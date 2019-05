Hoy por Hoy (16/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho y siete en Canarias buenos días hoy es uno de esos días en los que sí va a consumar algo que llevamos anticipando les tantas horas que descontamos ya su importancia pero es que hoy hoy puede ser finalmente cuando los independentistas catalanes frustre en la posibilidad de que por primera vez en la historia un catalán presida el Senado español y hoy se va a consumar también el primer gran tropiezo de Pedro Sánchez en esta legislatura una hora comienza el pleno del Parlament en el que sale los sorpresa los votos de Esquerra de Junts per Cataluña van a impedir a Miquel Iceta convertirse en senador por designación autonómica Iceta nada independentista para los que quieren romper muy catalanista para la derecha española el PP y Ciudadanos se van a abstener no sabemos qué tajada electoral levas sacar Esquerra en las municipales a este movimiento ni todos los temas pero la política que de esto oye que impide que veta que no resuelto B esa es la que alimenta la antipolítica la que amenaza con llevárselos a todos por delante

Pepa Bueno

Voz 1727 01:28 hoy jueves dieciséis de mayo de Donald Trump se pueden decir muchas cosas pero no que defraude todo lo que ayer se anunciaba se han materializado esta noche Aimar

Voz 0027 01:37 en Oriente Próximo más acaba su personal diplomático de Irak por las consecuencias que puede tener la polarización que él ha generado en Irán aunque realmente nadie del Gobierno de Estados Unidos concreta cuáles la amenaza nueva la que responde esta decisión de hecho Reino Unido dice que no hay amenaza nueva Alemania y Holanda sin embargo sí han seguido Washington

Voz 1727 01:54 en Latinoamérica trampa ha cancelado todos los vuelos de Estados Unidos a Venezuela nueva vuelta de tuerca en la estrategia de asfixia Maduro

Voz 3 02:03 es un atacante de la libertad de circo

Voz 1 02:06 duración de los ciudadanos venezolano

Voz 3 02:08 danos del mundo a través de los vuelos comerciales

Voz 1727 02:11 edad es que muchas aerolíneas ya estaban cancelando esos vuelos en la guerra comercial con China

Voz 0027 02:16 ha firmado el polémico decreto que evita la entrada dejó Avui en todo el sector de las telecomunicaciones estadounidenses no podrá tocar el cinco G norteamericanos supuestamente para evitar el espionaje chino

Voz 1727 02:25 pero esto es importante Donald Trump pone en punto muerto amenaza a la Unión Europea de gravar con aranceles a la industria comunitaria del automóvil aquí en España está detenido ya el hombre que le cortó ayer el cuello a su novia en Be mi Anzo en la provincia

Voz 0027 02:39 pero la atacó a las puertas del trabajo de ella que está muy grave el detenido tenía una denuncia pero de otra

Voz 1727 02:45 mujer íbamos a hablar esta mañana con quiénes están investigando el millón de euros que apareció ayer en una furgoneta accidentada los ocupantes heridos juran perjurar que no era suyo luego huyó tu yo tampoco Sampe nuevo a poca quisiera en los deportes el francés Griezmann preparaba un beso dio entrevista a espaldas del Atlético de Madrid para anunciar su marcha como

Voz 1275 03:11 contó anoche el director de Larguero Manu Carreño movimiento que conoció el club hace unos días de ahí su decisión de montar una reunión en la que el jugador reconociese ante Miguel Ángel Gil y Simeone su deseo de salir después emitiera un vídeo confesión en los canales oficiales del club acabando así con los planes del jugador Cerezo anoche en eh con Carreño

Voz 1727 03:27 vamos a hacer un gran equipo tenemos un magnífico

Voz 4 03:29 por yo creo que el Atlético de Madrid es el de siempre

Voz 1275 03:33 se olvida ya de Griezmann y disputará el jugador el sábado su último partido como futbolista del Atlético ante el Levante

Voz 1727 03:42 hoy no va a hacer tanto calor como ayer pero todavía seguimos con temperaturas muy altas la caída viene mañana Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 03:51 Nos días quizá una de las ciudades que más va a notar este cambio va a ser Madrid te vamos a ver la evolución de las temperaturas ayer casi XXXV

Voz 1727 03:58 cobrados una temperatura altísima para ser él mismo

Voz 0978 04:01 de mayo hoy todavía se pasará de los sesenta unos XXXII en muchos barrios mañana en días posteriores apenas se alcanzan los veinte de máxima es decir que las máximas va a ser un descenso en muchos puntos del país de quince grados esta transición es decir hasta que llegue este cambio de temperaturas pues va comportara algunas lluvias pasarán esta tarde entre esta tarde próxima noche en la mitad norte de la península primero en Galicia ya al mediodía pueden ser intensas pero entre la tarde y la noche estas tormentas afectarán insistimos cualquier punto de la Península y la mitad norte especialmente con rayos y truenos intensos también fuertes rachas de viento pero no dejarán grandes cantidades de agua centró desde alguna tormenta más aislada el sur y los archipiélagos de aumentó seguirá siendo mucho sol y con pocos cambios

