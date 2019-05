Hoy por Hoy (16/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días el Senado español no tendrá salvo milagro un presidente catalán el socialista Miquel Iceta iba a ser el primero pero le van a cortar el paso hoy Esquerra Republicana Junts per Cataluña y esta noche han pasado por esta casa por los micrófonos de la Cadena Ser los dos principales protagonistas de este desencuentro que es el primer tropiezo de la legislatura para Pedro Sánchez Mikel dice tal explica Ángels Barceló en Hora Veinticinco la clave que a su juicio puede estar detrás del boicot a su designación como senador territorial

Voz 1889 00:59 me da la sensación de que porque están mirando de reojo a sus competidores dentro del independentismo o porque tienen miedo deseen tachados de traidores o la razones que sean pero en la verdad siempre caen del otro lado

Voz 1727 01:14 del otro lado Sergi Sarrià de Esquerra Republicana también en la SER repitiendo el mismo argumento de toda la semana para explicar su boicot

Voz 1889 01:23 intenta tomar misión por el Parlamento y esperando que esté simplemente lo ratifiquen en el Parlamento no es su tiro de nadie nos diga no nos dedicamos al reparto de sillas que en este caso más le conviene al PSOE

Voz 1727 01:35 sí que dice Pedro Sánchez que ve frustrado su primer gran movimiento pues dice que los Sinde PES le tiene miedo a las soluciones

Voz 3 01:42 no están vetando a Miquel Iceta lo que están haciendo espetar a la convivencia al diálogo tiene miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa se llama Constitución vía estatutaria que es precisamente la que defiende el Partido Socialista

Voz 1727 01:58 el pleno empieza a las nueve de la mañana en el Parlament Iceta sólo va a tener los votos de PSC y de los Comunes porque tampoco lo van a apoyar de Ciudadanos el Partido Popular que se van a abstener a los independentistas Iceta le parece insuficientemente soberanista y a la derecha española muy catalanista así que el resultado es que por primera vez se va a vetar el nombramiento de un senador es jueves es dieciséis de mayo y en San Isidro en Madrid vimos ayer como sea acosaba en la calle a una mujer embarazada de nueve meses el escrache a Begoña Villacís a la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital de España es una imagen

Voz 4 02:42 muy muy muy desagradable

Voz 1727 02:44 que no se justifica de ninguna manera por el problema de la vivienda Madrid miembros de la plataforma antidesahucios es clara echaron a Villacís y también al candidato popular a la Alcaldía en la pradera de San Isidro Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:57 buenos días tanto José Luis Martínez Almeida como Villacís que está a punto de dar a luz hecho lo va a hacer mañana refieran ambos estos abucheos de los activistas

Voz 5 03:05 es lo en el en el que uno de los acompañantes Sevilla reprochan a su actitud a los manifestantes

Voz 4 03:18 y Donald Trump sigue

Voz 1727 03:19 agitando los avispero del mundo al menos tres en las últimas horas el último el veto al gigante chino Juan Guaidó

Voz 0027 03:26 las compañías de Estados Unidos ya no van a poder usar equipos de empresas extranjeras que pueden espiar en el país también ha evacuado a todo el personal diplomático de su embajada en Irak por la tensión con el vecino Irán y ha suspendido todos los vuelos con Venezuela

Voz 1727 03:40 y aquí en España otra consecuencia de que el ascensor social lleve años parado la universidad es cada vez más elitista por culpa de las tasas de la subida de las tasas Illa insuficiente política de becas

Voz 0027 03:53 dice un estudio en el que han participado cuarenta mil alumnos de veinte universidades los alumnos más desfavorecidos que están infladas representados Antonio Ariño es profesor de Sociología de la Universidad de Valencia y uno de los autores del informe

Voz 1889 04:04 es imprescindible poner en marca un sistema de becas salario como ya hay en algunas comunidades tentativas de ello en el caso de la Comunidad Valenciana ya haya o que no es muy amplio pero ya se han puesto en marcha esta esta modalidad

Voz 1727 04:42 en los deportes para el presidente del Atlético de Madrid Griezmann Sampe buenos días

Voz 1161 04:47 los días Pepa es ya historia que barbaridad tan rápida

Voz 1727 04:50 así va el mundo del fútbol Enrique Cerezo

Voz 1161 04:52 anoche con Manu Carreño en El Larguero la definitiva reunión con el francés Le pilló volviendo de Méjico y una vez consumada esa decisión de marcharse el presidente ya piensa en el futuro

Voz 0571 05:00 siempre hemos superado estos temas y lo seguiremos superan vamos a hacer un gran equipo tenemos un magnífico entrenador que yo creo que el Atlético Madrid es el de siempre el de contestarle de triunfos

Voz 1161 05:11 sí como contó anoche Manu Carreño en El Larguero las pizzas por colgar el vídeo reconociendo del jugador que se marchaba fue porque el club se enteró de que estaba preparando a sus espaldas Un vídeo entrevista anunciando eso su decisión de irse

Voz 1727 05:24 bueno yo no estoy con el tiempo Jordi Carbó buenos días

tres tertulianos tenemos esta mañana la salud la trae Esther Palomera tan fresca el dinero la pela Enric Juliana

