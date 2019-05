Hoy por Hoy (17/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1132 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias

Voz 0228 00:07 Antonio Martín buenos días buenos días Aimar Miquel Iceta aplaude la decisión de la dirección del PSOE que hemos adelantado esta mañana en la SER de proponer que la ministra en funciones Meritxell Batet presida el Congreso El senador del PSC Manuel Cruz la Cámara Alta después de que él mismo no haya conseguido el respaldo de los independentistas para esto último cargo Éstos por su parte están diciendo también esta mañana que no entran a valorar los nombres que propongan ahora los socialistas valoración de Iceta hace unos minutos en la SER en Catalunya donde ha dicho que no está en sus planes ser ministro aunque tampoco lo descarta Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:36 si no lo descarta porque se lo pensaría si Sánchez se lo propone asegura de hecho ha destacado el esfuerzo que está haciendo el president

Voz 1 00:42 el metro Mis achacaba a la Societat Qatar

Voz 2 00:46 Ana

Voz 0931 00:46 ahora dice que quiere emitir un mensaje claro Sánchez a la sociedad catalana que ayer tenía alguna espina clavada por lo del Parlamento

Voz 3 00:55 te voy mal E3 prohibiese la quitado cuando Sánchez

Voz 0931 00:58 con los dos nombres le invadió tal alegría dice que conoce a Batet desde hace mucho tiempo que está preparadísima más responsable de las personas más responsables que conoce y en el caso de Cruz ha destacado su figura de independiente y filósofo

Voz 0228 01:09 lo que pueda hacer asegura un trabajo fantástico hoy les estamos contando en la SER que Hacienda está enviando cartas a miles de empresarios advirtiéndoles porque esos establecimientos están ingresando menos dinero en efectivo en apariencia que otros de la competencia en el mismo sector en esas misivas Hacienda avisa de que esas diferencias pueden provocar que actúe la ex la inspección para comprobar que no se está produciendo un fraude fiscal hace unos minutos le hemos preguntado en Hoy por Hoy por este asunto José María Mollinedo el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda detallado a qué tipo de sanciones se pueden enfrentar quiénes no declaren esos ingresos en efecto

Voz 4 01:41 sí es una persona física y eso no

Voz 5 01:44 sociedad dependerá entonces el tipo I sobre esa cantidad ha dejado de ingresar se aplicaría una sanción por una infracción grave porque hay una ocultación que que como mínimo serían cincuenta por ciento luego habría que estudiar las causas específicas individualizadas de ese contribuyente para ver si se puede solucionar dentro de un margen del cincuenta y cien por cien

Voz 0228 02:10 pueden ver un ejemplo de esas cartas en nuestra web en Cadena Ser punto con más cosas Taiwan se ha convertido en el primer país de Asia que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo informa Carlos Cala

Voz 0325 02:20 el Parlamento de Taipei ha debatido tres propuestas dos que hablaban en general de uniones de parejas del mismo sexo y una tercera presentada por el Gobierno que legaliza el matrimonio homosexual y que ha sido la que ha quedado aprobada por una amplia mayoría más de treinta y cinco mil personas han salido a las calles de la capital de Taiwán primero para pedir a los legisladores que no perpetuar la discriminación y después para celebrar el resultado Taiwan se convierte así en el primer país asiático que legaliza el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo ahora el Tribunal Constitucional deba autorizarlo oficialmente ya a partir del próximo veinticuatro de mayo los ayuntamientos podrán empezar a registrar a las parejas del mismo sexo que quieran casarse

Voz 0821 03:06 nos ha gestionado ciento ochenta y cinco expedientes relacionados con el viento que ha soplado con mucha fuerza durante esta madrugada y la tarde de ayer incidencias sin consecuencias graves sólo una mujer resultó herida leve por la caída de una rama pequeña cuando paseaba por el Templo de Debod Javier Chivite es portavoz del uno uno

Voz 4 03:22 la mayoría de los expedientes se han producido en Madrid capital con lo cual han originado intervenciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid aún

Voz 3 03:31 así también en el resto de la comunidad

Voz 4 03:33 ha habido problemas originados pero el viento problemas leves afortunadamente que han originado un total de cuarenta y nueve intervenciones por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid saneamiento de fachadas caída de ramas peligro de árboles decaiga en vía pública

Voz 0821 03:49 las trabajadoras de la residencia pública de mayores de Alcorcón van a presentar esta mañana en el juzgado una denuncia contra la Comunidad de Madrid el director del Centro por ausencia temeraria de personal aseguran que no dan abasto para atender a los doscientos setenta ancianos que viven allí cuentan que esta semana vio días que no han podido levantar a los residentes de sus camas hasta la una de la tarde porque había sólo veinte auxiliares trabajando Elena Romero auxiliar portavoz del mando

Voz 7 04:13 que ya no soportamos más da situación ni por nosotras ni por ellos estamos denunciando tanto a la Comunidad de Madrid como a la dirección del centro por dejación de funciones por abuso de poder ante nosotras Idi a los propios residentes que por su estado de salud en no pueden ser ellos los que denuncie la situación en la que se encuentran en su día a día la Consejería de