Voz 6 04:46 Ana

Voz 1727 06:14 de un momento a otro tan temprano a las ocho y seis siete y seis en Canarias se va a reunir la Mesa del Parlament de Catalunya es el último trámite antes de que los independentistas le den esta mañana al golpe de gracia a la candidatura de Miquel Iceta el Senado allí en el Parlament está ya Soledad Domínguez bon día qué tal día a qué hora a reúnen soledad pues a las ocho y cuarto reúne eh la mesa para resolver ese último recurso que les queda a estas horas a los socialistas que la votación que tiene que servir para designar el nuevo senador se haga con papeleta de esta forma los diputados sólo tendrían dos opciones o bien la Miquel Iceta o bien votar en blanco la mayoría independentista en la mesa ya rechazó ayer por la tarde esta posibilidad pero los socialistas han pedido la verdad es que sin ninguna esperanza pues que se reconsidere esa decisión en el bando independentista el presidente de la Generalitat Quim Torra justificaba su decisión de vetar a Miquel Iceta como respuesta a la prepotencia dice de los socialistas que hicieron el amor de que iba a ser el nuevo presidente del Senado obviando que la última palabra la tiene el Parlament

Voz 8 07:17 proclama algo se mueve ocurra Guti saca votarían

Voz 9 07:20 Iceta pero como alias el había ocurrido pensar que íbamos a votar al señor Iceta es que ahora al Parlament de Cataluña tiene que permitir que el presidente del Gobierno español le diga a quién tiene que ser el presidente del Senado de ninguna manera por tanto hemos acabado con el señor Iceta efectivamente facciones

Voz 1727 07:39 también los republicanos aseguran que no se puede apelar ahora la cortesía parlamentaria después de apoyar el ciento cincuenta y cinco después de disolver el Parlament reteniendo en prisión a los líderes del Prius es el afectado Miquel Iceta entiende no entiende la decisión de los republicanos piensa que simplemente tiene miedo que alguien les acusan de traidores

Voz 1591 07:58 a a su sanción de que porque están mirando de reojo a sus competidores dentro del independentismo o porque tienen miedo de ser tachados de traidores o las razones que en la verdad siempre caen del otro lado

Voz 1727 08:13 si el horario Se mantiene Pepa a las nueve y cuarto empezaría el pleno en el que oficialmente se tiene que designar al nuevo senador a propuesta socialista un senador que no conseguirá apoyos necesarios gracias Soledad volveremos a ese pleno del Parlament de Cataluña hemos acabado con Iceta efectivamente dice Torra bueno más allá del recorrido que tengo a este asunto el Tribunal Constitucional lo de hoy va a ser una auténtica voladura de puentes políticos por parte del independentismo así lo entiende el P PSOE Inma Carretero buenos días sí porque el Lama

Voz 0806 08:44 clava Pepa buenos días aseguran que en política nada sale gratis y que de nuevo Esquerra Republicana ha demostrado que a pesar de la actitud más constructiva que mantiene en privado al final siempre opta por el conflicto y el cuanto peor mejor ayer decía Pedro Sánchez que tiene miedo al diálogo

Voz 1 08:59 no están vetando a Miquel Iceta

Voz 10 09:01 están haciendo es vetar a la convivencia al diálogo y al entendimiento lo que demuestran es tener miedo a las soluciones tener miedo al diálogo

Voz 0806 09:12 es mucho el enfado entre los miembros del Gobierno por el mal comienzo de la legislatura algunos les preocupa que no haya una interlocución fiable y hay malestar también con Ciudadanos por no votar a favor de Iceta para acorralar independentismo de todas formas la preocupación de cara a la investidura es relativa porque dan por hecho en el PSOE que una repetición de las elecciones sólo beneficiaría a Pedro Sánchez que mañana va a llevar a la Ejecutiva del PSOE sus nuevas propuestas para el Senado y el Congreso

Voz 1727 09:39 de Iceta saliendo hoy del Parlament tras la derrota va a ser sin duda la imagen política del día La de ayer fue esta

Voz 11 09:49 nada nada no te cuenta pero que veces se quedan en el

Voz 12 09:57 el escrache el acoso a Begoña Villacís por colectivos anti desahucios

Voz 1727 10:03 también protestaron ante otros políticos del PP y de Ciudadanos que estaban haciendo campaña en la pradera de San Isidro en Madrid pero resulta bochornoso totalmente intolerable esa imagen de Villacís con su barriga de nueve meses de alud de hecho este viernes saliendo Jabois escoltada de la pradera la

Voz 1389 10:21 potencia simbólica que tienen esas que tienen esas imágenes la paga la plataforma anti desahucios

