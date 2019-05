Hoy por Hoy (17/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

son las seis de la mañana las cinco en Canarias

saludos que te está muy buenos días si no se escucha todavía en casa sepa antes de salir que los del tiempo han acertado de pleno ya han caído las temperaturas más que van a caer a lo largo del día hasta doce grados menos que ayer van a tener en Vitoria nunca pasamos del casi verano al casi invierno o es mucho hablar de casi invierno Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 00:49 días sabes que hay una definición en nuestro clima que es muy clara que es tiempo primaveral es esto la primavera es pasar de quizá de las ciudades donde más se va a notar en Madrid de esos treinta y cinco grados que se registraban la tarde del miércoles a una máxima que hoy ya veremos si alcanzan los veinte es decir que en sólo cuarenta y ocho horas y en lo que respecta la máxima el descenso va a ser de quince grados es decir sin adjetivos se va a notar mucho aunque en el centro y sur de la península porque es un cambio de tiempo que en el resto en lo que respecta a las temperaturas no será tan evidente presión otro aspecto que interesa mucho vamos mal en lo que respecta la lluvia este año ICO esta situación chiquillos va a traer algo de lluvia hoy en la mitad norte de la península chubascos incluso tormentas intensas especialmente entre Aragón y Cataluña y lo mejor el fin de semana estas tormentas de tarde sobretodo es decir durante las mañanas no se formarán tanto mano alcanzar a muchos puntos del Mediterráneo que es donde todavía hace falta mucha agua

Voz 1727 01:45 ya está cuándo va a durar esta caída de temperaturas Jordi

Voz 0978 01:50 no tendremos una recuperación con mimo hasta unos llegan los modelos que es a finales de mes ya no semana repetir valores de más de treinta grados en prácticamente ninguna zona del país y que en el Valle del Guadalquivir

Voz 0978 02:03 los días que sean soleados ahí máximas de treinta grados serán habituales pero en el resto del país por ejemplo en el Cantábrico hasta finales de mes lo más normal serán máximas de menos de veinte grados

a las siete volvemos un beso hasta ahora mar te ando en pieza por tanto mar ando comienza este viernes diecisiete de mayo si la siguiente parada nos lleva Andalucía una mujer joven de treinta y dos años está grave en el hospital tras ser agredida anoche por su ex pareja ella estaba refugiada en un centro de acogida para mujeres maltratadas pero el apuñalamiento ha sido en la calle Andalucía Diego Suárez buenos días

Voz 0502 02:40 buenos días Pepa ocurrido esta noche en pleno centro de Granada la joven ha sido apuñalada en el abdomen y el cuello por su ex pareja de origen magrebí que después se autolesionó y salió huyendo la Policía Local lo ha detenido minutos después en una plaza cercana a los dos están ingresados en este momento en hospitales de la capital aunque ella continúa en estado muy grave tras ser intervenida la policía investiga los hechos como un caso de violencia machista

Voz 1727 03:01 gracias Diego hoy en Francia Aimar Bretos buenos días buenos días paga trasladar hoy al etarra Josu Ternera a París

Voz 0027 03:07 sí lo detuvieron junto a un hospital en el que tenía cita ese día la localizaron gracias a uno de sus colaboradores al que seguían de cerca allí en el momento de la detención no iba armado tenía una identidad falsa

Voz 1727 03:16 vuelve a haber malestar interno en el PP esta vez por la renuncia al escaño de dos diputados recién elegidos Daniel Lacalle el gurú económico no va a llegar a pisar el Congreso después de haber sido el número cuatro en la lista de Casado tampoco Andrea Levy que se queda en el Ayuntamiento de Madrid renuncias que son un tiro en el pie según los críticos pero que Levy defendía así en la SER

Voz 0098 03:37 no hay resignación hay remontada y desde luego este es mi compromiso con la ciudad de Madrid y con la candidatura de Martínez Almeida ir por ello pues creía necesario no compatibilizar sino dedicarme al cien por cien al Ayuntamiento de Madrid

Voz 1727 03:50 esta madrugada han muerto el arquitecto autor de la pirámide del Louvre era chino y se llamaba Yao Ming Pei

Voz 0858 03:56 voy a echar

Voz 4 03:59 ha habido una gran honor y un gran rito como con PSOE

Voz 0027 04:01 la televisión francesa a pie de esa obra de la pirámide que se ha convertido ya en un icono más de París Ming Pei ganó el Pritzker es el premio más importante de la arquitectura en mil novecientos ochenta y tres

Voz 1727 04:14 y en los deportes hoy por primera vez una mujer va a arbitrar un partido masculino en la Final Four de la Euroliga masculina claro Sampe buenos días

Voz 1161 04:24 buenos días Pepa la alemana han se estrenará en la segunda semifinal la que desde las nueve de la noche enfrentará Real Madrid y CSKA de Moscú en Vitoria anoche en El Larguero Manu Carreño el técnico Pablo Laso que busca el undécimo título no acusa lo de jugar en su tierra

Voz 5 04:36 me afecta mucho hago cosas diferentes bueno sobre el veto cazo con mi madre Clara aquí si tengo a la familia Mis amigos me han llamado pero tampoco cambian mucho mi rutinas en cuanto al hecho de estar en Vitoria

Voz 1161 04:48 antes desde las seis de la tarde la primera semifinal duelo turco entre Fenerbahce y Anadolu Efes

Voz 0027 05:45 ah

Voz 8 05:47 Casey Johnson

Voz 9 05:50 día sobre las Hervás música mágica tu visión única digamos que es inquina existiría piezas luego chistes crean noche día cazas con la música del centro tu corazón se sincroniza con la tierra todo moviéndose al mismo tiempo el filamento la fibra todo bien

