Hoy por Hoy (17/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1762 00:10 los días Toni PSOE y Unidas Podemos han llegado un acuerdo para la composición de la nueva Mesa del Congreso se cumple el guión que ambos partidos venían detallando estas semanas la va a presidir el PSOE innovan a estar ni los independentistas ni Vox vamos al Congreso José María Patiño buenos días

Voz 1 00:24 buenos días el acuerdo cerrado por las todavía portavoces

Voz 0743 00:27 el PSOE Adriana Lastra y Unidas Podemos Irene Montero supone que la formación que dirige Pablo Iglesias tendrá la vicepresidencia primera y la secretaría primera del Congreso para ello ambos grupos deberán votar de manera conjunta sus candidatos el próximo día veintiuno en el pleno de inicio de la nueva legislatura el compromiso deja fuera por tanto como decíamos del órgano de gobierno a los independentistas ya la extrema derecha Vox no tiene diputados suficientes para hacerse con algún puesto en la mesa no ser que fueran apoyados por PP y Ciudadanos que

Voz 1 00:58 con sus votos y se garantizan una vice presiden

Voz 0743 01:01 decía y una secretaría cada uno

Voz 1762 01:03 nueva entrega del socio metro vasco que se da a conocer a esta hora con proyecciones de los resultados del próximo veintiséis de mayo en Euskadi Se va a conocer la composición de las Juntas Generales de los ayuntamientos el PNV ganaría en las tres provincias y en las tres capitales cae el Partido Popular Ciudadanos y Vox serán prácticamente irrelevantes Vitoria David Torres esos del PNV

Voz 3 01:22 nació en Bilbao sumaría casi tantos concejales como el resto de partidos rozando la mayoría absoluta en San Sebastián amplía su ventaja lograría una cómoda victoria más emocionantes en dibuja el panorama en Vitoria donde la encuesta da la victoria al PNV pero por sólo dos décimas sobre EH Bildu el PP que ganó hace cuatro años entonces con Javier Maroto de candidato pierde casi la mitad de sus ediles en las elecciones forales el PNV ampliaría su dominio con EH Bildu como segunda fuerza Podemos se mantiene al igual que el Partido Socialista que no rentabiliza el tirón de la victoria de Pedro Sánchez baja el PP que no aprovechan y Ciudadanos ni Vox que no lograrían representación en los legislativos provinciales tampoco en las tres capaz

Voz 0477 01:59 Tales boscosas operación contra él

Voz 1762 02:02 fico de droga en La Rioja y en Cantabria hay una docena de detenidos en esta operación que según el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se ha saldado con la mayor incautación de cristal realizado en España ciento setenta y ocho kilos Logroño Concha Bezares

Voz 4 02:15 en esta operación antidroga dirigida por el titular del juzgado número tres de Logroño se han intervenido trescientos treinta y dos kilos de droga de los que algo más de ciento setenta y ocho eran de cristal una cantidad que supera notablemente a la mayor incautación realizada de esta sustancia en todo el territorio nacional fue hallado en la localidad riojana de Cenicero en el domicilio del principal implicado junto a otros treinta y cinco kilos de speed a los que hay que añadir otros XXXV más de esta misma droga que ocultaba en otro domicilio en Cantabria la operación que comenzó el pasado catorce de mayo se ha desarrollado en La Rioja Cantabria Navarra Álava en este operativo han sido detenidas doce personas que ya han pasado a disposición judicial

pues con estos datos llegamos a las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1434 03:03 el día internacional contra la ley GTI fobia Comisiones Obreras pide a los partidos políticos que aclaren en campañas y están dispuestos a desarrollar de una vez las dos leyes autonómicas aprobadas esta legislatura a favor de los derechos del colectivo Ángela Gancedo es portavoz del sindicato

Voz 5 03:18 de hecho obreras de Madrid lo que exige a los partidos políticos en esta campaña es que pongan encima de la mesa cuál es su compromiso con las personas y con los derechos del colectivo LGTB y las leyes se hicieron hice aprobaron con un consenso amplio pero hay que desarrollarla hizo lo que les pedimos de cara a la próxima legislatura que ahora en campaña nos cuenten y que luego eso se lleve a la práctica en cuatro años con el con el Gobierno a la conformado en la Asamblea de Madrid

Voz 1434 03:47 José Luis Martínez Almeida el candidato del PP al Ayuntamiento de la capital defiende la renuncia al acta de diputada de su número dos Andrea Levy como una muestra de su compromiso con la ciudad de Madrid en el PP hay voces que consideran que la marcha de Levi unida a la de Daniel Lacalle es un grave error que va a perjudicar al partido