Voz 0821 04:40 críticas sociales niega falta de atención a los mayores y asegura que en la residencia de Alcorcón se mejora la ratio establecida por la normativa estatal tenemos once grados en el centro de la capital han bajado mucho las temperaturas hoy las máximas se van a quedar en torno a los veinte

Voz 8 05:00 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 6 05:03 así lo ha perjudicado si lo vamos a hablar de maniquíes que está en el paro es igual de malo que el que está en el campo

Voz 9 05:09 el piso una herramienta gratuita es tan rematadamente mal bueno no sé si yo no se lo digan si no digo eh yo esté diciendo que para mí no está diciendo que yo no estoy preparado

Voz 6 05:21 esa de de lunes a viernes desde las once y media

Voz 10 05:23 hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece la pena ser

Voz 12 06:05 perrito

Voz 1995 06:08 buenas buenos aquí seguimos este diecisiete de mayo Día Mundial del Rey sí claro eso es diese los que te planteas que quizá deberíamos reciclar no sólo materiales como el has Ticonio por la higiene del planeta también deberíamos empezar a reciclar conceptos e ideas en qué contenedor ponemos nuestra verdad para que no coincida con la de fascistas e intolerantes bueno no del contenedor amarillo también vale para la mayoría de actuaciones de Eurovisión como les decía es viernes

Voz 13 06:38 no ha sido

Voz 1995 08:04 tanto muy buenos días hola buenos días que hablamos poco de ello pero todos los días Tom hace un resumen de prensa internacional hoy el Toms Letter y hoy es una historia muy interesante que cuenta The Telegraph de hace una lista de ciudades así como ciudad de ese españolas fuera de él el recorrido turístico si básicamente el titulado El

Voz 4 08:27 los ciudades de España con encanto pressing masas de turistas pero con y Segovia los estas imponer ningún Sáez una la presión de motorista Badia un lastre Toledo que peor todavía pero han intentado lograr encontrar sitios que no a la primera vista no son no llama tanto la atención Murcia Murcia dicen es Bicing cuisine

Voz 1995 08:50 sí sí está van a Almería cuentan algo de la historia Salamanca Valladolid León sí ciudades que están fuera de lo que supone ser crédito

Voz 4 09:01 yo digo sea la el turismo salvo pueden ser bueno puede ser malo pero hay un pueblo en España que por ejemplo no quiere que lleguen los turistas pero tiene un un puente romano una ciudad de los visigodos tapa lo va a este fin de semana porque los turistas Escámez vale Telegraph es interés

Voz 14 09:42 nacían en un garaje

Voz 1995 09:47 les debo decir Jobs que asumía pero vamos de garaje para Ara Malikian los garajes suenan así este viernes hemos querido empezar está parte del Hoy por hoy con música Malikian muy buenos días buenos días para un músico los viernes son días de muchas expectativas verdad

Voz 3 10:16 para mí no hay diferencia de días como al vez más del fin de semana que durante la semana

Voz 1995 10:24 a esa leyenda de los músicos es cierta vosotros da igual el día lunes martes y por desgracia es así es el tú mantienes cierta cordura duermes ocho horas esta hay unas que no tengo una pinta de dos

Voz 3 10:40 me ojalá lo además bueno no duermo ocho horas no porque voy a hasta las siete de la mañana pero porque tengo un hijo que despierte a las siete en la mañana

Voz 1995 10:53 sí es verdad que la paternidad y la música seguro que ustedes conocen Ara Malikian seguro lo han visto lo han oído señor con los pelos largos que tocar violín tiene un acento muy simpático es esa la maldición cuando fraudes que estuviste en un garaje en un garaje pues esta mañana al sacar el coche ha sacado Echegaray Centro hay que venir en coche pero

Voz 3 11:19 tengo que coger el coche in vivo en el centro pero tengo que ir a mi hijo al cole así que tengo que ir con el coche

Voz 1995 11:25 los garajes tiene algo romántico es el hallazgo de romanticismo entorno al garaje no tanto por las ideas que nos cuentan desde Estados Unidos de grandes compañías empezaron en garajes pero sí tiene algo de romántico en los garajes en general es cómo está ahí

Voz 3 11:38 el personal eso según un poco como uno le enciende garage rock en los países anglosajones en el garaje es más coches no hay yo Le Garage le entendía siempre subterráneo me entiende

Voz 1995 11:56 en ese viaje es para que el coche no muere de frío es verdad de Canadá Suecia Suecia claro lo parece pero es realmente bueno y la noticia hoy sale a la venta el nuevo disco de Ara Malikian Royal garaje hacerlo bien para quedar bien con ahora es caro que es un oxímoron diciendo que el rey garajes tal como tal suena parece un oxímoron eso

Voz 3 12:30 el hombre eso parece que ha hecho referencia a todos los garajes de todas las bandas de rock y de pan que que siempre la han empezado ahí pero en el fondo no es por eso porque yo empecé a tocar en un garaje pero por obligación porque estábamos viviendo en un garaje durante mucho tiempo para protegernos las bombas en el Líbano y ahí empecé yo ahí me di cuenta que la música juez transforma la gente paga la el estrés la preocupación pues cuando escuchas música pues cambia todo Raquel a la peripecia vital

