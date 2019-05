Hoy por Hoy (17/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:22 el método Pedro Sánchez propone a dos catalanes para presidir las Cortes las dos cámaras Meritxell Batet en el Congreso Manuel Cruz en el Senado es es la propuesta que el presidente en funciones y secretario general del PSOE le va a plantear esta mañana a la ejecutiva de su partido a noticia los nombres ha adelantado hace media hora en la Ser Inma Carretero Inma buenos días

Voz 0806 00:40 sí buenos días la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet será la presidenta del Congreso

Voz 1505 00:46 debate fue la número dos de Sánchez en las elecciones del que

Voz 0806 00:49 quince estuvo en su primera ejecutiva y en la actualidad es miembro de la dirección del PSC es una persona muy cercana a Miquel Iceta Manuel Cruces independiente pero ya estuvo en el Congreso en la anterior legislatura también votó no a la investidura de Mariano Rajoy Cruz procede del ámbito universitario es catedrático de Filosofía contemporánea son las dos apuestas de Sánchez que hasta última hora ha estado barajando mantener a Iceta finalmente él en el Gobierno tienen claro que la resolución del Constitucional no llegará antes del día de la constitución de las Cortes

Voz 0027 01:19 gracias Inma es viernes diecisiete de mayo y esta mañana les estamos contando el hacer la ofensiva de Hacienda contra el dinero en efectivo que no declaran los comerciantes la Agencia Tributaria ha mandado desde principios de mes miles de cartas a propietarios de negocios en las que se compara el efectivo que declaran ellos con la media de lo que declara sus competidores si ellos declara mucho menos efectivo que el resto del sector Hacienda empieza a sospechar y en esas cartas La Agencia Tributaria les advierte a los empresarios hubo a los pequeños comerciantes de que si esa discrepancia Se mantiene les puede abrir una especie con la remesa de cartas está enfocada a comercios que manejan mucho efectivo como restaurantes como peluquerías locales de ocio y el procedimiento tiene tres fases carta visita e inspección pueden ver ya esas cartas en nuestra página web en Cadena Ser punto com en Reino Unido la BBC da ya por muertas las negociaciones entre conservadores y laboristas para tratar de encauzar el Brexit esas conversaciones entre Theresa May Jeremy coordinan durado algo más de un mes pero no han conseguido cristalizar ahora según la emisora según la BBC comenzará una ronda de votaciones parlamentarias para buscar un consenso cascada de denuncias contra Nike por suspender los patrocinios a atletas olímpicas embarazadas la última que ha alzado la voz esta noche ha sido la británica Juppé

Voz 3 02:32 que es mi primo

Voz 1505 02:37 en una entrevista calificado

Voz 0027 02:39 vergonzoso el comportamiento de la compañía Nike asegura que hace un año que cambió su política de patrocinios y lo achaca a que hasta ahora los contratos estaban ligados al rendimiento deportivo Baby se coronó campeona de Europa de los cien mil lisos de los diez mil lisos con cuarenta años y dos hijos y una noticia más esta madrugada ha muerto el arquitecto chino Yao Ming Pei que es el padre de la pirámide del Louvre

Voz 5 02:59 el pleito anda a aquí a gran honor y un gran reto confesaba a la televisión francesa a pie de esa obra que se ha convertido ya en un icono de París Mickey ganó el Pritzker que este premio más importante de la arquitectura en mil novecientos ochenta y tres

nueve y tres de la mañana ocho y tres en Canarias

Voz 1591 04:54 el capítulo de hoy sea intentamos cerrar un acuerdo siempre en la parte Cuberta pero mañana se abrirá no pondrá este extra

Voz 4 05:00 ordinario vetar a un candidato al Senado veta Miguelito

Voz 8 05:05 ETA porque no quieren soluciones que quieren vivir

Voz 4 05:07 del conflicto diálogo negociación

Voz 9 05:10 el partida al Mónica Miquel te anima que es doctor Bazán cerró Tariq al acudan política muy Yus el nacionalismo es insaciable nacionalismo insaciable nacionalismo sólo quieren la ruptura de España su condición

Voz 4 05:24 y antes de que armas

Voz 1591 05:26 yo no quiero a diferencia de Quim Torra acabar

Voz 4 05:29 la batalla además de torpe potentísimo han bloqueado mi designación

Voz 2 05:42 desde Bayona fingir que se pelean

Voz 4 05:46 tendrá consecuencia perdón obviamente que las tendrá ante una vez más los cálculos del PSOE sobre el centrismo y la moderación de los demás en este caso Esquerra han resultado haber algunos que no han calculado bien la maniobra se quedaron mirando al techo que su propósito de mirar adelante mire yo me siento siempre acabas decepcionado humillado

Voz 1591 06:28 no no es la primera vez al haberse roto reglas que respeto institucional no es la primera vez que la mayoría independentista pisotea los derechos de las que nunca Hoy por hoy con todas mis fuerzas para hacer posible la convivencia en Cataluña

Voz 4 06:55 convivencia habrá ocurrido bastante importante aunque algunos hayan pensado

Voz 10 06:59 era un simple juego especie de sórdido tiqui taca político de trilero mismo político