Voz 4 06:11 esto que estamos escuchando una de las muchas canciones del nuevo disco de Ara Malikian que sale hoy a la venta Se llama se titula Royal ganas y Danny De la Fuente esa escuchado esta madrugada todo me dice que es una pequeña joya buenos días Dani

Voz 0027 06:38 en anuncios de publicidad en la tele la radio

Voz 4 06:41 claro en programas en concursos

mira Aimar tarea para el fin de semana escucharse este disco hecho que nos va a contar el propio músico en Hoy por hoy con Toni Garrido

dentro de cuatro horas a partir de las diez de las nueve en Canarias íbamos a hablar con el de música no de política a pesar de la influencia que el Líbano está ejerciendo en la crisis con Irán he leído esta noche en la prensa estadounidense Ara Malikian en cuatro horas y después como cada viernes Javier Limón el profesor letona David de Jorge

Voz 4 07:30 esto es harté lo que ha leído en la prensa internacional la crisis de Irak

Voz 2 07:34 Líbano mal Jan esto es arte

son ellos sí que vamos a repasar la actualidad política nacional e internacional de las últimas horas icon ustedes ya lo saben la de la semana están invitados a seleccionar un asunto uno reflexionar opinar sobre él en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en la barra libre política de nuestro Whatsapp en el seis de ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 10 08:01 treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

tenía una aguda una comunión este fin de semana habían elegido traje desista de manga corta pues para el hacha que te cuenten lo aquí en Hoy por hoy son las seis la A seis y ocho las cinco y ocho en Canarias

el último Hoy por Hoy de la semana con Andrea Villoria en la producción Icon Elena Sánchez y Roberto en la técnica

Voz 0027 09:06 hoy iban a trasladar a Josu Ternera Aris a la sede de la Fiscalía donde se va a notificar la condena que pesa sobre él en ese país el tiene diez días para decidir si acepta o no esa condena puede negarse porque fue condenado en ausencia en caso de que no aceptara la condena tiene derecho a pedir que se repita el juicio estando él presente en cualquier caso después de lo que suceda en Francia llegará la hora de tramitar la petición de extradición a España para que cumpla por las causas que tiene pendientes aquí vamos con los detalles de la detención Ana Terradillos buenas ideas

Voz 0125 09:32 buenos días terrena fue detenido ayer cuando se dirigió un hospital a tratarse el cáncer grave que padece la Guardia Civil tenía cercado a un colaborador de ternera gracias a él se manejaban información de que alguien iba a acudir a un hospital hizo ayer a las siete de la mañana se hizo bingo así al menos lo confirman a la SER fuentes cercanas a este operativo no iba armado utilizaba identidad falsa en su historial el único aparecía otra identidad también falsa cuando le identificaron en ese parking del hospital dijo que sí que era él Josu Urrutikoetxea Bengoetxea y así quedó detenido junto con la otra persona que la acompañaba llevaba meses residiendo en esa localidad de los Alpes franceses dice la Guardia Civil que era extremadamente cauteloso en sus movimientos y acciones no se sabe exactamente el tiempo que llevaba residiendo en esa localidad francesa pero sí que se sabe que se escondía en la casa de ese colaborador que también detuvieron ayer que después de declarar quedó en libertad tras

Voz 0027 10:25 la detención el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ha recordado a las víctimas del terrorismo también Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 7 10:30 la democracia española gracias a la unión de todos los políticos de todas las fuerzas políticas derrotamos a ETA

Voz 0027 10:40 las que no generaron unión política ayer fueron las palabras del ex presidente del Partido Socialista de Euskadi Jesús Eguiguren que fue el hombre que participó en las negociaciones para el fin de ETA con su ternera al otro lado de la mesa

Voz 12 10:50 hay que puede ser malentendido o no pero lo que es el que se utiliza la solución de conflictos y en situaciones de estás que es el héroe de la retirada no es decir que aparece la policía el diálogo etcétera para que una organización terrorista pues pues tienen que surgir también desde dentro a alguien que impulse ese abandono la lucha armada no y en ese sentido yo creo que es Si hubo algún héroes de la retirada del caso de ETA fue ellos soltarlo

Voz 0027 11:27 el líder del Partido Popular Pablo Casado exige al PSOE que le hagan disculparse a Eguiguren

Voz 13 11:32 a mí me causa tal indignación tal vergüenza por parte del Partido Socialista que espero que le hagan directamente pedir perdón por estas afirmaciones os sino el señor Pedro Sánchez no podrá una vez más jugó ar al equívoco de que el señor Otegi tenga que ver es su futuro gobierno

Voz 0027 11:53 igual que el Partido Popular también Ciudadanos y Vox han considerado que estas palabras de Eguiguren suponen una humillación a las víctimas han dicho son las seis y doce de la mañana cinco y doce en Canarias empieza la segunda semana de campaña electoral

Voz 14 12:11 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 12:20 campaña en la que al PP se le ha cruzado la dimisión de uno de los hombres que estaba llamado a serlo todo en el la económica de un hipotético gobierno de Pablo Casado Daniel Lacalle y que finalmente sin Saint pasa o veinte días de las generales ha terminado renunciando a su acta de diputado antes incluso de tomar posesión de ella en la calle lo deja y Andrea Levy también lo deja renuncie a su escaño en el Congreso en su caso porque va de número dos por el PP al Ayuntamiento de Madrid cosa que ya se sabía cuando sometió metió las listas de las generales hay cierto malestar en algunos sectores del PP porque estos movimientos se hagan ahora a semana y media de unas elecciones a las que no llegan precisamente sobrados Adrián

