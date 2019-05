Hoy por Hoy (15/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1861 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal están muy buenos días hoy es San Isidro festivo en decenas de pueblos en toda España también en algunas ciudades como en la capital en Madrid pero a esta hora tan temprano tenemos que mirar a Cataluña porque el debate de esta noche en TV3 entre los candidatos a las elecciones europeas se ha convertido en un despropósito que ya veremos qué consecuencias tiene debatían representantes de las candidaturas más significativas en en esa comunidad desde Esquerra hasta el Partido Popular la Junta Electoral Central había denegado Oriol Junqueras permiso para participar de forma telemática en el debate desde la cárcel porque según Instituciones Penitenciarias el horario previsto para el debate alteraba la vida la prisión tampoco autorizó la participación por videoconferencia del candidato el número dos de Puigdemont también fugado Toni Comín tanto unos como otros han enviado a otros candidatos otros miembros de la lista a este debate en la tele pero nada más empezar el representante de Cataluña de Suu Kyi lustre pero Carlos Alonso minuto por que se iba del estudio Ike de jabón pen drive con un mensaje grabado del ex presidente desde Waterloo para que se emitiera en el espacio reservado para su minuto de oro el instante final del debate la dirección de la cadena de la tele pública ha decidido no emitirlo ese pen drive ese discurso durante el debate algo que estaba prohibido por la Junta Electoral pero sí lo ha hecho después en otros espacios y qué ha hecho el representante de Esquerra pues él sí ha participado en el debate se ha quedado pero tampoco ha pronunciado el minuto de oro en su lugar se ha emitido un mensaje grabado y editado Llera creo que mi barbas tíos proyectos Carlos Moyá todo esto que se ha dicho de Europa pues claro quedaba poco tiempo se ha dicho poco en realidad poco de Europa la prohibición a Junquera para participar en este debate es el argumento de Esquerra para anunciar que van a boicotear mañana la designación de Miquel Iceta como senador reventando así la posibilidad de que el PSOE haga con su mayoría absoluta I Z presidente del Senado adiós por lo tanto hoy a la Esquerra la moderada volvemos a la casilla de salida es miércoles quince de mayo y esta mañana El País publica que Estados Unidos no está muy contento con la retirada de la fragata española del grupo de combate norteamericano que camina hacia el Golfo Pérsico Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:53 buenos días la ministra Margarita Robles insiste sin embargo en que es Washington quien ha cambiado los planes

Estados Unidos ha marcado una misión la misión que no estaba prevista con el Gobierno español España siempre va a actuar como un socio serio y fiable en el marco de la Unión Europea y siguen las denuncias de sabotajes en aquella zona

Voz 1727 03:12 Arabia Saudí asegura que drones cargados de explosivos han atacado varias de sus plantas petrolíferas eso en Oriente Medio y en Venezuela

Voz 0027 03:20 no ha podido reunir esta noche el Parlamento de mayoría opositora lo ha impedido la policía controlada por Maduro hilo han hecho argumentando una supuesta amenaza bomba y además Mientras tanto la Cámara paralela controlada por el oficialismo ha retirado la inmunidad a otros cinco parlamentarios de la oposición

Voz 1727 03:34 ya antes del deporte recuperamos una de las frases más célebres del siglo veinte

Voz 1727 03:44 ese pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad que dijo Neil Armstrong al pisar la Luna y que ahora vamos a tener que adaptar la NASA anuncia que va a mandar a la primera mujer pero a nuestro satélite en el año dos mil veinticuatro será otro pequeño paso sí pero tan simbólico más que el de Armstrong otro gran paso para la humanidad para que ahora sí esperemos avance apoyada en los dos pies no solo en uno bien el deporte el francés Griezmann Seba Se marcha ahora sí del Atlético de Madrid Sampe buenos días buenos días Pepa otras cinco temporal

Voz 1161 04:22 la red de rojiblanco y el circo montado el pasado verano con su renovación y el documento

Voz 0198 04:25 de Piqué el que el club pusiera este año

Voz 1161 04:28 todo a sus pies no ha servido y la rebaja que tendrá su cláusula de doscientos a ciento veinte millones hace que se marche al Barça pese a que desde allí no lo confirman el propio jugador

Voz 0198 04:36 anunciaba en la cuenta de Twitter del club y que ella enseguida hablar con vosotros chicos para deciros que he tomado la decisión de me marco estaba o no coge el ese camino de los es lo que siento es lo que necesito se suma a las

Voz 1161 04:50 la aseguras de Godín Lucas Hernández Juanfran y Filipe Luis

Voz 3 05:00 duras es serán un poco más altas que ayer

Voz 0978 05:03 el ambiente fresco sólo frío en el interior peninsular durante la tarde máximas de más de treinta grados en el interior de Galicia Castilla y León Extremadura la Comunidad de Madrid también el Valle del Ebro en Castilla La Mancha en Canarias y máximas de más de treinta y cinco en el Valle del Guadalquivir ambiente más agradable incluso frescos durante la tarde en el Cantábrico en la costa gallega y en el Mediterráneo en el Mediterráneo con algunas nubes bajas viento un poco fuerte en Galicia algunas nieblas

Voz 7 06:12 oye e ir Diego va dirigido a su dirección corre

Voz 8 06:23 es una es una res pues es una hasta es unas

vamos a llamar a Maxim blanco de Correos a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias en tiempo de tertulia hoy con Verónica fuman al con Argelia que era con Teodoro León Gross media hora más tarde analizamos la tensión entre Irán y Estados Unidos con Jesús Núñez codirector del Instituto sobre conflictos y acción humanitaria vía antes de dar paso a Toni nos hacemos eco de una preocupación internacional la del sarampión y la batalla de los anti vacunas que preocupa en Estados Unidos en el Reino Unido y en otros muchos países

