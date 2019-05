Hoy por Hoy (16/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:07 está en marcha el pleno del Parlament que debe decidir si Miquel Iceta es designado uno senador en representación de la Cámara autonómica Antonio Martín buenos días buenos días Pepa empezado con algo de retraso pero está en marcha así si no hay cambios por parte de los independentistas a última hora Iceta no va lograr ese respaldo la votación debe tener lugar de un momento a otro vamos al Parlament Soledad Domínguez día

Voz 4 00:27 son día estamos en la última intervención en este caso de Carlos Carrizo de ciudadanos justo antes de que se produzca esa votación que sin duda va a rechazar la designación de Miquel Iceta como senador autonómico

Voz 5 00:38 con los partidos han reiterado sus argumentos de estos días

Voz 4 00:41 los socialistas dicen que la votación de hoy supone romper puentes los de Esquerra Republicana dicen que no les han dejado otra alternativa

Voz 6 00:50 ahora Sadín entro Aubry Portas OTAN Carlas entra apuesta para la solución o continúa me gustas tornan hace más todavía la cosa tornan tornan Abdulá ponen

Voz 3 01:05 la una evidente en sus siete absoluta Medina evitarla Esquerra Caron quicio antiinmigración han intentar sus instituciones sino una a otra sonido desde el Parlament a la postura de

Voz 0228 01:16 los independentistas ha referido a primera hora la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo quién cree que están poniendo trabas que considera que en todo caso no van a ningún lado

Voz 0376 01:24 seguramente va a ser la historia de una gran torpeza política además inútil queda claro para la opinión pública que nunca jamás hemos tenido ninguna connivencia con los independentistas por cierto es conveniente que el precisen Torra no tenga ni la más mínima duda que con sus resultados electorales no está en condiciones de tumbar como ya hizo a Miquel Iceta no está en esas condiciones ni de lejos

Voz 0228 01:52 más cosas lo adelantado la SER poco antes de las ocho y media de esta mañana al ex jefe de ETA Josu Ternera ha sido detenido en Francia en una operación conjunta de la Guardia Civil de los servicios de inteligencia de la policía francesa Ternera estaba residiendo en una localidad de los Alpes franceses en la frontera entre ese país Italia y Suiza se encontraba en paradero desconocido desde hace diecisiete años entre los atentados por los que debe responder ante la justicia se encuentra el que tuvo lugar en la casa cuartel de Zaragoza en el año ochenta y siete en el que murieron once personas y por el que fue citado a declarar ya por el Supremo en dos mil dos cita ya a la que no acudió acabamos de preguntarle por sus sensaciones a Pilar Ballarín que perdió a su hermano en ese atentado en Zaragoza

San Isidro los candidatos madrileños vuelven a reparto

Voz 1434 03:05 S por la Comunidad para sus actos de campaña y regresan también los Desayunos Informativos ahora mismo está en marcha uno con el aspirante del PP al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida que está siendo presentado por Cayetana Álvarez de Toledo Virginia Sarmiento buenos días

Voz 8 03:19 buenos días entre los asistentes Pablo Casado María San Gil Ana Botella hay representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento y la Comunidad Ayuso el esperaba pero no ha llegado al menos de momento Cayetana Álvarez de Toledo es la encargada de presentar Almeida de quién ha dicho que conoce bien lo que es el centro que es centrista de verdad para un Madrid de verdad central sobre Manuela Carmena ha dicho que es

Voz 5 03:40 impostura sentimental pura sobre

Voz 8 03:43 dijo ayer en la Pradera el escrache hacia Ciudadanos el Partido Popular dice que fue algo repugnante acoso hacia una mujer embarazada la mujer la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid también ha manifestado así su condena insolidaridad acaba de terminar su discurso ahora escucharemos a José Luis Martínez

Voz 1434 04:01 gracias Virginia allí en San Fernando de Henares PSOE y actúa van a denunciar hoy ante la Junta Electoral los ataques que ha sufrido la publicidad para el veintiséis cm de los partidos de izquierdas en la localidad banderolas rotas heces en la fachada de la sede de los socialistas pintadas que vinculan al PSOE con los terroristas y carteles de Podemos y actúa con pegatinas sobre las caras de los candidatos con mensajes contra ellos lo que demuestra casi una acción premeditada Javier Corpas es portavoz municipal del PSOE

Voz 9 04:25 creemos que he estado de derecho y la democracia e actos como éstos son eh bueno pues intolerable si no se puede permitir sea sacar un comunicado que firmar eh prácticamente todos los partidos que concurren a las próximas elecciones municipales estos hechos además eh han sido denunciados en la comisaría de la Policía Nacional se van a a informar también a la propia Junta Electoral

Voz 3 04:51 dieciocho grados a esta hora en el centro de la capital máximas para hoy de nuevo por encima de los treinta grados