Voz 0019 12:56 no es un movimiento improvisados según fuentes populares ya se había hablado de esta posibilidad antes de las elecciones conscientes en el PP de que algunos de los integrantes de la lista por Madrid pertenecientes al núcleo duro de Génova se iban a quedar sin escaño Daniel Lacalle el gurú económico de Casado dice que renuncia por generosidad para dejar el hueco a personas más relevantes en el partido

Voz 4 13:16 su escaño lo va a ocupar Marimar Blanco presidente

Voz 0019 13:18 nación Víctimas del terrorismo diputada la pasada legislatura la calle asegura que seguirá ligado al proyecto del PP en su área económica y Andrea Levy vicesecretario de Estudios y Programas su renuncia estaba más o menos clara al formar parte de dos listas la del Congreso y la del Ayuntamiento de Madrid ha decidido apostar ahora por la vía municipal y seguir apoyando la candidatura de José Luis Martínez Almeida supuesto lo va a ocupar José Ignacio Echániz algunas voces populares critican el momento elegido para hacer estos movimientos la dirección dicen se está dando un tiro en el pie al tener que explicar en mitad de una campaña por qué prescinde de personas a las que había colocado en puestos relevantes en su lista

Voz 0027 13:54 y sobre personas que fueron en puestos relevantes en las listas escuchen estas palabras de Cayetana Álvarez de Toledo sobre Manuela Carmena porque esto es Manuela Carmena

Voz 2 14:03 una posición ideológica impostura sentimental forma de hacer política como ñoña o en este caso debería decir como senil

Voz 0027 14:14 ella dice que cuando dice senil no se refiere a Carmena en sí sino a su tipo de política sobre actuando su edad según Álvarez de Toledo bueno Carmena sufrió ayer también como Begoña Villacís un día antes sufrió Carmena ayer el escrache de un grupo de activistas antidesahucios

Voz 16 14:34 no voy a pedir por favor a los que estáis aquí me vais a ver por favor

Voz 0027 14:40 a éste le pasa por la mañana a Carmena en un acto electoral por la noche tuvo otro acto con su compañero de plataforma Íñigo Errejón un acto del que sale una de las fotos que van a poder ver hoy en todas partes va a ser una de las fotos el día Carmena Errejón besándose en la boca una gracieta sobre el escenario en una discoteca ante un público que les aclamaba públicos apretó LGTB estaban hablando de lesbianas de bollería cuando Carmena dijo esto

Voz 16 15:05 pues mira a la bollería tiene muchísima importancia por una razón trascendente porque es un su obra es suave Lleida es delicia es algo de lo que se te llena la boca de Pelé

Voz 0027 15:26 a nueve días de las elecciones el diario veinte Minutos publica esta mañana una encuesta de Metroscopia sobre las europeas según la cual el PSOE ganaría esas elecciones de forma holgada además Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 15:37 Mari incluso con más apoyos que el veintiocho de abril el PSOE conseguiría el treinta coma ocho por ciento de los votos son dos puntos más que en las generales y conseguiría dieciocho eurodiputados cuatro más de los que tenía hasta ahora la otra cara de la moneda es el PP que ganó las anteriores sacaría once actas cinco menos de las que tenía las mismas cinco que sube ciudadanos que pasa de cuatro representantes a nueve y se convertiría en la tercera fuerza española en Estrasburgo Podemos sería cuarto con ocho escaños tres más de los que consiguió en dos mil catorce cuando fue la sorpresa de aquellas selecciones en estas la novedad sería Vox con hasta cuatro actas también conseguirían asiento Junqueras Carles Puigdemont

Voz 17 16:20 mamá me más hecho Los girasoles era el C

Voz 0027 17:17 la Comisión Europea les ha impuesto una multa de más de mil millones de euros a cinco bancos de los más grandes del mundo por coordinarse para manipular el tipo de cambio de varias monedas unas operaciones con las que consiguieron enormes beneficios ignora un sistema precisamente sofisticado varios trabajadores de los distintos bancos

Voz 0125 17:33 eran amigos fuera de la oficina crearon un

Voz 0027 17:36 con nombres estrambóticos en el que se coordinaban se iban pasando información pero cómo movían cantidades tan grandes entre todos ellos consiguieron cambios sustanciales en los precios Isabel Villar buenos días y nombres como el trío del Banana

Voz 0125 17:49 a Split que luego terminó llamándose Dos hombres y medio había otro que se llamaba señores mayores cascarrabias en esos chats los brokers de los bancos multados iban compartiendo información sobre las operaciones de sus entidades para que los demás estuvieran al tanto decidieran cómo y cuándo mover ellos moneda los bancos multados son los británicos Berkeley Si RBS los norteamericanos Citigroup JP Morgan y el japonés Mitsubishi Financial Group la Comisión les apoyó les ha puesto una multa de mil millones de euros por esta práctica que las entidades han reconocido

Voz 0027 18:17 restaurantes contra Trip Advisor en los tribunales para defender su imágenes está pasando ahora mismo aquí en España dos restaurantes de Valencia han llevado al banquillo a esa web Trip Advisor en una web en la que los internautas valoran su experiencia los seiscientos locales los restaurantes Le piden a Trip Advisor más de seiscientos mil euros por los daños que les han ocasionado dicen los comentarios aseguran los dueños que nadie les pidió permiso para incluirlo restaurantes en esa web Ike han sido víctimas de opiniones calumniosas sin ningún tipo de control hay daba buenos días

Voz 0760 18:46 buenos días los restaurantes aseguran que no dieron su permiso para estar en la web y que han recibido comentarios que los acusan de estafar a la Seguridad Social será un local sin derechos laborales servir comida tóxica a esto se suman los tres puntos y medio sobre cinco de las casi dos mil opiniones de personas anónimas que a lo largo de tres años han valorado la calidad de la comida del servicio