Voz 4 07:05 fue es cierto pero la jugada no le está saliendo todo lo bien hablar de tú a tú sin imposiciones

Voz 1591 07:18 en el aire fresco nuevo de una nueva manera de hacer política

Voz 4 07:24 salvaje fue la nadie conocemos la noticia política día

en la Cadena SER esta mañana Pedro Sánchez propone a Meritxell Batet como presidenta del Congreso a Manuel Cruz como presidente del Senado dos catalanes para presidir las dos Cámaras de las Cortes españolas es Sánchez le da la vuelta así a esa situación compleja que se había generado después de que los independentistas Beitar en la designación de Iceta como senador mostraran por tanto su nombramiento como cuarta autoridad del Estado hemos analizado largo y tendido desde las ocho y media esa noticia los perfiles debate de Cruz el mensaje también que envía Sánchez con ellos ese ese mensaje se va a visualizar el martes que viene en la constitución de las Cortes y os pregunto qué debemos esperar de de esta jornada políticamente simbólicamente con Batet siendo nombrada presidenta del Congreso con los presos preventivos del proceso accediendo a la Cámara para tomar posesión de sus escaños con la policía de paisano en los accesos de la Cámara para evitar que no salga de allí nadie que no tenga que salir simbólica políticamente va a ser una jornada muy intensa

Voz 1671 08:59 hablo desde luego y fijaos cómo las sesiones constitutivas del Congreso que antes eran un mero trámite durante los últimos cinco años están dando muchas imágenes para la historia os acordáis de enero de dos mil dieciséis cuando entraron los nuevos partidos todo el revuelo que se generó con los juramentos por ejemplo el acatamiento de la Constitución y lo que vamos saber ahora también va a tener una importancia simbólica en conforme a mi juicio desde dos aspectos de un lado esas fotos de la anomalía que supone el tener a personas que están en prisión preventiva tomando posesión del acta antes de que la propia mesa si lo suspende de sus funciones y por lo tanto van a ser imágenes fortísimas que van Abad la vuelta al mundo estoy convencido de que va a ser así luego de otro lado la propia elección de la Mesa y la carga simbólica que tiene no no son la mayoría de izquierdas que ya hemos comentado antes que tendrá su importancia sino también que sea la persona Meritxell Batet también una persona catalana que ha sido muy combativa también con las tesis independentistas quince haga finalmente con la presidencia de esta autoría el Estado yo creo que vamos a ver esas fotos y desde luego va a ser uno de esos días históricos a los que estamos tan acostumbrados últimamente

Voz 0027 09:58 Mariola yo creo fíjate qué va

Voz 1505 10:00 según símbolo a la fortaleza ya los robusto de nuestras instituciones democráticas España tiene esa capacidad precisamente por su solidez democrática de hacer compatible un juicio a quiénes bueno todo apunta que pudieran haber cometido un delito así por eso están siendo juzgados ya la vez esas personas han tenido la posibilidad de presentarse ante sus electores ganar la confianza y asistir van a poder hacerlo a la toma de posesión de su acta yo lamento que el Tribunal Supremo no haya ido más allá y no haya removido la medida cautelar de la prisión provisional porque creo que hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que permite seguir avanzando en ese juicio con los resultados que sea por muy contundentes que estos concluyan y a la vez utilizar otras medidas cautelares que permitan movimientos en libertad a quién de momento tiene presunción de inocencia pero en todo caso más allá de mi impresión personal que eso no no es relevante lo relevante es la fortaleza de las estructuras democráticas de España que son capaces de combinar esas dos caras que se van a hacer patentes el lunes y el martes en nuestras cámaras

Voz 11 11:25 Jesús sí sí si en enero

Voz 12 11:28 dos mil dieciséis como recordaba Pablo bueno el escenario novedoso era era Unidas Podemos

Voz 11 11:35 a podemos tomar posesión de sus escaños y ver cómo se comprometían con la Constitución y creo que hay dos elementos que van a protagonizar toda esa sesión que es por un lado Cataluña con todos los ingredientes que suponen hicieran lo importante en la situación que estamos del orden de las palabras Pablo decía una anómala día que que jure o prometa en sus actas de diputados sus escaños presos preventivos dado la vuelta es una anomalía que dirigentes políticos que además han sido reelegidos en las urnas estén en prisión preventiva yo en eso apuntó más a la explicación que estaba haciendo Mariola no es así al margen de la posición que tengamos sobre todo el complejo conflicto desde Cataluña la crisis constitucional que a mi juicio supone la cuestión es que eso se va a hacer visible claramente el martes y el otro asunto creo que es la presencia de Vox que es inédita en democracia Insabi iban a entrar veinticuatro veinticuatro parlamentarios en representación de un partido que propone desmantelar el Estado autonómico por poner sólo un ejemplo de lo que supone de todo lo que no se preocupaba muchísimo hace tres años de las partidos nuevos pues ahora no Saffron afrontamos esto no vamos a ver qué dicen sobre el juramento promesa de

Voz 0027 13:04 es decir tenemos al mal entrar ayer cuando escucha esté a los nuevos parlamentarios valencianos ahora ando con la Biblia en la mano jurando por Dios y por España bueno ya hubo hubo algunos que entraron en el delirio de prometer por Dios

