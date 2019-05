Hoy por Hoy (15/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días si Griezmann se va al Barça el año pasado el delantero estiró tanto tanto el culebrón que grabó un documental para anunciar que se quedaban el Atlético de Madrid ahora para decir que se va ha optado por un vídeo mucho más austero

Voz 1375 00:40 en enseguida habla con

Voz 0198 00:42 con vosotros estéticos e nada para deciros que he tomado la decisión de de irme de de otras cosas tener otro desafío

Voz 3 00:54 ellos y a donde se va en busca de otros desafíos pues como adelantó Manu Carreño en El Larguero se va a donde no se fue el año pasado se va el Barça Juan Antonio Sampedro Sampe buenos días

Voz 0456 01:04 buenos días Pepa vídeo que por cierto no ha salido el club in que no quieren confirmar desde el club culé

Voz 1 01:09 Se marcha allí si es que sí que es verdad que es ir al Barça es un secreto a voces pagarán

Voz 4 01:13 su cláusula el día uno de julio que pasa de doscientos millones de euros a ciento veinte llegará al Camp Nou con un año de retraso se une a las salidas de aseguras de Godín Lucas Hernández Juanfran y Filipe Luis en los próximos días podría sumarse Laredo la de Rodrigo porque como adelantaba también la noche Manu hay tres equipos interesados en pagar su cláusula este verano el propio Barça el Bayern de Munich que ya pagara también la de Lucas Hernández y el Manchester City de Pep Guardiola

Voz 1727 01:35 gracias Sampe es miércoles es quince de mayo Quim Torra declara como imputado por no quitar los lazos amarillos en la campaña para las elecciones generales anoche en el debate para las europeas en TV tres el representante de Puigdemont se fue del plató el representante de Yunquera se quedó pero los dos entregaron un pen drive con discursos de los ausentes para el

Voz 3 01:56 luto de oro gracias que mi barbas tío excluyente

Voz 1727 02:00 tú quieras la Junta Electoral de impidió participar por vía telemática porque el debate era la sede de la noche y alteraba el horario de la cárcel lo recordó en el transcurso del debate González Pons representante del PP Oriol Junqueras no está simplemente porque el horario de la cárcel lo impide está Puigdemont no está porque es un fugado y hacer el debate desde el sofá de su

Voz 3 02:21 propia casa le daba una ventaja que nosotros

Voz 1727 02:24 no teníamos por eso en mi opinión el vídeo de Oriol Junquera se puede poner se puso efectivamente el depués Demon lo emitió TV3 después Esquerra culpa al Gobierno y al Ministerio del Interior de la decisión de la Junta Electoral ya anuncia que en represalia van a boicotear mañana la designación de Miquel Iceta como senador el Gobierno defiende que no ha habido improvisación en la norma que obliga fichar en las empresas pese a que publicó la guía sobre su aplicación con la regla ya en vigor la ministra Valerio anoche en Hora Veinticinco

Voz 5 02:56 no se en empezó a corregir consultas en cuanto a dudas hasta esta última semana no hemos querido imponer un tipo de registro y rígido para que las empresas se adapten al registro que consideren pertinente

Voz 1727 03:10 el Tribunal Europeo sentenciaba ayer que fichar es obligatorio que las empresas deben organizarlo pero pero a Pablo Casado no le parece bien

Voz 3 03:17 yo he escuchado que ahora los trabajadores tienen que estar Gil

Voz 6 03:20 localizados que tienen que fichar la misma obsesión orwelliano intervencionista del Gran Hermano de exigir a los autónomos a España que madruga que resuelva la incapacidad incompetencia de un Gobierno

Voz 1727 03:32 los españoles pasamos la mitad del año delante de una pantalla en horas once al día según datos de la plataforma en pan tallados su portavoz espía García Simón

Voz 7 03:43 siete de cada diez españoles por ejemplo consultan teléfono

Voz 3 03:46 móvil justo antes de acostarse y el sesenta y cinco

Voz 7 03:48 por ciento de ellos lo hace nada más levantarse como usted

Voz 1727 03:53 como tú o cumplió estos datos ya dan que pensar sólo falta sumarle el estudio de la Agencia de Seguridad Sanitaria francesa dice que exponerse demasiado a la luz LED azul como la que emite muchas pantallas provoca daños en la retina perturban

Voz 8 04:09 sueño

Voz 1727 04:12 Lee que empató a cero Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:15 buenos días pues temperaturas un poco más altas que ayer en muchas poblaciones de alcanzar el máximo veraniego por ejemplo en la Comunidad de Madrid se pueden alcanzar máximas de hasta treinta y cinco grados al sur de la comunidad pero sí pasará de los treinta en la mayor parte todo este de la península también en Canarias en el Valle del Ebro y una vez más el Valle del Guadalquivir va a ser el punto más cálido con máximas de más de treinta y cinco sigue el esto lejos de este ambiente veraniego en el Cantábrico y el Mediterráneo aquí incluso va a refrescar y todo a la espera de que a partir de mañana y sobretodo el viernes empiecen a bajar no poco las

Voz 1727 04:47 temperaturas son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 8 04:53 hora uno hora dos horas Ona cuatro a las siete

Voz 9 05:00 hola

Voz 8 05:04 ponen a veintiuno horas a veintitrés horas veinticuatro hora verídico Hora veinticinco Cadena Ser hola veintiséis hora25 Isidro no

Voz 9 05:17 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga Él se encarga de todo para que tuvo ahorre

Voz 10 05:30 a un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la unidad

Voz 9 05:41 Ciudad de Salamanca su sonido este te queda una cara de igual que cuando veces la varita de la cita en el coche que del genial por eso mira este concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y no de con noventa y nueve pide cita punto es y deseos concedidos

Voz 10 06:03 el puro

Voz 1727 06:08 las siete y seis ahora las seis y seis en Canarias el Gobierno trata de restar importancia a la decisión de retirar la fragata Méndez Núñez del grupo de combate estadounidense que se dirige al Golfo Pérsico es una decisión técnica según la ministra de Defensa Margarita Robles porque no estaba previsto ir al Golfo