Voz 0027 07:34 más de Europa

Voz 7 07:35 eh y Diego va ir a padre

investigadores y a científicos para que oculten los daños para la salud de sus bebidas

Voz 9 08:01 investigadores y a científicos para que oculten los daños para la salud de sus bebidas Conde una hora después a partir de las

once de las diez en Canarias y nos encontramos con Dani Martínez humorista presentador actor ir de gira con el espectáculo ya lo digo yo

Voz 1727 08:28 hoy último día para solicitar el voto por correo no lo olviden siendo están en su ciudad lo fue en su pueblo ayer les preguntábamos por cierto que dejaban para el último día nadie verdad habló del voto por correo

Voz 0456 08:39 nadie esperemos que no sea el caso pero bueno si es así nos lo pueden contar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Si ya lo han solicitado en confían en que les llegue la documentación o no también

Voz 1727 08:53 si preguntamos esta mañana por dos estudios resulta todo de dos estudios que vamos a contar es el primero advierte de que pasamos la mitad del año delante de una pantalla o

Voz 0027 09:09 cerrar el

Voz 0456 09:11 en el móvil móvil la tableta el ordenador la televisión cuántas horas delante de una pantalla al día y haciendo qué

Voz 1727 09:17 el segundo estudio es de Eurostat que vuelve a confirmar que los jóvenes españoles se emanciparse van de casa de papá y de mamá de media a los veintinueve años un poco más tarde ellos un poco antes ellas los suecos a los dieciocho los franceses a los XXIII

Voz 0456 09:32 así que buscamos a esos jóvenes que sea ya han emancipado o que no puedan hacerlo todavía o a los familiares que les aguantan en casa hasta los treinta o más

Voz 0027 09:40 ya ya nueve cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 0456 09:43 no es mandar un audio al whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 09:49 seis y diez cinco y diez en Canarias Nacho Sánchez y Roberto Majano están al frente de la técnica Andrea

Voz 1673 09:55 Villoria de la producción en El Larguero tratar

Voz 1861 09:57 hemos todo el deporte e incluso algunas cosas más turbios como sabéis como se hizo en Túnez

Voz 1727 10:05 la bici

Voz 10 10:06 victim en español como se dice después cierta sino no ser o no ser suele ser todo eso es Cadena exóticos

Voz 9 10:15 muy bien entre de lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte

Voz 0027 10:26 cadena SER

Voz 0027 10:39 a las once de la mañana en cinco horas se reúne la

Voz 1673 10:42 decisión de Esquerra con su grupo parlamentario para confirmar que van a votar en contra de la elección de Miquel Iceta como senador por designación autonómica Esquerra vote en contra en la practica echa por tierra todas las opciones del líder del PSC para terminar siendo presidente del Senado asumían en el PSOE que esta decisión sobre Iceta iba a ser un primer termómetro de la actitud con la que enfrenta a los independentistas a legislatura y aquí está el resultado Pablo Tallón la dirección de Esquerra ya ha decidido que quiere votar en contra de la candidatura de Iceta como senador y ahora falta que el grupo parlamentario Le del visto bueno definitivo en la Reunión que habrá a las once en el Parlament de momento el único motivo que nos dan fuentes del partido es que no ha gustado a la actitud del PSOE después de las generales también la Copa dado el voto en contra de sus cuatro diputados por la situación dicen ellos de excepcionalidad ir en plena campaña parece imposible que Jones para Cataluña se pueda desmarcar del resto de grupos independentistas por lo tanto ahora mismo todo apunta a que Iceta no tendrá el apoyo necesario para sí el escogido senador les vamos a contar esta mañana la estupefacción que esto ha generado en el PSOE aunque oficialmente insisten en Ferraz en que hasta que se vote mañana en el Parlament no hay nada perdido lo que se perdió anoche en el debate de TV3 sobre las europeas fue precisamente el protagonismo europeo lo que terminó centrando la atención fue el proceso la situación de presos preventivos si de los fugados de la justicia hasta el punto de que tanto Jones Per Cataluña como Esquerra terminaran consiguiendo que la tele pública catalana emitiera vídeos pero agravados de Junqueras Puigdemont en el caso Junqueras sustituyeron el minuto de oro del candidato de Esquerra que estaba allí por el vídeo de Yunquera y en el caso de Puigdemont TV tres lo emitió inmediatamente después de que terminara el debate de homófobo

Voz 0931 12:17 el día Bondi catalanas se enteró pocas horas antes que tampoco podría intervenir Toni Comín desde Bélgica porque la Junta Electoral Central rectificó el pronunciamiento que días antes había hecho la provincial así que escogieron a última hora que fuera Alex Sarr y su representante pero él no estuvo en y dos minutos era su primer turno de intervención

Voz 9 12:33 el parquet motivo años arreglar cotidiano participar

Voz 0931 12:36 por qué no vamos a intervenir era el debate me voy del plató porque no queremos normalizar la represión además gusté marcha Arda o Dabbagh el diu que dice bueno hice fue entregaba no S B con el vídeo de pulmón el moderador Xavi Coral dijo me lo quedo y luego

Voz 1673 12:49 si hablamos después el representante de Esquerra

Voz 0931 12:51 hizo lo mismo

Voz 9 12:54 yo también ser una o dos horas

Voz 0931 12:58 les dio el pero Jordi su le dice que ellos se quedaban para no perder la oportunidad de explicar su proyecto desde el PP Esteban González Pons dio este regalo envenenado al representante republicano