Voz 1727 08:14 hoy acompañados a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias por Gonzalo Fanjul cofundador de la Fundación por causa que acaba de publicar un libro muy interesante un estudio muy interesante sobre cómo se expande el populismo xenófobo por Europa

Voz 1621 08:29 así a partir de las diez cambiamos a Pepa Bueno por Toni Garrido y a Gonzalo Fanjul por Sergio fan Hall astrofísico y poeta que acaba de publicar la ciudad infinita crónicas de Exploración Urbana un libro sobre la movilidad de las ciudades habrá que Berlín va a impulsar el patinete eléctrico mientras París quiere restringir la como Madrid y una hora más tarde recibimos a Manuel María Arias Domínguez ya saben a Imanol

Voz 4 09:05 bueno decía María Ángeles que estoy de política nuclear decía nuestra oyente pues tenemos política para tomaría Ángeles porque estamos en plena campaña electoral porque hay que formar gobierno porque se tiene que constituir las Cortes porque la noticia del día va a ser que el Parlament de Cataluña no va a designar a Miquel Iceta como senador quisiera

Voz 1727 09:27 posible por tanto que se convierta en presidente del

Voz 4 09:40 la segunda pregunta cuántas bodas tienen este verano a cuantas los han invitado esto va de bodas de dinero blanco y negro

Voz 1621 09:49 a saber cuál es el regalo de bodas más caro o más curioso que han hecho que les han hecho que nos cuenten si se casaron cuánta pasta les regalaron en su boda así se acuerda no cuánta pasta

Voz 0027 10:00 entregan a los novios en una boda cuántas tienen este

Voz 1621 10:02 el año Easy declaran estas donaciones

Voz 1727 10:20 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

empieza hoy por hoy con Andrea Villoria en la producción y con Roberto más Hani Elena Sánchez en la técnica

Voz 0027 10:57 Radio Barcelona Joan Bofill cuando de cómo va a ser Yuan que es espera esta mañana de la votación en la que los independentistas le van a echar ya definitivamente por tierra cualquier opción de que Miquel Iceta se convierta en presidente del Senado será una votación secreta de forma electrón

Voz 0931 11:11 es decir con los botones de verde rojo y amarillo de toda la vida lo que pasa es que no va a saberse quién ha votado que no veremos ese mapa de puntos pintado como la mayoría de ocasiones las opciones son sí no o abstención a ETA aunque el PSC pide que se haga de forma distinta con un papel con una urna fuera de la que sólo se puede poner el nombre de los que optan a ser senadores como en este caso sólo estaría el de Iceta ganaría porque abría la opción de ETA o de votar en blanco la mesa ayer rechazó esta opción del PSC pero se vuelve a reunir antes de la votación porque los socialistas quieren una reconsideración pero si finalmente se hace como siempre de forma electrónica Iceta ahora todo apunta que no podrá ser senador Esquerra fue el primer partido al anunciar que votaría no

Voz 1889 11:52 la maniobra en este caso de reparto de sillas que intenta el PSOE pasando por encima el Parlamento catalán intentando nombrara a Miquel Iceta el presidente del Senado de hecho anunciando a través de la prevista justo así

Voz 0931 12:07 lo argumentaba así Sergi Sabrià en Hora veinticinco luego se les sumó en Cataluña le preguntaba Barceló ayer hay setas sin no hay ninguna voluntad de entendimiento de los independentistas después de esto y concretamente de Esquerra

Voz 1889 12:17 creo que no lo demuestran yo prefiero dejarlo ahí porque vamos a ver

Voz 0931 12:23 que hablabais Iceta que quizás la intención real el motivo real de Esquerra es intentar ganar la batalla con Puigdemont y ser los primeros en anunciar el seno a lo largo de la mañana

Voz 0027 12:32 analizar el precedente que sienta este veto a Miquel Iceta porque si una mayoría parlamentaria puede tumbar el candidato a senador que propone uno de los grupos cosa que no había pasado nunca antes esto abre la puerta que a partir de ahora ya todos los senadores por designación autonómica sean sólo los que quiere la mayoría ignorando a los grupos minoritarios en cada Parlamento autonómico esto chocaría con lo que mantiene el articulo sesenta y nueve de la Constitución que obliga a que los senadores

Voz 1275 12:56 sabes exigen siguiendo el criterio de representación proporcional

Voz 0027 13:13 si el veto a Iceta ha sacudido la campaña en las últimas horas hemos escuchado a Pedro Sánchez hace unos minutos advirtiéndoles independentistas de que ese no hay Z es un no al diálogo y también un no a la convivencia hoy Pedro Sánchez viaja a Canarias ayer estuvo en San Sebastián en Pamplona en Logroño

Voz 0414 13:32 el debate ya se oye el debate uno que viaja al centro será el centro de la Tierra porque no para de calar el otro que si supera a los azules y el otro que si sube o baja imagino que del caballo no nosotros tenemos un proyecto político nacional y los otros tienen un proyecto político de supervivencia personal parece que están compitiendo en el programa este de supervivientes Pedro Sánchez haciéndolo metáforas televisivas Pablo Iglesias sobre películas para viene la segunda parte de la película hemos logrado cambiar muchas cosas sin gobernar bueno pues ahora toca cambiar algunas cosas gobernando la metáfora