Voz 1995 13:06 Ara Malikian es realmente asombrosa este es tu disco número

Voz 3 13:10 a ocho personas los Losert eso ya te digo Jean XXVIII tú recuerdas el no hemos comprado de esta manera el nombre de cuantos tú recuerdas cuyo seno de otros y y la verdad que bueno me acuerdos algunos peros XXVIII jamás hubiera pensado pero uno lo olvida de vergüenza de lo que ha hecho antes yo me acuerdo más me en los últimos dos Si los últimos dos me acuerdo bien más allá ya es algo como el nombre

Voz 1995 13:41 te alguno de estas pero realmente avergonzado de algún nombre de disco

Voz 3 13:46 mogollón de arte poder es el uno uno uno de Navidad

Voz 4 13:54 ella es penal y que ayer no todas las listas tiene que sacar disco

Voz 3 13:59 por eso es muy bueno porque hemos currado mucho Pedro es de navidad sí

Voz 1995 14:04 Malikian Christmas no no me acuerdo entonces

Voz 3 14:07 el Christmas muy todo

Voz 1995 14:10 uf original presenta mañana hoy ser el disco y mañana ha decidido harán tomar compitiendo con Eurovisión con Madonna que actúa en en esa visión ha decidido tomar una plaza en Madrid para hacer un mega concierto desvela que cuando hablamos de conciertos en la calle siempre aparece irónicamente tú lo haces además en tu disco siempre aparece este gran concierto

Voz 8 14:33 no

Voz 1995 14:43 como último acto de promoción porque ganas no tenían como último acto de promoción se

Voz 3 14:49 para tener gana a la terraza del edificio

Voz 1995 14:51 compañía discográfica que ahora es una raro es una tienda de ropa hacía apenas han puesto una placa ahí que recuerda que en esa terraza tuvo lugar la última actuación en vivo de de los Beatles más o menos eso es lo tuyo del sábado verdad

Voz 3 15:05 sí es verdad no la veíamos pensaba así pero es verdad que tener espero conoce a mi última actuación día no será dicción de que

Voz 1995 15:15 no será pero es ese tocar en sitios poco a poco probables para la música contenida

Voz 3 15:22 Dico te te inspira te motiva no que además va a ser un concierto muy peculiar porque vamos a utilizar todas las pantallas que están en Callao cinco pantallas gigante ultramoderno a las personas puedan vernos en como se dice trescientos sesenta

Voz 1995 15:42 escucharnos pero es no sea para nazi Bera Bera

Voz 3 15:48 alguien entre ciento sesenta no yo no sabía que que cierta

Voz 1995 15:52 yo por todos lados no es rincón yo por ejemplo que mi parte buena es la espalda hay que mejoró mucho en fin Ara Malikian tiene nuevo disco nueva gira el anterior fue ultra éxitos a más de medio millón de entradas vendidas vas a tocar en Berlín en París en Argentina en Estambul en mes ICO bueno vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a Rosa Márquez y seguimos hablando con Ara Malikian Rosa muy buenos días

Voz 6 17:30 a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 14 17:54 sin prisas la vida suena de otro modo piensan de otro modo

Voz 1132 18:01 Nos ponemos en motos hora25 sin prisas

Voz 14 18:08 sin prisas Cadena ves

Voz 22 18:15 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al

Voz 0981 18:18 hola Sergio qué tal estás bien tras rodilla estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan cayendo no tanto muy rica un Marta no me dices lo contrario cuanto resto noticias que hemos dejado el día

Voz 6 18:34 sí ya puedes ir con una nueva abandonó el Real Madrid ante la mirada de Estado

Voz 1132 18:39 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias hijos

Voz 3 18:43 no esto

Voz 6 18:46 el Larguero con Yago de Vega las también en El Larguero junto es Cadena SER

Voz 23 18:53 necesitas el dial de una emisora ser G nuestra aplicación tiene un listado de nuestras emisoras leerlas no

Voz 1132 19:01 noticias de la web local toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 6 19:16 cuenta con las

Voz 24 19:19 lo que pase

Voz 1995 20:48 que ahora Malikian tiene nuevo disco y esta mañana ha sido dejar al niño al colegio es viernes vidas una gira mundial que dice que su tu hijo de sus padres para el niño normalizará pues como hacen todos los niños que dice lo que tú haces

Voz 3 21:02 no sé si no quiere saber nada de escribir yo obviamente como mi padre entente entente a hacerle tocar el violín o odia

Voz 6 21:13 que lo tiró de alcaldesa

Voz 3 21:17 pero bueno tenemos otras cosas venga

Voz 1995 21:21 un niño que salga abogado madre mía tener buena necesitaba sale un arquitecto venga por favor entonces bueno el nuevo disco de él y Ken que sale hoy a la venta que se presenta mañana en un gran concierto en el centro de Madrid una cosa muy loca es una joya ya en la que se alternan piezas instrumentales como la que están escuchando maldición demuestra que es un virtuoso del instrumento es bueno pues esto se mezcla con estelares apariciones y aportaciones como la de Calamaro

