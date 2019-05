Hoy por Hoy (17/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días sí tienen este fin de semana comunión boda o cualquier otra ceremonia el traje ya decidido sepan que tienen que añadirle un hacha que Tita al conjunto ya está aquí el frente atlántico que va a hundir las temperaturas en buena parte de España caerán más de diez grados en Navarra Madrid Aragón las dos Castillas en Soria por ejemplo ayer la máxima pasó de los Veintisiete grados de hoy iba a ser de catorce ya se nota María Alejandre buenos días

Voz 1496 00:54 buenos días Se nota si crece un poco más fresco pero nada que no pueda solucionar como decías una chaqueta recupera la tiempo del armario hay zonas de montaña como La Covatilla en Salamanca donde esta noche han caído a dos bajo cero Se espera más frío más íntimas lluvia especialmente durante todo el fin de semana en esta comunidad autónoma aunque no se va a notar tantísimo el cambio también van a bajar la este

Voz 1727 01:12 pero a duras en el Valle del Guadalquivir en Sevilla Elena Carazo ayer es tuvisteis por encima de los treinta y dos grados que espera es para hoy

Voz 1315 01:20 bueno Pepa pues la máxima se va a quedar en veintiocho grados ocho grados menos que el lunes el día que llegamos a la temperatura más alta de lo que llevamos de año superando los treinta y seis para el fin de semana XXV de máxima así que para lo que se habían apresurado a cambiar los armarios y sacar todo lo de verano pues como tú decías rever quita o chaqueta en algunos momentos del día

Voz 1727 01:38 así que la pregunta esta mañana Jordi Carbó es sólo frío o viene acompañado de algo más

Voz 0978 01:44 también de lluvia por suerte en la mitad norte de la Península especialmente entre Aragón y Cataluña tormentas fuertes en el resto va a ser mucho más difícil que llueva el fin de semana las tormentas durante las tardes también alcanzarían el Mediterráneo

Voz 1727 01:56 es diecisiete de mayo quién lo diría así empieza el viernes enseguida nos vamos en directo a Granada para contarles una brutal agresión machista una mujer muy joven treinta y dos años está grave tras ser apuñalada por su expareja ella está viviendo en un centro de acogida para mujeres maltratadas Teruel la agredió en la calle antes el repaso de la crónica política que empieza con el recurso de amparo del PSC al Tribunal Constitucional por considerar vulnerado su derecho a elegir a su senador autonómico

hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país no tendrán éxito pediremos amparo al Tribunal Constitucional

Voz 1727 02:38 los socialistas esperan que el Constitucional se pronuncie rápido y a su favor en caso contrario barajan la opción de proponer otro nombre para presidente del Senado de forma temporal hoy Sánchez va a comunicar su propuesta a la ejecutiva del partido eso en el PSOE en el nuevo PP los gurús duran muy poco

y hoy habéis traído a Dani la calle que ese el yo creo que nuestro flamante dice la prensa gurú económico Daniel Lacalle de la escudería

Voz 1727 03:07 Esperanza Aguirre Casado lo llevó de número cuatro al Congreso por Madrid iba para ministro de Economía han pero ahora renuncia al escaño también renuncia al Congreso Andrea Levy para centrarse dice en el Ayuntamiento de Madrid donde va de número dos quién no renuncia es la única diputada del PP en toda Cataluña Cayetana Álvarez de Toledo que se ha referido a Manuela Carmena en estos términos

Voz 3 03:29 Madrid está creciendo una forma de hacer política como ñoña en este caso debería decir cómo se ni Carmena es como digo imposición impostura decir lo contrario de libertad y verdad acabaremos descubriendo que a Carmena la madre las la compra no supera

Voz 1727 03:44 Mena que vivió ayer en un escrache al como el de Begoña Villacís por parte de activistas anti desahucios y hoy está previsto el traslado a París de Josu Ternera para que la justicia francesa le comunique la pena que tiene que cumplir allí por la condena en rebeldía que tiene a ocho años de cárcel

Voz 4 04:05 la democracia española gracias a la unión de todos los políticos de todas las fuerzas políticas derrotamos a ETA

Voz 1727 04:13 desde Euskadi el dirigente socialista Jesús Eguiguren subrayaba esto

Voz 5 04:17 para que una organización terrorista acabe pues tiene que surge

Voz 1803 04:21 también entró alguien

Voz 5 04:24 que impulse CSA abandone la lucha armada no y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada del caso de ETA fue

Voz 1727 04:33 su terruño palabras por las que Pablo Casado le pide explicaciones a Sánchez

Voz 0763 04:37 a mí me causa tal indignación que espero que Oleaga hagan pedir perdón por su afirmaciones os sino señor Pedro Sánchez no podrá una vez más jugar al equívoco de que el señor Otegi tenga que ver es su futuro gobierno

