Hoy por Hoy (17/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días perplejidades políticas para terminar esta semana que empezó en verano y terminan invierno primera perplejidad los independentistas catalanes quieren elegir no solo a sus representantes en Madrid quieren elegir también a los representantes de los partidos de la oposición en Cataluña que envían a Madrid los autores del ex siguen en racha creativa a costa de las minorías en el Parlamento segunda perplejidad el PSOE ha conseguido un gran resultado en las elecciones generales es verdad más grande teniendo en cuenta la distancia con el segundo y la fragmentación que hay ahora y antes no había sí pero conviene cazar los osos antes de vender su piel tercera perplejidad a partir de ahora será obligatorio preguntar a los candidatos a diputado se presenta usted a las elecciones como gancho comercial premios entrar en el Gobierno Daniel Lacalle el gurú económico del PP llamado decían a ser ministro de Economía entrega el escaño el partido una vez visto que ministro no va a ser la cuarta PP y C's han votado separados por primera vez en el Parlamento andaluz los socios de gobierno discrepan sobre algo tan fundamental como la reforma de la financiación autonómica PSOE PP y Podemos votaron a favor por de una moción de los socialistas que reclama esa reforma cuatro mil millones de euros más para Andalucía en contra votaron Ciudadanos y Vox los naranjas porque dicen que implicaría subir los impuestos y los ultras porque están en contra del modelo autonómico

Voz 1727 01:59 es viernes viernes ya diecisiete de mayo y el histórico dirigente etarra Josu Ternera tendrá que responder hoy ante la justicia francesa que lo condenó en rebeldía a ocho años de prisión

Voz 0027 02:09 me ha pasado la noche en prisión hoy lo trasladarán a París para comunicarle la pena que

Voz 0027 02:20 para que lo juzguen aquí por crímenes de lesa humanidad consideran que este delito es prioritario sobre todos los demás y por eso creen que Francia debería entregar ya a las autoridades España

Voz 0027 02:33 ella vive en un centro de acogida para mujeres maltratadas pero en la agredió en una plaza del centro de la ciudad

Voz 1727 02:38 es también noticia de la noche Salvamento Marítimo ha rescatado a cincuenta y seis personas que intentaban llegar en una patera a la costa andaluza

Voz 0027 02:45 tras tanto en aguas canarias siguen buscando al niño de un año que se cayó ayer de la patera en la que viajaba con su madre los equipos de rescate sí han recuperado del agua el cuerpo de una mujer pero aún no está claro no está claro

Voz 0027 03:02 sí lo publica la marca de condones control más los hombres que las mujeres todo hay que decirlo y según el estudio un treinta y cinco por ciento usa Internet para encontrar pareja sexual por distintas vías ya sea a través de mensajería instantánea redes sociales etcétera pero si nos referimos únicamente aplicaciones específicas para ligar como las que hay ahora sólo un dieciséis por ciento de los jóvenes afirma utilizarlas es Manuel Aznar portavoz de la empresa en España

Voz 1727 03:32 titular del deporte Sampe pues que ver este fin

Voz 1161 03:35 están en Vitoria puede coronar el Real Madrid como campeón de Europa por undécima vez en la Euroliga de baloncesto los de Laso disputarán ante el CSKA de Moscú la segunda semifinal desde las nueve de la noche recobrado Sergio Llull era duda Sergio Rodríguez en los rusos lazos no cree que se lo pierda anoche con Manu Carreño en El Larguero

Voz 2 03:50 el Chacho vamos si no le han cortado la Tierra pueda le encanta jugar avances poco siempre hace un esfuerzo por estar iba a jugar seguro

Voz 0027 03:57 en este partido arbitrará por primera vez que una mujer

Voz 1161 03:59 el encuentra masculino de la Final Four en esta Euroliga la feria antes desde las seis de la tarde la primera semifinal duelo turco en el Fenerbahce Anadolu

Voz 3 04:07 Il si ya se nota la bajada de las temperaturas Jordi Carbó cuéntanos buenos días buenos días

Voz 0978 04:15 además se va a notar Baser en Madrid si hace dos tardes la máxima alcanzaba los treinta

Voz 0259 04:20 logrados ayer todavía era de unos treinta

Voz 0978 04:23 hasta hoy no se alcanzarán los veinte es decir en dos días quince grados menos de máxima y eso sí