Voz 6 04:04 habíamos tenido ejemplos y desde luego en ayuntamientos en toda España hay personas que son diputadas por tanto no creo que hubiera un problema de incompatibilidad lo que sí entiendo es que desde luego Andrea Levy ha demostrado su compromiso con la ciudad de Madrid compromiso con el Ayuntamiento de Madrid con los madrileños compromiso con la gobernabilidad de esta ciudad durante los cuatro años que va a ser imprescindible para dar la vuelta a esta ciudad para poder superar los cuatro años que hemos perdido con el Gobierno

Voz 1434 04:28 el presidente Pedro Sánchez regresa hoy a la campaña electoral madrileña con un paseo por Carabanchel y un mitin después a partir de las siete de la tarde en Alcalá de Henares con el candidato del partido a la comunidad Ángel Gabilondo y los trabajadores de los centros municipales de Música y Danza de Madrid presentan hoy un documento con mejoras salariales y laborales en estos centros públicos gestionados por empresas privadas insisten en que el Ayuntamiento se comprometió a exigir a las adjudicatarias mejoras que todavía no han llegado tenemos doce grados en el centro de la capital

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:41 Toni Garrido a estas horas en la Casa de Javier en Boston a estas horas ya hay luz ibamos a ver qué canta mucho Javier su poca gente lo sabe Javier Limón es como saben uno de los mejores productores compositores musicales el mundo de el Berklee College of Music en Boston y quiso ser cantaor

Voz 10 06:03 muy buenos días hola buenos días estas cosillas no hay que recordarles a menudo

Voz 1995 06:09 diez así tampoco cinco de la mañana los vecinos de Javier gente buenísima gente de Familia bien y no tienen por qué

Voz 10 06:17 me ha costado unos años crear la buena fama aquí entre esta gente tan anglicana de Massachusetts como para tirarla por tierra hora con un cante por soleá a las cinco de la mañana no queremos hablar con Javier de rigor

Voz 1995 06:31 esos esta semana la noticia es verdad que es en la misma frase hablar de Javier Limón

Voz 1 06:35 y los Back Street Boys

Voz 1995 06:40 llama la atención pero queremos hablar de regreso volvieron a España esta misma semana con conciertos en Madrid y en Barcelona voy van que más discos ha vendido la historia está de gira mundial con su nuevo trabajo ADN el deseo las pruebas entre que han tenido que someterse para

Voz 1 06:59 saber que podían afrontar

Voz 1995 07:02 el físico en el que están haciendo los muchachos triunfaron absolutamente el pasado lunes en Madrid hoy tocan en el Palau Sant Jordi de Barcelona a partir de las ocho de la noche tienen nuevas canciones Javier queremos hablar contigo de los regresa en la mayoría de bandas casi todas las que han tenido algo de éxito acaban volviendo con desigual resultado resultado verdad Javier

Voz 10 07:32 bueno yo creo que depende se de en mi opinión depende primero que estado esta canción nueva parecía más antiguas que las antiguas pero en mi opinión depende de del repertorio que decir yo creo que hay bandas que han basado su éxito eh en bueno pues en en una propuesta estética en en unos bailes una coreografía un vestuario que ha conectado con una generación Ike bueno pues en cierto momento puede volver a reconectar con exageración un poco para que todos recordemos que guapos jóvenes éramos no pero pero a mí no me interesan demasiado esos regreso yo creo que los regresos están justificados cuando están basados en el repertorio cuando una banda ha creado un buen repertorio no sólo una propuesta escénica o tal

Voz 11 08:21 el repertorio a

Voz 10 08:24 envejecido bien sigue formando parte de nuestra banda sonora entonces en ese caso si tiene sentido un regreso

Voz 1995 08:30 bueno comparto la idea pero claro es que vuelve vuelve vuelve las Spice Girls con una gira mundial sin Victoria Beckham hemos visto esta semana a Mick Jagger en un vídeo asombroso con un señor de setenta y cinco años y movía cantaba saltaba anunciaba nuevas fechas ahí estoy yo creo forma parte de un análisis de laboratorio científico que dio un análisis social como pueden seguir los Rolling Stones anunciando nuevas fechas esta misma semana un mes después de operar de corazón poniéndole una válvula a Mick Jagger bueno

Voz 10 09:16 pues bueno lo primero las país efectivamente no tienen repertorio sólo tiene una canción que es muy buena por cierto bueno pues pues es ridículo su regreso no en mi opinión ahora mi yo de Mick Jagger parece el vídeo me parece genial que un tipo con esa edad se ponga en su espejo a gozar será igual que si tuviera delante a cuarenta mil personas sua o a o a quinientas mil me parece maravilloso Rolling Stone es el típico ejemplo de una banda que funciona como banda sus integrantes haciendo grandes discos en solitario tanto él como que como todos no han tenido el éxito masivo que tienen como banda ahí tienen que están condenados a encontrarse una y otra vez durante décadas es como

Voz 1 10:03 a pasar no no aguantan una loto es eso también

Voz 10 10:06 es una malicioso eso sí sí es la gran maldición de los Rolling Stones maravillosa para nosotros por supuesto

