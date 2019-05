Hoy por Hoy (14/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de esta mañana de martes con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:11 por qué tal buenos días los mercados los famosos mercados no parecen especialmente inquietos por el incremento de la tensión militar en el Golfo Pérsico ni las consecuencias a corto plazo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China de hecho el color verde domina en las principales plazas europeas Yell barril de petróleo Brent apenas ha subido unas décimas y se mantiene en el contexto de los setenta dólares Javier Ruiz

Voz 1624 00:32 de momento tranquilidad en los mercados aunque esos números verdes son muy tenues muy suaves cero coma tres por ciento está subiendo el Ibex apenas nada lo mismo están subiendo el mercado alemán un cero cuatro el británico un cero ocho el francés un cero nueve mucha calma en los mercados hoy sin demasiados sobresaltos aunque laten denuncia así es negativa el Ibex ha perdido un cinco por ciento desde que comenzó la tensión comercial entre Estados Unidos China y el resto de mercados sufre también ese problema el de caídas sostenidas ha ocurrido en Estados Unidos con Apple dejándose un cinco por ciento en una sola jornada cuarenta y dos mil millones de valor en un solo día

Voz 1018 01:13 el ministro español de Exteriores en funciones Josep Borrell ha apuntado a primera hora que el Gobierno ha medido las consecuencias que pueden derivarse de la retirada temporal de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln en el que participaba como escoltas en la zona de El Golfo Pérsico en todo caso no ha querido pronunciarse sobre el calado de esta crisis precisamente por estar en funciones

Voz 2 01:32 prefiero no entrar en realidad es movedizas no está claro que es una situación complicada en la que vivimos en estas zonas del mundo tampoco que tomárselo la tremenda pero prefiero no porque estaría hablando como ministro del Gobierno y no es papel en este momento

Voz 1018 01:51 el grupo que portaviones norteamericano con ochenta y cinco aeronaves a bordo escoltado por otras seis embarcaciones y al menos un submarino atravesó el jueves el Canal de Suez se dirige al Estrecho de Ormuz para entrar en el Golfo Pérsico antes de prender de emprender rumbo al Mar de China donde están previstas unas maniobras conjuntas con las armadas de varios países con intereses en la zona como es el caso de India un contexto de crisis que estudian los ministros de Defensa de la Unión Europea reunidos en Bruselas entre ellos la española Margarita Robles Griselda Pastor

Voz 0738 02:19 exactamente sí pendientes de Margarita Robles dentro de la reunión pero que ha anunciado que haría una pausa para hablar con la prensa en quince minutos aproximadamente una reunión importante por la tensión contra una tensión especificada también a través de una carta en la que el presidente de los Estados Unidos protestaba por el Programa de Defensa europeo y porque sus empresas no pueden formar parte del reparto de subvenciones para proyectos un tema a debatir en esta cita en la que está muy presente el problema de Irán pendientes de la reunión con los representantes de la OTAN será ya a partir de esta tarde aunque no vendrá el secretario general que en estos momentos se encuentra en Londres ya preferido delegar en su número dos

Voz 1018 03:04 hora doce y tres minutos el presidente del tribunal que juzga a los encausados del proceso Manuel Marchena ha frenado en seco los intentos de algunos testigos propuestos por las defensas que han intentado enredar con asuntos que no está relacionado directamente con los hechos que se están ventilando en el Supremo Alberto Pozas

Voz 0325 03:17 si los testigos de las defensas subrayan el carácter violento de la policía de la Guardia Civil en localidades como Oca Ayuso Castell Galí el presidente del tribunal Manuel Marchena como dices ha estado varias veces a punto de perder la paciencia

Voz 0287 03:28 si no quiere contestar en castellano a sube las consecuencias legales de su negativa a contestar hemos terminarla usted no viene aquí para expresar picar al tribunal su grado de alucinación estado febril esto tiene consecuencia

Voz 0325 03:41 alegan las defensas le reprochan que fuera mucho más permisivo con las percepciones personales y opiniones de policías y guardias civiles en este juicio la componen

Voz 1018 03:49 esto va a dejar en las próximas horas la presencia de Pedro Sánchez en A Coruña Pablo Casado en Palma de Mallorca o Albert Rivera en Ávila la presidenta en funciones del Congreso Ana Pastor valoró de forma positiva el acuerdo entre PSOE Unidas Podemos asumido por PP y Ciudadanos para que en la futura mesa de la Cámara no haya representación de Vox ni de los partidos independentistas

Voz 0140 04:06 sigo siendo hasta el día veinte como saben hasta el XXI presidenta eh creo que es bueno es bueno que que hay acuerdos en política como todo en la vida es el mejor todos los acuerdos todos los acuerdos dentro de de de los partidos y que defendemos y cómo no la Constitución y el Estado de derecho

Voz 1018 04:27 ante las próximas citas electorales al Consejo de Enfermería está presentando informes sobre desigualdades entre las distintas comunidades no es lo mismo ponerse enfermo por ejemplo en Navarra que Murcia logra Marcos