Voz 1727 04:28 hasta evidentemente no se notará tanto en el medita

Voz 0978 04:31 el reaccionó en Cantábrico siguen bajarán un poco donde menos se notará en el suroeste de la península hoy aquí van a subir en Murcia por ejemplo máximas alrededor de los treinta grados el cambio viene a parte de un descenso de temperaturas también con lluvia lluvia que afectará en forma de tormentas cualquier punto de la mitad norte peninsular las más intensas entre Aragón y Cataluña el fin de semana sol durante las mañanas durante las tardes tormentas en el norte y el Mediterráneo

Voz 1727 04:54 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 8 06:18 qué tal buenos días Pepa las cartas que Hacienda está

Voz 1727 06:21 cuando a miles de propietarios de comercios de otros negocios en la que le dice a cada uno que lo que declaran ingresar en efectivo está por debajo de la media de la media de qué qué dice exactamente la carta Javier

Voz 1727 07:06 estamos hablando de miles de restaurantes carnicerías peluquerías pequeños negocios

Voz 8 07:12 son todos los que tienen acceso a dinero en efectivo es un en absoluto un montón de gente que en estos momentos está recibiendo miles de cartas desde primeros de este mes las cartas se han comenzado a enviar a primeros de este mes ya hay discotecas carnicerías peluquerías y todo tipo de comercios minoristas restaurantes especialmente subrayaban ayer los inspectores de Hacienda quién nos han permitido ver algunas de estas cartas

Voz 1727 07:42 decías que es la primera vez que se hace un envío como este es solo un aviso a navegantes o lleva aparejada alguna consecuencia ya

Voz 8 07:50 es la primera vez que se envían cartas con documentos que te afectan a ti y también a tu competencia es la primera vez que sí

Voz 9 07:58 juega con los ratios de que se hace en otros comer

Voz 1 09:46 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 09:51 Pedro Sánchez reúne hoy a la Ejecutiva del PSOE para comunicar los nombres de sus candidatos para presidir el Congreso y el Senado del Congreso a esta hora todavía no se sabe absolutamente nada la decisión debe estar solo en la cabeza del presidente y como mucho en su lista de llamadas de las últimas horas y sobre el Senado Inma Carretero buenos días qué tal Pepa Bueno el Senado va a tener su miga mucha amiga veremos cómo resuelven el entuerto que ha provocado la no designación de Iceta

Voz 0806 10:19 sí porque durante todo el día de ayer el Gobierno y el PSOE van en mantener el plana en dar la batalla ya aguantar con Miquel Iceta al menos hasta la víspera de la constitución de las Cortes confiaban en la celeridad de los plazos del Constitucional para resolver el recurso de amparo que de hecho se ha preparado en La Moncloa finalmente nos dicen que la realidad del calendario se impone han estudiado los tiempos y según explican en Ferraz la conclusión es que no llegan al día veinte uno con la resolución del Tribunal así que después de una noche de muchas llamadas esas fuentes aseguran que el PSOE tendrá que desistir de la idea de Miquel Iceta que era la gran apuesta de Sánchez el Gobierno y el PSC han estudiado incluso el escenario de nombrar provisionalmente a un senador de de los socialistas catalanes si el lunes hubiera una respuesta favorable del Constitucional para dar tiempo hasta que Iceta superará la votación en el Parlamento catalán pero como decimos a estas alturas ven difícil que esa resolución vaya a llegar antes del día de la constitución de las Cortes a las doce y media de la mañana a la última palabra Pepa la Ejecutiva del PSOE

Voz 1727 11:24 gracias y Mallén el Partido Popular estamos asistiendo auténticos malabarismos argumentales para intentar explicar que no debe hacer una lectura política ni de otro tipo de la renuncia del que iba a ser el hombre fuerte económico de Pablo Casado Daniel Lacalle

Voz 1 11:39 de tiros Keira

Voz 1727 11:44 este hombre dimite como diputado cuando no han pasado ni tres semanas desde el fracaso electoral antes siquiera de recoger el acta la próxima semana y también renuncia a la suya Andrea Levy que se presenta a las municipales de Madrid como número dos cosa que ya sabía por cierto cuando concurrió a las generales pero bueno dice que ahora se va a centrar solo en la capital de España Adrián Prado buenos días

Voz 0019 12:08 hola Pepa buenos días lo cierto es que hay voces dentro

Voz 1727 12:10 lo del Partido Popular que ven una difícil justificación a estas salidas justo ahora