Voz 1727 10:27 el una ley autonómica de viviendo en Madrid una ley que hubiera acercado

Voz 1389 10:29 vivienda a lo que debe ser un derecho de de todas y todos esos que el PP C's tumbaron esa propuesta ya entonces el día nueve de mayo creo que fue la PAH anunció que su forma de protesta seriales

Voz 1727 10:41 yo no sé en qué momento una ley de

Voz 1389 10:43 este calado una ley tan tan importante como la que propone la paz se tiene que defender escuchando la mujer embarazada gritando insultando a una política para la que ya existe la mejor de las protestas el domingo XXVI no votarla hacer campaña contra ella llevarla al terreno político no sacarlo de ahí y meterlo en el personal porque estas imágenes deslegitima para muchísima gente una causa que muchos otros consideramos justa y es verdad que se está haciendo muchísimo hincapié en que es mujer que es embarazada si no fuese mujer no fuese y no estuviese embarazada tampoco es una forma de protesta

Voz 1727 11:13 desde luego adecuado este cuerpo a cuerpo verdad resulta realmente terrible ver esa esa imagen bueno pues lapa acaba de de publicaran Button Un comunicado

Voz 0127 11:23 si en su comunicado que ha remitido a la agencia Efe en el que niega que haya convocado o participado en el escrache a candidatos de Ciudadanos y del PP ayer en la pradera San Isidro dice en ese comunicado que los responsables de los gritos son personas que se hicieron pasar por miembros de la plataforma que lo ocurrido es literal beneficia

Voz 1727 11:41 a los supuestamente acosados añade además no estamos para esas fiestas los que tenemos los problemas que denunciamos nuestro lo ocurrido es que Begoña Villacís tuvo que salir escoltada de la pradera de San Isidro da luz este viernes no te vayas Jabois que luego de cuando otra cosa pero ahora vamos con la radiografía de cómo funciona la corrupción a gran escala un informe de la Guardia Civil asegura que la constructora OHL pagó por lo menos XXXVIII mi es de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas de donde salía el dinero negro con el que pagaban esas presuntas mordidas pues los sacaban de las propias administraciones endosando les facturas falsas Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 12:23 hola buenos días Pepa un circuito redondo bien redondo

Voz 1727 12:26 eh

Voz 1552 12:27 giraba la administración facturas por conceptos difíciles de controlar como madera para encofrado so graba de una cantera la Administración pagaban pero Se trataba de facturas falsas no había madera ni camiones de grava como el chiste de la carretera porque supuestamente OHL empleaba a proveedores de confianza que accedían al amaño haciendo como que enviaba en esas materias primas pero en realidad nada existía eso sí la Administración pagaba por esos conceptos y el importe abonado según la UCO se negro decía se convertían dinero negro con el que sobornar a otros políticos o funcionarios yo tener más obras de instituciones del Estado las claves de toda esta causa que investiga la Audiencia Nacional son un pen drive con la supuesta caja B de OHL intervenida al Bárcenas de esta empresa felicísima Ramos y un CD con grabaciones de las entregas de las mordidas incautada al ex director de esta compañía Paulino Hernández conocido como el Villarejo de la sociedad porque lo grababa todo hay once políticos de distintos partidos bajo sospecha OHL no niega los hechos afirma que mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción en un comunicado que los investigados están ya

Voz 1727 13:32 fuera de la empresa Miguel Ángel gracias

Voz 1 13:34 gracias buenos días

Voz 1727 14:43 a las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias está a punto de empezar ya la temporada alta de bodas no saben bien los novios pero también los invitados que tienen más de una durante este verano y que han empezado a ahorrar para los regalos y hoy leemos en el diario El País un titular muy llamativo Hacienda niega que haya lanzado una cruzada contra el dinero regalado en las bodas e inmediatamente Nos hemos hecho una pregunta que voy a trasladar enseguida a Carlos Cruzado que es presidente del sindicato de técnicos de Hacienda

Voz 14 15:14 muy buenos días hola buenos días a ver el

Voz 1727 15:17 dinero de los clásicos sobres que se entregan con el dinero regalado en las bodas o las transferencias bancarias tienen que declarar los novios

Voz 15 15:26 bueno de acuerdo con la con la ley esto son donaciones y con independencia de la cuantía en principio habría que declararlo otra cosa es la realidad no otra cosa es que estos regalos pues normalmente pues no deciden el cien por cien de los casos pues no se declaran pero tampoco se controlan se deberían de controlarlo por la agencia estatal sino podrá a la administración tributaria de cada comunidad autónoma que es la que controla ese impuesto cedido que es el impuesto de donaciones pero ciertamente esto no ocurre salgo que estuviéramos hablando de una cuantía importante como pudiera ser una casa vehículo de lujo en fin

Voz 1727 16:05 hablamos de enero que va en los pobrecitos en el que puede ser importante pero también puede ser minúsculo de un compañero de trabajo que le meta sobre doscientos euros en teoría también habría que declarar eso