Voz 9 13:07 voy a decir algo que creo que Esquerra Republicana de Cataluña no puede ser Oriol Junquera no están en la misma situación uno duerme en la cárcel el otro en una mansión en Waterloo por eso en mi opinión el vídeo de Oriol Junqueras

Voz 0931 13:20 se puede poner el representante de Esquerra les recriminó que diferenciar entre las dos situaciones que las dos son igual de complicadas no quisieron entrar demasiado en el tema del el representante del PSC Javi López habló insistió que con el diálogo se hubiera podido evitar la situación de Yunquera así es sabido en una anomalía personas Capdevila es de los Comunes aymaras resueltas son habló de anomalía

Voz 0027 13:56 en las últimas horas de campaña han estado repletas de metáforas metáforas deportivas en el caso del PP los vamos a escuchar ahora y en el caso del PSOE la metáfora de Pedro Sánchez de ayer fue sobre comunidades de vecinos la gente está cansada

Voz 12 14:10 de la eterna discusión de los tres vecinos del tercero de la derecha de como los malos vecinos lo único que hacen es ruido generar problema

Voz 0027 14:21 decíamos que Pablo Casado sigue con sus metáforas deportivas ayer por la mañana comparó al PP

Voz 3 14:25 con Nadal por la tarde lo comparó con Contador y además Casado pide el voto hablando de carambolas de Villar que quien quiera que gobierna el Partido Popular no le avala cerca las cubre el billar porque a lo mejor si quiere dar a la bola que es verde naranja para meter en el agujero la bola azul resulta que acaban dando alabó la morada o la bola roja

Voz 0027 14:47 no supere por cierto que ha empapelado sus sede de Génova con un cartelón enorme en el que pone ahí

Voz 1 14:54 partido que quizás sea el excusatio non perdiera más grande que se recuerde en el centro de Madrid en Ciudadanos Albert Rivera estuvo ayer en Ávila nosotros salimos a ganar y Castilla León de los últimos sondeos está subiendo más entre otras comunidades que donde hay una pugna real por gobernar sí que Paco Igea nuestro equipo lo que va a intentar es proponer un modelo encima de la mesa

Voz 0027 15:16 sí Paco Igea al que avala Rivera es el candidato de Ciudadanos en Castilla y León contra el que el propio Rivera presentó una candidata alternativa hace sólo unos meses para que el hiciera competencia al final esa candidata perdió las primarias pero porque se demostró que su victoria provisional se debía a un pucherazo se les vio ayer muy distantes a Rivera e Igea en ese supuesto paseo amigable de campaña que se dieron por la ciudad y mientras tanto Unidas Podemos sigue insistiendo en su voluntad de llegar a un acuerdo con el PSOE para un gobierno de coalición y piden negociar no solo ministerios sino todo el organigrama del Gobierno a todos los niveles la lupa ayer Irene Montero

Voz 13 15:53 esta definir cuál es el consejo de ministros y ministras definir cuáles son eh todos las estructuras que vienen en cada ministerio desde los secretarios y secretarias de Estado

Voz 1 16:04 cerramos esta crónica

Voz 0027 16:07 vaya con Vox su secretario general Javier Ortega Smith sobre las mujeres y el derecho al aborto que Vox quiere negarles

Voz 14 16:12 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como ese el niño que que llevas en tu interior

Voz 0027 16:27 el estado de Alabama en Estados Unidos por cierto aprobados

Voz 1673 16:30 esa madrugada una ley tan radical que haría las delicias de Ortega Smith ayudaba

Voz 1856 16:33 es una ley que prohíbe el aborto en casi todos los supuestos incluidos en el de violación incesto sólo lo permite en caso de riesgo extremo en la salud de la madre los médicos que lo practiquen se enfrentan a noventa y nueve años de cárcel

Voz 0027 16:44 Art en la mesa antes seguimos en Madrid hoy publica El Mundo una encuesta de Sigma Dos que dice que la izquierda puede gobernar tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad Carmena remitiría incluso con mejores resultados a pesar de su ruptura con Podemos y el PSOE puede sumar para sacar al PP del Gobierno autonómico por primera vez en veinticuatro años Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 17:07 buenos días igual que el CIS la encuesta de Sigma Dos que sido otras la generales predice la debacle del PP en Madrid conseguiría XXXI escaños en la Asamblea perdería la comunidad pero no habría sorpasso de Ciudadanos relegada tercera fuerza con veinticinco escaños el PSOE de Ángel Gabilondo ganaría las elecciones conseguiría cuarenta y dos escaños y la suma de la izquierda más Madrid con catorce y Podemos con trece conseguiría la mayoría absoluta sesenta y siete escaños sólo uno más de lo que podría conseguir la suma de la derecha en el Ayuntamiento de la capital Carmena revalidar resultados podría seguir siendo alcaldesa con el apoyo del PSOE de Pepu Hernández Madrid en pie

Voz 3 17:39 los concejales díscolos de la alcaldesa no obtendrían representación

Voz 0027 17:50 en la SER les estamos ofreciendo las graba

Voz 1673 17:52 tienes que demuestran las supuestas presiones de uno de los miembros de la lista electoral del PP al Ayuntamiento de Murcia para que varios jóvenes contratados a dedo por una empresa municipal se empadronar han en determinado localidad para votar allí al PP los audios son muy muy explícitos Radio Murcia rodaría

