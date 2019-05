Hoy por Hoy (20/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días es lunes veinte de mayo comienza por fin la semana en la que diremos adiós a la sintonía electoral por una buena temporada mañana se constituyan las Cortes salidas de las elecciones del veintiocho de Bill y el próximo domingo votamos votamos entre otras cosas el futuro de Europa y hoy tenemos debate en la SER a partir de las nueve debate entre los cinco principales candidatos a la Eurocámara estarán Josep Borrell del PSOE la popular Dolors Montserrat María Eugenia Rodríguez Palo de Unidas Podemos Luis Garicano de Ciudadanos por parte de Vox Jorge de de que vamos a debatir pues por ejemplo de esto qué papel debe jugar Europa en la guerra comercial entre Estados Unidos y China qué puede afectar ya mismo mañana mismo al teléfono Huawei que usted ha comprado porque hay noticia de la noche Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 01:19 días Google ha anunciado esta noche que rompe sus negocios conjugaba Wei estos teléfonos de marca china ya no podrán actualizar el sistema operativo Android ni acceder a otras aplicaciones de Google mantendrán sólo la última versión que tengan descargada el gigante norteamericano rompe con Juan después de que se aprobara la semana pasada un decreto que le permite vetar a empresas que pongan en riesgo la seguridad nacional

Voz 1727 01:39 qué debe hacer Europa que debe hacer la Unión Europea en esta guerra que tiene consecuencias evidentes prácticas para los europeos hablaremos de la guerra comercial pero también sobre cómo afectará a nuestra vida las medidas europeas contra el cambio climático hablaremos sobre derechos humanos os sobre el reparto de poder en la Unión Ésta es también la última semana de campaña para decidir qué alcalde o alcaldesa queremos y qué presidente o presidenta de la Comunidad en las doce comunidades autónomas que renuevan su parlamento regional todos se va a decidir

Voz 0821 02:12 por un puñado de votos el próximo veintiséis

Voz 1722 02:15 de mayo tenemos que hacer un voto coherente con el veintiocho de abril un voto coherente con el avance con el futuro Hinault con el retroceso que propone la

Voz 0821 02:23 sí claro eso es lo que tenemos que borrar

Voz 1727 02:26 mira a Pedro Sánchez en Albacete Pablo Casado estuvo en Galicia deshaciéndose en elogios con Núñez Feijóo tenemos

Voz 1031 02:33 la suerte de contar con una persona que es un ejemplo para toda España en gestión en cercanía en trabajo en propuestas de futuro como el presidente de la Xunta el PP de Galicia Alberto

Voz 1727 02:47 Albert Rivera en Zaragoza echando leña al fuego de la crisis del PP

Voz 0040 02:50 esto partidos que esconden el logo de su partido jodido estás con perdón si tienes que esconder el luego de tu partido del hundimiento del Partido Popular electoralmente tenemos que liderar una alternativa para que Sánchez no haga lo que le da la gana

Voz 1727 03:03 en Mallorca Pablo Iglesias insistiendo en rechazar las donaciones a la sanidad pública del presidente de Inditex Amancio Ortega

Voz 0684 03:10 Enter el señor Amancio Ortega una democracia digna no acepta Libor limosnas de millonarios una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos hidraten con dignidad a sus trabajadores

Voz 1727 03:22 a partir de las nueve como les decía Tenemos debate europeo en Hoy por hoy con los cabeza de lista de todos los partidos a las doce y media organizado también por la SER y por el país debate entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid

Voz 0027 03:36 es uno de los termómetros más importantes

Voz 1727 03:39 el veintiséis de mayo bueno pues a este debate asistirán también todos los partidos pero habrá una silla vacía porque la candidata popular Isabel Díaz Ayuso no ha querido debatir con Gabilondo Errejón is a Serra Aguado y Monasterio será la única que falló y algo grave debe estar pasando en el mundo cuando una ficción ocupa casi tanto tiempo como la realidad en los informativos pero así es y además con gran interés y seguimiento del público entre el que nos encontramos prácticamente todos los miembros de este equipo ya ha emitido el último capítulo de Juego de Tronos una parte del planeta se conoce el final

Voz 3 04:22 ojo Aimar transcribe no

Voz 1727 04:25 de hacerlo pero hemos estado en un FIDE no voy a contar lo veremos esto

Voz 0027 04:29 tienes sin spoiler veremos

Voz 1727 04:32 has estado en un cine en el centro de Madrid con quiénes han querido ver la final como un gran espectáculo acompañados por muchos otros

Voz 1450 04:40 estás muy impactante todo lo que tiene

Voz 0821 04:42 pero no siempre es así siempre sorprende creo que Serra

Voz 1031 04:45 eh cómo debe de ser consentido oí siguiendo la cronología

Voz 0027 04:49 muy bien de todo si estamos satisfechos nos ha gustado satisfecho

Voz 4 04:54 no contento aunque sé que mucha gente no que muy difícil contentar a todas las

Voz 0821 04:58 empezó con derecho

Voz 1031 05:06 de cómo ha ido surgiendo la Historia creo que han hecho lo que han podido bueno a mí no me ha gustado mucho al final pero a no me esperaba que no iba a estar

Voz 0821 05:15 no tiene sentido que pase eso cómo debe Ferrari corsés y lo ha dicho uno al principio

Voz 1727 05:26 ya a esta hora nos acercamos también a Euskadi porque la lluvia complicó mucho la vida ayer por ejemplo en Rentería en Guipúzcoa donde llovió en un día más de lo que suele llover en todo el mes de mayo Euskadi Isabel León cómo están las cosas hoy egun on qué tal

Voz 0821 05:40 bueno pues podríamos decir que lo peor ha pasado por lo pronto ha finalizado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes y según sus de Jack se ha llegado a acumular por metro cuadrado ciento diez litros en estas noventa alguna arañar ve os setenta y dos en y es que la peor parte será llevado Guipúzcoa

Voz 5 05:55 bueno pues hagamos ahora mismo de sacar todo todo el agua que había en el bar porque vamos es que más que los tobillos por todo el barrio de agua