Voz 11 13:15 pues todo eso quiere decir vamos a presenciar el martes y debemos asumir eso sí que coincido con Mariola debemos asumir que es una prueba más para la fortaleza de de del sistema democrático siempre que esto no consista sólo en responder estéticamente a una nueva estética sino que vayamos al fondo de las cosas no

Voz 1505 13:37 si los días estos de constitución de las Cortes eh se prestan mucho también al folclore y entonces cada cual tiene su minuto de gloria por tanto cada cual va a escenificar políticamente pues una manera de hacer las cosas yo creo que también hay que tomar darse todo este tipo de situaciones pues con cierta normalidad no deja de ser el primer día las cámaras de televisión están atentas a todo lo que ocurre y luego la la vida parlamentaria cobra su rutina un trabajo que tiene un componente técnico que yo quiero insistir ahora muy significativo por lo tanto cuando se reclutan en las listas toreros militares ya estrellas del rock pues hay que señalar que esto no es un casting para Operación Triunfo esto es la cámara de representación democrática está eh es el Congreso en ese caso y la el Senado la la parte de legitimidad territorial que aporta la Constitución lo estamos hablando del Poder Legislativo estamos hablando de instituciones cuyo trabajo ordinario es un trabajo de una solidez técnica que no sólo la tienen que aportar los letrados de las Cortes la portan quiénes son reclutados para esa misión por lo tanto ojo porque una cosa es son el día de las elecciones y otra cosa el día a día de lo que va a ser las ahí se iban a aprobar las normas que regulan nuestra vida y eso tiene un componente técnico que hay que otorgarle la confianza quién tiene unos mínimos

Voz 8 15:10 es un paréntesis no sé si hablando de folclore político que mencionaba habéis visto la foto del día claramente que son Carmena Errejón besándose en la boca anoche

Voz 13 15:21 eh tuvieron un acto el el miércoles en la pradera

Voz 0027 15:24 los que estaban allí le gritaban a Errejón presidente presidente Carmena dijo que que están diciendo que se sencillo dijo Errejón no aquí sí que revolucionará la pradera anoche tenía un acto con la comunidad LGT

Voz 13 15:36 B Madrid en en pedir que se besan y se besaron

Voz 8 15:41 la pero era un beso muy ortodoxo de la comunidad LGTB que hace besándose no habría

Voz 1671 15:47 las pérdidas que metal lengua todo vale

Voz 8 15:50 todo lo que acompaña todo lo que he hecho es vale

Voz 0027 19:38 les estamos contando que la Comisión Europea les ha impuesto una multa de más de mil millones de euros a cinco bancos cinco de los más desde el mundo por coordinarse para manipular el tipo de cambio de varias monedas unas operaciones que sacaba muchísimo dinero además no era un sistema demasiado sofisticado eran trabajadores de distintos bancos que eran amigos entre si fuera de la oficina Ike crear en chat en el que iban pasando información entre ellos perder eran amigos que movían cantidades ingentes de dinero entre todos y conseguían cambios sustanciales en los precios Javier Ruiz jefe de Economía de la SER buenos días buenos días Aimar no no eran muchos brokers pero sólo con la cantidad que ellos movían consiguen cambiar el precio de las

Voz 17 20:24 que el mercado de divisas es el mercado que más mueve del planeta son cinco vi John es con b de dólares al día este es el volumen que se mueve hay que hacían exactamente lo que acabas de contar cuando se habla de este tipo de entidades JP Morgan Credit Suisse se tiende a pensar en alta sofisticación financiera no se puede ser más cutre si me permites la palabra son chats el chat uno de ellos era llamado banana split para tres en el que tres Se reparten

Voz 0027 20:56 banana split el split lo que hacen es decir

Voz 17 20:59 van a comprarme dólares a mí vosotros dos subir el diferencial con el dólar Ramos los tres y a esto se dedicaban esto se hacía en esa fecha se hacía en otro que se llamaba Dos hombres y medio porque se pelean con uno de ellos el que pasa a ser el ofendido es el medio o se llama hombres viejos medio gruñón es en fin el sistema es insisto

Voz 4 21:25 la ordinaria mente prosaico

Voz 0027 21:28 el funcionario bueno claro pues tener información desde la pasada Graner amigos no es que esto es ilegal absolutamente ilegal absolutamente ilegales

Voz 17 21:36 cártel de hecho lo que se hacen es pactar precios pactar en lugar de competir en un mercado en el que debiera haber una extrema competencia son once divisas las que están en juego o dolar euro yenes yuanes en fin todo lo que debiera ser de extrema competencia que insisto se pacta en un whatsapp es tan sencillo como esto del calibre como esto mil cien millones de dólares hay que decir en defensa de la banca española aquí ningún banco español son todos bancos americanos y hay que decir en vergüenza de la banca que esto son los mil cien últimos millones Se dice pronto mil cien millones son los mil cien últimos en los últimos cinco años esos grandes bancos tienen diez mil millones en multas por este tipo de manipulaciones de mercado desde que empezó la crisis doscientos trece mil millones en multas desde el año dos mil ocho doscientos trece mil nombres como Bank of America sólo ese banco tienen setenta y seis mil millones en bonos

