Hoy por Hoy (20/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días hoy tenemos en debaten la será a partir de las nueve de la mañana debate europeo pensábamos plantear a los cinco candidatos del PP el PSOE Unidas Podemos Ciudadanos y Vox qué papel debe jugar Europa en la guerra comercial entre Estados Unidos China una pregunta que cada día se vuelve más urgente por ejemplo los teléfonos Juan Way que este año se han convertido en los más vendidos en nuestro país en España según la consultora especializada investigaciones esos teléfonos amanecen hoy con una importante novedad según la agencia Reuters Google ha roto con la empresa china Huawei esto qué consecuencias tiene o puede tener para el teléfono Huawei que han comprado los españoles Aimar

Voz 0027 01:08 pues según expertos que cita la agencia Reuters esos teléfonos no podrán usar el sistema operativo Android ni las aplicaciones de Google como el Gmail mantendrán la última versión que tenían descargada pero no podrán acceder a nuevas actualizaciones Google rompe con Hawaii después de que trampa aprobará una orden para prohibir a las compañías a su país contratar con proveedores extranjeros que amenacen la seguridad nacional

ya ven sí es relevante el papel de la Unión Europea en la guerra comercial por lo menos para defender los derechos de los consumidores de aquí los consumidores europeos Así empieza la semana en la que se va a cerrar también la campaña de las autonómicas y las municipales hay mucho poder en juego hoy Ilan la encuestadora cuarenta dB la empresa demoscópica cuarenta dB publica una encuesta en El País en la que le da la mayoría a la izquierda en la Comunidad de Madrid sería

Voz 2 01:56 sea un vuelco histórico aunque todo está muy muy reñido

Voz 3 02:00 el próximo veintiséis de mayo tenemos que hacer un voto coherente con el veintiocho de abril un voto coherente con el avance con el futuro Hinault con el retroceso que propone la en sus tres siglas

Voz 1309 02:10 cuando pintan bastos cuando ahora parece que otra vez los socialistas y los independentistas los populistas pretenden tener carta blanca para gobernar en España en ayuntamientos esa ahora cuando hay que dar

Voz 4 02:22 la oposición débil como la que podíamos tener si no existe

Voz 0027 02:24 Ciudadanos se un chollo para por qué le molesta tanto Ciudadanos porque estamos fuertes porque estamos unidos

Voz 1275 02:30 acabaron las épocas de los gobiernos monocolor selló durante cuatro años hago lo que me da la gana porque me han dado un cheque en blanco hace falta un gobierno que negocie

Voz 1727 02:40 Ana se constituya en las Cortes las nuevas cortesía demos hoy por hoy en el Congreso es lunes es veinte de mayo y en Austria

Voz 1275 02:52 dónde está

Voz 1727 02:54 el curso que adelanta las elecciones adelantar las elecciones probablemente al mes de septiembre es una necesidad después de romper su coalición con la extrema derecha el líder ultra ha tenido que dimitir pillado en un vídeo dejándose corromper y aquí en España hoy empieza el juicio contra él

Voz 1275 03:11 hoy Nicolas tengo veintiún años estudio Derecho y muchos me conoce el juicio

Voz 1727 03:17 tras Francisco Nicolás Gómez El pequeño Nicolás por hacerse pasar por representante de la Casa del Rey para reunirse con un empresario lo acusan de usurpación de funciones públicas falsedad en documento oficial ICO hecho su abogada ha renunciado a eso podría retrasar el juicio y en los deportes el francés en papel vuelve a desatar las ilusiones del madridismo Samper

Voz 1161 03:45 con unas declaraciones ayer en las que por primera vez deja abierto su futuro una posible salida del París Saint Germain

Voz 1804 03:51 voy haciéndome si eh

Voz 0978 03:53 he descubierto muchas cosas aquí y creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto Yemen

Voz 1161 04:05 con la plantilla en reconstrucción se despedía ayer del Bernabéu Keylor Navas no jugó ni un minuto Gareth Bale y con la Liga ya terminada durante la semana podrían ir conociéndose otras novedades en torno a posibles fichajes como los de poco va Hoyo bicho

Voz 0978 04:17 y el tiempo

Voz 1727 04:18 Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 04:20 desde mayo va avanzando y las temperaturas no es lo que podrían llegar a subir por estas fechas es que sí que las próximas jornadas el ambiente va ser más suave incluso un poco Cándido durante las tardes que no el fin de semana pero para empezar no alcanzaremos los valores tan extremos de la semana pasada ahora mismo vuelve a hacer frío temperaturas de hasta un grado en ciudades como Soria o también en Burgos temperaturas que esta tarde en el en el conjunto del país se situarán entre los veinte y veinticinco grados sólo cerca de los treinta en el Valle del Guadalquivir en una jornada que será soleada sólo durante la tarde algunos chubascos algunas tormentas en Cordillera Cantábrica en el Pirineo y también en las montañas más cercanas al Mediterráneo

Voz 0978 05:05 preocupa

Voz 6 05:52 no tiene la sensación de vivir cada día como si fuera el anterior salta el bucle prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 7 06:04 k de la SER

