranja que el Gobierno tendrá que subir el IRPF a las clases medias si si si quiere hacer frente al incremento de la presión fiscal que ha presentado en Bruselas y en su plan así que Ciudadanos tiraría de la mitad del impuesto que gestionan las comunidades autónomas para compensar esa subida o como decía

Voz 1189 15:09 ayer Rivera a todas las familias españolas que nos están escuchando

Voz 1645 15:13 les vamos a ofrecer un salvavidas naranja la de los impuestos es la apuesta decidida de Rivera ya en esta campaña el líder de Ciudadanos reúne esta mañana por primera vez en el Congreso a su nuevo grupo parlamentario cuya dirección no está definida aún aunque algunas voces autorizadas ya colocan

Voz 1450 15:27 Inés Arrimadas como la nueva portavoz

Voz 1727 15:29 importante que lo aclaren si sólo elevan a bajar el tramo autonómico del IRPF a quienes ganen más de ciento treinta mil euros al año porque la media la media de ingresos anuales en España está en veintitrés mil cien euros al año Ibooks intenta en las locales y autonómicas ampliar su base de votantes visto que las generales no lo consiguieron Javier Carrera buenos días

Voz 0866 15:50 qué tal buenos días soy para hecho redobla su apuesta por el voto obrero un electorado al que ya trató de conquistar en estas generales sin el éxito esperado aludiendo entonces por ejemplo a los socialistas desencantados insiste en la formación de Santiago Abascal en estos comicios con guiños desde el principio abriendo la campaña en una nave industrial operando el llamamiento a la España que madruga a la que promete dispuestos además de mayor seguridad y control de la inmigración ilegal

Voz 1727 16:20 puede parecer una anécdota pero en realidad habla de la calidad democrática en una nueva edición de que ha dicho Isabel Díaz Ayuso traemos esta mañana unas nuevas palabras polémicas de la candidata del PP a la Comunidad

Voz 0806 16:32 el IMI quería candidata de Podemos que gusta de quemar cajeros automáticos ya ha dicho que quiere expropia doscientas mil viviendas es decir que un día de estos los ves de vacaciones y cuando volví porque la casa la consideran que está vacía se la dan a los amigos ocupa

Voz 1727 16:45 consta que podemos haya entregado ninguna casa que sepamos particular a ningún ocupa así consta que el partido de Isabel Díaz Ayuso vendió a un fondo buitre mil ochocientas viviendas protegidas en Madrid ahora los inquilinos lo único que ha cambiado su casero nada más esto decía Ana Botella poco después de venderlas esto dice la realidad cuatro años después trescientas y pico

Voz 15 17:06 Illa illa ahora este año estaba mojarse

Voz 1727 17:10 por no poder asumir ese coste es Montse inquilina de uno de los pisos que el PP de Ana Botella vendió a Blackstone dice la candidata popular que los periodistas poco unos jabones que le tenemos manía que nos dedicamos a subrayar sus palabras que hacemos activismo político eso es lo que ha dicho contra ella

Voz 1389 17:31 yo no creo que haya que subrayar sus palabras ya son por sí mismas letreros luminosos ni ni que tampoco éramos activismo cualquier caso Asimismo porque se habría que comentar en secreto lo que dice no saldrían casi monográficos tengo una teoría antiguamente los mineros utilizaban canarios para saber hasta qué profundidad se podía trabajar soltaban un canario canario cantaba allí se trabajaba canario no cantaba había que salir pitando yo empiezo a pensar que esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso son los canarios que el PP está tirando a su electorado para conocer su suelo una especie de criba para saber hasta dónde puede aguantar un votante ese partido así que el veintiséis de mayo conoceremos gracias a los resultados de la comunidad a una súper raza de votante del PP lo más parecido a un canario que pueda viajar al centro de la Tierra

Voz 1727 18:12 la Cesáreo que buenísimo es esto esta metáfora gas creado

Voz 1161 18:18 donde llega a Rumanía e esta bayana

Voz 0027 18:25 Puerto revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque donde les computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 1450 18:35 el DW Stadium dentro de un momento nosotros hablamos el mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 1 18:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno hoy no