Voz 1426 06:27 el Gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión una misión que no estaba prevista con el Gobierno español desde ese punto de vista nosotros pues eh temporalmente interrumpamos ese acompañamiento de España siempre va a actuar como un socio serio y fiable

Voz 1727 06:43 en el marco de la Unión Europea pero esta mañana cuenta el diario El País que la embajada de Estados Unidos en Madrid ha trasladado su malestar al Ministerio de Asuntos Exteriores español porque la decisión de la retirada solos comunico por vía militar y no por vía diplomática y el titular de la vía diplomática Josep Borrell intenta des dramatizar

Voz 11 07:04 prefiero no entrar en ayudas movedizas no está claro que es una situación complicada en la que vivimos en estas zonas del mundo tampoco de tomárselo la tremenda sobre

Voz 1916 07:14 la complicadísima situación en esta zona del mundo han latón buenos días Arabia Saudí denuncia más sabotajes contra su industria petrolera ahora asegura que han atacado con drones su

Voz 1727 07:25 red de oleoductos lo ha denunciado el Ministerio

Voz 1916 07:27 de Exteriores saudí que asegura que el ataque ha causado un incendio y pequeños daños en la red las autoridades hablan de un acto terrorista cobarde que atribuyen a las milicias chiíes de Yemen apoyadas por Irán el ataque se produce dos días después de que Arabia Saudí Emiratos Árabes enemigos de Teherán denunciaran sabotajes a sus barco lleno otras zona tensa muy tensa en Venezuela la policía controlada por el chavismo ha impedido que se reúnan los diputados en el Parlamento venezolano donde la oposición tiene mayoría Pascual donarlo

Voz 1684 07:55 los diputados no han podido entrar en la Asamblea por una supuesta amenaza de bomba de la que el régimen no ha dado más detalles la oposición acusa a Maduro de intentar cerrar el Parlamento su presidente Juan Guaidó dice que volverán

Voz 12 08:07 a reunirse como puedan iba muy el Parlamento sancionar

Voz 1684 08:12 en la Gala Éluard mientras el Supremo y la constituyente controlada por Maduro han dejado sin inmunidad a catorce diputados opositores acusados de participar en el levantamiento de Guaidó

Voz 1916 08:23 más cerca geográficamente en Reino Unido Theresa May planea una cuarta votación del acuerdo del Brexit todavía está en negociaciones con los laboristas pero Downing Street ya ha anunciado que el plan es llevar el acuerdo al Parlamento la semana del tres de junio Isabel Villar así un mes antes de que se

Voz 4 08:39 constituya el Europarlamento por lo que si se consumara el divorcio los diputados británicos no tendrían que tomar posesión la fecha la confirmado Downing Street tras una reunión entre May el líder laborista la primera ministra aún no tiene asegurados los apoyos para sacar adelante el acuerdo pero asegura que las conversaciones para buscar esa mayoría están siendo útil

Voz 3 08:56 son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 10 09:02 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido treinta y ocho mil ciento cincuenta y tres Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido siete hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día ir de puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 2 09:37 a por mí

Voz 10 09:41 todas mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros con Torres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 0978 09:52 lo hacemos que las cosas sucedan cuando puede hacer Roskam camarero es muy como yo que también se mueve bar así que la próxima piden al Maestro espérate que ahora le llamará Alteza Cola Cao eso tan tuyo

Voz 12 10:12 en la Cadena SER

Voz 1916 10:21 falta menos de una semana para que se constituyan las Cortes que salieron de las elecciones generales será el día veintiuno Ese día veremos en el Congreso Oriol Junqueras a Jordi Sanchez mayor a Josep Rull Jordi Turull Raül Romeva irá al Senado el Supremo les ha dado permiso para salir de la cárcel ese día hay tomar posesión de sus cargos hacerse cargo del escaño lo que no acepta el Supremo es dejarlos en libertad para que puedan ejercer como diputados a partir de entonces así que no está claro según nos cuenta el experto en derecho procesal Jordi Nieva que va a pasar después del día veintiuno

Voz 1635 10:58 es una cosa pues efímeras porque inmediatamente después serán suspendidos por el Tribunal Supremo la decisión se pasaron la Mesa del Congreso por tanto ya no podrán ejercer como de como diputados y a partir de ahí pues veremos si la Mesa del Congreso o no Tribunal Supremo pues sugiere que deleguen el voto como están haciendo en el Parlamento Cataluña o bien pues eh mental alguna otra solución

Voz 1916 11:20 lo que está claro es que volverán de momento a la cárcel seguirán de nuevo en el juicio por el es sobre la última volcánica jornada de ese juicio

Voz 3 11:34 la mirada

Voz 1985 11:35 Xavier Vidal Folch la vista oral del proceso registró ayer su jornada más tensa estuvo a punto de generar una fuerte fortísima crisis no es que hasta ahora todo y ha sido plácido pero las cuarenta y tres jornadas anteriores sólo de vez en cuando registraban altercados verbal es de geometría variable entre Presidencia fiscales los demás acusadores y los abogados defensores pero ayer casi explosión a la tensión acumulada el presidente de la sala Manuel Marchena suele combinar cierta dureza con bastante manga ancha la dispensa incluso antes discursos muy políticos pero ayer interpretó que la filósofa Marina Garcés testigo de las defensas explicaba demasiadas impresiones personales por encima de los datos que proporcionaba la cortos seca mente en varias ocasiones en realidad otros testigos tanto policías como manifestantes sean explaya do aquí en la sede del Tribunal Supremo sobre sus miedos sus alegrías sus preocupaciones sus emociones de todo tipo en suma

Voz 14 12:38 hubo un momento aún peor

Voz 1985 12:41 con un abogado de Manresa que quería declarar en catalán lo que no está contemplado fuentes del Supremo filtraron su malestar pero no por el contenido de la pretensión la utilización del idioma catalán sino por la forma en que lo planteo que entendieron como un desafío a la autoridad de los propios magistrados

