Hoy por Hoy (13/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Pablo Iglesias reconoce que no va a empezar a negociar con Pedro Sánchez hasta que pasen las elecciones del día veintiséis lo ha dicho en un acto en Madrid en el que además su partido no ha pedido el voto en exclusiva para Manuela Carmena de cara a la alcaldía de la capital apoyan a Carmen así pero también a otra de las candidaturas de Izquierda que se presentan en ese desayuno está Mariela Rubio las negociaciones serán largas pero estoy convencido decía Iglesias de que gobernamos con el Partido Socialista en un diálogo que no comenzará hasta pasado decía el veintiséis de mayo

Voz 3 00:37 soy convencido de que vamos a gobernar junto

Voz 4 00:40 se va a implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones

Voz 0526 00:45 autonómicas Iglesias hablabas y junto

Voz 1450 00:48 la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid que ha señalado que no van a pedir el voto específicamente para Manuela Carmena sino también para su candidatura rival Madrid en pie que lidera Izquierda Unida apoyar

Voz 5 00:59 ambas candidaturas porque hay mucha gente que votará Unidas Podemos y votará a Manuela Carmena hay mucha gente que votará a Unidas Podemos votará a Sánchez Mato Sánchez Mato recordó

Voz 1450 01:10 hemos fue el concejal de Economía que fue cesado por Manuela Carmena

Voz 1680 01:13 por discrepancias sobre la gestión del consistorio la única ex dirigente catalana que no ha renegado hasta el momento de la convocatoria del referéndum ilegal del uno de octubre Mireia Boya testifica en el juicio del proceso independentista hasta el momento ha explicado que las convocatorias para las concentraciones del veinte de septiembre no estaban acompañadas de llamamientos para impedir los registros vamos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días relata que el objetivo de las convocatorias era protestar contra los registros de la operación a nubes no impedir los registros y que en todo momento el ambiente festivo y pacífico

Voz 6 01:42 en ningún momento eh

Voz 0526 01:44 vi hoy o leí una llamada

Voz 6 01:46 a a impedir el magistrado que se estaban

Voz 7 01:49 el produciendo Mireia Boya ha declarar

Voz 1680 01:51 a pesar de estar a la espera de juicio por estos hechos acusada de desobediencia en el Tribunal Superior de Cataluña los distintos ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas han mostrado su sorpresa por la parada inesperada en esa ciudad del secretario de Estado de EEUU de Mike Pompeo el mismo día en que ellos van a hablar de distintos asuntos que van de Venezuela alivia abra el final Reunión con Pompeo aunque no estaba en la agenda corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:14 no estaba en la agenda hay depende mucho de la obra en la que llegue su avión se adaptarán Jackie la sorpresa y también han expresado preocupación ante el aumento de tensión

Voz 8 02:23 han Jansa

Voz 0738 02:28 realmente muy preocupados por el aumento de tensión en la zona hay que ponerle fin porque estamos en la zona más inestable del momento ha dicho hoy Jeremy Hunt es el Secretario de

Voz 0526 02:37 voz de exteriores británico yo añadí

vamos que la policía ha detenido a veintidós personas que se dedicaban a la fabricación ilegal de tabaco de distintas marcas los arrestos se han llevado a cabo con la colaboración de las autoridades de Bulgaria que es desde donde se transportaba el tabaco en nuestro país

Voz 1434 03:04 el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida presenta su programa electoral para los veintiún distritos en un acto que ha comenzado con anécdota alguien ha tapado al llegar un cartel en el que se anunciaba una obra de teatro yo destape la Gurtel en el Centro Cultural Ágata Paul Asensio buenos días

Voz 9 03:22 buenos días el cartel anunciaba una obra de teatro programada para el próximo diecinueve de mayo y cuando ha llegado el candidato José Luis Martínez Almeida el cartel estaba tapado por el de otro acto el de un coro que actuará este jueves rápidamente una de las encargadas del centro ha destapado porque dice que la programación superan las paredes venga quien venga Almeida ha relatado todas las medidas de las

Voz 7 03:40 información para los veintiún distritos entre ellas la construcción

Voz 9 03:43 once bibliotecas de mil plazas de aparcamiento disuasorio y otra más simbólica como la construcción de un monumento a los últimos de Filipinas en Chamberí

Voz 1434 03:50 venimos contando hoy en la ser la iglesia madrileña destina acciones sociales menos de la mitad del dinero que recibe de los fieles la mayor parte de ese dinero se usa para pagar los sueldos de los religiosos y la conservación de los edificios Laura Gutiérrez