Voz 1276 04:38 no de hecho en Navarra hay casi nueve enfermeras por cada mil habitantes están por encima de la media europea mientras que Murcia apenas hay la mitad cuatro España está a la cola de Europa en número de enfermeras solo por delante de Letonia Chipre Grecia pero las desigualdades dentro de nuestro país son aún más acentuadas por ejemplo en la tasa de paro Extremadura con un seis dio por ciento de desempleo enfermero es la peor triplica la media nacional mientras que en Cataluña el paro es muy residual no llega ni siquiera al uno por ciento En cuanto a las agresiones Andalucía se lleva la peor parte una de cada cuatro de las que ha registrado este consejo en dos mil dieciocho se produjo allí aunque prácticamente todas son verbales sobre las físicas sobre las agresiones físicas denunciadas ante la Policía Nacional la foto andaluza tampoco mejora una de cada tres tuvo lugar en

Voz 1018 05:26 sus suelos si hospitales y todavía con Isabel Quintana Carlos

Voz 0824 05:29 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala que los Estados deben obligar a los empresarios a llevar un control de la jornada laboral de sus trabajadores en la sentencia asegura que son los países los que tienen que definir cómo se aplica teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y cada empresa la justicia

Voz 0325 05:44 Estados Unidos obliga a Monsanto a indemnizar con dos mil millones de dólares a una pareja de ancianos porque considera que uno de sus herbicidas les causó cáncer la compañía propiedad de Bayer asegura que la pareja tenía largo

Voz 0882 05:55 historial de enfermedades que son factores de riesgo para el

Voz 0325 05:57 informa que desarrollarlo continúa en estado crítico

Voz 0824 06:00 de los heridos en el incendio de un edificio ocupado en Ibiza en el que falleció ayer una persona un arquitecto municipal va a visitar hoy el edificio para evaluar el estado

Voz 0325 06:07 estructura whatsapp pide a los mil quinientos millones de usuarios que tienen todo el mundo que actualicen la aplicación la aplicación de mensajería propiedad de Facebook ha detectado un fallo en el sistema que ha permitido que piratas informáticos instalarán Software espía en algunos teléfonos aunque no especifican cuántos

Voz 3 06:21 comienza el Festival de Cannes con González Iñárritu como preso

Voz 0824 06:24 gente del jurado la última película de Almodóvar el gallego Oliver Laxe y el catalán Albert Serra serán la representación española que tendrá también después de muchos años sin ella presencia institucional asiste el ministro José

Voz 1995 06:35 mira pues Tony esto sólo de lo que tenemos de momento pues muchísimas gracias luego te hasta los seguimos

Voz 4 06:42 hoy por hoy hora doce desde la ventana

Voz 1995 06:50 estás qué

Voz 3 06:52 los extraterrestres no está demostrado que el nudista televisión que llevamos detrás de ti no sé cuánto tiempo para que te acerques hemos de decirlo reconoce que tienes ochocientos Whatsapp míos pidiendo la ventana

Voz 4 07:06 todos los martes en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 07:16 en Hoy por hoy con Toni

Voz 1995 07:26 será probablemente el dueño del futuro sino extrajo los coches eléctricos Tesla asimetría una forma diferente de pagar en Internet a través de Ripoll todavía la hacienda no se enteraba muy bien de eso de Pay Paul pero bueno el día que lo haga en casa lo que está está desarrollando una energía solar inteligencia artificial cimentó lanzallamas aburrido donde Born in company y hoy quiere hacer que Internet nos caiga del cielo

Voz 5 07:53 es difícil explicar pero ha apilado sesenta satélites en un Falcon nueve

Voz 1995 07:58 hoy los lanza al espacio a modo de prueba para conseguir internet en todo el mundo quiere ofrecer Internet de banda ancha desde la órbita baja terrestre a todo el planeta sería como poner wifi en el mundo entero esto necesitamos jugar Otón que lo digo y tampoco sé muy de que estoy diciendo no estoy que hablar con Javier Gregory que es el nombre que más sabe de ciencia a la Cadena Ser Javier muy buenos días

Voz 0882 08:21 hola buenos días qué tal está desean la wifi

Voz 1995 08:24 va a ser global vas verlo vale para esos

Voz 0882 08:26 necesitan fíjate cuatro mil entrada cuatro mil cuatrocientos Nine satélites se a lanzar sesenta esta tarde pero eh ya lanzó dos el veintidós de febrero de dos mil dieciocho con éxito además con un nombre muy bonito sabes cómo se llaman los primeros satélites de esta red que se llama estar Link Tintín a Tintín ve osea que homenaje a pesar de haber suena dijimos ese necesitan el dice que va a lanzar cuatro mil cuatrocientos pero el proyecto son doce mil satélites si tenemos en cuenta que ahora mismo hay sólo dos mil satélites en órbita la que en el espacio puede ser parda no sólo dos mil dos mil otros eh veintiun mil objetos espaciales restos de cohetes la propia estación espacial internacional e todo satélites en desuso pero solo lanzando estos cuatro mil cuatrocientos satélites sesenta Se lanzan esta tarde pues se va a duplicar la capacidad satelital el espacio que ocupan los satélites en la órbita terrestre estos satélites van a unos quinientos cincuenta kilómetros de altura la Estación Espacial Internacional está a cuatrocientos intentarán cubrir como decías todo el mundo aún a internet a bajo coste a un precio asequible dice el un manso lleva ya tres años desarrollando esto fíjate este proyecto cuesta diez mil millones de dólares