Voz 1995 06:03 hoy por hoy con Toni Garrido es la última hora pierde la votación en el Parlamento de Cataluña debemos en fin uno poner los informativos no sé si coinciden conmigo pero la impresión que quizá no estamos rodeados de gente como hacerlo gente muy inteligente pero ustedes creen que la inteligencia es lo que nos hace más felices estudiamos nos preparamos viajábamos conocemos descubrimos pero lo hacemos por el placer de hacerlo porque finalmente ese conocimiento nos hará más felices vanos procurará un mejor futuro no coincide eso lo de la felicidad con el retrato de mentes privilegiadas de personas en algunos casos destinadas a la incomprensión al fracaso al aislamiento

Voz 14 06:50 así podría

Voz 1995 06:51 añadió estadísticas el Ministerio de Educación Ministerio asegura que hasta el sesenta por ciento de los niños con altas capacidades lo que antes conocíamos como niñas prodigio pueden estar abocados al fracaso escolar y eso que de los más de ocho millones de alumnos que en nuestro país sólo se tienen identificados a poco más de veintisiete mil con esas características una realidad que conoce muy bien Carlos Blanco que es escritor y profesor universitario consciente de serlo desde muy joven con Carlos muy buenos días muy buenos días atisban muy inteligente techo más feliz

Voz 7 07:25 evidentemente tendríamos que entrar en un debate de qué significa Intel

Voz 1995 07:29 no sé lo que va de decir sí o no si

Voz 7 07:33 Musa en cierto sentido yo me siento enormemente feliz yo creo que me ha hecho feliz porque también es verdad que la capacidad de asociar relacionar ideas de aprender en el fondo también te abre a nuevos mundos no es decir estas continuamente estimulando te auto estimulando T recibiendo estímulos también externos y eso realmente es lo que me hace feliz es lo que me hace decir quiero seguir viviendo quiero hacer algo quiero crear quiero aportar algo a la sociedad yo reconozco que en muchas ocasiones conlleva pues a veces un cierto aislamiento una vida solitaria en muchas ocasiones porque te puedes sentir e incomunicado la falta de comunicarte con alguien sobretodo en la infancia es cierto que ya conforme creces conforme ya vas entrando en la vida adulta ya esa incapacidad de comunicarte se atenúa porque ya hay más gente eh bueno pues sí

Voz 1995 08:19 que tienes otra hablar tienes otras recursos también es otro

Voz 7 08:21 recursos pero espera que la infancia efectivamente si se sufre

Voz 1995 08:25 sí sí sí

Voz 7 08:27 categóricamente la capacidad de conocer de relacionar muy más que hace más feliz

Voz 1995 08:32 bueno pues déjeme decirle seguro que ya han reconocido su voz Carlos Blanco es uno de los ejemplos más conocidos de niño con altas capacidades ahora ya no niño que ya ves lo Gianni niño Knicks también ha cambiado término que será un niño prodigio ya no están

Voz 7 08:48 cuántos íbamos a unos bueno ha estudiado varios osea que me defienda inglés francés alemán e italiano hay algo en ruso pero el estudiado otros lo que pasa que que que hay mucha gente me lo pregunte digo por ejemplo egipcio clásico sistema jeroglíficos desde luego no puedes hablar nada de esto jeroglífico pero no y luego también ocurre que hay cosas que si no estás trabajando en ello después se te olvidan son muy desagradecida y no en el fondo unos acuerda sobre todo de aquello en lo que ahora mismo está más interesado

Voz 1995 09:14 eh su cociente intelectual es el de Stephen Hawking Bill Gates conocemos por haber formado parte de este paisaje mediático que caló mucho quizá la tele consigue grandes fuegos artificiales pero no tan tan prolongados en el tiempo como aquella televisión en la que tú participaban por ejemplo en Crónicas marcianas hablando de Física ibas a la tele para noche hablar de Física de filosofía hablabas de Egipto lo cierto es que debuta este con Ana Rosa Quintana Éste es el momento

Voz 15 09:44 a dónde quieres llegar

Voz 16 09:46 yo quiero llegar yo quiero también escribir pero bueno yo lo que a mi me gustaría ser catedrático hacer gozar a la a los demás con mi saber es decir no guardar Melo no ser un un avaro intelectual como le ha pasado a a otra mucha gente sino compartirlo

Voz 17 10:01 yo creo que es lo más lo más bonito que ha cambiado la voz pero cualquier esa energía El escrito sigue siendo el mismo

Voz 7 10:07 las intención es también no yo creo que las muestras en el fondo lo uno miran retrospectiva dices siguen siendo las mías no oí pues pues eso mucha gente te pregunta eres feliz Irigoyen en el fondo son muy feliz porque hago lo que me gusta lo que me apasiona me considero en ese sentido un privilegiado y cuando escuchas en una sociedad donde tristemente hay tanta injusticia tanto sufrimiento mucha gente no puede hacer lo que lo que le pasa Llona pues en ese sentido yo me considero un privilegiado