Voz 0019 12:16 eso es dicen que habría que haber esperado como mínimo a conocer los resultados de las autonómicas y municipales creen que la dirección del partido está dando un tiro en el pie al anunciar ahora en medio de una campaña estos movimientos y verse obligado a dar explicaciones de por qué prescinde de personas a las que había colocado en puestos destacados de la lista al Congreso por Madrid de todos modos estos cambios no son improvisados fuentes populares aseguran que ya se había hablado de esta posibilidad antes de las elecciones en el PP eran conscientes así lo señalaban las encuestas que algunos de los integrantes de la lista pertenecientes al núcleo duro de Génova se iban a quedar sin escaño recordemos que los populares consiguieron en Madrid en

Voz 1727 12:51 generales siete escaños frente a los quince

Voz 0019 12:54 de dos mil dieciséis gracias Adrian que te sugiera

Voz 1727 12:56 tu Jabois esta salida no es una desbandada son dos pero uno muy notable Daniel Lacalle bueno

Voz 1389 13:02 pero es el síntoma uno de los problemas de hacer las listas electorales como si fueran un un equipo de fútbol trayendo nombres nombres llamativos que entran en política probablemente para ganar la Copa de Europa pero no para limpiar el vestuario en el PP lo que toca ahora no es gobernar sino labores bastante bastante menos lucimiento

Voz 1727 13:18 así que yo imagino que la calle dices cobró

Voz 1389 13:21 o no sino tengo poder ni influencia qué hago aquí antes se les llamaba los políticos servidores públicos servidor de sí mismo es quién entra solo para mandar sino mándalo públicos va corriendo a seguir mandando en lo privado pero obedecer a las urnas

Voz 1727 13:35 era difícil que la detención de Josu Ternera escapara en este panorama la tensión de la campaña incluso cuando la campaña ha bajado por fortuna muchos decibelios Jesús Eguiguren socialista vasco muy implicado y con gran coste personal en las negociaciones imprescindibles para acabar con la banda terrorista ETA decía ayer a él

Voz 1505 13:53 término que puede ser

Voz 13 13:54 malentendido o no pero lo que es el que se utiliza a la solución de conflictos y en situaciones de éstas que es la retirada no es decir que aparece la policía el diálogo etcétera para que una organización terrorista pues tiene que surgir también desde dentro a alguien que impulse ese abandono la lucha armada no y en ese sentido yo creo que es Si hubo algún héroe de la retirada del caso de ETA fue ellos su terreno

Voz 1727 14:29 es la opinión los tratos de alguien que vivió muy de cerca el final de ETA que los conoce a todos pero Pablo Casado reaccionó inmediatamente pidiendo pidiendo

Voz 14 14:38 cuentas a Sánchez a mí me causa tan indignación tal vergüenza por parte del Partido Socialista que espero que le hagan directamente pedir perdón por estas afirmaciones os sino el señor Pedro Sánchez no podrá una vez más jugó dar al equívoco de que el señor Otegi tenga que ver

Voz 1727 15:00 duro Gobierno cómo tuvo que ver el amor

Voz 14 15:02 son de censura que le llevó a La Moncloa esto es inaceptable

Voz 1389 15:08 el futuro Gobierno Jabois y la única

Voz 1727 15:10 descripción de la historia posible cuya dice

Voz 1389 15:12 figuren que puede ser malentendido y automáticamente cuando pasan veinte minutos empieza a entender mal después de avisar de que no se entienda mal llevamos años en España utilizando la expresión héroe de retirada yo aquí en este programa dos o tres veces a propósito de del proceso es en este es un término que acuña primero en en un artículo en el país en mil novecientos ochenta y nueve hace treinta años dice Airbus de un nuevo estilo que no representan el triunfo en la conquista en la victoria sino la renuncia la demolición y el desmontaje cita Klaus Page que dijo que la retirada es la operación más difícil de todas yo creo que es facilísimo a lo mejor quienes critican a Eguiguren saben más del final de ETA que estuvieron más amenazados de muerte que el hilo hubieran hecho de otra forma pero la mejor manera creo yo de saber qué hizo bien su trabajo es comprobar el grado de desprestigio político que ha sufrido te lo dije la semana pasada creo se queman los que se meten dentro del incendio para poder apagarlo

Voz 1727 16:06 ayer salvando todas las distancias eh ayer hablábamos Trillo aquí del escrache a Begoña Villacís que por cierto va a dar a luz hoy que todo vaya muy bien un abrazo hoy traemos el sonido del escrache ayer a Manuela Carmena fueron activistas anti desahucio los que intentaron boicotear un acto de campaña de la candidata a la reelección a la Alcaldía de Madrid protestar es un derecho no vamos a decirlo más veces nadie lo cuestiona a veces para que una protesta funcione hay que molestar sí pero entre molestar y acosar físicamente a las personas hay un salto enorme sea quién sea esta persona vamos a distinguir Jabois entre tus escrache a dos y los míos