Voz 15 16:16 en teoría Si hecho la mayoría de las bodas son cantidades pues pues que no son tan importantes no en teoría habría que declararlo nunca se ha hecho aquí desde luego las administraciones autonómicas

Voz 1727 16:30 se están poniendo de los nervios los novios que se casan este año que Hacienda niegue que va a hacer una campaña sobre ellos a qué responde el tener que negarlo

Voz 15 16:38 si esto viene ocurriendo hace tiempo hace ya tiempo que la Agencia Tributaria sí que lleva a una campaña de petición de información a los a los novios a los recién casados en relación con todos los servicios que hay alrededor de la de la moda como es el impago al restaurante pues la celebración el al fotógrafo flores la música en fin todos estos servicios que están alrededor de las bodas y que desde luego mueven una cantidad importante de dinero son los que la Agencia Tributaria bueno pues parten de alguna manera controlar y por tanto los novios cuando reciben esta petición de información no no deberían preocuparse no renuncia tributaria no está detrás de de los regalos sino precisamente de esos pagos para comprobar que que bueno que han actuado que han facturado correctamente todos estos servicios que no están trabajando en economía sumergida no os restaurantes fotógrafos y el resto de servicios

Voz 1727 17:30 pues menos mal Carlos Cruzado presidente del sindicato de técnicos Hacienda gracias buenos días

Voz 15 17:35 el placer buenos días José Marí Callejas todos los dobles

Voz 1727 17:38 en España no remitía otra cosa va la actualidad últimamente cuando habla de sobres

Voz 16 17:43 prueba de lo sobre los sobrecogedor no te queda algo pero quedan corrupción pero es que no quieren que se case la gente no sé dónde vamos a parar este ritmo la gente se va a clandestinamente no sé

Voz 1 17:56 de cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más motu arte tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 1227 18:04 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llamado

Voz 1 18:08 el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 1227 18:11 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 1 18:14 consulta condiciones en mutuo apuntó es tu sabes de montar las mejores barbacoas y a qué hora esa ruta en bici es sólo tu liberal conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar o no actúa a la ciudad con tu nuevo sea Tarraco puso pie hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 1727 18:41 se han tenido que madrugar mucho esta mañana quizá no pudieron escuchar anoche como Manu Carreño avanzaban El Larguero la verdadera razón del vídeo que improvisó Griezmann en las cuentas oficiales del Atlético de Madrid el martes por la noche para anunciar que se va cuando todavía queda mes y medio para que alguien pueda pagar su cláusula ficharlo

Voz 8 19:00 la va preparando al margen del club otro vídeo documental donde iba

Voz 16 19:04 anunciar

Voz 1375 19:05 que se iba del Atlético de Madrid le dijeron tú grabas un vídeo lo emite en los canales oficiales del Atlético de Madrid y luego si quiere montar gran robar el padrino quinta parte las ruedas lo que quieras

Voz 1727 19:19 Griezmann estaba preparando otro documental Jabois vamos a ponernos en el diván de nuevo porque como explica que estos futbolistas millonarios famosísimo necesiten un relato permanente de sus vidas

Voz 1 19:32 el problema no es que nos pongamos nosotros en el diván

Voz 1389 19:34 lo que se ponga la afición no es decir tú vives

Voz 1 19:37 en en tan aislado

Voz 1389 19:39 te es de tal manera con un sentido del espectáculo tan infantil que de repente no tienes ni idea de lo que ocurre en la cabeza millones de personas que hace han seguido durante años que ve que convierte tu marcha tu despedida en un espectáculo televisivo que supone para ellos una humillación

Voz 1727 19:54 son casi las ocho en Canarias pero acabamos de saber una noticia la noticia de última hora detenido el histórico etarra Josu Ternera Ana Terradillos buenos días Cuéntame

Voz 0125 20:06 buenos días noticia que puede adelantar hasta ahora la Cadena SER ha sido detenido en Francia con información de la Guardia Civil pasadas las siete de la mañana Josu Ternera sabeis que bueno ha sido siempre un histórico de la banda terrorista ha sido jefe militar pasó a ser jefe del aparato político tenía requisitorias pendientes aunque llevaban mucho tiempo desvinculado de la organización terrorista es más el golpe evidentemente simbólico que el golpe operativo después ya de hace un año de la disolución de esta noticia Josu Ternera detenido en Francia a las siete de la mañana con información de la Guardia Civil luego lo ampliamos gracias Ana ocho

Voz 1727 20:39 gente como les decía siete y vende en Canarias

Voz 1275 20:46 trío Laura Gutiérrez qué tal buenos días a partir de mañana cambia el tiempo pero hoy todavía vamos a tener mucho calor en toda la Comunidad máximas por encima de los treinta grados la campaña electoral entra hoy en su séptimo día tras el paseíllo político por la pradera de San Isidro el último día de campaña para una de las candidatas Begoña

