Hoy por Hoy (16/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:22 bueno muy buenos días Donald Trump no defrauda esta noche ha materializado todos los anuncios de agitación de avispero que venía anticipando empezando por Oriente Medio en EEUU ha ordenado evacuar a todo su personal diplomático no esencial de Irak en plena escalada de tensión con el vecino Irán Alemania y Holanda se han suspendido también sus misiones militares en Irak pero nadie aclara exactamente cuál es la nueva amenaza a la que se refieren más allá de la amenaza que representa la política exterior de Donald Trump esto en el Golfo Pérsico también esta noche ha suspendido todos los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela ya tiene respuesta de Maduro

Voz 5 01:05 el señor don al trono es un atacante de la libertad de circulación de los ciudadanos venezolano de los ciudadanos del mundo a través de los vuelos comerciales dónde está la libertad Donald Trump

Javi los dedos o a Power Chan a esa pequeña disputa con China según entran de pequeña tiene poco

Voz 1727 01:29 acaba de recrudecerse el presidente ha declarado una emergencia nacional para prohibir a las empresas que contraten a proveedores extranjeros no la cita pero la medida ataca directamente al gigante de chino Huawei que es puntero en la instalación del cinco gente la tecla que de momento parece no querer tocar directamente al menos Donald Trump es la europea según la cadena CNBC el presidente retrasa seis meses su decisión sobre si aumenta los aranceles a los coches a los vehículos europeos y japoneses es jueves es dieciséis de mayo y aquí en España el independentismo catalán va a tumbar hoy salvo sorpresa la designación de Miquel Iceta como senador autonómico el pleno del Parlament empieza a las nueve y cuarto Il la CUP como Junts per Catalunya y Esquerra votarán en contra de Iceta que ha estado esta noche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0027 02:25 nueve a sanción de que por qué es tan

Voz 7 02:27 Irán TVR ojo a sus competidores dentro del independentismo o porque tienen miedo de ser tachados de traidores o las razones que sean pero en la verdad siempre decir caen del otro

Voz 8 02:39 la escuchen cómo se jacta el precio

Voz 1727 02:42 den Quim Torra de haber acabado dice con Iceta

Voz 9 02:45 que ocurra Guti debutaría señaló Iceta pero cómo a alguien se le había ocurrido pensar que íbamos a votar al señor Iceta es que ahora el Parlament de Cataluña tiene que permitir que el presidente del Gobierno español le diga a quién tiene que ser el presidente del Senado de ninguna manera por tanto hemos acabado con el señor Iceta efectivamente

Voz 8 03:05 la facción él sólo tiene garantizados Iceta los

Voz 1727 03:08 votos de socialistas y comunes porque Ciudadanos y el PP ese van tener en Andalucía una macro operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico se salda de momento con veinticuatro detenidos y han participado unos doscientos agentes en Málaga Cádiz Granada y todavía en Granada atención a esta historia la Guardia Civil se ha encontrado un millón de euros dentro de una furgoneta que acababa de tener un accidente

Voz 10 03:34 el accidente Françoise fuera borda incidía atenderlo alguien salió se fue no dice había testigo que decía que había tenido con dinero no total que cuando ella se hizo registro pues se había dinero todo se puso a disposición

Voz 1727 03:49 judiciales la subdelegada del Gobierno en la provincia ninguno de los que viajaban en la furgoneta heridos en el accidente reconocen ese dinero como suyo porque es ilegal llevar tanto efectivo encima y ahora a los agentes investigan de donde ha salido y sobre todo adónde iba aunque para misterio el de Mick Jagger sin la han visto busquen al vídeo al cantante de los Rolling lo operaron hace un mes de corazón pero acaba de subir este vídeo a las redes sociales vídeo en el que lo da todo bailando saltando delante de un espejo en dos meses cumple setenta y seis años el vídeo no tienen en cadenaser punto sí es impresionante medir esa que he visto hoy

Voz 8 04:35 me quedé alucinado el varias veces no me lo creía otra vez lo de verdad ahí está un mago

Voz 1275 04:41 bueno hablamos del deporte no sé si la lluvia lo permite hoy veremos a ras

Voz 1727 04:44 a Nadal en el torneo de Roma recobrando la jornada

Voz 0861 04:47 la de ayer que tuvo que ser aplazada Rafa Nadal se estrenará en este Master mil de Roma ante el francés Jeremy Chardy en el cuadro masculino además Fernando Verdasco se enfrentará al austríaco Dominic Thiem y Albert Ramos al argentino Diego Arman también debutarán otros favoritos como Roger Federer el japonés Nishikori el argentino Del Potro o el número uno del mundo Novak Djokovic reciente ganador del Masters mil de Madrid también en el femenino Carla Suárez ante la francesa Alice Cornet Garbiñe Muguruza con la estadounidense Daniel Collins

