Hoy por Hoy (16/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 3 00:22 bueno lo venimos contando esta mañana en la Cadena Ser Francia detenido a Josu Ternera

Voz 0027 00:28 el histórico etarra ex jefe de la banda terrorista llevaba fugado casi dos décadas desde noviembre de dos mil dos Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 00:34 qué tal buenos días y de desde noviembre del año dos mil dos y le detienen hoy en la localidad de esa ya antes en los Alpes franceses a las siete de la mañana la detenido la Guardia Civil junto al servicio de inteligencia interior francés siempre ocupó la jefatura política o militar José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea tiene requisitorias pendientes y la más importante por la que va a rendir cuentas ante la justicia española es es atentado contra la casa cuartel de Zaragoza fue quien ordenó este atentado en el año dos mil seis participó en las negociaciones con el Gobierno de Zapatero acabaron mal y lo último que se sabía es que leyó ese comunicado de disolución de la organización terrorista hacia

Voz 0027 01:08 más de un año noticia que acabamos de conocer Salvamento Marítimo está buscando ahora mismo a un niño de solo un año que esa caída de una patera frente a la costa de Gran Canaria Eva Marrero adelante

Voz 4 01:20 los servicios de salvamento y Cruz Roja buscan a un niño de un año que pudo caer de la patera que arribó esta medianoche a la playa de El Perchel a la costa de Arguineguín en el sur de Gran Canaria en un primer momento según informa Cruz Roja fueron localizados once varones tres mujeres y tres niños todos de origen subsahariano y esos niños ya se encuentran atendidos en el Hospital Materno Infantil de la isla pero la búsqueda se centra en estos momentos en encontrar a ese otro pequeño de un año que según la madre se le cayó al mar al desembarcar de la patera Salvamento Marítimo está trabajando con un helicóptero y con la Salvamar rastreando la zona

Voz 0027 01:51 gracias Eva esta mañana les estamos contando en la SER que según un informe de

Voz 5 01:54 la Guardia Civil la empresa OHL utilizaba

Voz 0027 01:56 a la administración pública para obtener dinero negro para pagar comisiones con ese dinero negro los investigadores consideran que la constructora pagó al menos treinta y ocho millones de euros en mordidas entre los años dos mil tres y dos mil catorce a cambio de adjudicaciones públicas empresa conseguía ese dinero girando a la Administración facturas falsas por trabajos inexistentes la actual dirección de OHL insiste en que mantiene una política de tolerancia cero hacia esas prácticas y que todos los supuestos implicados están ya fuera de la empresa y en Hoy por hoy hemos hablado esta mañana con el presidente de los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha Carlos Cruzado ha desmentido que la Agencia Tributaria tenga en marcha ahora mismo una ofensiva para controlar el dinero que reciben los novios en las bodas se debería declarar ese dinero dice pero el objetivo de la inspección es otro

Voz 6 02:42 los novios cuando residía en esta petición de información no no deberían preocuparse no agencia tributaria no está detrás de de los regalos sino precisamente de esos pagos para comprobar que que bueno que han actuado que han facturado correctamente todos estos servicios y que no están trabajando en economía sumergida no chistoso restaurantes fotógrafos y el resto de servicios

Voz 7 03:15 y no te gusta tomarte es la vida con filosofía buscas un programa con entrevistas retos matemáticos

Voz 8 03:26 se llama Tomi viene conmigo

Voz 7 03:28 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido cadenas

Voz 9 03:35 a las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 10 03:39 hola qué tal muy buenos días atentos porque ha vuelto la semana de Internet de El Corte Inglés y hasta el diecinueve de mayo puedes celebrarlo por todo lo alto en la web el Corte Inglés punto es tan sencillo como entrar y empezar a disfrutar de grandes descuentos de hasta el cincuenta por ciento ir miles de ofertas exclusivas moda electrónica electrodomésticos hogar deportes además el envío de todas tus compras será totalmente gratuito siempre que sean superiores a cincuenta euros date prisa las unidades son limitadas sólo hasta el domingo diecinueve de mayo semana de Internet en El Corte Inglés no la dejes escapar y tampoco te querer sin tus entradas para el concierto de la voz en el Whiting Center de Madrid el once de julio allí estarán los cuatro coches de la voz Antonio Orozco Luis Fonsi Pablo López y Paulina Rubio junto a Bustamante Antonio José y Miriam Rodríguez además del talento del ganador y de los finalistas del concurso rodeados de una gran producción consigue tratos centradas en los centros comerciales de El Corte Inglés y en El Corte Inglés punto es

Voz 3 04:44 barra entradas os espero luego áreas

Voz 11 04:51 la verdad es que es una envidia el el poder estar aquí un placer enorme estar aquí y estoy aquí conmigo un honor estar aquí con vosotros

Voz 3 04:58 además a estar de nuevo aquí en un nuevo episodio en el capítulo de represión

Voz 11 05:03 estamos muy preocupados también por la deriva en política internacional de este Gobierno por eso hoy por hoy estamos aquí para defender la democracia uno lo primero buenos días para defender la libertad para defender los derechos mucho veto que pongan no van a poder con las ansias del pueblo catalán del conjunto de los pueblos de España por la concordia y la convivencia y la unión de todos los españoles tres quiero celebrarlo hoy su derrota celebraba la victoria Meshal cuando se juntaba la gente en plazas madre mía cómo está esto está desbordado vamos a avanzar en un aplauso muy fuerte para los militantes

Voz 12 05:46 hombre Nate poco aquí

Voz 11 05:50 hasta en dirá Carmena y el cacao y el guirigay van a pagar al contado probablemente porque nació Podemos que llueva aunque reste son más un castigo que de que llueva incluso ahora cuando éste sólo con este poniendo hay una tormenta Nos crecer con este sol yo no entiendo dices oye

Voz 3 06:28 se lo repetimos escucha ya por ellos

Voz 11 06:37 la verdad es que produce vergüenza ahora hay que consolidarlo que quiera aportó

