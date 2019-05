Hoy por Hoy (13/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hora doce

Voz 1018 00:10 las qué buenos días la ministra de Trabajo en funciones Magdalena Valerio reconoce que el registro de horarios de trabajadores obligatorios formalmente desde ayer en todos los ámbitos laborales desde las empleadas de hogar a las grandes multinacionales no está teniendo prácticamente

Voz 2 00:23 por lo que veo Paris en serio ahora Norman se dio para periodo que jurídicamente se denomina CIS dos meses para que las empresas fuesen viendo cómo cada empresa lo iba hacer por lo que veo pues hay empresas estos muy estos muy nuestro eh lo de esperar

Voz 1018 00:40 el último día pero vamos no es novedosa la norma

Voz 2 00:43 la norma lleva en vigor dos meses y bueno pues sencillamente hay que aplicarla

Voz 1018 00:48 el objetivo del decreto ley quedaba esos dos meses de plazo los empleadores para implantar sistemas de control sobre todo evitar abusos en los horarios horas extras ilimitada sino codiciadas a la Seguridad Social pero la realidad es que hemos controles parece que no han implantado en ningún sitio nuevo estamos hablando de lugares muy emblemático Algarbe si por ejemplo en

Voz 1762 01:05 el Congreso de los Diputados donde unos dicen que ese quiere pedir una prórroga al Gobierno para organizarnos sistema que todavía no ha dado tiempo a configurar dudas también en un primer día en el que desde la Inspección de Trabajo no señalan que están recibiendo sobretodo consultas de los gestores y asesores empresariales aunque también con cierta tranquilidad por esas garantías que ha dado el Ministerio de que no se sancionará a nadie en estos primeros momentos sacaré citan que están trabajando para poner en marcha el registro negociando con los representantes de los trabajadores en las grandes empresas Se trata de adaptar los mecanismos de control de jornada que ya hay señalan desde la patronal pero es en las medianas y pequeñas donde hay más dudas con cuestiones como qué pasa si no es posible contar con la firma diaria del trabajador qué hacer con los olvidos y cómo se pueden subsanar sin que parezca que sea trampear con el registro o qué pasa también con los tiempos intermedios de espera hay otras situaciones similares que serán durante años

Voz 1018 01:50 vale gracias Rafa la vida laboral se cruza en el comienzo efectivo de la primera semana de campaña para las municipales autonómicas y europeas del día veintiséis que tiene inició hace también en la configuración de la nueva mayoría parlamentaria en el Congreso Adriana Lastra vicesecretario del PSOE ha admitido aquí en La Ser en Hoy por hoy que su partido no es en partidario de que Vox que tiene veinticuatro escaños tenga representación en la Mesa de la Cámara

Voz 3 02:11 hay cuatro grandes grupos uno de ellos el mío dobla al siguiente y por lo tanto que entendemos es que la Mesa del Congreso tiene que ser pues representativa de esa nueva realidad ni siquiera tendría votos Vox para formar parte de la Mesa del Congreso necesitaría en todo caso que el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos incide este grupo parlamentario de teme Vox nada va a formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 1018 02:35 Pablo Iglesias el líder de Podemos insiste en que su formación política estará en el nuevo Gobierno aunque las negociaciones formales sólo empezarán después de la próxima cita electoral y estoy convencido de que vamos a gobernar juntos va implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones autonómica las emisoras de la SER condenó con el despliegue de debates que nos dejan a esta hora una instantánea en Valencia como representantes de los partidos para las europeas porque la vida autonómica también depende de las decisiones de Estrasburgo Lens

Voz 0141 03:05 la reforma de la Política Agraria Común para que de verdad beneficia a los agricultores defender los intereses comerciales de la Comunitat en los acuerdos con terceros países y presionar para que el presupuesto incluya el Corredor Mediterráneo son algunos de los compromisos adquiridos

Voz 1018 03:17 que dejar de apretar el botón de la austeridad que contó

Voz 4 03:19 no han apretando PP PSOE y Ciudadanos en Europa

Voz 1018 03:22 continuaré actúan coma lobby Valencià denunciante ataca de Sudáfrica eficiente con el Mediterrani para garantizar que Valencia ocupe el lugar que le corresponde ya hemos conseguido que el Corredor Mediterráneo haya quedado incluido en la Red Transeuropea prioritaria de transporte que ahora tenemos que conseguir la financiación europea para concluir no la naranja y los cítricos son algo más que la fruta que produce Valencia yo me siento representado por una naranja por una mandarina por una clementinas incluso a veces por un limón

Voz 0141 03:50 hemos oído a Esther Sanz de Unidas Podemos Jordi Sebastià de Compromís Jordi Cañas de Ciudadanos la socialista Inma Rodríguez Piñero y el popular Esteban González Pons

