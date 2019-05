Hoy por Hoy (15/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Cadena Ser

Voz 0027 00:30 persiguen catalán se enfrenta a una acusación de desobediencia por resistirse a retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos durante la campaña de las generales a pesar de lo que le ordenó la Junta Electoral es miércoles quince de mayo hoy tenemos sobre la mesa dos propuestas electorales llamativas por parte de candidatos en Madrid la primera a la firma evidentemente la candidata del PP a la Presidencia regional Isabel Díaz Ayuso Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 00:54 los días otra propuesta para la polémica de allí en su cruzada contra los okupas vivienda pública para propietarios de pisos ocupados en hasta tres damas

Voz 3 01:01 poner también viviendas del Parque Social de la Comunidad de Madrid para aquellas familias cuya vivienda sea ocupada al que ocupa en cuarenta y ocho horas fuerte

Voz 1275 01:10 candidata del PP amante de los atascos a las tres de la madrugada puede verse en su salsa o no con la segunda propuesta curiosa es de Carmena quiere tener una homóloga nocturna un alto

Voz 1874 01:18 Aldesa de noche de la diversión tenga la extensión que pueda tener pero que siempre

Voz 1727 01:23 ella respeto limpieza civismo urbanita

Voz 0027 01:27 Carmena quiere un árbitro para superar en Madrid en doce de borrachera gracias Laura la Junta de Andalucía que preside el Partido Popular está enfrentada al propio Partido Popular por una causa de supuesta corrupción que tiene abierta la jueza Mercedes Alaya Gobierno de Moreno Bonilla que ejerce de acusación particular pide que se archive esa causa pero el PP andaluz que preside también Moreno Bonilla que también está personado pide que se sigue investigando sarna Armesto buenos días

Voz 1874 01:48 buenos días el gabinete jurídico de la Junta apoya la petición de varias defensas para que se archive esta macro causa que investiga la concesión de avales y préstamos por parte de la agencia autonómica idea según publican hoy diarios del Grupo Joly argumentan un escrito a la Junta que después de todas las pruebas practicadas ese que la juez Alaya abrió la causa en dos mil catorce no se han detectado delitos para continuar bastante solicita nuevas diligencias sobre posible fraude de subvenciones de determinadas empresas que recibieron estos chavales este planteamiento judicial del Gobierno andaluz con formado por PP Ciudadanos contrasta con la postura que siguen el proceso el propio Partido Popular personado como acusación popular este partido como la Fiscalía Anticorrupción se oponen al archivo del caso

Voz 0027 02:29 me parece que la economía alemana vuelve a arrancarse acaba de publicar el dato de crecimiento del primer trimestre y la primera economía europea creció un cero cuatro por ciento frente al estancamiento registrado a finales de dos mil dieciocho Alemania es uno de los países que se ha visto más afectado por la guerra comercial y por los cambios en la industria el automóvil el ministro de Economía de Merkel acaba de calificar es dato de primer rayo de esperanza

ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenas

Voz 1874 04:24 sujeta a su aprobación consulta condiciones

centro comercial o en El Corte Inglés puntos en un ratito vuelvo para recordar pelo hasta los ganaderos

Voz 2 04:39 parece que la legislatura a empezar con los mismos circos con la que empezó la anterior su proyectos viajar al ser al centro de la Tierra por qué anda desempeñan cavar y cavar y cavar párame perder el agujero la bola azul el otro empeño

Voz 6 04:51 a don adelantar por la derecha al PP D'Rivera va a estar toda la legislatura haciendo oposición a Sánchez una legislatura muy complicada Pablo Casado bastar toda la legislatura pensando a ver cómo permanece como presidente

Voz 2 05:02 el Partido Popular humildemente el otro que no se sabe si sube o baja imagino del caballo Se acabó el espectáculo niponas acabó ya que los amigos bueno estamos contentos se tienes que estar contento justicia social convivencia y limpieza

Voz 1874 05:19 lo único que veo es Sanchís Mo Sanchís como Ci

Voz 7 05:26 lo único que hacen es ruido generar progreso

Voz 2 05:32 a mí me lo hizo mucha gente por la calle es una lucha ese se aprobará el Sanchís Iceta Fed en el Senado el bloqueo Z que pedía indultos pero vamos a ser los que bloquea Ali Iceta pedía excarcelar a los presos lo que haremos pero votaremos en contra nosotros somos partidarios de votar que no al señor exenta en el Senado pero es verdad que el Parlamento castellano

Voz 1874 06:20 todo ello después de sendas prohibiciones de la Junta Electoral de prestarlo

Voz 1874 07:01 me entero

Voz 2 07:04 esto no es un juego con Pepa Bueno de los valientes

Voz 1727 07:23 en esta mañana de miércoles festivo buena parte de España porque San Isidro patrón de los labradores muchos pueblos muchas ciudades no sólo Madrid tienen hoy día de fiesta

Voz 1874 07:34 en esta mañana de fiesta me acompañan Verónica fuman al me acompaña a Argelia que

Voz 1727 07:38 también Teodoro León Gross Miquel Iceta iba ayer el presidente del Senado nos decía nuestra compañera Inma Carretero que cubre el PSOE que el Partido Socialista aún confían que que pueda serlo pero lo cierto es que Esquerra Republicana dijo anoche con todas las consecuencias que van a impedir su designación como senador territorial en el Parlament paso previo para que se pueda votar claro en el Senado español como su presidente reacción de Esquerra Republicana a la decisión de la Junta Electoral Central de impedir la participación de Oriol Junquera sin ese debate de TV tres que comentábamos hace unos minutos decisión de la Junta Electoral Central que la toma una vez que pregunta prisiones a Instituciones Penitenciarias por los horarios no por la vida carcelaria y en función de la de de esa información la Junta Electoral Central toma la decisión Argelia Krall no es la primera vez que analizamos en este programa las consecuencias de que la política española dependa de partidos que fían toda su acción política toda absolutamente toda ahora mismo a un proceso judicial no

