Hoy por Hoy (15/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0998 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de este miércoles Juan Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 1645 00:11 buenos días Toni es noticia de hace unos minutos la Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a veintiocho de los ya imputados por los preparativos del referéndum ilegal del uno

Voz 2 00:21 d'Octubre Barcelona Ana pues si la Fiscalía presente

Voz 3 00:24 en un escrito en el que pide que una treintena de personas de la supuesta cúpula de organización del uno de octubre sean procesadas también en este caso por organización criminal considera el Ministerio Público que actuaron bajo la jerarquía del president de la Generalitat con un objetivo delictivo conseguir la independencia de forma unilateral y con una estructura continuada estable en el tiempo es un escrito que se dirige concretamente contra varias personas que actualmente a un ostentan cargos de la Generalitat por ejemplo Jaume Clotet que es el director general de Comunicación también considera la Fiscalía que debe procederse por organización criminal la presidenta de la Corporación Catalana de Medios

Voz 1 01:01 visuales Nuria Irak o al secretario

Voz 3 01:04 de difusión Antoni mulo o por ejemplo contra Amadeu Altafaj

Voz 1645 01:08 y al mismo tiempo a esta hora declara Quim Torra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el president de la Generalitat debe responder por su negativa a retirar los lazos amarillos de los balcones de edificios públicos en ese tribunal está al día

Voz 4 01:20 bon día Quim Torra lleva ya dentro del Tribunal más de media hora decenas de políticos líderes independentistas y Ciudadanos no han querido acompañar los voluntarios la han organizado un pasillo para arropar lo en los últimos metros antes de entrar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde ha entrado junto con su esposa y el abogado Gonzalo Goya en el extremo Cataluña denunciaba lo que considera un Estado represor

Voz 5 01:43 una junta electoral que no para un Estado represor que no para es igual si está el PP desigual si está el PSOE la represión continúa la represión como único instrumento el objetivo es que no Rin damos esto no pasará

Voz 4 01:57 la salida del presidente tiene que ser inminente los dirigentes les siguen esperando en el exterior

Voz 6 02:01 por luego Quim Torra comparecerán en el Palau de la Generalitat por lo demás no

Voz 1645 02:05 o con debates electorales en distintas emisoras de la SER en la última hora por ejemplo entre los candidatos a la Alcaldía de Sevilla un debate centrado sobre todo en la economía y el empleo Sevilla Enrique carne

Voz 0570 02:16 desde las diez de la mañana Radio Sevilla organiza en el mirador de las setas de la Encarnación en pleno centro de Sevilla el primer debate de esta campaña las municipales y el primer debate a cinco con la presencia de Vox ya que cuenta con posibilidades reales de contar con representación en el gobierno municipal tras las elecciones del veintiséis de mayo en el primer bloque dedicado a Economía inversión y empleo tanto Partido Popular como Ciudadanos y Vox han coincidido en una bajada importante de impuestos al ciudadano incluso han dejado caer reducir el número de multas de tráfico por parte de la Policía Local Partido Socialista adelante Sevilla coinciden en mantener y congelar los impuestos y apostar por los emprendedores en este segundo bloque hasta ahora se debate sobre limpieza seguridad políticas sociales inmovilidad escuchamos sonido directo gozando nos deja

Voz 7 02:58 nosotros no vende porque es bueno y aparte

Voz 1645 03:02 además de nuestra emisora en Sevilla llegamos hacia las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:09 el Real Madrid

Voz 1434 03:12 el candidato del PSOE Ángel Gabilondo insta a la del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso ha que no culpe a la prensa de sus incoherencias Ayuso insiste en hacerlo los dos participan en el acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad que se celebra en El Retiro Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:27 las Isabel Díaz Ayuso cree que sí que el activismo político de algunos periodistas como ella dice les puede llevar a perder votos aun así niega que esté atacando a la prensa porque se estaría atacando a sí misma la candidata del PP que también se ha referido por primera vez a su plantón al foro empresarial de Madrid

Voz 8 03:43 no tiene nada que ver con la prensa no tiene nada que ver más que con bueno pues una pelea de agendas y poco más no tiene no tiene más historia eso sí

Voz 0861 03:51 se da la vuelta a todo lo que dice el candidato socialista Ángel Gabilondo ha sido muy crítico con esas acusaciones a la Penya

Voz 9 03:58 tenemos que directo sencillos porque faltaba ya empezar también aquí ya en España echar la culpa a los periodistas esos hacer algún otro lugar y no nos gusta nada

Voz 0861 04:08 Gabilondo es muy poco respetuoso culpar a los demás de las propias incoherencia grave

Voz 1434 04:13 cuántos de los pocos candidatos que no va a ir esta mañana la pradera de San Isidro hasta allí nos vamos en la pradera ya Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:19 buenos días Cristina muchísima gente ya en esta pradera hay mucha más que está llegando desde la cercana plaza de Marqués de Vadillo y por supuesto desde Madrid Río muchísimas familias con los niños vestidos de chulapos para participar en menos de una hora en los actos habituales como es por ejemplo la visita a la Ermita del Santo y por supuesto allí beber ese agua tan simbólica de este día quince de mayo Día Grande de la capital y día grande de la campaña

Voz 2 04:41 actoral porque por aquí van a pasar todos los candidatos

Voz 0089 04:44 los excepto Ángel Gabilondo se espera también

Voz 10 04:46 presencia de líderes nacionales como Pablo Casado y Albert Rivera tenemos veintitrés grados a esta hora en el centro de la capital hoy las máximas van a superar los treinta en toda la región

Voz 11 05:01 tres cosas hay en la vida si salud dinero y la Ser y quién tenga esas tres cosas que la verdad que sí

Voz 12 05:11 hay dinero no podemos dar aquí en las gradas digno pero podemos dar gratis para todo el mundo la Cadena Ser

Voz 13 05:18 a las que iba sal hubo Tina venga siempre te recordaremos la sal hubo vida Hero