Voz 12 06:44 ya ya por fin

Voz 3 06:50 felicidades

Voz 11 06:53 igual que sea los Mossos d'Esquadra da igual que son políticos separa yo tengo que hacerlo también hay barbaridades que ya no sea estamos muy preocupados con lo que ha pasado en Venezuela salgamos que no se queden en casa salvavidas naranja

Voz 0027 07:16 hay gente con Pepa Bueno

Voz 3 07:39 a partir de mañana va a llover

Voz 14 07:42 has caen las temperaturas aplomo esa es la noticia en las próximas horas sin ninguna sin ninguna duda pero vamos a ampliar la que nos ha sorprendido a las ocho y veinte la detención en Francia de Josu Ternera lo hacemos

Voz 15 07:54 con Ana Terradillos que que sigue aquí en el programa Ana

Voz 9 07:58 tú que sigue de cerca la información antiterrorista sorprendida

Voz 0125 08:02 bienvenida sí un poco sí porque era el militar de ETA más buscado y bueno pues la verdad es que bueno pues era lo lo último que no podía esperar esta mañana no ha sido una noticia que ha llevado desde luego con muchísima discreción tenemos algún dato más ahora mismo que me proporcionará la Guardia Civil sabemos que el iría en la localidad de Saint Gervais Lemmens que es una zona muy concurrida me dicen para la práctica de deportes de invierno es una localidad que está escasa distancia entre la frontera de Francia Suiza e Italia y eh bueno sabíamos que es el haya buscado siempre por Francia sabíamos que se había buscado después de las negociaciones que mantuvo con el Gobierno de Zapatero en su quizá ir estaba en esa localidad no en principio me dicen que estaba solo y bueno la verdad es que bueno quizás lo que más me llamó la atención es la alegría no con la que

Voz 9 08:51 esta mañana me lo contaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque es que llevan muchísimo tiempo persiguiendo durante mucho tiempo lo más los más jóvenes no no se acordarán probablemente o lo sabrán pero durante muchos años donde estaba Josu Ternera era una obsesión para para las fuerzas de seguridad española sí lo era ávido muchos rumores de que estaba localizado ha habido muchos rumores incluso de que se había entregado a Justicia pero yo estaba enfermo de que estaba gravemente que estaba gravemente enfermo efectivamente bueno le dieron por muerto en algún medio

Voz 0125 09:19 de comunicación varias veces incluís incluso no pero bueno sí que es cierto que era bueno digamos una obsesión yo desde luego no sé si ahora pero hace años para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre todo desde que escapó después de cometer él no fue el autor material fue el inductor de aquel atentado de aquel terrible atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en la que murieron once personas entre ellos seis menores seis niños pequeños Easy bueno aquello fue pues desde luego pues bueno pues pues el handicap sobre todo para para la Guardia Civil porque era porque era aquella casa cuartel ha sido también siempre la riqueza uno de los atentados más

Voz 9 09:52 terribles todo son terribles pero aquel no tenemos

Voz 0125 09:55 todos en la retina no lo vivimos y luego es una pieza perdona por el término que siempre ha sido reclamar

Voz 0027 10:00 ah por por las víctimas del terrorismo

Voz 0125 10:02 eh porque bueno digamos que ellos nunca han querido zanjar esta historia de ETA hasta la detención de Josu Ternera con lo cual más allá de esta detención que yo creo que ella es un poco es simbólica porque ETA hace ya diez años que no mata hace un año que se disolvió hoy hay que dejarlo bien claro bueno pues yo creo que para las víctimas del terrorismo desde luego supone suponen trufada

Voz 9 10:23 no fue él quien leyó el comunicado de la disolución de la banda

Voz 0125 10:26 él fue el fue quien leyó ese comunicado y por eso siempre he a pesar de que los informes policiales aparezca lleva mucho tiempo desvinculado de la organización terrorista pero por eso porque ETA ya ha acuérdate de SCS de de de actividades armadas en el año dos mil once ya no ejecutaban y tenía previsión de ejecutar bueno pues era una persona que que que siempre estaba

Voz 0591 10:47 vinculada no a a los a lo que quedaba no eso

Voz 0125 10:49 resortes de de ETA con los que siempre ha intentado luchar no

Voz 1093 10:54 qué va a pasar ahora con él bueno pues ahora está allí

Voz 0125 10:57 en Francia están los Alpes franceses estará pues las setenta y dos horas de rigor en esto pediremos su extradición ya a partir de ahí tendrá que rendir cuentas sobre todo por este atentado contra la casa cuartel de Zaragoza tiene alguna requisitoria más pendiente yo no tengo tan claro que esté demostrado que sea el inductor pero bueno me imagino que a partir de ahora pues los motores de de de de Información de la Guardia Civil se pondrán a trabajar

Voz 0591 11:17 para intentar demostrar más cosas me imagino que que lo han detenido Calleja cuando cuando localizado o no pero uno se pregunta porque ahora

Voz 1093 11:24 sí es curioso porque el enunciado de la información parece que nos habla de de épocas pasadas no un dirigente sanguinario y el responsable de la banda histórico bueno pero es que hay una diferencia fundamental ETA ya no asesina estas información a las hemos hecho durante muchísimos años con ETA asesinado hoy la ventaja es que ETA no asesina sí que es cierto que este hombre tiene ha tenido siempre un aura simbólica se fuga del Parlamento vasco en el dos mil dos había sido elegido diputado por Vizcaya estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco que era una cosa como completamente delirante IU tiene un efecto reparador yo creo para esas víctimas hay atentados que están todavía sin cerrar hay atentados están todavía sin aclarar en este caso concreto las el atentado de la casa cuartel en diciembre del ochenta y siete con

Voz 9 12:11 todo casa cuartel todos dormido

Voz 1093 12:13 jugada un doscientos cincuenta kilos de explosivos que provocaron once asesinados seis niños bien pues esas víctimas desde luego sus familiares de esas víctimas tienen un elemento reparación también para la propia policía que se había especulado durante mucho tiempo lo tienen controlado lo tienen mordido pero no lo de tienen había es una especie como de connivencia la policía sabe donde está pero no lo quiere tener lo detienen abra no se supone no hay ningún elemento que podamos decir porque le tiene ahora le han detenido cuando le han podido detener probablemente

