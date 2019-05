Hoy por Hoy (14/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias en resumen de la actualidad de esta mañana de martes con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 1657 00:10 los días Toni el ministro de Exteriores en funciones acaba de referirse la retirada de una fragata española de la misión conjunta con Estados Unidos en el Golfo Pérsico retirada por la tensión creciente con Irán ha dicho Josep Borrell que es una situación complicada pero que España está analizando con tranquilidad se ha referido también un desayuno en Madrid ala situación en Venezuela o a la guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha dicho Rafa Panadero buenos días

Voz 2 00:35 buenos días el ministro ha recordado que está en funciones no ha querido por tanto entrar en arenas movedizas a hablar de Irán aunque sí ha criticado la ruptura unilateral del pacto nuclear por parte de Estados Unidos problemas asumió con total naturalidad la presencia de fuerzas de la seguridad venezolano frente a la Embajada de España dado que dentro tenemos a un destacado líder opositor ha dicho que ha escapado del arresto domiciliario

Voz 3 00:56 porque me parece más normal de las cosas no parte del lógico que haya fuera de la embajada

Voz 1995 01:03 una presencia policial de

Voz 3 01:05 desde el régimen no sería raro que no la quiero la hubiera

Voz 2 01:10 ver por ya que la puerta no pasa nada en cuanto a la guerra comercial entre Washington y Pekín Borrell advierte de que es un desastre para todo el mundo y lamenta que la Unión Europea haya tardado tanto en dar a China la importancia que tiene

Voz 1645 01:22 en nuestro país en el juicio del proceso independentista uno de los testigos representante de un sindicato educativo reconocido por ejemplo que formó parte de una iniciativa que tenía como objetivo que los colegios se mantuvieran abiertos como centros de votación durante el referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 4 01:37 vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días Ramon Font ha reconocido que la iniciativas con las ofertas tenía por objetivo evitar el cierre de los colegios electorales en uno de octubre pero ha tardado varios minutos en contestar si pidieron o no permiso para hacerlo

Voz 1995 01:49 esto tiene consecuencias legales y usted nos hace perder el tiempo

Voz 4 01:52 el bolos iba a Bosé Diallo frecuentemente pues multitud de actividades abrimos el centro sin permiso está siendo una mañana bronca al presidente del tribunal Manuel Marchena discutido con todos los testigos por leer un guión por ejemplo para hablar de la fiebre que tenían el uno de octubre o por querer declarar en catalán

Voz 1645 02:09 gracias Alberto nuevo recado interno la gestión que está haciendo Pablo Casado al frente del Partido Popular la crítica viene hoy desde Cataluña Xavier García Albiol que es candidato a la alcaldía de Badalona cree que Casado llevó a cabo una estrategia equivocada para las elecciones generales declaraciones

Voz 0522 02:23 el a la SER en Cataluña luego recaudador Mayka Navarro

Voz 0931 02:25 yo creo que en términos generales la estrategia no fue la correcta no fue la que tocaba nos alejamos o dio la impresión que el PP se alejaba de su espacio natural el centro derecha hablamos demasiado de partidos que están muy a la derecha de nosotros en vez de explicar nuestro proyecto España igual que Cataluña se gobierna desde la central

Voz 5 02:41 el Gobierno de salas y sumamos que

Voz 1434 03:07 la justicia investiga cuatro policías de Fuenlabrada por abuso de autoridad y agresiones a un chico marroquí al que redujeron cuando cruzaba con un patinete eléctrico por un paso de peatones la presunta agresión fue grabada en vídeo los agentes denunciaron primero al chico que respondió después con otra denuncia SER Madrid Sur David Calleja este lunes estaba previsto

Voz 0049 03:25 juicio rápido contra el joven detenido el pasado martes en Fuenlabrada tras una discusión con agentes de Policía Municipal pero no se ha llegado a celebrar debido a que el propio joven ha presentado también denuncia contra los policías locales por presunto abuso policial durante su detención y los hechos se transforman en diligencias previas de esta forma el Juzgado de Instrucción número seis de la localidad inicia e investigación por los hechos y los agentes policiales implicados tendrán consideración de investigados por su parte desde la Red Española de inmigración que ha asumido la defensa judicial del joven reclaman al Ayuntamiento que paralice la investigación que abrió la semana pasada

Voz 1434 03:59 de la campaña electoral la candidata de Vox a la Comunidad participa esta mañana en la celebración por el Día Internacional de las Familias que se está celebrando en el Congreso este año centrada en la acción climática aunque Rocío Monasterio preferido hacer una defensa de la familia tradicional con madre compadre