Voz 1995 10:31 a quienes en el lado opuesto tenemos otro niño prodigio por otras cosas troncal en hora buenos días gracias te tienes tienes a otras cosas otra otra cosas que paralelas alternativas si no lo podemos habla de ellos pero en es momento no quizás no es lo más apropiado como ha sido la la sea la evolución porque es verdad que el momento en que tú eres consciente de que te interesan una serie de cosas es que es muy feo decir que tú eres más listo que los demás pero claro yo soy más listo que los demás y ese día llega tú recuerdas cómo ha sido la evolución desde entonces

Voz 7 11:11 si osa evidentemente yo creo que que evolucionar y también conscientemente intentado evolucionar no sea que no he querido que fueron procesos sólo pasivo forzado por circunstancias externas sino yo también siempre ha sido muy perfeccionista es decir bueno pues en esto quiero mejorar porque evidentemente no te una carencia y creo que puedo mejorar en yo creo que antes eran muchísimo más ensimismados a sigo sino en sí misma de muchas cosas porque yo creo que no es malo a veces nuestra sociedad e incluso satanizan no es ensimismamiento como si fuera algo malo estas cosas

Voz 1995 11:41 una virtud yo es claro porque lo de impactos de redes a poder sin buena

Voz 7 11:46 yo no tengo Twitter típica pregunta que me hacen Facebook creo que tengo me perfil pero no al uso practicamente nada siempre sino más Ars traido yo creo que también es bueno que haya gente que SARS traiga un poco de la sociedad como un observador externo Ilan Halimi hay hay tenemos algo en común pues mira me dejen yates

Voz 1995 12:01 el sabe

Voz 7 12:04 ese es en lo que pasa que bueno Xie es verdad que lo he intentado evolucionar es también a veces intentar comprender qué qué cosas interesan a otras personas es decir no sólo en tu ensimismamiento porque al fin al cabo eres un ser humano es parte de la sociedad tienes que estar en ella pero eso siempre conservado una característica que es intentar también tener un cierto distanciamiento eso no lo he podido evitar nunca ha sido quizás una faceta como más abstracta intelectual

Voz 1995 12:28 estoy pensando Carlos en todas esas porque había ocho millones que conforman la población estudiantil de España que sólo haya veintisiete mil identificados con altas capacidades estoy luchando en todos los niños que tendrán esas altas capacidades que no querrán decirlo que no quieren salirse a la media quizá nadie me quedo aquí por no ser diferentes para que nadie me señale buena metas más esto es una costa

Voz 7 12:51 histórica el otro día debatía con un amigo me decía quiénes más listo Tucumán no pues de los para debatir uno

Voz 1995 12:57 para tomar un café o una caña pero porque los queda para discutir pero un amigo no se puede bueno

Voz 7 13:05 debatir tomando una caña o sea no hay ninguna no es incompatible osea son son es perfectamente justa posible pero define quiénes más inteligente Newton on line y no por retrotraernos a dos de las grandes mentes de la historia digo bueno pues en

Voz 1995 13:16 probablemente no notan no lo sé pero tampoco es muy real

Voz 7 13:19 levante pero cuánta gente en esa época que lo mejor era incluso más inteligente que ellos por circunstancias porque no tuvo oportunidades por hay mucho azar

Voz 1995 13:26 esto es una cuesta tú que escuchará inteligente escuchar a ser seguro esta mañana lo contaba pero que depende mucho de nivel socio económico de tu paso puesto cuando digo socio económicos vendes ellos han estudiado si tienen dinero para parte de la carrera porque dice que pagan todavía a los padres en España siguen pagando la carrera pero si miras enfrente en Estados Unidos todavía gente con cincuenta años a día de hoy sigue pagando el crédito estudiantil que tuvo que tomar para poder estudiar una carrera con lo cual no

Voz 7 13:56 no solucionamos y evidentemente hemos avanzado es decir hace siglos para que si tú tenías capacidades intelectuales para que eso pudiera prosperar tenías que ser apadrinado por un aristócrata por decir hoy en día hemos avanzado pero queda muchísimo yo digo claro lo vemos en el contexto español pero cuánto talento nuestra perdido en países pobres subdesarrollados a lo mejor ahí está el nuevo Leonardo da Vinci el nuevo Lightning el nuevo a Einstein el nuevo One Care el nuevo Kant no lo sabemos evidentemente yo hay una cosa que cada vez me sorprende más que es ese elemento que Aida innato en la inteligencia las capacidades intelectuales que haya adquirido porque yo estoy convencido de que muchas personas por muy inteligentes que fueran

Voz 1995 14:34 sí

Voz 7 14:34 desde el punto de vista innato el estímulo ha sido clave en que afloran en sus capacidades

Voz 1995 14:39 déjame Carlos que te presente una buena amiga a Marian Rojas psiquiatra autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas te lo has leído

Voz 7 14:47 yo haya la conozco pero confieso que no me había leído el libro de los años verdad pero les mamaria muy buenos días buenos días talio buenos días Tom una cuestión