Voz 1856 18:08 no seas buenos días se llama Ramón Andrés Abellán y negocio colocar a un joven a cambio de que es empadronar en la pedanía para presumiblemente votar allí al Partido Popular como no lo hizo comenzaron los mensajes amenazantes en el audio se escucha el propio Ramón Andrés Abellán hablar con el padre del joven al que había empleado en El Aaiún

Voz 15 18:23 mientras que si él se cumplen abusa tiene que cumplirla sino Lucille el político sino como hay tengo veinte ya paga tu hijo la de defender no no deben de ver pues muy bien que lo haga es depende de mí como era como como Angel veinte más cosas critican me lo cargue pocas críticas se compró una bolsa llena semanas ese periodo de nosotros no quiso eso es empates no eran pues al otro me lo fumé la asegura el padre que más

Voz 1856 18:54 tiene la puerta abierta que si se empadronan el pueblo más

Voz 15 18:56 tendrá el trabajo me tiene que dar la mentira tan exquisito día se lo vende como no ha tenido tú Sánchez hermanas decir bravo toma es lo primer pero entidad que son lo más de lo que tiene que empadronar sino aire te llenen fácil de guerra se insinuó va fuera él está trabajando para el Ayuntamiento de Murcia pie y si la quiere cumplir que insinuó

Voz 1856 19:26 poco después de que Radio Murcia les adelantara la noticia el PP exigía y aceptaba la renuncia del dirigente popular del Raval Ramón Andrés Abellán renuncia a ir en la lista el PP inició el procedimiento para su expulsión inmediata la condena de los partidos ha sido unánime dicen que la mafia del PP vuelve al ataque y lo hace de la peor manera posible jugando con el futuro de los jóvenes

Voz 1673 22:00 seis y veintidós de la mañana cinco veintidós en Canarias el Gobierno responde a las críticas sobre la implantación del registro de horarios en las empresas la ministra de Trabajo Magdalena Valerio niega que haya habido improvisación y asegura que el Ejecutivo se ha tomado en serio que publicara las guías sobre su aplicación en aplicación de la norma Un día después de que ésta entrará en vigor Valerio dijo anoche en Hora veinticinco que sino se público antes fue porque no habían recibido

Voz 0027 22:25 pero dudas hasta el momento han empezado

Voz 21 22:28 a recibir consultas en cuanto a dudas hasta esta última semana es una norma que no hemos querido poner un tipo de registro y rígido precisamente para que las empresas se adapten de acuerdo a los trabajadores y los representantes de los trabajadores y la empresa al registro que consideren pertinente

Voz 1673 22:49 Valerio criticó también anoche en Hora Veinticinco las palabras de Pablo Casado que en un acto por la mañana había calificado al sistema común Gran Hermano que busca controlar a trabajadores empresarios

Voz 0579 23:00 yo he escuchado que ahora los trabajadores tienen que estar Geo localizados que tienen que fichar la misma obsesión orwelliano intervencionista del Gran Hermano de exigir a los autónomos a España que madruga que resuelva la incapacidad y la incompetencia de un Gobierno

Voz 1673 23:14 casado decía esto cuando ya se conocía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no sólo avala el registro horario de las empresas sino que lo hace obligatorio con estos días hemos hablado mucho de cuántas horas y se hacen sin pagar horas extra Kenny cotizan y se cobran es que además esas horas extra están muy concentradas en algunos sectores concretos Rafa Bernardo

Voz 0931 23:34 Pepa dice y lo hemos repetido estos días que se hacen cinco coma seis millones de horas extra a la semana de las que no se pagan dos coma seis millones un cuarenta y seis por ciento pero si hacemos el análisis por sectores vemos que en varios el porcentaje llega a superar el setenta y el ochenta e incluso el noventa por ciento la palma se la lleva las actividades inmobiliarias con trece mil horas extra semanales de las que más doce mil son no pagadas según los encuestados esto es el noventa y cuatro por ciento También la educación de doscientos setenta y un mil horas extras doscientas cuarenta y dos mil no están retribuidas casi el noventa por ciento Otro sector en el que el porcentaje de extras sin pagar supera el ochenta por ciento es el financiero los empleados de banca recordemos están detrás de las luchas en los tribunales que han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión europea con su sentencia favorable a los registros conocido ayer ICO más del setenta por ciento están actividades profesionales científicas y técnicas el suministro de energía nuestro sector el de información y comunicaciones pero el porcentaje general es del cuarenta y seis por ciento porque el volumen de horas extra es muy grande en sectores como la industria el comercio la hostelería con porcentaje de no pagadas más bajos de entre el treinta y el cuarenta por ciento que son los que marcan la media y cuál es el sector que está menos mal de todos pues el de actividades sanitarias y servicios sociales donde el porcentaje de extras no pagadas dicen los encuestados es del quince coma

Voz 1727 24:45 cuatro por ciento Lloyds miércoles quince de mayo

Voz 1673 24:48 era el Día Internacional de las familias aprovechan esa fecha la Federación de madres solteras denuncia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias monoparentales también la ausencia de ayudas específicas para ellas Mariola lúcido

Voz 1727 25:01 en España hay un millón y medio de familias mono

Voz 0259 25:04 parentales son tres veces más que las numerosas

Voz 1856 25:07 pero los hogares formados por una madre sola con hijos denuncia

Voz 0259 25:10 que se sienten invisibles para las administraciones desamparadas pese a haberse convertido en un colectivo muy vulnerable a raíz de la crisis casi la mitad el cuarenta y tres por ciento de estas mujeres está desempleada Carmen Flores es la presidenta de la Federación de madres sol

