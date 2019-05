Hoy por Hoy (15/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días los independentistas catalanes se disponen a boicotear la designación de Miquel Iceta como senador en representación del Parlament paso previo para que el líder socialista se convierta en presidente del Senado como pretende el PSOE con su mayoría absoluta en la Cámara Alta no sorprende ese boicot de los de Puigdemont partidarios del cuanto peor mejor pero sí sorprende de Esquerra Republicana que vuelve a jugar a la ducha escocesa de ahora que operamos ahora reventamos cualquier posible vía de salida al caos catalán dicen que es la respuesta a la decisión de la Junta Electoral de impedir la participación de Oriol Junqueras en el debate electoral de anoche en TV tres la Junta preguntó a prisiones prisiones que depende de Interior respondió que no era posible porque el horario el horario del debate era incompatible con la vida de la cárcel el boicot de Esquerra Republicana asiste con suma da toda la razón a quienes advierten de que es imposible que el Gobierno de España dependa ni siquiera tangencialmente en el Congreso de los votos de partidos que vinculan toda su acción política a un proceso judicial y demuestra una vez más que ponen las instituciones el Parlament de todos los catalanes en este caso al servicio exclusivo de sus intereses nunca antes se había boicoteado la libertad de un grupo parlamentario para proponer como senador territorial a quién crea conveniente ese derecho Se lo va a cercenar la mayoría independentista al PSC en el Parlamento esto es lo que hay otra vez

es miércoles quince de mayo San Isidro y hoy El País cuenta que Estados Unidos se ha quejado porque la decisión del Gobierno de retirar la fragata Méndez Núñez del golfo Pérsico la recibió sólo por la vía militar y no por la vía diplomática la enseguida escuchamos las explicaciones del Gobierno español explicaciones también de la ministra Valerio anoche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló sobre la obligación de fichar Aimar

Voz 0978 02:26 prestan la ministra Magdalena Valerio niega la improvisación dice que si publicaron los consejos de aplicación de la norma Un día después de que está entrará en vigor fue porque no les habían trasladado dudas antes

Voz 3 02:35 no se han empezado a recibir consultas en cuanto a dudas más tarea esta última semana no hemos querido imponer un tipo de registro rígido para que las empresas se adapten al registro que consideren pertinente

Voz 1727 02:49 aquí para quienes se alarman de las asimetrías de la España autonómica dos noticias de la noche en Estados Unidos en el mismo país una habla de garantizar derechos la otra de restringir los en San Francisco quieren preservar la intimidad

Voz 0978 03:03 eso es en Varea prohibido que los policías usen técnicas de reconocimiento facial para identificar a criminales consideran que atenta contra el derecho de los ciudadanos a la privacidad en Alabama esté aprobado la ley anti aborto más radical de todo EEUU han aprobado de madrugada a pesar de las protestas se podrá abortar ni siquiera en casos de violación incesto sólo cuando haya riesgo extremo para la madre y por primera vez Landa Sabah enviar a una mujer a la luna lo han anunciado esta noche será en dos mil veinticuatro cincuenta y dos años después de que lo hiciera un nombre

Voz 1161 03:43 el anunció anoche a la afición rojiblanca en un vídeo emitido en la cuenta oficial de Twitter del club nada que ver con el circo montado el verano pasado con su renovación y el documental de Piqué este año

Voz 0931 03:52 Eva que ya enseguida hablar con vosotros

Voz 4 03:54 eh a críticos para deciros que he tomado la decisión de ir me me ha costado no coge el ese camino que lo es lo que siento y lo que necesito

Voz 1161 04:04 se irá al Barça al que rechazó la pasada temporada aunque el conjunto cule no lo confirma pagarán su cláusula que baja de doscientos a ciento veinte millones a partir del uno de julio y se suma ya a las de Godín Juanfran Filipe Luis y Lucas Hernández

Voz 1727 04:14 tú te enteraste mirando la web de la

Voz 0978 04:17 cadena SER pero seguimos comprobando

Voz 1727 04:21 las muchísimas horas al día que pasamos ante una pantalla los últimos datos dicen que de media los españoles once horas al día once horas delante de una pantalla en los oyentes de la SER lo confirman sí sí sí sí

Voz 5 04:33 ambos demasiadas cosas mirando una pantalla yo trabajo ocho horas delante de una pantalla por la mañana lo llego a casa quieras que no de la tele un rato de lo por la tarde también lo miras el móvil cada dos por tres o a lo mejor en la tablet te pones a jugar algo que convocaba a los ojos pues hechos Chiri Vita

Voz 6 04:52 es decir más de seis horas detrás de la pantalla en el ordenador como el móvil Twitter Instagram Telegraph estoy buf lo reconozco estoy enganchado