Voz 11 14:12 Pablo Casado ayer fue futbolística que no queremos pasar de la Champions a la Segunda División no ya tenemos un mal Gobierno a nivel nacional el mejor contrapeso la mejor garantía de que las políticas que ha creado progreso y libertad no se detengan extendiendo ayuntamientos y comunidades autónomas del Partido Popular

Voz 0027 14:29 partido por cierto que ha calculado que el noventa por ciento de los votos que obtuvo Vox en las generales vienen de las filas del propio PP Adrián

Voz 0019 14:36 dado según fuentes populares de los dos millones setecientos mil votos que Vox consiguen las generales dos millones cuatrocientos mil proceden del PP sumando los votantes desencantados con el partido en torno al millón trescientos mil kilos procedentes de la abstención que registró Rajoy un millón cien mil Esto en cuanto a las cifras pero los análisis poselectorales Nos dicen en el entorno de Casado señalan también que la estrategia de campaña fue la acertada pero al mismo tiempo resultó irrelevante es decir hiciera lo que hiciera Casado no iba a conseguir variar el sentido del voto la dirección nacional señala fundamentalmente tres motivos que explican la fuga de votantes la corrupción en la gestión de la crisis política en Cataluña y la subida de impuestos Se vuelve a mirar al pasado para explicar la debacle de las generales aunque al mismo tiempo en el PP aseguran que esto no supone señalar ni Rajoy ni Aznar la responsabilidad es de todos dice fuentes populares

Voz 0027 15:27 cien ciudadanos la noticia de este jueves estuvo miércoles estuvo en el escrache que sufrió Begoña Villacís por parte de un grupo de manifestantes antiresaca Dios también protestaran en la pradera de San Isidro de Madrid contra candidatos de otros partidos pero en su caso la imagen de ese escrache a sólo unos metros de la candidata embarazadísima de Ciudadanos esa imagen es profundamente desagradable Laura Gutiérrez buenos días así ha sonado

Voz 12 15:50 después no me mejor

Voz 5 15:58 es luego hasta sesenta personas de colectivos antidesahucios con carteles contra el PP y Ciudadanos rodeaban en ese momento Begoña Villacís embarazada de nueve

Voz 1275 16:06 es es de hecho mañana abandona la campaña para dar a luz pitidos gritos insultos la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid ha tenido que salir escoltada de la pradera

Voz 13 16:19 a los dos aquí lo doce bien él está en esta ciudad

Voz 1275 16:24 el escrache se repetía un poco más tarde en la caseta del PP a donde había llegado la candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Pablo Casado y Albert Rivera han condenado enérgicamente estos escraches en las redes sociales ambos partidos acusan a Manuela Carmena alcaldesa de Madrid de agitar a estos colectivos

Voz 0027 16:43 y sobre candidatos electorales fuera de España en este caso esta madrugada ha confirmado que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio va a presentar hoy su candidatura para ser el aspirante demócrata a las presidenciales de dos mil veinte y por tanto para enfrentarse a Trump Andrea Villoria buenas ideas

Voz 14 16:56 buenos días De Blasio lo va a hacer oficial esta mañana en un programa de la cadena Ibisevic inmediatamente después empezará una gira para recabar apoyos en las primarias una carrera en la que compite con otros veintidós demócratas como los senadores Bernie Sanders cámara Harris o el ex vicepresidente Joseph Biden gol hubo no

Voz 1275 17:13 es el caso de Blas es el primer

Voz 14 17:16 ser demócrata reelegido como alcalde de Nueva York en tres décadas quiere llevar su lucha contra la desigualdad a nivel nacional dejar fuera Tram con quién esta semana se ha enfrentado por el cambio climático

Voz 15 17:25 Leach seis es Sanz de Blasio montó un mitin en la Torre Trump llamó acosador al presidente amenazó con sanciones si éste no reduce las emisiones en su rascacielos

Voz 2 17:58 el placer de escuchar

Voz 6 17:59 sí

Voz 17 18:02 el sábado por la tarde fue a la pastelería del centro comercial después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargo chocolate el preferidos de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una Rocío de blancas estrellas con un planeta escarcha a dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras

Voz 6 18:32 el planeta

Voz 17 18:35 pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escucho sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pastelero llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones Le pasaban por debajo de los párrafos se cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija las fotografías no la interrumpió acababa de llegar al trabajo iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa

Voz 14 19:17 parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres se ha dicho

Voz 1 19:32 cuente con las

Voz 4 19:36 lo que pase

Voz 2 19:44 en la Cadena Ser

Voz 0027 19:52 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias una macro operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en el sur de España se salda de momento con veinticuatro detenidos han participado unos doscientos agentes en tres provincias andaluzas con entradas simultáneas Elena Carazo buenos días

Voz 3 20:06 buenos días Aimar si los agentes han realizado

Voz 0534 20:08 y cinco registros en viviendas de la provincia de Granada el Campo de Gibraltar Málaga sobre todo en Marbella Estepona y Manilva el líder de la organización se ubicaba precisamente en esta localidad aunque la red operaba desde el Campo de Gibraltar a los veinticuatro detenidos ahora entre los que figura un guardia civil se suman otras treinta y tres detenciones anteriores cuando se inició la operación en agosto del año pasado desde entonces se han incautado varias toneladas de hachís armas de fuego documentación embarcaciones se han recuperado una veintena de vehículos que habían sido previamente sus