Voz 8 22:39 no parece Mariola no parece que este

Voz 0027 22:41 los ante ante un grupo de amiguetes imprudente sobre o que no saben lo que estaban haciendo más bien parece no una radiografía de algunos vicios de del capitalismo con menos escrúpulos porque para que ellos ganaran tenía que haber inversores que perdieran y posiblemente algunos grandes inversores pero también muchos pequeños inversores que no gozaban de Saint formación privilegiada que se están pasando en esos chats banana split Dos hombres y medio

Voz 1505 23:05 pero si efectivamente es así Aimar y los oyentes que no escuchan pueden estar horrorizados de de este tipo de prácticas que son jurídicamente inaceptables y además yo creo que en algún momento determinado e incluso pueden eh estar muy próximas a comportamientos delictivos pero déjame aprovechando que está Javier también

Voz 0027 23:26 porque yo creo que este caso jurídicamente

Voz 1505 23:28 es muy atractivo es verdad que es una vulneración del derecho de la competencia de la Unión

Voz 17 23:33 europea y eso es lo que permite a la Comisión

Voz 1505 23:36 eh porque tiene competencia exclusiva para hacerlo imponer una sanción por vulneración de los tratados pero dado la práctica que da la impresión de que son unas personas que trabajan en unas entidades financieras pero que actúan por así decir al margen de la dirección de las propias estructuras financieras a mí no me cabe ninguna duda que esta sanción será recurrida ante el Tribunal General de la Unión Europea porque seguramente los bancos en su descargo dirán que son malos trabajadores que actuaba por su cuenta lo que ocurre es que claro moviendo tal cantidad de dinero que impacta van alterando la competencia en el mercado

Voz 0027 24:18 le lo tengo mis dudas de que

Voz 17 24:20 vaya a producirse ese recurso por una cuestión los bancos ya han aceptado proporcionado ello y yo creo que los bancos asumen que esto es parte de una estructura de negocio de hecho los bancos que pagan ahora han sido multados ahora han provisionado en el balance del año anterior los trescientos millones de multas que le cada uno los dos cientos ochenta que le Qana otro Dallas Estació el entender

Voz 1505 24:42 prince si un indicio de que no van a repetir

Voz 17 24:45 efectivamente da la sensación de que no son manzanas podridas sino de que está podrido el árbol entero de que hay prácticas en estos mercados que son flagrantemente ilegales

Voz 1505 24:54 pero entonces esos guasa son algo más que un medio un tanto poco sofisticado de actuación sino que estamos hablando seguramente de otra cosa

Voz 1508 25:04 tal vez de estructuras más sofisticadas

Voz 1505 25:07 bueno con independencia de utilicen mecanismos au vehículos de comunicación bueno pues poco sofisticados

Voz 17 25:13 totalmente y aquí es donde por cierto Podemos

Voz 1671 25:16 aprovechar para recordar el importante papel que tiene la Unión Europea como elemento de control de la competencia sabemos que vamos a tener ahora unos comicios sobre esta materia está Aguer de hecho la comisaria de Competencia se presenta como candidata a la Comisión yo creo que es muy importante recordar que como decía Jefferson los bancos descontrolados son más peligrosos para las libertades que los ejércitos en armas

Voz 17 25:36 es decir hace falta atar los cortos

Voz 1671 25:39 don de instituciones como la Unión Europea marca la diferencia precisamente para ese control y eso hay que recordarlo para también poner en valor la trascendencia que tiene

Voz 1505 25:47 mira si hay alguna práctica que en la Unión Europea funciona a la perfección es el control sobre prácticas contrarias a la competencia precisamente porque es la Comisión Europea la que actuara de manera exclusiva sin interferencia de los estados cuando la dimensión de la práctica contra la competencia obviamente sobrepasa la esfera nacional Si hay algo insisto que funciona fenomenal en la Unión Europea es control sobre prácticas

Voz 8 26:17 arañó aunque la reiteración de casos de

Voz 11 26:20 ese tipo que llevamos conoció algún estaba recordando hace unos cuantos años Javier recordará con precisión más datos ya hubo una sanción importante por las manipulaciones en el tipo de Cannes yo con los tipos de cambio no pero además tanto a nivel europeo como nacional a mí me preocupa que las sanciones que reciben no me refiero sólo a grandes bancos sino también grandes eléctricas empresas energéticas distintos sectores que están sometidos a la con presencia pero desde un sistema obligó público esto bueno pues da la impresión de que asumen como algo que compensa afrontar determinadas sanciones ir de cuando en cuando resurgir esas practicas que eso

Voz 8 27:07 con de actuación monos monopolística bueno habíamos dicho Javier que no hay bancos españoles si Javier vamos

Voz 0027 27:15 pues voy a aprovechar que tengo aquí para volver un momento a lo que hemos contado esta mañana hemos adelantado que Hacienda está enviando miles de cartas a a comercios españoles todo tipo carnicerías peluquerías discotecas cartas que son algo así como un ojo te estoy viendo porque lo que hace Hacienda es calcular el dinero que ingresan esos comercios o negocios en efectivo Il que reconoce bueno lo que reconocen que inglesa ellos con lo que ingresa la media de su sector dicen si sector ingresa un setenta por ciento de sus de sus de su dinero en efectivo It Up un veinte por ciento menos iguales que hay parte de ese dinero que no me estás contando que estás ingresando