Voz 6 06:04 ya que estamos achicando y limpiando recogiendo iré contando

Voz 0821 06:08 estas son voces de Rentería donde el agua llegaba a alcanzar el medio metro de altura ayer en algunos puntos aunque muy afectadas también localidades como Lezo Pasaia o Irún hoy turno de valoraciones de recuento de daños

Voz 1727 06:18 gracias Isabel vamos a ver cómo viene el lunes

Voz 0821 06:21 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:26 buenos días las lluvias persistentes de las últimas horas en el Cantábrico más oriental cantidades de más de cien litros por metro cuadrado acumulados entre Guipúzcoa Navarra están desapareciendo prácticamente del todo y hoy iba a ser un día soleado en todo el país durante muchas horas ahora con un poco de frío fresco en el sur durante la tarde al sol ambiente agradable máximas de veinte a veinticinco grados en la mayor parte de poblaciones cerca de los treinta en el Valle del Guadalquivir durante la tarde algunas tormentas en la cordillera cantábrica en los Pirineos en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo cuando llegue la noche desaparecerán

Voz 1727 07:03 y en los deportes con un spoiler en la punta de la lengua Sampe buenos días órganos Billie Jean muy atenta la conversación con con Aimar no has visto no no no no yo me he quitado los campos para no oír lo que desea saber nada positivo negativo nada pensaba justo lo contrario no no no quería es contarlo vale vale pues vamos ya con el final del campeonato en Primera División que confirma la salida de varios técnico del Betis el de Quique Setién parte de enfrentada a él hace dos días ya

Voz 1621 07:29 a un acuerdo para rescindir su contrato como confirmó anoche con Manu Carreño después de ganar cero dos en el Bernabéu se tiene su futuro

Voz 7 07:35 bueno al Barça pero bueno estoy acostumbrado en esta vida adaptarme rápidamente a lo que me toque entrenar ya alguna vez al Sevilla

Voz 1161 07:43 no además a las doce de la mañana Abelardo se despiden Mendizorroza del Alavés en duda queda la continuidad de Bordalás en el Getafe pese a tener contrato la de Caparrós en el Sevilla

Voz 1727 07:51 de Escribano el Celta

Voz 1 07:55 en la Cadena Ser

Voz 8 08:03 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 2 08:37 miles días del Si os ponéis la venda o se quitan la venda NYSE

Voz 1727 09:12 este es el otro gran evento de las últimas horas con millones de espectadores también Eurovisión la venda que cayó en Tel Aviv este sábado

Voz 1621 09:20 por la noche y no voy a hacer un chiste ya está

Voz 1727 09:22 han hecho muchos en las últimas horas Mickey esperaba estar al menos entre los diez primeros y al final España quedó entre los diez últimos hoy tenemos a Mickey en el programa Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 09:34 la Pepa buenos días a todas las cierto dos a partir de las once de las diez en Canarias vamos a repasar lo mejor y lo peor del festival Madonna hola desafinan do escandalizado hasta nuestro compañero Isaías Lafuente poco acostumbrado como muchos quizás haberla en directo vamos a estar en Israel con nuestra corresponsal convertirle con Berry vamos a comentar todo el festival con Sole Giménez con David Feito de El Sueño de Morfeo OCU Enrique Merino de OT entre otros

Voz 1727 09:58 puede permitir esa final alguna de Pamplona no

Voz 1621 10:01 sí sí es lo que pasa es que no es una vez bueno deje cuando no se puede permitir vivir en colmenas te condiciona podemos leer hoy en la viñeta de El Roto en el país y de pisos colmena de cápsulas para dormir vamos a hablar esta mañana a partir de las diez de las nueve en Canarias en un espacio dedicado a los pobres con trabajo en nuestra mesa de análisis hoy Lola García José Antonio Zarzalejos Antón Losada que el sábado escribía en Twitter la venda ya Cayo iba ya hostiase mezclarse aquel en sur

Voz 1727 10:43 ha estado muy pocas detalló este año Eurovisión la verdad una mesa de tertulia hoy breve y previa este debate europeo a cinco que vamos a tener en Hoy por Hoy a partir de las nueve a las ocho en Canarias un debate que queremos alimentar desde ya con sus preguntas con sus reflexiones con su

Voz 1621 11:00 sus opiniones sobre la campaña y las elecciones europeas que nos jugamos en Europa que preguntas tienen para los candidatos y candidatas no pueden hacer llegar lo que quieran sobre Europa al nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 11:15 si queremos saber también se han visto ya al final de Juego de tronos que les ha parecido el último capítulo de la serie entera ahora que ya ha terminado

Voz 1621 11:24 en spoiler por favor les bloqueó lo advierto les bloqueo algunos oyentes como clara bienvenida me apoyan

Voz 9 11:29 somos muchos los que estamos bueno no lo sé pero yo en mi caso ustedes creando a terminar ciertas cosas para después verla entera y el fin estas cosas nos fastidia

Voz 1621 11:39 en mi caso saliendo de aquí esa lo que estamos esperando Clara Clara

Voz 1727 11:47 sabes que discrepo que yo creo que lo importante es el camino no el final pero bueno y en tercer lugar Dani Dani quiere preguntar también por Eurovisión claro

Voz 1621 11:56 porque habrá muchos que no han visto Juego de Tronos y porque hay muchos eurofans entre nuestros oyentes aunque no lo crean como José Manuel al que escuchábamos al arrancar o como Nieves

Voz 10 12:04 todo el fin de pensando en Eurovisión cuatro hijos somos una familia de I fall juntamos todos mi sobrino compramos pizza es un momento de unión de risa bueno pues alguno

Voz 1727 12:23 yo lo echa de menos este año en en otras ocasiones lo hemos hecho en casa pero este año

Voz 1621 12:27 muy despistados con Eurovisión pues si ustedes no han estado despistados pueden comentar el resultado si se le esperaban si se nos merecíamos más o a quién les gustaría que mandamos el año que viene a ver si levantamos cabeza nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp con precaución o les hago un Miquel Iceta en el seis Sasha XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 12:58 dándolo todo se situó en cinco y trece en Canarias hay

Voz 0027 13:01 empezamos con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto en la técnica