Voz 0591 12:40 el detenido porque tiene causas pendientes que no digo que no estaría detenido palabro detenciones no digo no lo veo eh

Voz 1093 12:47 no digo habló de detenerle en este momento le han detenido cuando le han podido detener que no es esta especulación Plasencia Lehtinen

Voz 0591 12:53 otro lado eso sí tiene una duda pero no

Voz 1093 12:56 decirle tienen controlado el ya verán ellos cuando lo decía no lo han detenido cuando lo han podido detener porque sus hubieran podido detener hace tres años hubieran detenido hace tres años y V ha leído el comunicado final de juego entre ETA mientras ETA mataba había determinado

Voz 9 13:08 que si en fin se aguantaban un poco para tratar de pillarlo en la bien el objetivo en lo que estaban tramando pero en este caso eso ya no

Voz 0591 13:17 de puede ser seguramente Terradillos nos puede contar algún detalle más pero yo creo que él también tuvo algún alguna participación en el último proceso de negociación con la banda terrorista que es cuando se especulaba con que no tenían porque convenía para avanzar se negociación no será detenido cuando efectivamente como dice José Mari pero es que tiene causas pendientes con la justicia más allá de la satisfacción o el regocijo de las víctimas de ETA y que acabamos peligros tiene que tiene que cumplir con la justicia no

Voz 0125 13:45 pero bueno lo que decía Esther la verdad es que él llevó practicamente las negociaciones con con con Zapatero esto esto nos lo ha contado muchas veces a Rubalcaba no oí es verdad era una persona digamos que tenía mucha autoridad dentro de la organización terrorista por eso le mandaron allí a Oslo por eso cuando la cosa empezó a ir mal el también la intentó darle la vuelta remontar por supuesto que que que ya al final cuando esas negociaciones triunfaron con con con Alfredo Pérez Rubalcaba también por supuesto tuvo mucho mucho que en una persona con mucha con mucha con mucha fuerza dentro de la organización terrorista muchísima muchísima cola gente joven con la gente no tan joven digamos que bueno pues que que que que que la gente hacía lo que Josu Ternera

Voz 9 14:25 Giuliana bueno es muy de periodistas a atar cabos

Voz 16 14:27 pues a veces atacamos demasiados a veces anunciado pocos pero la realidad es que Pedro Sánchez llega al final a siete días del final de la campaña del veintiséis de mayo que esas son unas elecciones importantes una vez conocido el veredicto de las elecciones generales Con ellos su ternera detenido con una pleito en Barcelona

Voz 17 14:57 que bloquea Iceta pero que pulveriza

Voz 16 15:00 la acusación reiterada tantas veces durante la pasada campaña electoral y parte de este de de connivencia absoluta del Partido Socialista con los independentistas es decir Sagrario

Voz 15 15:13 para Sánchez no es negativo vivía atando cabos no

Voz 1093 15:18 de que atando cabos votando a veces demasiados pocos esteta Josu Ternera en el proceso negociador digamos la parte de los buenos se asustó cuando desapareció ese proceso negociador y apareció el lo de Thierry Henry que decía la gestión es que os vamos a matar ya podemos comprarnos corbatas negras porque vais a tener que ir de funeral os vamos a matar idea el el proceso negociador claro no es lo mismo negociar con un sujeto que estaba lo Koi de perdido como el tal Thierry Henry se demostró luego o con alguien como yo su ternura que será un criminal y un asesino pero bueno parece que tenía más control de la Xunta ayer el momento aquel desaparece de esas conversaciones de esas negociaciones digamos en la parte buena sea asustan como diciendo Dios mío este proceso puede acabar descarrilado puede acabar siendo frustrado porque ha desaparecido Josu Ternera que es un señor que lleva organizando muertes desde que tiene uso de razón como las ha transferido digamos a su hijo que también formaba parte de la banda pero sí que fue un elemento de alarma por parte de la parte española decir

Voz 9 16:18 a ver si el que este hombre desaparezca nos lleva al

Voz 1093 16:21 cesó de negociación al traste que dices esto

Voz 9 16:23 el siento asiento porque recuerdo perfectamente

Voz 0591 16:26 lo que ocurrió en aquellos meses si Icomos

Voz 9 16:29 activamente en los buenos que eran término

Voz 0591 16:31 estaba mucho Rubalcaba no los malos y los buenos se preocuparon muchísimo por la desaparición de las negociaciones no impide que el sector más duro de la banda terrorista y probablemente menos racional asumirá las riendas de aquella negociación no

Voz 1093 16:48 hemos reacción del presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 0027 16:50 la cooperación franco española vuelve a demostrar su eficacia mi reconocimiento de la Guardia Civil y al servicio de inteligencia francés por la detención de Josu Ternera hoy más que nunca un abrazo a todas las víctimas del terrorismo

Voz 9 17:03 Ana Terradillos cualquier novedad nos cuentas claro un beso un beso nueve y diecisiete ocho y diecisiete en Canarias

Voz 18 17:18 da sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Bloch Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 19 17:27 por el de W un momento un momento nosotros hablamos ciento mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 13 17:49 Juan si quieres circular sin restricciones comprarte uno Pelli deja al niño en paz soy por eso lo hago

Voz 18 17:54 que son los días redondos de Opel Easyjet más algo que retardan hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones en el punto es

Voz 20 18:07 si buscas hipoteca con mucha atención en lo que tiene

Voz 18 18:10 hipoteca naranja variable de ING desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE variable

Voz 20 18:17 pero si buscas hipoteca pon mucha mucha atención en lo que no tiene

Voz 0027 18:22 pero gastos de notaría cero gastos de gestoría cero gastos de registro cero gastos de tasas

Voz 21 18:25 yo elige bien hipoteca naranja variable de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que busca su condición