Voz 1727 05:05 habrá que detenerse a fondo sobre ese estoy enganchado

Voz 0978 05:08 dado que nos afecta a todos hoy todavía va a hacer calor antes del bajón de las temperaturas que nos anuncias Jordi Carbó buenos días buenos días así es una semana un poco lo que respecto a las temperaturas propias de la primavera también hay que decirlo máximas hoy de más de mete de más de treinta grados en toda la mitad oeste de la península también del valle del Ebro superando los treinta y cinco en el Guadalquivir acercándonos a esta cota en el sur de Madrid muchas horas de sol sólo ambiente fresco en el Cantábrico y el Mediterráneo son las ocho y cinco a las siete y cinco

Voz 1727 05:37 en Canarias

Voz 7 05:39 qué

Voz 1 05:43 una alerta de la SER desde El Larguero barba abrir con una noticia de última hora al parecer adelante agrupa todas las noches de lunes a viernes a las once y quiere solvente cuenta que Manu Carreño

Voz 1727 06:50 las ocho y siete ahora siete y siete en Canarias este de la mañana se reúne la dirección de Esquerra para confirmar su veto a Miquel Iceta el independentismo que le dio la puntilla la legislatura pasada tumbando le el presupuesto a Pedro Sánchez inicia esta vetando la posibilidad de que un catalán se convierta en cuarta autoridad del Estado Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:10 qué tal buenos días Pepa y me cuenta es que hay cierta estuvo

Voz 1727 07:13 facción en el PSOE no sólo por el hecho en sí sino porque puede dar la medida de lo que está por venir

Voz 0806 07:19 efectivamente anoche el comentario generalizado en el PSOE era que el independentismo no es de fiar en Ferraz aseguraban ayer que Esquerra Republicana no iba a bloquear a Miquel Iceta era la conclusión en la sede socialista tras los contactos de Adriana Lastra y Gabriel Rufián y ahora no entienden que se ponga la resolución de la Junta Electoral como excusa e insisten en que este es un veto insólito van a esperar a mañana el pleno del Parlament para

Voz 0978 07:44 votar las opciones de que por primera vez

Voz 0806 07:47 el líder del PSC presida la Cámara territorial si el plan se frustra Miquel Iceta ha anunciado que irá al Constitucional mientras hay dirigentes del PSOE que afinan ya su argumentario electoral porque esto refresca el mensaje Nos dicen de que no hay pacto con el soberanismo

Voz 1727 08:02 gracias Inma es previsible la lista de agravios políticos con la que va a justificar esta mañana Esquerra su decisión de vetar a Iceta lo que es difícil de explicar Jabois es que ganan los votantes de Esquerra o los catalanes en general con el hecho de que Iceta no sea presidente

Voz 1389 08:18 pero tardarán en saber lo que ganan y lo que pierden Esquerra es bastante consciente era aparecer de lo que se decía que Roosevelt todo gran poder conlleva una gran responsabilidad son tan conscientes de su poder que casi nos matamos tengo unas elecciones generales por culpa de la extrema derecha hace poco un poder tan grande que ahora he decidido tumbar precisamente el enemigo número uno de la oposición que es Miquel Iceta yo creo que Esquerra tiene todo el derecho a jugar sus cartas pero también tiene todo le del mundo de conocer la consecuencia de sus jugadas Iceta molestaba suficiente gente como para ser presidente del Senado yo creo que Iceta levantaban suficiente rechazó como para ser un presidente muy digno el Senado

Voz 1040 08:58 con sus adversarios a un lado sobresale usarlo

Voz 0931 09:40 si la Junta Electoral Central dijo a pocas horas que empezará el debate que

Voz 1389 09:42 ningún candidato podría intervenir a distancia a miles de velas

Voz 0931 09:45 Cani desde prisión así que el que fue escogido finalmente porcino Cataluña Aleix Sarrià emotivo el plato porque Palmor dijo que abandonaba el plató que no participarían del debate porno normalizar la situación y entregó uno S B con el vídeo de pulmón para su minuto final Esquerra se quedó pero su representante Jordi suele yo también reporta una intervención también les ha había atraído a una intervención de Yunquera es que aseguraba espero que podáis emitir aquí fue cuando el candidato del PP mandó este regalo envenenado a la República

Voz 0931 10:25 Ciudadanos se reivindicó como los que consiguieron el veto de la Junta Electoral

Voz 13 10:40 la voluntad de alta irá usemos gran

Voz 0931 10:43 en cambio el de pulmón no se emitió durante el debate pero si después va ansía no conseguirán nos querían silenciar no lo van a conseguir dijo Pooter aún en ese vídeo grabado

Voz 1727 10:54 quedan once días para las elecciones

Voz 1 11:03 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1727 11:13 sea por el cansancio acumulado de esta doble campaña o por lo que sea pero los líderes de los principales partidos han entrado en una espiral de metáforas para explicar su mensaje político claro en algunos casos con más voluntad que acierto Isabel Villar buenos días buenos días Pedro Sánchez

Voz 1275 11:28 de una comunidad de vecinos la gente está cansada

Voz 13 11:31 harta de la eterna discusión de los tres vecinos del tercero de la derecha que como los malos vecinos lo único que hacen es ruido y generar problemas