Voz 6 04:14 tenemos una crisis demográfica brutal necesitamos que nazcan más niños es animen a tener un niño más nosotros queremos tener a nuestras ciudades nuestros parques llenos de niños y protegemos el concepto de familia la familia de espejos educa a los niños la familia con padre y madre y haremos todo lo posible para que ese vínculo eh bueno pues se proteja se mantenga

hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:37 esto importante el setenta y siete coma cinco por ciento de quienes empiecen una entrevista utilizando un porcentaje se lo inventa

Voz 10 05:47 Eduardo Sáenz de Cabezón muy buenos días

Voz 1995 05:49 muy buenos días qué hacemos con la estadística pues con la estadística la usamos mal realmente el rato claro nos hemos dado mal y eso que las de los ránking es una maravilla que nos permite entender muchas cosas fama empezamos mal eh pero pero que no lo es el titular la estadística es una maravilla arruina cualquier entrevista buenos si no sois fans de la Junta de la estadística es confiar en ella

Voz 0522 06:14 si está bien hecha sí es una ayuda de hecho yo creo que esa mala prensa que tiene la estadística es bastante perjudicial muchas cosas porque de hecho tenemos muchos los medicamentos que tenemos son porque sean hecho buenas estadísticas en los estudios de laboratorio muchos de los avances tecnológicos que tenemos son porque la estadística se utiliza para eso lo que ocurre es que muchas veces cuando la estadística se aplica a asuntos en los que la ideología está metida pues entonces con con la Iglesia o con quién sea

Voz 1995 06:45 con Tezanos se dice que él con el mosto con las mismas Eduardo no seré cabezones científico matemático investigador profesor recientemente se ha convertido en el nuevo divulgador científico de referencia a la televisión española quizá haya leído su libro que lleva por la décima edición sí puede que sea uno de los siete cientos mil suscriptores de su canal de Youtube Icon un poco de suerte habrán asistido a alguno de sus conferencias alguno de sus monólogos y si esto no es suficiente podrán verle los unas por la noche al frente del espacio científico de la dos de Televisión Española llamado órbita laica lo era

Voz 11 07:22 poder estar aquí presentando la quinta temporada

Voz 12 07:25 de órbita Laica nueva temporada

Voz 11 07:27 nuevo decorado nuevos sin maravillosos colaboradores colaboradora

Voz 0522 07:31 entrevistas alucinantes demostraciones espectaculares comenzadas

Voz 1995 07:36 es un nuevo camino madre Anne está siendo la

Voz 0522 07:39 una maravilla me han encantado de participar en órbita la beca me encanta porque ser hemos sabido hasta junio en antena eh estoy aprendo muchísimo de ciencia de mí mismo digamos Si del mundo de la comunicación que me apasiona

Voz 1995 07:52 quizás más mucho el humor como como camino como vehículo como le da como ayuda en cuanto al aludes Serafín desde el punto de vista científico límites el humor científico

Voz 0522 08:05 yo creo que tan hay tanto en M3 en tanto en cuanto lo sabía ver en el humor no que que bueno es un tema que ahora sí que que no sé si tocado con con quién hemos topado es un tema sensible ahora mismo lo del humor

Voz 1995 08:18 hemos científico negro existe existe es verdes científicos

Voz 0522 08:24 el tema chistes verdes yo creo que debe haber chistes verdes científicos pero

Voz 1995 08:31 en

Voz 0522 08:32 es curioso que el humor y la ciencia tienen mucho que ver porque de alguna forma son establecer conexiones que en principio parece que no están hechas para

Voz 1995 08:39 para estar conectadas el humor inteligente vamos a ver qué nos cuentan una y otra vez que la matemáticas el futuro que si queremos que nuestros hijos serán en bien la vida Hay tengan todo lo que necesitan tienen tienen que estudiar matemática tú precisamente defiende esa inteligencia matemática pero explícame porque las matemáticas nos serán libres

Voz 0522 09:01 manipulables en principio una personas menos manipulable cuando es más crítica con los datos con la información que recibe y cuando es capaz de hacer un un razonamiento apasionado y a veces también libre de pasión no a partir de los datos de la información que recibe hilos matemático Nos entrenamos mucho para eso o las matemáticas noventa gran mucho para eso te vayas a dedicar a las matemáticas o no ser capaz de analizar un problema dividirlo en sus parte ser capaz de de tomar una estrategia también ser capaz de tener las herramientas básicas que te permiten por ejemplo ha analizado una estadística de forma de forma correcta o analizar la información que nos ofrece

Voz 1995 09:41 la vida general que nos rodea pero yo te veo abatible otros programas escucho sus libros y a gente como tú hirió pura pasión pura emoción en algo que aparentemente justos todo lo lo lo puesto no es es uno de los problemas que cuando luego llegamos a la realidad de Matemática Aplicada yo con mi cuaderno sólo mucha pasión en no tiene