Voz 0027 18:37 señales punto es hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 2 18:48 el arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 0027 18:51 hoy por hoy

Voz 22 18:55 en la Cadena SER presentan

Voz 5 18:59 el placer de escuchar

Voz 23 19:07 no tengo entendido pues en el Rayo su progenitor con las lluvias y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario en la colina que lame el Duero busco amarillento Le Mans en la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento no será con los álamos cantores que guardan el camino y la Ribera ruiseñor señores ejércitos de hormigas en hilera va trepando por él en sus entrañas Hurd en sus telas grises las arañas antes que Tetra pidió Olmo del Duero con su a echar leña con el carpintero te convierta de campana lanza de carro de carreta antes que rojo en el hogar mañana hartas de alguna mis será caset el concedió un camino antes que de torbellino y trans el soplo de las Sierras Blancas antes que el río hasta la Marte empuje por vallas y barrancas sol

Voz 24 20:09 quiera no estar en mi cartera la gracias de tu rama merecida Mi corazón espera también hacía la luz hacia la vida otro milagro de la primavera aún olmo seco Antonio Machado

Voz 23 20:25 mil novecientos doce

Voz 13 20:27 minas en él

Voz 25 20:37 cuenta con las

Voz 3 20:50 hoy les den mexicana me temo

Voz 26 21:30 de las nueve y veintiún minutos de la mañana las ocho y veintiuno en Canarias y ha sido puntual lleva seis minutos el pleno del Parlament que estaba previsto para las nueve y cuarto es así Soledad Domínguez o de nuevo buenos días de nuevo pues no no ha sido puntual están muchos de los diputados preparados en sus asientos esperando a que empiece este pleno pero va con un poquito de retraso porque

Voz 0591 21:53 la Mesa del Parlament está acabando de ratificar la decisión ya firme de que no se permita la votación con papeleta tal y como pedían los socialistas para elegir al nuevo senador socialista porque era importante este sistema de elección pues porque si se elegía con papeleta los diputados sólo tenían dos opciones bien escribir en esa papeleta el nombre de Miquel Iceta que es el único candidato que está encima de la mesa o bien votar nulo o en blanco en todo caso los Veinticinco votos favorables permitirían que Miquel Iceta fuera designado senador se ha decidido finalmente la Mesa se ratifica en que la votación tiene que ser por medios electrónicos y ahí sí Llum para Cataluña Esquerra Republicana y la CUP pueden votar que no a la designación de Miquel Iceta es sólo tendría a favor veinticinco votos porque Ciutadans el Partido Popular han anunciado que se abstendrán por lo tanto su designación será rechazada no podrá ser senador por designación autonómica por tanto sí les cierra cualquier posibilidad de ser el próximo presidente del Senado los socialistas muy enfadados lógicamente anuncian que van a ir al Tribunal Constitucional aún no los pueden concretar cuándo porque dicen que tienen que preparar el recurso pero sí tienen claro que hay una vulneración de derechos y que con esta decisión de hoy del Parlament se está alterando de forma arbitraria la composición del Senado porque a ellos se les está negando la posibilidad de tener

Voz 9 23:19 un representante recordemos que José Montilla

Voz 0591 23:22 que era el anterior senador socialista designado por el Parlament de Cataluña ya ha dimitido

Voz 16 23:27 eh

Voz 9 23:28 alguna previsión de la hora en la que se puede producir la votación soledad

Voz 0591 23:32 bueno piensa que todos los grupos tienen cinco minutos de intervención de menor a mayor para fijar su posición para argumentar por qué van a votar lo que van a votar eh si contamos que esto empezará a las nueve y media les va la era yo creo que antes de las diez nueve diez

Voz 9 23:49 cuarto va a ser complicado se les va a buena parte de la mañana venga cualquier novedad nos cuentas hasta luego aquí estamos acaba de hablar la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo sobre lo que va a ocurrir hoy en el Parlament de Cataluña

Voz 0376 24:01 seguramente va a ser la historia de una gran torpeza política además inútil porque el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Socialista y por lo tanto cumplirá el papel y la función que el presidente Sánchez tiene prevista

Voz 9 24:18 en fin efectivamente High mayoría absoluta del del partido socialista en el Senado la política que pensaran impulsar desde allí la van a poder seguir haciendo es verdad que Miquel Iceta tenía tiene las características personales vitales las trayectoria la trayectoria y el conocimiento de Cataluña que tiene pero la política se va a poder seguir haciendo Enric Juliana en qué clave interpretas tu lo que está haciendo Esquerra de la que veníamos diciendo en los últimos meses ha apuesta por la moderación por tender puentes

Voz 16 24:47 porno romperlos Esquerra Republicana tiene miedo Ésta es la clave de todo lo que está pasando porque

Voz 17 24:55 efectivamente en esta bloqueo de Iceta no impide

Voz 16 24:59 bueno pues que decía alucinado en la persona que Raquel recaiga podría ser también otro senador socialista catalán no sólo está Miquel Iceta en representación del PSC en en el Senado pues desempeñan la presidencia lleve a cabo desde el cenado pues más líneas de trabajo que podía llevar a cabo Iceta yo creo que siendo presidente del Senado recursos en unos tribunales