Voz 1995 10:12 bueno ya hay nuevas fechas gira americana y probablemente en breve vuelvan a la Europa regresos míticos en su día fue el de los Eagles lo pararon el ochenta volvieron en el ochenta y cuatro este que escucha en el disco donde estaba esta canción es el tercer disco más vendido de la historia de de Estados Unidos y lo de los Eagles es curioso porque es una banda de virtuosos que no cae muy bien no no caen bien

Voz 10 10:44 bueno a mi a mi por ejemplo Joe Wolf me cae muy bien y es de mis músicos favoritos ha dado clases en la universidad es un guitarrista legendario una leyenda del rock yo creo que hombre el los dos líderes el batería y el otro pues son un poquito engreídos pero claro son muy buenos músicos y tienen un repertorio brutalmente bueno entonces yo creo que su regreso aunque parecía un poco como de de repente de señores pijos así cantando canciones padeció otra banda que qué hacía versiones de los Eagles pero claro las canciones son tan buenas el repertorios tan exquisito que que yo célebres regreso en el documental de CB Seve cuenten un poco su regreso y efectivamente a unos tipos muy muy egocéntrico sin muy engreídos pero pero la calidad es tan buena que merece la pena

Voz 12 11:34 sí son una cosa que es extraordinario

Voz 1 11:39 te lo digo yo estuvo una vez a la perfección

Voz 12 11:42 tras la perfección es tanta que te a Burgess sabe lo que quiere si no hay nada improvisado que no no nada improvisado esta todo todo enseñado hasta la perfección que habla muy bien de los ellos como músico pero resulto

Voz 10 11:57 poco frío pues a mi me gusta a mí me gusta Joe Wall osea creo que viene bien el famoso por Roma por destrozar hoteles y tal yo creo que que a él la vejez le ha sentado muy bien irá verdades que siempre ha estado como menospreciado dentro de la Habana como que era sin embargo para mí es el más talentoso de todos y un disco de Joe Wolf en solitario para mí es tan bueno como uno de los jefes

Voz 1995 12:21 hablando de perfección eso es justo lo que no hay en Guns N'Roses pero salvo perfección no tienen absolutamente todos nevada que se separa pero que no se separa sigue el otro con otro cantante el otro monta otra van las enfadan hasta que hace un par de años dice venga volvemos otra vez por qué te preguntará esto por el dinero y hacer una gira mundial con éxito extraordinario de Guns and Roses tampoco se queda atrás

Voz 10 12:54 bueno es una pena que este hombre que Axel no haya sido un poco más inteligente yo creo que es la Se ha dado muestras de ser un tipo muy listo pero volvemos a lo mismo el repertorio de ellos aunque a unos les parezca más legendario que a otros pues es una eh repertorio es muy amplio y entonces yo creo que con ese repertorio pues pueden volver ellos o incluso otros que no sean ellos me entiendes porque con tanto repertorio por cierto que no se me olvide hablando repertorio tenemos que dar aquí el adelanto de la película Yesterday que saldrá en verano no sé si has visto el tráiler sobre un indio es un indio que se sabe todas las canciones de los Beatles y de repente algo pasa en la tierra y se olvida de las canciones

Voz 1995 13:44 he hoy hemos sabido hablar de la película el el punto de partida es alucinante va a hacer que los Beatles en una inteligente maniobra vuelvan a situarse una vez más en el número uno de todas listas como ocurrió el año pasado con con Queen o como va a ocurrir la próxima semana cuando se estrene la de la de Elton John que esperamos a junio que llegue a muy buena película buen sin nada enlatadas otro regreso que esta semana era noticia es el de los Who

Voz 7 14:12 huy

Voz 1995 14:19 y regresar al un poquito fueron Queen por ejemplo es noticia de eso tenemos que hablar un día Javier de los derechos hoy es noticia la banda Queen el diario El País El País señala que todavía no han visto desde la banda ni un solo euro del exitazo de la película más de novecientos millones de recaudación en todo el planeta todavía los ex miembros de Queen no han recibido un solo duro lo de los derechos cómo funcionan y además eso da con para varios programas e sí

Voz 10 14:47 es decir yo yo creo que va a ver que mandar dinero porque lo mismo no tienen dinero de Queen para pagar la la renta no yo creo que por supuesto tienen que cobrar su dinero que es eh excluyo pero ten en cuenta que la banda Queen en realidad ya regresó porque sólo la recaudación del musical que hicieron fue un regreso de tapadillo no regresaran sus canciones en un musical brutal con un éxito histórico entonces bueno es verdad que Freddie Mercury es insustituible pero también también es verdad que el repertorio se agradece mucho es muy agradecido cantar

Voz 1995 15:25 desde luego Elton John como decíamos esta semana pasaba por nuestro país con una exhibición sobre Pink Floyd el batería

