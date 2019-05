Hoy por Hoy (15/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son unas diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:07 la Policía Nacional está investigando la muerte violenta de una mujer en Palma desde allí informa Juan Antonio

Voz 1157 00:13 Bauza su cadáver ha sido localizado esta madrugada con signos de violencia al cuerpo ha sido encontrado en un inmueble de la capital balear Islán recabando ahora datos para determinar las causas del fallecimiento pero como decimos los primeros indicios apuntan a que la mujer habría muerto de manera violenta la investigación si a cargo del grupo de Homicidios

Voz 3 00:29 y alcaldes y representantes de entidades

Voz 2 00:31 independentistas se concentran frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde va a declarar Quim Torra Antonio Martín buenos días buenos

Voz 4 00:39 días Pepa el president de la Generalitat debe declarar dentro de media hora por su negativa a quitar los lazos amarillos de balcones de edificios públicos

Voz 0228 00:46 Cataluña la puerta del tribunal está Albert Prats

Voz 5 00:50 bon día decenas de personas esperan la llegada del presidente en esta avenida Lluis Companys los voluntarios de las entidades independentistas han habilitado un pasillo de unos cien metros desde el Arco de Triunfo hasta las puertas del Tribunal por donde se prevé la llegada de Quim Torra arropado por varios miembros de su Gobierno también dirigentes independentistas ya alcaldesa en pocos minutos Eva es la imagen de un presidente de la Generalitat subiendo las escaleras del Tribunal Superior de Justicia catalán después que Artur Mas como presidente en funciones lo hiciera por primera vez en octubre de dos mil quince por la consulta del 9N pero muy probablemente la fotografía de los independentistas apoyando a su líder no tendrá nada que ver porque a esta hora la concentración de los manifestantes es al menos discreta

Voz 0228 01:31 en dejar Cataluña uno de los miembros de la lista de Ciudadanos para el Parlamento Europeo Jordi Cañas acaba de decir que su partido va a votar a favor de la designación de Miquel Iceta como senador por parte del Parlament lo acaba de decir Cañas en La Ser en Cataluña después de conocerse que Esquerra no va a apoyar esa designación

Voz 6 01:47 sí lo que no es normal es poco habitual por no decir nada habitual es que aquellos que votar Alicia Sánchez Camacho su momento o Albiol para votar en contra en Z ciudadanos va a votar en contra dice tengo presente el Senado pero no es quién para determinar qué es la de Ortega Navas PSC Arsenal

Voz 0228 02:03 mañana es el último día para pedir el voto por correo de cara a las elecciones del día veintiséis el director de operaciones de Correos ha explicado esta mañana en Hoy por hoy que se van a ampliar los horarios de apertura en algunas oficinas sobretodo la próxima semana la última antes de ese domingo electoral pero recomienda Magín Blanco que no se deje esta opción para el último día

Voz 0597 02:20 pues abriremos algunas oficinas hasta las diez de la noche en aquellas en las que sea necesario para el nivel de actividad que tenga sería aconsejable no dejarán para el último día de las cuestiones relacionadas con el con el voto por correo hay que está aquí que en esta ocasión como consecuencia de las impugnaciones de algunas de las candidaturas que llegaron hasta el Tribunal Constitucional la oficina del censo electoral no ha podido dar al correo las documentaciones para votar hasta el día trece de mayo que hemos empezado a repartirlas

Voz 0228 02:51 eso sumamos que Salvamento Marítimo evacuado a catorce personas que viajaban a bordo de un barco mercante que navegaba a veinticinco millas al sur de Mallorca Iglesia incendiado a bordo iban veinticinco personas en total las otras nueve restantes siguen ahora mismo en el buque ayudando a las labores de extinción diez y tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 7 03:12 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:14 el primer acto oficial por el día de San Isidro en Madrid la alcaldesa Manuela Carmena entrega a partir de esta ahora las Medallas de Oro de la Ciudad en un acto en el Retiro por el que sobrevuela la encuesta de Sigma Dos que hoy publica El Mundo Ike dice que la izquierda podría gobernar tanto en la comunidad como en la capital después del veintiséis de mayo Carolina Gómez buenos días

Voz 1 03:32 qué tal buenos días empiezan a llegar los políticos

Voz 0733 03:34 a los jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro primera reacción es también esa encuesta queda mayoría de izquierdas en Madrid Ángel Gabilondo pide prudencia porque las urnas dice aún están vacías

Voz 8 03:46 yo el candidato pues siempre aspira a ser un poco

Voz 9 03:48 sí pero son nosotros somos muy cautelosos muy cautelosos las urnas están vacías

Voz 0733 03:57 a esta hora empieza esa entrega de medallas de oro el máximo reconocimiento de la ciudad que este año son para el roto Juan Tamariz Carmen Linares y la mesa estatal por el blindaje de las pensiones

Voz 1434 04:07 por lo demás tercer día de huelga del personal de limpieza en el Hospital doce de Octubre paro indefinido para denunciar el incumplimiento del convenio colectivo los trabajadores aseguran que la plantilla se ha reducido un diez por ciento en los últimos cuatro años y que la concesionaria les exige que renuncien a parte del convenio para hacer nuevos contratos