Voz 0010 11:42 a Pablo Casado insiste en la metáfora deportiva la semana pasada habló de la remontada del Liverpool ayer de la de Nadal también mencionó Alberto Contador y acabó con el billar

Voz 14 11:50 que quien quiera que gobierna el Partido Popular no le vale hacer carambolas como en el billar porque a lo mejor si quiere dar a la bola que es verde o naranja para meter la bola azul resulta que acaban dando a la bola amoratado alabó la roja

Voz 0010 12:02 los populares han colgado en la sede de Génova un cartel con el lema hay partido en Ciudadanos Albert Rivera estuvo en Ávila

Voz 15 12:07 Castilla León es donde Ciudadanos está subiendo más entre otras comunidades donde hay una pugna real por gobernar si que Paco Igea nuestro equipo lo que va a intentar es proponer un modelo encima de la mesa distinto al del Partido Popular en estos treinta años

Voz 0010 12:18 ese apoyo que Rivera Daura Igea no se lo dio en las primarias de Castilla y León la dirección presentó una candidata alternativa que perdió al destaparse irregularidades en las votaciones en Unidas Podemos insisten en que su intención es

Voz 1727 12:29 pactar un gobierno con el PSOE según dijo Irene

Voz 0010 12:31 pero en La Sexta no quieren negociar sólo ministerios

Voz 16 12:34 definir cuál es el consejo de ministros y ministras definir cuáles son eh todos las estructuras que vienen en cada ministerio desde los secretarios y secretarias de Estado

Voz 0010 12:44 el último Vox que quiere quitar a las mujeres el derecho al aborto con esto

Voz 0978 12:47 argumento las mujeres tienen derecho a hacer

Voz 17 12:49 ayer con su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como es el niño que que llevas en tu interior

Voz 1727 14:41 a las ocho y cuarto ahora las siete y cuarto en Canarias el Gobierno lleva veinticuatro horas tratando de quitar dramatismo a la retirada de la fragata española del grupo de combate que se dirige hacia el estrecho de Ormuz con un portaaviones estadounidense al frente hay daba buenos días

Voz 0010 14:58 buenos días Pepa pero hoy publica el país la embajada de esto

Voz 1727 15:00 todos unidos en Madrid le hizo llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores su malestar aunque de forma de Manel

Voz 0010 15:07 la informal si un periódico que también asegura que España aviso por la vía militar pero no por la diplomática de la retirada de la fragata mientras Defensa asegura que la decisión es técnica y no política señalan que los planes de Trump no tienen nada que ver con la misión planteada antes de la crisis con Irán Margarita

Voz 22 15:21 Robles el Gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión que no estaba prevista con el Gobierno español España siempre va a actuar

Voz 1727 15:28 como un socio serio y fiable desde el Gobierno

Voz 0010 15:31 intentan desdramatizar aunque la portavoz Isabel Cela no oculta sus reservas ante movimientos inesperados de Donald Trump

Voz 1727 15:36 cautela también ante la imprevisibilidad

Voz 23 15:39 el presidente de Estados Unidos España decidido

Voz 0010 15:42 en León veinte retirar la fragata desde la oposición Ciudadanos pide saber más

Voz 24 15:46 Nos cuenta a los españoles las decisiones los motivos instó desde fuera esa decisión respecto a un aliado como es Estados Unidos pues tendrá que tener alguna causa me imagino

Voz 0010 15:55 desde el Gobierno apuntan que acordar en su día un despliegue técnico no significa atarse indefinidamente a otro

Voz 1727 15:59 sí adora alterarán el empieza a pasar factura interna doméstica su pulso con China por los aranceles los agricultores estadounidenses que le venden muchas hoja por ejemplo y carne de cerdo a los chinos están enfadados preocupados porque consideran Javier Alonso que pueden ser los primeros paganos

Voz 0858 16:18 sí eso estar sonando precisamente los graneros de voto republicano en la América rural no es casualidad que una de las primeras voces que han criticado en público a Trump desde dentro del parto del Partido Republicano sea de un congresista de Iowa que dice que no está seguro ni siquiera de que el presidente escuche cuando se habla con él de estos problemas cara a cara un malestar que según publica el Washington Post

Voz 0978 16:39 va a más en las filas republicanas de la América

Voz 0858 16:41 terror Trump trata de aplacar las ya anunciado ayudas para el sector

Voz 1727 16:45 por valor de quince mil millones de dólares más de trece mil millones de euros mientras tanto en público se deshace en elogios hacia el sector agrícola los granjeros dice son unos grandes patriotas

Voz 1727 18:19 el mensaje que deja el primer día del Festival de Cine de Cannes es que hay muchas cosas colapsando por el mundo mucha tensión en el planeta entero pero también hay una tabla salvadora llamada Fini allí en Cannes sigue la jefa de Cultura de la Cadena SER Pepa Blanes