Voz 0978 05:12 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días por cierto en Roma nos espera que llueva hoy sí que va a ser mucho sol aquí ven cambios cambios se que se notarán en las temperaturas aunque de momento en todo el centro peninsular si bien serán más bajas que las de ayer recortamos en muchos puntos de Madrid XXXV de máxima seguir haciendo calor con máximas de más de treinta los cambios en lo que respecta la temperatura se notarán sobre todo a partir de mañana y otros cambios empieza a llover en Galicia en la Rías Altas a lo largo de la mañana seguirá extendida a toda la comunidad durante la tarde en toda la mitad norte de la península y hasta la próxima noche chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento

Voz 1727 05:51 en el centro y sur de la península también los archipiélagos de momento quedarán al margen de este cambio son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 11 06:01 hola Javier

Voz 1275 06:45 acá de nada

Voz 15 06:47 me gusta eh

Voz 1275 06:50 me gusta informarte iraquí

Voz 16 06:53 también acompañar tú me pides algo al momento te lo doy escucha hoy por hoy

Voz 1275 07:00 la reaviva no es bueno

Voz 1727 07:12 anoche los seis candidatos a presidir la Comisión Europea después de las elecciones debatieron en el Europarlamento habló mucho de cambio climático corresponsal en Bruselas Griselda Pastor buenos días muy buenos días y el candidato socialista Griselda llegó a proponer una gran alianza que vaya desde el griego Chipre al francés macro exactamente el clima como como argumento clave para un

Voz 0419 07:35 gran pacto progresista Ésta es la novedad de un debate que transcurría por su cauce normal escuchamos a Manfred

Voz 1727 07:41 el pescado y fija

Voz 0419 07:44 a ver defendiendo que hay que cambiar el sistema de voto para pasar a mayoría lo que hoy si aprueba por unanimidad un tema clave dijo jo para que Europa pueda recuperar su papel en Política Exterior y con Venezuela como ejemplo eso antes de que el socialista lo dejara directamente fuera de un pacto de progreso escuchamos a France Zimmerman a los ocho cerrajeros juntos los próximos cinco años y estaremos seguros que la Comisión pondrá el cambio climático en el centro de su agenda estoy seguro que podemos convencer a mucha gente en la familia liberal europea y crear una ley danza desde Chipre más a Macron esta es pues la oferta que quiera sobre esta misa tras un debate oferta para un gran pacto el gran pacto que había pronunciado Timerman ya en la Cadena SER ahora confirmado después de este debate entre los seis candidatos proeuropeos porque como sabéis las normas dejan fuera a los grupos de euroescépticos porque entre ellos no tienen candidato a la presidencia

Voz 1727 08:42 vale la Comisión gracias Griselda y aquí en España hoy se constituye en las Cortes valencianas las que salieron de las elecciones autonómicas del veintiocho de abril ya habrá salvo sorpresa también presidente de izquierdas en esa Cámara Radio valenciana Talens bon día bon día será entre

Voz 0141 08:58 Moreda de Compromís la vicepresidenta primera Se

Voz 1727 09:00 la socialista María José Salvador que deja una vaca

Voz 0141 09:03 en el Gobierno valenciano el resto de puestos lo ocupan PP Ciudadanos y Podemos queda fuera de la mesa Vox que por primera vez entra en Les Corts Valencianes hay seis grupos parlamentarios la mayoría de los grupos del Botánico socialistas Compromís y Podemos es muy ajustada cincuenta y cuatro escaños frente a los cuarenta y siete de PP Ciudadanos

Voz 1727 09:19 la semana que viene se constituyen las Cortes españolas sobre Miquel Iceta sobre quiénes pierden con el veto al líder del PSC la mirada de Xavier Vidal Folch los

Voz 1985 09:34 nacionalistas in the press se niegan a validar la elección de Miquel Iceta como senador autonómico

Voz 8 09:39 pierde más con esto de decisión pierdes

Voz 1985 09:42 dado que no podrá contar con un tipo de talento Areces polémico pierde el Parlament de Cataluña que difícilmente encontrará otro candidato de perfil más acusado pierde el diálogo territorial una asignatura en él una asignatura en la que el primer secretario del PSC está muy bregado