Voz 20 21:58 vieron borracha Mi corazón para pagar un loco amor que más

Voz 1995 22:12 durante Calamaro está más empeñado en salir en los telediarios con empresas Música Andrés al de ahí Andrés vuelve te queremos Andrés en ese disco bares

Voz 20 22:21 murió por tu niña de lleva no

Voz 1995 22:42 mí se con con la palabra con con gente con la definición ella puedes cantarlo en cualquier forma y estilo que el extranjero pertenencia a Camille bueno en estilo este disco aparece Pablo Milanés

Voz 30 22:54 los ríos de Gloria se fueron avanzando yo no me di cuenta sólo lo vemos por e Bay vasos teniéndolo que un día fue vivo con confrontados que alimentan los sueños y falsas promesas

Voz 1995 23:18 difícil hablar por encima de mil aparece que hay yo

Voz 31 23:25 Ara Malikian ha con que yo

Voz 6 23:33 ya sobre música mágica única digamos la Gran Estrella Morente

Voz 32 23:42 con Messi

Voz 1995 23:45 conoces el último disco de Estrella Morente la música es maravilloso sucede deberías hacer un disco con una banda de música municipal municipal de algún pueblo de España es maravilloso tradiciones de banda es fantástica que de todo esto llama la atención porque está el cantante de System of a Down llama ser

Voz 33 24:12 en el otro extremo

Voz 1995 24:14 Franco Battiato

Voz 20 24:20 come de cinco

Voz 1995 24:24 que hay que ser músico vayan a esta gente seguro pero hay que ser muy buena persona para tener como amigo a Franco Battiato estas ya ser esta porque no pueden ser más diferentes que pueden representar cosas más diferentes

Voz 3 24:38 tú eres una persona nunca lo había pensado así pero es verdad es una locura de de poder unido tanta tanta gente maravillosos pero tanta gente tan diferente también no sólo de estilo pero también de de personalidad y de

Voz 27 24:53 de de de vida de manera de vivir cuando

Voz 3 24:57 pero yo creo que dependen obviamente muchísimo pero también el violín el violín es por un lado

Voz 4 25:04 de quién es decir bueno tú bien pero eso es culpa bien acompañado conducir puede ser un rústico en Carolina del Sur consolidó bluegrass o puede ser una sinfonía de Sibelius absolutamente ese es el Holmes tocó el violín así dicen Watson bastante bien

Voz 3 25:25 no es verdad que el violín es muy conocido en su faceta clásica pero el índice está en todos los culturas de todo el mundo fue el violín el folclor es es bellísimo

Voz 1995 25:37 ahora como cuando quieres hacer un disco con tantas colaboraciones con cómo es tú llamas mandas un Whatsapp dices hombre Franco Battiato tiempo sin verte qué haces cómo cómo surge ese tema cómo no

Voz 3 25:49 nosotros hemos hecho de un modo muy artesanal el disco no no no es una producción de multinacional y no no hemos contactado a toda esta gente porque estaban en una discografía hay lo hemos hecho un modo como tú de hemos mandado hemos llamado un amigo en común así se en cada uno

Voz 1995 26:11 bien no personas que que bueno sólo los músicos son buena gente tiene sus cosas pero en general alguien que toca que toca un instrumento tiene que ser buena persona no es difícil dedicar la vida a Alarte a crear algo bello Itziar mala persona por cierto esta semana hemos conocido la semana pasada mejor dicho el Premio Príncipe de Asturias de las Artes dos mil diecinueve el que tú eres jurado a Peter Brook era tu candidato sí

Voz 3 26:36 sí estaba entra entra Peter Brook obviamente es inmune a los su su valor pero también queríamos que algunos de los que que había un candidata a una mujer artista maravillosa estaba entre los dos pero bueno Peter Brook que la merecidísimo y son grande son ha cambiado el mundo con su teatro

Voz 1995 26:58 tú tienes Navas mucha relación con el teatro

Voz 6 27:01 yo sí sí tengo oí

Voz 3 27:04 Emma cambió la vida a mí también el teatro porque yo antes era muy músicos hombre sólo se preocupaba de violín de mis dedos de mi de mi codo desde el hombro y todo pero de números descubrí el teatro del mundo descubre el concepto de estar en un escenario de cuidar a espacios escénicos cuidar el cuerpo cuidar el público las luces puede ser un cambio cambió la vida gracias a teatro Peter Brook

Voz 1995 27:31 cuántas horas dedicadas a al día a tocar el violín

Voz 21 27:34 precio con

Voz 3 27:35 yo era más joven de series horas al día hoy día con todos los viajes los conciertos diría jo diario pero sí sin excepción por lo menos dos horas al día pero lo importante es todos los días aunque tenga un viaje de dieciocho horas siempre intentan encontrar un hueco en un baño y no en donde ese un garaje para practicar los dos horas no

Voz 1995 28:00 tú has mencionado lo del codo el hombro cuáles son los pero que todos todos no se meten a cursos de Riesgos Laborales todos es aquel el locutor da igual tiene que hacer el curso de Riesgos Laborales Isabel dónde está la vivían en tu profesión cuáles son los riesgos laborales el codo como Rafael Nadal tenista rusa