Voz 0522 10:03 claro porque yo creo que seguramente ocurre que le el prácticamente el único contacto que tenemos la mayoría de la gente con las matemáticas es la matemática colar la matemáticas colas yo creo que muchas veces ocurre que que no recibimos contextualizada no no tiene que ver con nada nuestro cuaderno de ejercicios de divisiones bueno tiene que ver con nada más que con nuestro cuaderno dieciocho dimisiones nos falta esa especie de conexión con el resto de la realidad pero cuando uno la ve yo me lo estoy encontrando ahora que tengo un poco de acceso a mucha gente no Hole sí que despierta pasión no interés por sorpresa porque te das cuenta de que ponerte retos intelectuales soporten o ponerte retos de cualquier tipo es algo que nos pone que nos gusta que no satisface además

Voz 1995 10:48 desde luego que Alfredo Pérez Rubalcaba tristemente desaparecido hace unos días era profesor de titular de Química Orgánica además dejó la política y se dedicó a ello Angela Merkel es doctora en física pero hay muy pocos hemos estado buscando hay muy pocos casos de políticos con una formación científica relevante más allá de lo creo que estaríamos todos en el colegio en BUP COU en lo que se nos echa un poco de menos a la largo de ciencia en en esos órganos de de de poder

Voz 0522 11:17 yo lo he hecho en menos lo echo de menos tradicionalmente no por suerte ahora que no es costumbre en este país tenemos un Ministerio de Ciencia tenemos gente formada científicamente ya en la gestión de la ciencia yo creo que es algo que nos puede ayudar no sé si precisamente en los puestos directivos solo o en los puestos de más relevancia políticos aunque también

Voz 1995 11:37 sí yo creo que sí porque tú hablabas ya sobre el pensamiento crítico la idea de que forjar tu mente en una función matemática te va a ayudar a poner todo en duda hay al menos utilizar eso para cuestionarlo al menos luego ya veremos cuál es el resultado yo creo que eso es muy positivo gente que toma decisiones todos los días sobre la vida de los demás es muy positivo

Voz 0522 11:58 pues muy positiva yo que va ahora por ejemplo en las universidades hay un porcentaje extraordinariamente alto de matemáticos como rectores en las no sean españolas miel

Voz 1995 12:06 el caso más llamativo

Voz 0522 12:08 creo que he tenido más contacto fue el que fue alcalde de Medellín en Colombia hay gobernador luego Antioquia que es Andrés Fajardo que transformó esa ciudad él es un doctor en lógica matemática de los toros no

Voz 1995 12:19 tú cuando es entrar este estudio que has visto un montón de teles en marcha sueco que tú cómo explicas tu mente científica vale me haga una configuración espacial estos con utilizas tu mente matemática y científica

Voz 0522 12:33 en el día a día en el día a día hombre no ha no anda obsesionado que ya me gustaría porque yo creo que las obsesiones también valoradas de Ana Ustari hay obsesionado con mis cuentas pero sí es verdad que en mi en mi planificación diaria de horarios yo pongo un ejemplo muy tonto que es cuando uno va cuando uno va al supermercado y eligen que cola se va a situar ahí pues hay estudios matemáticos que dice mira hasta el mejor que he estado este este tipo emocionalmente es mejor y uno lo ha leído lo tiene en cuenta que a veces me manejo con esas eso

Voz 1995 13:06 hilo el tres por dos que yo creo que te engañando al rato dos echa la cuenta era era era eso que como que tres puertas voy a echar la cuenta es uno de la cola tenemos que tenemos que llega en el mercado una tarde estas a él

Voz 0522 13:20 muchas mates en eso premura Tito glamour buenos días

Voz 1995 13:24 tenemos muchas cosas en las que hablar contigo aspire a entender algunas de ellas así que vamos a hacer una pequeña todo esa enseguida volvemos a echar cuentas

Voz 3 13:32 no Toni Garrido

Voz 1 15:44 muy bueno tienes que empieza hoy por hoy soy Iñaki Juan acuerdo como yo a todo aquello

Voz 9 15:53 gracias por escucharnos este Gabilondo era pequeño hoy Rubio pan

Voz 3 18:49 Toni Garrido

Voz 1995 18:50 Eduardo Sáenz de Cabezón tiene una doble vida chico de día presentador de televisión de no sé que cualquier ya que le falta al menos un par de vidas más es desconozco los porcentajes matemático cuenta cuentos profesora Lenguajes y Sistemas Informáticos lo vista autor del libro Inteligencia matemática tiene un canal de Youtube donde hay setecientas mil personas que no sabemos muy bien por qué qué les siguen todas partes acaba de tomar el testigo después de Valle Jiménez Ángel Martín del programa de ciencia de la dos de Televisión Española orbita Laika buenos días en unos días los porcentajes llegan los porcentajes de los Charles audiencia van bien los la estadística iba contigo