Voz 9 15:40 esa mala relación

Voz 1995 15:41 cuatro pero abrir la puerta de vino a un posible regreso ya Javier Le hemos preguntado por cuál sería la banda que debería regresar en nuestro país tu respuesta ha sido muy clara Javier

Voz 10 15:54 pues mira tenía dudas se porque me apetecía Pata Negra la Sur Los Ronaldos pero si tengo que elegir uno me quedo con mi grupo favorito de los ochenta en España que es rally futura

Voz 1995 16:19 a raíz dura por cierto cada vez queda menos días para las dos noches de conciertos en el Teatro de la Zarzuela en en Madrid que se en el siete de junio con casi no es que simpatiza con la vista está Ainhoa Arteta La Mala Rodríguez Griezmann por supuesto Maritza Alba Molina Clara Montes Mela yo creo pero cabe tanta gente en el escenario con lo tuyo Javier pues mira este

Voz 10 16:41 estaba con la mala precisamente por por teléfono que me mandó un tema nuevo que va a hacer lo estaba arreglando te tengo que organizarlo muy bien porque claro son tantos que que va a ser muy divertido la verdad quedan pocas entradas ya hay estamos ilusionada quisimos porque nunca he junto a tanta gente The a la vez pero espero que que la gente se lo pase muy bien y desde luego va a ser un encuentro de de de mujeres en la Cumbre por lo menos algunos

Voz 1995 17:07 bueno hombre señor Javier Limón como siempre gracias un abrazo

Voz 13 17:11 gracias un abrazo fuerte

Voz 1995 22:00 cuando aprieta el calor recuerden que este fin de semana no no va a ocurrir bajan las temperaturas pero cuando aprieta el calor uno sólo puede buscar cobijo en la sombra a no ser que esas sombras sea la que da su helicóptero del mar

Voz 9 22:17 que es descendiente incuba huevos de dragón dicen que sí que le escribe los discursos a Díaz Ayuso

Voz 1995 22:28 es la persona que recomendó encarecidamente al Ayuntamiento de Estepona poner un tobogán agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 1 22:40 de todo

Voz 1995 22:43 profesor retorna como es notorio la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días

Voz 26 22:49 ahora los un obrero fabricado por Angulo lo pongo en la cabeza y me sale por el cuarenta El

Voz 1 22:57 vuelva usted como mínimo el sexto de la semana pasada funcionó la semana pasada disolver ángulos y sobre todo lo que me gusta sorprenderles

Voz 12 23:05 P

Voz 1 23:06 pero como digo el chiste ya lo hizo la semana pero pero esas sorpresas es que Huelva ahí está el sábado mágico que ha querido darle las gracias yo yo muchísima dónde está el chiste no

Voz 26 23:30 luego se lo contamos en fuera de lo que parece que no me parece que no bueno yo también estoy de acuerdo seguimos venga ante esta grabar al

Voz 1995 23:44 al que llamaba al nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía en cierto país hay veinte ciudades y cada par de ciudades está conectada a una ruta aérea cuantas rutas este parece sencillo pero no lo es verdad que se confunden aquí no debían pardos probablemente no ghanés Lorena aclaro que son veinte en el momento cuántas cuántas son

Voz 26 24:10 quién de cada una de ellas la gente sale a las diecinueve y diecinueve pero es mentira porque luego Gustavo que cada día va ya la tenemos que ponernos a la gente mete la pezuña diecinueve por lo tanto diez veinte doscientos noventa

Voz 1995 24:31 ciento noventa es la respuesta conexiones Si ha habido bastante respuestas acertadas se entre ellos la respuesta correcta nos la ha dado Julia Ortega Emma Serra Luis Vega entre mucho porque recibos cada día más respuestas más divertidas y más interesantes cosa que nos gusta mucho muy bien vale y ahora sí vamos a saludar a Lucia Lucia muy buenos días buenos días Lucía ya te aviso que estos dos vienen hoy muy gracias sitos y que aquí hay una unión muy extraña entre letona y el sueco que ha momento digo pero bueno ya te avisé para que tú ya avisaba te gustan las matemáticas sí bueno queda tiene hasta hoy Mendia ha hecho muy bien

Voz 1 25:15 ocho veintiocho añitos tienes además para hablar de matemáticas vamos con el primero de los enigmas señor letona un reloj de pared cinco segundos

Voz 1995 25:30 un reloj de pared tarda cinco segundos en dar las seis cuánto tardarán en dar doce

Voz 27 25:38 pues buenas seis horas doce estamos hablando de las campanadas para dar las seis campanadas dice pum o mundo

Voz 1 25:49 cinco segundos los intervalos eh

Voz 27 25:52 esta segundos para las doce o un cuando todavía si estaba de cuánto tardará pues diez