Voz 11 13:08 una alerta de la SER desde el Larguero barba a abrir con una noticia de última hora al parecer adelante agrupa todas las noches de lunes a viernes a las once y eres fontanero que Manu Carreño

Voz 2 13:25 él

Voz 1 13:29 en la Cadena Ser

Voz 0027 13:36 vamos antes que nada confirmar lo que sabe lo que está en el aire todavía de la decisión que ha tomado Google esta noche decisión de vetar su sistema operativo y sus aplicaciones para los móviles de la compañía china Huawei que son los móviles más vendidos ahora mismo en España corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:53 buenos días es la primera gran consecuencia para Hawai desde que la semana pasada la administración de Donald Trump incluyeran la compañía china en una lista negra comercial con el objetivo de proteger a las telecomunicaciones estadounidenses según cuenta la agencia Reuters Google va a suspender todos los acuerdos confió Away que requieran la transferencia de hardware y Software excepto los cubiertos por licencias de código abierto en la práctica significa que los móviles de esta marca no van a poder actualizar el sistema operativo Android tampoco podrán descargarse aplicaciones ni ver el correo Gmail desde sus smartphones la tecnológica ha denunciado a la Casa Blanca ante los tribunales estadounidenses por prohibir a las instituciones del Gobierno y a los contratistas comprar terminales de esta marca a la que acusan de cometer espionaje de robar propiedad intelectual a otras telefónicas Washington ha presionado además a sus aliados para que veten también a la compañía china

Voz 0027 14:46 aquí en España quedan seis días para las elecciones

Voz 1 14:56 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0027 15:04 en esta última semana de campaña el PSOE el equipo de campaña de Pedro Sánchez ha diseñado un mapa muy concreto de ciudades en las que van a volcar los últimos esfuerzos porque son las que pueden marcar la diferencia el domingo Himma Carretero

Voz 0270 15:15 buenos días la batalla de todas las batallas para el PSOE en estas elecciones es la que se libra en Madrid así que ahí va a dar el último mitin Pedro Sánchez que quiere cerrar el círculo con la conquista de la comunidad después de veinticuatro años antes va a estar en plazas que pueden reconquistar como Gijón va a apoyar además alcaldes que dan por seguros como los de Córdoba Sevilla y Valladolid regresará a Cataluña un territorio clave en la movilización del veintiocho de abril y que protagoniza las campañas de casado y Rivera contra Sánchez el líder socialista intenta ahora utilizarlo a su favor

Voz 0821 15:46 tras el veto de Iceta a los independentistas que el único pacto

Voz 1722 15:51 es el de la derecha con la mentira que lo único que han hecho durante estos diez meses después de la moción de censura es mentir insultar ser desleales nosotros estuvimos hombro con hombro con el Gobierno de la administración del Partido Popular y eso es lo que les exijo también al Partido Popular y a Ciudadanos

Voz 0270 16:10 qué será el mensaje que ayer lanzaba en Albacete Pedro Sánchez que por la mañana llenó la plaza de toros de media

Voz 0027 16:16 junto a él Guillermo Fernández Vara con este mensaje para las mujeres frente a los discursos misógino es que perduren dentro de la política

Voz 2 16:22 el de cola por qué sigue creyendo macho de dietas

Voz 12 16:29 que son vuestros Bueyo siga creyendo

Voz 2 16:32 no

Voz 0027 16:33 al PSOE dirige sus últimos mensajes de campaña Unidas Podemos que además este fin de semana ha sorprendido pidiendo que la sanidad pública no acepte las donaciones de Amancio Ortega todo empezó el viernes aquí en la SER le preguntaba Javier Casal a la candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Serrano que la sanidad pública

Voz 12 16:49 acepte donaciones como ocurrido por ejemplo con Amancio Ortega

Voz 0027 16:52 ella decía que no le parecía bien y tras el revuelo originado durante el fin de semana Pablo Iglesias ha apoyado la tesis de su candidata en Madrid

Voz 0684 16:59 en España lo que hace falta pues que Amancio Ortega de limosnas sino que los ricos paguen lo que les corresponde en forma de impuestos

Voz 0027 17:06 sobre impuestos sobre ricos versan las reivindicaciones de Iglesias al PSOE para cualquier pacto en las próximas semanas Mariela Rubio

Voz 1450 17:12 buenos días Iglesias lanzaba ayer en Palma las primeras peticiones directas a Sánchez a la hora de negociar un gobierno insistía de coalición

Voz 0684 17:19 vamos a pedir la luna para negociar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez le vamos a decir hace falta hacer una reforma laboral ya que acabe de una vez con los contratos temporales vamos a pedir actualizar las pensiones al IPC por ley hay que hacer una empresa pública de energía

Voz 1450 17:37 insistía Iglesias en hablar de gobierno de coalición sobre cuyo formato decía un gobierno en el que seguramente habrá representados intereses diferentes y que por lo tanto habrá que buscar cómo se representan los intereses de la gente que había

Voz 1031 17:51 dado diferente el líder de Podemos en esta recta

Voz 1450 17:53 final de campaña habiéndose centrado particularmente en su apoyo a Ada Colau

Voz 1727 17:57 en Barcelona después de que en estos días

Voz 1450 17:59 el izado la ruptura o el distanciamiento de los morados con buena parte de los alcaldes del cambio de hecho Iglesias va a visitar esta semana Galicia pero sin pasar ni por Santiago nipona Kurt

Voz 0027 18:10 en Galicia estuvo ayer Pablo Casado somos el partido de

Voz 1621 18:13 las grandes mayorías con ese sentido niño que tanto decís en Galicia

Voz 0027 18:17 se vuelve hoy a Madrid donde va a confirmar su idea de postular a Ana Pastor para la vicepresidencia del Congreso una degradación Durá en cuanto al cargo eso es evidente desde luego sería una estrategia perfecta si alguien estuviera intentando desactivar a Ana Pastor como una hipotética aspirante a un relevo en el liderazgo del PP hoy Casado reúne a sus grupos parlamentarios Adrián Prado

Voz 1031 18:40 si Casado a presidir la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado Se trata de impartir doctrina ante una legislatura que los populares auguran muy complicada con el nacionalismo dicen venido arriba gracias a Sánchez por eso en el PP buscan cortafuegos y uno de ellos es Ana Pastor con el rigor