Voz 1727 19:16 es decir que la unidad de medida de los premios cinematográficos este año es el Cuarón el director mexicano ha sido de nuevo el ganador de los Premios Platino en esta ocasión que se han celebrado en su tierra en Méjico la gala en la que se ha llevado una allí Sima ovación Raphael enviado especial a los Premios Platino José Manuel Romero

Voz 1084 19:35 Roma cierra el círculo la ciento va Alfonso Cuarón que no logró el Oscar vence en casa es la gran triunfadora en la sexta edición de los platino con cinco estatuillas entre ellos mejor película dirección y guión pero sin reconocimiento para sus protagonistas en una gala a la que no asistió el realizador mexicano Antonio de la Torre ha sido uno de los grandes protagonistas al dedicar su premio por el Reino Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 21 19:54 el pensamiento que se viene para convertir estos con la con la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba un político muy importante en España en los últimos treinta años no le dejamos el guión del Reino y los envió un pdf maravilloso con cincuenta notas algunas de las cuales fueron incluidas la película Los

Voz 1084 20:14 de Dalton Trumbo dentro así que parece prevé Fuji el documental sobre las víctimas del franquismo el silencio de otros continúa su carrera triunfal su directora Almudena Carracedo espera que este galardón le abre las puertas de Latinoamérica para conversar sobre la memoria histórica

Voz 22 20:27 silencio de otros es una historia de solidaridad entre España y América Latina a Argentina vinieron las víctimas y querellantes del franquismo a buscar la justicia que nuestro país ha les ha negado durante cuarenta años

Voz 1084 20:42 Arde Madrid la afición de Paco León sobre a en el Madrid franquista ha sido elegida como mejor sería en una gala plomiza y nada reivindicativa en la que un pletórico Rafael ha recibido el platino donó

Voz 24 20:54 las ocho en Canarias

Voz 1 20:59 los

Voz 0027 21:01 por hoy Madrid Laura

Voz 1 21:03 Putín

Voz 1275 21:04 qué tal buenos días mucho calor para arrancar la semana en Madrid a pesar de las temperaturas fresquitas de esta ahora a medio día de vamos a llegar a los treinta grados con mucho sol en plena campaña de la renta en la que la Iglesia ha vuelto a reclamar que se marque su casilla de la X La Ser les aporta esta mañana un dato menos de la mitad de los ingresos que el Arzobispado de Madrid recibe de los fieles en el último año del que se ha hecho Transpac en el dos mil diecisiete fue a parar a acciones sociales y actividades pastorales ese año la Iglesia ingresó ochenta y cinco millones de euros sesenta y siete a través de colectas y de la renta pero gastó el sesenta por ciento en pagar el sueldo de los curas en conservación de sus edificios suele avanzado también la SER Cifuentes ha fichado al abogado de CR7 de Cristiano Ronaldo para defenderse en el caso master

Voz 1727 21:46 la decisión la ha tomado exclusivamente en base a mi opinión personal es sinceramente yo esa más tecnología

Voz 1275 21:53 el máster de la Juan Carlos que eleva sentar en el banquillo de los acusados Monóvar abogado uno de los penalistas más caros de España se llama José Antonio Choclán también ha defendido entre otros a Mourinho o a Francisco Correa el cabecilla de la Gürtel llegábamos al primer lunes de campaña electoral los líderes de PSOE y Podemos recalan hoy en Madrid para apoyar a sus candidatos el presidente Pedro Sánchez se va a dar una vuelta este mediodía por Vallecas junto Ángel Gabilondo hoy Pepu Hernández candidato a la alcaldía que promete en Madrid una calle para Rubalcaba

Voz 25 22:27 una de las cosas que más me ha gustado siempre de Alfredo es que después de haber hecho todo lo que ha hecho pero este país trabajar y cómo van mencionado un gran hombre de Estado al final

Voz 0978 22:36 culto a sus orígenes empezó como ministro de

Voz 25 22:38 a y acaba en la universidad dando clase me parece un ejemplo extraordinario enero para

Voz 1275 22:43 para todos nuestra actividad política Pablo Iglesias presidenta esta mañana Isabel Serrano un desayuno con la prensa era candidata del PP Se marcha Alcorcón con el número dos de su partido Teodoro García Egea Ayuso lanzaba ayer un mensaje contra la izquierda a la que acusa de hacer la vista gorda con la ocupación un mensaje que va

