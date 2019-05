Hoy por Hoy (17/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

hora doce

mañana a este viernes con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días Meritxell Batet y Manuel Cruz son las apuestas definitivas de Pedro Sánchez para presidir el Congreso y el Senado respectivamente tal y como les hemos adelantado a primera hora aquí el Hoy por hoy el presidente del Gobierno en funciones comunicará a la Ejecutiva socialista que se reúne dentro de media hora su decisión sobre las candidaturas para encabezar las dos cámaras legislativas después de fracasar la opción de Miquel Iceta por el veto de los independentistas estará en todo caso de los dirigentes del Partido Socialista de Cataluña que contarán con el apoyo de Unidas Podemos tras el acuerdo con la formación morada para el reparto de puestos en las Mesas José María Patiño

Voz 1108 00:44 en el Congreso un efecto PSOE y Unidas Podemos tendrán cinco de los nueve puestos de la Mesa según el acuerdo cerrado entre la todavía portavoces de ambos grupos Adriana Lastra Irene Montero la Vicepresidencia Primera y la secretaría primera corresponderán a la formación morada el compromiso implica por tanto que sus diputados votarán de manera conjunta a sus cinco candidatos y dejarán cuatro puestos libres a PP y Ciudadanos que tendrían dos vicepresidencias ido secretas

Voz 1995 01:10 días de esta manera en y los independentistas

Voz 1108 01:13 Esquerra Nira extrema derecha de Vox los otros dos grupos en importancia numérica estarían en esta mesa el Congreso fuentes de la formación ultra han señalado a la SER que esperarán al martes para ver qué sucede aunque ni populares de Ciudadanos ha mostrado intención alguna en cederle uno de sus puestos la composición de la mesa el senador José Antonio no está cerrada todavía pero es netamente favorable al PSOE que puede tener hasta cuatro de los siete puestos dos al menos serían para el PP y el restante podría ser ocupado como hasta ahora por el PNV

Voz 1018 01:43 gracias Begoña en declaraciones a SER Cataluña Miquel Iceta se muestra contento con los dos nombres elegidos por Sánchez para presidir las Cámaras lo de ser ministro en principio parece que no entra en sus planes

Voz 3 01:53 como siempre pensar las cosas no pero como se dice ahora no entra en mis planes Catalunya tener una situación política muy enrevesada muy bloqueada yo creo que pudo contribuir a solucionar eso a superar eso será muy difícil pero creo que es la primera de mis obligaciones

Voz 1018 02:11 vamos a Valencia en nuestra relación ha conocido que la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso de la Fórmula uno por el que están procesadas dieciséis personas entre ellas el que fuera presidente autonómico Francisco Camps por varios delitos entre ellos prevaricación o malversación Juanma Graner

Voz 1217 02:25 la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la causa de la Fórmula uno referente a la construcción del circuito urbano en Valencia porque el fiscal Pablo Ponce en su escrito al que ha tenido acceso la SER cuestiona las acusaciones de Ricardo Costa que están en el origen de este procedimiento es más pone reparos a la investigación y a la propia actuación de la jueza considera que no ha habido malversación que no se puede mantener la acusación del delito de prevaricación administrativa por encontrarse siempre ese delito prescrito y añade Ponce el fiscal Anticorrupción que no existen hechos en la causa que justifiquen la persecución de los delitos de cohecho tráfico de influencias y falsedad documental fuentes del entorno del ex president Francisco Camps investigado apuntan que no conocían la noticia que consideran muy positiva y muy significativa porque Se trata del criterio del fiscal anticorrupción

Voz 1018 03:15 hora doce y tres minutos se les contamos que la Agencia Tributaria ha remitido por vez primera Si de cartas a comerciantes lo diferente Ramos para advertirles que que los ingresos en efectivos que reconocen están por debajo de la media de sus sectores las cartas animan a regularizar de forma voluntaria eso supuestos ingresos y aclara que no se trata del principio de una inspección como tal en todo caso entre los técnicos de Hacienda y los sectores afectados ha causado cierta perplejidad Javier Ruiz

Voz 4 03:40 los contribuyentes que están recibiendo estas cartas protestan se invierte la carga de la prueba dicen se les considera presuntos culpables es la primera vez que Hacienda envía datos de facturación de la facturación de tu competencia comparados los técnicos de Hacienda defienden ese movimiento José María Mollinedo

Voz 5 04:01 tipo de actuaciones mostró nos parece correcta porque libera recursos de la Agencia Tributaria para perseguir esos ese todo es más complejo más sofisticado que puedan cometer las grandes corporaciones empresariales las multinacionales y grandes fortunas

Voz 4 04:15 pero los usuarios dicen se les carga a ellos probar su inocencia

Voz 1018 04:19 por si hay todavía otra comunicación con París espera la llegada a la Fiscalía del etarra José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera detenido ayer en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad francesas y la Guardia Civil va a recibir la notificación de la sentencia de ocho años de cárcel que tiene pendiente a lo que fue condenado en rebeldía por si su defensa decide presentar recurso Carmen Vela corresponsal

Voz 0390 04:40 el fiscal de París Esteban anunciar hoy a Josu Ternera la orden de detención internacional que pesa contra él si el ex dirigente etarra no la recurren entrará en una prisión francesa para cumplir la pena pendiente de ocho años Antonio Urrutikoetxea ha pasado la noche en la cárcel de Bonn Bill después de haber sido detenido ayer por la mañana en la localidad alpina de sal

Voz 1 05:00 a lo largo de la jornada

Voz 0390 05:02 a a París por orden de la Fiscalía antiterrorista ante el Tribunal Correccional el ex militante etarra tiene la posibilidad de aceptar su sentencia o de oponerse para lo que tendrá un plazo de diez días la justicia española podría como has dicho también reclamar que el preso sea traslado es trasladado a España por los cuatro casos que tiene pendientes algo que decidirá entonces la Justicia francesa