Voz 1275 04:03 los ochenta y cinco millones que la iglesia madrileña R ingresó por varias vías en dos mil diecisiete el último año que han publicado datos por transparencia apenas treinta y cuatro millones el cuarenta por ciento se destinaron actividades pastorales en sus parroquias ya proyectos de acción social con personas desfavorecidas como Cáritas del total de ingresos cincuenta millones llegaron directamente de aportaciones de los fieles a través de coletas suscripciones y más de diecisiete a través de la casilla de la renta ese año la Iglesia destino veintidós millones de euros para pagar los sueldos de los religiosos y quince millones en conservación de edificios una mujer Díez

una mujer Díez cincuenta y un años ha muerto esta mañana en otro atropello que sea registrado la altura del número ocho de la calle avenida Victoria en El Plantío entre Madrid capital Majadahonda un vehículo conducido por un joven que ha tenido que ser atendido por psicólogos ha invadido la hacen la por la que estaba caminando la mujer la policía está investigando los hechos

Voz 13 05:49 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:52 hace diez años y un día esa es nuestra condena a diez años y un día sin Antonio que hemos estado haciendo ese tiempo como hemos logrado soportar unos de qué hablan sus canciones afortunadamente seguimos teniendo preguntas que Antonio Vega podrá tender una década llevamos ya sin el que fíjense que habló en presente es el futuro de la música de este país

Voz 14 06:12 sí

Voz 1995 06:15 dónde

Voz 14 06:18 sí

Voz 15 06:28 los dones con todo on the dance

Voz 14 07:07 eh la

Voz 1995 07:26 pues si siguen escuchando hoy por hoy en unos segundos vamos a hablar con el hermano Antonio con Carlos Vega con Wyoming con Basilio Martí es el pianista que recorrió junto a Antonio Vega kilómetros kilómetros de carreteras y queremos recordara que decía el músico más grande en la historia contemporánea de este país también vamos a hacerlo con nuestros cuerpos especiales Iñaki Urrutia muy buenos días buenos días Dani Mateo muy buenos días

Voz 7 07:51 buenos días hay que ser sensible también

Voz 1995 07:54 se puede ser sensible no sí sí sí sí yo soy sensible

Voz 7 07:57 si hay que empezar la semana si no hay más remedio que eh

Voz 1995 08:03 jo no esté sobrados motivos para seguir escuchando la radio

Voz 15 08:11 eh

Voz 16 08:24 me retiré

Voz 14 08:31 en la Cadena Ser

Voz 13 08:33 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 14:03 en una décima de segundo

Voz 1995 14:16 ayer se cumplieron diez años de la muerte del creador de algunas de las canciones más importantes del currículum emocional de todos nosotros el hombre que supo contar como nadie los demás no sabíamos empezar a contar

Voz 15 14:27 donde no se imagina

Voz 1995 14:30 ha lanzado primero y en solitario después Antonio Vega demostró un talento y una sensibilidad únicas una sorprendente capacidad para componer ese tipo de canciones que producen escalofríos su obra no sólo le ha sobrevivido sino que sus canciones se han dejado de crecer con el tiempo y con toda probabilidad

Voz 3 14:47 no sobrevivirán y sobrevivirá Anatomía de

Voz 15 14:55 dónde nace de eso

Voz 1995 15:02 de la muerte de Antonio hace hoy diez años hundía su primo Nacho García Vega pidió que se le recordara cerrando los ojos escuchando su música hoy les invitamos a recordar durante unos segundos a uno de los grandes tesoros de nuestro país

Voz 15 15:16 me podría ser de mis tesoros que trata siempre con condena

Voz 1995 15:31 Carlos Vega muy buenos días

Voz 7 15:32 hola buenos días fue un gran gol

Voz 1995 15:35 bien muy buenos días Basilio Martín muy buenos días

Voz 0526 15:39 mañana creemos perdona el pulcro lo poder vacilón negro

Voz 7 15:44 siempre estamos discutiendo yo creo que no me había dado cuenta me voy no se nota la radio tanto yo faltaba llegar a un éxtasis emocional pero gracias dicho así lo conseguimos Carlos siguió luego te cuento

Voz 1995 16:00 ha entrado Wyoming diciendo que vamos a hacer digo pues hablar bien de alguien avisó no tengo costumbre

Voz 0460 16:06 es que lo peor que se puede hacer

Voz 1995 16:09 vamos a recordar ante de Vega ahí hemos invitado para hacerlo mejor le conocían a su hermano a su amigo y al músico que acompañó durante los últimos veinte años eh de de carrera Basilio los kilómetros no los contables entonces no