Voz 13 19:02 explicaba será vicepresidenta del Congreso será la persona que necesita la Cámara para enfrentarse a unos Independent

Voz 1621 19:11 estás envalentonado será vicepresidenta de

Voz 1031 19:13 es hoy además sabremos quién va a ocupar una de las secretarías que le corresponde al Partido Popular mientras en el Senado Pío García Escudero seguirá en la Mesa de la Cámara Alta pero como vicepresidente después de que los populares perdieran su mayoría en las generales

Voz 0027 19:26 para intentar evitar como sea una reedición de esa debacle de las generales Casado ha recuperado en campaña hasta a Rajoy que estuvo ayer en León con críticas a Vox el partido

Voz 0821 19:35 lo popular

Voz 14 19:38 el cuarto de hora

Voz 0821 19:40 otro que duran lo que duran quién se acuerda de UPyD

Voz 0027 19:44 críticas también han sido afganos

Voz 0821 19:47 somos un partido

Voz 0027 19:50 así que el titular de las últimas horas es este PP dispara Ciudadanos C's atiza al PP Óscar García buenos días qué tal buenos días

Voz 1645 19:57 pero así ha vuelto a colocar en su discurso al Partido Popular Partido al que había despejado del foco para centrarse en Sánchez hasta ahora según fuentes del partido Rivera quiere tratar de desgastar a Casado sobretodo para terminar de arañarle los votos que le permitan un limpio sorpasso en Zaragoza por ejemplo Rivera no escatimó ayer en ataques a los populares esto

Voz 0040 20:16 partidos que esconden el luego de su partido jodido estas con perdón si tienes que esconder el luego de tu partidos ante el hundimiento del Partido Popular electoralmente tenemos que liderar una alternativa para que Sánchez no haga lo que le da la gana

Voz 1645 20:29 Ciudadanos por cierto va a presentar al pleno de constitución de las Cortes de mañana la diputada Sara Jiménez como candidata a presidir el Congreso aunque no haya votos suficientes para que salga Rivera quiere dar la batalla a Sánchez de esta forma simbólica en su particular carrera por liderar la oposición este nombre sobre la mesa según explican fuentes de la dirección del partido no implica que Jiménez sea una de los miembros de Ciudadanos en el órgano de dirección del Congreso esta tarde está prevista una reunión de la ejecutiva para designar Ros finalmente

Voz 0821 20:58 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias ningún joven de esos que no van a votar

Voz 15 21:04 tire ningún miedo de que le manden otra vez con una bayoneta matar a su compañero de Erasmus del verano pasado progreso eso de que los jóvenes no tengan miedo de que los manden a matarse entre ellos porque piensen que eso es imposible que ocurra es un progreso extraordinario en la historia de la humanidad

Voz 0027 21:30 es Josep Borrell candidato del PSOE a las elecciones europeas el y el resto de cabezas de lista van a debatir esta mañana aquí en la SER a partir de las nueve ocho en Canarias Dolors Montserrat del PP Eugenio Rodríguez Palot de Unidas Podemos Luis Garicano de Ciudadanos Jorge de Vox un debate crucial a seis días de las elecciones como Good crucial va a ser el debate que organizan también hoy la SER y el país con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid vienen todos salvo Isabel Díaz Ayuso Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1450 21:56 buenos días y la candidata del PP deja su silla vacía no debatirá hoy con todos sus rivales en un debate definitivo y sin exclusiones y vendrá Íñigo Errejón candidato de Más Madrid que anoche no pudo participar en el debate de Telemadrid ciudadanos sacó las uñas su candidato Ignacio Aguado dirigió toda su artillería contra el socialista Ángel Gabilondo

Voz 0771 22:12 al señor Gabilondo hablar de economía es como irá a Herodes hablar de fomentar la natalidad pero señor Gabilondo Xisco usted ha sido ministro de Zapatero Usted ha sido corresponsable de la ruina en la que nos dejó a todos los españoles en los zapatos

Voz 0675 22:24 durante más bien que yo estoy muy orgulloso orgulloso de haber sido ministro del Gobierno de España donde trabajé desde luego por los acuerdos y los consensos como sólo hacer siempre y a favor de la educación

Voz 1450 22:34 salvo los muebles al PP a su candidata Isabel Díaz Ayuso que se limitó a ensalzar la gestión de los suyos llamativo el discurso de Rocío Monasterio de Vox Sobirà inmigración

Voz 16 22:42 cuando una madre que está esperando que su hijo la tienda por un problema de salud mental y le dicen trescientos días esa madre tiene que saber que delante de ellas están colando muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla el lanzando además Cal a nuestra Guardia sí

Voz 1450 22:57 esa Serra de Podemos cargó contra el PP por sugestión privatizadora hay por convertir Madrid en el paraíso fiscal de los ricos hoy a las doce y media casi sin descanso debate en la serie El País lo pueden seguir en streaming en Cadena Ser punto

Voz 0027 23:07 esta mañana gracias Laura esta mañana publica el País una encuesta de la empresa a cuarenta dB según la cual la Isquierda podría gobernar la Comunidad de Madrid el PSOE sería primera fuerza el PP quedaría en segunda posición la plataforma de Errejón Más Madrid quedaría en tercera posición con los mismos o más escaños que un ciudadanos en cuarto lugar y más que duplicando Errejón los escaños que obtendría la candidatura de Unidas Podemos y hoy también vamos a asistir a una imagen que se puede considerar el prólogo de lo que hoy viviremos mañana en la constitución de las Cortes los presos preventivos del proceso que fueron elegidos diputados van a acudir hoy al Congreso para recoger sus actas irán allí directos desde la cárcel en furgones de la Guardia Civil ir allí

Voz 12 23:46 será la policía quién se encarga de custodiar los mientras encuentren dentro del Congreso

Voz 0821 23:57 hoy por hoy en Cadena Ser punto com en las redes sociales

Voz 1 24:01 el arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 1031 24:04 no