Voz 1645 05:40 pues es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido hoy la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 1 05:46 de servicios informativos

Voz 12 05:55 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0998 06:00 Toni Garrido Dani Martínez muy buenos días hola qué tal buenos días Dani Martínez

Voz 1995 06:05 esta es una de las caras más reconocidas de la televisión de este país cómico actor presentador durante años pareja de baile Florentino Fernández bien

Voz 2 06:15 muchas gracias era faltó estafador también estafador puede que es una cosa que utilizan Mis amigos de León

Voz 1995 06:19 se lee entre líneas cuando dices Colita

Voz 2 06:21 qué horror presentador no esta ciudad por el dos líneas

Voz 0672 06:27 dos con lo esté gira porque dicen que tal a estafada ayer de Murcia

Voz 2 06:30 o como fuera estafa en Granada es qué tal pues ayer por cierto muy muy bien muy muy

Voz 0672 06:35 muy bien estoy muy contento la verdad estuvo donde

Voz 2 06:38 ya sabes que es plaza grande hay muchos espectáculos de mucho tipo hay que dar calidad

Voz 1995 06:46 vale luego hablamos de eso pero antes corre una leyenda que dice que tú escribes tus espectáculos en la madrugada mientras los partidos de la NBA la tele

Voz 2 06:56 si este esto es real es Torreal es real

Voz 0672 06:58 de hecho hay un vídeo que es el más potente mi espectáculo que funcionan muy muy muy bien que lo lo edite ello porque edito todos mis vídeos yo lo edite a las dos tres de la madrugada viendo NBA dije es buenísimo para para para te está haciendo Oti gracia a las tres de la mañana habiendo en el ya esto puesto en un teatro a las nueve el anoche a ver qué pasa

Voz 1995 07:16 vale pero que este programa tiene un espíritu Empirismo

Voz 0998 07:19 la muy notable queremos

Voz 1995 07:22 poner siempre la verdad por delante vamos a crear las circunstancias para conocer bien el proceso creativo de uno de los mejores cómicos de este país así que en tenemos este entorno

Voz 14 07:34 a quiénes

Voz 1995 07:37 ayudar a crear las condiciones perfectas oigo así como un un laboratorio no completamente aséptico una mesa blanca de algunas televisiones tenemos una narración de la NBA una de de las buenas con gran Andrés Montes ante el más extraordinario narrador de baloncesto cabida nunca en este país y Daimiel Antoni Daimiel este es el sonido anotados los últimos Papas modelos todo no no puedo hacerlo con los de vender sueles comer algo beber algo no entender

Voz 2 08:06 tengo siempre mi botella de agua grande ahí pero intento no comer ya a esas horas eh porque eso luego se queda ahí vale entiendo entiendes bien ni la lectura y la escritura en un momento

Voz 1995 08:18 ropa de calle chándal

Voz 2 08:20 depende de la temporada pero suele ser el cómo

Voz 1995 08:28 es un amplio elenco en un cómico cómodo

Voz 2 08:31 pues lo mismo que estafador septiembre S

Voz 1995 08:33 sí no pero no sé si cada uno va a imaginarlo que quieren Gil vamos entoces introducir este ambiente ellas perfecto para la creación sigue sonando el baloncesto debemos introducir elementos reales no porque lo hemos el ambiente de la vida real que si quieres en algunas noticias positivas horas y tú me dices cuál de ellas puede constituir una buena semilla para un chiste negó que tu después trabajaría Un material que puede dar paso algo que al sujeto vamos a utilizar no tenemos mano inocente demos son sueco va a ser un poco el receptor del maletón receptor bueno

Voz 6 09:10 lo confiabilidad venga dan de baja

Voz 1995 09:15 eh los titulares serían los siguientes eh que fíjate te voy a dar una que ya lo voy a leer ya con desgana los secesionistas vetan el plan de Sánchez para que dice

Voz 0672 09:26 sabes que no hago nada de humor político en todo el espectáculo ni una línea afortunada

Voz 1995 09:32 gracias cero gracias Sergio Ramos se va así bautiza a un mes de su boda

Voz 2 09:38 esto puede ser bueno intento tampoco habla de fútbol porque antes estabas arribista con el Barça llora después lo que pasaste calladito lo poco que hacia lo que lo quita bien una obra de Monet

Voz 1995 09:49 Jean Claude Monet bate todos los récords al ser vendida por C

Voz 2 09:51 ciento once millones de dólares eso sí me podría dar pie algo por ejemplo yo hago mucho este tipo de cosas sacaría

Voz 0672 09:59 cría

Voz 2 10:00 esta obra de arte que piense que más arte esto o estos videoclips de Camela y lo comparo con Camela veo diferencias cosas por las que creo yo que es mejor Camela

Voz 1995 10:09 a esa pregunta claro es cara a cara en España sino que ganador haciendo nada nada supera a Camela esta otra noticia cobran ochenta y uno euros a dos turistas en Roma por dos hamburguesas y tres cafés que se debata este ya está hecho ya que la arabista ya está contar la realidad con lo que se teje el humor y además uf a veces cuesta cuesta hacer humo porque ya están ellos haciéndola no no no no evidente con la clase política muchas veces con la politica sobre todo

Voz 2 10:41 eh lo decía flojo en el informal e aquella época de Aznar y muchas gracias por allí decía el cargo guionistas encantado decía salían titulares cada diez Ayuso por ejemplo para los cómicos todo el día te lo hace ella no tienes que darle una vuelta a exponer el el tuit con lo que ha dicho

Voz 1995 10:58 si no es mejor eso que la es que los periodistas me tiene manía entonces

Voz 2 11:02 como el profesor en clase no

Voz 1995 11:04 bueno Dani Martínez se enfrenta en solitario a los grandes retos del mundo del espectáculo con un show titulado Guía lo digo yo con el que ayer se estrenó en la Gran Vía