Voz 1727 06:12 tres campañas en una como la que estamos viviendo incluyen tantos actos tantos discursos que por todas partes secuelas momentos curiosos estridentes yp polémicos esa

Voz 0978 06:23 Del Villar buenos días buenos días Pablo Casado en Galicia presentaba al PP como un partido moderado sensato y algo más

Voz 1309 06:30 somos el partido de las grandes mayorías con ese sentido niños que tanto decís en Galicia en el cual la políticas la actividad noble y pública

Voz 0978 06:38 así frente a ese partido moderado el ex presidente Mariano Rajoy cargaba contra ciudadanos peros no somos

Voz 8 06:44 partido bisagra que hoy está aquí

Voz 0027 06:47 hoy y mañana hasta allí trabo

Voz 9 06:50 Partido Popular no es un invento de hace un cuarto de hora

Voz 8 06:54 que duran lo que duran quién se acuerda de UPyD

Voz 1410 06:57 palabras de Rajoy en León en Valencia el candidato socialista a las europeas Josep Borrell se felicitaba con estas palabras de la paz que ha traído la Unión Europea

Voz 10 07:05 ningún joven de esos que no van a votar tiene ningún miedo de que le manden con una bayoneta matar a su compañero de Erasmus y eso es un gran progreso

Voz 1410 07:15 en Mallorca Pablo Iglesias salía defenderá su candidata por Madrid Disa Serra y su propuesta para que la sanidad pública rechace las donaciones del presidente de Inditex Amancio Ortega Sempere

Voz 11 07:24 señor Amancio Ortega una democracia digna no acepta limosnas de millonarios una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos incrementarán los eleva el tono contra Manuela Carmena Mena

Voz 12 07:35 las uno ocupe destitución de ciudadanos va a echar a esa ocupa que ha introducido el virus que El Fassi los Madrid así Sierra

Voz 1410 07:47 más que este fin de semana protestaron ante un acto contra

Voz 13 08:22 citó las los tres actas Sara Parker

Voz 0978 08:25 mañana está la acción queda Sánchez Turull Israel irán hoy a la Cámara Baja recoger sus actas de diputados ir Raül Romeva

Voz 1727 08:32 lo mismo en el Senado sobre los primeros pasos de la legislatura y los últimos pasos de la campaña

Voz 0027 08:43 la mirada esta mañana de Montse Domínguez

Voz 1603 08:45 buenos días ajustemos el sonido de los auriculares estos días subirán los decibelios porque entramos en los últimos compases de la acompaña local y europea más allá del ruido de los mítines llega la hora de la política real esta semana se constituyen las cortes en los escaños de las dos Cámaras se estrenan las nueve las caras de la nueva legislatura como presencia estelar veremos a a Jordi Sanchez Rulli Turull salir momentáneamente de prisión para recoger sus actas de diputados Romeva la de senador para previsiblemente ser suspendidos de sus funciones poco después luego volverán a la Sala del Supremo donde también el juicio a los líderes del proceso entra en su recta final la buena noticia es que si no hay más sorpresas Congreso-Senado lo van a presidir dos políticos a contra corriente Meritxell Batet dejará de ser ministra de Administraciones Públicas para pilotar la Cámara Baja una profesora de Derecho Constitucional que estudió tras y de encadenando beca tras y que sabe lo que es vivir en carne propia un desahucio una negociadora tenaz con criterio propio en el Senado Manuel Cruz Un federalista catedrático de Filosofía Contemporánea

Voz 1727 10:00 defiende que aprender de la experiencia

Voz 1603 10:02 ajustar las ilusiones a los hechos es la única forma de adentrarse en el futuro dos catalanes dos profesores alérgicos a la frivolidad y al postureo dos perfiles que auguran sensatez ante una legislatura de alto voltaje

Voz 1727 10:21 son las siete diez las seis y diez en Canarias cuando tienes dudas

Voz 4 10:26 el tema de este año

Voz 1 12:07 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:14 dos noticias económicas ahora hay una de ellas habla de bajada de precios no es habitual baja el precio de la bombona de butano Javier Alonso bueno

Voz 16 12:23 los días buenos días al precioso va a quedar en trece euros diecisiete céntimos son sesenta y nueve hemos menos de lo que costaba hasta ahora ha bajado un catorce por ciento en lo que llevamos de año Ésta es la tercera bajada consecutiva y eso que ha subido el precio del gas en los mercados internacionales este nuevo precio va a estar vigente desde mañana hasta julio cuando toca la próxima revisión

Voz 1727 12:44 si los ganaderos que producen jamón quieren que se reduzca el tiempo de cría de los cerdos para hacer jamones más pequeños y manejables dicen gana Button buenos días qué dice el ministerio

Voz 0127 12:54 buenos días pues el Gobierno cree que reducir el tiempo de engorde de esos cerdos de diez meses que es lo que se tarda ahora hasta ocho qué es lo que piden los ganaderos hará que los jamones pierdan calidad por eso dice el ministerio que va a mantener la normativa vigente y también el sistema de etiquetas de colores que permite identificar qué tipo de animales de dónde saco donde se ha criado