Voz 17 27:55 es la primera vez la primera vez que la Agencia Tributaria manda este tipo de cartas y lleva enviando las aproximadamente diecisiete días desde el día

Voz 0027 28:03 a este mes lo que está haciendo es

Voz 17 28:05 comparar con tu competencia y efectivamente la carta funciona fundamentalmente así oye el veinte por ciento de tus ingresos son en efectivo tu competencia tiene el cuarenta por ciento a ver si el veinte que te falta es que te lo estás quedando en el cajón esto es básicamente la sospecha la presunción de que puedes estar que dándote dinero en efectivo puedes estar no declarando lo de hecho la carta es

Voz 8 28:30 que en fin da cierto miedo recibirla

Voz 0027 28:32 tenemos aquí sobre la mesa la carta si quieren en Cadena Ser punto com la tenemos colgada ahí

Voz 17 28:37 la carta contiene dos columnas la columna del porcentaje de efectivo que tu ingresas la columna del porcentaje de efectivo que ingresa tu competencia en peluquerías carnicerías restaurante insisto con una fragata aún y ahora más

Voz 0027 28:50 el Camelot con una frase que

Voz 17 28:52 pero miedo porque dice Si estas inconsistencias Si estas discrepancias dices y las inconsistencias persisten el riesgo de que éstas puedan representar dará lugar a procedimientos administrativos o fiscales necesarios es decir lo que están diciendo es oiga lo explica usted o le va a caer una inspección OME los regulariza usted de manera voluntaria o le voy a poner de voluntario yo esto es lo que está pasando aquí digo que el plan es importante porque en la carta es la primera parte de un plan en tres fases lo primero es la carta lo segundo es que la inspección se persona allí

Voz 8 29:30 a cambio efectivo mira a ver si eso lo declara sonó

Voz 17 29:32 y la tercera es la inspecciones si osea que el plan nuevo recién estrenado duro

Voz 0027 29:38 María Mollinedo buenos días buenos días Secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha entiendo que a ustedes les parece estupendo extendida de las cartas

Voz 27 29:47 si esto se viene realizando en algunos sectores cuando se analizan otro tipo de ratios que tienen que ver con su actividad económica con empresas de votos de una mayor dimensión que las que hay en en esta carta ahora se refiere en esto pues ha permitido realizar algunas actuaciones coordinadas a nivel nacional

Voz 28 30:12 sí que se ha visto que no

Voz 27 30:15 una algunas empresas efectivamente pues estaba ocultando una buena parte de sus actividades otros himnos estaban declarando cuál

Voz 0027 30:25 sí dígame dígame dígame

Voz 27 30:27 esto se se venía realizando para para este tipo de de empresas medianas incluso grandes pero ahora también para este tipo de contribuyentes de decir de pequeño que podríamos denominar el muy pequeña con empresarios también es esto enviar un equipo de cartas donde tiene el ratio más significativo al que tiene que ver con el consumidor dejar Laure final ahí sí la la parte de la nota en metálico que es la que está más abonaba a estar dentro de la mesa salir fuera de la contabilidad es la que se está señalando como posible incumplimiento ustedes

Voz 13 31:14 la a los pequeños negocios

Voz 29 31:18 y se encuentran con que de repente una peluca

Voz 13 31:20 seria factura el noventa por ciento de sus ingresos con con tarjeta hice lo plantean al propietario de de ese negocio qué tipo de respuestas obtienen

Voz 27 31:29 bueno cuando se abre una comprobación convencional la carga de la prueba nos corresponde a la Agencia Tributaria a los funcionarios de la Agencia Tributaria y seremos los técnicos y los inspectores quienes tengamos que Pastor que la contabilidad que nos presenta estoy equivocada esta errónea hay inconsistencias si hay omisiones cuando se detecta esa anomalía sustancial lo puedo ser una anomalía leve cuando yo una anomalía sustancial en la contabilidad eso sí habilita para hacer una lo que se denomina una estimación indirecta calcular el beneficio que ha podido obtener ese negocio a través de esos índices de esos ratio pero no a la inversa porque claro cualquier contribuyente obedeciendo al que Amina en metálico yo no quiero tener metódico porque hay mucho rico en robar etcétera no dormí la explicación es que el empresario pueda dar algunas pueden ser reales ninguna pueden ser artificiosa

Voz 13 32:28 eso eso cómo lo comprueba ustedes ustedes van al negocio se hacen pasar por un cliente que paga en efectivo para después ver si ese comerciante en lo declara

Voz 27 32:38 no no eso sería una irregularidad nosotros seriamente como agente de la autoridad tenemos que esta vez identificado completamente en todo momento incluso los agentes tributarios que son los que suelen acudir a estos establecimientos también tienen que identificarse no se puede no se no está prevista en la normativa afortunadamente para el segundo estropea dio que podamos para pasar aferra actuaciones de incógnito esto no está previsto y no se realiza puede que para otro tipo de delincuencia pues esa labor y de y ha puesto a la explicación claro pero desde luego para lo que es la lucha contra el fraude creemos que sería la durado en estado de derecho a actuar de incógnito frente a un contribuyen