Voz 0027 10:00 pero quienes más pierden son los propios

Voz 1985 10:02 de peso porque para armar ruido escogido el peor camino la validación de los candidatos autonómicos al senador venía siendo realizada siempre mediante la simple aprobación de los propuestos por cada partido era una norma universal también catalana no una norma escrita como una ley sino fraguada por consenso a lo largo de los años ocurre que la tradición el hábito la costumbre consolidada es también fuente de derecho al romperla rompen su propia norma himnos resultan fiables ante sus electores ni previsibles si además no son aritméticamente necesarios para una mayoría de investidura afianzar la idea de que lo mejor es no contar con ellos de ahí que castigan a sus electores con el peligro muy cierto la irrelevancia el primer escalón de la inutilidad de su voto

Voz 1727 11:01 las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 1727 12:29 en Canarias ir a la universidad sigue dependiendo otra vez depende mucho de la capacidad económica y del nivel de estudios de los padres lo dice un estudio de la red vives de universidades que concluye que ocho de cada diez alumnos vienen de familias con estudios medios superiores Isabel Villar sí

Voz 1922 12:47 los estudiantes compadres con bajos estudios representan sólo el veintidós por ciento de los alumnos si la universidad fuera equitativa deberían ser el doble porque según el INE la gente con bajo nivel formativo representa el cuarenta por ciento de la población en la universidad no se cumple esta proporción según este estudio en el que han participado cuarenta mil alumnos de centros catalanes valencianos y baleares los autores aseguran que esta falta de equidad se explica sobre todo por la desaparición de las carreras más cortas la subida de tasas y también por la falta de una política de becas eficaz

Voz 1727 13:15 en reformar el sistema de becas es una de las reclamaciones clásicas de los rectores españoles rectores que eligen hoy a su nuevo presidente y nos esperan muchas sorpresas Adela Molina porque sólo hay un aspirante

Voz 0011 13:28 José Carlos Gómez Villa mandos rector de la Universidad de Córdoba presenta la única candidatura para suceder a Roberto Fernández rector de la Universidad de Lleida que deja el cargo después de año y medio al frente de la Conferencia de Rectores la candidatura de Villa mandos incorpora como novedad una delegada en temas de igualdad para las universidades un cargo que va a ocupar la rectora de la Universidad Jaime I Castellón Eva Alcón entre los asuntos pendientes que deberá afrontar el nuevo presidente de la CRUE está el desarrollo del reglamento para que todos los estudiantes que hagan prácticas coticen a la Seguridad Social y que sea visto aparcado por la convocatoria de las elecciones generales en principio este reglamento debe estar listo para el curso que viene también la reforma del sistema de becas en la que el Ejecutivo empezó a trabajar en la pasada legislatura y que los rectores vienen reclamando desde hace

Voz 1727 14:13 años Valencia Tarragona Chiclana de la Frontera en Cádiz Ávila y así hasta quinientos diez ayuntamientos españoles que van a tener wifi gratis en los espacios públicos gracias a ayudas de la Comisión Europea Ana corbata

Voz 0127 14:26 cada uno de ellos recibirá quince mil euros para que la conexión a Internet gratuita llegue a plazas parques museos bibliotecas y centros de salud las ayudas han concedido por orden de inscripción y las instituciones comunitarias han dicho que el noventa y ocho por ciento de las solicitudes se registraron en el primer minuto que se abrió la convocatoria

Voz 4 16:08 en la Cadena Ser

Voz 1727 16:16 una cadena de televisión británica ha tenido que suspender su programa estrella porque se ha suicidado uno de los concursantes es un reality el hombre fue allí a someterse al polígrafo para intentar demostrar a su pareja que no le había sido infiel bueno pues la máquina el polígrafo dijo que mentía hay daba buenos días buenos días Pepa y a partir de ese momento fue sometido a todo tipo de humillaciones

Voz 0127 16:39 ha ocurrido en el show de Jeremy Kyle un programa que ha estado tensando la cuerda durante catorce años en la cadena británica ITV

Voz 6 16:46 no

Voz 22 16:48 que he conocido

Voz 0127 16:50 Leo como el porno de la pobreza reunía a personas al borde de la exclusión social y los enfrentaba entre sí utilizando sus historias personales Diamond de sesenta y tres años abandonó el plató llorando el dos de mayo y se quitó la vida poco después además de cancelar la emisión la cadena ha borrado todos los episodios episodios de este programa que batía récords de audiencia en Reino Unido

Voz 0136 17:09 bien si buscas hipoteca con mucha atención en lo que tiene

Voz 26 18:37 es el último día para solicitar el voto por correo damos la bienvenida a Sandra

Voz 27 18:40 saludos desde Bruselas es que vivimos fuera el voto de nuevo con incertidumbre no sé qué va a pasar para es anterior esos llegará en los papeles de estás ni rastro así que nada a cruzar los dedos saludo

Voz 1727 18:54 Nos dijo ayer gracias un saludo Sandra nos dijo ayer el responsable operativo de correos que paciencia que llegará menos desespere nadie ojalá sea así ya nos contaras cuando te llegan si llega