Voz 18 21:09 decíais me han aconsejado los médicos cómo va a ser mi tercera cesárea pues eso va a ocurrir el viernes que al final me he podido aguantar más que es lo que yo hubiese querido así que estamos en campaña electoral pero ello cuente cimientos

Voz 19 21:23 eh que lo superan y eso ocurrió el viernes

Voz 1275 21:27 mañana dará luz a su tercera hija Inés pero promete votar el XXVI EM como sede a Villacís vivió ayer uno de los episodios más polémicos en la pradera un escrache de colectivos antidesahucios

Voz 11 21:37 nada más alejado de lo que está mal

Voz 1275 21:45 rodeada por unas sesenta personas tuvo que abandonar escoltada a la pradera el escrache también se repitió contra los candidatos del PP muy distinto fue el recibimiento a la alcaldesa Manuela Carmena que tenía muy clara su petición al santo

Voz 20 22:02 santo no voy a pedir es que sea para Madrid todo lo mejor y eso es lo que lo voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que el santo me va a decir Manuela quédate tu ejemplo estar muy bien sabes yo creo que el santo me va a decir eso pero yo lo que voy a pedir es que Madrid vaya mejor y luego ya te digo estoy casi segura que me dices el santo que continúen

Voz 1275 22:29 el único que faltó ayer en la Pradera fue Ángel Gabilondo el candidato del PSOE que se marchó Alcobendas donde también celebraban San Isidro allí presentó su programa electoral uno de los pocos que a estas alturas de la campaña ya conocemos casi seiscientas cincuenta medidas entre ellas por ejemplo que los niños madrileños tengan al menos una revisión anual obligatoria gratuita en él dentista

Voz 0175 22:48 hay estudios que dicen que el número de piezas dentales pese a Perdidos el síntoma de la pobreza riqueza del país por ejemplo no se Save the Children cuando habla de los procesos para combatir la pobreza infantil uno de los elementos que hice la salud mental nosotros creemos que hay que hacer un programa de hecho lo hemos propuesto ya para garantizar con recursos públicos la atención de la salud

Voz 1727 23:13 en materia educativa Ángel Gabilondo también propone combatirlas

Voz 1275 23:15 segregación en las aulas aumentar las becas escolares recuperar la filosofía en segundo de Bachillerato y se compromete a que todos los colegios públicos haya enfermería escolar en Sanidad el PSOE quiere garantizar la muerte digna en casa que abrir hospitales de media larga estancia quedan diez días para la cita con las urnas esta tarde en la edición especial de campaña que estamos ofreciendo en La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de Gran Vía entrevistamos al candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado el lunes veinte debate definitivo de candidatos a la presidencia que organizan las series

Voz 19 23:48 Madrid Madrid Madrid tu destino está la derecha destino está la izquierda

Voz 21 23:55 este lunes veinte el debate definitivo Isabel Díaz Ayuso al el Gabilondo Ignacio Aguado Isa Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio el debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com con la colaboración del COGAM

Voz 1275 24:21 gracias DC jueves lo primero las irregularidades de la gestión del alcalde de Cobeña que les estamos contando esta mañana titulares con Virginia Sarmiento Jorge a Matos ha recibido todo tipo de quejas y denuncias desde quitar multas de tráfico a contratar a un concejal del PP pasando por comprar equipos informáticos a la empresa en la que trabajaba su hermano hoy actúa llevarán hoy a la Junta Electoral los ataques que están sufriendo en las formaciones de izquierda en San Fernando de Henares banderolas hechas jirones o en la fachada de los partido ya se puede solicitar cita previa on line para las vacunaciones internacionales la Comunidad quiere evitar los colapsos que se registran habitualmente en verano por dejarlos fuera para última hora

Voz 22 24:53 en los deportes

Voz 1 24:57 no

Voz 1275 25:00 el presidente del Atlético de Madrid ya no piensa en Griezmann Sampe buenos días buenos días al que aunque le resta todavía el partido del sábado ante el Levante como jugador rojiblanco ya no lo tiene en cuenta Enrique Cerezo estuvo anoche con Manu Carreño en El Larguero y pese a que defiende siempre que los jugadores los futbolistas juegan donde quieren no escondía que Griezmann les ha fallado

Voz 23 25:16 cuando haces un esfuerzo por tener a un jugador

Voz 4 25:20 pero yo no magnífica persona repente dice que se marcha de juguetes un poco llamaron entiendes

Voz 1275 25:25 como también contó Manu Carreño las prisas por emitir un vídeo confesión del jugador en los canales oficiales del club se debe a que se enteraron de que Griezmann preparaba sus espaldas otro vídeo para emitir más adelante anunciando su marcha

