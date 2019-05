Hoy por Hoy (16/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1995 00:07 sin el spoiler de Imanol José Antonio Marcos con el resumen de las noticias esta mañana buenos días

Voz 1018 00:11 hola qué tal buenos días la justicia española reclamará a Francia la entrega de José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera detenido esta madrugada en una localidad de los Alpes franceses en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad del país vecino la Guardia Civil ternera deberá cumplir de inmediato una condena de ocho años en Francia aunque eso no anula sus posibles responsabilidades penales pendientes en nuestro país según acaba de subrayar el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska tiene una causa pendiente

Voz 2 00:37 ante los autoridades francesas e igualmente se tramitará simultáneamente las órdenes europeas de detención que pesan sobre él Il libradas por las autoridades judiciales españolas en concreto por la Audiencia Nacional se resolverán las órdenes europeas de detención con el fin de mar que se pueda materializar la entrega de Josu Ternera para ser enjuiciado por los hechos objeto de reclamación judicial internacional sin perjuicio de las responsabilidades penales que parece también tener en Francia

Voz 1018 01:09 Ternera fue jefe del llamado aparato político de la banda terrorista ordenó entre otros el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en diciembre de mil novecientos ochenta y siete en el que murieron once personas seis de ellas niños Yesa acción dio precisamente nombre al dispositivo que ha permitido arrestarle operación infancia robada Ana Terradillos

Voz 0125 01:26 buenas tardes Bengoetxea el han detenido cuando iba al hospital de la localidad francesa donde residía a un centro hospitalario al que acude con frecuencia para tratarse de una enfermedad que padece de hecho según fuentes de la investigación se les localiza allí hace varios días la Fiscalía de la Audiencia Nacional como dices va estudiar Laws Kansas que podría tener pendientes aquí en España y en función de ese contenido se podrían emitir o Órdenes Europeas de Detención Europea de momento ingresa directamente en una prisión francesa para cumplir al menos seis de los ocho años que tiene pendientes como jefe del aparato lo místico militar de ETA fuentes judiciales sostienen que mientras cumple condena allí en Francia podría ser entregado aquí a España para comparecer ante la Audiencia Nacional si efectivamente ese corroboran estas causas

Voz 1018 02:10 hora doce y dos minutos Miquel Iceta líder del Partido Socialista de Cataluña está compareciendo ahora mismo ante los medios tras el pleno del Parlamento autonómico el que los independentistas han bloqueado su elección como senador a propuesta de su partido tal y como establece el Reglamento Iceta va a presentar recurso hoy mismo según ha dicho ante el Tribunal Constitucional ya que el artículo ciento setenta y cuatro punto tres de ese reglamento establece que el Pleno debe convocarse para la ratificación del candidato propuesto Soledad Domínguez

Voz 0125 02:36 Miquel Iceta ha confirmado que antes de este mediodía el partido

Voz 1909 02:39 socialista ya habrá registrado ese recurso ante el Tribunal Constitucional consideran que la votación de esta mañana se ha vulnerado su derecho a decidir cuál debe ser sur senador su representa

Voz 3 02:49 de pese a todo Iceta dice que a partir de ahora no le va a mover el rencor ni tampoco el deseo de acabar con nadie me reafirmo hoy más que nunca el propósito de contribuir con todas mis fuerzas para hacer posible

Voz 4 03:03 la convivencia en Cataluña y a construir puentes entre Cataluña y el resto de España con la voluntad de reconocer a los adversarios políticos y no consigue dar los nunca como enemigos irreconciliables yo no quiero a diferencia de Quim Torra acabar con nadie

Voz 1909 03:19 Iceta tampoco ha querido descartar como interlocutores a los independentistas porque dice han sido los ciudadanos con sus votos los que han decidido con quién tiene que hablar el Gobierno

Voz 1018 03:28 la vicepresidenta el Gobierno funciones Carmen Calvo ha mostrado su preocupación por lo ocurrido esta mañana en el Parlament a la espera de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional para Pablo Casado presidente del PP la opción Iceta fue un fracaso desde el primer momento

Voz 5 03:40 lo que ocurrido bastante importante aunque algunos hayan pensado que era un simple juego de trilero político

Voz 3 03:47 va a haber algunos que no han calculado bien la maniobra batalla además de torpe bastante inútil y naturalmente que recurriremos pensamos que Pedro Sánchez ha equivocado en el fondo y en la forma por proponer

Voz 6 03:59 a una persona que todavía no era senador Miquel Iceta lleva demasiados años apelando al apaciguamiento con los independentistas incluso criticando la prisión preventiva de los presos golpistas e incluso avisando que debería haber una consulta de autodeterminación en Cataluña en los próximos diez años

Voz 1018 04:16 tenemos una comunicación en directo con las calles de Madrid porque tras el escrache de ayer contra la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Begoña Villacís parece que se acaba de producir un episodio similar contra Manuela Carmena a Jiménez