Voz 1389 16:51 no no se puede distinguir absolutamente entre ninguno siga los defensores todavía de estas de estas actividades desgraciadamente debemos decir que en este país siguen produciendo este situaciones incapaces de comprender a qué les pasa a ellos es decir es hasta qué pasa tu madre hasta que pasa a tu padre es decir cuando lo veas en el portal cuando los veas en el mercado asediados por un por una turba que que que que no les deja avanzar en en su vida privada

Voz 8 17:15 desde fuera puedes tener

Voz 1389 17:17 el pensamiento analítico y frío de tratar de justificar lo que yo creo que es injustificable pero cuando te pasa a ti

Voz 1727 17:24 además en fin en fin de semana querido un beso sobre la campaña estaban ustedes que ésta de las municipales autonómicas y europeas se sigue jugando aquí en la SER dentro del despliegue de debates en todas nuestras emisoras hoy les toca a los candidatos a la presidencia del Gobierno de Navarra y a los de las alcaldías de Palma Albacete Algeciras Benicasim o Basauri entre otros

Voz 11 17:55 si quieres circular sin restricciones compraré uno Pelli deja al niño en paz y por eso lo hago

Voz 12 17:59 que son unos días redondos de Opel llevas algo que retrete dan hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede te damos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones en el punto es

Voz 1 18:15 en la Cadena SER hoy

Voz 1727 18:22 vamos ya con el caso de violencia machista que se produjo anoche en Granada a ella está viva muy grave pero viva a su ex pareja la apuñaló la dejó malherida después volvió para intentar rematar la apuñaladas vive ella la víctima en una casa de acogida para mujeres maltratadas Radio Granada Rafa Troyano

Voz 1779 18:40 por el momento sabemos que está herida muy grave aunque su vida no corre peligro esperamos en unos minutos el último parte médico a falta de tomarla las declaración a ambos la Policía Local que atendió el caso trabaja con la hipótesis de que ella pudiese quedar voluntariamente con el hombre que era su ex pareja intenta parte reproducir los hechos los primeros datos apuntan a que el hombre apuñaló a la mujer y amagó con irse del lugar de los hechos pero volvió y se ensañó con ella apuñalando la más en el toro en el cuello

Voz 1727 19:06 en tiempos en los que contamos lo que acabamos de Tardi en los que la conciencia de la igualdad avanza a pasos agigantados también hay que lidiar con anacronismos patéticos como el de una fiesta en el centro de Madrid ellas vestidas de enfermera sexy con cofia y unas jeringas enormes para servir chupitos y ellos a disfrutar Mariola lo herido el Consejo generó

Voz 0259 19:29 la enfermería pide incluso la intervención de la vicepresidenta Calvo del Instituto de la Mujer ida el Ministerio de Sanidad ante lo que califica de repugnante enfoque y ataque a la dignidad de la mujer y de la profesión en la fiesta de la discoteca Fortuny había azafatas disfrazadas de enfermeras semidesnudas ICO la anacrónica cofia animaban el local ofreciendo chupitos con jeringuillas gigantes y también había zapatos vestidos de médicos todos hombres con bata blanca y vaqueros sin enseñar ni escotes ni culos Alda Recas es la portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería

Voz 16 20:01 el músico feminista lo sigo de igualdad en un siglo donde la mayoría de los médicos son mujeres la mayoría de las enfermeras mujeres que hemos sufrido con la crisis horrores que seguimos dándolo todo no nos merecemos esta imagen de publicidad de mujeres sexy de mujeres Tarno basta ya

Voz 0259 20:20 Martas están las enfermeras de esta de esta imagen sexista ofensiva son

Voz 1727 20:25 las ocho y veinte en Canarias

Voz 1275 20:33 Laura Gutiérrez con temperaturas más bajas once grados en la Gran Vía hay mucho viento esta mañana en Madrid qué tal buenos días octavo día de campaña Pedro Sánchez

Voz 1804 20:42 vuelve a Madrid a recorrer los barrios

Voz 1275 20:48 esta tarde el presidente del Gobierno estarán Carabanchel y después dará un mitin en Alcalá de Henares con Ángel Gabilondo mientras que el candidato el PSOE acudirá también a Chueca hoy se celebra el Día Internacional contra la LGTB y fobia anoche Carmena Errejón sellaron con un beso en los labios su apoyo al colectivo la diversidad en un acto en la discoteca medias y Carolina Gómez