Voz 18 16:21 los kilómetros en los conciertos porque Antonio Armas no hacía giras subida fue una gira continua siempre quería estar en el escenario oí cantar y recorrer España Hay

Voz 1995 16:32 no paramos Carlos han pasado diez años parece mentira

Voz 3 16:36 pues sí han pasado diez años y hay veces que es emocionante ver como como todo el mundo le recuerdan de alguna manera tan tan viva casi parece que que en vez de en el aniversario del décimo aniversario de su muerte parece el sesenta y un cumpleaños no

Voz 1995 16:54 con cincuenta y uno se fue demasiado pronto una vez más Ence se siempre volvemos a seis hubo cincuenta y uno años puramente las mejores canciones las las mejores ideas estaban por llegar si tú te acuerdas recuerdas a primera vista Antonio B

Voz 0526 17:07 perfectamente perfectamente que fue el mismo día que veía Carlos Vega porque yo era compañero de otro hermano Ricardo y entonces me llamó porque estaba en el en el en el hospital estudiando a Francisco Franco Gregorio Marañón y me dijo oye tío yo de un grupo esa obra

Voz 7 17:22 casos rock'n'roll en algún momento la conversación que con ese grupo ganaron el premio de rock Madrid no era necesario pero fueron dos veces la primera edición en la segunda el caso es que

Voz 0526 17:34 amor porque entonces y era mojamos ellos para

Voz 7 17:37 pero un concierto famosos y Josebi vosotros si vais a cargo cambie ganando veces el concurso

Voz 0526 17:45 cuando yo veo al palo acentúa una global de su detención pero entonces me llamó para hacer un festival para sacar pasta paliar que de Ecuador que era cuando entro dijo Si nos importa tengo dos hermanos que tocan así cita que eran Antonio Carlos que y salieron hay histrión y eran me acuerdo con nosotros eramos Rosa Borraz y entonces eran dos personajes muy curioso un acuerdo perfectamente fue Antonio y Carlos Kamal me acuerdo hasta de la canción que tocaron quién ya se lo dije y me dijo cómo te acuerdas de eso yo creo que eso digo te lo juro la canción de Mesina han sido que rastreaban la mandolina y lo total hoy una anécdota muy graciosa bueno ya que depositan me acuerdo perfectamente no luego ya le vi luego en la vida pasa esto tonos resonó no pueden vivir perfectamente sin cruzar Terán nunca no pero una vez que conoces a alguien por alguna razón vuelves a verlo saberlo Nos veíamos y entonces me contaba que había hecho un grupo semana Chacón que están triunfando que habían hecho teloneros de los Ramones me parece no fue que etcétera y así me lo comentaron casi tanta como para Kodama de hecho o lo que es la vida intersecciones comunes luego antes de que Basilio fomentar allí una movida para echar al pianista verdadero que era Manolo Villalta consiguió ahora bueno lo toca con nosotros ya que que haya una intersección ahí curioso

Voz 1995 19:11 decir vamos a escuchar se han dicho muchas cosas como que es uno de los músicos más humildes de su generación así lo explicaba en una entrevista me gusta mucho

Voz 1006 19:19 eso separar un poco mi vida personal desde la vida profesional y en un momento dado no soy demasiado popular en ese sentido no tampoco se conoce en reconocer a mi la gente por la calle un poco como Juncosa reconocerán que que son más relaciones públicas que yo en ese sentido soy más introvertido

Voz 1995 19:40 no

Voz 18 19:41 pues sí la verdad es que sí aparentemente

Voz 3 19:45 con su flequillo oculto y tal

Voz 18 19:48 cuando tenías acceso a él ya se abrían las puertas si entraban a formar parte de su mundo no pero en principio si era muy reservado

Voz 1995 19:56 tú Tomás de unas conseguís del puesto tomase la decisión de no tocar con más músicos Granada hito años desvela muchas propuestas

Voz 18 20:03 de hecho hace algunas pero acepten muchas otras hice giras con Marta Sánchez Hombres G con Quique González pero siempre que me lo permitían los huecos no Antón era mi prioridad

Voz 3 20:15 yo creo que tendría que contarle una anécdota de cómo empieza a tocar con Antonio o porque no hay es algo que definen

Voz 7 20:22 Cruces donde yo le conocía

Voz 18 20:25 es más había está en su casa alguna vez y tal pero yo era periodista yo trabajaba en el ABC en su sección sucesos nunca olvidaré igual que sale y entonces