Voz 9 25:24 sí que seguidas que acabará siendo elevará siendo

Voz 16 25:27 dentro de un tiempo porque el Partido Socialista evidentemente más hacer una batalla de de eso es decir ahora como puede nombrar pero no lo va a acabar nombrando Miquel Iceta presidente encerrado porque en un momento dado la razón al PSC Iceta sea nombrado senador ir acabará siendo presidente tercera de esto lo vamos a ver pero mientras tanto la cuestión no es esta yo creo que además de esto a Esquerra Republicana le importa poco Esquerra Republicana tiene miedo porque tiene miedo vamos a ver hay que volver a los resultados del veintiocho de abril fue muy celebrado muy comentado y muy ponderado el hecho de que Esquerra Republicana obtuviese un buen resultado de las elecciones generales con quince diputados resultado una manera comparable a los que hace años obtenía Convergencia i Unio pero hay otro aspecto de resultados del veintiocho de abril en Cataluña que fue menos comentado de que sus competidores más inmediatos en el campo del independentismo que es una coalición Cataluña es decir la coalición que encabeza política y moralmente Carles Puigdemont no son día ellos hicieron buen resultado PSC también hizo un buen resultado PSC resucitó los Comunes hicieron mal resultado pero no se hundieron algunos preveían que se ven Under pero tampoco se hundió Jones para Cataluña tenían ocho diputados mal resultado comparado con lo que había sido Convergencia perdieron uno no sean hundido no se han hundido en las encuestas ahora tenemos elecciones europeas hablamos poco más europea todas europeas Cataluña se han convertido en una pugna un vis a vis en el campo independentista entre Junqueras que vuelve a encabezar la candidatura de las europeas de Esquerra Republicana IU la candidatura que encabeza Puigdemont bien los sondeos dicen que están empatados ahí en esa pugna se deciden cosas muy importantes pero luego hay otro factor que acentúa el miedo el temor la inseguridad de Esquerra Republicana en estos momentos es que la alcaldía de Barcelona que hace unas semanas parecía muy a su alcance porque los sondeos también me daban como claramente vencedores en Barcelona en estos momentos hay empate técnico entre Ada Colau Ernest Maragall por lo tanto Esquerra podría ocurrirle sabes que en Cataluña hacerlo los los castells no de las torres humanas cuando un castell cae porque ésta ha estado mal planteado decimos que ha hecho leña que ha hecho leña es decir el Castell de Esquerra Republicana que ha empezado muy bien tiene un pilar muy sólido veintiocho de abril se podría romper por la alcaldía de Barcelona que va perdiese que no te no perdona perdona tiene que no la pudiese obtener cuando a expectativas que podía lograrlo que a su vez yunquera espera de las elecciones europeas entendáis estas Ésta es la clara ellos lo que pase de hecho creemos que hay que ser muy realistas durante todo esto de la política lo que pase el día veintiocho en el seno de veintisiete veintiocho veintinueve en eso no importa es decir lo que importa es que el Castelli de Esquerra Republicana el día veintiséis por la noche no se ven

Voz 0591 28:46 de todas formas creo que este asunto de Iceta REC en contra de lo que sostienen estuvo se resuelve ya no se resuelven es decidir hoy Z expresidente el próximo martes del Senado o no lo será nunca

Voz 16 28:57 qué

Voz 0591 28:57 pues porque no se puede cambiar de presidente de la Cámara Alta a mitad de legislatura hombres de puede creo

Voz 16 29:03 hombre no se puede

Voz 9 29:06 el límite Esther Esther chilena esta conversación lavamos la vamos a reanudar enseguida pero es que tengo que hablar con Pilar Ballarín buenos días

Voz 27 29:16 hola buenos días Vila perdió un hermano

Voz 9 29:19 hay una sobrina en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en el año mil novecientos ochenta y siete se acaba de enterar por nosotros de la detención de Josu Ternera Pilar

Voz 27 29:30 sí

Voz 9 29:31 y has pensado que ha sentido cuando te has enterado de la noticia

Voz 27 29:36 hombre satisfacción ya era ahora son muchos años si no se me parece que esto debería de haber sido más intenso y más pues me refiero a la búsqueda más a verlo otra que lo supiesen lo hubiese encontrado antes

Voz 9 29:55 para quienes no perdieron a nadie en aquel atentado para quienes no han perdido a nadie ningún atentado incluso para los periodistas que si sabemos si hemos seguido el detalle de las investigaciones Josu Ternera era alguien que estaba ahí en algún momento había que detener pero para la familia era un hombre que ha estado me imagino Pilar muy presente a lo largo de estos años en vuestra vida esperaba Isadora esperé que esperábais la detención

Voz 27 30:23 hombre por supuesto lo que pasa que que bueno como he dicho antes debería de haber sido algo más intenso no sé por qué han tardado tantísimos años en en en esto si es que lo sea puesto todo lo que se debería de poner au o ha sido no sé a lo mejor por parte de de donde en los sitios que estaba en los países que no que no han colaborado no sé pero esto a después de tantísimos años me parece me parece una barbaridad que hayan tardado tanto

Voz 9 31:01 cómo ha sido vuestra vida la vida de vuestra familia Pilar a lo largo de estos años después del atentado

Voz 27 31:07 hombre pues dura dura porque no es una muerte una parte es una asesina en mi en mi casa son dos asesinatos ya más tenidos dos perdidas y claro no se la rabia la impotencia el odio particularmente lo dijo que no te deja avanzar pues es duro muy duro ya que precisamente que cuando cuando me han dado la noticia pues bueno día incluso pues eso estoy nerviosa pues porque sabía que que que tocas este tema no es como como te decía antes una muerte que desgraciadamente se ha muerto las personas no se han muerto los mataron los asesinaron entonces estos estas pandilla de jóvenes que no lo hacen a la cara que lo hacen que de esta manera pues no sé que crea particularmente los digo el orgullo porque que no es no sé no hay una razón

Voz 9 32:22 te iba a decir Pilar que les hemos ganado eh a esos les hemos ganado los que no matamos

Voz 27 32:27 la tarde tarde porque hemos vivido treinta y un años pensando que todavía este tipo estaba pues a sus anchas y entonces pues bueno no es lo mismo

Voz 9 32:46 pues ya no está a sus anchas esta detenido en el sur de Francia y lo pondrán a disposición de la justicia española Pilar Ballarín perdió un hermano y una sobrina en ese atentado que organizó Josu Ternera en el cuartel en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el año ochenta y siete un abrazo muy fuerte Pilar muchas gracias

Voz 27 33:05 gracias a Dios

Voz 9 33:08 el dolor es el dolor que sigue vivo entre quienes perdieron a un familiar nos vamos al Parlament porque

Voz 28 33:14 ahí está el pleno ya eh

Voz 9 33:18 está en pleno el reunido en el Parlament y hemos sacado una diputada Lorena Roldán buenos días bon dia