Voz 1727 04:51 yo una cosa más China acusa a Trump de proteccionismo por prohibir a sus empresas que contraten con proveedores extranjeros la principal perjudicada Huawei asegura que la medida no va a hacer a Estados Unidos más fuerte sino que lo obligará a buscar alternativas de negocio peores y máscaras en el deporte esta mañana conoceremos la próxima lista de la selección española de fútbol la incógnita es si la hará pública o no el propio seleccionador sí

Voz 1161 05:21 a Luis Enrique que en la anterior fecha se tuvo que ausentar por problemas facilidades que ponen en duda que sea él mismo el que haga pública la de hoy a las once y media valedera para los dos próximas jornadas de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte la del siete de junio en Islas Feroe y la del diez de junio ante Suecia en el Bernabéu Iago Aspas Isco y Carvajal pueden ser las principales novedades también conoceremos la de la sub veintiuno que acudirá este verano al europeo de la categoría

Voz 1727 07:00 bueno vamos ya en directo a nada Rafa Troyano buenos días buenos días Pepa a esta hora sigue en el hospital grave la joven apuñalada anoche por su expareja en una plaza del centro de la ciudad lo decíamos en la portada ya vive en un centro de acogida para mujeres maltratadas Rafa agrede en plena calle

Voz 1779 07:18 sí ocurrió sobre las nueve de la noche y ella está muy grave tras ser intervenida de las puñaladas que le alcanzaron el tórax el cuello el hombre se dio a la fuga fue detenido en una plaza cercana con heridas en los brazos la policía pensó que se había intentado cortar las venas luego comprobó que se produjeron esas agresiones o esas heridas en el forcejeo la mujer ya decimos encuentra muy grave y el hombre está custodiado en otro hospital a falta de tomarles declaración la Policía Local que atendió el caso trabaja con la hipótesis de que ella quedase voluntariamente con el hombre de origen maya

Voz 1727 07:55 gracias Rafa Buendía también en Andalucía PP C's han votado separados por primera vez en el Parlamento los dos socios de gobierno discrepan sobre si hay que cambiar o no el sistema de financiación de las comunidades autónomas el PP votó a favor de una moción del PSOE que pedía reformarlo para destinarla a la comunidad andaluza que

Voz 1803 08:18 cuatro mil millones de euros más al año

Voz 1727 08:21 votaron a favor PSOE PP Podemos y quién votó en contra Ciudadanos Vox Sevilla Diego Suárez buenos días

Voz 0502 08:29 bueno hacía los dos socios del Gobierno andaluz discrepan si por primera vez y votan en sentido común

Voz 1727 08:33 Mario en un asunto además trascendental para Andalucía

Voz 0502 08:36 no es la financiación que recibe del Estado el PP se ha sumado a la moción de PSOE y Adelante Andalucía para reclamar esos cuatro mil millones de euros del Gobierno Ciudadanos ha mantenido su voto en contra porque conllevará dice una subida de impuestos y el mantenimiento del cupo vasco estrategia nacional que le debilita aquí en Andalucía teniendo además que unirse a Vox que lo ha rechazado por estar en contra del Estado autonómico resultado primera división del voto en el Parlamento de las fuerzas que componen el Gobierno andaluz

Voz 1727 09:01 y sobre otras fuerzas las independentistas catalanas y su influencia a la hora de investir como presidente del Gobierno Pedro Sánchez la dada esta mañana de Javier González Ferrari

Voz 0881 09:16 el método de Esquerra Republicana Iceta para presidir el Senado es posible que el presidente Sánchez se caiga del guindo en el que lleva encaramado desde la moción de censura de hace casi un año los independentistas catalanes no quieren dialogar sino imponer sus condiciones de un referéndum de autodeterminación y con sus catorce escaños más de los de pulmón llevará un Gobierno que de momento les necesita para seguir en el poder del ron ZAL para alcanzar sus objetivos dialogar para que se preguntaba ya hace unos meses el expresidente Felipe González y cada día que pasa hay que darle la razón sin matices como habría que dárselo a uno de los políticos con más talla

Voz 1803 10:00 la desgracia de este país nos dejó hace

Voz 0881 10:02 hoy una semana Alfredo Pérez Rubalcaba opinaba lo mismo que González por su experiencia y su fantástica intuición no estaría mal que mientras los españoles soportamos la segunda campaña electoral en menos de un mes Sánchez asesores más cercanos reflexionarán sobre la filosofía del nuevo Gobierno no sólo sobre la aritmética que le permita sumar para su investidura