Voz 2 24:09 Pablo brida muy buenos días sólo muy prioridades

Voz 0027 24:11 el muy bueno diez All Boys aprendió a cocinar

Voz 12 24:14 sí pero es Pablo lo está poniendo sacará por ejemplo

Voz 4 24:17 en yo quiero hoy tortilla de patata como la breve rocola

Voz 0821 24:23 lo el choque Pablo del Pozo

Voz 12 24:31 la manga pastelera o o a ser más sinvergüenza

Voz 0821 24:42 con Pepa Bueno síguenos también en Hoy con el punto Cadena

Voz 17 24:48 una ley Nations por

Voz 1727 24:52 allí

Voz 18 24:55 sigue temblando

Voz 11 25:05 estuve en Haika

Voz 3 25:08 vive de vivir la vida de la actualidad al último minuto

Voz 1 25:12 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 18 25:20 todo Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 19 25:28 sin la pantalla de tu smartphone impulsa el logo de la Ser mayor control pero era más teldense guías boletines opiniones tíos

Voz 0821 25:36 para compartir o crear tu propia Play List tú programas La SER con un toman el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descargar nuestra aplicación

Voz 20 25:52 mu de Guen

Voz 21 25:54 cierra los ojos y alcance rabos visualice una emisora de radio maravillosa soleado bienestar ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores las estoy imaginando Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció la hagan así

Voz 12 26:18 cómo no no me has dicho que imagine una emisora de radio maravillosa de broma pues claro que me ha parecido la Cadena Ser susto de verdad

Voz 22 26:36 cadena SER la emisora que aparece en sueños

Voz 23 26:45 bueno vale vale ya está ya

Voz 1727 26:49 ya

Voz 24 26:51 cuenta con la SER pasé

Voz 12 26:53 que pase

Voz 25 26:57 los de postes

Voz 1 27:01 en Hoy por hoy

Voz 0027 27:04 bien terminada la Liga en Primera División comienza el baile de entrada

Voz 1161 27:07 porque Sampe buenos y buenos días Aimar con dos salidas confirmada y entre tres y cuatro que pueden confirmarse en los próximos días confirmada la Quique Setién en el Betis tras ganar en la última jornada en el Bernabéu cero dos al Real Madrid cuando ya sabía desde el viernes que no seguiría Se lo confirmó anoche a Manu Carreño y finalizado su trayecto con el Betis ahora que supo gustó

Voz 7 27:23 en el Barça pero bueno estoy acostumbrado en esta vida adaptarme rápidamente a lo que me toque entrenar ya alguna vez al Sevilla

Voz 1161 27:30 no al Barça si al sevillano salida que dijo ha sido de consenso entre ambas partes pese a que el presidente Ángel Haro quería su continuidad pero no el hombre fuerte Serra Ferrer con el que sentían reconoció no tenía mucho

Voz 2 27:40 no ha hablado con él en absoluto

Voz 7 27:43 ya desde hace bastante tiempo tampoco es un hombre de muchas palabras nunca he tenido grandes conversaciones con él no sé lo que pensaba realmente de esta situación

Voz 1161 27:53 confirmada también la de Abelardo que desde las doce de la mañana se despide hoy en Mendizorroza del Alavés en duda queda la continuidad de Bordalás en el Getafe pese a tener contrató la de Caparrós en el Sevilla de Escribano el Celta o la de Javi Calleja en el Villarreal que podría estar pensando precisamente en el propio Setién terminado el campeonato se mira ya al futuro en el Bernabéu se despedían ayer Keylor Navas sobre el campo y al que la grada preludio o Gareth Bale que Zidane no dio ni un minuto pese a ante el Betis y por el que se le preguntó al francés en sala de prensa

Voz 1994 28:16 a ustedes sólo tenía en cuenta que Bale quería despedirse del Bernabéu a usted no le ha brindado esa oportunidad no lo he hecho lo siento tengo que tomar decisiones y cuando las cosas no me no me gusta o hay algo que no me cuadra tengo que hacer las cosas como yo

Voz 1161 28:31 veo de cara al futuro sigue pensando en la reforma de la plantilla que con estas palabras el francés en Pape se puede reactivar el sueño

Voz 0027 28:37 yo no me he descubierto muchas cosas aquí y creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto

Voz 1161 28:50 mhm además hoy se despide del fútbol activo a los treinta y nueve años Xavi Hernández será desde las cuatro y media en Teherán ante el Persépolis en partido de la Champions asiática a la Segunda División le restan tres jornadas y un partido el que cierra esta noche la jornada treinta y nueve a las nueve el Albacete Granada tercero contra segundo sigan el Albacete empatar a puntos con el Granada por el ascenso a Primera Si ganan los andaluces tendrán un colchón de seis puntos precisamente sobre los manchegos y a falta de nueve por disputarse con medio billete ya en el bolsillo a primera un partido que además mirará Osasuna desde casa porque si no gana el Albacete Osasuna será matemáticamente equipo de Primera División esta misma tarde o esa una noche mejor dicho por abajo cinco equipos Extremadura Numancia Lugo Tenerife y Rayo Majadahonda se jugarán en las últimas tres jornadas la plaza de descenso que resta todavía por adjudicarse el resto en el CSKA es el nuevo campeón de Euroliga octava Copa de Europa para los moscovitas primer español que gana con dos equipos uno de ellos

Voz 1621 29:37 extranjeros Sergio Rodríguez que anoche estaba con Manu

Voz 1727 29:40 año

Voz 1897 29:40 es algo impresionante cuando gana me por el formato de competición que está jugando desde octubre a una Final Four de contra Real Madrid con el equipazo que tiene fue meterte la final pasarlo mal equipo suerte pues con ganar

Voz 1161 29:53 terminó tercero el Real Madrid que se impuso el Fenerbahce noventa y cuatro setenta

Voz 1450 29:56 el quinto

Voz 0821 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:13 Google ha roto esta noche con la china Huawei según la agencia Reuters los teléfonos móviles de esa marca los teléfonos Highway ya no podrán actualizar el sistema operativo Android ni tampoco muchas de las aplicaciones TS gigante normal Cano como la del correo Gmail un paso más en la guerra comercial entre China y Estados Unidos que parece entrar en una nueva fase con otros actores involucrados en el sector privado no es casual la semana pasada a Trump pro un decreto que sin nombrarlo parecía hecho a medida para contrarrestar prohibía hacer negocios a las compañías de Estados Unidos con otras de terceros países que espían supuestamente en suelo americano referencia directa a China esta misma noche trampa hacía referencia a la rivalidad entre