Voz 7 20:36 ha tu en la puerta de la casa Antonio

Voz 8 20:39 no no no que va fuimos a A

Voz 18 20:42 al Penta que presentaba no mire mañana el disco el primer disco en solitario oí nada me gustó muchísimo cuando hoy me acerqué a él yo yo tocaba un poco los teclados Fernán plan profesional ir dije Antonio porque no me haces un día una prueba para para tu banda que creo que necesitas teclista llamó el mánager Manolo para que ya tengo teclista yo no no no pero espera espera en Gerona estás contratado y al día siguiente del mundo del periodismo

Voz 0460 21:10 el problema sin nada que elaborado

Voz 7 21:14 que cómo lo cuentas dice hola me voy a venir mañana porque tengo un nuevo

Voz 18 21:18 no te lo vas a creer no no no me creían al principio no me creían pero luego en los días de transición en las teles salía yo haciendo playback con Antonio presentando su disco In fin coña es verdad yo sí fue no está mal

Voz 1995 21:33 eh Antonis ahí claro Carlos tú has vivido con el tocará todo el momento fundacional de lo que ahora conocemos y lo que posteriormente se ha convertido en algo casi icónico pero lo cierto es que sus canciones no han parado de crecer te pregunta hace hace mientras los diez años que han pasado casi sin darnos cuenta pero lo cierto es que en este tiempo las canciones tienen vida propia siguen creciendo

Voz 3 21:54 sí sino que además es curioso cómo las nuevas generaciones van descubriendo lo oí de haciendo haciéndolas suyas no es curioso ver pues todos los homenajes en los que en los que la gente quiere estaría ahí es gente muy joven incluso los propios artistas no que quieren hacer versiones de sus canciones no por lo que salió el otro día en el país no estaban

Voz 1995 22:23 y es es canciones toman ahora otra otra dimensión otro sentido otro camino

Voz 3 22:29 bueno yo creo que van tomando el camino del que las canta quiere decir el al final yo creo de las canciones tienen esa especie como de de vida propia que hace que que según quién la cante es la lleva a su terreno y se convierten casi en otra canción no

Voz 1995 22:46 yo te has hecho muchas versiones en su propia banda

Voz 0526 22:49 yo quiero aprovechar este espacio que me dan para pedir disculpas a Carlos porque el jueves estuvimos en un homenaje a Antonio donde es verdad que quitando el yo que ya vamos apuntando una madurez eran todos pero vamos vamos apuntando una madurez bueno según la OMS adulto joven

Voz 7 23:13 sigo teniendo todo sigue si vemos sistema hormonal publicamos una madurez me ha sorprendido simplemente no lo decía por él bueno yo ya tengo la tarjeta dorada de la Renfe y a la tengo yo ya sabes que te hacen un diez por ciento los pañales

Voz 31 23:32 el caso es que que él es tuvimos

Voz 0526 23:35 todo artistas acojo Nantes pero yo creo que ninguno cumplía treinta años verdad

Voz 3 23:42 pues no ninguno cumplió treinta años dicho

Voz 0460 23:45 por eso te compromete pues eso que no Malone de los locales Checho que tú vas creciendo pero la gente dentro tiene la misma edad entonces tú te vas haciendo mayor pero hay dentro aún siguen teniendo la misma

Voz 0526 23:56 misma el maldito coña

Voz 0460 23:58 no pero me asusté donde está mi caballo

Voz 0526 24:01 pero que usted yo no los conocía resulta que tanto famosos que vamos que Petrarca

Voz 7 24:05 hace no porque

Voz 0526 24:07 en este caso está disculpa porque un artista joven no pero es que es que eran todos jóvenes

Voz 20 24:13 ardieron que son muy buenos y muy jóvenes Usera muy jóvenes

Voz 18 24:16 hablando de gente de veintiuno años que cantaban que tengas

Voz 0526 24:20 yo quería han pedido disculpa él ahora al público que fue porque ese día me llamó eh Carlos para que hiciéramos un par de temas yo me lo juro aquí delante de la SER que que menos Curry que te cagas que me lo sabía hice el ridículo Donna manejaba y además es que le hundía él no di ni una nota en su sitio lo pasó muy mal yo me disculpe diciendo que éramos los hermanos Calatrava desde la cagada estaba hecha

Voz 3 24:49 le bloqueado el whatsapp

Voz 1995 24:51 pero según te deja Carlos cómo cómo te dejas en fin

Voz 7 24:54 vamos a seguir recordando a Antonio Vega durante unos minutos

Voz 32 25:43 sin la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 13 25:46 con Toni Garrido