Voz 1 10:32 son las siete y diez las seis y diez en Canarias mamá más hechos los cereales era el zumo hoy está soltando móvil

la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 15 11:57 con Pepa Bueno ocho millones de español

Voz 1727 12:00 les viven cada día con dolor dolor que debería tratarse en centros de atención primaria pero están desbordados y en las unidades específicas la lista de espero llega a un año Laura

Voz 1315 12:11 Arcos la actriz Esther Arroyo sufrió un grave accidente de tráfico hace una década y desde entonces el dolor es su compañero de viaje

Voz 1 12:18 en que el problema de dolor para mí no es sufrir el dolor sino el tener el contexto dolor diario no tener una perspectiva de que eso va a cambiar

Voz 1315 12:27 uno de cada cinco españoles vive con dolor crónico pero las ciento ochenta unidades específicas que hay en hospitales públicos no dan abasto apenas llegan a zonas rurales y las listas de espera no bajan porque los centros de salud que deberían descongestionar y resolver ocho de cada diez casos carecen de recursos Pedro Ibor es coordinador de dolor de la sociedad de médicos de primaria

Voz 0287 12:47 la consulta por dolor no es tan sistemática como ver una analítica tienes que hablar con el paciente se trata pero con limitaciones y eso provoca muchas veces infla tratamientos hay muchas listas de espera crear dolor que no son razonables estamos hablar

Voz 1315 13:01 aunque según estos expertos el noventa y cinco por ciento del dolor puede tratarse uno de cada tres españoles confiesa que esta enfermedad le incapacita en su día a día

Voz 1727 13:11 España es el quinto país de Europa que produce más basura electrónica entre otras cosas porque la mitad de los españoles no recicla ni siquiera su teléfono móvil según datos del sector Javier Gregory

Voz 0882 13:23 sólo en el último año se han recogido en España casi doscientas setenta mil toneladas de residuos electrónicos y esto supone ya un kilo de cada cinco de basura que se desecha diariamente la basura electrónica ha batido un nuevo récord a nivel mundial pero la mitad de los españoles no recicla todavía su teléfono móvil según advierte un nuevo estudio realizado por la compañía europea líder en seguros para dispositivos móviles y ante esta baja tasa de reciclaje Greenpeace pide ya más medidas legales como explica su portavoz Julio Barea

Voz 1803 13:53 vamos a olvidado las primeras premisas de la directiva de residuos que es la minimización la reutilización la gestión sostenible nuestros residuos

Voz 16 15:23 con Pepa Bueno

Voz 1727 15:25 el director británico Ken Loach ha presentado ya en el Festival de Cine de Cannes su última película una denuncia de la nueva esclavitud del siglo XXI los trabajadores pobres enviada especial de la SER Pepa Blanes

Voz 1463 15:38 hay un recurrente mito neoliberal sobretodo presente en el cine de Hollywood que dice que cualquier persona puede llegar a ser lo que se proponga independientemente de cuáles sean sus orígenes frente a ese cine siempre ha estado Ken Loach el director británico vuelve

Voz 1 15:51 a Cannes donde ha ganado en dos ocasiones

Voz 1463 15:54 la lo hace con sonríe We Miss You una crítica a las empresas que tienen falsos autónomos y que no pagan horas extra

Voz 1 16:06 la película se centra en una familia que sobrevive con trabajos precarios el padre repartidor en una empresa de mensajería externalizado y la madre cuida ancianos no hay tiempo para el amor dice que en tiempos de crisis eso es un privilegio para los ricos la película el británico tiene algo en común con otro de los títulos más laureados por aquí por el festival de Cannes de miserable del francés la Glee

Voz 7 16:27 ha sido a la OMS

Voz 1 16:31 que sí películas Un grito de alarma queremos que más alumnos reciba como ha recibido los chalecos amarillos y que ponga esta película en el Elíseo decía el director francés que sigue viviendo en el Vendée donde ha rodado esta denuncia de la brutalidad policial de la falta de expectativas para los jóvenes

Voz 2 16:46 ah sí

Voz 1727 16:53 que no sobre cine sino sobre televisión seguro que algo han huido pero por si acaso este fin de semana termina Juego de Tronos el último capítulo se emite el domingo a las tres de la

Voz 1315 17:03 madrugada ya hay muchos seguidores de la serie

Voz 1727 17:05 descontentos con el rumbo de la última temporada la pataleta ha llegado a tal punto han Button buenos días unos días que más de setecientas mil personas han firmado una petición en Change punto org

Voz 0882 17:17 para

Voz 1727 17:18 que se escriba esta octava temporada

Voz 1 17:20 son miles de fans molestos que critican la evolución de algunos personajes