Voz 0027 20:38 ha ido gracias Elena y allí precisamente en Andalucía la Guardia Civil está investigando de dónde ha salido el millón de euros en efectivo que han encontrado calculan dentro de una furgoneta una furgoneta que tuvo un accidente en la provincia de Granada quedó al borde del precipicio y cuando los agentes fueron a auxiliar a los ocupantes se encontraron con que transportaban una auténtica fortuna hay daba buenos días

Voz 0137 20:58 buenos días y ellos dicen que el dinero no es suyo sí con los ojos como platos se tuvo que quedar la Guardia Civil cuando después de poner a salvo el vehículo que estaba casi colgando de un puente de la autopista se percataron de los billetes que había esparcidos por la carretera alrededor de la escena después de comprobar que hay dos heridos leves en la furgoneta hay de que se les evacuó al hospital la Benemérita Se encuentra a un tercer ocupante merodeando por la zona muy nervioso el hombre da positivo en alcohol y drogas también se lo lleva la ambulancia es después al registrar el vehículo a fondo cuando empieza a aparecer más y más dinero debajo de los asientos en un maletín algo que ha confirmado la delegada del Gobierno en Granada

Voz 18 21:31 el registro pues se había dinero

Voz 0027 21:33 a todo esto puso a disposición judicial

Voz 0137 21:36 precisamente al ponerse a disposición judicial ha sido cuando se ha decidido que como la cantidad de billetes es tal lo va a tener que contar un responsable de Hacienda con una máquina así que podría ser incluso más de un millón de euros los tres aludidos de origen lituano sino se demuestra que cometieron otro delito se enfrentan únicamente a una multa por transportar más de cien mil euros en efectivo que es el máximo que permite la ley

Voz 0027 21:56 bueno sobre dinero negro hoy les estamos contando leemos en El País que Hacienda niega que haya iniciado una campaña para inspeccionar los sobres con dinero que reciben los novios cuando se casan a efectos fiscales ese dinero es una donación debería declararse lo practican

Voz 0127 22:10 de nadie Button buenos días buenos días nadie lo hace porque suelen ser cantidades pequeñas entre cien y doscientos euros la mayoría por eso la Agencia Tributaria tampoco lo persigue de lo que sí están muy pendientes especialmente en estas fechas que más bodas es de los fraudes que se cometen con proveedores con los que preparan las flores las imitaciones del banquete por ejemplo hay muchos que piden cobrar en negro toda la factura o una parte de ella novios que aceptan por eso lo que hace Hacienda en algunos casos es contactar con la pareja para pedirles los justificantes de los pagos que han hecho por esos servicios

Voz 0027 22:40 grabar a un trabajador para demostrar un delito sin su consentimiento está prohibido prevalece en todo momento el derecho del trabajador a la propia imagen ese es el argumento en el que la Audiencia Provincial de Pontevedra para absolver a una empleada doméstica acusada

Voz 1727 22:56 me robar nueve mil euros de la casa en la que tú

Voz 0027 22:58 la bajaba las imágenes demuestran que ellas robó el dinero pero la absuelven porque para demostrarlo de grabaron sin su permiso Radio Galicia Lara Capello Bos Días

Voz 1271 23:10 buenos días la mujer había sido condenada por sustraer dinero de la vivienda donde trabajaba como cuidadora las imágenes sólo recogían el momento del acceso a un cajón pero el juez la culpo del total del robo al entender que la coincidencia del lugar y el modus operandi era suficiente ella recurrió y ahora la Audiencia ha tumbado la sentencia y esto se debe a que las grabaciones con cámara oculta a los trabajadores no son válidas por la Ley de Protección de Datos sólo se permiten si el empleado ha sido avisado previamente no es el caso así que el tribunal ha anulado la prueba ya no existía otra forma de demostrar el delito la acusada ha sido absuelta

Voz 0027 24:59 seis y veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias tendemos a asumir que todo artista brillante tiene punto provocativo en su obra o en su forma de ser o en lo que no quita para que de vez en cuando nos llevemos pellizcos de decepción cuando alguno de nuestros admirados abre la boca quizá a ustedes les haya pasado eso recientemente con Calamaro con sus declaraciones sobre Vox y quizá les pase más cuando escuchen la que lió anoche Calamaro en Barcelona cargando contra Viggo Mortensen por haber criticado a Vox Pascual Donate buenos días

Voz 1684 25:28 buenos días yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír eso es demasiado fácil para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón ha dicho Calamaro al comprobar que algunos de sus comentarios políticamente incorrecto serán silbado por parte del público en el recuerdo su tuit más polémico en el que escribió que prefería el vértigo de los patriotas reaccionarios que a los cuatro principales partidos y también las críticas del actor Viggo Mortensen Vox por utilizar la imagen de su personaje en el Señor de los Anillos para atacar a feministas gays o medios como La Ser algunos en la platea incómodos con el discurso de Calamaro le pedían que dejara de hablar y que cantara el cantante ha pedido al público que no se tomara a mal sus comentarios porque ni mi madre ha dicho sabe cuando habló en serio o en broma pese a todo el cantante se ha hecho perdonar al final con su música ya ha salido finalmente ovacionado después de un concierto de casi tres horas