Voz 13 33:36 para hacernos una idea qué tipo de sanción a qué cuantías puede enfrentar una carnicería a la que se le coge no declarando pongamos dos mil euros al mes que le entran en efectivo que se demuestra que no lo sabe claro

Voz 27 33:48 bueno sí esos dos mil euros no están en la contabilidad pues a lo largo de los meses en los que ella estaba abiertas al carnicerías estamos hablando que ha estado en once meses al año pues estaremos hablando de veintidós mil euros como lo gasto sí estarán reflejado normalmente todos los gastos en reflejado en el contabilidad las veintidós mil euros irán a la base y si es una persona físicos y es una sociedad dependerá ya entonces sentí pensamos que es una sociedad tenemos hablando del veinticinco por ciento de ha dejado de ese importe de son dos mil euros la cantidad dejaba de ingresar in sobre esa cantidad ha dejado de ingresar se aplicaría una sanción por una infracción grave porque hay una ocultación que como mínimo serían cincuenta por ciento luego habría que estudiar las causas específicas individualizadas de ese contribuyente para ver si se puede sancionar dentro de un margen entre el cincuenta y el cien por cien pero si partimos de la sanción mínima del cincuenta por ciento de la cuota dejada de ingresar luego posteriormente hay una reducción si hay conformidad y hay pago en el plazo siempre en curso hice deja su situación tributaria pues un la sanción puede quedar finalmente reducida en un un veintiséis coma veinticinco por ciento de sanción efectiva

Voz 0027 35:20 señor Mollinedo una una última

Voz 13 35:22 Junta y ya como como resumen va a menos este fraude en el pequeño negocio en España va menos la práctica de billete que me entra billete que va a la cartera sin pasar por la caja registradora

Voz 27 35:38 no es muy común es muy habitual de este tipo de de fraude porque estamos hablando de micro empresario esa tentación es muy grande porque no estamos hablando de grandes cantidades de dinero las que se pueden estar moviendo mi en este tipo de negocios y esto es muy común el fraude es muy pequeño y si imaginamos que este tipo de negocios pueden estar moviéndolo cien mil euros y que el beneficio añadió que puede generar pueda estar entorno a dos mil once mil euros pues eso ya directamente en impuesto de la renta lo constituyen un impago del impuesto pero en el IVA pues añadió que genera el segundo diferenció entre las compras y las ventas pero estamos hablando de de negocio que realmente son muy pequeño negocio que me va a hacer millonario ni siquiera defraudando entonces este tipo de actuaciones para nosotros parece correcta porque libera recursos de la Agencia Tributaria para perseguir eso ese todo lo demás deja más sofisticado que puedan cometer las grandes corporaciones empresariales las multinacionales y grandes fortunas ahí está al setenta por ciento del fraude fiscal del país

Voz 0027 36:57 división de esta tanto Ronaldo

Voz 27 37:00 claro este tipo de fraudes como otros pues conviene que que como el que ahora pues que ha surgido en este mes de profesión con las boba

Voz 13 37:16 sí es algo que hay que

Voz 27 37:18 y digamos tener controlado para que no haya una sensación de impunidad ningún sector pero debemos dedicar demasiados esfuerzos por parte de la Agencia Tributaria a investigar pequeño fraude demasiado tiempo durante demasiado en décadas hemos estado dedicado a investigar a ese pequeño contribuyentes el ochenta por ciento de la plantilla ha estado dedicada en la investigación de este tipo de fraudes pequeño tal vez no tan pequeños pero de fraude de de autónomos y pequeñas empresas tienen

Voz 13 37:51 y ahora se refirió a las medianas y grandes empresas José María Mollinedo

Voz 27 37:56 el Plan de control tributario para dos mil diecinueve se pretende eso pasar la investigación encontró

Voz 13 38:04 señor Mollinedo muchísimas gracias buenos días

Voz 27 38:06 igualmente bueno noches Javier por lo tanto hay

Voz 23 38:09 esta a la carta que tiene que hacer quién recibe la carta no da nada

Voz 8 38:13 porque esto es lo peor de todo la carta te dice no conteste lo que está diciendo José María Mollinedo todo lo que se trata es de que empiece a declarar y que tiene que cumplir ayer ayer

Voz 17 38:26 una persona en Hacienda lo explicaba así de claro estás en el radar esta es la frase estas en el radar que sepas que sabemos eh que sepas que sabemos efectivamente da el paso tu porque mejor que lo destaca que te teman un inspector de esto va de esto

Voz 1671 38:42 la pregunta Javier este estas cartas están enviando ahora se hace porque antes no había información de este micro contribuyente es una cuestión de voluntad por parte de la Administración

Voz 17 38:50 es una cuestión nueva que se incorporó en el Plan de Inspección Tributaria de este año de este año lo que pasa es que nunca se habían enviado las cartas de la competencia nunca se había jugado con el dato de la competencia por primera vez en la historia Hacienda te manda lo tuyo y lo de tu sector Mariola aves marinas