Voz 21 25:36 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 24 25:46 en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días buenos días hasta ahora estamos muy pendientes de San Fernando de Henares en la confluencia de la M cuarenta y cinco con la M50 hay un hundimiento en la calzada ocupa dos carriles sentido A dos está saturado estas dos vías la M cuarenta y cinco casi hasta la A cuatro en la M cincuenta hay retenciones de unos trece kilómetros así que muchísima precaución eviten busquen alternativas a esa m cuarenta y cinco y M cincuenta y lo peor de la hora punta más allá de esta incidencia en la M40 y en la M cincuenta en los tramos habituales y en los accesos mejora levemente

Voz 1275 26:15 vistazo también a la capital pantallas ahora Alcázar hola

Voz 1322 26:18 hola qué tal Laura la hora punta lejos de desplomarse va en aumento al menos lo ha hecho en las entradas el norte la M seiscientos siete y en la M once hay retenciones de salida en Castellana Sinesio Delgado sentido M30 al igual que en el sur en el enlace de General Ricardos con Marqués de Vadillo el este de la M30 es lo más complicado desde el nudo sur ahora hasta el nudo de Manoteras y también va en aumento en el interior en el eje Prado Recoletos sentido norte o en el entorno de la Glorieta de Atocha y la plaza de Colón

Voz 1 26:46 el precio de la gasolina vuelve a subirse al caso

Voz 1375 28:09 es estrés dos uno Andalucía

Voz 34 29:50 ahora mismo en el centro de Madrid sigue la información en la Ser en Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa

Caixa Bank patrocina a este espacio

Voz 0125 30:19 vamos a poner en orden todo en la información que tenemos ahora mismo de una de las noticias del día la hemos conocido hace unos minutos

Voz 1727 30:26 hemos adelantado aquí en la SER Francia ha detenido al ex jefe de ETA Josu Ternera Ana Terradillos

Voz 0125 30:32 hola de nuevo aunque tal Pepa buenos días así pasadas las siete de la mañana lo detenía la policía francesa la Dirección General de la Policía francesa con información de la Guardia Civil en el sur de Francia Josu Ternera ha sido la cabeza de ETA durante años y casi siempre ha actuado como jefe político tenía requisitorias pendientes entre ellos me contó ahora mismo la Guardia Civil el atentado de la casa la cuartel de Zaragoza porque él fue quien lo ordenó fue el inductor acuérdate que en el año dos mil seis llevó las negociaciones con el Gobierno de Zapatero fueron unas negociaciones que acabaron mal el no en Oslo y a pesar de estar desvinculado de la organización terrorista desde hace años entre otras cosas porque la organización terrorista ya no tenía ningún tipo de actividad Él fue quien leyó también acuérdate el comunicado de disolución de ETA con lo cual siempre también ha estado vinculado a la organización terrorista esa es la noticia Se le buscaba desde hace años hace doce que no se sabía nada de él desde luego para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 1727 31:26 digamos que es una es una persona muy importante nos acordamos si nos acordamos de Josu Ternera y el reguero de sufrimiento que ha dejado en la Historia de España con Henry Giuliana con Esther Palomera de José Mari Calleja vamos a comentarlo en unos minutos y el resto de la actualidad este jueves dieciséis de mayo

Voz 0027 31:42 actualidad que mira Cataluña donde hoy los independentistas van a tumbar la candidatura de Miquel Iceta para ser nombrado senador por designación autonómica ahora mismo está reunida la Mesa del Parlament es puro trámite el pleno si comienza dentro de tres cuartos de hora aquí en el Parlamento Europeo los seis candidatos a presidir la Comisión tras las elecciones del veintiséis de mayo debatieron anoche en una cita en la que se habló mucho de cambio climático todos coinciden en la urgencia de comprometer políticas concretas contra el calentamiento global corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 32:13 días el cambio climático si como argumento de un gran pacto de progreso Ésta es la novedad que escuchamos al socialista François Timerman

Voz 35 32:21 a pies juntos trabajemos juntos los próximos cinco años y estaremos seguros que la comisión

Voz 0738 32:28 pondrá el cambio climático en el centro de la agenda creo que podemos convencer a mucha gente en la familia liberal europea y crear alianzas de Chipre a Macron es la oferta que Timerman sabía ya avanzado en la Cadena SER ofertas sin respuesta a la que a la espera del resultado electoral pero que si prospera implicaría dejar fuera al PP algo nunca visto unas instituciones donde hoy los populares presiden la Comisión el Consejo Europeo y el Europarlamento

Voz 1727 37:00 hoy por hoy son las ocho y treinta y siete setenta y siete en Canarias Enric Juliana director adjunto de La Vanguardia buenos días muy buenos días Esther Palomera buenos días periodista periodista también José María Calleja buenos días buenos días Pepa además de muchos chulapos solapas la pradera de San Isidro se llenó ayer como nunca de políticos haciendo campaña como nunca no se llena siempre y cuando hay campaña aún todos ayer también pero la foto la foto que queda no es la festiva es esta

