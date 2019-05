Hoy por Hoy (15/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 2 00:05 hora doce

Voz 1995 00:07 resumen de la actualidad de este miércoles con José Antonio Marcos José a Tony qué tal buenos días el presidente catalán Quim Torra termina de declarar

Voz 1018 00:15 el Tribunal Supremo José de Cataluña como investigado tras una querella de la Fiscalía que le acusa de un delito de desobediencia por no atender eh una orden de la Junta Electoral Central para retirar los lazos amarillos de los edificios oficiales en la campaña electoral del pasado veintiocho de abril Torra llegó a la sede judicial con un lazo amarillo en la solapa arropado por su Gobierno por el presidente del Parlament además de muchos alcaldes independentistas sabemos que ha pasado dentro sí

Voz 0196 00:38 buenos días del president de la Generalitat ha defendido la libertad de expresión y los derechos fundamentales en una declaración que ha durado unos cuarenta minutos no ha querido responder a las preguntas del partido de ultraderecha a Vox por decencia democrática ha dicho sin embargo sí ha respondido las cinco preguntas que le ha hecho el Ministerio Publico representado por el fiscal superior de Cataluña Francisco bañeras que es quién firmó bien la querella por desobediencia contra Torra según fuentes consultadas por la Cadena SER ha sido una declaración cordial y coherente con su pensamiento político justamente a esta hora está previsto que haga una declaración en el Palau de la Generalitat por cierto que el juez que instruye esta causa por desobediencia Carlos Ramos ha advertido a las partes a Vox a la Fiscalía hay también a la defensa de Torra que sean discretos con lo que se ha hablado dentro de la sala precisamente porque estamos en campaña electoral

Voz 1018 01:24 pues quedamos carente de lo que puedo decir Torre cuando llega al Palau de la Generalitat gracias Ana hace una hora les contábamos con la Fiscalía ha pedido el jugador número trece de Barcelona que se procese por un delito de organización criminal a los a veintiocho imputados por los preparativos de la consulta ilegal del uno de octubre que ya están acusados de malversación prevaricación desobediencia o falsedad documental entre ellos están los principales directivos de la radio y televisión autonómicas varios exaltos cargos del Gobierno pues Demon quién a través de Twitter asegura que es un despropósito que intenta criminalizar la libertad de expresión en el Parlament que están reunidos los XXXII diputado de Esquerra Republicana de Cataluña para anunciar formalmente su decisión de no respaldar con su voto en el pleno de mañana la candidatura de socialista liquidez jeta como senador lo que en la práctica salvo sorpresa impedirá que pueda convertirse en el futuro presidente del Senado sabemos cómo están los ánimos en la Cámara Pablo Tallón

Voz 1673 02:17 pues a la espera de que Sergi Sabrià el hombre fuerte de Esquerra comparezca media hora fuentes del partido insisten en que están convencidos en el no hay Z porque dicen no les ha gustado nada la actitud de los socialistas después del veintiocho de abril aunque a nadie se le escapa que la decisión llega en plena campaña a primera hora también ha habido reunión de Jones para Cataluña que no apoyará la designación del líder del PSC lo más probable es que esto se traduzca en otro no aunque no hay que olvidar que los de pulmón necesitan la complicidad del PSOE en el Congreso de los Diputados para tener un grupo propio con lo cual con el voto en contra de los tres partidos independentistas el salto de Iceta al Senado puede darse prácticamente por descartado por lo menos por ahora aunque no hay que olvidar que la votación de mañana

Voz 3 02:53 ser secreta que la elección depende de un único voto

Voz 1018 02:57 bueno pues la política en la campaña para las autonómicas municipales y europeas de veintiséis Se Cruz ahora mismo la celebración del día de San Isidro el patrón de Madrid en la tradicional romería a orillas del Manzanares Pablo Casado y Albert Rivera no quieren perderse la foto de esta ahora Alfonso Ojea

Voz 0089 03:13 día grande de la capital en efecto y en medio de una campaña electoral reñida tanto para el Ayuntamiento como para la presidencia regional por eso los partidos se aprestan a incluir esta mañana en su programa diario por lo que van a pasar por esta ermita del Santo a esta hora ya está previsto incluso que lo haga Pablo Casado líder del Partido Popular que se acerque a la fuente del agua milagrosa pero también la alcaldesa de Madrid en funciones Manuela Carmena o Begoña Villacís de ciudadanos más tarde va a ser el turno de Javier Ortega Smith de Boss

Voz 1018 03:43 hora doce casi cuatro minutos una encuesta elaborada por la red Vives que agrupa a una veintena de universidades públicas y privadas de nuestro país realizada entre cuarenta mil alumnos confirma que la capacidad económica familiar sigue siendo determinante para acceder a estudios superiores los alumnos de familia de clase media alta suponen más de la mitad de hecho seis de cada diez pueden estudiar sencillamente porque si lo pagan sus padres Adela Molina