Voz 1727 22:59 ya dejó caer el primer debate de candidatos de

Voz 1275 23:01 a Serra

Voz 0806 23:02 y me quería candidata de Podemos o más Madrid la quema

Voz 1727 23:05 hola común la Asamblea de Madrid que

Voz 0806 23:08 me gusta de quemar cajeros automáticos ya ha dicho que quiere expropiar doscientas mil viviendas es decir que un día de estos dos beige de vacaciones y cuando vuelvas porque la casa la consideran que está vacía se la dan a los amigos okupas y eso es lo que quieren para la Comunidad de Madrid los

Voz 1275 23:22 datos de Más Madrid Manuela Carmena Íñigo Errejón presentan hoy su plan para conseguir un Madrid más verde y la candidata de Ciudadanos a la capital Begoña Villacís viene esta tarde a la edición especial de La Ventana de Madrid a la SER desde el hotel Hyatt a partir de las doce y veinte en Hoy por Hoy Madrid hablamos de propuestas electorales enclave sectorial hoy abordamos la campaña con la mirada del colectivo LGTB más noticias de este lunes en titulares con Virginia Sarmiento tres actriz

Voz 1694 23:46 estás de Femen declaran hoy por su protesta en un acto de la Falange en noviembre en la plaza de Oriente Falange Española interpuso una querella por posibles delitos de coacción desorden público y contra los derechos fundamentales

Voz 1275 23:55 el lunes reabre el tramo de la línea dos de Metro entre Sol y opera este trayecto llevaba cerrado tres semanas por las obras de Canalejas el tramo entre Retiro y sol lleva cortado desde el veinticinco de enero si va a seguir Ferrer

Voz 1694 24:05 la policía busca al autor de las dos puñaladas que han dejado en estado grave a un joven de diecinueve años ocurría la madrugada de ayer en la pradera de San Isidro uno de los escenarios de las fiestas de Madrid

Voz 1275 24:14 la alcaldesa de Madrid el presidente de la comunidad reciben hoy a las futbolistas y al equipo técnico del Atlético de Madrid tras haber obtenido el título de la Liga Iberdrola las recibirán primero en Cibeles y luego solo

Voz 1 24:26 los hoy por hoy

Voz 1275 24:32 tan sólo del getafense jugará algo el próximo sábado

Voz 1161 24:34 do en la última jornada de Liga Sampe buenos días buenos días su participación en Champions Europa League la próxima temporada llegan a la última jornada con los mismos puntos que el Valencia pero con ha perdido necesitan lograr un punto más que los de Marcelino el sábado para terminar en Champions el Getafe recibirá al Valladolid ya salvado hoy el Valencia visitará también salvado ambos desde las cuatro y cuarto el Atlético segundo y el Real Madrid tercero ya aseguró los de Simeone jugarán en campo del Levante

Voz 1727 24:58 el sábado la una de la tarde y los despidan el domingo con el

Voz 1161 25:00 Betis en el Bernabéu desde las doce Además el Rayo visitará Vigo el Leganés Huesca ambos desde las nueve menos cuarto el sábado

Voz 26 25:07 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1428 25:16 hemos otro vistas de las carreteras de Gere Teresa Serrano buenos días buenos días situación muy complicada la de este lunes a las rondas a la M40 persisten dos accidentes uno en el barrio de La Fortuna sentido A cinco hay ocho kilómetros de retención otro en los túneles de El Pardo sentido aún hoy se acaba de producir en San Fernando de Henares en la M50 sentido A dos una tercera colisión así que ahora apunta complicada hasta ahora mucha paciencia

Voz 1275 25:37 en la capital como está es ahora apunta a pantalla hasta alcanzar buenos días

Voz 1463 25:40 hola buenos días extendiéndose a todos los accesos aunque a esta hora de la mañana la venido de América selló a La Palma Por otro lado hay un vehículo averiado en la M30 a la altura de la avenida del Mediterráneo sentido norte está cortado el carril derecho de la calzada lateral precaución en la zona donde hablamos de retenciones que se extienden hasta el nudo sur en el interior en aumento puntos como Cea Bermúdez José Abascal o Doctor Esquerdo entre la avenida de Nazaret y La plaza de Manuel

Voz 27 26:07 cerrar el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las letras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Koné yo si puedo