Voz 1722 30:52 dos gigantes que

Voz 0027 30:57 tenían está bien y la nuestra esta fantástica esto decía trampas para sacar pecho y presumir de que él va a evitar que China le de el sorpasso a Estados Unidos como la principal economía del mundo y los consumidores españoles no somos ajenos a este pulso Huawei es la marca de teléfonos más vendida ahora mismo en España según un informe de una consultora especializada a lo largo del día intentaremos conocer exactamente cuál es la repercusión la medida al alcance de esos límites que pone Google ha jugado es lunes veinte de mayo aquí en Hoy por hoy vamos a tener a partir de las nueve de la mañana debate europeo con los cinco principales candidatos españoles a la Eurocámara Josep Borrell Partido Socialista Dolors Montserrat Partido Popular María Eugenia Rodríguez Palop Unidas Podemos Luis Garicano ciudadanos in Jorge Puxeu de de Vox de Vox puesto a un día de que se constituyan el Congreso y el Senado que estarán presididos por dos socialistas catalanes eso será mañana Meritxell Batet que se convertirá en presidenta el Congreso importante en tercera autoridad del Estado pedía este fin de semana respeto a los tiempos

Voz 26 31:56 que anda Se mola tenemos que ser muy escrupulosos para respetar los momentos los procedimientos y por lo tanto hasta el martes que no se produce esta sesión constitutiva el anuncio es un anuncio y por lo tanto aún no es un hecho consumado un fet consumar

Voz 0027 32:12 darán el pleno de mañana una candidata alternativa a Batet sabiendo que no prosperará la anunció ayer Albert Rivera

Voz 0040 32:18 frente al privilegio frente a quién defiende referéndum con Meritxell Batet yo creo que tiene que haber una candidata a una mujer al frente de esa candidatura que represente a todos los que queremos igualdad y esa candidatura va a ser Sara Giménez que practico

Voz 0027 32:30 Fuentes de Ciudadanos aseguran que no quiere decir que Jiménez que es activista por los derechos de la comunidad gitana vaya a tener puesto en la Mesa el Congreso sino sale elegida una vicepresidencia del Congreso será para la popular Ana Pastor hasta

Voz 1727 32:40 hoy la vicepresidenta del Congreso

Voz 13 32:43 esta era la persona que necesita la Cámara para enfrentarse a unos independentistas envalentonados que vienen escoltados porque están en prisión preventiva a tomar el acta

Voz 0027 32:53 y también Unidas Podemos tendrá una vicepresidencia del Congreso aunque ayer las demandas de la campaña de Pablo Iglesias iban en otro sentido

Voz 0684 33:00 en España lo que hace falta no es que Amancio Ortega de limosnas sino que los ricos paguen lo que les corresponde en forma de impuestos

Voz 0027 33:08 el tráfico Alfonso Martínez buenos días buenos días

Voz 1031 33:11 hasta ahora madre circulación lenta de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla y A5 en Alcorcón y Campamento en Barcelona densidad circulatoria en la ronda B10 sentido al nudo de Llobregat en Burgos una colisión complicada conducción en la CL seiscientos tres en Torregalindo hacia Aranda de Duero en León un vehículo averiado en la A66 origina el corte del carril derecho a la altura de Toral de los Guzmanes dirección Gijón y por último precaución en Lugo por bancos de niebla en Laos

Voz 0027 33:44 ocho a su paso por pantalla gracias Alfonso hoy se van a retirar las lluvias de Euskadi también de Navarra así que tendremos un día de mucho sol en prácticamente toda España suben las temperaturas

Voz 20 33:55 entre in ídem talas

Voz 27 33:59 alegras por el éxito de tus amigos y el otro contesta

Voz 1727 34:03 un amigo es un éxito

Voz 20 34:05 quién le dio la abren

Voz 1450 34:09 tanto si les agradecemos siempre siempre a los

Voz 0027 34:11 dientes su apoyo es su lealtad hoy va a ser una excepción con Carles Francino sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 20 34:18 notar de de cuatro a ocho menos

Voz 12 34:21 sin Canarias en la SER

Voz 20 34:23 ver

Voz 28 34:24 saña Ray Bishop tocó tocar con los hornos y encimera esconde cocineras como un verdadero chef italiano

Voz 1727 34:31 además tienes un quince por ciento de descuento

Voz 16 34:34 la instalación básica gratis el Hipercor y El Corte Inglés y con todas las ventajas de los tecnoprecios descubre los electrodomésticos para cocinar el día en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 29 34:46 para hacer senderismo debería meterme crema pero

Voz 12 34:50 sólo tengo de quince he dos peces la

Voz 29 34:53 quién fe la fe como si fuera del treinta cuenta

Voz 30 34:55 tres tu coche a Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 31 35:08 sí repuestas treinta litros a más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de

Voz 0027 35:20 y también esta promotora hemos contado el cincuenta

Voz 31 35:23 las palabras más información en Pepe te da más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 32 35:28 en primavera se les con gafas de sol coges el paraguas y sonido ese te queda una cara de igual que cuando veces a la mitad de la cita en el coche que pareciera que el genio Treno por eso Midas te concedemos tres deseos aceite filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y no de con noventa y nueve pide cita en idas punto es y deseos concedidos

Voz 0821 35:48 acerca ver Aneto porcina estas organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Alí

Voz 12 35:53 hemos los frescos más frescos al mejor precio como la pechuga de pollo a dos con cuarenta y nueve los quinientos gramos esta semana por citó ahorrando y eso que la vida te pille preparado lo que vale mucho cuesta muy poco fue Hugo tú tienes alarma si la de Securitas Direct Mike tal que estamos pensando en ponernos una en mi calle todos los chavales tienen alarma y me preocupa que soy roban en la mía que yo no tengo