Voz 15 11:17 visto

Voz 1995 11:18 esta presentadora de televisión imitadores

Voz 15 11:21 tú

Voz 1995 11:21 As valorado en algún momento la posibilidad de ponerte a trabajar para que esto se decía luego en La tía de Miguel Ríos después de hacer la gran gira un año ochenta y tantos el rock de una noche de sueño de una noche serán el rock de una noche de verano dice mi Ribagorça maravillosas venga no se podía triunfar más no se podía ser más famoso ganaba dinero y José Chile Osetia AVE Miguel tú vas a seguir cantando o te vas a poner a trabajar saber lo que dicen mi madre dice

Voz 0672 11:54 qué trabajo que no es levantarse a las seis siete de la mañana no es trabajar cuando yo le digo nada me recoge al programa hora las once le dice no pero que luego usted está las siete sano eso

Voz 1995 12:05 no sé no formas parte de la España que madruga

Voz 16 12:08 y además intento no sabes que ahora soy me he vuelto más estafador

Voz 0672 12:13 de dice queremos hacer una reunión contigo a las nueve la mañana yo tengo libre toda la mañana pero digo uf a las doce de doce a dos es que es imposible antes imposible llevo al límite todo eso hasta casi cancelar la reunión porno madrugar

Voz 1995 12:27 pero es muy noctámbulos si se noctámbulo

Voz 0672 12:29 luego dio lo que es madrugar para mí hoy esto ha sido madrugar un poco pero poco y me he duchado fría que tocarán todos los trapos

Voz 2 12:37 fíjate el día que yo madre mía que tengo que viven algunos a la radio

Voz 1995 12:44 cuando uno es trenes Brass Grecia se un este no siempre es un ascenso sea donde sea y es verdad que Madí para para tu gremio tribuna con una connotación especial pero mostrar al algo a alguien da miedo sea sea lo que se ahí hablamos hace un rato con un fotógrafo de bodas mostrar algo que tú has creado alguien Salah miedo siempre

Voz 0672 13:02 pero mucho miedo sí sobre todo yo siempre pienso en el día que lo probó por primera vez porque yo hago con mi equipo marcarle un poquito y tal pero siempre hago con público y además público ya pagando una ganó con amigos a un público a gol la primera vez todo ese día estoy claro te puede funcionar todo o igual derepente no entra Llera que en tu cabeza lo que digo en tu cabeza todo suena ve muy bien y tú confías sentí que luego yo lo hago así tal pero pero sí es una satisfacción increíble porque eso escribo yo todo el espectáculo edito todos los vídeos mi miro hasta la música con la que la gente entra el teatro alguna please de cuarenta minutos seleccionada expresamente a nivel medio volumen medio alto sabes para que parezca eso

Voz 2 13:46 o sea todo mi espectáculo está medido desde que empieza hasta

Voz 0672 13:49 hasta que permite música Wagner

Voz 2 13:51 cuando dependes oponer

Voz 0672 13:54 primero Papa Levante siempre no la verdad

Voz 2 13:57 no hago hago una lista que está desde

Voz 0672 13:59 play a todo eso canciones de buen rollo entonces está Coldplay con Viva la vida pero está Spice Girls

Voz 1995 14:06 donde aparece una de las mejores frases de todos los tiempos

Voz 2 14:09 pues bueno vi si quieres

Voz 1995 14:12 duro dicen las Spice Girls esa canción Si quieres mi futuro tendrás que olvidar mi pasada

Voz 16 14:17 eso vale para Pablo Casado con el PP eso vale para el de Pato Donald Graham

Voz 1995 14:23 si quieres es ese hay mucho más Ártico nacimiento del que tú te crees una canción de las Spice Girls

Voz 2 14:28 yo me podría levantar ahora e irme yo ya no sabía estoy encantado saberlo

Voz 1995 14:33 a lo bueno

Voz 2 14:35 seguimos asombrando a Martínez en unos segundos

Voz 1995 14:39 pero

Voz 12 14:41 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 17 14:45 llegue este seísmo himno basó fer una llamada seguro

Voz 18 14:50 ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos Un dos tres

Voz 19 14:56 pero

Voz 18 14:57 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 20 15:00 sí

Voz 1 15:06 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel en las redes sociales Facebook Twitter arroba hoy por hoy en Facebook

Voz 17 15:17 en la Cadena Ser presenta

Voz 21 15:21 el placer de escuchar

Voz 17 15:25 una tarde extremadamente calurosa de principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la calle huela de ese con paso lento e indeciso se dirigió al el puente acá

Voz 19 15:39 había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera

Voz 17 15:42 su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos más que una habitación parecía un alacena en cuanto a la patrona que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina quedaba a la escalera estaba casi siempre abierta de paguen pan en esos momentos experimentaba invariablemente una sensación grata de vago temor que humillaba daba su semblante una expresión sombría debía una cantidad considerable a la patrona y por eso tenía encontrarse con ella no es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida por el contrario se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que hallaba en la hipocondríaco se había habituado a vivir tan Ence cerrado en sí mismo tan aislado que no sólo temía encontrarse con su patrona sino que rehuía toda relación con sus semejantes

Voz 19 16:50 crimen y castigo mil ochocientos sesenta y seis

Voz 17 16:55 Catherine Ashton el FECE Stephen

Voz 9 17:01 cuenta con nacer así que pasé

Voz 22 17:12 el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas por ejemplo acumulen tu cheque ahorro el uno por ciento de tus compras en alimentación productos frescos mucho más ya en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó en Carrefour

Voz 9 17:29 pues si buscas hipoteca con mucha atención en lo que tiene

Voz 18 17:33 hipoteca naranja variable de ING desde euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE variable

Voz 9 17:40 espera Si buscas hipoteca pon mucha mucha atención en lo que no tiene

Voz 19 17:45 pero gastos de notaría cero gastos de gestoría cero gastos de registro pero gastos de tasación elige bien

Voz 23 17:50 hipoteca naranja variable de ING ahoga con todos los gastos gratis incluido el de tasación sin ir más con nosotros y como siempre con pero comisiones y al precio que buscas condiciones en y ANGED punto eh