Voz 1375 13:01 mejor será que este tipo de tensiones no se repita demasiado

Voz 1916 13:10 íbamos con dos titulares económicos de las últimas horas Javier Alonso buenos días buenos días Pepa el primero es la multa que ha puesto competencia a dos gigantes del sector eléctrico Naturhouse Endesa por alterar los precios de la luz tendrán que pagar veinticinco millones de euros

Voz 0858 13:25 sí diecinueve millones Nathalie otros seis Endesa la CNMC considera que inflaron de forma artificial el coste de producir electricidad en diez de sus centrales entre octubre de dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete consiguieron un beneficio según este organismo de casi diecisiete millones las eléctricas todavía pueden presentar

Voz 1916 13:44 la caja y Liberbank han roto su proyecto de fusión llevaban negociando nueve meses pero las conversaciones han terminado porque el banco malagueño quería controlar el sesenta por ciento de la futura entidad el otro decía Javier

Voz 0858 13:57 lo nada ni un punto arriba apuntó abajo es clave para definir el reparto posterior de poder ninguno ha dado su brazo a torcer las Bolsas castigaron ayer a ambos bancos con una bajada superior al uno por ciento ahora ahora dicen que su intención es seguir operando en solitario pero el Banco Central Europeo aprieta para que haya fusiones en el sector

Voz 1916 14:14 español Javier Alonso gracias

Voz 10 14:18 hola tiene zapatos mocasines para hacer escalada baje a partes iguales descubre totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinte

Voz 16 14:26 cinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros voto final siete mil trescientos veinticinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros siete ochenta por ciento Jaén nueve contra entonces por ciento financiación de FC hasta fin de las condiciones

Voz 9 14:44 a sus gafas hora de cambiar

Voz 17 14:48 reanuda te con General Óptica ahora tienes todas esas gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento y todas las gafas de sol también con un treinta por ciento así es el Plan Renove ven es estilo al mejor precio renueva de General Óptica tu mirada

Voz 18 15:05 nunca es tarde para cambiar de de casa de barrio últimos días para encontrar tu piso con está un cuarenta por ciento de descuento

Voz 0978 15:13 en Servihabitat punto com Se acerca el veranillo por fin está organizando ese pedazo de viaje llena el mercado de Ali tenemos los frescos más frescos al mejor precio como la tiña cero con ochenta y nueve el kilo esta semana por toca ir ahorrando y eso que la vida te pille preparado al di lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 8 15:32 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1916 15:36 España necesitaría ahora mismo ciento veinticinco mil enfermeros más para llegar a la media europea Éstas son al menos las cuentas del Consejo de Enfermería que con la vista puesta en las elecciones del veintiséis de mayo quiere denunciar los problemas que el sector empezando Laura Marcos por la falta de personal por las diferencias entre comunidades

Voz 0533 15:56 Navarra por ejemplo duplica el ratio de enfermeras de Murcia que con apenas cuatro por cada mil habitantes necesitaría seis mil más para alcanzar la lejanísimo a media europea José Luis Cobos ex vicesecretario del Consejo General de Enfermería

Voz 11 16:09 pese enfermeras más en una comunidad autónoma que en otra por ratio es imposible que pueda hacer lo mismo que en muchas ocasiones tienen que doblar turnos de trabajo o para poder llegar el cuidado enfermero que necesitan

Voz 3 16:22 nuestro paciente en paro Extremadura es la peor con una

Voz 0533 16:24 pasa del seis y medio por ciento que triplica la media nacional mientras que Cataluña la mejor no tiene ni siquiera a una de cada cien enfermeras desempleadas también hay brecha en las agresiones sufridas por estas profesionales de las trescientas que se denunciaron ante la Policía Nacional el año pasado cien se produjeron en Andalucía y ninguna en Euskadi aunque si contamos las amenazas verbales y los insultos los números se multiplican hasta los mil quinientos

Voz 1916 16:50 por debajo de la media europea estamos también en la edad de emancipación de nuestros jóvenes los nuestros los españoles se siguen yendo de casa mucho más tarde que el resto a los veintinueve años los españoles a los XXIII los franceses y los suecos a los dieciocho ha ido Abbado buenos días

Voz 4 17:06 buenos días y somos los sextos que más Nos retrasados de toda la Unión donde la media europea para irse de casa está en los veintiséis años los suecos son los más rápidos como decías a los que más les cuesta a los croatas que lo hacen a los treinta y un años en casi todos los países de la Unión incluido España las mujeres se independiza antes que los hombres

Voz 1 17:23 sólo siete diecisiete seis y diecisiete en Canarias

Voz 1916 17:27 si buscas hipoteca con mucha atención en lo

Voz 9 17:29 que tiene hipoteca naranja variable de ING desde euríbor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE variable Pera Si buscas hipoteca con mucha mucha atención en lo que no tiene

Voz 10 17:41 pero gastos de notaría cero gastos de gestoría cero gastos de registro pero gastos de tasación te elige bien

Voz 19 17:46 hipoteca naranja variable de ING

Voz 10 17:48 ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación

Voz 19 17:51 insistir más con nosotros y como siempre con pero comisiones y el precio

Voz 3 17:54 qué buscas condiciones en ING punto es

Voz 20 17:59 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos el silencio que provoca el exceso de ruido qué pasaría si eliminamos el ruido para dar por fin voz al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producido podio ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 21 18:17 sí respuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado cincuenta y seis palabras más información en Pepe te da más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 22 18:38 es imprescindible comparable

Voz 10 18:43 hola

Voz 18 18:45 a más pases el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum a qué esperas para verlo con playa centrados en Anastasia musical punto es

Voz 8 19:01 on

Voz 0456 19:02 qué horas pasamos de media al día delante de una pantalla y ustedes