Voz 20 19:05 entre la empresa con sede en California con cinco millones de restaurantes registrados en todo el mundo se presenta como una herramienta de referencia para los viajeros

Voz 0760 19:16 y asegura que se verifican eliminan los comentarios que no se ajustan a su y así borrarse en de su web los restaurantes que no están contentos con los que con lo que se dice de ellos estarían silenciando a los críticos yendo contra la libertad de expresión y lo mismo con registrar un lugar puede hacerlo cualquiera porque se trata de expresaron una opinión algo que por cierto también pueden hacer los propietarios

Voz 0027 19:33 gracias Aida la Guardia Civil reconoce en un informe su preocupación ante la posibilidad de que grupos criminales utilizan drones para sacar a presos de las cárceles ese informe lo publica hoy el diario El País INM alerta de que ya hay aparatos en el mercado drones capaces de llevar una carga de cien kilos y que no es la primera vez que aparece un dron en el patio de una prisión Andrea Villoria buenos días

Voz 0385 19:53 buenos días el informe se encargó después de que los agentes de la cárcel de Alhaurín de la Torre Málaga encontraron en el patio varios paquetes con droga o móvil y dos cargadores fue en septiembre el día después de que un dron sobrevolara la prisión

Voz 16 20:06 la policía lo encontró estrellado en un campo cercano también en en

Voz 1727 20:09 pero los trabajadores de la prisión de La Moraleja

Voz 0385 20:12 Palencia denunciaron que un dron sobrevolaba el patio del recinto desde Interior declinan hacer comentarios pero admiten la existencia de este informe que preocupa a la Guardia Civil un asunto que alerta también

Voz 0125 20:21 los países europeos como Reino Unido donde estos aparatos han llegado a introducir armas en algunas cárceles

Voz 0027 22:37 hoy por hoy cuatro de cada diez jóvenes españoles practican cibersexo lo dice un estudio de una popular marca de condones a la que suponemos que tiene bastante preocupado esto de que vaya más el sexo distancia IS estudio revela también que lo de cibersexo es más popular entre los hombres que entre las mujeres María Manjavacas

Voz 1444 22:57 el cibersexo se impone entre las nuevas generaciones según el último barómetro sobre los jóvenes españoles y el sexo caza anualmente control Manuel Aznar portavoz de la compañía en España da los datos

Voz 27 23:08 el treinta y ocho coma nueve por ciento de los jóvenes entre dieciocho y treinta y cinco años practican cibersexo si lo analizamos por sexo vemos que una década dos hombres afirma realizar esta práctica mientras que en el caso de las mujeres lo hacen uno de cada tres

Voz 1444 23:22 el estudio arroja más información sobre los hábitos de los jóvenes el sexting enviar o recibir contenido sexual a través de Whatsapp o de las redes sociales es practicado habitualmente por un treinta por ciento los hombres frente al veinte por ciento de las mujeres también se recurre a Internet para cerrar encuentros sexuales y también en este caso más el hombre cuarenta y tres por ciento que la mujer veintiséis por ciento y en general el setenta por ciento de los jóvenes recurren a Internet para informarse sobre conductas y salud sexual

Voz 0027 23:50 si no tienen un buen plan de estos para el finde pues siempre nos quedará el cine estrenos de fin de semana José Manuel Romero

Voz 1084 23:56 hasta el cine pone complicado salir de este bucle de campañas electorales pero al menos utiliza el humor Charlize Theron y Seth Rogen protagonizan casi imposible una comedia romántica que entierra los roles clásicos de los noventa aquí la mujer tiene el poder una política con aspiraciones que se deja llevar por un periodista gamberra irreverente y muy golfa a la pareja derrocha química en pantalla

Voz 1727 24:15 sinceramente en ningún sitio quiere salir con una mujer que sea más poderosa que él cree creen que sí pero se les pone blanco

Voz 1084 24:22 desde Francia llega necesitamos tu voto una comedia negra hay cínica sobre los entresijos de una carrera de primarias y una campaña electoral inocua para un tema

Voz 4 24:30 que ya han llevado más lejos las series de televisión cuyo

Voz 21 24:32 deben la meritocracia niños amiga Estepa

Voz 1084 24:35 también del país galo el actor Luis Garrel intenta sin éxito evocar el espíritu de su padre en un hombre fiel una exploración del amor líquido de las relaciones frágiles y fugaces a través de un trio amoroso con Laetitia Casta Lily Rose de pistas en pasar esto

Voz 21 24:50 estas molesta lo estoy permanente

Voz 1084 24:53 sí regresa Zhang Yimou el prestigioso director chino demuestra que está en forma a sus setenta años con una película de artes marciales sombra que es también un retrato del poder y un espectáculo visual no soy más casos

Voz 2 25:06 por nuestra victoria además estrena una versión censurada

Voz 1084 25:10 menos violenta de Hellboy con el policía de Stranger Things y en televisión un rímel muy interesante Jordan PIL el nuevo

Voz 0456 25:16 pero del terror social con Déjame salir y nosotros recupera el espíritu de tul Aizoon la dimensión desconocida era un periodista de investigación

Voz 14 25:23 el que cuando se investigó asimismo

Voz 2 25:25 fue demasiado tarde una serie con mucho colmillo

Voz 1084 25:28 Tica política hay racial la original sorteo la censura está de esa

Voz 10 25:31 hacía la corrección política cada martes nuevos capítulos ahí

Voz 28 25:42 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema blogs Chain donde el ex computing están flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 14 26:17 en Hoy por hoy