Voz 19 18:01 escucho otra vez ese ruido de las olas rompiendo en la orilla qué será lo siguiente ver un preciosa tarde

Voz 18 18:07 no sabrás de qué quejarte porque reservar los mejores hoteles de playa con Halcón Viajes Viajes Ecuador sólo tiene ventajas viaja a las costas con un siete por ciento de descuento reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes Viajes Ecuador pues nuestras huevos hacemos de tu viaje una gran experiencia

Voz 19 18:26 por mi y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros con Torres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 24 18:40 lo hacemos que las cosas sucedan premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente los Premios Cinco Días

Voz 19 18:57 poses publicadas en cinco días punto com

Voz 24 18:59 liado el plazo de candidaturas hasta el veinte de

Voz 9 19:02 yo con el patrocinio de Caixabank y Repsol mira un coche de Securitas Direct en las puertas del vecino seguro que se está instalando una alarma pues deberíamos decir lo que se pase por nuestra casa no me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma sí la tienen todos los vecinos no debe ser tan cara como nos pensamos

Voz 18 19:19 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 19:30 Mafalda regresa con El País el una colección completa por su cincuenta y cinco aniversario cuando un clásico sigue describiendo tambien nuestra actualidad con el paso de los años

Voz 9 19:38 merece la pena leerlo de nuevo domingo diecinueve primera entrega

Voz 12 19:42 cuatro con noventa y cinco con el país

Voz 9 19:45 dejaremos a nuestros hijos un plano

Voz 18 19:47 ETA sin recursos escucha este jueves en Hora veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 12 20:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 20:05 cadena

Voz 1995 20:06 ver esta llegan algunos mensajes no no ni Mateo no es Dani

Voz 2 20:11 sin no es Rovira no

Voz 0998 20:13 Dani Martínez el espectáculo ya lo digo yo

Voz 1995 20:19 no va a estar en teatro de P de la Gran Vía porque confunden a titulan han hecho fotos durante

Voz 2 20:26 no te lo imaginas

Voz 0672 20:28 además Martín Dani Martín Dani Mateo Solbes vestido pero Dani Rovira hasta en Málaga con una pastelería en Málaga donde Rovira con la señora Dani Rovira la señora Thatcher lo está apretando y es de aquí por favor

Voz 1995 20:40 has tenido que presentar se comenta mucho firmar fotos

Voz 2 20:44 fotos de otro no me ha pasado pero por ejemplo si claro

Voz 0672 20:51 pues afirmar foto lloro por ejemplo una cosa curiosa pasa el Mi hermano se parece bastante a mi bastantes cámara de Tele además se parece bastante a mi mi hermano cuando le confunden conmigo hace una foto birmanos a las hace todas yo digo que para dejarte mal

Voz 16 21:08 el empate con total queda bien eso es un hermano eh

Voz 0672 21:14 la de cámara o fuentes le vio fue a saludarle dijo

Voz 2 21:18 qué haces aquí

Voz 0672 21:21 mano les saludo a todos con un abrazo fusiló a tope

Voz 2 21:23 baja la guardia y segundo que usted ese amor de hermano yo sé que mi hermano no quede mal efectivamente algo foto que hagan falta eso eso esos esta bueno

Voz 1995 21:34 el espectáculo en estos tiempos pie esto en serio con un humor muy sensible con temas que aburren con lo cual hay que salir de ahí parece que lo tuyo

Voz 2 21:44 sí es es es verdad que que

Voz 0672 21:47 hacer un espectáculo y además con el nivel que hay por ejemplo de comedia en España y con la de pues eso el Bagram que llevamos no de de cómicos haciendo monólogos y demás todo el rato sorprender al público el público de España

Voz 2 21:59 llegabas a su público

Voz 0672 22:01 se ve mucha comedia de todo tipo y hay gente muy graciosa tú ya verás en Twitter cuando pasa algo la gente hace unos son buenísimos entonces hay que volver llorar todo oí yo hace tiempo dejé un poco la estela digamos del monólogo puro y hago más un so de de comedia con proyecciones que canto improviso muchísimo con el público bajo mucho al público improviso entonces Caron cada ciudad hago cosas totalmente

Voz 1995 22:24 diferente el espectáculo que estén acto en octubre

Voz 2 22:27 los tres de octubre cómo evoluciona porque claro

Voz 1995 22:30 la actualidad misma ya no es que de repente de octubre a mayo haya cambiado sino que la semana pasada el aire de la vida iba por un sitio distinta donde ahora cómo evoluciona un espectáculo que tiene que estar el humor necesita estar muy pegada a la vida

Voz 0672 22:44 total eso sí hay una cosa que me gusta el espectáculo ya lo digo yo que es una una frase que se utiliza mucho en mi pueblo gente que dice ya lo digo yo a este tío no sabes para acortar conversaciones de dejemos de andar con medias verdades pues el espectáculo a mí lo que me gustaba era que la gente se iba

Voz 16 22:59 esa ya lo digo yo este se habla de política asegura que hice cuatro cosas sobre

Voz 2 23:03 no no cuatro verdades bien eso es este dicen verdades

Voz 0672 23:07 dichas pues por ejemplo lo que hago en el espectáculo que siempre es atemporal es alguna comparativa pero un simposio

Voz 2 23:14 sobre Malú My Andy Lucas que es lo mejor que he escrito en mi vida y es lo que mejor funciona de lo que he hecho en diez años de

Voz 0672 23:21 desde que actuó en teatros por entender

Voz 2 23:24 por buscar que me estás entenderlo y Uma Andy Lucas si yo digo que son las dos corrientes que marcan la música en el mundo y quiero compararlas comparo portadas de discos videoclips fusionó videoclips bueno es una auténtica locura eso a otras