Voz 11 37:34 a está que dicen no

Voz 12 37:39 la imagen del escrache de activistas antidesahucios a Begoña Villacís antidesahucios

Voz 1727 37:47 lo vivienda es una imagen muy desagradable siempre un escrache un acoso a una persona sea cual sea su partido sea cualquier cuál sea su circunstancia pero es que además ayer ayer Calleja veíamos una mujer embarazadísima embarazadísima

Voz 16 38:05 pues que debe estar a punto de la luz en la imagen de escrache al algún pueblo a cualquier político a cualquier persona es lamentable que sea mujer sea hombre esté embarazada o no lo esté es absolutamente lamentable no es a la forma de hacer política por muy cargados de razón que puedan estar los de la plataforma antidesahucios en sus reivindicaciones es la eso no se resuelve escrache ando Usando acosando a gente pero si encima la mujer acusada acosada está embarazada de una forma evidente ya no es que no se hayan percatado de que no estaba embarazada puede ocurrir cualquier tropezón empujón caída lo que fuere me parece todavía doblemente lamentable en fin no creo que sean éstas las formas de hacer política incluso para la gente que puedes tener mil elementos para estar indignada así no se resuelven las cosas amenazando a gente menos a una mujer que está embarazada

Voz 1727 38:57 sí porque hay que trascender la anécdota no esto de hacer política

Voz 0591 38:59 cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo expulsando

Voz 1727 39:02 música mente del lugar a las personas con las que no estás

Voz 0591 39:06 acuerdo pues ya sabemos dónde termina esto Esther se yo creo que con este tipo de actitudes la PAC que ha hecho muchísimo por frenar los desahucios se pierde toda la razón ya no es el acoso a Begoña Villacís que por supuesto y por su situación en la situación en la que la que puesta en escena que se encuentra mi aparecería reprobable en cualquier caso fuera mujer estuviera embarazada hombre o o niño creo que no hay nada como este tipo de actitudes para que el la gente se planteo cuestiones si verdaderamente este movimiento puede seguir representando a los que están desahuciados pero es que además me pregunto qué tiene que ver Villacís con los desahucios que se han producido en Madrid porque que yo estoy pa Ciudadanos no tiene ninguna responsabilidad de gestión a más a más por lo tanto se produjo

Voz 1727 39:52 con protestas también con otros candidatos que visto

Voz 0591 39:54 Taro en la pradera pero la gestión de Ciudadanos esta inédita en este aspecto por lo tanto o protesta ni acosan por lo que pueda llevar Ciudadanos en su programa electoral que de momento no está ejecutado lo cual explica lo cuento Esther de lo cuento no

Voz 1727 40:09 no había querido entrar ahí porque este tipo de comportamiento

Voz 0591 40:11 no tiene justificación eso nueve querido entrar ahí

Voz 1727 40:14 pero bueno hay que recordar Celia no en teoría es que en teoría el el argumento para declarar una política de escraches es que ni PP ni Ciudadanos han firmado el compromiso por un plan de vivienda mano este este es el argumento yo no me he que era eso

Voz 16 40:30 por eso cómo no el PP Ciudadanos no han firmado va así la cosas Villacís iré ponerse en riesgo es que no tiene ningún sentido es decir tú puedes tener toda la razón del mundo y la pierdes en cuanto empiezas aplicar métodos que no son de recibo sea tú no puedes acosar a ninguno a ninguna persona político no político representante público no puedes hacer eso Easy encima es una mujer que está evidentemente embarazada porque no es una cosa que digas no no no nos enteramos es evidente tuve saber Villacís hice esta mujer está embarazada es obvio y si encima haces esto poniendo en riesgo en fin me parece directamente lamentar

Voz 0591 41:05 Lily Durango creen que la situación en la que está Villacís que decir tiene relevancia porque la imágenes tremenda brutal pero es lo de menos en este caso es que es que no es consentible ni en ningún en ninguna persona es decir me da igual el fuera Villacís Alber Rivera a Manuela Carmena o Maroto el de la moto es intolerable que a una persona que va caminando por un sitio públicos la pueda acosar de esta manera pero insisto la mejor forma lo decía lo decía Jabois hace momento la mejor forma de protestar contra ciudadanos es no votando su candidatura el próximo domingo no acosando a la gente por la calle

Voz 16 41:43 en otra cosa por rematar es posible que si no se hubiera dado difusión informativa este asunto no hubiera habido estos comunicado diciendo no tienen nada que ver con nosotros son una escisión de la escisión no sabemos nada de ellos es evidente que aquí vine afortunadamente se ha contado Isaac ha denunciado no se puede dejar en el olvido Santillana

Voz 1727 41:59 que no te hemos escuchado no no yo

Voz 1 42:02 que lo que ocurrió ayer es absolutamente condenable esto está ya fuera de toda duda la cuestión que plantea las siguientes es decir el liderazgo forma esta plataforma tuvo un protagonismo público muy importante hace ahora cuatro años es decir en las anteriores elecciones municipales algunos muy algunas de las lideresa de la Plataforma Anti