Voz 0202 05:24 todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala en estado muy grave aunque no se teme por su vida en la mujer de treinta y dos años apuñalada en Granada en plena calle por su ex pareja la víctima vivía en un centro de acogida para mujeres maltratadas y los investigadores trabajan con la posibilidad de que quedara de manera voluntaria

Voz 0325 05:38 es una operación antidroga desarrollada en La Rioja y Cantabria se salda con la mayor incautación de cristal realizada en España a cerca de doscientos kilos hay una docena de detenía

Voz 0202 05:46 Taiwan ha convertido esta mañana en el primer país de Asia en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo quedan por perfilar los detalles de una ley que divide al país en las calles decenas de miles de taiwaneses desafió

Voz 0325 05:57 cuando la lluvia han celebrado la votación noruega confirma su papel mediador en la crisis venezolana hay reconoce que ya se han establecido contactos preliminares con el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó

Voz 0202 06:07 Santi Cazorla vuelve a la selección cuatro años después la otra gran novedad de la lista presentada para los partidos frente a Islas Feroe y Suecia clasificatorios para la Eurocopa es Oyarzábal Stoner esto es algo de lo que tenemos por ahora

toma te has to be Elisa José luego te escuchamos gracias

Voz 1995 07:09 el día que muchos estaban esperando llega la fiesta la música el baile la Unión de países la exhibición de banderas mañana se celebra el festival de Eurovisión

Voz 9 07:21 cincuenta años desde la última vez que ganamos Eurovisión los españoles ganamos fue con la actuación de una grande de Salomé seguro que la recuerdan

Voz 1995 07:30 este

Voz 8 07:33 Duran Book cantan

Voz 10 07:37 con ponerse de buen humor con esta canción Salomé muy buenos días placer poder saludarla un un honor han pasado tanto tiempo ha pasado ya seguro nada cincuenta años

Voz 11 07:54 en estos cincuenta años que además en pasado

Voz 1995 07:59 sí desde luego desde luego sigue Salomé todavía los festivales de Eurovisión con interés

Voz 12 08:05 si gano tanto bueno ya no tanto como hace unos años

Voz 11 08:12 sí lo sigo pero bueno pero si tengo algo que me distraiga un poquito más pues dejó de seguir Jorge si sabes que pasa es que soy ya tal sobrero de monstruo hitos

Voz 1995 08:26 sí a veces el festival sea compareció en bueno espectáculo ya no solamente un concurso de de canciones

Voz 11 08:31 no no es que sea eso es que yo digo bueno es un concurso de que me lo aclaren y entonces yo mi mente la pondré a favor de

Voz 1995 08:43 más allá de ese que este año no presentamos con este que sabemos que tiene una buena propuesta tiene parecía Salomé la canción que este año presenta España Eurovisión

Voz 11 08:56 pues mira te ves una cosa la canción yo le quitó a trompicones es decir a trozos porque Teherán no la he podido ir y entonces la he oído pues eh pues de poner un trocito en una emisora de lo quita no hablan encima es decir que en uno me puedas bueno no me pues si me puedo hacer una idea más o menos pero exacta pero que yo me hago una idea exacta hoy inexacta no quiere decir que la canción sea buena o mala

Voz 1995 09:22 vale no eso está bien y este año Salomé una de las favoritas es es de los Países Bajos la canta Duncan Laurance

Voz 13 09:37 no antes

Voz 1995 09:41 no sé no sé verdad esta canción no

Voz 11 09:45 a mí no me Gul de momento no me gusta nada de momento no me gusta es que es como es como si fuera en barca ya que se oye fuera engañando al ahí fuera de momento

Voz 10 09:57 está bueno

Voz 11 10:00 me gusta me italiano ya está para para que no

Voz 10 10:02 le pone bueno hay que decir que

Voz 1995 10:05 España sea lo menos dan las casas de apuestas en el número catorce posibilidades hay de que gane Eurovisión en cualquier caso más allá de lo que uno opinen más allá de lo que no crea lo que se ha convertido este concurso es una fiesta al fin y al cabo y es una fiesta de música donde una vez al año la mayor parte de los europeos porque tiene muchísima audiencia miran a una parte en torno a música hay canciones eso no está mal

Voz 11 10:31 pero no no esta mal lo que pasa es que yo quiero que me la den que las de festivales Juan Tato está todo muy bien es todo muy distraído y mono que bien nos juntamos los que lo es con cacahuetes y con todo pero yo quiero que me aclaren en qué se ha convertido Eurovisión

Voz 1995 10:49 y que actúe Madonna no le convence tampoco

Voz 11 10:51 a mí Madonna no me ha gustado nunca Madonna le gustaba mi hijo camino a ella Javier que me gusta vuestra de ni Frank Sinatra que llegue que te diga que me gusta Ana Belén y por lo tanto no me este Madonna Mino vamos no hemos hablado nunca pero tampoco no me dice nada

Voz 10 11:07 vale vale no hombre por saber por saber la verdad que Frank Sinatra

Voz 1995 11:15 ya ya no normal no pero para rellenar que recoger todos los votos y todo eso pues ponen ya actuar Amador ojalá hubiera actuado ahí Frank Sinatra bueno Salomé que nos hemos acordado de los cincuenta años que han pasado insisto parece que fue ayer de su triunfo en Eurovisión este usted una de las grandes gracias por atender nuestra llamada sea lo que sea que mañana pasean en todo el mundo año

Voz 11 11:36 eh sea lo que sea que Mickey tenga suerte y lo demás esta además

Voz 2 11:42 eso es muchísimas gracias grande