Voz 1 26:01 eso es lo que quería decir señor junto a vamos muy maya e tarda lo que va a tardar en dar las doce va a ser que es segundo sombrero once segundos venga vamos a dejarlo ya este tema porque me once segundos

Voz 1995 26:20 en su segundo dos segundos once segundos cuadra

Voz 1 26:25 claro claro la cuentas claro segundo como ya intervalo pero el segundo venga vamos a otra que disponen momento entona la verdad es que son la primera campanada lucirá

Voz 28 26:38 la primera claro

Voz 1 26:42 se lo he visto menos Angulo luego el Angulo la que nos ha caído venga siguiente

Voz 1995 26:47 gestión de dos

Voz 1 26:49 nos venga metieron acuerda tan larga que puedo hacer treinta y seis cuadrados de dos centímetros de lado de acuerdo muy larga pueda hacer XXXVI cuadrados docente para toda cuántos triángulos hay quilates los de tres centímetros puede conseguir dinero

Voz 29 27:08 no hombre no

Voz 30 27:11 sí a tu vas un poco loco eh tú vas ahí digamos le da la gana

Voz 1 27:16 sí quilates se sabe usted querida Lucía

Voz 1995 27:19 el águila pero si el que tiene todos los lados iguales

Voz 30 27:22 con esto ya estamos ya estamos llevamos bien un cuadro tiene todos lados iguales si bien

Voz 31 27:27 pues sí no yo puedo hacer XXXVI juegan dos centímetros

Voz 1 27:30 en objeto tensan la cuerda

Voz 31 27:32 cada cuadrado cuantos lados tiene cuatro cuatro dos seis ocho ocho por treinta y seis cuánto paga

Voz 1 27:42 ocho y treinta y ocho por doscientos ochenta y dos sesenta y ocho a la longitud de la cuerda y ahora sí yo divido esto porque no entre tres son tres Porta que entre nueve me da XXXII triángulos no clubes difícil no sé qué poner a todos para que la gente lo va a llegar un momento en que no venga este sí lo venga ya verás siguiendo para estas vas a ser vamos a ver es un pensamiento lateral como como escribe usted durmiendo o todo remiendo cómo se escribe no no señores muy bien bien viendo se escribe de Pierre podía vería muy gracioso y ha dicho que bien durmiendo despiertos Angulo no se lo ha dicho porque ya sé que se va es escribe cierto venga el último el último Lucía ya dejamos este tres es cuál es yendo yo para casa cada yo me crucé con siete Viejas cada vieja llevaba siete sacos cada sacos siete ovejas cuántas viejas y ovejas iban a casa Caldwell ya esto SC te lo voy a repetir yo porque señor letona

Voz 1995 28:58 le rapidito para cantarlo más yendo yo yendo yo para Kalou ella me crucé con siete Viejas cada vieja llevaba siete sacos cada saco siete ovejas cuántas viejas y ovejas iban para Casquero

Voz 1 29:17 Lucía por favor por favor que me voy a dar el es el premio que es muy fácil pero la negación esférica Suter

Voz 1995 29:27 cuando yo para ella me crucé yo

Voz 1 29:30 sí sí sí y me cruzo con ovejas y con su viejo tantas viejas y ovejas iban yo pregunto cuántas viejas y ovejas vacas Cayuela cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro en una porra sólo voy montaje kurdos conmigo iba a ver

Voz 32 29:50 es verdad no

Voz 1995 29:54 muy bien pero es verdad que que yendo yo me crucé con te cruzas

Voz 1 30:01 sólo ella justamente conocía yo creo que es mucho pero me pongo El Murcia yo creo que te iba a mandar algo el señor un un diploma por favor de lo mal que lo ha hecho bien no has estado bueno pues ya adelante Lucía cuánto te plantean algo pienso de las preferentes gracias por llamarnos Lucía desde Aranda de Duero

Voz 1995 30:36 muy grande tenemos buenos amigos allí antes de despedirle señor vetó en por hoy no te usted vuelve la semana que viene déjanos Un piensan muchos eso es delito maderos dice lo siguiente cuántos ceros sacaba el número cien Factoría Moix cuantos iberos

Voz 0174 30:55 calculen pero no me hagan la multiplicación utilicen en en un programa de ordenador para calcular lo que les salen todos los no razón en MEP cuántos los tiene por cielos tiene ahí es dónde está el truco jo si empezamos a plantearnos

Voz 1995 31:11 no ilegalidad que ya veremos el viernes ya tenemos aquí señor detonar yendo Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com su respuestas a cuántos ceros acá en cuántos se acaba número cien factoría al señor letona muchísimas gracias

Voz 1995 37:00 con Toni Garrido en la actualidad deportiva a estas horas pasa por la ciudad deportiva de la selección española de fútbol en la madrileña localidad de las Rozas donde el seleccionador Luis Enrique sin su presencia que esto nos va a contar enseguida Javi ha dado a conocer la convocatoria de los jugadores para los dos próximos partidos oficiales no selección Javier Herráez compañero deportes la cadena ser muy buenos días