Voz 5 19:30 va va mejorando la la Audiencia da más subiendo en el programa de ayer fue nuestro récord de la temporada

Voz 1995 19:38 cuando te dan los datos tú como matemático dices como un veintisiete con cuatro de

Voz 0522 19:43 el dividir yo si se dividir digo vamos a ver si este es el porcentaje con cuántas maquinitas hacen

Voz 1995 19:49 cuántos hubo aquí quito pongo

Voz 0522 19:51 no es que me encanta analizar Sarkozy

Voz 1995 19:55 y no sólo eso también acudir a sitios donde tiene que explicar que Costas hace esto es en una charla tête

Voz 0522 20:02 seguramente has dicho han dicho alguna vez que un diamante es para siempre verdad a depende lo que uno entienda por siempre un teorema siempre

Voz 28 20:11 el teorema de Pitágoras

Voz 0522 20:13 el teorema de Pitágoras eso es verdad aunque haya muerto Pitágoras te lo digo yo aunque se hunda el mundo el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad allá donde se junten un par de catetos y una buena disputen USA

Voz 1 20:27 pero ahora el mar vida a tope lleva un millón y medio

Voz 1995 20:32 citó como te explicas que alguien en su sano juicio que era reírse escuchando el teorema de Pitágoras

Voz 0522 20:39 me explico que alguien en su sano juicio quiero hacer que lo que no me explico es que haya un millón de personas en su sano juicio esos gestos comenzar que va siempre cuente volveríamos que es estadística

Voz 1995 20:49 hoy se está celebrando por cierto en la final española de Fame Lab el concurso de monólogos científicos del que tú fuiste su primer ganador hace siete años

Voz 0522 20:55 eso es el primer ganador del Fame bla en España fue a partir de ahí como un empujón a salida muchísimos lugares porque yo no sabía que existía en todas estas cosas de de la divulgación que se hacía todo esto todo este tipo de presencia de los científicos por ahí estoy maravillado

Voz 1995 21:11 desde luego como gran parte del trabajo iba es casi casi inherente al cargo gran parte el trabajo de las ciencias contar qué es lo que uno está que es lo que no está haciendo a veces tiene que ser muy difícil

Voz 0522 21:25 es difícil a veces porque hay muchas cosas que son técnicas no la ciencia a partir de principios del siglo XX empezó a generar un lenguaje propio generar unas formas de de comunicación propias pero desde luego a mí me parece que la ciencia no solamente a las forma parte de la cultura y es más yo creo que si la cultura de alguna forma más difícil dicen y la cultura no preste de alguna forma es la auto imagen que la sociedad tiene sí misma ola la forma de expresar la propia identidad la identidad que tenemos eh es científica o por lo menos es científica y tecnológica la nuestra cultura actual por tanto yo creo que la ciencia debe formar parte de esa reflexión sobre quiénes somos

Voz 1995 22:00 sí ha cambiado algo la imagen que tenemos de los científicos con una bata blanca solos Colón el tipo de protección en la cara para manejar líquidos porque ahora no sé si la palabra está de moda pero bueno los científicos se en Calais estamos además

Voz 0522 22:21 los matemáticos en concreto eh estabas estamos así como de moda actual si yo creo que ha cambiado por una parte porque nos hemos acercado a gente digamos ya y la agentes acercado también digamos que la ciencia forma más parte de la conversación llano científico no es ese héroe aislado

Voz 1995 22:36 tras que también seguro que las series han tenido algo que ver

Voz 1 22:40 Big Bang Theory ahí está el neutrinos que me falta diez de mi disfrazado de carga no balancear la verdad a mi suba atómico a mí

Voz 9 22:48 Silicon Valley Silicon Valley es la cuna de la innovación hay un modo de comprensión que tiene revoluciones cosas

Voz 1995 22:54 algo Breaking bad protagonizada por un científico que como tú tiene una doble vida

Voz 9 23:01 yo no tengo ni la tienes

Voz 1995 23:04 sí hay mucho porque me refiero

Voz 0522 23:07 las seis ha hecho mucho y a mí además las caras no me encantan yo me acuerdo la primera vez que yo vi eh Big Bang Theory estaba cree está en un avión yendo a un congreso de matemáticas

Voz 9 23:17 vi aquello digo esto esto esto Spanair

Voz 1995 23:20 a ver qué dicen tú de los tópicos parados que un matemático yendo a congresos matemáticas un avión vea empiece a ver Eton

Voz 1 23:30 porque eran desvela Robles

Voz 5 23:32 estuve los tópicos de lo tópico pero yo yo yo creo sinceramente que es la que es la madre de todas la ciencia no sé por qué digo antes que la matemática moderna esencia Craig os habla del misticismo de de los números lo exigía este viene te muy muy lejos seriamente no