Voz 1505 39:07 creo que son elementos técnicas que consumen muy pocos recursos porque no activas una investigación fiscal que obviamente te genera el movimiento de recursos humanos pero también de un procedimiento que se dilata en el tiempo no siempre con resultados óptimos son por tanto acciones eh de pequeño consumo en términos de recursos para la administración que estoy convencida que generan un impacto de incremento de la no sé si de la ética fiscal pero de la reacción fiscal en términos de actitud del que recibe la carta que seguramente no no es no es despegue despreciable y luego la opción de activar la fase más contundente incluida la sancionadora con los procedimientos fiscales pues seguramente se reduce también por lo tanto antes utilizábamos las campañas de Hacienda somos todos

Voz 0027 40:00 eso ya está con su

Voz 1505 40:02 no ahora efectivamente cuidadito que te mando la carpa

Voz 8 40:06 yo yo digo solamente que esto tiene una pequeña retranca moral sí Yes I hay una cierta presunción de culpabilidad si las cifras no te van bien haciendo tú de qué perdón iba a decir el que lo esté haciendo bien simplemente sea un empresario de la mala suerte al tío de mala suerte muerto de miedo pero bueno parodia Mariola

Voz 1505 40:32 juega con otra cosa que que es muy curiosa que es incentivan la competencia no porque de repente

Voz 8 40:38 no

Voz 1505 40:40 cita dudas de si estás tributado bien o mal allá cada cual con lo que hace sino que a la vez dice pero bueno yo encima me están señalando como mal empresario

Voz 8 40:50 anda mal no tiene demasiada cualquier medida para reducir el fraude ese bien

Voz 11 40:54 de que hay que hay que defenderla no pero me parece importante que no desviamos la atención

Voz 1671 40:58 el gallinero donde está el gran fraude el verdadero fraude y Lugo además eso contrarrestarlo con lo que el recurso que siempre utilizan los gobiernos al final para recaudar que es cargar en los asalariados Javier

Voz 8 41:11 Ruiz jefe de Economía de la SER gracias como siempre gracias estáis en el radar

Voz 2 41:23 por mí

Voz 21 44:22 como consecuencia de la entrada masiva de cuatrocientos inmigrantes de forma violenta además ciento sesenta mil uno que no han cumplido con los requerimientos mínimos para tener acceso a tu vida decimos primera fuerza política de nuestro bien la fuerza políticas no se dejen arrastrar sus gurús impulsos tiros

Voz 8 44:58 es viernes y a esta hora en Hoy por hoy solemos repasarlas Mendía

Voz 0027 45:01 las con las que nos hemos cruzado durante la semana Marisol Rojas buenos días hola buenos días estamos Marisol en el ecuador de la campaña y hemos encontrado tres mentiras si mentiras que no admiten ni un matiz nos hemos acostumbrado a las exageraciones

Voz 1508 45:14 The Vox pero por primera vez hemos visto cómo se inventan un dato el mismo día en el que ocurren los hechos nos referimos a unas declaraciones que hizo Jorge bolsa de candidato de Vox al Parlamento Europeo estuvo en un debate en la Sexta esta fue su primera intervención

Voz 35 45:28 mira yo yo me gustaría empezar el debate en primer lugar pues recordando dedicando unas palabras a los cuatro guardias civiles que han sido hoy heridos en la frontera de Melilla como consecuencia de la entrada masiva de cuatrocientos inmigrantes de forma violenta además en territorio nacional iré

Voz 1508 45:44 es cierto que sería un salto a la valla pero consiguieron pasar cincuenta personas no cuatrocientas ni siquiera fueron cuatrocientas las que lo intentaron sino cien por tanto el candidato de Vox al Parlamento Europeo no dijo la mano de hecho la multiplicó por ocho

Voz 0027 45:58 bueno esto dice el candidato a las europeas y también la candidata a la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio ha mentido esta semana anoche estuvo en Telemadrid

Voz 1508 46:05 sí Rocío Monasterio y a la hora de valorar la sanidad madrileña dijo lo siguiente

Voz 0375 46:10 preguntaros madrileños si quieren que por ejemplo la nuestras anida en la cola para esperar a una a un trasplante de riñón o a esperar a que tu niño la atiendan cuando tiene esquizofrenia hay derecho a que pasen ciento sesenta mil inmigrantes antes

Voz 8 46:26 que no han cumplido han cumplido con los requerimientos mínimos para tener acceso a todo no sabemos a qué se refiere la candidata cuando habla de

Voz 1508 46:34 qué elementos mínimos porque nos exige ninguno recordemos que el Gobierno de Rajoy retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular pero eso cambió el año pasado cuando el Gobierno socialista anuló esa medida en su día Sanidad calculó que esa decisión podría beneficiar a unas doscientas sesenta mil personas en toda España además en la misma entrevista el periodista Javier Gómez le dijo Monasterio que los datos oficiales de la Comunidad de Madrid señalan que se presta atención sanitaria a más de ochenta y siete mil inmigrantes la mitad niños y mujeres embarazadas son así monasterio zanjó el asunto dijo que ella maneja otros datos pero

Voz 0027 47:10 ningún caso aclaró cuál es su fuente bueno y Alber Rivera ha estado varias veces en esta sección hoy