Voz 12 37:20 qué tal ponía que estamos en Las Rozas y ya conocemos la lista efectivamente la Luis Enrique pero no va a comparecer Porro temas personales y que evidentemente no puede estar aquí lo va a hacer su segundo rover Moreno con Molina director deportivo de la Federación y os cuento ya la lista la rueda prensa va a ser una hora pero la lista ya está la principal novedad se llama Santi Cazorla vuelve el jugador del Villarreal vuelve a la selección española iniciará Santi Cazorla también vuelven los esperados Yago Aspas y Dani Carvajal después de lesiones y de falta de falta de de forma así que la lista suena así porteros De Gea Kepa Pau López defensas Sergi Roberto Íñigo Martínez Diego Llorente hermoso Carvajal Navas Ramos Gaya esos son los defensas junto con Jordi Alba centrocampistas el mencionado Parejo eh con Fabian que estuvo bueno tuvo fiebre no pudo debutar con la selección española futbolista del Nápoles Santi Cazorla Busquets Rodri del Atlético de Madrid e Isco delanteros está Morata está Rodrigo vuelve Yago Aspas ésta a Marco Asensio y arriba también Oyarzábal

Voz 1995 38:30 pues te fíjate que lo de Cazorla me parece que es un premio a la constancia a la perseverancia el no rendirse nunca levantarse una y otra vez me parece mano mensaje muy positivo con con ese nombre Enrique

Voz 12 38:45 canta la verdad es que es un futbolista que se lo merece todo no pudo estar en el Mundial dos mil diez por por lesión pero sí están las Eurocopas es un hombre positivo cien por cien y que juegue es un milagro que esté en el Villarreal siendo el líder otro milagro Yeste ya es la repesca aquí en la selección vuelve a Santi Cazorla para él un aplauso grande

Voz 1995 39:03 desde luego recordemos que España se enfrentará a Islas Feroe las la temible selección de las Islas es un clásico el próximo siete de junio a Suecia Ojo cuidado ahí a todas las ahí el diez de junio en el Santiago Bernabéu será el el partido Javi te por favor dígame si la lista porque sea lo hemos leído muy rápido a ver si saber David de Jorge

Voz 12 39:27 como digo bueno era lo ponemos y no veo sale lo ponemos

Voz 1995 39:31 vale no no vaya ser que porque está David de Jorge está para el titular yo creo que está para salimos Luis Enrique

Voz 12 39:37 bueno seguro

Voz 1995 39:38 Javier compañero de deportes esta casa muchísimas gracias un placer como siempre y hasta luego Toni ya están los jugadores convocados y selección donde por el momento que sepamos no parece David de Jorge

Voz 42 39:52 hombre pues una vez que no ha dicho no cómoda jugando bueno ya lo ha sido muy educado porque las eso más miedo

Voz 1 40:00 Crovi Food David de Jorge muy buenos días te pasa unos días de una sorpresa yo voy ha sido muy buen dietista dietista de la selección nacional no no lo sea yo estaría ahí con los

Voz 0477 40:13 jugadores estarían deseando venir a comer a desayunar a merendar a sería una fiesta jugar es otro rollo fetichista me apunto

Voz 1 40:22 he a ver el partido contra Suecia mis amigos aquí me han traído la mejor del mundo

Voz 0477 40:29 hacía Quabit Ivy a Quabit

Voz 1 40:31 a lo mejor que hay curiosamente mejor después en el mundo están pese a que tomarlo muy frío muy frío eso viene muy bien en la barra del bar los bares para limpiar eso viene fenomenal malvado bares también lo decía porque aquí no no no para dejarlo ahí lustroso lo han con el pesebre y vamos preguntar a los que saben

Voz 1995 40:56 mira ahí suben este esa bajan las temperaturas han subido esta semana hemos empezado en verano

Voz 1 41:00 no

Voz 1995 41:01 íbamos a acabar la semana casi casi en invierno pero es verdad que entramos en una época donde apetece dura muy poquito en nuestro país y cada vez menos apetece irse de picnic irse y al campo con el Madrid es la costumbre de la pradera decidir de la tortilla y el chorizo pero es que llegan época donde apetece irse al campo con con el picnic tú eres muy de picnic

Voz 0477 41:19 sí sí sí soy de picnic dominguero o no o cómo va esto porque juega a darles todo es como buscamos un vocabulario como muy cursi no hay Cup Cake pic nic y al final yo creo que en este país Dominguín los haya a tutiplén yo no he sido muy dominguero pero sentir con la cesta o con la bolsa con el al colapso y con la comida es una cosa muy divertida no lo voy a menudo pero me gusta se requiere admitió sordo nunca desde siempre