Voz 1995 23:42 el mundo de contrito más difícil es conseguir

Voz 16 23:44 no no no esto no viaja esas cosas no cruza fronteras culturales musical pero es curioso porque me hace pensar que cuando tú estás creando la madrugada y estás en Pamplona a las siete de la tarde claro entonces es un funciona teatro Sepsi uno mira tú has tenido una idea brillante este este va a ser éste va a funcionar en Lugo llega al público llega la tarde Tino

Voz 2 24:11 eh si es el caso

Voz 0269 24:14 los ahora tienes que decir que si si no sería

Voz 2 24:17 sí sí sí sí sí es verdad que hay veces que te pasa que no pero las que tú confías mucho

Voz 0672 24:23 cree que son muy brillantes también te digo yo solo testar mucho

Voz 2 24:26 las cosas con amigos el típico

Voz 0672 24:29 llamando a mi grupo de amigos de Leo Se lo manda Flo siempre tan Icon eso ya más o menos deba pero sí que hay mucha sale lo que decía Toni empezó en octubre IVAs quitando este vídeo aquí no esto no esto lo ha hecho muy largo voy a quitar esta no no entra también y lo vas puliendo y puliendo puliendo así que

Voz 16 24:45 este final de temporada es tu que quieres eh

Voz 2 24:51 aunque lo hayan visto

Voz 0672 24:52 como los equipos de Klopp que parece que acabado muy alto el año pasado

Voz 2 24:55 pero se acabó acabó en alto siempre el año

Voz 1995 24:58 cierto cierto ahí has mencionado varias veces tus orígenes de será que León es recurrente en tu conversación en España hemos visto supuesto agresor hemos visto como crecía el humor manchego gracias a a los chanante es cree que le llegó el turno al humor castellanoleonés

Voz 0672 25:12 pues te voy a decir una cosa una cosa

Voz 2 25:15 la de León de su humor que al final

Voz 0672 25:18 por ejemplo a Calleja le pasa conoce sus programas que dejarnos un cómico pero flor siempre me dice tú eres un humor eres un con un cómico de vida tú no haces el yo es verdad no soy un cómico de chistes brillantes ni de grandes líneas yo soy un cómico de vida del amigo que está ahí que te vacila que te busca te que te pica y entonces Callejas muy eso también eso se relaciona con las señoras cómo se relaciona llegó pueblo

Voz 2 25:38 qué pasaría si estas los hombres sacan ahí ese es el

Voz 0998 25:42 el humor en humor de León vale

Voz 1995 25:45 por confirmar tenemos algunos algunos extremos que las redes sí si tengo algunos extremos por confirmar pero tú en tu pueblo suele llevar chaquetilla

Voz 2 25:55 que Inda es instaba están en el pueblo has quedado alguna vez en el reloj de la plaza de Santo Domingo que por supuesto todo el mundo qué quiere decir a ello muy arriba quiere decir ir de cortos iré es es la mitad una caña es como muertos en corto eso no la mitad estimó para beber a cortos de pequeños pido medio corto doble un corto doble pasotas tengo una caña de desgraciado

Voz 1995 26:27 que León yo un amigo decía eso decía ahora bebo mucha menos a la habido siempre en medio Whisky Doble

Voz 6 26:33 no era yo también no era otro amigo tiene tú

Voz 2 26:36 los angina de Nereida León por matar judíos que esta ahora todo eso es una tradición en Semana Santa de beber limonada sí señor Ribéry debería enfadarse alguien adquiere dices estás

Voz 1995 26:48 eh

Voz 2 26:50 hombre sí bueno

Voz 0672 26:52 con cariño un poco

Voz 16 26:54 da un poco gordo

Voz 1995 27:04 es cierto que por cierto declaraciones extraordinarias en las últimas horas de Ronaldo presidente del Valladolid a cuenta de he visto manifestaciones a favor de los derechos de los gays al borde de los la gente de color pero no he visto nunca a nadie defender a los gorda ojo con esas ya estaba confío mucho tiempo ya

Voz 2 27:22 en esa causa posible vale Ronaldo de forma que

Voz 1995 27:26 si estás común trullo te podría alguna vez haber dolido el Tarzán

Voz 16 27:32 pero esa jerga leonesa

Voz 1995 27:34 es que además voy yo lloros que la tengamos sino como lo han Garzo saber

Voz 2 27:37 no no como la engarzar escrito tal iban ultimo cuál es el castigo en León por confundir

Voz 1995 27:42 vuestra catedral con la de Burgos

Voz 2 27:46 pero esto hay algo ya ha dicho no no no no yo siempre siempre está en eso soy un con las cosas de León entonces siempre que dicen es espectacular es la de la confunde hace poco creo que se confundió León con la catedral de Burgos siempre digo tiene de León todo visto ahora veré de León tú has visto desde dentro el mundo se las ha visto de León se

Voz 0672 28:09 en Burgos lo notarán ahora eh no no hay en ningún lado

Voz 2 28:14 esas sólo están en León sólo en León Iza Leo vez esa catedral ha es de la habitación enfrente para verla todos los días y puedes

Voz 1995 28:24 era seguimos eh no no es que usted habla

Voz 0672 28:26 volvió sobre León toca aprovechar que este programa

Voz 2 28:29 el de la calle León hilo de la tele porque también hay porque el mejor concurso año correctos oral

Voz 1995 28:37 cómo cambian lo de la tele extra vendo sea qué va a pasar con la televisión porque es verdad que hay grandes programas como el tuyo que compite además con programas informativos que que vemos en la del que estamos muy pendientes pero que exigencia que constante cambio necesita la televisión para mantenerse con vida

Voz 0672 28:55 total yo creo que vamos hacia el mundo plataformas hacia el mundo consumo de cuando uno queda al bajo demanda a ese la tele le va a costar sobrevivir yo creo que la tele tendrá su hueco sobre todo el directo la información directa y todo ese tipo de cosas pero por ejemplo no está mira me han pasado la audiencia de ayer y hemos hecho uno de los datos después de llevar nueve meses da hubo uno de lo hemos y medio de ser que en cuál