Voz 0522 23:51 sí sí al principio de la civilización está la matemática desde hay una una cierta teoría o por lo menos lo que lo que el la historia va diciendo cómo empezamos a escribir es porque empezamos primero a contar describir escribir los números y a partir de ahí se generó en la escritura en Mesopotamia todas las culturas han tenido una base matemática porque esencialmente las tres Diego las tres cosas que hacemos los matemáticos por muy sofisticadas que sean que son contar ordenar y medir es esencialmente lo que hacemos para relacionarnos con naturaleza

Voz 5 24:21 pero la gente se puede reducir todo número así puede explicar todo clama

Voz 0522 24:29 es verano y menos mal que no muchas veces queremos reducir las cosas que hemos reducir demasiadas cosas a números y esto ahora está empezando a traer problemas eh eh porque tenemos una presencia que no sé hasta qué punto somos consciente de ella de los algoritmos en nuestras vidas yo creo que se nos están metiendo en lugares donde a lo mejor no debería

Voz 1995 24:47 meterse en casa en el teléfono nuestra vida además el algoritmo de mi que yo has dicho has mencionó a Mesopotamia fíjate que nos hemos ido rápidamente de la algoritmo de el iPhone a Mesopotamia pero como tuvo que ser ese primer hombre que empezó a contar el primero que dijo bueno primero que contó has pensabas le vino bien para decir mía

Voz 0522 25:10 esos son más que nosotros vámonos

Voz 4 25:13 de los otros sumó más que vamos a por ello

Voz 1995 25:16 sí si los dioses están con nosotros y somos más sí sí somos menos no y en cuanto a las referencias nosotras ahora ya los matemáticos Andrés Velencoso Messi matemáticos poco estáis al nivel que la tenemos en este en España tenemos divulgadores de primer nivel siempre aparece uno atrás en el tiempo que formó a una generación la nuestra que es Félix Rodríguez de la Fuente naturalistas

Voz 29 25:41 concretamente los psicólogos aconsejan

Voz 1995 25:44 van a recoger

Voz 29 25:46 sí hay unos moritos dibujos geométricos

Voz 1995 25:49 esa pausa esa forma de hablar que aparece también de otra manera en otro icono pop Eduard Punset

Voz 30 25:55 Pascual Leone regresa al programa para ahondar más en este fascinante

Voz 1995 26:02 vale

Voz 30 26:04 qué las explicaciones

Voz 1995 26:06 Correa una figura el día del divulgador científico como ejemplo para los sajones es muy atrás acción Ésta es la voz de cal Sagan en

Voz 7 26:16 en opinión do desprenden

Voz 1995 26:24 que el maravilloso los curso de es más una mota de polvo una vida universo el testigo lo tomó recientemente de Cosmos programa gran serie de Carl Sagan lo tomó Neil de Grace Tyson

Voz 31 26:38 con agua el sonoro Hearst

Voz 1995 26:42 veis Faces White por hacéis dado mucho Reino Unido tienen una gran voz de David Attenborough obtuvo

Voz 13 26:56 sabes lo que Chuck Berry

Voz 1995 27:01 hasta hace poco que en España cuando escuchaba a USA David Attenborough doblado al castellano solía ser con la voz del gran José María del Río en a descubrir

Voz 32 27:09 ya el húmedo suelo de la jungla parece no albergar miga alguna

Voz 1 27:15 a menudo la única señal de vida son estos

Voz 1995 27:18 su último trabajo una serie Netflix nuestro planeta alguien ha tenido la felicidad de elegir para el doblaje español no muy distinta es una persona muy conocida vamos a Sir es capaz de reconocerla Eduardo vamos a ponerlo yo tardé un rato eh

Voz 33 27:35 Agua dulce todos los seres vivos terrestres animales soplando dependen de mucha aún así sólo el uno está

Voz 1995 27:52 escucha poco más de ese ejercicio en casa

Voz 33 27:55 animales soplando dependen de ella aún así sólo el uno

Voz 1995 28:06 Penélope Cruz la voz de la nada tú vas ensayando vas has empezado ya a leer lento en casa

Voz 0522 28:16 me gusta por ejemplo a mí que me gusta mucho leer poesía siempre en voz alta siempre desde niño porque me parece que a veces se lo que seamos loco no me parece como que está hecha para que para eso está chupado eh para poder exterior interior exterior destacan

Voz 34 28:36 denuncia ritmo en el acuerdo

Voz 1995 28:39 la necesario tu tu es luego pero lo haces tú tú no sé yo te lo digo yo tuve supongo más rápido en general

Voz 0522 28:47 no sé si siempre me no sé si siempre me gusta eh porque también muchas veces que cuento cuentos por ahí a veces me gusta más jugar con esa dinámica de la prosodia vamos a decirlo con palabras así pedantes no con mantener el ritmo mantener la pausa mantener silencio y a veces Youtube el envío de tres minutos no te deja eso eh pone un poco nervioso a veces