Voz 1621 36:13 vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar a robar en tu casa por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo

Voz 1 36:18 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan la INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece Hoy por hoy de España

Voz 1727 36:43 son las seis y treinta y siete cinco y treinta y siete en Canarias abrimos la Mesa de España en Guipúzcoa haciendo recuento de los destrozos que han dejado allí las inundaciones de este domingo en Rentería en Hernani los vecinos siguen limpiando garajes y locales que han quedado anegados Eva Monzón Te1

Voz 0533 37:01 según si muchos problemas en localidades como Lezo Oyarzun unos Rentería con el río desbordado debido a las fuertes precipitaciones que dejó desprendimientos importantes en el monte además de bajos garajes y locales comerciales completamente anegados

Voz 6 37:14 pues que los tuyos tu todo el barrio y lo de agua que estamos achicando y limpiando recogiendo iré contando han subido como unos cuarenta cincuenta centímetros el aguas

Voz 0533 37:24 el agua acumulada bloqueó además la red de alcantarillado y en algunas zonas las ratas campaban a sus anchas y suerte que fue el desbordamiento del Oyarzun dicen los expertos ya que junto con el Urumea y el Bidasoa son los que mejor preparados están para recoger tantísima lluvia si llega a suceder en otras cuencas insisten habría sido fatal

Voz 1727 37:43 Nos vamos ahora a Mallorca donde están pendientes del estado de salud de un bebé un bebé de año y medio que ayer cayó de un precipicio de siete metros en saca la obra Juan Antonio Bauzá bon día queda vendido ese bebé es hijo de turistas británicos tiene contusiones en la cabeza pero su vida no corre riesgo

Voz 1157 38:00 de momento parece que no hizo sino empeorar la situación es el pronóstico que se mantiene ahora mismo todo apunta que a la madre se le escurrió el bebé en este paseo peatonal que lleva uno de los puntos turísticos más visitados en Mallorca como es el torrente de París ocurrió en torno a las dos menos cuarto de la tarde tuvo que ser rescatado por un helicóptero que realizó la evacuación

Voz 1727 38:19 Belbeder ideas su madre de diecinueve meses el bebé que cayó desde siete metros y atentos a esta historia que nos llega desde Granada después de un año escuchando un zumbido cuando intentaba dormir una pareja descubierto que en una de las paredes de su dormitorio vivía un enjambre de más de ochenta mil abejas Elena Carazo buenos días

Voz 1450 38:42 buenos días Pepa pues imagínate esta pareja jamás pudo imaginarse cuál era el origen de ese zumbido que no le dejaba dormir el crecimiento del enjambre ha sido muy rápido porque es que una abeja reina puede poner hasta mil cuatrocientos huevos diarios Sergio Guerrero es apicultor ha sido el encargado de retirar este enorme enjambre en lo que va de año ha llegado a retirar más de medio millón de abeja solo en Granada

Voz 33 39:07 para tener un enjambre así de grande ha podido estar durmiendo con el zumbido une en la oreja un año directamente no no puede comprender cómo está conviviendo con esa cantidad de miles de abeja durante cerca de dos años

Voz 1450 39:18 bueno sí alguno de nosotros tenemos indicio de que algo así podemos tener en casa pues éste apicultor nos recomienda que nos pongamos en manos de expertos me dejas con los pelos de punta

Voz 1727 39:27 de las dos AM la imagen del enjambre terrorífica en un abrazo Elena buen día cerramos la Mesa de España a ritmo latino

Voz 34 39:39 sea que él mira era al Barça mami Con solo una mirada

Voz 1727 39:52 el Sabadell en Barcelona se ha batido el récord Guinness de

Voz 1157 39:56 personas bailando bachata novecientos cincuenta que le han robado la Marc

Voz 1727 40:00 a los griegos que la tenían hasta ahora Bocyl bon día

Voz 0931 40:04 días seis batido este récord que hasta ahora tenía la ciudad de Qala Mata ayer el portal salsero Si el Rotary Club se reunieron en el centro de Sabadell casi medio millar de parejas de una veintena de escuelas de bachata para batir ese récord por una buena causa porque todo lo recaudado irá para un proyecto solidario de la Cruz Roja para mejorar la educación de decenas de niños de la ciudad era imposible decir que no al plan porque están los que se apuntará bachata para aprender a bailar con ritmo caribeño y también están los que prefieren más ir a bailar bachata para conocer gente

Voz 0270 40:32 ayer estaban todos allí la imagen experto

Voz 0931 40:35 claro una avenida repleta de parejas bailando al unísono muy coordinadas no hacía falta anuncia el experto ni tener cierto nivel simplemente saberse un poco la coreografía y ponerle ganas y vaya si las pusieron porque finalmente ha son Recording

Voz 1727 40:46 sí veo generoso eh tú sabes bailar bachata o que estoy más usted lo que no hacía falta saber que sólo hacían falta las ganas para bailar bachata el sábado seis cuarenta y un minutos de la mañana cinco y cuarenta y uno en Canarias

Voz 11 41:12 me ganarle

Voz 1727 41:24 comenzamos el repaso a la Mesa del Mundo en Francia porque a partir de hoy se va a desconectar al hombre que se ha convertido en el icono francés de la muerte digna quedó en estado vegetativo en el año dos mil ocho la justicia se opone a mantenerlo con vida pero los padres quieren evitarlo corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 41:44 buenos días Manchón Lambert tetrapléjico y en estado vegetativo desde hace once años cuando tuvo un accidente debería ser desconectado de las máquinas que la alimentan a partir de hoy así lo decidieron de manera colegiada los médicos los tribunales incluidos el de derechos humanos y el Europeo de Estrasburgo han dado la razón a la esposa y otros militares del paciente para quienes seguir tratando a Lambert suponen un encarnizamiento terapéutico sostienen además que el antiguo enfermero que tiene cuarenta y dos años había manifestado su deseo de tener una muerte digna aunque no dejó testamento vital escrito cuando el recurso a los tribunales parecía agotado los padres de Lambert anunciaron ayer domingo que volverán a interponer un recurso judicial esta vez contra los médicos para mantener con vida a su hijo