Voz 16 29:18 pero es una una pasada aquel probaba

Voz 0672 29:21 sigue hay manteniéndose la gente le divierte es un programa que te engancha porque es adivinar la edad recuerda más estar con Iñaki Urrutia que está este programa por desgracia

Voz 2 29:30 queda tiene no lo sé pero lo llevo muy mal

Voz 0672 29:32 los que sean me da igual que sean treinta y seis que cincuenta y dos estábamos de vacaciones en Tarifa ahí está el problema puesto que hemos puesto nunca hay nada esto la danza y lo a seguir medio de refilón

Voz 2 29:43 ahora tiene como dijo la concursante tiene cuarenta y dos

Voz 0672 29:46 Lucia frente al cuarenta y cinco mínimo

Voz 2 29:48 ese que sentó picó digo pues esto

Voz 0672 29:51 va pasando la gente te quedas sin querer te quedas

Voz 1995 29:53 pero es verdad completamente guerra bueno vamos a la terminar la entrevista con vamos a arreglar del tráiler de espectáculo que está hasta el domingo en el teatro en Madrid en la Gran Vía ya lo digo yo si dura así que vamos a darte la oportunidad de hacer el tráiler reinando tuvo algunos huecos por ejemplo Dani Martínez lo de los cómicos más leoneses de nuestro país es duda presenta

Voz 2 30:19 un nuevo show ya lo digo yo no espectáculo para olvidarte de todo durante un rato interpretado por un Dani Martínez en estado de de de PIB gracias y que nos ofrece el mejor humor visto desde desde desde tu casa incluso no se lo pierda no ya lo digo yo les gustará si le gustó Florent

Voz 0672 30:44 Ana Fernández la versión mejorada Dani Martínez

Voz 1995 30:47 Dani Martínez ya lo digo yo en el teatro de P antiguo Teatro de la en plena Gran Vía madrileña Dani muchísimas suerte muchas gracias

Voz 12 31:01 hoy por hoy con Toni Garrido y están aquí

Voz 18 31:07 una simple llamada y los bomberos acuden para salvar hogar del fuego pero cuando el fuego desaparece y el humo se desvanece ellos

Voz 17 31:13 Eva te queda solo entonces sino

Voz 18 31:16 no tiene seguro quién evita lo llamando al línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaban quitar

Voz 25 31:36 bueno con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 19 31:41 marca el

Voz 1 31:43 el uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 15 32:05 el ruido

Voz 2 32:08 ocho La siete en Canarias

Voz 15 32:10 cien de la radio

Voz 1 32:12 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 27 32:16 tenemos a los comentaristas está por ahí Kiko Narváez Kiko muy buena Don Álvaro bonito qué tal buenas noches a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo saludamos en el Larguero a Antoni Daimiel y qué tal muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 28 32:38 hola buenas noches y buenas noches

Voz 2 32:41 hola qué tal estábamos creo que estamos todos no cometan Manuel buenas noches Manu qué tal muy buenas noches

Voz 19 32:51 que pasa el cuesta porque no sé dónde vivo así que estamos todos para escuchar

Voz 1 33:03 el Larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 9 33:15 Broncano Estas ICA que me caiga el Castelo todo por la radio los cómicos de Pino te otras los humoristas de el torero

Voz 29 33:24 nunca fue tan sencillo hacen reír toma el control de las lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 15 33:43 perdón

Voz 1 33:46 sin distinciones de otro formada por veinticinco La

Voz 9 33:51 actualidad de otra forma con Ángels Barceló ahora Onusida Bin Nasser tiene zapatos mocasines para hacer escalada como

Voz 30 34:00 si eres humano y baje a partes iguales descubre el sinfónico es totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros cuota final siete mil trescientos veinticinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco en cien siete ochenta por ciento Jaén contra entonces por ciento financiación de FC hasta fin de mes condiciones punto es

Voz 31 34:24 buenos días vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por venir tan pronto no hay problema ha sufrido algún robo no nos lo hacemos para atención al Robatto a mi vecino de arriba ese han entrado en su casa podían haber entrado en la no

Voz 19 34:37 esta protegemos

Voz 18 34:40 más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Leinen Securitas Direct punto Ares recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 34:51 si te quedaste dormida en el concierto de tu cantante favorito necesitas un coche nuevo ahora mismo viene Hipercor y El Corte Inglés

Voz 17 35:01 Bolt Flex Piccoli o relax con el cuarenta

Voz 19 35:03 por ciento de descuento en una selección de modelos si paga lo hasta en doce meses sólo en Hipercor y El Corte Inglés historias del dinero cuánto dinero necesito para abrir metiendo basadas en hechos reales me puedo permitir con el Llum en duda reales o viendo por Internet sea cual sea con negocio nos importa por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones descubre Lone Star donde estés punto com Sabaté estar donde estés

Voz 12 35:31 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:36 bueno por fin los miércoles ya saben que acudimos a nuestra cita a cola justicia junto a María ya Baltar

Voz 32 35:43 la Garzón vamos eh

Voz 1995 35:46 semana sin vernos muy buenos días Merino sí buenas Diana que ha coincidido

Voz 32 35:51 momentos vitales muy particulares

Voz 1995 35:54 tras esta esta viajando sí

Voz 0269 35:56 he estado pero sí la última el último tía no estaríamos así que sí estuve en que fue creo coincidió con el uno de mayo

Voz 1995 36:05 no pero ese no estaba yo claro todo

Voz 0269 36:07 hoy luego al final de

Voz 33 36:10 de la campaña general ahora en medio

Voz 0269 36:14 otra campaña Madrid está demasiado ocupado

Voz 1995 36:17 estamos un poco y bueno tanto es así que casi casi casi ha desaparecido esa información de de las primeras portadas pero estamos un poco es tomados con la con la campaña hacemos un poco de la campaña varía