Voz 1995 29:08 sí Kike que piden tus fans y tus followers antes eran alumnos pero ahora ya

Voz 0522 29:17 pues que me resulta sorprendente para mí me gusta claro que como hemos dicho analizar siempre las cosas no yo estoy analizando como que los vídeos los temas que más eh funcionan son aquellos de los que tuvo luego puedes presumir presumir con tus colegas de facultad porque algunos vídeos en los que tú puedes presumir con tus colegas de facultad sobre dividir entre cero o la declaración de que pie irracional ese tipo de cosas o con los que puedes presumir con tus colegas de bar como hablábamos de de la fila al supermercado o cómo sale mejor pagar una y cada cual paga lo suyo o pagamos dividimos la cuenta

Voz 1995 29:52 cuéntanos cómo

Voz 0522 29:55 la respuesta sale más barato pagar cada uno lo suyo sí porque cuando se dividirá cuenta Si tú tienes un plato de pongan ofrecer diez euros gol de veinte bueno así repararlo yo no me merece la pena pagar el doble pero somos ocho va a ser un euro y pico de P diferencia Nos conviene con que haya cinco seis que piensen así pues de pagar diez pasamos a pagar quince todos entonces uno se corta más dijimos

Voz 1995 30:19 qué qué lista es la gente lista se eh no está para ir a cenar aquí Eduardo cómo cómo hacerlo entonces eso es son los que más triunfen

Voz 0522 30:28 los besos más triunfan porque yo creo que son con los que luego tú te puedes LEAR de que sabes es muy aplicables bueno el bardo favorito es mínimo de favorito ahora mismo es el XXVII voy cambiando eh

Voz 1995 30:39 de qué hablar Loterías pero tenista

Voz 0522 30:43 no sé si me va a servir el XXVII lo tengo porque dos más tres más cuatro más cinco coma seis más siete

Voz 1995 30:46 es Veintisiete me parece bonito de verdad tiene su número favorito se lo voy cambiando eh tú también lo tiene siete pero por siete penas siete tres cinco siete y el tres y el siete es eterna lo viento ancianas y la luz que estaba pues a ver aquí nada

Voz 19 31:11 por eso

Voz 1995 31:13 bueno claro esas declaraciones un tipo apasionado ahí tenemos la sensación que lo sería da igual lo que te dedicara que sería iguale pasear por lo menos es matemático y muchas otras cosas divulgador muy eficaz en nuestro país les invitamos además a que los check tienen su canal en Youtube o tomen el libro Inteligencia matemática que es muy interesante que vean órbita Haika

Voz 1 31:33 el lunes a las diez y diez en La dos de Televisión Española Eduardo emplazaron otra imagen en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 34:10 cadena SER Cadena SER como tokiotas retiro cadenas

Voz 38 34:15 libro de poner y lo volvió porque tú

Voz 1995 37:02 frontones garito los ten

Voz 42 37:06 y sí

Voz 1995 37:09 se han olvidado los setenta que fue de los setenta la nostalgia en los ochenta todo lo que vemos estos días incluso de los noventa cayera actuaron en Madrid con mucho éxito de crítica y público los Backstreet Boys y también es así que yo también me asusta

Voz 5 37:26 bueno pero qué paso con voy a los hombres

Voz 1995 37:33 ayer fue de los setenta sabía que ha sido muy buenos días

Voz 0522 37:36 hola qué tal buenos días Chevy es periodistas escritor

Voz 1995 37:39 fotógrafo editor documentalista hoy viene gente de muchas cosas ha dirigido y han izado las series de televisión los años el lodo camino de la libertad eso los primeros treinta años la democracia española ha repasado su infancia y la de muchos otros con libros como Los niños de Franco los niños de Hebei ahora viene con un libro supera todo color es cómo había que hacerlo antes que él los setenta que fue de los setenta y esa es la pregunta ACB que fue de los setenta

Voz 4 38:07 yo creo que parte de lo que sucedió en una época de cambio de muchos cambios sociales morales políticos etcétera ha quedado relegado y ha quedado eh poco a la historia porque es hacen todo todo el recuerdo en lo en lo que fue el cambio político que obviamente fue muy relevante en este país pero no solamente esto antes de este cambio político hubieron otros cambios en la sociedad y sobre todo en la gente joven que ya eran eran vírgenes de la posguerra en este sentido de querían experimentar querían probar cosas nuevas tener una rebeldía que hizo que eso experimentarán lograran que se produjera muchos cambios en la sociedad

Voz 1995 38:47 vamos a hacer una cosa los años setenta desde muchas veces podemos analizar desde muchas perspectivas lo vamos a hacer pero una que es la musical los años setenta