Voz 1463 18:35 los zombis siempre han sido la metáfora para hablar de la decadencia de la sociedad Jim Jarmusch lo sabe bien y homenaje y parodia a la vez el género en los muertos no mueren una comedia negra que ha inaugurado el Festival de Cannes con sonrisas pero aplausos tímidos es una película correcta con giros divertidos y con una obvia declaración política hay críticas atrapa el racismo pero también un tirón de orejas a los hámsters y a una sociedad obsesionada como si fueran zombis con los antidepresivos y los teléfonos móviles

Voz 16 19:05 que eh adiós a todo esto no festival que ha sido inaugurado el español tanto Javier Bardem co presentador de la gala

Voz 1463 19:13 ah como Alejandro González Iñárritu presidente del jurado han dado sus discursos en español Dublín aquí

Voz 0978 19:19 hace veinte años con Amores perros en la Semana de la que

Voz 10 19:21 jamás hubiera imaginado poder algún día ser nombrado presidente hutus evidentemente es un gran honor y represalia o camina a México en este aspecto

Voz 1463 19:31 el cineasta mexicano tiene claro que este palmarés tendrá un mensaje político ya ha defendido el cine como única manera de combatir el racismo que nos acecha y que parece acercarnos a la Segunda Guerra Mundial

Voz 1 19:46 hoy

Voz 1727 19:49 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:00 buenos días día caluroso Madrid llegaremos a los treinta y tres grados de máxima

Voz 1727 20:04 así hasta el viernes cuando los termómetros

Voz 1275 20:06 pegar un buen día festivo en la capital es San Isidro el patrón de Madrid las gallinas quejas Illa rosquillas se mezclan hoy en la pradera con la política quinto día de camas

Voz 10 20:16 año

Voz 10 20:16 año

Voz 0978 20:37 Ciudadanos han afinado el tiro contra Gabilondo en sus últimos mítines atacando la política fiscal del PSOE que promete subir el IRPF un punto a las rentas de más de ciento cincuenta mil euros

Voz 27 20:47 el tensión es desde luego no alterar puesto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidades

Voz 25 21:01 que no diga el señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has señor Gabilondo sí pueda intentarán subir del pues ya esta mañana el señor Gabilondo ya ha quitado la careta que va a recuperar patrimonio que una tasa verde sablazo sablazo contra el PSOE dirige también su mensaje la tercera pata de la derecha

Voz 1275 21:19 en Madrid Vox que está en contra del impuesto de sucesiones avisa que los ayuntamientos que hubiesen van a terminar con otro impuesto de plusvalías de la política fiscal fue ayer la cosa en la campaña aunque Isabel Díaz Ayuso nos dejó otra propuesta para la polémica crear un parque de vivienda pública para aquellos propietarios que encuentren sus casas ocupadas con Conca

Voz 25 21:38 que no se preocupen hasta tres vamos a poner también viviendas del parque social de la Comunidad de Madrid para aquellas familias cuya vivienda sea ocupada por no se trata de crear alarma como está haciendo podemos trata de poner soluciones al que ocupa en cuarenta y ocho horas fuera fuera de casa ya está bien

Voz 1275 22:03 los candidatos al Ayuntamiento de Madrid llevan a pasear este miércoles por la pradera con la encuesta en mano de Sigma Dos Carmena revalidaría según este sondeo la alcaldía con dos concejales más no sumaría a Madrid en pie que no obtendría representación pero podría gobernar cuatro años más con el apoyo del PSOE de Pepu Hernández en el candidato del PP José Luis Martínez Almeida perdería siete concejales en La Ventana de Madrid Nos decía ayer que el futuro de Pablo Casado no está vinculado a lo que pase

Voz 1 22:28 en el Madrid no no no creo que necesariamente

Voz 0978 22:32 Future Pablo Casado dependa de Mary creo que estas elecciones no son importantes ni para Pablo Casado ni para mí que soy el candidato y que soy yo el que me la son información importante importantes jugará Alcaldía creo que son importantes por los madrileños sinceramente lo digo es decir el problema que vamos a tener es que si vuelve a gobernar la izquierda seguro a gobernar Manuela Carmena creo que no va a ser beneficioso ni para Madrid ni para los madrileños

Voz 1275 22:51 y Manuela Carmena lanzaba ayer una nueva propuesta

Voz 1389 22:54 una alcaldía de noche para superar el

Voz 1275 22:56 de borrachera

Voz 1463 22:58 en Madrid sea una ciudad en la que sea compatible la creatividad de la noche ya el descanso de los vecinos

Voz 0978 23:52 tres de los seis ascensores del Hospital Niño Jesús no funcionan desde hace dos meses no denuncia Comisiones Obreras mientras los trabajadores de limpieza del doce de octubre afrontan su tercer día de los