Voz 10 04:24 la empresa concesionaria de Ferrovial no cumple el convenio colectivo no cumple las bajas aumenta la plantilla como es necesario lo reconoce que tiene comentarle eso quiere pues de alguna manera que les demos un artículo de nuestro convenio no estamos dispuestos a ello

Voz 1434 04:43 el sindicato de maquinistas vuelve a convocar paros en Metro los de hoy van a afectar a las líneas impares entre las tres y media de la tarde y las siete y media los seres

Voz 2 04:51 dices mínimos se han fijado en el cincuenta y nueve por ciento veintiún grados en el centro de la capital

Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 11 05:57 yo trabajo ocho horas delante de una pantalla por de mañana yo llego

Voz 2 06:01 casa quieras que no de lo un rato lo

Voz 0246 06:04 tarde bien lo miras el móvil cada dos por tres

Voz 12 06:07 ha sido más de seis horas detrás de la pantalla en el ordenador como el móvil Twitter

Voz 1995 06:13 Telegraph

Voz 12 06:15 lo reconozco

Voz 8 06:15 estoy enganchado por motivos laborales me paso de las dieciséis horas que todo el mundo gustó

Voz 13 06:21 las ganas circo contándoles hablando sobre son esos datos Alonso

Voz 1995 06:24 te horas de media pasamos los españoles

Voz 14 06:27 delante de una pantalla cada día Casilda

Voz 1995 06:29 a mitad de cada jornada mirando un rectángulo parecen formas y colores históricamente la lucha fue entre el bien y el mal en estos días la verdadera pelea es entre el regular tirando a mal dos corrientes de pensamiento arriman el ascua a su sardina están los que creen que la tecnología y la atención que exige nos vuelve más idiotas y los que creen que ya éramos un poco idiotas antes de la tecnología estos últimos además son los que tratan de utilizar precisamente esos avances para regar de conocimiento hablan está todo el conocimiento mundo estos así está disponible para cualquier persona en cualquier parte del planeta con un acceso a Internet hay una revolución en marcha es una revolución política ni económica ni tan siquiera ecológica mal que nos pese es una revolución planetaria es la revolución de la educación abierta eso fue precisamente lo que quiso premiar hace unos días la Fundación Princesa de Asturias otorgando su Premio de Cooperación Internacional dos mil diecinueve A salvo en Cannes que es el fundador de la CAM académica

Voz 15 07:28 decide conceder el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional dos mil diecinueve al matemático e ingeniero estadounidense

Voz 16 07:37 Salman Khan ya la plataforma porel creada Khan Academy cánula

Voz 1995 07:43 Khan Academy ofrece material gratuito para todas las edades en cualquier lugar del mundo desde hace ya más de diez años McCann Academy tiene setenta millones de usuarios registrados en más de ciento noventa países David calle muy buenos días bueno ideas Daniel un placer debemos cantado que estés con nosotros debemos preguntarnos sí sí estamos once horas pero había que preguntarse qué hacemos esas once ceso esas once horas

Voz 17 08:08 yo yo me tiró un par de ellas viendo series seguro e mucha gente por trabajo escuchábamos los comentarios mucha gente por trabajo mi experiencia me dice que que sí que pasamos muchas horas pero también me dice que es útil que puede servir para para ayudar y en mi caso pues pues los chavales y lo Profés y los padres incluso de envidia de matemáticas pueden aparte de gatitos en Youtube hay hay vídeo de matemáticas de Física de Química de filosofía de cualquier asignatura

Voz 1995 08:33 muchos de ustedes ya conocen a David Calle es ingeniero de telecomunicaciones da clases de Ciencias en su academia de forma presencial y también lo hace de manera online a través del portal únicos con más de un millón de suscriptores en todo el mundo David fue uno de los diez finalistas el global Prize dos mil diecisiete El profesor global premio para el profesor global y es considerada una de las cien personas más creativas del mundo según la la revista Forbes instó depende siempre de cómo lo miramos y la tecnología como tal

Voz 17 09:02 las tenemos buena ni mala energía es maravillosa Nos dan millones de posibilidades somos nosotros la Ángela con lo podemos convertir en algo peligroso pero las pues yo siempre digo a mis alumnos que lo que podía haber hecho Newton au Copérnico Einstein Si hubiera tenido móvil o la capacidad de comunicarse con otros compañeros y un día le contesto en alumno dice bueno a lo mejor habría cuando la Play Station el habría estudiado nunca

Voz 1995 09:26 de las y les recuerdo es una conversación que tenemos recurrentemente en este programa y que se muestra siempre por lo menos se sospecha de la misma electricidad como él

Voz 0246 09:37 poco es como si yo estoy estrepitoso

Voz 1995 09:40 incluso con la con los beneficios de la de la electricidad esta revolución planetaria porque llega a todas partes donde ella me enchufe con Internet ahí está