Voz 22 25:25 pero no debería ser sinónimo de pobreza como dicen algunos informes sino que se debe a que no hay políticas de apoyo suficientes no hay una legislación específica no hay una protección legislativa jurídica para este modelo de familia

Voz 0259 25:42 es el setenta por ciento de estas madres dice que las medidas de conciliación que les ofrece su empresa son claramente insuficientes sólo siete comunidades reconocen de alguna manera derechos a estos hogares que piden al nuevo Gobierno que mejore su empleo el acceso a la vivienda ventajas fiscales y una ley de familias monoparentales

Voz 0027 26:01 pasamos media vida frente a alguna pantalla Hinault es una frase hecha lo dice a la plataforma

Voz 1673 26:06 en pan tallados que trabaja por un uso responsable de la tecnología y que asegura que ya es la actividad a la que dedicamos más tiempo al día el estar ante una pantalla María Manjavacas pasamos casi la mitad

Voz 1856 26:17 el año mirando pantallas cuantificado en horas algún dato preocupante en un día le dedicamos más tiempo que a trabajar o a dormir Pia García Simón es portavoz de la plataforma de educación digital en pantalla dos

Voz 23 26:28 estamos entorno a unas once horas al día a las pantallas lo cual agrega

Voz 10 26:33 unos ciento sesenta y siete días al año expuestos a pantallas no

Voz 23 26:37 por ejemplo consultan teléfono móvil justo antes de acostarse y el sesenta y cinco por ciento de ellos lo hace nada más levantarse

Voz 1856 26:45 se habla de abuso de una adicción que puede provocar trastornos de falta atención miopía o insomnio que en el caso de los menores tiene también un dato preocupante tres horas de media se pasan al día mirando pantallas por comunidades madrileños y andaluces los más expuestos los que menos cántabros y asturianos

Voz 0419 27:05 hola tiene factores duda compara la montaña

Voz 24 27:08 sí es humano y baje a partes iguales descubren sus Eco Sport totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros Coto final siete mil trescientos ochenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros Tin siete ochenta por ciento TAE nueve contratados por ciento financiación de FC Bank hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 0027 27:32 el Atlético de Simeone se va a desmantelar este verano Sampe buenos días

Voz 1161 27:35 buenos días Aimar ya hay cinco salidas confirmadas con la de noche de Griezmann que anunciaran Manu Carreño en su día en El Larguero Godín que se despidió el pasado domingo terminado contrato igual que Juanfran que no aceptó la oferta de renovación Filipe Luis que no cuenta para el club y Lucas Hernández por el que el Bayern Munich paga la cláusula tras cinco temporadas de rojiblanco

Voz 1727 27:51 y el circo montado del pasado verano con sobre

Voz 1161 27:54 novación el documental de Piqué el que el club pusiera este año todas sus pies no ha servido para que Griezmann y la rebaja que tendrá su cláusula de doscientos a ciento veinte a haga que se marche al Barça pese a que desde allí no lo confirman el propio jugador lo anunció en la cuenta de Twitter

Voz 0198 28:08 quería enseguida hablar con vosotros chicos para deciros que he tomado la decisión de ir me me ha costado no coger el ese camino te lo es lo que siento y lo que necesito

Voz 1161 28:20 pero hay más en el Atlético como también anunciaba anoche Manu Carreño este verano habrá un equipo que pagará la cláusula de rescisión de Rodrigo de la terna formada por Barça Bayern Munich Manchester City y los rojiblancos ya piensan en su relevo la próxima semana se reunirán con los representantes de marcó Llorente que no cuenta para Zidane y que vería con buenos ojos pasar al rival además el club cerraba ayer la disputa que tenía con el Sporting de Lisboa por son Martíns paga veintidós millones y medio a los portugueses hiló venderá este verano al Mónaco donde ha estado cedido y a su vez vende el cincuenta por ciento de los derechos de Vietto también a los lisboetas después de que haya estado cedido esta temporada en el Fulham además de a la llegada de Griezmann el interés en el Atlético de Rodrigo y la confirmada de de John desde el Ajax el Barça sigue planificando la plantilla de la próxima temporada y está muy cerca de cerrar el fichaje del central también que les costaría al menos setenta millones de euros con lo que la inversión de este próximo verano superará los trescientos cincuenta millones el Real Madrid también se mueve y ante posibles llegadas como las de poco también tiene que haber salidas a parte del interés del Atlético meter en Llorente la posible cesión residan de acuerdo le decisión de Zidane de colocar a su hijo Luca por encima del Unnim como segundo portero aunque el club piensa lo contrario podría empujar al ucraniano ampliar su cesión en el Leganés y según el técnico Pellegrino el jugador está por la labor

Voz 25 29:26 por el tema del lunes no depende de nosotros no es un jugador que no pertenece a nosotros diva no hacer club trabajando oí la verdad que es un chico que ha crecido mucho vamos a ver vamos a esperar el chico Nos ha dicho bueno que tiene mucha ilusión

Voz 1161 29:39 la destino también otros jugadores como Keylor Navas refilón Vallejo Theo Hernández Ceballos Bailey además Rafa Nadal debuta esta mañana en el Masters mil de Roma ante el francés Jeremy Chardy en el cuadro masculino además también Fernando Verdasco se enfrenta al austríaco Dominic Thiem y Albert Ramos al argentino Diego Suárez