Voz 1277 17:28 y dicen que seis episodios son muy pocos que las tramas están cerrando de forma precipitada aseguran en esa petición que los guionistas han demostrado ser lamentablemente incompetentes cuando no tienen libros a los que acudir esta misma semana Disney ha confirmado que esos guionistas dirigirán la próxima película de Star Wars

Voz 1275 20:09 Laura Gutiérrez qué tal buenos días cambia el tiempo en Madrid bajo donde las temperaturas once grados ahora mismo en la Gran Vía como mucha llegaremos a los veinte veintidós a medio día ya atención el viento ya no y alerta pero sopla todavía con fuerza esta mañana la campaña electoral nos deja Nsue Ecuador una imagen para la posteridad el beso en la boca de Carmen

Voz 1803 20:29 Errejón

Voz 1275 20:34 los candidatos de Más Madrid animaron la fiesta LGTB que se celebró en medias furia Malasaña incluso se dieron ese pico que hoy vemos en casi toda la prensa Carmena Errejón defendieron el orgullo de Madrid ir reivindicaron la igualdad de colectivo Carolina

Voz 1 20:49 ya sabemos por qué le gustan tanto las mandarles

Voz 1277 20:51 las a Manuela Carmena o a la bollería

Voz 4 20:53 hay muchísima importancia por una razón trascendente porque es su obra

Voz 24 21:00 eso habilidad esté Eli

Voz 4 21:02 Lucía

Voz 24 21:03 es algo del que se te llena la boca de F

Voz 1277 21:07 el trasnochado anoche la alcaldesa para asistir a la fiesta organizada por más Madrid en una de las salas de moda de la capital a diez días del XXVI EM iban a pasar y luego la pasar porque Madrid es una tierra que ama la libertad que Lord

Voz 1275 21:21 no yo ni en la Casa de Campo

Voz 1277 21:24 Marion en el centro y celebrando Madrid reivindica Íñigo Errejón los derechos del colectivo que según el bloguero Bob Pop padece el mismo mal que la izquierda estamos peleaba

Voz 4 21:35 con lo cual qué bonito que estamos a que Food

Voz 1277 21:37 de maestra de ceremonias ejerció una mítica Queen de Madrid

Voz 6 21:41 me llama

Voz 1277 21:45 la fiesta terminó de madrugada en otro bar de Chueca y además de sonidos deja una imagen impagable la de Carmena e Íñigo Errejón besándose en los labios en mitad de photocall

Voz 1275 22:03 a ritmo de Gloria Gaynor termine el primer jueves de campaña para Carmena después de un día intenso

Voz 3 22:11 descubriendo que a Carmela la madereras la compra no no supermercado impostura absoluta entrañable abuelita que defendía vio manifiesto público que había que les

Voz 25 22:25 SER con ETA aunque matara porque eso es Manuela Carmena una posición ideológica e impostura sentimental una forma de hacer política comunión niña pues ahí o en este caso debería decir como Senén

Voz 1275 22:39 la diputada del PP Cayetana Alvarez de Toledo no se cortó ni un pelo en un desayuno con los medios con el candidato de Madrid José Luis Martínez Almeida Carmena fue ayer el objetivo además de un nuevo escrache de los colectivos antidesahucios

Voz 4 22:54 voy a pedir por favor a los que estáis aquí me vais a por favor no os voy a pedir un poquito de culé Moratalaz

Voz 1275 23:03 mañana poco antes Begoña Villacís insistía en que detrás del escrache haya en la pradera había gente cercana a la alcaldesa

Voz 1803 23:09 y es evidente que la razón por la que nos lo hacemos nosotros

Voz 26 23:12 ya ellos no es porque ellos son de los suyos haylas

Voz 1803 23:15 se está claro con el con el equipo de gobierno

Voz 1 23:17 desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamenta

Voz 1275 23:20 aunque la candidata al Ayuntamiento por Ciudadanos se sintiera acosada en su protesta Villacís abandona hoy ya la campaña para dar a luz a su tercera hija por la ventana de Madrid ha pasado este jueves Ignacio Aguado candidato de C's a la Presidencia de la Comunidad dice que su programa electoral estará listo en breve y entre sus promesa

Voz 1803 23:40 los asegura que si llega a la Puerta del Sol no

Voz 1275 23:43 un centro de salud cerrará a las seis y media de la tarde

Voz 0771 23:45 creo que hay que reforzar la atención primaria no solamente con respeto a sus

Voz 1803 23:49 infraestructuras que en algunos casos también es necesario ampliar

Voz 0771 23:51 acciones reformas sino también el servicio que prestan yo abogó por dotar de mayor flexibilidad a los horarios de atención a las personas que demandan un servicio también de alguna manera habla de flexibilidad quiere decir que no van a hacer a las seis de la tarde no me parece que eso es hacer justo lo contrario a lo que manda el sentido común nosotros en esta legislatura hemos ha exigido al Gobierno regional comente el presupuesto destinado a atención primaria en ciento veinte millones de euros