Voz 0011 04:05 el estudio revela que ir a la Universidad depende claramente del respaldo económico familiar y de la formación de los padres ocho de cada diez universitarios tiene padres con estudios superiores una proporción que supera de largo lo que estadísticamente les correspondería ya que el cuarenta por ciento de la población según el INE sólo tiene estudios básicos entre las causas de esta situación la desaparición de las carreras más cortas la subida de tasas o la falta de una política de becas eficaz como explica Antonio Ariño uno de los autores existe ahora mismo dice Ariño el sistema de ayudas es un sistema que yo calificaría de injusto no da más a los que más lo necesitan sino a todo el mundo igual

Voz 1018 04:40 el voto

Voz 0011 04:42 la reforma del sistema de ayudas es una de las soluciones que proponen los responsables del informe también más flexibilidad y carreras más cortas que hagan más fácil compaginar trabajo y estudios

Voz 1018 04:49 vamos todavía Oviedo acaba de fallarse Premio Princesa de Asturias de los Deportes había una veintena de aspirantes y se marcha al otro lado del Atlántico Line como el Hotel de la Reconquista Cali Gonzalo

Voz 4 04:58 es buenos días la esquiadora estadounidense Lindsay ningún ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes dos mil diecinueve esa mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino ya ha sido reconocida por la excelente trayectoria los mundiales y los Juegos Olímpicos así como por su capacidad de superación ante la adversidad por ser ejemplo de deportividad es la primera mujer desde dos mil nueve que vence este premio que lo ganó Yelena Isinbayeva ir recoge así el relevo de los alpinistas Cristo enormes

Voz 1018 05:23 Vitoria con Isabel Quintana y Carlos Cala una mujer de acuerdo

Voz 0824 05:26 de ahí ocho años está ingresada en estado muy grave tras haber sido apuñalada esta mañana en Vimianzo en A Coruña la Guardia Civil lo está investigando como un caso de violencia machista está tratando de localizar al agresor hoy los alrededores del lugar de la agresión

Voz 0325 05:37 en Mallorca se ha activado el plan especial por Contaminación de Aguas Marinas tras el incendio de un buque en aguas próximas a la bahía de Palma Salvamento Marítimo ha evacuado a catorce de los veinticinco tripulantes que viajaban a bordo el resto están ayudando a extinguir las llamas a la Policía Nacional

Voz 0824 05:50 lo ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba presuntamente a captar personas en Marruecos para trasladarlos de manera ilegal a España en patera han detenido a once personas y han liberado a dos menores de edad según la policía la red exigía el pago de entre tres mil quinientos y seis mil quinientos

Voz 0325 06:06 desde hoy a Bari marca mandar mensajes SMS entre países de la Unión Europea es más barato como máximo la llamada costará diecinueve céntimos por minuto más IVA y seis céntimos más IVA los mensajes de media antes de que esta nueva normativa entrará en vigor el precio era tres veces superior al Standard de una llamada nacional

Voz 0824 06:22 esa pérdidas generalizadas en toda Europa Milán es la que más cae cerca de un uno por ciento París y Frankfurt se dejan un cero con cinco y el IBEX un cero con tres aunque mantiene la cota de los nueve mil cien

Voz 1995 06:31 monta pues Tony esto es algo de lo que tenemos de momento pues muchísimas gracias mandas y luego te escuchamos seguimos

Voz 2 06:38 hoy por hoy hora doce

Voz 5 06:42 qué se llevaría a una isla desierta un transistor a escuchar la entrada La Ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla de lunes a viernes bueno no me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría una embarcación pagarle para salir de ahí creo que no me equivoco mi decisión

Voz 1995 07:09 con Toni Garrido se lo contamos aquí hace algunos meses la televisión coreana grabó Villafranca del Bierzo una localidad de Castilla y León un reality en el que tres estrellas coreanas iban a ser los encargados de atender a los peregrinos en un albergue del Camino de Santiago

Voz 6 07:26 pensaba con nuestro aval

Voz 1995 07:28 a llenar la provocar una ola de turistas coreanos ya que el país que van a llegar al Camino de Santiago por lo que han visto las imágenes meses después queremos comprobar si teníamos razón que sino la tuviéramos ya te digo yo que no llamamos vamos ya les adelanto Lola mira pocos pues que mira es encargada del albergue kilómetro cero de Santiago de Compostela y que cada día recibe cincuenta peregrinos Lola muy buenos días qué tal buenos días a ver tu albergue está en el punto es un punto neurálgico del del camino es cierto que muchas más coreanos que antes haciendo el Camino de Santiago

Voz 7 08:08 bueno es que los coreanos se se multiplican no sé por qué pero cada día hay más la verdad sí

Voz 1995 08:16 hola estás ahí sí perdón perdón a ver por ejemplo los datos es que el año pasado llegaron seis mil hace catorce años no sólo dieciocho sí justo que van contando bueno no sé si estoy entenderlos pero que te cuentan los pianos que les lleva hasta el camino