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias Quim Torra estrena hoy su segundo año como president de la Generalitat de Cataluña en el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad declara por no haber retirado los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña para las elecciones generales y el partido de Oriol Junqueras Esquerra Republicana ha anuncia que va a bloquear en el Parlament al líder del PSC Miquel Iceta va a impedir que sea presidente del Senado por tanto porque el voto en contra del partido lo tendrá que ratificar hoy el grupo parlamentario de la Cámara catalana pero Esquerra ya anuncia que votará

Voz 9 30:46 cuánto aclarada banda al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o no diré nada fan skins

Voz 0027 30:54 por la declaración de esta mañana más el año Cataluña el Gobierno de España está intentando detener a matizar el efecto de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos que puede tener la decisión de apartar a una fragata española de el rumbo que está tomando la misión militar conjunta liderada por un portaviones norteamericano que se dirige hacia el estrecho de Ormuz el Gobierno trata de justificar esa decisión de sacar de ahí el barco militar español que navega con los estadounidenses y hoy leemos en El País

Voz 0931 31:18 que la embajada americana en Madrid ha protestado ya Extragón

Voz 0027 31:20 igualmente ante el Ministerio de Exteriores Defensa insiste en que la decisión es técnica y no política Margarita Robles

Voz 1727 31:26 hay que verlo dentro de la normalidad dentro de lo que en su momento se preveía precisamente en al acuerdo con se están a la ministra se suma el titular de este

Voz 0027 31:35 por eso Josep Borrell prefieren no entrar en

Voz 1341 31:37 la idea es movedizas no está claro que es una situación complicada en la que vivimos en esas zonas del mundo tampoco que tomárselo

Voz 0027 31:45 la portavoz del Gobierno Isabel Celaá no oculta sus reservas ante posibles movimientos inesperados celos estadounidense

Voz 1341 31:51 les cautela también ante la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos Donald Trump con gran cautela y con gran prudencia España ha decidido momentáneamente retirar la fragata

Voz 0027 32:02 sí precisamente en Estados Unidos noticia de esta noche los abogados de Pablo Ibar el español condenado por un triple asesinato que ha pasado dieciséis años en el corredor de la muerte sus abogados han pedido que no se le imponga la pena capital por el bienestar de sus dos hijos de siete y doce años unos niños que nacieron cuando él ya estaba en la cárcel nunca han conocido a su padre fuera de los muros deprisa el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 32:27 para esa hora en Barcelona está cortada la B veintitrés en Sant Feliu de Llobregat por una colisión sentido Martorell hay desvíos por la dos de encontramos intensidad circulatoria pensados en San Feliú sentido Lleida quién Murcia la retirada de un camión accidentado está cerrado el carril derecho de la A7 en la añora sentido Almería

Voz 0027 32:44 a últimas horas de sol y de calor en toda España todavía con algo de niebla y nubes en el norte a medida que

Voz 1 32:50 la semana desplomarse los termómetros

Voz 1 33:42 por hoy

Voz 1727 33:52 son las seis y treinta y cuatro las cinco idéntico a otro en Canarias abrimos la Mesa de España en Galicia la justicia condenado allí a doce años de cárcel aún Fraile por abusar de dos menores en O Cebreiro en la provincia de Lugo nada a Capello Bos Días

Voz 1271 34:07 días entre dos mil catorce dos mil quince el condenado abusó sexualmente de una niña de dieciséis años con un coeficiente próximo a una capacidad intelectual límite y de su primo de veinte años que presenta una discapacidad intelectual leve que le impide poseer en juicio crítico la audiencia de Lugo considera que el fraile se valió de la superioridad que le daba su condición de religioso y también que se aprovechó de la situación personal familiar y económica de una de las víctimas así lo recoge la sentencia que lo condena por cometer dos delitos de abuso sexual uno de ellos continuado con Preval y miento y acceso carnal y otro delito continuado de utilización de menor para elaboración de material porno gran

Voz 1727 34:44 Nos vamos a Cataluña Joan Bofill día hola

Voz 0931 34:46 el día Pepa un niño de siete años de San Fiz

Voz 1727 34:49 CIU de Guixols en Girona llama a los Mossos y dice que su padre les estaba agrediendo a él también a su mamá los agentes llegan al domicilio el presunto agresor se había ido ella la madre no quiso poner denuncia

Voz 0027 35:03 si este niño cogió el teléfono marcó el ciento doce

Voz 0931 35:06 el teléfono de emergencias y contó a la policía que suma su padre los estaba pegando a él y a su madre no se acordaba de la dirección de su casa y fue con la ayuda de un vecino que los Mossos supieron exactamente dónde ir al llegar se encontraron la puerta del portal rota dentro de la vivienda había un jarrón roto pero ni el niño y la madre tenían heridas ni necesitaron atención médica el niño ayudó a la policía poderse comunicar con la madre extranjera que tenía dificultades para expresarse en el idioma les dijo que no quería presentar denuncia contra su pareja que en ese momento no estaba en casa los Mossos se fueron y ahora seguirán la evolución de las

Voz 1727 35:40 acaso y dos hermanas gemelas irlandesas que llevaban cinco días desaparecidas en Madrid han sido localizadas por fortuna bien en dos hospitales de la capital de España Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días un familiar ha contado que que están bien de salud que su estado es bueno pero que una de ellas está muy traumatizada

Voz 1275 35:59 si las dos según la policías también innovan a denunciar ninguna agresión salieron el pasado sábado por Madrid para celebrar su cumpleaños no se las vio más una de ellas fue encontrada dos días después el lunes en un hospital la otra ayer también en un hospital la hermana mayor de las gemelas