Voz 1275 24:17 esta tarde entrevistamos en La Ventana de Madrid a la candidata de Podemos Isabel Serra y el lunes veinte debate definitivo que organiza en la Cadena Ser y el país al que hemos invitado a todos los candidatos a la presidencia de la

Voz 1275 25:00 pero llegamos al ecuador de la campaña I Pedro Sánchez vuelve a pisar Madrid titulares con Virginia Sarmiento tras su visita Vallecas de hace unos días el presidente pasará hoy Carabanchel acompañado por el candidato a la comunidad Ángel Gabilondo por la tarde dará un mitin en Alcalá de Henares los trabajadores de los centros municipales de Music de Danza de Madrid presentan hoy un documento con mejoras salariales laborales en estos centros públicos gestionados por empresas privadas insisten en que el Ayuntamiento se comprometió a exigir mejoras que no llegan bien Alcorcón las trabajadoras de la residencia publica presentan hoy una denuncia contra la Comunidad y el centro por ausencia temeraria de personal no quieren ser responsables de una mala atención por falta de medios a los doscientos setenta residentes qué tal despierta el tráfico hasta ahora en las calles de la capital pantallas tan alcanzar buenos días

Voz 1 25:46 buenos días Laura qué tal con un inicio de Hora punta muy suave al menos en los accesos tan sólo vamos a destacar a esta hora de la mañana tráfico ya muy lento en la entrada por Santa María de la Cabeza desde la plaza Elíptica eso sí se reparte la hora punta ya por la M30 en la parte este entre Méndez Álvaro y Avenida de América sentido norte más arriba entre el nudo de Costa Rica y Manoteras y en la parte oeste por toda la ribera del Manzanares

Voz 1803 26:12 Johnson sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó meteorólogo

Voz 1275 26:21 los días buenos días ambiente

Voz 0978 26:23 con más frío que en las últimas mañanas el descenso de temperaturas será más evidente en las máximas hoy apenas pasaremos de los veinte grados además con ratos de viento un poco fuerte que puede acentuar la sensación de ambiente fresco va hacer sol la mayor parte de horas con algunos chubascos en Somosierra en la sierra de Guadarrama más aislados en el resto de la comunidad y el fin de semana en general Sol con chubascos en puntos

Voz 1275 26:44 los te montaña igualmente aislados en el resto

Voz 0978 26:47 temperaturas parecidas a las de hoy

Voz 20 26:49 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R treinta y dos

Voz 1727 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy comienza el viernes diecisiete de mayo con un nuevo caso de violencia machista el su cara más cruel porque a esta hora permanece muy grave una joven de treinta y dos años apuñalada anoche por su ex pareja en Granada una chica que vive en un centro de acogida para mujeres maltratadas la agresión ocurrió en plena calle en una plaza del centro de la ciudad Radio Granada Rafa Troyano se hoy estudio así la chica

Voz 1779 30:36 había quedado voluntariamente o no con el hombre en ese punto del pleno centro de Granada Sea como fuere el hombre de treinta y seis años la apuñaló está grave muy grave ingresada en el hospital donde fue intervenida tras las puñaladas que le afectaron a varias zonas del tórax

Voz 1727 30:55 le hemos en el Ideal de Granada que el detenido propinó una puñalada a su víctima que trató de huir que se dio la vuelta que volvió sobre sus pasos

Voz 1 31:05 después y hubo apuñalado

Voz 1727 31:09 leemos los periódicos el resto de los periódicos en España hay en el mundo con Aimar Bretos Danny de la Fuente y Manuel Jabois buenos días con fresquito ya lo saben las temperaturas los medios del grupo ONO el Heraldo de Aragón y veinte minutos publican hoy una encuesta de Metroscopia sobre las elecciones europeas dice que el PSOE dice esa encuesta que el PSOE ganaría las europeas de forma holgada Aimar

Voz 0882 31:32 incluso con más apoyos que el veintiocho de abril en las generales el PSOE conseguiría el treinta con ocho por ciento de los votos son dos puntos más que la generales conseguiría dieciocho diputados cuatro más de los que tenía la otra cara de la moneda es la del Partido Popular que ganó las anteriores europeas esta vez conseguiría sólo once actas cinco menos de las que tenía que son las más cinco que gana ciudadanos que pasa de cuatro representantes a nueve y se convertiría en la tercera fuerza española en Estrasburgo podemos quedaría en cuarta posición con ocho escaños tres más de los que consiguió en dos mil catorce es cuando fue la sorpresa de aquellas elecciones en esta es la novedad sería Vox con hasta cuatro actas también conseguirían escaño Junquera se impuso jamones