Voz 1018 03:59 hora doce y cuatro minutos sabían los quedan dos conexiones más la primera como casi todos los lunes desde hace año y medio en Bilbao los pensionistas vascos que no tiran la toalla Óscar Gómez

Voz 1646 04:08 si no es un lunes más el sábado miles de pensionistas se manifestaron en las tres capitales vascas y hoy cientos de ellos vuelven a concentrarse ante el Ayuntamiento de Bilbao para introducir sus demandas en la campaña electoral sobre todo a las europeas advierten que los lobis económicos presionan en toda Europa para privatizar los sistemas de pensiones y piden a todos los partidos que se comprometan a hacerles frente y que defiendan las pensiones públicas tienen en concreto que se anulen las subvenciones y los incentivos fiscales a los planes privados de pensiones como hicieron en las manifestaciones el sábado ni un paso atrás o gobierne quién gobierne en las pensiones defienden vuelven a ser esta mañana las consignas más coreadas en esta concentración aquí en Bilbao guardia

Voz 1018 04:52 la civil celebra el ciento setenta y cinco aniversario de su fundación en un acto que presiden a los reyes en la Plaza de la Armería con los representantes de todos los poderes del Estado Ana Terradillos

Voz 0125 05:01 buenas tardes a punto de comenzar este acto castrense en la plaza artilleros del Palacio Real presidido por los Reyes en y con la presencia del presidente del Gobierno y también de los ministros del Interior y de Defensa ciento setenta y cinco años después de la ratificación de ese decreto para crear una fuerza de orden público de carácter nacional así con plenas competencias ahora mismo la Guardia Civil cuenta con setenta y cinco mil efectivos con competencia plena en el ochenta y cuatro por ciento del territorio nacional y entre las unidades más destacadas sin duda la UCO la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que en los últimos años ha destapado casos de corrupción a nivel nacional también ha resuelto desapariciones de casos muy sonados en la escena española como el caso de Diana Quer o del pequeño Gabriel

Voz 1018 05:47 aquí todavía con Isabel Quintana Carlos Cala Suecia reabre

Voz 0824 05:50 causa contra Julian Assange por un caso de acoso sexual y violación a dos mujeres en dos mil diez causa que se cerró hace dos años por la imposibilidad de hacer avanzar la investigación la fiscal que activará la orden de arresto

Voz 0313 06:00 europea aludido al cambio de circunstancias personales

Voz 0824 06:03 la dos de Wikileaks después de que Ecuador le retirara el asilo a la solidez de las sospechas contra el periodista australiano el jefe

Voz 5 06:09 de la diplomacia de Estados Unidos se reúne hoy en Bruselas con los ministros europeos de Exteriores para hablar sobre Irán Venezuela o Cuba la visita de Mike Pompeo no estaba prevista y después viajará a Rusia para reunirse con Putin

Voz 1646 06:18 barco cargado de armas con bandera saudí atracado en el

Voz 0824 06:21 harto de Santander después de que la presión de activistas proderechos humanos impidieran que llegara un puerto francés está previsto que permanezca allí sólo unas horas el buques de la compañía estatal saudí baje que está inoculó involucrada en la guerra de Yemen

Voz 1018 06:33 esto es algo de lo que tenemos momento grandes que vaya excusa

José luego te escuchan les hacemos fuerza del hombre haya por decreto al es un luego escuchamos un abrazo

Antoni Garrido sí lo pasamos muy mal propone chulas estamos haciendo además ahora además pero además que esto no lo habías escuchado esta no estará acoger así de de sonrisas mi sorpresa bueno pronto la Real Academia de la Lengua para definir la palabra haber no añadirá la acepción encuentro de lunes con Carles Francino para hablar de cosas en la vida que lo doy por cierto estuvimos el martes en Ciudad Real que os escuche

Voz 7 08:26 y nos dieron nos dieron

Voz 8 08:31 una botella de vermú verdad Atom nadaba Nati Hervás que yo le he llevado a casa a una que son Pongesur como es el tema dieron el ingenio según muy bueno pues ser todos estos días se Cinema tiene mujer esté de acuerdo muy bueno está bien seis y quisimos no sabes como nos alegramos verdad que sí

Voz 0313 08:53 que tiene un hombre Pelé grito el loco dice no pero aunque guión tampoco no no tengo que no cuando nos me poner un cóctel que le gusta mucho a Carlos Boyero que se llama como se llama negro ni con yo no lo conocía pero el el fantasma como tantas otras cosas que hace con vermut con un con una gotita de Angostura un poquito de campaña