Voz 1995 09:45 diez mil millón bueno ese son los beneficios de Apel un año bueno vamos a preguntas Javier Ruiz que ha dicho que haya solamente ayer perdió cuarenta y dos mil cien hablamos de cifras estratosféricas pero para estas grandes compañías empiecen a aparecer Medio calderilla pero sí son los beneficios de un solo año de de Apple que podríamos entonces no se están perdidos en un barco en mitad

Voz 0882 10:07 ciudadanos sur en el Polo Norte en Alaska y tener Internet a un precio asequible Cuenca Perón buenas rural en la España vacía claro hay que ver el Lugo el precio asequible en que se convierte pero de momento tienen que funciona esto sesenta satélites no es el lanzamiento en aparezca una barbaridad no es el lanzamiento de satélites mayor de la historia Lott el récord lo tiene el propio el mus como no que lanzó hace poco sesenta y cuatro son satélites que están pegadito que están en la cofia del cohete y además como el cohete suyo pues el el lanzamiento les sale mucho más barato le sale a precio de coste

Voz 1995 10:40 es más recibir reciclables

Voz 0882 10:43 Falcon nueve efectivamente la comprensión dirigirme a quieren que se recicla el resto del cohete se lanza desde Cabo Cañaveral desde el mítico Cabo Cañaveral pero fíjate la Comisión Federal de Comunicaciones Estados Unidos le ha puesto fecha para que termine el estar Lin tiene que acabarla esta constelación de satélites cuatro mil cuatrocientos satélites antes del veintinueve de marzo del dos mil veinticuatro es decir le quedan sólo cinco años ha pedido por primera vez un plan de basura espacial lo que decíamos antes claro estos cuatro mil satélites cuando entren en desuso cuando se hagan viejo cuando alguno no funcione que pasa pues los tendrá que retirar mandar a una órbita que se llama cemento serio para no ocupar un espacio oí para evitar que que choquen entre ellos y se monté una especie de carambolas padres ayudan se como unas carreteras en agosto en España

Voz 1995 11:27 a ver si se en la rotonda de la M treinta el himno es algo que ayer justo Jeff Bezos el otro gran pilar horario es que hay una guerra anunciara que va a volver a la Luna me llamó la atención porque parece que los listos el planeta en los que ahora mismo realmente están manejando los hilos de las grandes instituciones y corporaciones globales tiene una gran una gran afición al espacio mientras que el resto de países que deberían liderarlo a través de la esa batalla la NASA están como muy callados no es raro que esto quieren ir todos al espacio

Voz 0882 11:57 pues no es raro porque ahí está el gran negocio de de la humanidad en este sistema fíjate Jeff Bezos que tiene sólo con Amazon ha ganado diez mil millones de dólares pues en principio este año sirve sólo gasta en estos un poquito más modesto pero hay una guerra ahora mismo entre Bezos imán si es decir una guerra no de las galaxias pero sí de multimillonarios galácticos no él piensa ese llama a su proyecto proyecto Kuiper en el pie es lanzar un poco más modesto tres mil doscientos satélites no cubriría todo el planeta como como el proyecto de lo más el noventa y cinco por ciento siento deciros que por ejemplo quedaría fuera Alaska la Antártida el norte de Escocia y el norte de su hacia adelante en el proyecto eso es un desafío todo es decir es el problema de Jeff Bezos de momentos que todavía no ha hecho ningún lanzamiento con lo cual los ingenieros el placer es todavía no se fían mientras que el Omán sí que ha lanzado ya al Tintín uno el Tintín Hay el Tintín ve con lo cual se espera que el lanzamiento esta tarde funcione sino has estado tardes mañana funcione y esto sesenta satélites desplieguen ve bien empieza a funcionar el estar Link el proyecto de Bezos se llama Proyecto Kuiper y hay una auténtica ahora mismo Guerra de las Galaxias por internet a ver quién se lleva este multimillonario negó vivió mientras es llevar internet a cualquier lugar de el poder que iban a tener miedo

Voz 1995 13:17 eso si los países tan con los aranceles y los desafíos las grandes corporaciones están mirando arriba quizá deberíamos seguir el ejemplo sabiendo que donde pone el ojo poner el dinero ya que tenemos suministra astronauta quién mejor que nosotros para claro esto gracias va haga caso a Javier Gregori que es el hombre de ciencia de la SER no estén escuchando este hombre que tiene la razón Javier placer gracias a vosotros

Voz 6 13:42 a Garrido