Voz 0027 26:22 gracias Pasqual Sampe buenos días buenos días el Atlético pasa página ante la anunciada salida de Griezmann

Voz 1161 26:33 al que pese a que todavía le queda un partido el del próximo sábado ante el Levante ya consideran un ex jugador anoche en el presidente Enrique Cerezo estuvo con Manu Carreño en El Larguero se entero de la salida del delantero volviendo de Méjico y ante eso poco más se puede hacer

Voz 0571 26:44 ha precedido en otra acción en Madrid me da la impresión el tema económico porque no creo que haya muchos clubes que podía correr pero bueno no le puedo decir nada más que eso que tengan mucha suerte tu equipo y Le Pen como hemos estado aquí

Voz 1161 26:56 ahora mirar al futuro y como suele decirse a Rey muerto Rey puesto

Voz 0571 26:59 lo que más me preocupa en este momento es volver a trabajar para contra la agencia afortunadamente ella pues siempre hay jugadores que funcionan bien y que son buenos para los blues y nosotros en uno de sus buscando jugadores ocupado para poder suplir una esencia que un ciencia muy grande y mal he quedamos en lo queremos un acuerdo

Voz 1161 27:16 pero pese a que el presidentes de los que siempre defienden que los jugadores juegan donde quieren no

Voz 1275 27:19 multa que Griezmann leales le ha fallado

Voz 0571 27:22 el esfuerzo por no tener a un jugador yo no magnífica persona es de repente te dice que se marcha puede es un poco señora con entiendes

Voz 1161 27:31 hice rezo finalmente mandaba un mensaje tranquilizador a la afición atlética

Voz 0571 27:34 que estén muy tranquilos esto suele pasar de vez en cuando afortunadamente siempre hemos superado estos temas y lo seguiremos superan vamos a hacer un gran equipo tenemos un magnífico entrenador yo creo que el Atlético de Madrid es el de siempre el de el de triunfos

Voz 1161 27:49 como anunció Carreño las prisas por colgar el vídeo reconociendo que se marchó porque el club se entero de que estaba preparando un vídeo entrevista anunciando su decisión de irse y que cuando entraron decidieron que anunciara ya mismo por los canales oficiales del club con la salida de Griezmann Diego Costa que tenía muchas papeletas para salir en verano ahora se queda como el máximo referente del ataque rojiblanco junto a Morata que sigue cedido por el Chelsea y del entorno exterior un histórico como Paulo Futre también anoche en El Larguero entendía la salida del francés pero no es un drama el drama sería otro

Voz 0571 28:14 si estamos donde estamos yo creo que observa pues sería un día negro usaríamos todos librando de Honduras en el futuro

Voz 1161 28:23 parece que no que lo digan lo tiene en Barcelona pero no lo tiene todo a favor voces autorizadas del barcelonismo no están de acuerdo con su llegada resaca hace un mes en El Larguero

Voz 22 28:30 Chrome gusto todo aquel movimiento

Voz 7 28:33 qué hizo que si veo que sigue Boyle todo esto pero aparte futbolísticamente hablando hace mes y también al ex presidente Laporta

Voz 4 28:40 la cifra que se está barajando yo creo que es exagerada para este jugador después de una negativa cuando tuvo la oportunidad pues oye el tren pasa

Voz 1161 28:49 falta saber ahora cómo reaccionará el aficionado culé del resto en tenis hay que recuperar hoy la jornada del Master mil de Roma aplazado ayer por la lluvia se espera el debut de Rafa Nadal ante el francés Jeremy Chardy en el cuadro masculino además Fernando Verdasco se enfrentará al australiano Dominic Thiem Albert Ramos al argentino Diego Schwank Man en el femenino Carla Suárez ante la francesa Alice Cornet Garbiñe Muguruza con Ashton estadounidense Daniel Collins en el Giro de Italia hoy tenemos la sexta etapa doscientos treinta y ocho kilómetros con final en San Giovanni rotundo en la NBA Milwaukee golpea primero en la final del Este victoria sobre Toronto en el primer partido ciento ocho

Voz 1621 29:20 cien con trece puntos de Nikola Mirotic

Voz 1161 29:23 por los seis de Marc Gasol y los cuatro de Ibaka en los Raptors no han jugado Pau Gasol que sigue lesionado

Voz 0414 29:27 todo

Voz 7 29:36 desde la ventana todo se oye que yo me pinten

Voz 1727 29:39 mal como alguien tan peculiar cuando era niño

Voz 7 29:42 ya un poco a poco neurótica muy cariñosa otra forma de mirar y contarlo yo era sí sufrí siendo así el Giraldillo todos los jueves

Voz 2 30:02 son las seis

Voz 1727 30:03 media a las cinco y media en Canarias la Guardia Civil ha conseguido detener al hombre que huyó después de apuñalar gravemente a su expareja en el cuello cuando ella la mujer entraba a trabajar en unas oficinas de Via manso en A Coruña

Voz 2 30:24 machismo

Voz 1727 30:30 este sonido este aplauso corresponde a la concentración de sus vecinos en repulsa por la agresión ella permanece ingresada muy grave en la UCI del Hospital Clínico de Santiago