Voz 18 13:14 bien Juan Ramón Langa ya verás cómo te encanta mi nueva casa

Voz 19 13:19 sobre ese colitas critica así las desconectada

Voz 18 13:21 pero si también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensaba escuché en la radio que podías calcularlo online en su web por lo que cuesta no veas la tranquilidad

Voz 4 13:30 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEN Securitas Direct punto Ares recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 13:41 claro

Voz 4 13:45 el look pin que la casa gratis para toda la vida descubre como en premiado

Voz 21 13:50 qué tal punto com aburrido de tus gafas es hora de cambiar

Voz 22 13:55 reanuda te con General Óptica ahora tienes toda esas gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento Mis todas las gafas de sol también con un treinta por ciento así es el plan renove ven estrene vestido al mejor precio si renueva General Óptica

Voz 23 14:10 ya estuve en el veintisiete S estrenó la primera peli sonora Ignazio La Generación del veintisiete con Protos Veintisiete hacer tras

Voz 2 14:22 bueno

Voz 1727 14:23 ahora son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias desde hace algo más de tres horas Juego de Tronos ya es historia

Voz 4 14:35 hasta

Voz 25 14:36 la madrugada ha emitido el último capítulo de la serie ya así con estos aplausos han reaccionado los fans que se han ido hasta el Palacio de la Prensa de Madrid para ver allí todos juntos cómo terminaba la guerra por el trono aplausos sí pero también cierto estado de shock porque dice adiós a unas Eric ha durado ocho años nada menos

Voz 1727 14:59 José Manuel Romero todos estado ahí en el Palacio de la Prensa cómo ha reaccionado la gente

Voz 1084 15:03 euforia contenida entre los fans muchos estaban aún asumiendo procesando lo que habían visto en pantalla

Voz 26 15:08 puso pero yo creo que en general bien bueno salvo algún detalle

Voz 1084 15:12 un capítulo imprevisible sorprendente y emocionante que renuncia a la épica y los fuegos artificiales y recupera la esencia de la serie el valor de la palabra lo sabía que venían de casa preparados

Voz 0978 15:22 muy difícil contentar a todas la gente me esperaba que no

Voz 27 15:24 me iba a gustar otras menos fatídico

Voz 26 15:27 sea tengo el corazón hecha trizas que no de You Tube en toda la hora que duró

Voz 1084 15:33 los puristas defendían que lo importante es el viaje de estas ocho temporadas

Voz 26 15:37 que fuera lo que fuera no se va a gustar simplemente por la nostalgia que le tenemos a esto

Voz 1084 15:40 entre el público también había expertos que hacían los primeros análisis a pie de campo

Voz 26 15:43 creo que es un final que demuestra el poder de las historia

Voz 0027 15:47 ha sido difícil para los que lo han visto los eh

Voz 1084 15:49 héroes son hoy los que escriben quién ocupa el trono de ir

Voz 26 15:52 tiene derecho pues nada a esperar al salir del trabajo

Voz 1727 16:04 para para ver la serie y de poniente a Francia donde sigue el festival de Cannes que hoy encara su séptimo día y ahí sigue Pepa Blanes en Cannes nadie mejor

Voz 1463 16:14 yo no Ania Khaleesi a Jon Snow a los dragones la estrella este lunes es Maradona el futbolista argentino ya estuvo aquí cuando vino presentar un documental que le había hecho Kusturica ahora es el protagonista de otra película mucho más oscuro y realista que dirige el cineasta SIT capaz día en esta ocasión también hay adicciones drogas fútbol fue tapan el Nápoles y la mafia y dentro de la competición atención porque Terrence Malick el director del árbol de la vida podría ganar la Palma de Oro con a Hayden Life Una vida oculta es una historia real de un desertor austriaco en la Segunda Guerra Mundial una mirada poética con un tremendo rapapolvo político que muestra cómo la extrema derecha emerge en la sociedad no sólo se habla de Almodóvar a que en Cannes hay más de actores españoles como el catalán Albert Serra que ha conmocionado el festival con Liberté una propuesta atmosférica en la que nos mete en un bosque donde se practica Kristin sexo al aire libre todo el rato

Voz 0027 17:07 de de esta de área de crisis

Voz 9 17:10 lo que todos los nivela dijo que se ni ricos ni servidores miles de maestros muy rico

Voz 2 17:16 pues en la proyección hubo de todo aplausos abandonos y la presencia haya apoyo del ministro de Cultura que aguantó hasta el final

Voz 1804 17:28 dónde vas a ir estas vacaciones pues no tampoco me preocupa mucho porque porque con la Gamazo líder del mercado

Voz 22 17:34 esta aprovechan las ofertas irrepetibles de la Cámara de dieciocho mil quinientos euros financiado con ERC Iván porque es cojas Nissan Qashqai Nissan Extreme no habrá lugar al que no puedas llegar Nissan Innovation Data se acerca el veranillo porcina estás organizando ese pedazo de viaje lleno el mercado de A little