Voz 0393 21:08 ya sabemos por qué le gustan tanto las magdalenas a Manuela Carmena

Voz 7 21:11 pues mira la bollería tiene muchísima importancia por una razón trascendente porque su obra es su habilidad es delicia es algo del que se te llena la boca después

Voz 0393 21:27 le trae sin ocho anoche la alcaldesa para asistir a la fiesta organizada por más Madrid en una de las salas de moda de la capital a diez días del veintiséis cm

Voz 17 21:35 lo van a pasar y no van a pasar porque Madrid es una tierra que ama la libertad que el orgullo en la Casa de Campo y en el armario en el centro celebrando Madrid reivindica año

Voz 0393 21:47 Errejón los derechos del colectivo que según el bloguero Bob Pop padece el mismo mal que la izquierda estamos todas peleábamos

Voz 7 21:54 con lo cual qué bonito que estemos hasta qué punto

Voz 0393 21:57 de maestra de ceremonias ejerció una mítica drag queen de Madrid

Voz 1505 22:01 me llama Aplec proxy P de de puta

Voz 0393 22:05 la fiesta terminó de madrugada en otro bar de Chueca y además de sonidos deja una imagen impagable la de Carmena e Íñigo Errejón besándose en los labios en mitad de photocall

Voz 1275 22:19 la música de Gloria Gaynor para cerrar un día en el que la alcaldesa fue el objetivo de las protestas de los colectivos antidesahucios de la verborrea más crítica del PP Cayetana Álvarez de Toledo acabaremos descubriendo

Voz 18 22:32 que a Carmela la Macarena Arenas la compra en los supermercados impostura absoluta este entrañable abuelita la norma que defendía vio un manifiesto público que había que negociar con ETA aunque matara porque eso es Manuela Carmena imposición ideológica en posturas sentimental una forma de hacer política como ñoña o en este caso debería decir cómo se

Voz 1275 23:06 para escuchar ahora a Javier Ortega Smith candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid en una cena el pasado mes de noviembre el vídeo lo adelantado la marea punto com

Voz 19 23:22 lo nota Grandio politico diga

Voz 1275 23:26 es necesario para la suma de PP y Ciudadanos en Madrid habla de Primo de Rivera como un gran patriota que se enfrentó a los enemigos de la patria candidato de Vox recibió aquella noche como regalo las obras completas del falangista ha ido sonidos más de las últimas horas de campaña los planes de Sanidad de PP y Ciudadanos chocan en una de las apuestas de la Comunidad de Madrid de estos últimos meses de legislatura Ciudadanos no

Voz 1727 23:49 quiere que los centros de salud cierren a las seis

Voz 1275 23:52 medida de la tarde lo decía Ignacio Aguado ayer a La Ventana de Madrid Ayuso promete un plan para reducir al cincuenta por ciento las listas de espera que abogó por dotar de mayor flexibilidad

Voz 0027 24:02 a los horarios de atención a las personas que demandan un servicio habla de flexibilidad quiere decir que no van a hacer a las seis de la tarde no me parece que eso es hacer justo lo contrario a lo que manda el sentido común

Voz 20 24:13 cada hospital como digo es diferente luego vamos a esos pactos de gestión con cada uno de sus gerentes para que según la oferta que tenga cada uno pues por ejemplo unos decidan qué pueden hacer una un tipo de pruebas o de operaciones incluso de noche otros según los convenios que tengan no

Voz 1275 24:28 quedan nueve días para la cita con las urnas tres días para el debate definitivo al que la serie El País han invitado a todos los candidatos a la Comunidad

Voz 1804 24:35 Madrid Madrid Madrid tu está a la derecha destino está la izquierda este lunes veinte el debate definitivo Isabel Díaz Ayuso que el Gabilondo Ignacio Aguado is a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com con la colaboración del COGAM

Voz 21 25:43 los deportes

Voz 1275 25:49 Doria puede con hora al al Real Madrid de Pablo Laso con una nueva Euroliga Sampe buenos días

Voz 1161 25:53 buenos días sería el undécimo título de la Copa de Europa del club y el tercero de la ESO desde las nueve de la noche segunda semifinal en la Final Four ante el CSKA de Moscú ruso con Sergio Llull recuperado en los últimos días el rumor de que en el rival podría ser baja el ex base blanco Sergio Rodríguez Pablo Laso no se lo cree