Voz 0027 30:44 en Cataluña sólo unas horas de que los independentistas bloqueen esta mañana a la candidatura de Miquel Iceta para convertirse en

Voz 23 30:50 senador quinto Race jactaba anoche de haber acabado con Iceta hacker daban cortas y a parlamentaria y después hay quiénes nos piden cortesía parlamentaria e fantástico cortesía parlamentaria pero como querían que votasen al señor Iceta pero como alias el había ocurrido pensar que íbamos a votar al señorío ETA es que ahora el Parlament de Catalunya tiene que permitir que el presidente del Gobierno español le diga a quién tiene que ser el presidente del Senado de ninguna manera de ninguna manera y por tanto hemos acabado con el señor Iceta efectivamente facción estuvo anoche en Hora Veinticinco con Angels

Voz 1889 31:25 sensación de que porque están mirando de reojo a somos competidores dentro del independentismo o porque tienen miedo de ser tachados de traidores oportuno o las razones que la verdad siempre caen del otro lado

Voz 0027 31:41 en Ciudad de México la contaminación va a obligar hoy a un millón y medio de niños a quedarse en casa ni los colegios de Primaria de la capital ni la propia universidad la principal universidad del país van a abrir sus puertas por la altísima contaminación el Ministerio de Salud explica que las partículas en el aire sepulto tan pequeñas partículas tóxicas pueden ser muy perjudiciales para quienes las respiren

Voz 24 32:01 son partículas muy finas cuya propiedad física es que pueden penetrar por vía respiratoria alta hasta el último resquicio de los pulmones

Voz 0027 32:09 cómo está el tráfico ahora mismo en España Teresa Serrano buenas ideas

Voz 2 33:58 en Hoy por hoy ese de España son las seis y treinta y cuatro

Voz 1727 34:16 cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en Baleares la policía busca a un chico de dieciséis años hijo de una mujer encontrada muerta con signos de violencia en su casa de Palma El chaval dieciséis años lleva tres días en paradero desconocido Juan Antonio Bauzá

Voz 0137 34:33 bon día queda hundido la madrugada ayer fue localizado el cuerpo sin vida de la mujer en una cochera topado con bolsas y con signos evidentes de violencia y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación está logrando varios vecinos y personas del entorno también se intenta localizar como decías al hijo de la fallecida que ahora mismo está en paradero desconocido tienen interrogarle para saber si no algún tipo de vinculación con el caso la mujer de cincuenta y tres años estaba desaparecida desde

Voz 1727 35:00 no me el Papa Francisco expulsa un cura acusado de abusar de varios menores en el seminario de Ciudad Real por negarse a cumplir una pena canónica que le obliga a estar recluido en un monasterio Castilla-La Mancha Aldo Gómez buenos días

Voz 1161 35:14 hola buenos días el sacerdote que se sentará en el banquillo a finales de septiembre está acusado de abusar sexualmente hasta en veinte ocasiones de nueve menores en el Seminario

Voz 1275 35:21 Diocesano de la capital manchega donde impartía clases

Voz 1161 35:24 los hechos que se remontan a los cursos dos mil trece dos mil catorce y dos mil catorce dos mil quince cuando el sacerdote era formador de la ESO y ecónomo en este seminario recuerdan desde el Obispado que cuando ocurren estas situaciones abren dos vías por un lado la judicial y por otro la eclesiástica en la que a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Voz 1727 35:40 se hicieron las pertinentes investigaciones y pesquisas

Voz 1161 35:43 las sextas el impuso al sacerdote la pena de REC

Voz 1727 35:46 Luis en un monasterio durante cinco años el acusado se negó a Ibai que clase la parte ya muerto de un infarto a los sesenta y dos años el presidente de la Comisión anti pederastia de la Iglesia el obispo de Astorga Juan Antonio Menéndez Eva Marín Castilla y León buenos días buenos días un infarto que les sobrevino en una calle próxima al Arzobispado hasta donde se trasladó un equipo médico que trató de reanimar al prelado durante varios minutos sin conseguirlo hasta que finalmente falleció sobre las cinco de la tarde en octubre del año pasado Juan Antonio Menéndez fue designado presidente de la comisión encargada de elaborar una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia designación que levantó algunas críticas por su actuación ante las denuncias presentadas por víctimas de abusos en el seminario de La Bañeza al considerar que tomo una decisión insuficiente contra el acusado de estos hechos a quién se apartó del sacerdocio durante diez años y obligó a residir fuera de la Diócesis de Astorga el funeral tendrá lugar mañana en la catedral de la diócesis y la capilla ardiente quedará instalada esta tarde en la capilla mayor el seminario de Astorga

Voz 7 36:52 juzgado de Navarra condenado

Voz 1727 36:54 más de dos años de cárcel a dos presidentes de coto de caza hayan guardia forestal por envenenar a un centenar de aves rapaces en peligro de extinción es la mayor condena hasta la fecha por un delito de este tipo Mamen García buenos días