Voz 1275 24:01 paros de Metro van a afectar esta tarde las líneas impares también a la cinco que lleva la pradera de San Isidro sideral entre las tres y media y las siete y media de la tarde con servicios mínimos del cincuenta y nueve por ciento Hoy se entregan las medallas de oro de Madrid la máxima distinción de la ciudad la recibirán Carmen Linares Juan Tamariz el roto

Voz 1727 24:16 esta estatal por el blindaje de las pensiones

Voz 1275 24:18 Zidane familias de acogida para cincuenta niños y niñas saharauis la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid el llamamiento a las familias de la Comunidad para participar este año en el programa Vacaciones en paz

Voz 18 24:30 los deportes

Voz 1 24:34 en Hoy por hoy

Voz 1275 24:37 este año si Griezmann se marcha del Atlético de Madrid Sampe buenos días buenos días Laura al propio jugador

Voz 1161 24:42 lo confirmó a última hora de ayer en la cuenta oficial de Twitter de Atlético Madrid trasera unirse con Miguel Ángel Gil Marín el Cholo Simeone y el director deportivo Andrea Berta tras cinco temporadas como rojiblanco no le ha servido que el club pusiera este año todo a sus pies y la rebaja que tendrá su cláusula de doscientos a ciento veinte millones hace que se marche casi seguro el Barça aunque desde allí no lo confirman Griezmann y su despedida

Voz 4 25:01 quería enseguida hablar con vosotros atípicos para deciros que toma la decisión de ir me me ha costado no coge el ese camino de lo que es lo que siento y lo que necesito

Voz 1463 25:13 eh

Voz 1161 25:14 se desmantela poco a poco el Atlético del Cholo Simeone a la salida de Griezmann se suman las confirmadas de Godín Lucas Hernández Juanfran y Filipe Luis pero puede haber más otro que podría irse es el centrocampista Rodrigo hay tres equipos dispuestos a pagar su cláusula según adelantaba a Manu Carreño el Barça el Bayern de Munich y el Manchester City

Voz 1275 25:39 saber cómo siguen hasta ahora las carreteras madrileñas en este día festivo en la capital de gente Teresa Serrano buenos días

Voz 28 25:45 buenos días pues persiste el miércoles muy apacible en las vías madrileñas se nota ese efecto

Voz 1727 25:49 en la capital crecidas despejadas tanto

Voz 28 25:51 más M40 m cincuenta también los accesos a la capital

Voz 0978 25:54 gracias Teresa el tiempo y atentos al mercurio

Voz 1275 25:57 a Garbo buenos días

Voz 0978 25:59 buenos días tiempo soleado con temperaturas más altas que ayer las mínimas han bajado menos ambiente fresco en estos momentos durante la tarde superaremos con facilidad los treinta grados en toda la Comunidad al sur cerca de los ríos Tajo y Tajuña máximas alrededor de los treinta y cuatro grados calor plenamente veraniego con viento fuerte al final de la jornada y mañana situación parecida a la de hoy a partir del viernes temperaturas más bajas y algunos chubascos

Voz 1275 26:26 hoy se abre en catorce piscinas municipales y el acceso gratuito por San Isidro las seis Prístina restantes irán abriendo progresivamente la temporada acabará el veintidós de septiembre una semana más que el año

Voz 29 26:37 el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las Piti claras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Cruz Yossi Cueto

Voz 30 26:45 actualiza bienales Serrano ciento doce y conoce la nueva generación de Smart ECU Horford con carga rápida hasta el ochenta por ciento en cuarenta y cinco minutos Diabaté el paquete carga instala con Wall Box e instalación certificada con dos años de garantía descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella registró novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1275 29:39 no estamos de fiesta en Madrid al margen de los chotis y de los dulces y platos típicos de estos días hay muchos conciertos programados en la pradera actúan escorzo y Tito Ramírez en la Plaza Mayor Vinila Von Bismark y a partir de las doce y veinte Hoy por Hoy Madrid ambientes de la pradera

Voz 1 29:54 en San Isidro venir atril de la alfombra en la cama

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio ya están por aquí Argelia queda al Teodoro León Gross si Verónica fuman al para asomarnos juntos al día el quince de mayo San Isidro un día marcado a esta primera hora por la decisión de Esquerra Republicana de boicotear la designación de Miquel Iceta como senador reventar por tanto la posibilidad de que sea presidente del Senado la agenda política que transcurre en paralelo a realidades como esta que ha vuelto a subrayar Eurostat los jóvenes españoles son los que más tarde se y pan de Europa de los que más tarde no los que más pero de los que más tarde y no porque no quiera Mainar

Voz 0978 30:53 jóvenes españoles se van de casa a los veintinueve años de media que es tres años más tarde que el conjunto de la Unión Europea la medida de los jóvenes comunitarios emancipada los veintiséis aquí a los veintinueve en Reino Unido se van de casa a los veinticuatro en Francia o Alemania a los veintitrés entre los nórdicos la edad emancipación baja muchísimo los suecos van a los dice en ocho años de media en casi todos los países de la Unión las mujeres se van de casa de sus padres madres antes que los hombres y sobre jóvenes en este caso menores el Ayuntamiento de Rubi provincia de Barcelona ha paralizado las obras de un centro de menores no acompañados por las quejas de los vecinos que ayer protestaron ante la zona y la representante de la Generalitat tuvo que salir escoltada Joan Bofill