Voz 7 04:28 hola qué tal muy buenos días es un acto que está haciendo la alcaldesa Manuela Carmena en el distrito de Moratalaz con vecinos un desayuno hace unos minutos han llegado unas diez personas con una pancarta que dice Carmena cómplice de los Desahucios acusan alcaldesa de hacer promesas y no buscar soluciones y que en la ciudad de Madrid se siguen produciendo desahucios en un momento dado la candidata a volver a ser alcaldesa de Madrid Manuela Carmena se ha acercado a ellos les ha dicho que ya les citaría para hablar en otro momento más despacio con ellos pero que hoy les pedía que fueran demócratas Ike no gritaban mientras ella seguía hablándole a los vecinos la imagen sigue siendo esa a un lado Carmena con un micrófono dirigiéndose a los suyos que es dan desayunando a otro lado esas personas detrás de la campaña de la pancarta gritando no toleramos ni un desahucio más

Voz 1018 05:15 aquí en el centro de Madrid centenares de niños participan en una concentración convocada por Save the Children para denunciar públicamente su rechazo a la guerra Nicolás Castellano

Voz 1995 05:23 son cuatro ciento veinte millones de niños que viven ahora mismo

Voz 1620 05:25 bajo la amenaza de las bombas y las armas el récord de menores que sufren alguna guerra en las dos últimas décadas con ellos están solidarizado ahora mismo trescientos ochenta niños que sacaban de hacer la foto de familia en esta plaza de Colón entre ellos Victoria de once años del colegio público Rufino Blanco de Madrid

Voz 8 05:39 no podemos permitir que esto siga pasando queremos que se protejan los derechos de los niños queremos tiene un niño más soldado y ni una niña más sufren abusos queremos que se cuide a los niños refugiados

Voz 1620 05:52 además de Madrid Barcelona Bilbao Sevilla en total cuarenta y cinco países protagonizan la campaña de Save the Children con el mismo gesto para decir no a la guerra contra la infancia todavía cuántos Fernández y Carlos Cala I

Voz 0125 06:02 amplio dispositivo de Salvamento Marítimo busca un bebé de un año de edad que se ha caído de una patera que poco después ha llegado a la costa de Las Palmas con diecinueve persa

Voz 0325 06:10 buenas sabor salado cuentan a ser la constructora OHL pagó más de treinta y ocho millones de euros en mordidas a cambio de obra pública dinero que salía de la propia administración a través de facturas por trabajos sin

Voz 0125 06:19 existe el jefe de la diplomacia iraní subraya que su país sigue comprometido con el acuerdo nuclear y califica de inaceptable la escalada de tensión alentada por EEUU advierte de que si la seguridad irán Seve con amenazada responderá a recuerdo al bueno

Voz 0325 06:32 el uso de Huawei no es ni constructivo y amistoso y que el Gobierno de Pekín se opone a los países que crean problemas con la excusa de la seguridad

doce y seis minutos una hora menos en Canarias

desde la ventana escuchó doscientos costaban en vivo las unimos todos detenidos en junio

Voz 10 07:00 dice la máxima expresión de la música es el silencio los clásicos Juan Ángel Vela del Campo los jueves

Voz 9 07:11 con Carles Francino

Voz 1 07:16 en la Cadena Ser

Voz 11 07:19 Tour hoy

Voz 1 07:20 con Toni Garrido hablábamos antes del éxito

Voz 1995 07:23 cuéntame dieciocho temporadas ininterrumpidas de gran éxito con Imanol Arias justo hoy vamos de todo lo contrario de una serie que termina hoy jueves dieciséis de mayo después de doce temporadas doscientos setenta y siete episodios la cadena CBS emite en Estados Unidos los últimos dos capítulos de The Big Bang Theory es un acontecimiento televisivo en mayúsculo de hecho hay hasta un tráiler

Voz 1 07:50 Eva

Voz 1995 08:02 Isabel Big orín España Españas episodio dobles el admitir mañana en TNT dentro de una semana harán un maratón desde las nueve de la mañana momento

Voz 1 08:13 es que esta sintonía ya será historia

Voz 1995 08:25 la verdad es que es de Romero el cine y la tele en la SER muy buenos días José cada Al Thani buenos días iba pregunta si echaremos a venosa Sheldon Cooper y Leonardo así pero lo cierto es que ahora comienza la larga temporada

Voz 1084 08:39 posiciones la segunda vida de de esta serie en la sección tercera de comedia Aquí hay que ver Aquí no hay quien viva las vida las que tiene en la TDT hombre los que sean muy fans de la serie la echarán de menos pero también es verdad que la serie daba síntomas de desgaste en audiencia en Estados Unidos tuvo picos de diecisiete millones de espectadores y ahora estaba ya en diez doce y la gente también se cansa de estas historias es una historia que nació en dos mil siete estamos en dos mil diecinueve también todo tiene que acabaría hay que matar a esos personajes hablamos de series

Voz 1995 09:09 se piensan friends pienso en Los Soprano que en el fondo son acontecimientos sociales que traspasan la tele se miden en tu vida y aunque no hayas visto un solo capítulo The Big Bang Theory sabe quiénes Sheldon Cooper o algo conoces así aunque no has visto