Voz 7 08:35 bueno yo creo que una parte fundamental es que una gran parte de la población creo que el treinta por ciento ya son cristianos será entonces eso ya les lleva como un una apertura más a lo que es Europa no y no sé si sabes que hace unos en el dos mil cinco Así hubo una escritora muy famosa gimnasio sí que escribió el libro del del viaje de una mujer que fue lo que abrió el mundo de peregrinos los coreanos

Voz 1995 09:01 y a partir del libro el programa que se llama corean Khost in Spain que es este

Voz 6 09:07 hola

Voz 1995 09:13 cómo es el perfil del del coreano que llegue a Albert

Voz 7 09:16 bueno la gente yo creo que se pueden diferenciar por dos tres clasificaciones la gente joven pero muy joven dieciocho diecinueve veinte años viviendo sola súper cargada de cosas aquí aquí hay otro perfil que es la mujer la mujer sola o con una amiga haciendo el Camino de Santiago desde Francia creo que esos son los dos perfiles básicos que yo veo aquí muy mi albergue

Voz 1995 09:42 qué vida llevan cuando llegan a todo albergue que hacen

Voz 7 09:45 bueno decir que son todos encantadores creo que es un un un público muy bueno un cliente muy amable poco se les hablan inglés entonces como la mayoría de las veces los entiendes por señas por lo sé que no sé cómo presente nos entendemos todos no

Voz 8 10:06 tú notas que vienen preparados no que la han estudiado el tema I están informados saben lo que hacer en cada momento o vienen un poco más como inocentes

Voz 7 10:15 bueno nosotros ya estamos en Santiago entonces yo yo no he hecho un viaje prácticamente de un mes andando lo difícil creo que viene la primera semana del camino que cuando una persona anda treinta días ya

Voz 8 10:25 ya no son menos día se entiende de que va a ser

Voz 7 10:28 sí sí sí justo justo pero es gente que viene en como hacen aquí su propia comunidad de gente eh cocinan mucho o tienen ese bote de fideos instantáneas esto es que están tan de moda siempre tiene uno en el bolsillo

Voz 8 10:44 llevan Khimki este esta el Col

Voz 7 10:46 a mí sí claro sí sí en mi nevera tengo uno Además no sabemos si

Voz 1995 10:51 pero tú ya sabes que es una fermentado tú sabes prepararlo no

Voz 7 10:56 no pero bueno aquí nosotros tenemos una cocina como en la mayoría de los albergues uno donde yo sé cocina su comida Italia ahí un montón de quince muchas veces ellos hacen mucha verdura mucho salteado

Voz 1995 11:07 has probado quién si te gusta sí

Voz 7 11:09 sí sí me gusta la verdad que creo que la comida asiático India en España ya es el es otro Boon también

Voz 1995 11:16 a esta hora son las doce y diez una hora menos en Canarias ya están llegando peregrinos

Voz 7 11:20 bueno ahora es decir que los tengo a todos es la misa del peregrino a las doce hay que es como todos yerno oyeran han despedido a misa o

Voz 1995 11:30 pero claro pues nos gusta eh a que todo esto es por la curiosidad como los motores la literatura que unos contaba sombra puede ser el motor para que miles miles de coreanos cada año recordarán los más de diez mil kilómetros que separan su país Ciudad de Santiago en el camino que nos gusta eh encargado el albergue kilómetro cero de Santiago de Compostela un sitio maravillosos pocos pocas ciudades más bonitas que Santiago

Voz 7 11:59 muchas gracias por atendernos nada gracias a vosotros esperamos aquí

Voz 6 12:04 venga gracias

Voz 9 12:09 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:27 Nos haremos las preguntas que nos deja el día el el culo no creen que es coherente Ortegas bien negando el derecho a las mujeres a abortar porque desde su punto de vista hay que aumentar las tasas de población para tener a alguien a quién disparar con sus armas no tiene gracia que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso defienda a la mujer que da a luz a la semana siguiente ya está trabajando no como las de la izquierda que quieren estar con los bebés que no han abortado todavía los jóvenes españoles en Manhattan citan a los veintinueve años de media pero deberíamos dudar de esos datos ya que no recogen el resultado de las próximas elecciones donde una gran cantidad de candidatos no tendrá más remedio que volverse a su casa a propósito de la guerra de discursos en pen drive en el debate de TV3 alguna vez en conseguido introducir un pen drive en la ranura correspondiente a la primera e impide al Congreso estadounidense mil seiscientos millones de dólares para volver a la Luna así el lleva allí desde que ganó las elecciones Portugal tras convertirse en referencia en materias como la educación y las drogas da un nuevo giro de país maduro y fiable al quedar ya fuera de Eurovisión será lo siguiente que haga Sergio Ramos después de haberse bautizado hace unos días confesarse pedir perdón por la temporada que ha hecho el Real Madrid dejan de emitir el popular desfile de Victoria's Secret las casas de apuestas empiecen a especular sobre con qué cerrarán ahora los informativos de televisión

Voz 2 18:55 Nos

Voz 1995 18:57 pero volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno como siempre aquí en la SER se quedan ahora con la mejor programación posible compañeros y más viva San Isidro en Madrid pero sigue con nuestros compañeros de la Cadena SER hasta mañana