Voz 28 26:16 actualiza bienales Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos debate el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella adentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1275 29:11 celebran esta noche en Madrid en la Plaza Mayor un gran concierto gratuito con motivo de las fiestas de San Isidro puesta de largo para celebrar el nazismo

Voz 1727 29:17 de esta emisora con cuatro horas de música en directo donde no pueden faltar bandas fundamentales de la historia de los cuarenta como Tequila aunque también estará esta voz

Voz 1 29:29 intentando salir

Voz 1275 29:37 ya Mikel Erentxun uno de los artistas imprescindibles del pop español que acaba de poner además a la venta su último álbum Se van a subir también al escenario de la Plaza Mayor pistones otro grupo lo clave de los ochenta

Voz 1727 29:48 a partir de las ocho de la tarde gratis como decimos en la Plaza Mayor tenemos trece grados en Gran Vía

en la Cadena Ser

Voz 1727 30:10 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:19 con Antón Losada con hola García con José Antonio Zarzalejos vamos a analizar enseguida la actualidad han tenido que fichar diligentemente esta mañana al llegar a la radio siquiera de forma simbólica y es que como ellos los casi veinte millones de trabajadores que hay en nuestro país se enfrentan esta mañana a esa norma que entró en vigor ayer hoy es el primer día laborable isla medidas se pone en marcha en medio de acusaciones de improvisación de hecho hasta hoy Aimar no se va a publicar el manual de instrucciones

Voz 0027 30:52 aplicando qué condiciones para que en el que cumplir ese registro es lo que va a marcar el manual las empresas tendrán que conservar esos datos durante al menos cuatro años porcinos reclama la inspección de trabajo o el propio empleado un dato que conocemos esta mañana a las mujeres víctimas de violencia de género en España tardan una media de ocho años y ocho meses en contar ya sea hablándolo con los trabajadores sociales o denunciando Aida bueno

Voz 1727 31:15 buenos días un estudio de la Delegación del Gobierno que dice que en el caso de las mujeres casadas es aún más el tiempo que tardan en verbalizar su situación doce años y un mes de media entre las razones para contar lo de las mil doscientas entrevistadas destaca el apoyo de una persona del entorno de la víctima que la anima a pedir ayuda un veintisiete por ciento lo contó por ese motivo si miramos los datos por edades hay un salto generacional claro las que menos tarda en hacerlo público son las víctimas de entre dieciocho y veinticinco años dos años y diez meses y las que más se retrasan las mayores de sesenta y cinco años tardan de media veintiséis años y tres meses en hacer público que surge que sufren maltrato

Voz 1727 32:15 vi a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días

Voz 1389 32:21 en él los elogios póstumos se suele mezclar sinceridad de ese hipocresías en cantidades variables pero en la despedida a Alfredo Pérez Rubalcaba ha habido emoción de verdad porque todos los que le querían más los que le querían menos e incluso los que le estaban compartían un sentimiento de primera calidad el respeto respeto a la persona respeto a su inteligencia superior y respeto a una mirada sobre la política esa que llamamos visión de Estado que sabe proyectarse más allá de lo inmediato en asuntos dificilísimo si decisivos como la batalla final contra ETA soportando incomprensiones absolutamente injusto

Voz 0027 32:54 las algunas feroces no es que no sé

Voz 1389 32:57 Piera o no le gustarán las argucias intrigas del juego en corto que si cree gustaban y además se manejaba en ellas como nadie sino que la sabía integradas en procesos de otra dimensión en las mayúsculas de la política la unanimidad en el reconocimiento de su trabajo como servidor público desde los más afines hasta sus rivales desde la primera instancia de la nación hasta la gente de la calle es no sólo un gran broche de oro para su carrera sino un dato sobre el que reflexionar porque estos días de duelo los ha permitido comprobar el valor que la sociedad otorga aún a la política que en Rubalcaba tenía a su profesional por antonomasia y que esa actividad a la política que es capaz de ofertar en las discordias agravando las también tiene aunque se usa poco un gran potencial integrador este mensaje sobre la capacidad integradora de la política sea auto destruirá en cinco segundos dado que estamos en campaña electoral pero convendría que nadie olvidará ni siquiera los políticos en campaña

Voz 0027 33:57 la reconquista de la risa hacen bandera de alegría militan en la ironía simpatizan con el cachondeo y pactan con destacaron todos los lunes semana tras semana cuerpo