Voz 13 17:53 hemos los frescos más frescos al mejor precio como la pechuga de pollo a dos con cuarenta y nueve los quinientos gramos esta semana por citó caer ahorrando y eso que la vida te pille preparado lo que vale mucho cuesta muy poco Carlos

Voz 0027 18:05 enólogo de Ribera del Duero María restauradora del Museo Thyssen cuando ves que el resultado están es

Voz 6 18:12 es que transmite sabes que el esfuerzo ha merecido la pena

Voz 29 18:18 devorar una emoción lleva tiempo Ribera del Duero creado para emocionante

Voz 13 18:24 vive la primavera Lab a ahora todas las gafas graduadas tiene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tu quieras te esta primavera celebra mira ahí regalas sol ambición la consulta condiciones

Voz 6 18:40 este chocolate tiene un setenta y cinco por ciento de cacao pero sí ha o es una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovechen

Voz 4 18:51 mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 0027 19:04 esta mañana tenemos a Miki para comentar su actuación en el festival de Eurovisión bienvenida

Voz 0978 19:09 el día fuimos de Córdoba pues a mi me gustó mucho no me parece que me deja el puesto en el que ha quedado creo que uno Dovizioso unos osos gracias

Voz 0027 19:20 es un beso Montse haya quién no le ha gustado nada la canción como Iván

Voz 30 19:24 Pepa buenos días que desde el puesto de mando de trabajo bueno el tema de de Eurovisión la verdad es que una canción chiringuitos de playa yo me lo esperaba que iba a ser de de la última por qué malísima de de chiringuito de playa un beso iba sobre la final de Juego de Tronos cancela Sevilla

Voz 31 19:42 hola buen día pues yo ver el desenlace

Voz 0027 19:46 esta temporada

Voz 31 19:47 iniciado un poco echado en falta las venganzas lo mejor de Juego de Tronos en fin como en el Capitol anterior no se prepararon para odiar mucho a Alexis si me temo lo peor venga un beso a ver si lo disfrutamos

Voz 1727 20:02 seguro que sí mujer luego os de de buenas a primeras hilos de Hoy por hoy se van juntos cuando termine el programa a ver el capítulo pero un ratito siete seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:19 Madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 20:22 los días nueve grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía tiempo tranquilo estable en toda la comunidad subían un poco las temperaturas a mediodía y tendremos algunas nubes pasa

Voz 1727 20:31 el día once de campaña día del hacer

Voz 1275 20:34 di el país organizan este lunes el debate definitivo

Voz 1727 20:37 de los candidatos a la presidencia de la Comunidad

Voz 1275 20:39 de Madrid a las doce y media arranca ese debate sin exclusiones en el que no estará la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso el viernes a última hora declinó la invitación porque su equipo prefiere apartarla de la primera línea estos últimos días de campaña si va a estar Íñigo Errejón candidato de Más Madrid que llega hoy reforzado por las encuestas es sondeo de cuarenta dB que hoy publica El País le sitúa como tercera fuerza política en la Comunidad un puesto que se disputaría conciudadanos Icon veinticinco veintiséis escaños el apoyo de la plataforma de Carmena sería fundamental para investir Ángel Gabilondo el candidato del PSOE que ganaría las elecciones aunque según el sondeo con menos votos perdería cuatro escaños respecto a dos mil quince el PB sería segunda fuerza perdería veintiún escaños pero la derecha no sumaría ciudadanos sacó las suyas anoche en el debate de candidatos a la presidencia se celebró el tema

Voz 25 21:40 han hablado normal esta foto es la foto de los dos líderes políticos del Partido Popular del Partido Socialista Éste es el señor con fraude el de la Izquierda ese señor Master Feito Ignacio Aguado

Voz 1275 21:54 libro de la quema el PP de Ayuso se ahorró las críticas al Gobierno de Garrido que agravan sus listas irse afanó especialmente con el candidato del PSOE Ángel Gabilondo

Voz 25 22:02 al señor Gabilondo hablar de economía es cómo irá a Herodes hablar de fomentar la natalidad pero señor Gabilondo Xisco usted ha sido ministro de Zapatero Usted ha sido corresponsable de la ruina en la que nos dejó a todos los españoles señor Zapatero

Voz 0175 22:14 lo más vieron que yo estoy muy orgulloso orgulloso de haber sido ministro del Gobierno de España donde trabajé desde luego por los acuerdos y los consensos como sólo hacer siempre y a favor de la educación

Voz 1275 22:24 la política fiscal fue el tramo que abrió ese debate lo hacen

Voz 0978 22:27 claro los patos Gabilondo arremete contra la estrategia

Voz 1275 22:29 de la derecha a la candidata del PP Díaz Ayuso no pasó la oportunidad para criticar al partido naranja a Serra de Podemos conminó en varias ocasiones al PSOE para que no pacte con Ciudadanos y la candidata de Vox por su parte Rocío Monasterio se salió del tiesto con sus propuestas en inmigración como esta con los menores extranjeros no compara