Voz 1995 30:30 once y treinta minutos una hora menos en Canarias ayer se cumplieron diez años en uno de los compositores más importantes de la historia de nuestra música un hombre que cambió las vidas importante estamos aquí los dos avales Jano de tontería ayer se cumplieron diez años sin el compositor más importante de la historia de nuestra música un hombre que cambió las vidas de todos a cambio de vivir la suya quizá demasiado deprisa

Voz 38 30:57 cuando hay eh no hubo manera

Voz 1995 31:12 seguimos con carros Vega con el Gran Wyoming con Basilio Martínez buenos días de nuevo con los cuerpos especiales aquí Dani después de diez Si ocho discos clavó en total total dieciocho de ellos en solitario resumirlo de Antonis hace muy difícil Victoria con las guías muy difícil Carlos y sobre todo pensando que habrán quedado muchas cosas por hacer muchos cajones llenos de

Voz 3 31:37 The Musical sí bueno desgraciadamente el el el disco que estaba preparando pues desapareció en en un portátil que que bueno que de alguna manera se extravió desapareció con lo cual pues lo último que estaba haciendo que además lo estaba haciendo con mucha energía hay mucha ilusión pues lo hemos perdido no

Voz 7 32:00 que ese disco no iba a ser un disco

Voz 1995 32:03 qué tal es así él

Voz 18 32:06 tenía muchas ganas de hacer como una especie de suite instrumental If I de hecho estuvimos muchos años tocando yo tenía un proyecto instrumental

Voz 3 32:14 el él se ganó

Voz 18 32:16 el sitio para ser guitarrista es bueno sólo ha no es que no me dejaba decirle que no

Voz 3 32:22 hay tocábamos en cuenta

Voz 18 32:24 hicimos un montón de de garitos y de salas es por España y a él le encantaba ponerse detrás Rosa lo contrario a lo que era él no ponerse detrás de la banda la del batería suponía sus cables Suzanne please y era feliz me decía soy feliz así fue montando me mires esto no es que no no me gusta estar delante no tenía una idea de si de hacer algo instrumental no cantar el de alguna manera él Le le costaba cantar sabes siempre lo decía Le sigue suponía es imposible cantar

Voz 0526 32:56 eso no es muy difícil parece que no Toulon está cantando esto cualquier tesitura que va esta en una octava extraña ir muy difícil muy alto muy alto pero no no no hace alarde de sea cuando alguien cantando alto implantó dice activa la nota no no parece que está cantando hay Ammari icono y tal que dices

Voz 18 33:20 no él en su casa se pone a tocar una canción yo me acuerdo cuando lo conocí que estaba haciendo tesoros que es un tema precioso y esa voz osea no le costaba nada estaba ahí con el albornoz o las mañanas puedes aislado Icex cómo puede llegar a ir recién levantado además que dicen que por la mañana llega a los tonos más altos no pero sí es verdad ha tenido una tesitura muy alta espectacular

Voz 1995 33:42 hizo que la liturgia el directo porque la comunión el final de su carrera el público que lo que se mascaba era el silencio una especie de liturgia Carlos mira más allá de de un acto musical si según hermanamiento entre gente que están leísmo sitio respetándose unos a otros

Voz 3 33:58 sino sorprendente además propiedad de Antonio tuvo varios momentos en un escenario complicado AUS incluso pues en algún caso pues tuvo que bajarse del escenario bueno la gente en vez de protestar otra legación el aplaudirle no sea yo creo que era pues era simplemente el hecho de tener Antonio encima de un escenario era suficiente para para ellos

Voz 1995 34:21 esa solemnidad e quizá se deba a la Navidad por parte de Antonio Vega de de crear letras capaces de ganarte el COI no saltarte

Voz 15 34:33 líneas que profundo

Voz 1995 35:00 Antonio Vega hablaba así de su proceso de escritura

Voz 1006 35:03 me gusta meterme dentro y mundo me gusta escarbar un poco y recrear en en anécdotas recuerdos y sensaciones bueno experiencia de alguna forma que queman enseñaba un montón de cosas me gusta exteriorizar todo ello ya lo mejor es la la la forma que encontrado de exteriorizar

Voz 1995 35:21 como digo de este décimo aniversario de su muerte se ha publicado un libro que reivindica el valor literario de esas letras que se titula ponga una palabra recopila todas las letras escritas por Antonio Vega sorprendente Carlos como siguen funcionando esas letras incluso las dependemos de la música que la gran prueba dejó