Voz 34 36:31 hombre tanta campaña yo creo que es verdad que los ciudadanos acaba cansando porque y es irremediable no yo creo que estaba también pensada no es meter en las campañas seguidas ahora hay muchas campañas simultáneas por ejemplo la europea es la que está desapareciendo cuando luego es lo que rige muchísimas cosas para los españoles

Voz 1995 36:53 el problema si es verdad que no tengamos bien

Voz 0269 36:57 bueno porque quizás nos parece que está más lejanas los los problemas pero cuando lo explicas es lo que falta no porque sean planteado estas veintiséis como una segunda vuelta de las generales María encabeza la candidatura de actúa las europeas bueno lo que estamos tratando este introducir ese mensaje que nos afecta a todos es un Riesco tan tremendo que ahora mismo hay la Unión Europea que yo creo que todos y cada uno de nosotros y nosotras deberíamos de estar muy pendientes ayer yo estuve en Berlín en el Instituto Cervantes hablando aquí hay una preocupación verdadera por el impacto por ejemplo que están teniendo grupos extremos anti europeístas euro escépticos iría

Voz 1995 37:47 ahí nuestro discurso tienen que ser muy frontal si deberíamos Navas pensar que si gente como estoy Banon aunque es el urdidor de la campaña de Donald Trump ahora está

Voz 34 37:57 el asesor de de este problema legal gratos le impide que haya ningún tipo de todo el tiempo en todas las políticas de medio ambiente que nos atañen a todos y cada vez más y perder gracias algunas de esas políticas que se olvidan no entramos mucho en él no territorial etcétera pero las de Medio Ambiente todas las políticas de recuperación de derechos se puede hacer mucho a legislación

Voz 0269 38:22 han comunitaria y luego necesitamos

Voz 34 38:24 o sea que haga cumplir a los estados ayer estaba yo en el tajo Ivi que está vaciado sea el trasvase Tajo Segura está vaciando un un río y una región entonces no se está cumpliendo las directivas europeas en cuento le he estudiado marco de deuda de del agua por ejemplo entonces hay que en poder a la Unión su todo como decía

Voz 1995 38:46 vamos a ordenar nuestras nuestras podrías el otro día me acordé vosotros porque dimos esta noticia aquí en la en la SER

Voz 0089 38:52 Cristina Cifuentes da un giro radical a su estrategia de defensa ante el juicio del caso Master que será una realidad en los próximos meses y lo hace Fitch

Voz 2 39:01 cuando al abogado penalista Marr

Voz 0089 39:03 he nombrado de los últimos años el letrado José Antonio Choclán

Voz 1995 39:07 la reacción Baltasar hasta qué punto la fama de una abogada de un abogado puede influir en el resultado final de una sentencia

Voz 0269 39:15 no yo creo que no influye el tribunales es un tribunal independiente si la justicia es igual para todos debería de no influir lo que deben influir son los argumentos es decir que un abogado sea famoso porque cobre más honorarios no quiere decir que sea mejor es mejor debe ser el más preparado que mejor argumento está yo he visto abogados de oficio que han hecho juicios excepcionales y abogados de renombre que han sido un auténtico desastre y han llevado al cliente al hundimiento del como el Titanic no eh bueno yo creo que las apariencias pueden tener un valor pero al final si no hay un poso jurídica y con una preparación una capacidad de argumentos se cae ahora bien depende del sistema también eh en el sistema español lo que estoy diciendo tiene tiene esa lógica no tienes que estar bien preparado en otros sistemas donde también la comunicación rige de forma impresionante puede tener otras consecuencias peón en eso María es más experta que yo

Voz 34 40:18 sí efectivamente en comunicación sobre todo los sistemas americanos no que está muy ligado los procesos judiciales a un equipo de comunicación y que puede ser positivo pero también hay que tener mucho cuidado hay que valora muy bien la figura del abogado no debería ser la que llevara en algunos casos toda eh la digan los la atención mediática sean quiero decir hay que tener muy claro eh cómo trabajar con las dos figuras especialmente ese estás hablando de de procesos que atañan a personal públicas

Voz 0269 40:48 a veces a veces lo que hay es que determinados medios se centran más en el abogado que en el hecho y eso es una perversión es decir hay quien utiliza intencionadamente ataques al abogado que oye perjudican a al cliente y al hecho que se investiga eso es una desviación que suele producirse en determinados casos también lo contrario es decir sigue elaborado tiene una fama renombrada eh depende si esa fama es porque es voz de papel couché o por los grandes casos que ha ganado entonces hay una diferencia lo primero es espuma los segundos consistencia si va a reclamar lo termino lo hace por esto no necesariamente tiene que ser porque cobre mucho

Voz 1995 41:40 pero hay abogados que que en esa fama que pretendidamente lo que quieren es hacerse con casos que abuelo

Voz 34 41:46 pero eso es otra cosa hay bueno es parte entiendo de también de su estrategia parecer Grace en crecer sus propios bufetes no pero

Voz 0269 41:54 bueno pero hay que buscarle eh hay cenando descubrir el primero no dudaran de que va no porque eso lo puedes mantener una vez dos veces

Voz 34 42:02 bueno también es lícito si eres un buen abogado quiero decir que es una estrategia más de de venta de tu propio de tu propio despacho

Voz 0269 42:09 hay hay normas deontológicas en cuanto a esa publicidad hay de más que insisto en España están dentro del código deontológico de los colegios pero cada vez va ir más pero es verdad hay abogados que se anuncian en medios de comunicación hay abogados que viven de los K casos que llevan de la exposición pública y otros que llevan un perfil absolutamente discreto trabajando en una estrategia jurídica de fondo mi me gusta más este segundo formato es decir verdadera estrategia jurídica para defender a los clientes una un equipo de comunicación que eh bueno que proteja también al pie de hoy día la comunicaciones es fundamental

Voz 1995 42:56 otro ha estado muy expuesto a la opinión pública los focos durante mucho tiempo tiene algo positivo el hecho de