Voz 1508 47:15 era uno de sus candidatos con más proyecciones Ignacio

Voz 0027 47:18 dado que se presenta a las autonómicas de la Comunidad de Madrid

Voz 1508 47:21 ya sabéis que Rivera intenta presentarse como el líder de la oposición a nivel nacional a pesar de no haber superado al PP en votos y en la Comunidad de Madrid ciudadanos hace algo parecido pero con el PSOE el miércoles estuvo en Cope el candidato Ignacio Aguado empezó la entrevista pidiendo el voto para su partido

Voz 8 47:37 por eso es tan importante salida a votar para intentar replicar los resultados en la Comunidad de Madrid el pasado veintiocho de abril o incluso mejorarlos donde fuimos primera fuerza política donde en más de treinta ayuntamientos de la Comunidad de Madrid fuimos también primera fuerza política en ciudades es falso porque en las generales la comunidad de

Voz 1508 47:53 Madrid se tiñó de rojo porque el PSOE fue la fuerza política más votada consiguió más de un millón de votos mientras que Ciudadanos se quedó con setecientos ochenta y seis mil para ser precisos los de Rivera consiguieron doscientos treinta y ocho mil votos menos por tanto el único éxito que sí puede vender Aguado es el sorpasso al Partido Popular pero en ningún caso el haber sido la primera fuerza política en la Comunidad en Marte

Voz 0027 48:17 en gracias Marisol por lo tanto una semana más Pablo inventa que algo queda

Voz 1671 48:21 sí pero yo quiero destacar sobre todas las dos primeras a propósito de la inmigración

Voz 0027 48:25 esto es muy relevante aquí Vox está poniendo

Voz 1671 48:28 la alfombra lo que hacen todos los partidos de nueva extrema derecha en Europa que es la exageración sobre la presencia de inmigrantes en nuestro país el INE

Voz 8 48:35 el miedo que tenemos en torno al diez por ciento

Voz 1671 48:37 de los españoles perciben que tenemos el veintitrés por ciento es decir hay un proceso natural por el que la gente exagera esas cifras y construir poco a poco la percepción de avalancha es justamente ir colocando el marco en lo que le interesa ellos la discusión al loro también con lo que va a ocurrir en el nuevo Congreso de los Diputados es decir ellos van a tener ahí una plataforma mediática para intentar impulsar este tipo de debates y tenemos que estar muy alerta

Voz 0027 49:01 ya no es sólo lo que hagan ellos sino en lo que se dejen arrastrar los temas en el marco argumental

Voz 1671 49:05 totalmente de hecho los efectos de ese de ese mi

Voz 11 49:08 que van instalando se percibe bueno la encuesta que conocimos a principios de esta semana la perfección de la inmigración como gran problema también en el hecho de que si se analizan los resultados de las generales que Vox no tiene un especial apoyo en los sitios donde sí hay más inmigración porque la convivencia es lo proceso habitual es que la convivencia lleve a un mejor conocimiento una mayor integración sin embargo sí tiene más apoyo en en lugares y en entornos donde cala ese miedo a base de manipular como hacen constantemente las cifras y la realidad de la migración

Voz 1505 49:46 hace muchos años el miedo generado en torno a la inmigración estaba muy vinculado con el consumo el pretendido consumo falso consumo de recursos públicos recordad esa idea de que los inmigrantes consumen más sanidad que los nacionales etcétera etcétera Pero ahora el miedo está generado también con un enfoque más supranacional apuestan por la idea de estas avalanchas que no sólo están en Melilla sino por supuesto también las fronteras del Mediterráneo de Grecia principalmente hoy Italia lo que provocan es una política de inmigración de la Unión Europea de cierre de fronteras ese debate sine que va contaminarse al

Voz 4 50:30 lamento europeo que salga de las elecciones

Voz 1505 50:32 los Ximo veintiséis de mayo porque precisamente la política de inmigración y asilo es uno de los vectores de trabajo natural que tiene para el próximo mandato las instituciones europeas

Voz 0027 50:42 por cierto Vox va a participar mañana en una reunión que ha convocado Salvini con toda la ultraderecha europea en Milán no va ir Abascal estaba invitado la alta dirección de Vox no va a ir envían representación pero no demasiado alta enseñan la patita pero tampoco van los a los que se les reconocen la foto no vaya a ser que se les vincule se les vincule demasiado nueve y cincuenta y uno de la mañana ocho y cincuenta y uno en Canarias tenemos declaraciones del hombre que estuvo a punto de ser presidente del Senado pero al final o por lo menos por ahora parece que no lo va a ser Miquel Iceta esta mañana en Cataluña con Clooney

Voz 1591 51:18 amonal alegría Moll gran no porque las dos y cree que tan mono

Voz 0027 51:25 Qualifica espátula la función una alegría muy grande porque conozco a los dos creo que están muy cualificados para la función en el paso de Cruz destacar que es independiente buenas está refiriendo a Manuel Cruz que va a ser la persona el senador del PSC independiente del PSC al que Pedro Sánchez va a proponer esta mañana como candidato a la Presse ciencia del Senado ir allí y se refiere también a Meritxell Batet ministra todavía de dos administraciones públicas en funciones por poco tiempo parece porque el martes en principio si nada falla no tiene porque fallar sí los planes de Pedro Sánchez salen adelante Meritxell Batet será nombrada presidenta del Congreso volvemos en dos minutos