Voz 3 35:40 sí es curioso cómo muchos poetas de alguna manera reivindican la obra de Antonio la obra literaria Antonio como parte de su mundo de poesía no bueno yo creo que es que efectivamente eso decía Antonio que es un van directamente a al al corazón once pisos muy poca artistas que se puede realmente decir esto

Voz 1 36:08 ah sí son muy poco arcillas y limpieza lea las letras las canciones son muy pocos queda Ametic considera poetas sin éxito

Voz 18 36:19 de además vía Antonio hacer esas letras le debía hacer letras en cinco minutos que había que entregar el disco a la compañía también Levy hacerle tras durante un año haciendo cientos de versiones no le increíble

Voz 1995 36:34 trabajando lo hizo nos cuesta un poco reconocer el valor literario de gente que lo tiene Bob Dylan y Cohen anexionado el sueco los nombramos para premio si pensamos que más allá de su figura como músicos se extienden dentro literatura y eso no lo vemos en gente como como Antonio al que tuvo históricas como el mejor de los músicos de este país de hecho

Voz 0526 36:53 bueno yo a ver yo con Antonio siempre te da la sensación de que estaba jugando otro deporte falló en el mundo porque claro Antonio de por la edad siempre ese la incluido dentro del pop español y sobre todo viene de la chapeau que ya aquí queremos pop si llevando el nombre no pero es que entonces jugaba otro deporte estaba en otra liga que no tenía absolutamente nada que ver le pasa pues como hemos dicho alguna tetas yo en este caso ahora que estoy muy encontró con Joni Mitchell le pasarían poco igual que es una persona que estaba en otra dimensión de la música entonces ella hablaba de lo de lo mucho sí sí sicos casi como algo distante porque ya están haciendo otra cosa que ella entendía que no tenía nada que ver con lo que están haciendo coros vestir linajes ofender sino Antonio le pasaba exactamente igual Antonio es imposible hace una intersección de él con cualquier otro músico de su generación pero también le hubiera pasado veinte años antes o veinte años después saber metes con la gente de la copla tampoco si le metes ahora tampoco santones una persona que por alguna razón era él que efectivamente es que las canciones de Antonio San Antonio y Antonino personajes muy especial

Voz 18 37:57 cantaba copla

Voz 0526 38:00 le gustaba los gastos tal bueno él trenes el que tenía no Carlos sea en Libia en un mundo les gustaba la geometría eran personaje las canciones serán un retrato de de de su interior que claro para la gente muy críptico pero es así

Voz 1995 38:14 bueno es crítico desde luego pero posible que una canción a sino te emocione pasa entiendo Lucha de gigantes sigue siendo una enorme canción que cabe y esa es la virtud de hecho iba tomando un sentido distinto eso que tú llamas lo crítico pues prudente da mucha sentida mucha gente mundial

Voz 12 38:36 como con

Voz 1995 39:01 diez años la huellas tan profunda que hoy ayer todos los medios de comunicación en todos los periódicos total las radios seguimos hablando como si fuera ayer Antonio eh

Voz 3 39:13 sí sí la verdad es que sorprendente y bueno por lo que le toca a la familia hemos emocionante creo que es un reconocimiento

Voz 1995 39:23 general que es bueno negro

Voz 3 39:27 el bajo mi punto de vista hace justicia

Voz 0526 39:31 la figura de Antonio con la letra que más te gusta no no no yo creo que I ninguna Nymburk le

Voz 0460 39:39 el ver yo

Voz 0526 39:41 cuando por ejemplo sacó ya en su día con un hacha Pobla chica ayer ya me parecía incomprensible o sea yo Antonio están otro lado después de de de John realidad quiero las letras de Antonio más que las entiendo es son letras que no tienen que ver necesariamente con el contenido con el discurso que plan Dean ni muchísimo menos Antonio hace una cosa muy especial que era mezclar la fonética en esto se parecería más a lo modernistas como Rubén Darío y tal que era que no buscaban exactamente una descripción costumbrista de lo que estaba ocurriendo ni muchísimo menos sino crear sensación por eso tienen mil lecturas yo todos las letras de antoniano que tienen fundamentalmente es que cada uno cada uno puede interpretar

Voz 18 40:23 hola decía él cuando le preguntaban los fans que quiere decir está letra y él decía que significa para el mundo calla