Voz 0931 31:32 decenas de vecinos han concentrado frente al espacio en el que se quiere construir este centro que tiene que acoger unos ochenta menores inmigrantes que ahora están viviendo en un hotel cercano

Voz 0978 31:43 momentos de tensión la representante de la Generalitat de la Dgaia estaba allí intentando explicar el proyecto y tuvo que ser escoltada por los Mossos

Voz 0931 31:50 la alcaldesa en plena campaña ha decidido paralizar las obras ante la protesta

Voz 10 32:01 muy bien

Voz 39 32:03 no

Voz 0931 32:01 así aplaudían los vecinos a la alcaldesa del PSC Ana María Martínez que hacía el anuncio en plena protesta esta noche

Voz 1727 32:34 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa

Voz 0978 32:38 los días a todos la intensidad de la actualidad nacional no nos puede hacerle ignorar la altísima tensión que se vive en el mundo si no fuera por la decisión a nuestro Ministerio de Defensa en funciones de retirar la fragata Méndez Núñez que acompañaba ese grupo naval dirigido por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln cuando esta expedición cambió de objetivo se dirigió al estrecho de Ormuz apenas hubiéramos prestado atención a ese punto geográfico por el que pasa el treinta por ciento del crudo mundial en el cual el sabotaje contra dos petroleros saudíes ha hecho saltar todas las alarmas el pulso Washington Teherán se acentúa gravemente los observadores confían en que la cosa no pasa a mayores pero por si acaso el Pentágono estudia enviar ciento veinte mil soldados a Oriente Medio también los observadores cuentan con que la guerra comercial Estados Unidos China que se ha disparado en los últimos días se apaciguó antes del diecisiete de junio Fin del plazo de la concertación pero la escalada de amenazas ya ha provocado grandes perturbaciones en todo el mundo por de pronto las Glosas recordemos que el lunes los Estados Unidos aumentaron en un veinticinco por ciento las tasas aduaneras de las votaciones chinas una subida por valor de doscientos mil millones de dólares Pekín contraatacó anunciando nuevos gravámenes sobre las importaciones americanas a partir del uno de junio significan sesenta mil millones de dólares se edite que esta vez afectarán directamente a los consumidores porque son productos agrícolas ropa electrodomésticos teléfonos etcétera Todos cuentan con que se sabrá perdonar pero inquieta la euforia de Donald Trump que está muy crecido por la buena marcha de su economía pero hay demasiadas luces rojas encendidas

Voz 1727 35:14 cuando hace unos minutos a las ocho y media yo habría diciendo ya están por aquí Argelia Queralt Teodoro León Gross Verónica fuman al aquí en ese caso no Radio Madrid era España porque están desplegados por toda España esta mañana el ser Málaga como siempre Teodoro León Gross periodista y profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga buenos días buenos días Argelia el profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona hay directora editorial de agenda pública en Radio Barcelona buen día buenos días bon día buenos días en ser Mérida Verona

Voz 1389 35:47 nunca café humana el consultora en comunicación política buenos días Verónica

Voz 0010 35:51 las Pepa Verónica cuántas horas

Voz 1727 35:54 pasas delante de una pantalla

Voz 1389 35:56 pues yo te escuchaba esta mañana yo creo que paso el noventa y cinco por ciento del de mi tiempo adelantó una pantalla de hecho ahora tengo dos

Voz 1727 36:05 tengo Lay Pat tengo el móvil

Voz 1389 36:08 es cierto que yo lo siento mucho en los ojos de hecho tuve que ir a un oculista porque me levantaba por la mañana con los ojos muy resecos y me dijo efectivamente que era que era por el hecho de tantísimas horas delante de una pantalla de ordenador

Voz 1727 36:21 el noventa y cinco por ciento quiere decir prácticamente todo el tema

Voz 1389 36:24 porque estás despierta efectivamente vas dentro del tiempo mayor pero lo primero que hago cuando me levanto es mirar el móvil lo último que hago cuando me acuesto es mira el móvil que lo tengo ahí en la mesilla de noche a pesar de que todos los con

Voz 1727 36:36 dicen que no es bueno vamos levantando la mano porque yo creo que en esto supone reconocer prácticamente toda esta mesa ateo cuántas horas pasa esto muchísimas yo creo que salvo el tiempo de lectura de lectura de libros quiero decir que procuro defender Nono Eli buque ileso en papel convencional mente pero todo el día de fin estoy escribiendo artículos estoy preparando artículos para la universidad te estoy leyendo artículos académicos