Voz 1727 32:07 sobre Europa el País publica hoy entrevista que le ha hecho junto a otros cuatro periódicos europeos a a Kaká han Negrete gran Carmen Bauer la líder de la CDU alemana Nos aprendimos este nombre no aprendimos este nombre la líder de la CDU alemana que es la mujer llamada a suceder a Angela Merkel habla de Vox habla del PP deja claro que ella no pactaría nunca con la extrema derecha

Voz 0882 32:31 sí le plantean específicamente el ejemplo de aquí en España el PP en Andalucía gobernando gracias a Vox y ella responde yo rechazo una cooperación con Alternativa para Alemania creo que se puede ver con los resultados electorales en España lo difícil que es para un partido conservador de centro llevar a cabo una campaña cuando está permanentemente bajo sospecha de estar dispuesto a cooperar con los populistas de derechas eso divide al partido y en mi opinión observando lo desde la distancia Ésta es una de las razones del resultado electoral en España yo lo tengo claro dice no hay colaboración posible hay muchos editores

Voz 1727 33:01 el ex en la prensa sobre la detención de Josu Ternera por ejemplo ABC titula el suyo Cayo ternera pero deben caer masivas

Voz 0882 33:07 defienden ese editorial como también hace la razón el suyo que el etarra tiene que ser juzgado aquí en España dice el historial sangriento de Josu Ternera merece que se la apliquen todas las posibilidades legales para que sea juzgado en nuestro país el mundo titula su editorial un carnicero por fin encarcelado en La Vanguardia leemos la caída Josu Ternera constituye un broche muy bienvenido a la larga lucha del Estado español contra quienes quisieron anteponer por la fuerza su doctrina a la razón democrática

Voz 1727 33:32 en la medida de lo desaparecida derrotada que está ETA de cómo pertenece al pasado lo da que apenas encuentras Danny De la Fuente eco en la esa internacional ni siquiera la francesa que hace alguna mención naturalmente porque ha ocurrido allí pero sin grandes despliegues y sin embargo el Financial Times dedica tiempo hoy a lo ocurrido en Cataluña con Miquel Iceta

Voz 0882 33:53 con este titular los separatistas catalanes disparan un tiro de advertencia a Pedro Sánchez para hayan ante el corresponsal se complica un poco la investidura y la legislatura porque es probable Leo que Sánchez tenga que depender de al menos un partido independentista para ser investido Iceta para Sánchez era como una rama de olivo para los nacionalistas catalanes pero el juicio que se celebra en Madrid lo dificulta todo y concluye recordando la hostilidad hace a el Senado que despierta en los independentistas la cámara que aprobó el ciento cincuenta y cinco

Voz 1727 34:20 yo ojo a esto que cuenta el país el periódico publica un informe en el que la Guardia Civil reconoce su preocupación ante la posibilidad de que grupos criminales utilicen drones para sacar a presos de la cárcel

Voz 0882 34:32 que ya hay drones en el mercado son capaces de levantar más de cien kilos y que no es la primera vez que aparece un dron en el patio de una cárcel el informe ese cargo después de que los agentes de la prisión de Alhaurín de la Torre encontraran en el patio varios paquetes con droga con móvil con cargadores fue en septiembre el día después de que un dron sobrevolar a ese patio de prisión

Voz 1727 35:40 y en la prensa internacional Irán como parece Dani

Voz 0882 35:43 pues aunque Estados Unidos Irán también han manifestado su rechazo a entrar en una guerra hoy leemos en la prensa algunas advertencias la primera en The Gardian que cuenta en exclusiva que en medio de la escalada de tensión el mayor líder militar de Irán le ha dicho a las milicias en Irak que se preparen para la guerra para una guerra de poder así que este jueves Reino Unido ha puesto a sus tropas en Irak en alerta máxima otro lado la prensa estatal de Arabia Saudí pidió ataques quirúrgicos contra objetivos iraníes se pregunta The Gardian si John Bolton es el tipo más peligroso del mundo The Times advierte de que Trump ha tenido que frenara sus halcones Tram dice que no quiere guerra con Irán pero esto no significa que debamos relajarnos escribe John Rock in en el Washington Post la administración no explica donada todo es confuso recuerda a Irak en dos mil tres lo mismo afirma Andreas vos en el Frankfurter quien crea Donald Trump su administración tan cegada como estuvo la de Bush con Irak con aquellas armas imaginarias de destrucción masiva escribe el Wall Street Journal considera que los líderes de uno y otro país están mal interpretando las acciones del contrario