Voz 17 09:50 la revolución es increíble el poder que tiene Internet di la oportunidad que nos da de comunicarnos eso es espectacular a mí me llegan comentarios de todas las partes del mundo del lugar más insospechado oí pensar que lo que tú puedas hacer ni caso siempre hablo desde una buhardilla en Madrid a que llegue a Panamá o a la isla de Pascua o Australia o o cualquier país del mundo lo que dices cualquier persona que tenga conexión a Internet que cada vez hay más gente conectada es es increíble y ese poder tenemos que aprovecharlo y de hecho ya se está aprovechando ahí probablemente de ahí el premio a Salman Khan

Voz 1995 10:23 bueno vamos a manos las manos a la cabeza lo hacemos no pasa nada pero hay que ver el reverso nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos a nuestros hijos mirando todo el día

Voz 17 10:33 pero tal vez la estrategia inteligente pero eso es culpa de los padres eh yo soy padre

Voz 1995 10:37 es una mezcla bueno es una mezcla de

Voz 8 10:39 de de culpabilidades pero es verdad todo el día

Voz 1995 10:41 lo bueno es que depende de lo que está haciendo en en Youtube de lo que está bien porque por ejemplo nuestro admirado Jaime Altozano que cría vídeos maravillosos explicando

Voz 2 10:51 Crack cómo funciona la música el señor de los anillos es la historia de un viaje de ida y vuelta

Voz 8 10:57 o como titula Bilbo su libro

Voz 1995 11:04 que la música de las explica conceptos muy complejos matemáticos musicales merced de una forma brillante Martí que tiene un canal que se llama CD ciencia despertando la curiosidad de miles de chavales y no tan chavales

Voz 2 11:15 hice justo del setenta y dos en plena luz del día en las Montañas Rocosas de Norteamérica uno luz empezó a brillar en el cielo el resplandor del objeto de tamaño considerable fue incrementándose pero

Voz 1995 11:26 los miembros como el de Javier rebusca que animan lectura hay da consejos para estudiar a más de doscientos ochenta mil usuarios

Voz 14 11:31 yo os recomiendo algunas aplicaciones algunos programas que yo utilizo una aplicación que sirve para crear

Voz 1995 11:38 pero los científicos más relevantes del planeta están divulgando a través de las redes este es un ejemplo

Voz 2 11:44 permitidme que empiece con sal

Voz 18 11:46 Luz el chimpancé

Voz 9 11:48 poco a poco a poco

Voz 18 11:51 qué significa soy yo soy quién

Voz 1995 11:54 ahí tenemos ten cientos centenares de canales de información entretenimiento donde los niños aprenden cosas sin enterarse

Voz 14 12:03 bienvenidos al drama del Rey Arturo entre la historia y la leyenda el rey Arturo es una de las figuras más importantes de la literatura inglesa quince siglos después muchos pasaba hoy por no somos

Voz 1995 12:13 capaces de forma general hay gente que lo hace de aprovechar todo ese potencial que están las redes y nos dedicamos simplemente a criticar

Voz 17 12:22 por qué no lo conocemos está genial que haya puesto esos ejemplos hay ejemplos hay muchísimos más ejemplos de hecho Youtube y tiene controlado que seis de cada diez vídeos que se suben a la plataforma son educativos au sirven para aprender

Voz 19 12:34 es lo que hay que hacer es divulgar lo comentarlo oí decir

Voz 17 12:40 gente que que You Tube está ahí Youtube y otras plataformas

Voz 19 12:43 muchísimo contenido en impresionante y utiliza vivo

Voz 17 12:49 para aprender cualquier cosa desde arreglaron lavavajillas a aprender música como decías au o aprender un idioma nunca ha sido más fácil aprender un idioma en mi caso me asignatura pendiente como ahora hay millones de traer de inglés de cualquier lengua que te puedas imaginar y matemáticas y física hay yo creo que no hay ningún

Voz 8 13:08 un tema bajo el sol tienes tienes un documental Océanos de documental claro sí pero ahora como calidad como es tan fácil

Voz 17 13:15 a subir contenido a Mas que Sadam sea sabe democratizado muchísimo cualquiera con un móvil de última generación de los que tenemos a cualquiera de nosotros puede subir un vídeo de una gran calidad y sólo hace falta saber qué contar Isabel como contarlo Illescas al mundo está ahí todo el conocimiento y además esta en que la gente comparta conocimiento ni nada más maravilloso que eso

Voz 1995 13:35 bueno vamos a incorporar a alguien esta conversación hablamos del hace unos días se llama Juan Jesús plagas suelos es conocido a las redes como el profesor inquieto da Historia de clase en un instituto de Granada programas es el autor de los pocas en estos momentos más escuchados más reconocibles El País se llama Historia de España para selectividad que el título no engaña título define muy muy muy velo el debate con

Voz 17 13:59 de marketing esto siempre estuvo ahí llevan más

Voz 1995 14:02 es un año entre los contenidos más escuchados en Spotify más de cien mil chavales llegan de clase ponen esto

Voz 0246 14:09 en el año setecientos once la batalla de Guadalete en la que los musulmanes el Rey visigodo pierde

Voz 1995 14:18 un apunte sobre la batalla de Guadalete no me digan que no es asombroso y esto está hecho aquí en nuestro país por un procede