Voz 0247 08:49 sí y además yo creo que parte de la confusión de lo que es un Estado de derecho democrático en el que hay una división de poderes en la que hay una serie de órganos de enjuiciamiento de control de los distintos procesos no que que tienen lugar en este caso en en una campaña electoral en la preparación de una selección y por tanto ya digo que ponen en duda la propia concepción de lo que son las reglas de juego de un Estado derecho democrático porque digamos penalizar por ponerlo en palabras más simple penalizar a la elección de Miquel Iceta ahora como no ya sólo como presidente del Senado sino como senador porque la Junta Electoral Central ha tomado una determinada decisión supone absolutamente confundir lo que son los distintos ámbitos de decisión jurídica y de decisión política no que yo creo que en este proceso deberíamos saber acepta deberíamos como mínimo haber aprendido que son cosas muy distintas y que cuando se mezclan no tiene no tiene buenos resultados y por tanto yo creo que aquí Esquerra desde el punto de vista político se equivoca porque además hoy

Voz 1727 09:58 yo no voy a reiterarlo pero se Weis aún

Voz 0247 10:01 tuit de Lluís Bassets nueve ayer por la noche creo que deja deja muy clara cuáles son las consecuencias de las consecuencias de este de esta decisión pero además es que aparte de los de los temas políticos que también deberíamos entrar luego si queréis en la mala estrategia comunicativa ayer no buen central es que jurídicamente esta actuación de de de Esquerra no esté esta votación en contra puede plantear también problemas de conformidad con las normas que regulan esta designación de senador de la Generalitat al Senado

Voz 1926 10:38 porque realmente es una decisión mi opinión es una decisión además errónea no porque

Voz 1727 10:43 ah

Voz 1926 10:44 aunque es evidente que Pedro Sánchez no quiere actuar como rehén del nacionalismo del independentismo quiere quiere tener flexibilidad pero yo creo que ha demostrado voluntad de tender a una normalización la que existen cauces de diálogo inicié quiere eso de que se frustrara el apoyo a los Presupuestos irse convocarán elecciones etcétera cosa que por otra parte termino seguramente beneficiando electoralmente pero en cualquier caso siempre ha querido mantener abierta esa línea yo creo que la

Voz 8 11:10 propia elección de Miquel Iceta abundaba

Voz 1926 11:12 en esa dirección no es un hombre de convicciones federalistas que aquí en fin que ha demostrado e incluso a veces incomodando a sus compañeros en el resto de España una clara sensibilidad hacia hacia posiciones moderadas del independentismo del nacionalismo no sin sin desde luego sin sin ninguna complicidad con el independentismo propiamente pero

Voz 8 11:32 yo creo que iba en esa dirección no

Voz 1926 11:34 hay por tanto esto que además vulnera los usos habituales en el Parlamento de Cataluña en todas las cámaras no en la que la la votación de los de los senadores siempre respeta la voluntad de los diferentes partidos yo creo que es un bloqueo erróneo es evidente que que Z no es depende está ya vivo pero también es evidente que el Partido Socialista no iba a proponer a Lluís ya claro iba iba a proponer a algún dirigente socialista esto es obvio pero me parece que era una garantía de que el ciento cincuenta y cinco no sería el centro de la agenda sino el diálogo hay por tanto yo creo que los las decisiones de Esquerra la primera pedirle que visitar a los presos como como gesto era absurda y más en campaña electoral no tenía ningún sentido luego vincular esto a que a digamos a a la participación de Yunquera el debate tampoco no me parece que son que es volver a a la sobrepuja como decíamos antes que Esquerra se equivoca porque se está entorpeciendo una vez más la normalidad

Voz 1727 12:30 es una especie Verónica funeral de ducha escocesa no ahora colaboro ahora arrepiento toda posibilidad de salida de este caos en el que estamos hace dos meses en fin reventaron la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado Se acabó la legislatura parecía que iniciamos un tiempo nuevo que toda toda toda la acción política porque naturalmente que tienen derecho a defender sus planteamientos en relación a Junkera espero que toda la acción política dependa de su bueno claro convierte muy difícil a la colaboración

Voz 9 13:03 decía Inma Carretero que en el PSOE decían

Voz 1727 13:06 que no son de fiar que los dos

Voz 9 13:08 la pública Ana siempre tienen un discurso mucho más amable o intentan ser aquellos que con que templa gaitas no engañaron ya la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando decía que Junqueras como vicepresidente de la Generalitat bueno pues que no permitiría que se llegará al final del abismo saltaron y ahora estamos otra vez en ese Junqueras que habla de que no van a permitir ni por activa ni por pasiva que la extrema

Voz 1727 13:37 si gobierna este país al mismo tiempo

Voz 9 13:39 que bloquean algo Pepa que era cortesía parlamentaria es decir esta era la última de las cortes y las parlamentarias que se respetaba en Cataluña porque entiendo yo que la señora Lorena Roldán que es senadora autonómica por ciudadanos designada por el Parlament de Catalunya tampoco sería del gusto de Esquerra Republicana entiendo yo que Josep crearía o Marta Pascal del PDK no serían del gusto tampoco de del PSC o del Partido Popular por por lo tanto se rompe algo que había sido bueno una designación de los partidos políticos y yo quiero añadir un tema porque estamos hablando mucho de la negativa de Esquerra Republicana pero que Esquerra Republicana tiene grupo parlamentario propio en el Congreso pero es que sus percate también ha dicho que no paran a tengo alguna información que habla de que ellos intentaron que esa designación de Miquel Iceta fuera a cambio de tener un grupo parlamentario en el que

Voz 1727 14:34 Congreso cosa que el Partido Socialista dijo

Voz 9 14:37 absolutamente no por lo tanto es un respiro como decía también la compañera Imma carretera a Carretero esto ayuda