Voz 3 28:19 pues yo yo tuve varias lesiones uno de las lesiones que que que tuve tuve una hernia en el en el cervical por qué tema charlado me hice un esta de hice un salto mortal hacia atrás cuando el violín Inma las Time el

Voz 1995 28:37 él era a momento espérate un momento

Voz 3 28:40 no y la eh

Voz 1995 28:41 este es en qué momento alguien con una trayectoria como la tuya que has ganado todos los premios Ara Malikian que te han dado todo que es un virtuoso en qué momento dices que bueno voy a dar un salto mortal con el qué momento parecía que era una buena

Voz 3 29:01 no era tonto porque estaba haciendo un espectáculo así de

Voz 27 29:05 de humor desde muy físico

Voz 3 29:08 tras diez años ahora ya no lo hago pero yo pensaba que era maravilloso hacerlo y sentirse bien después de haber hecho algo tan físico pero es que no pero luego me di cuenta que no vale la pena y después la las manos tienes que tener mucho cuidado con los dedos claro si hay que tener cuidado

Voz 4 29:28 hay que tener cuidado pero bueno hay que cuidarlo a mantener

Voz 3 29:32 sí en forma de crecer ejercicios hay que tocar en aire libre que vas a hacer el sábado Éste no es complicado un violín un instrumento tan sensible con el aire y lo vientos que están coreando tiene que es mucho más complicado es complicado es un instrumento dos amplifica difícilmente perro ya la hemos encontrado en el filón traemos encontraron micrófonos muy buenos te tengo todo un técnico de sonido que llevo trabajando con hoy día quince años desde que de Pía o lo que quiero así que hemos tocado para hasta está Ariosto ochenta mil personas Si ya ya simplifica viene el violín y hay que decir que

Voz 1995 30:14 ahora que es un tío muy listo es muy buena persona ser de algunos de los mejores músicos que viven que nace nuestro país entre ellos melón Blanco dijo que uno de los mejores por no decir el mejor pianista que hay en el mundo en estos momentos a los Bacon con ahora entonces dentro que bien que toca el piano pues ya puede poner cualquier micrófono por bueno que sea o malo hay cinco Medio a un agente y encima con de verdad bueno Roya al garaje es el nuevo disco que hoy sale de Ara Malikian ese excesivos hay gente para aburrir música maravillosa como esta que está sonando y mañana ofrece un concierto cuando empieza a Eurovisión diferente

Voz 17 30:52 sí

Voz 27 30:53 en Eurovisión llamado Malikian

Voz 1995 30:58 me euro Malikian mañana así con el violín que no le gusta su hijo lo tiró a la cabeza no pasa nada dijo abogado de todo se sale a la Malikian enhorabuena a enhorabuena y fantástico una fantástica además demostración de la músicas muchas cosas y entre ellas es emoción mucha emoción a todo el verdadero plan hacia muchas gracias gracias fíjate mucho que vaya bien mañana

Voz 29 31:28 esto adiós

Voz 34 34:53 sus respuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutes de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de

Voz 23 35:02 árbol también también también opta a cincuenta y seis

Voz 4 35:05 pues de experiencias también esta promo te lo hemos contado

Voz 23 35:08 en cuenta sus palabras más información más punto com BP cerca Betty para llevarte más lejos

Voz 22 35:14 buenos días vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por venir tan pronto no hay problema ha sufrido algún robo no no lo hacemos por pero atención al robado a mi vecino de arriba

Voz 0821 35:25 que han entrado en su casa ha entrado en la nuestra

Voz 8 35:28 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 23 35:38 historias del dinero cuánto dinero necesito para abrir metiendo basadas en hechos reales me puedo permitir con en dudas reales viendo por Internet sea cual sea con negocio nos importa eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones descubre Lone Star donde estés punto com Sabaté estar donde estés

Voz 12 36:00 hoy por hoy Nicole

Voz 6 36:02 Toni Garrido por cierto sino

Voz 1995 36:05 ella todavía de casa que sino no han salido de casa todavía un viernes ya va bien que suena sea hacerlo o sea si no frescos nuevo fresco hace frío han bajado mucho las temperaturas en el centro tenemos vientos bueno luego escucharemos a Jaca árbol de tiempo pero cojan una quita en todo el mundo cada minuto Se venden un millón de envases de plástico hasta difícil imaginarlo ponerlo en imágenes muy complicado un millón de envases cada minuto sólo un nueve por ciento de esos desperdicios de manera global son reciclados y un doce por ciento incinerados el resto según Naciones Unidas acaba contaminando directamente el medio ambiente estoy debemos de tener un momento la máquina si todas importantes pero hoy debemos hablar del Día Mundial del recital la porque se hace imprescindible concienciar y concienciarnos de la importancia individual que todos tenemos para contra hoy ir para contribuir a cambiar esta realidad así lo hace desde hace veintitrés años Ecoembes que es una organización encargada de luchar en favor del medioambiente a través del reciclaje y el eco diseño de los envases en en España haciendo que que esos envases de plástico como latas como bricks como los de cartón o papel tengan era una segunda vida no desaparezcan y en aparezcan en en una playa o en una fosa nieve directora de comunicación de Ecoembes nieve muy buenos días placer saludarte Nieves parece que algo ha cambiado con respecto a los últimos días mundiales de reciclaje parece digo parece que el clima por primera vez se sitúa entre las primeras preocupaciones de los europeos en general y de los españoles en en particular de ahí lo de utilizar bien los recursos eso es así