Voz 8 14:26 nada con nosotros muy buenos días muy bueno aparte

Voz 1995 14:32 si me permite como la radio si me permite la crítica hemos aprendido que porque lo primero si hoy Anne horrorosamente mal

Voz 20 14:39 bueno yo empecé a grabar lo audios con el mismo móvil sea con eso empecé bueno he ido evolucionando que hace unos meses pude comprarme un buen micrófono y bueno la cosa va mejor

Voz 1995 14:49 es que aquí los profesionales

Voz 21 14:52 cómo somos así

Voz 1995 14:54 que sí pero no se oye era una de las críticas en primer lugar enhorabuena de verdad sinceramente rendida admiración a gente como tú mucha gracias muchas gracias y en segundo lugar poner en manos de gente que lo necesita que está en un momento crucial en su vida porque el sistema que tenemos David es el que es y la selectividad es fundamental va a determinar en gran medida tu futuro

Voz 17 15:19 en una nota el es el capítulo cinco de la última temporada de Juego de tronos la selectividad

Voz 1995 15:23 eso agrava spoiler claro es que es una cosa eso va a determinar tu futuro entonces que un tipo como tú se dedican hoy hacer podcast para que aprendan esto

Voz 22 15:33 sí sí consigo meter este programa en venta

Voz 1995 15:37 del minuto volveré a Isabel II en boca sobre Pizarro y el imperio inca

Voz 0246 15:42 tenemos un gobernador en Castilla del Oro Arias Dávila y están escuchando rumores de los indígenas que ayudar a que la gente

Voz 1995 15:51 es un poco la la incertidumbre su futuro Jesús es verdad tiene mucho mérito

Voz 20 15:58 sí bueno e así bien me lo dicen cada día en mensaje y en comentarios que gracias a mí audio bueno hay mucha gente que está rellenando esa laguna que por lo que sea no pudieron completar en en el colegio en el instituto

Voz 1995 16:14 porque hay mucha gente que utiliza los escuchamos a mucha gente que sí que están momento crucial y luego están los que tienen curiosidad yo llegué a ver si este caminito de casa a al trabajo trabajo

Voz 8 16:26 aprendo algo sobre los visillos aprender y poner cada cosa en su sitio no nada nuevo nada nuevo bajo el hablando de poner las cosas en su sitio Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días de nuevo

Voz 23 17:44 eh

Voz 2 17:52 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 24 17:55 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0246 18:06 la Cadena SER presenta el placer de escuchar los hijos del Conde heredaron la extraordinaria fuerza física los ojos grises pero cabellos rojinegro y la humillante cortedad de piernas de su padre el primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores su fuerza y corpulencia su destreza con la espada por contra de entre todos ellos

Voz 25 18:32 resultó mil peor jinete pero

Voz 0246 18:35 la mente por culpa de aquellas piernas cortas gruesas y ligeramente Zam Basque algunos bien que a su espalda tildaban de palo

Voz 25 18:46 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atreve

Voz 0246 18:48 dio a insinuarlo en su presencia no deseo o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad si tío dejó bien

Voz 26 18:56 sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la duda el respeto ni la compasión

Voz 0246 19:13 pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieran a su persona su caballo lo que decía

Voz 27 19:23 otros Olvidado Rey Gudú Ana María Matute mil novecientos noventa y seis

Voz 0246 19:30 cabinas en el Betis

Voz 14 19:32 Kutcher

Voz 7 19:38 cuenta con la sea

Voz 28 21:21 SER Hoy por hoy

Voz 1995 21:23 con Toni Garrido el día delante de una pantalla vamos a preguntarnos qué hacemos delante de esa pantalla debate hemos cubierto todo el espectro del Bachillerato son procede de Ciencias sea uno de los así que vamos cuente con nosotros David Calle uno de los mejores profesores del mundo Faedo eh es uno de los diez mejores profesores del mundo global Tíncer Price muy buenas y fundador del portal únicos tenemos en Granada al profesor de Historia de instituto uno

Voz 0246 21:52 Spot castellers se dice pot clusters sí sí podcast

Voz 1995 21:55 no de es influencer

Voz 8 21:59 nosotros yo locutor Keaton buenos pro Castel si existe casi que es la antigua palabra da al hablado

Voz 1995 22:07 el y el influencer de de Educación algunos de los más importantes de este país David tú crees contenido educativo gratis de acceso libre sin ánimo de lucro en un mundo en el que nadie te regala nada tú qué ganas

Voz 17 22:22 la satisfacción de ayudar lo que comentabas antes con con nuestro compañero de Granada la satisfacción de ayudar a a millones de chavales cuando están pasándolo peor además cuando están solos en casa cuando tienen problemas no tiene exámenes de selectividad sólo los mensajes de cariño que llegan todos los días te dan energía para para para años y años

Voz 1995 22:41 ese parece se parece más eso que tú les das a través de de Internet porque siempre está el debate encima de la mesa sobre ellos estamos los padre los expertos las empresas los alumnos los profesores tienen claro que el sistema no te prepara para el mundo por ejemplo laboral de dos mil define finalmente para para con obtener conocimientos un examen unos exámenes dudosos se parece más lo que tú haces a las necesidades del dos mil diecinueve que lo que hace hoy en Madrid no que están de fiesta un chaval en el colegio