Voz 4 22:46 Nos

Voz 32 22:47 que aquellos que dicen que son menores y que además resulta que luego no lo son atacan y agreden sexualmente a nuestros así a nuestros asistentes en los en los centros de menores o que campan a sus anchas por los barrios atemorizado las mujeres esos no tienen que estar en España tienen que ser repatriados

Voz 1275 23:04 hoy lo dicho debate definitivo desde las doce y media moderan Javier Casal y Lucía González lo pueden seguir en directo en Cadena Ser punto com

Voz 1275 23:40 tarde La Ventana de Madrid desde el hotel Hyatt de la Gran Vía hablamos con Pepu Hernández candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital la última semana de campaña llega amenizada con paros de veinticuatro horas en el metro titulares comer Virginia Sarmiento primer de las cuatro jornadas de paros en Metro el sindicato de maquinistas sigue denunciando la falta de personal y la mala gestión del amianto afectarán a las líneas uno dos y cinco y los servicios mínimos serán del sesenta por ciento de los trabajadores de Urgencias del Hospital de La Paz también iniciar una Semana de movilización es para denunciar la falta de personal y de recursos habrá paros y concentraciones diarias a la una y media de la tarde muere una mujer de treinta y cinco años atropellada por un tren de cercanías en Villaverde huía de un accidente de tráfico a pocos metros de las vías conducía otra mujer ya detenida que superaba la tasa de alcoholemia hay agredió a dos agentes de la Policía Municipal y en los deportes el Real Madrid de baloncesto terminó tercero en la Euroliga nipón pese al Fenerbahce noventa y cuatro setenta y cinco en la ACB Estudiantes selló su salvación tras ganar ochenta y tres ochenta al Obradoiro empieza esta mañana de lunes el tráfico en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 24:45 buenos días Laura qué tal con la hora punta arrancando con mucha fuerza en todo el este de la M30 con trafico ya muy lento e con dificultades entre Méndez Álvaro y la avenida de América

Voz 1727 24:55 en sentido norte y entre el nudo de Costa Rica

Voz 1322 24:57 de Manoteras también en la parte oeste al paso por el estadio Vicente Calderón hasta el Puente de los Franceses tres entradas sea a tener en cuenta como la plaza del Conde de Casal Avenida de América de Santa María de la Cabeza

Voz 1275 25:10 qué tal las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 34 25:12 buenos días a las retenciones habituales en todas las entradas a la capital destacar tráfico intenso en la M cuarenta en balde Mariné Monte Carmelo sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia la dos Pozuelo barrio de la Fortuna dirección A seis retenciones también en la M50 en Fuenlabrada hacia la A42 Getafe sentido A cuatro hipo a día del Monte Villaviciosa de Odón en este caso en dirección a la autovía de La Coruña

Voz 0978 25:35 Alonso sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 1275 25:41 meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 25:43 ambiente un poco frío en estos momentos con temperaturas que en breve ya superan los diez grados en toda la comunidad durante las primeras horas de la tarde máximas de más de veinte con muchas horas de sol durante la tarde algunas nubes pero sin más consecuencias aún las gotas en puntos de montaña esto tiempos irá repitiendo los próximos días durante las noches seguir haciendo un poco de frío durante las tardes ambiente cada vez más suave sin llegar a las temperaturas la semana pasada ahora

Voz 35 26:09 puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R treinta y dos reducirá su setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producido

Voz 1275 28:59 Andy nueve luz verde para la Operación Chamartín apareció Madrid nuevo norte es lunes la Comunidad de Madrid va a enviar el informe de evaluación ambiental del proyecto urbanístico paso previo a que la Comisión de Urbanismo y luego el pleno del Ayuntamiento lo apruebe

Voz 16 29:11 definitivamente la intención del Consistorio según fuentes consultadas por la SER es poder aprobar este proyecto a pesar de las fechas aunque la alcaldesa Carmena decía ayer que todavía les falta esa documentación a estas alturas no

Voz 1410 29:22 hemos ninguna documentación de la Comunidad de Madrid les hemos pedido que cuanto antes a Román del para intentar eh poderlo aprobar lo que ocurre es que en en las fechas que estamos da impresión de que no sé cuánto va a llegar pero que va a ser imposible porque no sólo por supuesto te habría que hacer un pleno extraordinario pero además el pleno extraordinario que convocar la comisión

Voz 1275 29:42 en principio este lunes pasaría a la Comisión de Urbanismo que después tendrá que remitirlo a los grupos nueve grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

Voz 1 30:03 ya a las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes veinte de mayo y la primavera loca que nos trajo el verano luego el invierno y al final la lluvia ha dejado este sonido en Navarra y Euskadi Guipúzcoa en concreto lo han pasado humana ha llovido muchísimo esta mañana toca echar cuentas de los años porque ya no no no llueve no Radio San Sebastián Iker Ibáñez alguno