Voz 1727 14:45 a los alcaldables

Voz 9 14:48 presidentes autonómicos a desmentir

Voz 1727 14:51 ese mantra que el Partido Popular intenta

Voz 9 14:53 eh

Voz 1727 14:54 no circular la campaña con el pacto con los independentistas la política transacción está claro todo el mundo hace cosas a cambio de algo pero produce una una inmensa tristeza no rascar un poco encontrarse eso no Giulia Agus el presidente del del Senado presidente del Senado que puede abrir el melón federal en España nada menos hablantes nada menos una reforma una reforma federal de la Constitución que en qué

Voz 10 15:20 eh en Every en abre las

Voz 1727 15:22 culturales con las que venimos viviendo en los últimos años dice hágame un grupo parlamentario bueno pues si todavía no cerrado la boca deja abierta que pus de Mon en una entrevista a Efe anima a Pedro Sánchez a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos sostenido en el apoyo soberanista como os quedáis cómo cómo es cuarto ocho y cuarto en Canarias

Voz 11 15:49 cuestionar no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuamente tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 12 15:58 con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutua

Voz 11 16:09 es

Voz 13 16:10 cuando haces una revisión a tuvo Opel niños a merendar ponemos en marcha un reto dar más de cien mil meriendas a los niños de Aldeas Infantiles SOS únete al

Voz 14 16:19 los cien mil meriendas solitarias Opel y ayúdanos a que se cumpla sólo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu reto oficial Opel Súmate al reto con Opel hasta el treinta de junio

Voz 1874 16:30 en el veintisiete se estrenó la primera peli sonora Ignazio La Generación del veintisiete con Protos Veintisiete hacer tras

Voz 16 16:41 se conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 18 17:04 claro

Voz 2 17:07 porque contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos cadenas

Voz 0027 17:17 SER

Voz 2 17:18 en la pantalla de tu smartphone impulsa el logo de la SER cinco

Voz 19 17:22 pero programas tendencias boletines opinó

Voz 20 17:25 con este tíos opciones para compartir o crear tu propia play list tú programas las eh con un dedo toma el cortaron de la SER

Voz 2 17:33 lo que quieras cuando tú quieras

Voz 20 17:35 verdad rating nuestra aplicación

Voz 21 17:43 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres de SER Deportivos y como todos los miércoles con juego especial para el deporte femenino con noticias yp protagonistas SER Deportivos

Voz 22 17:53 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado irse

Voz 0027 18:01 oyente M Dame tu mano notas miman rauda no acaricio El pelo lo están notando aunque no lo notas Mccain contaría

Voz 23 18:17 no no no no no no

Voz 1874 18:19 pero en plan simbólico era años

Voz 24 18:22 pero que intentamos implicarnos con el programa locutores ya no somos tontos ya nosotros estamos aquí

Voz 1 18:31 cabinas dos gusto gusta que nuestros oyentes y no se dejen engañar tienes Sir Hoy por hoy

Voz 25 18:52 el que más el que ha

Voz 18 19:19 el nueve

Voz 1727 19:20 diecinueve ocho y diecinueve en Canarias diecinueve minutos los mercados abiertos en Europa Javier Ruiz

Voz 1874 19:26 jefe de Economía de la SER buenos días qué tal muy buenos días

Voz 1727 19:29 cómo anda la cosa en los mercados antes de nada pues sabía

Voz 8 19:32 ha abierto ligeramente en positivo ya están cayendo otra vez el Ibex ahora mismo ligeramente en rojo osea que ni un día de tregua ni un momento

Voz 1874 19:42 ya insisto ligerísima mente solos pero bueno ni un día sin su sobresalto porque entre diciéndome Pepa hay muchas novedades de la guerra comercial hay muchas e importantes muy importantes esta madrugada la primera la comentabais

Voz 8 19:56 Donald Trump va a firmar hoy una orden ejecutiva prohibiendo el desarrollo de Huawei en Estados Unidos esto puede parecer una cuestión técnica comercial entre ellos es capital va a prohibir el freno va a ordenar el freno el desarrollo del fin coge el Internet de las cosas lo que pretende controlar desde el frigorífico hasta el coche esto va a quedar prohibido hoy por decreto americano Ésta es una novedad capital importante porque Donald trampa presionado a Australia que ha dicho que si Japón que ha dicho que también para que también ellos lo frenen solamente se han desmarcado Reino Unido Alemania Wood así que ahora mismo esta puede ser una nueva fase de esa guerra

Voz 1727 20:44 pero más grave está Javier

Voz 8 20:47 muy importante muy importante porque este es el futuro de Internet esto es ahora mismo la gran batalla Donald Trump argumenta que juega way espía que hay microchips en los desarrollos tecnológicos de juego y que reportan a China que envían datos a China con ese argumento se va a prohibir digo que es importante esto porque el Reino Unido ha dicho que ellos no que ellos van a desarrollar la tecnología de juego y el Reino Unido es parte de una cosa que se llama Faith Weiss que es en los servicios de inteligencia conectados de Reino Unido Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda Donald Trump está amenazando también con separar ese lazo del Reino Unido así que todo esto que empezaba como una guerra comercial se está metiendo ya está en los servicios de inteligencia

Voz 1727 21:32 claro los aliados los aliados geoestratégicos en materia de seguridad tienen que separarse si utilizan tecnología diferir