Voz 1275 19:07 Enrique de Madrid lo ha solicitado esta semana y menos mal que se me ocurrió ir a media mañana porque la funcionaria me dijo que las siete y media hora la que abrieron la oficina había más de hora y media de cola porque todo el mundo había querido ir a hacer la rellenar los papeles antes de ir a trabajar me libre de una buena sobre el veto a Miquel Iceta para precio

Voz 11 19:25 en el Senado hola buenos días soy Manolo de Ceuta lo que de veo últimamente es la política española que no ideología

Voz 28 19:32 qué es lo que hay son intereses puros y duros buen día buenos días Antonin con una personas les queda por los ciudadanos en una selección se dediquen al no porque no ya al chantaje es una definición de politica y Narcís a Huelva

Voz 29 19:48 desde entonces esperando un incendio si impresos a la calle de ser el único dilema India lo que los independentistas reconoce ingresó para nada es nuevo así que no sé de qué se sorprenden Sanchis etcétera

Voz 1727 20:03 gracias a todo siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 Madrid Laura Gutiérrez ETA algo los días a partir de mañana cambia el tiempo pero hoy todavía vamos a tener mucho calor en toda la Comunidad las temperaturas volverán a superar los treinta grados a mediodía enseguida vamos con lo último de la campaña electoral antes noticia que esta mañana les cuenta la Cadena Ser en Madrid el candidato del Partido Popular en Cobeña actual alcalde de esta localidad Jorge a Matos ha recibido todo tipo de de once así de quejas por presuntas irregularidades durante su gestión en este Ayuntamiento de quitar multas de tráfico a contratar

Voz 0027 20:44 a un concejal de su partido del PP

Voz 1275 20:46 el acusado incluso de comprar equipos informáticos a la empresa de su hermano Javier Bañuelos

Voz 0861 20:52 sí se gastaron más de siete mil euros en ordenadores

Voz 1275 20:54 es todos comprados en la empresa donde trabajaba su hermano el alcalde Jorge Matos lo reconoce pero defiende que no es ilegal

Voz 30 21:02 es igual que si yo mañana lo ha cocaína bicicleta para el concurso de los chavales trabaja vamos a mi hermana a Schubert

Voz 0861 21:09 mañana el Ayuntamiento de Cobeña también le ha adjudicado durante varios años la barra del bar en las fiestas en dos mil dieciséis incluso el alcalde su hermano formó parte del tribunal de contratación

Voz 30 21:20 es una subasta es al que más da diez a sobre cerrado imposible de manipular y posibles dos mil seis Mi hermana es la que más dinero da

Voz 0861 21:27 al alcalde de Cobeña Jorge Matos también le han denunciado por quitar multas de tráfico al menos dos y las dos al mismo conductor por aparcar en doble fila en la acera el agente fotografió incluso los coches pero los policías no se ratificaron en su denuncia

Voz 30 21:43 pueden ser muchísimas las causas por las que un policía ratificarse yo no entro a debatir la la la la gestión y la un policía

Voz 0861 21:51 el Ayuntamiento de Cobeña con el Partido Popular también se ha gastado casi cincuenta mil euros en contratar como DJ al concejal de Festejos de Ajalvir también del PP contratado para fiestas ibicencas barbacoas partido

Voz 1275 22:05 Jorge GEA Mato se presenta a la reelección en Cobeña es de veintiséis de mayo estamos ya en el séptimo día de Cannes

Voz 1727 22:10 España

Voz 8 22:20 la alcaldesa recibimiento a Manuela Carmena en la pradera

Voz 1275 22:23 San Isidro muy distinto al que él esperaba su rival en las urnas la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís

Voz 1490 22:28 es lo de menos

Voz 32 22:31 es lo primero que ves

Voz 1275 22:36 se presenta a personas de colectivos antidesahucios rodearon a Villacís

Voz 8 22:40 embarazadísima de hecho Mallén abandona la campaña para dar

Voz 1275 22:42 después la protesta se reprodujo en la caseta del Partido Popular contra Díaz Ayuso y Martínez Almeida PP y Ciudadanos acusan a Manuela Carmena de agitar a estos colectivos la alcaldesa lanzaba ayer esta petición al santo

Voz 1537 22:55 yo al Santo luego ya pedir es que sea para Madrid todo lo mejor eso no lo voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que el santo me va a decir Manuela quédate tú estar muy bien sabes yo creo que el Santos me va a decir eso pero dio el salto lo que voy a pedir es que Madrid cada vez vaya Major y luego ya te digo estoy casi segura que me dices son santo que continúe