Voz 1995 09:17 ya está cojonudo está buenísimo ahí sí te digo que un negro ni vale dos también es también es peligroso si más que cabezones divertido lo que hablamos el carrusel es verdad que cuando de repente tienes la oportunidad pasa con la red y como hachas fuera maravilla devolver Si a mí lo que me gustaba era devolver a visitar y entonces recuerdas la esencia misma del carrusel del deporte de la radio de lo que supone de como de como de vibrante en una jornada donde sobre todo se jugaba para abajo hay algunas cosas ya aparecían que estaba muy evidentes desde el minuto uno cuerda es lo maravilloso que es este espectáculo de la dice sí sí sea ayer fuera hoteles

Voz 0313 09:54 la gozada además hubo hubo hubo vaivenes hubo cambios tanto por arriba como como para abajo fíjate el Girona Belén en tres minutos cómo le cambió la vida toda una ciudad que estaba entregada desde el año pasado con el sueño de la primera que está que a mitad de temporada está peleando por estar en Europa el próximo año y que se va de cabeza al a la Segunda División eso cambió en un momento que el Valencia con el Getafe Valencia perdiendo en casa con el Alavés de repente remonta también el Barça mete el gol en el partido de luto en fin fantástica maravilla de verdad

Voz 1995 10:28 volviendo a lo de lo de Girona han hecho eh

Voz 0313 10:32 pues sí pero han perdido ocho partidos seguidos o choques son veinticuatro puntos sea no puedes hacer frente a una caída si sin pagar un precio y el precio va a ser muy duro muy duro marcharse a Segunda pero bueno

Voz 1995 10:47 alguien le tiene que tocar hoy vale esta tarde tienes lo digo por la dificultad cualquier compañero esgrimió sabe que es casi imposible estar tienes a Javier T CSC para hablar de María mucho Gara hace además es un imposible las constantes mensajes de aviación

Voz 0313 11:04 cuando por por artículos que el escribe por cosas que escucha en la radio Thalia yo además a a Javier Cercas Le conocí cuando trabajaba en TV3 con el boom de Soldados de Salamina que viene a a comentar es una una versión que han hecho esto que se llama novela gráfica tirador que se llama José Pablo García que estarán que estará en Málaga bueno es una es una revisión es una resurrección del de la historia es una historia fantástica en nuevos códigos no en enclaves distintas dijo joder parece un tipo muy interesante Javier muy fuera del sí normalmente se los carriles habituales amplia muy extensa si es es es muy escéptico pero está hasta cierto punto asuntillo entrañable de verdad tengo muchas ganas de hablar con él dos Javier es raros oye

Voz 1995 11:50 Cercas y Sardá sea tenemos que el robo de niños cierto

Voz 0313 11:54 latir el tío con sus cosas

Voz 1995 11:56 fíjate eso es una buena idea ves pues tienes muy buenas

Voz 0313 11:59 bueno en el creador de La Ventana hoy tendremos al creador de La Ventana

Voz 1995 12:02 cierto fíjate y acercas cuando tenía el viernes en Santa Cruz de Tenerife si este viernes viajamos extra estamos Santa Cruz

Voz 0313 12:11 los ochenta y cinco años de Radio Club Tenerife

Kabila que está dinero que me encantan o sea que tuvimos en Medina del Campo en el un abrazo al amigo que vean hemos pasado de Barack en fin empiece una una gran semana de radio luego te escuchamos Carlos muy bien porque habrá muchos

Voz 1995 17:37 Pontones garita y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día después de seguir buscando a sus verdaderos oponentes llegará Pablo Casado a la conclusión de que el verdadero enemigo del PP es su propio discurso de nuevo posicionamiento errático del Partido Popular sobre todo en la Comunidad de Madrid con declaraciones y propuestas fuera de lugar podemos calificarlas como allí usos y costumbres y hablando de políticas ganadoras cuál será la defensa del abogado de Cristiano Ronaldo a Cristina Cifuentes recientemente fichado por la expresidenta de Madrid decir que le tienen manía porque rica guapa y la mejor en todo lo que hace dicen que deberían colocar ese tobogán de Estepona en el balcón de Génova para una vez conocido los resultados de las elecciones el veintiséis de mayo se garantice la renovación del partido después de las largas vacaciones del Real Madrid en la Liga deberían empezar la pretemporada la semana que viene justo cuando los demás la termina entre los estrenos más esperados del verano llegará Griezmann la decisión segunda parte como debería llamarse esa película Regreso al futuro Aterriza como puedas La princesa prometida nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis con Pepa Bueno se quedan ahora con la mejor programación posible la de nuestros compañeros y compañeras en la red de emisoras de la Cadena SER hasta mañana un beso