Voz 8 21:41 efectivamente efectivamente así las consecuencias

Voz 1874 21:43 a las las implicaciones de lo que hoy va a anunciar

Voz 8 21:46 Donald Trump de lo que esta madrugada ya a dos terribles ha habido esta gran novedad esta madrugada ante decía Pepa hay una segunda que es muy importante Bank of America Merrill Lynch dice Donald Trump puede también imponer aranceles a Europa hasta el día dieciocho de mayo está considerándolo puede imponer aranceles a los vehículos a los automóviles a la agricultura este puede ser el desastre aquí en nuestras costas tercera novedad de la madrugada Ésta es sorprendente y en fin los amigos adjuntan Goldman Sachs el ex presidente de Goldman Sachs ha apoyado Donald Trump no me digas grandes bancos de inversión americanos de ser breves compañero verdad los compañeros de instituto es lo que tiene ante apoyan cuando llega el momento pues hoy han dicho los aranceles son un arma efectiva de negociación es el ex presidente lo Blankfein pero es importante la novedad también así que conmover se recrudece la guerra y esto empieza a calar ya más allá de lo económico empieza a calar a servicios de inteligencia empieza a calar a la vida diaria

Voz 1727 22:48 aún tengo que preguntarte por el otro frente abierto en el Golfo Pérsico pero quiere hacer una primera ronda conteo con con Argelia con Verónica una guerra comercial que tiene estas implicaciones en materia de seguridad nada menos las que explicaba Javier Ruiz Teo

Voz 1926 23:03 sí sí sí es verdad que también mencionar el espionaje Bing vinculado a la banda tecnología recuerda aquella escena de la película Casablanca en la que el capital Renault cínicamente decía aquí se juega cuando estaba obteniendo a la vez beneficios del casino no quiero decir ya sabemos que todas la tecnología que los las grandes potencias China está en ello pero por supuesto también Estados Unidos y ha quedado desvelado en los últimos años participan digamos en esa en esa espiral en cualquier caso todo lo que nos está contando Javier por supuesto no lleva al Make América de de Trump concebido como una estrategia proteccionista la digamos en la que Estados Unidos y abandona la política abierta al mercado abierto y y quiere ejercer de Kapo marcando condiciones a los demás no y efectivamente entiendo que que la otra línea la que tú vas a apuntar es la relación que tiene el embargo de petróleo bonita y la guerra de Estado

Voz 1727 23:56 que ocupa el papel de de Europa en esta guerra comercial porque esta guerra comercial si se materializa todo lo que nos apunta Javier Ruiz ahora tiene unas consecuencias tremendas

Voz 1874 24:04 hasta ahora deja Europa y a merced

Voz 1727 24:07 que sea así Japón secunda y Australia has dicho no Javier eso Japón y Austral

Voz 8 24:13 Polonia Australia apoyan apoyan deja deja

Voz 1727 24:15 Europa ahí en tierra de nadie

Voz 8 24:18 es lo que lo que trampa está intentando es una jugada que en partes comercial porque hay un rival que es Qualcomm que está desarrollando tecnología cinco que en partes comercial pero insisto tiene muchas otras implicaciones porque ahora mismo te puede romper a la comunidad de inteligencia en dos con dos tecnologías distintas en fin que ahora mismo la situación después de esta madrugada es de auténtico desastre en la alta vida y luego está lo que pagamos nosotros en la

Voz 1727 24:42 vida diaria que esto también lo tiene que era el que hace Europa en esta coyuntura que debería ser

Voz 0247 24:47 debería intentar aprovecharla la situación no para reivindicarse como una potencia conjunta de funcionamiento solidario conjunto a ante los a a los a veces incluso me atrevería a decir desvaríos cortoplacistas de de de Trump que además arrastra no terceros países porque claro cada uno aquí juega con sus cartas con sus intereses y cada cual sabe que tiene que defender no todo caso a ahora me me ha parecido muy interesante no lo que apuntabais ahora sobre las consecuencias que puede tener esto en los diferentes sistemas de de seguridad no lo cual pone todavía más fácil a aquellos que se aprovechan de de estas de las debilidades de los sistemas no para precisamente no dejar de atacarnos por otra parte ya con esto acabo el tema de la seguridad como es utilizado de manera muy recurrente por la Administración Trump perdonar en estas cuestiones comerciales porque también le ha servido en el acuerdo o no con México Canadá en la redacción de los acuerdos

Voz 1 25:54 para sacar

Voz 0247 25:56 del control imponer restricciones inexistentes antes

Voz 1727 26:00 que por ejemplo al tema los automóviles

Voz 0247 26:02 cuestiones de seguridad nacional hay amiga es que el miedo

Voz 1727 26:05 es un motor más poderoso que la euforia decía Alan Greenspan esto lo estimula muy bien Donald Trump el otro frente abierto está en el Golfo Pérsico en el estrecho de Ormuz por donde pasan uno de cada tres barriles de petróleo esta crisis la anotamos ya en el surtidor Javier

Voz 8 26:24 la notamos desde ya la pagamos desde ya la otra a la pagamos ahora comentamos en

Voz 1874 26:29 precio de Iphone en precio de zapatillas porque eso va

Voz 8 26:32 Air lo vamos si quieres lo comentamos enseguida pero efectivamente la primera la inmediata es la tensión en el Golfo de Ormuz en el estrecho de Ormuz efectivamente el Brent ayer se disparó un uno y medio por ciento subió el petróleo aquí se disparó un uno con uno subió el gas natural se disparó un uno con dos subió hoy esta madrugada se han conocido datos de reserva en Estados Unidos hoy los datos no son malos en Estados Unidos Estados Unidos tiene más petróleo de lo que creía y eso ahora mismo está relajando los mercados así que baja el petróleo un cero tres un cero cinco y el gas natural está más o menos estable pero insisto es bajar una tercera parte de lo que subió ayer la tendencia es de su vida ahí es a la pagamos en el surtidor a diario ya queremos

Voz 1727 27:17 meterle miedo a nadie no queremos dibujar un panorama apocalíptico todo lo contrario nuestra economía está creciendo pero nuestra economía es muy dependiente lo decimos siempre de factores ajenos el precio de petróleo es uno de ellos nos pone plomo en las alas el hecho de que el petróleo suba suba su precio a ver en qué se nos va a encarecer la vida este con todo este lío