Voz 1995 14:55 sea como puede ser lo hago desde hace formular esta pregunta desde el punto de vista personal no no tienen que coincidir ustedes ni coincidir Marianne pero cómo puede ser que la sensación es que cada vez somos un poco más tontos cuando estamos rodeados de acceso al conocimiento

Voz 5 15:12 bueno yo creo que para eso tenemos que meternos en neurociencia y enceres

Voz 17 15:14 pero no cuando uno observa idea Carlos

Voz 5 15:18 a personas como Carlos Blanco uno dice que es ser inteligente no que yo creo que la pregunta básica de este de de esta mañana yo creo que cuando uno persona estamos hablando de altas capacidades eso de ser superdotado niño prodigio yo lo diferencia haría a nivel neurológico en tres cosas su nivel psicológico entre tres cosas la capacidad sintetizar es decir de recibir muchísimos estímulo si quedarte con lo que realmente es importante

Voz 1995 15:40 sí pero de define sintetizar porque Carlos habla mucho y entonces no

Voz 5 15:44 pero prudente su cabeza captan miles y miles de cosas y nosotros tres que que te de un grandioso que Tom es un superdotado pero yo no lo sabía nosotros recibimos constantemente muchísima información pero nosotros cantamos mucho menos el de todo lo que capta que capta muchísimo más que nosotros en todo lo que va sucediendo se va quedando concluía importante lo segundo es que lo asocia con gran rapidez y lo tercero es que tengo una gran memoria y el problema hoy en día es el tema de la memoria

Voz 7 16:08 porque si nosotros recordamos todo lo que hemos estudiado

Voz 5 16:11 tendríamos mucha más capacidad hoy en día la memoria que está en el hipocampo la memoria que tenemos de corto y largo plazo la tenemos muy vulnerable y muy afectada por el estrés por las redes social

Voz 32 21:34 no

Voz 1995 21:54 yo minutos una hora menos en Canarias nos preguntamos si esta mañana ex tendemos la pregunta ustedes que eso en la audiencia de la cadena SER y por tanta gente inteligente y preparada si hiciera más listos no debería hacernos casi por obligación más felices si lo uno debería ir Colotto aunque parece que Carlos dice que si María ya sin embargo les decía esto no tiene porqué ser así sin si atendemos al número de personas que teniendo un alto cociente intelectual que popularmente conocemos como superdotados a superdotadas no parecen serlo pensamos en esos veintisiete mil niños que sí están detectados se asumen esas altas capacidades y nuestras tantos miles que hoy estarán en clase queriendo ser entre comillas normales en su bien cómo definirlo queriendo no salirse de la media porque eso eso ponen en algunos casos poco complicada Sidi de eso hablamos con Carlos Blanco escritor profesor superdotado para toda la vida lo de ser catedrático no salió no

Voz 7 22:52 bueno estamos catedráticos ahora funciona por acreditación entonces yo la siguiente que voy a pedir es titular y luego las siente catedráticos bueno bueno pero eso pero tetas es más al final luego uno lo piensa yo cuando era un niño dices quiero ser catedrático lo importante no es la cátedra de tal sino tus libros Tous clase esos

Voz 1995 23:09 ya más relativizado ciertas cosas porque más que catedrático ya no hay nada que acredite que sepas pero

Voz 7 23:15 osa claro pero es que a esa alguien externo que acredita lo que sabe espera Milla honestamente no me interesa que alguien acredite lo que se han visto que me interesa es dar pensar compartir y aprender ahí también compartir

Voz 1995 23:27 ese aprendizaje con otros claro es que eso perdóname embrión sería una señal de inteligencia es decir el hecho de no necesitar acreditar el conocimiento simplemente disfrutar y compartir a sería de gente inteligente

Voz 5 23:38 bueno yo creo no no lo he dicho Carlos pero yo supongo que un momento clave es cuando eres consciente de que esto de que esto te está sucediendo es decir uno de los problemas que yo alguna vez he tenido cerca o consulta o gente que me ha consultado por a nivel personal este tema de la inteligencia es la sensación de frustración de aislamiento de que no encaja sin el ambiente hoy que tu cabeza va mucho más rápido de lo normal y eso te genera una cierta hubo una cierta un cierto temor incierto porque no tienes que te está pasando no y entonces vas a consultarlo con personas con profesionales o incluso familiarmente hoy en día yo he conocido algún caso que se diagnostica de H porque son niños intentos no no tenemos que pensar no sé tu caso fue como fue Carlos pero las los casos que he visto en mi en mi consulta o cerca no son tanto el niño listo que saca buenísimas notas en clase sino el niño que está más aislado que parece que se aburren clase que no presta atención a nada hay un pelín como rebelde que no me pregunta al profesor entonces Fuster porque dice estoy entonces porque que no para de cuestionarse lo todo y que el profesor piensa que es un un un poco pesado y que ahora con los padres porque tú su hijo le pasa alguna cosa no entonces yo creo que parte hay que partir de que el diagnóstico en general no está en el niño que saca buenísimas notas sino el niño que se aburren clase porque nada leyera no sé tu propio

Voz 7 24:50 estoy totalmente de acuerdo sea yo creo que es una os ante ese problema que es que uno se aburra en clase que o que uno a uno Lasarte en tantas dudas que dices no puedo evitar preguntar al profesor porque ha dicho esto dado que no está bien justificada su afirmación hoy le pregunto hay dos actitudes no una es efectivamente digamos rebelarse o entrar en curso una discusión hay profesores que se sienten amenazados e incluso en las universidades ocurre y otra es bueno pues perfecto yo me guardo mis dudas ya voy a buscar la información por mi cuenta es salirse de ese mundo diseñar tu propio mundo yo personalmente siempre me convencí de que el sistema por su propia naturaleza es imperfecto es inevitable yo también su imperfecto el sistema también entonces como el sistema nunca iba a satisfacer lo que yo quería bueno pues yo voy a seguir las reglas del sistema dentro de ese sistema pero voy a crear mi propio sistema parte en paralelo digamos Sor pasando a ese sistema y así es como fui

Voz 5 25:42 qué queda fuiste capaz de hacer pues yo cuando tenía

Voz 7 25:44 ocho nueve años allí David que el colegio me aburría hacia cosas pues iba por la tarde a la biblioteca municipal leía mis libros de egiptología de sumario etcétera yo me dicen mi propia agenda educativa luego la Asociación Española egiptología tuve suerte hay gente que también mi mi apoyo pero yo me di cuenta de que ningún sistema iba nunca

Voz 5 26:01 ah

Voz 7 26:02 eh cumplir tus expectativas entonces intenta no estoy hablando de manera grandilocuente a diseñar otro sistema desde tu ámbito en lo que tú puedas o aprendes por tu cuenta ahora es mucho más fácil puedes incluso contactar con profesores con no necesitas plegarse al sistema esas yo creo que sería el mensaje

Voz 5 26:19 yo creo que era desde que existe internet una de las cosas claras que yo te yo lo otro hace poco me consultaba una persona un niño que tiene diez doce once años que una de las cosas que ha hecho a través de Internet es aprender chino y japonés no dice yo me aburro y al volver a casa que lo que empezaba a hacer los me lo traían porque por la noche a veces estaba inquieto no dormía y les preocupaba pero yo cuando empieza a preguntar Elliot tú qué quieres ser de mayor índice arqueólogo y me empieza a decir los nombres de todas la genealogía de de los egipcios en orden y me va diciendo los años de momento que estamos hablando de palabras mayores Leo tú nunca te crees más listo dice bueno tengo facilidades para cosas no yo creo que el ser consciente de que

Voz 1995 26:54 pero en el mundo Marian porque acabas de decir algo que yo

Voz 33 26:57 desde mi ignorancia desconozco

Voz 7 27:00 no es lo mismo ser listo que inteligente no es lo mismo ser lista es ser más astuto pillo

Voz 5 27:06 tener capacidad de hacer frente a a un problema ahí esa persona que tú la ves y encima yo creo que en el común lenguajes

Voz 7 27:12 palabras que se han mantenido hito X

Voz 5 27:15 es listo es pillo es astutos sagaz camisa inteligentes capacidades para algo muy desarrolladas de hecho tenemos gente muy inteligente era una persona extremadamente inteligente poco listo era poco hábil perdía los papeles o India tenemos grandes genios en sus sus y lo que se dedican y que de repente en cosas básicas del día a día no sabe sacar un billete de tren se pierden por las calles es decir inteligencias más una capacidad el otro es una actitud ante la vida de los resumiría esta manera sencilla

Voz 1995 27:43 Ituri listos Carlos bueno

Voz 7 27:46 eh yo creo que uno ha ido aprendiendo no algunas cosas sucede porque eso tiene mucho pues dado que es una actitud se se aprende pero no la verdad es que os yo insisto en que hay un elemento esencial en todo esto que es también la atención que tú pones en algo el interés que pones en algo es decir si alguien se especializa por ejemplo en digamos estrategias de supervivencia en un contexto político académico pues se hace cada vez más listo pero si tú lo que te especialistas en desarrollar capacidad de aprendizaje de relacionar ideas pues lo inteligente que eras lo puedes desarrollar aún más entonces ahí hay una frase de Einstein que yo escucho nave ya hay tantas frases atribuidas a Einstein que dices cuáles son las auténticas está

Voz 1995 28:26 a Woody Allen y Le Luthiers tú que yo no viví en general no me digan Paulo Coelho ya ahí tenemos a los cuatro que ya con eso ya me parece

Voz 7 28:38 que si es auténtica vamos tendría que comprobarlo pero creo que si venía a decir que en concreto su éxito o el éxito de grandes mentes que habían hecho aportaciones significativas a al pensamiento humano no residía solo en sus aptitudes intelectuales sino también en sus cuál