Voz 1275 23:15 veremos qué dice el Santo quién da baranda de color este San Isidro han sido los candidatos de Vox

Voz 33 23:22 más de ahí Carmela que provocó te que aquí nada de Madrid Madrid limpiar las hace allá por aquí abriremos

Voz 6 23:36 los Celta almendra que que te Villalbí

Voz 1275 23:42 esta tarde en La Ventana de Madrid edición especial campaña desde el hotel Hyatt de Gran Vía entrevistamos al candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado en Hoy por Hoy Madrid a partir de las doce y veinte hablamos de las diferencias entre los distritos del sur de la capital el lunes veinte debate definitivo de los candidatos a la Comunidad organizado por la Cadena Ser en Madrid y el País Vasco

Voz 22 24:02 el Madrid Destino está la derecha destino está a la izquierda

Voz 4 24:08 este lunes veinte el debate definitivo Isabel Díaz Ayuso al que el Gabilondo Ignacio Aguado a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser Ia el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en radio abrir en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 1275 24:34 más noticias de este jueves dieciséis de mayo en titulares con Virginia Sarmiento Angel Gabilondo ha presentado el programa electoral del PSOE en la Comunidad con seiscientas cincuenta medidas en materia educativa propone combatir la segregación aumentar las becas recuperar la filosofía en Bachillerato en sanidad garantizar la muerte digna o abrir hospitales de medias bastante es hoy actúa llevan hoy a la Junta Electoral los ataques que están sufriendo las formaciones de izquierdas en San Fernando de Henares banderolas hechas jirones o heces en la fachada de algunos partidos condenado el alcalde de Arroyomolinos Andrés Martínez de Ciudadanos por ocultar información una concejal del PSOE llevaba meses pidiendo documentación sobre la empresa municipal de gestión

Voz 1727 25:07 sospechar de irregularidades los deportes Henri

Voz 1275 25:10 qué Cerezo presidente del Atlético de Madrid estuvo anoche en La Ser en El Larguero con Manu Carreño asegura que superará en la salida de Griezmann manteniendo a Simeone cuya marcha sí dice de preocuparía siete veinticinco como despierta hoy el tráfico en la capital pantallas son alcanzar buenos días

Voz 1322 25:31 buenos días Laura qué tal con un vehículo averiado además en un punto muy complicado para la hora punta vaya entre el Nudo Norte y el de Manoteras a la altura del kilómetro treinta y uno novecientos está ocupando el carril derecho sentido A dos el trafico ya se retiene la zona pero ya hablamos de Hora punta en otro tramo en el que recorre en Méndez Álvaro Avenida de América sentido norte por toda la ribera del Manzanares tres

Voz 22 25:53 esos ya complicados Conde de Casal

Voz 1322 25:56 ya de la cabeza Ilha dos de salida

Voz 1275 25:58 si las carreteras como están ahora mismo DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 26:02 buenos días complicados todos los accesos a destacamos la dos San Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla cinco Alcorcón Campamento la A6 en El Plantío y Colmenar Viejo en la M seiscientos siete también muy complicada la M40 y tenemos que destacar en la M cuarenta y cinco en San Fernando de Henares hay seis kilómetros de tráfico lento por un hundimiento en la calzada que ocupa dos carriles eh

Voz 34 26:21 a dos Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 26:30 buenos días ambiente fresco en estos momentos es durante la tarde calor temperaturas un poco más bajas que ayer pero igualmente calor no alcanzaremos los treinta y cinco coma pasó muchas poblaciones pero superaremos los treinta con facilidad y a medida que avanzó la tarde más nubes tormentas a última hora en la sierra de Guadarrama y en Somosierra chubascos más aislados en el resto también fuertes rachas de viento que pueden afectar cualquier punto de la Comunidad de Madrid a partir de mañana notable descenso de temperaturas

Voz 1275 26:56 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas de

Voz 35 26:58 máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R XXXII

Voz 20 27:07 deducirá según setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida punto com

Voz 1727 30:13 entre el bloqueo que viene el bloqueo que se va a producir hoy en el Parlament de Cataluña Miquel Iceta como senador y el bochorno el tremendo bochorno que produce ver el escrache a una mujer embarazada de nueve meses

Voz 32 30:28 lo hará

Voz 41 30:35 la mujer embarazada es Begoña Villacís la candidata decía

Voz 1727 30:38 la alcaldía de Madrid acosada en la pradera de San Isidro ayer por colectivos anti desahucios entre una cosa y la otra entre el bloqueo y el acoso un dato seis de cada diez universitarios españoles pueden estudiar porque se lo pagan sus padres que además tienen los padres estudios universitarios la mayoría para que el ascensor social vuelva a arrancar el profesor universitario Antonio cariños propone