Voz 8 27:37 venga vamos a contarlo porque es lo primero es el surtidor la crisis de el estrecho de Ormuz ya la vamos a empezar a pagar esta está servida ya la crisis arancelaria la otra JP Morgan ha publicado un informe que detalla disimuló de nuestra vida diaria ejemplos como el el Iphone el iPhone dice Apple no se va a comer todo este arancel cruzado es cruzado el producto se fabrica y se diseñan San Francisco pero se ensambla en China se devuelve y se exporta con lo cual obligatoriamente tiene aranceles no hay forma humana de escapar a esos aranceles bueno pues dice JPMorgan Apel no se va a comer todo este arancel va a pagarlo el consumidor

Voz 1874 28:23 nosotros vamos a comer caluroso vamos a comer con nosotros

Voz 8 28:26 que te da detalles hasta del modelo de Haifa en el último modelo de Iphone para quién sea en fin de la secta en esto el iPhone X ese que vale ahora unos mil dólares va a pasar a costar mil ciento cuarenta y dos un catorce por ciento más

Voz 1727 28:42 esos dos que he escuchado sobre las eh

Voz 1874 28:44 esta es la mantilla

Voz 18 28:51 Verónica era tuyo no claro

Voz 9 28:55 sí sí que soy de La Sexta pero aparte de hace muchísimo

Voz 1874 28:58 una vez que te pones en el en el entorno Macintosh ya no te encuentras sin ninguno más

Voz 8 29:04 por ciento más catorce por ciento más en en tecnología zapatillas otra que es tan tan en fin común como esto bueno Nike Adidas fabrican fundamentalmente en China diseñadas en Estados Unidos esas zapatillas se han intentado mover a Vietnam no han conseguido tener el gran grueso de producción en Vietnam así que Nike Adidas Puma que fabrica también en China como ánimo un incremento del dieciocho por ciento en el precio de las zapatillas las que cuestan cincuenta y cinco euros ahora pasan a costar sesenta y cinco euros Éste es el precio de la guerra comercial esto es lo primero que notamos aquí lo primero que vamos a notar aquí es como senos encarece todo y luego lo segundo primeros vía precio es cómo crecemos menos Si EEUU crecen menos nos compra menos exportamos menos los turistas nos visitan menos nosotros también crecemos menos así que un uno por ciento menos puede crecer Estados Unidos un cero coma dos por ciento menos podemos crecer nosotros con lo cual toda esta guerra de Trump la vamos a acabar pagando nosotros la vamos a hablar dando todos

Voz 1874 30:09 la más grande nadie no se da más grande nadie no no no hay ganadores en esto sólo hay grados de perdedor la historia está ahí para recordarlo de vez en cuando pero seguimos seguimos dándole vuelta a la

Voz 1727 30:21 Soria como si no hubiéramos aprendido y luego está el el nivel diplomático de la discusión e de esa decisión que tome el Gobierno de España de retirar a la fragata Méndez Núñez de de ese ejercicio conjunto que estaba haciendo con el grupo de combate de Estados Unidos capitaneado por el portaaviones Abraham Lincoln toma la decisión el Gobierno de España parece que se comunica vía militar a la administración norteamericana pero no por la vía diplomática es por la vía diplomática vía Embajada de Estados Unidos en Madrid por donde cuenta hoy el diario El País que la llegado al Ejecutivo español en funciones todavía una queja una queja pero como no lo han dicho por la vía diplomática bueno llevamos veinticuatro horas escuchando ministros quitándole importancia des drama atizando la situación ir negando por supuesto ninguna consecuencia en el medio largo plazo las relaciones con Estados Unidos a propósito de esta retirada hay hablar es muy espectaculares hay muy apocalípticos en la prensa más conservadora quiero saber vuestra opinión antes de de de la opinión dunha experto Verónica Juvenal brevemente si tenemos varios frentes diplomáticos ahora mismo abiertos este se une al que tenemos en Venezuela donde España ayer vimos al ministro Borrell en funciones rebajar de nuevo la tensión

Voz 9 31:41 y como decía parece que

Voz 1727 31:43 esto es la diplomacia tenemos que ajustarlo un poquito en funciones es normal por la tensión y el el clima de inestabilidad que tiene este país

Voz 1804 31:54 bueno

Voz 1874 31:58 haciendo cálculos de cuanto más me va a costar la zapatilla del iPhone además por esto no estaba pensando estaba porque es más

Voz 1926 32:10 asunto muy sistémico en el que se mezcla la cuestión comercial pero también la cuestión militar la cuestión diplomática las relaciones internacionales geopolíticas tú decías antes hace Europa no dentro de las amenazas que Pompeyo ha ha hecho a los países que comercian con Irán y están incluidos por ejemplo esta Italia no decir dentro de los países europeos a Grecia que son de los de los compradores importantes yo creo la de yo entiendo la decisión española aunque entiendo que es un error no haber actuado diplomáticamente en paralelo a la a la información militar creo que es en la medida en que hay una una decisión que tiene un cierto carácter el militar porque es muy evidente que que hay en este momento una tensión bélica en ese entorno no que vaya a estallar una guerra pero hay una tensión bélica John Bolton que es el que está liderando como asesor de seguridad nacional esto está haciendo un discurso profundamente beligerante no oí y haciendo sonar el tanto de la tribu yo creo que en ese sentido la decisión española es una decisión coherente y comprensible porque se aparta de la de la de la operación inicial dicho lo cual digo más allá del error diplomático lo que nos tiene que preocupar por supuesto es el clima que se está generando allí

Voz 1727 33:16 Jesús Núñez Villaverde muy buenos días

Voz 26 33:19 hola buenos días es codirector del Instituto de esto

Voz 1727 33:21 dio sobre conflictos y acción humanitaria calculado bien el Gobierno ha medido la manera de hacerlo la decisión y la manera de hacerlo