Voz 29 33:26 buenos días

Voz 9 33:27 diputada de C's en el Parlament de Cataluña ustedes se van abstener hoy verdad

Voz 29 33:32 si nosotros ya anunciamos ayer esta acepción tenemos ninguna intención de bloque árabe paladín de paralizar el Parlamento que bastante lo que hago está allá por la acción o la inacción más bien de hecho de los partidos independentistas y por tanto nosotros prosiguió la cortesía parlamentaria de la lógica que siempre ha regido en este Parlamento vamos a poner impedimentos a a este a ver vamos a querer porque es cierto que tampoco estamos pues de acuerdo con las formas con las que el Partido Socialista ha gestionado toma de la designación de Iceta porque quiere recordar que nos enterábamos por la prensa la semana pasada que pretendían hacerlo pues ratios corriendo a Teherán todo lo que no

Voz 27 34:17 me hace dos semanas en no es

Voz 29 34:20 lo habitual de realmente hay una negociación previa dos grupos de disculpe pasa por la Comisión del Estatuto diputados tono Fassi ICO merecían estamos de acuerdo con las formas ni tampoco con la persona pues en este caso designada para ser el futuro presidente ha echado porque todos los conocemos ya la trayectoria de El pequeño Trichet ahí bueno pues me parece que que los constitucionalistas en Cataluña ah bueno fue el artífice el de artificio de los tripartitos con Esquerra Republicana llevaba referente también en dos mil doce la reciente nota cuestionado la presión la prisión preventiva de los políticos que ahora mismo están en prisión por haber dado un golpe en Cataluña ha hablado de indultos hace tan sólo unas semanas en plena campaña de generales también comentó la posibilidad de esperar unos años para realizar un placer entonces por tanto pues bueno a todos nos podemos esperar un poco cuál va hacer la línea que va hacia ETA que llega al Senado como presidente

Voz 9 35:17 usted entiende verdad la perplejidad de quiénes nos escuchen en este programa en todos los programas sin todas las teles todas las radios de España a los independentistas acusando de españolista a Miquel Iceta negándole el cualquier posibilidad de convertirse en presidente del Senado ustedes diciendo que hace concesiones a los separatistas

Voz 29 35:37 sí pero es que fíjate que nosotros llevamos ya mucho tiempo advirtiéndoles de Ciudadanos hace mucho tiempo que lo estamos avisando es que el nacionalismo es insaciable nacionalismo se acontezca contentar en Ipar F que al Partido Socialista parece que Sánchez que no lo haga entender y que se acaba de enterar de qué es lo que está pasando realmente en Cataluña es decir ellos venga ofrecerles indultos venga ofrecerles el referéndum para la independencia sin embargo luego pasan estas cosas porque hay porque el nacionalismo es insaciable hay porque los constitucionalista no van a estar contentos con nada porque su proyecto es liquidar España yo me acuerdo también a señor Francia hablando de que había que modificar la Constitución costará que encajara Hay contentar al señor Junquera o contentar al resto de partidos independentistas yo hecho muchas veces es que

Voz 9 36:22 no nos van a contentar con eso hay que ráfagas la Constitución

Voz 29 36:25 por supuesto pero para mejorar la vida de los españoles para intentar contentar a Simó Juncker a la siguió Rufián y ya le digo que no porque son insaciables y esto es una muestra clara de lo que está para cuando Sánchez e Iceta hablando de indultos hablando de referendos y sin embargo cuando llega el momento de tirar adelante Sada equipación pues que se han plantado y han dicho que no tanto Esquerra Republicana como Cataluña el nacionalismo es insaciable yo ciudadano nos hemos cansado de repetirlo lo esto es lo que nosotros estamos viviendo aquí ni nada por eso

Voz 9 36:57 si no digo sí sí claro

Voz 29 36:59 estamos acabamos Vélez ya que lamentamos lamentaba que quiera volver a dejar el futuro de los españoles llamaros veces señores porque ya sabemos lo que nos espera

Voz 9 37:08 el señor Alcaraz Alcaraz Francisco José Alcaraz de Vox Nacionalista ultranacionalista español ustedes lo votaron como senador por designación autonómica en la Cámara andaluza salió adelante con sus votos el nacionalismo español de Vox no les preocupa

Voz 29 37:24 nosotros hemos lo que hacemos y lo hicimos el anterior asignación en el Parlamento de Cataluña yo misma soy senadora por designación autonómica y como decía por eso criticamos las formas en las que lo ha gestionado el Partido Socialista porque estos son acuerdo al que se llega entre todos los grupos

Voz 9 37:40 vale pero le pregunto andaluz delimitados

Voz 29 37:43 en en el Parlamento de Andalucía funcionaba exactamente igual con un acuerdo previo de todos los grupos de todos los grupos proponen a los senadores que les tocan kubotán el momento entonces hay una negociación previa ya hay un acuerdo previo donde se vota un acuerdo global no es lo que ha pasado aquí el Partido Socialista se ha saltado a este tipo de negociación y ahora está pagando las consecuencias yo creo que se han equivocado

Voz 9 38:06 y además de procedimiento además del procedimiento el nacionalismo ultranacionalismo español de Vox no les preocupa

Voz 29 38:13 a nosotros nos preocupa al populismo de Vox lo hemos dicho muchas veces creo que esas ocurrencias que tiene voz sí que explica cada vez que sale como que cualquiera pueda llevar una carga extra entre otras muchísimas otras cosas que hemos podido escuchar en esta campaña evidentemente hay que nos preocupa pero creo que una queja que nos ocupa

Voz 9 38:29 no lo digo porque lo digo porque al senador por designación territorial sólo con los votos de PP Vox y Ciudadanos no de toda la Cámara andaluza que es