Voz 35 43:02 no prácticamente ningún

Voz 0269 43:04 no solamente Mi caso la exposición más ha sido por los casos que llevaba aunque algunos se han empeñado en que era porque uno le apetecía no son los casos si tú analizas los casos que desde la justicia yo he llevado ha sido foco de noticia permanentemente otros han tratado de desviar hacia lo personal eso no es positivo bien no me gusta a mí me gusta que los hechos las investigaciones que llevas adelante produzcan en efecto positivo para los ciudadanos para la persona

Voz 34 43:35 en el caso yo creo que Baltasar no le ha no le ha venido bien porque además hay una cuestión de que él era una persona pública muy ligada a un ejercicio ahora es un abogado y creo que los medios de comunicación le está faltando a algunos les está faltando ver que ahora está en la actividad privada con lo cual esto eh tiene otro los límites tiene otros eh manejos de la imagen entonces bueno en ese caso no le no le está en en este caso concreto yo diría que no pero sí que es verdad que de otro de los puntos que hay que tener en cuenta es que los procesos legales es siempre es mejor por ejemplo que se al abogado el que el que hable no a los medios antes que que el propio eh hay una cosa no que decimos siempre en comunicación que tengamos cuidado a siendo parte un procedimiento judicial de lo que tu puedas decir para tanto a los medios como evidentemente luego la parte legal llevan los abogados no entonces una buena figura mediática ahí en ciertos momentos puede sumar si su prestigio

Voz 0269 44:35 suma a la que alude si el abogado comunica bien es beneficioso porque en definitiva eh tratase convencer pero en una justicia técnica como es en España los procesos salvo en los casos de jurado eh bueno es que

Voz 35 44:52 eh eh tienes que convencer con argumentos no con milongas esto eso

Voz 1995 44:57 yo creo que afortunadamente por más que uno comunicó que por más que uno trate de hacer ver

Voz 34 45:03 sí pero las clases medias Diego en los que se sabemos todos que los casos están los periodistas a la salida de las audiencias es es decir que se

Voz 1995 45:12 los otros no eso me daría otro tema porque algunos casos vuelven absolutamente mediáticos hilo el foco de la prensa está puesto encima yo espero entre veinte y otros no es algo bastante pasan

Voz 0269 45:23 yo otros que se hacen mediáticos por intereses específicos

Voz 1995 45:26 es cierto desde dentro desde fuera eh

Voz 0269 45:29 decir el foco de la atención pública muchas veces es por sí mismo y otras veces es porque interesa que sea es decir el conflicto de Estados Unidos Irán ahora mismo es por sí mismo eh noticioso ahora si queremos sacar una noticia sobre Albania hay hay intereses muy específicos al final puedes con conseguir que se que sea una noticia sobre sobre los procesos judiciales igual

Voz 34 45:53 lo que por ahí ibas no

Voz 1995 45:54 vamos a hacer una pequeña pausa volvemos enseguida

Voz 36 46:00 en la Cadena

Voz 12 46:01 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 36 46:04 eh

Voz 9 46:04 equivocar de creer que el mejor seguro es el más caro Duarte traer

Voz 18 46:09 de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por mí

Voz 2 46:12 menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu

Voz 37 46:14 seguros de bajamos su precio sea cual sea llamado

Voz 18 46:17 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 19 46:24 se acerca el veranillo pero por fin está organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Ali tenemos los frescos más frescos al mejor precio como Laviña cero con ochenta y nueve el kilo esta semana toca ir ahorrando y eso que la vida te pille preparado lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 20 46:40 sí

Voz 25 46:47 conecta con Hoy por hoy

Voz 19 46:49 a través de Instagram

Voz 1 46:52 el cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser cuando ser los primeros no es una prioridad que esta semana está rodando mis últimas escenas de Cuéntame colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco ver con las mejores respuestas están en las segundas preguntas preguntaba una luna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es algún golfo la respuesta muy profesional tengo que creer dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche Raxoi encantada o si le ha gustado mucho

Voz 2 47:52 lo más importante

Voz 1 47:54 sabe reírse hasta de uno mismo

Voz 38 47:57 una ventana se abre Frantino saca

Voz 16 47:59 oye

Voz 13 48:04 tiempo

Voz 39 48:11 curación Un Mar faculta a qué tal queridos hollín Kardashian nombre es James Harrison el fotógrafo de National Geographic Faust en recorriendo los rincones más salvajes del planeta citado las tribus más Filadelfi pudo se le culpa tentáculo paralización hay las cosas que se repite en todos los estados lugar es que todos escuchan Carrusel deportivo solía hippies que se peinaban como Iturralde González Sergio Ramos una pena de verdad

Voz 16 48:45 los deportivo la ronda

Voz 2 48:50 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 40 48:52 luego puedas una pista una pista llena luego la lista si luego Lula eh cabinas si luego la Cadena ser correcto

Voz 2 49:08 pues pues ésta que está usted escuchando

Voz 41 49:10 en la Cadena luego la Cadena Ser

Voz 42 49:13 R No estoy la vida dieciocho de poner fin el y cadenaser punto de toda la vida de Dios aquí en la casa

Voz 2 49:22 cadena SER o se como tú quieras

Voz 42 49:25 pido cadena el libro de poner oportuno

Voz 13 49:34 cuenta con las

Voz 19 49:37 lo que pasa

Voz 44 49:50 Nuestra ilusión riqueza día es serles de utilidad por eso la ONCE le invite a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 50:09 buenos días mañana termina el plazo para pedir el voto por correo sin su municipio hoy es fiesta sepa que aun así las oficinas de Correos estarán abiertas hasta las dos de la tarde además de cara al veintiséis de mayo las dos mil cuatrocientas oficinas de toda España abrirán una hora más al día hasta el veinticuatro de mayo para atender a todos los que vayan a votar por correo

Voz 44 50:31 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE in buenos días

Voz 1153 50:37 no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabora hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 19 50:53 no importa porque juntos lo que importa es que no dejes de hacerlo qué te importa

Voz 12 51:03 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido