Hoy por Hoy (16/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

ya municipal el barrio entero patinó y nadie ha cogido qué lastima bueno la sección de hoy se titula señoras que lo hacen mal en polilla barrio Vaticano señoras que lo hacen mal en política eso también es igualdad os informo con gusto por si no estaba enterado que estamos en campaña en campaña todo vale en campaña de elecciones municipales y autónomas las todo vale mucho más salen a escena una serie de elementos y elementos fascinantes unas creaciones audiovisuales y unos eslogan de campaña que son pura poesía hay tanta hoy es presidenta la candidata de Ciudadanos de Murcia que se aferra a una metáfora Where Tana no sale de ella aunque haga Rato que este aliado no se entiende nada atención la metáfora es que ellos son ciudadanos son naranjas como la naranja de comer de la huerta murciana

que lo hicieron Ada Colau que ella me parece bien Naomi Klein ha dicho que es la mejor política Ever pero ADA está haciendo una especie de videoblog adopta un tono como de youtuber mayor que no

no quiero no quiero centrar la orden en Madrid es que no puedo dejar de poner a la musa del humor ultraconservador la señora de la comedia involuntaria el despropósito Isabel Díaz

los que se cogen bajas de paternidad maternidad bueno poca broma con esto que el PP lo ha presentado un recurso al Constitucional para parar la medida el PSOE de igualar las bajas saque que en realidad no tienen un apoyo tan grande a la maternidad otros que están usando otra vez la maternidad y el aborto contra la libertad de las mujeres son los señores de Vox atentas mujeres de España según Vox las decisiones que podéis que podemos tomar sobre nuestro cuerpo no pasan de lo superficial somos dueñas de nuestro cuerpo por fuera las uñas las pestañas las puntas abiertas pero por dentro no por dentro es de ellos escuchan a Ortega Smith

esa cogería un cuchillo jamonero pero entonces no sabemos para que esto es que no tenga pistola toda la noticia no tienes tu pistola ella como mujer

ese van te quedas solo no tiene seguro a evita lo llamando línea directa con tretas su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa punto com

hay cosas en este programa un rato prendió un barrio que la gente dice yo soy de Usera no de Madrid yo soy de Usera de nivel ahora vamos a aprender los Figa Infanta Sarkía sí que poner la radio conocimiento se desbordó los Prieto a Flores vienen a iluminar este estudio con su nuevo libro Natalia Borja muy buenos días muy muy buenos días los responsables envejece agencias llama está pasando son youtubers de cierta bueno cierto vuelo con cierta cierta edad son padres padres modernos cuenta si no se este colectivo sí sin filtro la realidad de ser unos padres modernos con corazón ochentero y costumbres indies lo tienen todo e mainstream Honda gran número humor una vida en Fatih en familia que no sabemos es compatible ser una especia sitcom corrígeme gracias a vosotros mismos han pasado la pantalla el papel han hecho el camino acaban de publicar el libro no sólo somos padres un anti manual para ser padres y no perder la cabeza bienvenidos y enhorabuena

bueno intentamos o al apelamos al sentido común a veces no ensaya a veces no eh tengo que decir que es verdad que a veces nos sentimos que estamos en una sit com pero vosotros también ha parecéis como actores colaboré coincidimos en la puerta de coches

Nos pasa a mí me le he dicho que no oí le he dicho que no siete veces esta tarde ya pueda decir que se llama

Pamela lo acabo de lo acabo donde vale in a ver no es normal que un niño no se nuestra generación escuchada esto

al este este genio que decía esta esta idea que en el fondo no está tan a realidades más giro Isidro sea nosotros hemos visto creo que la teoría ésta que que esboza yo creo que tiene razón el otro día pero el día del padre mi hijo me regaló una manualidades del colegio y la portada una gigante de la España ayer por ejemplo en los piden fluorescente mientras tomamos el aperitivo en en dardos en Madrid impuso lo único que escribió fue Viva España entonces pero bueno yo tengo una también pasa una cosa que él no quiere decir que sea un facha banderas es verdad pues bien es verdad pero bueno apunta maneras yo creo que va el

no no si eso tiene que ver con lo que echábamos también los padres que estamos a favor de hecho nosotros tenemos por ejemplo un cuadro de nuestro hijo Felix en medio del salón que mostramos muy Orgaz orgullosamente a la gente pero sí que vemos cosas rarísimas y que la gente tiene que poder un poco de límites al chequeo porque si no

no sólo somos padres es un grito lamento es una revolución la que plantea este anti manual para ser padres y no perder la cabeza luego debería hablar de los primeros padres del mundo porque gente que al ser padre nunca han desde la historia nadie está de tener hijos es algo natural no un máster en gilipollez humana lo que proclaman Borja Prieto y Natalia Flores muy buen trabajo

en el Congo no venías de un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca la memoria nos hace libres el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado la historia

mira en coches de Securitas Direct la Puerta del Vecino seguro que eso estoy instalando una alarma pues deberíamos decir la que se pase por nuestra casa no me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma sí la tienen todos los vecinos no debe ser tan cara como nos pensamos

haga usted y amigos no no no no no cuando se

gobierna el cuando cuando cuando se se establece todo esta ceremonia maravillosa de exaltación de términos de amor de Dame tu voto toma mi corazón en Chin Pon Chin Pon realmente estamos en un momento en el que en la vida en el que hay que ejecutarlas cosas en los márgenes de tiempos y no podemos llegar tarde fulminante la pregunta es que que vamos a gobernar y además gobernar dentro de los cánones por por un lado por otro que marca Europa no nos hagamos tampoco olvidó ilusiones en y para un lado ni para otro no sea que nos denunció a Gaza en toda la colleja volvamos a estar otra vez con mía

Voz 0785

39:05

fue la primera de Madrid y bueno ahora pieza la pieza funciona es muy hermoso hacerla es una pieza muy pequeñita muy hermosa y tiene una conexión buena con el público en ese sentido casinos nos alivia por un lado porque ya está Nos en nos a un poco a mí me me me me aprieta un poco el culé Ter decir bueno si desde el primer momento no en el sentido de cuidarlo y Manolo no no no es tanto de miedo como responsabilidad estos claro sí sí