Voz 42 31:03 es imprescindible poner en marcha un sistema de becas salario como ya hay en alguna sobre comunidades tentativas de ello en el caso de la Comunidad Valenciana ya hay aunque no es muy amplio

Voz 1727 31:15 hay niños defendía las becas salario anoche en Hora Veinticinco pues si esta es otra de las competencias capitales que tienen las comunidades autónomas la de la educación ahora que estamos a diez días ya de las elecciones es jueves es dieciséis de mayo leemos los periódicos con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois muy buenos días Miquel Iceta despierta hoy sabiendo que no va a ser senador tendrá que defender esta mañana su candidatura el Parlamento votará va a ser en directo en lo vamos a a poder empezar a a seguir aquí porque empieza muy temprano pero la mayoría independentista ya ha advertido de que va a tumbar la candidatura hoy El País titula titula su editorial independentismo enrocado

Voz 0027 31:56 esa cerrazón demuestra según el país que la única estrategia que resta al independentismo para ocultar que no tiene el apoyo electoral suficiente consisten enrocarse en los espacios de poder que controla manipulando los ir desvirtuando los lectura de abc es radicalmente opuesta dice Sánchez utiliza el veto a Iceta para blanquear sus cesiones al separatismo el mundo señala que este es el primer fracaso de Pedro Sánchez después del veintiocho de abril y que éste no de Esquerra Iceta pone en riesgo la investidura del candidato del PSOE

Voz 1727 32:23 a que al diálogo titula El Periódico de Cataluña

Voz 0027 32:25 en cuenta en su interior que el veto a Iceta pone en jaque la política el ibuprofeno que trata de desplegar Sánchez a pesar del disgusto de algunos barones y de las embestidas de la derecha ese rechazo a Iceta es una bofetada personal al presidente Sánchez sus colaboradores admiten que está profundamente irritado que de confirmarse las consecuencias serán palmaria si en esa misma línea Juanma Romero en el Confidencial titula El PSOE estalla contra los separatistas por el veto a Iceta entrecomilla esta frase de fuentes socialistas en política nada

Voz 1727 32:53 de gratis y José Antonio Zarzalejos explica también en el confidencial que esta decisión de Esquerra está absolutamente en línea con la historia del partido

Voz 0027 33:01 dice Si en la naturaleza del escorpión está dijo a la rana aunque parezca el uno y la otra en el tránsito de una orilla a otra el naturaleza del partido que dirige Junquera está consumar estupideces históricas de las que sus sucesivos dirigentes poco o nada han aprendido a excepción de Tarradellas detestado por la dirigente actual de Esquerra

Voz 1727 33:18 hoy escribe en el país Jorge Galindo sobre la coalición de radicales que está montando la ultraderecha por toda Europa para ganar peso dentro del bloque comunitario

Voz 0027 33:26 dice desde el Brexit la estrategia de quiénes no comparten las premisas de la Unión ha virado de querer escapar de la institución a cambiarla desde dentro algunos leerán ese cambio con una victoria europeísta pero qué sentido tendría una Unión Europea vacía de democracia liberal pluralismo y respeto por las libertades básicas pero llena al mismo tiempo de nacionalismo no sería esencialmente contraria a sus principios fundacionales que gana un edificio con que todos quieran entrar en él si algunos lo hacen cargados de dinamita para demoler lo desde los cimientos

Voz 1727 33:55 el ex consejero vasco de Interior el socialista Rodolfo Ares publica hoy en el país una carta al amigo que le falta a Alfredo Pérez Rubalcaba empieza así querido Alfredo

Voz 0027 34:05 ahora que ya no puedo llamarte para comentar la jugada todavía no me he atrevido a borrar tu número de mi móvil te escribo para contarte lo ocurrido en los últimos días de fuiste rodeado de los tuyos es reconocido como un hombre de Estado que prestó un gran servicio a España en momentos muy difíciles por encima de todo se ha destacado que si hubo alguien que trabajó sufrió hoy perdió muchas noches de sueño para acabar con ETA este fuiste tú termina Rodolfo Ares con esta promesa dicen que uno no muere del todo mientras haya seres queridos que les recuerdan si eso es cierto en esta España Turquía en esta España que te va a echar en falta va a seguir vivo por mucho tiempo

Voz 26 36:10 The Guardian titula a Europa debe unirse para enfrentarse a China a Rusia y a Estados Unidos destaca que el Brexit ha sido el mayor punto de inflexión en los últimos años para la canciller y su lucha por el medio ambiente con S