Voz 17 23:12 se parece mucho a lo que hace un profesor habitualmente en clase en el fondo porque yo me grabo con una pizarra ahí en rotulador en casi todos los vídeos Si doy la misma clase quedaría un profesor sino no interrumpiera la ventaja de que un vídeo lo puedes pararlo pues rebobinar lo puedes ver en cualquier momento de siempre contra Grecia de que alguna vez en han comentado que lo ven incluso durante el examen en algunos casos que eso

Voz 8 23:31 los han chuletas tren lógicamente avanzada pero chuleta como pero momento como como se fin chuletas ver el vídeo

Voz 1995 23:40 dame el móvil están viendo envidia

Voz 17 23:42 ante el examen de un ejército parecido y bueno no es el caso de todos pero vamos a alguno que otros atrevido a hacerlo lo pueden ver a cualquier hora en cualquier lugar pararlo y rebobinar lo oí pueden prestar atención y lo pueden ver en el salón porque las teles ya son inteligentes si tiene Internet no pueden caer en cualquier momento

Voz 8 23:58 estoy eso es eso es eso es de un valor incalculable hilera un punto a todos esos alumnos porque en el fondo todo eso no necesita ayuda alguna vez

Voz 1995 24:06 a los dos que sois profesores Juan Jesús como como profesor muchos muchos se quejan de los incentivos era falta incentivos no de

Voz 8 24:14 que realmente la Administración no te empuja a seguir aprendiendo a seguir

Voz 1995 24:21 formando te a seguir trabajando para esto es un incentivo maravilloso

Voz 20 24:26 bueno ahora mismo el único incentivo que tiene un profesor para esforzarse ponerle pasión y hacerlo lo mejor posible el única el reconocimiento de los alumnos y la mayoría tarde o temprano lo hacen y es el único incentivo pero hice anti sistema note no te premia absolutamente nada es una realidad

Voz 1995 24:46 Jordi Fay que tú eres ahí de lo un tope de gama de cuando te paga nada no

Voz 20 24:51 esto me cuesta explicarlo pero porque todo el mundo me lo pregunta pero yo hasta ahora a mi esto me ha costado desde hace unos mese bueno ya Active mi libro se un libro que tengo el la se está vendiendo gracias eso bueno ahora ya no me cuesta pero hasta hace unos meses ya está otra años que a mi esto me ha costado dinero

Voz 8 25:08 claro sí sí ya por

Voz 1995 25:12 cuánto te ha costado ya ejemplo

Voz 20 25:14 Vidor lote los dos Serbia lodo tengo servidor en Stricker tengo que pagar los servidor de Miguel Ortega tengo que pagar lo el micrófono del que hablaba que me compré ya un buen micrófono pues me lo tengo que pagar yo del bolsillo si ironía no pongo porque cuestan dinero etcétera etcétera

Voz 1995 25:29 que la gente debe saber que cuanto más éxito tienen tus vídeos fotos audios más pagas porque en el fondo tu servidor tiene más tráfico soporta más cantidad de datos y esto la compañía lo saben dice bueno pues usted tiene un oyente pues pues nada poco pero hacia mil vas a poner dinero

Voz 17 25:47 imagínate con millones eh porque sólo de Salman Khan yo me llevan a alegro muchísimo muy grande cuando lo escuché pero claro evidentemente Salman Khan recibe quince o veinte millones de dólares al año donaciones y únicos que practicamente los mismos números que Salman Khan la lista patrocinadores el cero lo que hace nuestro con en Granada pues lo debería pagar la Administración echarle un cable para potenciar precisamente ese tipo de profesores que que le dedican más horas de las de las que están en el aula a dar clase a los profesores en este país se les debería incentivar muchísimo para estas cosas pero no se hace por desgracia

Voz 1995 26:19 kilos ex porque claro traducir todo esto más allá de la emoción que supone que el alumno pero los laicos y esa cómo cómo te trata la audiencia en en Internet Juan Jesús que te digo

Voz 20 26:32 mira yo de casi cuatro años que llevo el la curva ascendente no dejó de crecer no deja de crecer yo siempre esperaba digo tienen que llegar los haters donde

Voz 17 26:43 a mí me han llegado donde donde

Voz 20 26:46 ha ido creciendo ha ido creciendo ha ido creciendo ilógico que recibe mira unas toneladas de cariño enorme sea una cosa que me abruma cada día cada día por la mañana

Voz 1995 26:57 si no hay otros profesores el dato sobre el Imperio austro húngara no es tremendamente correcta porque fui sí sí sí

Voz 20 27:05 hay mucha gente amante de la Historia gente que sabe mucho de Victoria insiste

Voz 16 27:10 equivoca enumera o el número de lo te lo dice sí pero en general ya digo eso

Voz 20 27:16 bueno está bien que me lo diga si me equivoco que me lo dio me están ayudando llamadas si me equivocado yo puede editar el audio y corre