Voz 7 40:30 esta octavo a veces ni siquiera él sabía era

Voz 3 40:32 poco como los simbolistas franceses un algo

Voz 7 40:36 así sabes

Voz 3 40:37 cada uno tenía una lectura no gurús letreros y creo de tenían algo muy especial que casi casi yo creo que único en en en castellano no quiera que efectivamente frenéticamente forman parte de la música de lo que estamos escuchando sea digamos que que todo tenía una musicalidad

Voz 18 40:57 cuanto más no casi no sí sí

Voz 3 40:59 sea o no había no había nada no hay en sus letras que chirría políticamente no las canciones y eso es muy y eso es muy complicado Mari Evening como era Antonio Carlos

Voz 7 41:11 porque una una persona con esa imaginación ese mundo interior debía ser un niño fascinante no

Voz 3 41:16 sí era un niño muy especial y bueno de alguna manera de niño pues era un poco lo que hubo fue mayor quiero decir al final era una persona muy vehemente común se cualquier cosa que pudiera parecer interesante instantáneamente se volcaba en cuerpo y alma pues hay que le llega un en una época porque el alpinismo y yo día entró en la habitación que tendría doce catorce años se había comprado un equipo de alpinismo y David estaba coronando la puerta del armario de la habitación no pero con todo el equipo los pío le entonces se entregaba a todo lo que gays avivar fascinando

Voz 18 41:57 la última montaña no cantidad de montaña es Alpine

Voz 3 42:02 cómo

Voz 7 42:03 pero vamos que lo mismo en casa en hizo mucha gracia lo que da lo destrozó la cima inexpugnable en el que está muy bien la cosa retórica pero que lo otro

Voz 0526 42:15 el alarmar hay que pagarlo claro yo y luego tiene aquí una especie sea Antonio Carlos se parecen muchísimo se parecen muchísimo y luego además Carlos cosa que no es conocida el ex arquitecto un gran arquitecto dicho sea de paso pero es que además es un gran compositor

Voz 1 42:33 bueno si tú escucha las canciones de Carlos sólo se parecer una cosa

Voz 0526 42:37 que es Antonio tiene grabadas grabadas cien canciones tienes más pero del último ves hace canciones todo el tiempo muy buenas canciones vuelven tocadas muy bien cantada

Voz 7 42:54 pero es es lo tiene ahí cuando te animen Carlos buscamos a un buen guitarrista no Wyoming vamos a escucharlas yo prefiero tener un amigo

Voz 3 43:04 como guitarrista

Voz 7 43:07 me quedo con el primero galo y amigo es un batería si quieres te diez

Voz 1995 43:13 la años han pasado diez años un día después de su muerte Antonio Vega sigue sigue siendo parte fundamental de la memoria emocional de muchos de ustedes y por supuesto de muchos en otros carros Vega Gran Wyoming hecho mil veces compañero escenario compartió también con Basilio Martín muchísimas gracias Basilio Carlos hacer gracia

Voz 7 43:34 Allen dijo Atom para que sepa está lleno no no sabían quién era Antonio Vega tome en más de Marta Sánchez más de Marta Sánchez muchísimas gracias a los no os vayáis especial para seguir

Voz 2 44:06 el encuentro soñados el otoño vivos viaje que dar

Voz 7 51:28 por ejemplo en Madrid

Voz 1995 51:32 cinco mil plazas para treinta mil aspirantes algo algo no sería algo así como un cero coma cero dieciséis por ciento en Galicia ochocientos treinta plazas para casi nueve mil personas llegas poco estás un poco cerca del uno por ciento no llega al uno por ciento

Voz 7 51:48 es como hacer para duplicar tus opciones dinero presentando Tena matando a este viejo truco pero si eres Gallego por ejemplo

Voz 1995 52:04 piensa que tienes un examen por la mañana y otro a mediodía en coches

Voz 7 52:07 son como seis horas más claro gente que hace eso sí sí entré en el coche pero con horarios además bienvenido al mundo ya que los horarios el avión no te cuadran porque no coincide pues un domingo o no hay otra forma que alquilar una bien sí

Voz 1995 52:30 esto es lo que hicieron ayer un grupo de enfermeros y enfermeras para poder presentarse a dos exámenes está alquilaron un avión privado para presentarse en un mismo día en dos ciudades a las mismas oposiciones por la mañana hicieron los exámenes en Madrid