Voz 1727 42:35 en Marruecos el Gobierno ha expulsado a cinco abogados españoles que iban a ejercer hoy de observadores en el juicio a una periodista saharauis amplía desde Rabat Sonia Moreno

Voz 0270 42:46 su abogados españoles y dos ciudadanos noruegos de una organización de derechos humanos no podrán asistir hoy como observadores internacionales al juicio de la periodista saharaui de quién media las la el Khalid y detenida mientras grababa con su móvil una manifestación las autoridades marroquíes no dejaron salir del aeropuerto de El Aaiún a los letrados la mañana del domingo procedentes de Las Palmas a pesar de estar acreditados por el Consejo General de la Abogacía de España uno de ellos Ramón Campos lo explicaba desde Casablanca por teléfono a la ACB

Voz 1722 43:15 han venido diciéndonos que no tenía ningún sello y que para ellos no tenían ninguna validez porque el Ministerio de Exteriores marroquí no tenía conocimiento no había no les había dicho a ellos nada

Voz 0270 43:29 las seis horas retenidos en la zona de control de pasaportes de El Aaiún fueron enviados en avión a Casablanca donde pasaron la noche y esta mañana serán devueltos a Las Palmas en un vuelo que sale alrededor de las doce horas locales ante la expulsión se prepara un recurso que incide en que los abogados han participado en varias ocasiones en misiones de observación internacional antes

Voz 1727 43:48 Tribunales marroquíes a juicios a periodistas estudiantes y activistas de derechos humanos

Voz 35 43:56 la cuarta revolución digital está construida sobre

Voz 12 43:58 las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema blog

Voz 35 44:01 se donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado por

Voz 8 44:06 el DW un momento un momento nosotros hablamos en tu mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 12 44:25 disculpe tiene una marisquería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no manía es si doblen esas quienes se encuentran que bien la Alan vive un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Home Mini de regalo el reservar hablo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentra un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 36 44:55 a planta ya verás cómo te encanta mi nueva casa armas de ese colitas Vitolo quizás desconectada

Voz 8 45:01 mira así también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensaba escuché en la radio que podías calcularlo online en su web por lo que cuesta no veas la tranquilidad

Voz 1 45:10 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1621 45:21 dónde vas a ir estas vacaciones pues no lo sé y tampoco me preocupa mucho porque porque con la Gamazo líder del mercado no el lugar que se merece

Voz 37 45:27 esta aprovechan las ofertas irrepetibles de la Cámara de dieciocho mil quinientos euros financiado con ERC Iván porque es cojas Nissan Qashqai Lisa Knicks Train no habrá lugar al que no pueda

Voz 0821 45:37 siga Nissan Innovation necesitas unas vacaciones lo el punto com viveza al Caribe con todo incluido desde ochocientos veinte

Voz 12 45:47 nueve euros o navega por las cifras griegas buenos incluidos desde setecientos noventa y nueve euros o descubre Turquía durante diez días desde cuatrocientos ochenta y nueve euros aquí Travel especialistas en vacaciones

Voz 20 45:59 dio el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 38 46:11 ah y de cómo

Voz 39 46:20 empieza fuerte la semana José Mari titula contra los fachas fachas fachas

Voz 12 46:28 días Pepa

Voz 1100 46:29 quizá tuvo en ustedes alguna duda sobre la conveniencia de ir a votar el próximo domingo o en último caso a quién pues eso un ustedes un vistazo la marcha el sábado de Matteo Salvini y su truco fascistas en Milán que rápidamente se les quitarán las indecisiones hay que votar a la izquierda no le den más vueltas que son los únicos que les van a librar de que semejante caterva de fachas fachas

Voz 12 46:54 pachas como dice mi amigo José K

Voz 1100 46:57 se hagan con los destinos de Europa primero las europeas como es evidente pero también eran municipales autonómicas donde depositar el voto a la izquierda la que ustedes gusten siempre que sirva para sumar impedirá que el trío de Corot sin ninguna vergüenza como se ha visto en Andalucía lleva esprín pollos Casado Rivera por muy centristas que se proclame al abrazo mortal con los ultraderechistas de Vox guiados a caballo de la reconquista por el Guerrero Abascal porque ha de imponerse semejante con Honda no serán años de retraso los que nos aguarda serán décadas y décadas hasta convertir esta colorida España de libertad democracia que vivimos en una copia cruel de lo ominoso blanco y negro franquista hace falta un empujón más para que Europa nuestras ciudades y nuestras comunidades autónomas no caigan en sus manos

Voz 20 47:55 a su izquierda

Voz 40 47:57 el PP

Voz 33 47:59 no

Voz 1727 48:02 esta mañana preguntamos para Europa por Eurovisión y por la final de Juego de Tronos cuál es la favorita

Voz 1621 48:11 qué es lo que más pasiones está levantando al menos de momento y a la espera de que nuestros oyentes verán el final de Juego de tronos que de momento ninguno damos dos bienvenidas en Qatar

Voz 12 48:20 Doña Isabel de Barcelona quería comer

Voz 41 48:22 estar sobre el festival de Eurovisión que lo que más me gusto fueron esas banderas de Palestina que exhibió en el grupo de Islandia bala de hecho Islandia no es la primera vez que nos da alguna lección a nivel político ahí está la hemeroteca

Voz 42 48:37 sí bueno creo que está bien que alguien sea

Voz 41 48:40 Trevi era denunciar que a a escasos kilómetros de donde tenía lugar este festival tan opulento pues hay está constante violación de los derechos humanos gracias

Voz 1727 48:52 gracias a ti Isabel y la segunda

Voz 43 48:55 los días Barcelona del festival de Eurovisión bueno es como cada año lo hemos visto lo hemos estado atentos y nos ha gustado todo menos la Madonna Pío que gallinero tenía no anda yo soy dinero y en cuanto a la estación del español pues bueno mira Mickey pobre defendió lo todo lo mejor que pudo la canción lo que pasa que ya se sabe España no manda gente como para ganar el festival Gracia

Voz 1727 49:24 gracias a ti también Rosario no pude ver este año el festival pero debo acudiera a las cronistas mejores del mundo a quién deberíamos mandar alerta de Valencia