Voz 2 26:24 Sampe muy buenos días buenos días Vitoria vive desde hoy

Voz 1161 26:27 la Final Four de la Euroliga donde tendremos al Real Madrid disputará la segunda semifinal desde las nueve de la noche ante los rusos del CSKA de Moscú Pacojó buenos días

Voz 0699 26:36 buenos días a las nueve de la noche cuando el Real Madrid trate de vencer al CSKA y plantarse en la gran final de la Euroliga en un encuentro que se dio el año pasado en Belgrado y que el conjunto de Pablo Laso solventó de manera absolutamente clara eso sí las armas del CSKA este años son completamente diferentes en el Real Madrid sigan confiados Marta Casas de que este año también puedan repetir la historia

Voz 1509 26:55 el objetivo de revalidar el título ese por el que lleva luchando desde hace ocho meses el objetivo de conseguir la décimo primera de levantarla en las manos del capitán Felipe Reyes el Real Madrid que tenía su primera toma de contacto ayer con el Buesa Arena en el entrenamiento todos los jugadores en buenas condiciones a las órdenes de Pablo Laso y contando ya las horas para el estreno en esta semifinal

Voz 0699 27:15 dieciséis de las últimas dieciocho ocasiones ha estado el CSKA en una Final Four el Real Madrid lleva seis de siete evidentemente es un clásico el partido que vamos a vivir esta noche Anteriormente a las seis y media se disputará el duelo turco entre el Fenerbahce es el Efes de Estado

Voz 1161 27:28 gracias Pacojo hoy Marta desde Vitoria por cierto en la semifinal del Real Madrid el CSKA arbitrará por primera vez un partido masculino de la Final Four en la Euroliga la alemana han Panthers en cuanto al fútbol esta mañana conoceremos desde las once y media la lista del seleccionador Luis Enrique para los dos próximos partidos de la selección Javier Herráez buenos días

Voz 0520 27:45 tal muy buenos días con la duda de saber si estará o no hoy en Las Rozas Luis Enrique de forma presencial para dar la lista todavía pendiente de un tema familiar grave y que evidentemente lo ocupa todo su tiempo España se va a medir a Islas Feroe también a Suecia en el Bernabéu el día diez partido muy importante para estar en el próximo Europeo dos mil veinte basta saber quién va a convocar el propio técnico asturiano aunque parece que hombres como Carvajal Isco Yago Aspas van a ser las principal

Voz 1161 28:13 les novedades también conoceremos a la de la sub veintiuno que acudirá este verano al Europeo de la categoría en cuanto al campeonato liguero este fin de semana se despide con la jornada XXXVIII en primera división en la que también a sus cuarenta y cinco años y siendo el que más partidos orbitando en Primera con trescientos cuarenta y siete tira adiós el colegiado Undiano Mallenco que anoche pasaba por el larguero a falta de que pueda o no arbitrar la final de la Copa entre Barceló Valencia en Liga su última actuación será en el Bernabéu con el Real Madrid Betis ni único

Voz 0027 28:38 digo era que no se jugarán nada porque el último

Voz 29 28:41 no partió de de Liga así que los árbitros generalmente solemos solemos elegir un partido que no haya cosas importantes que no haya nada en juego por pitar lo un poquito más tranquilo hoy disfrutaremos mucho pues con la familia amigos que van a ir allí al Santiago Bernabéu oí yo creo que va a ser un día muy bonito muy especial

Voz 1161 28:56 un campeonato que despedirá el Barça aparte de la posible llegada de Griezmann se especula en Can Barça con la continuidad o no de Valverde en el banquillo el presidente Bartomeu lo tiene claro

Voz 30 29:06 veces no de ya lo dijo en rueda de prensa evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo que tiene contrato y estamos muy contentos con él la Liga ya la hemos ganado llegamos a semis de este año Ibon adoptamos a final de la Copa ya han dicho antes tiene contrato creo que es una pregunta que no no

Voz 1161 29:24 más de fútbol arranca esta noche Lejona treinta y nueve en Segunda con el Zaragoza Sporting desde las nueve y a las siete menos cuarto amistoso de la selección española femenina ante Camerún en Guadalajara en el Master mil de Roma trasladó el jornada disputada ayer hoy tenemos a Rafa Nadal y Fernando Verdasco se enfrentan por una plaza en semifinales también Giro de Italia séptima etapa ciento ochenta y cinco kilómetros con final en L'Aquila y con José Rojas de Movistar cuarto como mejor español a más de dos minutos del líder también a la en la NBA los Warriors han colocado ya el dos cero en la final de la Conferencia Oeste con su victoria esta noche sobre Forlán ciento catorce ciento once

Voz 1727 30:03 son las seis y media a las cinco y media en Canarias Josu Ternera el etarra Josu Ternera será trasladado hoy a París de momento permanece en una cárcel de la localidad francesa de voz Bill muy cerca de donde lo arrestaron ayer después de diecisiete años huido de la justicia El ministro del Interior dice que Ethernet puede ser juzgado en España aunque tenga otras causas en Francia

Voz 31 30:31 sí tiene esas cosas pendientes en Francia el materialistas necesitan eso no obsta en modo alguno para que haya una resolución judicial también inmediata en el tiempo sobre la entrega de Josu Ternera a las autoridades españolas a la Audiencia Nacional por las causas que aquí se le imputa

Voz 1727 30:46 qué son cuatro las causas que se le imputan en España entre ellas la de haber dado la orden para el atentado de mil novecientos ochenta y siete contra la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron once personas seis de ellas niños