Voz 1389 37:04 semana

Voz 1727 37:04 de éstas deciden demente en Twitter en Facebook en fin pendiente pues cuando no está pendiente de los hijos está pendiente de las noticias así que si todo el día prácticamente salvo los tiempos reservados para la lectura convencional de libros once horas de media los españoles día delante de pantalla según un estudio publicado en las últimas horas once horas bueno ya sabemos que Verónica más probablemente la mayoría de los que estamos aquí más once horas significa que quedan cuantas para dormir siete si después cuentas quedan cuatro cinco pero es que habrá unas horas en el trabajo en las que no nuestro trabajo consiste en buena medida en estar delante de las pantallas pero el de mucha gente no luego cuántas horas quedan para una vida que no sea virtual Argelia Krall

Voz 1389 37:52 pues la verdad es que haciéndolos cálculos quedan pocas

Voz 11 37:55 no eh parece el anuncio de una conocida marca de bebida

Voz 1389 37:59 de de de debidas no que decía que si haces todo lo que te dicen que tienes que hacer durante el día noria horas pues parece que si no si descontamos todas las horas que la gente se pasa delante de las de las pantallas poca lo que es cierto es que supongo que como pantalla cuentan también televisión sí claro claro por ejemplo el tema dedicado a las series a la tele es tiempo de ocio de alguna manera no hay por tanto igual hay que desdramatizar lo un poco no sé

Voz 1727 38:28 nuevos tiempos nuevos hábitos Si yo pensaba esta mañana fíjate si nosotros que somos o algunos de los otros de formación analógica hay incorporados después al mundo digital hemos desarrollado esta capacidad de engañarnos hemos perdido capacidad de concentración todo eso que nos vamos diagnosticado cada uno bueno pues claro Clemente el y el mundo de los más jóvenes de los niños que se han criado aquí ese sí que será diferente venimos preguntando toda la mañana los oyentes nos han ido contando su experiencia pero se llama un oyente de la SER que psicólogo y que hacía la siguiente se llama José hacía esta advertencia

Voz 42 39:05 es aquello que ya ocurrió con el tabaco a mediados del siglo pasado no sabíamos los efectos secundarios que iba a tener el tabaco mataba algo similar está ocurriendo ahora mismo pero la tecnología y los efectos secundarios lo veremos dentro de muchos años esto no es una cuestión de gustos ni de decisiones deliberadas es una cuestión de adicción el teléfono móvil engancha a la tecnología en las redes sociales enganchan todas las estimulación

Voz 1389 39:28 que recibimos engancha porque el cerebro les

Voz 42 39:30 canta la estimulación es una droga y tenemos que empezar a actuar sobre tal

Voz 1727 39:35 es la opinión de un oyente de la SER psicólogo que decía bueno además del mundo nuevo de lo inevitable que resulta de de lo bien de lo que facilita la vida porque facilita mucho la vida tiene muchísimas cosas buenas ojo que también tiene consecuencias hay que prestarle atención a las consecuencias por lo menos detenerse sin detenerse en ellas Magín Blanco muy buenos días

Voz 1040 39:59 hola buenos días es el director de operaciones

Voz 1727 40:01 creo no sé cuántas horas pasa usted delante de una pantalla al día muchas imagino

Voz 1040 40:06 pues bastante si excepto el tiempo de reuniones de de trabajar con el equipo pues practicamente estar delante de la pantalla en el tiempo de ocio pues ciertamente también bastante tiempo ya pactaría con el móvil por supuesto

Voz 1727 40:22 ampliar si si la media sale once horas es que estamos muchas horas hemos

Voz 1389 40:28 todo al director de operaciones de correos porque mañana

Voz 1727 40:30 ya es el último día para pedir el voto por correo para las elecciones del veintiséis de mayo y todos nos acordamos que para el veintiocho de abril tuvimos que hablar con ustedes porque vimos enormes colas y muchas dificultades para ejercer ese derecho por correo esta vez que operativo han organizado

Voz 1040 40:50 bueno en esta ocasión el calendario es ciertamente diferente al de la Semana Santa y correos adoptado todas las medidas necesarias para que no se produzca aquellos problemas que se produjera una situación anterior desde hoy y hasta el día veinticuatro todas las oficinas de Correos estarán abiertas incluso dos días festivos en las localidades en las que es festivo hoy que es lo que hay festivos más de doscientas localidades de toda España lo que las oficinas de Correos permanecerán abiertas y también el domingo día diecinueve eso ya no es denunciados en horario de nueve dan hoy y los días festivos abriremos en horario habitual de nueve a dos

Voz 1727 41:31 es uno de los días

Voz 1040 41:33 ampliaremos el horario en una ahora abriremos pedía Orantes sale ahora después adicionalmente en aquellas oficinas en las que sea necesario abriremos a partir del sábado dieciocho abriremos hasta las dieciocho horas en un número importante de oficinas sí la semana siguiente la última pues probablemente la más la más crítica porque tendemos a dejar las cosas un poco para él para el final pues abriremos algunas oficinas hasta las diez de la noche en aquellas en las que sea necesario para el nivel de actividad que tenga hemos adoptado todas las medidas para evitar que se produzca ningún que ciencia todos los ciudadanos todos los electores que deseen votar por correo puedan hacerlo sin invertir pues una parte importante de su tiempo