Voz 3 28:54 Blades

Voz 7 28:55 Morales por moral no se refiere a una aspecto ético sino también de actitud de su como tú afrontan la vida de disciplina por ejemplo de Voluntad es decir que no es sólo el intelecto sino también la

Voz 1995 29:08 yo ahí pero bueno añado hay que enseñar a ser buena persona ser buena persona ser muy inteligente que ser muy inteligente para ser una

Voz 7 29:16 una buena persona claro porque tiene que ser incompatible a lo mejor lo que es más incompatibles listo y buena persona nos a esos pero inteligente buena persona porque tiene que ser incompatible no lo veo

Voz 5 29:26 yo te diría la pedía dos cosas la primera es que la base esto lo decía un un neurólogo americano la base un cerebros sanos la bondad es decir para que tenía un cerebro sano hay que ser bueno la bondad que relación dio la vuelta con la inteligencia el ser muy inteligente te hace tener muchos estratégica estrategias y si no tienes una base buena

Voz 7 29:42 en una base ética pues ser Maquiavelo

Voz 5 29:45 es decir porque todo tiene tú puedes hacer mucho daño a la gente con tu inteligencia y es decir que también hay que buscarla una cosa que tu decías que me parece importantes generalmente no quiero las generalizaciones son siempre peligrosas los muy muy inteligentes les cuesta más ser listos porque yo por listo también entiendo a que me dato con facilidad todos los ambientes

Voz 1995 30:05 y al revés a los muy muy listos les cuesta ser inteligente

Voz 7 30:08 no tiene malas ciento Tom hay hay un elemento en eso ya sé que va a sonar muy idealista lo que lo que voy a decir pero cuando uno se entrega realmente al conocimiento en cualquier campo del saber piénsese sumergen eso y se abstrae es que es algo tan bello es algo que te te posee de tal manera que yo creo que eso tiene también incluso una trascendencia ética es decir que sí inevitable que te haga mejor suena muy idealista porque se ha habido grandes mentes que no son bien a la humanidad pero es esa especie de cuando tú te identificas con con el estudio entonces te entregas entre las tu voluntad tú tu subjetividad tus gustos Zulte sacrifican por por aprender por relacionar ideas Yves algo que dices mira todos los afanes humanos en el fondo que pasajeros son en comparación con esto no que es el saber

Voz 5 30:50 pero tú dices una cosa yo creo que hay que también educar el ego y la vanidad porque claro si eres uno de los cien cien personas más inteligentes del mundo tiene unas capacidades mucho mayores que los demás por mucho que tú uno piense yo quiero hacer el bien parada para todos al final también es un tema de aprendizaje constante interior en el que yo me crezco yo me gusta esta sensación

Voz 7 31:11 pero con el ego no aprendes refiero que la la la regla fundamental para aprender o para estudiar para investigar etcétera es reconocer tu ignorancia entonces cuando unos muy arrogante dice no yo ya lo sé todo soy más inteligente bien por las nuevas avanzar

Voz 5 31:23 me buenas es que no sé nada

Voz 1995 31:26 ha dicho reconocer tunecinos miraban nosotros pero como cosa positiva

Voz 7 31:31 somos ignorantes de justo

Voz 1995 31:33 si nosotros hacemos te lo atraer a gente no Pérez

Voz 24 31:36 de una fuerza Masip con cariño una frase

Voz 1995 31:43 hay una frase que dice que lo importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe es Carlos Blanco el verdadero cajero teniendo esta esta mañana pensamos mucho en esos niños y niñas que estoy en el colegio que tienen altas capacidades y que no quieren demostrarlo solamente identificados veintisiete mil de una población de ocho millones el placer como siempre Manuel Rojas Estapé como tal como hacer que te pasen cosas buenas ella no sabe gracias seguimos el proyecto

Voz 33 37:13 con Toni Garrido cinco muertos

Voz 1995 37:17 doscientos ochenta y cuatro heridos sabría decirme de qué de qué hablamos cinco muertos doscientos ochenta y cuatro heridos podrá ser dato quisiera referencia a un ataque terrorista en Oriente Medio podríamos hablar del saldo de tráfico en fin de semana de vacaciones en España

Voz 43 37:40 antes se ha producido esta mañana en la autovía A cuarenta y ocho en San Fernando

Voz 1995 37:43 sentido y lo cierto es que hablamos de tráfico por cierto la noticia de ese millón de de euros que contra la Guardia Civil en un coche accidentado lo del coche dice no no nuestro nuestro bueno luego el caso hablamos de tráfico pero esa cifra cinco muertos y doscientos ochenta y cuatro heridos son las cifras que ha revelado para el año dos mil diecisiete La ministra de Transportes francesas de muertos y heridos en París por patinete eléctrico cinco muertos doscientos ochenta y cuatro heridos por el uso del patinete eléctrico así hablaba la ministra francesa de de transportes