Voz 1432 37:07 buenos días dos años y ocho meses de prisión más cinco años y cuatro meses de inhabilitación son las condenas que han recaído en tres personas como autores del delito relativo a la protección de la fauna amenazada en concreto se mencionaron ciento XXXVIII aves rapaces de especies catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción en los cotos de Tudela Cintruénigo será la circunstancia de que los tres hombres tenían cargos de responsabilidad en las sociedades de cazadores de los cotos donde sucedieron los hechos deberán además indemnizar de forma conjunta a la Comunidad Foral de Navarra la cantidad de más de sesenta y siete mil euros y volvemos a Baleares

Voz 1727 37:40 por qué Mallorca un aspirante a bombero acaba de confesar ante el tribunal que lo juzga que robó el examen de las oposiciones Bauzá lo pillaron porque acertó todas las preguntas todas todas incluso las cuatro que luego tuvieron que retirar porque estaban mal formulada

Voz 0137 37:56 efectivamente y eso fue lo que levantó sospechas en el tribunal que abrió una investigación que ha terminado en el juicio esta semana con su madre también acusada ya funcionarios sospechaba que le pasó la prueba aunque lo niega ella y también el que ha dicho que lo que ocurrió fue que se coló en su despacho sin que nadie lo viera fotografió el examen la Fiscalía ha retirado la acusación sobre la madre para él pide un año de prisión

Voz 1727 38:17 qué se hace fuéramos lo que se hace por los hijos falsos un abrazo luego adiós

Voz 4 38:49 un mes después del incendio de Notre da todavía no han llegado

Voz 1727 38:54 los donativos prometidos para su reconstrucción unos ochocientos cincuenta millones de euros el ministro de Cultura francés reconoce que puede que al final haya diferencias sustanciales entre lo que los donantes prometieron lo que finalmente Javier Alonso van a dar

Voz 1684 39:10 sí lo hizo durante una visita al monumento oro parcialmente destruido yo es que uno de las fundaciones que se encarga de recaudar esas aportaciones hacer otro recolectar doscientos

Voz 6 39:20 dieciocho millones de euros una decisión que el ministro Frank Riester considera prematura

Voz 1621 39:29 después puede haber visto diferencia

Voz 1684 39:30 las sustanciales entre lo prometido y las donaciones reales el Arzobispado por su parte ha dicho en un comunicado que no duda de los mecenas más generosos pero que aún no han concretado sus aportaciones entre los que más dinero han comprometido están dos de las familias más ricas de Francia los Pinault hilos a Arnau que controla marcas como Saint Laurent la FNAC o Louis Vuitton han prometido trescientos millones entre ambas pero la última promesa ha llenado de mucho más lejos de Canadá su primer ministro ya este introdujo al que escuchábamos ha ofrecido el azerí la madera que haga falta durante una visita ayer a Notre Dame

Voz 7 40:08 eh

Voz 1727 40:14 Turquía que es la mayor cárcel de periodistas del mundo pasan también cosas como estas Turquía ha prohibido en televisión los partidos de los Blazers de la NBA porque en el equipo juega un pívot que es un declarado enemigo del presidente

Voz 32 44:20 como Cataluña

Voz 1727 44:22 el verdadero problema dice esta mañana José

Voz 32 44:25 buenos días

Voz 1621 44:26 exprés por la actualidad política de acontecimientos con una selección descanso

Voz 1100 44:31 acudido el mapa del poder y a punto de ir a las urnas para unas nuevas elecciones tan importantes como las anteriores por eso los políticos tienen que hacer mítines y los periodistas Hipólito los pergeñar artículos en la velocidad de la luz pero por debajo de ese frenesí hay un mundo paralelo pidió a su propia dinámica tiene que cualquier movimiento en su seno hace peligrar la estabilidad de todo el edificio Cataluña nos olvidamos del conflicto apenas un cuarto de hora pero pronto nos hace temblar la virulencia del enfrentamiento imposible olvidarlo ilusorio intentar pasar página como si la batalla no existiera veremos cómo acaba pero él vetar socialista Iceta es terrible primero por lo que significa de empecinamiento en el desprecio del diálogo por parte de Esquerra Republicana al parecer todavía empeñada la fantasmagórica vía unilateral y segundo por la iniquidad de la derecha que ya había insultado groseramente a los socialistas por vender España los secesionistas al tiempo la Fiscalía habla de organización criminal en radicalismo se hace con la Cámara de Comercio Pierre juicio en el Supremo se convierte en un circo de acusaciones de grueso calibre no nada sano y docente podrá prosperar en este país mientras Cataluña siga siendo el problema el ojo izquierdo

Voz 4 46:13 lo venimos contando esta mañana Hacienda niega que haya iniciado una campaña para inspeccionar

Voz 1727 46:19 los sobres con dinero que reciben los novios cuando se casan en los banquetes

Voz 4 46:22 es dinero que debería declararse por ser una donación así que Bodas dinero esta mañana

Voz 1621 46:30 las preguntas a los oyentes sin cuántas buenas tienen este año por ejemplo clara Palencia

Voz 33 46:35 este año no tiene ninguna factura el récord en el año dos mil uno no he que tuve siete Yelmo empezamos con las bodas el siete de julio ya acabamos el catorce de noviembre fue eh horror no es más que la cartera lo sucio mi madre que casi todos eran sobrinos