Voz 43 41:43 la pick y Nick entre observamos de líquenes de tu crees que no cree que no debe faltar en un pene al un buen verismo como Dios manda ya me puede faltar yo creo que tiene que ser un poco mix de lo que ya solo en el campo

Voz 0477 42:02 gente como poniéndose ciego con botellones y empujando el alcohol con comida Orly horrible y le enviaron los otros extremos no lo de perder la vuela al filete ruso el flete en pleno frío la croqueta todas estas cosas pues yo creo que es un poco un mix de de de de de de colegas con el de tapas de la abuela no porque esas quedadas en el campo para beber y con chungo y comer peor pues no me mola nada a mi me gusta empujar me vino en porrón y sobre todo me gusta que una vez que estás bebiendo fresquito y estas historias pues tener cerca un buen filete empanada una croqueta una buena Chacín se hizo un fuet ese tipo de cosas sí

Voz 1 42:37 además con una navaja para cortar hay que cortar con

Voz 0477 42:40 Javier tontería recortados y no hay que llevar la navaja estar ahí sí sí sí la de toda la vida en la que tienes en el coche tengo te dice que tiene una navaja en el coche bueno voy a ver bueno no soy Curro Jiménez esperaba de vez en cuando hace falta una navaja si te vas a bajar una fiesta en el campo en uno

Voz 28 42:57 bien está bien

Voz 0477 43:00 es un poco es un poco esa esa esa historia ese mix no iba a ir la verdad que bueno yo mira yo hago todos los años un pic nic muy divertido es en el Valle de Las Villuercas en Navidades cerca del monasterio de Guadalupe donde están los monjes de la orden de los Jerónimos sabemos hacer una caminata en finita a comienzo de año de muchísimas horas dos paradas una a media mañana para Pin doloroso con la lata de berberechos au guardarlas de ese tipo y otra para vernos como las tribus que hacen esos sexos pueblos desiertos como La Biblia y estas cosas que de veinte paramos porque vamos vamos como cincuenta y nos metimos unos festivales de Huesca cada familia entregas

Voz 1508 43:39 sean vea así que se compartan las historias no

Voz 0477 43:41 en esas y en ese picnic en Navidades ahí en las Lorca es que es una especie como de bodas decana pues lo está pairs y ahí aparecen pues carne mecha al humo de Orza que hubo que me encanta el pez espada frito yo no suele vosotros pero en mi casa hemos sido mucho de comernos la fritura de pescado al día siguiente la fritura fría a mí me encanta buena pero un pez espada frito la víspera y conmovido al día siguiente un poco blandura a mí me encantan los pactado

Voz 1 44:07 la fría come allí el porque de pesca ahumado patata frías o o bien

Voz 0477 44:13 y luego los sandwiches mixtos o deseamos vegetal que yo creo que ese mis vegetal tiene como una mística en el picnic acojo ante que es que me gusta porque el pan se plantea como un solo cuerpo de una sola Altman San Luis no el mayonesa en papal pan se queda como blandura Río la lechuga se queda como mustio el tomate se queda como tonto

Voz 1 44:30 el IS vegetal en el caso tú te estás oyendo David de Jorge si si Bono y luego las

Voz 0477 44:35 ella la tortilla patata él fue tan mordiscos a que antes en otro lado del fue bueno está bien tener la navaja para cortar el como rodajes finitas pero lo bueno

Voz 1995 44:44 es una pregunta que esto no hay niño adolescente de España que no se haya hecho hay que pelar los siempre

Voz 0477 44:51 el fuet no hay que perderlo nunca cómodas apelaron fue como vegetarianos au de o de o de o de o ball acto vegetarianos no el fuet se come con todo el blanco corro contó el pellejo y lo único que que comerse el cordón ni la etiqueta pero los los buenos los bonos

Voz 1 45:09 siempre los buenos tiempos

Voz 0477 45:12 pocos si los escándalos pellejos son muy sabrosos lo mismo que con los quesos salvo algunos que esos que tienen cortezas que no deben comerse que eso es Paco Marsó con la corteza corteza blanda que la gente de repente pela blanco que es donde reside la felicidad en el queso en esas cortezas Carlos bueno yo en el que el campo es un sitio para

Voz 1995 45:30 si a la gente le gusta pararlo

Voz 1860 45:33 él en pues que voy a estar pero yo creo que no hay que pasarlo bien

Voz 1 45:37 hombre yo creo que el Footsie es que luego no fue no además es que los fue los fue

Voz 0477 45:41 tienen tienen un tienen una piel muy fina tienen una piel muy fina Hay y además una piel muy fina que normalmente se suele integrar con la carne cuando están curados esa piel al frenar muchas veces no se puede ni pelar mono de todas formas si uno quiere pelar lo pues es muy fácil hay trucos es no que es meter el feto chorizo debajo del chorro de agua caliente y en cuestión de un minuto de viento un poco sexual ahí como bueno el chorro de agua caliente bueno pues se pelan bien no pero yo aconsejo no pensarlo no tiene ningún sentido y mucho menos en el campo en el campo no podemos ser unos remilgos sea en el campo tenemos que ser excesivos tenemos que ser generosos si tenemos que ser un poco