Voz 1084 09:25 tú sí porque están en la conversación social más o menos todo el mundo sabe lo que es vacío haga o hace bromas eh con amigos sobre esa series es verdad que The Big Bang Theory ha quedó un poco desdibujado el final con Juego de tronos que lo está arrasando como Khaleesi todo pero indudablemente no no no

Voz 12 09:44 no porque tenemos un problema no he visto el último capítulo en este aspecto tranquilo decías que están arrasando todo

Voz 1995 09:53 sí hay que ahora ya saben ya un poco nervioso porque digo con ese dato sólo con eso ya

Voz 1084 10:02 esa con todo pero derivan CERI también va a tener un momento esta noche en Estados Unidos en mañana aquí en España y los que sea muy fans de la serie lo van a disfrutar iba a quedar en el imaginario colectivo como una serie yo creo que es la gran serie legitimado a los frikis porque es cuando los frikis han tomado el mainstream con audiencias millonarias y quién lo iba a decir a todo ese público que era fan porque casi todos eran fan que estaban en su casa videojuegos Star Wars Star Trek quieres que te diga símbolo sexsimbol es ha indicado a los frikis eso es una conquista

Voz 1995 10:32 sé que arrasa con todo

Voz 13 10:34 el tranquilo esto no

Voz 1995 10:37 bueno hay que decir adiós a José en un momento porque después de lo que decir que a personajes personajes insólitos como el propio es el Cooper despiadado a Leonard somos los descendientes intelectuales quimera es también punto de suben pusieron cambios importantes el de Stephen Hawking texano le gusta nuestro artículo

Voz 3 11:02 vuestra artículo me gusta mucho la premisa que se entregan que por qué nos ataca

Voz 1995 11:07 así que a su vez permitía echar una mirada atrás a los grandes hitos de la ciencia ficción televisiva como Star Trek

Voz 1 11:13 tijeras cortan papel papel envuelve piedra a piedra plasta lagarto lagarto envenena spot aplasta tijeras tijeras de capital

Voz 1995 11:22 la serie ha tenido sus detractores cuestionaban donde cuestionaban los detractores algunas cosas como por ejemplo la única chica reparto era una rubia cuyas armas fundamentales se basaban más en su cuerpo que en suceder

Voz 1 11:34 estoy a punto de embarcar en uno de los grandes retos de mi carrera científica enseñar física Penny

Voz 12 11:41 así a partir de la temporada incorpora no la doctora Amy Farrah Fowler dormir habla Nick neurobiólogo neurobiólogo

Voz 1995 11:49 y también socialmente incompetente la siquiera perfecta para sí

Voz 3 11:52 tienes toda mi atención vale te escucha más aerodinámica más chula digo

Voz 1995 12:00 es hayamos puesto que sigue muy largo recorrido y fíjate que hay serias Arona en la televisión en las plataformas pero cuesta cuesta pensar cuesta imaginar que alguna de esas pueda tener una vida como como vi panteón

Voz 1084 12:13 yo creo que eso ya está en desuso hasta series de doce quince temporadas aquí en España pasó con Aída a mí me recuerda este caso bastante Aída porque a a Jim Parsons ha sido realmente él quién ha decidido dejar la serie porque lleva vinculados ha hecho millonario cobra veintitrés millones a por temporada a las son los más grandes Quiteria de todo Estados Unidos es una millonada el quiere hacer nuevos proyectos están teatro pequeños papeles en cine pero quiere tener una segunda vida me recuerda mucho no sé por qué ahora pensándolo al caso de Paco León que le costó mucho desvincularse de de Luisma de Aída todos creíamos que iba a tener problemas como para rehabilitarse y míralo ahora

Voz 1995 12:50 pero propias proyectos ya te digo yo que no cobraba Paco León no la invité a la gente para la que lo mismo hubiera sido la serie gana o dieciséis contiguo de dos numeraciones Un Globo de Oro de siete está claro que bajan un hueco importante hoy termina en Estados mío si mañana va nunca mejor dicho sea graba mañana podemos verlo en en España José muchísimas gracias

Voz 1084 13:15 adiós

Voz 1995 13:18 no

en Hoy por hoy con Tony

Voz 1280 13:24 Rido llega este seísmo lo vas a hacer una llamada seguro

la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 18 14:15 el placer de escuchar

Voz 1280 14:19 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado no me esperaban

Voz 5 14:30 era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustada

Voz 1280 14:34 por el contrario me parecía una lectura agradable y excitante aquella profunda libertad de la no

Voz 19 14:40 la Lasarte después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas en tunecinas

Voz 1280 14:46 con una sonrisa de asombro irá en Estación de Francia esos grupos que estaban esperando el expreso y los que te dejamos con tres horas de retraso el olor especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían para párame un gran encanto ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla que es llegado por fin a alguna ciudad grande adorada en sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un mérito muy pesado porque estaba casi lleno de libros lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud en ansiosa expectación

Voz 1995 15:32 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cinco Cadena Ser el disco

Voz 17 15:44 cuenta

Voz 1 15:45 las eh