Voz 29 38:38 acuerdos previos a los que te llevan ya diez en el Parlamento nosotros votamos a los senadores propuestos por los partidos separatistas porque es un acuerdo conjunto global con una negociación previa en la que se discuten cosen en todos los extremos de Zaragoza hacer es una pasada aquí de de de golpe y porrazo por la prensa nos enteramos que pretenden destinar a señor Iceta y además no sentarán cuál es el partido socialista pretende que se vote el jueves sin ni siquiera haber pasado por la comisión pues que que en la Comisión del Estatuto del Diputado sin haber hablado sin conocer ningún extremo de de este de este tema he visto que creo que las formas durante horas correctas mi las adecuadas y que eso le está pasando factura también al Partido Socialista y luego que evidentemente tampoco podemos obviar el hecho de que seguramente se nos escapa una negociación que pueda haber oculta con pero haber por detrás entre el Partido Socialista y los partidos independentistas de cara a formar ese futuro gobierno seguramente no nos vamos a enterar porque el señor Sánchez es muy consciente de que votamos en en apenas de unos pocos días y que por tanto no nos vamos a enterar de esas negociaciones pero estoy convencida de que han existido y de que eso tan bien pues se ha hecho pues si decidir el sentido del voto en este caso tanto Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya en sentido negativo por tanto entendemos que esas negociaciones quizá no va en la línea de lo que los partidos independentistas quieren que no es otra cosa que que la impunidad yo creo que eso lo sabe todo el mundo hay parece que enseña someter o no lo sabemos no se quiere enterar

Voz 9 40:07 qué tal está Begoña Villacís sabe algo de ella ha hablado por teléfono con ella

Voz 29 40:12 bueno hemos podido hablar con ella la verdad que un mal rato ayer yo creo que eso no le gusta a nadie de la cara pues del del radicalismo no del contestarme radican está bien está bien está bien evidentemente bueno estoy fue de momento y es una pena también ver que ocurren estas cosas en pleno siglo XXI hoy para los demócratas pues nos parece muy desagradable y bueno esperemos que no se repitan estos episodios de Cataluña también dos vivimos con los radicales separatistas y portando pues la comprendo perfectamente Hay todo me apoye sobre todo me consta en absoluto a este tipo de de conducta

Voz 9 40:46 Lorena Roldán ex diputada de Ciudadanos le agradecemos que haya salido para atendernos muy buenos días

Voz 27 40:53 buenos días y muchísimas gracias

Voz 30 40:58 bankia Laura tocaría leer la letra pequeña pero una letra pequeña tan grande y tan clara no Katyn este anuncio así que quizá tenga que ver la oportunismo en nuestras oficinas mide metro y medio cada letra vamos que ya no es una letra pequeña Abel para una depresión y no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información el banquillo punto es

Voz 31 41:18 si te digo cuarenta digo diez no te digo nada si te digo hasta un cuarenta por ciento de descuento y diez años de garantía en toda la gama Fiat te lo digo todo la oportunidad de tu vida es aquí y ahora es pie

Voz 13 41:33 válido para unidades limitadas en este mes equivocarnos

Voz 0027 41:38 creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 18 41:40 Duarte tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 32 41:44 pero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 13 41:55 insulta condiciones en mutuo apuntó no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinte

Voz 0027 42:02 cinco años lo que importa es que cuando compran el cupón diario la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque lo que importa es que no dejes de hacerlo el diario La Paca de lounge que te importa protege tu hogar con la alarma lidera la alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene

Voz 1 42:37 imprescindible para

Voz 13 42:41 espectacular Anastasia

Voz 33 42:44 es el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum a qué esperan para verlo con tus entradas en Anastasia musical punto

Voz 11 42:56 se acerca el veranillo por fin está organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Ali T

Voz 0027 43:02 hemos los frescos más frescos al mejor precio como la piña a cero con ochenta y nueve el kilo esta semana por si toca ir ahorrando y eso que la vida te pille preparado al di lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 34 43:11 es los Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente de los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com ampliado el plazo de candidaturas el

Voz 35 43:30 desde mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 3 43:33 sueñas con decir la tu jefe que te vas a enterar Infojobs entra la oferta perfecta idílica en otro sitio te a entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida Info Jobs siempre a mejor

Voz 0027 43:44 ineficaces de da contarle la montaña

Voz 36 43:47 su mano Isaac baje a partes iguales de en su esposa

Voz 0027 43:50 está equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco

Voz 36 43:52 euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes en trata cuatro mil seiscientos setenta y seis euros cota final siete mil trescientos sesenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros Tir siete ochenta por ciento TAE no te contra el tres por ciento financiación de FC banca hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 13 44:10 es de Ahora es la hora siete canarios de ver las cosas de otra forma Hora veinticinco actúe de otra forma con Ángels Barceló

Voz 25 44:25 Javi

Voz 37 44:29 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 38 44:39 eh tú

Voz 9 44:46 las diez menos cuarto ya a las nueve menos cuarto en Canarias Gonzalo Fanjul buenos días decía Julien hace un rato hay elecciones europeas aunque apenas hablemos de ella si hay elecciones europeas el domingo veintiséis también se elige la composición de la Eurocup un cámara de la Eurocámara los partidos nacional populistas quieren tener mayor representación de la que han tenido hasta ahora Gonzalo Fanjul es cofundador de la Fundación por causa acaba de publicar la franquicia antiinmigración como se expande el populismo xenófobo en Europa porque el término franquicia

Voz 5 45:26 el término franquicias un término empresarial que describe un modelo

Voz 9 45:29 en donde

Voz 17 45:30 hay una serie de elementos de

Voz 5 45:33 expansión del negocio que están centralizados en este caso elementos ideológicos de utilización de determinadas herramientas de financiación son de marca de apoyo y luego una serie de elementos que se adaptan al contexto de cada uno de los mercados esta franquicia antiinmigración es decir este movimiento de populismo xenófobo y nacionalista que está ocurriendo en Europa no sólo en Europa funciona de este modo algunos de los elementos están centralizados después adaptan su modelo a las condiciones de cada país no es lo mismo Vox en España que Alternativa por Alemania que Le Pen en Francia que Salvini en Italia hay particularidades que sin embargo comparten algunos elementos fundamentales