Voz 8 36:20 qué tipo de emisiones cero de CO2 para dos mil cinco

Voz 26 36:23 cuenta el Süddeutsche destaca su defensa en la decisión de abrir puertas a los refugiados sus decisiones durante la crisis del euro y por último su apuesta por combatir los populismos por cierto en el Daily Telegraph leo que el partido Brexit de Nigel Farage ya se ha convertido en el que ha tenido un crecimiento más rápido en toda la historia política británica moderna y en la entrevista Merkel ha reconocido enfrentamientos con Macron esto es lo que destaca la prensa gala la batalla por Estrasburgo alimenta la disputa franco-alemana titula hoy en portada Le Figaro

Voz 1727 36:49 sí destaca La Vanguardia que siempre ha sido así dice también la canciller siempre ha sido así ir los españoles seguimos siendo muy

Voz 1275 36:55 europeístas o por lo menos tenemos mucho

Voz 1727 36:58 la confianza en la Unión porque la mayoría de los Europa

Voz 26 37:00 los cree que es probable que la Unión se desintegra en diez o veinte años es el titular de una encuesta que se ha hecho en toda Europa en Francia es donde más desconfianza hay con el futuro de la Unión Europea en alemán en España donde más confianza y la mayoría de los europeos cree que la Unión se derrumbara porque consideran más que probable un conflicto entre las naciones que la forman

Voz 1727 37:19 y aquí en España el portavoz de la patronal bancaria de la LEB escribe esta mañana un artículo en Expansión defendiendo los seres

Voz 0027 37:27 sí dice José Luis Martínez Campuzano que la consolidación bancarias una tendencia estructural a escala mundial el ajuste de oficinas es una consecuencia defiende que la mayoría de cierre se ha producido en ciudades de más de diez mil habitantes para corregir duplicidades no cree que se esté alejando a la población rural de los servicios financieros incita al Banco Mundial que asegura que la inclusión financiera en España es de las más altas de Europa añade otra cita ésta de Mario Draghi presidente del BCE el sector bancario está abarrotado de oficinas y personas por eso Martínez Campuzano concluye que los bancos solo miran al futuro como hacen sus clientes

Voz 6 38:10 Leo

Voz 1727 38:12 en el Ideal de Granada tres heridos leves y casi un billón de euros incautados el balance del accidente de tráfico sufrido en la noventa y dos sabía Jabois que finalmente te iba a encantar hombre

Voz 8 38:26 más que un accidente es el inicio de una película fíjate la furgoneta se dirigía a Málaga es de color verde nada discreto dice la crónica de José Ramón Villalba al me gusta a color verde Guardia Civil desinformada discreto la carretera Ike ocurrió que el conductor salió de la vía sólo por distracción o por lo que fuera cuando llegaron los agentes ya se supo que había sido por lo que fuera dio positivo en drogas y alcohol bien ese momento en que llega la patrulla se encuentra este paisaje un millón de euros tirados en la carretera esparcidos pero ninguno de los tres ocupantes de la furgoneta de nacionalidad lituana dice que el dinero es uno que no saben de dónde ha salido se enfrentan a una sanción administrativa posiblemente de seiscientos euros por no pedir permiso para viajar con semejante cantidad de dinero es decir te pillan con un millón de euros Diges que nos tuyo te obligan a quedarte ese millón de euros IT piden seiscientos euros será tan fácil

Voz 1727 39:19 no será tan fácil es un poquito de

Voz 8 39:22 ahora tienen una misión bastante más complicada tiene que aceptar que es suyo demostrar que su procedencia ilícita pero yo estoy convencido de que ese dinero es legal que lo consiguieron guay que no aceptan que suyo por humildad

Voz 1727 39:33 son así a nadie le gusta

Voz 8 39:36 a presumir de vienen del millonario ya tienen el hombre misión Artemisa así se llamará la misión de la NASA que va a mandar a una mujer por primera vez a la Luna en el año dos mil

Voz 1727 39:48 el cuatro

Voz 6 39:50 ahora más que una generación de mujeres jóvenes como

Voz 1275 39:53 mi hija semana sí mismas como antes nos habían visto a sí mismas

Voz 1727 39:56 bueno lo que se llaman los referentes es de lo que hablaba el admira

Voz 6 40:00 Nador de la NASA allí

Voz 1727 40:03 Time

Voz 8 40:04 es que recuerdas que en los años sesenta las jóvenes no disponían de este tipo de modelos de referencia en fin una sociedad más justa crece iguala cuando todo el mundo independientemente de su género sabe que puede hacer cualquier cosa porque alguien ya lo hizo antes cualquier cosa desde luego incluye salir de este planeta

Voz 1727 40:21 que a veces aguantar no se hace muy pesado internos aquí en incluyes ahí