Voz 18 38:58 fueron un gran gran gran gran

Voz 1995 39:01 fue un gran fenómeno cuantas crearon decenas y decenas de canciones de grupos con una sola canción conocía ya menos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque vamos a probar su conocimiento sobre la música de los setenta a ser esos Wanjiru buenas vale porque sabemos que bueno lo hacha bien lo que le ponían en los setenta era esta canción de Charles Gaines BOR

Voz 43 39:25 los guardé

Voz 1995 39:26 que sonaba luego hice el de Malú mal pero fíjate con esta canción en los setenta y ocho eh

Voz 4 39:38 bueno fue muy curioso el tema es decir que esa canción preciosa hay que siguen siendo bueno histórica de su punto de vista musical sea malogrado mucho porque se ha popularizado es autorizado en contextos no

Voz 0522 39:51 pendientes son musicales este este tema

Voz 4 39:54 salió en el sesenta y nueve en un disco que se que era tenía un tema que Larsson sostener a nadie Gòtic muy bien buscado posesiones Burke era un crack mi mito personal la música Eden Birkin este tema lo había grabado previamente y que era muy forro nada Nos que con Brigitte Bardot Birkin Sabino hacer una versión que fue la que hizo famosa sesenta y nueve y la censura española debió pensar que esta chica los suspiros eran una especie de versión francesa el cante

Voz 1995 40:25 cuando así paso coló y no no era eso no

Voz 4 40:29 porque luego era más explícito pero como aquí tampoco se dominaban los idiomas pues bueno acá canción coló hasta que el Vaticano a nivel mundial la la reprendió hoy obligó a algunos países a que retirara el disco porque hizo un comunicado diciendo queda vergonzoso exactamente

Voz 1995 40:46 si se convirtió en la gran campaña de publicidad global que ahora le vendría muy bien ama aluma por ejemplo si el Vaticano un puntito los cuatro no se puede que esos hablar del amor libre ya vendría muy bien a tuviera que los sesenta Fueron años muy eclécticos porque por la mañana convivía una canción como la que estamos escuchando ahora con este otro cántico

Voz 44 41:08 es que

Voz 1 41:12 Pedro pones la radio si tenía suerte te invitaban a que sonaba

Voz 1995 41:26 total dorada de los tablaos a las salas de fiesta hemos perdido mucho mucho cuando dejamos de llamarlas boites veinte quejas de de llamarlas las boites

Voz 4 41:47 por qué empezó pienso la moda la moda no el anglicismo entro y pisó el para el francés no y degeneración digamos aquí en España sospechó

Voz 13 41:58 eso era muy raro que sostuvo de inglés en el colegio en esto

Voz 4 42:02 entonces a partir dos setenta empezó ya a entrar con mucha más fuerza el inglés relegando al francés yo creo que lo de que quedó discoteca también es francesa finalmente de fiestas cada muy antiguo sí que

Voz 1995 42:16 bueno pero a la sala de fiestas es precioso quiere tener una sala de fiestas más a la enorme para para hacer fiestas bueno serán años complicados porque convivía la señora franquista haya convertido M

Voz 8 42:32 B

Voz 45 42:34 a los católicos apostólicos romanos

Voz 1995 42:37 esto convivía con la protesta política

Voz 1 42:45 justo

Voz 1995 42:46 década bueno pues tuvo un abrupto final españoles

Voz 46 42:51 cinco han muerto el hombre de excepción que ante Dios y ante la Historia

Voz 0522 42:58 ya asumió la inmensa responde

Voz 46 43:00 habilidad del más hectáreas el setenta

Voz 1995 43:03 fíjate Se funda el país dieciséis El Periódico de Cataluña la revista Cambio dieciséis Interviú el Grupo Zeta donde tú trabajadas se vendieron trescientos cincuenta mil ejemplares del número de Marisol en pelotas en la en la portada una cifra que está todavía estaba por superarse en la tele se emitía esto

Voz 1 43:22 había una vez tres muchachita que fueron a la academia de policía

Voz 1995 43:27 la revista Live el Icub francés sacó desnuda Farrah Fawcett una de las protagonistas sabes cuántos ejemplares se vendieron de una sola revista Tom Kean en dos mil ejemplares medio millón de ejemplares de la revista con Farrah Fawcett en bolas esto ya no llevar estas cifras ya no se alcanzará el gusto

Voz 4 43:47 eh

Voz 1995 43:48 no eso era caro desde la perspectiva del mito tú de ahora la sexualidad de la mujer exagerada esto ahora lo vemos con otros ojos yo creo que afortunadamente muy distintos Chávez

Voz 4 44:00 sí pero sabes que explican en el libro que fue la fue esta la portada Farrah Fawcett da era un montaje