Voz 1 34:07 especial

Voz 1727 36:31 son las ocho y treinta y seis siete y veintiséis en Canarias Lola García director adjunto de La Vanguardia bon día Lola Buendía Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Bos Días días José Antonio Zarzalejos periodista buenos días hola muy buenos días en la prueba de la capacidad de Rubalcaba para ser interlocutor de todo el mundo lo demuestra varios artículos que se publicaban ayer que recogían esa expresión con la que él trataba de garantizarse que su interlocutor había entendido lo que el explicaba esa expresión es lo ves no pues no la recogían artículos en El País firmados por José Manuel Romero Pablo Ordaz en el mundo firmado por Jorge Bustos yen La Vanguardia por Màrius Carol que yo recuerde que que yo recuerde que leí ayer no esa capacidad de tener conversación política con todo el mundo pero su despedida José Antonio como venimos subrayando todos lo que pone en contraste es una política difícil en el barro que nadie piense que la política ha sido idílica en España nunca tampoco en este tiempo del bipartidismo que él representó este festival de frase para triunfar en Twitter no que parece haberse convertido en la política de Estado últimamente

Voz 1027 37:49 bueno él no tenía Twitter ya es todo un síntoma pero yo creo que va ha habido muy buenos obituarios pero hay uno que es muy interesante viento basado en El Confidencial gran amigo suyo gran amigo suyo que decía bueno yo que soy amigo suyo

Voz 1727 38:06 a que lo era desde hace muchísimo tiempo

Voz 1027 38:09 dice que los errores de de Alfredo Pérez Rubalcaba hice era listo no tristísimo inteligente no inteligentísimo pero apostó por Bono Hinault por Zapatero apostó por Susana Hinault por Pedro Sánchez lo tomó en sus manos el partido le llevó a sus peores resultados ciento diez escaños que luego es verdad que ese ese suelo lo perforó Pedro Sánchez pero fue un hombre que supo dosificar los valores y los intereses fue

Voz 1389 38:43 Ahmad Kiko pero tuvo un culto

Voz 1027 38:45 Grande a la amistad ya la verdad y hubo una época de su vida particularmente desde mi punto de vista muy muy muy rica no fue desde que se retiró en el año catorce hasta su fallecimiento donde tenía una gran conversación los periodistas con sus compañeros y una enorme generosidad en el análisis de lo que estaba ocurriendo con una distancia extraordinaria y eso contrastaba con el hecho de que jamás se puso una medalla la pudo ponerse la él muchísimas ocasiones y una cosa más terminaré volvió a la universidad con un sueldo limitado cuando a mí me consta porque me lo dijo él había tenido tantas oportunidades de sentarse en más de un consejo de administración

Voz 1727 39:31 yo trataba de acordarme estos días cuando conocía a Rubalcaba hace treinta años

Voz 1027 39:34 yo cuando era director de correo a todos

Voz 1727 39:37 vista bebé Antón Losada que nos dice la despedida que es lo lo lo lo interesante a partir de hoy no está despedida que ha tenido un componente institucional evidente pero también un componente popular espontáneo que nos dice la despedida Rubalcaba

Voz 0199 39:52 bueno nos dice que tenía razón Rubalcaba cuando decía que en España ante Ramos

Voz 1727 39:57 además además nos dice que somos

Voz 0199 39:59 pero lo sentó somos hiperbólico es en la crítica que somos hiperbólico se en el ni el homenaje en la despedida no sé yo estas estos esta fin de semana y he visto a mucha gente hablar y recordado a esa misma gente diciendo exactamente lo contrario sobre Rubalcaba vale su partido fuera de su de su partido no pero bueno es también que la gente rectifique y reconozca hay los méritos los méritos del otro yo creo que nos dice eh en cuanto a la reacción popular pues que hay una demanda de otra manera de hacer política de lo que representaba con todas sus luces y con todas sus sombras Alfredo Alfredo Pérez Rubalcaba Rubalcaba yo creo que pero es que eso se rastrea en las encuestas ven más que ver cuando se le pregunta a la gente perdón cuál es el principal uno de los principales problemas de España tabla de la crispación política la valoración que tiene la propia política que tienen los políticos son yo creo Rubalcaba representaba otra manera de hacer política basada en la inteligencia basada en en en la profundidad en el mensaje en ser capaz de construir un discurso elaborado sobre los problemas así a ser capaz de admitir la complejidad gestionar esa complicidad complejidad Nos reducirlo todo a un puñado de eslóganes yo creo que es lo que lo que atrás pirado estos días el país en los medios de de comunicación y en los comentarios de la gente no la el deseo el anhelo