Voz 5 37:49 yo creo que las cosas me han dado la Fornas Cienciano de que te comentado cuando vemos las imágenes que antes no nos llaman no llegan directamente no en la conciencia Hay una de las cosas que podemos hacer todos los ciudadanos es bueno pues la medalla posible asumir obras posible como decíamos antes reutilizar y reciclar una entonces al final la solución que en casa podemos un poco aplicar es es esa novela había pasado vimos un cambio de tendencia brutal el tema al corazón no al azar a la acción del ciudadano hizo vimos que el reciclaje un doce por ciento de los contenedores amarillos y azules es decir algo que once por ciento más que el año anterior que era comparativamente la subida de trece años juntos lo vimos una tendencia radical no yo creo que porque al final el tema en la agenda que no se ponen los medios hemos las consecuencias voy directamente tenemos que acordarnos hoy es un día hoy es el Día Internacional del reciclaje y siempre viene bien recordarlo oí celebrarlo pero ahora el resto del año lo que al final el día a día sin base en base ayudando en casa animando al vecino quedó a los niños en el cole por favor papá recicla llevado al finales es un pequeño gesto que que tiene importantísimos para todos

Voz 1995 39:01 en nieve sí que es Raquel que en España lo hacemos bien eh Ansa los datos de esta organización el año pasado en España se reciclaron el ochenta por ciento de envases de cartón y papel casi el setenta y seis de los de plástico alcanzando una tasa del cedente de hecho está bien casi el setenta y nueve por ciento son bueno seguro que podían ser mejores yo creo que han pasado en el que el reciclaje los recursos lo que tú decías el consumo pase a ser un tema de primer nivel porque por fin es un acto político y dedicarse o no a esos menesteres es un acto político

Voz 5 39:33 desde luego hace setenta y ocho por ciento lo sitúa en en en otros países respecto a otros países de Europa y es verdad que se queda por hacer todavía con la materia orgánica con el contenedor lo que estos residuos que no se están registrando la ropa etcétera en el Almería en las que estamos haciendo bien las cosas pero es verdad que que que todavía falta falta que hace ver para allá de abusos a su reto es lo que adelantos que que el meramente no impone ni siquiera a los políticos al final es nuestro propio bienestar no iban a yo creo que yo soy una convencida de la de la de la educación y de la concienciación y yo creo que que a base de ir cantando no oí a la sociedad y haciendo cada vez más responsable no de de los los actos podremos seguir ahogando hemos hecho cantidad de de campañas el año pasado estamos hoy presentamos que te ayuda a reciclar un pequeño usted que te dice lo que le plantea es una duda y el de ayuda yo creo que a través de la educación ambiental bueno hay mucho que hacer eso los cambios profundos yo creo que está muy bien el que esté en la en la agenda política ahí y eso siempre va a beneficiar pero también yo creo que tenemos que asumirlo con el ciudadano Lázaro bien iré colaborar y de la ser entre todos los yo creo que que hay mucha gente ya que que lo hacen Debra de conciencia hay muchísimos cada día nos llegan mensajes si ánimo de mucha gente que que va a casa del ver es decir las todavía por Dios no lo tenemos ya como como esos militantes del reciclaje y la idea es que que eso ya lo tengamos asumido de seguridad o ponernos no los es todos los días

Voz 1995 41:00 sí eso que dices es como lo de fumar hacerse me parecía imposible Daly ahora mismo vamos a saltaría al cuello de cualquiera que se atreviera fumar restarán decidió empezar a entender que esos hábitos son malos hay que corregirlos no pasa nada corregir él

Voz 4 41:15 eh reciclaje más importantes desde reciclaje los actitudes primero los actitudes no tienen de momento

Voz 1995 41:24 esa esa que contenedor va a Neves

Voz 4 41:27 este va por dentro no como las procesiones pero pero yo creo que ese es el reciclaje más importante y el primero en el primer paso

Voz 5 41:38 sin duda yo creo que al final es la la conciencia hay que estar convencidos no de que esto es bueno oí que tampoco está tanta final es verdad que que bueno hay que separar espacios pero que es sencillo que que lo tenemos ya supera Internet interiorizado decir los niños los grande acciones cada vía luego cuando llegan a casa o sea que es algo muy básico ya pues no nos en cuestión hay que hacerlo ya está como otra serie de conductas diarias

Voz 1995 42:03 el IBEX hay una una novela del Padre Brown de Chesterton donde no quiero hacer pero él es el cartero al que nadie ve Chavela en cómo entra y sale son ya procesiones divididos a los que nadie porque

Voz 4 42:16 es como invisibles como invisible vosotros

Voz 1995 42:19 tenéis una acción salir al la naturaleza el campo el próximo quince junio lo esa repetir sale esa al campo con gente a recoger basura la gente se sorprende de la cantidad de basura que hay en la naturaleza en el campo en los bosques ríos basura que no vemos a Messi para ti parece que está limpio pero cuando empiezas a poner el ojo hipotecas a poner el foco te has cuenta de la cantidad de basura que hay en la en la naturaleza la gente se sorprende verdad