Voz 1995 27:23 sólo los los haters pero van a poner Si te dicen

Voz 17 27:28 bueno de que que no tiene mérito lo que hacemos por ejemplo en algunos casos pero son muy pocos se sabe yo recibo o a dar de amor pasa aquí siempre pues pues si llega algún Haider a nuestro conviene llegar algún día uno de mayo irá que seguro que debería hacerlo en sus horas de clase en no hacerlo fuera porque está poniendo en mal lugar a sus compañeros porque las cosas sencillas Canales sillón no siempre siempre digo que siempre algún haters siempre hay algún pero

Voz 1995 27:52 a ver como digo esto sin parecer impertinente iniciativas son maravillosas las vamos a empujar siempre las vamos a apreciar pero no debería ser la Administración a que incentivar a la que manejar a estos asuntos porque acabó sólo estamos hablando de educación no debería haber claro ya alguien tomando asunto cuantas segunda

Voz 17 28:14 de educación en los debates de las últimas elecciones

Voz 1995 28:16 pero esas es esencial

Voz 17 28:19 esa apuesta por ello pues eso a los profesores en este país se les debería prestigiar muchísimo Manolo por mí habló por por todos los profesores que están diaria en el aula y se les debería pagar más y se les debería dar formaciones horario laboral y se les debería dar todas las posibilidades y las herramientas para que hagan su profesión de la mejor manera posible porque el futuro de este país están en las aulas ahora mismo estudiando no se hace mientras no se haga eso prestigia la carrera docente no no no va tener solución y yo soy un poquito pesimista en ese sentido hay profesores maravillosos pero que tienen que hacer por impulso autónomo digo que digo yo por por propia pasión personal pero pero es que la burocracia y las horas que le dedican a clase el tener treinta y cinco alumnos en el aula hace imposible que tengan energía para llevar a casa y hacer

Voz 0246 29:01 las todavía aún porque el prestigio sigue siendo el mismo

Voz 17 29:03 la repercusión que tienen es es la misma pero

Voz 1995 29:06 estoy pensando qué pasa entonces con la educación de élite porque durante históricamente los buenos profesores han estado en los buenos colegios que costaban un ojo de la cara no conoce no estoy de acuerdo sí pero bueno hay profesora maravillas llegan a prestigiar va mucho la educación privada y la educación de élite donde las élites iban de semana formar ahora las élites porque si está todo abierto si tenemos acceso todos a todo donde esa forma a la élite

Voz 17 29:33 tengo que los colegios públicos privados también pero pero vamos que profesores los hay maravillosos en la pública la concertada también supongo que la privada

Voz 1995 29:41 seguro seguro tiene menos me mí

Voz 17 29:44 supongo que seguirá siendo uvas a colegios privados Si intentarán tener otro tipo de formación no habrá canales en You Tube de Paco

Voz 1995 29:51 yo lo veo venir grande confesó sabes

Voz 17 29:54 posiblemente a mí me han ofrecido muchas veces pero no no no Gratis gratis

Voz 1995 29:57 su hijo Jesús nos pensaban poner haya efectos especial de música un poco redondearía la Historia

Voz 20 30:02 bueno lo lo que comentaba digo sea algún momento empieza a ganar dinero con esto bueno pues entonces sí me puede permitir dar dar un paso adelante pero ahora mismo quiero mantener la edición lo más simple posible para poder hacer más audios que al final es lo que interesa al alumno que quería decir una cosa sobre la que se ha comentado ante que muchas veces cuando se habla de innovación siempre nos vamos al extranjero siempre hablamos de los países nórdicos vemos documentales donde nos ponen colegio donde las cosas parecen maravillosa yo quiero decir que muchas veces el el la aulas que tenemos al lado yo tengo compañeros que están haciendo cosas increíbles tan innovando por su cuenta por supuesto nadie se lo reconoce la administración no se lo reconoce pero yo tengo compañeros que están a la última yp para ver lo que es para ver lo que se está avanzando mucho haces no hay que irse fuera sino dentro del mismo colegio y dentro del mismo instituto ver quién quiénes son esos profesores son maestro que están forzando bueno debe de manera denodada por su alumnos que los hay es verdad sí seguro

Voz 1995 31:01 Juan Jesús que fue Los el profesor inquieto si tienen oportunidad vayan Spotify a revisar algunas esas historias maravillosas profesor muchísimas gracias gracias a David Calle fundador del pocas de la página el portal único es uno de los grandes qué va a decir uno de los mejores profesores de del mundo según la más prestigiosa organización de profesores un verdadero placer muchísimas gracias trabajando

Voz 36 36:34 las bebidas energéticas una energía de las bebidas energéticas

Voz 1995 36:41 pero es Alfonso Gámez periodista científico desde Bilbao muy buenos días muy buenos días José Miguel Mulet profesor de Biotecnología en la Politécnica de Valencia buenos días Mulet buenos días qué tal las bebidas energéticas dan energía si no no pues empezamos bien si verdad según la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea desde dos mil once las bebidas energéticas las marcas de bebidas energéticas no pueden decir que dan energía que ayuda al rendimiento mental a memorizar y a la alerta es decir el nombre ya es un engaño no dan energía Mollet a dar qué tal