Voz 0027 31:00 el Partido Socialista reúne hoy a su ejecutiva federal para decidir los nombres de los candidatos para presidir el Congreso y el Senado sobre la Cámara baja todavía no ha trascendido nada en la Cámara Alta por lo menos a esta hora los socialistas mantienen a Miquel Iceta como primera opción mientras el Constitucional estudie el recurso de amparo del PSOE después de que los independentistas vetara a Iceta en el Parlamento un veto al que se refirió la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 1727 31:22 es una aberración política hacerlo no sólo porque forma parte de las costumbres parlamentarias que por cierto para el derecho parlamentario se convierten en algo más que costumbre sino porque además tiene consecuencias jurídicas

Voz 0027 31:37 el gran cine internacional Digital Rights que evalúa a las empresas de telecomunicaciones en áreas como la transparencia la privacidad sitúa este año en el primer puesto a una empresa española que es Telefónica Javier Corbacho la compañía encabeza por primera vez el sector de las telecomunicaciones en el ranking de dos mil diecinueve con cincuenta y siete puntos es la primera de las doce empresas evalúa todas y es la entidad que más ha mejorado en los últimos años ha subido más de veinticuatro puntos es número uno en cuanto a libertad de expresión y el informe destaca su compromiso con la neutralidad de internet su apuesta por una red abierta sin restricciones ni discriminación además mejora notablemente en la gestión de la información de los usuarios el Ranking Digital Rights es una iniciativa internacional sin ánimo de lucro que evalúa la responsabilidad de las empresas acerca de derechos digitales en asuntos como la gobernanza la libertad de expresión o la privacidad el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 32 32:29 buenos días Aimar a esta hora en las vías madrileñas primera retenciones de entrada en este viernes sobre todo a dos Torrejón a cuatro Valdemoro Pinto A42 Parla en Barcelona intensa la Ronda Litoral hacia el nudo Llobregat en Tarragona hablamos de una colisión en la XXVII sentido Pals en Toledo otro alcance en Seseña crea problemas en la A cuatro sentido Madrid en Badajoz un desprendimiento es el que está causando problemas en Fuenlabrada de los Montes

Voz 0027 32:51 la noticia sigue siendo hoy el bajón de las temperaturas más de diez grados han bajado están bajando van a bajar en distintos puntos de España unos contaba Jordi Carbó a las seis que nos espera una remontada de los termómetros hasta por lo menos dentro de más de una semana

Voz 1727 33:44 son las seis y treinta y cuatro las cinco y veinticuatro en Canarias Salvamento Marítimo sigue buscando a un niño a un niño de un año que se cayó al agua resbaló de la espalda de su madre a la que estaba atado cuando ambos viajaban en una patera a la madre Se ha salvado viajaban en una patera frente a la costa sur de Gran Canaria el palmero buenos días

Voz 0760 34:04 qué tal Pepa buenos días a los servicios de rescate Héctor se han encontrado en el agua otro cuerpo el cuerpo de una mujer

Voz 1727 34:09 pero adulta

Voz 0760 34:10 exactamente aunque falta lo más importante la confirmación oficial porque la realidad es que el hallazgo llevado a cabo por una embarcación pesquera se produjo mientras buscaba a las tres personas dos adultos y un menor que el resto de los ocupantes de la patera aseguran que cayeron al mar cuando se acercaban a la costa falta la confirmación oficial como decimos si esa mujer es una de las desaparecidas de momento la búsqueda que se intensificó durante toda la jornada de ayer y durante la noche no ha dado los frutos deseados pese al esfuerzo del personal y de diferentes embarcaciones de los servicios de socorro también con apoyo aéreo en la costa grancanaria de Arguineguín finalmente en esta embarcación han llegado a las islas veinticuatro personas sin contar a los desaparecidos

Voz 4 34:48 y en Murcia una jornaleras que trabaja en el campo ha denunciado a su jefe por violar

Voz 1727 34:53 John Ruth García buenos días

Voz 4 34:56 la Pepa buenos días según ha sabido Radio Murcia de fuentes policiales la mujer de nacionalidad paraguaya que trabaja en una empresa del campo ha presentado este jueves una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Marchena por una grave agresión sexual que está investigando según la versión de la chica el pasado martes el encargado de su trabajo en el campo insistió en que dar con ella para tomar un café por la noche ella

Voz 1727 35:16 me dio presionada por tratarse de su responso

Voz 4 35:18 cuál es superior directo y tras llevarla a un descampado la forzó para poder mantener relaciones sexuales con penetración la Benemérita ya trabaja en esclarecer los hechos y de momento no se ha producido ninguna detención

Voz 1727 35:33 Nos vamos ahora a Santiago Lara a Capello bos días bos días ha muerto de un infarto el empresario gallego Jorge Dorribo principal condenado en el caso Campeón una operación que investigó la concesión de subvenciones públicas a empresas a cambio de comisiones a cargos públicos en la que fueron detenidas en su día quince personas

Voz 4 35:51 el fundador de Laboratorios Nupel entro en PRISA

Voz 1271 35:54 que han preventiva en el año dos mil once por un jurado de casi cuatro millones de euros de subvenciones del Instituto Galego de Promoción Económica y también préstamos avalados pero en realidad sus empresas no habían realizado esas inversiones el lucense se autoinculpó además de dar sobornos a políticos que después no pudieron probarse en el año dos mil diecisiete fue condenado a cinco años y once meses de prisión y a pagar seis millones de euros en multas el empresario estaba actualmente libre y había retomado sus negocios ha fallecido a los cincuenta y cuatro años en Barcelona

Voz 1727 36:23 volvemos a Murcia Ruth porque ahí el Gobierno regional ha apartado a un funcionario al que acusa de ahogar a las empresas con tramites burocráticos para después pedirles dinero a cambio de agilizar los