Voz 5 42:47 así empezamos libera libera su movimiento ciudadano desde de corazón es que el campo está succiona la naturaleza está sucia es los males también los ríos el campo por qué no intentar concienciar de raíz de este problema intentar son muchos los que intentemos cambiar a los demás no yo creo que es un grito al civismo y el día quince de junio lo que haremos será pues contra unos guantes cada uno un punto cerca de su casa o en la montaña o donde quiera irse con sus vecinos con sus amigos porque hay mucha gente también que que ves recogiendo basura cuando hace deporte cuando se va a dar un paseo cada vez empezamos a locas y ese día el año pasado dos cuanto en experiencia personal fue maravilloso que era gente buceadores

Voz 4 43:29 los colegios cine

Voz 5 43:31 los que se te humilla ante diez mil personas un solo día con guantes puestos intentando solucionar el problema entonces yo creo que hay que hacer cosas no está muy bien de alertar del problema pero también hay que proponer soluciones y no nos fatigados no no vemos el resultado el resultado final nosotros vamos a ver si poco a poco entre todos porque es que es un problema que podemos solucionar dos ese día ponemos muchos puntos del mapa hay una web que libera apuntó regio donde cada uno puede situar su punto de recogida seguía hay ya llegaron ejemplo porque el día que lo hace ya que coges esa esa basura ahí llega ese esas bolsas te das cuenta hay conciencia la primera de que sólo puede ser sabes la mejor me verá lo mejor experiencia que para para corregir la conducta así que desde aquí animamos a todos desde desde la la guerra amigos y gente que está escuchando los oyentes que que sería de Herrera no cuesta nada Pace un contrato y te sientes luego súper bien

Voz 1995 44:25 pueden empezar a hacerlo mañana también en gran poco esperemos sale dice que está bien pero esto debería ser una actitud constante Nieves Rey de comunicación de felicidades por el trabajo vamos a celebrar el Día Mundial del Reciclaje reciclando dando una nueva Liga a nosotros mismos envases como dice el PSOE vamos a ver si somos capaces de reciclar algunas actitudes muchísimas gracias por atendernos

Voz 35 44:48 muchísimas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte

Voz 20 45:06 a ver

Voz 1995 45:09 no

Voz 20 45:11 eh

Voz 35 45:13 la

Voz 20 45:16 eh eh

Voz 39 46:43 no no no no no son sólo tres letras zulú

Voz 8 46:46 es una obsesión doctor yo

Voz 40 46:49 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 8 46:58 los fines de semana es decir los fines de semana

Voz 41 47:01 todas horas sábados y domingos indie aguanta

Voz 27 47:03 toda la y toda la noche hasta la una y media de la madrugada

Voz 8 47:07 no se preocupe mire se va a tomar ustedes D L S M son píldora

Voz 6 47:13 Luis Suárez Illana Montes por Ashton usted Dios y cuando son el Morse contra problema ninguno porque escucha la don Luis por encima

Voz 41 47:21 cuando ese canto de dioses que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted lo enamorado un rollo que tío vamos que no sé es lo más bonito que hay en este mundo Chrysler

Voz 42 47:33 volviendo a que no esto

Voz 12 48:56 por hoy con Toni Garrido el verdadero valor

Voz 13 49:01 consiste en saber sufrir

Voz 1995 49:04 ha llegado el momento de sufrir porque se acerca el momento de recibir al profesor letona nueve cero dos catorce sesenta sesenta necesitamos como siempre necesitamos oyentes valientes le importa que no sepan de Matt Damon no importa no importa que dice no importa saben de matemáticas mejor necesitamos a gente que sabiendo matemáticas no si Ruben al ser humillada por el profesor Leto nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos si algún día podrá contar a sus nietos yo sí sí eso debería chaval me enfrenté al profesor letona vez tampoco pasa en fin vota al Partido Conservador somos el único partido decidido acabar con esta es la viñeta que se leía esta semana en el Daily Telegraph la política británica está en un punto en el que sólo cabe la distancia la ironía Theresa May en fines un caso de estudio Ícaro si hablamos de de distancia ironía de eso van sobradas nuestras colaboradoras más cosmopolitas Londres capital del mundo que habla inglés una periodista de altura en es muy buenos días muy buenas

Voz 5 50:19 días a todos por el mundo

Voz 1995 50:21 el arte que tú bien conoces ha sido semana bastante buena

Voz 1482 50:25 increíblemente buena hablaremos de que es el conejito de Jeff Koons que si iba a vender por cincuenta millones izquierda admitió por noventa y uno precisamente al padre de uno de los mejores colaboradores de Trump que es el secretario de Estado del Tesoro el padre a pagar noventa y uno y hay tres tres conejitas de estos pero este es el ha llevado yo lo bien Hong Kong inglés pequeñito pero pues propio vale noventa y un millones no sé no sé dónde está el mundo del arte pero está muy muy caliente porque hubo muchísimas competición para llevárselo