Voz 26 33:30 entiendo que por lo que respecta a la decisión de no tiene sentido que España compañías todos unidos en aventuras unilaterales que no han pasado ni por la ONU por el consejos de seguridad ni por ninguna otra instancia internacional pero también una vez dicho eso hay que entender que las formas tienen su importancia el punto en el que España no ha actuado de una manera clara o por lo menos que haya permitido amortiguar las consecuencias porque hay que recordar que esta travesía que está realizando la fragata Méndez Núñez comenzó hace ya mucho tiempo desde Norfolk Virginia atravesando todo el Mediterráneo Canal de Suez ya se sabía previamente cuál era la ruta que iba a seguir esa grupo de combate y es un grupo de combate no en grupos de paseo naval por lo tanto si una fragata como la española que era el único barco no estadounidense incorporado ese grupo va ahí en funciones de escolta tiene que entender que en determinados momentos va a pasar por situaciones de alta tensión no solamente lo que está ocurriendo ahora en el Golfo Pérsico sino mañana en la zona del Mar del Sur de China por donde va a pasar también ese grupo de combate luego creo que España tiene que ser tomados en consideración antes llegar a esta decisión de una supuesta retirada temporal

Voz 1727 34:44 cuando dices supuesta retirada temporal es porque no cree que sea temporal

Voz 26 34:48 es por qué no va a ser fácil de que Estados Unidos haga como que aquí no ha pasado nada quiero decir que la idea de que la fragata se quede a la salida del golfo Pérsico para a partir de ahí continuar singladura hacia San Diego qué es lo que está en principio prevista como digo con maniobras navales con la Armada india y otros países en el sudeste asiático pues no es nada no sería extraño que Estados Unidos haga sentirse enfado eh doce el compromiso previo de que la fragata que esta a fin de cuentas haciendo una vuelta al mundo pues se vaya a seguir eh asumiendo ese tipo de funciones porque si no es esta en fin dicho coloquialmente chinos está a las duras tampoco se bastaron las Maduro

Voz 1727 35:33 qué otra manera de demostrar su malestar puede emplear Estados Unidos

Voz 26 35:38 Estados Unidos en fin si miramos precedentes creo recordar lo que ocurrió cuando España decidió donar con todas las razones y desde luego desde mi punto de vista no hay ninguna duda en eso cuando decidió abandonar aquella campaña de la invasión y ocupación de Irak a partir del año dos mil tres Estados Unidos sencillamente negó la palabra España durante mucho tiempo todavía meses y meses en los cuales cuando en el Consejo Atlántico de la OTAN se ponía a hablar el embajador español directamente el embajador estadounidense abandonaba la sala e intentando desairar de esa manera a un socio que consideraba no fiable si a eso añadimos que en este caso lo que estaban en juego aunque no sea es el titular principal es que esa fragata construida por Navantia a fin de cuentas era una tarjeta de visita para que Estados Unidos pudiera comprobar cómo funciona esa fragata de la serie cien dado que ahora mismo se están estamos ante la espera de que Estados Unidos decida un contrato muy jugoso

Voz 1874 36:36 a quince mil millones de euros

Voz 26 36:39 para construir veinte fragatas Iker Navantia como digo se está presentando ese concurso en colaboración con Iron Works una empresa del grupo General Dynamics pues podemos entender que a partir de aquí las opciones de que Navantia podrá conseguir ese contrato seguramente se verán como mínimos reducidas a eso podemos añadir costes diplomáticos y políticos de esa imagen que Estados Unidos a buen seguro se va a encargar de transmitir de que España no es fiable en definitiva que todo esto se podía haber evitado entendiendo que Irán ya en una zona de alta tensión cuando empezó esta travesía y que por lo tanto habría que entender en ese momento ya así estábamos decididos a entrar en zonas de alta tensión o no en cuyo caso podrían haber negado la el inicio ya debería

Voz 1727 37:27 en términos diplomáticos la decisión de retirar a la fragata Méndez Núñez es equivalente a la retirada de las tropas en Irak

Voz 26 37:35 evidentemente en y por eso estoy de acuerdo con algunas declaraciones que se han hecho desde el Ministerio de Exteriores español de que no dramatiza hemos pensando que estamos ante una ruptura de relaciones con Estados Unidos algo parecido y por lo tanto hay que dimensionar lo de manera adecuada es decir no es una buena señal lo que ha ocurrido de las maneras en las que se funcionan en el mundo diplomático y en el mundo político pero desde luego no es lo más tremendo que ha podido pasar uno no cabe imaginar que vaya a tener unas repercusiones que como cinco supondrán una algún tipo de ruptura o de parálisis de las relaciones de hecho el propio Pentágono que inmediatamente se ha encargado de transmitir un mensaje a España diciendo que la fuerte relación militar que sostienen tan todos los astrocitos es todo es estadounidenses como los españoles se mantiene

Voz 1874 38:21 por tanto creo que no

Voz 26 38:23 Teresa ni a unos ni otros porque a fin de cuentas no olvidemos tampoco que para Estados Unidos España no deja de ser un socio importante aunque sólo sea no es lo único porque

Voz 1874 38:32 borrosas Simon Clarke ahí claro por las

Voz 1727 38:35 bases no aunque sólo sea por eso Jesús Núñez Villaverde codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria muy claro como siempre gracias buenos días

Voz 1874 38:45 todos los ríos son ahora las nueve y treinta y nueve ocho y treinta