Voz 1 36:13 hay canales Hawai

Voz 1275 36:17 vídeo a las redes sociales en el que explicaba que no podía contar donde habían estado ambas una de ellas estaba traumatizada según la policía todo el tiempo desde el sábado estuvieron ingresadas una de ellas recibió ayer el alta

Voz 28 36:34 eh

Voz 1727 36:36 el Partido Popular denuncia ante la Fiscalía la exposición de la Diputación de Córdoba que a su juicio atenta contra los sentimientos religiosos ayer les contábamos en Hoy por hoy que había aparecido por la mañana destrozado uno de los cuadros de esa muestra un cuadro con una virgen semidesnuda con la mano a la entrepierna Elena Carazo buenos días nos vamos no nos vamos a Córdoba con María Eugenia Vílchez buenos días

Voz 29 37:01 buenos días Pepa el PP ha presentado como decías una denuncia a la Fiscalía por lo que a su juicio es una exposición que atenta contra los sentimientos religiosos una denuncia en la que se va a sumar en las próximas horas la que iba a presentar el colectivo Abogados Cristianos ya se ha retirado esa obra que se llama con flores a María de la galería de presidencia de la Diputación está investigando quién pudo dañar ese cuadro visionando la cámara de seguridad de la Diputación la diputada Ana Guijarro ha explicado que la exposición

Voz 1275 37:27 tiene catorce artistas era una reflexión

Voz 29 37:29 sobre los estereotipos de la mujer del arte

Voz 1727 37:32 eh desde el respeto y ha lamentado las críticas del PP y de Vox que han sido dice un llamamiento al odio María Eugenia Vílchez gracias bueno así así Pepa Buendía un pescadero pluriempleado de Barakaldo en Vizcaya a quién un ahí Rentería puso como ejemplo porque no se quejaba ni pedía ayudas ha contestado el pescadero en la sede al candidato a diputado general del PNV y dice que claro que se queja por la falta de apoyo al pequeño comercio Euskadi Isabel León tal Pepa Bueno sin quererlo se ha convertido en la estrella de la campaña en Vizcaya fundamentalmente porque él no se quejan y pide ayudas es todo lo contrario

Voz 30 38:11 no se acercó por aquí me preguntó a ver qué tal pues que yo además joven el mercado de cómo lo veía lo dije pues eso es lo que te estoy sin duda decir que no que no llega que yo me tengo que meter en dos trabajos porque con un ahora me llega al vivir no para disfrutar sino para vivir de eso pues que no tenemos ayudas de Diputación de estamentos ni nada los pequeños comercios y que incluso Quique el mercado en los pequeños mercados están cerrando

Voz 0441 38:34 a partir de aquel ha añadido realmente haría desde todo el arco parlamentario para avalar las dobles jornadas por defender el modelo neoliberal con Eusko Label y sobre todo por ofrecer un testimonio en primera persona que no fue tal

Voz 7 38:54 bueno faltan sólo cinco días

Voz 31 38:56 ah yo soy que ha sido a mi cuentan Suez ha acabado si las estando si AQPA cuando van su lugar

Voz 1727 39:16 faltan sólo cinco días para que termine la Canción de hielo y de fuego de Juego de Tronos ya sólo un capítulo del final de la saga ahora sí nos vamos a Sevilla con Elena Carazo buenos días buenos días Pepa porque especialistas de todo el mundo dos se reúnen desde hoy en la Universidad Pablo de Olavide para analizar este fenómeno el fenómeno de una serie Papa a millones de personas cuyo capítulo pues son noticia en los medios de comunicación casi cuarenta ponencias se van a dar cita aquí en Sevilla hasta el sábado el Congreso Internacional de Juego de Tronos claves desde las humanidades Se va a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y en el Paraninfo de la paz lo de la vida citas por ejemplo Pepa es una lingüista por ejemplo analizará el idioma de Torra aquí o las maquinaciones de Desembarco del Rey por parte de una politóloga pero también la historia de Roma como una mina de oro para la inspiración o los efectos de las localizaciones de la SER en el patrimonio de la ciudad de Fernando

Voz 10 40:14 Lozano historiador haya rodado preferentemente en España en Andalucía Sevilla pues ha creado un impacto la industria cuyas dimensiones son algo absolutamente descomunal

Voz 1727 40:27 imponerse a tan curiosa como las salidas profesionales de la carrera de TI ejemplificado en la figura de Nissan del intérprete de lengua mediadora cultural mucho más entre otros van a participar los coautores Junta J R R Martin del mundo de hielo y fuego Elio García y Linda Thompson quizás la clave y salir los en España del atasco político Elena Aisha no lo sabía bueno yo creo que a nosotros nos gustaría al Congreso desde luego ustedes venga

Voz 32 40:52 claro

Voz 1856 41:35 prohibe a la mujer abortar en prácticamente todos los casos incluidos si te violan o si se comete incesto sin importar el tiempo de gestación

Voz 1727 41:41 la única excepción que recoge la ley es el caso de riesgo

Voz 1856 41:44 al extremo para salud para la salud de la madre y los médicos que no cumplan se enfrentan a penas de hasta noventa y nueve años de cárcel cientos de ciudadanos han cansado de protestar a las puertas del Senado pero no ha servido de nada después de que el aprobase la Cámara de Representantes estatal esta noche la ley ha pasado el último escollo la ha aprobado el Senado una cámara con mayoría republicana compuesta por treinta y cinco miembros de los cuales treinta y uno son hombres y sólo cuatro son mujeres