Voz 0246 37:15 es un chute de azúcar porque tiene una

Voz 3 37:18 para elevadísima esa azúcar más que energía directamente lo que hace es que esa te va al Michelin ya está ido ahí no sale a parte del pico de insulina claro el problema es que el el foco de consumidores normalmente gente joven que tiene una vida muy activa el problema es que esa misma gente joven se acostumbra a beber bebidas energéticas en cuando hago un poco mayor van a aparecer problemas de diabetes y síndrome metabólico porque el nivel de azúcar que están ingiriendo es exagerado

Voz 1995 37:46 pero a ver porque yo quiero entenderlo cuántos son ensombrecidos de azúcar que es una unidad de medida estándar mansos de los bares como el campo de fútbol cuanto sobre si era una hectárea son campos fue molesto saben aquí en la China que diría Carod Rovira hay cuanto sobre cientos de azúcar tiene por término medio un bote de esos

Voz 0246 38:05 un bote de cincuenta mililitros tiene alrededor de quince

Voz 3 38:08 los sobres de azúcar

Voz 0246 38:10 sus unos Si llegaran

Voz 1995 38:12 bar

Voz 0246 38:13 lo ponían días en Internet quince por FAO mira es el equivalente a llegaron a pedir tres cafés ponerle cinco sobres de azúcar a cada uno cinco a cada uno se toma los tres cafés a los pescadores pensaba decir el problema dice hecho manos alguna vez

Voz 1995 38:33 jo eso es un poco fuerte yo no vale pues

Voz 0246 38:35 además imagínate que esto lo están haciendo chavales de catorce quince años

Voz 1995 38:40 sí es es el preguntado en Internet esta semana es que haría subidas aún chaval entrar en una cafetería pedir tres cafés con quince sobres de azúcar beberse los y en algunos casos en algunas discotecas con algún chorrito en de alguna bebida alcohólica o no la Muchachito me algún pelo sí la verdad es que no parece muy saludables que sean muy saludable y además es es eso es por cada cien mililitros y las latas de medio litro anormalmente o sea que según datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea que lo recordaba más hace unas semanas el comunista el sesenta y ocho por ciento de las adolescentes y uno de cada cinco niños entre tres y diez años dos litros al mes de ese tipo de de vidas

Voz 3 39:20 a ver yo de camino al trabajo paso por la salida de un instituto es muy frecuente ver a a gente pues eso catorce quince años con este tipo de bebidas por qué pues porque hombre como no pueden beber alcohol esto sí que tienen libre acceso incluso algunos casos hay cafeterías cantinas de instituto que las venden de hecho me llegó el caso de una profesora de un instituto en Puerto Real en Cádiz que había conseguido que su instituto dejaran de venderlas

Voz 1995 39:47 bueno eso ya me parece tremendo que lo venden en el propio instituto eso es una bomba sin paliativos

Voz 0246 39:56 de hecho el principal problema no es si llevan taurina si llevan cafeína el principal problema es el azúcar directamente

Voz 1995 40:02 Izquierda qué es eso de taurina que yo luego los anuncios que es la taurina

Voz 20 40:06 pues es una molécula que

Voz 3 40:10 no es un aminoácido aunque la suelen considerar un aminoácido que tiene algunas funciones biológicas pero que yo creo que básicamente la ponen con el nombre como el nombre sugiere que te vas a poner como un toro pues por eso dicen contienen taurina pero no es una molécula esencial para el metabolismo y tampoco es que tenga mucho afecto

Voz 1995 40:28 ya además digamos que que la sintetizar

Voz 0246 40:30 cuando se diciendo los gatos por ejemplo se la tienen que dar en la dieta

Voz 3 40:35 porque no tiene envió síntesis pero nosotros la podemos

Voz 0246 40:38 Izar por lo tanto no hace falta que esté presente en la dieta por más taurina que tengas no vas a estar como un toro ni te van a salir cuernos ni nada

Voz 1995 40:45 ya pero es mano por eso sí

Voz 3 40:48 que es que claro tiene un nombre tan sugerente claro siembre Taurina Se llamaba asquerosillo Ana

Voz 0246 40:53 seguro que no dice que no diría

Voz 3 40:56 bebida no sé que hay Rosina porque es un área mal

Voz 1995 40:58 vale bueno a todo esto hay que añadir que muchos fines de semana se puede irá se mezclan con alcohol claro decía entonces lo vamos a escuchar perdóname me vamos a vamos a escuchar a catedrático del departamento de Nutrición Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona Abel Mariné comentando una de las consecuencias más peligrosas de mezclar bebidas energéticas con alcohol

Voz 0831 41:19 de que toma sobre todo jóvenes esto es creyendo que habiendo tomado el alcohol sin de semana si toma no había de este tipo podrán conducir Tino creyeran que pueden conducir con lo cual sería mucho más peligroso porque tienen la falsa confianza

Voz 0246 41:34 o sea encima genera

Voz 1995 41:37 desde etapa el estado del alcohol del bajonazo hay de todo pero tienes el efecto del alcohol por ahí es decir lo enmascara lo disimula y tú coges el coche y te estampas igual sin frenos no