Voz 5 51:00 el casi dobló el precio inicialmente

Voz 1482 51:03 eh

Voz 46 51:04 previsto esta semana también a sentido

Voz 1995 51:06 la presencia más caro de la historia bueno en fin vamos a saludar a a Marcela que está en Miami capital en el mundo hispano Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 47 51:13 qué tal Tony qué tal Emma de tal como se

Voz 1995 51:17 al hacer sabor de bueno estamos conectados por el padre le compró el conejo e inversiones que es el secretario del Tesoro me gusta mucho el carácter estimó también

Voz 47 51:27 con el tema de China lo tienen trabajando extra horas

Voz 1995 51:30 porque yo no nota que los aranceles para que nos hagamos idea los aranceles de México con China es de un trescientos por cien es decir un producto que una empresa china paga unos aranceles de trescientos cuando nosotros estábamos miles es distinto hay todo un sector textil en vilo con el asunto de los nuevos aranceles pero vamos a lo importante parece que Theresa May ha llorado Emma Theresa May por fin anuncia que se despide pero la despedidas como la de Bogart en Casablanca esto va a ser componer una amistad larga va a ser su propio partido el que finalmente se aproveche Boris Johnson que ya aparece como un hombre a disputar la jefatura de del partido todo va a ser largo Emma

Voz 1482 52:10 esto va a ser largo es una muerte larga porque porque ella no se rinde

Voz 5 52:14 sí de hecho o sea no tiene y con los lado

Voz 1482 52:17 coristas no ha llegado a ningún acuerdo en cinco en cincuenta y cuatro días iba a seguir presentándolo al Parlamento su versión del Brexit que que que en la que nadie confía ni tiene suficientes votos y finalmente parece que ayer como tú dices al borde del llanto ya finalmente se rindió hoy dijo que después de esta votación que empezar la semana del tres de junio que va a poner una fecha para marcharse y Boris Johnson el y su pelo rubio y Suu Iker el terror de todos los los políticos que comparten partido con él porque es tremendo éxito pues ya ha anunciado que va que va por el puesto de Theresa May entonces en las van comiendo entre sus propios a su ex aliados

Voz 48 53:00 si alguno periódicos han preguntado a los británicos sí sí Theresa May ha sido lo peor ministro en la historia del país no se aparte de su capacidad de aguantar presión porque es obviamente una mujer fuerte yo no sé si es justo o no se refiera a Theresa May en ese sesenta

Voz 1482 53:18 mire teniendo en cuenta que Cameron le precedió que es precisamente el responsable de todo este desastre un hombre que va finalmente a publicar sus memorias por las que cobró ochocientos mil osea casi novecientos mil euros y que ahora las va a presentar en septiembre después de haberse convertido en el prototipo del peor políticos yo creo que es peor que Theresa May las va a presentar en septiembre a ver quién las le ver cómo recupera la editorial el dinero ha tirado en este David Cameron o

Voz 5 53:49 corroboró solamente que nos ha llevado

Voz 1482 53:52 al borde del colapso y y ha llevado a este país a una de sus más bajas cotas de popularidad ideó orgullo de de de de identidad

Voz 1995 54:03 déjame preguntarte pero esta semana el nacimiento del bebé de de me es la noticia pero déjame preguntarte lo hablamos mucho tiempo déjame preguntarte por el hombre más rico de Inglaterra es el duque de Westminster llama CIU globos Noor no ha cumplido ni treinta años posee la afín k de caza más grande de España que llama la garganta que están Ciudad Real además de quince mil hectáreas y además en los últimos dos años ha invertido trescientos millones de euros en inmuebles en en Madrid quién es este señor que está comprando la capital

Voz 1482 54:35 se llama Le llaman es jovencísimo su padre murió en el dos mil dieciséis con sesenta y cuatro años y entonces el heredó el ducado de Westminster que como sabéis son riquísimos porque uno de sus antepasados fue premiado por Guillermo el Conquistador por ayudarle a la conquista de Inglaterra entonces enciendo riquísimos durante cientos cientos de año son los propietarios de todo el barrio de Belgrado

Voz 5 55:00 había de de casi todo el de May fair

Voz 1482 55:03 y este chico que trabajaba en una empresa que trataba de convertir las los granos de café entro en te vio fue el que es muy ecológico pues la calle le ha caído el ducado con toda esta responsabilidad es el soltero más codiciados de toda de

Voz 46 55:21 la perra tiene pues como

Voz 1482 55:23 a veces esa finca que era de Rio Tinto en la que van a cazar el príncipe Guillermo el príncipe Harry es uno de los cosas más exquisitas creo que tiene hasta una vía de tren para acceder ahí ir

Voz 46 55:35 hasta tiene a Fenosa

Voz 47 55:41 sobre el soltero más cotizado de Gran Bretaña o del Reino Unido yo creo que de España de Columbia está

Voz 46 55:49 yo miro

Voz 1995 55:51 volvamos Marcelo el tema de los de los aranceles con esa tensión económicamente de Estados Unidos si China precisamente los y las cosas son como son los términos económicos apoyen la gestión de de Donald Trump a pesar de lo que uno pueda opinar económicamente el país Javi pero no entienden muy bien esta esta pelea donde aparecen los aranceles la lucha con Huawei que eso que está pasando en N los aranceles la verdad es que es un tema bastante