Voz 10 42:08 los demócratas despido eh

Voz 1856 42:11 la republicana terrícolas que impulsó la ley en la Cámara de Representantes de Alabama dice que la medida permitirá al Estado tener lo que consideran apropiado para su gente pero los abogados pro abortistas avisan de que no se pueda aprobar leyes inconstitucionales para echarles abajo Alabama abatido esta noche el récord en restricción del aborto en EEUU y supera incluso la controvertida Ley de latido de Mississippi aprobada esta semana que prohíbe interrumpir el embarazo desde que se oye palpitar el corazón del bebé la medida de Alabama entrará en vigor en seis meses después de que lo firme la gobernadora estatal

Voz 1727 42:46 y para quienes se asustan de las asimetrías del Estado autonómico español a iba un ejemplo absolutamente contrario también en Estados Unidos la ciudad de San Francisco ha prohibido a la policía utilizar tecnología de reconocimiento facial para identificar a criminales este método ha recibido críticas de los activistas en favor de los derechos civiles porque dicen que el IVA de la privacidad de los ciudadanos ha demostrado que vaya con personas de piel oscura Andrea Villoria

Voz 0441 43:15 San Francisco es la cuna de la revolución tecnológica y la primera ciudad importante en Estados Unidos en prohibir esta tecnología ninguna agencia de inteligencia podrá hacerse con las imágenes de las miles de cámaras que graban en las calles en las tiendas en las estaciones o en los aeropuertos los impulsores de este veto quieren evitar una vigilancia excesiva dicen por parte del Gobierno aseguran

Voz 1 43:37 la misión

Voz 0441 43:40 Justo lo que el reconocimiento facial da lugar a errores y que puede llevar a la detención de inocentes aunque los policías

Voz 10 43:46 hay que cambiar la enanas maga

Voz 0441 43:49 aseguran que se toman muchas precauciones antes de detener a un sospechoso que se haya sido encontrado gracias al reconocimiento facial la norma siembra un precedente enorme para ciudades como Auckland o Boston que estudian ya medidas similares

Voz 1727 44:06 en Alemania hay novedades sobre la muerte de cinco personas tres de ellas atravesadas por flechas de Ballesta la policía sospecha ahora que pudo tratarse Pascual Donate de un suicidio colectivo

Voz 0027 44:18 no hay indicios de que otras personas intervinieran en las muertes ni tampoco que se hubieran producido peleas en los dos puntos separados por cientos de kilómetros en los que fueran encontrados los cuerpos en una pensión de Baviera un hombre de cincuenta y tres años una mujer de treinta y tres yacían en uno cama cogidos de la mano con varias flechas clavadas había un tercer cuerpo de otra mujer de treinta estaba en el suelo con una fecha en el cuello los investigadores sospechan que ella disparó primero a la pareja y luego se suicidó a seiscientos kilómetros en la Baja Sajonia la policía encontró a otras dos mujeres muertas de diecinueve XXXV años la mayor era pareja de una de las víctimas de la pensión la autopsia revelará las causas de su muerte porque no se aprecian signos de violencia la policía baraja la hipótesis de que se trate de un suicidio colectivo

Voz 1673 45:00 pactado en la prensa alemana se han disparado

Voz 0027 45:02 las especulaciones sobre si pertenecían a una secta algunos medios apuntan a una motivación esotérica porque una de las víctimas tenía una tienda de armaduras espadas todas participaban en una Liga de torneos medievales

Voz 1100 46:45 se pregunta asombrado usted lo ojo o se trata de un peligroso ataque de budismo que afecta preferiblemente a los candidatos de izquierda porque ya me explicarán ustedes qué razón encuentran un para que el PSOE o si prefieren Unidas Podemos y sus muchas decisiones no recordando todos los días pero y reciente historial que adornan al PP principal partido de la derecha como es el día de San Isidro no comencemos por Madrid que tiene su aquel ayuntamiento recuerdas la condena Ana Botella de veintisiete millones por vender pisos sociales a fondos buitre es una operación especialmente repugnante comunidad la hada madrina de las decenas de implicados en Gürtel Esperanza Aguirre convenientemente apartado en un rinconcito su sucesor Ignacio González en libertad condicional acusado de delitos de corrupción el poderoso Francisco Granados jefazos la cosa de los juzgados a la cárcel por lo mismo les vamos a contar de Cristina Cifuentes es aficionada a los másteres en el último Ángel Garrido tránsfuga con premeditación y alevosía un plantel conste que no están solos en la Comunidad Valenciana tenemos a Francisco Camps imputado por la Fórmula uno protagonista en todas las salsas de corrupción

Voz 1727 48:05 de Murcia Pedro Antonio Sánchez dicho

Voz 1100 48:08 la sin ánimo de exhaustividad por cierto su complaciente ayuda de cámara en el ojo izquierdo

Voz 39 48:17 ah

Voz 1727 48:22 once horas pasamos de media al día delante de una pantalla

Voz 0456 48:27 a un ordenador en un móvil en una tableta en una televisión así que les hemos preguntado y ustedes

Voz 1341 48:33 buenos días Pepa buenos días Aimar buenos días Ramón desde Palencia por motivos laborales me paso de las dieciséis diecisiete por escrito y por el mundo me paso más de ochenta por ciento

Voz 3 48:42 por delante del ordenador o delante de la pantalla del móvil

Voz 1341 48:45 ya te digo que es por motivo de trabajo afortunadamente porque ahora todas las reclamaciones todo lo demás siempre entre ellas vía telemática y así vamos a la tan buenos días y gracias Ramón si el periodismo exige también horas y horas delante de las pantallas la política que es lo tuyo no basta