Voz 1727 41:28 de solidez exactamente otro

Voz 0199 41:31 ni siquiera solidez de otra manera de entender la política yo creo que lo que uno tenía

Voz 30 41:39 cuando escuchaba yo digo a los fría

Voz 0199 41:41 Pérez Rubalcaba ha aquello también conocí hace

Voz 1727 41:44 tenemos niños hace muchos años

Voz 0199 41:46 por una circunstancia muy curiosa que es que en una rueda de prensa para describir cómo estaba la política en España y mencionó una película de Antonio Blanco que fue era uno de mis mejores años que se llamaba La la Marta la matanza caníbal de los Garro los lisérgico película de terror gore español que habíamos hecho con muy poco presupuesto y a partir de ahí bueno mantuve contacto a lo largo de los de los años no es además de la de la solidez eso es ese saber que hay límites o sea que hay cosas que no se dicen cosas que no se hay instituciones y reglas de normas que de convivencia que son más importantes que tú qué es lo que a veces cuando uno ve la política y la política que vemos todos los días echa de menos

Voz 1727 42:35 hola soy yo

Voz 34 42:37 lo que más que en más allá de sus aciertos que efectivamente no siempre acertaba Hay de de algunas y bueno pues éste su lado más oscuro podríamos decirlo así de maquiavélico no de de estar detrás de las bambalinas aquí guión en fin eh viendo acuerdo sigue viendo cosas que no sabes muy bien por ejemplo yo me estoy acordando ahora el tema Villarejo por ejemplo no que que no fue capaz ahí de de entrar hay y limpiar es todo eso pero más allá de todo eso yo creo que lo que tenemos es nostalgia de una política más constructiva de más racional la políticas pasión pero también debe ser argumento racional yo creo que lo que él representaba sobre todo se suya a partir de ese de esa claro confrontación de de argumentos racionales poder pactar llegar a acuerdos IS lo que creo que hemos perdido no habla Se habla mucho de diálogo pero pero al final es un diálogo vacío yo creo que lo que sobre todo le caracterizaba es sobre todo una política constructiva y eficiente en el sentido de que consigue llegar a acuerdos yo lo conocí cuando bueno vino una vez a al periódico de Cataluña explicarnos porque se había forjado el Pacto Antiterrorista no

Voz 1727 43:57 hay intentos

Voz 34 43:59 pues en aquel momento parecía raro parecía raro que el PSOE en la oposición llegar a ese acuerdo no parecía que fuera a traer muchos réditos electorales y bueno pues se superaba eso no se cortoplacismo que estamos tan acostumbrados día

Voz 1727 44:14 Alfonso Fernández Mañueco muy buenos días hola muy buenos días tenemos al teléfono al candidato del Partido Popular a la Presidencia de Castilla y León vamos a hablar de su candidatura de su partido pero invito a incorporarse a esta reflexión que manteníamos sobre la política entendida era como una como servicio público como capacidad para transmitir soluciones complejas a problemas complejos sino una frase brillante un eslogan

Voz 15 44:43 la verdad es que tuvo la oportunidad de conocer cava cuando era ministro el interior en unas condiciones extremadamente difíciles un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Burgos yo era consejero de Juan Vicente Herrera consejero de interior y justicia tuvo la oportunidad de conocerle de cerca sólo unas horas muy intensas afortunadamente no hubo víctimas mortales bueno demostró esa solidez la capacidad de diálogo de la que hablando ustedes la capacidad de entender Nos todos desde distintas fuerzas políticas desde distintas administraciones públicas pero pensar en algo fundamental estar centrado en las personas que es lo que debe preocupar en el día de hoy por encima de cualquier cosa a cualquier político a cualquier fuerza política

Voz 1727 45:32 lo que sí se

Voz 15 45:34 el resumen de lo que ustedes han dicho con menos nos gustaría que fuera esa no me reflexionen sobre Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1727 45:43 hablamos ya de la batalla electoral en la que están ustedes de aquí al veintiséis lo hacemos a la vuelta a esta pausa