Voz 2 26:10 vamos a ver si no le han cortado la tierra juega le encanta jugar a baloncesto siempre hace un esfuerzo por estar iba Juaristi

Voz 22 26:17 esta mañana en Las Rozas con la lista de la selección

Voz 1161 26:19 los partidos de contra contra Islas Feroe y Suecia de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte los madridistas Isco y Carvajal pueden ser dos de las novedades

Voz 0027 30:39 vamos conociendo poco a poco nuevos datos de cómo se gestó esa detención que llevó a las fuerzas de seguridad hasta la puerta de ese hospital Ana Terradillos buenos días

Voz 11 30:47 qué tal buenos días y la Guardia Civil tenía cercado a ese colaborador que ayer detuvieron y que después quedó en libertad después de declarar pero era él a quien tenían cercado gracias al se manejaban información de que alguien iba a acudir a un hospital de esa manera un guardia civil se topó directamente con una persona extremadamente delgada que resultó ser Josu Ternera le preguntaron a usted Urrutikoetxea Bengoetxea hiel a pesar de que dudo un momento

Voz 0125 31:11 dijo si afirmativos hoyo a partir de ahí le esposaron y se lo llevaron al cuartel de la Gendarmería no iba armado utilizaba identidad falsa en su historial clínico aparecía esa identidad falsa llevaba meses tratándose en ese hospital la verdad es que estaba en esa localidad de los Alpes franceses escondido en la casa de ese colaborador no se sabe exactamente tiempo que llevaba residiendo pero sí que estaba ahí escondido

Voz 0027 31:34 gracias Ana la Guardia Civil reconoce en un informe su preocupación ante la posibilidad de que grupos criminales estén utilizando drones o tienen tengan previsto utilizar drones para

Voz 1727 31:42 sacar a presos de las cárceles ese informe

Voz 0027 31:45 el país un informe en el que se Herta de que ya hay aparatos en el mercado aparatos drones capaces de llevar una carga de cien kilos y no es la primera vez que aparece un dron en el patio de una prisión y hoy se va a celebrar una cita diplomática curiosa entre España y Francia por una osa la osa Clavería una osa que los franceses liberaron el año pasado en los Pirineos desde entonces está matando ovejas sin parar en territorio navarro la osa lleva un chip que permite geo localizar la que podría servir para prevenir esos ataques pero las autoridades navarras se quejan de que los franceses avisan tarde y hoy van a hacer una reunión entre los dos países para abordar este asunto de la Osa Clavería España va a estar representada por el Ministerio de transición ecológica que dirige Teresa Ribera

Voz 1727 35:54 lo bueno y también con Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días sólo algunos Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de La Rioja buenos días qué tal buenos días y Pablo Simón politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Carlos III de Madrid buenos días Inma Carretero buenos días

Voz 0806 36:12 qué tal Pepa hola de nuevo tenemos los noes

Voz 1727 36:15 tres de los candidatos del PSOE a presidente del Congreso y el Senado

Voz 0806 36:18 así es los dicen fuentes de Ferraz que la propuesta de Pedro Sánchez para presidir el Congreso va a ser la ministra Meritxell Batet yp para la presidencia del Senado Manuel Cruz el senador Manuel Cruz también catalán pero independiente así que después de él varapalo de del Parlamento catalán que rechaza Iveta a Miquel Iceta como senador plantea a otra dirigente del PSC para el Congreso la ministra Batet será Manuel Cruz la propuesta para la presidencia del Senado de la van a llevar a la ejecutiva federal a las doce y media de la mañana que está prevista la reunión eso es lo que nos dicen fuentes sociales

Voz 1727 36:57 Manuel Cruz que es independiente en las listas del PSC pero que a Messi presentaba por Cataluña así que dos catalanes al frente de las dos Cámaras Ésta es la propuesta de del presidente del Gobierno insiste despejará finalmente lo de Iceta Imma en el Tribunal Constitucional

Voz 0806 37:14 es lo que hay unos dicen en Ferraz esta mañana Pepa que anoche estuvieron debatiendo mucho este asunto y que entienden que no se llega a la resolución del Tribunal Constitucional antes del día de la constitución de las Cortes que es el día veinte bueno el martes de la semana que viene tenían confianza en la celeridad de los plazos del tribunal pero finalmente nos dicen que no creen que se llegue a tiempo el líder del PSC lo que lo que ha estado diciendo también lo lo hemos hemos pedido hablar con su entorno decían que él no se veía en una posición de una vez que hubiera otra persona en la presidencia del Senado llegar él después de semanas después si hubiera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional así que la propuesta que va a llevar el secretario general a la ejecutiva como decía