Voz 1995 44:07 era montaje no era ya no no no hará un montaje me encanta

Voz 4 44:10 a mí precisamente porque hacía montajes de para las portadas del jueves y otras revistas y tal y me dijeron hombre vamos a hacer una una historia y luego la semana siguiente explicaremos que esto era como se los españoles querrían

Voz 1995 44:24 sí sí

Voz 4 44:25 porque esos aquella época la prensa era muy salvaje en el grupo intermedio bueno al Grupo Zeta que intervenir tal se probaban cosas muy delirantes no pero era también la explosión de la novedad la oportunidad de hacer cosas que hasta aquel momento habían estado antes de mandar

Voz 1995 44:41 Nos denunciaron no no hubo ningún problema

Voz 4 44:43 esta vez no no

Voz 1995 44:46 qué tiempos aquellos que tiempos porque la publicidad esto no sé no sé qué diríamos esto sonará hoy en la radio

Voz 31 44:54 que a ti te toca el trabajo de la casa yo aunque a veces lo intente

Voz 0522 44:59 tampoco por lo menos que note

Voz 31 45:01 Gasquet levantarte cada vez a preparar el café

Voz 1995 45:05 por lo menos que no tengas el comentarte cada vez a preparar de cateto en este país donde vivíamos de existía en conceptos como el de cerveza oro

Voz 47 45:24 esta vez calor desde la que desde fuera del norte

Voz 1995 45:28 en esta sociedad que aspiraba calentar su casa en una estufa de calor envolvente

Voz 48 45:33 los tipo amiga esta caliente los pies a la cabeza porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente guagua con Bután

Voz 49 45:44 es el piquete Bután en Mestalla cuánta agua calentita Miri imputa a nuevo butano querrán

Voz 1995 45:53 voy analizando algunas de las cosas que cuenta en el libro El en los datos son fin deberíamos estar contentos por todo lo que ha evolucionado este país en mil novecientos setenta y nueve al final de la década había veintisiete millones y medio de habitantes más de dos mil quienes de españoles eran analfabetos en mil novecientos setenta y seis para contraer matrimonio civil había que comunicar al párroco que abandonaba la religión católica edad a partir de la cual las mujeres podían casarse eran los doce doce años para las mujeres y catorce palos las vidas tienen que esperar trescientos días trescientos un día después de la muerte de Mario para poder casarse casi un año había que esperar esto mil ochocientos setenta y seis eh que yo ya estábamos aquí dos a mediados de los setenta y el ochenta por ciento de los hombres en España fumaba frente a sólo el quince por ciento de las mujeres y la gran mayoría fumaba tabaco negro

Voz 1 46:51 mi abuelo estás tocando los ideales eso Evra en España

Voz 1995 46:57 hagan grandes superficies se dispara el consumismo en España dijo con este a todos los grandes supermercados cobraban al contado los clientes pero pagaban a los proveedores a ciento ochenta días yo no sé si esto ha cambiado mucho con lo que les daba seis meses para invertir el dinero con intereses de dos dígitos el gran negocio de todas esas grandes superficies era justo lo que ganaban con con tu dinero financieros debería vamos Xavi estar muy contentos de lo que hemos conseguido entre todos en vez de estar atizando nos constantemente deberíamos estar orgullosos de donde de donde estamos ahora

Voz 4 47:30 estoy convencido si yo creo que en gran parte echo en falta la ilusión con la que en esta década se afrontó toda de estos de este posible cambio que finalmente sí fue posible a principio era dudoso pero al final era clarísimo pienso que esta ilusión es la que nos hace no Vega adecuadamente esta evolución que dice estoy sobretodo negado futuro es la única manera de conseguir cosas afrontarlo con ilusión con ganas la pregunta solo

Voz 5 47:57 más felices eso es lo que en una manera preguntas no sé

Voz 4 48:00 no yo creo que no no porque la falta ilusión produce cierta infelices infelicidad no él no sé estar contentos con lo que tienes esta permanente descontó de estar descontento

Voz 1995 48:13 esto no es bueno no saludables a ver deberíamos aprovechar bien lo lo eran ya tiene en fin que fue de los setenta crónica ilustrada de los años de cambios un fantástico libro de digas yo hemos satirizar como excusa para que ustedes nos llamen a vivirán las canciones que en los años setenta triunfaba en lo que después se convirtieron en Wall grupos que sólo tienen un gran éxito pero madre mía qué éxito tiene esa canción Xavi muchísimas gracias toda la suerte del mundo y gracias por invitarnos a recordar ya no se habla de los setenta de los ochenta lo dominan todo oí un poco los noventa gracias vernos a eso a setenta planchas gracias a vosotros por permitirme esto presentar los setenta muchísimo gusto nueve cero dos catorce sesenta sesenta veces saber

Voz 1280 52:30 demonio en La Ventana de una víctima española