Voz 23 19:05 José Morón emitir más de seis horas detrás de la campaña en el ordenador como el móvil porque resulta que tengo Twitter Instagram Tele gran más de cinco mil amigo en el Facebook lo reconozco

Voz 1 19:17 estoy en Caixa escucha Jorge a José psicólogo para quienes ustedes

Voz 24 19:25 aquello que ya ocurrió con el tabaco a mediados del siglo pasado no sabíamos los efectos secundarios que iba a tener ETA

Voz 3 19:31 Paco mataba algo similar está ocurriendo ahora

Voz 24 19:33 no pero la tecnología y los efectos secundarios de veremos dentro de muchos años esto no es una cuestión de gustos ni de decisiones deliberadas es una cuestión de adicción el teléfono móvil engancha a la tecnología las redes sociales enganchan todas las simulación que recibimos en Francia porque el cerebro le encanta la estimulación es una droga tenemos que empezar a actuar sobre tal necesitamos de profesionales que Duque porque de otra forma empezaremos a ver unos daños que no sabemos qué consecuencias

Voz 1727 20:02 gracias José gracias Jorge gracias a todos entre seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:14 Laura Gutiérrez qué tal buenos días iban a la pradera mejor de manga corta esperamos hoy XXXIII grados de máxima en la capital día de San Isidro día del patrón de Madrid que irrumpe en plena campaña del veintiséis m los candidatos de todos o de casi todos los partidos van a coincidir en la pradera este miércoles donde mezclarán sus mensajes políticos con el agua del Santo las gallinas dejas las rosquillas último San Isidro de la legislatura a sólo once días de la cita con las urnas el candidato del PP a la capital José Luis Martínez Almeida propone sancionar a las empresas de limpieza de la capital lo incluso rescindir los contratos y los marcadores de calidad indican que las adjudicatarias no cumplen entrevista con Almeida en La Ser en La Ventana de Madrid en la edición especial campaña que estamos haciendo estos días desde el hotel Hyatt en la que ha sido muy crítico con los contratos que dejó firmados Ana Botella aunque sí respalda la decisión de la exalcaldesa

Voz 12 21:08 de vender vivienda pública fondos buitre yo en aquel momento

Voz 0184 21:12 lo que digo es que entiendo que fuera una decisión que estaba encima de la mesa y que se podrá tomar por el equipo gobierno no puedo decir si lo hubiera hecho no lo hubiera hecho seis años después pero en aquel contexto entiendo que sea decisión se pusiera encima de la mesa que formará parte de un plan de saneamiento y que finalmente es adoptar ahora sí me preguntes lo hubiera adoptado sí o no es muy compleja

Voz 1275 21:30 cada vez insiste en que Madrid central ha sido un error que está provocando muchos daños al comercio cree que las multas no llegan por motivos electoralistas is sobre el orgullo y la propuesta de Vox de llevarlo a la Casa de Campo

Voz 10 21:41 el candidato del PP responde lo que me parece es que desconoce absolutamente lo que significa el orgullo para la ciudad de Madrid lo que significa el orgullo en relación al ámbito espacial donde se celebra el orgullo que es un símbolo de identidad del centro de Madrid específicamente y además ignora que la Casa de Campo por cierto es un bien de interés cultural en el que no conviene meter a cientos de miles de personas

Voz 1275 22:02 la alcaldesa Manuela Carmena que hoy vive su último San Isidro de momento como alcaldesa quiere transformar la noche madrileña yp propone la creación de un nuevo cargo el de alcaldesa de la noche un cargo que no asumiera ella pero que ya tiene nombre y apellidos Mar Barberán actual comisionada para Malasaña

Voz 26 22:18 es conseguir que Madrid sea una ciudad en la que sea compatible la creatividad de la noche y al descanso de los vecinos

Voz 1275 22:27 empieza de la CEDA cinco de campaña tenemos encuesta encuesta de Sigma Dos que publica hoy El Mundo y que confirma el CIS el PP perdería la Comunidad Illa izquierda podría gobernar tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de la capital Virginia Sarmiento buenos días

Voz 3 22:47 buenos días igual que el CIS la encuesta de Sigma Dos que se hizo tras las generales predice la debacle del PP conseguiría treinta y uno escaños en la Asamblea de Madrid perdería la comunidad pero no habría sorpasso de Ciudadanos en relegada a la tercera fuerza con veinticinco escaños el PSOE de Gabilondo ganaría las elecciones conseguiría cuarenta y dos escaños y la suma de la izquierda más Madrid con catorce escaños hemos con trece conseguiría la mayoría absoluta sesenta y siete escaños sólo uno más de lo que podría conseguir la suma de la derecha vox entraría en Madrid según este sondeo con diez diputados en el Ayuntamiento de la capital Carmena reválidas resultados su partido conseguiría veintidós concejales dos más que ahora podría seguir siendo alcaldesa con el apoyo del PSOE de Pepu Hernández que sumarían concejal más diez cero tal el PP también perdería siete se mantendría como segunda fuerza en la capital Madrid en pie los concejales díscolos de Carmena no obtendrían representación a partir de las doce

Voz 1275 23:38 veinte este miércoles hacemos Hoy por Hoy Madrid desde la pradera

Voz 3 23:41 ya con todos los mensajes políticos y el próximo lunes

Voz 1275 23:43 es veinte de mayo el debate definitivo de la serie El País aquí hemos invitado a los candidatos a la Comunidad de los principales partidos

Voz 12 23:50 Madrid Madrid Madrid Destino está la derecha destino está Izquierda este lunes veinte el debate definitivo

Voz 15 24:00 Isabel Díaz Ayuso al que el Gabilondo Ignacio Aguado is a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 17 24:07 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena SER