Voz 1727 42:28 desahucios pues tuvieron un papel muy relevante

Voz 1 42:30 por ejemplo Ada Colau alcaldesa actual alcaldesa de Barcelona que compite en estos momentos por la reelección es decir había al frente de esta plataforma personas que luego han demostrado una innegable capacidad de liderazgo público la cuestión que se plantea es decir cuando estas personas abandonan el movimiento social quién queda al frente es decir esta claro que en estos momentos al frente de esta plataforma antidesahucios no está no es tan personales con la misma capacidad de liderazgo que hace cuatro años porque personas que son capaces

Voz 39 43:05 si no comete esta tropelía no hay pruebas

Voz 1727 43:11 primero no no va a comer porque hay que ser un poco

Voz 16 43:16 políticos hombres pues ya enlazando con esto estaría

Voz 1727 43:18 sí toda la actividad física es decir sea

Voz 1 43:23 disparado contra sí mismos pero sobre todo

Voz 1727 43:26 por lo tanto me preguntes quién es al frente de bueno sobre todo añeja pero sobre todo Calleja Giuliana Estelle porque el problema de la vivienda vuelve a ser efectivamente un problema en España porque estamos ante un problema muy serio ha liderado durante mucho tiempo un una oposición una oposición social a esa realidad muy digna como señalaba Giuliana pero el problema no se acabado problemas y hay lo que hace esto es darle argumentos a quienes ningunean un problema de la envergadura que tiene la vivienda en nuestro país en fin un error enorme lamenta bellísimo y cada vez que ocurre pues hay que decirlo ocho cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 45:57 a partir de las nueve y cuarto empieza el pleno del Parlament de Cataluña donde iremos en directo analizaremos las consecuencias políticas que tiene la decisión d'Esquerra de sumarse a Jones Per Cataluña la CUP boicotear la designación autonómica como senador de Miquel Iceta pero ahora nos detenemos en la perspectiva estrictamente legal constitucional jurídica de de lo que va a pasar hoy en el Parlament que es la primera vez que ocurre que el resto de grupos boicotea la decisión del grupo parlamentario de quién deba ser o no su senador por designación territorial Javier Pérez Royo buenos días hola buenos días catedrático de Derecho Constitucional por en la Universidad de Sevilla es constitucional lo que ocurrió en el Parlament si finalmente como todo parece indicar se impide que Iceta sea senador

Voz 14 46:50 en mi opinión no de opinión es manifiestamente anticonstitucional en la Constitución se contemplaba que los senadores autonómicos es decir que son designados por los parlamentos de las comunidades autónomas lo tienen que hacer con un criterio de representación proporcional con lo tanto tienen que estar representados presidiendo el pluralismo político que hay en la Cámara los distintos grupos parlamentarios sólo grupos parlamentarios los que eligen quién va a ser su representante quién va a ser el senador que exentas y grupos parlamentarios la elección es del grupo la cámara lo que hace certificar certificar la cámara no elige la Cámara simplemente certifica que Grupo Parlamentario a esa propuesta y que esa propuesta da el visto bueno obligatoriamente es un dato a un acto reglado a cámara no tiene posibilidad de de de alterar la manifestación de Gaulle

Voz 1727 47:53 no os que cuando decimos sí sí cuando decimos que los grupos votan en realidad lo que están haciendo es un trabajo de notario votan

Voz 14 48:01 claro claro que del Rey cuando Acciona lo mismo que hace el Rey cuando sí

Voz 1727 48:05 ya

Voz 14 48:06 qué tiene que sancionar pero no puede no sanciona las pues en la Cámara el la el Parlamento autonómico tiene que certificar que el Grupo parlamentario ha propuesto a tal persona como senador y entonces quiere que certifica pero tiene que hacerlo en una votación te mayoría junto de la Cámara pero es una certificación de la misma manera o por ejemplo los los estatutos del ciento cincuenta y uno

Voz 1727 48:33 una vez que han sido aprobados en Renfe

Voz 14 48:36 Benton por los ciudadanos de la comunidad autónoma a la que va dirigida al Estatuto el estatuto tiene que volver al Congreso de los Diputados ya al Senado el pleno del Congreso de la zona del Conde votado el Senado haciendo un voto de ratificación pero no pueden modificar ni un punto en en la como a la manifestación de voluntad del cuerpo electoral al ratificar el Estatuto pero después como es una ley orgánica formalmente una ley orgánica el sello de ley orgánica se lo tienen que poner el Congreso de los Diputados Arsenal pues esto es exactamente lo mismo la decisión es del grupo parlamentario pero el sello es de la cama porque es son senadores que provienen del Parlamento de la comunidad autónoma entonces lo que están para mí su sello exclusivamente

Voz 1727 49:19 ya no pueden hacer absolutamente nada