Voz 3 41:48 un poco de hecho esa es la publicidad sin frenos

Voz 1995 41:51 por eso van todas yo ahora claro depende de las modas pero

Voz 8 41:56 los War Ana los jean s

Voz 1995 41:59 todo eso que tiene otro tipo de principio porque en el fondo lo que buscamos es bebidas esta vidas muy arrastradas estamos todos fatal vamos fatal de tiempo estamos sin energía buscamos algún tipo de suplemento hay algo de eso que tenga cierto serio

Voz 3 42:13 el ginseng se puso de moda hace veinte o treinta años que todo el mundo estaba tomando Gene sens tomando suplementos de ginseng no tienen demasiado efecto y de hecho hubo gente que ese pasó tanto que llegó a describirse un síndrome de intoxicación por ginseng que da problemas quiero recordar de tensión arterial pero a ver lo que tienes que hacer es organizar del tiempo procurar descansar lo suficiente y estimulantes pues la cafeína que te quita el sueño pero la que nunca fue suficiente no hace falta que la concentre es un poco más

Voz 1995 42:47 por ejemplo las deportistas con todo tipo de bebidas isotónicas geles barras todo eso bueno pero es que los deportistas primero están controlados con las bebidas isotónicas está pasando lo mismo la gente las bebe como si fuera una cosa que tenemos que beber todos los deportistas están controlados si tomamos un exceso de minerales hacemos funcionar a nuestros riñones iría ligado una barbaridad yo creo que eso sería perjudicial no

Voz 3 43:12 a ver si es perjudicial yo una cosa el problema es lo que son los deportistas de verdad a ver si tú te estás corriendo un maratón de cuarenta y dos kilómetros pues quede necesitas perder minerales una bebida isotónicas estos geles de glucosa que son chute de azúcar porque hombre llevas cuarenta y dos kilómetros corriendo has consumido mucho azúcar el problema es que la gente que se va a correr dos kilómetros que se compra todo el equipo dados pasos para que se come también el gel de glucosa se toma las bebidas isotónicas haber tú no estás haciendo deporte de alto rendimiento tú estás haciendo deporte pues al nivel tuyo y esto es un problema serio sobre todo la gente de mediana edad que de repente se pone prepara su maratón indie no tenemos problemas pues de muertes súbitas de de problemas de estos porque haber yo aprovecho las sondas si vais a hacer deporte serio hay tenéis ya cierta edad antes que nada una prueba de esfuerzo por si acaso

Voz 1995 44:05 es la casa a vosotros que os tenemos como referentes como grandes gurús del escepticismo pudiese explicar porque cuando alguien se pone malo de la tripa no voy a dar más detalles Tondo me mires le damos acuarios no sé por qué no sé si forma parte de la cosa popular pero

Voz 8 44:26 cuando de repente tienes algún tipo toman poquito gordito porque lo hacemos en mi pueblo daba zumo de limón

Voz 3 44:33 pero haber en principio el acuarios para dolores de tripa nada antiguamente sacaba Coca Cola despejado

Voz 0246 44:40 no hice hablamos de estos tipos de bebidas para poner las pilas clásico aquí el carajillo o no un amigo Paco te saludo de tenía once años

Voz 8 44:51 jugaba humano en la liga juvenil de balonmano

Voz 0246 44:54 Asier el entrenador llevaban los chavales con once años a tomar un carajillo antes de chico carajillo hay una aspirina eso lo hacía Helenio Herrera también pues

Voz 1995 45:04 no sé si esto

Voz 0246 45:06 qué novedades es

Voz 1995 45:09 estaría bien que no tiene mucho carajillo lo hizo fíjate fíjate que publicitariamente además enlaza con deporte y con Vida Sana el beber estas bombas

Voz 0246 45:16 sí sí eso es un problema

Voz 1995 45:19 mientras está prohibido el alcohol en en todas las actividades deportivas como anuncio se está fomentando estos productos que los expertos como Julio Basulto te advierten llevan advirtiendo años de que son un riesgo

Voz 3 45:30 la salud si el problema es el tipo de público al que van dirigidos que es público muy joven y entonces esto va a ser un problema de salud pública como se siga extendiendo las

Voz 8 45:40 moda bueno vamos a pensar que en algún momento

Voz 1995 45:44 en la cabeza irá a nuestro sitio común nos guion de digamos de meternos esas de de de cosas que tampoco sabemos muy bien qué es

Voz 3 45:51 mira no hay bebida más energética que comer una fruta

Voz 1995 45:55 va directamente a ETA

Voz 3 45:56 la toda la energía que te hace falta toda la fibra

Voz 1995 45:59 y nada de quita más agua pasa en la isla disco con una pera no vimos no lo que bueno

Voz 3 46:05 oye pues ahora mismo igual hasta ligas más ojalá las fresas en anunciar

Voz 1995 46:10 ajillo éste tiene que se tome no necesitamos más aportaciones este

Voz 8 46:16 Picos muleta came tomamos una tila un café bueno camino un cambio porque no un café parece normal normal luego no sin azúcar no vaya a ser un abrazo grande habrá abrazo hora

Voz 37 46:28 no