Voz 0027 30:34 así es hasta ahora ya por suerte no llegue hoy es turno para valorar y hacer recuento de daños en la mayoría

Voz 0978 30:40 en el este de Guipúzcoa donde las fuertes precipitaciones

Voz 0027 30:42 inundaron bajos garajes y locales comerciales que quedaron completamente anegados

Voz 26 30:46 en los tobillos

Voz 41 30:49 bueno ya aquí estamos achicando y limpiando recogiendo iré contando han subido como los cuarenta

Voz 1727 30:55 acuérdate centímetros el aguas

Voz 41 30:57 mira eso el momento no sabe una cómo cómo librar los nunca

Voz 0027 31:01 estas son voces de algunos de los vecinos de Rentería la localidad más afectada donde el agua van a alcanzar el medio metro de altura todavía hoy a esta hora quedan carreteras cortadas al tráfico por los desprendimientos otro de los grandes males a consecuencia de tanta

Voz 1275 31:15 lluvia gracias Iker y en el resto de España

Voz 1727 31:17 el sol también y además suben las temperaturas otea las señales de humo a esta hora con Aimar Bretos con Danny De la Fuente ICO Manuel Jabois que anda esta mañana por Granada buenos días qué tal

Voz 0027 31:31 los días último día para pública en

Voz 1727 31:33 cuestas para el veintiséis de mayo hice publican varias empezamos por la del país sobre la Comunidad de Madrid

Voz 0027 31:39 dice que la izquierda puede desbancar al PP del Gobierno regional por primera vez en veinticuatro años el PSOE Ángel Gabilondo ganaría las elecciones con XXXIII escaños en segunda posición crearía el PP con Díaz Ayuso veinticinco parlamentarios hay noticia en la tercera posición según esta encuesta sería para más Madrid de Íñigo Errejón prácticamente empatado pero ligeramente por delante de Ciudadanos veinticinco veintiséis obtendría Errejón veinticinco ciudadanos Illa muy por debajo once doce conseguiría Vox hizo Díez Unidas Podemos y la mayoría absoluta en Madrid está en sesenta y siete escaños una suma de la izquierda lograría sesenta y ocho sesenta y nueve

Voz 1727 32:11 en la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo es sobre las elecciones europeas

Voz 0027 32:15 con este titular del PSOE arrasa con entre dieciocho y veinte escaños doblando a la segunda fuerza segundas fuerzas porque PP y Ciudadanos empataría con nueve ó diez eurodiputados Unidas Podemos obtendría seis Vox cinco la encuesta da por hecho también que Junquera si Puigdemont entran en el Parlamento

Voz 1727 32:31 sobre las europeas escribe Juncker Juncker de salida en el país también en este periódico merece la pena leer el artículo que escribe Philipp Lahm que fue jugador de la selección alemana de fútbol y ex jefe del comité organizador de la Eurocopa dos mil veinticuatro

Voz 0027 32:47 dice por supuesto que voy a votar en las europeas votar significa influir Europa me importa los futbolistas somos unos europeístas convencidos cualquier jugador profesional de un club que ocupe un lugar destacado en la liga de su país sueña con jugar en Europa ha aceptado el cargo de jefe del comité organizador de la Eurocopa porque quiero dedicarme personalmente

Voz 1727 33:05 a robustecer la europea con la fuerza del fútbol

Voz 0027 33:08 Nuestro proyecto consiste en utilizar esa fuerza la del fútbol para crear un impulso que cambie la sociedad para bien convirtiendo así esa fuerza en un motor de la idea

Voz 1727 33:17 Europa ya antes de ver cómo lo cuentan en la prensa del resto de Europa rizando el realizó hay una metáfora hoy que une el resultado de España en Eurovisión con Pablo Casado Cuéntame

Voz 0027 33:29 Luis Ventoso en ABC le extraña mucho que después de quedar en el puesto veintidós Miki dijera estamos súper contentos la canción es la que más ha gustado la sacan daba la gente bueno según Ventoso esas palabras de Mickey ofrecen una parábola de una tendencia creciente en la sociedad española que es la desaparición de toda responsabilidad personal aquí nadie tiene culpa de nada y evaluar resultados se ha vuelto una práctica ofensiva ya que es eso hace la metáfora España debe ser el único lugar de Europa donde puedes cepillar de la mitad del capital electoral de tu partido y seguir esperando plácidamente en tu sillón tiempos mejores

Voz 1727 34:00 pues precisamente leemos en el mundo un titular muy significativo sobre el Juego de Tronos dentro del PP de Casado

Voz 0027 34:07 sí es una entrevista Álvaro Nadal ex ministro de Energía dice así no es verdad lo que dice Casado no sea integrado al que ha querido

Voz 1727 34:14 bueno eso sobre el Juego de Tronos ficticio sobre algo real la crisis en el PP sobre el Juego de Tronos ficción pero el Real que ha terminado esta madrugada una reflexión sin spoiler que firma en el País Guillermo Altares