Voz 3 38:19 el líder genios patinetes eléctricos me parece muy bien pero no sobre las aceras donde hay personas que se quieren desplazar personas de avanzada edad con discapacidad tienen que poder desplazarse tranquilamente así que no podemos convivir con gente que rueda veinte o treinta kilómetros por hora

Voz 1995 38:35 qué piensa no una ciudad un año cinco muertos doscientos ochenta y cuatro heridos no podemos convivir en las aceras y es fuerte aquí también han invadido a la calle en algunas ciudades en España ha habido unos trescientos accidentes en los que está involucrado en patinete entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y haber no tenemos ninguna manía ni al patinete ni a ningún medio transporte pero yo voy en moto Vespa no vamos en metro en autobús previa del patinete nos llama mucho la atención por eso hoy queremos reivindicar que la mejor forma de moverse por la ciudad

Voz 33 39:08 es ni más ni menos

Voz 1995 39:12 el ERE costumbre como adhesión a la ex Toreno reivindica el coche San Fernando un ratito a pie íbamos a hacerlo con Sergio Fanjul Sergio buenos días

Voz 44 39:22 muy buenas de hasta qué tal tu obra

Voz 1995 39:25 ha sido en patinete no no he venido caminando has probado los patines

Voz 44 39:29 me dan miedo

Voz 1995 39:31 da la cifra que hemos dado el seguro no te subes a uno Sergio Fanjul es astrofísico también poetas que es poesía si Madrid ensimismado Carlos Blanco bueno no necesariamente en el orden que hemos contado no la astrofísica primero yo creo que ambas partidas se ganan la vida haciendo periodismo ustedes han leído a Sergio en el país en publicaciones como las honorario Ground vais o tal vez incluso hayan asistido a su clase de escritura creativa en el Hotel Kafka es que acaba de publicar la ciudad infinita crónicas de Exploración Urbana un libro en el que te presentas como pasador oficial de la villa es un paseante que no es lo mismo que paseados bueno las tasas

Voz 44 40:11 Labra son aceptadas pero dado paseante me sonaba más como alguien que pasea en un poco al azar y por placer yo soy pasador porque paseado sistemáticamente para conseguir unos objetivos que da recopilar estas crónicas sobre todos los barrios de la ciudad de Madrid

Voz 1995 40:29 lo lo tras ese tiene una una maravillas como siempre

Voz 44 40:32 en eso es frase tienen un nombre bello para todo

Voz 24 40:34 le llaman Bulevar no

Voz 1995 40:40 que también vallados qué pasa con los transeúntes antes éramos transeúntes

Voz 44 40:44 no lo sé yo te debes respetado lo que decías antes de los de los monopatines los patinetes y todo esto la verdad es que que a veces más difícil ir tranquilo por la ciudad porque los coches eléctricos no hacen ruido están los patinetes están los gays que el otro día yo presencia un accidente que se comieron una pizarra una pizarra de un bar de estas que ponen el menú del día pues a contra ella fue el patinete con un turista oriental es decir más

Voz 1995 41:09 creador de murió en Usera es esta vez seis eh

Voz 44 41:13 luego como todo ahora están silencioso y uno encima va con los cascos sólo escribiendo en el whatsapp ya estaba a punto de morir en varias ocasiones así que hay que tener cuidado la selva La jungla de asfalto imagino que la

Voz 1995 41:27 Mónica Puig mientras escribía un guasa muere atropellado por la vida y usted es que ustedes son

Voz 33 41:36 pasadores paseantes

Voz 1995 41:38 no antes queremos conocer sus paseo sus rutas porque vamos a hablar con Sergio de rutas de la ciudad a la que vive Sergio pero queremos también conocer las hoy a nueve cero dos

Voz 33 41:46 catorce sesenta sesenta

Voz 1995 41:48 es verdad que lo he pasear también ayuda a convivir y a pensar es fácil paseando pasivamente es un poco complicado deben saber nueve cero dos catorce sesenta sesenta que cerca del ochenta por ciento de los españoles vivimos en ciudades que las ciudades caes crecen más que son más grandes la ciudad de Madrid tiene ya más de tres millones doscientos mil habitantes ocupa una extensión de poco más de seiscientos kilómetros cuadrados aunque todo esto se relativiza cuando vino la directora del aeropuerto hace unos meses y nos contó que todo todo lo que está en la almendra de Madrid cabe dentro de la proporción la extensión del aeropuerto de Barajas en Madrid es están grande

Voz 7 42:24 que todos

Voz 1995 42:24 lo que tenemos en una ciudad como Madrid cabe dentro de de ese aeropuerto así que cuéntenos ustedes la suya porque gracias a a Sergio hemos descubierto algunos términos eh ese muy bien con qué es el barrio en Alice

Voz 44 42:40 el mismo bueno pues es una especie de nacionalismo de barrio no de orgullo de barrio no que a veces ahora este parece que está surgiendo no ahora que los barrios están como de moda parece lo más natural que te sientas más propio de la ciudad circundante de los seiscientos metros de diámetro que los que te mueves donde conoces a la gente dónde vas a los bares y te conoce dónde hablas con estás con tus seres queridos que de entidades más grandes como las ciudades las naciones que bueno que son muy diversas igual no tienen tanto que ver contigo eso es un poco el barrio malísimo no