Voz 0247 38:49 harías Javier adiós a todos

Voz 1727 41:38 la Cadena SER vacunar a un hijo es protegerlo no hacerlo es exponerlo innecesariamente un riesgo el uso la aplicación de la ciencia nos ha dado algún disgusto a lo largo de la historia pero mayoritariamente nos ha dado alegrías nos ha hecho progresar como civilización el movimiento anti vacunas afortunadamente residual en nuestro país en España pero en otros países de la Unión Europea no tanto de hecho la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar una alerta sobre el aumento sin precedentes de los casos de sarampión en Europa y uno de los países en los que más ha aumentado el número de casos de sarampión es Italia Ismael Monzón buenos días

Voz 0831 42:42 qué tal buenos días ahí las estadísticas

Voz 1727 42:44 empieza a ser muy preocupantes no

Voz 0831 42:46 pues sí sí porque Italia es el tercer país de la Unión Europea con más casos de sarampión sólo por detrás de Francia Grecia una situación de la que ya ha alertado la vamos no sólo ahora sino también en el pasado que habla de una temió que no debería producirse debido precisamente a la relajación a la hora de de vacunar el año pasado se produjeron dos mil

Voz 8 43:08 quinientos casos de los cuales el noventa y uno por ciento

Voz 0831 43:11 yo no estaba vacunado ya en algunas regiones como como en Sicilia por ejemplo las tasas de vacunación están en torno al ochenta y cinco por ciento que es mucho menos de lo que las autoridades recomiendan en cualquier caso las cifras del dos mil dieciocho son algo mejores que las del año anterior porque en ese momento sí que hubo un boom muy grande con cinco mil trescientos casos más del doble incluso indica casualidad que además fue ese año cuando se comenzó a aplicar una ley más severa con la vacunación que de algún modo ha conseguido rebajar el fenómeno

Voz 1727 43:39 además en Italia Ismael a diferencia de otros países el movimiento anti vacunas ha sido jaleado por un partido tan relevante en el país tan relevante que cómo gobierna como es el Movimiento cinco Estrellas

Voz 0831 43:51 sí sí exactamente ha sido una de las banderas de tradicionales del Movimiento cinco Estrellas sobretodo cuando estaba en la en la oposición cuando por ejemplo

Voz 8 44:00 el líder ese como Beppe Grillo decían que las

Voz 0831 44:02 vacunas podrían provocar enfermedades crónicas o autismo Se trata Se trataba de su estrategia habitual de desmontar la verdad establecida pero ahora es Movimiento Cinco Estrellas se como decías está en el Gobierno y la ministra de Sanidad es de este partido decíamos que el anterior Gobierno había aprobado leyes más estrictas aunque ha habido muchas disputas en este Ejecutivo por estas posiciones escépticas como en otras materias el cinco estrellas ha rebajado un poco el tono viendo que las anteriores disposiciones funcionan la ley que rige actualmente ese la anterior por la que niños pequeños no vacunados eh no pueden entrar en los con

Voz 1727 44:37 si Ismael un abrazo gracias

Voz 0831 44:40 un abrazo buenos días en Italia

Voz 1727 44:42 en dos mil diecinueve la otra cara de la moneda afortunadamente como les decía la pone España porque aquí ese movimiento anti vacunas es absolutamente residual los datos lo demuestran Ildefonso Hernández buenos días Pepa

Voz 35 44:57 cómo está muy bien es portavoz

Voz 1727 44:59 Sociedad Española de Salud Pública y Administración sanitaria se acercan las vacaciones y nos planteábamos en el equipo de Hoy por hoy habrá padres madres abuelos que vayan a viajar con los niños con niños pequeños protegidos afortunadamente por vacuna la mayoría de los españoles pero que se preocupe por lugar de destino porque pueden ir a Italia y están escuchando esta noticia hay que tomar alguna precaución especial al viajar ante este aumento de de los casos de enfermedades que creíamos erradicadas

Voz 35 45:31 con claridad las personas que están vacunadas no tienen ningún problema la vacuna muy efectiva tiene una pequeña parte que pueden no llegar al campo para alcanzar a tener es sujeto de protección pero en general es de una alta y por lo tanto las personas vacunadas y además que están completamente vacunadas con las dos dosis recuerdo están protegidas y las personas de cierta también están protegidas

Voz 1727 45:56 pasa si hay un bebé recién nacido y tienen que viajar a un país de nuestro entorno donde se han incrementado los casos de sarampión que tienen que hacer

Voz 35 46:04 bueno si es una persona recién nacida hay una parte protección hasta doce meses e materna in si es especialmente necesarios particularmente necesario el viaje a partir de los seis meses se podría vacunar aunque después se por ceguera hacer la vacuna de calendario cuando cumpla el año se podría vacunar pero también hay que tener en cuenta que si uno va a viajar con un bebé pequeño menos de seis meses

Voz 1874 46:29 zona donde hay una alta transmisión

Voz 35 46:31 Pero Ucrania donde donde en los dos primeros meses de dos mil diecinueve San se han declarado hasta más de veinticinco mil casos pues entonces hay que plantearse la pena hacer el viaje

Voz 1727 46:42 sarampión que otra enfermedad y que considerábamos erradicada esta de repente brotando alrededor porque te Teodoro León Gross me me contaba que en Málaga ha detectado en la universidad paperas Teo

Voz 1804 46:55 pero sí un brote de paperas que que los especialistas atribuyen a una vacuna utilizada en los años noventa de una calidad o de un en fin una eficacia algo más reducida no se trata de un brote digamos particularmente masivo no pero sí significativo tanto con los alumnos en la Universidad han presentado incluso algunas quejas iraquí se ha hecho un llamamiento a una vacuna

Voz 1727 47:18 a mí me constan casos de paperas en adultos también en Madrid

Voz 35 47:23 no no tiene nada que ver de todas formas la clave está en mantener esa parte nuclear del Estado que es la salud pública en el sentido concibe coberturas de vacunación España no tiene ahora transmisión endémica sarampión los casos