Voz 12 24:16 junto con el País punto com con la colaboración del COGAM

Voz 1275 24:22 la imagen de la campaña más noticias de Madrid en titulares el Gobierno regional aprueba el decreto del juego que endurece las medidas de control de acceso a menores y establece una distancia mínima de cien metros con los centros escolares los locales tendrán diez años para cumplir ese requisito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite el recurso de la Federación Profesional del Taxi contra nuevo reglamento de la Comunidad consideran que pone en peligro a los autónomos hoy abren catorce piscinas municipales y el acceso será gratuito por San Isidro las seis piscinas restantes irán abriendo progresivamente la temporada acabará el veintidós de septiembre una semana más que el año pasado hay deportes Griezmann se marcha lo confirmó anoche la cuenta de Twitter del Atlético de Madrid el Barça pagará la que el Sula del francés el próximo verano regresar este miércoles los paros al metro convocados por el sindicato de maquinistas serán por la tarde entre las tres y media a las cinco y media hay afectarán a las líneas impares entre ellas la línea cinco que es la que llega hasta la pradera de San Isidro hay servicios unimos qué tal las carreteras deje de Teresa Serrano buenos días

Voz 0809 25:22 buenos días pues el miércoles a esta hora Laura muy apacible en Las Vegas

Voz 1727 25:26 se nota que es festivo en la capital y no encontramos nada

Voz 0809 25:28 detenciones habituales en ninguna incidencia grave

Voz 1375 25:31 con estos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el Thiem

Voz 3 25:37 meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:40 buenos días el tiempo soleado con temperaturas más altas que ayer las mínimas han bajado menos ambiente fresco en estos momentos durante la tarde superaremos con facilidad los treinta grados en toda la Comunidad al sur cerca de los ríos Tajo y Tajuña máximas alrededor de los treinta y cuatro grados calor plenamente veraniego con viento fuerte al final de la jornada y mañana situación parecida a la de hoy a partir del viernes temperaturas más bajas y algunos chubascos

Voz 10 26:07 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas

Voz 9 26:09 máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega de nuevo en aire acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R treinta y dos reducirá su setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global y producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida a punto com

Voz 27 26:28 ahora con Axa tienes un veinticinco por ciento de descuento en tu seguro de salud y eso hace que también pueda ser un veinticinco por ciento

Voz 3 26:39 las con tu seguro de salud incluimos cobertura dental gratis entran Axa punto es o visita nuestras oficinas

Voz 10 26:45 J condiciones

Voz 28 26:48 esto es un anuncio para las ofertas en muebles y decoración de camino a casa dos puntos llegan nuestras últimas ofertas

Voz 29 26:55 punto las de punto rojo punto

Voz 28 26:58 disfruta de ofertas entre veinte y ochenta por ciento en cientos de productos hasta el veintisiete de mayo

Voz 29 27:02 a punto camino a casa ofertas del punto rojo ir punto

Voz 0978 27:08 con natillas a la nueva temporada del Teatro Real vive una temporada llena de grandes títulos y pasiones con La Traviata Don Carlo La Valquiria La flauta mágica y mucho más las óperas que siempre querrán ver y las que tienes por descubrir con las grandes voces del momento Plácido Domingo Netrebko Di Donato o Camarena tres compañías referentes de la danza así es la temporada que le espera en el Teatro Real elige a tu abonó entre una gran variedad de opciones ya a la venta en teatro

Voz 10 27:35 punto es hoy Gines vive

Voz 14 27:39 la energía que de fango que energía ilumina Banderas

Voz 30 27:44 Ical mueve a los pintores románticos a los impresionistas a los de las vanguardias del quince al diecinueve de mayo vive con Endesa el arte del Thyssen en el Día y la Noche de los Museos sumerge en el arte con la realidad virtual el vídeo Mapi la luz Endesa

Voz 31 27:58 necesitas una valiosa que se lo va a Tineo hasta trescientos euros en comisiones CITES trescientos de los trescientos casi de facil donde el video punto es llamando al novecientos ochenta y dos setenta y nueve setenta y nueve tu tienda casco más cercana

Voz 9 28:15 CC y PP tu casa marinado

Voz 32 28:16 apartamentos de dos habitaciones con piscina zona infantil plaza de garaje y trastero desde sesenta y dos mil euros

Voz 1275 28:22 cómodas cuotas de ciento ochenta y nueve euros al mes

Voz 10 28:25 Sol playa Balneario y crean ofertas de ocio todo el año ahora sí puedes informarte en el nueve uno cuatro cuatro cuatro ocho cuatro tres uno o en tu casa en Marina d'Or punto com

Voz 1375 28:35 cada cosa tiene su momento lo vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre

Voz 10 28:39 al igual que no esquíes en agosto justo ahora es el momento de disfrutar del sol del tercero de las horas de luz combinada Renault este mes aprovecha los buenos datos de Renault con hasta siete mil euros de descuento en la cama

Voz 1375 28:51 oferte ERC Iván valida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 1275 28:57 Jedi veintinueve estamos en el tercer día de huelga indefinida del personal de limpieza del Hospital doce de Octubre denuncian el incumplimiento del convenio colectivo y reclaman el aumento de la plantilla aseguran que se ha reducido en un diez por ciento en los últimos cuatro años los paros han sido convocados por CCOO UGT el sindicato USO escuchamos a un portavoz del comité de empresa

Voz 33 29:15 en el año dos mil quince años hicieron un arte eramos trescientos uno en plantilla los redujeron la plantilla doscientas setenta y cuatro entonces la empresa concesionaria de Ferrovial no cumple el convenio colectivo no cumple las bajas no aumente a la plantilla como si es necesario lo reconoce que tiene comentar las eso quiere pues de alguna manera que lo hacemos algún artículo de nuestro convenio lo estamos dispuesto a ello

Voz 1275 29:41 ir a las gemelas irlandesas que llevaban cinco días desaparecidas han sido localizadas en dos hospitales de Madrid las dos según la policía es también innovan a denunciar ninguna agresión quince grados ahora mismo la gran