Voz 1727 36:41 será que no hay vías de comunicación en la otra guerra la comercial contra China las cosas pintan mal o muy mal para Howell no

Voz 0882 36:48 que advierten tanto el Financial como el Süddeutsche Ambrós abriendo sus ediciones digitales con este asunto se intensifica la guerra y las cosas podrían complicarse mucho para Hawai si el decreto de Trump se interpreta de forma estricta porque para equipar el cinco G hacen falta los llamados chips de alta frecuencia que hoy fabrican tres compañías dos estadounidenses y un grupo holandés todas ellas se deben someter al decreto es decir al veto no pueden venderle estos chips a Hawai

Voz 1727 37:13 muy brevemente dan por enterrada Theresa May en la prensa británica no me lo puedo

Voz 1494 37:17 eh pues pueblo creer la

Voz 0882 37:20 pesadilla de esta interminable despedida

Voz 1494 37:22 denme yo escribe Jeanette Daily en el Daily Telegraph

Voz 0882 37:25 ejemplo May obligada acepta retirarse como muy tarde el treinta de junio estará fuera comienza la atrás para la renuncia de May es el titular

Voz 1727 37:32 ya ya ya que la dan por enterrada en ella y antes de Jabois una historia bien curiosa que leemos en el diario punto es sobre la desdicha conyugal un artista colecciona vestidos de novia que compran agua Lapo por menos de treinta euros para darle una muerte digna dice al desamor

Voz 0882 37:47 se llama Polaris este artista tiene ya en su piso de Barcelona hasta diecisiete vestidos blancos que ha ido comprando en Wall a pop siempre por debajo de los treinta euros Ésa es la norma incluso algunos por diez dice Pollari Si alguien de su vestido de novia por diez euros es que no quiere dinero lo que quiere es desprenderse de ese vestida de novia así que fascinado por la carga del desamor Pollari con presos vestidos los colecciona y hasta los expuso en una fiesta no sabéis como se llamaba la fiesta

Voz 1727 38:10 no la me cago en el amor compitiendo compitiendo amor desamor estuvo Aimar Bretos que quiere ir deja Boys aquí ya ya

Voz 15 38:30 ya

Voz 1727 38:38 a mí me encanta Franco Battiato pero no lo ponemos porque si esto forma parte de un plan iremos desvelando en los próximos días y que ya les digo que afecta mucho a Manuel Jabois el lunes otra otra pista el martes desvelamos el asunto mientras tanto nos quiere hablar esta mañana de la visibilidad alegre de los

Voz 1 39:05 pocos qué es esto Jabois por Dios con Franco Battiato de fondo

Voz 0882 39:09 sirven vamos a disociar estos dos conceptos pero bueno así titula una entrevista picara magacín y a una artista gráfica Elisa González alias el Jenni henna que ha hecho una divertidísima presupuestaria de su enfermedad la fibrosis quística este tipo enfermedad rara Se calcula que la sufre sufren cuatro mil personas en España la causa un gen defectuoso que lleva el cuerpo producir moco que se acumulan las los pulmones en en el pan creas eligen a cuenta que en dos mil dieciséis tuvo un punto de inflexión después de dos ingresos hospitalarios ir y hablaba del tedio del tratamiento y cómo lo cómo está afectando a su modo de vida ojo a esta reacción que tuvo llena de talento y llena de humor Miso Luzón fue convertir la enfermedad en un proyecto artístico y analice mis emociones con respecto a la fibrosis quística creo molestaba que sentimientos me producía de qué forma podía aceptarla así que convirtió el al moco Pepa en un personaje protagonista en un dibujo en una ilustración que siempre aparece además en su hábitat natural una galaxia de medicamentos un jardín de bronquios los rodeado de más mocos generando una comunidad viscosa muy activa o acompañando dice la revista al paciente en sus rutinas diarias en todas estas situaciones suele ser un personaje risueño el propio ilustración se puede ver en Instagram Se llama que antes y en él se comparan situaciones entre una persona con enfermedad y otras sin ella recomiendo fervientemente esta entrevista recomiendo seguir este proyecto

Voz 1727 40:31 Jabois Feliz Día das Letras Gallegas no muchísimas gracias un beso adiós hasta luego es un hasta luego

Voz 7 40:42 la vida está llena de cosas importantes pero cuántas nos importan de verdad

Voz 3 40:46 me importa tú tú tú Solamente tú

Voz 7 40:52 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 1375 43:11 buenos días Pepa es muy difícil que un entrenador aguante

Voz 1803 43:15 ocho temporadas en el mismo equipo de fútbol de baloncesto o de cualquier deporte es sólo ha conseguido Pablo Laso que además ha ganado desde que es entrenador del Madrid de baloncesto cuatro Ligas cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España dos euro Ligas y una Copa intriga