Voz 4 36:34 sí es el jefe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio y el cese se ha producido tras su detención este funcionario por parte de la Guardia Civil entre las funciones de este funcionario la tramitación de expedientes de planeamiento urbanístico autorizaciones urbanísticas lo propuestas de resolución además de coordinar la actuación inspectora en la tramitación de expedientes sancionadores se le investiga por tráfico de influencias cohecho y prevaricación se acusa de haber cobrado dinero a cambio de informes favorables tras ponerle las cosas muy difíciles a empresas que trataban de regularizar los llamados expedientes de uso excepcional de suelo su modus operandi era primero pintar la asociación como prácticamente imposible de conseguir con impedimentos que él mismo había fabricado para luego ofrecerse a las empresas como solucionado

Voz 1727 37:17 lo que viene siendo un listillo Ruth tanto empastes buen día adiós ya los que también han apartado en este caso en Podemos es a dos candidatos al Parlamento de Cantabria porque la Guardia Civil los ha pillado con una instalación de quinientas plantas de marihuana Santander Fermín Mier buenos días

Voz 0858 37:36 tal Pepa buenos días son dos de los candidatos de Podemos al Ayuntamiento de Laredo y también al Parlamento de Cantabria como dices Se han dado de baja del partido según la formación morada ambos han asumido además el compromiso de renunciar al acta de concejal en el caso de que salgan elegidos el próximo veintiséis de mayo uno de ellos tiene posibilidades ocupa el número dos de la lista al Ayuntamiento de Laredo la candidata a la presidencia de Cantabria por Podemos Mónica Rodero reaccionaba así ayer en la SER nada más conocerse la nota

Voz 34 38:04 a ver primeras este estoy impactada eh yo yo todo el día fuera de casa reuniéndose con colectivos visitando centros centrarme de esto pues ahora mismo es pues eso no dejó de no deja de ser

Voz 0858 38:16 venderme ambos candidatos han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de dos presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico tenían en su casa una instalación preparada para el cultivo de quinientas plantas de marihuana

Voz 4 38:34 no

Voz 1727 38:36 mire hoy vamos a cerrar la Mesa de España en Galicia contigo la hará porque es fiesta allí celebrará el Día das Letras Gallegas que este año se dedica al escritor e historiador Antonio Fraguas por su labor de protección de Gide

Voz 1271 38:51 su su cultura hombre polifacético profesor cronista galleguista el gran defensor de nuestra lengua promovió la cultura gallega desde distintos ámbitos

Voz 4 38:59 como la antropología o la etnografía Insurance

Voz 1271 39:02 llegado es haber puesto en marcha en Museo do Pobo Galego natural de Cotobade se trasladó después a Compostela ciudad que lo declaró Hijo Adoptivo y fue profesor en A Estrada represaliado además por su defensa del Estatuto de Autonomía su voz por cierto fue la primera que eso yo en una radio Galicia

Voz 2 39:18 eh a J cuarta Unión Radio Galicia Santiago de Compostela

Voz 1271 39:23 también fue el primero en usar el gallego en una radio en esta comunidad quince días después de este sonido Fraguas falleció sean han programado para hoy diversos actos la mayor parte en Cotobade Illa tradicional manifestación del Día das Letras Gallegas aquí en Santiago

Voz 1727 39:36 Lara ubicó hasta luego

Voz 4 39:57 abrimos hoy la Mesa del Mundo con las preocupaciones de los alemanes de cara a las elecciones europeas es una encuesta de la tele pública dice atención

Voz 4 40:08 el cambio climático corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 1271 40:11 la inquietud de los alemanes por estas elecciones europeas exalta lo reflejan las encuestas según la publicada por la televisión pública ARD el sesenta y tres por ciento declara estar muy interesado en estos comicios frente al cuarenta y cuatro por ciento que expresaba lo mismo en las de dos mil catorce sólo el ocho por ciento dice ahora que no está interesado en absoluto en cuanto a los temas más importantes de decisión los alemanes sitúan a la cabeza la protección del medio ambiente del clima aún cuarenta y ocho por ciento me parece lo más relevante lo que supone veintiocho puntos más que los comicios anteriores en segundo lugar se encuentra la Seguridad Social con el cuarenta y tres por ciento seguido por el mantenimiento de la paz con un treinta y cinco por ciento para el veinticinco por ciento de los alemanes la inmigración es un factor importante en su decisión de votar un aumento de doce puntos en comparación con las últimas elecciones en cuanto el futuro de la Unión el cincuenta y cinco por ciento de los alemanes está a favor de profundizar en la cooperación y uno de cada cuatro argumenta a favor de actuar al margen de los socios comunitarios el catorce por ciento afirma que no quiere cambio

Voz 1727 41:32 Letta ha revelado esta noche que Nike canceló con ella sus pagos como patrocinador al enterarse de que estaba embarazada la británica que llegó a ser número tres del mundo en los diez mil metros lisos se une así a otro grupo de deportistas americanas que ya había denunciado que la compañía les había hecho lo mismo Javier Alonso

Voz 0858 41:51 el y cinco veces olímpica con el Reino Unido la reconocido a escaños que Nike congeló los pagos en cuanto supo que esperaba su primer hijo es vergonzoso que no acepten la maternidad como una faceta más de las atletas ha dicho PIB que se suma la denuncia que ha hecho esta semana también otra atleta Alicia montaña

Voz 0858 42:12 a la que también dejaron de pagar en cuanto se quedó embarazada mientras tanto Nike centraba toda la publicidad de su línea femenina en un argumento la igualdad