Voz 12 30:01 he a siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 comienza el miércoles quince de mayo tenemos a muchos pueblos a muchas ciudades de España de fiesta porque San Isidro también en Madrid hoy va a hacer bastante calor otra vez confiesen cuántos de ustedes ven el tiempo que va a hacer en su ciudad en su pueblo a través del teléfono móvil hay muchísimos gestos cotidianos que hacemos a través de una pantalla casi sin darnos cuenta esto no es ninguna novedad ya lo sabemos pero sí es una novedad la cifra que hoy con

Voz 3 30:38 hacemos pasamos once horas al día once

Voz 1727 30:40 delante de una pantalla es el resultado de un estudio de ópticas con el Instituto sondea los españoles pasamos once horas diarias frente a pantallas de todo tipo lo que equivale a ciento sesenta y siete días al año mirando el móvil una Tablet o un ordenador con la tele la mitad del año mirando a un monitor que parpadea Así es la economía de la atención en el año dos mil diecinueve

Voz 1 31:09 tres en pantalla dos alrededor ahí me preocupa que hacemos las restantes ya ya ya me imagino ya me imagino que a ti lo que te preocupa justamente es eso yo sí sé lo que hace es escribir libros Daniele De la Fuente buenos días trepan tallado y el primero que se reía que es el más vicioso Aimar Bretos vamos con las noticias las noticias vamos con las noticias

Voz 34 31:33 qué país él

Voz 1916 31:35 sionismo bloquea la elección de Iceta como Senado

Voz 0027 31:38 es el principal titular de portada de El País cuenta Mikel Nobel Camilo Baquero que desde la semana pasada había un intenso debate dentro de Esquerra sobre si permitir o no la designación de Iceta pero que lo que lo ha terminado de decantar todo ha sido la decisión e Instituciones Penitenciarias de no permitir que Junquera es participar anoche en el debate de TV3 La Vanguardia sostiene en su editorial que Iceta si reúnen las condiciones para ser un buen presidente del Senado techo dice La Vanguardia también para Esquerra Iceta es un buen candidato por eso sorprende resulta decepcionante que vayan a votar contra él el poso radical de Esquerra suele emerger en el momento menos indicado cuando se trata de elegir entre la senda del diálogo y la del bloqueo también

Voz 1916 32:17 en las páginas de opinión de la vanguardia leemos hoy el segundo editorial de esta semana sobre la victoria de los independentistas que han arrasado en las elecciones internas de la Cámara de Comercio de Barcelona bien es cierto que con una participación en la votación muy baja La Vanguardia la cámara no ha

Voz 0027 32:32 ha de ser instrumentalizada con fines políticos por una organización marcada por su activismo como es la ANC y menos con el propósito manifiesto de ir desvinculado a las empresas catalanas

Voz 1375 32:43 el ámbito español reduciendo su radio de acción

Voz 0027 32:45 en un régimen de democracia liberal la política partidista no debe marcar el camino de la empresa

Voz 1916 32:50 sí hay titulares aireados ciertamente en parte de la prensa conservadora hoy a cuenta de la decisión del Gobierno de retirar la fragata española de la misión estadounidense a la que iba acompañando

Voz 0027 33:02 la portada de ABC un titular enorme otro Gobierno del PSOE otra retirada añade ABC Sánchez juega con el prestigio de España ir y la fiabilidad nuestras Fuerzas Armadas y el compromiso de nuestro país como socio la razón zanja su editorial diciendo que estamos ante una decisión precipitada mal ejecutada en tiempo y forma una decisión que no deja en buen lugar a España El Mundo sí admite que la decisión es comprensible y que puede responder a la prudencia aunque advierte de que no se deben esconder sus posibles consecuencias para los intereses nacionales y El Periódico de Cataluña opina en su editorial que España ha hecho bien en desmarcarse de Estados Unidos dice nuestra estrategia internacional tiene que enmarcarse dentro de los acuerdos de la Unión Europea y de la OTAN y alejarse de la insensata provocación de Trump

Voz 1916 33:44 cuenta Juanma Marqués en el Diario de Sevilla lo que todo apunta ha sido un patinazo de Pablo Iglesias con su partido en Andalucía con el que no pasa por su mejor momento

Voz 0027 33:53 es extraño el equipo de campaña de Podemos anunció que Iglesias iría a Cádiz este sábado para participar en un mitin con el alcalde de la ciudad con Kiki pero la dirección local del partido respondió que no sabía nada de ese mitin y al final Iglesias va a estar el sábado en Sevilla Innova a pisar callos en toda la campaña

Voz 1916 34:09 y hoy en la pradera de San Isidro en Madrid se va a hablar mucho muchísimo muchísimo de esta encuesta que publica El Mundo encuesta electoral sobre la Comunidad madrileña encuesta eso

Voz 0027 34:19 Madoff que dice que la izquierda puede gobernar tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad Carmena repetiría incluso con mejores resultados a pesar de su ruptura con Podemos y el PSOE puede sumar para sacar al PP del Gobierno autonómico después de veinticuatro años que os populares quedarían en segunda posición ligeramente por encima de Ciudadanos y la plataforma Más Madrid Íñigo Errejón supera también aunque por la mínima a la candidatura de Podemos en quinta posición quedaría Vox con sólo el siete con cinco

Voz 3 34:44 y ojo a esto atentos todos aquí

Voz 1916 34:47 también en casa también leemos en el mundo ojo a esta noticia la patronal propone

Voz 1727 34:52 el Gobierno no ve mal

Voz 1916 34:54 sacar de las horas cotizadas las pausas para el cigarrillo o el café

Voz 0027 35:00 dice el mundo que la CEOE está impulsando en la negociación sobre el registro de las horas que haya un módulo de trabajo efectivo y otro modelo de trabajo presencial y a ese segundo cajón caerían las horas que se calcula que pasan los fumadores sin hacer un trabajo real es sólo una propuesta de la patronal pero según El Mundo el Gobierno no lo ven mal

Voz 1 35:21 del café a mí sólo me preocupara del que hace como sabéis

Voz 14 35:26 a los taurinos no les va a gustar

Voz 0027 35:29 una viñeta de hoy del no Unión pelo se ve al toro en mitad del ruedo el toro mira hacia el tendido dice la plaza llena y no se ve ni un alma