Voz 0027 34:29 empieza citando a Mario Vargas Llosa con esta frase Un puñado de personajes literarios han marcado mi vida de manera más dura hable que buena parte de los seres de carne y hueso que he conocido y sigue Guillermo darles los lectores americanos de Charles Dickens esperaban en los puertos a que llegasen los barcos a Inglaterra para poder leer las nuevas entregas de sus grandes novelas las cosas no han cambiado mucho ahora que los siete reinos se han desvanecido sus personajes continúan su existencia al otro lado del espejo lejos de nuestra mirada seguiremos yendo al puerto a esperar a que aparezca en el horizonte un buque capaz de cumplir con las exigencias de nuestra imaginación que son también las de la vida

Voz 1727 35:02 qué belleza Guillermo Altares

Voz 42 35:06 si los llamas hoy para contratar filtro hay marcas el Sevilla tendrá un descuento del dieciocho por ciento en dos primeras veces difusas el ocho el descuento será del veintitrés por ciento marcando el cuatro tendremos en espera quince minutitos escucha las mejores

Voz 1727 35:59 el viernes a última hora el Süddeutsche el Der Spiegel en Alemania publicaron un vídeo en el que el vicecanciller austriaco el ultraderechista extrajo se mostraba dispuesto a incurrir en practicas corruptas vamos se dejaba corromper por una oligarquía rusa para llegar al poder bueno pues el líder de la extrema derecha se ha defendido diciendo que fue una noche de alcohol que estaba borracho pero hoy esos dos medios que publicaron el vídeo le llevan la contraria Dani

Voz 1084 36:27 si los dos publican una exclusiva en la que cuentan que ha habido más encuentros además del de Ibiza que hemos visto en ese vídeo no fue sólo una noche titula su exclusiva

Voz 1727 36:35 qué ha hecho caer nada menos que el Gobierno porque el canciller austriaco Kurt ha dado varias entrevistas explicando el anticipo electoral

Voz 1084 36:43 en el sensacionalista Bild afirma que en el vídeo se ve un abuso de poder un asunto serio y problemático que son ofertas abiertas de corrupción y ataques contra la prensa libre considera que debería tener consecuencias penales en otra entrevista en Le Figaro lamenta que el líder de la formación de extrema derecha no haya tenido ni decencia ni integridad que requieren la acción de gobierno a día de las elecciones los populistas europeos entran en crisis Leo en el Le Figaro los vínculos entre Rusia y la extrema derecha han hecho caer al Partido de la Libertad en Austria ya han socavado la estrategia de todos los populistas europeos ya de por sí bastante divididos entre los Salvini italianos y los Orbán húngaros desean construir una alianza internacional de nacionalistas europeos pero el caso austriaco ha hecho daño y eclipsó el encuentro del sábado en Milán considera a este diario también se sorprende el New York Times donde pues Se sorprenden de los vínculos con Rusia algo poco patriótico para estos nacionalistas europeos y las elecciones del domingo serán decisivas en Austria advierte el Financial Times un politólogo austriaco en declaraciones a Libération considera que la última hora del Partido de la Libertad no ha llegado que aunque pierda votantes tiene una base sólida de hecho recuerda Daniel Decker se en el Frankfurter que algo que caracteriza a los simpatizantes de estos partidos populistas de extrema derecha es que son muy críticos con todo y todos contra los que están pero que tiene unas buenas tragaderas para pasar por alto

Voz 1727 38:00 les afecta a ellos y a este contexto de división europea el peor escenario que podríamos añadir es el de la guerra comercial entre Estados Unidos China

Voz 1084 38:08 es de lo que advierte de a Spiegel en un artículo titulado populistas bueno sí populistas malos el peor escenario para la unión sería en el que la guerra comercial entre EEUU y China continúe mientras nuestra economía se tambalea porque China continua aumentando su influencia en el este y en el sur de Europa Leo donde encuentras socios financieramente débiles dispuestos a dejarse ayudar Estados dos cuestión además abiertamente su garantía de asistencia militar para sus socios de la OTAN mientras Rusia sigue pinchando los estados bálticos sigue pinchando Polonia o Bulgaria donde la Unión Europea no tiene un peso militar propio como resultado de estos choques políticos la economía se tambalea lo que lleva una mayor polarización política esto es un círculo negativo en el que los populistas quiebran la Unión Europea pero si los populistas concluye dejaran a un lado su xenofobia su nacionalismo y la violencia que les vincula grupos nazis y radicales serían útiles para cambiar programas y políticas en Europa que acerquen a la gente lo reclaman en Alemania lo reclaman en Francia los chalecos amarillos o en todas las zonas rurales de Polonia

Voz 20 39:12 sí

Voz 1727 39:17 bueno historiadores de Cambridge se están digitalizando registros de pacientes de la Inglaterra del siglo XVI y el archivo no tiene desperdicio Jabois nos trae por ejemplo algunas recomendaciones médicas que van desde pantuflas de plumas de Paloma a veces de ciervo esto es lo que estás leyéndola