Voz 14 42:20 digo Arbide fue

Voz 0858 42:23 la empresa ha admitido los hechos pero asegura que hace un año que modificó esa política de patrocinio demasiado tarde para la británica Juppé Ivica asegura que Nike la trató como si no fuera a conseguir nunca nada más pero ya les dio una última lección antes de retirarse se convirtió en dos mil catorce en campeona de Europa de los diez mil tenía cuarenta años la campeona continental más veterana y madre ya de dos no

Voz 1727 42:55 extorsión acaba de contarnos Javier Alonso pues ojo a esta otra noticia que llega desde Austria los McDonald's de ese país ya no van a vender sólo hamburguesas ahora también van a de la asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses esto no es una

Voz 0760 43:12 may daba un abrazo aunque lo parece el gusto de Donald Trump por las hamburguesas es mundialmente conocido pero de ahí a esto el presidente acumula momentos como cuando propuso celebrar la escenas de Estado con hamburguesas

Voz 37 43:22 voy yo vi EPO

Voz 4 43:27 Jacques Cousteau

Voz 37 43:28 si tienes o el día que recibió

Voz 0760 43:31 a un equipo de fútbol americano en la Casa Blanca con hamburguesas de cuánta empresas americanas L puso por delante

Voz 2 43:36 Caine Wendy pues precisamente es McDonald's ahora la que hará de brazo ejecutor del Govern

Voz 0760 43:42 uno de los Estados Unidos en Austria los norteamericanos podrán tomarse una hamburguesa un batido mientras denuncian la pérdida de un pasaporte denuncian un robo y necesitan contacto directo con la embajada la policía o los servicios de emergencia y no sabemos si el presidente Trump se abra inspirado en los anuncios de la cadena de comida rápida

Voz 2 43:56 de obesidad pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos

Voz 14 44:00 tareas de probado

Voz 0760 44:02 sí habrá decidido probar cosas nuevas lo cierto es que las redes ya arden parodiando a la última ocurrencia del Gobierno estadounidense que han bautizado como los nuevos Mac

Voz 4 44:10 jurados

Voz 1100 45:20 sí

Voz 2 45:27 Ternera y los cuervos así termina la semana José Mari buenos días Pepa lo es todo teniendo dos Armero

Voz 1100 45:35 el último histórico de ETA que continuaba huido de la justicia acción simbólica siete años después de que la banda terrorista ya ha dejado en Matador escasa importancia práctica tiene comienza ahora a un pesado procedimiento judicial entre Francia y España para cumplimiento de pelas y posible extradición nadie espere como parece obvio que el dirigente etarra vaya a denunciar a sus excompañeros sobre casos aún sin resolver por la policía o los tribunales como tantos personajes que tienen un pasado con pistolas no sé si guerrilleros de Lira de las guerrillas latinoamericanas la última a las FARC que de usar metralleta han pasado al puro ejercicio de la política la historia de Ternera está llena de barbaridades un punto blanqueados por sus últimas actuaciones en la negociación de ETA con el Gobierno de Zapatero muchos oscuro si algún claro pero siempre contamos con esta derecha que tanto queremos es sufrir infantería como consecuencia de esta detención da igual qué razones esta presta sacar los ojos al PSOE idea manera especial a Rubalcaba como ya ha hecho esa extraordinaria figura de la política patria que es Cayetana Álvarez de Toledo recuerdan que hacen los Bush Illa llenas totalmente actúa en nuestros próceres del PP o de esta prensa cada Hernán que tanto nos enorgullece ejemplares únicos en el mundo civilizado el ojo izquierdo

Voz 4 47:17 estaremos barra libre tenemos barra libre Dani

Voz 0456 47:20 tenemos barra libre y como el ojo izquierdo estaba hablando de Cayetana Álvarez de Toledo por ahí vamos a empezar con FERE de Madrid

Voz 41 47:26 que no termina de entender muy bien a Cayetana Álvarez de Toledo dice que la política de Carmena o que Carmena es pueril por una parte y por otra pueril es aquello banal que tiene que ver con la infancia el comportamiento de los niños mientras que senil tiene que ver con el comportamiento

Voz 0456 47:41 las personas ancianas así que no tienen

Voz 41 47:44 quien Álvarez de Toledo que está queriendo en las decir es pueril o Cemil para ni que esto es algo que tiene que investigar Isaías Lafuente

Voz 2 47:51 déjame porque lo siento pero yo no la terminal Canada que buenísimo bebé no lo entienden

Voz 0456 47:56 mucho ayer se ponían en contacto con nosotros Sandra de Bruselas vamos a volver a Bruselas porque había solicitado el voto por correo no lo había recibido estaba preocupada

Voz 42 48:05 eso es lo que me elegisteis físico estará cómo iba la cosa y ya porcino llegado en la el recibo de de la puesto de correo está aquí en Bélgica ya se ha llegado toda la documentación así que habrá que estudiarlas bien yo que buena selección de de candidaturas muchas gracias y espero que todo el mundo le llegue a tiempo para para poder votar

Voz 1727 48:30 esta ley de nuevo un beso Sandra a partir de ahora nos cuentas lo que quieras lo que has votado no hace falta eso

Voz 0456 48:37 volvemos a España bon día

Voz 43 48:40 este esta semana ha arrancado la décima legislatura en estos años y lo hace con un gobierno progresista cuente con una nueva edición del Pacto del Botánico es una muy buena noticia en la Comunidad Valenciana éramos conocidos tristemente por la corrupción os acordáis de aquella de la corrupción como la paella en la Comunidad Valenciana en ningún sitio pues bueno hace poco la Unión Europea no reconoció como referente de buen gobierno de transparente y eso sólo en cuatro años