Voz 35 35:41 bien la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0978 35:53 por el momento nosotros hablamos el mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas

Voz 10 36:11 punto es

Voz 1927 36:13 en Volkswagen tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte

Voz 36 36:17 que no cabe dice oferta financiado conversación peinan cincuenta comisiones dura del tres por ciento de quinientos cincuenta y cuatro euros entrada de dicho continente siete euros cinco ocho coma cincuenta y nueve coma noventa y siete a final de doce mil ochocientos ochenta y siete con siete euros conoció hasta el siete de mayo de dos mil diecinueve

Voz 1927 36:31 la parte que cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un que igual por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años horas

Voz 3 36:42 hoy por hoy dos conflictos internacionales los dos protagonizados por Estados Unidos siguen teniendo en vilo a todo el mundo sobre Irán cuenta el New York Times que Donald Trump tiene previsto enviar ciento veinte mil militares

Voz 1916 36:56 desde sus tropas al Golfo Pérsico precisa

Voz 0456 36:58 a este movimiento sumado a los demás el Washington Post considera que vamos camino de una guerra y en su editorial pide una salida democrática este conflicto también lo hace en su editorial el Financial Times que insta a todos los países a detener el ruido de sables en el Golfo Pérsico y exige una investigación transparente y sensatas sobre los supuestos sabotajes que ha sufrido Arabia Saudí y los Emiratos Árabes ese ruido de sables continúa es la apertura del Frankfurter sobre el envío de tropas The Times recuerda las palabras de Robert Gates secretario de Defensa de Estados Unidos que dijo que cualquiera que aconsejaron presidente estadounidense lanzar otra invasión terrestre en Oriente Próximo necesitaría a examinar su cabeza porque la habría perdido el jueves Word es una locura después de la lección de Irak afirma Gates ya retirado cualquier ataque militar contra Irán parte de EEUU e Israel tendría consecuencias catastróficas de hecho el principal oficial británico subcomandante de la coalición anticrisis León The Gardian contradice a Estados Unidos no ha aumentado la amenaza en Siria o en Irak según The Gardian es preocupante que la inteligencia estadounidense pueda estar fabricando exagerando pruebas para promover una guerra contra Irán como ya hicieron para invadir

Voz 1916 38:03 qué hay de nuevo sobre la guerra comercial con China

Voz 0456 38:05 pues lo último pasa por la orden que ha firmado Tram para prohibir Hawai en Estados Unidos va a prohibir a las empresas utilizar equipos de telecomunicaciones del grupo chino es la apertura del Financial Times en el New York Times Leo en China algunos temen el fin de China América EEUU ayudó al ascenso de China a ser hoy la potencia que es pero ahora cunde la preocupación de que Washington corte todos los lazos los aranceles de Tram términos son los más altos entre los países desarrollados

Voz 11 38:30 con su boina calada con sus guantes de seda su sirena varada sus fiestas de guarda su vuelva usted mañana su sálvese

Voz 10 38:48 quién pueda

Voz 11 38:53 partidista de su fulanito está

Voz 3 39:00 y hoy que es San Isidro festivo aquí en Madrid leemos en ABC una entrevista el creador del Madrid me mata el diseñador Óscar Mariné dice eso Madrid siempre nos ha matado a todos

Voz 14 39:12 es una ciudad dura que hacía

Voz 3 39:14 lo que hace avanzar con rapidez en cualquier profesión pero no te coloca casi todo el mundo tiene luego un lugar en otro sitio en cierta medida de eso venía el título de la revista el Madrid me mata no sé si estoy de acuerdo con esto Jabois a mí es lo que o creo yo que es lo que no salva eso de que cada uno tiene un lugar en otro sitio

Voz 1916 39:34 eso pasa incluso cuando tienes un lugar en otro sitio todos los días

Voz 3 39:37 desde luego pero sabes que aquí el centro Lisboa recibe y de repente que estás oprimido por Madrid pero yo de momento todavía no

Voz 1 39:50 pero mira te voy a hacer una entre

Voz 3 39:52 es una frase de que dice la entrevista que me ha gustado mucho llevo toda la vida subido a un avión y una cosa te diré vivimos inmersos en los nacionalismos

Voz 1916 40:00 no me refiero a catalán un español

Voz 3 40:02 el mundo lo que dificulta aún más trabajar en cualquier lugar cada entorno protege lo suyo algo que Madrid no ha hecho nunca y es verdad ahora que en Madrid es festivo y creo que está todo el mundo dormido y no nos escucha nadie en esta ciudad ciudad no nos protege porque nosotros nos encargamos de ella nos preocupamos además de que siga siendo así

Voz 11 40:23 yo he fue un acto me quedo en Madrid ya

Voz 3 40:29 Aduriz parece que hay pocas ciudades tan habitables como están bueno pues vamos a vamos a Juego de Tronos hombre llevábamos cinco minutos hablar de la serie que está poniendo nervioso mucha me imagino con la adicción general que hay en este equipo sabía colocar los vuelos todos hemos visto

Voz 1727 40:47 crecer literalmente a la actriz que hace el papel de haría Stark crecer literalmente

Voz 3 40:52 porque cuando comenzó poder pero no es tenía sólo catorce años

Voz 37 40:57 aquí unas ruinas

Voz 1727 41:00 en el como es crecer de pasar la adolescencia siendo una cara tan conocida ir reconocida pues es muy duro Jabois

Voz 3 41:08 sí ha dicho en una entrevista que durante muchísimo tiempo ha odiado a sí misma por los comentarios que leían las redes sociales fíjate creo que puedo contar esto ya pasó hace tres semanas no es spoiler perdona me Pepa yo ya sabes que no soy de no soy un maniático de los Spinners es es es Aimar pasado tres semana yo soy de las que cree que