Voz 3 40:32 eh uno

Voz 6 40:39 qué fórmula de Canarias veinticinco de otra con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1727 42:52 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 6 42:55 Volkswagen Yell deporte en hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 43:07 el director de Carrusel Dani Garrido Nos cambia hoy el paso ni el deporte para destacar los logros de uno de los mejores técnicos del baloncesto español Dani buenos días qué tal Pepa buenos días

Voz 0027 43:18 a los ochenta y comienzos de los noventa en el que este país se paralizaba para ver los partidos de baloncesto europeos de Madrid Barcelona recuerdo enfrentamientos míticos ante el Aris griego Tesalónica con dos jugadores imbatibles en su cancha como Galli Yllana que es también los partidos imposibles ante la llevó plástica de los que coche y ya era una época en la que rara vez se ganaban distrito los después evolucionó ambos pasaron los años nos convertimos en campeones del Mundo con la selección los finales olímpicas mediáticas Copas de Europa hemos visto a dos españoles hermanos en un partido de All Star los sonidos de Pau en fin quizá por eso hoy día valoramos menos lo que está haciendo un entrenador español brillante Pablo Laso ha quemado la historia de su equipo Real Madrid ha conseguido en su etapa los mismos títulos

Voz 8 43:55 el club había conseguido en los veinticinco años

Voz 0027 43:57 desde mañana voy a su casa en Vitoria para intentar conseguir su tercera Euroliga con un equipo que va camino de leyenda al primer rival será el CSKA de Moscú en semifinales y el domingo la final esperamos contarla en Carrusel

Voz 1727 44:08 es el único título que Pablo Laso no ha ganado en su tierra

Voz 0861 44:12 de momento porque no lo ha disputado nunca en suciedad donde sí ha ganado ya una Liga una Copa y dos Supercopas y sobre el debut contra los rusos del que hablaba Dani Pablo Laso Felipe Reyes

Voz 46 44:20 el gol dio el lunes quiero Annan quiero estar aquí sino campeón de Europa

Voz 8 44:24 vale otra cosa verme levantando el título

Voz 47 44:27 lo único que no sé si nada lo único que pienso

Voz 48 44:29 somos el Real Madrid tenemos la responsabilidad

Voz 1727 44:32 he intentado hacer lo mejor posible y veinte

Voz 48 44:34 dar a jugar esa final del domingo ganarla

Voz 0861 44:37 en cuanto al fútbol Enrique Cerezo presidente del épico Madrid pasó anoche por el Larguero con Manu Carreño para él Griezmann ya es historia aunque todavía le queda el partido contra el Levante de la última jornada ahora es momento de mirar hacia adelante pese a reconocer que el galo le ha fallado

Voz 1390 44:48 entonces un esfuerzo por tener a un jugador yo no magnífica persona desde dice que se marcha y te puedes un poco de organizaciones y quería mandar

Voz 0861 44:58 mensaje tranquilizador a la afición atlética

Voz 1390 45:01 dos kilos esto fuera y cuando que afortunadamente siempre hemos superado estos temas y lo seguiremos superan vamos a hacer un gran equipo tenemos un magnífico entrenador yo creo que el Atlético Madrid podría ser el de siempre el de grandes tardes de triunfos

Voz 0861 45:15 las prisas por emitir un vídeo confesión del jugador en los canales del club se debieron a que se enteraron de que Griezmann preparaba a sus espaldas otro vídeo para emitir más adelante anunciándole los que parecen haber pasado también página y haberse resignado son los aficionados

Voz 6 45:27 sí

Voz 32 45:28 forma Murtha

Voz 0861 45:31 dejó de recibir insultos el francés paró su coche a la salida hay bajó para firmar autógrafos y hacerse fotos con ellos fuera de casa ayer se resolvían dos títulos el hayas ganaba la Liga holandesa tras cinco temporadas de sequía y en Italia la hacho ganaba la Copa al imponerse dos cero al Atalanta en la final del resto en tenis hay que recupera hoy la jornada del Master mil de Roma aplazado ayer por las lluvias espera el debut de Rafa Nadal ante el francés Jeremy Chardy en el cuadro masculino también Fernando Verdasco se enfrentará al austríaco Dominic Thiem y Albert Ramos al argentino Diego Suárez en el femenino Carla Suárez ante la francesas Alice Cornet Garbiñe Muguruza con la estadounidense Danny Collins en la NBA Milwaukee golpea primero en la final del Este victoria sobre Toronto en el primer partido ciento ocho cien con trece puntos de Mirotic seis de Marc Gasol y cuatro de Ibaka en los Raptors

Voz 1727 48:05 de diariodehoyporhoy del dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve escribe Jose trabaja en una empresa de transporte de mercancías entra a las ocho de la mañana a las ocho de la tarde