Voz 0027 39:38 plumas es muy optimista con lo de plumas hablar de los tuits de todos modos este este este tema no es para bordar a distancia sin poder mirarnos a los ojos en la mesa ver como haber cómo consigo explicarlo a vosotros y desde luego a los oyentes la investigación la dirigido la profesora Lauren que es el que dice que tanto médicos como pacientes mezclaban sin ningún tipo de problema al pues la medicina la astrología la magia y la religión para para encontrar remedios de hecho se creía que muchas enfermedades serán provocadas mediante la brujería con las consecuencias que conocemos para las brujas así que imagina que si creyendo que esas eran las causas como serían los remedios las pantuflas de Paloma consistían en abrir palomas para que el paciente metiera sus pies dentro de sus cuerpos inertes quiere de esta forma yo no sé qué pretendían sanar a mí personalmente la imagen ya sólo me enferma pero el esto hubo más casos registrados en las consultas de los los doctores más famosos de la Inglaterra del siglo dieciséis serán Simon forman y Richard Knight y allí se trataba pues desde estocadas con la espada en las partes privadas dicen los informes de los galenos la tratar el dolor que causaba la melancolía esto último con él porque me parece un verso maravilloso Pepa el dolor que causa la melancolía que qué remedio eso buscarían para poder abordarlo en cuanto

Voz 1727 41:02 los Astra es a estas horas de la mañana de verdad

Voz 0027 41:05 los soltar spoiler es la Krohn has visto las visto lo he visto lo visto y escrito escrito de la además que me han encargado el periódico así que imagínate llevó una noche muy ajetreada tal

Voz 1275 41:15 establece

Voz 0978 41:23 hora uno horas hora trece horas a cuatro horas fin a esta hora

Voz 1804 41:29 hacer más

Voz 29 41:32 Talavera laboral que ponen hora25 Hora veinticinco Cadena SER Hora veintiséis hora25 yo no no no

Voz 4 43:37 corté en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1275 43:48 el director del Larguero Manu Carreño valor

Voz 0978 43:51 esta mañana la salida del Betis de Quique Setién Manu buenos días buenos días Pepa ayer se terminó la Liga Se acabó lo que se daba

Voz 13 43:59 cayó un entrenador más justo después del Real Madrid Betis apenas dos horas después de la victoria de los verdiblancos su entrenador era despedido así que Quique Setién al que su afición le pitaba si hace unos días

Voz 2 44:18 no seguirá al frente del conjunto verdiblanco

Voz 1275 44:21 es curioso porque todo el mundo alaba la figura del Quique Setién entrenador pero casi todo el mundo sobre todos los béticos critica la figura del kitsch

Voz 13 44:29 que de las ruedas de prensa de las entrevistas que se ha metido en más charcos de los que hubiera debido hay que respetar la opinión y la decisión de los béticos pero yo creo que el Betis equivoca un entrenador que hace jugar al equipo como ha jugado que ha conseguido los resultados que ha conseguido en los dos años que ha estado no sé cuánto tiempo volverá a poner el listón tan alto el siguiente técnico que siente en el banquillo verdiblanco creo que el Betis equivoca pero Quique Setién también se ha equivocado no tardaremos mucho en ver en otro banquillo y seguro que aprenderá de los errores que ha cometido en Sevilla

Voz 4 44:57 fuera del banquillo

Voz 13 44:59 hasta luego Pepa hasta lo Gomà un beso

Voz 1727 45:01 Setién no será la única salida de un técnico Sampe hay otras segura varias posibles

Voz 1161 45:06 segura es la de Abelardo que desde las doce de la mañana se despide hoy en Mendizorroza el Alavés y en duda quedan en la continuidad de Bordalás en el Getafe pese a tener contrato la de Caparrós en el Sevilla la describa en el Celta o la de Javi Calleja en el Villarreal que podría estar pensando por cierto en el propio Setién empieza ahora el baile de plantillas para la próxima temporada en el Real Madrid a despedir ayer Keylor Navas sobre el campo y al que la grada aplaudía o Gareth Bale al que Zidane no dio ni un minuto ante el Betis y por el que se le preguntó al francés en sala de prensa

Voz 0027 45:29 usted sólo tenían cuenta que Bale quería despedirse del Bernabéu usted no le ha brindado hoy es oportunidad no lo he hecho lo siento

Voz 46 45:36 tengo que tomar decisiones y cuando las cosas no

Voz 0027 45:39 no no me gusta o hay algo que no me cuadra

Voz 46 45:42 tengo que hacer las cosas como yo

Voz 1804 45:44 veo ir de cara al futuro se puede reactivar el sueño el de mapuche tras estas palabras del francés ayer mismo cubierto

Voz 0978 45:51 descubierto muchas cosas aquí y creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto

Voz 1161 46:02 no se ha acabado la temporada en Segunda le restan tres jornadas y un partido el que cierra hoy esa tres jornadas veintinueve a las nueve el Albacete Granada sino gana el Albacete estará muy pendiente Osasuna desde casa porque así como digo Albacete no gana Osasuna será equipo de Primera

Voz 47 46:14 dice con otro