Voz 1275 46:57 el abrazo aclara pobre mamá la cartera de Alves

Voz 1621 47:00 de Valencia dice que también sufrió

Voz 0414 47:02 creíamos que vamos a hacer

Voz 1 47:04 pero la verdad es que hicimos no acabamos en números rojos pero éste tampoco amasada una fortuna

Voz 34 47:13 tras la voz y en cuanto a

Voz 1 47:16 lo que solemos dar como regalo los amigos nosotros no tenemos boda somos bastante generosos según el día el grado de amistad solemos dar más o menos pero mínimo de ciento veinte por persona seguro

Voz 6 47:31 pues más o menos lo que da Rosa de Madrid

Voz 35 47:35 la boda de mi hija y claro I'm de tocar más rascando el bolsillo que cuando no es un familiar tan directo hace un par de años tuve dos boda arde y Jorge amigos ir perdimos pues traer cientos euros la pareja

Voz 0027 47:54 así que debemos a Rosa preparando la boda es hija muchas felicidades descontarán enhorabuena dejamos las bodas vamos con los divorcios lo que más se triunfado

Voz 1621 48:03 entre los oyentes es ese veto a Iceta para presidir el Senado hay oyentes como Jaime que lo entienden porque dice Bienvenido Hola buenos días

Voz 1727 48:10 la Junta Electoral lo es el poder judicial o sea que la separación de poderes aquí no tiene nada que ver teniendo en cuenta que la de poderes en España es tampoco en entredicho

Voz 1621 48:19 y terminamos con dos catalanes con esta comparación que hacen Marga de Barcelona

Voz 4 48:24 deja claro es brillante Román una persona que inspire con alusiones porque la meta no por favor la Comunidad es una burrada eh que sea dentro de mil años eh pero claro lo enteraremos con un honores de Estado bestiales pero presidente del Senado ahora que ya aquí en Cataluña lo que tenemos desde el dio pueden vivir aquí Junts per lo que sea y Esquerra

Voz 37 48:47 explica Cana van como Thelma y Louise al final de la película sólo que en el maletero de Arkote vamos todos los catalanes por el barranco gráfica El gráfica amarga esta mañana entre y terminamos con Manel de Sabadell

Voz 38 49:00 bueno yo soy catalán padres catalanes todas mis raíces son de de Jaén digamos López bueno no no acabo de entender muy bien todo este conflicto que por lo que parece hay gente que quiere unificar yo creo que lo que parece es que mientras nos tienen entretenidos con el tema da independencia que no hablamos de lo que realmente importa sanidad cultura educación aunque sigo creyendo en el poder de las personas y la la luz que alguien encienda y podamos ver un camino que me debe

Voz 4 49:32 a la concordia y la convivencia

Voz 0414 49:37 Díaz y buenos días

Voz 1621 49:39 terminamos fuera de Cataluña Rafael Martín daga de Alcalá de Guadaira Miquel Iceta Éste es el precio que tienes que pagar por la mitad señores casado y Rivera una vez más a unir vuestras estrategias a la te lo independentistas como hiciste con lo presupuesto de Pedro Sánchez por fin cayó la carita

Voz 1727 50:00 a las siete menos diez las seis menos diez en Canarias Laura Gutiérrez qué tal buenos días seguimos

Voz 1275 50:14 mucho calor en Madrid este jueves los termómetros van a superar de nuevo los treinta grados mañana llenas espera un bajón importante de las temperaturas la campaña electoral entra en su séptimo día tras el paseíllo político por la pradera de San Isidro los dos candidatos tanto la derecha como la izquierda madrileña han aprovechado el día del patrón de la capital para llamar a la movilización a los suyos con unas encuestas muy ajustadas casi en el ecuador de esta campaña

Voz 40 50:44 yo soy un candidato el candidato pues siempre aspira a ser un posible todos nosotros somos muy cautelosos muy cautelosos

Voz 11 50:53 yo lo que espero sobre

Voz 1275 50:54 todo es que nadie se quede en casa Nos jugamos dos modelos uno el de la libertad y el de la izquierda

Voz 11 51:01 bueno puede gobernarse no salimos a votar sino a que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid alegría porque estamos rozando una posibilidad histórica de gobierno progresista justo decente

Voz 41 51:13 estoy esperanzada con el hecho de que podamos echar al PAR

Voz 11 51:16 mira popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 41 51:18 después de veinticuatro años Carmena recibida

Voz 1275 51:21 la alcaldesa los candidatos de Vox fueron los que entonaron el chotis que solía cantar Esperanza Aguirre la imagen más polémica el escrache a Begoña Villacís candidata de Ciudadanos embarazada de nueve meses que mañana dejará campaña para dar a luz

Voz 5 51:34 es lo que está

Voz 1275 51:42 logré a dar unas sesenta personas de colectivos antidesahucios Villacís tuvo que abandonar escoltada la pradera el escrache también se repitió contra los candidatos del PP en San Fernando de Henares PSOE y Azúa denuncian el ataque que están sufriendo la publicidad electoral de las formaciones de izquierda en este municipio banderolas hechas jirones

Voz 3 52:04 heces en la fachada de formación

Voz 1275 52:06 ambos partidos lo han puesto en conocimiento de la policía y hoy lo van a llevar ante la Junta Electoral SER Henares Javier Galicia