Voz 1505 37:58 nos va a ser para presidir el Congreso la ministra eh

Voz 0806 38:00 crítica Territorial Meritxell Batet y al Senado el Manuel Cruz que hasta estaba la legislatura pasada era diputado en el Congreso y ahora ha ido en las listas

Voz 1727 38:09 nada la noticia que está dando la sede hasta hora Inma Carretero cualquier novedad nos cuentas claro ya vemos que la mañana viene ahí vaya tranquilizando tranquilizante hasta luego enhorabuena compañera esa es la noticia que está dando la Cadena SER Meritxell Batet al frente del Congreso de los Diputados Manuel Cruz al frente del Senado Jesús Maraña buenas

Voz 9 38:31 es hablar verdad muchos ángulos no en en primer lugar el hecho de elegir a dos eh dos catalanes frente de las dos instituciones parlamentarias el Estado tiene un sentido no tiene un significado aunque sean puestos especialmente en el Congreso que son más arbitrales que que de ejecución política o de de impulso político pero son importantes y lo hemos visto en distintas legislaturas y me parece que es tan importante o más cuanto más multi partidismo hay no y queda digamos la incógnita aún de si el nombramiento de Manuel Cruz es tiene un aire de provisionalidad pendientes de lo que finalmente se pueda hacer con la llamada operación Iceta no en ese sentido sigue anoche lo hemos contado hoy en Info Libre también las fuentes del propio Tribunal Constitucional por un lado nos apuntaban que el recurso ha instado desde el PSC tiene fundamentos sólidos una cosa

Voz 8 39:35 para el recurso de amparo contra bueno pues

Voz 9 39:38 contra la negativa de el Parlament catalán de los independentistas y la abstención de PP y Ciudadanos al nombramiento de Iceta tiene fundamentos sólidos Si por lo tanto lo lógico es que sea su más estudie pero no daría tiempo a que el martes veintiuno estuviera resuelta esa situación tampoco veían factible esas fuentes

Voz 5 40:00 lo de las medidas cautelares

Voz 9 40:02 que se solicitaban no con lo cual estamos en un periodo en ese sentido provisional pero es verdad que da toda la impresión yo creo que este mensaje y este estos nombramientos que acaba de contarnos Inma Carretero el de Manuel Cruz puede tener ese sentido que el propio Manuel Cruz acepte esto desde Catalunya es un catedrático de Filosofía reconocido en Cataluña y que bueno cada al paso de comprometerse política al servicio público por cierto luego hablaremos de diferencias a la hora de comprometerse un servicio público entre unos y otros y bueno creo que la asunto Iceta no está concluido con esto

Voz 1727 40:38 qué mensaje está mandando el Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez presidente del Gobierno en funciones y futuro presidente del Gobierno con estos dos nombres se puede decir bueno pueden ser catalanes o no qué más da no no es irrelevante Pablo Simón que la propuesta sea dos personas que vienen de Cataluña se van a poner al frente de las dos cámaras del corazón del estado de las Cortes españolas

Voz 8 41:02 estoy de acuerdo pero yo creo que la relevancia simbólica es más importante en el Senado que en el Congreso precisamente por ese carácter de cámara territorial yo sí que creo que hay que destacar una cuestión que va a ser muy importante esta legislatura en función de cuál sea el acuerdo que se materialice el día veintiuno es que las izquierdas van a tener una mayoría cómoda en la mesa y esto va a ser muy importante porque quiero recordar que durante la el periodo anterior en el que el Gobierno había salido una moción de censura hay existía una mayoría de otro corte político en la mesa esto hizo que el Gobierno tensionar a algunos mecanismos constitucionales y estoy hablando del decreto ley yo creo que esto fue uno de los elementos más negativos y hay que decirlo del Gobierno anterior el abuso de esta figura y ahora que las izquierdas probablemente y todo parece que va por ahí semana garantizar una mayoría cómoda en la mesa tanto en el Senado como en el Congreso nota al margen que no tienen en el pleno es decir la mesa que es un órgano político va a repetir sobre representar las izquierdas respecto a esa mayoría vamos a poder de una tramitación parlamentaria más normal y eso yo creo que es positivo porque se ha hurtado la capacidad a los grupos políticos en la legislatura anterior de participar y es bueno que volvamos a la normalidad institucional