Voz 26 47:35 que tenemos ese veto el informe completo dos mil

Voz 35 47:38 diecisiete por ejemplo los casos son importados y los que se dan son relacionadas con los importados sobre todo en personas no vacunadas qué quiere decir esto si conseguimos no relajarnos Forcada nos hemos relajado un poco en la cobertura de la segunda dosis de sarampión que no llega al noventa y cinco por ciento que sería el objetivo sino que está alrededor del noventa y dos por ciento en dos mil diecisiete consigue Diego mantener esa eliminación no la erradicación es otra cosa pero sí la eliminación es decir que no hay transmisión dentro de España y los casos son siempre importadas por lo tanto esa es la clave como como bien decía en España quizás también por el papel que ha jugado tan relevante en los medios de comunicación no dando demasiada espacio a lo al al movimiento anti vacunas en España las tasas son buenas pero deben ser mejores hay que trabajar intensamente porque incluso alguna comunidad autónoma está incluso por debajo el noventa por ciento acercándose a algunas coberturas que se dan en Italia y Francia y que son indeseables desde luego

Voz 1727 48:41 hemos dicho que hacer si se tiene un bebé recién nacido uno vacunado por lo tanto que los que ya están vacunados van protegidos ahora que se va a viajar por Europa en vacaciones muchas familias lo tienen planificado qué pasa con un adulto que no recuerde si está vacunado o que no sepa si ha pasado el sarampión tienen que tomar alguna medida

Voz 35 49:00 sí sí sí desde luego no sabe si está vacunado y desde luego tampoco recuerdan uno y recuerdo no pasa nada de vacunar de de Sade proceder a la vacunación

Voz 1874 49:10 como cualquier otra persona cinco eso sí

Voz 35 49:12 cultura ha de recordar que la segunda dos si se ponen los veintiocho días lo digo por lo de lo bien

Voz 1727 49:17 se va al médico de cabecera se solicita ser más

Voz 35 49:19 lo que es una vacuna que está a disposición en el Sistema Nacional de Salud

Voz 1727 49:24 es muy curioso no que esto ocurra en este momento de la historia cuando la Unión Europea se había propuesto erradicar el sarampión y la rubeola en el dos mil temas

Voz 35 49:32 sí bueno el lo curioso es que también ha dado la el el año este también el dos mil dieciocho con todos esos casos también es cuando alcanzó la máxima cobertura vacuna lo cual quiere decir que las perspectivas pueden ser mejores pero aún así tengamos en cuenta que si la cuestión de lo público parte nucleares como digo del Estado que son las que salen en silencio pero tienen grandes efectos en salud en bienestar se tocan y no se cuidan lo suficiente las consecuencias después a medio largo plazo

Voz 1874 50:00 esa es la parte del Gobierno que a veces no

Voz 26 50:02 alta vivido preocupación con esa eh

Voz 1874 50:05 el núcleo duro de la atención pública

Voz 35 50:07 sí porque las cuestiones estas que se ven poco que se ven resultados a largo plazo como la investigación la educación la prevención todas estas cosas como en efecto a largo plazo la política mal llamada política cuando sólo se fijan no refutó a espacio cortó hace que se prescinda de ella

Voz 1727 50:25 Argelia tú dices las anti vacunas los anti vacunas son simplemente insolidarios bueno no simplemente pero yo creo

Voz 0247 50:32 lo que sus decisiones la la sus malas decisiones las podemos acabar pagando el resto no es eso sí hijos sobre todo en Estados desarrollados no se contagian no no cogen determinadas enfermedades no es porque las vacunas no sirven para nada sino porque las vacunas que tienen los demás niños y niñas son las que ponen a salvo a sus hijos

Voz 35 50:54 bueno como dice como dice nuestro nuestro posicionamiento selecciones Seat proteger tu salud y la de de hecho la cuestión Solidaria L el hecho de la solidaridad que en España tiene buenos ejemplos el de trasplantes

Voz 1874 51:07 no tiene que ver también con la vacunación

Voz 35 51:10 cuando la gente se vacune consiguen altas coberturas se consigue un beneficio para el conjunto de la comunidad por eso es tan relevante esa idea de solidaridad que está en la base también de de una mejor salud para todo

Voz 1727 51:23 los que tenemos hijos que ya han pasado la de la vacunación no estamos en detalles como este que me hace llegar una oyente y que le trasladó a Ildefonso Hernández pregunta a un oyente de la SER qué pasa con los niños de menos de cuatro años que sólo tienen puesta la primera dosis

Voz 35 51:39 pues hace correctamente tienen que acudir a su pediatra les dirá cuál es la pauta que tiene que ser

Voz 1874 51:46 esto se iba a viajar a un país verdad si van a bajar

Voz 35 51:49 Isaac novedosa de vacunarse sólo tiene solo

Voz 1874 51:52 no fue una dosis tienen que completando vacuno claramente lo que pregunta el oyentes que hacer este verano vamos a viajar este verano a Italia tenemos un bienio

Voz 35 51:59 que se vacunen

Voz 1874 52:00 correctamente que consiga la máxima cobertura

Voz 1804 52:03 aunque no tengan los cuatro años todavía El niño la niña

Voz 35 52:06 sí porque no se vacunó correctamente sólo fundados es

Voz 1727 52:11 pues no sé si los padres madres que me acompañan esta esta mañana en el programa tienen alguna alguna otra duda Teo

Voz 1804 52:19 no no pero lo que ha sido una entrevista muy clarificadora yo yo además creo que en fin que es muy de agradecer su defensa de la salud pública de la importancia que esta tiene no debe mantener todos los estándares decide mantener digamos el apoyo público para que no haya ninguna clase de relajación la inversión el trabajo de hormiguita

Voz 1727 52:38 el que no se ve el que rinde

Voz 1804 52:41 frutos al cabo del tiempo

Voz 35 52:43 ahí está España tiene muy buenas capacidades hay que aprovechar