Voz 1727 42:21 una duda muy generalizada cuando hubo los problemas que hubo la la vez anterior si pedimos el voto por correo finalmente podemos ir físicamente a nuestro colegio electoral hay que dar marcha atrás hay que hacer algo se puede votar físicamente una vez que uno ha pedido el voto por correo

Voz 1040 42:39 una vez que se ha solicitado al voto por correo hizo esa solicitud ha llegado a la oficina del censo electoral de la provincia correspondiente ya no se puede votar presencialmente en la mesa

Voz 1727 42:51 vale hoy es festivo hay mucha gente de Puente si alguien por ejemplo si alguien está fuera de suciedad y quiere hacer este tramitó este trámite puede hacerlo un extremeño que esté hoy de paso por Madrid puede entrar en una oficina de Correos de Madrid y solicitar el voto aunque no sea residente en la capital de España

Voz 1040 43:11 por supuesto el el voto por correo puede solicitarse en cualquiera de las oficinas de Correos de toda España en las que en cualquiera de las dos mil cuatrocientas oficinas de Correos de toda España el el voto también puede depositarse en cualquiera de las dos mil cuatrocientos oficinas de toda España es decir si por un casual en un momento determinado en una oficina hubiera pues un número de personas elevado pues se puede ir a otra oficina de Correos si es que hay alguna cercana depositar el voto en esa otra oficina

Voz 1727 43:43 un número de personas elevado es una cola esperemos que no se forme esperemos que en esta ocasión se formen

Voz 1040 43:49 estamos seguros de que no pero pero bueno sería aconsejable en no dejar para el último día de las cuestiones relacionadas con el con el voto por correo hay que destacar que en esta ocasión como consecuencia de de las impugnaciones de algunas de las candidaturas que llegaron hasta el Tribunal Constitucional pues en la oficina del censo electoral ha podido dar a Correos las documentaciones para agotar hasta el día trece de mayo que hemos empezado a repartirlas estas la duda bastante habitual porque claro que el proceso de voto por correo de solicitar el voto por correo se abrió el dos de abril pues muchos ciudadanos dicen caray he pedido el voto en dos de abril estamos a ocho de mayo y no me ha mandado nada es que no era posible hasta el día trece empezar a mandar ninguna documentación portar Tossal comprimido el calendario en una semana con eso esta amplia variedad de medidas que Correos adoptado para evitar cualquier tipo de todo

Voz 1727 44:49 no Magín Blanco ex director de operaciones de Correos yo le agradezco usted que este aquí y a los empleados de Correos que van a prolongar su jornada una obra que van a trabajar en festivo para facilitar que se pueda ejercer el derecho es porque sabía muchas gracias seguimos hablando

Voz 1040 45:04 muchas gracias a ustedes buenos días

Voz 1727 45:06 no

Voz 1727 46:30 las ocho y cuarenta y seis minutos de la mañana a las siete y cuarenta y seis en Canarias anoche hubo debate en TV tres debate para las elecciones europeas habló mucho ya lo sabemos del pluses mucho menos de Europa pero el procedimiento la dificultad de que uno los candidatos está en prisión preventiva y el otro fugado de la Justicia en realidad se adueñó de todo el desarrollo de ese debate primera pregunta para nuestra profesora de Derecho Constitucional Argelia Queralt el los tribunales han garantizado el derecho a presentarse a las elecciones a ser elegido de de los que están en la cárcel debió presiones hacer alguna excepción para que pudiera participa dar de manera en fin extra Ordín haría telemática en el debate debe Teresa tu a tu juicio

Voz 1389 47:15 la verdad es que yo creo que sí porque hay que tener en cuenta que además aquí la Junta Provincial de Barcelona había había dicho que sí que se podían no por tanto la la Junta Electoral Central ya tenía digamos no un antecedente pero sí una junta que le había dado las pistas constitucionales para poder ejercer plenamente el día hecho el derecho a participación política que como hemos repetido ya varias veces no no hay que olvidar que estas personas están en prisión pero preventivamente por tanto todavía no han sido condenadas a nada por tanto son inocentes siempre desde el derecho constitucional ese dice os decimos que hay que darle el máximo de efectividad a los derechos fundamentales en la medida de lo posible y por tanto oponer al ejercicio de un derecho fundamental que ya se ve limitado no por las condiciones en las que se encuentra de estas personas por las cuestiones estar privados de libertad habría que haber intentado bueno pues poner a disposición de estas personas en este caso de Eras de poner los medios físicos oportunos teniendo además en cuenta que es una excepción que no es una cosa que se iba a repetir