Voz 1995 43:11 el barrio marisma tú eres de Madrid no yo estoy de Vallecas

Voz 44 43:15 es una ha pasado mucho yendo de paseo por Madrid llegará a Carabanchel

Voz 45 43:19 Eli decir desde donde de donde viene seguida de yo digo

Voz 44 43:22 de allí de me de Madrid en Madrid pero ya que estamos en Carabanchel no les es otro sitio y en Sevilla Triana que es ya según ellos otra vez además Madrid fue compuesto de muchas pequeñas poblaciones comerán Vallecas Carabanchel Hortaleza que en realidad a Madrid hasta mediados el siglo

Voz 1995 43:38 a estas ciudades no corren vamos a quitar la música un segundo no corren el riesgo porque todas las esta es más o menos turísticas todos pretendemos que nuestra ciudades Cuenca Valladolid todos pretendemos que en estas ciudades todas tengan su punto turístico por lo que el turista por los de las llamas no corremos el riesgo de que el sonido de atenciones que el sonido de la ciudad sea éste entonces controle que alegra arrastrando esas mal vas por la calle Barcelona Madrid Valencia gran parte de de España está colonizada por este sonido ambiental

Voz 44 44:25 sí yo vivo en el madrileño barrio de Lavapiés muy amenazado por la triste ficción muchas mañanas sobretodo cerca del fin de semana me despierto con el ruido de estas huestes de turistas que vienen con el control y que luego a larga lo que favorece es que a la vez paralelamente se vayan produciendo de los desahucios que estamos viendo no me callo a la que ha habido muy muy importante no el de Pepi otras otras vecinas que había allí es un proceso que está comiendo las ciudades el de el de la turística ficción

Voz 1995 44:59 este es el sonido de ese momento cuando vi Rossi Juani Mayra esos familiares tienen que salir de sus casas los nos ganaron los ya estuve ahí aquella mañana

Voz 44 45:17 eh hice una crónica y me levante es a las siete de la mañana para asistir a este evento por llamarlo de alguna manera bueno fue muy emocionante que hubiera gente allí para el desahucio pero también una impactó mucho ver cómo llegaban los agentes de policía con una con un ariete para derribar la puerta con una cizalla esos haga la violencia de un desahucio materializada en los instrumentos que utilizan no que muchas veces no los imaginamos no hay al final es por la fuerza bruta

Voz 1995 45:45 no pasarán tú tú dices que lo que está cuidado las ciudades lo llaman efecto donuts estamos vaciando la ciudad desde el centro lo estamos quitando para dejar allí a otros que no son comer aquella frase si ya nadie va allí porque siempre está llena que demostraba la inconcreción de tiempos no corren las ciudades el riesgo en algunas que no vamos a mencionar ya ocurrido de perder su carácter de perder su naturaleza de hacer que los vecinos que no son eficientes en lo económico se vayan cambiarlos por turistas no piden no corre el riesgo de convertirse en otra cosa distinta que ya no interese a esos mismos turistas

Voz 44 46:17 claro eso es eso es lo que se dice no que el famoso parque temático no que será convertir el centro de las ciudades en parques temáticos de cartón piedra con las mismas franquicias con las mismas cosas y sin nada que ver bueno hay que dice que esto es también

Voz 1995 46:29 gran la gallina de los huevos de oro porque claro

Voz 44 46:32 sí todas las ciudades son clónicas a nadie le va a interesar en ningún sitio simio el otro día

Voz 1995 46:37 un gran amigo de de Tom Jones porque es un fenómeno de pensamientos racionales global hace unas semanas periodista hace un programa de la BBC a esta misma hora es nuestra competencia el el Hoy por Hoy de la BBC pues va a hacer no escribió el libro hablando de lo mismo y contaba una anécdota donde hace unas semanas el es un gran conocedor de la ciudad de Londres un amigo le pide por favor a mis hijas dos niñas de quince años entonces hace un esfuerzo llegaban desde Manchester un esfuerzo las iba al puente de Waterloo les habla de la invasión romana de las metas que pueden verse en el río de cómo el Támesis ha sido testigo de las transformaciones sociales culturales hacía bueno todo eso cuando acaba el Top Shop donde está que es lo que hemos venido aquí es al Top Shop en fondo un poco tenemos lo que nos merecemos no bueno

Voz 44 47:27 curioso esto de de viajar ir a comer te el McDonald's no es bueno

Voz 1995 47:33 en que Sevilla uno que yo me sé tanto para celebrar las costumbres de Sevilla lo hice que porque las cifras de va mal en cuentagotas bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta queremos hablar de su ciudad de sus paseos Santander Málaga Las Palmas bajo desde donde usted este cero dos catorce sesenta sesenta enseguida subimos anda con ser