Voz 1995 46:18 y bueno cada uno que no hay por qué niños quiénes estáis escucha

Voz 28 46:24 el hacer caso ha querido Jorge

Voz 1995 46:29 hemos hacer como siempre un concurso esta vez basado

Voz 1 46:32 en el picnic o los domingueros como quieran llamarlo nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos y participe con David de Jorge en un concurso has dicho una palabra que me encanta fiambre fiambreras que son palabra tan abre el apetito sólo pronunciar la palabra

Voz 28 46:49 traído la no cariño la dejé en casa

Voz 1995 51:35 el nueve cero dos catorce sesenta sesenta hablamos de domingueros

Voz 9 51:44 ese poquito de Montilla cuyos

Voz 1995 51:46 el día

Voz 1 51:46 ese bocata de chorizo porque

Voz 1995 51:49 erizo y el campo

Voz 1 51:51 una unión es una Almería papel plata y plata

Voz 1995 51:55 breve luego hay que estamos en el Día Mundial del Reciclaje así que vamos a rogar encarecidamente vayan al campo pero recojan sus mierdas no dejen basura spam vamos a saludar a

Voz 1 52:04 Marian que nos llama desde iba arma haría muy buenos días

Voz 1860 52:08 en el centro del universo muy poco tío cómo no voy a hacer Neiva capital del mundo la donación Éibar la gente las escrituras dicen que nació no de no sé dónde pero estación Éibar

Voz 30 52:22 sí yo creo que si os conocéis

Voz 1995 52:24 has estado alguna vez has tenido la gran fortuna Eto

Voz 30 52:27 K algún yo digo al Dios de Toledo sí sí qué tal majo

Voz 1860 52:32 niño sólo bajísimo encantados en la en la distancia

Voz 30 52:34 corta mucho más simpático que la tengo claro por supuesto

Voz 28 52:37 ninguna duda me pilló harías un día arrime

Voz 1995 52:42 el viene aquí hemos venido a lo que hemos venido así que comienza el concurso

Voz 1 52:48 Marian

Voz 1995 52:50 desde la capital del planeta Éibar que es una tartera un recipiente hermético que sirve para transportar quiso así comidas ve una señora que hace tartas sabes lo que canta Rosalía lo de malamente hice tal tará mira

Voz 30 53:08 la sí sí sin duda además

Voz 1860 53:12 cómo no va a haber nadie que la exactamente sí sí sí Éibar es la capital de la máquina herramienta la tartera

Voz 28 53:21 adiós

Voz 0477 53:23 bajo palos obreros para las fábricas con ataques

Voz 1860 53:25 eso sí siempre relaciona una de Eibar Toni Garrido para complica un poco tema

Voz 28 53:30 sí lo complicó Mario

Voz 1995 53:33 lo quién pintó el cuadro el picnic en el año mil ochocientos ochenta y cinco

Voz 47 53:38 Pablo Picasso ve Claude Monet The O C Busi es de los cuadros hay ninguna pista

Voz 28 53:48 sí claro Éibar esto

Voz 1995 53:52 pues a ver el mono muy monótono

Voz 30 53:58 se pues entonces la voz

Voz 1 54:03 la pista ya te vale

Voz 30 54:06 cómo se bética

Voz 1995 54:10 la actriz protagonizó un picnic en la película a fin de año

Voz 47 54:15 Halle Barry B

Voz 1995 54:18 Audrey Hepburn o Zed David de Jorge haciéndose pasar por con tal de comer y beber este hombre es capaz de cualquier cosa

Voz 28 54:24 clave puede ser puede ser

Voz 1 54:29 vamos a ver qué pasa con eh

Voz 0477 54:32 seguro que Audrey Hepburn alguna vez porque he caminado los toros a Pamplona así seguro que algún día ahí de inmediato allí

Voz 30 54:40 seguro seguro seguro con Halcón tartera

Voz 1860 54:47 y luego un premio como decían antes porque Humphrey Bogart no se dice un hombre claro eh

Voz 1995 54:55 esto es hasta ahí sí notas cuando haya me cae bien cuál de estas tres canciones cantaba el grupo A

Voz 7 55:05 B fue busca

Voz 29 55:09 oye

Voz 1995 55:11 sí

Voz 30 55:13 seguro seguro que sí vamos no te suena más la si no ni un poco correcto

Voz 1 55:21 al parecer poco sospechoso a ver por un poquito también de tu parte que la indicación

Voz 1995 55:31 yo no dude edad no tras insistir en que se come perdón que se come en el típico pic nic

Voz 47 55:42 francés a champán y uvas B