Voz 1727 42:07 esperemos que no hagan un uso abusivo justo de esa mayoría cómoda no

Voz 8 42:11 mi sería deseable que en entrada

Voz 1727 42:13 a las muchísimas peticiones de la oposición que va a haber para debatir a partir de que se constituya las Cortes Mariola Urrea el mensaje del Partido Socialista con esta propuesta que acabamos de conocer

Voz 1505 42:25 yo diría empezaría diciendo que estamos hablando de la tercera y la cuarta autoridad del Estado por lo tanto las los nombres de las personas que ahora hemos conocido van a asumir una responsabilidad en términos institucionales e muy muy elevada y muy importante ahora es verdad que en términos de acción política esa función es prácticamente eh bueno pues neutra por eso yo rebajaría siempre también me parecía en su momento en el caso de Iceta esa pretensión de que el nombramiento de un catalán en la Cámara territorial tiene un mensaje muy contundente en clave de no la acción del artículo ciento cincuenta y cinco o en clave de revitalización la vida del Senado porque no depende la vida de una cámara de la presidencia hizo una cuestión pero me parece muy significativo un elemento que yo creo que está pasando desapercibido que es el mensaje del Partido Socialista de récord filiación absoluta y además con un trato preferente de la familia del Partido Socialista de los catalanes yo creo que este enfoque es significativo no sólo en clave de reconciliación territorial en clave orgánica el partido el PSC ha tenido un algunas momentos recientes de desencuentro significativo con los liderados orgánicos del Partido Socialista yo creo que esto esa herida que Dasha nada clave de asunto Iceta muy brevemente yo no tengo tan claro el recorrido

Voz 1727 44:01 el recurso del raro no lo tengo

Voz 1505 44:03 consciente de que hay elementos muy importantes en juego y que va a requerir un estudio muy fino del Tribunal Constitucional pero a mi me parece que hay una disonancia entre las voces del Tribunal Constitucional que dicen que aquí hay asunto negativa au su frialdad respecto a las medidas cautelares si hay caso Active usted la medida cautelar porque las consecuencias obviamente de estimar este recurso son muy significativas para el la esfera de protección de derechos del señor Iceta ir recordemos que el recurso es un recurso de amparo

Voz 1727 44:39 la medida cautelar Mariola sería suspender la decisión del Parlament bueno es que las vulnerando otros derechos políticos la Balmain

Voz 1505 44:45 eh yo y a mí esta disonancia entre me hace pensar que la Constitución no esté tan clara hizo una última cuestión Pepa el movimiento de colocar a la señora presidenta el Congreso le deja al presidente del Gobierno un margen maravilloso para aplicar un principio que en política como las relaciones personales funciona muy bien sino quieres taza tendrás taza y media

Voz 1727 45:11 sí quizá una vicepresidencia de política

Voz 1505 45:14 litoral con el nombre de Miquel Iceta igual resulta que es más atractivo que la presidencial

Voz 1727 45:19 hablamos de cargos representativos lo habéis dicho todos varias veces a lo largo de los últimos quince minutos claro siempre lo han sido eh la presidencia del Senado del Congreso pero porque tienen una representación altísima en un Estado democrático como el nuestro por eso es muy relevante quién se pone al frente para una función representativa claro no es que la democracia es fondo es forma y la forma es muy importante esta propuesta tiene lectura interna externa en fin seguro a lo largo de la mañana se va a ocurrir cosas que ahora mismo no tenemos en la cabeza a ninguno de los tres que estamos aquí lo insinuaba maraña estar en el servicio público a que viene uno a la política con qué bagaje como se presenta y que cuentas tiene que rendir vamos a dar un salto enorme pero a mí no me parece menor lo que ha ocurrido con el gurú económico del Partido Popular con Daniel de la calle Daniel Lacalle que tuvimos aquí nosotros debatiendo con el resto de responsables económicos de los partidos y hablaba en nombre del PP y todo el mundo daba por hecho que si el PP hubiera gobernado hubiera sido ministro de Economía pero el PP ha tenido un mal resultado y entregas escaño Daniel Lacalle lo comentamos enseguida

Voz 1727 48:52 en la calle fue de número cuatro en la lista de Pablo Casado al Congreso de los Diputados entrega su escaño dice que por generosidad que hay otra gente que merece estar en el Congreso más que él por ejemplo Mari Mar Blanco que se quedó en puertas pero es que esto no se había dicho antes

Voz 21 49:06 allí que además