Voz 7 52:45 por la tarde en Pontevedra Mercedes Gómez muy buenos días

Voz 46 52:49 hola buenos días lo conseguí visteis

Voz 7 52:55 vosotros habéis conseguido presentarse al examen

Voz 46 53:00 vale vale no perdamos esa ha sido la el primer pacto

Voz 7 53:06 vale cuando cuando tenis los resultados

Voz 46 53:10 pues mira se ha colocado la plantilla de respuestas correctas que todavía no he mirado y me imagino que Madrid también sabremos si hemos aprobado el examen o no pero no sabremos si hemos conseguido plaza o no todavía saber hasta una postura yo estoy nervioso a año o año

Voz 1995 53:28 a ver Mercedes tiene cuarenta y siete años dieciocho años de experiencia con contratos precarios trabaje la especialidad médico quirúrgica es interina y en tu casa Mercedes lo que buscas es una plaza estable es una situación muy parecida al resto de compañeros verdad

Voz 46 53:42 eh eh yo creo que parecida a todos los compañeros que enfermeros

Voz 1995 53:46 vale como llegáis a la conclusión de que

Voz 0460 53:49 la única solución es poder alquilar un avión eso me interesa muchísimo Mercedes ya fue una cosa prevista calentón fue que esa lista que os había salido bien al examen el avión

Voz 46 54:02 calentó calentón reglamentado no pues saber que eran distintos horarios como bueno en plan coña se hizo el comentario se podría coger eh un helicóptero

Voz 0460 54:14 no estamos tomando algo globo estabais celebrando el examen tomando algo por eso de podríamos coger un helicóptero a mí me huele un poco a caña desde aquí

Voz 46 54:27 si no la gente comentó así yo dedica Hole en a la gente cómo se eleva la pinza y fíjate y al final cuando salió la fecha la hora de del examen de Gaudí y que era factible por mi marido que poco después de puedo hacer si miramos y dijimos sí pero bueno ya veis de una anécdota muy bueno mucha ira vuestro primer disco

Voz 1995 54:48 era la primera vez en el avión privado

Voz 46 54:51 sí evidentemente no es algo que nosotros podamos realizar habitualmente no soy ni la hija de Amancio Ortega

Voz 7 54:58 por el coste

Voz 1995 55:01 por el coste merece la pena osa

Voz 7 55:03 la sale rentable

Voz 0460 55:06 no se puede decir que que que cuesta un avión a cuantos salió

Voz 46 55:13 no no no lo voy a decir porque

Voz 0460 55:16 no interesa a nadie nosotros sí por eso esperamos vosotros se para saber si eso es verdad aquí para que los estudiantes de primero de muro de gente

Voz 46 55:26 es es estupendo o lo digo y mi ascensión ingresado en cuenta pero no

Voz 7 55:31 no pero me ustedes déjame déjame señaló una cosa Mercedes Mercedes

Voz 1995 55:37 mientras hasta preparando estas oposiciones para los que se gasta lo que cueste ella sus compañeros han Aquila un avión para duplicar su soporte

Voz 0460 55:45 esto no es sí

Voz 1995 55:47 Mercedes ha seguido trabajando en una posición que requiere la mayor parte de gente que se presenta a esas oposiciones concretamente sigue trabajando que además en el caso Mercedes como mucha otra gente son padres madres con lo cual tienes que ir trabajando rindiendo con esos turnos que cambian cada semana sin de entonces claro te la juegas al menos a conseguir una plaza fija después de dieciocho años para mejorar un poco tú no va a cambiar radicalmente pero algo sí

Voz 46 56:17 año siguiente hay haberlo intentado previamente no es la única osea muchos años intentándolo previamente osea contó luego no es de ahora yo por ejemplo el año pasado simplemente el año pasado en el Vicente a seis oposiciones hacéis en el año pasado no salió ninguna están pendientes de resolver

Voz 0460 56:38 paso o no tengo sigue presentando por si acaso a mí nadie me ha dicho que tenga una plaza a día de hoy

Voz 1995 56:47 jolines Mercedes como cuando acabó el día más allá del resultado que todavía no conocemos bien

Voz 0460 56:52 me acabo de cuando haya por fin acabáis sí

Voz 1995 56:55 segundo examen todos juntos si estáis ya en

Voz 46 56:57 decir que ayer hasta hace no olvidó cómo se multiplicaba a mí me aquí estaban al desarme no sabía multiplicar

Voz 0460 57:04 eso se lo dimos todo con los párpados no

Voz 46 57:07 es lo que está deseando era llegar a mitad aún a la noche tomando medicación para dormir como llevo meses porque esto más con una nada ha conseguido generar un trastorno del sueño e seguía étnica de cabeza haciéndote osea que quedaban todavía no han logrado desconectar