Voz 1375 43:29 tienen tal hubo quien dudó en destituirlo cuando estaba empezando dando sus primeros pasos en el banquillo blanco afortunadamente supieron creer en él y darle paciencia esa paciencia se ha traducido en títulos y sobretodo en algo muy importante en un sello en una marca el Madrid de Pablo Laso ya que este año en fútbol no les hemos pegado en la Europa League ni en la Liga de Campeones a ver si en basket un equipo español consigue levantar la copa de campeones de Europa si eso ocurre será

Voz 1803 43:58 a un año más iban ocho el Madrid de Pablo Laso hasta luego Pepa un beso Manuel partido que juega

Voz 1727 44:04 en esta noche ante los rusos es el más repetido Sampe en

Voz 1 44:08 en el baloncesto europeo todo un clásico esté cerca

Voz 1161 44:11 Moscú Real Madrid con lo que ambos se conocen a la perfección y lazos sobretodo conoce a Sergio Rodríguez al que tuvo a sus órdenes en el Real Madrid antes de que se fuera a la NBA y que decían que podía ser duda hoy Laso sabe que jugará anoche con Manu Carreño también en el larguero

Voz 37 44:22 pongamos Pachachi sino el angosto la tierra juega le encanta jugar cesto siempre hace un esfuerzo por estar iba a jugar seguro yo creo que ha hecho muy buen año

Voz 0204 44:31 de equipo en el que hay veces que no necesita ni brillar porque hay tanto talento alrededor del Congreso cuatro cosas que haga ya parece que el equipo está bien yo creo que él ha hecho una muy buena temporada no solamente el todo el equipo merece muchísimo respeto

Voz 1161 44:43 y precisamente el base español del CSKA sobre el partido contra sus ex

Voz 1803 44:46 cualquier cosa puede pasar luego tenemos mucho talento muchos jugadores que pueden describe el partido

Voz 38 44:51 y un poco pues la energía eh

Voz 1803 44:54 eh mejor energía más intenso

Voz 1161 44:55 no lo oro en esta semifinal arbitrará por primera vez una mujer un partido masculino de la Final Four en la Euroliga será la alemana han Panzers además antes desde las seis de la tarde primera semifinal duelo turco Fenerbahce Anadolu Efes en cuanto al fútbol esta mañana conoceremos a las once y media la lista del seleccionador Luis Enrique en Las Rozas para los dos próximos partidos de las lección de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte siete de junio en Islas Feroe diez de junio ante Suecia en el Bernabéu con la incógnita de si estará o no de forma presencial se esperan las novedades de Iago Aspas Isco o Carvajal también conoceremos la de la sub veintiuno que acudirá este verano al europeo de la categoría del campeonato liguero este fin de semana se despide de la Primera división con la jornada treinta y ocho en la que también a sus cuarenta y cinco años y siendo el que más partidos ha arbitrado en Primera con trescientos cuarenta y siete dirá adiós El colegiado Undiano Mallenco anoche pasaba por Larguero a falta de que pueda arbitrar no la final de la Copa entre Barça y Valencia en Liga su última actuación será en el Bernabéu con el Real Madrid Betis

Voz 39 45:44 mi único objetivo era que no se jugarán nada eh porque el último partido de liga así que los árbitros generalmente solemos solemos elegir un partido que no haya cosas importantes que no haya nada en juego por pitar un poquito más tranquilo hoy disfrutaremos mucho pues con la familia amigos que van a ir allí al Santiago Bernabéu oí yo creo que va a ser un día muy bonito muy especial

Voz 1161 46:03 en segundo arranca esta noche la jornada treinta y nueve con el Zaragoza Sporting desde las nueve ya a las siete menos cuarto amistoso de la selección española femenina de fútbol ante la de Camerún en Guadalajara del resto en el Master mil de Roma tras la doble jornada disputada ayer Rafa Nadal y Fernando Verdasco se enfrentarán por una plaza en las semifinales del torneo en la NBA los Warriors han colocado ya el dos cero en la final de la Conferencia Oeste con su victoria esta noche sobre Portland ciento catorce ciento once

Voz 7 46:26 dice con otro no no felices dos tres y es que ahora con agua renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia ofrezca pues renting consulta condiciones en un punto en has en Montserrat extremo buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido ochenta y cinco mil ciento ochenta asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cincuenta y uno hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti departiendo ilusión disfruta del día en recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 48:00 diariodehoyporhoy del diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve escribe Marcos Martinón Torres es antropólogo uno de los antropólogos que investiga los guerreros de Xi'an al impresionante ejército de terracota y allí su equipo acaba de hacer un gran descubrimiento