Voz 16 46:10 paga quién panista franquicia

Voz 5 46:13 a muchos si pagan de manera manera diferente en el caso de Vox ya hemos conocido el el apoyo que han tenido por ejemplo de los muyahidines de partido los muyahidines de Irán en el caso de de Unidos ha habido compañías y donantes privados importantes que les han financiado lo que hay no es tanto un modelo de financiación grueso sino un modelo de financiación de las las iniciativas fundamentales que van a Palancar esos partidos en los países en los que en los que interviene apoyos con los medios de comunicación apoyos en sus estrategias de de difusión de la información por ejemplo es decir se facilitan todos los elementos técnicos exactamente igual que McDonald's establecería una franquicia en un país apoyando para que después de la franquicia funcione por su cuenta no

Voz 9 46:56 el cuál es el papel de este paro en esa franquicia

Voz 5 46:59 estimado es uno de los grandes impulsores ahora uno de los grandes ideólogos yo diría que estrategas de este modelo no es el único ni mucho menos no pero estoy Banon ha tomado como como misión en la vida como responsabilidad el establecer una fuerza importante del movimiento antiinmigración en Europa está trabajando para que los partidos esta franquicia antiinmigración tengan una representación tan relevante como auguran las encuestas en el próximo Parlamento Europeo esto significaría que no tendrían la mayoría frente a los partidos tradicionales digamos de de ambos lados y sin embargo van a tener una influencia fundamental que eso es exactamente lo que está ocurriendo en países como España no tiene la mayoría pero tiene la capacidad de contaminar el debate público de contaminar a los partidos que sí tienen la mayoría de estos partidos como ha ocurrido en el caso de la inmigración socialdemócratas y conservadores no solo es un problema de partidos de derecha lo que hacen es acercarse a similar e las propuestas en algunos ámbitos fundamentales como el de la inmigración

Voz 9 47:56 mi desde luego comprar la agenda no porque meten en la conversación pública temas que no son a priori conflictivos aquí pero yo me preguntaba sesenta y dos millones de personas votaron a Trump diecisiete dieron vía libre al Brexit diez millones le han dado la confianza de una manera de otra Marine Le Pen qué pasa dónde está el fracaso porque toda la gente que compra la ideología de la franquicia no son como ellos no son peligrosos xenófobos no que está fallando en la política tradicional para que esto ocurra

Voz 5 48:27 porque yo creo que sumamente al distinguir entre estos partidos y sus votantes yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy

Voz 9 48:32 serio muy serio para tratar de entenderlo

Voz 5 48:34 las razones que justifican esos votos y hay que hacer un esfuerzo muy serio para pelear contra los partidos que están aprovechando este asunto en en el en el peor de los sentidos no yo creo que esta es una mezcla

Voz 17 48:45 de de de cuestiones muy diferentes desde la sensación de precariedad

Voz 5 48:48 ya el disgusto de mucha gente que ha sentido que la globalización les ha dado de lado en términos relativos es posible que la clase media de la Unión Europea que Estados Unidos haya ganado menos que por ejemplo los países emergentes y estés este es un hecho y luego hay una parte de de de fenómenos perfectamente creados una franquicia antiinmigración tiene la capacidad a colocar en el debate público un marco narrativo un relato en donde hay una mezcla de desinformación de información parcial de mentiras directas por ejemplo en el ámbito de la inmigración en políticas fiscales en en machismo en en homofobia en cualquiera de los ámbitos en donde en donde son fuertes no por tanto yo creo que hay que trabajar muy seriamente para tratar de responder a las necesidades legítimas de estos votantes pero no las ilegítimas y las ilegítimas en donde es dónde estamos jugando en este caso en las próximas elecciones europeas si tienen mucho

Voz 9 49:38 hoy en la Eurocámara no en fin la mayoría ya lo has dicho pero sí tienen mucho peso si tienen capacidad de condicionar cuánto puede cambiar el panorama para las Migraciones en Europa

Voz 5 49:52 yo no estoy muy seguro de que lo podamos hacer peor en materia migratoria ya ha cambiado mucho el panorama la Unión Europea en el año dos mil cuatro tenía

Voz 9 50:00 ya cuatro pilares que definían su política migratoria

Voz 5 50:03 había dos de los cuales estaban dirigidos a gestionar la movilidad humana que es un fenómeno absolutamente imparable fenómeno inevitable como el comercio como la energía nosotros tenemos que aspirar a gestionar a gobernar este modelo una frenarlo desde entonces hasta ahora y sobre todo por la crisis de refugiados que coincide además con la múltiple crisis dentro de la Unión Europea lo que nos hemos encontrado es que ha abandonado cualquier esfuerzo por gestionar estos flujos para concentrarse en el control migratorio para magnificar lo que está ocurriendo una parte muy pequeña de la movilidad humana que es la frontera sur en una parte muy pequeña de la movilidad humana global que es la que afecta a los refugiados por cada refugiado hay nueve migrantes de caracter económico no podemos someter toda la gestión de los flujos mira Prisa lo que está ocurriendo con un fenómeno humanitario Angela Merkel ayer precisamente la entrevista que mencionabas esta mañana vuelve a hacer referencia a la responsabilidad de los países europeos responsabilidad básicamente de cumplir la ley no de hacer ninguna pirueta extraordinaria en materia de acogida de refugiados sino de cumplir la convención que la comunidad internacional aprobó en el año cincuenta y uno estas son las líneas rojas que la Unión Europea está diluyendo esta esta disolución en la que están participando partidos socialdemócratas como el Partido Socialista Europeo por cierto lo que está ocurriendo en España por ejemplo con el bloqueo de algunos barcos de rescate o con lo que está ocurriendo la frontera sur no es muy diferente de lo que hacía Mariano Rajoy Lluc

Voz 0027 51:22 creo que esta es la gran responsabilidad de la Unión Europea ya

Voz 5 51:24 donde la franquicia antiinmigración está ganando es verdad

Voz 9 51:27 es decir que viene el lobo que viene el lobo que se van a contaminar es que ya se han contaminado