Voz 1916 41:28 camino es tan importante saber claro ahora mismo

Voz 3 41:30 ya son tres los la tía que esa cargado al Rey de la Noche tiene problemas de autoestima y tiene razón tiene pocos años hay pequeñita en las redes que la hacen sentir más insegura que ser sin Landis es decir ella era una niña es una niña podía ofrecer darse al perro pero no a los anónimos crueles de Facebook o de Twitter dice la entrevista yo misma cada día mio obviaba

Voz 1985 41:52 eh

Voz 3 41:53 me sentía cayendo a través de una madriguera llega un punto en el que casi deseas que ocurra algo negativo para poder instalar en un agujero tristeza resulta realmente extraño como esto llega a consumir ve como vida es donde iba y luego necesitas un lugar en otro sitio hasta en Poniente hasta luego no están a salvo

Voz 30 42:18 tienes la sensación de vivir cada día como si fuera el anterior salta el bucle prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido Cadena SER

Voz 15 42:35 lamentan los invitaron

Voz 9 42:39 los que tiran Lux te pinte la casa gratis para toda la vida

Voz 10 42:42 descubre como en premiar quitarlo

Voz 9 42:44 com nuestra ilusión riqueza

Voz 10 42:47 es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 43:03 buenos días el Instituto Nacional de ciberseguridad ha detectado una campaña de correos electrónicos que intentan suplantar a Pay Paul con el objetivo de robar credenciales datos bancarios la excusa es que nuestra cuenta está supuestamente bloqueada si le llega a este correo fíjese sólo en una cosa sí les

Voz 3 43:20 saludan con un genérico o la cliente el Mail es falso porque Paul siempre se dirige a sus usuarios por nombre y apellido que esperemos que esta información

Voz 10 43:29 donde sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compran el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de lounge que a ti qué te importa

Voz 8 44:03 Pepa Bueno

Voz 1916 44:05 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 10 44:08 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 44:18 el director de El Larguero Manu Carreño hoy con la noticia del día en el deporte el adiós de Griezmann al Atlético de Madrid Manu buenos días

Voz 1375 44:26 buenos días Pepa ayer se confirmó lo que ya veníamos contando en la Cadena SER y en El Larguero desde el domingo por la noche estaba al Atlético con la mosca detrás de la oreja se intuía en su entorno que lo tenía todo hecho con el Barça y así lo confirmó anoche Antoine le dijo a la cara al Cholo ya Gil Marín que el uno de julio Se marcha que vendrá aunque no dijo cual pagará los ciento veinte millones de cláusula será el Barça evidentemente con estas palabras se despidió ayer Griezmann de los atléticos que enseguida habla con vosotros

Voz 0198 44:50 los atléticos a China para deciros que he tomado la decisión de de irme de de otras cosas tener

Voz 1375 45:00 fue un vídeo que el Atlético le recomendó que pusiera al jugador francés y que en esta ocasión no le grabó Piqué se lo grabó alguien del club así se ha despedido Griezmann después de cinco años

Voz 0027 45:11 pero seguro que el Atlético saca una conclusión de todo

Voz 1375 45:13 esto en el campo podrán pelear con los más grandes podrán mirar de tú a tú a los ojos al Madrid y al Barça ya los grandes de Europa pero si el Atlético de Madrid pretende competir también a nivel de despacho y de contratos y de fichajes y salarios multimillonarios con el City el PS llegue el Bayern el United y el Madrid y el Barça creo que se va a equivocar lo de Griezmann seguro que ha sido una buena lección

Voz 3 45:33 para que no vuelva a repetirse hasta luego Pepa adiós Manu lo cierto es que el aficionado atlético Sampe no va a reconocer a su equipo la próxima temporada

Voz 4 45:40 por qué la marcha de José es la única se suma a las de conocidos ya de Lucas Hernández confirmada el pasado mes de febrero por el ver

Voz 1275 45:46 click previo pago de su cláusula de Godín que se despedía

Voz 4 45:48 el pasado fin de semana en el Metropolitano la de Juanfran que ayer rechazaba la oferta de renovación del club vida de Filipe Luis que no cuenta para Simeone pero vendrán más porque como también les adelantaba anoche a Manu Carreño y tres equipos dispuestos a pagar este verano la cláusula de rescisión del centro

Voz 1275 46:01 vista Rodrigo hoy ante esta marcha el club ya se habrían

Voz 4 46:03 movido según contaba Antón Meana en El Larguero la próxima semana se reunirán con los representantes de Marcos Llorente que no cuenta para Zidane que vería con buenos ojos pasara al rival además cerraba la disputa que tenía con el Sporting de Lisboa porque son Martíns paga veintidós millones y medio los portugueses lo venderá este verano al Mónaco donde estado cedido y a su vez el timón de cincuenta por ciento de los derechos de Vietto también a los lisboetas

Voz 1985 46:26 no

Voz 1375 46:32 no lo felices dos tres

Voz 10 46:34 que ahora con our renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año cambia oferta Volkswagen renting consulta condiciones de Paulson en punto en lo has Ramon Torra

Voz 38 46:50 con él así nos llamas hoy para contratar fibra y marcas el Service tendrá un descuento del dieciocho por ciento en dos dos primeras veces difusas el ocho el descuento será del veintitrés por ciento marcando el cuatro tendremos en espera quince minutitos escucha las mejores Heath de bachata

Voz 39 47:08 lo que ellos los que atenderán personas sino máquinas no era tan difícil vida voy sencillez cojos

Voz 29 47:17 espera informativo dos puntos está llamando gratis al uno cinco cinco uno mira

Voz 9 47:23 el coche de Securitas Direct en la Puerta del Vecino seguro que se está instalando una

Voz 1275 47:27 arma pues deberíamos decir la que se pase por nuestra

Voz 29 47:29 casa no me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma sí la tienen todos los vecinos no debe ser tan cara como nos pensamos

Voz 17 47:36 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto eso

Voz 10 47:44 recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 47:48 sabes dónde montarlas mejor